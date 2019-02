Hora 25 (22/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 Carlos Jiménez la semana pasada empezó poniendo el foco político en ciudadanos esta semana empezó poniendo el foco político en Ciudadanos por su decisión unánime de vetar cualquier acuerdo con el PSOE en las generales y la misma semana termina con la atención puesta otra vez en ciudadanos pero esta vez no es por una decisión sino por un nombre concreto que alguien ha tenido interés en poner en círculo nación en las quinielas y es Inés Arrimadas Óscar García buenas noches Ángels buenas noches hay quien dice en ciudadanos que Arrimadas va a dar el salto desde el Parlament de Cataluña al Congreso hay quién dice ciudadanos que no lo va a dar ella al menos hasta mañana no dice nada

Voz 1645 00:36 si a esta hora de la noche ella sigue guardando silencio aunque parte de su entorno está convencido da por hecho que mañana Inés Arrimadas en un acto que tiene a las doce del mediodía en Madrid junto al Albert Rivera va a anunciar que deja el Parlament para ir al Congreso algunos miembros de ciudadanos entienden que el movimiento sensato ilógico es que concurra como número uno por la provincia de Barcelona dado que así podrá tener argumento para seguir trabajando dicen por los intereses de los catalanes desde el Congreso además con Carlos Girauta que tenía ahora esa plaza la de número uno por Barcelona la deja vacante porque irá por la provincia de Toledo hay que subrayar que todo Ángels Se está llevando con absoluto secretismo es una operación de la que casi casi sólo forman parte ella misma Inés Arrimadas y el propio Albert Rivera de hecho ayer pasó una cosa sintomática y es que mientras Villegas decía que no había nada sobre la mesa lo decía desde Madrid a la misma hora desde Málaga Rivera dejaba la puerta más que abierta diciendo que esa decisión es de los candidatos mañana esto se espera que veamos que se oficialice a oficialice así al menos lo esperan también cargos de ciudadanos cuál ha sido la decisión de Arrimadas

Voz 1667 01:44 mientras su nombre sonaba en las quinielas Arrimadas anunció ayer que piensa ir a Waterloo para pedir la Puigdemont que la república catalana no existe desde la mesa del Consejo de Ministros la portavoz dela a fiaba este viaje de Arrimadas

Voz 1912 01:57 ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que sólo beneficia a los más radicales que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión el daño causado por el independentismo es una insensatez

Voz 0194 02:20 Oscar si Ciudadanos critica precisamente los viajes de los políticos catalanes de Torra en concreto Waterloo a lo llevan ellos Makeba Arrimadas bueno

Voz 1645 02:29 pues según fuentes de Ciudadanos Arrimadas Lorena Roldán y Carlos Carrizo esa las tres caras más visibles del partido en Cataluña van a decirle a Puigdemont lo que Torra no le dice IES eso que comentabais antes que la República no existe que él no es presidente de nada y que sólo es un fugado de la Justicia se lo va a decir Arrimadas desde la puerta de la casa donde reside pues de Mon en Waterloo Hinault habrá reunión entre ambos lo ha explicado hoy la diputada de Ciudadanos Melissa Rodríguez

Voz 1 02:56 que no hay ninguna reunión prevista para para el domingo por la mañana la líder de de nuestro partido en Cataluña Inés Arrimadas para ir a decir delante de la casa del señor señor fugado prófugo de la justicia hay que vive a cuerpo de Rey con el dinero de todos los catalanes que basta ya que basta ya de paralizar Cataluña

Voz 1645 03:15 no habrá reunión pero en ciudadanos si piden a Puigdemont que sea valiente y que abra la puerta de su casa para que pueda escuchar lo que esté diciendo el domingo por la mañana Arrimadas desde la calle

Voz 1 03:26 ojalá que sea valiente por primera vez y que abra la puerta porque que a nadie le quepa la menor duda que la señora Inés Arrimadas le va a decir a la cara si él se atreve abrir esa puerta todo lo que el señor Sánchez no es capaz de decírselo o que no ha sido capaz de decirle hasta el momento

Voz 1645 03:40 bueno esa fotografía se va a producir el domingo en la antesala de una campaña electoral que Rivera quiere enfocar apostando el todo por el todo yo enfocando el discurso con un gran epicentro el asunto de Cataluña y al hilo de esto Ángels Rivera ha enviado hoy mismo una carta a los afiliados de Ciudadanos donde les explica les argumenta su veto al Partido Socialista ya Pedro Sánchez según el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER dice Rivera quién se alía con quiénes dan golpes de Estado son para el líder de Ciudadanos incompatibles con nuestro proyecto

Voz 0194 04:13 el Oscar

Voz 1645 04:15 buenas noches hasta luego le han preguntado a

Voz 1667 04:17 de Mon por su parte que iba a hacer cuando viera aparecer Arrimadas broca Inés Arrimadas que celebro que Arrimadas reconozca la Casa de la República IMI legitimidad pues de Mont que asegura que estará encantado de recibirla si ella quiere sostiene De hecho que ya ha recibido a eurodiputados de Ciudadanos en su casa a los que después han expulsado una referencia Carolina Punset no perdón

Voz 0194 04:42 empezar si por el salto de Inés Arrimadas que es la persona que ganó las elecciones en Cataluña cabeza de la lista más votada en Cataluña teóricamente quién tiene algo que decir y algo que hacer en el tema de la solución al problema catalán quiere pasar o va a pasar mañana va va anunciar el salto mal

Voz 0436 05:02 Trip después en medio todo esto su visita a Gobierno o la verdad es que mira la visita Waterloo voy a voy a salir en defensa la visita Waterloo porque me parece que es lo primero que hace la señora Inés

Voz 2 05:14 Arrimadas como una conducta hay que entenderla ironía a la ironía pues como ganadora del

Voz 0436 05:22 las elecciones catalanas porque en lugar de reivindicar ese triunfo histórico en votos y escaños que debería haber reivindicado ya no digo presentar la investidura sino quieres que se vea que que el constitucionalismo no va a ganar esa investidura pero haber tenido una agenda de encuentros con actores es sociales económicos y políticos haberte entrevistado con Iceta ya haberte entrevistado

Voz 0378 05:47 en en con con el líder de Podemos y con el del PP de haber tenido

Voz 0436 05:52 lo sabes una agenda en la que se reivindicara ese triunfo no ha hecho nada no he hecho nada es verdad que para sacar lazos amarillos es verdad que parlamentariamente bien no puedes hacer nada pero primero que parlamentariamente eso tengan una mayoría efectivamente que parlamentariamente no tengas una mayoría es como decirle a la oposición usted Dickens se cuatro días a cuatro años a dormitar porque no pueden hacer nada desde el Parlamento se puede tener una actividad pero es verdad que el Parlamento ha pasado cerrado la mayor parte del tiempo pero yo creo que no no no no no ha hecho suyo ese triunfo no ha hecho nada entonces ahora de repente decide que sí que va a hacer algo como ganadora de las elecciones catalanas pues bienvenido sea justo en la víspera casi de bueno mañana el acto tiene

Voz 2 06:32 en un acto el domingo ya no ya no lo Mingo pues hombre yo creo que va a ser su primer acto ya como candidata aunque es la cabeza

Voz 0436 06:42 lista de Barcelona pero no sea mi resulta sorprendente es que les quedan ganado las elecciones escasa adquirido un compromiso con los electores catalanes en las autonómicas aunque vayas a encabezar la lista por Barcelona evidentemente desde el Congreso de los Diputados también se puede hacer política para Cataluña hombre es que es que no no no son ni dos dos años los que han pasado de ese compromiso irte a mí me parece una decisión absolutamente sorprendente en lugar de verdad de de desarrollar una actividad como como ganadora de esas elecciones la sensación que da es que huye

Voz 0378 07:18 yo todavía lo habréis visto vosotros también una un debate una entrevistados que hizo Évole Salvados hace hace nada más

Voz 2 07:31 el entero Irene Montero

Voz 0378 07:34 claro e Inés Arrimadas irle preguntaba por esto dijo es que ni me lo he planteado porque tengo tantas cosas que hacer en Cataluña entonces bueno a mí me extraña que dé ese paso porque además es que tiene tampoco banquillo Ciudadanos que tiene que poner a la misma persona en las elecciones sucesivas que haya aparte de que yo creo que con Albert Rivera en Madrid en el Congreso de los Diputados Inés Arrimadas que se supone que es un valor en alza quedaría desdibujado porque sería

Voz 2 08:16 siempre una segunda en el Parlamento

Voz 0378 08:20 estaría si están la oposición quién hablase el el cabeza de de de cartel que es que Rivera están el Gobierno el partido que están en el partido que sustenta a alguien que está en el Gobierno Ése sí que queda totalmente desdibujado entonces no entiendo esto salvo que voy a decir una burrada pero es lo único que se me ha ocurrido que Albert Rivera esté pensando en su sucesión y entonces ya este pone estas este

Voz 2 08:50 ya dieron su decisión porque porque se retire no si es que es que sino no lo entiende porque era una borrador eso he dicho que sea una burrada pero es que no le encuentro

Voz 0378 08:59 a ningún otro motivo pero espera de burrada burrada burrada atarlo para decirle que la República no existe que sabe hasta el pop hasta el pobre mosso que se lo decía que el funcionario que encima le está la han abierto una investigación que se cree que no se ha enterado

Voz 2 09:18 pero se lo están diciendo lo están diciendo en el juicio todos los compañeros

Voz 0194 09:23 entonces no es coherente conciudadanos es decir ellos viven bien en el conflicto se alimentan del conflicto lo decías Sánchez

Voz 0378 09:32 otro día en el Senado en en en el debate en el Senado yo estoy de acuerdo con ello

Voz 2 09:37 el en el PP Ciudadanos y los independentistas si vive mucho mejor en el conflicto que en las subvenciones once claro se necesitan además los unos a los otros retroalimentan

Voz 1170 09:50 ahora de lo de Waterloo mejor ni comentarlo porque ya he dicho algo contra la bueno si he dicho algo muy contra la ministra de a decir algo contra Inés Arrimadas un fin de semana es muy bonito lo eh pero es una desgracia que nada que no lo conoce si está ocular yo es que me imagino

Voz 0194 10:06 usted además de date cuenta de todo porque dice quiero era Waterloo a decirle a Puigdemont que la República no existe pero cuando Puche mole dice pues que venga y me lo diga ella dice que no va no se lo va a decir

Voz 1170 10:17 con un megáfono otra de de ciudad ha provocado apostemos y saliva decir con la puerta lo vaya a hacer lo que más mola es que la la la compañero de Ciudadanos le dice que abre la puerta para que luego sea yo me imagino puede ser una de esas cosas yo quiero ir a Waterloo a esto la verdad es que es una de esas cosas no me extraña que Napoleón perdiera y todo porque es que es un sitio verdaderamente extraño luego a mí lo de verdad Matas no parece tan raro vamos a ver yo puedo estar muy de acuerdo en que dos años han pasado dos años de las elecciones en Cataluña hay el hito histórico de ser y ganarse así estas claro pero en Cataluña dos años es como si hubieran pasado doscientos cincuenta es una cosa verdaderamente rara pero la jugada de de ciudadanos desde hace tiempo a mi me parece que es digamos la izquierda claramente esta vez con con el PSOE ahí ya no hay no voy a rascar mucho más yo tengo que ser que ganarle al PP y ser la fuerza un poco hegemónica del centro derecha que ahí tengo espacio y todavía sigo tal Inés Arrimadas para los votantes por una parte enorme de votantes del PP es la candidata más atractiva infinitamente más que que que Albert Rivera redes toda la antipatía que en ese que que en los votantes del PP tiene Albert Rivera tiene de simpatía en Inés Arrimadas por tanto parece que si tú no quieres disputar una parte del electorado a al PP por supuesto no es que pusiera a Inés Arrimadas ha llevado todos sitios Jaro pero eso génica que Juan

Voz 0378 11:50 Carlos pero eso hizo en Sevilla que hizo más campaña que eso pero no necesito ir de candidata por Sevilla

Voz 3 11:57 bueno pero es que podía haber ido también el número uno porque en este caso yo creo que cada es ve que ya en la en la política catalana estricta ya no tiene un la política es el va a los votantes de Ciudadanos ingrata dio un gran medida no sé si si si si abandonados yo creo que esperan que esta forma más puede salirse sino puede salir es decir están en esa indefinición pueden crecer por por el discurso pero en la práctica ese Juan

Voz 0436 12:30 Carlos que bueno en un principio se decía que podía ir de número dos en la lista detrás de dar Berry leer a lo mejor sale de Barcelona a mi me parece que es una una muestra de debilidad por parte Albert Rivera a ser la sensación de que necesito que Inés Arrimadas venga

Voz 2 12:44 a reforzar las opciones pero que lo ha dicho una cosa Carmen

Voz 0194 12:50 que yo creo que también tiene mucho que ver o no tiene tantos cuadros de Ciudadanos no tiene tanta gente para poner encabezando listas gente con peso

Voz 0436 13:00 pero hombre yo creo que seguro que tiene para Barcelona hasta pues Carrizo os alguno de los que no son las cabezas más visibles es asumir que yo solo no puedo yo creo que eso para Albert Rivera

Voz 2 13:11 pasamos mucho

Voz 4 13:14 el antiguo Aguado es jamón no que yo le dije no Nova

Voz 0378 13:19 desencaminado de que

Voz 4 13:20 no yo no creo que una verborrea ver cómo es el mejor líder Inés la voy preparado indudable yo creo que lo que quieren deshacer un tándem

Voz 2 13:29 yo creo que por eso no lo vas sobre sobre las listas no de Ciudadanos alguna otra novedad Pedro

Voz 1645 13:34 sí bueno es uno de los procesos interesantes que se van a vivir estos días que ocurre entre Izquierda Unida y Podemos si finalmente van a concurrir juntos o no Izquierda Unida lo va a someter a sus bases los plazos se van acortando hoy La Sexta adelantado lo leo hora también en el mundo que ahora pasa

Voz 1170 13:52 Izquierda Unida lo que Izquierda Unida ha propuesto a Podemos

Voz 1645 13:55 Nos es que Alberto Garzón se aparte de la sombra de Pablo Iglesias es decir si en las anteriores elecciones Alberto Garzón fue el quinto en la lista por Madrid ahora lo que propones que Alberto Garzón sea el número uno por Málaga para qué pues para marcar un perfil propio para no estar a la sombra de Pablo Iglesias no sé si para apartarse también de lo que puede ser un mal resultado electoral en lugar como Madrid ya veremos en Andalucía

Voz 2 14:22 yo no sé si tienes algo que decir sobre esto tiene muchos padres querían Llanos dice cada vez que han ido juntos han perdido votos a lo mejor la solución la salvación es ir por separado

Voz 1170 14:34 el número cinco que no vas a salir humo de bloques la posible

Voz 2 14:39 en Venezuela la situación en las fronteras

Voz 0194 14:41 cita en estas últimas horas como sabe mañana era el día que había designado la oposición para el reparto de la ayuda humanitaria que Maduro no quiere dejar entrar Wai dos tan la frontera con Colombia donde se ha celebrado un concierto multitudinario aunque es en la frontera con Brasil donde se han producido incidentes esta tarde

Voz 1667 14:56 sí un grupo de indígenas ha intentado frenar un convoy militar de Maduro y un diputado opositor Américo de Gracia asegura que al menos dos personas han fallecido ya habría al menos quince heridos

Voz 5 15:07 esperamos heridos de bala por supuesto mamá te

Voz 6 15:12 las Fuerzas Armadas tanto de guardias nacionales como delegado

Voz 1645 15:16 el otro foco apunta hacia la frontera entre Colón

Voz 0194 15:18 hay Venezuela a Cúcuta y al puente de tiendas que sigue cerrado y que de hecho sea convertí lo de alguna manera en la imagen del bloqueo de la ayuda humanitaria y es donde se ha convocado hoy el concierto en contra de Maduro pues nos vamos a ir en directo a Cúcuta ahí sigue nuestro compañero de Radio Caracol César Moreno no no está César Moreno teníamos problemas con teníamos problemas con la con la con sí vamos a hacer una cosa como ha sido un concierto multitudinario y el que en el que han cantado ya han actuado muchos artistas reconocibles vamos como mínimo escuchar ver cómo sonado

Voz 7 15:59 lárgate

Voz 2 16:04 que tenemos problemas con esta comunicación no estábamos teniendo ya a lo largo de la noche en cualquier caso os pregunto qué me buscaban la imagen del rechazo multitudinario maduro y bueno la imagen parece que lo han conseguido

Voz 0378 16:15 si la imagen lo han conseguido pero a mí lo que pase mañana me da miedo después sobre todo después de haber visto lo que ha ocurrido en la frontera con Brasil lo que pasen en la frontera con Colombia me da miedo ido ha firmado un decreto autorizando la entrada la entrada de la ayuda yo creo que que lo que puede perjudicar esa entrada esa de esa ayuda es el protagonismo que quiera tener Estados Unidos yo creo que debería ser Naciones Unidas y la Cruz Roja quienes se pusieron al frente de esa ayuda humanitaria para contrarrestar la única el único argumento que está utilizando maduro que es que quieren una una invasión por parte de los Estados Unidos hay que darles hay que quitarles todos los argumentos hay permitir que esa ayuda que esa ayuda entre lo que pasa que esa ayuda maduro sabe que si entras ayudas al reconocimiento del fracaso de régimen de Maduro con lo que no tendrá mucho que hacer después decir

Voz 0436 17:21 la clave está en saber qué va a hacer el Ejército la gran prueba de fuego si el Ejército que en principio se está obedeciendo las instrucciones de Maduro con el cierre por ejemplo de la frontera con Brasil está dispuesto mañana impedir que llegue ayuda humanitaria urgente a un pueblo que se está muriendo de hambre y que no tiene medicamentos que no tiene cubiertas las más mínimas necesidades primordiales y sobre todo la la la decisión que pueda tener el ejército de de de ponerse al lado del pueblo venezolano o disparar contra el pueblo venezolano y contra la ayuda que es necesaria yo creo que que es es el momento realmente de que los militares tienen que elegir y tomar partido Juan Carlos

Voz 1170 18:05 yo creo que ha pasado demasiado tiempo en el NATS en una situación que no sea resuelto del todo y yo creo que ahora mismo es es complicado yo creo que en esto coincido con Cristina me parece que el el el Ejército es el M es esencial la descomposición del apoyo del Ejército se ha producido pero es todavía muy débil y anime parece muy complicado que encontremos un asunto una solución digamos a corto plazo

Voz 0378 18:30 el jefe de inteligencia de Hugo Chávez hoy

Voz 1645 18:34 ya han dado el paso

Voz 0378 18:36 parece que pues pero todavía es demasiado importantes

Voz 1170 18:39 son dos generales una una última

Voz 0194 18:41 la cosa que que queremos contar antes de de ir cerrando es la imagen que se ha vivido esta mañana en Madrid desde primera hora de la mañana eh que se ha producido en un bloque del barrio de Lavapiés en la calle alguna cosa que ya se ha hecho lamentablemente famosa precisamente por esto porque ha sido el desahucio de cuatro familias una de ellas con un bebé de apenas un mes

Voz 1667 18:59 policía detenido a seis personas en las protestas que han intentado impedir estos lanzamientos aunque esta vez se han acabado produciendo cuatro juzgados de Madrid han ordenado los desahucios por el impago de sus alquileres a la propietaria del edificio la empresa pro individuos

Voz 0194 19:12 bueno el caso ha generado reacciones políticas por ejemplo esta de la portavoz del Gobierno que dice que si el Congreso hubiera convalidado el decreto que impulsó el Ejecutivo sobre el alquiler este desahucio dice no se habría producido

Voz 1912 19:22 hay varias personas detenidas Lajusticia ha actuado y la policía ha cumplido su deber pero la política no ha llegado a tiempo como ustedes saben este Gobierno a través de su Ministerio de Fomento propuso un real decreto ley sobre alquileres que no obtuvo la convalidación del Congreso medidas como éstas hubieran dado mucha más seguridad jurídica y posiblemente hubieran permitido tener una solución para ellos antes de verse expulsados de sus hogares

Voz 0194 19:51 ya veríamos el programa a este tramo del programa recuerden contando la petición de Vox al Parlamento de Andalucía para que les den los nombres y los apellidos el número de colegiado de todos aquellos que trabajan en el ámbito de la lucha contra contra la violencia machista ha habido mucho movimiento en las redes a partir de eso y les decíamos que se había movilizado todo a partir de hasta que se llama

Voz 1170 20:12 apunta mi nombre Vox hemos leído antes algunos de de los tweets que que que han ido apareciendo pero sigue todavía no

Voz 1645 20:19 para no para el caudal de mensajes es constante leo tres o cuatro más por ejemplo desde el ámbito de la educación escribe María en Twitter soy maestra feminista y mujer bajo estos principios eduquen Mis aulas también a los hijos de aquellos que voten a Vox dice Juana trabajo en un centro de educación secundaria y hoy hemos hablado en clase sobrevivir violencia de género y machismo seguiré haciéndolo apunta mi nombre Vox o Laura dice apunta mi nombre porque cada día en mi centro educativo luchó contra la violencia machista con Button es fin News las falsas estadísticas y las falacias de los machistas de los fascistas de los racistas y un último mensaje el de Laura que en su descripción yo creo que reúne todo aquello que provoca alergia a algunos dirigentes de Vox Nos ese a todos dice Laura soy mujer lesbiana feminista estoy por supuesto en contra de género Mi madre inmigrante soy antitaurina Soy de izquierdas apunta mi nombre

Voz 0194 21:13 ha faltado la caza Bernardo Marín subdirector del diario El País muy buenas noches vaya qué problema tenemos hoy con el teléfono vamos con las frases Pablo

Voz 1667 21:22 venga vamos vamos a darle tiempo UGT ha denunciado hoy los requisitos que ponen algunas empresas para trabajar durante el congreso mundial de telefonía que se celebra en Barcelona piden a las azafatas que lleven falda marcando muslo yp pagan más a las chicas más altas dice el sindicato que las condiciones además de sexistas son ilegales la secretaria de políticas sindicales Nuria Gil grado Éstas son sus frases

Voz 8 21:45 la talla esté entre una XXXVI una XXXVIII que se lleve falda corta que se vaya con medias e finas es obligatorio ir maquillada es obligatorio llevar eh tacones eh altos y en algunas de las ofertas incluso pues eh solicitan eh que las azafatas sean listas

Voz 1667 22:10 que sean listas cuando los sindicatos por cierto avisan al Gobierno de salir tan grande de los años mascletà de bueno no estamos hablando de dos mil diecinueve Mobile World Congress en Barcelona los sindicatos

Voz 0194 22:24 exacto de los que piden esto ahí dice que deberíamos saber los nombres y apellidos

Voz 1667 22:27 ahora de la reforma laboral porque dicen los sindicatos que es el Gobierno no lo deroga en el próximo Consejo de Ministros antes de que se disuelvan las Cortes van a convocar movilizaciones en la frase de Maricarmen Barrera secretaria de Política Social de UGT

Voz 9 22:41 en la hemos emplazado a la semana próxima el martes como máximos firmaremos un acuerdo el diálogo social o la derogación de la reforma de con la adopción de medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social que es urgente y necesario que eso además se traslade al aumento es jurídico normativo como es útil

Voz 1667 23:00 hoy de nuevo noticia el activista Greta Sandberg la chica de dieciséis años que alzado su voz contra el calentamiento global ha estado hoy en París en una manifestación contra el cambio climático en el Parlamento Europeo el grupo de los Verdes la había invitado a un debate con eurodiputados pero los grupos de la derecha se han opuesto con el argumento de que los jóvenes tienen que estar en otro sitio así lo explicaba el eurodiputado ecologista Florence marsellés

Voz 1089 23:25 pues no mayúscula porque Popolare ideales extrema derecha e han dicho que no podíamos imitarla porque debería ir a clase en vez de prima cuando la verdad es que estos son estos jóvenes que están dando una lección magistral

Voz 1667 23:40 ya ayer escuchábamos la manera en la que dimitía la presidenta de las Cortes de Castilla y León que acusó al líder autonómico de su partido de no tener proyecto ni palabra en el liderazgo hoy Pablo Casado en un acto que tenía en Navas del Marqués en Ávila delante de muchas vacas apoyaba así al candidato de su partido

Voz 1157 23:56 para mí ha sido una sorpresa que no ha sido agradable sinceramente no comparto en absoluto las apreciaciones que ha hecho aprovecho a mostrarle todo nuestro apoyo y sobre todo nuestra convicción de que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León

Voz 10 24:08 Nos queda Ramoneda el dietario todos dispara

Voz 1150 24:16 yo les tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada lo dije el artículo cuarenta y siete de la Constitución quién lo garantiza nadie un derecho sin los instrumentos para implementar una burla el desahucio de edificio madrileño de la calle como Sauces símbolo de la especulación inmobiliaria sus efectos los colocó una vez más ante la impotencia de la ciudadanía frente a un mercado al que los gobiernos son incapaces de poner límites cada día se producen más de cien desahucios en España y como el juez ha advertido a un afectada ni hay espacio para la resistencia oponerse puede ser delito osea que en España la vivienda no es un derecho por más que la Constitución lo diga y mientras la política lejos de la vida sigue con sus batallitas definir los dos bloques de la inminente pugna electoral ahora empiezan las que

Voz 10 25:00 ellas internas y Ciudadanos se muestra especial

Voz 1150 25:03 veinte inquieto los colores patrióticos se han llevado a enterrar la fantasía liberal que algún día pronunció han acabado la ruta el autoritarismo con unos socios que les ganan en títulos y experiencia en esta materia ciudadanos teme quedar relegado al papel de según donde la derecha busca cómo plantar cara al PP el jefe de su vecindario un tándem de jóvenes que siempre hablan enfadados Rivera hay Arrimadas contra el alegre ruidosos representante del conservadurismo patriótico y autocomplaciente Pablo Casado este es el cartel pero la política es el mundo del recelo y algunos ya especulan con el futuro ese Arrimadas en vez de ayudar Rivera ganarle quitar el sitio no hay tiempo para alegrías en la vida política donde la solución vendrá Celada la derecha ha entrado en vía de agitación en la que todos posibles no hay ideas sólo ruido y furia dos ejemplos Vox en su delirante campaña de sospecha contra las denuncias de violencia de género se lanza a la caza de brujas de los funcionarios andaluces que evalúan los casos Arrimadas y los suyos semana batirlo vamos a dirigir Puigdemont que la República no existe dicen con lo cual lo único que consiguen es dar reconocimiento al ex presidente catalán que es lo que busca a la caza de golpes de efecto los ridículos se acumulan

Voz 2 26:19 terminamos Carmen del Riego Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez buena semana que viene Pablo hasta el lunes ya todos ustedes también hasta el lunes feliz fin de semana

