Hora 25 (21/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 lideraban el independentismo social organizaban la agenda callejera en aquellos días en los que la calle era tan o más importante que los despachos ha llegado el momento de los Jordi en el juicio del pluses y así la Fiscalía intenta demostrar su acusación por rebelión

Voz 1 00:19 sí sí

Voz 4 00:27 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:38 son las ocho las siete en Canarias buenas tardes la Fiscalía intenta demostrar la violencia y la coacción y Jordi Sanchez de ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana se esfuerzan desmentir esa versión de los hechos

Voz 5 00:49 es falso el relato quiere algunos informes se ha querido explicar Idris algunos medios de comunicación generar un rebato de que hubo un intento permanente de asalto es falso

Voz 0194 01:02 Jordi Sánchez ha defendido la movilización del veinte de septiembre frente a la Consejería de Economía en pleno registro ya ha negado que fuera violenta como anegado que imaginar a qué pudiera haber tensión no violencia el uno de octubre además de su testimonio hoy hemos escuchado a la voz discordante del Gobierno de Puigdemont al ex conseller Santi Vila que se apartó del núcleo duro independentista después de comprobar cómo fracasaba su intento de mediación

Voz 2 01:23 pero yo formé parte de los políticos que Inter lo ocultaron continuamente con altos dirigentes del Partido Socialista sí con autos diferentes incluso con responsables del Gobierno de España que en dado que a veces se publica también tenían un auto interés en la conciliación en evitar el choque institucional informó tanto en

Voz 0194 01:49 desde excavando la tensión hoy volveremos en directo al Tribunal Supremo y nos acercaremos a Barcelona para resumir un día de movilización independentista este día de huelga independentista ha concluido con manifestaciones en las principales ciudades de Cataluña

Voz 2 02:03 y hoy en el Vaticano la piara Delia consiste su Ali perpetrar

Voz 0194 02:12 el Papa inaugurado la cumbre sobre abusos sexuales que reúne a ciento noventa obispos y cardenales pidiendo una respuesta a esa plaga protagonizada por muchos de los suyos pero Blanco

Voz 1715 02:22 sobre la que seguimos conociendo casos por ejemplo el de Fernando nos ha contado hoy en la Ser como abusó de él un Escolapios en Alcañiz Center

Voz 6 02:28 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en aquel tiempo pues no se metía la mano y nos tocaba la genitales si llega no no solamente por ahí sino que también cuando los cómo era el encargado de los grupos de grupos de boy scouts los llevaron a al río

Voz 1715 02:48 ese religioso murió Fernando lo contó en su día pero no le creyeron pues vamos a acercar al Congreso hoy aprobado leyes relevantes la nueva ley hipotecaria o la norma que concede una pensión a los huérfanos de mujeres víctimas de violencia machista le preguntaremos Gemma a Nieves Goicoechea perdón cómo está yendo la presentación del libro de Pedro Sánchez escucharemos a Nicolás Maduro anunciara el cierre de la frontera con Brasil tensión

Voz 2 03:16 queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil

Voz 1715 03:26 que lamentar esa es una de las fronteras por donde se espera que entre ayuda humanitaria Maduro no descarta cerrar también la frontera con Colombia hacia donde viaja el presidente encargado Juan Guaita

Voz 0194 03:35 hoy recuperamos la normalidad así que a las ocho y media habrá deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 1022 03:40 buenas tardes aunque tenemos fútbol en directo Europa League se juega la vuelta de las eliminatorias de dieciseisavos en Villarreal juegan Villarreal y Sporting de Lisboa y ha habido novedades en el marcador Xavi Pedro

Voz 7 03:51 qué tal muy buenas así es estamos en el cincuenta de partido gana al Sporting de Lisboa por cero goles a uno eliminatoria igualada pero juega con un equipo con un hombre menos el equipo portugués del momento por delante todavía tiempo para desnivelar sigue esta eliminatoria

Voz 1022 04:04 la prorrogado en Mestalla juegan Valencia hay Celtic de Glasgow Ximo más mano hola qué tal muy buenas queda Gemma

Voz 0194 04:10 hemos siete minutos de la segunda parte nos ha movido el marcador Valencia cero céltica juega con uno menos cero así que vale el cero dos de la ida que mete de momento al Valencia en octavos

Voz 1022 04:19 debe el Betis reciben el Villamarín al Rennes recordemos en la ida empate a tres ya terminado un partido de la Euroliga el Herbalife Gran Canaria han perdido en Moscú con el CSKA ciento siete ochenta y cinco luego jugarán Barça y Baskonia

Voz 0194 04:30 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 04:33 desde ese confirma que este final de semana va a ser poco invernal más bien te primavera incluso de primavera avanzada las temperaturas hoy han alcanzado los veinticinco grados en Canarias los veinte en muchos puntos de la península mañana en muchos casos van a ser cinco grados más altas que hoy pero cuidado porque este ascenso se notará durante las tardes las noches van a ser igualmente frías congeladas mañana a primeras horas en la mayor parte del interior peninsular algunas nieblas por que se disipan rápidamente después como decíamos tiempo soleado temperaturas máximas alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la Península y Baleares en el Mediterráneo cercanas a los veinticinco en muchos casos también en el Valle del Guadalquivir y en Canarias máximas de hasta treinta grados además con calima que va a reducir mucho la visibilidad

Voz 0194 05:18 empieza hora25 Pedro bueno vamos ir con todo

Voz 1715 05:20 mucho que contar tenemos algunas conexiones en directo pendientes ocho y cinco minutos siete y cinco en Canarias

Voz 6 05:33 muy importante en breve llegará el seísmo de horas les informaremos puntualmente dos a este diario Línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 05:48 llega la tarifa más grande y abundante que jamás ha presentado ya

Voz 1022 05:52 pero la doblemente

Voz 8 05:54 existe y Blair veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibrahim

Voz 1022 06:00 megas a un precio irresistible

Voz 8 06:03 sólo este ves date prisa llama al fin de Jazztel

Voz 9 06:08 esa bendita Luna yo te juro que

Voz 10 06:11 conste que

Voz 9 06:14 giraron

Voz 12 06:21 cuantas veces te han dicho estás en la luna transforma en noches de luna llena prefieres las noches de luna o las lunas de miel

Voz 13 06:31 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres y en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER El Faro con Mara Torres

Voz 15 06:50 ya

Voz 16 07:01 dime de Viajes El Corte disfruta de hasta trescientos euros de ahorro reservar por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan

Voz 5 07:12 con grandes descuentos del Caribe

Voz 16 07:14 de Viajes El Corte Inglés

Voz 5 07:17 la Cadena SER

Voz 4 07:22 una veinticinco

Voz 17 07:27 el de Hamelin encima de tranquilizar desdén nos espera para

Voz 1715 07:36 bueno su imagen sirvió para apuntalar las tesis de unos y de otros para justificar la descripción de una movilización viola tanta o para descubrirle como quién intentó evitar males mayores era Jordi Sanchez será el presidente de la NC se encaramó a un coche de la Guardia Civil frente a la sede de la Consejería de Economía ante la que se habían congregado miles de personas durante un registro de esa sede ir uno de los momentos más intensos que precedieron al uno de octubre Jordi Sanchez ha protagonizado hoy uno de los interrogatorios del juicio y hoy si la Fiscalía ha centrado ha intentado centrar sus preguntas en las supuestas pruebas que justifican la acusación de el delito de rebelión Jordi Sanchez se ha esforzado en alejar cualquier atisbo de violencia de las movilizaciones de esos días pendiente como cada día de los interrogatorios en el juicio Alberto Pozas Alberto

Voz 0055 08:25 las tardes buenas tardes la violencia y la rebelión han ganado protagonismo este jueves con el interrogatorio de Jordi Sánchez acusado de fomentar la violencia en las calles de Cataluña y espolear a las masas para enfrentarse a la Guardia Civil el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana ha sido claro el veinte de septiembre de las sesenta mil personas que se manifestaban nadie impidió los registros de la Conselleria de Economía

Voz 5 08:44 en absoluto la comitiva judicial hizo toda su labor

Voz 0055 08:47 sobre el uno de octubre Sánchez se ha desmarcado del resto de imputados Él no era político entonces no convocó el referéndum no llamó a enfrentarse con la policía la única violencia que hubo de hecho dice fue la policial

Voz 5 08:57 más imaginé que podía haber una situación de tensión o de agresividad no

Voz 0055 09:02 las sesiones han quedado suspendidas hasta el martes de la semana que viene y eso implica una alta probabilidad de que se retrasen las testificales del ex presidente Rajoy

Voz 1715 09:09 hoy esos altos cargos hoy también ha declarado el ex consejeros Santi Vila el único que se apartó del grupo independentista con claridad Se marchó porque entre otras cosas ha contado sus intentos de mediar de evitar el choque no sirvieron de nada ha asegurado que la hoy la declaración unilateral de independencia Se impuso la convocatoria de elecciones por la presión exterior

Voz 5 09:29 que no os paso quedo que habíamos acordado discretamente lo que habíamos acordado sin publicidad el clima de desconfianza lleva tensiones

Voz 1022 09:39 yo era tan fuerte que al día siguiente se tornó

Voz 5 09:42 lo digo con toda la humildad y modestia pero en aquellos momentos yo mantenía y hoy mantengo buenas relaciones personales Amical es políticas con cuadros importantes del Partido Popular con cuadros importantes del Partido Socialista en contra de lo que se acostumbra a publicar había mucho más moderado centrista en los dos gobiernos que a veces ese relato

Voz 1715 10:07 el independentismo había convocado hoy una jornada de protesta una huelga en Cataluña a la que su maneras ha sumado también el propio gobierno de la Generalitat desde primera hora se han registrado algunos incidentes habido cortes de carretera en cortado líneas de tren por la tarde a las seis miles de personas han participado en manifestaciones convocadas en las principales ciudades de Cataluña pendiente de la de Barcelona ha estado estaba Pau rumbo para buena

Voz 10 10:31 qué tal buenas tardes cuarenta mil según la Guardia Urbana doscientos mil según la organización lo cierto es que el paseo de Gràcia se veía abarrotado esta tarde en una manifestación unitaria convocado por partidos

Voz 18 10:41 organizaciones soberanistas y sindicatos mal

Voz 10 10:43 esta estación en la que se han escuchado más proclamas independentistas

Voz 19 10:46 qué laborales y es que la jornada de huelga de hoy la convocaban únicamente sindicatos minoritarios muy comprometidos históricamente con soberanismo la próxima fecha será el dieciséis de marzo con otra convocatoria de movilización en Madrid en Girona han sido setenta mil los manifestantes sabido también marchas en Lleida Tarragona y Barcelona la jornada de momento se salda con tres tres

Voz 10 11:04 todos cuarenta y seis heridos de los cuales dieciséis son Mossos

Voz 19 11:08 la jornada empezado con cortes de las principales carreteras catalanas a primera hora de la mañana una primera manifestación manifestación también de estudiantes este mediodía el corte de las vías del tren durante unos minutos en la céntrica estación de la plaza Cataluña en los últimos minutos han ardido un par de contenedores aquí en Barcelona nada grave según la Guardia Urbana los CDR Le llamaban

Voz 1715 11:27 continuar la manifestación hasta la plaza Sant Jaume cuán donde desconecte de vosotros pues voy a seguir esa columna cualquier novedad venga estupendo si hay novedades pide paso y volveremos a Barcelona si es que efectivamente se registran algún acto que merezca ser contado de momento salvo pequeños incidentes esas tres detenido esos tres detenido

Voz 5 11:46 lo contaba Pau la jornada se ha desarrollado con relativa normalidad prácticamente sobre la bocina el Congreso

Voz 1715 11:52 ha aprobado hoy la nueva ley hipotecaria España ya no podía esperar más teñía que trasponer la legislación europea por cierto lo hacemos con dos años de retraso y finalmente lo ha hecho pocos días antes de que se disuelvan las Cortes lo fundamental es que esta nueva ley aumenta el grado de protección del consumidor es más garantista con el hipotecado frente a la ley anterior que en ciertas situaciones beneficiaba sobre todo dar Darra José María Patiño

Voz 1108 12:17 no la pugna parlamentaria se ha llevado hasta el último minuto y el PP que había usado de su mayoría en el Senado para que los bancos no pagaran finalmente el impuesto de actos jurídicos al suscribir una hipoteca ha visto cómo su enmienda ha sido rechazada en el pleno del Congreso el argumento lo daba Gonzalo Palacín del grupo socialista

Voz 20 12:35 entendemos que ahora que lo pagan los en las entidades financieras

Voz 5 12:38 ah pues no es el momento de traer

Voz 20 12:41 cursos importantes para las comunidades autónomas

Voz 1108 12:45 el caso es que esta ley fue iniciada por Luis de Guindos siendo ministro de Economía con Rajoy ya ha sido finalizada por Nadia Calviño justo antes de que se disuelvan las Cortes so pena de un expediente sancionador contra España por la Unión Europea entre las modificaciones más importantes se retrasan los desahucios sea barata a la amortización anticipada se facilita el cambio de interés variable a fijo en una hipoteca Se elimina las cláusulas suelo y otras abusivas el banco deberá investigar la solvencia del cliente antes de firmar la hipoteca Yeste deberá conocer todos los detalles de lo que firma

Voz 1715 13:19 también hoy el Congreso ha aprobado otro cambio legal para que los huérfanos de mujeres víctimas de violencia de género cobren una pensión que será de al menos seiscientos euros en esto el Congreso ha sido unánime a veces ocurre a medida es verdad formaba parte del pacto de Estado contra la violencia machista que se ha ido desplegando a duras penas Mariano

Voz 0194 13:39 tardes buenas tardes Pedro se beneficiarán de estas

Voz 0259 13:42 leí los doscientos treinta y ocho niños y niñas identificadas que se han quedado huérfanos desde el año dos mil trece fecha en la que empezó su estadística hasta hoy pero va a favorecer a muchos más porque la pensión tendrá carácter retroactivo desde dos mil cuatro cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género podrán recibirla hasta que cumplan veinticinco años se están estudiando o carecen de recursos se aprobó como dices por unanimidad pero el debate parlamentario estuvo marcado por las elecciones y el temor a que la ultraderecha rompiera el pacto de Estado el consenso en torno a este asunto vamos a escuchar Ángeles Álvarez del PSOE ya Angela Rodríguez de Podemos

Voz 21 14:20 sería una temeridad cuasi criminal romper el consenso alcanzado hoy dejar a las víctimas a la intemperie expuestas a los linchamientos del radicalismo machista es un pacto

Voz 22 14:34 para hacer de vacuna contra eso que hemos visto en Colón yo creo que no nos podemos permitir que deje de hacer efecto en la próxima legislatura

Voz 0259 14:44 y es que hay un dato importante estas pensiones son no contributivas iban a depender de los presupuestos generales del Estado

Voz 1715 14:52 gracias Mariela por cierto quise ha confirmado que los restos localizados hace semanas en la costa de Lanzarote pertenecen a la joven que desapareció el día de año nuevo pareja quién era su marido fue detenido el dieciséis de enero acusado del crimen el lo que dice es que se encontró a su mujer muerta al llegar a casa que se deshizo del cadáver descuartizado en varios puntos de la costa

Voz 5 15:12 hora veinticinco

Voz 23 15:16 y ahora tengo que salir sin vencer en diez minutos cínico así expedita café instantáneo en dos minutos y me cojo un taxi que sean otros cinco

Voz 5 15:28 Vicky caben otros diez minutos si juegas vientos números puedes ganar mucho

Voz 4 15:33 su bronce de la ONCE el puestas en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un billón de euros

Voz 24 15:45 hola sí me gustaría no

Voz 25 15:47 pierde negocio en la radio y claro que me gustaría que lo escucho

Voz 26 15:50 es así como millones de personas pero sin que me cueste

Voz 10 15:52 yo primero eh y que sean fácil rápido yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 27 15:57 si esto es lo que quiere es aquí lo tienes presentamos ser publicidad primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre y ser publicidad punto es ICOM pruebas de tú mismo

Voz 0812 16:15 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias es no comen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 5 16:44 Pedro Blanco hubieseis titiritero

Voz 1715 16:46 en Canarias con la liturgia habitual entre cánticos y rezos

Voz 28 16:51 se en inglés

Voz 29 16:54 sí

Voz 5 16:57 hemos deseos corta Cité dius eso entre cánticos y rezos ha comenzado esta mañana la cumbre convocada por el Papa como

Voz 1715 17:04 casi dos ciertos cardenales y obispos una reunión decía el Papa saques escucha el grito de los niños la reuniones a puerta cerrada no se sabe qué discute en su literalidad tampoco está claro qué es lo que va de esta cumbre si finalmente la Iglesia católica se va a dotar o no de un manual de instrucciones ante este tipo de casos no va a contarlo

Voz 0946 17:22 qué ha ocurrido este primer día nuestro corresponsal Joan Solés Joan buenas tardes buenas tardes Pedro Francisco ha presentado a los presidentes de las Conferencias Episcopales veintiuna medidas urgentes para atacar para atajar lo que ha llamado plaga de abusos sexuales por parte de hombres de la Iglesia entre estas medidas trasladar a las autoridades civiles cada denuncia o establecer un código de conducta obligatorio para todos los religiosos a lo largo de esta primera jornada los ciento noventa cardenales obispos y patriarcas de la cumbre han escuchado testimonios demoledores de algunas de las miles y miles de personas que han sufrido abusos en diversos lugares del mundo por ejemplo la de una mujer violada reiteradamente por su párroco ya la que obligó a abortar en tres ocasiones a estas alturas algunos asistentes han manifestado sorprendidos conmocionados como si descubrieran por primera vez el sufrimiento de las víctimas y la urgencia de actuar con firmeza y dureza pues bien las veintiuna medidas urgentes que les propone Francisco no sé adoptarán esta semana según ha explicado a la prensa el arzobispo Chiclana de la Congregación de la Doctrina de la Fe equivalente al ministerio del interior de la Iglesia peor todavía no está claro que los altos cargos aprueben siquiera un documento de conclusiones finales según ha informado el ex portavoz de la Santa Sede Federico Lombardi así termina el primer día de este cumbre

Voz 1715 18:44 Icann a Pedro gracias Joan hoy en la Ser hemos escuchado el testimonio de otra víctima más se llama Fernando Buesa ha contado lo que lo que ocurrió de niño como abuso de él un Escolapios que de Alcañiz que fundó los esconde allí no ha hablado los tocamientos la denuncias se queja que nadie creyó los problemas que le ha provocado durante su día

Voz 6 19:04 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en la que el tiempo pues no se metía la mano bien nos tocaba la genitales si gano no solamente fue ahí sino también cuando los cómo era el encargado de los ponentes de grupos de boy scouts los en llevaban a al río y ahí nos enseñaba a nadar también en esas circunstancias también pues eh abusaba cuando eres niño no no no entiendes no lo que ha pasado el porqué pero luego ya te da vergüenza au siente sudó también te da miedo a que te señalen una cosa que va dejando a todas vas olvidando pero bueno allí

Voz 5 19:44 tiene sus consecuencias en tu personalidad vamos a acercarnos a esta hora hasta la presentación del libro

Voz 1715 19:51 Ebro autobiográfico que acaba de publicar el presidente del Gobierno comenzaba poco después de las siete de la tarde Sánchez cedía contando algunas costas reconoció algunos errores León ha dicho cuales hablaba de su relación con Rajoy ha asegurado que pese a que en el libro cuenta literalmente una conversación con el Rey eso no se debe hacer el Rey no le ha llamado pendiente de esa presentación esta Nieves Goicoechea Nieves buenas

Voz 1468 20:13 qué tal buenas tardes Pedro pues bueno aquí está su mujer Begoña rodeado de varios ministros Ábalos Isabel Cela María Luisa Carcedo no está Borrell por ejemplo también hay técnicos y miembros del partido diputados ex diputados también moderado por el deportista Jesús Calleja la periodista Mercedes Milá que ha tenido momentos también para hacerse alguna licencia alguna broma incluso airear la supuesta relación amorosa entre Albert Rivera la cantante Malú decía Mila el presidente ha asegurado que el Rey no le ha llamado después de lo que publicó un conversaciones privadas con el monarca que no le ha llamado reconoce que ha cometido errores en toda esta etapa desde que cayó como Secretario General lo volvió otra vez a la secretaría general aupado por los militantes pero que no es un libro hecho desde el rencor desde la venganza sobre Rajoy sí ha dicho que les ha unido Cataluña que al final tenían al buena relación hablando de esto

Voz 0978 21:07 temas que ha resistido por

Voz 1468 21:10 que en este tiempo hasta llegar otra vez a la secretaría general y también llegar a ahora mismo parece que termina el acto hasta llegar a la secretaría general de la tozudez del Gobierno porque tiene convicciones y que lo que le ha pasado a él caer y levantarse es lo que le puede pasar a cualquier español sobre el veintiocho de abril ahora como te digo Pedro está terminando el acto pero una de las últimas preguntas sobre el veintiocho de abril elecciones generales eh cuál es el resultado que expirado el resultado electoral para el PSOE ha dicho él Pedro tiene buena pinta Bono

Voz 1715 21:39 pues eso es lo que nos ha contado el presidente del Gobierno en esa presentación luego ya Nieves Nos lo detallará con más detenimiento ocho veintiuno

Voz 5 21:48 hemos

Voz 6 21:50 a todos los oyentes presten mucha atención un gran seísmo llegará muy pronto dentro de poco recibirá más noticias para que tome las medidas oportunas Línea directa nueve cero dos dos tres cero once

Voz 12 22:06 hay quienes piensan que está todo perdido hay quienes dan razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo de él sino también el porqué

Voz 14 22:16 tú qué piensas

Voz 30 22:19 es

Voz 31 22:21 oye Javi tú tienes alarma las de Securitas Direct una vivienda con piso de alquiler claro pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las digas

Voz 4 22:32 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 22:48 bueno pues en los nueve la cara B de Sara vítores va sobre esa forma literaria en la que acabamos de hablar de la que se está hablando mucho estos días de la autobiografía

Voz 1880 22:59 hola Pedro si Nos la adelantaba ahora mismo Nieves que acaba de terminar la presentación de manual de resistencia la autobiografía del presidente del Gobierno de la que se ha dicho un poco de todo en estos últimos días entre la confusión entre José Luis de León y San Juan de la Cruz o el nuevo colchón o no las referencias al Rey y también sobre la autoría de la que habló también Irene Lozano

Voz 32 23:16 el Lillo es tuvimos

Voz 0194 23:19 en muchas horas grabábamos esas como

Voz 33 23:22 las acciones y después con todo ese material pues de todo eso yo hice un libro es su visión de España es son sus ideas políticas es decir el autor autores él yo le da forma literaria pues porque me dedico profesionalmente eso

Voz 1880 23:34 bueno pues daremos la vuelta a la cinta de caset y a las nueve y media en la cara B con la excusa de manual de resistencia hablamos de las autobiografías y hasta las diez de la noche llegamos con la cultura de Javier Torres

Voz 1715 23:43 en la tertulia de Hoy hemos llamado a Carlos fue a Javier Aroca Milagros Pérez Oliva les hemos llamado Ice van a venir Éstas son para mí la las claves del día

Voz 1587 23:53 en los pocos días que llevamos de juicio ellas está viendo que tanto la Fiscalía como el resto de las acusaciones van a tener no pocas dificultades para sostener comprueba su relato de que en Cataluña hubo un intento de rebelión mediante una acción concertada violenta y tumultuaria de los acusados si toda la arquitectura que sostiene el delito de rebelión que se imputa a los líderes independentistas se basa en la supuesta violencia ejercida por los manifestantes el veinte de septiembre contra una comitiva judicial que estaba registrando la sede del Departamento de Economía en la resistencia de los participantes en los colegios electorales la tesis acusatoria sufrió ayer un nuevo revés el problema que puede tener el tribunal en este crucial juicio es que además de relatos hay que aportar pruebas que no son los acusados quiénes han de demostrar su inocencia sino que es la acusación la quede demostrar la culpabilidad y me temo que los valedores del delito de rebelión han quedado prisioneros de una instrucción más voluntarista que eficiente a la hora de aportar pruebas concluyentes

Voz 1715 24:49 bueno nosotros llegamos así a las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 34 24:57 sí

Voz 0194 25:04 como Madrid buenas tardes ya hay fecha para las primarias de Madrid la plataforma de Carmena y Errejón elegirá a sus candidatos entre el doce y el dieciocho de marzo Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0978 25:15 qué tal buenas tardes son las famosas participativas de las que habló en su momento Manuela Carmena aún no han explicado cuál será el reglamento sólo el calendario el dos de marzo comenzará la campaña interna para las primarias en Madrid la votación arrancará el doce de marzo el diecinueve se conocerán los resultados de esa votación mal Madrid anuncia sus primarias sin tener resuelto su terremoto político con Podemos las fuentes consultadas nos aseguran que en el caso de la Comunidad de intención de Rejón es mantener en su lista a los juristas que ya fueron elegidos en las primarias de Podemos aunque se espera Nos dicen alguna sorpresa en esas listas aún por anunciar

Voz 0194 25:54 Francisco Granados carga contra Cristina Cifuentes tras el veredicto del caso de los espías hoy el jurado popular ha absuelto a los seis acusados de espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del PP el ex consejero de Aguirre en declaraciones a la SER señala Cifuentes porque dice fue ella la que dio la orden de acusar a esos seis trabajadores de la Comunidad de Madrid

Voz 35 26:11 practicantes por motivos políticos y personales utilizando dinero público se personó y ahora pues todos los madrileños teniente para dar esa esas costas

Voz 0194 26:21 yo les venimos contando que la Audiencia Nacional exige al Gobierno de la Comunidad los contratos relacionados con el Campus de la Justicia y que supusieron el saqueo de millones de euros de las arcas públicas madrileñas hoy durante el pleno de la Asamblea el portavoz del PP Enrique Ossorio ha reconocido que el proyecto fue un despilfarro

Voz 36 26:37 en el campus hubo mucho descontrol de del gasto pero no por qué nadie se llevara dinero sino que es verdad que hubo descontrol eso es cierto eran otros tiempos no estoy hablando de malversación pero decir que hubo alegría que se hizo algún acto alguna exposición pues que a lo mejor pues no hacía falta hacer y desde luego con la mentalidad de ahora después de la crisis no había que haberlo hecho

Voz 0194 26:58 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Patricia rehaga buenas tardes

Voz 37 27:03 muy buenas tardes a esta hora muy pendientes de un accidente de entrar a la capital por las seis en la zona de Mahatma Majadahonda que dificulta a lo largo de tres kilómetros esta entrada a la capital también intensa la entrada por la uno hasta Nudo de Manoteras y en la M cuarenta complicado el tramo de Coslada en ambos sentidos

Voz 1915 27:26 la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la ley de puntos de encuentro que fijará por primera vez un criterio para atender a los menores con atención especializada de profesionales sólo hay diez centros en toda la comunidad de hecho hay un enorme una enorme lista de espera y los niños pueden pasar meses sin ver a sus padres la diputada socialista que impulsó la ley es Josefa no

Voz 0385 27:42 claro hemos sido muy cuidadosos con este aspecto de la ley porque estamos convencidos de que las visitas supervisadas en este recurso por personal capacitado en la detección de la violencia o la detección de abusos sobre menores son una herramienta adecuada para identificar estas situaciones tan difíciles de detectar por otros medios

Voz 1915 28:03 los los partidos han votado a favor salvo el PP los populares se han abstenido porque no creen que este asunto pueda aprobarse por ley sino por decreto aunque no han dado ese paso ni en esta legislatura ni en la anterior

Voz 5 28:13 y Naciones Unidas vuelve a exigir

Voz 1915 28:15 la paralización del desahucio de una mujer y sus dos hijas de una vivienda en argumentos a once Lavapiés dos juzgados de Madrid piden que mañana se ejecuta

Voz 0194 28:22 de el desahucio de esta otra familia del bloque después de bar

Voz 1915 28:24 los intentos los jueces recuerdan que tienen que cumplir con la ley aunque las administraciones no ofrezcan a estas dos hermanas una vivienda social Alejandra Jacinto es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 38 28:34 además sesiones el desahucio indican la posible comisión de un delito de desobediencia por parte de de las demandadas por parte de Rossi por parte de Pepi también por parte de todas aquellas personas solidarias que nos concentramos en las puertas de las de las casas para impedir atropellos de derechos humanos

Voz 1915 28:53 esta tarde los trabajadores de Metro han vuelto a la calle se han manifestado para protestar contra la gestión del amianto y la falta de plantilla en el suburbano en la marcha ha terminado en la Puerta del Sol frente a la sede del Gobierno regional exige mayor seguridad y cumplimiento del convenio colectivo

Voz 40 29:09 por la manera en que ha gestionado el amianto por la falta la falta de personal y de trenes que hay que invertir en Metro de Madrid estado pidiendo el desalentado de todo Metro de Madrid hacia la salud se prolongada en el tiempo para todos los trabajadores

Voz 41 29:22 de la de la protección de la salud que ha hecho la la dirección respeto a sus trabajadores uno de los principales problemas oficial el problema fundamental y del que emanan todos los demás es la falta de de vida

Voz 5 29:33 llegamos a las ocho y media con catorce grados en el centro de Madrid sigue hora25 hasta mañana

Voz 42 30:01 pero veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 10 30:09 buenas tardes y sabe también el fútbol europeo toda Europa League Nuri después de la gran victoria del Atlético de Madrid en Champions y Velenje estoy enfado de Cristiano Ronaldo no no no yo no me refiero al otro a cual más diciendo que no no sabes lo que hizo Simeone después del Milan gol del Atlético de Madrid que hizo pues mira

Voz 2 30:33 de verdad que no lo haga

Voz 1022 30:40 acabo de hacerle Ángels Barceló lo que hizo Simeone ayer después del del partido de muy buen gusto no es para qué nos vamos pero vamos a la Europa Ligue en directo

Voz 10 30:54 de verdad que lo hemos hecho lo hemos hecho de verdad lo hemos hecho de verdad

Voz 1022 30:58 en está jugando dos equipos la vuelta de dieciseisavos de la Europa League en Villarreal Villarreal Sporting en la ida había ganado el equipo amarillo cero uno en el partido que se jugó la semana pasada en Lisboa Xavi Isidro como está Lavín mola

Voz 7 31:13 bueno pues en la vuelta está ganando el Sporting de Lisboa por el mismo resultado cero uno cuando estamos en el setenta y ocho de partido vales gol de Bruno Fernández al filo del descanso lo que pasa es que los portugueses están jugando con un hombre menos ataca el Villarreal busca el segundo en la eliminatoria que le ponga por delante le clasifica de momento si no hay goles sino en más goles iremos a la prórroga

Voz 1022 31:34 así que igualada la eliminatoria y en Mestalla están jugando el Valencia y el Celtic en la ida había ganado el equipo de Marcelino ya cero dos como está Ximo Balonmano

Voz 0194 31:43 pues en el minuto treinta y cuatro de la segunda parte desde hace diez está ganando al Valencia uno cero gracias al gol de Gameiro que ha salido en la segunda parte así que a este uno cero le sumamos el cero dos y todavía más el Valencia están octavos

Voz 1022 31:56 qué sentenciada esa eliminatoria a favor del Valencia luego a las nueve jugarán en el Villamarín el Betis y el revés de Francia recordemos en la ida empate a tres así que la eliminatoria está igualadísimo también tenemos hoy Euroliga de baloncesto ha terminado el partido del Herbalife Gran Canaria que ha jugado en Moscú con el CSKA el Herbalife ya no tenía opciones prácticamente de meterse entre los ocho mejores ha perdido ciento siete ochenta y cinco y luego van a jugar un partidazo en el Palau el Barça y el Baskonia vuelve al Palau el Barça después de haber ganado la polémica Copa del Rey el pasado fin de semana bueno pues enseguida repasamos todo esto

Voz 28 32:33 hay y escuchamos ya para empezar vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 43 32:40 hola recién llego quedada metiendo paquetes y cosa ya veo que está aquí vamos que está hablando en gol del señorito de

Voz 5 32:53 com entre Cristiano y que por supuesto le doy la enhorabuena al Atlético

Voz 43 32:59 me alegro de que hay que ganado sinceramente sí pero vaya que tampoco se parece que que ha dicho la tienda denigrante

Voz 1715 33:10 muy bien

Voz 44 33:14 son siempre que queda la vuelta que el dos cero es un gran resultado pero que queda la vuelta deja vuestro mensaje

Voz 4 33:22 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica y lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 45 33:38 señor Gallego a ver si pone usted las declaraciones de Piqué que son todo verdades como un templo y nadie quiere escuchar gracias

Voz 4 33:49 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 12 33:56 expresa

Voz 2 33:59 hoy

Voz 44 33:59 vamos a descansar un poco de Piqué que bastante hablaremos del la semana que viene que si no habéis caído en ello la semana que viene en cuatro días en cuatro días hay dos Real Madrid Barça en el Bernabéu

Voz 5 34:13 fíjate si vamos a hablar de Piqué pero vamos al Villarreal porque tenemos noticia hay buena noticia en ese partido de la Europa League Chengue Xavi así

Voz 7 34:21 les acababa de marcar el Villarreal acaba de empatar el partido en el setenta y nueve gol de Pablo Fornas por tanto se pone por delante en la eliminatoria queda nueve minutos para el final de partido si os toca va así mañana al Villarreal estará en el bombo del sorteo de octavos ahora mismo

Voz 1022 34:34 Valencia Villarreal estarían clasificados empezaba

Voz 28 34:46 a lo mejor le le echo a Ángels Barceló el gesto de Simeone ayer en el banquillo claro porque no lo podía es ver vosotros claro es que esa imagen la verdad es que eso es impacta

Voz 0194 34:59 de luego llegó a la sala de prensa el Cholo

Voz 28 35:02 sí le preguntaron a qué venía ese ese gesto de llevarse las manos a sus testículos y señalar a la grada Ésta fue su explicación en cuanto

Voz 5 35:15 al gesto y la verdad que los sentí porque poner a costa de poner algo que después de un mes y medio que no jugaba

Voz 28 35:27 es decir que sintió que que había tenido

Voz 1022 35:31 mucho de eso para poner a costa Irak

Voz 28 35:34 que la verdad es que el partido de Costa fue impresionante cómo está la lástima es que vio una tarjeta amarilla y no podrá estar en en la vuelta El día después

Voz 1022 35:45 saca dulce del Atlético de Madrid como es Pedro Fullana buenas tardes muy buenas como ya sabes

Voz 26 35:51 acción por el resultado y por la imagen ofrecida ofreció el equipo quizás la mejor versión de la temporada en el día más importante en El Vestuario admiten que tenían el partido muy muy preparado y que además salido todo según lo previsto a la perfección eso sí tiene los pies en el suelo porque dicen que no hay nada hecho todavía creen que en Turín van a tener que sufrir que van a ver una Juventus bien diferente a la que vieron ayer pero que si el nivel del Atlético es el de este primer partido tienen mucho ganado Simeone ha dado descanso a los jugadores para que estén tranquilos esta semana pensando ya luego en el Villarreal y luego en el partido de vuelta con Simeone hay que decir gallego que el Atlético Madrid nunca ha dejado escapar una eliminatoria de ninguna compra edición donde ganó el primer partido veinti cuatro veces ha pasado esto las veinticuatro pasó el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y las noticias no terminan sólo con la Champions porque también está ya más que encaminada a la renovación de Jan Oblak se va a hacer oficial en los próximos días será el segundo jugador mejor pagado de la plantilla es pues de Griezmann va a cobrar

Voz 5 36:46 diez millones de euros como contábamos el fin de semana en Carrusel deportivo y además va a ver aumentada la causa la recesión que era la gran preocupación del Atlético de Madrid veremos si llega o no a los ciento cincuenta millones de euros que era lo que quiere

Voz 1022 36:57 realmente todo salió magnífico ayer en el Metropolitano todo fue buenísimo bueno excepto una cosa a cristiana

Voz 28 37:04 con Aldo Se le llamaron muchas cosas desde la grada llevarle moroso defraudador bueno es un hecho demostrado que no pago los impuestos cuando los tenía que haber pagado pero también otras cosas indecentes realmente lamentables vergonzosas y eso eso hay que cuidarlo eso hay que evitarlo eso hay que erradicarla

Voz 1022 37:28 por cierto hoy la Comisión Nacional Antiviolencia ha propuesto una sanción para aquel aficionado del Atlético de Madrid por llamarle de alguna manera que en el partido ante el Real Madrid celebrado hace pocos días en el Metropolitano después del choque donde había ganado el Real Madrid agredió de una manera despreciable a un aficionado del equipo blanco porque iba con la camiseta del Real Madrid fue por detrás cobardemente y le dio un puñetazo en la cara la Comisión Antiviolencia Le propone una sanción de

Voz 1715 37:57 seis mil euros dos años sin

Voz 1022 38:00 entrar a ningún espectáculo deportivo no está mal pero me parece poco con esta gente hay que terminar ocho y XXXVIII hora25 deportes en la SER

Voz 6 38:10 era un pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 38:15 el veinte a la mutua y que bajamos el precio de Tous

Voz 46 38:17 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 30 38:25 bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 8 38:29 llega la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado ya

Voz 1022 38:33 de la doblemente

Voz 8 38:35 existe veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibrahim

Voz 1022 38:41 megas a un precio irresistible

Voz 8 38:44 sólo este Esteves date prisa llama al tinte de Jazztel

Voz 12 38:48 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 2 38:57 cuando cuando lleva te ahora un claro desde dieciocho mil novecientos euros para que cualquier día sea Puntí a oferta pero unidades financieras Heinze hasta el veintiocho de febrero

Voz 8 39:09 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera Idoya sabes no

Voz 16 39:24 Picard lo bien que te sientan los encuentros bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo

Voz 5 39:30 SER presente el encuentro la vida buen

Voz 16 39:33 en el teatro de de Tudela del ocho al diez de marzo con Pilar Jericó Carlos Boyero Blanca Romero Francisco Mora Teruel Swan eran Santiago Segura ir muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar edito es

Voz 0194 39:55 patrocinan Bardenas Reales reserva

Voz 16 39:58 de la biosfera Gobierno de Navarra colamos

Voz 8 40:00 hora Ayuntamiento de Tudela

Voz 1022 40:06 Mañanes el sorteo de los octavos de final de la Europa League donde va a estar ya seguro el Sevilla que se clasificó ayer tras ganar en el partido de vuelta

Voz 28 40:14 Ararat yo dos a cero en su competición predilecta

Voz 1022 40:19 donde seguramente va a estar también el Valencia porque quedan poquitos minutos para que termine su partido ante el Celtic Ximo más mano la eliminatoria está sentenciada en Mestalla y tanto quedan dos vinos

Voz 0194 40:29 dos para llegar al noventa más lo que añade al árbitro que supongo que no será mucho así que alegría para los treinta y tres mil valencianistas caen en el estadio decepción aunque eso lo están pasando en grande durante todo el día en la ciudad los tres mil quinientos escoceses que están animando al Celtic y que de momento no están causando muchos problemas lo han pasado bien eso

Voz 1022 40:48 los tres mil y otros cinco mil que han venido sin entrada a disfrutar de la playa a la cerveza y el sol del Mediterráneo que es algo que han venido y parece que también puede estar mañana en el sorteo el Villarreal que está empatando a uno con el Sporting de Portugal cuánto que

Voz 7 41:02 la Xavi bueno pues estamos en el ochenta y siete ochenta y ocho ya dos minutos más el añadido sigue el uno uno estaría clasificado el Villarreal que ha tenido la ocasión clarísima las botas de toco Camby para rematar la faena no lo ha conseguido ojo al Sporting que no está muerto aunque juega con uno menos que han el añadido uno uno el Villarreal estarían el sorteo un nuevo

Voz 1022 41:21 yo a las nueve Betis Rennes en la ida al partido loco empate a tres la eliminatoria está igualada favorece ahora por los goles conseguidos en Francia al Betis pero se prevé un partido abierto cómo está el Villamarín a poco tiempo para que comience ese partido va a haber ambiente cómo sale el equipo de Setién Fran Roquillos buenas tardes hola Gallego buenas tardes unos cuarenta mil béticos aproximadamente que van a venir hoy hay dos mil franceses en la grada que están animadamente pasándolo bien el Betis que ya tiene once Iker

Voz 0684 41:53 es lo llevamos Joel Robles en la puerta Mandi Bartra van a jugar los dos junto a Sydney como centrales Joaquín banda derecha guardado banda izquierda William Carvalho con canales lo Celso en el enganche arriba Hesse Oren igualadísimo eliminatoria lo Celso si me Gil I need marcaron en Rennes cualquier empate por debajo de los tres goles le vale al Betis

Voz 1022 42:17 va a estar divertidísimo esperemos que luego en el Larguero nos cuenten que también se ha clasificado el Betis para el sorteo de mañana como lo hizo ayer el Sevilla que derrotó al Lazio y que piensa ya en el gran partido del próximo sábado Sevilla Barça había preocupación en el Sevilla Manuel Aguilar porque ayer Jesús Navas terminó con problemas el partido

Voz 28 42:38 el Sevilla ante el Barça partido a las cuatro y cuarto el sábado en el Pizjuán pues GERA querrá vengarse de

Voz 1022 42:46 de la goleada por ejemplo en la vuelta de la Copa del Rey Manuel Aguilar bueno

Voz 26 42:50 estas de qué tal Gallego buenas tardes lo va a intentar aunque ya hemos visto que está bastante mejor en la Europa League que la Liga Ia ayer había preocupación y hoy sigue habiendo la porque lo mejor es que Jesús Navas no tiene rotura muscular aunque está prácticamente descartado por no decir totalmente para el partido del próximo sábado pero no hay lesión muscular en la primera exploración si está lesionado Escudero lesión muscular en los isquiotibiales me aproximadamente un mes de baja eso sí recupera Banega que estuvo sancionado en el último partido así que el Sevilla recibirá al Barça con la intención al menos de dar buena imagen de llevarse la victoria porque Liga le hace muchísima falta para no perder la cuarta plaza en Sevilla que va a ser uno de los cocos en ese sorteo de mañana

Voz 1022 43:33 duramente ningún equipo quiere tenerlo como rival aunque en ese bombo de mañana para sortear a los octavos de final va a haber otros grandes de Europa vamos a repasar cómo están las eliminatorias porque en esta ronda ya van a quedar equipo

Voz 0194 43:45 pues tiene mucho nombre José Antonio Duro como estará bien están acabando seis partido gallego podemos contar del primer turno en octavos con el Nápoles que le está ganando dos cero

Voz 1022 43:52 Zurich el Dínamo de esta red tres cero ante Vitoria please

Voz 0194 43:55 el Salzburgo que está goleando al Brujas el Arsenal uno de los cocos que aunque perdió en Bielorrusia está ganando tres cero a Bate Borisov está ganando también el Eintracht de Frankfurt cuatro uno al Shakhtar va a pasar y el Zenit de San Petersburgo que le está ganando al Fenerbahce y a las nueve además del partido del Betis tienen ventaja por la mínima el Inter frente al Rapid Viena uno a cero el Chelsea ante el Malmö el Benfica ante el Galatasaray ambos dos a uno e igualan el Leverkusen cero a cero ante Krasnodar y el Dinamo de Kiev dos dos ante Olympiacos en esos partidos que comienzan en cuarto de hora bueno pues

Voz 1022 44:26 en poco minutos va a terminar el partido el Valencia y el Villarreal los dos se metería en enseguida volvemos pero miramos ya también al fin de semana el líder el Barcelona va a Sevilla como decimos el equipo de Valverde inicia una serie de partidos realmente complicados porque primero tiene esa visita al Pizjuán el próximo miércoles visita al Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la vuelta de Copa con empate a uno en la ida tres días después se jugará en el Bernabéu el partido de la segunda vuelta de Liga también entre el Madrid y el Barcelona tiene que pensarse mucho Valverde que hace va a haber rotaciones Santi vaya a Barcelona como él

Voz 47 45:10 buenas lo que tiene que hacer el Barça es recuperar ya cuanto antes a Luis Suárez preocupa Luis Suárez en el Barcelona vamos a ver si reacciona del delantero del Fútbol Club Barcelona porque sin los goles de Suárez sabe el conjunto azulgrana que es muy difícil prosperar en ese tramo vital de temporada en la Champions League esa copa Linda indeseada que tanto que Leo Messi y hoy en Barcelona esperando a Luis Suárez han escuchado un futbolista que les ilusiona muchísimo a los azulgranas es Frankie de John ha hablado por primera vez en los medios del club y viene con la lección aprendida gallego dice que el Barça es el club de sus sueños y elogios desmedidos a Leo Messi o es que siempre he soñado con jugar en el Barça cuando era un niño me gusta los jugadores el estadio es el club de mis sueños y mi sueño es convertirme en un jugador importante ganar muchos títulos Ése es mi objetivo y por supuesto estoy impaciente por jugar con Messi para mi es el mejor de todos

Voz 5 46:04 tiempo

Voz 47 46:07 un último apunte el Barça se ha reunido hoy para identificar a los radicales que la liaron con bengalas en Lyon en los próximos días se reunirá la comisión de disciplina del club azulgrana para tomar las medidas oportunas y también han elevado hoy una queja a la UEFA para quejarse por eso porque dejaron entrar a los aficionados al estadio en contra de la voluntad del Barça

Voz 1022 46:28 el Real Madrid bueno el Madrid juega el próximo domingo en Valencia Levante y luego afronta los dos partidos con el Barça y la vuelta o a otro partido de Copa del Rey tiene la vuelta de la recordemos que Solari en el último partido de Liga ante el Girona en el Bernabéu hizo rotaciones no le salieron bien el Madrid perdió la gran pregunta es qué va a hacer este fin de semana Solari pensar sólo en el Levante o Javier Herráez pensar en los dos partidos con el Barça bueno pues qué tal Gallego buenas noches va a pensar en ese partido pero va a poner a Vinicius que él cree que fue su principal error en ese partido frente al Girona que al final le costó caro al al equipo jugar la segunda parte así que Vinicius idiotez más para ese partido frente al Levante donde estará Sergio Ramos por sanción sí estará en principio Bale están pendientes en el club blanco de la posible sanción Abel recordemos que la Liga actúa de oficio pero el Comité posición ha dicho que de momento no hay sanción para Bale así que el galés recordemos que hizo un corte de manga en el Metropolitano en el partido frente al equipo colchonero por tanto estaría Gareth Bale el próximo domingo hoy también el Madrid ha recibido sus futbolistas los coches anuales aunque esta vez el acto ha sido a puerta cerrada antes de volver al final del partido en Mestalla ya los últimos instantes en Villarreal hoy en San Sebastián Roberto Ramajo e habéis tenido una iniciativa con un jugador de la Real Sociedad unos chavales

Voz 7 47:48 cuéntanos la buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes alumnos de nueve años del colegio inglés San Patricio aquí de San Sebastián han rodeado a Shanghai veintiséis niños metidos en una investido de radio con el jugador de la Real Sociedad Jan caro han pasado cosas como ésta escucha olas

Voz 48 48:03 ella Álvaro te quiero hacerle una pregunta cuando te dio el ictus tenías miedo por si no iba a volver a jugar a fútbol y bueno

Voz 5 48:12 principio cuando esa palabra ictus pues sí que parece algo muy grave y que sí claro que sí

Voz 1022 48:18 los niños con un ídolo futbolístico hablando de un problema tan grave

Voz 28 48:23 como un ictus ha quedado genial

Voz 1022 48:26 como genial ha terminado los partidos de Mestalla el Valencia está en octavos de final el Ximo

Voz 0194 48:32 súper al tramitar el Valencia que ganó uno cero gracias al gol de Gameiro en el veinticuatro la segunda parte la única nota negativa vamos a estar atentos a ver qué tiene Garay que ha tenido que retirar lesionado