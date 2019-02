Hora 25 (25/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 la actualidad internacional reclama esta tarde nuestra atención y nos saca de la espiral de precampaña en la que nos encontramos marcada por vetos cruzados y fichajes que huelen a vieja política son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:21 la SER Hora veinticinco

Voz 0660 00:35 hola buenas tardes

Voz 0194 00:36 Nuestros primeros destinos serán Londres donde los laboristas se inclinen por apoyar la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit Ivo gota donde Estados Unidos y Juan Guardo enfrían la posible intervención militar en Venezuela a pesar del bloqueo de la ayuda humanitaria en la frontera por parte de Nicolás Maduro

Voz 0660 01:01 la qué

Voz 0194 01:03 este es el mensaje de guardó al llamado Grupo de limar reunido en Bogotá en el que el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence

Voz 3 01:11 mira

Voz 0194 01:13 ha reiterado el apoyo total de Washington al presidente encargado de Venezuela ha solicitado apoyo a nuevas sanciones económicas a los cuadros del régimen chavista Ésta es la última hora de un día en el que los partidos siguen preparando las generales Ciudadanos busca el centro a golpe de fichajes hoy ha confirmado la incorporación del ex socialistas Joan Mesquida una histórica del PP en Castilla y León es Silvia Clemente que defiende su aterrizaje en el partido naranja frente a las críticas de sus ex compañeros como Javier Maroto

Voz 4 01:39 en regeneración es decir que no se regeneran

Voz 5 01:43 a los que no lo hacen al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera a acoger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

Voz 0194 01:56 movimientos estéril espada ciudadano según el PSOE mientras mantengan su veto a Pedro Sánchez Cristina Narbona ha enviado una carta Albert Rivera para que recapacite y ellos prefieren

Voz 6 02:06 mantener pactos con la ultraderecha pues es una decisión que yo creo que les va a dañar mucho en su imagen y que desde luego ya está dañando les fuera de nuestras fronteras

Voz 0194 02:19 el ex ministro Miguel Sebastián toma medidas como víctima de los espionajes de Villarejo para el BBVA Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:25 desde buenas tardes ha solicitado personarse como acusación en este caso que él mismo describe como la mayor trama de corrupción corporativa de la historia reciente de España Miguel Ángel Campos nos va a explicar los detalles de esa denuncia estaremos en la apertura del Mobile World Congress de Barcelona que Quim Torra ha aprovechado para dar un nuevo plante al Rey en la foto de familia escucharemos Álvaro Pérez El Bigotes que hoy se ha despachado a gusto contra la capacidad de regeneración del PP

Voz 7 02:50 la en Sabadell que todavía tiene Pons es eso que sabe mantenerse es manzana

Voz 1667 03:01 todos los años y otro enfado el de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tras conocer el plan del Gobierno para abrir las fosas del franquismo que se anuncia justo ahora a las puertas de las generales

Voz 0660 03:11 mire cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco triste es que esto afecta a mucha gente lleva ochenta años esperando encontrar un ser que

Voz 0194 03:21 digo ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:25 las redes está en juego partido de baloncesto clasificación para el Mundial de China la selección española Juan Tenerife ante Turquía en el segundo cuarto lotes Los de Scariolo vencen XXXVI a veintidós en fútbol la noticia de la tarde la UEFA ha abierto expediente a Simeone el técnico del Atlético de Madrid por los gestos con los que celebró el primer gol de los rojiblancos ante la Juve Sí Se considera conducta inapropiada podría recibir una multa económica e incluso una suspensión de algún partido y recordemos que hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División con el partido que juegan a las nueve el Girona y el Espanyol

Voz 0194 03:57 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:00 tampoco esta semana esperemos ningún cambio significativo en la situación meteorológica básicamente tiempo soleado con temperaturas sólo un poco bajas durante las noches ya el empezar las mañanas altas durante las tardes con momentos incluso ante ambiente cálido lamentablemente no esperamos lluvia falta

Voz 1971 04:16 ya que lleva muchos puntos del país es ahora en invierno cuál

Voz 0978 04:19 no lo suele hacer también con esta situación de marca de inversión térmica las concentraciones de contaminantes eran elevadas a lo largo de toda la semana especialmente en zonas urbanas e industriales ahora empieza a refrescar después de una tarde agradable mañana algunas heladas en zonas ondas interior también algunas nieblas después va a lucir el sol con temperaturas máximas en la mayor parte del país de veinte a veinticinco grados en Canarias por encima de los Veinticinco en toda la zona del estrecho viento fuerte de Levante

Voz 0194 04:47 empieza Hora Veinticinco Pablo nuevos detalles del

Voz 1667 04:50 conocido y comen Tadic Ximo crimen de jardines el crimen contra el concejal de Izquierda Unida asesinado en Llanes y cuyos presuntos responsables fueron detenidos la semana pasada la novedad Toy que consta en el atestado de la Policía en uno de los primeros atestados de la Policía es que entre uno de los detenidos y la víctima entre uno de los detenidos el concejal hubo al menos una comunicación poco antes del asesinato informa Alejandra Martínez

Voz 0064 05:16 a Pedro Nieva se le sitúa por el análisis de las comunicaciones fuera de su domicilio de la zona en la que vivían Amorebieta al menos hasta las nueve horas y cuarenta y dos minutos de la mañana esto unido el interés del inductor del crimen en que la mujer que le enviaban su casa fuese ese día interés reflejado en varios mensajes que intercambió con su esposa junto al hecho de que ese día salió de casa tarde de lo habitual dice el atestado que incluso a día de hoy levanta las sospechas de los investigadores en cuanto a la participación material de Pedro en los hechos investigados en mensajes posteriores a que se descubriera el cadáver del concejal es la propia mujer de Pedro la cal informa deja ver que sospecha de él al preguntarle Pedro qué has hecho a lo que él responde yo no he hecho nada de lo juro el móvil de Pedro Nieva ha sido una prueba clave para la Guardia Civil los mensajes encontrados en su teléfono reflejan el estado de desazón rabia IT los que vivía la relación que mantenían su mujer y el concejal de Llanes a los agentes del caso también les llama la atención

Voz 1667 06:10 en dos Whatsapp que le envía al propio jardines

Voz 0064 06:13 en los que sólo escribía un punto y final uno con fecha del mismo día del crimen

Voz 8 06:23 este seísmo lo más hacer una llamada

Voz 9 06:27 qué ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 06:34 cursó precondiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 0812 06:39 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 11 06:59 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista acuerdos

Voz 12 07:03 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho a punto es

Voz 13 07:20 en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme

Voz 3 07:24 lo mucho que vivía unidades

Voz 14 07:27 qué te hizo reír que te hizo emoción arte a leer esta obra de Cervantes quieres más Quijote o más Sancho Panza

Voz 15 07:34 alguien mejor honra que hacerme quién lo que

Voz 14 07:38 puedes leernos el fragmento que más te guste el Quijote o hacer lo que quieras con el faro y el Quijote en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno Torres Dulce

Voz 16 07:52 encontramos a partir de la una y media que apenas hacer cola cariño sabes que hace la Policía bajo el robo de los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie solamente lo Daura que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 17 08:09 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 08:21 cadena SER

Voz 2 08:24 hora veinticinco

Voz 1667 08:28 Pablo Morán in como decía Ángels manda la actualidad internacional buscamos la última hora en la primera de las últimas horas desde Londres en esa reunión en la que el Partido Laborista de Yeremi Corbijn ha planteado su estrategia propia para el Brexit y para el futuro del Reino Unido en un momento en el que Theresa May es incapaz de sacar adelante su plan para una salida negociada de la unión de hecho está sobre la mesa el posible aplazamiento de esa salida y ellos los laboristas no tienen mayoría suficiente para forzar la salida de la primera ministra así las cosas en esa reunión de los laboristas ha surgido la propuesta de apoyar un segundo referéndum para el Brexit veamos en qué términos veamos en qué circunstancias lo apoyarían resume desde Londres Begoña Arce adelante

Voz 0273 09:10 el Partido Laborista cambia su estrategia sobre el Brexit el líder de la oposición Jeremy Corbijn en una reunión esta noche con sus diputados

Voz 18 09:18 ha anunciado que apoyarán un segundo referendo

Voz 0273 09:20 así que evite los efectos nocivos según Corbijn del Brexit de los tories no está claro qué opciones afectarían en esa papeleta insiste ofrecería la posibilidad de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea algo que tendría muchos detractores este miércoles abre un nuevo

Voz 1915 09:36 bate en la Cámara de los Comunes los laboristas presentarán

Voz 0273 09:39 su propia enmienda incluye que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera si no se aprobara apoyarían un segundo referéndum también darán su respaldo a la enmienda Cooper Queen que descarta

Voz 1667 09:50 lo más urgente ahora el que el Reino Unido

Voz 0273 09:53 pueda salir de Europa sin acuerdo

Voz 1667 09:55 date por tanto queda aplazado para el miércoles si el segundo punto de interés informativo internacional está en Bogotá donde esta tarde se ha celebrado una nueva reunión internacional sobre el futuro de Venezuela el llamado grupo de Lima ha evaluado junto a Estados Unidos y la oposición venezolana hasta dónde se puede incrementar la presión contra Nicolás Maduro después del bloqueo de la ayuda humanitaria en la frontera de este fin de semana

Voz 14 10:23 propone violencia como lo atestigua este

Voz 1667 10:25 sonido una violencia que llevó a Hong Lei do a sugerir la posibilidad de una intervención militar antes de reunirse este lunes con el vicepresidente de Estados Unidos Mike pensé que tampoco descartaba esta opción aunque ambas partes han enfriado esa alternativa anotado por aplica dar nuevas sanciones económicas a los cuadros de mando de Nicolás Maduro Caracol Radio César Moreno buenas noches

Voz 3 10:48 hola muy buenas noches ya estamos a de regreso a en Vogue

Voz 19 10:50 hasta donde hay una reunión del grupo de Lima que descartó cualquier tipo de intervención militar en Venezuela el presidente Iván Duque pidió que se establezcan sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y que los activos de Venezuela se pongan bajo la administración del Gobierno interino de Why do

Voz 20 11:05 que los activos que tiene Venezuela en nuestros países en que son gubernamentales sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional el presidente Why do para que establezcan los mecanismos de administración

Voz 19 11:19 turno precisamente para Juan WISE dos dijo que ser permisivo con Maduro amenaza la democracia en América Latina hay descarta la guerra en Venezuela porque la paz debe prevalecer

Voz 3 11:27 sería una amenaza para la democracia de toda América

Voz 19 11:31 el mensaje más esperado el enviado portón al a través de su vicepresidente Mike Pence Maduro es un tirano que tiene que ir Sir respaldo total Aguado

Voz 3 11:39 el son eso más también

Voz 0194 11:42 dad la democracia

Voz 21 11:45 en eso

Voz 9 11:48 es

Voz 21 11:51 sepan esto dijo Peng

Voz 3 11:53 Colombia es a nuestro socio más importante no

Voz 19 11:56 acción y cualquier amenaza a su soberanía inseguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos

Voz 1667 12:01 a partir de las nueve volvemos a esa cumbre de Bogotá para ampliar y analizar estas últimas noticias relacionadas con la crisis de Venezuela

Voz 8 12:09 porque aquí seguimos con la crónica

Voz 1667 12:10 la de precampaña hoy marcada por los fichajes de Ciudadanos uno de los más sonados es el de Silvia Clemente cuatro días después de abandonar el PP regeneración

Voz 4 12:19 es decir que no se regeneran a los que no lo hacen

Voz 1667 12:24 esa regeneración con la que Clemente justifica su fichaje por ciudadanos es lo que se criticó desde ese partido hay quien no entiende que se le esa bandera la de regeneración a alguien como Clemente que lleva casi veinte años en puestos de responsabilidad de la Junta de Castilla y León con el Partido Popular lo dice por ejemplo Francisco Igea que será su rival en las primarias del partido

Voz 22 12:45 la recuperación no puede ser después de treinta años del Partido Popular pues hombre yo creo que en este caso más una persona idónea pues no parece que los ciudadanos entenderían la generación

Voz 1667 12:58 pero no es el único fichaje porque la ejecutiva de Ciudadanos aprobado la integración de otros tres independientes más incluido el ex socialista Joan Mesquida en Baleares movimientos que se suman a la salida de Inés Arrimadas de Cataluña que ella misma justificaba así esta mañana en Hoy por hoy

Voz 23 13:13 mira ha sido una decisión que yo creo que ha caído pues nosotros en Cataluña somos el dique de contención del nacionalismo nosotros somos además el grupo que más propuestas sociales y comentaras presenta al Parlamento es que todo es tan esperpéntico otro es tan grave en Cataluña que yo llegado la comentar a comer fíjate creo

Voz 1667 13:31 pregunta es cómo han caído estos movimientos en ciudadanos en un momento en el que se cuestiona su condición de partido de centro por su acuerdo con Vox en Andalucía su veto a futuros pactos con Pedro Sánchez Óscar García buenas tardes

Voz 1645 13:43 qué tal Pablo buenas tardes las aguas bajan revueltas en ciudadanos estos días por la configuración de las listas electorales en concreto de algunas CCAA pero también para el Congreso hasta hace unos minutos los ciento veinticinco miembros del Consejo General del partido que es el máximo órgano han votado ratificara los nuevos independientes una ex del PP Silvia Clemente y otro un ex del PSOE

Voz 1667 14:03 hoy con mucho más peso que la primera Joan Mesquida

Voz 1645 14:06 es director de la Policía y la Guardia Civil en tiempos de Zapatero no obstante Varios Cargos opinan que con esta estrategia del fichaje estrella aunque refugiándose en que serán los militantes en primarias quienes tengan la última palabra con esta estrategia dicen Rivera está dando un codazo a los cuadros del partido que durante cuatro años han estado haciendo el trabajo de pico y pala dicen estas fuentes ha ocurrido también en Valencia con Toni Cantó o en Aragón con la incorporación de un periodista independiente en todo caso Elda el naranja mantendrá esta vía abierta primarias mediante logrará cambiar previsiblemente a todos los candidatos para las elecciones autonómicas más de esta precampaña desde el PSOE y Podemos

Voz 1667 14:44 respondido al líder del PP a Pablo Casado que ha vuelto a cuestionar la actual ley del aborto este fin de semana en una entrevista en la prensa si llegaba a ofrecer a las mujeres a explicarles por ejemplo lo que significa estar embarazada la respuesta de Carmen Calvo Irene Montero

Voz 18 14:59 en la prueba empírica de la compra

Voz 24 15:02 eso es el desconocimiento absoluto siempre ha tenido el Partido Popular con la policía

Voz 0814 15:06 hacer cuando le pediría por favor al señor Casado que no haga campaña electoral con los derechos de las mujeres si quiere hacer campaña electoral que la haga está en su perfecto derecho de intentar ganar las elecciones del veintiocho de de abril pero que no lo haga con los derechos de las mujeres

Voz 1667 15:20 yo una imagen que completa la crónica política bueno más bien un segundo plante de Quim Torra al Rey en menos de veinticuatro horas ha ocurrido como anoche en el marco del Mobile World Congress que es el Congreso de tecnología móvil más importante del mundo que hoy se ha abierto en Barcelona ya saben esta vez Torra sea retirado discretamente para evitar la foto de familia en el pabellón de España junto al Rey junto a Felipe VI que ha acudido a la inauguración junto al presidente de Gobierno junto a Pedro Sánchez Barcelona Sergi López

Voz 1895 15:48 en ningún momento hemos visto un saludo entre el Rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat Quim Torra han llegado al recinto del Mobile en el mismo minibús junto al presidente Pedro Sánchez y a la alcaldesa Ada Colau después han hecho el recorrido inaugural pero Quim Torra lo abandonado antes del final según la Generalitat Torres sus Kun Sellés tenían agenda una reunión a las once de la mañana que era la hora prevista para acabar la inauguración pero como esta ha empezado con retraso

Voz 1667 16:17 Justo cuando estaban cerca están de España

Voz 1895 16:19 se han ido han justificado que en la reunión podían conseguir una importante inversión para Cataluña entonces un miembro de la Casa Real se ha acercado al están de Cataluña haya preguntado quién recibiría el Rey le han contestado que el director del están ya en la Casa Real han preguntado si no había ningún conseller le han contestado que no el recorrido inaugural ha acabado sin que se llegara realizar la visita prevista al pabellón catalán

Voz 8 16:44 hora veinticinco llegue a la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado

Voz 15 16:51 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil a cien megas a un precio irresistible sólo este date prisa llama al tinte diez ya

Voz 16 17:06 el cariño sabes que hace la Policía abajo se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 17 17:20 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 17:33 hay quienes piensan que no piensan que si hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor y quienes creen que lo mejor está por venir

Voz 26 17:42 esto qué piensas El País

Voz 20 17:46 perdónenme podría poner un capuchino vale yo quiero un mandato vale

Voz 24 17:51 pues para mí un distrito pero columna no Becilla de leche

Voz 20 17:55 vale cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 8 18:00 los Toros queremos lo mismo son iguales Volkswagen igual igual no el Space en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 2 18:15 hora veinticinco

Voz 1667 18:19 Pablo Morán dieciocho una hora menos en Canarias aumenta el interés en el caso de espionaje encargado por el BBVA al ex comisario Villarejo todo porque el ex ministro Miguel Sebastián ha pedido personarse como acusación después de ser víctima de los pinchazos

Voz 27 18:33 del mariquita que se deje una entrevista para un posible vamos

Voz 1667 18:40 así hablaba el propio Villarejo sobre el exministro en una conversación con el responsable de seguridad del BBVA que a su vez estaba interesado en conocer todo lo que pudiera sobre la posible toma de control del banco por parte de la empresa Sacyr bueno pues el propio Sebastián dice en su escrito que estamos ante la mayor trama de corrupción corporativa de la Historia de España el como víctima quiere como digo personarse como acusación informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:05 Sebastián dice que se quebró su derecho a la intimidad al intervenir su línea telefónica fue objeto de seguimientos y vigilancias continuadas se llegó a construir

Voz 1645 19:13 es un falso relato de su persona con el propósito

Voz 1552 19:15 esto de desacreditarle e intentar torcer su voluntad con el episodio del fallido sobornó a su falso amante cubano todo dice para cumplir con los objetivos económicos del entonces presidente del BBVA Francisco González quien supuestamente impulsó la operación pagada con quinientos mil euros de los accionistas minoritarios para abortar que Sacyr tomara el control del banco en su escrito Sebastián afirma que de confirmarse los hechos Se trata del mayor escándalo de corrupción corporativa de la historia de la democracia también censura la actitud de la antigua de la actual dirección del BBVA que no le ha pedido disculpas ni apartado de sus cargos a los responsables incluido el propio González que sigue siendo presidente de honor de su fundación

Voz 1667 19:58 mientras en Valencia a los diputados de las Cortes han escuchado hoy a dos amigos del alma venidos a menos son Francisco Camps y Álvaro Pérez el Bigotes que han comparecido ante la comisión que investiga los contratos de la Generalitat con la trama de la Operación Taula El Bigotes se ha despachado a gusto contra algunos de los que mandaban en el PP en la época de Camps con los actuales porque ha cuestionado la capacidad de Pablo Casado para

Voz 3 20:21 generarle el partido Valencia Toni Jiménez

Voz 1645 20:23 claro Pérez el Bigotes asegurado en Les Corts que su empresa Orange Market le daban contratos a dedo así que supone que a las empresas investigadas en la trama Taulat también empresas de cabecera del ex conseller Esteban González Pons de Juan Cotino del que ha dicho que hacía lo que le daba la gana y que quería ser Dios pero no estaba a la altura además ha lanzado este aviso para Pablo Casado

Voz 7 20:43 ya casado de mediados que todavía tiene mucha mierda González Pons es algo que sabe mantenerse Salah

Voz 1645 20:52 nosotros según Pérez Francisco Camps estaba al corriente de todo pero el ex president de la Generalitat ha negado esas acusaciones y las atribuido a una estrategia de defensa

Voz 1711 21:02 esto forma parte de una decisión de la defensa de dos personas creo que coordinados por Baltasar Garzón han cambiado su opinión porque lo que buscan es posiblemente una suerte de negociación con la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1645 21:14 Camps insiste en que los socialistas deberían haberle pedido perdón de rodillas tras su absolución en el caso de los trajes y afirma que no tenía nada que ver en la financiación del PP incluso llegado a decir que es una lástima que no haya podido hacer campaña para ganar la Alcaldía de Valencia

Voz 8 21:28 y las víctimas del franquismo que ya no

Voz 1667 21:30 en en promesas ni en buenos propósitos lamentan que el Gobierno sólo se acuerde de ellos a las puertas de una cita electoral como una estrategia más para atraer el voto y no por una voluntad real para cerrar las heridas del franquismo ha vuelto ocurrir hoy que hemos conocido el mapa oficial de fosas con desaparecidos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda al Gobierno que no hacen falta mayorías para mostrar

Voz 1645 21:51 la verdadera voluntad política de recuperar esos restos

Voz 1667 21:54 dos informa María la logrado con indignación

Voz 0259 21:56 Jito su presidente Emilio Silva que el Gobierno no haya dado en ocho meses ningún paso para la localización exhumación e identificación de los fusilados que yacen todavía en las fosas y cunetas

Voz 28 22:07 el propio gobernador ha elegido sus prioridades no evidentemente no ha sido la la de ayudar a las familias entonces decir esto cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco triste no porque esto afecta a mucha gente lleva ochenta años esperan encontrar un ser querido

Voz 1667 22:24 dada la avanzada edad de los familiares y los ex

Voz 0259 22:26 puertos de la memoria histórica proponen un plan urgente de exhumaciones liderado por el Estado para recuperar en cinco años unas veinticinco mil víctimas cifra muy alejada de los más de cien mil que estiman las asociaciones incluso menos porque dicen que la mitad de las fosas que se buscan nunca se encuentra el mapa de fosas de Justicia tiene registradas casi dos mil quinientas

Voz 1667 22:50 hoy a las nueve después de hablar de Venezuela vamos a hablar dice que huele a azufre que diría Hugo Chávez ahora vítores buenas tardes

Voz 18 22:58 hola buenas tardes y de Satanás ayer en la clausura de la cumbre del Vaticano sobre abusos a menores el Papa decía que el culpable de la pederastia

Voz 4 23:06 Satanás escuchar un instrumento Disa tan

Voz 2 23:11 y la Busi

Voz 18 23:14 esta edición no son un instrumento de Satanás en los abusos nosotros vemos la mano del mal que no respeta ni la inocencia de los niños bueno quiénes Satanas EA a quién usa para hacer mar o qué es eso de ser instrumento de Satanás es lo que queremos analizar hoy en la cara B Satanás es la figura del Príncipe de los demonios de la tradición judeocristiana es Satanás Satán en la que caído del demonio el diablo Lucifer todo eso a partir de las nueve y media más o menos Pablo

Voz 1667 23:41 gracias hará todo sobre Satanás en la cara B de Sara vítores de hoy en la tertulia de esta noche Milagros Pérez Oliva Carlos Cué Victoria Lafora que no se avanza ya sus claves de este lunes

Voz 1971 23:51 es la inauguración del Mobile Congress se ha convertido en un ridículo juego del escondite en el que Quim Torra ha evitado cruzarse con el Rey huyendo de la foto o tener que saludarle en la escenificación teatral ha participado también la alcaldesa Ada Colau como suele mientras Albert Rivera en no sabe cómo hacer olvidar foto Colón con los dirigentes de Vox no sólo se trae a Madrid a Inés Arrimadas sino que pesca en las filas del PP y el PSOE hay que recuperar el voto del centro acabó la cumbre contra la pederastia de la cúpula de la Iglesia y las víctimas defraudadas por la tibia respuesta presentan veintiún medidas concretas dormirán el sueño de los justos menos mal que hoy se ha conocido que España es el país más saludable del mundo algo es algo

Voz 1667 24:37 y hoy no está Pedro Blanco me va a tocar a mí estar en la mesa de producción les invito ya a participar en nuestra tertulia con sus mensajes de vota al Whatsapp del programa enseguida a partir de las nueve les decimos cómo hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 29 24:57 eh

Voz 18 25:06 buenas tardes la Comunidad de Madrid exige la paralización de los semáforos en la la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo enviado esta tarde una carta la delegada de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Inés Sabanés pidiéndole toda la información del plan ni la Comunidad de Madrid consorcio han recibido información alguna al respecto hice Rosalía Gonzalo Sabanés ha respondido ya toda la información está más que explicar

Voz 0795 25:27 bueno yo creo que ya hay mucha información y por tanto yo siempre el criterio que siempre hay mucha más normalidad de la que a priori pensamos pensamos que los temas tienen mucho impacto y luego el comportamiento de la ciudadanía y la necesidad compartida y queremos lógicamente que va a funcionar

Voz 18 25:49 semáforos de la A5 que funcionan desde hoy en ámbar y mañana pasarán al rojo cuando el tráfico lo exija según el ayuntamiento reducirán la contaminación acústica y aumentarán la seguridad la ministra de Industria Reyes Maroto no descarta ir en las listas de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid la ministra dice que preferiría seguir haciendo lo que ha hecho estos ocho meses en el Gobierno de Pedro Sánchez pero que estará donde le pidan estaré bueno pues donde el partido

Voz 8 26:14 el presidente metía pero usted se siente cómoda con ministra industria

Voz 18 26:18 yo estoy muy contenta de haber está en el Gobierno

Voz 8 26:20 en estos nueve meses hemos podido demostrar a mi me gustaría terminar el trabajo que empezado por tanto le gustaría Congreso de los diputados han descabezado

Voz 0194 26:30 yo estaré donde el presidente quiera que esté declaraciones del

Voz 18 26:33 ellos Maroto lamenta de Madrid donde ha reconocido que su nombre estuvo en las quinielas para la candidatura socialista a la Alcaldía de la capital ya ha alabado la lección de Pepu Hernández ex seleccionador de baloncesto ya conseguido todos los avales necesarios para convertirse oficialmente en candidato su equipo los ha llevado esta mañana hasta la sede de los socialistas madrileños su portavoces mar espina

Voz 30 26:52 es verdad que lo entregamos un día antes de lo previsto pero también es el que hace muchos días que tenemos más del máximo necesario y hemos decidido entregar lo hoy no nos ha costado nada de hecho nos ha nos ha superado nos abrumado el número el número de

Voz 0194 27:06 avales estamos muy muy los otros tres precandidatos tienen hasta este martes para entregar los avales

Voz 18 27:12 enseguida vamos con otros asuntos de este lunes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 31 27:19 buenas tardes a esta hora tengan precaución si iban a circular por la ronda de circunvalación M cuarenta ya que hay densidad circulatoria en la zona de Vicálvaro y Coslada en dirección a tres en el resto de la red de carreteras de la Comunidad no encontramos detenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cincuenta Eso sí

Voz 3 27:42 una vez más desde la Dirección General de Tráfico les

Voz 31 27:44 seguimos insistiendo no bajen la guardia hay por supuesto sean muy prudentes algo

Voz 1645 27:53 si tu negocios una flota de ambulancias no le pones este sonido la sirena

Voz 8 28:00 porque pienso por eso porque los negocios piensa llega Yoigo con lo mejor para los profesionales más rápida inmovilizó gigas infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso

Voz 3 28:11 luego Yoigo

Voz 1915 28:15 la Comisión de Universidades tendrá finalmente una sesión más con compareciente es ahora los partidos tendrán que volver a decidir si aciertan a Cristina Cifuentes a Pablo Casado después de que el PSOE permitiera con su abstención que no fueran llamados a declarar fuentes socialistas explican que esta vez no excluir a nadie es la respuesta que nos dan desde el PSOE cuando les preguntamos si estarían dispuestos a aceptar al líder nacional del PP o a la ex presidenta madrileña y la esa organización tienes que defienden a las familias beneficiarias de la renta mínima de inserción celebran el apoyo recibido por el Defensor del Pueblo el organismo presidido por Francisco Fernández Marugán ha constatado que la comunidad suspende deniega a estas rentas sin que el ciudadano pueda saber con certeza porque no cumple los requisitos como denunciaron en mayo del año pasado varias entidades de lucha contra la pobreza Hontanar es Arranz es portavoz de la asociación de apoyo

Voz 32 29:00 la aplicación del decreto desde dos mil catorce está suponiendo para las personas en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid un obstáculo para que se pueda cumplir su derecho a una renta que se proceda de oficio al abono de atrasos cuando se ha confirmado que la suspensión cautelar no procedía esa absolutamente nada

Voz 18 29:20 el área y un aparatoso incendio en una chatarrería de San Fernando de Henares ha provocado esta tarde una gran columna de humo negro visible en varios kilómetros a la redonda las llamas han comenzado por causas que todavía se desconocen en lo alto de una montaña de seis metros de chatarra los bomberos están apagando las llamas y procurando que la basura incendiada no caiga sobre unas infraviviendas cercanas llegamos a las ocho y media con dieciséis grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mayo

Voz 2 29:52 hora veinticinco Madrid

Voz 33 30:02 veinticinco Deportes

Voz 2 30:05 con Ángels Barceló

Voz 33 30:06 de lo que sus de ayer

Voz 14 30:09 buenas tardes vuelvo a hacer ese gesto

Voz 0194 30:14 Alves porque tiene consecuencias lo puede tener consecuencias a UEFA

Voz 3 30:18 ha abierto expediente informativo por el gesto de Simeone que yo dice aquí el jueves que viene cierra así que si consideran que es una conducta inapropiada en el caso es Simeone no en el mío Leonora el tú dijo voy a ver qué hago yo le puede le puede caer una sanción han abierto una investigación que yo me pregunto y que van a investigar es decir que esto está lleno vamos a investigar pero que que que va a llamar a testigos ocho porque no bueno el caso es que investigación a Simeone por el gesto de celebración del primer gol de la Juve por el que él se disculpó no pidió perdón pero se disculpó ya veremos si todo queda en nada o hay una multa económica o se alarma mucho a los señores de la UEFA y lo consideran conducta inapropiada por lo mismo lo puede caer algún partido de suspensión veremos en qué queda fútbol hoy

Voz 34 31:10 termina la jornada vería con el partido que barajó la las nueve Girona y el Espanyol harán os damos una vuelta por allí el Girona pensando en la permanencia

Voz 3 31:17 aquí contamos las novedades del partido pero tenemos en directo partido de baloncesto clasificación para el Mundial de China juegan España y Turquía el partido se juega en Tenerife España está ya clasificada pero vamos a ver cómo les va a los de Scariolo Carlos Elorrieta buenas tardes

Voz 35 31:35 ya llegado muy buenas tardes tiempo de descanso en el Santiago Martín España está ganando cuarenta y siete XXXVI al conjunto turco partido intrascendente toda vez que los de Scariolo ya tienen su pasaporte para el Mundial de China aunque tiene daños colaterales en la persona de Rodrigo San Miguel el base del Iberostar Tenerife que ha resultado lesionado en su hombro derecho esperaremos a saber el alcance de la visita de momento el encuentro máximo anotador Dario Habichuela con once puntos en el cuadro turco se basa los diez Semih Erden descanso cuarenta diciendo XXXVI once arriba

Voz 3 32:06 añadió enseguida empezamos a hablar también del clásico o de los clásicos porque esta semana tenemos dos Real Madrid Barça en el Bernabéu el miércoles vuelta de la semifinal de Copa el sábado partido de la segunda vuelta del campeonato nacional de Liga pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp del bar

Voz 36 32:29 vamos a ver si yo un bueno de buenas tardes mira lo del te lo dije del principio que no me gusta un pelo que no me gusta lo he argumentado en varios audios pero claro como a reponer lo pone la magia me pone las palmaditas que Vigo y después no me algo no pones la seriedad con la que habló de determinados temas no seguridad sino

Voz 3 33:06 la voz

Voz 36 33:07 que tu voz bueno pues eso que nada que no me gusta que no me gusta el VAR

Voz 3 33:14 chao pues mira ya coincidimos en algo a mí tampoco me gusta nada el bar me parece súper aburrido dejado vuestros mensajes

Voz 15 33:23 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 2 33:38 hola buenas tardes señor Gallego

Voz 0303 33:41 bueno como usted bien sabe yo he sido muy crítico con Isco en cuanto a la actitud y también he sido muy crítico con ustedes los periodistas por la monserga que anda loco con este caso durante un tiempo

Voz 3 33:57 sí tengo que reconocer que se está cometiendo

Voz 0303 33:59 agravio grave comparativo con Isco respecto a vivir este señor va ir tiene que estar desde ya en la grada

Voz 26 34:07 porque su actitud su poco compromiso porque no aporta

Voz 0303 34:12 a nada absolutamente nada el equipo no es que el club en este caso su presidente lo quiere mantener escaparate para para venderlo en verano pero si somos justos mientras no rectifique su actitud los como paso o pasa con Isco debería estar a lo repito en la grada no debe creo que no debe volver a jugar en el Madrid gracias

Voz 15 34:36 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0660 34:42 exprésate

Voz 3 34:46 el convenio con beige con Bale pasan muchas cosas ahora contamos empezamos y los primeros ir a ver cómo salen en Girona allí el español en el último partido que cierra la jornada gran veinticinco minutos hay ambiente para el choque Dani Torrente muy buenas tardes

Voz 37 35:06 hola Gallego pues si menos de media hora para que eche a rodar el balón en Montilivi el conjunto de Eusebio que recupera a Borja García buscará la victoria para dejar el descenso a siete puntos de distancia ante una Real Sociedad que mira a Europa y que llega hoy con las bajas de hombres importantes como lo son Willian José Llanos Zaid yerra o Theo Hernández ya están los dos equipos haciendo los ejercicios de calentamiento comienza a las nueve Montilivi Girona Real Sociedad

Voz 0919 35:30 muy bien vamos a hablar del clásico próximo miércoles Real Madrid Barcelona vuelta de semifinales en el Bernabéu aunque el nombre propio como decía nuestro oyente en el Real Madrid es Gareth Bale hoy las imágenes que hemos visto en el golazo de gol demuestran que ayer cuando en la segunda parte del partido ante el Levante Solari decide sacar a Valverde que estaba calentando en la banda para quitar a Cross Bale ve que no es el primer cambio el galés decide de motu propio dejar de calentar banquillo

Voz 3 36:03 coge una botella de agua y se sienta los compañeros eliminan como pero no

Voz 0919 36:09 está calentando que te ha mandado el el entrenador calendario el preparador físico está calentando contigo Bale cansado de la situación cabreado aburrido decide que no calienta más cruza las piernas se queda relajado durante cinco minutos en el banquillo hay un momento en el que aparece Pintos el preparador físico insiste vamos a calentar Bale pasó hasta que Solari yo creo que consciente de la situación que se estaba dando le dice venga a jugar pero pero los cinco minutos antes de que Solari y vas a salir se los pasa sentado relajado sin calentar sin estirar y sin pensar en otra cosa que mostrar el cabreo por la situación que vive ahora mismo

Voz 3 36:59 Javier R buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes parece indica que el miércoles ante el Barça B no será del once si eh hombre que la pregunta es si merece o no está en la convocatoria no esa es quizá la cuestión que mañana se puede preguntar a

Voz 38 37:14 Santiago Hernán Solari aunque ayer lo defendió a capa y espada en la rueda de prensa dijo que él fue

Voz 3 37:19 el que tuvo cinco minutos en el banquillo preparado para saltar al terreno de juego no se lo creen y Solari evidentemente mintió Solari

Voz 38 37:26 de prensa pero no se puede probar in está claro que él veía el problema el veía el marrón él veía que ese cierto código que existe en los vestuarios de que el hombre que lleva más tiempo que tiene más galones como Bale salió después de Valverde IS motivó enfadó al al galés que ya entró Moi no en en el estadio lleva dos meses cuando ha visto que Vinicius le come la tostada el adelantado por la izquierda por la derecha IB que ya no es indiscutible es lo que ha B L tiene mal esto no la malos compañeros de él es un tío que va a la suya es evidente es un hombre que le gusta jugar al golf y que el fútbol es la segunda e Historia en subida debía ser la primera porque es un jugador así que el tema es complicado creo que Vélez a la convocatoria que jugará un rato frente al Barça el próximo miércoles vamos

Voz 3 38:12 esta mañana Solari por cierto del partido de ayer el Levante atención a la noticia puré el que supuestamente le dio una patada o no se la dio porque no se ve en las imágenes a Casemiro y eso provocó el segundo penalti José Manuel Alemán se ha lesionado en esa acción y tiene una lesión de ligamentos grave buenas tardes

Voz 39 38:31 sí buenas tardes tiene una lesión de ligamentos importante puesto que justamente en esa acción al tratar de golpear la pelota voladora acabó lesionado y veremos si finalmente cuando les practiquen en las últimas pruebas el tiempo que se termina la baja del jugador costaba hace un año por cierto esta casa el presidente Levante Quico Catalán ha llamado al presidente el Comité Técnico Arbitral de la soga para que a las que no intervino en el pistoletazo que Casemiro a toda voladora Gure telas cogerla ya

Voz 0107 38:57 le ha dicho que el bar no intervino porque hay alguna imagen en la que se aprecia

Voz 39 39:01 Lady si va o contacto y a partir de ese instante manda la decisión del colegiado Iglesias Villanueva llegar nunca entrará a corregir una apreciación del Colegio al no tratarse de un error flagrante

Voz 3 39:12 Saura ha quedado a gusto tanto Velasco Carballo como el presidente del Levante Barcelona Adriá Albets a cuarenta y ocho horas de la visita al Bernabéu que tiene Valverde en la cabeza para esa vuelta de semifinales de Copa buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0017 39:26 buenas tardes pues que sobretodo Messi siga rindiendo al máximo nivel como dejó claro el otro día en el Sánchez Pizjuán más le vale al Barça que mi Se Refree el crack argentino que el sábado resolvió el solito el partido en el campo del Sevilla hoy no ha saltado al césped pero es algo habitual que en el primer entrenamiento pos partido Leo Messi haga recuperación llega en un gran momento a este doble enfrentamiento con el

Voz 3 39:49 si después del hat trick en el Sánchez Pizjuán

Voz 0017 39:51 el Bernabéu es un campo que le motiva especialmente allí ha marcado quince goles en diecinueve partidos y le ha dado más de una alegría a los cules que sobre todo pues eso se agarran al factor Messi para confiar en que el Barça saldrá vencedor de esta semana grande en el club existe también confianza pero con mucha cautela lo ha dicho hoy el portavoz Giuseppe

Voz 3 40:10 escucha le estamos bien si tenemos motivos para el optimismo sí pero sobre todo motivos para el realismo motivos para trabajar cada día y pensar que en dos malos momentos en dos en el momento empate a uno la eliminatoria sería del Real Madrid el Barcelona también están pendiente de un juicio que se ha iniciado hoy en Madrid contra Sandro Rosell el que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona ha venido a Madrid para cubrir una nuestro compañero Jordi Martí hola Jordi otro Jesús este juicio que para que la gente se haga una idea

Voz 0985 40:40 la Sobrequés le acusan a Sandro Rosell de ser el líder de una trama para blanquear dinero o tanto le acusan de blanqueo de capitales Hydra organización criminal piden para él once años de cárcel la Fiscalía multa de cincuenta millones por blanquear veinte millones que buena parte fueron a las arcas de Teixeira por lo tanto

Voz 3 41:00 siente de la Federación Brasileña eso es por lo tanto

Voz 0985 41:03 mañana llega el turno para que Sandro Rosell después de casi dos años en preventiva se puede defenderse de estas acusaciones lo contaremos aquí gracias Jordi

Voz 3 41:10 a las ocho y cuarenta y uno esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 9 41:14 qué bien dar la bienvenida es Te6 más Berta Línea directa ese supera por primera ve seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 41:26 consulta condiciones el línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 8 41:30 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1645 41:41 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 8 41:51 llega la tarifa más grande ya abundante que jamás ha presentado ya estén

Voz 15 41:55 la la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra cien megas a un precio irresistible solo este mes date prisa llama al quince de Jazztel

Voz 1203 42:11 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras dicha reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 3 42:44 hemos hablado de una semifinal de la Copa del Rey seríamos injustos sino préstamos también atención a la otra que es un pedazo de semifinal un partido de vuelta súper emocionante que van a jugar en Mestalla el jueves el Valencia y el Betis Valencia que se juega meterse en una final pues de su irregular trayectoria en la Liga cómo está el equipo de Marcelino Pedro Morata hola

Voz 1716 43:04 hola qué tal Gallego bueno está sumido en en la X porque no para de empatar el el equipo en la Liga son ya quince empates con el de ayer por la mañana el partido frente al Betis llega en un momento en el que el equipo ha recuperado otra vez esas malas costumbres de no ser certero frente a la portería rival de no cerrar los partidos pero la Copa del Rey aquí se considera como otra historia

Voz 3 43:27 la competición y seguro que el propio

Voz 1716 43:30 como jueves el planteamiento y la disposición de los jugadores más en una muy distinto al que se vio ayer frente al Leganés en ese partido gallego por supuesto que habrá llena hasta la bandera en Mestalla por supuesto que Marcelino va a ir con el equipo a batir con todo porque el Valencia se está jugando una final de la Copa del Rey ni más ni menos que once años después Garay está lesionado no podrá ser de la partida Guedes que no jugó frente al Leganés lo normal es que juegue de inicio para tratar de revolucionar desde el principio el partido Ci a parte de ese encuentro dos noticias del día sobre el Valencia llevo una a con vía Le habían caído dos partidos además del de

Voz 3 44:08 sanción por la acumulación de amarillas habían caído dos

Voz 1716 44:10 todos porque la UEFA había entendido que era el castigo por forzar la cartulina amarilla al Valencia ha presentado alegaciones y le quitan un partido también Valencia Tenerife han hecho hoy oficial el traspaso del central internacional sub veintiuno Jorge Sanz al Valencia por dos millones de euros más el cincuenta por ciento de su derecho

Voz 3 44:28 pero el Betis como esta para esa vuelta de semifinales de Copa después de vencer este fin de semana en Valladolid Santi Ortega

Voz 40 44:35 qué tal muy buenas el triunfo ayer en Valladolid ha traído la calma y confianza pérdida el otro día frente al Rennes se tienen reserva varios futbolistas para como poco tener al equipo fresco y descansado el jueves para ese partido en Mestalla y Tello puede que sea apunte mañana entrenamiento a puerta abierta a las cinco de la tarde entre la gente entrenamiento a las seis en el Villamarín la UEFA abre expediente a Simeone por

Voz 3 44:59 lo de el primer gol con la Juve no sé el Atlético de Madrid como accionada esta apertura de expediente Miguel Martín Talavera que dicen buenas tardes

Voz 1576 45:07 tal Gallego buenas tardes efectivamente es el abierto expediente a Simeone por conducta inapropiada reza el dictamen de la UEFA y el Atlético de Madrid ya te puedo decir que va a presentar alegaciones a la apertura de ese expediente de la UEFA al técnico argentino que celebró tocándose los genitales después del gol de José Jiménez entienden que no hizo un gesto a nadie ni a la afición rival ni al técnico rival ni al equipo rival y que por lo tanto más o menos acertada fue una expresión de alegría hacia su propia firma

Voz 3 45:38 una expresión de alegría bueno poner a sale la bala flipa a otra de las ideas de este fin de semana es que el Getafe está en puesto de Champions este humilde equipo que tenía en teoría que luchar por mantener la categoría de la mano de Bordalás yo no sé si esto es un sueño es una ilusión pero ahí están Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0419 46:02 si tras esa victoria ante el Rayo Vallecano gordos a uno se colocan cuartos con treinta y nueve puntos el conjunto de José Bordalás ya asentado como gran revelación de la temporada y en Getafe están viviendo un momento único y todo ello gracias a los goles de Jaime Matas Jorge Molina ambos suman un total de veinte dianas diez cada uno también te cuento gallego como hemos adelantado en SER Deportivos el Getafe va a cerrar por completo sus entrenamientos colocando una lona de seis metros de altura en los campos de la ciudad

Voz 3 46:28 el tema ese y otra de las imágenes de este fin de semana es lo que sucedió entre Kepa el portero español del Chelsea su entrenador Sarr y cuando en la final de la Calvo boca no sé si por una confusión porque pensaba que estaba lesionado el entrenador quería sustituir a Kepa y que pase negó hay de todo en Gran Bretaña sobre el gesto de cae de Kepa quién pide que sea sancionado que no juegue más Álvaro de Grado que es lo último sobre este asunto hola

Voz 0107 46:55 hola buenas tardes pues eso están haciendo todos los comentarios sobre las versiones que al final es una única versión oficial tanto del club del entrenador como del portero ellos que fue un malentendido un malentendido porque no se sabía si Kepa estaba lesionado o no pero lo cierto es que todos suena bastante a excusa sí que hubo un con una confrontación entre el entrenador y el portero español del ser

Voz 3 47:16 sanción por el momento no se espera

Voz 0107 47:19 sanción Nos espera la única duda saber si es arriba seguir contando con Kepa como titularísimo como ha sido hasta la fecha