Hora 25 (21/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1515 00:16 Ángels Barceló empieza la cuenta atrás política camino de las elecciones del veintiocho de abril pero la estrategia del Gobierno será seguir trabajando hasta el final seguirá reuniéndose el Consejo de Ministros y aunque las cámaras se disuelvan hay un órgano que se queda de guardia a la actividad parlamentaria de las intenciones del Ejecutivo vamos a dedicar los próximos minutos hoy por ejemplo en el en el penúltimo pleno del Congreso han salido adelante cuatro leyes de contenido social antes recordamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches y buena anoche el presidente del Gobierno presentaba esta tarde su libro Manual de resistencia en una especie de charla diálogo con Mercedes Milá y el montañero Jesús Calleja entre otras muchas cosas ha hablado de su relación con Rajoy unidos ha dicho por la crisis de Cataluña Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 1468 01:01 buenas noches y además el presidente y secretario general del PSOE confiesa que no tenía muy claro presentarse de nuevo a dirigir el partido una vez que le descabalgar On pero su famosa frase del Novés no para evitar que Rajoy fuera presidente era una pista decía de lo que yo luego iba a hacer presentarme de nuevo en su libro desvela conversaciones íntimas con el Rey sobre la crisis política en Cataluña y niega que la zarzuela haya protestado por ello dice que eran cuestiones que ya se conocían porque la prensa ya había publicado algunas cosas se lo decía al deportista Jesús Calleja ya la periodista Mercedes Milá que han presentado hoy el libro

Voz 4 01:35 tienen pronto bueno las respuestas no no me ha dicho nada nada ni el Rey ni Mariano Rajoy Mi Pablo Iglesias nadie dicho yo no dije eso nadie en estos tres días esa era la respuesta

Voz 1468 01:50 es que no quería responder la primera vez a esa pregunta cree Sánchez que su caída y ascenso no es ni más ni menos que lo que puede pasarle a cualquier español a cualquier persona a los fracasos el presidente les llama experiencias

Voz 1515 02:01 a las diez recordaremos algo más de lo que se ha dicho en ese acto mientras en el Tribunal Supremo en la sexta jornada del juicio del proceso el que fuera ex presidente del ANC Jordi Sanchez ha declarado esta tarde a preguntas de la Fiscalía

Voz 5 02:12 la respuesta es muy clara jamás me imaginé que podía haber una situación de tensión o de agresividad o de violencia de la quinientos el uno de octubre

Voz 1515 02:22 jamás inédito algún momento si en Venezuela el presidente encargado ya está en la frontera con con lo ha habido espera una caravana de diputados opositores que ayudará con la ayuda humanitaria aunque Maduro ha anunciado el cierre de las fronteras nos lo cuenta Victoria García

Voz 1460 02:34 Nicolás Maduro no quiere que entre la ayuda humanitaria en Venezuela más de seiscientas toneladas y para conseguirlo está aislando por tierra Mariaire al territorio la última medida esta misma tarde cerrar la frontera con Brasil

Voz 1623 02:45 igualmente decidido en el sur de Venezuela a partir de las veinte horas de hoy jueves veintiuno de febrero queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil más vale prevenir que lamentar

Voz 1460 03:02 la caravana por esta ayuda humanitaria que viaja hacia la frontera con Colombia ha sido detenida parcialmente por un teniente coronel del Ejército venezolano que quería impedir el paso de los vehículos posicionando una góndola en la carretera a la salida de un túnel y quitando las llaves de algunos camiones que viajan hacia Cúcuta

Voz 1515 03:19 concluyen el Vaticano la primera jornada de la cumbre anti pederastas el Papa ha propuesto un documento de trabajo con veintiún puntos aunque no se esperan conclusiones inmediatas ni se sabe si habrá un documento final al inicio de la reunión Francisco ha dicho que lo que se espera no es sólo una condena de los abusos sino algo más

Voz 1715 03:37 en Santo Pueblo de Dios nos mira ahí espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que tomemos medidas concretas y eficaces nos pide concreción

Voz 6 03:46 con casi predispone eh

Voz 1515 03:50 hoy por hoy hemos escuchado el testimonio de una víctima de abusos de un religioso Escolapios que además era el responsable del grupo scout en Alcañiz este grupo ha emitido un comunicado esta noche en el que muestran su más absoluta repulsa y condena a estos comportamientos deleznables se ponen a disposición de quien pudiera necesitar llena una propuesta más para esta ahora la cara B de hábitos es la vamos del libro de Pedro Sánchez al empezar este resumen y hoy con Sara hablaremos

la noticia Iberia Nacho Paloma buenas noches buenas noches la aerolínea apuesta por la innovación y entra de lleno en el Bois comerse el mercado a través de los asistentes de voz la compañía ya tiene disponible el servicio de chat en iberia punto com una Skil en Alexa es decir como una app del móvil que además de atiende también en google com en Google asistan prueba genios o Android y habla

Voz 3 05:42 en el país

Voz 1515 08:01 Arias estamos en el descuento de esta legislatura quedan menos de dos semanas para la disolución de las Cortes antes de las generales del veintiocho de abril y el Gobierno quiere aprovechar el tiempo para eso plantea utilizar estos últimos plenos incluso aprobar algunos decretos pendientes a través de la Diputación Permanente el órgano que rige la Cámara hasta la apertura de la nueva legislatura hoy han comenzado a desplegar esta estrategia y lo vamos a comenzar vamos a comentar en la tertulia de Hora veinticinco con Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Javier Aroca buenas noches buenas noches y en breve se incorporará también a Hora Veinticinco Carlos Cué y Pedro Blanco al frente de la mesa de producción ya saben a la espera de los mensajes de los oyentes y pendiente de cualquier última

Voz 1715 08:40 para sí tenemos abierto ya nuestro buzón de guasa al que como siempre esperamos que nos envíen sus notas de voz con la opinión el análisis sobre los asuntos que semana el poner sobre la mesa a partir de ahora por ejemplo esta nueva ley hipotecaria seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres recuerdo el número de guasa del programa seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1515 09:07 podríamos decir que a esta legislatura le queda la prórroga este Gobierno tiene intención de exprimir la al máximo hasta donde pueda Pablo Morán buenas noches Angels

Voz 1706 09:15 buenas noches ya podría pensar que se tiene que dar mucha prisa para aprovechar los plenos ordinarios que quedan y que son muy pocos porque las elecciones se tienen que celebrar cincuenta y cuatro días después de la disolución de las Cámaras esto es si las generales son el veintiocho de abril significa que las Cortes tienen que cerrar antes del fin

Voz 1515 09:36 lo de marzo y quedan menos de dos semanas para eso

Voz 1706 09:39 aun que al Gobierno le queda una vía para aprobar decretos

Voz 1515 09:42 esa es la vía de la Diputación permanente José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches Inma Carretero buenas noches Inma que decretos está preparando el Gobierno para este impasse

Voz 0806 09:53 pues estamos hablando de la recuperación del subsidio para los parados de más de cincuenta y dos años y de larga duración de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales también según aseguran a la Cadena Ser fuentes de la Vicepresidencia un decreto en materia de igualdad Se trata como vemos de medidas que considera el Gobierno urgentes de contenido social pero que tienen una indudable carga electoral el Gobierno también

Voz 22 10:18 está ultimando medidas de contingencia

Voz 0806 10:20 la para el caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea de forma abrupta y está más en el aire Ángels según fuentes del PSOE otros decretos en los que están trabajando para recuperar poblado contenidos drogados de la reforma laboral y en materia de vivienda también pero están estudiando el Gobierno qué margen hay para el consenso porque Nos dicen que si ven que finalmente no salen adelante en la Diputación permanente pues no los enviarán las dudas sobre todo han surgido en el PSOE después de que Podemos se haya desmarcado del paro

Voz 0073 10:49 todo de Toledo de Toledo y en paralelo a todo

Voz 0806 10:51 esto están aprobando leyes como la reforma de la Lomce o de cambio climático que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante las llevan al Consejo de Ministros para que este trámite les sirva de plataforma de lanzamiento pero sólo los decretos de los de los decretos ley son los que tienen posibilidad de salir adelante como decimos en la Diputación permanente

Voz 1515 11:10 en gracias Inma era como dice ella eh decretos que el PSOE quiere aprobar a través de la Diputación permanente algo Patiño que permite el reglamento

Voz 1706 11:19 convalidación de decretos leyes una de las principales funciones precisamente de esa Diputación permanente que es como un mini Parlamento de guardia producirlo rápidamente en la actualidad tiene sesenta diputados repartidos proporcionalmente entre los grupos parlamentarios bajo la presidenta ya de Ana Pastor es la presidenta al Congreso quién decide la fecha para convocar esa Diputación permanente a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros normalmente Nos dicen se reúne una vez durante estos plazos entre periodos de sesiones o como es el caso que nos ocupa cuando se disuelve las Cortes por la convocatoria de elecciones y en ella se acumulan en esa Diputación permanente la convalidación de decretos que haya aprobado el Gobierno ir las comparecencias de ministros que hayan pedido durante ese periodo los grupos parlamentarios

Voz 1515 12:07 funciona como el plenos mini Parlamento como decías el plazo para aprobar los decretos es el mismo

Voz 1706 12:12 sí en efecto tiene un plazo máximo de treinta días esta Diputación permanente para convalidar los decretos que no decaiga pero no puede aprobar su posterior tramitación como ley eso sí lo puede hacer el pleno del Congreso así que lo normal es que el Gobierno aún goce de dos Consejos de Ministros antes de la disolución e incluso un tercero a primeros de marzo para aprobar decretos de extraordinaria y urgente necesidad esto además hay que recalcar lo porque lo debe justificar en él

Voz 4 12:39 duro para no meterse ya de lleno en la campaña

Voz 1706 12:41 día electoral este sistema legislativo ha sido utilizado vamos a en casi todos los presidentes de Gobierno Felipe González lo hizo más veces aunque por causas excepcionales como por ejemplo la rotura de la presa de TOWS fue uno de los últimos decretos que aprobó el Gobierno González José María Aznar también lo utilizó para corregir un error en la mejora de la protección familiar de la Seguridad Social José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisis financiera así se mojó porque aprobó un decreto que afectaba precisamente a ese tema Mariano Rajoy lo hizo para preparar los daños por robo para reparar perdona los daños por los temporales en Canarias en dos mil quince aunque todavía estamos en periodo ordinario de sesiones en el Congreso se ha aprobado una de esas últimas normas que ha llegado se ha salvado de la disolución de las Cortes aprobada en Pleno la nueva ley

Voz 1515 13:35 Hipotecaria una norma que traspone una

Voz 1706 13:37 directiva europea en la que España debía haberse adaptado hace casi tres años ya que sobre el papel dará más libertad y protegerá más al cliente

Voz 1515 13:44 Patiño que novedades contempla finalmente esta ley

Voz 1706 13:47 no son muchas es una ley que como decía Pablo inició el ministro De Guindos y que ha culminado Nadia Calviño que se mostraba muy orgullosa esta mañana ante el pleno por haber sacado adelante decía una normativa que es muy garantista con el cliente la escuchamos

Voz 23 14:00 pero sobre todo se ha mejorado porque ser reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta allí eso es muy positivo vamos a hacer todo lo posible en lo que queda de legislatura para poder terminar la transposición de la ley puesto que aún falta pues una serie de de actos jurídicos si vamos a tratar de hacerlo antes de que termine la legislatura

Voz 1706 14:22 es importante ese matiz que introducía Calviño porque ahora hay que hacer la traslación de esas modificaciones que va banca aplicará además en el plazo de tres meses el PP ha conseguido en una enmienda ampliar en dos meses ese periodo adaptación de las entidades pero no ha logrado por contra que el gravamen del Impuesto de acto jurídicos fuera cero y por tanto lo dejaran de pagar los bancos este es el contra argumento de Gonzalo Palacín del PSOE

Voz 24 14:46 entendemos que ahora que lo pagan los en las entidades financieras pues no es el momento de detraer recursos importantes para las comunidades

Voz 1706 14:55 autónomas los bancos precisamente años ya lo pagan precisamente por un decreto aprobado por el Gobierno hace poco por si acaso no sea aprobaba esta ley que tiene además interesantes mejoras para la ciudadanía hay vamos a esas esos logros que te referías se retrasan por ejemplo los plazos para Desahucios aunque no se recoge la prohibición de desalojos forzados sin alternativa habitacional para los colectivos vulnerables se hace más fácil el paso de un crédito variable

Voz 12 15:21 dijo si eliminan las cláusulas suelo

Voz 1706 15:23 tras comisiones abusivas y además de que no te podrán asociar un seguro obligatorio a la hipoteca los bancos tendrá la obligación de saber la solvencia del hipotecado éste deberá conocer además el contrato y disipar todas las dudas con la ayuda de un notario unos días antes de firma

Voz 1515 15:40 gracias Patiño hasta luego José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra muy buenas noches

Voz 25 15:47 hola buenos días es realmente es tan garantista con los

Voz 1515 15:49 Ciudadanos esta ley como decía la ministra

Voz 25 15:52 bueno es muchísimo más garantista que la que teníamos hasta el momento sin ninguna duda es mucho más hombres promocionan mucho más la tras la transparencia desde luego los clientes hipotecarios van a tener muchas más garantías de su crédito hipotecario las que tenía el anterior

Voz 1515 16:05 más allá de la transparencia que le parece más interesante de la ley

Voz 25 16:09 yo creo que los puntos se ha discutido muchas sobre los impuestos y que se quiera pero yo creo que hay dos puntos fundamentales que es la cuestión de ver el reembolso anticipado de la hipoteca los costes asociados a eso y luego también lo hago asciende cuando se puede ejecutar Dennis total que me discoteca pensemos que tradicionalmente dejar de pagar una hipoteca un mes automáticamente se refiere a Marta la decisión de la hipoteca no luego pasamos a tres meses ahora sin ninguna duda es muchísimo más garantista porque depende de que sea la primera mitad de la duración de la hipoteca o la segunda pues exige una cantidad de capital algunas gotas mensuales doce meses las cuotas mensuales hice la primera parte au quince mensualidades si es en la segunda parte hemos me ha cambiado mucho ha cambia sustancialmente

Voz 1515 16:55 lo que no contempla al final Alice la dación en pago

Voz 25 16:59 no pero vamos a ver yo creo que es importante que que sepan que la tienen pago ya existe en nuestra legislación otra cosa es que el banco le ofrecen ofrezca una seca pero no esa esa modalidad existe está recogida en la descripción desde hace mucho tiempo lo que sucede es que normalmente el cliente pide el banco la ofrece pero ahora en estos momentos hay algún banco que tiene ese tipo de hipoteca

Voz 1515 17:23 la última usted que es catedrático estábamos hablando de la prórroga de las cosas que puede e intenta hacer este Gobierno antes de echar el cierre espera algo que afecte a las universidades

Voz 25 17:33 yo creo que sí que es muy importante estamos esperando que el Real Decreto que tiene que ver conciencia universidades porque es fundamental que las universidades y los y los centros de investigación puedan tener una cierta flexibilidad para poder realizar su actividad en estos momentos están ahí hay una especie de colapso no sabemos cuando salen las a las convocatorias hay descripciones por por todos lados y la ciencia se acertados no sólo por los recortes que se han producido muy sustanciales sino también por todo esto todas estas restricciones a la flexibilidad que tienen

Voz 1515 18:06 pues miraremos está en la lista de prioridades muchísimas gracias

Voz 1706 18:09 a las que se han ganado en esta carrera por exprimir el calendario al máximo y salvar el mayor número de iniciativas posibles también se ha aprobado hoy en el pleno del Congreso el derecho a la pensión de orfandad para todos los huérfanos de madres asesinadas por la violencia de género un proyecto largamente esperado y negociado en esta cámara

Voz 1515 18:29 el que da respuesta a una urgente necesidad tal y como lo demuestran los propios testimonios e historias de algunos de estos huérfanos Toledo Víctor García buenas noches qué tal buenas noches nuestra es una historia de la localidad de Villanueva de la Jara en Cuenca sí porque esta ha sido una de las

Voz 1965 18:42 indicaciones de la familia de Andrea asesinada en la madrugada del dos de noviembre del año dos mil trece cuando su marido la esperó a la salida del baño para abalanzarse sobre ella estrangularla según declaró luego ante el juez su hermano José Antonio viene abanderando esta lucha la lucha de Andrea que dejó dos críos entonces de seis y once años

Voz 0753 18:59 los más que nunca no viene súper bien esta medida

Voz 26 19:01 sí porque ya podemos pasar página

Voz 0753 19:06 ya hace seis años y es una vergüenza que no podamos pasar pasa

Voz 1965 19:10 bueno no podrán pasar página pero hasta ahora sus dos sobrinos no podían cobrar la ayuda por orfandad porque su madre no había cotizado quince años a la seguridad social entre otras cosas porque en su vida

Voz 0753 19:19 no le había dado tiempo a seguridad eso lo hacía

Voz 27 19:22 me la deniegan la porque dice

Voz 0753 19:25 mi hermana no tenía quince años cotizados y no estaba en demanda de empleo entonces pues sientes a más todavía

Voz 1965 19:34 incluso la Seguridad Social llegó a presentar un recurso que ahora está Familia de la manchó la conquense espera sea retirado aunque de momento lo doy les deja este sabor de boca once en tono de banco consiguiendo cosas

Voz 27 19:44 que que no habría que es Partiendo

Voz 0753 19:47 que son cosas

Voz 1965 19:48 he sentido como recuerdas simplemente Angels que hace años José Antonio en su primera denuncia pública decía que la pensión trimestral que les quedaba a sus sobrinos era de setenta y dos euros con setenta y cinco céntimos

Voz 1515 19:59 tienen motivos para estar contentos Víctor gracias hasta luego todo esto como decimos debería terminarse con el reconocimiento del derecho a la pensión de orfandad que aprobado el Congreso esta tarde buenas noches qué tal Ángels venían trabajando en ello desde hace tiempo y finalmente además tendrá carácter retroactivo

Voz 0259 20:12 si la retroactividad será desde el año dos mil cuatro cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género de momento se desconoce el número exacto de beneficiarios porque hasta dos mil trece no empezó a hacerse una estadística de los huérfanos de la web de la violencia machista desde esa fecha hasta hoy mismo se sabe que hay doscientos treinta y ocho menores la medida va a garantizar una pensión de al menos seiscientos euros a todos porque había algunos como en el caso de los hijos de Andrea no la cobraban ya que sus madres no cotizaron a la Seguridad Social o no lo hicieron por el tiempo suficiente en los casos en los que sí hubo cotización Se calcula que la prestación va a mejorar hasta los ochocientos euros en cuanto se publique en el BOE entrará en vigor en los huérfanos y las familias como escuchábamos están muy contentos pero también tienen algunas dudas como las que nos comentaba Ana esta tarde en La Ventana

Voz 0816 21:05 nuestra pregunta es cómo familias como los que nos hacemos cargo de los niños es si vamos a tener que ir otra vez a rogar que nos hagan el aumento de la tensión o se va a hacer de oficio luego lo de la retroactividad no sé si se refiere a retroactividad de la pensión en el tiempo o si se refiere a los casos de las personas

Voz 1515 21:24 eh

Voz 0816 21:26 sí que se van a beneficiar de esta atención sobre tampoco nos queda muy claro no lo tendrán que explicar un poco más adelante cuando por fin esté ya en marcha todo es

Voz 0259 21:35 si nosotros también llevamos preguntando todo el día precisamente por eso de la retroactividad acabamos de recibir

Voz 1515 21:41 la respuesta la aclaración a ver si somos

Voz 0259 21:43 eh y capaces de explicarlo únicamente afectará a aquellos huérfanos que ya tienen reconocida la prestación que por cierto ahora bajísimas de de escuchar setenta euros ciento cuarenta euros nos dicen que podrán solicitarla so de solicitar el incremento desde que la obra desde que la tienen reconocida bueno al margen de este detalle que es un poco complejo lo cierto es que la ley viene a resolver esa situación es de gran vulnerabilidad para estos menores que carecían de ayuda así que estaban abandonados el caso de Anna también de ahí su madre se hicieron cargo de tres niños tras el asesinato de su hermana uno de los niños será un bebé de unos meses tuvieron alguna ayuda pequeñísima el Ayuntamiento por ejemplo les echó una mano con la guardería tuvieron que regate de pedir la pensión la pensó ante la Seguridad Social que ese la regateo tuvieron que cambiar a los chavales de colegio porque con la tragedia quedaron estigmatizados yo ahora el asesino además está en la calle con el tercer grado son por cierto beneficiarios estos niños esta familia de las becas Soledad Cazorla

Voz 1515 22:44 gracias hasta luego hasta ahora pues se aprovechan del Gobierno Carlos Cué buenas noches y aprovechando el Gobierno estos últimos minutos pero si estas últimas jornadas que le pueden quedar para aprobar leyes hemos puesto sobre la mesa dos y además de importante contenido social la nueva ley hipotecaria y el derecho de los huérfanos de la violencia de género a cobrar una pensión Mila está haciendo un esprín el Gobierno criticado por la oposición pero el Gobierno parece dispuesto incluso a utilizar la Diputación permanente Si esto es necesario

Voz 28 23:13 sí bueno hasta cierto lo mismo que ha hecho en la cortísimo legislatura que ha tenido porque recordemos que ha presentado más ley sea aprobado más decretos que en toda la fase anterior de Rajoy no entonces está sigue con este con este planteamiento que a mí me parece correcto la gente gobierna para gobernar osea Ladd cuando cuando alguien están en Gobierno tiene la obligación de tomar todas las iniciativas que pueda y en este caso Pedro Sánchez lo que intenta es enviar un mensaje de que él tiene un programa social para España y tiene un proyecto que incluye derechos sociales incluye la mejora de muchos de los de aspectos que se vienen reivindicando desde hace tiempo porque recuerda que el tema de los

Voz 1515 23:57 déjanos Juan Tato venimos hablando de padres huérfanos si no se había hecho programas de digital

Voz 28 24:02 tenía entonces claro parece mentira y el tema de la hipoteca el tema de la ley hipotecaria que en este caso tienen una preparación mucho más extensa y de hecho ya empezó con el anterior Gobierno es esto es muy importante porque hemos pasado de una normativa hipotecaria con la que alguien que no podía pagar tres meses le llegaba una notificación diciéndole usted que no me ha pagado tres meses tiene que devolver me ahora el préstamo entero me ha podido pagar mil doscientos euros y ahora me tiene que devolver ciento veinte mil y claro esto llevaba a la gente a al desafío inmediato

Voz 1515 24:38 hay recordemos que era una hipotecaria que había sido incluso sancionada por Europa pero lo había tirado de las orejas al al Gobierno al Gobierno de España Aroca el gobiernos pintando y la oposición que dice que estos campaña electoral

Voz 0860 24:49 pues yo perdón yo es la primera vez que escucho por lo menos con esta agresividad una acusación de tal de tal tipo no es precisamente lo que quiere la gente geólogo bien no gobierne el Gobierno incluso con con él la poco apoyo parlamentario que ha tenido la dice tienes que accedió gracias a la moción de censura lo ha tenido parlamentariamente muy difícil pero ha procurado gobernar otra cosa que no haya podido por tanto yo en ese sentido independientemente del sentido de su Gobierno me parece acertado que un gobierno intente gobernar incluso ahora yo no sé porque ahora la gente se tira de los pelos con lo que puede ocurrir porque escuchamos machaconamente que la Constitución es lo mejor e incluso se hacen cántico Gata futbolísticos no a favor de la de la Constitución que

Voz 1515 25:41 enviar a partidos como inútil constitucionalista Pedro

Voz 0860 25:43 la gente aparte de que no se le los libro ajeno en incluido los autores decía autobiografía luego lo lo lo hablaremos tampoco se le la Constitución no es el reglamento sólo el que lo dice que el artículo cincuenta y siete de la Constitución ese precisamente que la Diputación permanente ejerce una serie de funciones cuando los Parlamento están disueltos entre hecho dice expresamente precisamente aquellas funciones que corresponden al trámite decretos leyes remitiéndose al artículo pero déjame que termine una última cosa el presidente del Gobierno en el uso de sus prerrogativas lo que ha hecho es disolver el Parlamento las corte pero el Gobierno no se disuelve el Gobierno sigue gobernando incluso cuando se celebre la elecciones seguirá en funcione luego por tanto primero

Voz 12 26:31 un poco de pedagogía con un poco de pedagogía exacto gobiernos gobierno hasta las elecciones científicamente de forma sólo igual que lo que es una cuestión ya simbólica el día que se convocará elecciones pero desde todo punto de vista legal hasta el día de las elecciones el Gobierno puede hacer puede gobernar como como lo hacía antes de que se convocara pero además de esto yo vengo justo a la presentación del libro que hablaremos después además de que quiere de que Sánchez quiere aprovechar hasta el último día para sacar el máximo de leyes posibles pues porque para eso va la gente a la política para mandar para gobernar esos claman los ciudad para sacar leyes a Sánchez y a casado si llega a Rajoy a cualquiera de hecho a Rajoy lo que les reprochaba vamos es las poquísimas reformas que hizo porque lo sobre todos los últimos años porque no tenía mayoría pero además de eso es que Sánchez es su relato que está construyendo desde el día que decidió hace una semana que esto se había acabado y que convocar elecciones dentro relato es fundamental

Voz 0860 27:25 eh

Voz 12 27:26 seguir haciendo cosas hasta el último minuto y contarle a él él está construyendo y la presentación del libro era muy evidente hoy él esta cuestión un rato que similar al que construyó con las primarias que es yo soy la persona que quiere hacer un montón de cosas y los demás no me dejan en este caso es los independentistas dejado miren ustedes la cantidad de cosas que habríamos hecho si los independentistas no hubieran tomado la decisión bastante absurda de no aprobar unos presupuestos cuando si me aprueban el resto de cosas porque los independentista

Voz 0860 27:55 es y puede que les enarbolando un hablando de la ley hipotecaria que no es solamente porque el Gobierno quiere hacer campaña o deje de hacer la vamos a ver la ley hipotecaria que debería ser una trasposición de una directiva que la directiva trece de mil novecientos noventa y tres resten sea veintiséis años sí transponer la directiva incluido el Gobierno de de de Felipe González el de Aznar el de Zapatero y el de el de Rajoy a Sánchez obviamente no le imputa el incumplimiento veintiséis años sin trasponer una directiva yo digo a qué intereses se servían para no trasponer una directiva de protección de los derechos de los consumidores hipotecario Pedro algo más que quisiera hacer el Gobierno antes de

Voz 1715 28:37 bueno leía ahora en el mundo unas declaraciones de la secretaria de Estado de Seguridad Social de Yolanda Valdeolivas que ha asegurado hoy que el Gobierno no se resigna a sacar adelante dos cosas la los cambios que ha prometido introducir en la reforma laboral menor ir lo los cambios que quiere introducir el sistema de pensiones que tampoco es en absoluto cosa menor lo que destaca el mundo es que de momento las Reuniones de trabajo Se mantienen mañana mismo hay una reunión a tres bandas Gobierno sindicatos y empresarios para seguir avanzando en la reforma de la Seguridad Social la besa la semana que viene convocada ISE mantienen la convocatoria una mesa de empleo por lo tanto el titular que destaca el mundo es ese que el Gobierno no se resigna sacar adelante estas dos reformas que son fundamentales medulares

Voz 29 29:22 hasta mañana hasta mañana

Voz 31 29:42 no a pre de de fiebres

Voz 1515 29:59 Sara Beatles buenas noches por fin a las siete de la tarde presentaba Pedro Sánchez su autobiografía manual de resistencia

Voz 0073 30:06 el importe desde que sabemos de su existencia hasta hoy no hay día que no se haya hablado de ella hace unos días Irene Lozano quería dejar claro que la autoría es del de Pedro Sánchez

Voz 32 30:16 el Lillo estuvimos conversando muchas horas grabábamos esas conversaciones y después con todo ese material de todo eso yo hice un libro es su visión de España es son sus ideas políticas

Voz 33 30:29 es decir el autor es él yo le dan forma literaria pues porque me dedico profesionalmente

Voz 0073 30:33 esta mañana Pablo Casado también ha querido dedicar unas palabras a la publicación de la autobiografía

Voz 34 30:39 en su libro habla de colchones en su libro habla de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz en su libro habla mucho del mismo de David visto los Whatsapp que va no a mí me mi por mí yo

Voz 0073 30:53 etc no sé yo supongo que hay casado quería decir lo de yo me mi conmigo no los pronombres personales de primera personal disimular bueno esta misma mañana también Carmen Calvo la vicepresidenta defendía

Voz 35 31:02 autobiografía pues que no abre ninguna herida que cuenta una historia con verdades contrasta hables con hechos verificables que ha vivido en primera persona

Voz 1515 31:15 bueno pues hoy en la cara B autobiografías Sara

Voz 0073 31:18 son pues mira es la vida de una persona escrita por ella misma a ver si vamos a tener que dejar de llamar autobiografía lo desmintió pero acordamos una alerta ahora de averiguar salto bueno proviene de tres raíces griegas autos que significa uno mismo vivos que significa vida significa escribir así que está clarísimo uno mismo

Voz 4 31:35 de subida desde cuando usamos el término pues la palabra

Voz 0073 31:37 fue acuñada por el poeta inglés Robert en mil novecientos mil ochocientos nueve en aquel tiempo Chus a la palabra biografía pero si le añado Le añadió El auto también se dice que otro inglés el geólogo Charlie él también del siglo XIX escribió una de sus obras que decía geología es la autobiografía de la tierra ya que la geología iba escribiendo la historia de la tierra no su propia historia autobiografía masónica es el título del disco que vamos a escuchar ahora que salió en dos mil quince y que recoge la vida de el último de la fila desde que eran los burros y antes los rápidos de la época de los burros este tú me sobrevuela

Voz 36 32:16 voy dentro del Bosque sobre un manto de humedad sentados juntos yo y me ha entrado la no

Voz 1515 32:32 pues vamos a acercarnos a este género literario con Ana Esteban es escritora imparte talleres literarios también sobre literatura autobiográfica en Fuente Taha en Madrid Ana muy buenas noches tú dirías que si el libro de Pedro Sánchez quién le ha dado forma literaria es otra persona que no es él a pesar de que lo firma él lo podemos observar una autobiografía

Voz 22 32:52 bueno como Sara ha definido fenomenal una autobiografía es el relato de la vida de una persona contado por ella misma lo que pasa es que es lo que determina el carácter de esta obra es el propósito del autor no no es evidentemente el propósito de de Pedro Sánchez a la hora de escribir su autobiografía es diferente a una autobiografía literaria claro

Voz 1515 33:16 porque porque pues una autobiografía literal

Voz 22 33:18 ya busca en una autobiografía literarias más importante digamos el peso de la experiencia que que los hechos mismos es decir un autor literario escribe una autobiografía para compartir una experiencia profundiza en esa experiencia para compartir para compartir la la carga emocional digamos

Voz 1515 33:37 hombre en este caso sería un relato de hechos determinado porque además es un periodo de

Voz 22 33:41 minado claro claro bueno el propósito en este caso evidentemente pues es más publicitario por decirlo así o más divulgativo que que que que profundo no digamos es decir son los hechos de una vida contados por él con un determinado matí de de de veracidad no digamos para para de alguna manera convencer a sus lectores o gustara sus a sus votantes no tiene necesidad de escribir sobre sí mismo bufo que mucho de psicoanálisis ahí claro claro hay mucho de eso hay mucho psicoanálisis pues es la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse a la hora de escribir una autobiografía lo primero porque la escribo o no y en función de eso pues que cuento claro la pregunta que la escribo tengo

Voz 1515 34:29 algo interesante que contar exactamente

Voz 22 34:32 exactamente todos tenemos algo interesante que contar siempre y cuando tú profundice es como decía antes en la en la carga emocional de las experiencias que tú has tenido quieras transmitir transmitirlas con el lector no el el la autobiografía literaria es otra expresión artística no en lo que busca la expresión artística es compartir una experiencia emocional con con los espectadores con los lectores en este caso con los lectores no entonces es una ejercicio fundamentalmente de honestidad de que claro

Voz 1515 35:01 a preguntar y hay que ser muy sincero no la autobiografía en uno de los pasajes de la presentación del libro que luego ya a partir de las diez hablaremos más de ello estaba allí también Mercedes Milá qué dialogado ha conversado con el presidente decía eres bueno porque le tutea va eres tú más sincero dices más las cosas de verdad en el libro que no aquí en esta entrevista que estamos manteniendo es decir uno de una autobiografía espera que sea abra en canal la persona que la escribo claro efectivamente tú cuando compras

Voz 22 35:28 sí y cuando pasa la librería y compras un un libro donde en la portada pone autobiografía tú ya estás esperando que lo que allí ahí lo que allí vas a leer Se supone que es verdad es decir se supone que el lectora perdón el autor hace un pacto con los lectores de manera que lo que vaya a contar teóricamente es verdad claro cuánto hay de verdad en lo que contamos de nosotros mismos no hay ya hay hay o como

Voz 1515 35:53 es como como dibujamos como decíamos la verdad no aquello

Voz 22 35:58 por eso digo que que el propósito condiciona mucho esa obra Nike y que una cosa es la autobiografía como hecho literario y otra cosa es una autobiografía en este caso no que es pues bueno es un producto

Voz 1515 36:09 déjame que te preguntaba que estamos hablando desde el punto de vista del escritor que además es tu es tu fuerte pero desde el punto de vista del lector el que se acerca a la biografía

Voz 28 36:17 sí

Voz 1515 36:17 está buscando un poco de cotilleo de hurgar de cotilleo de hurgar en la vida de otro

Voz 22 36:22 claro evidentemente hay un condicionante muy fuerte de de morbo no ir estos un personaje público escribe una autobiografía también para crear en el lector esa ilusión de intimidad con él y no es lo mismo que yo diga he conocido a George Clooney que te cuente medido con George Clooney a comprar el sofá para su salón es decir ahí ya se supone que que estás compartiendo falsamente tu intimidad con los lectores falsamente digo porque éstas no estas compartiendo más que los hechos de tu vida cotidiana no que por otra

Voz 1515 36:55 pero el lector tiene la sensación que comparte la vida contigo

Voz 22 36:58 eso es eso que tengo que te conoce más eso es es una manera de Cole guiar digamos con con los lectores la manera que tienen los personajes públicos

Voz 0259 37:07 igual que hacen en las redes sociales no de crear esa

Voz 22 37:09 cercanía no entonces claro este libro salen momento muy muy

Voz 1515 37:14 muy apropiado además de las vivencias depende de la profesión de cada uno es importante en la en la biografía meter anécdotas personales cuestiones personales se ha hablado mucho el libro de de de Pedro Sánchez arranca con el cambio de famoso cambio de colchón y decía otro de los presentadores del acto decía claro tú lees eso ya no puedes parar es interesante ir metiendo anécdotas

Voz 22 37:38 claro confesiones así claro en este caso de lo que se trata no es lo que da lo que da morbo al al libro digamos no en una autobiografía literaria evidentemente hay otros hay otros componentes no es decir tú entras más que la intimidad de una persona entrase en su manera de sentir lo que viven no es diferente

Voz 37 37:57 los voy a ver yo soy sea por querer

Voz 0073 38:08 sí la verdad es que Ángels todo lo que hacemos toda actividad creativa al final es exponer parte de nosotros mismos no ya hay un grado todavía más allá de los cantantes que sus canciones se abren se describen himnos cuentan quiénes son cómo lo hace Elena autobiografías por capítulos no

Voz 4 38:27 luego a partir de las diez hablaremos más

Voz 1515 38:29 la sede del libro porque hablaremos de la presentación y del que ha dicho el presidente pero tú que ya entiendo que ojeado el libro Los ojeador lo he leído que te ha tardado tiempo

Voz 4 38:39 tres días porque yo tengo lecturas mucho más interesantes ya llegará el momento poco espacio como Lerín novela tú días que es una autor

Voz 1515 38:49 fiado es un relato de una determinada

Voz 12 38:52 no yo creo que sí efectivamente creo que no es una autobiografía sobre todo porque es muy corto periodo y porque además se mezcla con muchísimas opiniones política reflexiones de porque lo hecho no si es verdad que ha de detalles hoy Mercedes Milá hay Jesús Calleja hacia bueno que que sincero es el libro bueno se que es esperaban pero yo esperaba más sinceridad quiere decir hace puede ser mucho más sincero sabemos que hay detalles de esos días fueron tremendos esos días para Sánchez y para los del otro lado la la guerra fue tremenda en la

Voz 4 39:21 unas cosas se cuenta todo pasa muy por encima cincuenta sinceridad se cuenta todo yo lo ha dicho la presentación bueno es que todo todos los se puede claro es demasiado Mila ojeado el libro tú no yo he leído el adelanto que serían el país Hinault no he tenido ocasión todavía tienes la obligación ya ya si no comparece

Voz 28 39:40 cosa te gustan las autobiografías a mí en general sí sobre todo si es gente en el caso de de Sánchez como ha sido protagonista de momentos muy intensos casi casi psicodrama así docudrama es de todo eso en en la política española y además tiene el carácter del héroe renacido eternamente renacido varias veces David contra Goliat y muchas

Voz 4 40:04 las metáforas que podemos dar sobre el postulado

Voz 28 40:06 lo adicional muy importante

Voz 1515 40:09 pero lo lo lo lo lo lo

Voz 0073 40:11 los sentidos impulso

Voz 4 40:14 profesional me personal había puesto de todo esto

Voz 0860 40:17 igual no pero yo debo agradecerle al presidente del Gobierno y a sus mentores y a todos los que lo animaron ese momento escribir agradecer que han conseguido que este país un poco más porque de pronto he visto de todo el mundo ha leído el fomentar la lectura en un país además en qué se yo creo que un país que se escribe mucho pero que se le poquísimo pero se le poco pero con muy mala leche porque hay que ver las cosas están diciendo y he recordado le lectura y ha recordado la carta este escribieron al alimón Buñuel y Dalí aguanto a Ramón Jiménez Daley el otro día directo soplado yo lo lo mínimo que a él no vuelvo a insistir sale poco y como Maradona

Voz 31 41:03 Graus

Voz 2 41:11 velar que

Voz 0073 41:13 sí este es otro caso como el de Raphael con su yo soy aquel la letra de este tema cuenta la vida a la juventud de Stuart Murdoch que es el líder de la banda él tenía el síndrome de fatiga crónica es la canción cuenta que se tenía que quedar sin hacer nada postrado en la cama el tema se llama novedades es es el imperio de nadie

Voz 1515 41:32 es un disco de dos mil quince ya hemos visto que hay autobiografías de todo tipo pero entre las autobiografías políticas cual destacamos

Voz 0073 41:39 bueno pues nos va a recomendar sus favoritas German Cano que es filósofo hoy es crítico literario a él le hemos pedido que nos destacar tres imprescindibles Germán empieza el recorrido con mi lucha

Voz 33 41:49 con motivo el inminente centenario de la República de Weimar recordaría el interés del libro infame pero necesario sobretodo a de comprender cómo en tiempos de crisis asisten personajes moralmente miserables que aparecen como artificieros de las frustraciones malestares de explosivos de la sociedad es algo evidencia Mein Kampf Mi Lucha escrito en mil novecientos veinticinco por Adolf Hitler es como personajes acomplejados pueden en tiempos de desorientación alzarse como líderes sin complejos dicho esto la relevancia autobiografía en atando la necesidad de trazar analogías con los años treinta algo muy común recientemente como la necesidad de no subestimar estas tendencias regresivas bajo las nuevas composiciones sociales

Voz 0073 42:32 me encanta porque el momento en el que hay MANES es un libro infame pero necesario luego la segunda recomendación Nos lleva el Reino Unido es la autobiografía de Tony Blair

Voz 33 42:40 el interés de las memorias de Tony Blair traducidas al castellano en dos mil once va más allá del recorrido del personaje durante su etapa de gobierno laborista autocomplaciente cosmética esto autobiografía hace buena la afirmación de Margaret Thatcher de que el mejor logro de su mandato fue la tercera vía de Tony Blair si por algo merece la pena su relectura es justo por ver como la actual crisis de la socialdemocracia tiene que ver con la claudicación de esta ante las formas y el fondo del discurso neoliberal

Voz 0073 43:08 y por último Germán se viene a la política española para hacernos la última recomendación Atraco a la memoria

Voz 33 43:13 Nos estoicamente una autobiografía gestionó una conversación con el historiador Juan antes

Voz 29 43:18 era Adén recula memoria un recorrido histórico por la vida política de Julio Anguita editado por Cal en dos mil quince

Voz 33 43:25 la conversación es interesante más allá del personaje por varias razones en primer lugar ofrece un excelente fresco histórico de la Historia de España desde hasta nuestros días planteando una aproximación diferente de la crónica más a favor habitual Por otro lado este recorrido da también muchas pistas de porque la izquierda ha fracasado en obtener la hegemonía cultural en nuestro país porque su proyecto ha estado casi siempre salpicado por escisiones luchas internas y obstáculos exteriores

Voz 29 44:03 esto forma parte de la biografía de muchísima gente no eso es la biografía tiro de la biografía de muchísima gente

Voz 4 44:09 bueno es que también por ejemplo Miguel Ríos como músico escribió su autobiografía su infancia en Granada su juventud su llegada a Madrid se titula fosas que siempre quise contarte por supuesto también habla de las noches del verano del ochenta dos y qué otros músicos han escrito sus autobiografías pues un libro que yo creo que hay que leer es el de Patti Smith Éramos unos niños cuenta los primeros años de su vida su juventud y además es una fotografía preciosa de del Nueva York de los años setenta muy recomendable también el autobiografía que además no se tradujo el título de Morrissey del líder de los Smith

Voz 0073 45:02 un estilo súper poético habla de Manchester de la creación del grupo y también esa absoluta seguridad de que no sí

Voz 4 45:09 van a volver a juntarnos y fuera de la política y de la música

Voz 0073 45:12 Milá queda un mes y un día para que se estrene la nueva película de Almodóvar llega a los cines el día veintidós de marzo ya quiénes la han podido ver dicen que es absolutamente Autogrill autobiográfica Lloll habrá que con Almodóvar les recomiendo aunque no lo haya visto todavía se titula dolor Gloria Easy seguimos en España como serie autobiográfica la de Berto Romero a este tipo de cine de Berto ahora está ya en la segunda temporada se llama auto ficción

Voz 4 45:37 el derecho a decidir que tener unos límites a ver

Voz 6 45:40 yo a ver una cosa si hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar que os parece

Voz 2 45:48 aunque es un derecho a decidir castrado

Voz 0073 45:51 bueno de la literatura tenemos muchísimos títulos también yo me quedaría por ejemplo con París era una fiesta que son las memorias

Voz 0259 45:58 los Dumas de Hemingway su juventud en Europa

Voz 0073 46:01 y en esos años de revolución

Voz 22 46:03 para luego además Woody Allen la llevó al cine con Midnight in Paris

Voz 0073 46:08 para acabar yo qué sé por ejemplo Groucho yo mucho más

Voz 38 46:11 la que a qué

Voz 39 46:32 y una recomendación literaria poética

Voz 0073 46:34 la debilidad de todo es la llama llegó en noviembre del año pasado contiene poemas canciones y también memorias los los recuerdos personales de Leonardo

Voz 1515 46:43 es que haga una recomendación literaria más porque además ha venido con un libro debajo del brazo un libro suyo Peces en el de peces de charco me estaba mirando

Voz 39 46:51 eh es que me ha encantado como la contraportada lo que pone

Voz 1515 46:54 dice que hacen un puñado de peces en un charco dan vueltas y vueltas creyendo que el charco es un estanque de agua limpia de vez en cuando

Voz 29 47:00 nos sacan la cabeza para respirar pero hay fuera la realidad es un mundo seco de asfalto y derruido ya sólo con esto apetece apetece apetece empezar a leerlo hará muchísimas gracias gracias sabes atracón que cerramos la cara B

Voz 4 47:13 nosotros pues con un tipo que a sus diecisiete años escribió su autobiografía

Voz 29 47:29 con diecisiete años todo autobiografías aquí puedes contar todavía no se ha ido con diecisiete años Ana que puedes contar muy poca muy poca cosa porque dos años que no recuerdas porque es muy pequeño te acuerdas de lo que pasaba

Voz 1515 47:42 a nivel de lo poco que te acuerdas de lo cual te lo cuenta exacto no hay que olvidar que la memoria también es el relato que yo

Voz 4 47:48 no lo entiendo yo con diecisiete puede tener uno en la cabeza

Voz 0073 47:51 pensar que alguien le va a interesar pues seguro que vendió muchísimo ya

Voz 4 47:54 el libro según seguro bueno seguramente que muchos lo comprado otra cosa

Voz 1515 47:57 es que lo leyeran bueno también es verdad bueno pues

Voz 4 47:59 quién lo quiere Justin Bieber primeros pasos hacia la eternidad no hace falta que se quedaron claras

Voz 3 48:08 no

Voz 40 48:14 sí

Voz 41 49:36 cero

