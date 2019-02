Hora 25 (21/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

sabemos todavía qué conclusiones saldrán de la cumbre sobre abusos dentro de la Iglesia que ha empezado hoy en román pero de momento está sirviendo para que mucha gente abra los ojos los testimonios de las víctimas que haciendo un enorme esfuerzo cuentan su sufrimiento los abusos las violaciones pero también como la Iglesia intento silenciarlos como protegió siempre a los abusadores hemos oído sólo unos cuantos desconocemos la verdadera dimensión de este drama que nuestro caso la Iglesia española ha ignorado voluntariamente cuando no protegiendo a los curas abusadores algo que no han hecho por ejemplo Iglesias de otros países sólo en los últimos días ha hecho algún movimiento para aparentar que llegaba a Roma con los deberes hechos pero no se deduce de su actitud hasta ahora ninguna voluntad ni de reconocimiento mide condena ni de para Acciona las víctimas cada historia es un horror el sufrimiento de la víctima por el abuso y sobretodo la soledad en la que se han sentido durante tanto tiempo primeros sintiéndose culpable sin querer compartir lo que les pasaba el que se atrevía a dar el paso encontrarse con la incredulidad o el chantaje como respuesta de la cumbre de Roma debe salir un compromiso firme de la iglesia para revisar su pasado para obligar a las diócesis que se resisten a hacer su trabajo a investigar a denunciar acompañaría a escuchar a las víctimas saber toda la verdad y que las víctimas que todavía guardan silencio se sientan tan arropadas tan comprendidas que hablen cuenten denuncien Ike los abusadores rindan cuentas ante la justicia ordinaria la que juzga y condena este tipo de crímenes no sirve solo pedir perdón eso que lo hagan en sus púlpitos deben responde Air ante la justicia como cualquier otro individuo que forma parte de la sociedad a la que ellos también pertenecen sino es así no habrá servido de nada Ángels Barceló siguen en la tertulia de hora25 Milagros Pérez Oliva Javier Aroca y Carlos Cué en la mesa de producción ya saben Pedro Blanco pendiente de lo que ustedes quieran contar la última hora así que vamos ya con el repaso de todo lo que nos deja el día porque en los días del juicio por el proceso algunos tienen más trascendencia que otros para determinar si los acusados cometieron o no delito de rebelión hoy parece que ha sido un día importante por lo que han podido preguntar los fiscales y los abogados por lo que ha declarado uno de los acusados Jordi Sánchez Sastre buenas noches

Voz 4 02:37 buenos días vamos a reanudar las sesiones del juicio oral con el interrogatorio en este caso

Voz 1071 02:45 Santiago Vila por favor después de la sesión maratoniana de ayer la cosa ha sido hoy poco más breve ha empezado el ex consejeros Santi Vila ya seguido el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sanchez ahí el interrogatorio se ha centrado en un momento puntual el registro el Departament d Economía que se produjo el día veinte de septiembre y la manifestación a la puerta por los dos coches de la Guardia Civil que acabar destrozado

Voz 5 03:06 nos salimos del Departament subimos al vehículo

Voz 6 03:10 cosa que no es fácil subir a un vehículo de la Guardia Civil

Voz 5 03:13 desde ahí hicimos ese llamamiento

Voz 7 03:15 pese a la desconvocatoria Ia que se daba por finalizada la manifestación

Voz 0194 03:22 ese ha sido el principal argumento hoy de Jordi Sanchez desvincularse de cualquier acción violenta es más asegurar que él trató de que se disolviera la concentración Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 03:32 qué tal buenas noches así como ayer apenas apareció

Voz 0194 03:35 son las menciones a los incidentes violentos que pudieron producirse que eso es lo que se en parte ese juzga hoy ha planeado sobre la sesión y es importante porque eso dependería Alberto que hubiera o no delito de rebelión sobre eso se sustenta

Voz 0055 03:47 claro es que por fin después de seis sesiones de juicio no somos puesto a hablar de rebelión hemos empezado a escuchar argumentos a favor y en contra de esa violencia de esa rebelión que en el fondo es la acusación que ha sustentado el proceso y es la acusación que ha llevado a la cárcel durante más de un año a nueve personas y Jordi Sanchez lo que ha hecho como dices es desvincularse de cualquier tipo de inicial diva violenta todo lo contrario de asegurar que durante todo el otoño soberanista durante los años anteriores tanto él como la Asamblea Nacional Catalana pues siempre han destacado por su civismo que incluso tienen mecanismos internos a través de los voluntarios para evitar cualquier tipo de confrontación ha negado las dos acusaciones principales que pesan sobre él por un lado la del veinte de septiembre sus registros de la operación han pubis la conselleria de Economía en en Barcelona que según la acusación la ANC encabezada por él también Omnium por e intentaron evitar el hoy lo ha negado ha dicho que incluso la pues la secretaria judicial la funcionaria del juzgado trece de Barcelona podría si hubiese querido os hubiese sido hubiese visto claro abandonar el edificio por la puerta principal porque habían pasillo hecho ya ha dicho que el relato que es estar construyendo entre y ha citado al pues en la Fiscalía los instigadores a los medios de comunicación S el relato del asalto que es completamente falso es falso

Voz 7 05:00 el relato que algunos informes se ha querido explicar desde algunos medios de comunicación general un rebato de que hubo un intento permanente de asalto es falso

Voz 0055 05:12 It el veinte de septiembre avanza un poco más a esa segunda acusación que pesa sobre él que es el uno de El uno de octubre primero ha querido desvincularse claramente porque esto no lo llevan diciendo bastantes semanas Angers ni Jordi Sanchez ni Jordi cursar en ese momento eran políticos y por tanto se desvinculan es dicen que no han convocado el referéndum es lo que ha dicho soy Jordi Sanchez en cuanto a la violencia en cuanto a esos enfrentamientos pues y ha explicado que fueron sobre todo cosa de la policía que en ningún momento los ciudadanos se lanzaron contra los agentes ni de Policía Guardia Civil y por supuesto esto sí que es común a todos los acusados dice que jamás se lo pudiera haber imaginado

Voz 7 05:49 la respuesta es muy clara jamás imaginé que podía haber una situación de tensión o de agresividad o de violencia de octubre jamás jamás

Voz 0055 06:01 que su forma de combatir Ángels esa acusación principal de la fiscalía que es que se lo tendrían que haber imaginado que lo tenían

Voz 0194 06:07 en todo momento habido Alberto un recado curioso recabó de Sánchez al presidente de la sala a Marchena

Voz 0055 06:13 es sí sí la verdad es que haya estado rápido Jordi Sanchez en un momento dado el fiscal ha exhibido un correo electrónico que entró en la cuenta de Jordi Sanchez de una persona que él ha asegurado no conocer que le proponía cortar calles con coches eso es lo que decía el correo teniendo una idea podemos cortar las calles con coches entonces mientras discutían el fiscal Javier Zaragoza el acusado sobre si lo conocía no lo conocía lo puso en práctica no lo puso en práctica pues a Jordi Sanchez ha puesto por ejemplo pues un episodio que es poco agradable desde luego para el recuerdo el presidente del Poder Judicial no puede ser

Voz 6 06:46 las salas del tribus del tribunal

Voz 7 06:49 perdone no quiero ser impertinente hay whatsapp que se han enviado que han comprometido la la dignidad y el buen nombre de el presidente de esta sala y es evidente que por lo que ha dicho él no sabía nada

Voz 0055 07:03 pues bueno está hablando desde esa renovación del Poder Judicial de la candidatura fallida de

Voz 0194 07:08 él fue el famoso descosido

Voz 0055 07:10 eso es ido al famoso de Cosidó que decían que gracias a Marchena iban a controlar el Tribunal Supremo no podido ver la cara de de Manuel Marchena pero tampoco ha tenido que Santar demasiado

Voz 1071 07:20 las defensas de los acusados tenían interés en que además de leer documentos de la instrucción que es un recurso habitual en este en cualquier juicio se vieran además de eso de los papeles imágenes vaya vídeos de aquel día de lo que ocurrió frente al Departament d'Economia

Voz 2 07:35 te cree que es indispensable que veamos el vídeo de tres de cinco o diez minutos son menester para formular una pregunta al señor Sánchez sí sin herir porque son una dos tres cuatro

Voz 8 07:49 mi pregunta es exactamente lo que el documento ochenta y tres ochenta y seis Se trata de un vídeo en que aparece el señor Sánchez saliendo de la Conselleria de Economía lo pregunto cuál era cuál era el lo él salía en ese momento de la Conselleria que es lo que había hablado en ese momento con los responsables de seguridad que estaban dentro de Navarra saber qué es lo que había Blow es necesario exhibir que venía de un pasillo sí porque lo que se está diciendo en el vídeo ilustra cuál era el contenido de la conversación yo no le pongo el vídeo saber lo que estaba hablando

Voz 7 08:23 cita ver el vídeo no hay ningún problema pero tengo Piñol porque no sé de qué va el vídeo con lo cual creo que sí que Requero el vivo de verdad ya no Correa

Voz 6 08:31 quise el momento en el que ponen en el vídeo que es lo escuchamos una retransmisión de TV tres de aquella tarde del veinte de septiembre lo que explica la televisión en este momento es que el pasillo está dispuesto para que el recoge ya la defensa y mira lo que se ha producido al final

Voz 4 08:47 el éxito como letrada hemos visto el vídeo con suma atención estamos dispuesto a ver todos los vídeos que sean necesarios pero reconozca mi que para preguntarle al señor Sánchez sí salía de la Consejería hay sí pasó por el pasillo que es lo que había negociado ha hablado con los Mossos no era indispensable vídeo pero lo hemos visto con su magra eh

Voz 2 09:13 por favor no hay caso era una estrategia muy

Voz 0194 09:15 acertada de la decente que además a la defensa de la defensa de Jordi Sánchez porque en ese vídeo se ve la el pasillo que los voluntarios de la NC estaban haciendo para que podía salir la Guardia Civil la secretaria del juzgado

Voz 1071 09:27 querían que no sólo quedara constancia verbal sino

Voz 0194 09:31 en la sale todos aquellos que están viendo que están viendo el juicio a través de del streaming Pozas antes de que Jordi Sanchez ha declarado Sanz civil al consejero que dimitió porque discrepaba con la declaración de independencia lo ha hecho el consejero de hecho que creyó que Puigdemont convocaría elecciones después de que así lo acordara la plana mayor del soberanismo en una reunión en una cumbre en el Palau que se alargó hasta la madrugada y ahí es interesante Pozas el relato que hace Vila sobre cómo el PP quiso negociar con el PP negociando

Voz 0055 09:59 él quiso negociar in negoció por lo que ha contado hoy Santi Vila el por encargo de Carles Puigdemont del entonces president pues era el mediador ha dicho que no quería utilizar el término negociar porque le pareció muy grueso y ha utilizado pues otros tres o cuatro muy similar esperábamos que él medio entre el guber de Carles Puigdemont el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha dicho digo vamos a escuchar porque ha dicho textualmente que ahí en esas negociaciones vía tanto representantes desde el Gobierno central como representantes altos representantes de el Partido Socialista

Voz 2 10:28 porque no nos vemos capaces de justificar nos ante nuestro electorado ante los dos jóvenes porque somos aprendices de mago ante la presión de las redes sociales sino somos capaces de gestionar emocionalmente esto yo sintiendo mucho me voy me voy invito yo este fue el motivo

Voz 0194 10:46 la verdad es que antes llevo dos noches muy fino te preocupes este soltera otro fragmento vamos a escuchar si luego puedes desarrollar lo vamos a escuchar exactamente lo que tú lo que tu pedías que es cuando el destaca el papel de mediación que hizo con altos dirigentes del Partido Socialista con altos dirigentes del Gobierno es más el llega a decir yo esa noche me acosté tranquilo ir respirando porque me había dado la mano con algunos de ellos pensando que habíamos llegado a un acuerdo

Voz 2 11:10 pero yo formé parte de los políticos que interlocutor Aaron continuamente con altos dirigentes del Partido Socialista sí con otros dirigentes incluso con responsables del Gobierno de España que en contra de lo que a veces se publica también tenían un alto interés en la conciliación en evitar el choque institucional y por lo tanto él ir dese escalando la tensión

Voz 0055 11:38 ya sé que en esta época que tanto se habla de mediadores de ida relatores sí que había un interés directo dice el de miembros del Gobierno de Mariano de Mariano Rajoy y al Partido Popular por evitar lo que ya se ha definido también a lo largo del juicio como un choque de trenes no se consiguió el veinticinco ha dicho MTV las metió en la cama convencido de que había evitado boscosas había evitado por un lado la aplicación de ciento cinco cinco en Cataluña y por otro lado había evitado medidas que ha definido como unilaterales no lo ha dicho textualmente prestaba refiriendo a la declaración unilateral de independencia y ahí estamos las explicaciones que si hemos escuchado antes al día siguiente de descubre estamos hablando ya veintiséis veintisiete de octubre pues le comunicaron lo que iba a pasar en el Parlament esa misma tarde el decidió que se iba es ha sido un jarro de agua fría en la sala antes después de varios días escuchando pues esos alegatos a favor de la independencia sobre todo esto lo que hace es contradecir en parte al menos el relato que están haciendo el resto de acusados de que siempre prevaleció la intención de dialogar cuando según lo que hay eso Santi Vila en un momento dado se les acabó el diálogo y empezó la unilateralidad Javier Álvarez buenas

Voz 0194 12:38 noches entonces Ángels nuestro compañero Javier Álvarez sigue las sesiones desde dentro de la sala donde hoy hoy sí se ha visto el abrazo entre Junqueras el president catalán Quim Torra que ha ido a la sesión y donde también se ven muestras de cansancio no

Voz 0689 12:51 sí y además discúlpame no me puedo resistir porque se preguntaba Alberto antes cuál era la reacción del presidente el Tribunal por el Twitter Cosidó ya te lo digo yo que le vi la cara marchará ponía cara de póquer cara de no llevar juego

Voz 6 13:02 es pronto hay una con vale hoy

Voz 0689 13:06 como señala será un día importante un día señalado en la agenda de todos los dos Jordi sea el público venía especialmente engalanado de amarillo el presidente de la Generalitat Joaquim Torra acudía por segunda vez a esta vista oral estaba acompañado por la consejera de Cultura vestida con un vestido amarillo chillón imposible desde luego que pasa desapercibido para nadie estaba detrás pero mucho menos para el tribunal que la tenía enfrente durante las seis horas del juicio Torra el vicepresidente catalán Oriol Junquera se han saludado es verdad se han dado un abrazo en ese receso del juicio hacia las doce en punto cuando el presidente permite el descanso habitual de media hora Torra ha esperado que Juncker as se acercara como siempre a saludar al público su familia para darse un beso un abrazo y cruzar unas pocas palabras otros de los acusados también anhelada enseñan han saludado al presidente de la

Voz 9 13:53 en total como ha sido Jordi Cuixart una este

Voz 0689 13:55 Ana que contrasta para algunos con la que tuvo lugar el primer día que arrancó la vista oral recordarás cuando surgió esas anécdotas de la jornada en el que algunos medios señalaban que quieras había dado la espalda a propósito al president a la entrada del juicio aunque yo que estaba dentro de la sala vi con claridad que no fue un desplante airado porque Junqueras estaba digamos un poco despistado acaba de llegar de la cárcel estaba mirando el decorado en el que iba a estar dos meses y medio enfrentándose al juicio de hecho también durante el receso yo los la mano se saludaron muy cortésmente como ya contamos Angers en tu programa

Voz 0194 14:30 es cierto que en la sesión de hoy Junqueras ya ha decidido que se sentaba yo creo que ayer también se sentaba al lado de su abogado que era una prerrogativa que les había concedido el presidente

Voz 0689 14:39 eso es está mucho más cómodos están fuera del alcance de la de esa cámara que señala continuamente al banco de los acusados IVE en una segunda fila se permiten poquito más de relax alguno de ellos hacha una medio cabezadita hoy hay que serlo

Voz 2 14:56 va a ser un interrogatorio que sólo va a poder centrarse en los aspectos fácticos no la vamos

Voz 1071 15:03 no estamos estamos ya el otro día en su papel que ha dejado frases como esta cuando desligada lo que se va a dirimir en este juicio con aquello que dice las defensas que es algunas defensas que su juicio político bueno es consciente Marchena de la cantidad de miradas que hay puestas

Voz 0194 15:18 en este proceso a lo largo de tantas horas se ha producido algún tira y afloja entre Marchena y las defensas o entre Marchena y los fiscales y eso quiero preguntarte Javier por el papel de los fiscales que hoy sí se centraban en la presunta rebelión y que tienen una actitud diferente o lo hacen de manera diferente según sea el fiscal que pregunte

Voz 0689 15:35 eso es es el mismo sumario pero son cuatro fiscales y desde luego cada uno interroga pues con su temperamento sus conocimientos y su propio estilo no se puede decir que no sepan el procedimiento más al contrario están muy muy preparados aunque es verdad que algunos preguntan con más vehemencia y que otros pues ha tenido menos fortuna señalar algún documento alguna frase que no existía a la que le han pillado en un renuncio si también es verdad que el presidente regaña por igual a todos en aras de la brevedad de lo que interesa o no lo que interesa al tribunal lo que va a ser realmente sentencia im motivo de fundamento que es lo que decía en el corte que hemos puesto de los hechos los hechos por ejemplo Consuelo Madrigal le llamó la atención por un despiste y a Fidel Cadena Porres preguntaron a Zaragoza por mantener un debate teórico con los acusados Zaragoza por ejemplo hoy insistía en su pregunta a Oriol a Jordi Sanchez que no terminaba de concretar que daba vueltas a la pelota y el presidente Marchena final tuvo que intervenir

Voz 4 16:30 el señor Sánchez ya ha respondido exactamente a las razones que le motivaron para no desconvocar lo que consideraba que no tenía que ser desconvocado quedémonos con esa apreciación

Voz 0689 16:41 este fiscal Javier Zaragoza muy bregado en casos de terrorismo y en zafarse de respuestas evasivas también puso los límites desde el primer día de cómo se perfilaban sus interrogatorios y hasta dónde iba a soportar las respuestas

Voz 2 16:53 se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quién están fracturado quebrantado gravemente el orden constitucional y paradójicamente sentar en el banquillo al Estado

Voz 0689 17:06 Javier Zaragoza fiscal más impetuoso más pasional Si quieres en sus preguntas que miraba con desdén a veces hoy por encima de sus gafas a la presidencia cuando le corregía en algo desde luego continuó a lo suyo no es no es cierto de verdad que el resto no tengan retranca o intencionalidad manifiesta en sus preguntas aunque también es cierto que sus mensajes pues llegan a la sala o al público en un tono más tierno casi propio de una homilía a veces es el caso por ejemplo que vamos a escuchar cuando Marchena solicitaba el fiscal Fidel Cadena que fuera más concreto no tan prosaico

Voz 4 17:37 piense dice que vamos a intentar al señor fiscal vamos a intentar formular preguntas y no tratar de obtener la adhesión a ese documento por parte del procesado que sean preguntas concretas

Voz 0689 17:50 pregunte fiscal pregunte a Consuelo Madrigal la otra fiscal Se le ha afeado que pareciera algo despistada pero no es del todo cierto ella se volcó contó en el interrogatorio contra Josep Rull por una frase que no pronunció y el presidente tuvo que salir al paso

Voz 10 18:05 hay influía también en esas movilizaciones que fueran multitudinarias y en su caso espectaculares esta expresión con ningún elemento bueno es que si hay otros elementos y usted ha leído nuestro escrito

Voz 4 18:19 bueno vamos a ver una amable señor Rull usted cuando vea que una pregunta considera que es anticipadamente impertinente no la contesta no está

Voz 10 18:29 no está está en la hoja de ruta de la ANC

Voz 4 18:32 los tengo la conocí pero pero aquí estamos hablando de conceptos diferentes

Voz 0689 18:36 desde luego viajará la palabra espectacular recabe duda en estos por terminar en estos interrogatorios es verdad que los fiscales no están buscando una confesión directa una condena anticipada porque eso luego las pruebas documentales y los testigos directos de los hechos los que confirmarán esa voluntad del tribunal pero los fiscales están destapando ahora poco a poco las evidencia las contradicciones buscan situar al procesado en el momento de los hechos despejar las perturbaciones que le rodean buscan la duda o la respuesta evasiva pero no exactamente una confesión anticipada en realidad Ángels es como el viejo axioma periodístico este que a veces decimos que se cumple también en estas sesiones del juicio no ofenden las preguntas ofende la respeto

Voz 0194 19:15 para ir cerrando Pozas el juicio no se retoma hasta el martes y eso desplazan un poco en el calendario previsto

Voz 0055 19:21 sí quedan dos declaraciones por hacerla de ellos de cursar el presidente de unión cultural y las presidenta al Parlamento Cataluña Carme Forcadell van a seguir estábamos con la duda de si vamos a tener que ir mañana o el sábado pero finalmente Marchena ha dicho que van a ser el martes y esto se solapa directamente con el comienzo de las testificales el tribunal adelantó más que adelantar puso al principio del calendario todos los testigos de perfil más político en activo o retirado y ese mismo martes por ejemplo por la tarde además de empezar por la mañana con Joan Tardá con el parlamentario Esquerra Republicana pues iban a empezar ya

Voz 11 19:50 los Rajoy y algunos ex miembros de

Voz 0055 19:53 de su Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría Juan Ignacio Zoido o también Cristobal Montoro esto obviamente y a tenor de lo que están durando los interrogatorios y teniendo en cuenta que el interrogatorio a Jordi va a ser muy similar al de Jordi Sanchez pues nos hace pensar y no creo que nos vayamos a equivocar que se va a retrasar se va a retrasar la testifical de Mariano Rajoy por si acaso el presidente el tribunal en salud y ha dicho que el viernes también tenemos que

Voz 0194 20:16 el Pozas ya lo siento Pozas hasta mañana hasta luego José Antonio Martín Pallín ex magistrado emérito del Tribunal Supremo muy buena

Voz 12 20:24 noche es horas eso sí cuatro preguntas José Antonio para centrar un poco la historia hablábamos del papel de los fiscales de como lo hacían uno Si de cómo lo hacían otros cuál es la valoración que haces tú

Voz 1019 20:36 no es esto es un proceso de unas especiales características de un juicio penal de los fiscales Si de despensas intentan reconstruir ante el Tribunal lo que ya pasó sí es el tiempo que sea entonces eh todo consiste en valorar las manifestaciones de los acusados las manifestaciones de los testigos hay unas cien tiene que sea mala análisis crítico del testimonio etc etc pero aquí resulta que claro han intervenido las nuevas tecnologías y yo esta mañana cuando seguía parcialmente no seguido entero la degradación de Jordi Sanchez pues al final se remitía a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Conselleria de Educación entonces mal no tiene mucho sentido que cuando hay una grabación directa de los sucedido se intente sustituir por si es más creíble la manifestación de Pedro Sánchez ha acusado de la Guardia Civil ya estaba dentro de la secretaria miren ustedes si ahí viene el vídeo sí analicen ustedes la realidad sobre algo que es modificable insustituible

Voz 0194 21:59 Nos llama también la atención que hasta hoy no se había preguntado entiendo que debe depender de quién a quién es interrogado y era oyera Jordi Sanchez pero que hasta hoy no se había preguntado por los supuestos hechos violentos que se habían producido ante ante la Conselleria

Voz 1019 22:13 efectivamente pero vamos eso en todo caso apuntaría a un posible delito de sedición por tratar de impedir el cumplimiento de una resolución judicial es a lo que se discute

Voz 6 22:27 hay dos aspectos

Voz 1019 22:29 mito otra vez a lo desvíos si hubo realmente un alzamiento tumultuaria público para evitar que se llevase a efecto ese registro ya lo he dicho muchas veces como hay otras vetas movimientos de públicos y tumultuaria es para impedir un desahucio eso está grabado ya veremos a ver cómo lo valora el tribunal de segunda aspecto es si realmente se llevó o no se llevó a efecto la diligencia cosa que también demostrará el vídeo no está demostrado que se llevó al feto el tercer aspecto y punto no desdeñable es quiénes son los autores

Voz 13 23:10 que no sé yo qué tiene que ver

Voz 1019 23:12 pus de Mon o el señor Oriol Junqueras Rull por no agota con ese suceso vamos no no lo he visto a través de los interrogatorios

Voz 0194 23:23 hace esto incidencia en el vídeo antes contábamos el episodio que había bebido entre la abogada de la defensa de escuchar y el presidente del tribunal Marchena porque ella insistía en que era importante ver los vídeos los vídeos evidentemente todos los que estaban en la sala los conocían y los habían visto yo también entiendo que a lo mejor siendo consciente de la repercusión que tiene este este juicio era importante que se vieran para la defensa

Voz 1019 23:47 bien me se pueden ver en ese momento o cuando comparezca de la Secretaria ahí los miembros de la comisión judicial y los guardia civiles que estuvieron en de la dirigencia pues también se puede ver en ese

Voz 13 24:04 momento José Antonio muchísimas gracias gracias a vosotros hasta ahora

Voz 0194 24:09 hablo tertulia ya con con esta cuestión mira te escuchaba antes en las claves y destaca vamos ahora eh hasta hoy no se ha entrado en el asunto de la violencia ha sido cuando han interrogado Jordi Sánchez hasta ahora todos los que habían pasado por ahí no no han sido no han sido interrogados yo no sé si con lo que se ha preguntado con las respuestas que se han dado con el visionado de esos vídeos que tanto ha insistido en la defensa de cuchara en que se vieran va a ser complicado sostener lo del delito de rebelión

Voz 1587 24:35 sí sí yo había llegado perdón entregado a la convicción de que si todo lo que tiene la Fiscalía es lo que ha insinuado a través del interrogatorio de los de los acusados me parece que va a tener muchas dificultades hemos de ser conscientes de que estamos todavía en la fase de interrogatorio que luego vendrán los testimonios

Voz 0194 24:53 quedan los las pruebas y las pruebas

Voz 1587 24:56 pero por lo que me ha parecido el relato el aquí hay un relato que es un relato que es la clave de este juicio que es se ha producido un intento de rebelión au que no ha triunfado pero que había la voluntad de hacerlo he utilizado violencia necesaria para sostener ese delito claro hoy Se trataba de verse había violencia aparte de que ni la abogada del Estado pero tampoco la Fiscalía a pesar de su insistencia han conseguido

Voz 14 25:29 no derribar ni un ladrillo de la muralla

Voz 1587 25:32 que tenía que tenía Jordi Sanchez aparte de esto la defensa actuado con una habilidad extraordinaria porque podríamos decir es lo que va qué dirá el acusado más que él es un santo por casi un bombero que viene allá apagar el fuego no un haciéndose la similitud con el bombero pirómano no pero caro resulta que las imágenes que se decir que el presidente del tribunal ha intentado por todos los medios que no se vieran pero la defensa ha estado muy insistente y entonces ya quedaba mal no permitir que se vieran se ha visto muy claro cuál era la estrategia de la defensa que es mostrar que había una coherencia profunda irrefutable entre las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del edificio por los periodistas que estaban allí el relato que estaba haciendo Jordi Sanchez que era el relato antagónico del que sostiene la Fiscalía para sustentar el delito de rebelión así que yo he visto esto o tienen que sacar pruebas muy no sé no sé que tipo de pruebas porque va a ser difícil porque por ejemplo hoy ha salido ya la contradicción que se va a establecer entre el testimonio del teniente coronel de la Guardia Civil que bueno ese basa en parte en su testimonio la acusación contra Jordi Sanchez con las imágenes que

Voz 0194 26:53 ha sido en los dos hablando amigablemente en las imágenes se les ve amigablemente incluso ha comentado Jordi Sanchez que luego yo estoy ha sido capaz de verlo en la imagen como se intercambiaban los móviles eso sí si se intercambiaron los móviles para poder coordinarse para para esa salida de de de de la de la Conselleria

Voz 1587 27:10 pero es que además los tweets las los los audios de las de lo que decían Jordi Sanchez todo esto era coincidente el abogado defensor ha leído al final todos los tweets que había emitido en ese día y los siguientes todos diciendo quieren que seamos violentos no vamos a ser violentos entonces caro y me ha parecido que bueno vamos a ver qué nos depara más enjuició pero veo a la a la acusación a la defensiva veo las defensas bastante crecidas

Voz 0194 27:42 instamos le queda todavía la fase de de los testimonios

Voz 9 27:46 pruebas bueno estos minuto y resultado entonces en este momento yo creo que coincido con con mi compañera yo creo que la acusación de de rebelión se está desmoronando sexto sonando porque la acusación en este caso no solamente se enfrenta con las con las nuevas tecnologías como ha dicho el profesor profesor Pallín sino que se enfrenta primero a la declaraciones de lo propio de lo propio acusado el interrogatorio se enfrenta a la prostitución es que la iTunes la instrucción fue de tal manera que a la propia Fiscalía hay a a todos los agentes de que participan en el proceso Le está costando muchísimo trabajo llevar para delante pues el juicio oral vamos lo se pero el que el términos expresan localice actúe precisamente

Voz 0194 28:41 a de la instrucción claro que lo que has hecho

Voz 9 28:43 digo que se están enfrentando solamente a la respuesta alguna de ella muy bien articulada la defensa alguna de ella muy bien construida sino que tienen en la propia el propio lastre de la instrucción no contra alguna actuaciones y alguna desmesura que han sido criticada abiertamente incluso dentro de la doctrina no de doce a que no es un tema que haya llegado al juicio oral de manera pacífica ya ha sido muy controvertido y muy discutido el en los en los términos de la propia instrucción por tanto este juicio adquiere una connotación en fin a por lo menos curiosas inquietante no sé si nos espera alguna sorpresa con el resto de los agentes que tienen que la gente pues se sale me refiero que tienen que ir desfilando por él por el juicio oral pero claro es que hay una contundencia en los recursos tecnológicos no me refiero a los vídeos las grabaciones que muy difícil

Voz 6 29:41 pues eso es lo que sí

Voz 9 29:43 B de ahí periodista es el clima del del coche de ahí la habilidad que ha tenido la letrada insistencia de la pelota y la poca resistencia que en cierto sentido creo yo que se ha opuesto porque claro en un juicio tan tan Tele izado tan observado cómo oponerse a una demanda tan razonable como que se ponga lo vídeo de lo que se está diciendo qué ocurrió

Voz 6 30:08 sí yo creo que hoy realmente ya hemos entrado materias se os pasa unos primeros días que casi más parecía de tanteo político no de juicio de exhibición de los argumentos políticos sobre todo en el caso de Junqueras que claramente no fue a los hechos sino fue hacer una declaración política qué es lo que yo creo que está tratando hacer Junqueras es convertirse en el gran líder moral político obviamente del independentismo y aprovechará el escenario pero hoy hemos entrado realmente materia porque hasta ahora era bastante inexplicable la actitud de la Fiscalía que no estaba tratando no no estaba buscando la rebelión no está buscando la violencia

Voz 0194 30:42 es que si la rebelión se sustenta en la violencia y lo decía Martín Pallín ninguno de los otros acusados estaba allí

Voz 9 30:48 sí pero no hay otra cosa que en vez de confundir lo hay aspecto en el que este juicio y en otro con este mapa las connotaciones políticas que tiene hay aspecto meta jurídico pero que no tiene nada que ven iban a influir para nada en la decisión en el fallo la piel señor Junquera queda pasar la Historia como héroes como Jesucristo como yo que sé como el profeta es útil

Voz 2 31:11 tiene una relevancia legal

Voz 9 31:13 que se está produciendo por ambas partes sobre todo en la relación meta judicial se está produciendo en lo que se llama una ampliación amplificación retórica cada uno quiera implica a amplificar sus razones

Voz 6 31:25 porque eso es mucho porque obviamente es mucho más que un juicio esto claro todos los independentistas muchos de ellos sobre todo los que es quieren seguir en política hay alguien como Junquera que aspira a ser el gran líder del independentismo pues la toma para eso pero hoy yo creo que centra materia insisto por primera vez la Fiscalía a entrar en materia para que veamos porque es que es muy importantes que llevamos un año entre otras cosas con estos señores en prisión por rebelión porque si no fue sino hubiera vida la construcción de ver rebelión probablemente habría sido mucho más difícil justificar la prisión preventiva entonces

Voz 9 31:57 yo por eso la inhabilitación

Voz 6 31:59 bueno yo por lo menos vamos cualquiera que éste haya seguido con interés la realidad española del último año quiero ver como prueba la rebelión sea lo de los últimos días realmente inexplicable y hoy Zaragoza lo ha intentado va al tema de la violencia que obviamente Sánchez no puede negar porque ha reconocido que obvió violencia porque violencia evidentemente hubo porque rompieron coches de la Guardia Civil porque porque porque en fin porque las imágenes también están allí de cómo quedaron los coches lo que es muy difícil de probar obviamente lo intenta Zaragoza intentarán tendrá en los próximos días es que ellos fueron violentos es que ellos e inmovilizaron la violencia decidieron que hubiera violencia protagonizaron hola lideraron eso es mucho más complicado de probar se está viendo ahora cosa que cosas que muchísima gente con mucho nivel y no precisamente independentistas como Diego López Garrido como gente de nivel decían hace muchísimo tiempo y es que

Voz 9 32:50 señores lo de la rebelión

Voz 6 32:53 él no lo vemos por qué no hubo violencia generalizada ahora eso hace un año en España todavía hoy en España decir eso consiste en determinados sectores de la opinión pública es un delito casi decir que lo de la rebelión va a ser un poco difícil de

Voz 0194 33:08 Mila sí fíjate cuando sabes

Voz 1587 33:11 lo que se ha sustanciado de de la violencia como violencia esa sustancia maduras y limpiaparabrisas rotos abolladuras

Voz 6 33:19 lo que para muchos quedaron destrozados usted pero pero pero el FIS Sapone que hemos lo vieron pero tiene una huerta línea o por eso no no pero quiere Parisi verás lo que es tú señalabas violencia hombre no pasaba nada que no lo que yo digo es que hay una diferencia muy notable

Voz 1587 33:36 tras que que que te equivocas en lo que iba a decir digo ha dicho abolladuras limpia parabrisas coches inservibles que tuvieron que ser retirados a las seis de la mañana pero curiosamente unos coches con armas dentro que los propios manifestó organizadores de la manifestación se ocupan de proteger Quan en cuanto se enteran de que hay armas dentro unas duras que no nadie sabe quién ha hecho como se ha puesto de manifiesto por parte de las defensas no hay ni una sola imagen ni una sola imagen que muestre quién destroza o quién hace esos daños a esos coches lo que sí hemos visto es que durante horas fueron las plataformas que utilizaron todos los medios de comunicación que pudieron porque ya no cabía más gente encima de los coches para poder grabar desde la altura la manifestación y lo que ocurría en la puerta y que hemos visto unas imágenes que ocurrían la puerta pues señoras de setenta años hablando con los Mossos y con los guardia civiles que no parecían estar en absoluto preocupados por ninguna turba que les fuera a agredir porque las imágenes que hemos visto eran gente tranquila vigilando la puerta de entrada mientras la comitiva judicial estaba dentro la siguiente cuestión que también se ha dirimido hoy era si todo eso se había montado por parte de Jordi Sanchez de los demás para impedir la actuación judicial como es que la actuación judicial finalmente se llevó a cabo después otra cosa que se ha demostrado es que la decisión de la gente judicial de salir por el patio interior es una decisión que corresponde a su percepción yo también hubiera hecho lo mismo bien visto que hay gente gritando cantando etcétera fuera pues no me arriesgo a salir por ahí porque se puede escapar un llavero y tirarte ojo me entiendes pero eso no quiere decir que la organización no tuviera previsto que pudieran salir de hecho la crónica de TV3 que han puesto

Voz 6 35:31 esa mente cuando dice

Voz 1587 35:33 han puesto el pasillo para que los Mossos puedan entrar con la Guardia Civil para hacer que pueda salir la comitiva judicial

Voz 6 35:39 vamos a ver vamos a tratar de diferenciar las cosas obviamente insisto es muy difícil probar la rebelión y es muy difícil probar que estos señores son responsables de esa violencia que se produjo ahora no sabía ahora mira si creo que estamos diciendo lo mismo con la rebelión con respecto a la dificultad de probar estos señores son responsables de lo que pasó ahora no dejemos la evidencia

Voz 1587 36:00 pero si no es una al Milán

Voz 6 36:03 yo entiendo que no es una rebelión dormimos me me interrumpe para decir lo mismo estoy diciendo yo digo evidentemente es muy difícil probar que sociales la rebelión es muy difícil que sean responsables de la violencia ahora no dijimos lo obvio no digamos que en esa manifestación todos los que habían eran señoras el setenta años pacífica porque reventaron un coche de la Guardia Civil pero muy áspero también servirá la por supuesto porque había miles de personas había señoras setenta años de cincuenta de treinta y había una serie de personas que no sabemos quiénes son han sido identificados no hay forma de probar que actuaran ordenes de estos señores que reventaron unos coches de la Guardia Civil no no asustaron por lo menos el ambiente asustaron tanto a una funcionaria que dijo Joseba brotado negar eso es ridículo decir no no fue una manifestación pacífica súper tranquilo no lo no hubo alguna gente que rompió coches tampoco es no es difícil que no que esos aprobados quiero os quiere preguntar

Voz 0194 36:52 también aunque sea breve por las declaraciones de Santi Vila Aroca con esa negociación ese reconocimiento de negociación con dirigentes el Partido Socialista con dirigentes del Partido Popular y miembros del gobierno del Partido Popular

Voz 9 37:04 hay alguno lo que han querido sellará en la contradicción entre las declaraciones de Santi Vila ahí Si eso se opone o no se opone a la estrategia del resto de de los acusados no bueno hay que hay que recordar que no todo el mundo está acusado por lo mismo por tanto lógicamente cada uno se va

Voz 0194 37:22 cada uno tiene su estrategia

Voz 9 37:25 habiéndose roto entre ellos para uno vínculo

Voz 0194 37:28 queda dividida en siete años cárceles

Voz 9 37:31 digo claro es que pretender que un señor Santi Vila no se tiene que defender de rebelión por ejemplo luego por tanto normal que lo los lo las actitudes sean distinta pero a mí lo que más me llama la atención es la la confesión ya me mola así de de un intento muchos actores en que se produjese el diálogo la negociación el el la mediación sobretodo me llama la atención la mediación en este país donde nunca ha habido relatores ni intermediario podar resulta que están surgiendo relatores e intermediario de la piedra entonces Volvo ha sido de y además todo el mundo por encargo de todo el mundo decir que el Partido Popular que no se esconda porque parece que también ha participado en intermediación eh a ver si se podía llegar a este asunto y que ojalá se hubiera producido por cierto porque yo hubiera sido el primero que hubiera aplaudido a quién hubiera mediado para que este conflicto no hubiera llega Honda

Voz 0194 38:27 será interesante escuchar las declaraciones de Rajoy esta varia o de Urkullu por ejemplo

Voz 6 38:32 es realmente es una pena que la justicia vaya tan lenta porque os imagináis todo esto que estamos viviendo ahora unos pocos días de lo que pasó realmente el nivel detalle porque además es fascinante el juicio porque buenas de verdad la gente está contando de verdad todo lo que pasó tratando defenderse yo espero que Rajoy no CSKA que entero

Voz 0194 38:51 está obligado a decir la verdad habría que

Voz 9 38:53 juntarse porque no se cerró la instrucción la verdad

Voz 6 38:56 por supuesto está obligado a decir la verdad pero sabemos que digamos que Rajoy puede decidir si extenderse en detalles hacer un relato minuto a minuto en serio o bueno ya sabemos que Rajoy otras veces acordes

Voz 0194 39:06 Cairo de testigo y que la propia la la propia sentencia no tenía Guti dijo que no tenía mucha credibilidad al testimonio de yo creo que este es algo sobre esto muy breve

Voz 1587 39:16 no a ver yo creo que cuando Rajoy vaya a declarar lo lo que le van a preguntar es si el tuvo la percepción en algún momento de que estos hechos podían constituir una un algo tan grave como un intento de rebelión sí contesta que sí que eso era muy grave y que ahí hubo mucha violencia tendrá que explicar por qué no declaró el estado de M

Voz 0194 39:34 urgencia porque no actuó y dice que

Voz 1587 39:36 no entonces irá a favor de la tesis de la defensa

Voz 15 39:44 y mientras el independentismo una parte de mí

Voz 1071 39:46 independentismo se han manifestado hoy en Cataluña a lo largo del día esta tarde con una gran manifestación en el centro de Barcelona esta mañana se producían algunos incidentes cortes de carreteras con alguna quema de neumáticos por momentos los llamados Comités de Defensa de la República han ocupado las vías de Cercanías en la estación de la plaza de Cataluña que es el corazón de la ciudad en las redes ha circulado la imagen de una mujer que se enfrenta a un grupo de encapuchados que aplaza pasquines a su comercio que ella mantiene abierto y que lo pide que cierre porque lo que pretendían estos sectores era que se detuviera la actividad aún paros lo que promovían y en ese caso concreto no la conseguí

Voz 3 40:31 ahí obras yo lo hacía Ropero miope estáis haciendo creo

Voz 0194 40:54 al final del día el balance habla de tres personas

Voz 6 40:56 tras cuarenta y seis heridos de los que dieciséis son Mossos d'Esquadra Hora veinticinco

Voz 2 46:43 cadena SER Hora veinticinco de Angels Barceló la tertulia amilana

Voz 0194 46:56 los Pérez Oliva Javier Aroca Carlos Cué en la crónica política lo que más sigue dando de qué hablar lo hemos hecho ya las nueve de la noche es el manual de resistencia de Pedro Sánchez

Voz 2 47:09 seguimos amigos amigos de todas las ves invitados con ningún invitado que no se convierta Ramiro para mí es un honor que haya

Voz 15 47:22 no sabíamos desde luego no sabía

Voz 1071 47:24 los cómo iba a ser la experiencia del primer libro que publicaba al presidente del Gobierno en ejercicio lo que ya sabemos es cómo sería la experiencia de promocionarse y el proveedores

Voz 0194 47:33 cedente lo ha presentado esta tarde en Madrid en un acto con

Voz 1071 47:36 Jesús Calleja Icon Mercedes Milá mientras los demás van promocionando el libro aunque sea sin querer hablan de lo que dice Sánchez otra cosa es que hablen bien que sea es mucho pedirle critica la oposición empezando por Pablo Casado sobre todo que Sánchez presuma de la buena relación que

Voz 2 47:50 lo dice el que tiene con el Rey en su libro aborda el Rey Pedro Sánchez su libro habla del Rey y usa palabras del Rey de España e instrumentaliza la figura de la Corona dando a entender que el Rey tuvo algo que ver con su investidura en el aval a sus políticas y eso es algo innato ningún presidente del Gobierno de España nunca ha instrumentalizado al Rey para sus políticas aunque fueran buenas han sido nefastas escuchábamos la

Voz 0194 48:30 la presentación del libro se ha producido esta tarde y no puede decirse que haya sido un acto político o un acto estrictamente político Nieves Goicoechea buenas noches qué tal buenas noches aprovechado Sánchez para hablar de las críticas que ha recibido entre ellas por desvelar las conversaciones con el Rey cómo ha ido bueno él ha dicho que no ha contado Nam libro que no se supiera que no se ha publicado en prensa

Voz 1468 48:49 dado si le ha molestado al Rey horrible llamado después de desvelar estas conversaciones privadas en el libro

Voz 27 48:56 también el propio Bono era la las respuestas no no me ha dicho nada nada nada nadie ni el Rey ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias nadie dicho yo no dije eso nadie