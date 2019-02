Hora 25 (22/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 poco ha tardado Vox en enseñar la pata una de sus primeras iniciativas parlamentarias obedece a una de sus obsesiones la lucha contra la violencia machista pero lo fundamental ya no es lo que pide sino la respuesta que le vayan a dar sus compañeros de la derecha son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:29 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:39 hola buenas tardes Vox quiere saber los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades Contra la Violencia de Género de la Junta de Andalucía de los juzgados de familia de los equipos de menores bots asegura que sólo busca fiscalizar las ayudas públicas destinadas a estas políticas y el presidente de la Junta responde al partido de Abascal en estos términos

Voz 0799 00:59 que no hubo ni un paso atrás ni un solo paso atrás en la garantía de los derechos andaluces y no solamente que no va a haber ni un paso atrás sino que este Gobierno es garantía de derecho ir progreso y viene

Voz 4 01:13 zar para todos los andaluces de manera de verdad de manera eficaz de manera transparente de manera clara

Voz 0194 01:19 tanto el PSOE como Comisiones Obreras han denunciado lo que interpretan como un intento de caza de brujas Susana

Voz 5 01:24 Díaz y hay quien quiere celebrar el día y la igualdad salarial señalando a los trabajadores a la trabajadora señalan dolor hurgando haciendo lista negra que parecía que en este país hacía cuarenta años que se quedaron en el camino

Voz 0194 01:41 escucharemos a la ministra portavoz intentar justificar la versión parcial y bastante tramposa que el Gobierno de la carta enviada por el Vaticano esa carta que hoy ha adelantado el independiente deja claro que el Gobierno pidió a la Santa Sede que interviniera para obligar al abad del Valle de los Caídos Ike el Vaticano respondió que no iba a hacer nada

Voz 0799 01:59 no están manejan unos cuantos párrafos

Voz 6 02:01 no no hemos tenido

Voz 0799 02:04 eh

Voz 6 02:04 eh no sé a dónde

Voz 7 02:07 era la pregunta que decir a que usted cree que la Iglesia no va a permitir que no aquí vivimos en un Estado de Derecho la facultad es del poder civil y obviamente las garantías están en el Tribunal eh siempre

Voz 0194 02:27 en Roma los cardenales y obispos convocados por el Papa ha escuchado hoy al cardenal de Chicago una de las diócesis más golpeadas por los abusos sexuales a menores

Voz 1243 02:35 a penitentes de me AMS

Voz 8 02:38 en el llamamiento de la iglesia para acompañar a las víctimas exige una mentalidad que rechace categóricamente los encubrimiento o los consejos de distanciarnos de las víctimas de los abusos por razones legales o por miedo al escándalo nuestra escucha debe ser vigilante y debe incluir la voluntad de confrontar el pasado y abordar los casos de abusos sexuales cometidos por el clero así como la sabiduría para establecer una responsabilidad ajustado por esos fallos masivos

Voz 0194 03:03 en Venezuela mientras en una frontera suena la música en la otra han sonado los disparos Pedro Blanco

Voz 0799 03:08 dos personas han muerto en la frontera con Brasil en un enfrentamiento entre un grupo indígena y la Guardia Nacional además varios heridos Américo de y ex diputado opositor a Maduro

Voz 9 03:17 pocos heridos de bala por supuesto

Voz 3 03:22 eh

Voz 9 03:24 de cómo del Ejército ocurrió en la frontera

Voz 10 03:27 casi casi a la misma hora en la frontera con Colombia el concierto organizado por el multimillonario Richard Branson al que asisten miles de personas

Voz 1715 03:41 otro concierto organizado por Maduro para mañana el día en el que se pretende hacer cruzar la ayuda humanitaria y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:49 tarde sorteo de octavos de final de la Europa League estos son los emparejamientos para los equipos españoles el Valencia jugará ante el Krasnodar ruso en Sevilla con el Slavia de Praga y el Villarreal en San Petersburgo ante el Zenit hoy se inicia la jornada de liga con el partido que juegan a las nueve el Espanyol en el Huesca en baloncesto está jugando la selección española ha partido de clasificación para el Mundial de China España ya está clasificada juega en Letonia a falta de cinco minutos para el final España vence cincuenta y dos a cincuenta y cinco y luego tendremos también Euroliga de baloncesto el Real Madrid recibe al Armani

Voz 0194 04:21 ni el tiempo este próximo fin de semana no va a parecer invierno Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:25 buenas tardes a esta hora la temperatura empieza a bajar rápidamente después de una tarde que en gran parte del país ha sido más propia de finales del mes de abril destacamos las máximas en Canarias el cercanas a los treinta grados incluso puntualmente se han superado los treinta y en la península máximas alrededor de los Veinticinco en muchas poblaciones del Mediterráneo también del Valle del Guadalquivir y mañana en la mayor parte del país todo seguirá igual un poco de frío al empezar la mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy durante la tarde bajando algo en el Mediterráneo pero igualmente ambiente suave soleado todo el día el domingo más nubes cerca del Mediterráneo pero igualmente seguirá haciendo mucho sólo en todo el país y temperaturas que bajarán pero sólo transitoriamente en la semana que viene volverán a subir

Voz 0799 05:06 Sahara veinticinco Pedro Guillén hora25 les vamos a contar la historia de un desahucio simbólico el desahucio de cuatro mujeres de número once de la calle orgullosa de Madrid en el barrio de Lavapiés esta es la presión social no ha conseguido evitar que fueron desahuciadas de ese edificio

Voz 11 05:34 un año más con el cine español entre dos aguas colgó por gente cantará y más películas en la colección Cine Goya dos mil diecinueve domingo veinticuatro Carmen y Lola ganadora de dos premios Goya por nueve con noventa y cinco euros con El País

Voz 12 05:49 es una sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste Muñoz

Voz 0799 05:57 pero yo tengo que hacer lo mejor posible

Voz 13 06:02 y esto es lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra el ser publicidad punto es ICOM pruebas de tu mismo

Voz 14 06:19 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe Maite dar la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera Idoya sabes no

Voz 15 06:34 Iker lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo

Voz 1243 06:40 a ser presente el encuentro la vida

Voz 15 06:43 la en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más ya Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar Purito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 3 07:11 meses veinticinco Pedro Blanco y siete minutos

Voz 1715 07:20 los siete siete en Canarias y la primera en la frente Vox ha pedido en el Parlamento andaluz ha adelantado hoy ABC los datos personales nombre y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género de la Junta la petición la ha formulado el líder de Vox en esa comunidad Francisco Serrano que tienen la violencia de género una especie de obsesión política dicen en ese partido que quieren esos datos personales porque quieren saber cómo se han gestionado las subvenciones el presidente de la Junta lo hemos escuchado segurado que no se va a dar ningún paso atrás en la defensa de los derechos de los andaluces y el vicepresidente de la Junta de quién depende orgánicamente esa red de trabajadores evitado criticar de manera abierta de manera directa esa iniciativa Nos vamos a Sevilla informa Mercedes Díaz

Voz 1541 08:06 el que fue juez de familia condenado por un delito de variación por cambiar la custodia de un menor sin darle audiencia a su madre Francisco Serrano es el diputado del partido ultraderechista Bosch que ha registrado esa petición que abarca los años de este dos mil doce a dos mil diecinueve Juan Marín el vicepresidente andaluz de ciudadanos responsable de Justicia no menciona esta idea que ha tenido Vox repite que no habrá paso atrás en violencia de género

Voz 1799 08:28 saben cuál es nuestra posición en materia violencia de género que yo creo que Vox no va a conseguir que ciudadano se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marca no sé si se puede hablar más claro lo puedo decir más fuerte

Voz 0194 08:41 pero es absoluto en un acto en Almería

Voz 1541 08:43 presidente de la Junta Juan Manuel Moreno ha repetido que no habrá vuelta atrás

Voz 0799 08:48 yo no solamente que no va a haber ni un paso atrás sino que este Gobierno es garantía de derecho in Progress hoy viene

Voz 4 08:55 estar para todos los andaluces de manera de verdad de manera eficaz de manera transparente de manera clara

Voz 1541 09:01 Susana Díaz la líder de la oposición y secretaria general del PSOE andaluz habla de purga

Voz 5 09:07 sí eso me ha sonado a purga

Voz 0194 09:10 la persecución y a otros

Voz 5 09:12 tiempo que desgraciadamente pensé que nunca tendría

Voz 1541 09:16 conocer el sindicato Comisiones Obreras confía en que tanto el Parlamento como las instituciones ofrezcan una respuesta adecuada a la ultraderecha de Vox Soledad Pérez que fue la ex directora del Instituto Andaluz de la Mujer piensa que esto es una vendetta personal del juez y hoy parlamentario Francisco Serrano

Voz 1715 09:32 gracias Mercedes luego está el asunto de la carta del Vaticano o como el Gobierno retorció el contenido de este documento para hacernos creer lo que no era o al menos para intentarlo hoy sabemos no lo sabemos precisamente por un arranque de transparencia de Moncloa que sigue negándose a entregar esa carta sino por el trabajo de los compañeros del Independiente hoy sabemos decía lo que de verdad ocurrió lo que ocurrió es que el Gobierno pidió al Betis al Vaticano que interviniera para forzar al abad del Valle de los Caídos a que permita la exhumación de Franco lo que ocurrió fue que el Vaticano a través de esa carta le dijo al Gobierno que no pensaba hacer nada salvo esperar la supremo respetar claro lo que decida hacer amor

Voz 1541 10:12 la carta del Secretario de Estado del Vaticano la vicepresidenta a Carmen Calvo sobre la exhumación de Franco asegura textualmente que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta la jurisdicción española el texto también la que el asunto es objeto de recurso en el Supremo ir ella se desprende claramente que no se va a obligar al prior del Valle de los Caídos hacer nada ni se va a tomar ninguna medida contra él por no dar permiso para la exhumación esos párrafos fundamentales fueron emitidos por el Gobierno el pasado miércoles cuando difundió sólo unas líneas dando a entender que tenía el apoyo del Vaticano para sacar a Franco aunque el texto simplemente confirmaba la posición que ha mantenido desde el principio que no se opone La Moncloa se niega difundir la carta íntegra a pesar de que la rueda de prensa del Consejo de Ministros la portavoz Isabel Celaá decía esto

Voz 6 10:55 la verdad es que no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta eh creo que haya ningún problema no no no lo conozco al menos no he sido yo no tengo

Voz 1541 11:08 no es que esa sensación hemos vuelto a pedir la carta después esas respuestas sin éxito aunque al menos esta de La Moncloa nos da una explicación asegura que no la difunde íntegra porque es una carta privada y que el párrafo que se pasó a la prensa era para kilos

Voz 0194 11:23 medios supieran que la cúpula de la Iglesia no se opone a la exhumación de Franco algo que ya se sabía

Voz 1715 11:29 Adela en Hora catorce hemos escuchado el testimonio de Joaquín Montull es un fraile del Valle de los Caídos podría decir que es un franquista por la gracia de Dios que defiende que ese lugar es un espacio para la reconciliación porque así lo quiso Franco tal cual literal este fraile es de los que asegura que Franco no debe salir de allí cuenta que están dispuestos sacudirse fuera necesario Estrasburgo

Voz 16 11:54 que el último terminó en el supuesto de que resolviera en contra del criterio de la comunidad no queda todavía Estrasburgo que ya condenó a Polonia una exhumación sin el consentimiento de los familiares

Voz 1715 12:06 bueno en Roma segunda jornada de la cumbre católica sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia y los cardenales y obispos han discutido sobre algo que debería ser imperativo la rendición de cuentas cómo debe responder la jerarquía católica pues su silencio o por suceder a o por su empeño en no ver lo que era más que evidente vamos a Roma corresponsal Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 12:28 buenas tardes era evidente pero parece que muchos de los responsables de la Iglesia católica reunidos en esta cumbre en el Vaticano lo descubre

Voz 17 12:36 en ahora el Encontro era útil en el encuentro es útil ha explicado a la prensa el moderador Federico Lombardi galo decía al Papa es necesario mejorar juntos mayor conciencia hay claridad sobre la naturaleza del problema sobre cómo afrontarlo es algo que hay que ir construyendo rinde el clima ha añadido es positivo constructivo verdadera utilidad es útil

Voz 0946 13:02 por segundo día consecutivo han proseguido las discusiones las reflexiones los estudios los rezos lógico sólo hombres de Iglesia pero siguen sin aparecer medidas urgentes como las veintiuna propuestas por Francisco con efecto inmediato que es en definitiva aquellos que reclaman las víctimas de los abusos sexuales algunas de las cuales se han trasladado a Roma estos días entre ellos Juan Cuatrecasas cuando la Justicia del País Vasco ha condenado ya al violador de su hijo a once años

Voz 18 13:29 estamos cansados de oír la palabra perdón de hoy siempre lo mismo pero que luego no vaya acompañado de hechos es un paso pero hasta que la cumbre no termine veamos conclusiones veamos que empieza a producirse avances prácticos pues vamos a ser siempre escépticos

Voz 3 13:49 en Venezuela la tensión aumenta

Voz 1715 13:50 en las últimas horas en una de las zonas fronterizas la frontera con Brasil por donde también se va a intentar la entrada de ayuda humanitaria algunos diputados opositores a maduran relatado enfrentamientos entre grupos indígenas y la Guardia Nacional que han dejado muertos heridos Victoria García buenas

Voz 1541 14:07 hola Pedro buenas tardes mañana se va a producir el primer intento de meter parte de esa ayuda humanitaria más de seiscientas toneladas al lado venezolano por los pasos con Colombia porque la frontera entre Venezuela y Brasil continúa cerrada yo en este punto se han producido enfrentamientos de la comunidad indígena partidaria de la entrada de la ayuda y el Ejército de Maduro los disparos de la Fuerza Armada venezolana han causado al menos dos muertos varios heridos Américo desgracia es diputado de la oposición

Voz 9 14:37 por supuesto en las Fuerzas Armadas tanto de guardias nacionales como del Ejército

Voz 1715 14:43 eh

Voz 1541 14:44 en el lado de la frontera con Colombia según ha dicho el Gobierno de Bono de Bogotá el régimen de el régimen de Maduro ha ordenado soldar varios contenedores del puente de que es el más importante para impedir mañana el paso de esa ayuda desde Cúcuta y los otros dos pasos terrestres están férreamente vigilado

Voz 1715 15:01 llegamos a acercar si a esa otra frontera la de Venezuela con Colombia porque decíamos en la portada mientras en la de Brasil hoy sonaba los disparos en la de Colombia sonaba la música

Voz 21 15:21 bueno vamos escuchando a Paulino Rubio una de las cantantes que intervenido en este concierto anti Maduro antes de que mañana se escuche la música que apoya al chavismo una peculiar batalla de canciones a la que se han sumado algunas voces reconocibles a se van a sumar estaba previsto que cantara Alejandro Sanz Miguel Bosé y ahí está un compañero de Radio Caracol ahí está César Moreno o la César

Voz 22 15:44 hola muy buenas tardes para hacer esa allí en la Cadena Ser buenas noches en España acá hace

Voz 1243 15:50 a los artistas que han pasado

Voz 22 15:52 Arili mayas pasó de Paulina

Voz 1243 15:55 sólo Valderrama o no

Voz 22 15:57 o de los cantantes más autóctonos y de música Llanera y las temperaturas suben su en Lage nos mueve en este campo que que alpinas ídolo del puente de inmundicias enamoró Teherán si en mil personas a faltando seis los treinta y seis treinta y siete grados de temperatura caliente caliente ya las meras porque bien el remate del concierto en un vídeo de Ed Sheeran Gallego el presidente Piñera al presidente para Paraguay el reciente ONT Colombia aquí ya envió un mensaje para Clean tres ayuda humanitaria mañana en coordinación con la oposición que sigue Juana Quai IR remake entonces Luis Fonsi y Alejandro Sanz

Voz 3 16:36 sobre veinticinco perdónenme podría poner un capuchino entonces yo quiero un mandato vale

Voz 0436 16:44 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 3 16:47 vale pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 23 16:53 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen kikos Tirreno King Wang igual Space tuareg en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 24 17:07 la vida tiene al menos

Voz 3 17:09 la historia algunos otros las Len para unos y otros los muchos libros esta semana escritores también nos visita la escritora María Tena en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias Macarena Berlín aprendemos a escribir leer entre líneas Cadena SER

Voz 25 17:33 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempos hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 26 17:45 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 17:58 peines SER Hora veinticinco

Voz 20 18:08 salimos

Voz 0799 18:12 bueno se había convertido en un símbolo del número once de la calle en el barrio de Lavapiés en Madrid finalmente la comisión judicial ha conseguido hoy desahuciar

Voz 1715 18:20 Petit a Juani a Mayra IAS Rossi cuatro mujeres que habían conseguido resistir las embestidas del propietario del edificio gracias también a la presión social que hoy sin embargo no ha conseguido paralizar el desahucio la policía ha detenido a seis activistas a contar en Radio Madrid Elena Jiménez

Voz 1600 18:38 las escaleras del edificio de Lavapiés en el que se ha desahuciado a cuatro familias están llenas de colchones electrodomésticos mantas e incluso un castillo infantil las cuatro viviendas están tapiadas Icon alarmas las familias en refugiado en casas de vecinas porque sólo una tiene tienen previsión una vivienda pública que aún no le han dado por esos dos de las mujeres Juani Pepi se quejaban de que se quedan sin nada

Voz 22 18:59 dar a cada calle navío Horna Navy manera está todo para los Passport por la escalera todo vais a mí ese Maqueda cosa dentro de lo ameno hubieran mal más corazón

Voz 1600 19:09 el Ayuntamiento ofrece alojamiento unos días en una pensión y la Comunidad de Madrid

Voz 1284 19:13 habla de una lista de espera para viviendas de emergencia social activistas han intentado durante toda la noche

Voz 1600 19:23 Ana parar los Desahucios hay seis detenidos que estaban en el edificio ya está ahora en la calle cosa de moda en Lavapiés los bares han sacado ya sus terrazas

Voz 1715 19:32 la alcaldesa de Madrid no estaba hoy especialmente cómoda respondiendo a las preguntas sobre el desahucio porque hoy Manuela Carmena quería sobre todo hablar del Carla

Voz 1410 19:38 con muchísima tristeza porque nosotros entendemos que es importante el que se puedan mantener las personas que tienen lo sus hogares en determinados centros de Madrid aquí si yo quisiera que estos fueran pues los últimos desahucios que se producen con esas características y ahora

Voz 5 20:00 tratamos hace preguntas de Carnaval que nos sorprendan con respuestas sorprendan

Voz 1715 20:05 la ministra portavoz ha echado mano de lo ocurrido hoy en Madrid para sostener algo muy discutible que con la Ley del Alquiler que promovió el Gobierno que tumbó el Congreso en parte gracias también a los votos de Podemos se habría evitado lo que había ocurrido

Voz 7 20:18 medidas como éstas hubieran dado mucha más seguridad jurídica a los afectados por estos procesos de desahucio posiblemente hubieran permitido tener una solución para ellos antes de verse expulsados de sus hogares las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposible seguramente imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir

Voz 1715 20:41 bueno la ministra portavoz no ha desaprovechado la oportunidad de arremeter hoy contra Inés Arrimadas por ese viaje que va a hacer este próximo fin de semana Waterloo la casa en la que dice Carles Puigdemont

Voz 7 20:50 y ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea no es sensato anunciaron viaje a Waterloo para insistir en una

Voz 1243 20:57 política de confrontación que sólo Venecia

Voz 7 21:00 dice a los más radicales que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez

Voz 1715 21:13 bueno ciudadanos niega que vaya a haber una reunión entre la líder de la oposición en Cataluña hay al ex presidente fugado claro que también les dice que si abre la puerta

Voz 1243 21:20 eh pues rima darle dirá algunas cosas Melissa Rodríguez

Voz 27 21:23 a los rumores que que suelta el señor en este caso que vierte el señor Puigdemont sobre si si Reunión Si puerta abierta ojalá que sea valiente por primera vez y que abra la puerta porque que a nadie le quepa la menor duda que la señora Inés Arrimadas le va a decir a la cara si él se atreve abrir esa puerta todo lo que el señor Sánchez no es capaz de decírselo o que no ha sido capaz de decirle hasta el momento diez que ya está bien que Cataluña no es el señor Puigdemont que se entregue a la justicia española y que sea valiente y de una vez por todas

Voz 1715 21:52 hay algo más la advertencia de los sindicatos al Gobierno le exigen que aprovecha el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes para derogar la reforma laboral si el Gobierno no cumple con su compromiso los sindicatos aseguran que habrá movilizaciones Rafa Bernardo los sindicatos creen que el tiempo se acaba ahí temen que los compromisos y los acuerdos tejidos con el Gobierno en los últimos meses pero nunca llevados a ley acaben por no aprobarse por ello han exigido este viernes en la reunión de Diálogo Social celebrada sobre seguridad social que el Gobierno se comprometa derogar la reforma de pensiones de dos mil trece del PP ahora suspendida en sus efectos y que se comprometa como tarde el próximo martes Maricarmen Barrera secretaria de Política Social de UGT

Voz 28 22:30 sí hemos emplazado a la semana próxima al martes como máximo a que firmen un acuerdo el diálogo social con la derogación de la reforma del trece con la adopción de medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social que es urgente necesario y que eso además se traslade a un instrumento es jurídico normativo como un decreto ley

Voz 1715 22:48 sino de compromiso al martes veintiséis anticipan movilizaciones precisamente ese mismo día hay prevista otra reunión de diálogo social en esta ocasión en materia de empleo donde los sindicatos exigirán también compromisos claros en materia de derogación de algunos aspectos de la reforma laboral de dos mil once

Voz 0799 23:04 y hoy en la segunda hora del programa tenemos menú amplio completo vamos a hablar de la figura de Machado Alfonso Cardenal a poner música a esa hora nos vamos a comer unos calçots servidores

Voz 0194 23:14 hola Pedro hoy se cumplen ochenta años de la muerte de Antonio Amaya

Voz 1880 23:16 dado hoy queremos recordarlo desde la poesía lo haremos con una charla aquí con los poetas Luis García Montero director del Instituto Cervantes y Elena Medel editora de La Bella Varsovia además nos acercaremos a su biografía gracias a sus descendientes Ésta es la voz de Manuel Álvarez Machado que su sobrino nieto

Voz 29 23:32 no tenía ninguna Dunia andaluz era afecto madrileño Antonio tiene una u otros grave SICA el en una persona bondadoso muy buena persona pero su carácter era

Voz 1880 23:44 después como decías calçots y para llegar hasta las diez Alfonso Cardenal nos trae un adelanto de su sofá Sonoro esta semana Sara

Voz 0799 23:50 y en la tertulia de este viernes Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez y Cristina de la Hoz está son para ella las claves de día

Voz 0436 23:57 Ike que me inquietan que la petición de hemos de tener una relación detallada con nombres apellidos número de colegiados de todos los psicólogos trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las unidades de valoración de violencia de género entre dos mil y dos mil diecinueve siendo legítimo querer fiscalizar y comprobar las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía es preocupante la intencionalidad de Vox con esta exigencia como si la lucha contra la violencia de género fuera en realidad el producto de una enorme conspiración que obsesiona a los de Santiago Abascal insiste por otro lado el Gobierno en manipular la misiva que la Santa Sede les remitió sobre la exhumación de Franco se aferra una literalidad fuera de contexto al tiempo que se niega a dar a conocer el contenido íntegro de la misma a sabiendas de la falsedad de su versión pero en el fondo da igual a fin de cuentas cada vez importa menos la exhumación mientras el tema siga sirviendo como argumento con el que mantener en marcha la maquinaria electoral

Voz 0799 24:53 días si llegamos a las ocho y veinticinco minutos

Voz 0436 24:56 vete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:04 veinticinco Madrid muy buenas tardes el PP fiche al conservador David Pérez como número dos de Isabel Díaz Ayuso el alcalde de Alcorcón reprobado hasta cuatro veces por la oposición una de ellas por estas declaraciones

Voz 3 25:16 quiénes lo dice muchas veces son mujeres frustradas mujeres amarga las mujeres rabia

Voz 0919 25:21 esas cuando se refirió a las feministas como

Voz 0194 25:23 Gêres rabiosa y otra vez por su homofobia hoy precisamente hemos sabido que un candidato del PP a las municipales de El Molar Ernesto Folgueirou ha denunciado que su partido le ha quitado del cartel electoral por ser homosexual

Voz 30 25:34 a los local sin ha nombrado como candidato del Partido Popular de Madrid el que no quiere además ahora que ser suponen que el Partido Popular a renovación tolerancia que transmitiera pues parece un poco radical la verdad

Voz 0919 25:55 la inquina Almonte la presión social no ha podido evitar el

Voz 0194 25:59 desahucio de cuatro familias de la a en Lavapiés cuatro familias que llevaban tiempo intentando resistir hasta que hoy una orden judicial ha conseguido charlas por el impago de los alquileres desorbitados que les han impuesto la nueva dueña del Bloc

Voz 0919 26:10 la empresa pero individuos esperamos que a

Voz 22 26:16 lo todavía dónde los van a llevar a quise Maqueda cosa dentro está todo con las carreras porque me impone a las siete de la mañana ha de la las tarda Jen no manda tiempo Maire por cada acaba de dar a luz a una semana está bastante mal y se queda con tres niños pequeños en la calle el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0194 26:32 quizá ofreció una solución temporal a estas familias y busca ya una definitiva pero critica que la comunidad eluda sus competencias la portavoz municipal Rita Maestre en declaraciones a La Ventana de Madrid

Voz 30 26:42 no en este materia en la Comunidad de Madrid en las que las que coordinar es que no sabemos exactamente qué se dedica porque parece que nada en la falta de recursos es enorme en estos años han dejado algunas promociones pero tiene muchísimas en viviendas vacías fin a ubicar en la Comunidad de Madrid imagino que esperando a Grecia en el comprador interesado

Voz 0194 27:05 Maestre que por cierto han confirmado que se presentará a las primarias de la plataforma de Carmena además Madrid la semana que viene por tanto asume que podemos la expulsara del partido

Voz 30 27:14 sí eso no sé qué acciones pues esas granjas yo creo que el camino correcto amiga del enfrentamiento en el camino a digamos de las decisiones unilaterales au o que cierra más los espacios sugieran puertas a personas personalismo agua colectivos no creo que en ese sentido lo que hace falta ese generosidad irresponsabilidad dicho lo cual pues sí pues pues cada uno tomaremos decisiones nada todo me has

Voz 0194 27:39 es viernes así que vamos a ver cómo está la situación en las carreteras de la Comunidad deje de Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 0133 27:45 muy buenas tardes pues a esta hora pendientes de un alcance la entrada a la capital por la A cinco en la altura de Alcorcón que genera dos kilómetros de retenciones en esta misma a cinco van a encontrar también dificultad de salida en la zona de Alcorcón ya Arroyomolinos también intensa a la salida por la A dos a la altura de Torrejón

Voz 0194 28:08 ocho hoy veintiocho finalmente la Universidad Rey Juan Carlos aprobado la reestructuración del campus de Aranjuez a pesar de las protestas que han mantenido toda la semana los alumnos del centro el año que viene empezarán a dejar de ofrecerse seis títulos allí David Ramos presidente del Consejo de Estudiantes asegura que ya están recogiendo firmas para presentar una moción de censura contra el rector

Voz 1263 28:26 sinceramente confiábamos en que finalmente Rectorado a echar atrás teniendo en cuenta que tenía todos lo estudian todo y a la facultad en contra pero viendo que no seguiremos condenando la manera de aprobar este plan y finalmente hay Bindi hay una moción de censura

Voz 0194 28:43 se lo venimos contando los voluntarios del gallinero denuncian la falta de recursos del Ayuntamiento de Madrid para atender a las familias que fueron realojadas tras el desmantelamiento de este poblado chabolista sólo tres adultos han conseguido trabajo sólo una familia activado el bono social de luz y agua el Ayuntamiento reconoce problemas para tramitar los bonos sociales blancas una de las voluntad

Voz 32 29:00 las como los trabajadores sociales de zona están bastante saturados sólo hay un una trabajadora social para el proceso de realojo es difícil que estas familias pueden estar al día de su situación es prácticamente imposible que comprendan en qué situación están sin alguien que les ayude la ayuda que está prevista para ellos es claramente insuficiente

Voz 0194 29:21 acordamos que los trabajadores de Metro volverán a secundar nuevos paros este sábado para protestar contra la escasez de plantilla y la gestión del amianto por parte de la empresa los paros serán en los las líneas impares de la red entre las once y las doce de la mañana la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del cincuenta y tres por ciento llegamos a las ocho y media con catorce grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco buen fin de semana

Voz 3 29:52 hora veinticinco Madrid

Voz 20 30:01 pobres veinticinco Deportes con Ángels Barceló y sus calles

Voz 3 30:10 buenas tardes buenas tardes hoy sin sorpresa vino me más sorpresa

Voz 1243 30:14 es una buena noticia haber mira acaba de terminar el partido de la selección española de baloncesto que jugaba en Letonia ha perdido clasificación para el Campeonato el muchas ganas ya estábamos clasificados pero España de mí

Voz 0799 30:24 las ha ganado sesenta y dos A67

Voz 1243 30:27 Tito pero fíjate la gran noticia del partido en el equipo de Scariolo es que ha debutado un chaval de dieciocho años cumplió dieciocho años en diciembre Carlos que lejos Menkes juega en el técnico Zaragoza es el cuarto jugador más joven en debutar con la selección española de baloncesto el último que que había debutado tan joven Ricky Rubio Carlos a los que orgullo para sus padres y para su familia hoy se ha vestido por primera vez con la camiseta de la selección española de baloncesto que repito ha ganado en Letonia sesenta y dos A67 es una de las noticias del día con el sorteo de los estamos de final de la Europa League emparejamientos para los tres equipos españoles que se clasificaron el Valencia jugará con el Krasnodar de Rusia el Sevilla con el Slavia de Praga hiel Villarreal con el cénit de San Petersburgo sin duda el del Villarreal es el equipo más difícil ya sabéis que hoy se inicia una nueva jornada de Liga en Primera División seguida vamos a estar en el partido Espanyol Huesca que comienza dentro de veintinueve minutos el gran partido de la jornada lo disputan mañana en el Pizjuán el Sevilla y el Barça el Barça líder que llega obligado porque la próxima semana tiene dos partidos seguidos con el Real Madrid primero en Copa del Rey y luego en el Bernabéu también en Liga para rebajar un poco el ambiente de tensión que vive estos días en Ernesto Valverde bueno pues esta mañana en la conferencia de prensa previa al partido en nuestra que nuestro compañero Santi Ovalle e iba a preguntarle por Umtiti pero bueno una serie de problemas técnicos hicieron que Santi Ovalle tuviera dudas en la pregunta bueno hasta Valverde lo pasó se lo pasó en grande da gusto oír cómo Se ríe el entrenador del Fútbol Club Barcelona gracias a Santi Ovalle que preguntaba así

Voz 0799 32:17 hola arrastrados ante vayan directa a la agradaría a Cataluña el Mararía preguntarle para Titi Samuel te está sancionada sancionado usted cree que sancionado no sanción a veces no

Voz 1243 32:34 después retransmisiones auricular está moviendo todo

Voz 0799 32:37 entonces quito auriculares le pregunto esta Samuel Umtiti para preguntar para jugar a lo siento vamos a pesar de déficit Champions vaya directo para la agradaría ser Cataluña está Samuel Umtiti para jugar al tiempo tiempos Del Bosque si pensamos que está para

Voz 1243 33:05 bueno pues hubo un momento divertido en medio de la tensa competición que vive ahora mismo el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde enseguida vamos al fútbol al Espanyol Huesca hay enseguida hablamos de ese partidazo Sevilla Barça mañana en el Pizjuán pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 33 33:25 buenas tardes amigo gallego hombre no sé qué como estaba hoy pero qué te pareció ayer la lección de fútbol de dicho ilustrado como dices tú a menudo repaso le metió a David le imagino que está contento hasta luego Gallego

Voz 34 33:44 pues estoy contento estoy contento pero

Voz 1715 33:47 como ya dijimos que da la vuelta eh

Voz 34 33:49 esto estaba muy bien pero queda la vuelta así que cuidado dejad vuestros mensajes

Voz 26 33:55 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 35 34:08 yo veinticinco hola buenas noches hoy más soy madridista y quiero felicitar al Atlético de Madrid pero que no se les a los sumo a la cabeza Por qué queda todavía la

Voz 1243 34:21 vuelta

Voz 35 34:21 y la Juventus en casa es muy fuerte iba a sufrir mucho el Atlético Madrid pero yo creo que pasará el Atlético Madrid bueno aunque tenga es un buen programa gracias por todo que os oigo siempre

Voz 26 34:40 guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1243 34:50 gracias por escucharnos empezado español Huesca abre la jornada el colista visita en Cornellà al español vamos a ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos Raúl González buenas tardes

Voz 36 35:10 qué tal Gallego muy buenas calienta los dos equipos en un vacío de momento a Cornellá El Prat en el Espanyol al lateral izquierdo tras perderse el partido de Mestalla contra el Valencia sigue apostando Rubi por el cuatro tres tres con Roca Darder y Granero en el centro y arriba debuta como titular en casa el chino Bull ley estas semanas marcarán el camino del español si es capaz de ganarle a Huesca Valladolid volverá a pelear por Europa sino a seguir sufriendo y enfrente un Huesca que no tiene margen de error le acaban las opciones para luchar por la permanencia Isère presenta hoy contra el Espanyol con esa defensa de cinco que aquí

Voz 1243 35:40 enviado la cara en los últimos partidos juega capos

Voz 36 35:43 en el carril derecho sustituyendo al sancionado Miramón ya arriba regresa Enrique Gallego a Cornellá aunque esta vez para jugar en un campo de Primera arranca a las nueve está español Huesca con el canario Hernández Hernández a los mandos del partido

Voz 1243 35:55 en el Larguero contamos las noticias el resultado y el análisis de ese Espanyol Huesca mañana el gran partido se juega en el Pizjuán Sevilla Barça vamos a empezar hablando del líder el equipo de Ernesto Valverde que tiene lista de convocados aunque lo primero Santi Ovalle muy buenas tardes

Voz 36 36:10 qué tal muy buenas tardes a que felicitarte porque saca

Voz 1243 36:12 por esa sonrisa de Ernesto Valverde aunque haya sido involuntariamente porque otros compañeros te estaban molestando vamos a decirlo claramente pero no es habitual verle tan tan sonriente tan suelto tan alegre su nombre muy serio pocas veces el a sonríe

Voz 0799 36:27 estamos encantados de que aunque sea por un error saque una sonrisa y un poco lo mira ayudó para

Voz 36 36:35 sacar un titular que es una cosa que siempre cuesta de sacar a Ernesto Valverde que Umtiti está al cien por cien o habrá que

Voz 1243 36:40 a ver si juega o no juega

Voz 36 36:42 pues sí habrá que verlo porque con Umtiti el Barça no quiere arriesgar lo más mínimo saben que el jugador está bastante tocado de esa rodilla aunque él quiere jugar ya te cuento del partido va a quedar fuera de la lista de convocados Kevin Prince Boateng por segunda vez consecutiva es la gran noticia de esta lista seguramente que queda fuera a Boateng el llega esto en un momento en el que se pone mucho en duda a Luis Suárez y lo que he hecho y Valverde es salir en defensa del charrúa

Voz 1243 37:10 el está bien la semana pasada ya

Voz 0799 37:13 cómo empezó desde el banquillo ya descanso íbamos a ver sobre Luis Suárez este foco que se pone sobre Elvis ya se ha puesto ya desde que yo estoy aquí por lo menos en varias ocasiones al comienzo tu sin marcar pero estamos hablando del quinto máximo goleador de la historia del club lo normal es que si tienes los iba marcando porque lo lleva haciendo toda la vida

Voz 36 37:35 el Barça tiene tres apercibidos son Rakitic Lenglen de Arturo Vidal si ven una amarilla mañana se perderían el clásico así que se espera que haya algún retoque alguna rotación gallego pero demasiado no demasiadas espera que descanse Ivan Rakitic fuera de la convocatoria Boateng fuera de la convocatoria por segunda vez consecutiva no tiene sustituto Luis Suárez en esta lista de convoca mal conserva Malcolm va se quedan fuera de la lista de convocados por decisión técnica Kevin Prince Boateng Samper hay avivó el nuevo central eh que no cuenta para los planes de Valverde en esta temporada gracias Santidad

Voz 1243 38:09 esa Sevilla en el Sevilla que está todavía en puestos de Champions el partido importante porque tiene tres equipos hace echándole en ese cuarto puesto en el Pizjuán en la eliminatoria de Copa en el partido de ida el Sevilla ganó dos cero al Barça que luego los azulgrana remontaron en la Vuelta va a haber un ambientazo mañana aseguró Fran rodillo buenas tarde hola Gallego y tanto que lo va a ver en el Sánchez Pizjuán y apela a ese matrimonio con la afición y a ese calor de la grada Machín para sumar voluntades a la hora de tratar de ganar al Barça como ocurrió en ese partido de ida del que hablabas ya que entiende que mañana va a encontrarse la mejor versión por el respeto que le tiene en el Sevilla del conjunto de Valverde

Voz 0799 38:49 el Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones eso queremos pensar que es porque no respetan porque estamos compitiendo le todo lo que podemos

Voz 1243 39:01 Navas se recupera ha entrado en la lista vuelven Webber y Banega tras Prince sanción Isabel Escudero lesionado el pasado miércoles ante la Lazio Pita Mateu Lahoz el rival en la Europa Ligue el Slavia de Praga ha caído bien no sí hombre para evitar los cocos y sobretodo tampoco se va a enfrentar a ningún equipo español así que no se puede quejar el Sevilla del sorteo en un día además muy triste para la entidad por la desaparición de Roberto Alés que ha fallecido en el día de hoy el que fuera

Voz 1715 39:26 presidente del club Sevilla esté aquí mandamos un habrá

Voz 1243 39:29 toda su familia y a toda la afición del Sevilla seguimos repasando cosas del día en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0812 39:36 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es una Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 5 39:56 llega una una difería en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas entre sí

Voz 1243 40:03 hoy será

Voz 20 40:05 tiempo que cuando conduce sólo supe lleva te ahora un claro desde dieciocho mil novecientos euros para que cualquier día sea cundía José el tercer unidas destilación hasta el veintiocho de febrero

Voz 37 40:17 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 38 40:28 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 26 40:39 será el sonido de tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que se en Cetelem tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informe

Voz 39 40:55 yo no

Voz 1243 40:59 estamos en Palencia pero hay que seguir en Sevilla para preguntar por el Betis porque la eliminación ayer con el Rennes es un palo muy duro para el equipo

Voz 0799 41:08 voz de de Setién que será

Voz 1243 41:11 dice el día después esto puede afectar al futuro de Setién que tiene todavía la Copa y la Liga Santi Ortega buenas qué tal muy buenas tardes Gallego y además un año de con

Voz 1870 41:20 trato la idea es que no afecte obviamente el crueles

Voz 1243 41:23 John es tremenda en la institución

Voz 1870 41:25 sonados pero están focalizados en la Liga y esencialmente en el partido de la semana que viene frente al Valencia buscando un puesto en la final eso mitiga haría las dudas que hay con el entrenador esperan poder incluso poder gestionar con la próxima temporada otro tipo de de gestión por parte del propio entrenador los partidos pero aumento el puesto de Setién

Voz 1243 41:43 no corre peligro la idea se espera al final del campeón

Voz 1870 41:46 Eto'o y sobretodo el horizonte de la final de la Copa del Rey en el que podría cambiar un poco la percepción de decepción que hay en estos momentos ha partido a las

Voz 1243 41:53 Ana que viene vuelta de semifinales en Mestalla Valencia Betis en los octavos de final el peor rival se lo ha llevado el Villarreal que va a jugar con el Zenit de San Petersburgo sin saber muy bien todavía si esta competición le preocupa mucho a los amarillos que están luchando por no bajar a Segunda División Xavi si de lo que han dicho

Voz 1031 42:11 qué tal Gallego muy buenas bueno pues se evitó los equipos ingleses italianos que era la prioridad pero claro ha caído el líder de la Liga ruso un equipo complicado al margen del viaje largo de la climatología que puede ser un hándicap en esta eliminatoria en Tunceri que además llega reforzado en el mercado de invierno la ida se va a jugar en el estadio cree tosco y la vuelta en la cerámica la Liga siguen siendo obviamente la prioridad pero de momento de momento se espera que esta competición como ante el Sporting de Lisboa sea un acicate por cierto que esta convicción o al menos esta eliminatoria no la pueda jugar mal no Trigueros súper esguince de grado dos tres en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha es decir aproximadamente dos meses de baja los que se perderá pronto de competición el jugador Talavera de la Reina el vale

Voz 1243 42:52 decía va a jugar con el Krasnodar ruso Ximo Balonmano un rival muy asequible buenas

Voz 0962 42:58 muy buenas pues así se entiende por lo menos habitado muchos cocos el Krasnodar además la ida se jugará aquí en Mestalla el próximo día siete a las nueve de la noche luego habrá que jugar la vuelta en tierras rusas a las siete menos cinco el día catorce de marzo eso sí lo harán sin condón cría que ha conocido hoy que le caen dos partidos más ojo había eso para Sergio Ramos para los que puedan provocar tarjetas dos partidos por provocar la tarjeta en el partido de ida contra el Celtic de Glasgow tampoco estará Garay que seguro ya veremos cuánto más se pierde pero seguro va a estar de baja todo el mes de marzo si realmente es una de las

Voz 1243 43:30 ciencias del día la sanción a ese jugador del Valencia que se puede comparar con lo que hizo Sergio Ramos aunque son acciones diferentes con provocó la tarjeta retrasando el lanzamiento de una falta el árbitro estaba claro que lo lo vio Sergio Ramos realizó una falta en el centro del campo y aunque luego confesó que lo había hecho aposta rectificó las imágenes que se vieron en la televisión parece ser que lo tenía planeado el Real Madrid teme que haya un partido más de Sanz John aunque no dos en cualquier caso Antón Meana que es lo último que sabemos sobre ese expediente abierto por la UEFA a Sergio Ramos buenas tardes qué tal Gallego buenas

Voz 0962 44:11 perder porque Ramos ha encontrado un aliado inesperado el árbitro del partido de ida es conmina que cuando la UEFA le ha preguntado con el expediente abierto insiste que él viendo el partido en directo y luego por televisión cree que solamente por las imágenes del campo Ramos no forzó la tarjeta y que por ese motivo no lo puso en el acta ni tampoco el delegado de la UEFA así lo ha explicado el árbitro del partido cuando le he preguntado la UEFA según puede contar la Cadena SER

Voz 1243 44:38 ya veremos qué pasa la semana que viene Si se queda en un partido en dos o tres que sería dramático para el Real Madrid más partidos de mañana en Mendizorroza Alavés Celta de Vigo última hora de los vitorianos Javi Fernández hola hola

Voz 1264 44:53 a Gallego buenas tardes reforzados en confianza después de haber sumado cuatro de los últimos seis puntos de haber dejado atrás la mala racha del último mes ICO una duda saber si va a plantear un trivote como los últimos tres partidos o si va a volver al cuatro cuatro dos en este caso Manu García Wakaso y Brass en la que disputa un puesto junto a Tomás Pina el centro del campo y la duda sería saber si Borja Bastón Diego Roland acompañan a Calleri en punta de ataque el Alavés sólo quiere pensar en la salvación cuando quedan cinco seis jornadas empezará Abelardo tal y como ha dicho hoy hablar de posibles objetivos como Europa

Voz 1243 45:24 el Celta llega en una situación dramática decimoséptimo veinticuatro puntos sólo uno por encima del Villarreal que es el último equipo que marca puesto de descenso con el entrenador Miguel Cardoso cuestionado bueno cuestionado cuestiona Hadid Ximo hasta el punto de que hoy en la conferencia de prensa previa al partido compañero del diario As le ha preguntado a Cardoso Si mañana va a poner una defensa de cinco como ha entrenado durante la semana los entrenamientos serán a puerta cerrada pero el compañero de las

Voz 0799 45:57 ejercía su profesión ser periodista Cardoso se lo ha tomado así

Voz 20 46:02 desde aquí

Voz 1031 46:04 no me repite lo pregunto qué fue lo has dicho cosas antes que estuve trabajando toda la semana se desinfla cómo lo sabes no no me diste es estuve trabajando todas las semanas dice estoy sino cómo lo sabes que es muy es muy curioso porque nosotros no trabajamos condición hay cinco como como uno como sabes una información los entrenos han sido a puerta cerrada tenéis informaciones que no lo soy no me puedes clarificar diría pasado la informa

Voz 1243 46:33 iré puesto los alguien le pasaría la información lo que hemos hecho siempre los periodistas enterarnos de lo que hacían los equipos a puerta cerrada para contarlo una obligación que algunos toman como como una traición cuando es todo lo contrario Clemente Garrido compañero de las ha hecho lo que tiene que hacer Periodismo por lo que le pagan Jacobo Z la cosa está tensa buenas tardes

Voz 15 46:56 viajaban veinte Sheen Pazos a que te complica más la cosa en remojo apartado el equipo vuelve mágico que es la única buena nueva y salvo sorpresa jugará con defensa de cinco salgo que hagan José Mourinho

Voz 1243 47:08 cómo va a cambiar lo que entrenó durante la semana porque un periodista lo haya descubierto él tiene que ir con su idea hasta el final no ya desde el partido que se juega mañana en el Alfonso Pérez Getafe Rayo Vallecano si el Getafe gana la una de la tarde mañana el Rayo en puesto de Champions José Antonio Duro a tiro de Champion derbi madrileño los de Bordalás de nuevo a un punto el cuarto puesto con la duda de Mauro Arambarri en el centro del campo por lo que podría entrar Flamini para cubrir esa posición mañana no va a estar Bruno en el Coliseum último partido de sanción para el canario ante un Rayo que acumula ya tres derrotas consecutivas y quiere volver a transmitir buenas sensaciones con Velázquez e impulsen la lista Gálvez y Medrano se han quedado fuera mañana la una el partido en el Coliseum con Alberola Rojas que este Getafe Rayo Vallecano y mañana San Mamés duelo entre el Athletic y el Eibar

Voz 36 47:51 vuelve Mendilíbar a la que fue durante un tiempo su casa novedades Diego once

Voz 1243 47:55 le qué tal Gallego pues en el las principales