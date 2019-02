Hora 25 (25/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 la celebración del Mobile World Congress en Barcelona concentra en estos días todas las miradas se mueve mucho dinero se presenta lo último en tecnología y los políticos algunos políticos lo utilizan como escaparate para sus estrategias yo unas son tan ridículas como las de negar el saludo al jefe del Estado o negarse en público pero dárselo en privado el presidente de la Generalitat quinto Rey en cierta medida también la alcaldesa de Barcelona Ada Colau han rozado el esperpento con su juego del ratón y el gato con el Rey Felipe VI ayer en la cena inaugural y hoy con el ridículo abandono de la comitiva por parte de Torra para no tener que saludar al Monarca cuando se detuviera en el stand de Cataluña como ven todo muy instructivo muy edificante nada que contribuya a la solución del problema al contra

Voz 1071 00:58 serio gestos para agradar a los suyos

Voz 0194 01:00 crítica hooligan que se lleva ahora sin pensar en las consecuencias ni destinada a buscar soluciones al contrario destinada a mantener vivo el conflicto porque sin él hay políticos ya hay formaciones que no saben qué hacer apuntamos a la vista también la estrambótica visita de Inés Arrimadas ha Waterloo dándole a Carles Puigdemont todo el protagonismo que él quiere Ike no debería tener pero ciudadanos impuso Amón se necesitan a Pedro Sánchez le llaman de todo por haber intentado el diálogo lo que viene siendo hacer política y quiénes le llaman de todo prefieren una performance en Waterloo son dos maneras de entender la política los que buscan el efecto frente a los que buscan la efectividad aunque para efecto el que ha provocado la última declaración de Pablo Casado sobre el aborto el tan masculino hay desde su experiencia cree explicarnos a las mujeres que es lo que llevamos dentro cuando estamos embarazadas además de no saber contar entre las catorce semanas que es lo que dice la ley del aborto las veinte de las que habla

Ángels Barceló

siguen en la mesa de análisis Victoria Lafora Milagros Pérez Oliva Carlos Cué allí en la mesa de producción hablo Morán pendiente de

sus llamadas de sus notas de voz de la última hora

en el número porque antes hemos tenido serias dificultades para recordarlo me atreví darla por miedo a que alguna otra persona se le colapsará

Kevin el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 02:23 venga pues el lunes nos deja mucha tela política en este ambiente de España pero vamos antes a una de las novedades que se han producido esta misma tarde en la crónica internacional falta poco más de un mes para que en teoría llegue la fecha límite para el Brexit y nadie tiene claro todavía qué es lo que va a suceder el próximo veintinueve de marzo en un nuevo giro del guión mientras May busca salidas a la desesperada el líder laborista ha introducido un nuevo elemento buenas noches Sastre

Voz 1071 02:48 buenas noches Barcelona Jeremy Corbijn ha anunciado que su partido propondrá o respaldará una enmienda a favor de un segundo referéndum Ésta es la novedad la gran cuestión que ha planeado ya saben entorno al Brexit desde que empezaron que fue muy pronto a surgir los problemas

Voz 4 03:01 hoy sus hijas

Voz 1071 03:06 tenemos que poner las alternativas que tenemos y eso es lo que estamos haciendo ha dicho Corbijn esta misma tarde en una entrevista a Sky News está por ver el texto de esa enmienda que es consustancial y sobre todo cuál es la pregunta que van a plantear pero desde luego Corbijn ha pulsado uno de los botones rojos que es el concepto del segundo referendo

Voz 0194 03:23 la propuesta sirve para señalar la debilidad de May una vez más apunta en una posible salida pero recordemos para empezar que los laboristas no tendrían en principio la mayoría para que esta propuesta prosperará corresponsal Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 03:37 que hay buenas noches que es un cambio de estrategia de los la

Voz 0194 03:39 coristas aunque no está claro qué tipo de consulta plantea

Voz 0273 03:42 es un cambio significativo los laboristas apoyan un segundo referéndum eso es lo que Corbijn ha anunciado en un comunicado aceptando un voto público para prevenir dice el daño de un de los tories Corbijn estaba en contra de esa segunda consulta se ha resistido hasta ahora a esa posibilidad pero la presión era enorme hace tan sólo unos días ocho diputados proeuropeo se marcharon del partido a un grupo independiente el jefe de los laboristas se ha reunido esta noche con sus parlamentarios uno de ellos comentaba que Corbijn parecía

Voz 5 04:10 en rehén leyendo la nota escrita por sus captores

Voz 0273 04:13 es algo de Suay no está clara cuáles son las opciones que habrá en esa posible papeleta de la consulta pero Niza y la encargada de política exterior en el Partido Laborista aseguraba que abría la opción de permanecer en la Unión Europea es lo más polémico esa

Voz 1971 04:30 acción a elegir frente a la cual

Voz 0273 04:33 lo de los tory

Voz 1860 04:36 esto vivo

Voz 0273 04:38 en un referéndum sobre el acuerdo que puede ser o no aprobado en el Parlamento y le vamos a decir a la gente si lo quieren o quieren permanecer en la Unión Europea el referéndum sería como una confirmación me imagino que como ocurrió con el Acuerdo de Viernes Santo bueno veremos y San propuesta sale porque la batalla sobre ese punto va a arrancar precisamente ahora

Voz 0194 05:01 sólo Begoña de la oposición que podría tener Corbijn por proponer esta segunda consulta por las encuestas que se pública podría decirse que los británicos quieren volver a votar

Voz 0273 05:10 los sondeos indican a estas alturas que la mayoría de los británicos quieren un segundo referéndum por qué quieren acabar de una vez con el Brexit y los políticos no son capaces si votaran ahora según los datos del pasado mes el cincuenta y seis por ciento lo haría a favor de la permanencia y el cuarenta y cuatro por ciento en contra en el caso de los votantes laboristas esas cifras son mucho más elevadas el setenta por ciento quiere una segunda votación y un noventa por ciento está a favor de la permanencia según los datos ofrecidos esta noche por la cadena Channel Four hay sin embargo una gran resistencia entre los viejos militantes de las antiguas zonas industriales hubo tres millones de votantes laboristas que apoyaron el Brexit hay diputados que temen apoyar la permanencia o un segundo referéndum por miedo a perder el escaño los sindicatos están también en contra de ese segundo referéndum pero los centristas por un lado hilar pases jóvenes de la izquierda radical como Momentum que son las que en parte auparon a Corbijn una pasión que se enfriado considerablemente en quieren que el Reino Unido siga en Europa

Voz 0194 06:10 en mi clase es la votación en el Parlamento Theresa May mientras tanto sigue oyendo las voces europeas que el insisten en retrasar el Brexit qué opciones tiene la primera ministra qué opciones hay de que el Brexit no sea este veintinueve de marzo

Voz 0273 06:22 bueno el calendario de momento arranca mañana con una nueva comparecencia de M los Comunes para informar sobre la marcha de las conversaciones con Europa no va a poder hablar de

Voz 1971 06:31 progresos a partir de ahí se va a abrir un debate

Voz 0273 06:33 te el miércoles se presentarán enmiendas los laboristas

Voz 1985 06:37 sentaran la suya que incluye la permanencia en la Unión

Voz 0273 06:39 europea no tiene mayoría para sacarla adelante pero se va a presentar otra enmienda elaborada al alimón por una Laborista Yvette Cooper y por un conservador Oliver le Twin que quieren impedir que el Reino Unido deje la Unión Europea sin acuerdo y en esta ocasión Corbijn ha anunciado que los laboristas oficialmente van a apoyarlo el voto decisivo sobre el acuerdo si no hay nuevos aplazamientos será el doce de marzo la fecha fijada por ley y es entonces cuando los laboristas presentarán esa enmienda a favor

Voz 1971 07:08 de un segundo referéndum a todo esto la Unión

Voz 0273 07:11 europea hoy con distintas voces distintos parlamentarios hoy presidentes que esto daban en en Egipto le han dicho a Amey que lo más sensible es aplazar la fecha del veintinueve de marzo y pedir una ampliación del artículo cincuenta de momento Meis empeña en seguir con su calendario seguir adelante con con su plan pero esa ampliación está en el aire la presión sobre mí para que amplíe el periodo es cada vez mayor gracias Begoña

Voz 0194 07:39 bueno hasta luego buenas noches bueno pues os pregunto con esta novedad que pone Jeremy Corbijn sobre la mesa la posibilidad de ese segundo referéndum los datos de las encuestas que me parecen interesantes que nos ponía a Begoña esa fecha Vic tenían el calendario se veintinueve de marzo es que queda

Voz 1971 07:53 un mes quedó Messi pero yo no sé porque tengo la absoluta convicción de que no va a pasar nada el veintinueve es decir se va a ver obligada absolutamente por Europa por sus propios parlamentarios a pedir un aplazamiento aplicando el artículo cincuenta yo creo que Jeremy Corbijn efectivamente como contaba la corresponsal que ha hecho una crónica estupenda y ha visto absolutamente obligado por los suyos a punta de pistola a pedir ese segundo referéndum pero llega tarde ya a estas alturas quién a quién se le ocurre pensar que va a que pueda haber un un un nuevo referéndum que tire para atrás todo lo que ha pasado yo creo que para el Partido Conservador sería su desaparición total por lo tanto yo me parece mucho más probable que haya una un aplazamiento en la salida cosa que no sea el veintinueve que que se pueda producir un acuerdo para celebrar un segundo referendo milagros

Voz 5 08:47 la fecha tope que tiene para llegar a un acuerdo que pueda ser votado de nuevo de aplazamientos el veintiuno de marzo porque el veintiséis es es ya el momento que tendría que entrar en en vigor no creo que además ese acuerdo tiene que ser probabilidad de los países europeos no creo que que si no hay un plan claro en el que pueda decir que puede contar con el apoyo laborista hay conserva hilos los tories para un un aplazamiento y no sé si sólo Nadal

Voz 0194 09:21 claro que al final es como tirar la pelota para adelante pero es claro objetivo claro claro

Voz 5 09:25 pues yo creo que la Unión Europea lo que exige es cambios de posición en en el en los entre los parlamentarios británicos para que porque si se trata de aplazar por aplazar sin que vaya a haber posibilidades de ningún cambio no le interesa la Unión Europea interesa una salida a la brava pero tampoco dejarlo eso colgado ahí entre otras cosas porque hay unas elecciones a la Unión Europea inmediatamente que ya no tendrán representantes ya no habrá representantes británicos y se ponen marcha el mecanismo etcétera no yo lo veo complicado el problema es que tanto los laboristas como los tories están divididos internamente entre los partidarios de salir como sea eh los que quieren una salida negociada

Voz 6 10:09 queda muy bien pactada los que de siempre no quieren salir de la Unión Europea

Voz 5 10:17 entonces se abre la posibilidad de someter a votación el acuerdo final sobre el Brexit habrá mucha presión para que en esa votación se incluya una cláusula un apartado una opción que diga permanecer en la Unión Europea con lo cual es reeditar el referéndum del Brexit es decir sería más razonable ahora de todas maneras sería deseable que eso pudiera ocurrir porque el primer referéndum el único que ha habido sobre sobre el Brexit se hizo sobre la base de fantasías datos falsos engaños de todo y la gente mucha gente ha podido ver precisamente en la concreción del plan de salida ha podido ver los costes que tendría el el Brexit claro ha cambiado la opinión pública por eso los que son muy partidarios de salir no quieren repetir la votación los que son partidarios de de de quedarse quieren repetirla pero con esa opción es una situación endemoniada no

Voz 0194 11:16 cómo van a salir de ahí hay una frase

Voz 1985 11:19 yo el día que es derrotada aplastante entre con cuatrocientos a doscientos en el Parlamento que ya según termina la votación pide la palabra dice muy bien ahora sabemos lo que no quiere el Parlamento británico lo que no sabemos es qué quiere el Parlamento británico seguimos en eso seguimos en el gran problema es que todo el mundo tiene claro lo que no quiere pero nadie tiene claro lo que quiere y la Unión Europea como decía Mila ha habido varias cumbres y el ambiente cuando vas a las cumbres y hablas y hablas en fin con las delegaciones y además el ambiente generales señores para qué les vamos a dar más tiempo para que les vamos a dar otra cumbre para qué vamos a hacer otra Reunión Si está clarísimo que ellos mismos no se ponen de acuerdo yo creo la política moderna es la política el siglo XXI no o descubre una forma que casi siempre en política es que alguien tiene que caer alguien tiene que quemarse absolutamente bueno Mella hasta que malísima pero desde luego alguien tiene que todo que que que que asumir el coste que no sé si el Partido Laborista al alguien tiene el Partido Conservador los alguien tiene que asumir el coste para resolver esto salir achicharrado desde luego lo que no se puede es resolver esto y que la persona que lo resuelva políticamente salga bien gane las próximas elecciones es evidente que el desastre que han hecho es de tal calibre que el que trate de resolverlos a echar

Voz 1971 12:36 en cualquier caso no sirvan intenso sí lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es es es es el gobierno británico el que ponen en marcha el artículo cincuenta por lo tanto mientras ellos no lo pongan en marcha que eso lo que se produciría el día veintinueve pueden pedir una prórroga Mila osea que si pueden P si hasta el XXI para claro claro pero eso claro claro pero pero demorando

Voz 7 12:59 que están demorando el pedirle el pedirlo pero

Voz 1971 13:01 creo que esto es una una especie de batalla contrarreloj par porque May no quiere ser la inmolarse en la propia pira que que le dejó Cameron en su partido

Voz 1985 13:12 no es que no hay otra claro pero es que hay alguien tiene que que

Voz 1971 13:15 claro alguien tiene que caer pero evidentemente yo estoy convencida que antes del XXI Milan no les queda otro pero además la Unión Europea está bastante preocupada con la Brexit a las bravas eh claro pero estando Amey a que no haga efectivo el artículo cincuenta me quería es decir no no no quiero decir que que el problema ante todos interno claro Bretaña la Unión Europea está muy preocupada porque con este problema interno en el que no se clarifica cuál puede

Voz 5 13:46 Serra salida

Voz 1971 13:47 pues en la Unión Europea tampoco quiere ponerse en una situación de debilidad porque esa ausencia de acuerdo en Gran Bretaña la coloca

Voz 5 13:57 delante de unos hechos consumados que lo que hace

Voz 1971 13:59 en es poner a Europa también en una situación de esta de no saber qué hacer no

Voz 1985 14:05 no pero lo digo que evidentemente la Unión Europea está muy preocupada pero en la última cumbre también hubo una escena que le preguntó a un periodista británico no me acuerdo creo que era el primer ministro de Luxemburgo pero como el británico como presionando Le mucho diciéndole pero no se dan cuenta de lo que pierden no se dan cuenta lo que pierden hasta que le parecen bueno ustedes pierden más puntos

Voz 3 14:22 bien termostato ocupar nadie quiere que vayamos mal pero digamos

Voz 0194 14:26 exacto es van a sufrir un poquitín más en cualquier caso insisto nos queda un mes intenso hasta ese veintinueve de marzo a ver qué pasa entre media durante todos esos días que hay Mientras tanto en el calendario

Voz 1186 20:02 Ángels Barceló y en la tertulia Victoria

Voz 0194 20:05 Lafora Milagros Pérez Oliva y Carlos Cué no hay nada como que un partido político llegamos ya a la política nacional de hacer sus listas electorales para que empiecen a asomar los debates internos y las fracturas para que se quejen amargamente los que no repetirán y aquellos que se quedan hagan piña con el líder de

Voz 1071 20:21 las listas suponen el estadio de principal tensión de los cuadros el momento en que revive aquella

Voz 0194 20:26 esa frase de guerra del que se mueva no sale en la foto

Voz 1071 20:29 pero también la ocasión para comprobar la estrategia que va a desplegar cada uno en el caso de pongamos un partido hoy Ciudadanos igual tiene que ver con su color naranja pero está visto ya que la estrategia va a pasar por ponerlos intermitentes a un lado y a otro

Voz 0194 20:46 es lo primero que yo quiero agradecer

Voz 1860 20:48 que me hayan incorporado que el Comite Ejecutivo haya aceptado como independiente mi candidatura para presentarme a las primarias como presidenta de la Junta de Castilla y León

Voz 1071 21:02 Silvia Clemente el fichaje que ha hecho Ciudadanos para sus listas ella misma lo está explicando las listas autonómicas de Castilla y León se fue del PP criticando al partido y ahora al partido asegura que es que iban a echarla de las listas

Voz 0893 21:14 algunas personas cuando saben que no van a formar parte de las candidaturas pueden optar como en el caso de Silvia Clemente por eh a tratar de buscar otra salida personal en otro partido

Voz 0194 21:25 el caso es que Clemente no es la única Ciudadanos

Voz 1071 21:27 se prepara también para presentar a un ex cargo socialista

Voz 0194 21:30 a Joan Mesquida entonces quizá no debamos hablar de un caso puntual o de dos casos puntuales sino de una estrategia Óscar García buenas noches hola buenas noches aquí las listas sirven para que veamos el propósito incluso la ideología de unos y otros en el caso de Ciudadanos puede decirse que Rivera pone en cabeza a gente de su confianza aunque tenga que buscarla en otros

Voz 1071 21:48 partido si hay quién habla simplemente de ficha

Voz 1985 21:51 G esa hay que los denomina directamente transfer

Voz 1071 21:53 this no hay quién dice que es una opa a otros partidos pero en Ciudadanos en ciudadanos prefieren llamarlo así en ciudadanos atrae talento en esta estrategia de atraer talento como dice Arrimadas Rivera va a conseguir dar un vuelco total a sus carteles electorales prácticamente todos los candidatos a presidir las autonomías van a ser renovados todos menos los candidatos de Madrid de Baleares es verdad que todo esto conlleva primer un proceso de primarias pero el caso es que Rivera como así se quejan algunos cuadros autonómicos del partido sexta escudado en esas primarias va a dar para dar un codazo así nos lo dicen a los que han estado trabajando a pico y pala en los últimos años colocando el a sus candidatos más cercanos en Castilla y León está el caso de Silvia Clemente en Valencia Toni Cantó en Cantabria Félix Álvarez más conocido como Félix UCO fin todos estos lugares habrá cambio como también en Aragón donde Rivera ha fichado a un periodista como también en Canarias también ha fichado allí otra periodista habrá cambio en Asturias en Murcia en Castilla La Mancha en La Rioja además sin ningún complejo la dirección del partido está mostrando sus preferencias por unos u otros candidatos lo hemos visto hoy en la rueda de prensa de Villegas con la ex del PP Silvia Clemente en Valladolid para el número dos del partido eso no es imparcialidad

Voz 1089 23:11 la decisión ayer hay una votación en la ejecutiva por lo tanto para la decisión de la ejecutiva sobre proponer a un independiente en este caso a Silvia Clemente ya otros cuantos vas como se he dicho a este proceso de primarias porque si la Ejecutiva toma una decisión de los candidatos porque se cree que es el candidato idóneo

Voz 1071 23:30 como idóneo para la dirección de Ciudadanos también es Joan Mesquida el que fuera director de la Policía y la Guardia Civil en tiempos de Zapatero hace unos meses dejó el PSOE esta noche como en el caso también de Silvia Clemente el con

Voz 1186 23:41 su hijo general de Ciudadanos aprobado que

Voz 1071 23:44 pueda presentarse finalmente como independiente en su caso al Congreso de los Diputados por Baleares Rivera viaja mañana a Palma de Mallorca para presentar a este candidato a primarias

Voz 0194 23:54 gracias Óscar a vosotras vamos vamos

Voz 1071 23:56 de detenernos en el caso de Silvia Clemente veinte años en el Partido Popular de Castilla y León aunque es ahora cuando en el PP le han visto objeciones las que explicaba sin ningún tipo de pudor ni reparo en la sede de Génova el vicesecretario Maroto

Voz 0893 24:09 hay dudas más que evidentes sobre la honestidad de esta persona eso era determinante para poder contar o no con las que a las personas que conforman las candidaturas de el Partido Popular al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera a acoger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

Voz 0194 24:32 Javier Cuevas director de contenidos de la cadena SER en Castilla y León muy buenas noches

Voz 1053 24:36 muy buenas noches Angels qué duda son esas a las que se refiere

Voz 0194 24:38 Maroto y que el PP ha visto ahora bueno Javier Maroto

Voz 1053 24:41 se refiere a una subvención otorgada a la empresa del que hoy es su marido cuando ella estaba al frente de la Consejería de Agricultura algo ocurrido en cualquier caso hace años esa subvención fue congelada por la actual Consejería de Agricultura is espera que la Justicia se pronuncie sobre la legalidad o no de la misma otra de las cuestiones a las que puede referirse Javier Maroto tiene que ver con unas obras realizadas en un inmueble propiedad de la familia de su marido por valor de un millón de euros más o menos se ha hablado de la inexistencia de facturas sobre esos trabajos aunque es verdad que nadie ha presentado por el momento al menos ninguna denuncia al respecto

Voz 0194 25:16 para que sepamos quiénes Silvia Clemente quiénes lo que sabemos es que lleva un par de décadas en el Partido Popular

Voz 1053 25:22 sí ya lleva bastante tiempo nació en el año sesenta y siete en la localidad segoviana de Pedraza su carrera política meteórica le llevó en dos mil uno a la primera línea de la mano de Juan Vicente Herrera quién la sus la las situó en su primer Gobierno una vez que Juan José Lucas fue llamado a Madrid por Aznar aunque su mentor actor político siempre ha sido otro segoviano Jesús Merino condenado por la trama Gürtel primero fue consejera de Medio Ambiente después de cultura y por último de Agricultura en todos estos puestos siempre ha buscado con especial cuidado la atención de los medios y la luz de los focos bajo sugestión por ejemplo llegaron las exposiciones de Las Edades del Hombre a Nueva York y ella fue la responsable de crear la marca Tierra de Sabor como paraguas de los productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma tiene fama de hablar claro muy claro

Voz 0194 26:12 de esta forma se refería hace cuatro años en campaña

Voz 1053 26:15 electoral a quienes por entonces ella entendía que no cumplen con la palabra dada algo que por cierto ahora dice haber padecido en primera persona por parte del presidente del Partido Popular en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco

Voz 1860 26:28 queremos votar a Ciudadanos es tirar el voto porque ellos se dedica a hacer demagogia ya por meter prometer hasta meter que una vez metido nada de lo prometido

Voz 1053 26:37 bueno pues así se expresaba hace cuatro años el último periodo político Herrera decidió desposeer la de carteras aunque la situó al frente de las Cortes de Castilla y León desde donde ha procurado lograr la misma atención pública que nunca ha negado buscar desde venta de dulces tradicionales en el hall del parlamento regional a mesas itinerantes de la Cámara en diferentes provincias las discrepancias con su partido se han acrecentado en su periodo al frente del Legislativo popular su manera de dirigir los plenos ha generado no pocos comentarios por las maneras con las que también ha cortado hoy reconvertido a sus hasta ahora compañeros de partido

Voz 1071 27:12 Javier muchísimas gracias un saludo hasta

Voz 0194 27:14 luego recordemos que al menos formalmente Silvia Clemente

Voz 1071 27:16 no es todavía la candidata tiene que someterse lo comentaba antes Oscar a primarias que es lo que marcan los estatutos de la formación su rival será el diputado nacional y miembro de la ejecutiva del partido Francisco Igea que es reacio a que Clemente se incorpore a las listas porque considera que ella no es una persona ejemplar

Voz 16 27:32 porque no consideramos que sea ejemplar una persona que con lo que ha representado al mismo partido político al que nosotros no queremos renovar durante tanto tiempo segundo porque es verdad que existe en la en el ambiente y en la vida pública de la ciudad una imagen de esta persona en ello habrá que yo no calificó pero no me baje qué pues tiene por así decirlo una sombra de sospecha

Voz 1071 28:02 en fin en realidad al resto de la crónica política del lunes alude también de alguna manera u otra Ciudadanos por dos de sus últimas decisiones por ejemplo el salto de Inés Arrimadas a las listas al Congreso por la provincia de Barcelona Arrimadas estaba esta mañana en Hoy por hoy aquí

Voz 0793 28:17 he puesto canciones todo es tan esperpéntico todo es tan grave en Cataluña que yo llegado a la comentada con Messina estoy creo que muchos catalanes como yo que para garantizar nuestros derechos para que haya libertad democracia y convivencia en Cataluña Ciudadanos tiene que gobierna de España y el de Rivera tiene que es el presidente del Gobierno con yo voy a seguir defendiendo al constitucionalismo en Cataluña tres pero ahora si no sólo hacerlo en el Parlamento de Cataluña cerrado por el independentismo cada vez que la de La Habana sino en el Gobierno de España que tendremos muchas más herramienta

Voz 1071 28:46 Tanto Rivera como Arrimadas ha justificado su viaje de ida y vuelta a Waterloo de este pasado domingo su cuarto de hora vaya frente a la casa de Puigdemont que le dejó la puerta entonada y así se quedó esto decía Arrimadas y así se lo reprochaba Ábalos por el PSOE

Voz 0793 28:59 también fuimos a Waterloo porque no hay ni un solo rincón en Europa en el que el separatismo nos diga que no podemos siga igual que no hay un palmo de Cataluña en el en el que el separatismo nos impida ir no hay un palmo en Europa en ese espacio de libertad en el que señor Puigdemont huido de la justicia nos diga que no podemos ir

Voz 1971 29:17 la expresión ridículo hay margen

Voz 17 29:19 es cierto que hace la señora Arrimadas ha reivindicado el problema aunque sea negativo señor Push the muy debe ser historia para rescatar no había otra forma de pasar el fin de

Voz 0194 29:33 anhela otra decisión de Ciudadanos también tiene que ver con el Partido Socialista al que ha vetado para posibles alianzas electo

Voz 1071 29:39 Morales ha medidas la que ha llevado a la presidenta del PSOE A Cristina Narbona escribiera Rivera una carta para que se lo replantee dice que no tiene sentido escribía casado pero si ahora la escucharemos a Rivera le va a contestar por cierto Rivera por escrito aunque la respuesta podría resumirse casi en un emoticonos que adelantaba Arrimadas

Voz 1860 29:55 señor casado que en su día fue persona de la máxima confianza el señor Aznar ha estado siempre en el mismo sitio no ha cambiado pero el señor Albert Rivera sí

Voz 0194 30:06 qué ha cambiado por eso creo que

Voz 1860 30:08 en sentido una carta él los que indulta

Voz 0793 30:11 el pistas y los que gobiernan con separatistas y los que llaman fachas a los que llevan una bandera de España son incompatibles con los de Ciudadanos

Voz 0194 30:20 no entraremos al detalle los que induzcan a golpistas quién indultado a quién estabas preguntando con esta cara que no sé yo quién ha indultado aquí porque no hay ni siquiera sentencia

Voz 1985 30:30 espera que no tiene ese micrófono abierto a ver donde a lo mejor me lo he perdido yo creo que tú y yo seguimos la información

Voz 7 30:34 pero el detalle aquí repite recibirán como un mantra lo de que los que han indultado en nadie indultados en seis sentencia le condena se aferran insisto

Voz 1985 30:44 tienen que la Delegación del Gobierno de Cataluña que en lo que dijo todo el mundo dijo que era una opinión personal dijo que a lo mejor algún día habría que cuando llegara a la sentenciado pero sí es posible que cuando llegue la tendencia a lo mejor ni Sánchez presidente

Voz 0194 30:56 se acojan admirable

Voz 7 30:59 te lo dan por ese estado el sábado en Colliure indicaron no te has enterado de que fue el justo justo dos días que te vas déjame que me detenga encima

Voz 0194 31:08 la danos más allá de de estas serie de argumentos que van repitiendo en todas las entrevistas en todos los mítines etcétera etcétera y que no son ciertos vamos con la política de fichajes Victoria de de ciudadanos primero no sé qué hacéis aquí porque he dicho Inés Arrimadas que Ciudadanos atraer el talento es decir no sé qué hacéis el lugar está esto ocurre no ha sido ya ya lo vea lo veo pero seguro que han llamado Víctor y luego yo es que no tengo talento

Voz 1971 31:31 quede claro a ver es que a mí me suscitan cuarenta preguntas a ver si la señora Silvia Clemente es tampoco decente como dice el PP como se dieron cuenta antes

Voz 0194 31:43 ha pasado veinte años veinte años veinte años

Voz 1971 31:45 en los cuales se relacionó con gente que luego acabó implicado en casos de corrupción ahora es cuando de repente se dan cuenta y además dicen ahora que no le iban a presentar porque no lo dijeron antes que no le iban a presentar porque además tenía sus dudas en fin muy sospechoso con respecto a Rivera cuánto hay que pelear yp pedalear para volver otra vez a a pescar en el caladero de los votos de centro es lo que hay que hacer porque señor Mesquida tampoco es un líder carismático que en Baleares arrastradas por lo tanto dice vaya dos fichas por un lado una señora que ahora resulta que el PP eleva a acusar de toda la corrupción de la que no se dio cuenta y por otro lado Mesquida os acordáis del fichaje de Ruth Beitia pues es que estos estos fichajes así

Voz 0194 32:33 bueno al menos al menos tanto Silvia Clemente como se dedicaban a la política es decir que tienen trayectoria política larga en hora que en el caso de Ruth Beitia pero vamos a ver porque Ruth Beitia también estaba en el Parlamento de Cantabria e Milán bueno me parece yo

Voz 5 32:47 interpreto todos estos movimientos un poco como movimientos esperados

Voz 0194 32:52 para recuperar el centro no para

Voz 5 32:54 el centro no osea yo no sé si este en estos momentos Rivera sabe exactamente cuáles serán las consecuencias lo que está haciendo porque está dando bandazos por un lado de entrada fichajes muy poco lustrosos para decir que su fichajes es decir si tú vas a buscar incorporar nombres que quede muy claro que tú lo que atrae talento como dice Inés Arrimadas y que además quiere escoger de una del centro derecha para decir que eres por un lado y por otro eso se contradice totalmente con las declaraciones que hacía hace sólo una semana diciendo que ellos nunca pactaría con el PSOE en todo caso estos fichajes sería gente que tampoco se encuentra ya cómoda en el PSOE por lo tanto van a la búsqueda de unas siglas que les den cobijo eso es lo que parece entonces tampoco los que los puedan presentar como aquello de decir nosotros somos un polo político que ha traemos en estos momentos a la gente que que que quiere tiene un proyecto para el país etcétera etcétera más bien son maniobras tácticas cuando decide por ejemplo que que que no va a pactar con el PSOE lo hace para taponar esas encuestas que dice que tiene cuatrocientos mil votos que Celestin yendo hacia vos y entonces quiere taponar por la vía de decir nosotros somos diríamos nunca pagaremos con el PSOE al día siguiente intenta decir lo contrario diciendo nosotros representamos el centro porque estamos atrayendo dirigentes del PSOE para presentarse con nosotros es decir que tengo la impresión que da Rivera es que está como muy desesperado que está dando diríamos palos de ciego que no se sabe por dónde va a salir mañana sí

Voz 1985 34:43 va a haber Rivera está en una situación complicada complicidad dentro del éxito digamos tiene un tiene un problema de de crecimiento por decirlo como lo dicen los clásicos la Andalucía dobló votos está claramente todas las encuestas le dan que va a sacar muchos más pero ya el no aspira eso él aspira a ser presidente del Gobierno es llegados a este punto y para eso para ser presidente Gobierno tenía tiene que ser necesariamente el primero de los tres de la derecha y esos él está poniendo muy difícil porque las últimas encuestas dan que se está frenando su que esto incluso que está cayendo porque es el está yendo una sangría muy importante a Vox que detectan todos al PSOE las encuestas por lo menos de momento no detectan una cosa

Voz 7 35:23 muy muy muy fuertes este fin de semana hicimos un artículo en El País hablando con con Narciso Michavila Icon pero sí que la fuga tiene quizá no tanto como la de Metroscopia que decir

Voz 5 35:38 al país le daba una pérdida de ciento cincuenta mil al PP doscientos cincuenta mil al PSOE y cuatrocientos mil a Vox

Voz 1985 35:45 por eso digo la fuga más grandes la Vox pero en cualquier caso lo que digo

Voz 7 35:48 cincuenta millones y si el problema el problema es que es el Estado

Voz 1985 35:51 en él él evidentemente tomó una decisión arriesgada que la toma en función de números ahí viene el equipo de ciudadanos funciona de una manera muy particular que no hemos visto a ningún otro partido eh es puro pura estrategia hay puro decisión fría con números se presentaron el equipo de de estrategia los que hacen los los que hacen las encuestas sentaron ayer en la reunión de la dirección y les dijeron a los treinta y siete señores que más manda dijeron señores los datos son estos Éste es el electorado la clientela que usted cien es esta el electoral su electorado rechaza mucho más a Sánchez que a Vox incluso cuando se les pregunta cuál es el primer pacto suele el el pacto que más les gustaría su electorado dice PP están empatados PP Ciudadanos y Vox con el PSOE y Ciudadanos quiere decir esta es la realidad fría que le trasladara a la gente de los datos a la dirección de Ciudadanos donde habían muchas divisiones hacia que lado nos vamos en función de esos datos decían el otro día uno con el que decía bueno había discusión hasta que llegaron los señores de los datos dijeron que esta esta es la realidad no puede gustar más o menos pero el doctorado de Ciudadanos la idea que teníamos de aquel electorado de ciudadanos había mucho centro y había mucho ex SOE es ya muy relativas seguidos cortando lo que tú dices que pierde lo ha ido perdiendo la estrategia de ahora es frenar la la huida Vox que puede ser mayor que el riesgo que ellos tienen que se siga habiendo gente a Vox ya han tomado esa decisión que es una decisión arriesgada Mishima evidentemente pero que hombre yo creo habrá que presumir que Rivera de su electorado sabe más que nosotros osea por algo lo ha hecho

Voz 1971 37:24 bien de no no iba a decir que de todas maneras están poniendo muy nerviosos y cuando uno se pone muy nervioso en precampaña suele luego dar palos de ciego suele hacer incorporaciones que no siempre luego dan resultado porque estamos en una etapa de la política en la que

Voz 18 37:40 los los los estrategas de comunicación ídem de ídem

Voz 1971 37:45 encuestas marcan la línea política de los partidos entonces cuidadito con los relatos ataques de nervios pues a lo rozando y además eh porque porque esta forma de gestionar el partido es una forma empresarial de gestionar el partido

Voz 5 37:59 la junta directiva de la empresa decide qué es lo mejor con los esas con los asesores que escrutan el mercado

Voz 1971 38:05 y en función de las preferencias del Olmert

Voz 5 38:07 dado toman decisiones de fichajes o fichajes allá de productos aquí productos allá pero claro eso también crea anticuerpos problemas en el propio partido porque ya hemos visto que que reacción habido en Castilla y León por por esta incorporación no no sabemos qué reacciones habrán Baleares pero seguro que esto tensa también internamente el partido por qué

Voz 1971 38:29 agente que se que se ha trabajado esos puestos

Voz 5 38:32 durante tiempo no Mila

Voz 18 38:34 llegada de de Arrimadas a Madrid

Voz 0194 38:37 no tenía el apoyo de toda la Ejecutiva estratégicamente ya que hay tanta estrategia en ciudadanos estratégicamente qué lectura se hace de la llegada o del salto de Arrimadas a Madrid porque quería hacer algo tú has

Voz 1985 38:50 no no quería decir que quería Crianza dos son detalle que no es sólo de Ciudadanos no nos olvidemos que la política española y europea en general pero española en particular está en una crisis de vocaciones como decía la Iglesia tremendas a quiero decir que es muy difícil ahora para ciudadanos o para cualquier partido convencer a gente de fuera de la política de que se meten o sea no es especialmente atractivo también seamos seamos realistas sino no sólo un problema de Ciudadanos es un problema generalizado convencer a alguien de máximo nivel es relativamente difícil para ser ministro Sánchez consiguió atraerse algunos ministros algunos se van como el astronauta va el lo todavía dijo ha sido una experiencia traumática para mí Océanos de en fin evidentemente no estaba llamado para la política pero es que es muy difícil y eso para ser ministro que siempre digamos que es una cosa más lucida y que no es hacer una campaña electoral para ser candidato cabeza de lista convencer a alguien de fuera de la políticas muy complicado global final que hacen fichan a los demás partidos

Voz 0194 39:46 preguntaba la quería responder tu preguntaba por estratégicamente qué lectura se hace de este salto de Arrimadas

Voz 5 39:51 sí sí primero haber ciudadanos no va sobrado de líderes sacado de Rivera y Arrimadas Los otros nombres enseguida ya son de una distancia sideral respecto de la capacidad de proyección diríamos no entonces pero con con Arrimadas yo creo que cumplen dos cosas una es darle a la política nacional y precisamente por esto dando la señal de que van a jugar a por todas en la política nacional pues incorporar una figura que ellos consideran que es de mucho peso y que en algunos sectores incluso se especula que podría ser la alternativa

Voz 18 40:24 sí sí sí sí sí sí

Voz 5 40:27 a la bofetada en las próximas elecciones sino cumplió las expectativas pero yo creo que al mismo tiempo hace una cosa que es que presentando Arrimadas por cabeza de lista de de Barcelona intenta retener una parte de él los votos que consiguió Arrimadas en las elecciones autonómicas y que sabe que son votos volubles que son votos complicados porque en las últimas autonómicas el veintiuno de diciembre mucha gente votó Arrimadas como voto refugio porqué era el la la la la fuerza política que ellos creían que frenaba con más diríamos convicción el la posible

Voz 18 41:07 de que Cataluña fuera independiente toda la gente que era dependen Independent ante independencia

Voz 5 41:11 en Cataluña se refugió en el voto Arrimadas pero eso no quiere decir que en unas elecciones generales ese voto sea fiel Arrimadas porque hay mucho voto socialista por ejemplo no que en uno

Voz 18 41:22 la disyuntiva nacional

Voz 5 41:26 entre una agenda social y una agenda territorial pues a lo mejor vuelven a votar a Sánchez

Voz 0194 41:32 bueno pues acordemos que muchos de los votos lo estuvo en el llamado cinturón rojo con mucho que era históricamente feudo del Partido Socialista

Voz 5 41:39 entonces sí presentaban un candidato como era Girauta es un candidato muy con muy poca proyección y muy poca diríamos presencia pública hay en fin pues claro corrían el riesgo de tener un bajón muy fuerte también en Barcelona realmente si quieren ser la primera fuerza de las tres de derechas pues necesitan un buen resultado en Barcelona que la operación Arrimadas no está desde el punto de vista estratégico tan mal pensada en el sentido de que tiene una lógica interna bastante

Voz 1971 42:10 de eso ese auto Toledo pues fíjate yo le pondría más peros que tú Milagros vamos

Voz 0194 42:15 no lo digo que desde el punto de vista de la lógica interna de sus intereses

Voz 1971 42:18 sí pero fíjate una cosa hay mucha gente dentro de de que estamos viendo por las protestas que está viviendo con el tema de Silvia Clemente Castilla León pero es que hay mucha gente en ciudadanos que considera que Girauta Villegas que llevan dando la cara junto con Rivera haciendo trabajo detrás de él con menos presencia pública etcétera etcétera la primera cosa que hizo en cuanto Arrimadas tuvo el ataque tuvo en Barcelona lo primero que hizo Rivera fue nombrarla portavoz del del partido quitando a los que llevaban con él desde el primer momento por otro lado dentro de de Ciudadanos también hay voces que te dicen que claro la gente que le que votó a Arrimadas en Barcelona se puede sentir absolutamente decepcionados de qué ha pasado toda esta legislatura es presentar una moción de censura ni haber hecho nada destacable en el Parlamento de Cataluña representando a esa mayoría que obtuvo en las elecciones catalanas no va a tener como candidata en número uno por Barcelona ni mucho menos los apoyos que obtuvo para ir al Parlament de Cataluña entonces ese sector de ciudadanos que no está muy contento con el desembarco Arrimadas en Madrid por qué piensan que una vez que se forme el gobierno tripartito de la derecha Rivera o bien de presidente o bien de vicepresidente quiere dejar Arrimadas al frente del partido grupo parlamentario y eso es lo que levanta ampollas en determinados sectores

Voz 1985 43:49 Cataluña es la clave una de las claves de lo que pasa en los últimos años del hundimiento del PSOE es el hundimiento del PSOE en Cataluña donde llegó a tener veinticinco diputados en el Congreso máximo de Zas

Voz 1971 44:00 a Chacón Chacón como difícil

Voz 1985 44:03 con que fue una de las explicaciones de por qué Zapatero siguió siendo presidente por el increíble resultado que tuvo en Cataluña Si en este momento las los encuestadores con los que en fin que en cuenta que se están publicando y los que hemos trabajado esta semana todos dicen que el PSOE en Cataluña el PSC pero vamos digamos del voto socialista en Cataluña está subiendo a toda velocidad nadie sabe hasta dónde pero está subiendo de una manera increíble entonces tiene sentido en ese contexto porque insisto Rivera de números Seat no sé no sé cuánto porque nombres de los datos de de ciudadanos pero no sé qué Page del gasto de Ciudadanos se va encuestas es su obsesión son los magos de las encuestas dan insisto hasta el punto de que meten a los señores de las encuestas en la reunión de la Ejecutiva cosa que sino no hacen los demás sabe detecta que que el voto socialista está subiendo una manera que Sánchez realmente puede lograr un resultado espectacular gracias a Cataluña y obviamente pone lo mejor que tiene en Cataluña para contra contrarrestar

Voz 1971 45:01 yo estoy de acuerdo con esta

Voz 0194 45:03 la vuelta vamos con Pablo Casado y el aborto veinticinco

Voz 3 45:08 es cuidarte tener algún seguro por el que pago además mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 45:16 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 3 45:22 cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 13 45:24 otro ocho cinco vamos mutua T consulta con

Voz 3 45:27 tienen mucho punto es

Voz 18 45:29 buenas noches en el sorteo del siete treinta

Voz 3 45:32 no tiene hoy la combinación ganadora ha sido tres

Voz 18 45:36 diecisiete veintisiete quince uno

Voz 8 45:41 cinco treinta y cuatro reintegro ocho

