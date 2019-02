Hora 25 (20/02/2019)

Voz 0194 00:00 primero abusaron de ellos después les despreciaron ocultaron sus denuncias agravaron su sufrimiento les cerraron las puertas hoy las víctimas de abusos sexuales han sido escuchadas por la jerarquía católica en Roma pero todavía fuera de los muros del Vaticano esos que supuestamente guardan las esencias morales son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:42 hola buenas tardes nunca antes de forma institucional y organizada la jerarquía católica había convocado al Vaticano a portavoces de las miles de víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes

Voz 2 00:53 eso sí una reunión honesta en donde las víctimas no nos hemos mordido la lengua hemos dicho las cosas como son pero yo creo que todos hemos dicho

Voz 0194 01:05 bueno no es acabó el tiempo de las palabras

Voz 2 01:08 que es la hora de tener acciones contundentes que esto es una pandemia global

Voz 0194 01:12 Miguel Ángel Hurtado es una de esas víctimas que finalmente no han sido recibidas por el Papa mañana comienza en Roma la cumbre con los presidentes de todas las conferencias episcopales una reunión dedicada en exclusiva a analizar la respuesta que la Iglesia tiene que dar al goteo constante de denuncias por abusos sexuales monseñor Osoro es el arzobispo de Madrid

Voz 3 01:36 lo que serán seguro que multadas los hacemos con las

Voz 0194 01:44 hoy mismo hemos conocido una denuncia más contra el colegio de Salesianos de Deusto ya son veintisiete y los Salesianos de Santander han abierto una investigación un hermano de ese centro que trabajo en ese colegio vasco en la década de los setenta y contra el que han surgido algunas denuncias en redes sociales segunda sesión del juicio del cruces de esta semana la tarde ha sido para la exconsejera Dolors Bassa que se suma a quienes pretenden presentar el referéndum del uno de octubre como un acto sin otra finalidad que intentar convencer al Gobierno para que negó

Voz 4 02:13 ahora no era una yo repito no don acto concluyente siempre cuando se empezó a hablar de este tema tira una foto simplemente como decíamos siempre al diálogo para poder ligar a una negociación

todo ante su compañero Josep Rull despreciaba la autoridad del constitucional

Voz 1715 02:34 Pedro Blanco ha dicho el ex consejero que para él el Constitucional no tiene autoridad moral hoy hemos escuchado el discurso de mayor carga política del Rey de los últimos meses en el que se podían descubrir respuestas más o menos directas a quiénes desde el independentismo estos días para antepuesto la democracia

Voz 0623 02:50 no tiene sentido no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues y en el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni demócrata sino inseguridad arbitrariedad y en definitiva quiebra en los principios morales y cívicos de la sociedad

Voz 1715 03:10 en Hora veinticinco vamos a resumir la sesión de control de hoy en el Congreso convertida en otro de esos actos de precampaña que vamos a soportar durante estos

Voz 5 03:18 nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo usted está dibujando una España en la que solamente caben usted los que piensa como usted nosotros defendemos una España en la que cabemos todos ser presidente con los Cano golpe Estado yo me metí en política para que no haya presidentes como usted el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina

Voz 6 03:41 la de la ultraderecha a las ocho y media de también tenemos

el Atlético de Madrid se enfrenta a partir de las nueve a la Juventus de Turín en el partido de ida de los octavos de final de la Champions desde el escenario del partido con el once rojiblanco Pedro Fullana qué tal buenas tardes

Voz 6 03:55 hola buenas tardes con la gran novedad que avanzaba esta tarde la cadena

Voz 8 03:58 a ser titular Diego Costa ya hay once feb oficial del Atlético de Madrid con Oblak en portería Juanfran Filipe laterales Giménez Godín en el centro de la zaga por delante jugarán Rodrigo Thomas Saúl Koke Griezmann y Diego Costa la gran novedad en la delantera gracias pero también a la

Voz 7 04:12 las nueve Schalke cero cuatro Manchester City en la Europa League el Sevilla se ha clasificado para los octavos de final y en baloncesto los jugadores del Real Madrid Campazzo y Felipe Reyes sancionados con mil euros tras las protestas por los árbitros recogidas en el actual en la final de la Copa del Rey

Voz 0194 04:25 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes a partir de mañana empezarán a subir las temperaturas un ascenso que serán más evidente viernes y aguantar hasta el fin de semana con máximas de más de veinte grados en muchísimos puntos del país de noche durante las noches y al empezar las mañanas seguirá haciendo frío como la próxima ya que apenas tendremos nubes durante la madrugada esto ayudará a que bajen las temperaturas con heladas en gran parte de los llanos del interior algunas nieblas que serán poco persistentes en el sol va a lucir durante toda la jornada con máximas de catorce dieciocho grados por encima de los veinte en Canarias también en el Valle del Guadalquivir

Voz 1715 05:02 hasta ahora Veinticinco pero hoy como ayer tenemos hora25 a partir de las nueve en ser más de la onda media en la web de La Ser y en la aplicación móvil hay nos van a encontrar signos buscar vamos ya con todo antes la noticia Iberia con Nacho Cano realizas habitualmente viajes de negocios Iberia

Voz 0623 07:36 hora veinticinco Pedro Blanco etiqueta Dinei

Voz 1715 07:42 mérito de histórico la tiene con motivos sin ninguna duda representantes de las víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes reunidos hoy con representantes del Vaticano en una instalación vaticana pero fuera de los muros del Vaticano con la misma jerarquía que durante décadas les ha dado la espalda con la misma que ha tardado años en tomar conciencia del problema

Voz 19 08:01 esto son muy decepcionado porque nada de lo que sabemos ha explicado lo conocía tal que conoce décadas de que tiene un problema gigantesco así que no Bindi

Voz 17 08:17 Chris

Voz 20 08:18 que hay con mojamos uno A te T

Voz 1715 08:23 las víctimas de buena parte del mundo en esa reunión se habrá oído el inglés el francés el español el abuso de menores ha sido un problema global los casos se cuentan por miles el Papa ha convocado a partir de mañana una cumbre de cardenales y obispos para analizar la respuesta que esa organización debe dar a este tumor moral vamos a Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 08:45 buenas tardes una primera docenas de personas que sufrieron abusos sexuales han sido escuchados esta mañana en el Vaticano con protestas en la plaza de San Pedro de otras decenas de víctimas que no comprenden por qué unos sí y otros no o porque no les ha recibido directamente al Papa aún así se ha abierto una vía de esperanza según el abogado mexicano Alberto Méndez que defiende víctimas de veinte países latinoamericanos

Voz 0194 09:09 definitivamente hay esperanza pero se tiene que continuar la lucha no puede concluir aquí debe continuar se mediante estrategias ante tribunales

Voz 0946 09:16 a la reunión el investigador peruano Pedro Salina ha explicado les han recibido

Voz 21 09:21 el clima adivinó harán pasillo por momentos dramático tenso yo creo que

Voz 1715 09:27 en el balance ha sido una novedad

Voz 21 09:30 on no reclama es básicamente que la tolerancia se cero sea una cosa real y no una frase hueca Bassi hay demagógica

Voz 0946 09:40 por su parte el español Miguel Hurtado que denunció los abusos en la abadía de Montserrat ha comentado

Voz 2 09:45 sorprendidos que la Conferencia Episcopal Española no se haya reunido con nosotros a mí también me llamó la atención no que el Vaticano me reciba hoy Il la comida la Conferencia Episcopal Española no se ha reunido conmigo no solamente eso sino que el presidente de la Conferencia Episcopal Española ayer se reunió con el abate Montserrat el encubridor de mi caso

Voz 0946 10:03 otras decenas de personas que sufrieron abusos sexuales y que han pedido el anonimato aportarán su testimonio las emisiones de esta cumbre a partir de mañana ante los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo católico y ante el Papa Francisco

Voz 22 10:16 la Conferencia Episcopal Española acude a esta cumbre con ánimo obediente

Voz 1715 10:20 te es lo que dicen es verdad que es el mismo ánimo que en parte les ha faltado durante todo este tiempo el Papa les ordenó escuchar a las víctimas no es que los obispos en España hayan sido todo oídos Carlos Osoro el arzobispo de Madrid

Voz 3 10:34 yo creo que lo más importante es esperar a ver lo que va a solicitar al Santo Padre verdad que serán seguro que muy claras y además necesario es que la Iglesia pues han ido los presidente dar conferencias que los asumiremos con todas las consecuencias

Voz 1715 10:52 bueno en unas horas antes de esa cumbre ayer se conoció una carta firmada por dos cardenales en la que piden a sus compañeros que reaccionen ante las amenazas a la doctrina de la Iglesia es lo que dicen que reaccionen también es literal contra la agenda homosexual que según escriben en esa misiva se ha extendido en un clima de complicidad y silencio piden a esos compañeros que rompan ese silencio lo que dicen estos dos cardenales hoy el obispo de Astorga ha presentado la primera unidad dedicada a las víctimas de abusos sexuales llega al año dos mil dieciocho dice el obispo de perdón dice el obispo que ese órgano pretende entre otras cosas que los espacios de la iglesia sean seguros os vamos a León Pablo bodega Pablo buenas tardes

Voz 23 11:34 buenas tardes y para ello la diócesis va a impartir formación especifica a sacerdotes y a todas aquellas personas que trabajen con niños el objetivo es prevenir detectar y que sepan también cómo actuar ante un posible caso de abusos este órgano pionero en la Iglesia española va a estar liderado por una psicóloga experta en víctima elogia contará también con el asesoramiento de una víctima de fuera de la diócesis que prefiere mantener el anonimato Juan Antonio Menéndez obispo de Astorga

Voz 24 11:59 si no hay un seguimiento persona que alguien se ocupe de ello es muy difícil que lleguemos a conseguir este objetivo que la diócesis sea un espacio seguro para hacerlo

Voz 23 12:11 este órgano también ofrece asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a las víctimas ya se han puesto a disposición de las cinco personas que han denunciado haber sufrido abusos en la diócesis en los años ochenta pero no han recibido respuesta alguna esta unidad se pone en marcha dos años después de la primera denuncia cuando han pasado más de treinta desde que sucedieron los abusos lo hace además en vísperas de

Voz 25 12:32 la cumbre que ha convocado el Papa en Roma para abordar el profe

Voz 23 12:35 además de la pederastia en la Iglesia y en la crónica

Voz 1715 12:38 política de hoy las reflexiones del jefe del Estado como respuesta alguna de las cosas que se están escuchando estos días en boca de les independentistas ante quiénes sostienen que la democracia se impone a cualquier norma o cualquier ley Felipe VI decía

Voz 0623 12:53 no tiene sentido no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues si en el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni demócrata sino inseguridad arbitrariedad en definitiva quiebra los principios morales y cívicos de la sociedad

Voz 1715 13:13 los líderes independentistas algunos con mayor claridad que otros es verdad andan cuestionando estos días la autoridad del Constitucional lo cierto es que todos conocían los apercibimiento de ese tribunal que todos los desoyeron de forma insistente la consejera catalana de trabajo ha llegado a asegurar esta tarde que ella creía que no era delito desobedecer las órdenes de ese tribunal hizo compañero Josep Rull ha ido más lejos ya ha negado la autoridad moral del Tribunal Constitucional vamos de nuevo un día más hasta el Supremo pendiente de las declaraciones de hoy Alberto Pozas Alberto

Voz 0055 13:44 la verdad es que tal buenas tardes el Tribunal Constitucional no tenía autoridad moral ha dicho la consulta del nueve de noviembre de dos mil catorce fue pacífica y eso ha asegurado el ex conseller de Territorio fue lo que tuvieron en cuenta a la hora de seguir adelante con el referéndum a pesar de las órdenes judiciales

Voz 4 13:59 desde mi punto de vista una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa este también es un elemento que se tiene que poner en valor

Voz 0055 14:16 se suma así a lo dicho ayer por el exconseller Jordi Turull después ha sido turno Dolors Bassa y ha dicho algo inédito hasta el momento que el referéndum del uno de octubre no tenía por objetivo la independencia como decía la ley catalana era para poder negociar

Voz 4 14:28 sí que tenía más claro que sí mucha gente iba a votar esto nos ayudaba en la negociación como Quan que cualquier negociación

Voz 0055 14:38 en estos momentos pero de claras Conselleria de Gobernación Meritxell Borràs algo afectada apartándose de la organización el referéndum reconociendo expresamente que la declaración de independencia no tuvo ningún efecto jurídico gracias Alberto

Voz 1715 14:50 este miércoles se ha desayunado crispado sesión de control en el Congreso que vive ya los minutos de la basura hasta las próximas elecciones casi nada de lo que ocurra allí estos días de ahora en adelante se va a escapar del clima electoral y desde luego no lo ha hecho este cara a cara entre casado Isaac

Voz 0623 15:06 veo una frase nadie hizo tanto daño a España nunca el tampón

Voz 6 15:11 el próximo veintiocho de abril silenció la el próximo mes de abril la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas

Voz 1715 15:20 bueno tufillo preelectoral también en este otro cara a cara entre quiénes hace dos años pactaban doscientas medidas cruzan reproches de trazo grueso Albert Rivera Pedro Sánchez

Voz 6 15:28 por Sánchez usted no contesta porque no puede contestar porque necesita esos señores de arriba para ser presidente su única aspiración ser presidente con los Tano golpe Estado señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la de la ultraderecha

Voz 1715 15:49 aires electorales también en este intento de Podemos de desprenderse de la mano del PSOE Irene Montero cuestionaba hoy al presidente del Gobierno con el que viene de pactar los presupuestos prácticamente antes de ayer

Voz 0738 16:00 impone recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar de que cuando creen que ustedes nadie les ve se comportan como el Partido Popular del señor Montoro exactamente igual

Voz 6 16:12 el planteamiento que usted ha hecho ha sido más de cara a esa campaña electoral que un relato fidedigno de lo que ha pasado durante estos ocho meses señorías y lo siento pero es así

Voz 1715 16:21 bueno pues eso campaña ruido mucho

Voz 22 16:24 su rígido y cálculos muchos

Voz 1715 16:27 los electorales que explican por ejemplo el fracaso de la negociación en el marco del Pacto de Toledo el intento de algunos grupos de conseguir una nueva reunión para buscar al menos un acuerdo de mínimos se ha encontrado con el bloqueo de la presidenta de la Comisión de Celia Villalobos que no le ve sentido ha dicho mientras Podemos mantenga sus reparos Rafa Bernardo

Voz 1762 16:43 si finalmente la Mesa de la Comisión no aceptado realizaron un debate y votación como pedían varios grupos PSOE Compromís PNV IP de Cat porque la presidenta ha considerado que no hay un documento cerrado sobre el que pronunciarse y mientras la brecha entre Unidos Podemos y los demás grupos ha seguido ensanchando ese los morados consideran que el resto

Voz 1715 16:58 buscaba un pacto que daña a los pensionistas

Voz 1762 17:01 demás contestan que lo que quiere podemos es imponer sus posiciones y hacer electoralismo Yolanda Díaz Unidos Podemos Sergio del campo ciudadanos Mercè Perea PSOE

Voz 26 17:08 ayer querían dar un portazo un pacto entre partidito para seguir recortando las pensiones bueno pues somos un obstáculo no lo vamos a hacer

Voz 27 17:15 bueno qué van a hacer sus mítines a la calle pero aquí el Pacto de Toledo es una cosa mucho más seria que precisamente iba eso de dejar a un lado las armas de ir a intentar solucionar una cuestión que es importante tú no puedes imponer tu modelo cuando aquí se trata de llegar a un acuerdo

Voz 1762 17:32 el último intento de acuerdo a una propuesta de mínimos lanzada desde el PSOE el resto de los grupos basada en la revalorización según el IPC no ha conseguido suficientes apoyos esta tarde así que los grupos ya dan por hecho que no habrá más trabajos del Pacto de Toledo hasta la siguiente legislatura

Voz 10 17:45 hora veinticinco

de la del mundo el último

Voz 1715 19:16 viaje de Theresa May a Bruselas esta tarde la primera ministra se ha ido a ver al presidente de la Comisión a Jean Claude Juncker la cuenta atrás hacia la ruptura definitiva no se detiene pero tampoco parece que haya avances vamos a Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 19:28 buenas tardes buenas tardes y exactamente a llegar ya una nota oficial por lo que podemos confirmar que ha durado hora y media hay poco más que siguen buscando soluciones pero que no han logrado cerrar ninguna un aunque lo que pide el Reino Unido al problema irlandés sigue pasando por una declaración no por cambiar el acuerdo oficial de salida mientras siguen buscando la fórmula que podría obtener el consenso es que la Unión aunque no lo dice no quiere poner nada sobre la mesa sin garantías de pacto entre británicos ida hecho hoy sí de forma clara que el problema que bloquea el acuerdo el irlandés puede tener alternativas y el Reino Unido define la relación futura una reunión que ha comenzado tensa con Mela muy seria a pesar de que Juncker Le ha contado un pequeño problema que hoy le obliga a recibirla con una tirita en la mejilla a lo escuchamos habrán constatado que llevo el resultado de un gesto involuntario dice con cierta sorna me he cortado agitando Millás sangrado se lo digo para que no piensen ustedes que ha sido tres Sami declaraciones antes de recibir la claro con las que la armonía les sirve al presidente para ratificar que de momento la tensión sí

Voz 1715 20:37 gracias Griselda además la investigación de la muerte de una comensal de un restaurante estrellado de Valencia aún no se sabe a ciencia cierta qué la provocó pero habrán leído o escuchado hablar hoy un tipo de seta de momento si queremos ser prudentes lo único cierto es que hay una persona muerta dieciocho intoxicadas Valencia imparte

Voz 0808 20:54 la Conselleria de Sanidad cifró en dieciocho casos además de la mujer de cuarenta y seis años que falleció el pasado domingo la cantidad de personas que sufrieron intoxicaciones leves tras comer en el restaurante Rick de Valencia entre el miércoles y el sábado de la semana pasada de momento no hay ningún denominador común que se haya podido confirmarse habla de la seta Colmenar ella presente en el menú degustación pero a día de hoy no hay confirmación oficial de que haya sido la causante de las intoxicaciones tampoco está claro lo va a decir la autopsia si la mujer fallecida presentaba alguna intolerancia que desconociera o alguna otra enfermedad circunstancia que le provocara la muerte Ana Barceló consellera de Sanidad

Voz 33 21:31 no podemos determina si esa es la causa yo creo que en este caso conviene ser prudentes porque no sabemos tampoco si el desenlace el fallecimiento de esa persona es una causa directa o le provocó un estado de que le llevó luego al desenlace que tuvo

Voz 0808 21:51 el restaurante permanecer todavía cerrado desde el domingo el Juzgado de Instrucción número uno de Valencia que estaba de guardia el pasado sábado es el que ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte

Voz 0194 23:32 y lo dedicamos a los chaqueta los árbitros hola hola Pedro Sánchez no le ha dicho a Rivera exactamente que pero pero si ya lo hemos escuchado que tiene muchas chaquetas en el armario unas de supuesto liberal y otras de la ultraderecha bueno pues ahí vamos a escuchar entre otros al autor del libro de los insultos a Pancracio Celdrán para que nos al final terminó que es verdad que nutridos de palabra pero en fin Blanco y en botella

Voz 1715 23:55 en la tertulia hoy Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Emilio Contreras están son para él las claves del día

Voz 6 23:59 siempre vamos entre el principio de la ley y el principio de la democracia declara

Voz 0554 24:03 lo hoy en el Supremo el exconseller Josep Rull sobre un suceso ocurrido en Cataluña en octubre de dos mil diecisiete como si democracia y le fueran valores enfrentado los ciudadanos votamos hora estos representante que hacen las leyes las leyes legítimas eso es entre otras cosas a la democracia contraponer la democracia una imprecisa voluntad del pueblo en la calle es sólo una coartada para incumplir la ley idea montar las instituciones ese era el argumento que hace noventa años no hay que tener miedo a recordarlo emplear los seguidores PCAL MIT para justificar que unos pocos te murieran la democracia en varias naciones de Europa mientras tanto en el Congreso hemos oído y palabras como mentirosos y chaqué tiros y no hace mucho oímos las de pelo hizo hay dos en vísperas electorales el insulto personal sustituye a los argumento para resolver los problemas reales de España Cataluña la precariedad laboral o la sostenibilidad de las pensiones mal camino

así llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:04 como Madrid buenas tardes la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta quince años de cárcel a los tres acusados de agredir sexualmente a una chica de dieciocho años ocurrió hace casi cuatro en Collado Villalba

Voz 1915 25:17 con él se fija especialmente en qué grupo intimidó a la joven

Voz 0194 25:20 en una habitación Alfonso Ojea quince años de prisión para dos de los acusados catorce para el tercero un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid señala que los tres condenados son responsables de un delito continuado de agresión sexual los tres se pusieron de acuerdo para violar a una joven en un domicilio de Collado Villalba bajo intimidación ambiental Un Vittorio penal que se aplica cuando la víctima está desamparada sola frente a tres agresores que le amenazan en este caso con no dejarla así quiere abandonar la habitación en la que la habían encerrado la declaración de la víctima ante las a la jugadora queda recogida en la sentencia para concluir que el efecto intimidatorio no precisa de la aplicación de violencia física

Voz 1915 26:01 a poco más de dos semanas de ocho m UGT recuerda que la brecha salarial en Madrid apenas ha cambiado en la última década se sitúa en el veintiséis por ciento Una mujer en Madrid gana siete mil euros al año menos que los hombres Ana Sánchez de la Cobas portavoz del sindicato

Voz 35 26:14 la diferencia salarial entre el hombre y la mujer se sitúa en un veintiséis coma veintiséis por ciento de diferencia entre el que gana el hombre en las mujeres el hombre supera los veintiocho mil euros de media al año mientras que la mujer apenas supera los veintiun mil euros

Voz 1915 26:31 Israel lo venimos contando el Supremo obliga al Canal de Isabel Segunda reconocer como trabajadores fijos a todo el personal interino que ha sido contratado de forma irregular Alfredo Faura es el abogado que ha llevado el caso ante la justicia

Voz 36 26:42 el escenario es cambiado fundamentalmente en que si antes yo estaba trabajando y sport intimidad no había indemnización este auto al considerar como indefinidos lógicamente la indemnización será la máxima aquí flujo de aceptarlo

Voz 1915 26:56 la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 37 27:03 buenas tardes hasta ahora quedan complicaciones de entrada a Madrid por la A uno hasta el nudo de Manoteras y la A6 en El Plantío Aravaca y Puerta de Hierro en esta misma vía hay densidad circulatoria en este caso su paso por Majadahonda en dirección La Coruña tráfico lento también en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada dirección a tres en el resto de la red vial madrileña de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 10 27:54 el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1915 27:56 cubrir ante el Supremo la anulación del Plan Director del sureste anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el Ayuntamiento entienden que el voto particular de aquella sentencia les da la razón José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano

Voz 39 28:08 si no la sentencia desde la acatamos faltaría más nosotros acatamos la sentencia aunque no compartimos el resultado por eso recurrimos en casación porque no estamos de acuerdo con el contenido esa sentencia y además vemos reforzado nuestra posición con el voto particular de nada más y nada menos que el presidente de la sala es que el presidente de la Sala esta diciendo que está de acuerdo con los argumentos el Ayuntamiento y que no entiende cómo el Tribunal resuelve lo que esté resolviendo

Voz 1915 28:32 y los semáforos de la A5 comenzarán a funcionar el próximo veintiséis de febrero es regularán el paso de vehículos la entrada a esta bien el paso de Extremadura una medida con la que el Ayuntamiento pretende disminuir la contaminación acústica y mejorar la seguridad vial en un tramo que registra una media de ochenta y seis accidentes al año el nuevo cheque bachillerato sólo será accesible para las familias que ingresen menos de diez mil euros per cápita anuales únicamente podrán beneficiarse los alumnos que empiecen prime

Voz 1715 28:57 lo de Bachillerato el curso que viene quedan en

Voz 1915 29:00 fluidos los repetidores en los próximos días se abrirá el plazo para solicitar los Rafael Van Dyck en ese consejero de Educación

Voz 0831 29:05 ya hay muchas familias que en ese tránsito de la etapa obligatoria en Secundaria a la al Bachillerato que ya no es obligatoria se veían de alguna manera pues que tenían que salir de esos centros concertados porque ahí ya no está soportado digamos con fondos

Voz 40 29:21 públicos lo que tratamos con ese cheque es que quién estoy convencido de una idea de un modelo educativo pues pueda tener sus posibilidades ya

Voz 1915 29:32 llegamos a las ocho y media con doce grados en el centro de Madrid se quedan con Carrusel deportivo y el partido entre el Atlético de Madrid y la Juventus hasta mañana