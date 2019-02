Hora 25 (25/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Leite del aborto primero como muy por debajo de cinco meses y el resto es con recobró con con decisión médicas que está está bien cierras comer

Voz 1971 00:08 Delia decías tú antes que te queda una cierta pereza ponerse a discutir esto a mí me produce una profunda preocupación pero profunda pero por una razón muy sencilla porque es decir no es la primera vez que sólo oímos decir cuando era simplemente un secretario de Comunicación del PP ya defendía lo mismo que está defendiendo ahora esto no es una estrategia para quitarle votos a Vox esto no es una estrategia electoral es lo es Ansa su convicción personal

Voz 1 00:38 el punto al que han llegado en el PP es decir ahora los de Pepe está diciendo es una opinión personal del Prestige clara lo cual es viable

Voz 1971 00:44 a los líderes no tienen opinión no sólo exactamente no es decir esto es la la la impronta que él va a marcar en el Partido Popular y cuidado que la derecha puede ganar las elecciones a las lecciones las mujeres volvemos a ser menores de edad que no sabemos lo que llevamos dentro ibamos a tener que padecer el paternalismo absoluto de un Gobierno donde se dan cita Ciudadanos Vox el PP que consideran que los hombres que se portan mal cuidado ya no son los los machistas ya no sólo maltratadores no no no los hombres que se portan mal con las pobre citas mujeres ese es el papel al que ganar a a encomendar por tanto yo me tengo un absoluta pero

Voz 0194 01:31 de todas formas déjame que me tenga también un momento simplemente para reforzarlo

Voz 1 01:35 las declaraciones de maratón diciendo que la izquierda en la campaña electoral siempre saca el aborto Franco hombre y solidez ha sido quién ha sacado el tema del aborto pero además es que no se no se habla no se escuchan esto es verdad que por una vez esto no era una estrategia de la izquierda osea a esta ha regalado Casado

Voz 2 01:50 porque al verdad Motta o la daba por superado este no está nada

Voz 1 01:55 eso no le han buscado las cosquillas no ha habido un debate en el que se lo hayan sacado ha sido él en él solo pero mucha gente alrededor está él mismo reconoce eso sobre todo Seròs

Voz 3 02:04 legislaturas de Rajoy que tampoco

Voz 1 02:07 tocó nada Design que estaba tocó la ley del matrimonio homosexual estaba aceptado que este punto bueno que nos olvidemos que este punto que está en manos del Tribunal Constitucional que todavía no se ha pronunciado es un tribunal cuántos años lleva cuántos años lleva en la ley aborto nueve años es un tribunal constitucional muy conservador uno de los más conservadores que hemos tenido en unos tres Soria y el ponente de la ley es una persona muy conservadora con lo cual está parado probablemente porque si lo sacaran ojo a lo que viene ahí porque ya veremos si hay cambio de Gobierno de más que puede pasar es un tema realmente yo confió ahí que es que Ciudadanos desde luego tiene otra posición pero es que es inexplicable insisto con la comparación de la derecha europea normal si es que esto está superar una cosa sólo de casas

Voz 0194 02:48 de de la política de fotografías que escribíamos al principio una buena muestra sido el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona ayer se ha contado ni la alcaldesa ni el president de la Generalitat recibieron al Rey y esta mañana se ha producido una imagen similar Barcelona Sergi López buenas noches

Voz 1895 03:04 noche de hoy sí que han llegado todos juntos también el precio

Voz 0194 03:07 gente del Gobierno en un minibús pero luego Quim Torra esos consejeros están esfumado han desaparecido

Voz 1895 03:13 se han ido poco antes de que la comitiva llegar al pabellón de España el motivo que aduce el Gobierno catalán es que la hora prevista para acabar la inauguración era en principio a las once de la mañana ya habían dado a esa misma hora las once una reunión con una compañía que según dice la Generalitat podía hacer una importante inversión en Cataluña como que el recorrido inaugural ha empezado tarde al asunto el todavía no había acabado el president esos conseller se han marchado en paralelo un miembro de la Casa Real se ha acercado al están de Cataluña para preguntar quién iba a recibir al Rey cuando visitar ese pabellón le han contestado que sería el director del están la Casa Real ha preguntado entonces si no había algún conseller para a recibir al monarca y le han dicho que no la visita acabado un poco antes de lo previsto sin pasar por el pabellón catalán una cosa sí podemos decir que es que la reunión que Torra y sus Sellés tenían con esa empresa que iba a hacer esa importante inversión en Cataluña no ha debido de ser muy larga porque a las once y media unos pocos minutos después de que fueran el rey Pedro Sánchez el presidente Torra ha participado en un acto en el propio de Cataluña

Voz 0194 04:25 a la reunión con la empresa unos diez minutos o algo así pero otros quince bueno la escenografía política Sergi no impide la actividad del Congreso en el que la ciudad tiene puestas grandes expectativas

Voz 1895 04:38 si Barcelona estos días ese escaparate mundial de lo último en tecnología móvil esto proporciona por una parte imagen y por la otra dinero imagen porque aquí se presentan todas las novedades de conectividad con tecnología cinco G por ejemplo hoy hemos podido ver cómo funciona una ambulancia con cámaras que permite ver desde los hospitales al paciente

Voz 0194 05:00 a preparar mejor el tratamiento cuando

Voz 1895 05:02 el enfermo llega al centro hospitalario también es el Mobile de los teléfonos plegables o de las gafas de realidad aumentada todas estas novedades se traducen en dinero el impacto económico que deja el Mobile en Barcelona es de cuatrocientos sesenta y siete millones de euros llena prácticamente todos los hoteles de Barcelona de las poblaciones de hasta cuarenta kilómetros de distancia ICREA catorce mil puestos de trabajo aunque sea para unos pocos días y lo más importante ha creado un micro clima empresarial en Cataluña relacionado con la tecnología móvil que dura todo el año

Voz 0194 05:35 gracias Sergi hasta luego has visto la imagen de los teléfonos con la pantalla noble saber si nos da para comprar

Voz 1 05:44 utilizarlo bueno el Govern se suele reunir los martes pero la vuelta a hacer hoy lunes como las últimas semanas para que Quim Torra puede ir mañana al juicio que se va a retomar en el Supremo ya saben mientras el presidente del Parlamento Rusia Torrent ha enviado un escrito al Tribunal Supremo para advertirle de que no va a poder declarar estaba citado como

Voz 1971 06:00 testigo este miércoles que viene porque coincide con el pleno que tiene el pan

Voz 0194 06:05 también esta semana a convocan poco tiene iba a decir tiene tiene en el Parlamento cerrado habitualmente y casualmente el día que convocan ahora el Supremo ha ese día hay pleno del Parlament ellas calendario ya es casualidad todavía del entorno de la política catalana también hay una una declaración la respuesta

Voz 1667 06:22 pregunta en esa entrevista en Televisión Española Pablo Casado es bueno para Pablo Casado la receta en Cataluña sería la misma ciento cincuenta y cinco que aplicaría ha dicho pues como lo haría Murcia o en Castilla y León así así lo ha dicho para garantizar que funcionan los hospitales los colegios cree que hay motivos para suspender la autonomía catalana incluyendo esta vez el control de los Mossos siete b3 e insiste en la posibilidad de explorar la retirada de financiación pública de Esquerra sí lo dicho ello provoca otra cuestión

Voz 4 06:51 que es además de aplicar la ley de partidos que están digo es modificar la ley de financiación de partidos por la cual cualquier partido cuyos líderes estén procesados por rebeliones edición no pueden tener fondos públicos porque yo no entiendo como Esquerra Republicana y el P de Cat que lo que quieren es romper España encima están recibiendo fondos de todos los españoles es que esto no pasa en ningún país del mundo

Voz 0194 07:12 sí con los partidos condenados por corrupción que pasa una pregunta que dejo hay encima pero por volver a lo que a lo que está pasando con el Mobile mira la ESA bueno esa política de gestos de los independentistas de Quim Torra ayer se sumó también a va a Colau no queriendo saludar al Rey pero luego sí saludando le pero fuera de los focos etcétera etcétera y hoy también ese bueno ese plante había otra reunión Romero buenos decía Sergio López que ha durado cinco o diez minutos

Voz 3 07:39 la la la razón que ha aducido la alcaldesa es que no participa de una una una ceremonia que considera desfasada que es el besamanos pero que no tiene dijo ningún inconveniente en ningún problema en saludar al Rey departir con él y lo que haga falta y de hecho estuvo en la cena estuvo es ella limitaba su su protesta a al besamanos que es una acción de subordinación que ella considera que no está dentro de la Constitución siquiera pero en el caso de Torras distinto el caso de Torra hoy en el están es es un yo creo que es un poco ridículo no no no no no me atrevo mucho a calificarlo pero es evidente que era una excusa es evidente que por mucho que tenga una entrevista con una empresa en las relaciones situación Ales pues se ha de estar a las duras y a las maduras representar a la institución de la que eres presidente y las de respetar con la máxima dignidad posible no son no te obliga a comulgar ni con las ideas ni con la figura de las personas con las que tienes que relacionarse institucionalmente pero ya hemos visto a lo largo de todo el tiempo que lleva en la presidencia que el el el sentido institucional del president Torra es nulo prácticamente no es un presidente no representa la institución que que con la que acude a estos actos ir mucha gente en Cataluña está empezando a sentir vergüenza ajena de ver cómo está actuando de esta manera tan tan tan tan extraña no

Voz 1971 09:19 yo lo encuentro absolutamente ridículo justamente ridículo sea esta especie de de mascarada de saludar luego ahí en un rinconcito pero en la puerta voy no te espero pero pero a mí también me parece igual de ridículo por parte de Ada Colau que de que de Quim Torra por una razón muy sencilla porque el besamanos ya no existe porque si en lugar de ser el Rey hubiera sido el presidente de Francia la alcaldesa de Barcelona habría salido a la puerta del móvil a del Mobile a darle la mano porque eso es lo que sea

Voz 3 09:51 que estaba con él claro era la ceremonia estricta que es esa ceremonia claro es que la que eso ya no existe entonces pues no te digo que es todo este juego de de de escenografía de ahí que rebeldes hoy soy soy rebelde entonces eso

Voz 1971 10:17 tan ridículo que yo entiendo perfectamente que haya mucha población en Cataluña que cien que sienta vergüenza ajena de una cosa tan estúpidas a uno puede tener las ideas que quiera pero no si para defender unas ideas hay que hacer estas estupideces es que uno notado tapa la política

Voz 1 10:34 no pero yo estoy acuerdo con Vila que hay que diferenciar en todo me parece que seguramente será a unos les gustará y otros no pero hay que diferenciar entre negarse a un besamanos diez jugar al ratón y al gato para no encontrarse con el es un poco es un poco diferente yo me refería estos este fin de semana para ir a a Colita como decías antes antes pase por Barcelona me llamó la atención en ambientes independentistas e incluso me llamó la atención realmente la imagen que Mila sabe mucho más que yo la imagen de Torra está por los suelos por los vuelos donantes una cosa incluso

Voz 3 11:02 lo suyo pero insisto yo estuve

Voz 1 11:04 el mundo independentista digamos realmente esta pero sea es un tipo al que no no respeta a nadie con con gestos no creo que sea lo lo más grave que ha hecho Torra en los últimas semanas para su mundo pero desde luego no está dando ningún tipo de imagen de fortaleza de de de tener el control político de la situación esto yo creo que Torra realmente fue con el tiempo lo estamos viendo fue una enorme metedura de pata de Puxeu

Voz 0194 11:30 dejarme que avance porque con la agitada vida política de este país en campaña constante van pasando desapercibidos algunos escándalos en los que conviene detenerse de vez en cuando por ejemplo y aquí lo hemos contado algunas veces el caso Kitchen se investiga si el Ministerio del Interior a la época de Fernández Díaz investigados por la policía política este ministerio destinó fondos reservados para robar a Bárcenas papeles que pudieran comprometer al PP por ejemplo el supuesto espionaje que el BBVA encargó al comisario Villarejo para impedir una operación de la constructora Sacyr contra la dirección del banco que encabezaba Francisco González Bueno sobre eso hace unos días supimos que el que fue vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Voz 1 12:10 ese cargo era también consejero del Banco de España

Voz 0194 12:13 pensaba querellarse contra el BBVA y contra Villarejo porque tuvo el teléfono pinchado y fue objeto de espionaje bueno pues resulta que no es el único

Voz 5 12:20 el mariquita estamos hablando de que para un posible pero vamos a dar

Voz 1071 12:29 el delantero letal Miguel Sebastián supo que a él también le espiaron de hecho se publicó esta conversación hace unos días de Villarejo sobre él con el responsable de seguridad del BBVA Miguel Ángel

Voz 0194 12:40 Campos buenas noches hola muy buenas noches Ángels el ex ministro Sebastián se persona como acusación por las escuchas y esos seguimientos que sufrió para según alega torcer su voluntad

Voz 1552 12:51 ante el juzgado número seis que dirige el juez Manuel García Castellón en su escrito Sebastián

Voz 1 12:56 arma que de confirmarse ese espionaje

Voz 1552 12:58 durante al menos tres meses con el control de hasta cuatro mil teléfonos distintos nos encontraríamos ante el mayor escándalo de corrupción corporativa de la historia de la democracia española lamenta que fue objeto de escuchas y seguimientos continuados para torcer su voluntad dice en beneficio de los intereses económicos del ex presidente del BBVA Francisco González quién se sirvió del operativo ilícito del comisario Villarejo recuerda además que si intentó crear una

Voz 1 13:27 imagen distorsionada de la realidad para descrito

Voz 1552 13:29 darle como el fallido soborno al falso amante cubano del exministro al que hacía referencia Villarejo en esa grabación que Calais de emitir Miguel Sebastián también censura la actitud de la antigua de la actual dirección del BBVA que no le han ofrecido explicaciones ni han apartado a sus responsables en clara alusión al propio González que sigue presidiendo de forma honorífica la fundación del BBVA

Voz 0194 13:54 Campos es posible hacer una idea de cuánta gente

Voz 1971 13:56 pudo ser espiaba por Villarejo sólo en este caso

Voz 1552 13:59 hablamos de centenares de empresarios de periodistas de personalidades concretas también la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aquellas fechas Manuel Conthe el vicepresidente Carlos Arenillas también el entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato empresarios de Sacyr Luis del Rivero y Juan Abelló quiénes intentaron la operación para controlar el BBVA y que por eso supuestamente Francisco González contrató a Villarejo por aquel caso de espionaje en dos mil cuatro para obstaculizar es intento de control de Sacyr de la dirección del BBVA el banco pagó de quinientos mil euros al comisario Villarejo pero el BBVA de Francisco González siguió pagando a Villarejo por trabajos similares hasta dos mil diecisiete un total de cinco millones de euros que no salieron del bolsillo del ex presidente sino de los fondos del banco supuestamente claro según ha criticado Sebastián en su escrito sólo por ganar una posición de poder la dirección del BBVA perjudicó a los pequeños accionistas

Voz 0194 15:04 el gracias Campos al tribunal hasta luego

Voz 1071 15:07 entre tanto más sonidos de la vida política de un país en Les Corts Valencianes esta mañana comparecía por videoconferencia desde prisión el Bigotes por el caso Taula advertía a Pablo Casado le advertía Álvaro Pérez sobre lo que dice él tiene en su propia casa

Voz 6 15:22 porque el señor Casado es la degeneración pero está casado de medidas que todavía tienen a la González Pons es algo que sabe mantener años de los años entonces es que se diga que me hecho ente como un bellaco porque el pleno del estar negoció conmigo para ver si me podía ayudar

Voz 1071 15:54 ha dicho que su empresa la Generalitat Valenciana le daba contratos a dedo asegura que era la firma de cabecera de Cotino al que por cierto ha llamado deleznable después en esa misma comisión la verdad que hoy la agenda estaba repleta al compareció Francisco Camps que era amigo muy amigo amiguito de del alta incluso de Álvaro Pérez pero ya no los según Camps todo lo que dice el Bigotes lo dice para defenderse de hecho en un momento de la comisión y como Camps estaba muy venido arriba ha llegado

Voz 7 16:23 decirse este pasaje gracias señor caras Le veo forma que gran candidato ha perdido el Partido Popular para que la verdad es una pena que no lo hayan hecho caso señor total sí sí es sinceramente estoy afectivamente efectivamente neblina que su partido lo piensen lo muy bueno en cualquier caso con tranquilidad los guardias le digo es verdad estoy en plena forma para poder me fenomenal ganarla sí sí bueno lo hubiéramos visto bueno señor Camps para acabar

Voz 0194 16:56 bueno esto es lo que si la Comisión en Les Corts Valencianes rebobinar me quedan tres minutitos así pero si roba vino quisiera conocer vuestra opinión victorias sobre la decisión de Miguel Sebastián de presentarse como acusación en el tema Villarejo del BBVA

Voz 1971 17:09 es que no le queda otra no le queda otra porque ni ni la anterior dirección del BBVA ni la actual le han dado ninguna explicación porque ni el banco anterior ni en la presidencia de Francisco González ni la actual están facilitando datos de todo el dinero que invirtió el banco porque tienen todos los datos y no lo están facilitando por lo tanto yo si fuera Miguel Sebastián me quedé haría no vamos no le queda otra Carlos

Voz 1 17:34 si no es razonable porque efectivamente es gravísimo vive llamó muchísimo la atención a la Liga BBVA evidentemente está muy preocupado los trasladaron estuvimos hablando de acuerdo a la cumbre de Davos estuvimos hablando con con gente de lo que nos contaba hay cincuenta personas investigando estamos mirando correos desde hace quince años pero realmente es muy difícil de creer que en todo este tiempo una institución de la insisto con cincuenta personas lo haya sido capaz de encontrar ni un solo rastro sobre algo que todo el mundo ve bastante evidente lo que pasó no entonces no me parece razonable que Miguel Sebastián porque porque no nos olvidemos es una Johnny también me llamó la atención cuando preguntamos varias veces en consejo de Ministros ahí la la la portavoz contestó bueno vamos a ver qué me estéreo se ocupa de eso de manos como si fuera un tema que no te a John señores yo quiero saber yo la pregunta que hice ese día yo quiero saber no solo qué pasó en ese momento sino que está haciendo el Gobierno en este momento para que esto no vuelva a pasar por qué aquí para que no vuelva a pasar porque es que espiaron al Gobierno o sea si se si en España se puede espiar al Gobierno sin que el Gobierno se entere

Voz 3 18:40 admite da las cosas perdón un Arcos que ha dicho Miguel

Voz 1971 18:43 estén precisamente es que si a él condenarla

Voz 3 18:46 jefe de la Oficina Económica le pincharon el teléfono que seguridad al resto de los españoles de que no les pase lo mismo que necesita Gobierno bueno yo creo en este caso a mí me ha sorprendido lo rápido que se ha pagado Estepa siendo uno de los temas más graves de toda de todos los casos de espionaje corrupción que ha habido es uno de los más graves porque hay implicada una institución financiera de primer nivel que además implica también escuchas al Gobierno altísimos cargos a mí me ha sorprendido mucho el silencio lo cual me hace pensar que hay un poder más poder que todos los poderes en cero porque realmente que no se siga por ahí que no se le exijan más detalles y que no se pueda avanzar en en en esclarecer el tema me parece muy sorprendente hemos

Voz 0194 19:36 ha hablado de la política de fichajes de Ciudadanos de el fichaje de la que era presidente de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente del Partido Popular durante veinte años y ahora gran figura de Ciudadanos para para esa comunidad ya hemos decidido preguntar a ver cómo lo lleva o cómo lo ve El Norte de Castilla Ángel Ortiz director muy buenas noches

Voz 8 19:56 hola buenas noches por donde va al periódico

Voz 9 19:59 hoy ha llevando aportada que en gran medida gorda ese tema con los puntos de vista uno es presidente de la Junta de Castilla León José Antonio no de Santiago triste que en el PP Silvia Clemente que es la ex presidente de las Cortes no tenía sitio y que incluso podría haber recalado en Vox yo una fotografía bellas haciendo en la sede de hoy en la sede ciudadanos Villegas con diferentes que si el tanto tés o o por el momento el el el principal líder de partido en la región donde ella dice que que viene a aportar experiencia es curioso porque en la fotografía aparece también un cartel a la sede al lado de la puerta donde o por la que siente una frase de Víctor Hugo que dice que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo

Voz 8 20:50 jugamos con jugamos un poco con todos sus mensajes

Voz 0194 20:55 si hay alguna noticia si pequeñita de ámbito local que sea interesante

Voz 9 20:58 pues mira epicentro de Valladolid sigue cortado el tráfico por alto índice de no quise tiene muy desproteger un poco el medio ambiente principalmente en días especialmente en el interés me está en ahí bueno hay hoy lo hemos tenidos errado

Voz 0194 21:16 ajá dentro de pues Ángel muchísimas gracias

Voz 9 21:21 gracias a vosotros hasta luego buenas noches

Voz 0194 21:24 hasta el Norte de Castilla para mañana nos queda todavía de

Voz 1071 21:28 a ello esta mañana hemos contado aquí en la Ser lo hacíamos en Hoy por hoy a primera hora que el Gobierno ya tiene el plan de fosas de la Guerra Civil que han elaborado los expertos que admiten que su propuesta de recuperación sólo llegaría para unas veinticinco mil víctimas lejos por tanto de los más de cien mil desaparecidos en el conflicto también en la SER ya este mediodía en Hora catorce hemos preguntado al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se llama Emilio Silva sus frases son ahora escucharán muy críticas con el Ejecutivo de Sánchez

Voz 10 21:56 propio Gobierno ha elegido a sus prioridades diez lentamente no ha sido la ya la de ayudar a las familias de decir esto cuando ya la legislatura tiene una fecha de caducidad pues es un poco triste el no porque esto afecta a mucha gente que lleva ocho años ochenta años perdona Vicente iba ochenta años esperan a un al querido y ocho meses ponerse en el resto de su hija no

Voz 1071 22:19 frases también del presidente de la Conferencia Episcopal Española saben que ayer acabó la cumbre anti pederastia del que ha convocado el Papa en el Vaticano una cumbre freak decía José Antonio Zarzalejos esta mañana en Hoy por hoy bueno el caso es que Ricardo Blázquez estaba en la Cope dice el presidente de la Conferencia Episcopal que se ha emocionado con los testimonios que ha escuchado en el Vaticano la frase es muy llamativa porque la Conferencia Española

Voz 0194 22:41 no ha querido reunirse con las víctimas de abusos

Voz 1071 22:44 otro país han sido escuchadas las víctimas

Voz 11 22:48 Jerry eso alguna de las manifestaciones el testimonio de las víctimas que a mí me hacía llorar realmente era conmovedor que abuso tan grave y a veces de años y a veces tergiversado el mal que ya tenía como que hubiera sido culpable con un silencio cómplice a veces si bien Conte de la víctima encontraba escucha a veces ni siquiera en la familia que ha sido eres a Chávez

Voz 3 23:20 qué desfachatez aquel que todos

Voz 1071 23:27 que no ha querido recibiera ninguna víctima recordemos la Conferencia Episcopal Española hoy acabado en Sharm el Sheik la primera cumbre de la historia entre la Unión Europea y la Liga Árabe las frases de la cumbre de nuevo una perla una plaza de Juncker presidente de la Comisión en vista del cartel que había en esa cumbre un grupo de periodistas alemanes se acercó a Juncker y dijo oiga usted no está incómodo rodeado de tantos dictadores

Voz 12 23:51 yo os ofrece nuevas que dirige Juncker pues claro que sí pero si sólo pudiera encontrarme con líderes totalmente democráticos mi semana terminarían martes y con esto yo creo que ya venga

