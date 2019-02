Hora 25 (25/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 Estados Unidos ha solicitado una reunión sobre Venezuela para mañana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de que el gobierno de Maduro haya bloqueado el pasado fin de semana la entrada de ayuda humanitaria el vicepresidente norteamericano se ha reunido hoy con Why do quién asegura que ser permisivo con Maduro sería una amenaza para la democracia en toda América en los próximos minutos nos vamos a ocupar de nuevo de la situación en Venezuela en la frontera y en el terreno de la diplomacia grandes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches

Voz 1454 00:46 buenas noches el Partido Laborista cambia su estrategia sobre el Brexit el líder de la oposición anuncia que apoyarán un segundo referéndum que evite los efectos nocivos del actual Plan Yeremi Corbijn lo ha anunciado en una reunión esta noche con sus diputados el miércoles presentará una enmienda para su votación en el

Voz 1645 01:01 Parlamento británico en la que van a pedir su apoyo

Nos ficha para las generales nombres vinculados a

Voz 0194 01:10 Nos ficha para las generales nombres vinculados a Pepe

Voz 1454 01:13 eso el Consejo General de la formación naranja votado esta tarde ratificar los nombres de esos últimos fichajes vamos a recordar quiénes son Oscar García buenas noches

Voz 1645 01:21 sí buenas noches y el resultado que hemos conocido hace unos minutos es que sí que Silvia Clemente ex del PP Joan Mesquida ex del PSOE

Voz 4 01:29 en presentarse a las primarias de Ciudadanos

a partir de las diez en la crónica política desastre nos ocuparemos ampliamente de la crónica preelectoral

Voz 1454 01:56 a partir de las diez en la crónica política desastre nos ocuparemos ampliamente de la crónica preelectoral

Voz 0194 02:01 la cumbre anti pederastia no convence las medidas Sony

Voz 1454 02:04 decir es lo que cree Save the Children que pide acciones directas y contundentes y políticas es salvaguarda en los entornos eclesiásticos en los que haya presencia de menores esta ONG señala en un comunicado que la cumbre supone un avance en la actitud de la Iglesia ante esa lacra como la calificó el Papa pero se muestra insatisfecha con las medidas adoptadas España es el país más sano del mundo hemos pasado de la sexta a la primera posición en dos años y la clave está en la alimentación como nos cuenta Brian

Voz 5 02:28 Pérez de la sexta posición a la primera de España es el país más sano del mundo según la edición dos mil diecinueve del informe de Bloomberg con una puntuación de noventa y dos coma ocho sobre cien España lidera las ciento sesenta y nueve economías mundiales analizadas teniendo en cuenta variables como el consumo del tabaco la obesidad el acceso al agua potable nuestro país líder a la mayor esperanza de vida al nacer en la Unión Europea y calcula que para el año dos mil cuarenta se situará en casi ochenta y seis años la clave está en la alimentación los investigadores dicen que los hábitos alimenticios pueden proporcionar pistas sobre el nivel de salud de países como España e Italia destacan concretamente la dieta mediterránea complementada con aceite de oliva virgen extra o las nueces como frente a los principales riesgos cardiovasculares

Voz 0194 03:13 hay una propuesta más para esta ahora la cara B de Sarabia vítores

Voz 1454 03:16 vamos de Satanás el Demonio Lucifer el diablo yo pensaba que eran

Voz 0194 03:20 lo mismo pero me han dicho será que no que no lo son pues en la carabela vamos a aclarar lo me quedo quédate escucharlo ahora vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 0194 06:56 la situación en Venezuela sigue siendo irresoluble Estados Unidos ha enviado a Colombia a su vicepresidente Mike Pence para decirle personalmente Juanjo ha ido autoproclamado presidente interino que están con él al ciento por ciento cosa que ya sabía pero en la guerra de gestos que mantiene huído inmaduro el presidente de los Estados Unidos bueno quizás sume puntos la resaca de declaraciones del fin de semana ha dejado el rastro de una posible intervención Milito

Voz 17 07:20 usaré Evo mentideros Terrence Malick

Voz 0194 07:24 Mike Pompeo secretario de Estado estadounidense sostenía ayer que todas las opciones están sobre la mesa sobre esa hora Maduro volvió a reunir a los suyos para arengar les hilo Arce asimismo por su resistencia heroica

Voz 18 07:36 pasaron los días pasarán las

Voz 19 07:39 nada y Colás Maduro al presidente obrero seguirá al frente de la patria ya aquí estoy de pie

Voz 2 07:46 a pie

Voz 0194 07:53 en fin de semana ha sido duro en las fronteras que comparte Venezuela con Brasil y con Colombia los enfrentamientos entre voluntarios partidarios de Guarido el Ejército en los grupos paramilitares desplazados por Nicolás Maduro para evitar el paso de los convoys de alimentos y medicinas ha dejado algunos muertos decenas de heridos algunas deserciones no tanto como le hubiera gustado Why do que cruzó la frontera en secreto lideró los intentos de distribución de la ayuda hoy la Unión Europea ha intentado templar entre las partes una vez más pidiendo que se evite la intervención militar en Bogotá capital de Colombia se ha reunido el grupo de Lima integrado por una docena de países de América entre ellos Quintina Brasil Colombia Canadá México y Chile para escuchar agua ido quizá aumentar la presión diplomática contra el régimen de Maduro en un momento viajaremos a Bogotá a la frontera venezolana a Washington a Bruselas también a ver si tenemos tiempo dirá La Habana aunque esto no tiene relación con Venezuela estamos pendientes de que se de a conocer el resultado del referendo sobre la nueva Constitución cubana que ese voto el domingo antes toca presentar a la mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches y Carlos Cué hola buenas noches y hoy en la mesa de producción está haciendo guardia Pablo Morán pendiente de todo lo que ustedes nos quieran contar también de cualquier última hora y en Bogotá ya se escucha César Moreno periodista de Caracol Radio César muy buenas noches

Voz 20 09:13 hola muy buenas noches por aquí para toda noticia era cadenaser

Voz 0194 09:16 empecemos por la reunión que ha tenido el vicepresidente de los Estados Unidos May pensó

Voz 1880 09:21 con Juan Guarido que sean han dicho que ha salido

Voz 0194 09:23 dentro César

Voz 20 09:25 pues mira tuvieron erguidos esto aquí en el Palacio de San Cardoso en todo el centro de Bogotá hacia el Ministerio Relaciones Exteriores colombiano la atención por supuesto se la llevó el vicepresidente de Estados Unidos Mayfair no es muy usual que venga este tipo de reuniones envió mensajes el primero y que Estados Unidos está con el respaldo total para tiene toda la democracia en Venezuela es algo que ya no beneficia diciendo

Voz 1056 09:48 a veces y que todas las opciones siguen sobre la mesa

Voz 20 09:51 en el segundo a las fuerzas militares que obedezcan Why don que no obedezcan más a Maduro que lo apoyen hice era la única manera de ellos no tener una amnistía y el tercero espaldarazo a Colombia un mensaje a las provocaciones de Maduro aquí en lo que se tiene que ir permítanme decir eso es lo que dice el señor Mike Pence a todos los chinos hacia el a los caminar a nuestro amigo Colombia por esta posición a la defensa de la democracia sepan esto es nuestro socio más importante de la región y cualquier amenaza a su soberanía inseguridad enfrentar a la determinación de los Estados Unidos

Voz 0194 10:23 César después de la reunión compense guay dos se ha dirigido a los miembros del grupo de Lima que que se puede destacar de su intervención

Voz 20 10:31 mira llegó precedido obviamente sus palabras las del sábado pasado allí me te invitas en la que acusó de exterminio maduró impidiendo a la comunidad internacional de mantener todas las opciones sobre la mesa esto es una sugerencia simplemente a una intervención militar pidió que no hay que ser permisivos con una usurpación de él le llamada usurpador a Maduro no se Padrós de poder porque sería una mina esas para toda la seguridad de América Latina matizando un poco pues estas palabras porque le digo que también era un dictador surcó al poder dijo que no hay dilema entre la guerra y la paz Ek la paz la TDT va a ser el dilema es precisamente entre democracia y dictadura

Voz 0194 11:12 César han acordado alguna medida los los países de de miembros de este grupo del grupo de pueden influir de alguna manera en lo que vaya a ocurrir en Venezuela

Voz 20 11:21 son las tres de la tarde once minutos aquí en Bogotá Ángels hice espera que haya un comunicado oficial a las tres y cuarenta y cinco ya en algo más de treinta minutos el grupo él iba siempre termina su reunión emiten un comunicado padrenuestro en ocasiones no lo han firmado ni México ni Uruguay los dos países están con el acompañamiento hasta ahora hay un solo consensos estrechar el cerco diplomático aislar a Maduro con sanciones con el congelamiento de sus cuentas en los bancos y esos hitos condenaron la represión del sábado pasado cuando intentaron entrar la ayuda humanitaria sí puede influir Angels pues veremos es la reunión número once del grupo de Lima inmaduro y su cupo la espantosa Maef aislados pero el chats entre los oídos sordos está inamovible que no paras de Miraflores ya eso agrega le el descontento de los venezolanos que ellos tienen acción mucho están pidiendo una intervención militar quieren que pase algo hice enfrentaron de hecho hay en Bogotá en la Plaza de Bolívar Con manifestantes colombianos están rechazando una confrontación armada

Voz 0194 12:22 pues quedamos pendientes de ese comunicado por si hubiera alguna novedad muchísimas gracias

Voz 20 12:27 tras esto tal al o de Bogotá

Voz 0194 12:29 Nos vamos a Washington Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 12:32 hola buenas noches que Estados Unidos tiene un plan

Voz 0194 12:34 Ana ha reforzado la presencia de su vicepresidente en Colombia con el anuncio de nuevas sanciones económicas un llamamiento para que los países que tengan activos en la petrolera estatal de Venezuela congelen activos hizo una petición para que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU

Voz 1510 12:49 si Estados Unidos acaba de pedir esa reunión para mañana del Consejo de Seguridad después de que el Gobierno de Nicolás Maduro bloquear a este fin de semana el acceso de la ayuda humanitaria organizada por White doy respaldada por la Casa Blanca según fuentes diplomáticas citadas por Efe Washington está buscando en el Consejo el reconocimiento de la Asamblea Nacional

Voz 9 13:07 como la única institución elegida democrática

Voz 1510 13:10 lamenta en Venezuela el Secretario de Estado Mike Pompeo se reunió la semana pasada con Antonio Guterres que sigue sin tomar partido en esta crisis se ha limitado a apelar a la calma a pedir a todos los actores que reduzcan las tensiones para evitar la violencia el Departamento del Tesoro mientras ha impuesto hoy nuevas sanciones contra los gobernadores de cuatro estados venezolanos de Zulia Apure Vargas y Carabobo que según el comunicado del Tesoro están involucrados en la corrupción endémica en el bloqueo de la ayuda humanitaria la administración Trump cuenta con que las sanciones estrangule en al gobierno de Maduro de manera que lo haga insostenible estas últimas su mano las impuestas hace ya un mes contra PDVSA el mayor generador de divisas para Venezuela con la venta de petróleo a Estados Unidos su principal comprador hasta entonces hasta la imposición de sanciones por eso Washington está pidiendo ahora al resto de países que congelen también las cuentas de P Devesa aunque no haya garantías de que esto sea suficiente para provocar la caída de Maduro

Voz 0194 14:07 gracias Marta buenas noches hasta luego y saludamos también Esmeralda Rojas que es la enviada especial de Caracol Radio a los pasos fronterizos de Venezuela Esmeralda buenas noches

Voz 12 14:17 hola buenas noches cordial saludo

Voz 0194 14:20 después de un fin de semana de enfrentamientos de una dura represión por parte del régimen de Maduro para impedir el paso de los convoys cargados de alimentos medicinas cómo está la situación hoy

Voz 12 14:31 ante la situación es muy compleja y extensión ante pues del lado colombiano quiere está cerrada prevé que volvía solo a medianoche esto ninguna otra manera se alivie pero el lado venezolano recordemos que no cerrar la frontera por setenta y dos horas y esto puede incluso correr en quien puede decir de manera indefinida teniendo en cuenta los mensajes que ha enviado

Voz 20 14:55 el gobierno de Maduro el oficialismo

Voz 12 14:58 acá los pajes practicó las instrucciones tensa porque un grupo de civiles está intentando enfrentarse a la Guardia en insular mantiene ubicada sobre la línea divisoria entonces hay una provocación que va al pie N I lanza miento eh piedras a algo objetos y esto de alguna otra manera se han ido como una interpretación por parte de la Guardia venezolana sin embargo en medio esta subvención se siguen sumando militares y miembros de la Guardia venezolana que continúan estando ya está ahora en más de ciento sesenta y siete que cruzó la frontera por eso territorio donde nosotros nos encontramos y también por el departamento de Arauca lo han hecho diez más entonces esto es muy complejo además del lado venezolano en los municipios que están sino a nuestra ciudad o los colectivos que estos civiles armados que respaldan a Nicolás Maduro y que se enfrentan directamente al pueblo venezolano

Voz 0194 15:57 los come

Voz 12 15:59 ha estado paralizado no hay actividades a los municipios como Ureña y San Antonio a los colectivos recorren las calles en motocicletas y armados nieto de una trama en Irak unirá mucho más función además hoy no hay gasolina en el estado Táchira en Venezuela porque se ha ordenado suspender los despachos en las estaciones de combustible del pueblo hoy está resguardado en viviendas la vida no es normal y por el contrario con mucha incertidumbre frente lo que pueda pasa

Voz 0194 16:28 pues quedamos pendientes también de cualquier novedad en esos pasos fronterizos Esmeralda muchísimas gracias cuida te como siempre

Voz 21 16:34 vale un abrazo hasta luego y uno último

Voz 0194 16:37 a punto de conexión antes de abrir nuestra tertulia Bruselas Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas noches la Unión Europea sólo tiene una opción sobre la mesa Visto el panorama es una solución pacífica no pide a las partes que eviten a toda costa una intervención militar

Voz 0738 16:51 exactamente Bruselas no quiere intervención militar quiere elecciones quiere una salida negociada pero el problema es que todo lo a un grupo de contacto que trabaja despacio especialmente si se compara con el ritmo de Trauma aunque el mensaje es claro vamos a escuchar a la portavoz de Mogherini

Voz 22 17:08 a don a Le le

Voz 1880 17:11 esta son hub

Voz 0445 17:13 B sí que estamos manteniendo contactos

Voz 0738 17:16 pero quiero reiterar la posición europea no queremos intervención militar unos ha dicho al mediodía asegurando que son muchos los contactos que se mantienen con Venezuela que hay alguna una relación sistemática aunque el problema insistimos es que en estos momentos no es evidente que la Unión tenga opción de poder marcar el proceso desde fuera

Voz 0194 17:37 gracias Griselda buenas noches bueno estos son los elementos que tenemos ahora mismo sobre la mesa con el conflicto en Venezuela después de un fin de semana muy complicado muy tenso tensión que se mantiene en los pasos fronterizos como hemos estaba comentando Esmeralda con Estados Unidos intentando estrangular económicamente al régimen de Nicolás Maduro y confiando también con esas deserciones de militares que es lo que se confiaba desde el principio pero llevamos más de un mes con esta historia sí parece que ahora son más numerosas nos hablaba nuestra compañera de ciento sesenta y siete pero el grueso del ejército sigue estando del lado de Maduro la cúpula militar Milá sigue estando del lado de Maduro claro

Voz 23 18:17 Yell la situación está de de con una especie de empate en el que hay dos presidentes Si ninguno de los dos puede imponerse al otro se está traduciendo en una creciente tensión la el problema de la infracción de la inflación galopante el desabastecimiento está provocando mucho sufrimiento en La Pobla acción todo el mundo está esperando a ver que haya un desenlace pero el temor es que ese desenlace no sea por la vía de la negociación sino que haya algún algún tipo de de enfrentamiento diríamos que que pueda haber sangre en las calles y no claro este es un temor terrible es están alzando muchas voces en el panorama internacional pidiendo Estados Unidos que no intervenga militarmente porque una intervención militar de Estados Unidos que desde luego no hay ninguna duda de que tendría fuerza para imponerse rápidamente pero eso no quiere decir que no hubiera alguna resistencia verse resistencia podría ser dramática también no no veo yo la verdad que una solución rápido no llevamos ya más de un mes claro conforme pasan los días pues se ve más claro que que bueno que que las las las posiciones son numantina por parte de tan fácil la caída de Maduro la pregunta que formula vamos los primeros días

Voz 0194 19:35 digamos lo todo se confía a la retirada de Maduro pero y si Maduro no se retire Si el ejercito les sigue dando apoyo en esas estamos Víctor un mes después

Voz 1971 19:43 sí pero yo creo que era absolutamente previsible tras oír las primeras palabras de Maduro y sobre todo las amenazas que hizo yo creo que el hecho de que todos nos agarramos a un clavo ardiendo de pensar que como no había manda un orden de detención contra Godó como había hecho hasta ahora con todos los anteriores líderes de los partidos opositores como una pista exacto de va como una pista de que en fin Se podía llegar a un acuerdo la petición de mediación del Papa pero está claro que en la medida en que se sienta reforzado o se sienta respaldado por la la cúpula militar del del ejército y la policía no va a ceder es evidente que no va a ceder ir por otro lado yo me en fin me siento bastante tranquila de que la Unión Europea tenga esa postura unánime y tan firme que incluso el ministro Borrell lo ha vuelto a decir hoy también que España jamás se sumaría una iniciativa de una intervención armada porque una intervención armada ya sabemos cómo empiezan pero nunca sabemos cómo acaban entonces después de las experiencias de Libia y además de todas aquellos países donde Estados Unidos ha querido imponer la paz y quitar al tirano que luego lo que ha dejado una guerra civil pues verdad más vale que han no sabemos con cuidado porque bastante está sufriendo pero venezolano a mi me parece que pese a que podría resultar una operación muy a largo plazo pero ese estrangulamiento económico sobre todo de la gente que como los miembros de la cúpula militar o de los altos cargos de la administración de la Justicia de Venezuela tienen mucho dinero fuera el estrangulamiento de propiedades y cuentas corrientes en el exterior puede hacer acelerar las deserciones por ejemplo una de las decisiones que ha tomado el Gobierno norteamericano que a mí mientras ya te digo no ejerza la intervención armada me estoy me congratuló es el congelar todas las propiedades de todos los bienes de los cuatro gobernadores responsables de la quema del de la ayuda humanitaria y de no dejar pasar las fronteras bueno pues esta gente a ver qué hace a partir de ahora

Voz 24 21:47 Carlos sí yo creo que la la gran novedad es que guay do que no nos olvidemos es nuestro hombre en Venezuela nuestro cuando digo nuestro de nuestro país es el que España ha decidido que es el presidente legítimo Francia Alemania el Reino Unido en los grandes países europeos han decidido concederle ido la legitimidad de que para Europa iban nuestros países es el presidente está insinuando que aceptaría una intervención militar y esto cambia todo esto ha hecho que Borrell ya lleva varios días incluso antes de que se hablara de esto evidentemente Borrell tenía información privilegiada su obligación y esto cambia todo porque este señor le hemos dado no yo no pero desde luego me siento ha representado por el Gobierno la agenda de los principales evidentemente se le ha dado una cosa que que en su momento a mí me llamó muchísimo la atención porque la polémica en España hace que la frivolidad sea espectacular pero parecía que era un hecho menor parecía que que que que Sánchez estaba tardando mucho en hacer esto y cómo puede enterrar una semana es una decisión muy complicada darle la le toda la legitimidad a una persona que al fin y al cabo no ha surgido exactamente unas elecciones en fin todo lo que sabemos esa persona está aceptando vamos a ver ha insinuado pero claramente se entiende en coordinación claramente con el Gobierno de Estados Unidos de la misma manera que se autoproclamó en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos reconoció media hora después y eso está provocando ya no sólo que Europa se asuste sino está provocando divisiones en su grupo de apoyo vamos a ver que ahora mismo se está reuniendo un grupo de Lima iba a salir media hora pero ya hay países que anda diciendo países del grupo el Lima que estuvieron desde el primer día yo estuve en la en la primera reunión en Lima países como Chile que están desde el primer día están diciendo momento por favor lo de la intervención armada vamos a ver vamos a ver cómo sale el comunicado porque no creo que haya unanimidad ni muchísimo menos para apoyar eso es que ya estamos jugando otra cosa sea una cosa es el los los procesos que hemos hecho hasta ahora para forzar unas porque al fin y al cabo lo que han hecho los gobiernos europeos era tratar de forzar unas elecciones que es el objetivo final de por qué ese han oído para que why do convoque unas elecciones

Voz 0194 23:45 no no se habla ya pero claro es que estábamos en elección

Voz 24 23:47 de pasar de elecciones la intervención armada en su salto que yo creo que la opinión pública europea desde luego lo acepta pero creo que tampoco buena parte de la opinión pública latinoamericana que es en este caso es más importante

Voz 0194 23:58 yo os pregunto mira a pesar de esto a pesar de la oposición de la Unión Europea posición explícita vamos a ver qué pasa con el grupo con el grupo de Lima la opinión pública latinoamericana tú crees que Estados Unidos tiraría adelante una intervención

Voz 1880 24:09 bueno Estados Unidos en la política

Voz 23 24:11 Interior está demostrando ser bastante imprevisible y el hecho de que los los los los halcones de del presidente Trump no paran de decir que bueno que estos intolerable que dan siempre la impresión de que tienen a punto un plan

Voz 9 24:30 y esa esa impresión

Voz 23 24:32 yo creo que está sustentadas yo creo que tienen un plan que sí que se están dando tiempo y nos surge efecto todo el tema de la presión comercial de la de las sanciones etc etc sobre todo de la crisis interna de abastecimiento y que la vida cotidiana se colarse si eso no funciona para hacer que el Ejército declinó el Ejército que apoya a Maduro entonces

Voz 0738 24:58 yo creo que sí que es posible que estábamos

Voz 23 25:00 Unidos intente una una bravata de este tipo si no quiere decir si si fuera otra administración pensaría no en el último momento se impondrá la cordura pero es que con la Administración tras la cordura

Voz 0194 25:14 el médico con Donald Trump al frente no no no

Voz 23 25:16 no no es un tema que podamos confiar de todos igual no igual no intervienen pero no lo

Voz 0194 25:21 de todas formas el conflicto se eternizan do pero la realidad de los venezolanos es la realidad que eso sí claro

Voz 1971 25:27 no creo que pueda tampoco porque es imposible

Voz 23 25:30 con esta inflación donde van si es que ya no pueden

Voz 0194 25:33 no y además ya con las fronteras cerradas en lo que era su tu su posibilidad ya no de fuga sino su posibilidad de abastecimiento que era los países limítrofes con fronteras cerradas la situación de ahogamiento de la propia población victoria yo creo que es inaguantable a muy corto plazo

Voz 1971 25:49 sobre todo porque empiezan a faltar productos de primera necesidad entre otros medicinas es decir porque el nivel de la sanidad venezolana está por debajo de los países del Tercer Mundo más pobres de África entonces yo creo que esta es una situación que no hay ninguna ciudadanía que lo aguante si además de eso no tienen ni carne ni ni ni productos de de hortofrutícolas ni nada bueno puede llegar a momento que es que no sea así así un pueblo no puede vivir entonces cuanto más cuanto más aguantar maduro pero no es maduro es cuánto va a contar los apoyos de Maduro porque

Voz 0194 26:28 yo estoy de acuerdo con Milagros es decir con

Voz 1971 26:31 sensación como la de Trump es es absolutamente imprevisible ahora yo creo que de no haberlo hecho ya que llevamos un mes es por qué haber necesitan los apoyos internacionales Europa Trump lo desprecia pero sin necesitan los apoyos de la zona entonces bueno pues que ni México ni ni países importantes de de Latinoamérica estén por la labor yo creo que esto es lo que está de momento parando ese riesgo

Voz 24 26:59 sí lo es que un un mes no nos olvidemos no pasa es que ya la la información se ha acelerado mucho pero un beso en política internacional no es absolutamente nada Jose aún ves para que para que Maduro y la explosión interna que que se puede que algunos calculan que se podía llegar a lucir por la situación económica para que eso llegue a que suceda algo desde luego hace falta

Voz 0194 27:17 mucho más cumbres vamos a a desviar un momento la mira va hacia Cuba ya que estamos abordando información internacional la que regresaremos a partir de las diez porque hay novedades sobre sobre el Brexit pero quiero desviarán unos minutos la mirada hacia Cuba porque está previsto que en los próximos minutos se hagan públicos los resultados del referéndum sobre la nueva Constitución que éste celebró ayer Mauricio Vicent La Habana muy buenas noches

Voz 1056 27:37 hola qué es como estaba si era acaban de dar los datos

Voz 0194 27:41 a ver pues cuenta menos

Voz 1056 27:42 bueno pues el porcentaje de si es como se esperaba el mayoritario más del ochenta y seis por ciento según los datos oficiales que se acaban de dar la participación ha sido bastante alta del ochenta y cuatro por ciento pero muy lejos del noventa y ocho por ciento que el referéndum para aprobar la Constitución del setenta y seis lo cual es una muestra significativa también de o de cómo jugó ha cambiado en aquel momento el noventa y siete por ciento de los que votaron lo hicieron a favor o hayan sido el ochenta y seis por ciento osea o hoy entre las abstenciones la a los que han votado en contra o nulo o blanco estamos hablando de que son más de un millón y medio de personas eh que fue una cosa considerable dada la situación de Cuba se demuestra la capacidad de movilización de que el Gobierno es muy alta pero también que el reflejo de que las cosas en Cuba pues son diferente Si antes era impensable una algo así pero pero bueno es un éxito gobierna sin duda

Voz 0194 28:44 ochenta y seis por ciento de si es Mauricio que cambia hay que perpetúa esta nueva constitución

Voz 1056 28:49 bueno el sistema político permanece intacto eso es indudable el socialismo el une partidismo el papel del Partido Comunista como vanguardia el mecanismo de elección del presidente por un sistema indirecto e sigue igual se establecen pequeñas reformas programáticas como la limitación de mandatos de los cargos de gobierno a dos periodos de cinco años o la creación de la figura del primer ministro pero no sección la Cuba que conocemos seguirá siendo la misma Cuba lo que prima es el continuismo pero es cierto que se consagran realidades que ya estaban aquí el mercado la iniciativa privada la inversión extranjera en fin en la sociedad cubana pero que es una muestra que la sociedad cubana en España está cambiando y el resultado de hoy es una muestra hoy hay Internet mayor libertad para criticar

Voz 21 29:39 pues Maurits claro Mauricio muchísimas gracias

Voz 0194 29:42 días hasta luego nos quedamos con este dato era previsible evidentemente la victoria del sí en este referéndum de la nueva Constitución pero es un ochenta y seis por ciento y Mauricio Vicent destacaba la la importancia de esa menor participación que de alguna manera es un síntoma de algo en claro

Voz 1971 29:59 ah

Voz 1855 30:25 yo de Zara vítores buenas

Voz 0194 30:36 coches y los últimos cuatro días el Vaticano ha celebrado una cumbre que ellos mismos han calificado de histórica histórica sí que ha sido porque era la primera vez que se hablaba de abusos a menores en el seno de la Iglesia pero puede que histórica también porque en la cumbre no se ha llegado a concretar ninguna medida frente a la pederastia

Voz 1880 30:53 puras ningún anuncio extraordinario lo único sí comprometerse a llevar a la justicia a los casos que se conozca de todas formas la cumbre se ha realizado a puerta cerrada lo poco que hemos escuchado ha sido al Papa culpabilizar de la pederastia Satanás tal cual vamos a escucharlo habla de los clérigos que abusan de menores

Voz 1645 31:16 ya el haber salido

Voz 1880 31:17 dice son un instrumento de Satanás en los abusos nosotros vemos la mano del mal que no respeta ni la inocencia de los niños así que quién viola y quién abusa no es un cura pedófilo sino un instrumento de Satanás es la mano del mal no la de un hombre

Voz 0194 31:32 las víctimas han respondido ante este no sé cómo calificarlo sí de insulto o que decir pues llega

Voz 25 31:38 Nos escuchar a Miguel Hurtado es una de las víctimas que acudió a Roma estos días ha intentado externalizar el problema como que el problema la pederastia es la acción del diablo no mire usted el problema de la pederastia es que los obispos avales y cardenales siguiendo las indicaciones del Vaticano han aplicado a rajatabla humana al manual de encubrimiento priorizar el poder el prestigio y la reputación de la institución por encima de los menores

Voz 0194 32:03 es que es cierto que con sus palabras el Papa exime de responsabilidad a los verdaderos culpables sí

Voz 1880 32:07 es un instrumento di Satanás es que no nos quedaba otra hoy en la cara B vamos a descubrir quién es el responsable de los abusos sexuales a menores dentro del seno de la Iglesia quiénes ese Satanás de paso saber por qué el Papa cree que él es el culpable los curas sus instrumentos

Voz 0194 32:27 es el que huele a azufre no si te acuerdas ese momento podrían

Voz 1880 32:29 Nos hacer un paralelismo con la situación actual y la relación entre Estados Unidos y Venezuela de aquel momento era septiembre de dos mil seis en ese momento era presidente de Venezuela Hugo Chávez comparaba a Bush con el diablo ayer

Voz 26 32:42 el diablo aquí

Voz 1645 32:46 en este mismo lugar huele a azufre todavía

Voz 0194 32:50 bueno vayamos al diccionario o no sé si debemos ir a la Biblia para saber quiénes Satanás

Voz 1880 32:55 los mira primero el diccionario dice que es el príncipe de los demonios en la tradición judeocristiana también dice que es una persona perversa Serrano Satanas la palabra viene del hebreo significa enemigo u opositor es un ángel a las órdenes de Dios encargado de ciertas tareas desagradables sí claro que aparece en la Biblia en el andén hubo testamento es el adversario de Dios en el Génesis en Isaías NC aquí el también aparece aunque la imagen que tenemos de él es horrible con cuernos con pezuñas y todo peludo en Ezequiel por ejemplo se le describe como el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado dice quien el caso es que quería gobernar el Universo y al final lo que pasó es que Dios lo expulsó

Voz 0194 33:37 Satanás os Satán tiene varios nombres Miguel Hurtado la víctima hablaba por ejemplo de la acción del diablo

Voz 1880 33:42 bueno sí Satanás atan pero también el ángel Caído del Cebú el demonio el diablo Lucifer muchísimos pero no son todos el mismo vamos a escuchar la primera canción años de la cara B en esta no se diferencian están ahí todos juntos es el anda suelto Satanás un tema que tocar con gozo Barón Rojo o la Orquesta Mondragón pero que es de Luis Eduardo Aute de mil novecientos setenta y ocho

Voz 1855 34:04 eh fue el lugar de disfraz no encuentra su

Voz 0194 34:22 estará por qué pasa eso que cae bien Satanas porque éste

Voz 1880 34:24 sí porque tiene su gracia bueno ahora mismo lo vamos a descubrir con Ana que ya está por aquí pero vamos ya te digo que nos pasa lo mismo a todos por ejemplo a los Rolling Stones se nos presenta como un hombre educado sin fácil for the Devil dicen tanto de conocerte espero que sepas bienvenido

Voz 11 34:40 muy bien que te y buena

Voz 18 35:00 ah sí

Voz 11 35:02 eh

Voz 0445 35:05 Nos acercamos a este personaje a Satanás desde la filosofía Ana Carrasco profesora de Filosofía Moderna en Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

Voz 0194 35:13 gracias por estar aquí una noche más buenas noches

Voz 0445 35:16 Ana quiénes Satanas bueno Satanas dentro de la filosofía goza de mucha simpatía entre otras cosas porque cuando se habla de la de la de la del origen de la filosofía tertuliano que es uno de los primeros Padres de la Iglesia lo que nos va a decir es que se dice que la filosofía tiene como origen la verdad plena Hidalgo está allí pulso del demonio el impulso de Satanás Satanás inicialmente como bien ha dicho ha dicho Sara es una traducción de un de un concepto griego que significa el adversario el opositor pero el adversario el opositor de quien no de Dios no de Cristo aunque luego sea el anticristo que inicialmente es el opositor al adversario del hombre del hombre que mencionaba muy bien también Sara esas escrituras no en el caso en el caso de este momento el que dice bueno fíjate tú dices que Hope es muy bueno pero no has llevado al extremo llevaría al extremo cuando sufre la desgracia verá sites lea lo no entonces Satanas de simpatía porque es quién abre la posibilidad de elección inicialmente el hombre no

Voz 0194 36:22 en cuestiona

Voz 0445 36:23 es con cuestiona efectivamente de hecho hay un hay un hay momentos que te decía que la filosofía tienes impuso de amoniaco psiquiatras pero porque es demoníaco porque Satanás lo que hace es no solamente abrir elecciones abrir posibilidades sino que cuando de elecciones y posibilidades lo que hace es cuestionar el orden dado Satanás inicialmente tiene que ver con el orden terrestre es decir orden político lo que hace justo injustamente es cuestionar si el orden que dicta la autoridad es realmente justo o no es justo y entonces aparecen cosas muy curiosas como por ejemplo que Satanas a apacible siglo XVIII también antes con el Paraíso perdido de Milton Satanas es aquel que quiere derrocar a Dios porque el orden me dio orden el orden que Dios quería imponer es un orden justo hay una hay una tradición larguísima y super interesante relacionado con esta figura

Voz 0194 37:18 en una cosa sí Satanás usa los curas que es lo que lo que sale de esta cumbre lo que dice el Papa eh y usa los curas a los hombres esto hace que no sean libres al cien por cien sin sin los usa como instrumento

Voz 0445 37:29 bueno yo voy a hacer uso de esta vertiente demoníaco de la filosofía y la voy a utilizar para cuestionar el orden Dios tiene que el orden en orden eclesiástico el discurso del orden que habla precisamente de que estamos ahora estamos frente a un instrumento como éste un instruye el hombre un instrumento del demonio esta mención es terrible porque en primer lugar minera Lutero del protestantismo cuando Lutero habla de que el hombre es simplemente un caballo qué puede ser hoy han montado por un jinete que es Dios o bien por un jinete que es el demonio así que el hombre es simplemente una marioneta y entonces Lutero lo que dice es que el hombre no es libre pero si el hombre no es libre no tiene capacidad de elección entonces se pone en cuestión uno de los principios de la de la religión cristiana que es que el hombre es que él puede elegir al Bierzo hacer el mal así que estamos hablando de Priede estimación para bien para mal está asegurando uno de los principios básicos de la religión entonces claro si es estimación Si es doble jinete gnomos vale porque anula la libertad y el libre albedrío claro la libertad del libro de Darío ya entramos aquí en otro problema y es que Satanás estamos con el mal no pero porque es la gran piedra en el zapato que tenemos si Dios es bueno si Dios ha creado el mundo cómo es posible que exista

Voz 0194 38:50 claro que permita la existencia de lo más posible que permita

Voz 0445 38:53 esta infernal y entonces el Lutero había hablado de él es de este doble jinete en un texto que se llama de serbo arbitrio es decir el arbitrio servil si ya antes Agustín del pone todos los Padres de la Iglesia él hablaba de él del libro al del IVA en vidrio y hacia otra distinción que dice que el ser humano tiene dos capacidades que son dadas por Dios uno es el rival y otras la libertad el libre albedrío es que tú tienes una facultad que nadie te puede quitar que esta facultad de de sí

Voz 9 39:19 dar

Voz 0445 39:21 apetitos con apetencias con deseos pero tú tienes que esa facultad la libertad en cambio tiene que ver con cuando tú reflexionas cuando tú reflexionas y así puedes tomar una decisión en funcionamiento tanto el libre albedrío

Voz 0194 39:35 como la libertad no hay instrumento

Voz 0445 39:37 entonces Satanás que valga ahí

Voz 0194 39:40 dime una última cosa porque recordaba Sarah varios nombres de estos seres Demonios en qué se diferencia del demonio del diablo esta nomenclatura dice que es muy divertido cuántas horas tenemos

Voz 9 39:52 fíjate eh hay un momento que esto la gente no lo suele saber pero en los primeros en los primeros eh siglos de la era cristiana es que

Voz 0738 40:00 tenemos expande justamente en un en un momento en

Voz 9 40:02 el que el judaísmo está en la iniciado para capear venido Alejandro Magno muchísimo lo mismo entonces lo que se ha expandido y la la la la el idioma el idioma griego de eso eso significa entonces hay mucho pensemos conceptos filosóficos e el cristianismo lo que hace es una síntesis entre conceptos entente junto conceptos que tienen que ver con con el al visión judía y conceptos cristiano entonces puedan griegos y entonces hay un momento en el que quiero empiezan a intentar entender cuál es el esos conceptos que abrir que aparecen en el en el en el pensamiento griego tiene el pensamiento griego tenemos muchísimos divinidades muchísimos pero claro sólo claro claro entonces como sólo pueda haber hoy qué hacemos con los demás pues con los demás esas divinidades que no eran malas que son divinidades secundarias divinidades menores como por ejemplo los Gdaim Bones Monés benignos Sócrates hablaba con Honda Eamon que esa esa voz de la conciencia eso es Agustín de una intenta traducir el concepto de Diamond dice la voz de la conciencia de Sócrates que él daba llama Damon es un demonio que traduce el concepto griego diábolo diábolo el diábolo en griego significa como decide el opositor opositor que otra palabra traduce el opositores Satanas

Voz 0445 41:16 pero claro como había muchísimas divinidad

Voz 9 41:19 paganas pasa otra cosa es también me encanta me emocionó mucho con este tema pero tenemos sólo un dios Sol una verdad sólo un orden y una jerarquía pero lo que pasa con Satanás y con los demonios es distinto porque hicimos demonios ya que no os gusta mucho el cine de terror por ejemplo en las en las películas de presiones infernales crecen preguntas y dar dice tú quién eres somos legión es decir que el demonio son muchos pero eso se rompe la estructura jerárquica verticalidad encontramos horizontalidad

Voz 28 42:11 pues años esta idea del Papa Francisco yo creo que tampoco es nueva no porque si nos acordamos de esta canción las chicas

Voz 0194 42:17 de Dover las hermanas Llanos ya DC

Voz 28 42:19 hace dieciocho años esto del diablo viene a mí

Voz 1880 42:23 oye tú me perteneces se lo que necesitas vamos diablos malo no ahí fuera responsabilidad

Voz 0194 42:29 voy a preguntar a Victoria milagros

Voz 29 42:32 a la figura de Satanás pero sí de manera breve cuatro días de cumbre en Vitoria para acabar echando la culpa Satanás

Voz 30 42:39 la como si no la culpa Anás sino que además ha hecho sacado el Papa no sé donde tuvo una serie de estadísticas de debajo de la manga en la que bueno pues hay casos de pederastia mucho más en las familias que incluso la Iglesia es decir se ha sacado ha hecho un especial

Voz 1645 42:53 L D de reparto equitativo

Voz 0194 42:56 de las responsabilidades cómodo aquí la Iglesia no es la única culpable como lo es la única culpable pero entonces nosotros vamos a pedir perdón y hay aquí paz por Gloria a mí me es adecuado hablar de decepción pero tampoco no sé si esperábamos mucho de menos pero nada

Voz 24 43:10 debíamos esperar porque no está las víctimas ten

Voz 0194 43:12 lo que esperamos estaban allí esperando las han llamado para eso

Voz 31 43:15 los descubriremos que este Papa después de que metió la pata en Chile y la metió hasta el fondo ha llamado las víctimas hasta Hormilla con ellos montó no sea han generado unas expectativas enormes por algo estaban en Roma estos señores estaban esperando Íñigo sólo una cosa digo estoy fascinado con las tres de filosofía que me recuerdan era mi clase favorita del colegio en absoluto y me hacen pensar si estos señores eran instrumentos de Satán

Voz 1645 43:34 los los que lo ocultaban

Voz 31 43:37 también era en instrumento de Satanás tirando por ahí llegamos a que la cúpula de la Iglesia es un instrumento de Satanás porque es la cúpula de la iglesia a la que ha decidido que estos instrumentos de Satanas en vez de mandarlos a la justicia los mandaban a otro sitio a que siguieran

Voz 0194 43:51 que siga haciéndolo diciendo esas cosas voy contigo Mila que han hay que decirlo

Voz 0445 43:54 es que es que lo lo que cederle de todo esto es que como también decía antes al principio que ha exculpado

Voz 1880 44:00 que responsabilidad entonces puedan

Voz 0445 44:02 hacer cualquier cosa es instrumento

Voz 2 44:04 demonios y del demonio esto no es el ser humano Mila

Voz 30 44:09 bueno a ver yo considero que el hecho de que haya de que hayan llamado o convocado a todas las conferencias episcopales en Roma para alcanzar este tema ya ya refleja que el Papa tiene una voluntad de un compromiso porque era un encuentro de riesgo de hecho ha corrido riesgos él dijo al principio de todo que quería medidas concretas y factibles y el resultado final demuestra que no ha conseguido imponer sus criterios sobre esta cuestión por lo tanto quiere decir que hay resistencias a la iglesia para tratar el tema de la de la pederastia de la manera que tiene que tratarse que es con mucha contundencia

Voz 0194 44:48 pero lo de Satanás lo dice él eh sí sí sí lo dice

Voz 30 44:51 él entonces contrasta mucho el discurso inicial que hizo con el discurso final en el discurso final parece que ha querido contemporizar con las partes más retrógradas de él a los reunidos que consideran la pederastia como un pecado es un es un atentado contra el sexto mandamiento por lo tanto si es un pecado que además está inspirado por Satanás e ir ante el

Voz 0194 45:15 cuál los humanos tienen flaquezas tan

Voz 30 45:18 bien los los clérigos pueden tener flaquezas pero sí es un pecado susceptible de arrepentimiento y perdón

Voz 23 45:23 sí eso no tiene nada que ver con el tratamiento

Voz 30 45:26 las víctimas y la sociedad en general quiere que es que se considera un delito ese trate como un delito

Voz 31 45:30 Carlas lo que hay es verdad que en dos dicen que ha habido una batalla interna hay claramente el Papa ha perdido pero sí cómo es posible que el Papa no un Papa con el poder que tiene un Papa no puedan Dizzy quién hace una cosa tan sencilla como dar los datos es que no tenemos ni eso eso es una decisión nuevo trascendental es abrir los archivos de la Iglesia que nos cuente todo lo que ha pasado y todo lo que tiene

Voz 30 45:51 en cualquier caso en cualquier caso a ver la Iglesia católica no podía es decir si el Papa no puede con los obispos porque la ley lo dice

Voz 1855 46:01 que se marchó

Voz 7 46:08 pero te Pedro Guerra

Voz 1880 46:10 sí es que Satanas también tiene nombre de mujer la primera mujer día dan la primera mujer libre la que no se dejó gobernar la que decidió abandonar el paraíso es esta es Lily a la que canta Pedro Guerra antes años hablábamos de los otros nombres de Satanás no bueno pues además de Lilly también el ángel caído

Voz 32 46:27 el pincel

Voz 1880 46:36 este tema se lo dedicó a Van Gogh Antonio Vega es el disco Anatomía de una ola dice Antonio Vega que se sentía identificado con el tremendismo y la demencia de Bangkok de que aquí llamó el ángel caído más el demonio o los mil demonios

Voz 2 47:05 estos son los mil demonios de la moda de la maravillosa

Voz 1880 47:07 que el alcohol y bueno tenemos una más que no es demonios sino diablo Debbie no esta es puro country es Willie Nelson pero escucha por favor qué espanto la primera frase

Voz 33 47:22 de apoyo

Voz 1880 47:23 ah

Voz 2 47:27 pareces el diablo por la mañana me sale un insulto

Voz 0194 47:31 ahora tenemos tiempo bares Nos afines recuerdo por ejemplo la profecía

Voz 1880 47:35 rápidamente la profecía mil novecientos setenta y seis la historia del Anticristo

Voz 2 47:38 con Gregory Peck pactar con el diablo

Voz 1880 47:41 a Taylor por de mil novecientos noventa y siete Al Pacino como John Milton quedará a Sadam y una más El exorcista en mil novecientos setenta y tres se dice que es la mejor peli sobre el diablo la obra maestra de William Flickr

Voz 3 47:53 esta es el exorcista

Voz 2 47:59 el avance seguimos La semilla del diablo de Polanski o El corazón de las

Voz 1880 48:04 el esta siguieron miedo quería que escucharéis momento en el que está intentando parar un huevo duro os acordáis con el plato el momento en el corazón del Ángel recordáis esta pole tremendos

Voz 17 48:16 qué dicen de las famosas que que siempre deja sus huellas ese es el momento

Voz 1880 48:22 tanto horrible aquí en España Simón del desierto mil novecientos sesenta y cinco que es un mediometraje de Luis Buñuel Buñuel perdón y una más también española el día de la bestia mil novecientos noventa y cinco Alex de la Iglesia tiene fantástico con gente como Álex Angulo Santiago Segura o Terele Pávez

Voz 27 48:41 cree que facilitarán

Voz 2 48:53 y la banda sonora ahí lo tenéis que pertenecía a con hablan del numeroso

Voz 1880 48:59 seis seis seis lo dicen ellos mismos los dos seis seis salía de la bestia bueno pues en la Biblia se habla de una bestia de siete cabezas y diez cuernos que sale del mar y que lleva ese número el seis seis seis también dicen que en numerosas y representa la imperfección porque el siete es la perfección por ultimo dicen también que se repite tres veces

Voz 2 49:16 para dar énfasis y con que cerramos bueno con el único diablo que nos faltaba no no te veía mil novecientos ochenta la letra de memoria totalmente totalmente no se la podemos cantar otra pues Miguel Bosé en mil novecientos ochenta Don Diablo Ana gracias hasta mañana siempre sale con este caso

Voz 3 50:14 cinco

Voz 34 50:15 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras sin reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para

Voz 1645 50:23 este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento