Hora 25 (22/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:18 dos en cuyos votos se apoyaron PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía ya va dejando claro que sus votos no iban a salir gratis que su capacidad para influir y al tiempo incomodar a la derecha es infinita que para eso no pidieron nada a cambio de sus votos porque saben que la legislatura es larga y que desde Andalucía pueden ir de momento marcando la da hoy hemos sabido que Vox ha pedido una lista con los datos personales nombres y apellidos de los trabajadores de las unidades de valoración integral de violencia de género la gente encargada de evaluar los riesgos que sufren las mujeres es víctimas de violencia machista pidiendo listas de trabajadores en este caso del área de violencia machista uno de los caballos de batalla de la formación de ultraderecha y hay quien les sorprende lo sorprendente valga la redundancia es que alguien se sorprenda de que Vox haga listas en esta ocasión hice que buscan a la gente que no está suficientemente cualificada para ejercer su trabajo es la manera de disfrazar de argumentar una caza de brujas en materia de violencia machista violencia aquellos niegan que equiparan a cualquier otro tipo de violencia esto es Vox el partido que ha pactado con el PP con Ciudadanos cuyo pacto quién reeditar en las elecciones generales del veintiocho de abril y que nadie lo dude los seis

Voz 3 01:26 Aaron con la foto de colon kilos ratifican hoy

Voz 0194 01:29 no nadie del Gobierno andaluz formado por Ciudadanos y PP ha salido en defensa directa de sus trabajadores lo más Simón un acto el presidente Bonilla asegurando que no se va a dar ni un paso atrás pero sin referencia directa a la indecente petición de la ultraderecha es la ultraderecha aunque Pablo Casado y Albert Rivera la blanqueó en y está claro lo que quieren y que quieren influir en el Gobierno que precise de sus votos y está bien que las elecciones generales sean algo así como una segunda vuelta de las andaluzas así nadie podrá decir que no iba avisado a votar a Vox es lo que parece un partido de la ultraderecha

Voz 0194 02:44 bueno para empezar a saber lo que Vox piensa cero quiere hacer en las instituciones no hemos tenido que esperar mucho

Voz 1071 02:49 esta semana ya impidieron una declaración institucional en el Senado en contra de la LGTB y fobia dijeron que ellos estaban

Voz 0259 02:55 en contra de la ideología de género

Voz 0194 02:57 vuele a las listas negras que remiten la verdad a otras épocas

Voz 1071 03:00 Cox ha pedido en el Parlamento de Andalucía lo decías ahora una lista con las personas que han trabajado en las unidades que luchan contra la violencia machista entre los años que trabajaron entre los años dos mil doce y dos mil diecinueve quiere nombres apellidos

Voz 0194 03:13 los datos profesional Sastre buenas noches Ángels Barceló

Voz 1071 03:16 las ha pasado un mes si hacemos memoria desde que Juanma Moreno resultó investido en un pleno que el portavoz de Vox Francisco Serrano ya aprovechó para explicar lo que él pensaba lo que pensaba su partido de la violencia contra la mujer

Voz 6 03:28 en voz señorías creemos en la igualdad y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar pues las víctimas pueden serlo mujeres hombres ancianos niños homosexuales y lesbianas

Voz 0194 03:42 bueno Messi unos pocos días después nos encontramos con este primer movimiento del partido gracias al que gobiernan en Andalucía Partido Popular y Ciudadanos en Sevilla Mercedes Díaz buenas noches

Voz 1541 03:53 hola buenas noches Mercedes que es lo que Vox quiere saber

Voz 0194 03:55 exactamente piden nombres y apellido

Voz 1541 03:58 dos de los profesionales que se encargan de atender los casos de violencia machista que llegan a los juzgados en Andalucía relación detallada con nombres apellidos número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales si estuvieran dados de alta sino también de todos los psicólogos trabajadores sociales y médicos forenses eso dice el escrito que presentaron el miércoles a la presidencia del Parlamento andaluz datos de todos esos profesionales que han integrado en las unidades de valoración integral de violencia de género equipos psicosociales de los juzgados de familia y equipos de menores entre el año dos mil doce y el dos mil diecinueve y confirma la petición ha trabajado años como juez de Familia y fue condenado por prevaricación por alargar la estancia de un padre con su hijo sin dar audiencia a la madre porque el niño quería salir en una procesión

Voz 0194 04:43 porque dicen que lo quieren saber

Voz 1541 04:45 pues Francisco Serrano el parlamentario en cuestión ha escrito en Twitter que los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados altamente ideologizada los íberos que depende la libertad de un acusado o el futuro de unos niños y el portavoz parlamentario de Vox Alejandro Hernández quitándole hierro a un asunto aclara que esto es una esta es una de las muchas peticiones que van a hacer para comprobar el destino que se le ha ido dando a las ayudas concedidas en los últimos años

Voz 7 05:13 pues es una cosa más en todos los muchísimas que os iniciado y que vamos a iniciar para fiscalizar y comprobar que es el destino que se le ha venido dando a diurnas con furia

Voz 1541 05:29 ahora será la mesa que en la que el Partido Popular Ciudadanos y Vox tiene mayoría la que tiene que decidir si tramita o no tramita la petición de ese diputado de extrema derecha

Voz 1071 05:38 el ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente se preguntaban Twitter va a pedir Vox también el nombre de policías y guardias civiles asignados a unidades de respuesta frente a la violencia de género incorporaba una etiqueta que la verdad se ha vuelto tendencia esta tarde todavía lo es es esta apunta a mi nombre

Voz 0194 05:53 Vox que luego Pedro Blanco va va contarnos algunas otros mensajes que bajo esta etiqueta bajos deja hasta que han estado circulando a lo largo de la tarde por las redes sociales pero antes en Andalucía Mercedes más que preguntarte por las reacciones de los partidos quiero preguntarte por la reacción de la Junta de Andalucía

Voz 1541 06:08 el vicepresidente de la Junta Juan Marín de Ciudadanos de quién depende la Consejería de Justicia y sus funcionarios ha señalado que no peligran las plantillas de las unidades de valoración integral de la violencia machista y ha dicho que no habrá pasos atrás en la violencia de género pero sobre la lista de nombres nada dice

Voz 8 06:25 saben cuál es nuestra posición en materia de violencia de género que yo creo que Vox no va a conseguir que ciudadano se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado no sé si se puede hablar más claro lo puedo decir más fuerte pero no

Voz 1541 06:39 el presidente de la Junta se ha pronunciado con palabras parecidas Juan Manuel Moreno ha repetido esta tarde que su Gobierno es garantía de derechos

Voz 0259 06:47 y no solamente que no va a haber ni un paso atrás sino que este Gobierno es garantía de derecho y progreso y bienestar

Voz 9 06:54 para todos los andaluces de manera de verdad de manera eficaz de manera transparente de manera clara

Voz 1541 07:01 a Susana Díaz la líder de la oposición esta petición de Vox les suena simplemente a purga celebrar el

Voz 0259 07:08 día de la igualdad salarial señalando a los trabajadores y a las trabajadora señalando dándolo haciendo lista negra

Voz 0378 07:18 que parecía que en ese país hacía cuarenta años que se quedaron en el camino

Voz 1541 07:24 el sindicato Comisiones Obreras confía en que la Mesa del Parlamento ofrezca una respuesta adecuada gracias Mercedes buenas noches buenas noches hemos escuchado la respuesta que

Voz 0194 07:34 dado tanto Juan Marín como Juan Manuel Bonilla presidente vicepresidente hacen no no mencionan esa petición directa de Vox nosotros hemos pedido al vicepresidente de de Andalucía que esta noche estuviera aquí Nos gustaría conocer cuál es la opinión porque pertenece a su aria esto que está pidiendo Vox sí ha declinado la oferta para para poder hacer una entrevista Hay explicarse en este programa

Voz 1071 07:56 hemos hablado esta tarde en La Ventana con la ex directora del Instituto Andaluz de la Mujer lo fue entre los años dos mil ocho dos mil doce Soledad Pérez así se llama es ahora diputada socialista en Andalucía es

Voz 0946 08:05 cama cómo funcionan estas unidades advertido

Voz 1071 08:08 de que no se puede conculcar la protección de datos hacía esta petición

Voz 10 08:11 quieras solicitudes por mucho que un parlamentario una parlamentaria solicite hizo lo tiene que ver la Mesa de la Cámara

Voz 0378 08:18 la misa a la Cámara que tienen mayoría

Voz 10 08:20 Dido popular ciudadano y Pods y desde luego ciudadano y Partido Popular tienen que el cordón sanitario poner distancia con este grupo político no le pueden permitir ese tipo de de actuaciones porque efectivamente no es que ya estemos bajo sospecha que si utiliza la política como plataforma hará bendita personal Llanos parecer al oficiante

Voz 0194 08:45 José Luis Heredia es presidente del sindicato CSIF en Andalucía muy buenas noches buenas noches puede un partido pedir los datos que pide Bob

Voz 11 08:55 yo entiendo que un partido democrático no puede ni debe afortunadamente la entrada a la función pública está dejada de ideología de entre partidos políticos de exámenes de buena conducta más propio de la época de la dictadura y teniendo que no debe ni puede

Voz 0194 09:12 con qué fines crees que cree que lo que los piden

Voz 11 09:16 no lo sé no se han sido Fine me imagino que sí que eso sí que el tema ideológico

Voz 0194 09:24 en cualquier caso yo no sé si habéis hablado ya con los representantes de los partidos políticos del Gobierno para que estos datos no circulen para que no se lo pasen Nos habéis tenido algún tipo de contacto con el Gobierno

Voz 11 09:35 sí hemos tenido y es de las sino que Juan Marín ya manifestado en distintos periódicos que que no habrá ningún problema y que yo no están dispuesto a ahí bueno yo quiero confiar que tengo que

Voz 0194 09:51 hemos intentado hablar con trabajadores nos hemos puesto en contacto con algunos trabajadores que no han querido ponerse supongo que por miedo a represalias supongo no algunos lo han dicho en qué situación deja esto a los trabajadores tienen razones para temer por sus puestos de trabajo

Voz 11 10:11 pero que no que no lo no trabajado quitaremos atento a lo trabajadores

Voz 0194 10:21 no tipo no tienen qué te no tienen por qué tener miedo pues José Luis Heredia muchísimas gracias y muy buenas noches muy buenas noches hasta luego buenas noches venga pues abre la tertulia con esta petición de Vox le pides una petición al Parlamento nombres apellidos quiere conocer quién es esa gente que está trabajando que ha trabajado en el área que controla que vigila todo lo que tiene que ver con la violencia

Voz 0436 10:46 género Cristina yo las claves del día he dicho que bueno es muy legítimo pedir información sobre el destino de subvenciones públicas sí bueno hay ya sabemos que que Bosti una una obsesión bastante inexplicable sobre el tema de la violencia de género y puede pedir bueno que se está ahí es muy lícito además pedirlo en que se está empleando si está empleando bien el dinero que que que se dedica para la lucha contra esta lacra social el problema es que no pide eso el problema es que está pidiendo datos personales los trabajadores que están en torno a la lucha contra la violencia

Voz 0194 11:20 no te puedes perder las partidas presupuestarias es grande

Voz 0436 11:22 gente y eso pues oye entra dentro de de bueno de deciden enfocara si su actividad parlamentaria pues muy bien escrito que lo pudiera pedir pero en este caso lo que está pidiendo algo que sueña bastante a señalamiento que es una sobre todo a que cuando tenga sus nombres que va a hacer preguntarles por ideología preguntarles qué piensan que que que cuáles son sus ideas políticas osea no tiene mucho sentido se supone que el paro su cualificación pero damos por hecho que bueno que estamos hablando de médicos estamos hablando de psicólogos estamos hablando de gente que suponemos que está cualificada para para ejercer el cargo que ejerce es cuando menos muy muy inquietantes verdad que suena un poco a a esto de las de las listas negras creo que ha dicho la ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz porque lo que no entiendo es el el empeño por conocer datos personales en todo caso lo tiene que decidir la mesa la mesa parece que se va a escudan en la ley de protección de datos e Innova ofrece este este tipo de en formación a Vox porque yo creo que es que no está fundamentada ni está justificado otra cosa por ejemplo es que pidiera que número de personas estancada en cada apartamento que profesiones de que qué cometido hace cada uno y si están lo suficientemente cualificados para ello bien cuánto peso Donald emplea cada cada cada área de la Junta que está dedicada esto pero los nombres y apellidos cuantas veces hemos criticado por ejemplo cuando los partidos políticos no criticaba no medios muy lícito compartido político critica un medio porque no les gusta la información cuantas veces hemos criticado que es la que señala con nombres y apellidos a los periodistas que eso era una práctica bastante habitual de Podemos que siempre hemos criticado tú eres muy libre por supuesto de criticar como hacemos los periodistas nuestra labor pero no del señalamiento yo esto suena eso a señalamientos

Voz 0378 13:11 Nos

Voz 1170 13:12 bueno a mi me parece que ahora ven que la verdad es que no sé muy bien explicar lo que lo que quiero decir por qué porque me parece una cosa tan absurda y tan completa en una patochada de tal calibre que verdaderamente no se queda eh atónito yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia personal del líder de de de Vox en Andalucía yo creo que hay una digamos hay una obsesión esa si a mí me me castigaron me me me acusaron de prevaricación por dar una cosa que decían que no tal y a partir de ahí todo el ámbito pero lo tengo que cargar porque estos una indecencia que acabaron con yo creo que es un elemento personal hecho hecho público y que además evidentemente el líder de la formación en Andalucía pues ha impregnado todo de la formación luego hay otra cosa que va a valorar la cualificación de que que claro juguetes les engaña que los jueces son imbéciles y Le piden un informe al señor que pasa por la calle es que a mí me parece es completamente idiota es decir un juez pide un informe pericial de gente absolutamente competente otra cosa es que seamos capaces de decir que un médico es bobo que no sabes

Voz 0194 14:22 claro que en cualquier caso habrá los mecanismos porque sea me para detectar que no hace bien su trabajo pues

Voz 3 14:29 pero lo vas a hacer otra cosa los funcionarios no no evaluó los funcionarios gestionan

Voz 1170 14:33 tramitan los papeles pero una cosa como si alguien contratado sin ningún tipo de formación y a dedo fuera el que le elevara al juez un informe pericial por tanto me parece un disparate de tal calibre que me parece que es esta cosa de comentarlo durante media hora y luego a asombrar nos de que hay un partido de estas características que todavía las encuestas llegó aunque está en un diez con un once por ciento de de intención de voto me parece verdaderamente sorprendente

Voz 0378 15:02 a mí sinceramente no me parece una patochada me parece que es reflejo de lo que vos piensa dice exigió en su documento al Partido Popular cuando estaban negociando y que no tuvo por eso creo que como acabe esto va a ser un examen para él para el Gobierno y para el Partido Popular y Ciudadanos que yo creo que no pueden a aceptar esta petición no pueden aceptar por lo que se ha dicho aquí un parlamentario lo que pasa que los de Vox se creen que que lo de ser parlamentario sólo ser diputados incluso ser el miembros un Ejecutivo donde afortunadamente todavía no están significa que pueden hacer lo que les de la gana tienen que aprender que la ley en democracia no permite hacer determinadas cosas vamos a ver un parlamentario puede pedir información está en su derecho para poder ejercer su ejercer su labor de de diputado mejorar o cambiar las cosas pero si de verdad quisieran quisiera saber eso cómo funcionan esas unidades de violencia de género no necesitaban pedir nombres y apellidos con decir en la en cada unidad

Voz 0194 16:34 cuántos psicólogos colegiados decía Christine Juan

Voz 0378 16:38 los médicos hay cuantos profesionales de tal como se compone en definitiva una unidad de de violencia de género que preparación tienen vale muy bien cuando tú pides nombres apellidos y número de colegiado además es que bueno me no me sorprende pero es tan extraño en un juez que que pida eso que solamente puedes entenderlo por lo que decía Juan Carlos porque es una obsesión personal no solamente porque expulsaron por prevaricación tienen un libro escrito sobre violencia de género que tiene un título que es es muy demostrativo no la dictadura de género una amenaza contra la Justicia y la Igualdad bueno es llevar el título de esa de esa de ese libro que ahora que es diputado y se cree que siendo diputado este Jo ex juez puede hacer cualquier cosa pues llevarlo a la política

Voz 0194 17:37 además de de de la obsesión que seguramente es así el hecho de de ir presionando a la derecha a PP y Ciudadanos para que tengan que retratarse en cada una de las peticiones

Voz 3 17:47 vaya haciendo pero teniendo en cuenta que estamos

Voz 0194 17:49 de dice antes de lo de escáneres casi una segunda vuelta de el experimento lo tuvimos en Andalucía no ahora que pasen las generales bueno ir apretando a la derecha

Voz 0378 17:57 bueno yo creo yo creo que la derecha en hay cosas en las que no puede ceder a mí mira si piden que en vez de El IRPF sea de él pues no se del cuarenta y cinco sea del XXXV pues eso lo pueden negociar pero

Voz 0436 18:15 hay cosas en las que no se puede ceder ni la

Voz 0378 18:17 la derecha ni la izquierda IU y el Partido Popular y Ciudadanos pero sobre todo el Partido Popular tendrá que ver muy mucho que cesiones hace que habla tanto de cesiones del Gobierno de Sánchez a los independentistas tiene que cuidarse mucho de las cesiones que hace ya hay veces que vale más ir a la oposición o convocar unas elecciones que no tener el Gobierno si es para hacer estas cosas

Voz 3 18:45 en fíjate yo creo que este tipo de cosas es lo que le puede venir bien al PP para marcar

Voz 0436 18:50 instancias con Vox el línea de marcarlas eh

Voz 3 18:54 pero vamos a ver pero vamos a ver marcarlas se acepta no retratado yo creo que una manera desmarcarse es verdad que ha dicho Juan Manuel Bueno Vanilla no vamos a dar un paso atrás pero una manera desmarcarse Juan Dato de Iker

Voz 0194 19:09 trabajadores esta que tenía yo

Voz 3 19:11 te lo digo yo creo que posiblemente esté

Voz 0378 19:14 en callados porque es tener mandos de razones jurídicas porque efectivamente un parlamentario puede pedir lo que quiera lo único que hay que ver es si la protección de datos

Voz 0436 19:26 ampara el que en sede o el que no Sara eso tienen que posiblemente un informe pero igual que el otro día en el Senado cuando se quiso aprobar una resolución el eje TBI de en el tema vinculado que lo que era el tema del deporte y el senador de de de Vox

Voz 3 19:42 este nuevo tonada dan yo creo que no hay nada

Voz 0436 19:48 en realidad no porque es que no sé

Voz 0378 19:50 cuota las las inminentes

Voz 0436 19:53 el acto tienen que tienen que estar de acuerdo todos los grupos y esta no salió

Voz 0378 19:58 que no luego no se pueda no salió efectivamente

Voz 0436 20:01 te les sirvió a muchos senadores del PP para decir esto es lo que marca la diferencia si en este tema pues marcar sus distancias y marca la diferencia LIC en al al diputada de Boss reformular la petición de información porque la Ley de Protección de Datos no sin dar datos personales de los trabajadores pues hombre pueden yo creo que puede ser una ocasión de marcar distancias del PP con respecto a Vox y sobre todo estando de campaña electoral

Voz 1170 20:28 pues el veintinueve de abril yo creo en muchos casos está influido mucho por eso porque nadie sabe dónde situarnos estamos en un momento donde verdaderamente como nadie sabe exactamente si las encuestas dicen algo que se aproxima la realidad sino en una casa próxima la realidad si lo vas a necesitar a Vox y no los vas a necesitar yo creo que ahora mismo en lo que va a hacer creo no tengo pero lo que va a hacer el PP de de de Andalucía y el propio de Ciudadanos es decir me parece muy bien y dentro de dos meses ya veremos si la cosa se duerme así como si no existiera yo creo que el camino

Voz 0378 21:03 tal vez porque es una baza para el resto de los partidos de izquierda incluido para ciudadanos

Voz 1170 21:09 pero en Andalucía ya está agotada quiero decir

Voz 3 21:12 no no tiene que tienen a nivel nacional tiene que volver pero tienen tienen municipales verdad claro pero tiene tiene las municipales y tienen mucho peso en las generales legales que tienen derecho a todos

Voz 1170 21:26 depende del veintinueve de hombre tiene un peso

Voz 0436 21:28 no da Lucía tiene un peso de cuántos diputados

Voz 3 21:31 son sesenta una barba dos o sea que yo no no dan una

Voz 0378 21:37 después rápida es darle bazas a PSOE a Podemos y bueno

Voz 0436 21:43 este es un tema que te viene bien para diferenciar a sí pero eso tienes que

Voz 0194 21:47 gerencial pero insisto es Francia

Voz 1170 21:49 Pepe quiera diferenciarse de tal de una forma tan radical y de marcar unas distancias

Voz 0194 21:54 mí tampoco se desmarcan los toda para llevando decía decía Sastre que durante toda la tarde a través de las redes han estado circulando mensajes de tuit Mahmud apunta mi nombre Vox Le he dicho Pedro respetamos unos cuantos saber quién

Voz 1715 22:09 venga el primero que voy a leer es de a la consejera de Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía que ha escrito un tuit con el hashtag apunta mi nombre posts que dice lo siguiente

Voz 0194 22:21 que tampoco ha querido ser entrevistada en Hora Veinticinco ella

Voz 1715 22:23 pues en Twitter ya sabes que los vascos hablan ya habla mucho no dice literalmente vamos a seguir trabajando con todos los recursos y medios para acabar con el asesinato además Mujeres por la violencia machista News ni un segundo de distracción frente a las ocurrencias así las califica de Vox otros mensajes por ejemplo Daniel dineraria se sabe filósofo y qué tal si de en vez de o además de que apunten nuestros nombres les ganamos las elecciones con exacta que apunta mi nombrada Larraz eh otros mensajes de gente anónima con ese mismo hasta con esa misma etiqueta Marcos Torre dice hola Andalucía Vox soy abogado del turno de oficio de violencia de género y me dedico para combatir la violencia machista anote mi número de colegiado es el quince Bill XXXIII de el Colegio de Abogados de Sevilla vea aquí ido también a través de Twitter apunta mi nombre Bosch porque a mí también me vais a tener enfrente pero añade pero a todos los que estéis de este lado recordad que la lucha no está en Twitter que la lucha está en la calle en desmentir cada barbaridad que la gente repite como un mantra is sobre todo en ir a votar el veintiocho de abril y un último mensaje Laura también a través de Twitter Laura Torres dice yo también trabajo contra la violencia de género en todas sus manifestaciones física sexual psicológica simbólica institucional ya estás tardando en apuntarme apunta vino

Voz 0194 23:41 bueno pues si faltaba algo hay una reflexión que ha hecho hoy el Papa que va a generar polémica ya está generando hasta ahora saben que desde ayer el Vaticano celebra una cumbre contra la pederastia que ha convocado el propio Papa Francisco corresponsal Joan Solés buenas noches

Voz 1170 23:55 buenas noches Angels in intervenía en esta cumbre una moto

Voz 0194 23:57 GER experta en Derecho Canónico y a partir de su intervención el Papa ha llegado a pronunciar literalmente esta frase abro comillas todo feminismo acaba siendo un machismo con falda rocosa cierro comillas

Voz 0946 24:11 por increíble que parezca así consta en el comunicado oficial de la oficina de prensa del Vaticano sobre las palabras que Francisco ha dirigido a los ciento nueve responsables de la Iglesia en la cumbre a puertas cerradas sobre los abusos sexuales a puertas cerradas razón por la cual no hay audio vídeo del momento en que las en que ha pronunciado esta frase sólo disponemos de la transcripción facilitada por la oficina de su portavoz agradecer la intervención de Linda quizá Quini subsecretaria del dicasterio de laicos familia hay vida equivalente a un Ministerio de Asuntos Sociales el Papa ha afirmado traduzco textualmente cada feminismo termina por ser un machismo con

Voz 0194 24:52 la jornada de hoy se dedicado a la transparencia de las responsabilidades dentro de la Iglesia y se ha escuchado el testimonio del cardenal de Chicago que es una de las diócesis

Voz 0946 25:00 ponte más abusos han anunciado sí ha intervenido el arzobispo y no tanto como cardenal de Chicago sino en calidad de presidente de la Comisión de protección de menores del Vaticano realmente Ángels ya hemos perdido la cuenta de que diócesis registra el mayor número de abusos y Chicago Boston o Nueva York tras la publicación la semana pasada de una lista de otros doscientos ochenta curas pederastas en esta ciudad desde los Estados Unidos cúpula ha defendido que el conjunto de Conferencias Episcopales del mundo deben actuar de forma conjunta deben exigir responsabilidades internas deben generar las medidas de prevención necesarias contamos ayer que Francisco ha presentado a los ciento noventa obispos arzobispos cardenales patriarcas un documento con veintiuna medidas urgentes Moi les ha regalado por decirlo entre comillas el brutal e informe de las Naciones Unidas sobre violencia contra menores en ciento noventa y cinco países muy significativo sin embargo Ángels a estas alturas a dos días de la conclusión de esta cumbre ya parece claro que el Vaticano no va a imponer medidas urgentes sino que trasladará a las Conferencias Episcopales de cada país y a sus presidentes todas las competencias de investigación procesamiento atención a las víctimas de prevención y lucha contra pederastas y violadores algo así en menor medida como lo que sucede con la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos no puede decirse que el Vaticano en ambos casos el Vaticano que organiza esta esta cumbre se lave las manos pero sí podemos decir que la

Voz 1170 26:39 jerarquía eclesiástica romana Stein

Voz 0946 26:42 picando a los obispos y a las conferencias episcopales que cada uno cada una se lave la ropa sucia en su propia

Voz 0194 26:50 que cada uno Olimpia eso casa Joan muchas gracias

Voz 0946 26:52 a vosotros buenas noches decían

Voz 0194 26:55 vertido de Swan eh no no esperáis que haya conclusiones porque ya han dicho que no habrá conclusiones de esta cumbre no harán los dice no va a imponer medidas urgentes y además lo que va a decir es que cada cada diócesis haga lo lo que tenga que hacer ya vemos cómo quiere como la Conferencia Episcopal Española actuado hasta ahora toda doce cinco minutos porque tenía esta cumbre porque hasta entonces no ha hecho absolutamente nada y en medio de todo esto esa frase todos feminismo acaba siendo machismo con falda que dice Papa Francisco durante

Voz 0378 27:24 he oído nada Él es el papa el papa no entendía nada y mira creen en las veintiún medidas a mi me parece que es también cortas me parece que

Voz 12 27:34 sobre todo lo que se refiere a al silencio

Voz 0378 27:38 no han tapado las referencias episcopales de cada uno de los países lo que les atañe a ellos pero me parece todavía más decepcionante esa única conclusión que hay no que es que sean las propias las propias conferencias porque la cercanía de las Conferencias Episcopales de cada país han al a las persona es que han cometido ese tipo de delitos puede hacer más difícil el el lavado que no si fuera el propio Vaticano el que creara una especie de tribunal que que investigara juzgara en cada uno de los casos yendo a cada una de las diócesis lo lo que ocurre o denunciando ante la justicia que es lo que tienen que hacer aparte de expulsar pero eso ya es una cosa de ellos que no nos compró no nos compete a los demás desde luego para lo que se había anunciado con el bombo con el que se ha hecho la la cumbre muy decepcionantes Juan Carlos

Voz 1170 28:44 a mi me parece que es un tema que claro yo oigo muchos comentarios y bueno es hay muy pocos casos si los comparamos con otros ámbitos yo siempre digo lo mismo sí pero la Iglesia es un ámbito especial con que haya un caso ya es extremadamente graves

Voz 0194 28:59 es cierto que haya tampoco no sea se conocen pocos se conocen pero eso que a partir de trabajo periodístico se se están conociendo más

Voz 1170 29:06 lo que yo estoy ya está dispuesto a aceptar que son pocos me parece bien pero si es que no es un problema de cantidad es un problema de calidad la Iglesia se basa en una especial condición de fidelidad de de elementos simbólicos de elementos afectivos por tanto no puede fallar si falla en esto verdaderamente Sun in su grado de atención por parte de de los ciudadanos pues evidentemente es es es es bajo él no no se relaciona en términos civiles a Mike castiguen al a un cura pederasta no no me importa en términos religiosos me parecerá bien es una medida simbólica pero no me eso no me está los tribunales de justicia lo que no puede ser es que un silencio que no se encima de la mesa de bueno los casos han pasado que se afronte una institución sana los afronta los afronta con valentía y iré tomando las notas de los que han pasado y haciendo todo para que no se puedan repetir a mi me parece que es un poco la ante un escándalo importante vamos a hacer algo para al final no hacer nada

Voz 0436 30:11 y la verdad es que me me han decepcionado porque en buena medida yo creo que con con este papás había dado un impulso a un asunto que los dos papas anteriores fundamentalmente Juan Pablo II ya empezó con Benedicto un poquito más pero Juan Pablo II en todo momento ocultó yo digo Isabelle ha tomado en serio ID hecho yo creo que el diagnóstico que había hecho el Papa en el diagnóstico de la realidad que se estaba viviendo de los casos tremendos de Estados Unidos de de Irlanda Chile que es donde más base explotó esta cuestión no que había empezado pues bueno la iglesia dar un un giro un giro radical en esta cuestión ya en muy buena medida esta esta cumbre era la demostración no de ese giro radical de que iniciamos una nueva etapa y yo creo que con todo lo que sea conocido con todo lo que se ha ido destapando tomar finalmente la decisión de que sea cada conferencia episcopal la que decida cómo se organiza en fin

Voz 0194 31:08 el protocolo de veintiún puntos es sabes

Voz 0436 31:11 de hecho un buen diagnóstico pero no haber llegado a un buen remedio porque al final resulta que han sido esa es conferencias episcopales las que han ido tapando porque aquí hay dos tipos de culpables unos el que ha ejecutado los hechos el violador el abusador y otros que ha mirado para otro lado

Voz 0194 31:27 el que ha mirado para otro lado o sea que yo

Voz 3 31:30 bueno yo creo que lo sabía lo sabía lo sabía porque has cambiado me refiero que sabiéndolo o no mira para otro lado cuando saber algo dice bueno sí pero bueno mira para otro lado y no hace nada pero por ejemplo hay casos y por ejemplo incluso donde incluso son

Voz 0194 31:47 decía dinero a la víctima que denuncia

Voz 3 31:50 ahora el silencio cambian se iba cambiando de de parroquia para que bueno para para no para

Voz 0436 31:56 a seguir el ya me ha decepcionado en muy buena manera que vuelvas a poner en manos de unas de unas conferencias episcopales diócesis que son las que han fallado estrepitosamente es verdad que muchas de ellas como la alemana decidieron abrir una investigación interna sería con expertos y especialistas pero hombre yo creo que aparte de un protocolo el Vaticano debería tener una una digamos mando en plaza sobre este asunto y ser el principal órgano supervisor de si esto se cumple en todos los países y estamos hablando además de países donde puede haber población especialmente vulnerable porque bueno pues los países digamos económicamente más débiles puede haber una población infantil especialmente vulnerables es decir que esto esto esto no balde con que se deje de vigilante

Voz 3 32:44 no qué puede está rodeado de Picasso es la cabeza de la Iglesia tiene que actuar como cabeza de la Iglesia

Voz 0047 32:50 otra otra situación no no no no

Voz 1170 32:52 me cabe otra posición que asumir es verdad que

Voz 0436 32:55 las conferencias episcopales gozan de bastante libertad porque aquí muchas veces para no cerrar no han pero aquí muchas veces los gays si os acordáis con muchas veces con los con los religiosos independentistas cabía bueno y que hace la Conferencia Episcopal y no sé que tenían un cierto ámbito de libertad la Conferencia Episcopal que bueno que Vaticano decía no estos temas no me meto pero en este caso

Voz 3 33:16 en este caso se terminó de cabeza y yo creo que estaban esperando que el Papa la palabra de Castro

Voz 0436 33:27 volver a delegar que Angels

Voz 0378 33:29 estoy dándole vueltas a la frase del Papa

Voz 0194 33:32 se fue hervido todo feminismo acaba siendo un machismo con falda

Voz 0378 33:36 es que no lo entiendo dije antes que no entendía nada al Papa pero lo que no lo entiendo soy yo porque no sé qué quiere decir no

Voz 0194 33:45 como el machismo viene decir no entiendo yo que viene a decir es que mismos como el pero que el feminismo va en contra de las mujeres porque va en contra de los hombres no que actúa como mujer feminismo actuó como el machismo ya sabemos hagan hacia las mujeres a lo mejor está queriendo decir hacia los hombres el feminismo hacia los once se llaman

Voz 3 34:05 bueno interpretado ya pero no acaba de noche negaba los derechos de los hombres claro es que

Voz 0436 34:10 a comparar feminismo

Voz 3 34:13 es difícil entendido nada habla

Voz 0436 34:17 con dos ese es el discurso claro claro esperamos es es el dispersos que le pero es que la Iglesia tiene otro problema que estábamos hablando de la pederastia tiene otro problema que ese a asumir el papel de la mujer de la mujer en la Iglesia cuando se hablaba del tema de los abusos a las monjas que también lo denunció el Papa efectivamente dado ya no sólo la curioso

Voz 1170 34:39 perdóname que te es que lo hace quince días parecía que decía todo lo contrario Pilar

Voz 0436 34:45 no es que me queman se verás tú sabes cuando el denuncian los abusos contra las monjas ya no sólo de los abusos de violaciones y abusos digamos de índole sexual sino cómo ha utilizado a las monjas como criada así como ciudadanas de segunda de segunda categoría es que en el fondo lo que debe hacer es un repaso de cuál es el papel que la Iglesia reserva para la mujer

Voz 0194 35:03 y entonces a lo mejor ahí

Voz 0436 35:06 lección de por qué ha pasado determinadas cosas por conocida era la desbloquea religiosas de segunda categoría

Voz 0378 35:12 a lo mejor si se lee la Biblia ve que no hay nada en La Biblia que diga que la mujer tenga que tener el papel que tiene la Iglesia

Voz 0259 35:19 total como como citabas Yuan

Voz 0194 35:22 como en el tema de de Franco voy a entrar en el serial en el que el Gobierno ya ha convertido la exhumación de Franco y de los caídos porque hoy tenemos la confirmación de que el Gobierno trató de instalar de difundir un mensaje que no era él miércoles Moncloa hizo saber que el Vaticano les había remitido una carta sobre esa exhumación la idea que quería trasladar Moncloa era que con esa carta tenía el apoyo de Roma del Vaticano pero la verdad lo cierto es que nunca llegó a enseñar esa carta la carta no decía lo que Moncloa le hacía decir Mariola dolorido buenas noches buenas noches grandes vamos a explicarlo por partes empecemos por contar que el miércoles el Gobierno mandó a los periodistas un párrafo una entrecomillado pero nunca mostró la carta que decía ese párrafo

Voz 0259 36:08 bueno pues el secretario de Estado del Vaticano Pietro para le dice a la vicepresidenta Calvo lo que todos ya sabíamos en realidad sobre la postura de la Iglesia y abro comillas como dices deseo reiterar lo que le enseña en la reunión de octubre es decir que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales de Franco si la autoridad competente así lo dispone a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos fue recordado seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento de respetar las a las autoridades civiles cierro comillas

Voz 0194 36:42 eso es lo que decía el mensaje de Moncloa el que el que trasladó Moncloa pero la carta que di

Voz 0259 36:47 se dice mucho más muy interesante

Voz 0194 36:50 voy a abrir Comillas la Santa Sede

Voz 0259 36:53 no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española sigue la misión

Voz 0194 36:58 la controversia que ahora es Obama

Voz 0259 37:01 Eto'o de un recurso ante el construí ante el Tribunal Supremo es competencia del Estado español y está sometido al derecho y a la justicia española Fin de la cita dentro

Voz 0194 37:10 es que lo que es lo que el Gobierno ha querido ocultar

Voz 0259 37:13 bueno pues que el Vaticano y la Iglesia española no se van a meter siguen de perfil las manos ni apoya ni Seopan

Voz 1170 37:19 pone menos cuando

Voz 0259 37:21 va a continuar en manos del Supremo el asunto porque los nietos de Franco van a presentar en los próximos días un segundo recurso ante el alto tribunal contra el acuerdo aprobado recordemos por el Consejo de Ministros la semana pasada para sacar al dictador del Valle de los Caídos también omitió por cierto el Gobierno que la vicepresidenta Calvo pidió en enero ayuda al Vaticano para que tomase medidas contra el prior no Santiago Cantera por los obstáculos que está poniendo para la exhumar

Voz 0194 37:48 con tienen tenemos o tendremos esa carta

Voz 0259 37:51 no son las once menos veinte no casi de la noche y el Gobierno todavía no la ha hecho pública ni lo piensa hacer nos han dicho Fuente

Voz 0194 38:00 desde la vicepresidencia en la última llamada de esta

Voz 0259 38:02 tarde y mira que hemos hecho varias llamadas sin ningún éxito por cierto después de que el diario El Independiente sacará esta mañana una carta

Voz 0194 38:10 lo que conocemos es porque lo ha publicado en independiente luego ir contigo contigo Pristina

Voz 0047 38:15 en la rueda de prensa del Consejo de Ministros serán nuestra compañera Adela Molina quién preguntaba a Laporta

Voz 1667 38:21 voz que no sabía de qué le estaban hablando exactamente

Voz 0259 38:23 yo quería saber porque el Gobierno no difunde íntegra la carta que el secretario de Estado del Vaticano remitió hace unos días a la vicepresidenta Carmen Calvo en la que hoy hemos podido leer que el Vaticano además de decir que no se opone dice

Voz 0011 38:37 también que no va a intervenir en una cuestión que es de jurisdicción española recuerda que la controversia está pendiente de recurso en el Supremo ITA a entender que no va a tomar ninguna medida ni va a obligar a hacer nada

Voz 0378 38:52 al prior del Valle de los Caídos muchas gracias

Voz 13 38:58 la verdad es que no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta eh creo que haya ningún problema no no no lo conozco al menos no he sido yo no tengo ese esa sensación de que no es de que hay algún problema lo que sí todos hemos podido a ver es que efectivamente el cardenal paro Lin dice que no se opone es decir que esa es la cúpula eclesiástica como todo el mundo sabe lógicamente eh también le dice al del Valle de los Caídos que no se puede oponer a la facultad que tiene el Gobierno de España la autoridad civil para poder exhumar los restos de Franco eh en ese punto estamos es decir hemos acabado la actuación administrativa Si bueno pues que el Gobierno tiene tiempo procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio y como les he dicho pues bueno ha sido un procedimiento absolutamente garantista hasta aquí hemos llegado con el final con la finalización de la actuación administrativa

Voz 1667 40:09 en ese momento Adela preguntas y entonces el Gobierno va a enseñar la carta la ministra Teresa Ribera que comparecía junto a Cela propone que a lo mejor no la enseñan porque tiene referencias privadas entre la vicepresidenta Calvo y el secretario de Estado del Vaticano paraliza la portavoz pues vuelve a navegar llega a afirmar que han estado manejando unos cuantos párrafos

Voz 14 40:31 es que estas la familia de sabemos cosas

Voz 13 40:35 no lo sé yo no sé no sé si en la carta hay algo personal o nadie algo personal pero en fin no es que no les puedo contestar pero en fin les voy a dar fin intentaré informarme para responderles y hemos estado manejando unos cuantos párrafos no el no hemos tenido eh que no sea donde lleva la pregunta quiero decir a que usted cree que la Iglesia no va a permitir que aquí vivimos en un Estado de Derecho la facultad es del poder civil y obviamente las garantías están en el tribunal

Voz 1667 41:15 tal cual acaban de escuchar dice Cela que no sabe adónde lleva la pregunta de Adela y es ella la portavoz la que pregunta a la periodista si cree que la Iglesia no va a permitir la exhumación ya que es interpelada nuestra compañera trata de aclararle pero en ese momento el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver

Voz 0047 41:32 interviene corta la pregunta

Voz 0194 41:41 hablamos lo Se le voy a decir no es una conversación pero no hay problema en publicar la carta lo decía Cela sin embargo como explicamos la carta sigue bajo siete llaves Mariola que explicación más allá de lo que ha pasado en esa mesa el Consejo de Ministros que explicaciones da el Gobierno pues que no se puede hacer pública porque es una carta personal esprín

Voz 0259 42:01 dada de paro leen a la vicepresidenta Calvo y no nos han dado ninguna explicación sobre los motivos de haber ocultado los párrafos sustanciales de la misiva claro

Voz 0194 42:11 creo que tampoco tiene del Gobierno Mariola es cuándo se producirá la exhumación

Voz 0259 42:15 evidentemente porque dependerá del Supremo y quiero recordar que en el primer auto que emitió en diciembre en el punto nuevo el Supremo establece el acuerdo de la exhumación no podrá ser ejecutado sin que previamente la familia haya podido recurrir esta sala se haya pronunciado respecto así que el gol Brno no lo puede hacer sin el aval del Supremo tendrá que esperar por su decisión primero sobre la suspensión cautelar de la exhumación luego después sobre el fondo del asunto que que esto ya va a ir para largo

Voz 0194 42:45 gracias Mariola hasta luego alguna

Voz 1 42:48 los eh a la vuelta vamos con el análisis de este episodio de este cerrazón del Gobierno entregar la carta y este episodio que se ha vivido en la rueda de prensa el Consejo de Ministros veinticinco

Voz 1 47:07 hay muchos Bertolo la tertulia Garmendia

Voz 0194 47:10 veo Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez voy contigo Cristina porque si conocemos parte de esa carta que el Gobierno se niega a repartir entre los periodistas a pesar de que se lo haya pedido más lo ha pedido todo el colectivo y especialmente Ángela Molina en esa rueda de prensa con la ministra portavoz y no quieren darle lo que sabemos

Voz 0436 47:29 porque lo que tienen y hemos tenido acceso al contenido de las dos cartas también en la vicepresidenta Carmen Calvo efectivamente su interpretación interesada que da el Gobierno el miércoles no tiene nada que ver au digamos que que que se contradice muy buena medida con lo que acaba diciendo el Vaticano a fin de cuentas de que bueno de que esta es una cuestión que ya está en la Vito jurídico y que habrá que esperar a lo que diga el Supremo irá yo creo que es el intento de mantener la ficción de que es el Gobierno el que mantiene la iniciativa en este tema no no sé muy bien no además vamos a ver los que hemos sido yo no está donde el Consejo de Ministros hoy pero los que hemos sido durante años a consejos de Ministros sabemos que que los que comparecen hay días que se responden con mayor o menor fortuna pero en definitiva se llevan una previsión de todas las preguntas que se le pueden sabes cuáles son los demás y prevé

Voz 0194 48:18 lo que te puede que que la ministra

Voz 0436 48:20 la portavoz de no imaginar han y su equipo que se eleva preguntar sobre el tema de la famosa carta que estaba ocultando que estaba ocultando Moncloa me pareció de verdad un fallo de previsión no sé si su fallo de previsión no no sé exactamente cómo calificarlo que no llevara un argumentario más más normal cuando hizo buenos que la carta contiene elementos personales ya pero es que los párrafos que no han dado a conocer no tiene ningún elemento de índole personal que pueda afectar a la relación entre el nuncio y vicepresidenta han ocultado de manera consciente determinados aspectos de esa carta porque entienden que no les vienen bien porque entienden que no mantiene la ficción que ellos están manteniendo desde el mes de julio osa en el fondo Franco ha sido ya exhumado en no menos de cuatro veces fue exhumado en verano fue exhumado a finales de año fue exhumado en a en enero y no sabemos cuándo Pedro que cierto porque el propio Gobierno el que sido puesto local

Voz 3 49:17 ha ido marcando las Fed claro

Voz 0436 49:19 pasaron de Julia decir bueno si nos nos nos llevó nos dejamos llevar por la emoción a bueno sería a finales de de de el año dos mil dieciocho luego nos dijeron en enero ahora ya no se atreven a decir bueno por lo menos tener la vergüenza torera de no atreverse a decir una fecha pero yo creo que ha sido esto este tema improvisó desde el principio cosa que a mí me sorprende porque ya lo intentó Zapatero ya en aquel momento ya se supo lo que iba a pasar en muy buena medida ya han ido de improvisación en improvisación y hará ocultando parte de de de de de veracidad Juan Carlos

Voz 1170 49:52 yo no puedo dejar aunque sea viernes lo de la ministra portavoz es una vergüenza total es decir no no no

Voz 0047 50:00 podemos ahorrar calificativos