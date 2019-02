Hora 25 (22/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1341

07:39

a mí pues sí haya Mi vida fíjate aparte que estoy emocionado por estar aquí y me he puesto un poco nervioso Juan cuando lo ha presentado como director del Instituto Cervantes pero sí que hemos empezado con Morente cantando un poema que yo explicado muchos años en clase porque es como el gran manifiesto de la poesía simbolista española no cuando de pronto las historias pueden ser confusa porque sugiere más que cuenta pero las sentimientos son claros no confusa la historia clara la pena de la canción de los niño pues Machado a mí me acostumbro a la migración yo soy poeta porque ha mirado a poetas como Antonio Machado me demostró que un poeta no es un ser raro ha elegido de los dioses es un señor que acude a su trabajo que con su dinero paga el traje de la hipoteca me enseñó que la poesía no es la invención de un lenguaje raro sino el tratamiento personal del lenguaje de todos de las palabras de todo no eso me han enseñado a mí Antonio Machado