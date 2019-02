Hora 25 (19/02/2019)

Voz 0194 00:00 la que no espera trece segundos que resumen el tiempo que vamos a vivir

Voz 1 00:05 decías y puedo decir que estamos en un Pleno de control al Gobierno que no estamos en un estadio de fútbol estamos dando un Parlamento vamos a ver si conseguimos crearon un ambiente en el Parlamento

Voz 0194 00:17 pero el ruido llega incluso al Senado hoy su presidente ha tenido que recogen venir a sus propios compañeros son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:47 hola buenas tardes última sesión de control a Pedro Sánchez en el Senado esta legislatura con tono bronco y con descalificaciones de trazo grueso Ignacio Cosidó es el

Voz 1762 00:55 portavoz del PP termino presidente

Voz 4 00:58 sugiriendo le dos títulos para sus dos nuevos libros Historia de una traición

Voz 0194 01:05 manual competente el PSOE ha presentado hoy su precampaña que resumen un símbolo un corazón que va a acompañar a las siglas del partido el mensaje central apuesta por un país plural e integrador y el mensaje político iba dirigido a ciudadanos que ayer se comprometía a no pactar con el PSOE después de las elecciones

Voz 5 01:22 es ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país ni las ganas de avanzar transformar nuestro país

Voz 0978 02:26 más creo que siempre se llama a ir

Voz 7 02:29 hacer efectivo lo que era un

Voz 0978 02:31 compromiso nuestro como Ciudadanos de Cataluña sobre algo que insisto no merecer reproche penal después allí

Voz 1715 02:37 dado el turno de Raül Romeva sólo ha respondido a las preguntas de su abogado y al igual que hizo Junquera sea declarado preso político en Asturias el impacto popular de la posible resolución del asesinato del concejal de Llanes este pasado verano hay cuatro detenidos la Guardia Civil cree que el móvil del crimen fue pasional un ataque de celos de un hombre que sospechaba que ese concejal mantenía una relación con su esposa supuestamente encargó el crimen a dos sicarios en Francia país han sumado una movilización contra el antisemitismo las sirenas

Voz 8 03:08 hemos hecho unos antiaéreas han sonado en lugares como arrasa

Voz 1715 03:11 la protesta más numerosa se ha celebrado en París apoyada por todos los partidos políticos menos el ultraderechista Frente Nacional de Le Pen

empieza hora25 Pedro vamos allí ya con todo lo que nos deja este martes antes

Voz 1 06:36 guardan silencio por favor yo entiendo que el anuncio de la convocatoria de elecciones anima el cotarro pero si no les importa vamos a seguir con el pleno de control porque el seguimos estando en un Parlamento

Voz 16 06:51 no se les olvide bueno es una manera muy gráfica de describir el clima que se

Voz 1715 06:55 a ir calentando poco a poco anima el cotarro decía el presidente del Senado la convocatoria de elecciones vaya si lo anima jaleo si irá creciendo en los próximos días esta tarde en la última sesión de control al Gobierno en el Senado

Voz 0978 07:08 ya ha transcurrido entre acusaciones de traición

Voz 1715 07:11 presidente Sánchez en boca del portavoz del PP Ignacio Cosidó

Voz 17 07:14 es que el problema el problema que tienen ustedes no es tanto cómo gobierna el Partido Socialista es que gobierna

Voz 1 07:19 el Partido Socialista a ver si nos aclaramos

Voz 18 07:22 he sentido en sentido patrimonialista tienen un sentido patrimonialista del poder y así les va y así le va usted señor Cosidó así le va usted señor Cosidó

Voz 1 07:33 bueno señoría guarden silencio señorías termina teniente terminó presidente

Voz 4 07:39 sugiriendo le dos títulos para su dos nuevos libros Historia de una traición manual del incompetente

Voz 16 07:50 bueno más allá de supuestas genialidades del jaleo del ruido

Voz 1715 07:55 la bronca lo cierto es que esta última sesión de control al Gobierno en el Senado ha aportado pocas novedades en este martes en el que el Partido Socialista ha presentado su precampaña electoral

Voz 3 08:06 vivido

Voz 1715 08:13 cita decía en Hora catorce Inma Carretero que esta canción en la versión de los Niños Mutantes que es la que estamos escuchando ya parte de la banda sonora de esta precampaña del PSOE que se ha construido a partir de la idea fuerza de que este es un país plural y un país inclusivo en el que cabe todo el mundo esa es la idea que quieren trasladar este va a ser uno de los registros de esta próxima campaña la Izquierda intentando demostrar el carácter excluyente de la derecha Inma Carretero

Voz 0806 08:42 en Ferraz aseguran que la crispación que traslada los partidos de la oposición no se corresponde con el está todo de ánimo de los españoles así que mientras PP Ciudadanos y Vox acusan a Sánchez de querer vender a España el presidente se va a rodear esta primavera de corazones rojos que es la imagen de la precampaña del PSOE las siglas de Navarra y el emoticonos de un corazón con un lema la España que quieres en la del PSOE según el líder socialista caben todos

Voz 5 09:07 ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país ni las ganas de avanzar transformar nuestro país

Voz 0806 09:15 en este acto de presentación han acompañado al presidente algunos referentes de la comunicación a quién es el PSOE el viernes envió de forma anónima unas flores por San Valentín han asistido además ministros gran parte de la Ejecutiva hay diputados del PSOE entre ellos el crítico José María Barreda ya todos los ha amenizado Ferraz con versiones actuales de canciones románticas que van a acompañar a Sánchez durante toda la

Voz 1715 09:39 bueno algunas de las cartas están sobre la mesa la posición de Ciudadanos es clara no quiere nada con el Partido Socialista y lo suyo es una apuesta por alianzas de la derecha

Voz 6 09:47 los nacionalistas tienen que saber que no van a poder hacer lo que han hecho estos cuarenta años con el PP y el PSOE no van a poder torcer el brazo al pueblo español no va a poder seguir chantajeando electoralmente o aritméticamente al pueblo español porque vamos a tejer alianzas entre aquellos que defendemos España esa es la solución

Voz 1715 10:04 este es el mensaje que hoy lanzaba Albert Rivera este tiempo preelectoral explica lo que hoy ha ocurrido en el Congreso más de dos años de trabajo en el marco del Pacto de Toledo trabajo sobre las pensiones sobre el futuro de las pensiones los años que amenazan con quedar en papel mojado por los cálculos de los partidos políticos todos los grupos todos sin excepción acusan a Podemos en este caso todos coinciden en señalar a ese partido como responsable de haber malogrado los avances en este tiempo al haber rechazado ahora la mayor parte de las conclusiones que se habían alcanzado por lo va a contar Rafa Bernardo

Voz 1762 10:38 la mayoría de los grupos dice que hay un culpable de la falta de acuerdo sobre el borrador existente que estaba ya muy avanzado

Voz 0438 10:43 yo por desgracia creo que es podemos podemos no ha tenido

Voz 0978 10:46 la ponemos pena

Voz 1762 10:51 TV PDK PSOE Ciudadanos sus portavoces en la Comisión señalaban como responsable del fracaso a Unidos Podemos por anunciar en la reunión de hoy que iba a presentar votos particulares a la mayoría de las veintiuna recomendaciones que a lo largo de los últimos meses se han ido consensuando hasta ahora sólo tenía previsto hacerlo con tres desde este grupo explica que la convocatoria electoral estaba apresurado un acuerdo que todavía no estaba listo Aina Vidal

Voz 20 11:11 pues un adelanto electoral que la precipitado absolutamente todo el Pacto de Toledo estaba cerca yo creo en algunas cuestiones en acuerdos importantes pero las prisas no son buenas consejeras y a día de hoy pues no se puede llevar a pleno porque hay pues recomendaciones importantes que aún están abiertas cuestiones de fondo con están acordadas

Voz 1762 11:28 PSOE PNV de y Compromís acaban de registrar en el Congreso una petición de convocatoria de la Comisión para que se vote el informe del Pacto de Toledo tal cual está para dicen que los grupos más refractarios al acuerdo como Podemos y PP se retraten votando en público que no al pacto la Mesa decidirá mañana aunque en principio la mayoría de votos de PP Ciudadanos y Unidos Podemos hará difícil que se vote a favor de la comisión

Voz 10 11:48 dos años trabajando hiciera portavoz de Podemos que las

Voz 1715 11:50 prisas no son buenas hombre más de dos años trabajando en esa comisión prisa no parece que sean términos que en este caso se compadece cambiar vamos a acercarnos también hoy al Supremo se ha retomado el juicio por el proceso independentista sin ningún un giro inesperado en el rato que quieren fijar acusaciones y acusados el ex consejero de Presidencia Jordi Turull sí ha defendido la convocatoria del referéndum incluso por encima de los límites constitucionales porque se trataba de vehicular la voluntad de la ciudadanía es lo que ha dicho Turull como los demás ha negado el uso de la violencia mostrada ese perfil dialogante de un gobierno ha dicho que buscó un acuerdo hasta el final pero no lo consiguió después ha sido el turno de Raül Romeva que como hizo Junquera ha optado por responder solo su abogado por proclamar su condición de preso político al Supremo decía que volvemos Alberto Pozas Alberto

Voz 0055 12:39 buenas tardes Pedro buenas tardes dos estrategias diferentes Jordi Turull ha bajado el tono incluso con respecto a sus propias declaraciones en fase de instrucción y ha omitido cualquier alusión a un proceso político ha negado haber gastado dinero público en el referéndum logística en su promoción aunque ha reconocido que los acuerdos firmados permitían hacerlo ha negado haber previsto o impulsado la violencia y ha criticado eso sí el papel del Tribunal Constitucional en todo esto

Voz 0993 13:02 pues a ver qué pasa cuando decíamos aquello que la ley es igual para todos esto de ser de ponerte al traje de constitucionalista pues penalmente debe ser un chollo porque te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana en cambio si vas de independentista

Voz 0055 13:14 ha ido Pedro como decías haber convocado el referéndum incluso por encima de un orden directa del Tribunal Constitucional estrategia radicalmente opuesta a la del exconseller Romeva de Exteriores que sólo ha contestado a su abogado que ha reconocido los gastos de su departamento por ejemplo pagar lo que denominan observadores internacionales para legitimar el referéndum ir sumándose la estrategia de Yunquera se dice es un preso político

Voz 21 13:33 pues en ese sentido y en coherencia con lo que he hecho durante la instrucción hipotético consideró que este es un juicio político yo me acojo a mi derecho de responder sólo a las preguntas de mi abogado

Voz 0055 13:43 mañana seguiremos pero a las diez de la mañana con el ex conseller de Territori Josep Rull

Voz 1715 13:47 el Supremo por cierto ha fijado fecha para la declaración como testigo el ex presidente Rajoy no solo también otros testigos la de Rajoy va a ser la próxima semana en pensar en el Supremo de cuanto antes mejor Alberto porque así entre otras cosas se alejan esas declaraciones de la cama

Voz 0055 13:59 ha sido el objetivo desde el principio el Supremo cree que puede acabar los ocho interrogatorios que quedan esta semana y empezar la que viene ya con los testigos más políticos para alejar sus declaraciones de las elecciones generales de abril el martes abrirá la ronda el diputado de Esquerra Joan Tardà y después empezaron a pasar por aquí los exaltos cargos del anterior Gobierno central el ex presidente Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría y sus ex ministros Zoido y Montoro también escucharemos la semana que viene al hombre que medió entre el Ejecutivo catalán y el central el lehendakari Iñigo Urkullu

Voz 0194 14:27 gracias a vosotros hasta luego Hora veinticinco

Pedro Blanco

Voz 1715 16:12 en Canarias era una de las hipótesis sí parece que puede determinar por confirmarse a la Guardia Civil cree que el asesinato de Francisco Javier

Voz 0978 16:20 con la sentencia que tenemos esos momentos significa que

Voz 1715 16:24 se deben de incluir el convenio estará es su voz digo que la Guardia Civil cree que su asesinato fue un crimen por celos cuatro personas detenidas dos sicarios que supuestamente cometieron el asesinato el hombre que lo encargo porque sospechaba que ese hombre ese concejal mantenía una relación con su esposa Nos vamos hasta Asturias informa Alejandra Martín

Voz 0064 16:44 los tres detenidos esta mañana en Vizcaya ya se encuentran en las dependencias de la Guardia Civil de Llanes Si bien no se prevé que pasen a disposición judicial antes del próximo jueves el cuarto detenido se encuentra en Suiza a la espera de extradición han pasado seis meses desde que el concejal de Izquierda Unida de Llanes fuera hallado muerto golpeado y asfixiado cerca de su casa y ahora se sabe que el brutal crimen fue supuestamente por encargo por celos el supuesto inductor el marido de una prima de la mujer de Javier Martínez con la que éste mantenía una relación amorosa los ejecutores otro español dos argelinos todos ellos están ahora detenidos en Llanes Se recibía la noticia con cierto alivio porque por fin se hará justicia Enrique Riestra es el alcalde

Voz 25 17:24 el día esperado y que permitirá sobremanera a la familia avanzar pues todo apunta a que quién ha perpetrado este asesinato está más cerca de ser salvados

Voz 0064 17:33 la investigación continúa y la Guardia Civil no descarta que el encargo del marido despechado no fuera el de matar al concejal sino el de darle un escarmiento que se les fue de las manos a los sicarios

Voz 1715 17:42 el Obispado de Astorga se ha convertido en el primero de este país que pone en marcha un órgano para atender a las víctimas de abusos sexuales a las que se lo ha comunicado por cierto a través de una carta la Iglesia por tanto se mueve se mueve a empujones del Papa que esta misma semana ha convocado a obispos cardenales de todo el mundo en una cumbre inédita sobre esta aberración Adela María el obispo de hasta ahora

Voz 0011 18:07 que preside la comisión que actualizado los protocolos ante abuso de la Iglesia española ha creado también está delegación para atender a las víctimas la responsable será una psicóloga María José Díez y contará con especialistas en Derecho civil canónico y otros asesores la delegación se va a presentar oficialmente este miércoles a dos días de la reunión con el Papa de los presidentes de las Conferencias Episcopales en Roma la diócesis ha enviado una carta anunciando su puesta en marcha y ofreciendo su servicio a varias de las víctimas entre ellas Javier que sufrió abusos con sólo catorce años en el seminario de La Bañeza que la considera un insulto

Voz 26 18:38 que ayuda a privado nada quieren que os cabeza Astorga como me hicieron catorce veces para que cada vez que viva se burlaban de mí cada vez que iba me decían una cosa distinta qué quieren que les llame otra vez es que quieren que me meta otra vez en la boca del lobo y en la boca de en el infierno no lo siento conmigo que no cuenten

Voz 0011 18:58 hoy hemos sabido además que el presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez ha estado en Montserrat donde recientemente se han denunciado varios casos de abuso mañana Blázquez viajará a Roma

Voz 1715 19:06 además también hoy todas las órdenes y congregaciones católicas masculinas y femeninas ha lanzado un comunicado conjunto en el que asumen la evidencia que han encubierto durante años durante décadas cientos miles de casos hoy en la SER les estamos contando la condena a nuestro país por parte de Naciones Unidas por expulsión ilegal de un menor inmigrante era un niño no acompañado que fue devuelto a Marruecos ocurrió en el año dos mil catorce el entonces tenía quince años había huido de la guerra de Mali ya había conseguido entrar en Melilla saltando la valla ahora Naciones Unidas condena a España por hacer lo que no puede lo que no debía hacer Lourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación Rais

Voz 27 19:48 tenemos la esperanza puesta en que España cumpla con este dictamen de la ONU recuerde que cumplir con el derecho internacional y con todos los tratados y convenios que voluntariamente ha afirmado el ratificado las fronteras siguen siendo espacios donde no se respetan los derechos de las personas y donde no existen las garantías jurídicas básicas

Voz 1715 20:04 en Francia ese país se moviliza en contra de los brotes antisemitas que cada vez son más numerosos la preocupación hace la preocupación se extiende por el país también entre la clase política estatales han convocado movilizaciones en diferentes ciudades francesas la principal la más numerosa en la capital en París en la que estaban representados todos los partidos menos el Frente Nacional la que también estaban representadas todas las confesiones religiosas pendiente de esa movilización ha estado la corresponsal de la Ser en París Carmen Vela Carmen buenas tardes

Voz 0390 20:33 buenas tardes miles de personas se concentran en la plaza de la República de París como antes en otras ciudades de Francia desfilan en repulsa por los actos antisemitas que se suceden en Francia a iniciativa del Partido Socialista a todas las formaciones del arco parlamentario a excepción de la ultraderecha de Le Pen están presentes en esta manifestación para decir basta ya se convocó hace días al conocerse que en dos mil dieciocho tras dos años de descenso se dispararon los actos de violencia contra franceses de religión judía o contra símbolos de esta comunidad esta pasada noche se han profanado unas noventa tumbas en un cementerio judío tres Estrasburgo que aparecía pintado con cruces llamadas mismo símbolo nazi aparecía en el rostro de la fallecida ex ministra ex presidenta del Parlamento Europeo Simone Veil quién fuera una superviviente de los campos de exterminio nazis

Voz 0064 21:21 qué otros sucesos como éstos han ocurrido en los

Voz 0390 21:23 los últimos días Hora veinticinco

la segunda hora del programa la vamos a dedicar a los niños que acaban siendo mercantil izados por sus padres que deciden utilizarlos en redes sociales con fines comerciales abren tejidos en Instagram o en Youtube a través de los que también en ocasiones se transmiten estéreo tipos contra los que lucha muchos adultos parece que algunos padres parecen dispuestos a perpetuar la cara B la cara va a estar dedicada al precio de uno de los diseñadores de alta costura más controvertidos que hayamos estos árbitros hola

Voz 1880 23:08 hola Pedro hay más interesantes también lo llamaban el Káiser pero el rey de la moda Karl Lagerfeld moría esta mañana el director creativo de Chanel influencia indiscutible en la moda a nivel mundial una personalidad icónica escucha como se definía

Voz 22 23:21 entonces qué of dando a todas de ancho a escribir Madonna

Voz 1880 23:25 dice no me importan los nombres no me importan los negocios hoy sólo un diseñador y eso es suficiente para mí quiero ser mi nombre en un producto Chanel Fendi porque la gente me conocen todas partes si no puedo ni cruzar la calle bueno pues nos vamos a acercar a él a sus musas a sus diseños a sus dibujos a sus fotos todo eso en la cara B a las nueve y media más o menos

Voz 1715 23:43 lleva tertulia hoy Berna González Harbour Neus Tomàs Iberia a Roca Éstas son para ella las claves del día

Voz 0531 23:49 una de las peores noticias de los últimos meses de hemos tenido hoy cuando hemos sabido que el gran acuerdo con el que se pretendía prorrogar el gran pacto de Estado que llamamos Pacto de Toledo que garantice el futuro de las pensiones pues ha saltado por los aires Nadie sabe muy bien porque durante tres años se ha negociado parecía hacía ya varios meses que el acuerdo era se daba por seguro que no había grandes dificultades para sacarlo adelante y prorrogar los un gran pacto de Estado todos los partidos coinciden al parecer en culpar a Podemos incluido compromisos y realmente nadie ha salido todavía a dar una explicación de por qué este pacto no se ha podido firmar y cuáles son las dificultades que Podemos tiene para mantenerlo esto es realmente muy preocupan

hoy en Carrusel deportivo así que a partir de las nueve las ocho en Canarias Hora Veinticinco

Voz 29 24:46 todas esas posibilidades para escuchar la información del día no era el diciendo con ancho hemos llegado a las ocho veinticinco minutos las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:05 buenas tardes el hemos adelantado en la SER Izquierda Unida ultima una querella contra Begoña Villacís por un presunto delito de negociaciones prohibidas la formación entiende que la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid podría haber incurrido en un conflicto de Essex al decidir sobre cuestiones que afectaban a los policías municipales a los que representaba su marido Carolina Gómez buenas tardes y buenas tardes y al margen de la polémica por So patrimonio por el patrimonio de esa sociedad Izquierda Unida cree que Villacís debería haberse abstenido de tomar decisiones como concejal en el Ayuntamiento que afectaran a los policías municipales cosa que no ha hecho durante todos estos años dice la formación la sociedad de su marido la polémica Lloris con tendencia a ese punto L representa legalmente al sindicato de policías que entre otras cosas se querelló contra la concejal rumiar hace por injurias Izquierda Unida considera que de facto Villacís ha estado incumpliendo la ley electoral y por eso estudian una denuncia por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos Villacís que niega además que ocultara su participación en una sociedad mercantil junto a su marido la candidata de ciudadanos desmiente la información publicada hoy por el ABC dice que no es propietaria de esa sociedad desde hace diez años y niega que su marido hiciera el cambio de titularidad pocos días antes de las elecciones de dos mil quince

Voz 30 26:11 para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad y eso es lo que es mentira John me desvincule de esta sociedad no justo antes de entrar en política me desvincule seis años antes de entrar en política concretamente en el año dos mil nueve

Voz 1915 26:27 el PP va a promover un pleno extraordinario para pedir la destitución de Javier Barbero como delegado de Seguridad tras la dimisión en bloque de la cúpula de emergencias de la capital una petición a la que se han sumado todos los grupos de la oposición Barbero defiende su gestión dice que tiene la confianza de la alcaldesa y asegura que la dimisión de los bomberos se debe a que no consiguieron el aumento de categoría de sueldo que habían pedido escuchamos a inmaculadas ante el PP y al propio Barbero durante la

Voz 31 26:50 misión de seguridad usted no debe seguir un minuto más al frente de este área porque como digo está poniendo en grave peligro la situación de la seguridad de la operatividad de los cuerpos de emergencias en la ciudad de Madrid Isabel cuál es la mayor emergencia que hoy tiene Suárez señor barbero que usted se vaya

Voz 0978 27:03 la mejor palabra que define el estado de los servicios de emergencias cuando llegamos es deprimidos señora Sanz ni una plaza en años fíjese el interés que tenían ustedes por los cuerpos de emergencias probablemente el dinero se necesitaba para Gürtel es y cosas similares

Voz 1915 27:19 si finalmente el Maratón de Madrid Se adelanta el veintisiete de abril para evitar que coincida con las elecciones generales del día veintiocho como estaba programado los organizadores de la carrera han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento y fijan esa nueva fecha sólo un día antes para dicen afectara al menor número de corredores en el caso de que la nueva fecha impida la participación algún corredor estos podrán solicitar el cambio de la titularidad del dorsal de forma gratuita o solicitar la devolución del cien por cien del importe de sujeción hasta el día once de marzo la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad de GT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 32 27:51 buenas tardes hasta ahora les vamos a pedir especial precaución si iban a transitar por la A seis ya que se ha producido un accidente a la altura de Majadahonda que genera cinco kilómetros de retenciones en dirección La Coruña densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada direccional tres Ciudad de la Imagen sentido A cinco iba al de Marín hacia la A seis en el resto de la red de carreteras de la

Voz 0978 28:16 María se circula sin problemas eso sí desde

Voz 32 28:19 la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo no bajen la guardia de por supuesto modere la velocidad

Voz 1915 28:28 ocho hoy veintiocho se lo venimos contando la Consejería de Sanidad ha dejado sin atención sanitaria una mujer embarazada porque lleva menos de tres meses viviendo en España es el caso de Natalia que acaba de llegar de Perú Sendero de su embarazo porque se lo comunicaron en el Hospital Infanta Leonor cuando la atendieron por una gastroenteritis

Voz 33 28:44 entonces yo me he acercado y me han dicho que no me corresponde porque yo tengo que pasar los noventa días tengo que venir mi hoja de empadronamiento

Voz 1915 28:54 la ONG Médicos del Mundo asegura que no es el primer caso de este tipo con el que se encuentran Sol Martínez es su portavoz

Voz 20 28:59 en esta ocasión después de nuestra intervención sí que conseguimos que le dieran de alta con el código da porque pudimos demostrar que sí que llevaba tres meses en España el documento que le estaban pidiendo era el empadronamiento no estará mirando

Voz 1915 29:12 el pasaporte ya ha quedado aplazado de nuevo el juicio contra Amazon un juzgado de Madrid ha pedido seis meses más para estudiar las dos cajas de documentación que ha presentado la multinacional los sindicatos de la planta en San Fernando de Henares llevaron a la empresa a los tribunales por aplicar un nuevo convenio que según denuncian recortó derechos laborales a la plantilla el delegado de Comisiones Douglas Harper

Voz 1959 29:29 las que se exactamente en la misma que en los últimos meses no no no hay ninguna voluntad de de negociaron mejorar las condiciones no sentimos estafados que es el motivo principal porque hemos dado unos cambió las condiciones de forma unilateral