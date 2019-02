Hora 25 (26/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 es difícil pronosticar cuál será el final del Brexit porque cada vez que nos acercamos a una fecha crucial Se abre una puerta con una nueva posibilidad es lo que vamos a intentar explicarles en los próximos minutos en qué consiste y que supone la puerta que esta mañana abierto Theresa May en el Parlamento británico dejando en manos de la Cámara la posibilidad de retrasar la salida del Reino Unido nos ocuparemos también de la situación en Venezuela hasta ahora está previsto el inicio de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitada por Estados Unidos pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches las noches el Gobierno lamenta el obstruccionismo que dice está practicando el entorno de Franco para evitar la exhumación del Valle de los Caídos presentando demandas ante los juzgados y que al resolver al resolver una de ellas ha provocado la suspensión provisional de la licencia de obras para llevar a cabo el proceso el Ejecutivo asegura que el expediente sigue su curso con normalidad aunque estas demandas pueden provocar retrasos en la fase final más reacciones PP y Ciudadanos Marta González Guillermo Díaz lo han valorado esta tarde

estamos hablando de rugby si no era un impuesto en era la exnúmero era la exhumación de Franco ahora Si yo creo que podemos escuchar la reacción del Partido Popular y de Ciudadanos a esta sentencia judicial que de momento paraliza las obras para la exhumación de la tumba el doodle

Voz 4 01:47 claro que no sorprende que haya aparecido un nuevo tropiezo en toda la tramitación de de la cuestión de los restos de Franco en el Valle de los Caídos porque da la sensación de que el Gobierno ha actuado con mucha imprevisión

Voz 5 02:01 Gobierno de Sánchez ya ha roto el chapuzón metro porque esto es una chapuza más en la que ahora se encuentran pues con esta chutó

Voz 1108 02:22 estaciones de las iniciativas legislativas han terminado hace unos instantes y el PP con su voto afirmativo ha hecho posible la unanimidad en el proyecto de ley de voto rogado que realizan los residentes españoles en el extranjero PSOE y Unidos Podemos se han comprometido a apoyarse en esa unanimidad para recuperar este proyecto eso sí la próxima legislatura las

Voz 0194 02:42 al final del pleno de hoy se ha visto marcada por

Voz 1108 02:45 la intervención del portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta que

Voz 0194 02:48 arremetido de esta manera contra él

Voz 1108 02:51 como catalana nacido Barcelona encontró

Voz 6 02:53 cuenta hay siete años vividos en Barcelona les digo que su insistencia en separar y en romper la sociedad catalana es una tragedia

Voz 4 03:03 ha dicho vosotros

Voz 7 03:07 ni que no me quiere ver en pintura

Voz 4 03:11 cuál es suplantar la solución rival me equivoco me tendréis que elegir qué queréis ser

Voz 7 03:19 y si queréis competir con ellos no sugerencia Mi opinión es que eso Kibo Kayes y con discursos como éste contó respeto el mundo Juan Carlos creo

Voz 1108 03:31 que os equivoca is era Jordi Xuclá del P de Gabriel Rufián de Esquerra que han afeado el discurso Girauta como lo han hecho por cierto el resto de portavoces catalanes independentistas

Voz 0194 03:42 ni en el Tribunal Supremo ha terminado la primera fase del juicio del Pro se han terminado los interrogatorios a los doce procesados en la última en declarar ha sido la que fuera presidenta del Parlament que insistido en que la declaración unilateral de independencia no tuvo efectos prácticos ya que su papel fue

Voz 4 03:57 el Tribunal Constitucional los estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar de lo que no se puede hablar

Voz 0194 04:11 a partir de las diez en la crónica política desastre recordaremos cómo ha sido esta séptima jornada ahí avanzaremos lo que sí ha fijado para mañana empiezan los testigos denuncia la menor víctima de una presunta agresión grupal durante los Carnavales de Gines los hechos habrían ocurrido el pasado sábado en esta localidad sevillana y esta tarde lo ha denunciado ante la Guardia Civil ampliamos con Mercedes Díaz ocurrió el sábado

Voz 1541 04:31 ante el Carnaval de Cayenne Ginés un pueblo de Sevilla una chica de diecisiete años fue supuestamente violada por varios hombres disfrazados con el mismo traje en el que predominaba el color blanco ella lo ha denunciado esta tarde ante la Guardia Civil que ya tenía abierta una investigación porque había recibido la orden de un juzgado la chica acudió con su madre el domingo al Hospital Macarena que remitió luego el parte médico al juez la Fiscalía de Menores también conoce los hechos por si hubiera menores implicados en la agresión sexual el Ayuntamiento de Gines ha informado en un comunicado de que ha conocido estos hechos por la aparición de mensajes en las redes social

Voz 0194 05:03 hay una noticia económica antes de adelantarles el contenido de la cara B PRISA editora de la Cadena SER comprará el veinticinco por ciento de la editorial Santillana volverá a tener el cien por cien no sólo cuenta Eladio

Voz 0527 05:12 eso ese veinticinco por ciento es propiedad del fondo de inversión Victoria Capital Partners con la compra sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia prisa pasará a tener todo el capital de Santillana lo que remarca el grupo refuerza su estrategia in mejor a la generación de caja nació una operación por trescientos doce millones de euros se sufragará con fondos propios y una ampliación de capital de doscientos millones prisa presentado también los resultados de dos mil dieciocho con una mejora de levita comparable en el resultado bruto de explotación del diez con tres por ciento y una reducción de la deuda de quinientos millones hasta los novecientos veinte millones al cierre del ejercicio

Voz 0194 05:49 el árbitro elegido hoy un personaje el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker pues enseguida vamos con todo antes la noticia debería Nacho Palomo buenas noches buenas noches hoy sí

Voz 9 06:23 perdónenme podría poner un capuchino taza pequeña vale y yo quiero un mandato vale después Paraninfo estricto pero con una no Becilla de leche vale

Voz 1 06:33 todo pero descafeinado de seis marchando cuatro cortados

Voz 11 06:55 a cine Inglaterra en el minuto cincuenta y uno apareció lavanderías cuatro minutos más tarde Eyre oncólogos pero para el mundo entero fue una final hay finales que músico cuanto toca

Voz 4 07:11 este miércoles a las una hora menos en Canarias es del Santiago Bernabéu si quieres información desde las nueve de la noche de ser más hora25 con Ángels Barceló Nasser

Voz 0194 09:58 ayer a esta misma hora comenzamos hablando de la difícil solución del problema venezolano el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comienza ahora mismo en estos instantes una reunión en Nueva York sin grandes esperanzas luego iremos a ello pero es que hoy sumamos el Brexit otro nudo que los británicos no saben cómo desnudar y que tiene en alerta a toda la Unión Europea a tres meses de las elecciones europeas la primera ministra británica Theresa May ha cedido la posibilidad de una prórroga de la entrada en vigor del Brexit y el líder de los laboristas y de la oposición Jeremy Corbijn también cedió ayer a la corriente interna que solicitaba un segundo referéndum pero las cesiones no parecen haber suavizado la división nadie está de acuerdo con nadie y pocos parecen dispuestos a hacer concesiones con este panorama abrimos hoy la mesa de análisis con Carmen del Riego buenas noches muy buena Gonzalo Velasco buenas noches Gonzalo que no te escuchado a ver ahora ahora quizá ahora sí Ignasi Guardans buenas noches buenas noches y Pablo Morán pendiente en la mesa de producción de posibles Navidades

Voz 1591 10:57 pues sí de también sus Open bar

Voz 0194 11:00 los primero a Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 11:02 que hay buenas noches Begoña la primera ministra cede

Voz 0194 11:05 hay abre la puerta a prorrogar la fecha de desconexión del Reino Unido pero en tres pasos no cuáles son estos pasos

Voz 0273 11:12 son tres votaciones que van a tener lugar el doce trece catorce de marzo el doce Teresa B volverá a presentar al Parlamento el acuerdo negociado con Bruselas colas modificaciones que logre conseguir hasta esa fecha si los diputados lo rechazan de nuevo como ya hicieron masivamente a mediados de enero entonces al día siguiente decidirán si el Reino Unido puede dejar la Unión Europea

Voz 0738 11:35 sin acuerdo si los Comunes se pronuncia en contra

Voz 0273 11:37 esa enmienda el catorce de marzo votarán la posibilidad de retrasar el Brexit más allá de la fecha prevista una prolongación

Voz 0738 11:46 Porta ilimitada del artículo cincuenta

Voz 0273 11:48 por qué una extensión más allá de finales de junio significaría que el Reino Unido tendría que tomar parte en las elecciones al Parlamento Europeo muy ya ha advertido que la ampliación no está exenta de riesgos

Voz 0155 12:00 en Tiflis

Voz 0273 12:05 debe tener claro que una extensión corta que no vayan más allá de finales de junio sería casi seguro una prolongación única porque si no tomamos parte en las elecciones del Parlamento Europeo sería muy difícil ampliar esa prolongación de nuevos el sería más abrupto en unos meses una ampliación no puede eliminar la posibilidad de que no haya acuerdo lo que está diciendo es que si después de la ampliación del artículo cincuenta El acuerdo con Bruselas vuelve a fracasar y no se puede volver a pedir más tiempo el país puede encontrarse de golpe con menos margen de maniobra

Voz 0194 12:39 ahora Theresa May se había puesto Begoña esta prorroga con todos los argumentos a su alcance que cede ahora

Voz 0273 12:45 sabía opuesto siempre a la prórroga más de cien veces lo había dicho hoy ha repetido que no quiere la ampliación del artículo cincuenta pero ha tenido que ceder a las presiones no de la oposición sino de los diputados conservadores por una vez eran los pro europeos ayer veintitrés de ellos se reunieron en secreto esta mañana tres miembros del Gobierno amenazaban con dimitir desde las páginas del Daily Mail para impedir el desastre de la salida sin acuerdo el diario contaba hasta quince miembros del Ejecutivo dispuestos a marcharse para evitar una ruptura por las bravas la rebelión presa

Voz 1510 13:18 Jiam además una derrota del Gobierno mañana miércoles

Voz 0273 13:21 si los conservadores proeuropeos respaldaban como decían

Voz 16 13:25 la enmienda de la Laborista Yvette Cooper del todo

Voz 0273 13:27 Di Oliver Queen que era una propuesta que pretendía precisamente eso evitar las salidas impacto ir reclaman además la ampliación del artículo cincuenta como media hecho ya ha dado este paso hoy la enmienda parece ser que va a ser retirada

Voz 0194 13:40 parece claro que el Brexit divide todos lo que toca porque los laboristas también están partidos por más que su líder Corbijn haya aceptado respaldar este segundo referéndum

Voz 0273 13:49 sí hemos visto en las últimas horas a los dos principales líderes británicos cambiar de estrategia aceptar lo que había dicho que no aceptarían en el caso de la posibilidad de un segundo referéndum pero ese anuncio anoche de la consulta ha sido rechazado por un grupo de parlamentarios laboristas incluidos miembros del gabinete en la sombra colaboradores directos de Corbijn la propuesta está rodeada de ambigüedad nadie aclara de lo que pondría la papeleta será muy difícil que por el momento esa opción sea tenga los votos suficientes salga en las urnas pueda salir adelante

Voz 0194 14:24 gracias Begoña de Londres a Bruselas es el da Pastor buenas noches

Voz 0738 14:29 buenas noches uno de los vicepresidentes de la comisión

Voz 0194 14:31 europea Valdis Dombrovskis ya ha dicho que la Unión está lista para evaluar la petición de Londres pero la proximidad de las elecciones europeas implica serias complicaciones

Voz 0738 14:42 bueno la Unión está dispuesta a estudiar una demanda de tres a para

Voz 0194 14:45 prórroga está dispuesta a ver qué puede hacerse pero hay

Voz 0738 14:47 que ser conscientes de que hay elecciones el veintiséis de ellos un europeas y el Reino Unido sigue siendo un miembro de la Unión sus ciudadanos tienen derecho a elegir diputados un tema que complica mucho las negociaciones si los planes que se puedan hacer y también los pronósticos porque en estos momentos en Bruselas hay que decirlo parece que hay más preguntas que respuestas escuchamos al eurodiputado Ramón

Voz 1814 15:09 Jáuregui uno sus vuelos una ceremonia para que se produzca una prórroga el Reino Unido no participen selecciones porque el derecho de los británicos a participar siendo miembros de la Unión Europea el seis de mayo es un derecho fundamental no lo puede violar nadie por tanto implicaría que ya desde ahora tendríamos que saber que el Reino Unido va a participar porque no le oculto que el reparto de los escaños que se ha hecho sin ellos ya no se aplicaría en ese caso de manera que por ejemplo España tiene cinco diputados más nos elegiría digamos que elegir el reparto ante el de la legislatura actual el eligen setecientos cincuenta diputados con arreglo al reparto que conocíamos eso eh en mi opinión implica una digamos vuelta atrás que practicamente implica que el Reino Unido con ese mandato de esos diputados elegidos en estas elecciones estar cinco años termo perteneciendo y por tanto el Parlamento Europeo lo que es incompatible con ganas

Voz 0738 16:15 evidentemente siempre se ha dicho que hay varias fórmulas una es que el Reino Unido llegue a una prórroga sólo hasta el veintiséis de mayo la otra es que explícitamente renuncie elegir diputados dando por hecho que habrá hecho efectivo el Brexit antes de la composición del nuevo Parlamento pero hay que decir que el tema es complicado y que en estos momentos andan con él estudiando lo técnicos juristas

Voz 0194 16:39 los gracias Griselda por ellas es director investigador del experto en relaciones internacionales Paul muy buenas noches escuchábamos ahora el eurodiputado Ramón Jáuregui como planteaba las dudas que le genera en la presentación y que genera en Europa en la presentación de una prórroga para el Brexit May ya ha dicho que es partidaria de una prorroga corta que no obligue a votar a los británicos pero la verdad es que esto se presenta como un enredo de grandes dimensiones

Voz 17 17:05 más allá de las cuestiones técnicas que efectivamente están poco bien decía Jáuregui ha está la cuestión de la legitimidad de de todos esos comicios en Bruselas también ha teme que si el Reino unido no va a las urnas lo que supuso hecho no como como bien decía Jáuregui que empiece a una campaña de desprestigio absoluto hacia esta esta elecciones europeas de que no son legítimas del que el Parlamento Europeo es una una institución sin ningún peso y demás lo cual también da ya y eso beneficia a los Brexit es más está más acérrimos a la credibilidad de la Unión la legitimidad de la Unión yeso es aprovechado por todos aquellas puertas escépticas como como digamos una

Voz 18 17:51 es un arma arrojadiza contra mí

Voz 0194 17:53 porque si hay alguna posibilidad de que el Parlamento apoye el nuevo plan que me iba a presentar in extremis el doce de marzo

Voz 17 18:01 está ahí en la que el Parlamento británico la prueba y es muy difícil porque es que no habría cambiado nada sustancialmente es decir sería dar marcha atrás en una cosa que quedó muy clara

Voz 19 18:10 en con con un margen Moyá

Voz 17 18:13 lío de rechazo de ese de ese de ese plan es verdad que lo están estudiando ahora y aquí está cobrando fuerza el aspecto legal de todo ello todo lo que puede acompañar al plan por ejemplo la declaración política realizada con más garantías

Voz 18 18:28 que haya alguna alguna instó

Voz 17 18:30 viento legal que permita asegurarse que hasta que que no será una cuestión que se que se de dure mucho en el tiempo no hay hay toda una serie de cuestiones que acompañan lo que pasa es que al fin y al cabo lo que es ley irreal lo que aquello no no un asunto sin el cual no se podía pasar es del acuerdo de salida y el acuerdo de salida ya está dicho por activa por pasiva que no se tocará no se rendirá otra vez ahí aparte que no hay tiempo no tampoco

Voz 0194 18:57 claro y con la prórroga y además es una prorroga corta como dicen para que no interfiera en las elecciones europeas que se puede conseguir en este tiempo

Voz 17 19:05 la mente tiene que haber digamos la garantía que con esa prórroga corto de tiempo el Reino Unido puede pasar la legislación suficiente para hacer bueno el acuerdo de salida entonces que puede ser que el Reino Unido que tiene que deshacer muchísimos muchísima legislación y rehacer necesite un tiempo adicional para ir pasando todas de estas leyes por su Parlamento sí pero con la garantía de que el de que el Brexit a sucede igual que hay con la perspectiva de que no afecta a las elecciones al Parlamento Europeo entonces prórroga y los líderes europeos consideran que hay suficientes garantías que eso será cumplir y que es puramente técnico entonces yo creo que la Unión Europea no haya seguro que no se opondrá a a esa prórroga técnica ya las

Voz 0194 19:46 si no hay acuerdo después de esta prórroga técnica Brexit duro a un nuevo referéndum bueno entonces básicamente volvemos

Voz 17 19:52 a la a la a la casilla de salida o no sé si de salida ya pero a la que estamos ahora que que es que difícilmente sea

Voz 1814 20:00 este podrá llegar a una gran grandísima

Voz 17 20:02 hay una gran diferencia en cuanto al en cuanto al Brexit que está planteado ahora no por lo tanto esos tres meses de prórroga pongamos no deben ser entendidos como tres meses para renegociar lo todo porque tampoco es es factible en esos tres meses y aquí está el límite del uno de julio no

Voz 1814 20:18 hasta el uno de julio que es cuando toma posesiones

Voz 17 20:20 nuevo el nuevo Parlamento por lo tanto nos vamos acercando yo sigo siendo un poco reacio a la cuestión del segundo referéndum inmediato por qué no suscrita demasiadas mayorías de ley Borloo ha dicho

Voz 20 20:34 sí pero no lo acaba de decir tampoco no como decía la

Voz 17 20:36 corresponsal por lo tanto segundo referéndum no creo que sea la primera opción yo veo más probable otra vez a una crisis de Gobierno o una caída

Voz 4 20:45 el Gobierno y por lo tanto aquí si una extensa

Voz 17 20:48 John más larga porque sin gobierno británico posa Adena que negociar nada más que un segundo referendo de inmediato

Voz 0194 20:54 por Morella es como siempre muchísimas gracias

Voz 17 20:56 vale muchas gracias a vosotros hasta luego abro la mesa

Voz 0194 20:59 de análisis con este lío fenomenal ahí en el Reino Unido con esta posibilidad ayer era Corbijn quién hablaba del segundo referéndum Neoris Theresa May que abre la puerta a esa prórroga algo a lo que ella se había negado insistentemente pero bueno ahora Guardans estaría dispuesta a esa prórroga podríamos llamarlo decíamos técnica hasta antes de las elecciones europeas

Voz 1591 21:21 bueno está dispuesta porque es una fórmula con la que sea sólo ha vendido hacia los diputados lo después de decir que sí será dan tampoco la quiere que que es una forma muy complicada de pedir un voto para algo no y además depende de esa la letra pequeña de esto es espectacularmente apasionante para quién los nuevos tiempos dedicados dos temas europeos porque ni siquiera con un voto Europe con un voto de la Cámara de los Comunes luego es ella la que tendría la iniciativa para ver en qué momento lo pidió no lo pide desde el punto de vista europeo si no trae un plan concreto no sólo ganará la sensación de que aquí se va a dar esa prórroga técnica que dice porque ha hecho una intervención muy muy interesante todos por supuesto y está está perfectamente informado pero hay una contradicción que no es de Paul sino de lo que contaba no que es la prórroga técnica significa para dar más tiempo al Reino Unido para plena estar el Tratado de salida que tienen rechazado no va a cambiar antes de que termine la prorroga es es bueno cuando va con lo cual lo van a seguir rechazando con lo cual claro para que Barreda hay prórroga técnica para que hagan leyes de implementación de algo que ellos mismos no aceptan que van a votar por tanto situación situaciones pésimas sigue siendo pésima lo que pasa es que da tanto miedo todos que efectivamente cualquier esperanza que haya pues todo el mundo se sube pero tiene todo tipo de contradicciones yo sigo viendo muchísimas contradicción sobre la mesa una prorroga de más tiempo eso sí eso sí el Parlamento Solà impusiera hace caer el Gobierno británico y entonces impera prorroga de más tiempo que permita un referéndum etcétera yo no digo que está en favor del referéndum pero al menos ya tendríamos algo que justifica la prórroga sin eso no tiene sentido este que manejarme

Voz 0378 23:00 claro es que prorroga para que él porque en tres meses estamos hablando de de que se antes de perdón de las selecciones europeas porque sino se crearía un problema pero muy gordo en tres meses no creo que se vaya a solución

Voz 0194 23:16 por lo que no lució nada

Voz 0378 23:19 y además está dispuesto a la Unión Europea a cambiar el Tratado es salida me parece que no

Voz 1591 23:26 bueno no no mucho no no no obsceno cero cero

Voz 0194 23:29 pues pues entonces de qué estamos hablando para que queremos una prorroga

Voz 1591 23:33 me permites Carmen lo único que se puede cambiar es la declaración anexa os acordáis con una alta eso que pusieron una nota a pie

Voz 0194 23:41 página es una cosa de esas

Voz 1591 23:44 no a la a la gibraltareña eso una de esas de puede

Voz 0378 23:46 no pero pero una nota a pie de página que no contradiga lo que dice el tratado podrá decir que se va a interpretar en un sentido determinado pero no podrá contra decirlo y yo no le veo ningún sentido a la prorroga entre otras cosas porque si la pide lo único que está intentando es evitar un nuevo fracaso que se ve claro y más cuando han amenazado ya dos o tres ministros

Voz 0194 24:13 con quitarle el apoyo eh que no son dos

Voz 0378 24:15 tres diputados pero es que por el otro lado están igual porque los laboristas han perdido siete diputados ya ya en hundía volvemos otra vez a han lo kafkiano que es que Theresa May que era favorable de mantenerse en la Unión Europea sea lo la que está negociando el Brexit

Voz 21 24:36 a Corbijn que en teoría era

Voz 0378 24:38 lo que representaba el partido que quería quedarse en Europa entrar ya está a favor de irse es todo va más allá

Voz 1538 24:47 Pop o más saca de la de la imposible negociación yo creo que la lección la lectura que tenemos que hacer los espectadores aunque en somos partícipes triples también en cuanto parte de la Unión Europea de todo esto es lo difícil y las condiciones previas que debe tener una democracia de refiere en dos no porque en el fondo todo toda esta discusión tan técnica se podría sintetizar en qué buenos está discutiendo cuál es la opción de Brexit que representa la decisión soberana del pueblo británico muy minoritaria ya sabemos que fue casi un empate técnico pero eso es lo que se está tratando de Escudero que es muy difícil de saber no qué tipo de Brexit estaban votando los que votaron Brexit claro en en ese sentido lo las opciones que parece en realidad más no digo interesantes viables pero democráticamente más consistente serían las que hablan de devolver de algún modo la corroboración de todo esto el pueblo británico hay una opción que se está planteando yo no sé si es una opción real que sería que un diputado conservador y laborista presentara una opción para que se aprobara el plan de May a condición de que se votará en referéndum insinuó aprueba aprueban referéndum se volviese a convocar un referéndum sobre la permanencia no de tal manera que hubiese una corroboración sobre aquello que se están negociando cuál es el problema de fondo de volverá a convocar un referéndum por la permanencia claro pues que en Nadie lo quiere como estabas diciendo no los laboristas que pasa con los laboristas bueno pues que el ochenta por ciento del partido quiere permanecerá Unión Europea pero saben que la clase trabajadora británica no quieren de tal manera que si vuelven a convocar un referéndum ellos que tendrían la opción de ganar las elecciones que podrían traicionar la voluntad de la clase trabajadora por eso coordinadora estaba jugando esa ambivalencia no el partido quería Unión Europea pero él como líder representa una opción antieuropea

Voz 0194 26:30 sí pero es eso lo que demuestra la falta de

Voz 0378 26:32 o algo de los partidos porque ese esa clase obrera que dices que están contra es que en realidad no sabe ni lo que supone irse porque le han contado falsedades lo ni sabe lo que supone quedar

Voz 0194 26:47 es que luego está es un político irresponsable Cameron que organiza el referendo que se basa en mentiras por parte de aquellos que querían dejarle en europea que ganan los que quieren irse que a la misma mañana siguiente más que yo

Voz 0155 27:00 a Londres la misma siguiente cien ostras

Voz 0194 27:02 qué hemos hecho no pensábamos que esto iba a acabar así esos mismos que mintieron reconocieron que había mentido ahora que vuelven a pasar la papeleta a la ciudadanía para que le resuelva que unos políticos

Voz 4 27:12 e irresponsable acciones hasta cambiar eso

Voz 1538 27:17 me parece interesante opción intermedia es decir claro que antes de convocar un referéndum por la permanencia de nuevo el mismo referéndum se el referéndum sea para corroborar el pan de Mello no y una vez que eso ya esté validado o invalidado entonces ya se vuelva a convocar la

Voz 1591 27:32 en la enmienda que está sobre la mesa no dice exactamente eso si me permite se dice la enmienda que la enmienda que se que se podría vamos que estáis discutiendo se como posible que yo no creo que vaya a salir es algo más sofisticado y es que efectivamente todo el mundo habría una mayoría para votar a acuerdo de May que después se sometería a referéndum con dos opciones o quedarse o el acuerdo de May os salir con el acuerdo de May con acuerdo con los para europea o quedarse dentro no eso es lo que está ahí pero efectivamente el problema que ha tenido todo esto es que la europea es una entidad tremendamente compleja es una entidad jurídica no sencillamente política y que no se resume en un tuit que tiene interés cuando votó cuando la gente votó pues claro dice fuera de la Unión Europea si es que desde principios hablaba en de de los distintos modelos no fueron opera como quién como Turquía leemos Suiza como Noruega por su situación o como o como Kenia o como Australia es cada una de esas cosas es una forma distinta de estar fuera no europea en función de de cuál de esos modelos coja por ejemplo el programa de Irlanda si acepta no lo tendría están fuera europea incluso si hubiera aceptado ser Turquía no lo tendría que tener con Irlanda pero es que May quiere ir más allá quién estar tan fuera como como Canadá bueno pues si quieres tartán fuera como Canadá pues tiene el problema que tiene claro

Voz 0194 28:54 déjame que cambia de continente y de problema Venezuela porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está reunido desde hace unos minutos corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenas noches

Voz 16 29:03 hola buenas noches hace unos días circula un borrador

Voz 0194 29:05 elaborado por el equipo de tsunami que suponemos que tropezaron con las posiciones de Rusia de China pero a hablar de momento se han sentado a hablar

Voz 1510 29:14 si acaba de empezar ese consejo el borrador del que hablas es el de una resolución en la que Estados Unidos pide al Consejo de Seguridad que apoye un llamamiento a la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela Estados Unidos solicitó ayer esta reunión del Consejo de Seguridad después de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones a cuatro gobernadores venezolanos leales a Nicolás duro de que pidiera a sus aliados que congelen las cuentas de pez Devesa como hizo este Gobierno hace un mes de esta reunión como dices espera poco por las posiciones enfrentadas entre Estados Unidos y Rusia y China que apoyan a Maduro Estados Unidos obviamente cuenta con ello pero esto forma parte de su estrategia de aumentar la presión diplomática después de que este fin de semana el ejército de Venezuela impidiera el paso de ayuda humanitaria de la violencia en la frontera

Voz 0194 29:58 de no ser alguna novedad antes de que termine el programa nos lo cuentas gracias Marta un abrazo hasta luego el ministro de Exteriores español Josep Borrell

Voz 16 30:05 mientras aquí se hablaba del por otras cosas

Voz 0194 30:07 las luego las contaremos comparecía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra y se refería a la situación de Venezuela

Voz 1397 30:15 de subrayar la preocupación que tenemos por la situación en Venezuela donde estamos trabajando para intentar resolver la crisis de forma que se excluya firmemente cualquier tipo de intervención militar extranjera

Voz 0194 30:30 lo último que nos ha llegado de Caracas ha sido la retención en el Palacio de Miraflores de un equipo de periodistas de Univisión después de que Nicolás Maduro INTA irrumpiera la entrevista que el estaban realizando según el pero esta Jorge Ramos el que es quién le estaba entrevistando el presidente venezolano ya dejó claro que no le gustaba lo que le estaban preguntando y todo se vino abajo cuando le mostraron el vídeo de unos hombres comiendo los desperdicios que recogían de un camión de basura

Voz 8 30:55 tiene que sacar la comida de la basura que delegó hombre o como bajos de un camión de basura están mitad del récord

Voz 0194 31:15 pido tres hombres uno de ellos muy joven aprovechan que para para sacar restos de comida que selló a puñados a la boca en un determinado momento el reportero Jorge Ramos pregunta a uno de los hombres que les hiciera hiciéramos

Voz 8 31:28 hoy sale Mauro acuérdate que Venezuela Day Venezuela somos todos recéteme acuda pero usted como presidente los hoyo rodea padre familia tengo casa pero te como presidente no si les tomó el ACAIP el tenor Seal de no Özil de quiero que se vaya del PAI lo que nos deal de tramo Tinajo de este presidente que tenemos bien en suena con veinte años que tenemos pobre ICSA

Voz 0194 31:55 bueno pues al ver este vídeo Maduro se levantó hice fue posteriormente entró el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez para comunicarle al equipo de Univisión que la entrevista no estaba autorizada al personal de seguridad retuvo a los periodistas durante dos horas les confiscó todo el material y todo lo que habían grabado en esa entrevista creo que llevaban unos diecisiete minutos de entrevista la respuesta del Gobierno venezolano ha sido un tuit del ministro de Comunicación recordando que por el palacio de Miraflores han pasado centenares de periodistas que han recibido un trato decente pero que el Gobierno no se presta a shows baratos y en este momento el equipo de Univisión que ha sido expulsado de Caracas vuela ya hacia EEUU

Voz 23 32:50 de

Voz 16 32:57 David Torres buenas noches personaje que traemos hoy a la que

Voz 0194 33:01 árabe nos vuelve a llevar a Europa nos deja con la boca abierta muchas veces ayer lo volvió

Voz 16 33:05 a ver si hoy queríamos traer un personaje al AVE y este es un personaje con mayúsculas es Jean Claude Juncker es el presidente de la Comisión Europea ayer ya lo escuchábamos aquí pero vamos a escuchar lo de nuevo fue a la salida del

Voz 0283 33:18 la cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe

Voz 16 33:21 Quito se acercan unos periodistas alemanes Ile preguntan usted no está incómodo rodeado de tantos dictadores el responde

Voz 4 33:29 os lo dije sí

Voz 16 33:36 sí lo estoy pero si sólo hablara con demócratas impecables mi semana acabaría los martes así es este hombre hay que hoy vamos a dedicar la cara B pero déjame que antes de que analicemos la figura de Juncker vamos a lo que significan estas palabras nos lo cuenta Haizea Amira Fernández es investigador principal del Mediterráneo y el mundo árabe en el Real Instituto Elcano

Voz 24 33:57 la declaración hecha por Jean Claude Juncker refleja que el enfoque actual que se está utilizando desde los países miembros de la Unión Europea en su relación con los países árabes parece ser que la Unión Europea acercándose de la forma en que lo está haciendo a regímenes sumamente autoritarios represivos en los países árabes está olvidando la Unión Europea de que el autoritarismo y la corrupción son incubadoras de frustración y desesperanza en los países vecinos nuestros en el norte de África y en Oriente Medio

Voz 0194 34:30 Sara a veces son incongruencias otras son excentricidades a Juncker ya lo conocemos por los besos que da todo el mundo por ejemplo por sus constantes salidas de tono así que con esa frase de ayer la verdad es que no ha sorprendido nadie va vamos a escuchar

Voz 16 34:43 tres momentos tres situaciones tres de estas meteduras de pata o buenas salidas que también las hay como lo queramos llamar además iban a ser de los tres últimos años hay muchísimas pero hemos elegido tres el veintiocho de junio de dos mil dieciséis en una sesión plenaria extraordinaria en Bruselas después de la victoria del Brexit les dice esto a los eurodiputados de

Voz 1108 35:05 pues día

Voz 4 35:11 el DOC

Voz 16 35:15 vale lo que ha dicho aquí a los de Djukic es estoy sorprendido de verles aquí ustedes apoyaron la salida por qué están ustedes aquí Paco pues hubo un año más tarde julio de dos mil diecisiete en una rueda de prensa en la Comisión Europea les suela les suena el móvil lo coge bueno

Voz 4 35:31 mucha gente con Tomasson

Voz 25 35:44 sí sí yo

Voz 4 35:46 no

Voz 8 35:47 mira viene va primero dice pero mira bien la pantalla ahí no no que era la señora Merkel

Voz 16 35:53 tenéis muriéndose de risa y la tercera el año pasado dos mil dieciocho momento de empezar una reunión en Bruselas ay del día estoy buscando un sitio donde fumar y al final lo consigue el caso es que si dicen que es muy fumador y también muy bebedor

Voz 0194 36:14 ahora mismo analizaremos más despacio la figura de Juncker pensar en un minuto cuál es el recorrido Jean Claude Juncker en la política

Voz 16 36:20 bueno pues el nació en Luxemburgo nueve de diciembre de mil noventa los cincuenta y cuatro así que ahora mismo tiene sesenta y cinco años estudió Derecho en el ochenta y tres cuando tenía veintinueve fue nombrado secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social en su país paso por distintos puestos hasta que en el noventa y cinco Se convirtió en el primer ministro de Luxemburgo Europa llega diez años más tarde en dos mil cinco como primer presidente estable del Eurogrupo en dos mil trece tiene que presentar su dimisión como primer ministro de Luxemburgo por un escándalo de escuchas ilegales desde dos mil catorce preside la Comisión Europea no sé desde cuándo pero fumar no ha conseguido dejar de fumar

Voz 26 37:12 a Claudi Pérez es periodista durante seis años

Voz 0194 37:15 ha sido el corresponsal del diario El País en Bruselas conoce muy bien a Juncker dice que igual demasiado Claudi muy buenas noches

Voz 20 37:22 hola buenas noches a ir por qué dices eso de que igual

Voz 0194 37:25 conoces demasiado

Voz 20 37:26 bueno a dar largas esto de sumar tres instruye estabas Juncker unas cuantas veces la primera vez por ejemplo en la entrevista en un avión han enterrado y morgue de España en la campaña electoral de las elecciones en dos mil catorce hace ya cinco eran los años estuvo toda entrevista fumando con Carter por ejemplo pienso que que estaba prohibido encima hacia una entrevista bastante imposibles pero el hombre que consideraba que era que me conocen lo suficiente como para poder hacerlo hijas estuvo luego curiosamente en la primera entrevista que eligen su despacho en una planta trece de edificio en Bruselas también estaban las ventanas abiertas de treinta y ahí a entrar en el despacho Kellen que que iba a repetir la segunda

Voz 4 38:11 ha hecho ver que como mucho lo bueno es cierto y a ti también te estampada esos besos en la frente

Voz 20 38:18 huy eso era era bueno no sé si decir tiro otra cosa no porque en cualquier día en cualquier de una grupillos en que veía por alguna razón los porque nunca he sabido porque viví en tapado un beso Maazel ciento esto y el resto de los compañeros de Bruselas que son cree que estás bastante serios se quedaba más parte alucinados yo también tengo que decir que me quedaba cuarta alucinado

Voz 0194 38:42 Claudi cuáles son las luces y las sombras de Yuncos

Voz 4 38:45 claro

Voz 20 38:47 son quienes un libro yo creo que son quienes se parece a esos personajes de los cuentos de Raymond Carver la atmósfera de las historias es aparentemente serena pero en todo lo el que está ahí siempre tiene que estar inquieto porque saben que algo está a punto de ocurrir uno para mí las luces son en el que es un Souza Cristiano luxemburgués Un socialcristiano significa que pues es político conservador claramente conservador pero tiene también un apetito por las medidas sociales no que ha demostrado largamente a lo largo de su presencia en la comisión pues criticando por ejemplo los los rescates a Grecia que a su juicio fueron excesivos que luego las sombras pues casi la vivienda también una no él estuvo casi veinticinco años creo el como primer ministro de un país que es una especie de paraíso fiscal y el negociaba el mismo los acuerdos para la cultura en los parqués fueran aunque seguro que en otros países no

Voz 0194 39:43 tiene de verdad un problema con el alcohol

Voz 20 39:46 y no lo creo llevo no creo que tengan problemas con el alcohol es verdad que él tiene gravísimos problemas físicos derivados de un accidente que tuvo vacile muchos años en que hacen que su rodilla sesudo espalda sufra mucho

Voz 17 40:00 o sea leyenda correcto

Voz 20 40:02 ahí hace era quisimos años yo sinceramente se me seis años enero ahí vamos no habéis visto nunca borracho que es más lo que le he dicho yo previsto siempre muy muy bicho muy tipo muy muy muy interesante y muy curioso y a veces no precisamente enamorado porque bueno venir a sueña de Luxemburgo con todos todos los Lux Leaks siendo un presidente un presidente de la de la comisión que presente el luz por lo tanto a a relativamente vivo muy duro por ejemplo con países como España pero luego mi mi opinión cambio

Voz 0194 40:42 su jefa de gabinete es española no

Voz 20 40:44 sí claro mantiene Cavero las valenciana es era ella era la mano derecha de el mayor que es actualmente el secretario general de la Comisión Europea ahí en fin ha estado siempre a su lado y además somos es una especie de coraza para son que el

Voz 4 41:02 hasta siempre lleva el caso

Voz 0194 41:05 qué relación tiene con España

Voz 20 41:08 la relación hay también hay sombras el por ejemplo llegó a presidente de la Comisión Europea después de ser elegido líder del Partido Popular Europeo en con a solamente con los votos de de para lo mejor de Rajoy al final luego el recondujo su convenio a Rajoy aunque por ejemplo a su llegada a España previsto a mí perdido en la que en Vic en la que decía en plena campaña electoral está que España no podía decir que estamos saliendo una crisis como venía a decir el lema de campaña de Mariano Rajoy con un paro que en ese momento estaban muy positiva el veinte por ciento pero hasta luego por ejemplo con la la famosa mucho a España que a lo mejor lo recuerda que en ese momento fue Sue que realmente uno de los momentos álgidos al menos a mi corresponsal en Bruselas es pues una de las voces que claramente que muy claramente en contra de la multa y también el desafío independentista catalán que hubiera estado siempre al lado del Gobierno español a lo loco ha desatado por cierto la compañía

Voz 0194 42:12 pues Claudi Pérez muchísimas gracias por este perfil

Voz 27 42:16 gracias a vosotros gracias

Voz 28 42:46 bien me ha dicho que lo que sí que me siento ni que queremos mucho énfasis el ofrece Françoise Hardy imagínate cuánta gente no se lo tomaría Guardans piensas que son bueno

Voz 0194 42:55 político son con Juncker

Voz 1591 42:57 si la respuesta es que sí porque los políticos están para solucionar problemas y además dan titulares pues mejor para todos pero fundamentalmente están para solucionar problemas es hace unos siglos yo por completar el perfil de claudica maravilloso porque sabes muchísimo es como cardenal de los de antes el cardenal de los de los de los de hace siglos de los que aparecen los cuadros del plan ni por tanto sí sí creo que es un buen político en ese sentido no político de Alencar masas Eliza esa frase genial que es una de sus frases suyas que los políticos perdona los políticos todos sabemos lo que es lo que tenemos que hacer lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después de haberlo hecho eso es una frase que es buenísima es él como gobernar un país pequeño lo puedo permitir y en la Comisión Europea como ya desde que llegó ya sabía que nunca tenía que volver a salir pues puede hacer lo que le da la gana de cielo en política es una gran

Voz 0194 43:50 te parece Carmena yo conoce también

Voz 0378 43:52 en las anteriores elecciones europeas le entrevisté cuando estuvo aquí en en España me acuerdo el mismo día que Claudi pero retratado muy poco y me sorprendió porque no tenía esa idea él es de carácter social que que le pone a todo y de hecho aunque aunque Europa no ha hecho lo suficiente todo el plan de trabajo juvenil etcétera que ha dicho Juncker me parece que eso es de valorar

Voz 0194 44:18 no sé si Gonzalo tienes opinión sobre el entrevistado eso y mi opinión la verdad es que no mentiría si si esa que no es más que la de uso

Voz 1538 44:25 la dan europeo que que bueno que le conocemos de por los medios de comunicación pero sí que lo que podríamos decir aparte que es un luxemburgués castizo lo cual es casi un oxímoron es que de algún modo falla un poco en su labor de de ejemplaridad ya no sólo porque son cuestiones privadas sino porque los adjetivos que uno puede calificarle para de escribirle no no son los únicos hay otros pero pero dan una imagen de Europa que no me gusta no uno puede decir que bueno su nombre un poco de cada poco burocrático da una imagen desgastada no precisamente es aquello de lo que Europa quiere huir como como imagen de dos formas es curioso como común que poco conocemos muchos de los líderes de los líderes europeos

Voz 0194 45:06 cuando nos dejan mucho claro claro cuando traza el perfil de escuchábamos a Claudi trazando el perfil es verdad que muchas veces nos quedamos bueno la parte política el día que es noticia en la parte anecdótica el día que hay una anécdota pero que poco conocemos a la gente

Voz 16 45:33 bueno pues ya hemos dicho que Juncker nación Luxemburgo concretamente enredan Suk al que está al oeste esta casi tocando con Bélgica Luxemburgo son este grupo ochentero que se presentó a Eurovisión en el ochenta y nueve con este Monsieur le llaman Park la fe ya hay otro grupo Pazo de Luxemburgo pero actual ahora mismo están los carteles de todos los festivales europeos ellos se llaman no meta indies váter

Voz 8 46:15 metía la hoy Sara que es un hombre muy inteligente si también

Voz 16 46:19 muy culto que te lo puedes encontrar citando a cualquier filósofo alemán por ejemplo de los últimos libros que ha leído ha hablado sobre el del año pasado de Robert amenas que se titula La capital es una novela que habla de Bruselas de la capital europea ir dicen que es la primera gran novela sobre la Unión Europea una mezcla entre House of cards El ala oeste de la Casa Blanca aquí en España que en la editado ha sido el seis

Voz 0283 46:43 Barral

Voz 0194 46:45 las leído Carmen me han dicho que es muy bueno te han dicho que se han dado mucho del año pasado esta dónde tenemos que leernos la esto que está sonando pues esto que suena es

Voz 16 46:57 Europa se pierde es el título de este tema de dos mil quince ella skate empezó lo que dices algo así como Europa esta pérdida América está perdida Londres perdido y aún así intentamos clamar victoria todo lo que son reglas y sentido no hemos aprendido nada de la historia dice Kate realmente si ves toda la letra es un poco la tristeza de una europeísta que no ve que el proyecto esté funciona

Voz 29 47:20 tras su visita a inscribir playing así son más densos marcó no sólo Laurie un pleno

Voz 0194 47:32 ahora el porque sabe que esta tarde le he preguntado a Sara que piensas ilustra la Jean Claude Juncker porque claro es verdad que si teníamos Prats se sus salidas de tono sus anécdotas pero como siempre nos gusta ilustrar la cara B con música pensar cómo hacer pero para mí el gran misterio es cómo vas a cerrar esta cada vez bueno pues no no es tan difícil estaba bueno así si es difícil

Voz 4 47:54 de esas entrevistas

Voz 16 47:55 la eh diciendo antes Claudi que que le había hecho pues estaba hojeando algunas de ellas esta tarde no hay entonces hay un titular de una de las entrevistas que desde dos mil diecisiete creo que es la frase que me ha encantado del presidente de la Comisión que dice el nacionalismo es veneno yo claro vistos

Voz 4 48:13 para muy traído por los pelos grande pero estoy convencida que a Juncker le gustaría esta canción además esta esta canción es de cuando yo que lo he mirado que tenía veintiocho años antes yo me lo imagino con Dame veneno igual es el tabaco también lo que está pidiendo no mañana así lo afirma veinticinco

