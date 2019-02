Hora 25 (26/02/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 y seguimos pasando hojas del calendario hacia las generales un tiempo en el que las estrategias electorales y partidistas eclipsan las necesidades de los ciudadanos ISE cruzan esta vez con el mayor juicio en la historia de la democracia de España son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:37 hola buenas tardes fue una figura de las figuras más relevantes del uno de octubre y esta tarde ha cerrado la primera fase del juicio del proceso Carme Forcadell se ha defendido de las acusaciones de la Fiscalía ha acusado al Constitucional de querer imponer la censura en el Parlament ya ha rebajado el alcance de la declaración unilateral de independencia que aprobó la Cámara con ella Alfie

Voz 0370 00:56 ante este votaron hice leyó un preámbulo que era una declaración política cuando dice sin consecuencias jurídicas dice política que se refiera que era de mentira de broma teatros sainete farsa se refiere cuando dices pues que era política

Voz 0194 01:12 antes le ha tocado el turno a Jordi acusar en una de las declaraciones más densas de lo que llevamos de juicio el líder de Omnium ha marcado distancias con el Govern ya negado violencia en las calles con argumentos como él

Voz 5 01:22 este el uno de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil cabido en Europa de Estado de Derecho no está por encima de la democracia porque el franquismo también era un Estado de derecho lo que no era democrático

Voz 0194 01:34 los tribunales marcan el paso de esta tarde en Madrid un jueza enredado todavía más la exhumación de Franco suspendido la licencia concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial algo que puede retrasar el proceso Dolores Delgado ministra de Justicia

Voz 6 01:46 ya que una vez estudie hemos y veamos cómo se ha desarrollado pues no vengan los consiguientes en su caso recursos

Voz 0194 01:56 la Fiscalía ha puesto precio a la gran mentira de Cristina Cifuentes sobre su máster reclama tres años y medio de prisión contra ella por investigar la falsificación por instigar la falsificación del acta de su trabajo final Génova se desentiende pero en el PP de Madrid todavía en recuerdan a la ex presidenta este es Pedro Rollán actual vicepresidente

Voz 7 02:13 bueno hemos defendido la conciencia de que si más insistentes porque conocemos a Cristina Cifuentes y porque sigue a día que ya ha sido sin ningún lugar a jugar referente en combatir cualquier tipo de anomalía horrible irregularidad

Voz 0194 02:30 y seguimos con movimientos en el banquillo de las elecciones Pablo Morán buenas tardes

Voz 0527 02:34 Ángels buenas tardes suena Carmen Calvo como número dos

Voz 1667 02:36 Nos por Madrid junto a Pedro Sánchez y María Jesús Montero número uno por Sevilla Josep Borrell será el mejor candidato socialista a las europeas según José Luis Ábalos frente a la ironía de diputados como Gabriel Rufián yo creo que que se quitaran un gran peso de encima

Voz 8 02:50 no se trata de alejar de nada y que hay una ofensiva reaccionaria en toda Europa hay que poner de gente con capacidad de liderazgo para llevar adelante este proyecto

Voz 1667 02:58 se perfila listas si también decretos para los consejos de ministros que quedan de momento no se va a aprobar la derogación de los puntos de la reforma laboral que el Gobierno negociaba con agentes sociales

Voz 9 03:08 al descarrilar el Pacto de Toledo pues también hemos tenido algunas problemillas en la mesa de diálogo social la UGT y Comisiones Obreras están por la labor de llegar a un acuerdo pero CEO Cepyme pues ha considerado que estamos en pugna electoral el sistema público de pensiones de este país ha tenido pasado tiene presente iba a tener futuro

Voz 1667 03:24 lo explicaba la ministra Magdalena Valerio que no tira la toalla totalmente nueva explica Rafa Bernardo volveremos a Reino Unido Theresa May CDS abre a un aplazamiento del ex

Voz 2 03:33 sí sí liven cuente tío nihilista Cámara rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta

Voz 1667 03:46 es es el plan última palabra la tendrá el Parlamento Britta

Voz 1915 03:49 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego

Voz 0919 03:51 buenas tardes buenas tardes estamos en la previa de la vuelta de las semifinales de Copa del Rey mañana en el Bernabéu Real Madrid Barcelona Solari tiene a todos menos Llorente a su disposición la gran pregunta es si Bale entrará mañana en el once inicial del equipo blanco Valverde va a dar la convocatoria del Barça en unos minutos al término del último entrenamiento aunque ya ha anunciado en rueda de prensa que mañana saldrá con todo en Chamartín Messi Suárez le formarán la delantera azulgrana

Voz 0194 04:15 ciudades como Madrid Barcelona Valladolid Oviedo están en alerta por alta contribuyen contaminación por falta de lluvias previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:23 buenas tardes en las próximas horas va a bajar la temperatura después de una tarde muy suave incluso calurosa por ejemplo en el Cantábrico el aeropuerto de San Sebastián ha tenido una máxima alrededor de los veintisiete grados en la ciudad XXV esta noche por mucho que bajen las temperaturas tampoco acabar haciendo demasiado frío mañana algunas heladas en zonas ondas de la Península especialmente en la mitad este también será durante la tarde en la mitad oeste donde más van a subir las temperaturas en la parte más oriental del Cantábrico y en muchos puntos del Mediterráneo mañana máximas de más de veinticinco grados en el resto sin cambios importantes en un día soleado como novedad nubes que alcanzarán Galicia durante la tarde con algunos chubascos intensos pero

Voz 2 05:03 lloviendo poco rato empieza Hora Veinticinco Pablito amplía

Voz 1667 05:05 hemos todo en un minuto

Voz 11 05:16 tras

Voz 1667 06:33 Pablo Morán nacen y veinte minutos que el Tribunal Supremo ha completado la primera fase del juicio del proceso con la declaración ante el tribunal lo decíamos de una de las figuras más destacadas del referéndum de lo que siguió al uno de octubre en Cataluña

Voz 0370 06:47 constituye la república catalana

Voz 16 06:50 toma Estalkin dependen y subirá de Dret democrática

Voz 1667 06:53 este sonidos de octubre de dos mil diecisiete cuando Carme Forcadell autorizó la votación de la declaración unilateral de independencia de Cataluña en el Parlamento que ella presidía Forcadell asegura hoy ante el tribunal que ese texto no tenía calado jurídico que era una mera declaración sin efectos fruto de un debate social y político que ella pues no podía

Voz 17 07:11 a censurar por mucho que lo dijera el Tribunal consta

Voz 1667 07:14 tu zonal esos han sido sus argumentos para la defensa que resumimos con Alberto las buenas tardes buenas tardes

Voz 0055 07:21 usada de permitir la tramitación de hasta once iniciativas independentistas el Parlamento Cataluña algunas clave como la ley del referéndum o la de transitoriedad y ella ha dicho lo que lleva diciendo más de un año que la mesa

Voz 1915 07:31 un filtro formal que ni se leía lo que tramitar

Voz 0055 07:33 va

Voz 0370 07:34 pero yo lo que hay que decir es que no es potestad de la mesa valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias ni entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias no las tienen que leer

Voz 0055 07:46 no como el resto de acusados Pablo se ha sumado a la vertiente de la defensa de denegar los efectos prácticos por ejemplo de la declaración unilateral de independencia llegaba ese enganchón con la fiscala ella decía que no había tenido ningún efecto práctico y la fiscal le pregunta que si era una farsa o un sainete exacto el

Voz 1667 08:03 lamento que escuchábamos en portada antes ha sido el turno de Jordi Cuixart líder de Omnium Cultural

Voz 17 08:10 esta plataforma instalado pantalla gigante

Voz 1667 08:12 ante en las calles de Barcelona para seguir esa declaración que ha sido tensa una de las más tensas de lo que llevamos de juicio de hecho el presidente del tribunal él ha tenido que llamar la atención en alguna ocasión por su lenguaje

Voz 14 08:27 yo soy un preso político

Voz 5 08:29 después de quinientos días de cárcel mi prioridad no es salir de prisión es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español

Voz 1667 08:39 con esos argumentos se defendía Jordi Cuixart ante el Tribunal Pozas lo decíamos con Forcadell se completan las declaraciones de los doce acusados en el proceso que balance podemos hacer de lo que llevamos cómo han respondido al delito de rebelión del que les acusan las partes

Voz 0055 08:52 eh pues parece Pablo que han respondido al delito de rebelión aceptando como como mal menor el delito de desobediencia todos han negado todos los delitos todos han negado sobre todo la rebelión que cada uno lo ha hecho a su manera por un lado Oriol Junqueras y Raul Romeva que lo hicieron sin tener que enfrentarse a las preguntas de las acusaciones y centrando su discurso en denunciaron proceso político

Voz 2 09:10 en estos momentos me considero un preso político consideró que este es un juicio político yo me acojo a mi derecho de responder a las preguntas de mi abogado

Voz 0055 09:18 por otro el resto diferentes en la forma pero no en el fondo porque todos al fin y al cabo han negado el pilar maestro de la acusación por rebelión la violencia el resto eso sí han ido más al detalle debatiendo cada acusación concreta de la Fiscalía

Voz 2 09:29 no se gastó ni un euro referéndum nunca ha hablado ni con el mayor un comisario de Política de instrucción política alguna que el dilema es imperio de la ley a un principio han negado la malversación

Voz 0055 09:43 perecieron al menos sin matices al Tribunal Constitucional parece que aceptan eso como mal menor hilado y miel referéndum ilegal tuvieron efectos práctico

Voz 2 09:49 los gracias pozas de esperamos luego para emplearlo todo con más tiempo hasta luego Hora veinticinco

Voz 18 09:57 visita se siente

Voz 2 10:00 vive se aprende Región de Murcia legado cuál es

Voz 18 10:12 ha sido tu línea de autobús con quienes coincide todos los días a veces me mareo los autobuses eres conductor o conductora de autobús qué haces cuando vas en autobús estas miran miras por la ventanilla o te entretienes en otras cosas Helvetia puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres ir nuestra cuenta de Twitter arroba faros

Voz 2 10:37 esta noche cogemos las dos en el Far de las bienvenido el autobús

Voz 0370 10:41 Paco Torres a partir de la OMS

Voz 3 11:16 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 11:23 lo Burana toca hablar ahora del precio que se reclama Cristina Cifuentes por la mayor mentira de su carrera política la de su máster

Voz 2 11:31 pero aquí tengo también un acta del trabajo de la calificación del trabajo que por cierto hasta que un notable bueno los rebeldes

Voz 1667 11:39 eran porque no hace ni un año que Cifuentes llegó a mostrar en este célebre vídeo supuesto acta del trabajo de fin de máster que según la Fiscalía nunca llegó a realizarse así consta en su escrito en el escrito de la Fiscalía dice que se falseó con la ex presidenta como inductora así lo cree la Fiscalía reclama tres años y medio de cárcel para la ex presidenta Alfonso G

Voz 0527 12:00 a la Fiscalía señala que Cifuentes indujo

Voz 0089 12:03 la falsificación del acta de trabajo del fin de máster a sabiendas de que acreditaba algo que jamás se produjo aprobarlo el Ministerio Público les recuerda que además exhibió ese documento en varios medios de comunicación también en las redes sociales con el fin de evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse para la Fiscalía fue Cifuentes la que

Voz 0055 12:22 a través de una asesora solicitó al

Voz 0089 12:25 desde el ático Álvarez Conde que resolviera esta crisis la presidenta no tenía todas las asignaturas superadas así que había que cocinar el acta Cecilia rosado una funcionaria es presuntamente la persona que elaboró el documento falsificado el fiscal pide veintiún meses de privación de libertad para Álvarez Conde para el profesor la pena asciende a tres años y nueve meses para María Teresa Feito asesora de Cifuentes tres años y tres meses la descripción que el Ministerio Público hace de esta operación de despachos es alarmante porque desvela un clima de apaños incumplimientos académicos muy sistemático

Voz 1667 12:59 curioso que a pesar de todo esto fueran dos cremas las que provocaron la caída de Cifuentes el PP se desentiende del caso dice que es algo que corresponde en exclusiva a la esfera privada de Cifuentes lo que sí ha hecho hoy Pablo Casado es responder a la fuga de dirigentes del partido hacia Ciudadanos y Vox

Voz 20 13:15 a nosotros no hace falta ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos de unos hace falta siquiera tenemos las dificultades que estamos viendo ahora telefoneado todos los municipios en los que no tienen ni una sede abierta tiene ni siquiera un concejal nunca han presentado listas

Voz 1667 13:31 fuga continúa hoy con el fichaje del diputado popular ya exdiputado popular Antoni Camps por Vox en Baleares y es que el banquillo electoral se mueve hoy ha confirmado que el ministro Josep Borrell será el candidato socialista a las europeas IDC José Luis Ábalos que no se trata de quitárselo de encima como dice la oposición

Voz 8 13:47 proponemos para las candidaturas lo mejor que tenemos y por lo tanto no se trata de alejar de nada de eso significa una apuesta muy fuerte por el proyecto europeo en todo caso aquí representa también en estos momentos en que hay una ofensiva reaccionaria en toda Europa hay que poner gente con capacidad de liderazgo

Voz 0239 14:08 para llevar adelante este proyecto avaló el propio

Voz 1667 14:11 Ábalos se perfila como cabeza de lista por Valencia Carmen Calvo como número dos por Madrid María Jesús Montero por Sevilla al menos eso es lo que quiere ella estamos en campo

Voz 17 14:19 daña ID eso no se va a salvar ni el Consejo

Voz 1667 14:22 de Ministros escuchen a la responsable de Hacienda la réplica que ha ganado del número dos del PP

Voz 21 14:27 todos los Consejos de Ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral vagas tan cargados de medida que permiten mejorar el día a día de las personas así que estén atentos todos los viernes porque es la rueda de prensa van a ser sustanciosa

Voz 0648 14:42 yo lo que le pido es que por lo menos en el Consejo de Ministros tenga la vergüenza de poner el logotipo el Partido Socialista porque ya es lo único que le falta para demostrar que están siendo mítines teledirigidos todos los viernes no tan actuando como una banda de políticos todos los viernes que nos dan un mitin

Voz 1667 15:01 lo que se va a quedar fuera de esos decretos que prepara el Gobierno al menos de momento es la prometida derogación de los aspectos de la reforma laboral que el Ejecutivo estaba negociando con los agentes sociales hay problemillas con la patronal dice la ministra de Trabajo que no descarta aprobar algunas de esas medidas de forma unilateral medidas relacionadas con la igualdad Rafa Bernardo en el margen que dan los consejos de ministros que hay hasta la fecha de las elecciones y con los sindicatos dando más tiempo al Gobierno para tratar de forjar consensos con los que aprobar medidas sociolaborales pendientes se aclara algo aunque no del todo lo que el Ejecutivo quiere aprobar lo que le gustaría probar ya lo que renuncia renuncia los decretos en pensiones a la derogación expresa de la reforma del PP de dos mil trece porque no hay acuerdo ni en el diálogo social ni en el Pacto de Toledo dicen le gustaría revertir partes de la reforma laboral pero todo dependerá de las negociaciones Magdalena Valerio ministra de Trabajo

Voz 22 15:50 tenemos que verlo en la mesa Social y tenemos también que acordarlo con un número de grupos

Voz 2 15:56 comentarios y diputados suficientes como para que

Voz 22 15:59 hago sea convalidado eh que es en lo que queremos

Voz 1667 16:02 lo que sí irá al próximo Consejo de Ministros son medidas en materia de igualdad laboral entre ellas la obligatoriedad de un registro en las empresas de las retribuciones de los empleados desagregados por sexo para poder ser consultadas por los empleados que sirva para constatar situaciones de discriminación la ampliación a dieciséis semanas en el horizonte de dos mil veintiuno de los permisos por nacimiento para cada progenitor en lo que sea cumplir todo esta tarde un poco más es la exhumación de Franco lo reconoce hasta Moncloa un juzgado de Madrid ha suspendido el permiso de obra que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial otorgó para poder levantar la losa que cubre la tumba del dictador porqué Adela Molina

Voz 0011 16:37 porque el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid considera que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta que en la exhumación puede haber riesgos de seguridad ya que requiere levantar una losa de mármol de dos toneladas el juez José Yuste y Bastarreche basa su decisión en un informe técnico de dos arquitectos encargado por la Fundación Franco el juez llega a decir que la obra puede poner en peligro la vida humana así señala que no hay urgencia para exhumar al dictador que lleva cuarenta y cuatro años enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos el Ayuntamiento tiene tres días para presentar alegaciones este magistrado Justine Bastarreche escribió un artículo en dos mil siete en el que criticaba la ley de memoria histórica el Gobierno en un comunicado admite que puede haber retrasos en la ejecución material de la exhumación de Franco asegura que hay otras doce demandas similares aunque en siete Se ha desestimado la paralización cautelar que asegura que la Abogacía del Estado trabaja para agrupar todas ellas en un único juzgado el Ejecutivo lamenta el obstruccionismo que el entorno de Francisco Franco dice está practicando contra la exhumación

Voz 1667 17:34 dijo también con el incumplimiento de lo aprobado ya como la recuperación de la sanidad universal para los inmigrantes

Voz 0370 17:40 la salud como saben ustedes es un derecho y la protección a la salud es fundamental

Voz 1667 17:46 o sea va al Gobierno la aprobación del decreto a mediados de junio que devolvía ese derecho a los inmigrantes desde entonces un amplio abanico de Anne Hesse han documentado centenares de casos de exclusión en los centros de salud Laura Marcos

Voz 1915 17:59 Patricia nació en Colombia pero desde hace quince años cotiza en España hay tiene la doble nacionalidad cuando trajo a sus padres por reagrupación le cobraron doscientos euros por frenarle en urgencias una hemorragia su padre decidió

Voz 23 18:11 denuncia por AVE anunciado a mis padres les llegó una carta retirando dándoles su tarjeta de residencia cuatro meses hasta que ganamos el juicio

Voz 1915 18:22 la suya es una de las más de cuarenta sentencias que reconocen el derecho a tarjeta sanitaria a familiares directos aunque trescientas organizaciones de

Voz 2 18:29 anuncian que se siguen denegando de forma

Voz 1915 18:32 temática exigen al Gobierno que antes de disolver las Cortes apruebe el reglamento para obligar a las comunidades a atender a embarazadas menores solicitantes de asilo o víctimas de trata extranjeras ya reducir también la burocracia para demostrar que llevan en España noventa días y la ministra Carcedo dispara contra la oposición

Voz 0370 18:49 que reclamen a quién ha impedido estos porque no es aprobaron los presupuestos que respaldaban un complemento a la universalidad pues eliminación de ciertos

Voz 1915 18:59 a esta plataforma tiene documentados al menos medio millar de casos de exclusión desde este verano

Voz 1667 19:04 yo no segundos también para escuchar la satisfacción de las víctimas del accidente del metro de Valencia de dos mil seis murieron cuarenta y tres personas cuarenta y siete resultaron heridas trece años después se ha confirmado la apertura de juicio oral contra ocho ex directivos de la empresa pública de transportes que bueno intentaron cerrar el caso endosando la culpa al maquinista que perdió la vida en el siniestro Rosa Garrote es la presidenta de la Asociación de Víctimas

Voz 24 19:28 estamos muy contentos de que este paso que por fin ha juez haya dictado haya felicitado la apertura del juicio oral porque estar cada vez que significa estar cada vez más cerca del final de del Camino no os ha costado más de doce años y sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos responsables del accidente que que creemos que son los directivos de la empresa lo que es totalmente injustos que se quiera trasladar toda la responsabilidad al último eslabón de la cadena que lo soy de las personas que toman las decisiones que vayan se salgan de rositas

Voz 3 21:01 cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 21:08 Pablo Morán en Reino Unido Theresa May se aferra a una

Voz 1667 21:11 las pocas salidas que le queda si no consigue aprobar su acuerdo de salida de la Unión con Bruselas es algo que se venía planteando desde hace semanas el plan es proponer al Parlamento británico una prórroga de la fecha límite para el Brexit que es pues nada dentro de un mes Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:27 por primera vez desde que comenzó la negociación del Brexit Theresa May ha dejado abierta la posibilidad de un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea May ofrece al Parlamento una serie de tres votaciones el doce trece y catorce de marzo el doce volverá a someter a los parlamentarios el acuerdo negociado con Bruselas con la

Voz 1915 21:46 es modificaciones que logre conseguir hasta el Sapphire

Voz 0273 21:49 si los diputados rechaza podrán al día siguiente votar si el Reino Unido puede dejar la Unión Europea sin acuerdo de pronunciarse contra esa enmienda el catorce de marzo votarán la posibilidad de retrasar el Brexit más allá de la fecha originalmente prevista

Voz 2 22:09 el Gobierno presentará el catorce de marzo

Voz 0273 22:13 una moción preguntando al Parlamento siquiera una extensión corta ilimitada del artículo cincuenta May insiste en que esa prolongación no puede sobrepasar finales del mes de junio porque de lo

Voz 0055 22:23 erario el Reino Unido debería participar

Voz 0273 22:25 las elecciones al Parlamento Europeo ha anunciado hoy la práctica puede eliminar el peor de los escenarios que el Reino Unido se marche el veintinueve de marzo sin acuerdo

Voz 1667 22:36 a las nueve ampliamos la información internacional de la cara B una de las figuras más excéntricas de la política europea será vítores buenas tardes

Voz 0152 22:44 hola Pablo ayer lo volvió a montar Juncker el presidente de la Comisión Europea con otra de sus ingeniosas frases era la salida de una cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe en Egipto sin cercano a unos periodistas alemanes y le preguntan no está incómodo rodeado de tantos dictadores él responde sí sí lo estoy pero si sólo hablara con demócratas impecables mi semana acabaría los martes bueno pues estas y otras perlas en la cara B a partir de las nueve y media

Voz 1667 23:06 que merecía una cara Bellón gracias Sara en la tertulia hoy Carmen del Riego Gonzalo Velasco Ignasi Guardans estas son sus claves del martes

Voz 2 23:13 Borrell ha casualidad

Voz 28 23:15 así que estos tres nombres sean los que al menos a mí me viene a la cabeza hoy como protagonista del día Pelle su cardenal australiano condenado por haber violado el niño y que probablemente entre en la cárcel dentro de unos días era el número tres del Vaticano y eso da una idea de la profundidad del escándalo que la Iglesia católica tiene entre manos Borrell ha sido nombrado ya el candidato a encabezar la lista europea en las próximas elecciones del veintiséis de mayo con la vista que va más allá las boxeo las propias elecciones Iker va con la idea de recuperar fuerza de España en las instituciones europeas algo que no es fácil y que no dependerá sólo del resultado de las propias elecciones informa la presidenta del Parlamento que hoy ha contado al fiscal que desobedeció al Tribunal Constitucional porque jazzista AVE de Galder derechos que no acepta las censurar de nadie tampoco las del Tribunal Constitucional así está el panorama del pop es ese juicio dará había muchas tardes de gloria en cuanto los testigos empiezan a declarando

Voz 1667 24:12 y un apunte en materia económica para terminar PRISA editora de la Cadena Ser va a comprar el veinticinco por ciento de la editorial Santillana y volverá a tener el cien por cien Eladio

Voz 0527 24:20 eso es el veinticinco por ciento es propiedad ahora del fondo de inversión Victoria Capital Partners con la compra sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia prisa pasará a tener todo el capital de Santillana lo que re

Voz 1667 24:32 marque el grupo refuerza su estrategia

Voz 0527 24:34 mejora la generación de caja la operación por trescientos doce millones de euros se sufragará con fondos propios y una ampliación de capital de doscientos millones prisa ha presentado también hoy los resultados de dos mil dieciocho con una mejora del Ebitda comparable el resultado bruto de explotación del diez con tres por ciento y una reducción de la deuda de quinientos millones hasta los novecientos veintinueve millones al cierre del ejercicio

Voz 1667 24:57 ocho y veinticinco siete veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:27 buenas tardes el consejero Carlos Izquierdo rompe el silencio público de la dirección del PP sobre Cifuentes la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña por falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación de su acta de notas cuando sabía que no había cursado el máster en la Universidad Rey Juan Carlos pues bien Izquierdo que forma parte de la ejecutiva nacional de Pablo Casado ha dicho hace unos minutos en La Ventana de Madrid que es un asunto priva

Voz 31 25:50 lo de Cifuentes bueno yo lo que creo es que tenemos que ser sumamente respetuosos con la Justicia tenemos que dejar absoluta libertad al procedimiento judicial y lo que sí que

Voz 0055 25:59 ha habido mucho instrumento

Voz 31 26:01 a la señora Cifuentes y ella ya ha pagado su responsabilidad política presentando la dimisión el tema del máster es un tema absolutamente particular y privado que no tiene nada que ver con la situación de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 26:13 eso en el PP en el PSOE esta petición de la fiscalía les ha hecho cambiar de opinión después de impedir con su abstención que Cifuentes compareciera en la comisión de universidades dicen ahora que esta vez sí votarán para citarla en la próxima sesión que se celebre en la Asamblea José Manuel

Voz 0055 26:27 Frank quizás también puedo aportar algo en dicha Comisión Nacional Cifuentes a la vista de la petición del fiscal

Voz 0194 26:33 si Ciudadanos Podemos lo piden van a respaldar esa comparecencia de Cristina Cifuentes

Voz 0055 26:37 a la vista el hoy no podemos oponernos a que las fuentes comparezca en la comisión de investigación creemos que es necesario que asuma Cifuentes diga lo que sabe o lo que quiera decir en la comisión de investigación no

Voz 1915 26:48 los socialistas no han aclarado si harán lo mismo con Pablo Casado y el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha reprobado por segunda vez al delegado de Seguridad de Carmina Javier Barbero esta vez por su gestión de la crisis abierta en la cúpula de seguridad tras la dimisión de sus máximos responsables los grupos a instancias del PP han pedido a la alcaldesa que destituya Barbero el delegado ha achacado esta postura de la oposición a una mera estrategia electoral escuchamos a la concejal del PP Inmaculada Sáenz y a Barbero durante el pleno extraordinario déjese de magdalenas de Carnavales

Voz 0194 27:16 tome medidas urgentes hoy mismo firme en cuanto salga de aquí el decreto de cese si tiene un mínimo respeto a la democracia a este pleno esos cuerpos

Voz 32 27:23 el Leño el proyecto en materia de seguridad de emergencia hay de todo el área ha sido un proyecto yo creo que bien desarrollado gracias también a mis compañeros por todos los soporte quimio está dando en estos momentos tan duros donde estos señores y algunos ya allí están haciendo campaña electoral antes de López

Voz 1915 27:40 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 33 27:45 a esta hora aún quedan complicaciones principalmente de entrada a la capital por la A uno hasta el nudo de Manoteras hilado en el acceso a la M treinta en ambos sentidos hay densidad circulatoria en la A6 en Majadahonda también a la altura de Aravaca en la M40 retenciones en la zona de Coslada Vicálvaro en dirección a la A tres en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento hasta ahora se circula sin

Voz 2 28:16 si eres autónomo y tienes una guardería no poner música de espera no porque piensa por eso porque los autónomos

Voz 1821 28:49 Beatriz Elorriaga PP ese creo que es el mejor favor o compromiso que podéis hacer a las mujeres que vosotros no vais a llegar a ningún sitio de la mano de quien quiere volver a las mujeres en nuestro país hace cinco siglos

Voz 0194 29:03 no me van ustedes a apabullar ni aislar porque me digan que nos unimos a solo les pido que por favor respeten a las mujeres pero a todas las mujeres

Voz 1915 29:12 en paralelo las cifras que llegan a menos de dos semanas del ocho de marzo las mujeres trabajan ochenta días más que los hombres para alcanzar el mismo salario que ellos la Comunidad de Madrid es una de las principales conclusiones del informe anual de Comisiones Obreras Pilar Morales ex secretaria de Mujer de sindicato la era

Voz 35 29:28 alguien digamos fértil de las mujeres entre los veinticinco y lo hemos treinta y cinco años es donde el paro es más fuerte es donde la brecha salarial se hace más grande porque las mujeres dejamos el mercado laboral para descargarnos casi en exclusiva del cuidado

Voz 2 29:48 yo

Voz 1915 29:50 vamos a las ocho y media con diecisiete grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 2 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 36 30:02 veinticinco Deportes

Voz 17 30:05 Ángels Barceló sus ayer años más tarde al no parar mañana otra vez Madrid Barça no mañana en el Bernabeu de las sabes tienes Ricardo de Burgos Bengoetxea no te suena tiene que esa es un señor que es prótesis dental prótesis proteico dental y además va a ser el que mañana esté en el bar a tuvimos tírate ese hombre hoy cuál es puede ser un dolor de muelas y pese hombre vela en la consulta allí con los compañeros dolor de muelas diciendo por mañana voy al Bernabéu al bar Ricardo de Burgos Bengoetxea es el árbitro que mañana va a estar en el bar y que además es prótesis ICO

Voz 37 30:51 tal

Voz 17 30:51 debe ir bien ahí ya veremos o le va mañana en el bar aunque bueno el día antes de un partido todo el mundo habla bien del bar porque claro para hablar mal ya queda el día después no Solari le han preguntado hoy el bar está más conforme que el día de la Real Sociedad después de lo que sucedió en Valencia ha tirado Solari de su verbo florido

Voz 0055 31:11 siempre que que se utilice la tecnología para jugar pero que siguen siendo interpretables va a haber eh divergencia de opiniones algo que se use estrictamente para lo que es taxativo objetivo dicho esto pero creo que a ninguna duda respecto al penalti del otro día para cualquiera que que conozca por encima ni siquiera en profundidad la regla se me parece la entiendo que todos nos metemos con los árbitro cuando falla porque parte de de este mundo expresamente los con eso cuando aciertan dejémoslo lo tranquilos

Voz 17 31:51 sabéis perdido en la perorata de Solari dice que lo del otro día de Casemiro es penalti Solari ni la regla doce ni la trece a catorce en y la quince no se lo traga nadie a Valverde le han preguntado está preocupado por la mañana en el Bernabéu el VAR

Voz 0055 32:07 en absoluto estamos tranquilos con respecto a actuó eso de ganar mañana y los olvida

Voz 17 32:12 cómo se demás es lo demás accesorios penal

Voz 2 32:15 día Casemiro lo vio lo entendió incluso lo escucho la fatal

Voz 0055 32:19 no me digas que no fue una respuesta genial puedo no voy a decir nada de eso es algo que deseamos que dure Se recupere cuanto antes y no es ninguna por lo demás no sé qué puedo decir

Voz 17 32:32 bueno el día previo al clásico tiene dos noticias la primera acaba de producirse la UEFA confirma que el próximo jueves la semana el próximo jueves no te jueves de la semana que viene va a tratar el expediente disciplinario abierto a Ramos por haber provocado o una tarjeta amarilla en el partido de Amsterdam por si la provocó el expediente está abierto el jueves de la semana que viene

Voz 0055 32:56 sabremos si le pone uno

Voz 17 32:58 dos o más partidos de sanción a Ramos aparte del que tiene por acumulación de amonestaciones y la otra llegó ayer a última hora desde la Premier donde el Chelsea le ha puesto una multa a Kepa el guardameta español que se negó a ser sustituido en la final de la cara y una multa de doscientos veinticinco mil euros los es el sueldo de una semana de Kepa que va a tener que pagar por por no cambiarse la próxima vez que esa regla diga Kepa te cambias ya te digo yo que se va a cambiar y como siempre en el inicio del programa a vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 14 33:32 digo que digo yo que a ver si ahora es miércoles va a jugar Garret made in mete un gol el problema es que a ver cómo el Evra o cabreado o con una peineta esa peineta a ver a quién va por digo del madridismo está muy quemada o no quemada no

Voz 1667 33:49 el madridismo con él también está muy quemado

Voz 17 33:52 quemado dejad vuestro mensaje

Voz 3 33:55 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 38 34:10 buenas tardes vamos a ver ya sé que es muy cansino esto del bar pero yo yo estoy un poco con la señora esta de la que llamó ayer no sé cómo se llama que que que que no le gusta a mí

Voz 1385 34:22 no es que no me guste es que yo todavía sí

Voz 38 34:24 a entender muy bien la función verdadera del bar es que yo cuando hay una jugada haría clara que vamos no clara cuando hay una jugada en el centro de Nadia que que puede ser penalti o no serlo hay que entrar siempre dos va lo pite el árbitro no pite el el bar debe de mirarnos siempre si sólo es porque es quinto yo no entiendo nada qué es esto de que si el árbitro lo pita entonces el bar no entra porque la pitado tal pero espero que tonterías esa es una tomadura de pelo a los aficionados es que yo no lo entiendo lo que tiene que no es entrar siempre en todas las jugadas que que se produzcan en el área para saber si Esperanza uno punto fin no entiendo nada buenas tardes yo bebo

Voz 3 35:07 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 2 35:14 exprésate

Voz 1667 35:18 tú no entiendes nada lo que te queda todavía empezamos

Voz 17 35:26 a última hora del clásico mañana vuelta de semifinales de la Copa del Rey empate a uno en el Camp Nou en Madrid con este resultado estaría clasificado es decir le toca remontar al Barça vamos a comenzar con los locales Javier Herráez buenas tardes Gallego buenas tardes gran pregunta qué va a pasar con Gareth Bale tras su indisciplina en el partido de Liga estará en el once estará en el banquillo estará en la grada

Voz 37 35:49 qué dice Solari bueno no dice nada Solari y Bale en principio estaba en el banquillo va a repetir con Lucas Vázquez Benzema Vinicius que son los tres que le gusta a Santiago Hernán Solari lo normal es que juegue la segunda parte no querido entrar el técnico blanco sobre el asunto de lo que pasó el pasado domingo en Levante recordemos que si se negó a calentar o a seguir calentando tampoco chocó la mano con Luca Vázquez YSL veía mohín cabreado con el mundo esto ha dicho Santiago Hernán Solari hoy en la rueda de prensa en Valdebebas

Voz 0055 36:17 quería saber si a Gareth Bale comprometido al cien por cien con el vestuario nuestro foco está puesto cien por ciento en el partido bañada y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí

Voz 39 36:27 quiere preguntarle si ha visto la tele lo que hizo Bale en el

Voz 1667 36:29 cambio que se quedó sentado un ratito ese sigue

Voz 39 36:32 ha reafirmando en que Bale estuvo bien nuestro foco

Voz 0055 36:34 lo hemos hablado nuestro foco está puesto en el partido invadió el foco está puesto así como entrenador perdería esa autoridad si mañana decide que sea titular te repito el foco nuestro y el de todos está puesto en el partido poniéndose Fo con el partido mañana no sé si ha hablado usted con Gareth Bale actividades es nuestra blindadas de desde del vestuario que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción es usted solo va a tener en cuenta repito entiendo lo de la mirada o con nuestro está puesto lo importante debe estar todos unidos el estar todos metidos y Bale

Voz 2 37:07 pues a mañana titular algunos jugadores que están teniendo menos oportuno

Voz 0055 37:10 señores bajasen los brazos la la formación los voy a dar hasta mañana es así de surrealista la rueda de prensa habitual en este caso era

Voz 37 37:18 cuando tocáis como lo menos parecido es un frontón Santiago Hernán Solari falta saber quién va a jugar por la izquierda como lateral en principio Marcelo aunque esté mejor refilón pero

Voz 17 37:25 parece que Marcelo va a jugar en la Copa y en la portería eso sí

Voz 37 37:28 estará Keylor Navas el otro nombre propio es el de Isco que lo va a tener en chino pasa de la convocatoria en el

Voz 17 37:34 Barcelona tenemos ya Convocatoria al acaba de dar Valverde tras el último entrenamiento Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 37:39 hola Gallego qué tal buenas tardes sí convocatoria con algunas novedades Valverde se lleva diecinueve futbolistas a Madrid están en y Artur en la convocatoria los dos han recibido el alta esta tarde pero veremos si pueden jugar de hecho hay tres porteros en la lista lo que demuestra que en

Voz 0239 37:55 no está al cien por cien mañana Valverde tendrá que hacer un deseo

Voz 0017 37:57 antes se quedan en Barcelona descartados Boateng Murillo hito divo ha dicho Valverde que mañana va a poner el mejor equipo posible porque el clásico de Liga le queda todavía muy lejos veremos si eso pasa porque juegue Sergi Roberto en el centro del campo por poner Arturo Vidal cree Valverde que su equipo llega en un buen momento tras ganar como lo hizo en el Sánchez Pizjuán dice que la presencia de Vinicius no le condiciona a la hora de formar el once escucha leer

Voz 0588 38:22 en no de condicionar la alineación pero sí en cuanto que es mejor desequilibrante esta señora temporada está entrando está probando cosas al Madrid porque tiene desparpajo porque tiene velocidad me refiero que no me condiciona porque si no pueda Vinicius juegas Asensio sino a Bale sino juega Isco en fin ahí tiene grandes jugadores independientemente de Vinicius que me que me han comentado lo que está está

Voz 0239 38:42 María Valverde que por cierto mañana cumple cien partidos en

Voz 0017 38:44 el banquillo del Barça y le gustaría celebrarlo con un triunfo en el Bernabéu y pasando a la final de Copa el Barça viajará mañana por la mañana en avión a Madrid y el equipo quedará concentrado en su hotel habitual hasta la hora del partido

Voz 17 38:56 cuántas preguntas del clásico a los hombres que lo van a encontrar mañana en Carrusel Antonio Romero buenas tardes tal Gallego muy buenas la que buenas tardes Gallego

Voz 37 39:03 bueno Romero Bale lo lo ves en la grada lo ves en el banquillo

Voz 0239 39:08 te lo imaginas en el once lo que supondría hombre yo creo que supondría una pérdida de autoridad de Solari para el resto de los compañeros que dieron todo lo que pasó el otro día en el banquillo en el Ciudad de Valencia lo de la grada sería una exageración y demasiado precipitado y creo que su sitio natural ahora mismo porque no está entre los once mejores de la plantilla es en el banquillo si todo va bien en la segunda parte treinta minutos para Gareth Bale para dar descanso a alguno de los tres de arriba a lo mejor titular el próximo sábado pero mañana que el Barça o el Madrid mejor dicho será juega mucho contra el Barça yo creo que tiene que meter a los once mejores Ebay ahora nuestra está

Voz 40 39:40 hola qué Messi Suárez den velé seguro Coutinho tiene alguna opción

Voz 1296 39:45 yo creo yo creo que va a tirar de Messi Suárez en Belén igual Coutinho en función de cómo hay al partido puede repetir el cuatro dos tres uno con el que acabó el partido en el Pizjuán pero me da queden velé para jugar ante un Madrid que que seguramente va a tirar para arriba dejar espacios para una posible contra pues es mejor opción para para tratar de de correr además Coutinho tampoco está haciendo un una una gran exhibición en esta temporada así que imagino el Barça mañana repitiendo el once de Lyon con Denver arriba con Sergi Roberto completando el centro del campo Cartoon es verdad que ha vuelto pero lo veo justo para España porque Arturo Vidal sinceramente no creo que ha hecho nada para merecer plaza en el equipo titular del algo así que ha puesto por Sergi Roberto en el centro del campo sembrado lateral derecho y arriba como dices yo creo que deben velé por delante de gota

Voz 0239 40:23 Marcelo jugó en el Camp Nou mañanas imposible que sea titular si quiere tener opciones de pasar a la siguiente ronda o la final Solari debería dejar a Marcelo en el banquillo porque fue de largo el peor futbolista en el Camp Nou no sólo del Real Madrid sino del partido y porque Reggie lona está mejor que él está bien que Solari quiera recuperar a Marcelo pero repito creo que mañana no el de

Voz 1667 40:42 no ves a Umtiti entonces como titular Flagey

Voz 2 40:44 yo creo yo creo que tiene descanso Allen

Voz 1296 40:47 podía veo más aún Titi quizá para la Liga para el clásico del sábado que no para mañana mañana creo que es el de los dos clásicos el más importante y a día de hoy un Titín Se le vio el otro día que cuando se le exigió le exigió el Sevilla lo pasó muy mal quedó retratado en el fuera de juego que rompe en la jugada que acaba en el dos uno del Sevilla creo que la está eh por merecimientos Ivor trayectoria mucho mejor ahora mismo que que Samuel Umtiti así que imagino que mañana el once va a ser más de gala que quizás del sábado final del libro mañana para el central titular junto a Piqué tiene que ser la inglés

Voz 17 41:14 partido caliente de arbitro

Voz 37 41:17 de bar de protestas

Voz 0239 41:19 silbidos de presión me vas a como lo de no entiendo nada y creo que lo voy a entender de aquí a final de temporada hay buena practicamente todos los clásicos de la temporada han sido caliente sino imagino uno diferente e sería la ocasión mañana para que pase lo que pase a eso de las once de la noche tanto los futbolistas del Real Madrid como lo foresta del Barcelona se reafirmaron en que el bar es una buena herramienta para nuestro futuro viene Piqué con ganas

Voz 2 41:43 de imagínate Piqué en el Bernabéu da

Voz 1296 41:47 tienen innatas ya desde que naciera tiene ganas al lado de Rajoy ya dijo otra vez que ve Cavall Bernat para el es sinfonía para los oídos con lo cual le tiene muchísimas ganas al Madrid le tiene muchísimas ganas esta esta semana es Semana Grande para Piqué

Voz 17 41:58 lo que en el Bernabéu Jordi Martí va a estar mañana en el Bernabeu no

Voz 1667 42:02 toda quizás Madrid no te queda otra aquí

Voz 17 42:05 la te piensas lo bien después te son las ocho y cuarenta y dos hora25 deportes en la SER

Voz 0985 43:59 no es el que lleva recordemos dos años en prisión preventiva muy enojado con la Fiscalía ahora escuchará las porque y sobretodo negando que haya cobrado mordidas sabes que éste es el núcleo de la cuestión Sandro Rose niega haber cobrado comisión

Voz 1667 44:12 les ilícitas

Voz 0985 44:14 y se ha negado a responder como te decía a las preguntas del fiscal ha explicado cuáles son la razón

Voz 43 44:20 o sea que el escrito de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades no voy a contestar a la Fiscalía sí por supuesto voy a contestar a mi defensa para intentar dejar claro al Tribunal todos esos errores y falsedades

Voz 0985 44:35 por cierto Jesús mañana a las diez la presidenta de la Sala les notifica a Rosell llave Solís los dos encarcelados si les deja o no en libertad veremos mañana a las diez

Voz 17 44:44 lo contaremos gracias Jordi hasta ahora vamos con la otra gran semifinal el jueves en Mestalla Valencia Betis supongo que ya prácticamente sin entradas en las taquillas de Mestalla y con Marcelino algo tenso lo he visto hoy en la rueda de prensa Ximo mano hola

Voz 0962 44:59 hola qué tal muy buenas si cuando hemos puesto le hemos preguntado si va a mantener lo que dijo el día siete de febrero que es que echa un me va a ser el portero de la Copa dicho que sí que no había motivos porque dudar y además cuando lo hemos recordado que el equipo está flanqueando Liga ultimamente que no gana hay que marca pocos goles y esto cree que al puede perjudicar en este partido tan importante de Copa pero bueno Marcelino lo tiene claro se muestra confiado le pide ayuda a la afición para los momentos dedicados del partido y además muestra la clave en estos quince

Voz 0194 45:31 este partido se juega con la cabeza y con el corazón pero tenemos que jugar lo por este orden porque si no las emociones pueden jugar una mala pasada tenemos yo