Hora 25 (21/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 es una fotografía dar un o una rueda de prensa en la puerta de Waterloo volver

Voz 1 00:04 a ver si general a ver si le generan problemas generó también concierto de voz

Voz 0860 00:11 sobre todo política en mi opinión vuelvo a lo de la banalización de la política es política de incoherencia porque si no les no reconoce políticamente al señor puse y el papel que está desempeñando en Waterloo como luego vas a ver imponerle que

Voz 0194 00:24 ninguneado reliquias luciendo un

Voz 0860 00:27 tufo aunque sea de facto que su propio discurso no cabe bueno bueno esta señora yo creo que donde se debería de haber hecho más visible en Cataluña porque la líder de la oposición y la la lista que ganó mas votos pero ya su incursión en Andalucía fue un fracaso porque todo el mundo decía que se iba a pasear como la Esperanza de Triana

Voz 1071 00:46 de ahí dando Huerta por portó Andalucía

Voz 0860 00:48 ya en en en en competición con Susana Díaz al final pues la tele no sé de cuántos carteles más baja es

Voz 1 00:57 a ratos los carteles Cuevas no digo que le fue bastante bien

Voz 1715 01:01 no no no no no diría yo tanto pero bueno doblaron bueno

Voz 0194 01:06 sí estuvo muy poco tiempo por algo sería ahora sí

Voz 1071 01:10 de carteles de mi esta tarde en nuestro compañero Óscar García contaba que los planes de ciudadanos sitúan a día de hoy a Girauta como cabeza de lista por todo puedo decíamos que había muchos elementos hoy a la crónica política un adiós adiós además estruendoso la presidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente deja el cargo acordándose mucho y muy fuerte del presidente de su partido en esa comunidad que es del PP que el rumbo que ha tomado el Partido Popular en casa

Voz 2 01:33 si León con la actual dirección no va a ninguna parte y no puedo seguir trabajando en este proyecto no se puede trabajar sin convicción sin ilusión sin creer en el proyecto bien quién lo dirige en este momento Alfonso Fernández Mañueco una persona que no tiene palabra que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo

Voz 1071 01:55 compañeros de partido respuesta del aludido ha dicho esta tarde que nadie es imprescindible que el partido supera a muchas personas después está lo que sucedió anoche en Madrid al salir de un acto Un grupo de izquierda radical aprovechó para reprochar a Íñigo Errejón que haya defraudado le acusaron las expectativas que había puestas en Podemos

Voz 3 02:13 hemos visto que no salgan a un sillón en el Congreso y que hoy dejado los trabajadores tirados en la calle sea más a de poner un carril cincuenta pero pero más aparte de poner si es que la culpa de que el partido fascista en este puesto eso

Voz 4 02:24 aviso a gusto personal dedicado a vender humo estoy diciendo es que venís aquí a una imagen

Voz 1071 02:29 pasaje de la confrontación de dejaran preguntas como éstas porque cree que los obreros votan a Bush

Voz 5 02:39 hora veinticinco

Voz 6 02:42 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista ocurridos Duarte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos Dine

Voz 7 02:50 pero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones

Voz 8 03:01 tú apuntó es buenas noches en los

Voz 9 03:05 no sorteos del triple de la ONCE de hoy los números premiados han sido en el sorteo

Voz 1071 03:10 la mañana tres

Voz 10 03:13 no tres en el sorteo de la noche cuatro

Voz 9 03:24 claro es que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social pídele el triple ex vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck de la ONCE en la ONCE

Voz 11 03:41 Beto y los sean Granda repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 12 03:54 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1 04:04 no esperes a que se estropee tu vieja caldera

Voz 13 04:07 para empezar a hablar

Voz 1071 04:09 consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 14 04:15 esa bendita Luna yo te juro que inconsciente que cada mis cambia tirado en su

Voz 16 04:26 pues es cuantas veces te han dicho estás en la luna se transforma las noches de luna llena prefieres las noches de luna o las lunas de miel yo pude es dejarnos tus mensajes de voz tienen del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres en nuestra cuenta de Twitter arroba y faros se nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER el faro con Mara Torres

Voz 17 04:55 ya estará aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español el país

Voz 0194 05:00 abre la convocatoria para la nueva edición de los

Voz 17 05:03 los Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com

Voz 18 05:12 país tengo una semana de vacaciones pero si me caso el día veinte me salen otras dos semanas sillas ya son tres pillo cuatro días del puente más un fin de semana con un par de días de mudanza hindú pues bueno mes si juegas bien tus números

Voz 17 05:30 a ganar mucho como es su bronce de la ONCE el juego de apuestas en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un millón de euros un motero siempre llega puntual a cualquier sitio Mutual hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 4 05:50 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 12 06:01 bienvenidos condiciones en Mutua punto es KPN ser

Voz 17 06:07 hora veinticinco

Voz 0194 06:11 Marcelo y en la tertulia Milagros Pérez Oliva Javier Aroca Carlos Cué vamos a conectar ahora con Román porque ha empezado en el Vaticano la primera gran cumbre que celebra la Iglesia para abordarla pederastia ciento ochenta jerarcas de la Iglesia llegados de las conferencias episcopales de todo el mundo y convocadas por el mismo Papa que nada más empezar advertía de las expectativas generadas por este cónclave y lo que es España

Voz 1 06:31 de El tío Santo Pueblo de Dios nos mira ya espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que tomemos medidas concretas y eficaces que nos pide concreción

Voz 19 06:47 cree usted

Voz 20 06:51 esperemos que os corta siete News Santiesteban sonidos

Voz 1071 06:55 de hoy en el Vaticano la viñeta de hoy en el roto de Rato en el país el Papa se asoma al balcón de la plaza de San Pedro y descubre que está toda de Rosa cuando aquella mañana el Papa se asomó y vio la plaza de Rosa comprendió que había otro problema se lee en el dibujo de momento hoy aborda otro está urgencia principal por vez primera una cumbre a la que definió de histórica

Voz 21 07:17 sigan sí a la eso

Voz 1071 07:20 habla Francisca de la plaga de los abusos sexuales perpetrados por hombres de la Iglesia contra menores y ante ella decía interpela a los cardenales y obispos para que textualmente escuchen el grito de los pequeños que piden justicia según decía al inicio de la reunión

Voz 0194 07:36 a partir de ahora los jerarcas de la Iglesia no tendrán más remedio que escuchar los testimonios de las víctimas a las que ayer nos recibió el Papa pero si alguno de sus cardenales Joan Solés buenas noches

Voz 1071 07:46 noches sabe algo de las conclusiones de la primera J

Voz 0194 07:48 nada de esta cumbre

Voz 0946 07:50 pues menuda sorpresa Ángels como conclusión de esta primera jornada hemos conocido que no habrá conclusiones según el ex

Voz 0194 07:58 voz de la Santa Sede y moderador de la como

Voz 0946 08:00 hombre Federico Lombardi quién ha añadido que no habrá más conclusiones que el mensaje de Francisco de cierre del encuentro el próximo domingo por la mañana no es la única sorpresa el Papa ha presentado a los ciento noventa cardenales obispos y patriarcas un listado de veintiuna medidas urgentes para atajar lo que ha llamado plaga de abusos sexuales por parte de hombres de la Iglesia y el arzobispo Chiclana de la Congregación para la Doctrina de la Fe equivalente al ministerio del interior de la Iglesia ha precisado a la prensa internacional que no podemos esperar que estas veintiuna medidas de urgencia reciban respuesta estas eh

Voz 0860 08:35 mana quieres más sorpresas Rangers pues hay más

Voz 0946 08:39 conmoción si ya lo creo pues la conmoción de los ciento noventa altos cargos de la jerarquía eclesiástica presentes durante las intervenciones de las víctimas de pederastas y violadores por ejemplo el testimonio de una mujer que en su adolescencia fue forzada por su párroco a mantener relaciones sexuales sufrió malos tratos quedó en brazada tres veces tres veces este párroco por no llamarle esta bestia le obligó a abortar los eclesiásticos presidentes quedaron conmocionados había quiénes valoraban Nos han asegurado como si descubrieran por primera vez el drama de las víctimas pues bien aún así no cabe esperar que las veintiuna medidas urgentes que les ha presentado Francisco reciban respuesta esta semana ni que la cumbre apruebe conclusiones finales veremos qué nos depara mañana la segunda

Voz 0194 09:28 nada de la cumbre se alargará hasta el domingo no

Voz 0946 09:32 sí sí sí mañana viernes se discutirá en esta cumbre vaticana medidas de transparencia y rendición de cuentas Francisco presidirá al plenario después seguirán los trabajos de las once comisiones de trabajo y otras víctimas aportarán su testimonio en paralelo varias decenas de personas que sufrieron abusos sexuales y que esta noche han participado en una procesión de antorchas entre Castell Sant Angelo y el Vaticano llevarán su protesta a la XXI ante la sede de los cruzados la Soberana Orden de los caballetes de Los caballeros de Malta

Voz 0194 10:04 pues mañana volvemos a hablar Joan gracias

Voz 0946 10:06 toman y hasta mañana

Voz 1071 10:09 como una cascada imparable cada día Se conoce un testimonio nuevo un caso nuevo una nueva voz hoy un hombre que sufrió abusos ha decidido contarlo relata cómo de niño un Escolapios que fundó los Scouts Católicos de Alcañiz en Teruel el tocaba Elia otros compañeros fue a finales de los años setenta

Voz 22 10:25 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en aquel tiempo pues no se metía la mano y nos tocaba la genitales Si llegan no

Voz 1071 10:35 es el religioso que ha fallecido ya era muy querido en el pueblo hasta un homenaje al hicieron varios medios han publicado hoy el vídeo como una víctima de abusos Miguel Hurtado grabó con una cámara oculta la actual abad de Montserrat que admite que conocía los casos de pederastia en su comunidad logrado hace cuatro años de Miguel Hurtado abusó un fraile de Montserrat en los años noventa y siete y noventa y ocho y Hurtado decidió grabar al abad sin que éstas ente

Voz 23 10:57 así es muy sabiamente de habitación que había metido la mano por debajo del pijama que me había tocado los genitales cuando que él él ello estas conductas concretas el que viene

Voz 1071 11:20 lo pongo en duda tu experiencia tu sufrimiento el lo minimizó el abad admite que había oído hablar de las acusaciones que le habían llegado comentarios

Voz 23 11:27 muy delicado

Voz 1071 11:36 en un momento el abad reconoce que le mandó hacer penitencia por abusar de un menor

Voz 23 11:44 pues bueno para el papel en cazar penitente abre por otra cosa no porque digo redobles claro está a él personalmente le dijo que tenía que ir a Irak la penitencia por haber aún menor Deco para otras cosas pero usted le dijo claramente que si iba en penitencia por haber abusado de un menor y que ésa era una conducta que ustedes no

Voz 1071 12:11 hay un momento en el que Hurtado le dice al abad Soler que no quiere el dinero que le dio la abadía de Montserrat para reparar el daño fueron siete mil doscientos euros cuando lo hicimos para ayudarte Le dice el contesta a mí ese dinero me quema las manos me hace sentir peor

Voz 23 12:26 por qué tengo una buena condición económica a nosotros no se lo comprendo pero comprenda también señor Abad eh a seguir inerme que yo ahora

Voz 0194 12:42 bueno cada uno de los testimonios escuchamos sean el formato que sea escandalizan más in la sorpresa que nos decía Joan Solés Jos iba a preguntar mil así pensaba que esta cumbre va a servir de algo pero claro si manos dice que no va

Voz 1587 12:54 a ver conclusiones bueno es que estamos en un pulso tremendo tremendo el Papa lleva cuatro cinco años intentando dar mensajes obligando a la Iglesia recuerda que el Papa ya había dado la instrucción a todos los obispados de hablar con las víctimas de hacer un recuento de casos de no ha conseguido prácticamente en el caso de la Iglesia española hasta que el diario El País no ha hecho un equipo de investigación todo trabajo de esto la Iglesia no se ha dado por aludida incluso cuando han salido casos publicados absolutamente estremecedores pues la reacción ha sido a crear una comisión que que que que que al principio sobre todo lo hoy han rectificado un poquito Eamon monasterio demostraba también ha rectificado un poquito etcétera ratificado después de esto que acabamos de escuchar claro claro brutal que es brutal exactamente entonces desde aquí es evidente que la Iglesia tiene una grandísima dificultad porque ha estado muchos años sabiendo qué ocurría lo que ocurría y mirando hacia otro lado y ahora no se puede asumir lo que ha ocurrido sin sin asumir las consecuencias también y y la responsabilidad que no se limita sólo a pedir perdón a confesarse del pecado de no haber ayudado a esos menores y de haber ocultado un delito

Voz 0194 14:16 es que lo suyo tiene que ir a Fiscalía

Voz 0860 14:20 es el problema que estos señores cuando se muera en el lecho de muerte se confiesan ya no van a su infierno hice van sin rendirle cuenta ni judío ni a él ni al Estado de Derecho sea el problema que la Iglesia católica hace mucho tiempo no está dispuesta en virtud de su propia filosofía Paulina a someterse a presidido por tanto no se la aplican el Código Civil en el Código Penal por tanto es una actitud de los Estados democráticos del mundo los que tienen que hacer que sea eligió osos cumplan la ley hice sometan al Código Penal no porque tenemos que seguir aguantando estas islas de impunidad porque era lo que están teniendo en en en Roma es una reunión espiritual pero me gusta que no me cure mi espíritu que vayan a la cárcel y además no

Voz 1 15:07 es una cuestión penal y de de delitos de malos los datos que están haciendo

Voz 0194 15:13 saben perfectamente pero por favor si hay un accidente

Voz 1 15:15 ese controlará asimismo mejor que ningún otro es la Iglesia todos todo el mundo es la Gerard absolutamente jerárquica y todo el mundo entre otras cosas porque les controlan les mueven saben dónde están los responsables porque yo creo que es mucho más que mirar para otro lado Mila todos conocemos muchos casos de encubrir en es es es peor que encubrir es tomar decisiones como Iglesia para que este tipo de cosas se perpetúe porque conozco casos lo que cuento en un un caso que que cubría en Argentina que es unas un abusador que todo el mundo lo sabía que en los años ochenta

Voz 1071 15:44 ETA tuvo un escándalo en Italia

Voz 1 15:47 Verona una una orden Verona hiló mandaron Argentina lo mandaron aún con en el mismo círculo con niños sordomudos siguió haciendo lo mismo en una ciudad argentina y lo mandaron a otra ciudad argentina donde también se iba a hacer lo mismo eso no es mirar para otro lado esos colaborarán el delito

Voz 0194 16:05 antes antes del cierre tengo que ir a Venezuela porque Nicolás Maduro ordenado el cierre de la frontera con Brasil y estudia hacer lo mismo con Colombia donde espera la ayuda humanitaria que quiere distribuir Guarido a partir del sábado

Voz 1623 16:16 a obtención mayor general Mantilla Oliveros a partir de las veinte horas de hoy jueves veintiuno de febrero queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil

Voz 0194 16:35 el aumentar el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence viajará el lunes a Colombia para participar en la cumbre del Grupo de Lima ya esta tarde ha arrancado la caravana en la que se desplaza desde Caracas el propio Why do hasta la frontera con Colombia donde por cierto han llegado a eso de las ocho y media de la tarde llegaban noticias desgravar de civil de de estaba bloqueado el paso de esa caravana César Moreno nuestro compañero de Radio Caracol está en la frontera de Colombia con Venezuela en Cúcuta César muy buenas noches

Voz 24 17:01 hola buenas noches para Ci para todos los Veinticinco en hacer ya son las cinco de la tarde diecisiete minutos aquí en Cúcuta

Voz 0194 17:08 César qué consecuencias notáis en las fronteras después de la orden de Maduro que movimiento hay que está pasando

Voz 24 17:15 incertidumbre en Xixona mucho por parte de los miles de venezolanos que están cruzando la frontera sobre todo en el Pazo de Táchira el puente internacional Simón Bolívar pasan unas noventa mil personas diría a día que se tienen que movilizaron desde territorio venezolano hasta Colón pies para comprar alimentos para abastecer porque allí merecerá no encuentran nada entonces ante todos estos anunció se de Maduro también amenazando con que iba a pensar si cerraba la frontera con Colombia pues obviamente todo el mundo empezó a andar más a correr más comprar cosas pasaban antes los veías con una bolsa de mercado pues yo ahora dos o tres bolsas y siempre a la espera entonces a darle maduros y cierra a la frontera con Colombia

Voz 0194 18:01 eh César tú crees que podrá repartirse la ayuda el sábado como se propone

Voz 24 18:07 todos los voceros de la oposición que estuvimos allí en un encuentro con ellos en el día de hoy ellos dicen que si como sea que guardan esa Piera Maduro hizo una cuestionado absolutamente humanitaria ellos ubicaron cuatro puntos exactamente son los cuatro puentes fronterizos incluyendo ese indican a través de ese nombre quitas porque es el escenario don de Baltar las tarima del concierto a ir o hay de Venezuela con están todos los artistas latinoamericanos y al otro lado ustedes a pisos que se eso para dos container estanque que dice la palabra paz quiénes son el bloqueo de la Guardia Nacional para que no pueda pasar ningún carro al otro lado bastar la tarima ver una conciertos con artistas que nadie sabe de quiénes se trata se especula que le ha ofrecido artistas colombianos hasta siete millones de dólares para que se presenten en sus canciones

Voz 0194 18:53 te sale estaremos pendientes seguiremos hablando contigo muchísimas gracias

Voz 24 18:57 un abrazo a quienes pendientes de ponerme te marcan para

Voz 1715 19:01 déjame que te hable de Hugo Armando Carvajal voy a hablar poco tiempo general que está retirado que ahora es político representante de el chavismo es un momento cercano a Hugo Chávez del que se está hablando mucho en los últimos minutos por qué ha emitido un vídeo a través de Twitter en el que reconoce a Juan oído como presidente de Venezuela en el que pide a sus compañeros del Ejército que se rebelen contra el para propiciar un cambio en el Gobierno el vídeo que es largo termina con estos son cuarenta segundos en los que condensa cuál es su mensaje

Voz 25 19:35 el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela han ido Márquez aquí ETA un soldado más por causa de la libertad y la democracia

Voz 1715 19:46 bueno a sus compañeros que que se rebelen por cierto déjame que te diga que Estados Unidos le sitúa como Carter como jefe de un cártel del narcotráfico a este general y que fue detenido en dos mil catorce por eso Ska P

Voz 0194 19:58 a un minuto para conocer la puesta del diario Ara para mañana Cervera directora muy buenas noches

Voz 24 20:04 hola buenas noches nosotros abrimos una portada diciendo que Jordi Sanchez refuta el relato de la violencia no sufrimos obviamente al relato de la Fiscalía hizo abajo vamos con que ha habido poco seguimiento de la huelga general de apoyo a los presos

Voz 0194 20:18 les el titular del juicio

Voz 24 20:20 Jordi Sanchez refuta el relato de la violencia

Voz 26 20:23 a pensaba que este era el comentario que tu decías entendido que yo fuera

Voz 0194 20:26 que fuera el titular Esther muchísimas gracias

Voz 24 20:29 a vosotros buenas noches hasta luego

Voz 1071 20:31 Nos ya con las frases pues para frases las de Greta zumba que sea presentado en Bruselas para advertir a los que mandan allí del riesgo del cambio climático a sus dieciséis años cumbres una de las activistas más conocidas en esa causa y avisa la Unión Europea de que sus metas para reducir emisiones en el año dos mil treinta son absolutamente insuficientes pronunció un discurso apasionado sobre la movilización adolescentes que por cierto desde hace unas semanas se están manifestando a lo largo del continente en su jornada escolar para pedir acciones concretas nuestra civilización está siendo sacrificada por un número muy pequeña de personas que siguen haciendo enormes cantidades de dinero Darío esperas Hacienda sacrificada para los ricos de países como el mío puedan vivir frases que retumbar en muchos colegios institutos frases del Rey un lapsus real en la entrega del Premio de Investigación menos alegre

Voz 19 21:24 no

Voz 1071 21:31 pero bueno dentro los episodios edificante es por decirlo así de la semana política esta semana dimos cuenta de esta discusión entre tónica doy Baldoví en el Congreso seguro que lo recuerdas cuando llamó castaña Compromís tenía una castaña de hecho Baldoví pidió todo esto hemos sentido siempre literales Baldoví pidió que lo retirara cosa en sentido literal no literal son una castaña dijo tanto hoy Baldoví gritó en su escaño y tú eres un bonito castaña

Voz 20 22:01 no ha llamado a Compromís Castaño cuando castaña es un fruto que se da en el norte es muy poco valenciano

Voz 10 22:10 quiero estar retirarlo o no son una castaña señorías no tengo palabras esto no es el club de la comedia se lo digo porque de verdad hacer pasar un mal rato

Voz 1071 22:26 bueno hoy en el pleno ha dado muy bien ahí la la canasta hostiles Baldoví ha disculpado su frase textual es esta me pudo el hígado por encima de la razón bueno en el caso del presunto espionaje en el PP de Madrid el jurado popular considera que los seis acusados de espiar a rivales de Esperanza Aguirre no son culpables así que van a ser absueltos en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Madrid el presidente del jurado tenía en los antiguos números uno y dos de la Dirección General de Seguridad por lo anterior

Voz 10 22:54 por mayoría de cinco a cuatro encontramos al acusado Miguel Castaño

Voz 1071 23:00 no porque la política madrileña para frases esta del diputado del PP Juan Van Halen que se refería al asesinato García Lorca habla de asesinato también de error con la consiguiente bronca en la Asamblea de Vallecas

Voz 20 23:18 peores cometidos por un régimen político en sus inicios

Voz 21 23:23 tranquilo silencioso señorías

Voz 10 23:30 bueno y frase cifras en este caso de

Voz 1071 23:32 han Intermón que calcula que el primer ejecutivo de una empresa del Ibex gana ciento treinta y dos veces más que el sueldo medio de su plantilla ciento treinta y dos veces cálculo helenos vamos a Ramoneda

Voz 17 23:48 el dietario

Voz 1150 23:51 lleva razón Jordi Sanchez cuando dice a los jueces que le juzgan que las soluciones no saldrán de este tribunal es obvio sólo pueden salir de la política todo saben y todos tendrán que plantearse cómo hacer las cosas de otra manera los que optaron por poner a los tribunales como parapeto y los que se resisten a rectificar una estrategia equivocada por eso las palabras de Sánchez conjugan con otras de la oveja negra del banquillo Santi Vila el solitario si pudiésemos volver atrás haríamos cosas diferentes ha dicho no hay que volver atrás pero hay que asumir que las cosas sean de hacer de otra manera y explicarlo la ciudadanía y es el paso que no Sadar el independentismo mientras la derecha R que agitando la bandera sagrada el artículo ciento cincuenta y cinco de pronto el Súper Domingo se ha convertido en un domingo me diste a un candidato alcalde la campaña para las municipales y autonómicas ha quedado descolocada de anticiparse las elecciones generales la noche del domingo veintiocho de abril tocar ajustar las estrategias porque según los resultados unos habrán recibido viento de cola hay otros década por ejemplo una victoria socialista daría un empujón en sus candidaturas de una victoria de la derecha podría dar solidez al tridente conservador pero también despertar a la izquierda y provocar cierta reacción defensiva

Voz 1071 25:02 especulaciones propias de tiempos confusos

Voz 1150 25:04 es una convicción las ciudades eran un sujeto político determinante para el futuro de todos que ellas pueden tener un papel decisivo para que se rompa la ceguera de ciertas élites frente a las emergencias que amenazan a nuestra especie si por ejemplo cuarenta grandes ciudades se pusieron de acuerdo en vaciar sus centros de coches se llama así se conseguiría más eficacia pedagógica hay presión en política que confía en acuerdos como el de París que arrancan con las ruedas pinchadas la gran pianista Maria João Pires recibió ayer el doctorado Honoris Causa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en su discurso de agradecimiento dejó esta reflexión siempre he preferido hablar de transmisión en vez de educación da un sentimiento de continuidad nos recuerda que estamos atravesados por las cosas pero que no las posee hemos podría ser la fórmula de una ética no tomarlo que no poseemos esto es robar sino dar lo que no poseemos

Voz 10 26:03 y terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Javier Aroca Carlos Cué buena semana Sastre viernes hasta mañana viernes veinte y estar en Buenos queda nada hasta mañana que tengan felling

Voz 17 26:42 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER servicios informativos

Voz 6 26:56 un estudio de la Comunidad veinticinco signos en Twitter en arroba hora25

Voz 17 27:05 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 0194 27:10 puedo escribir los versos más tristes esta noche

Voz 16 27:13 escribir para la noche estas trallazo azules los astros el viento de la noche digan el cielo pudo escribirlos versos más tristes esta noche se me quiso las noches como Arturo emprendedora se tantas veces bajo el hicimos que llame quiso a veces yo también como no haber amados unos grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche

Voz 27 27:53 pensar que no sentir que he perdido

Voz 16 27:58 la noche inmensa más inmensas y Navy Verso La Dama como al pasto de Rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche estas estrellada

Voz 28 28:12 el poema veinte veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda mil noventa

Voz 17 28:19 mientras veinticuatro

Voz 29 28:21 ese es el placer de escuchar

Voz 0194 28:26 también nos tenemos que intentar quitar

Voz 30 28:28 esa idea clásica esa visión fetichista sobre todo de la gomina en fundaran en látex final se me lo practicamos somos de a pie personas normales ese puede dominar a muchos nos gusta decirlo así si puedo mirar hasta en pijama extremas y mi intención es aprender más practicar mejor experimentar a eso se trata nuestra cita de la noche de los viernes al sábado a las cuatro de la madrugada

Voz 10 28:54 una hora golfa para golpear incluso nada

Voz 17 28:59 Contigo Dentro Celia Blanco

Voz 20 29:03 la Cadena SER

Voz 31 29:08 si no te gusta madrugar pero no quieres escuchar a Javier del Pino desde el principio sólo necesitas nuestra quién traen a la carta pie encontrarás los audios de A vivir organizados por hora lo que quieras

Voz 10 29:22 cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 17 29:27 hay una radio sin relojes con las zapatillas de correr pensando en mariposa eso en tinieblas

Voz 32 29:33 vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar el llano es incómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues pues al mundo de las tinieblas