Hora 25 (26/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 la Fiscalía pide tres años más de tres años de cárcel para la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso del master la acusa de inducir a la falsificación de un documento y mostrar lo después como verídico ante los medios para dar sus explicaciones sobre su trabajo de fin de máster y su defensa algo que nunca sucedió una petición de tres años de cárcel para alguien que se presentó como intachable como la garante de la limpieza que necesitaba la Comunidad de Madrid tras la etapa de las ranas de Esperanza Aguirre pero Cristina Cifuentes era lo que parecía pero sobre todo tenía los mismos vicio de las ranas que Aguirre tenían su echar cayó uno de ellos era el de creerse intocable sólo así se entiende que compareciera en una rueda de prensa mostrando unos documentos falsos que presuntamente ella había hecho falsificar y asegurando y contando con detalles como y cuando defendió su trabajo defiende más top de Master algo que nunca qué hizo comparece ante la prensa respondió a las preguntas y ni siquiera le tembló la voz es más su seguridad incluso a subir un vídeo a las redes sociales asegurando que no pensaba irse cierto que ante tanta corrupción como durante tiempo había estado instalada en la Comunidad de Madrid Cifuentes debió pensar que lo suyo era una mentirijillas de nada mentirijillas que pensó que no tendría consecuencias pero calculó mal la sociedad ya no traga

Voz 3 01:35 como en otros tiempos y por muchos

Voz 0194 01:38 sé que esta sociedad haya visto como en otros países que hay ministros presidentes siempre veía que aquí no pasaba nada hay que tener muy poca percepción de la realidad para pensar que con orquestar una estrategia para falsear documentos y mostrarlos como verdaderos va a conseguir engañar primero a la prensa y luego la gente la mentira acabó con su carrera pero es que además se llevó por delante el prestigio de la Universidad todo esto va también en la mochila de Pablo Casado junto con su master

Voz 3 02:03 Ángels Barceló siguen en la mesa de análisis Carmen del Riego Gonzalo Velasco Ignasi Guardans y con todos los temas que tenemos hoy sobre la mesa pendientes de sus opiniones está también Pablo Morán

Voz 4 02:16 son muchas no solo esa petición

Voz 1667 02:19 de la Fiscalía contra Cristina Cifuentes también todas las novedades de la precampaña el juicio del proceso lo que quieren lo pueden comentar a través de una nota de voz al Whatsapp del programa al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0757 02:36 y es que ha venido cargado el martes con el interrogatorio de Forcadell

Voz 0194 02:39 de acusar y la decisión de May que ahora comentábamos a las nueve de la noche dispuesta a aplazar el Brexit a darse un poco más de tiempo y las novedades en las listas electorales de los partidos y hasta novedades también tenemos en la exhumación de Franco

Voz 1071 02:52 teniendo tantas cosas el martes ha sido en general día de vísperas mañana será la última sesión de control de la legislatura Se espera que Rajoy declare como testigo en el Supremo igual que Sáenz de Santamaría que Montoro y el Parlamento británico tendrá la votación sobre la segunda votación del Brexit Se verán en Hanoi Tram piquillo nun todo el mismo día hipoxia falta algo más fútbol clásico el Madrid Barça la vuelta de la Copa del Rey

Voz 0194 03:14 también décimos todo esto porque hoy como estamos sonando por todas las emisoras aplicaciones y todo que la gente sepa que mañana también vamos a estar con el día que hay Raikkonen el día que ha

Voz 1071 03:22 cómo va estaré trepidante la actualidad como para afrontar

Voz 0194 03:24 no va a estar alguien pendiente de un Madrid Barça nadie todos pendientes de Hora Veinticinco bueno porque yo tampoco si tú has mirado si hay alguna Eclipse alguna cosa así que nos faltan

Voz 1071 03:32 he mirado que hay casi luna llena que todo puede pasar y hay muchos colchoneros también

Voz 0194 03:38 que no que no que no querrán saber nada del Barça padrinos toman parte también en el partido de mañana sí sí sí sí Man con el Barça Kemal con uno bueno mañana ya veremos de momento vamos a centrarnos en lo de hoy Sastre buenas noches buenas noches Barceló de es la crónica de este último martes de febrero que arranca en el Tribunal Supremo

Voz 5 03:56 dos

Voz 6 04:01 Prime estaremos la alteración del orden del día Video Press paré la Butra salió de la expansión de extranjis

Voz 1071 04:10 de alguna manera nos ha venido hoy a ver aquel pleno aquellos plenos que ahora escuchamos del seis y el siete de septiembre que fueron un punto de inflexión en todos los sentidos aquellas jornadas en que fuimos por los pasillos del Parlament preguntando los diputados que iba a pasar mientras ellos mismos se volvía a nosotros con la misma pregunta

Voz 7 04:27 a qué va a pasar que es lo que se va a votar

Voz 6 04:37 Isis plan no The man in me es la palabra que además vota

Voz 1071 04:41 no me pidan la palabra los vamos a votar en fin todo aquello estaba en el relato que esta tarde se ha escuchado en el Tribunal Supremo con varios enfrentamientos entre carne azúcar Forcadell y la fiscal consuelo mal

Voz 0370 04:53 Liga la vuelvo a hacer ahora una ley de los conteste ante para mí el número ni con Lim el límite a la libertad de expresión y al debate parlamentario sea el respeto a los derechos humanos ahora le pregunto los derechos humanos quién los declara usted la Declaración Universal de los Derechos Humanos las Constituciones los derechos humanos son porque usted lo dice porque están en algún texto nacional lo internacional recogidos con los derechos humanos están en la Constitución y en todos los tratados internacionales por supuesto

Voz 1071 05:24 a las cuatro de la tarde ha empezado en el Supremo la última de las declaraciones de los acusados se sentaba frente a los magistrados karma folk

Voz 0370 05:30 de Jordi alguien puedo decir unas palabras por favor muy rápido

Voz 4 05:38 seguro que lo tendrá que ir a una cosa

Voz 0370 05:40 accionado con el catalán mis compañeros Rantisi antes era por esto por supuesto a yo quiero sumarme a la protesta por el hecho de que no haya traducción simultánea alcanzarles

Voz 1071 05:52 de contestar a su defensa Forcadell ha respondido a la fiscal

Voz 0194 05:55 ya la abogada del Estado la ex presidenta del Parlament ha rebajado la importancia de la declaración de independencia que ella misma leyó y asegura que en todo caso que ya no tenía responsabilidades en el Govern sino en el Parlament Alberto Pozas buenas noches buenas noches el argumento central de cabellera que ella no podía impedir el debate en la Cámara

Voz 1538 06:14 en el fondo no ha hecho más que

Voz 0055 06:16 arrollar desarrollar largo y tendido durante varias horas lo que ha hecho ya pues a lo largo del último año lo que ha hecho sobre todo en sus escritos de defensa ella se ha empeñado mucho en desvincularse del guber Carlas pues Damon toda su actividad en destacar que ella solamente era la presidenta solamente digo entre comillas la presidenta del Parlament de Cataluña dirigía también la mesa del paro meta en primer lugar ha defendido que esta mesa era un filtro formal esto es importante porque haya se le acusa sobre todo de haber tramitado de haber aceptado tramitar hasta once iniciativas independentistas algunas Angels de tanto calado como por ejemplo la el referéndum la ley de transitoriedad esa declaración unilateral de independencia que que escuchábamos antes y que por tanto dice ella no entraba en ningún momento en el en el fondo le han preguntado que si recibió esas órdenes el Tribunal Constitucional de no seguir adelante con el desafío soberanista ni con nada que pudiese ir en contra de la Carta Magna ha reconocido que las reciben pero como ya han hecho varios acusados y luego vamos a escuchar ella pues ha relativizado esa obediencia al Tribunal Constitucional en este caso diciendo que lo que le pedían era completamente imposible

Voz 0370 07:19 el Tribunal Constitucional Nos estaba pidiendo una cosa que es imposible es imposible es decir como puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede hablar de lo que no se puede hablar

Voz 0055 07:33 esto ya lo hemos escuchado varias veces en los últimos días en boca de otros usados en otros ámbitos del del próspero en definitiva reconociendo que obedecieron o no de obedecieron de forma más o menos condicionado a las órdenes de constitucional y en segundo lugar ese enganchón que mencionábamos antes con la con la fiscal mal consuelo Consuelo Madrigal porque otro de los puntos principales del interrogatorio ha sido pues como como han hecho ya otros también intenta restar importancia estar efectos prácticos al los grandes puntos del pues en este caso la declaración unilateral en dependencia del veintisiete de octubre que ella tramitó o aceptó tramitar en Primera en primera instancia

Voz 1071 08:12 ha repetido luego como han hecho todos que no tuvo efecto

Voz 0055 08:15 los prácticos pero esta vez Consuelo Madrigal la fiscal la exfiscal general del Estado en fin ha salido al paso le ha preguntado y el resultado ha sido de usted

Voz 0370 08:22 quise votaron hice leyó un preámbulo que era una declaración política cuando dice Palin consecuencias jurídicas dice política que se refiere a que era de mentira de broma teatro sainete farsa a qué se refiere cuando dices pues que era política no sé si usted considera que la política es una farsa es un sainete pues entonces si no no lo pero yo entiendo que la política es una cosa seria

Voz 0055 08:47 bueno de verdad no era por evitar el debate sobre el significado del término político y finalmente años pues ha intervenido una vez más que han sido muchísimas en esta sesión matarme dicen al presidente para pedir por favor que eviten el debate

Voz 0194 09:01 porque es por cierto la primera de las aquí pasadas en este proceso que acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo su defensa ha presentado una demanda contra la prisión preventiva es la primera en recurrir a Estrasburgo porque el resto de las defensas de los encausados no ha podido hacerlo hasta ahora entendiendo que el Constitucional todavía no ha resuelto los recursos que habían presentado sus abogados de Forcadell sin embargo han decidido que no van a esperar esta resolución del Constitucional que no van a esperar más Aitor Álvarez buenas noches

Voz 8 09:26 buenas buenas noches Angels con qué argumentos es una demanda si es una demanda que se centra en su prisión provisional que la defensa de la ex presidenta de la Asamblea Nacional Catalana ha ido al Parlamento Cataluña consideran desproporcionada esta pena de prisión esta prisión provisional recordemos que Forcadell lleva encerrada desde el veintitrés de marzo del año basado en poco más de tres semanas ya hará un año es la primera acusada del uno de octubre como decíais que abre la vía de Estrasburgo la abre antes de agotar los recursos en España cosa que probablemente la obligarán a hacer y precisamente se queja en Estrasburgo de eso del hecho de que el Tribunal Constitucional todavía no haya resuelto su recurso sobre la prisión provisional considera que este hecho vulnera sus derechos fundamentales

Voz 0194 10:11 hay una cosa ascendido para salir los mismos problemas que para entrar hoy al Supremo

Voz 8 10:16 no para salir ha salido tranquilamente ya no estaban los cuatro policías que por la mañana ha impedido el paso que me han zarandeado y me han insultado así que he podido ir tranquilamente al hotel idea de ahí a a cenar

Voz 0194 10:27 mañana por dónde vas a entrar

Voz 8 10:29 mañana intentaré entrar él mismo sitio de cada día a ver si me dejan

Voz 0194 10:32 es que no podía dar a la vuelta a ver qué pasa

Voz 8 10:34 gracias venga hasta luego

Voz 1071 10:39 antes de Forcadell penúltimo de los encausados en declarar esta mañana ha sido Jordi

Voz 4 10:43 soy un preso político después de quinientos días de cárcel Mi prioridad no es salir de prisión es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades en Catalunya en el conjunto del Estado español

Voz 1071 10:55 mensaje a pivotar sobre ese argumento le ha preguntado el fiscal por un tuit en el que Cuixart pedía aislar cualquier actitud violenta

Voz 4 11:03 ya preveían ustedes actitudes violentas bueno aparte de Alcalá con todo el respeto creo que la pregunta es un poco de falta de respeto hacia mi persona a lo que sí que le puedo decir es que cuando yo desde mi cuenta oficial que por eso digo indicaciones de fuentes oficiales digo todo el mundo Rambla Cataluña Gran Vía la actitud violenta sí esto es motivo de reproche sinceramente creo que es muy lamentable les sugerido por favor le ha indicado que evite las acciones puramente coloquiales

Voz 1071 11:39 de reprendido ese varias veces Marchena al final después de tanto rifirrafe entre el fiscal y Cuixart en vista de laca la cosa se iba alargando Marchena tenido que reprender a la acusación

Voz 4 11:48 vamos a intentar hacer preguntas que de alguna manera no le permita que al al no está acusado repetir lo que ha repetido en multitud de ocasiones y responde a mis preguntas sean cual sean lo que vamos a intentar por todos los medios es que las preguntas relacionadas con con lo que es el acta acusatoria fuese centren precisamente en función de que de de de lo que de lo que no es precisamente lo que no tenía que ser este juicio

Voz 0194 12:18 la idea central de Kuchar Pozas era señalar que él no es un político como la mayoría de los otros encausados en esta ocasión se ha desdicho de lo que aseveró durante la instrucción cuando aseguró que la declaración de independencia no tuvo validez entonces dijo que no puede decirse que ha sido el discurso que más ha reivindicado la desobediencia uno de ellos

Voz 0055 12:36 sin dudan de si cada vez más da la sensación de que muchos acusados están asumiendo como mal menor la desobediencia o la posible desobediencia con tal de evitar desde luego una acusación por rebelión que si tiene que acarreado una pena de cárcel Jordi ha repetido varias veces yo no soy político lo ha dicho para protegerse de de las preguntas sobre todo el de la fiscalía que le pregunta ambos por la actividad del guber de Carles Puigdemont la actividad parlamentaria del Parlamente Cataluña el se ha limitado a defender su actividad al frente de Omnium Cultural hablo de la desobediencia ha dicho que han saltado de hecho la desobediencia civil diciéndole al Tribunal Supremo recordándoles su propia jurisprudencia diciendo que el propio Tribunal Supremo protege la desobediencia civil y esto nos da una idea de que él se coloca en el lado digamos de la población sino en lo todo lo que puede de lado de los de los políticos solo escuchamos decir a a varios de los acusados que formaron parte del Govern de Puigdemont El asegurando que habían ponderado distintos elementos bueno pues vamos a escuchar hablo de disyuntiva

Voz 9 13:35 es que ante el dilema a la disyuntiva entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales que nadie tenga ninguna duda Omnium siempre va a ejercer derechos fundamentales

Voz 0055 13:48 Carme Forcadell por ejemplo hoy ha hablado de los derechos parlamentarios pues el hablo de derechos fundamentales la principal acusación que pesa sobre él es por un lado pues las mismas que que pesan sobre Jordi Sanchez y que él también rebatió ayer por un lado impedir con las manifestaciones o intentar impedirlo registros del veinte de septiembre operacionales frente a la Conselleria de Economía por otro lado el uno de octubre pues saber también promovido la violencia ante los seis mil policías y guardias civiles que estaban desplegados por toda Cataluña Él ha dicho que para Omnium Cultural para los agentes sociales en Cataluña la violencia nunca lo negaba hasta cuatro veces nunca

Voz 0194 14:24 algo porque forma parte de nuestro ADN

Voz 9 14:26 somos así porque nunca aceptaremos la violencia como instrumento de diálogo y nunca lo hemos aceptado y por lo tanto estoy convencido que

Voz 4 14:34 que que que nunca nunca nunca nunca

Voz 9 14:36 vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con el Estado

Voz 0055 14:40 una declaración Ángels bastante similar a la que hizo ayer Jordi Sans

Voz 0194 14:43 y una cosa más que ya apuntábamos al empezar Pozas y completar la información del juicio no sé si preguntarte por la agenda que tenéis mañana preguntarte directamente si el juicio va a acabar a una hora razonable

Voz 0055 14:53 la respuesta es clara no va a terminar aún por la razonable el Tribunal Supremo ha marcado no se ha sido muy optimista en algunos casos

Voz 0194 15:00 en otros casos pues ha pecado de

Voz 0055 15:02 era era asegurar bastante tiempo media hora para cada testigo entonces mañana por la mañana con Joan Tardá con el parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados que tiene que responder por su participación no lo tiene que responder tiene que dar datos sobre lo que vio el veinte de septiembre en la Conselleria de Economía después tiene que declarar el presidente Parlamente Cataluña Josep Torrent ya avisado el tribunal que no puede venir tiene pleno así que vamos a ver qué solución adopta el Tribunal Artur Mas el expresident de la Generalitat ir después a empezamos ya con los exaltos cargos del Gobierno Rajoy mañana el día viene bastante cargado por la mañana Soraya Sáenz de Santamaría a la vicepresidenta del Gobierno que en el fondo llevó las riendas de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco y Cristóbal Toro Cristóbal Ricardo Montoro Romero el ex ministro de de Hacienda que tendrá que explicar si como dijo en alguna ocasión en alguna entrevista era imposible que hubiese una malversación de capitales os realmente reconoce que si lo pudo escapar durante ese control que ejercía sobre las cuentas de la Generalitat y por la tarde a las cuatro de la tarde sin no hay cambios Mariano Rajoy hemos estado raro todo por qué se cita siempre por supuestos es decir para que explique cómo gestionó el Gobierno central que relaciones tuvo en ese momento con el durante esta crisis con el de de Carles Puigdemont sobre todo esas cartas esas diversas cartas que oficios que fue enviado al presidente de la Generalitat de Cataluña instándole a volver según decían las cartas a la legalidad también vamos a tener más testigos el viernes y sin duda el más interesante Iñigo Urkullu el lehendakari vasco que es ese vamos no sé cómo llamarlo mediador ese negociador que que estuvo entre los dos Ejecutivos el central y el catalán para explicar exactamente qué labores de negociación hizo eh

Voz 0194 16:38 pues mañana más Pozas mañana más hasta pero venga pues abre la Mesa de Ana sí sí Guardans empiezo contigo últimas declaraciones ya ha terminado la fase testifical de los de los acusados ahora empiezan los testigos las pruebas pero no ya les hemos escuchado a todos ellos a los que están en la cárcel a los que están fuera la última llena cerrado ha sido karma

Voz 1171 17:00 sí sí me la verdad escuchado en directo en vivo en directo claro este juicio tiene tiene dos funciones no ya ya lo sabíamos una es la la la suya propia que es la penal pues hay una serie de personas allí unos magistrados que están escuchando esto tendrán que que es su sumir eh puedo hablar pedante mente sumir unos hechos unos tipos penales y a partir de ahí Bercy los hechos probados se corresponden con un determinado tipo penal y merece la sanción penal o no si es de Belén Si sedición o tentativa unha severa es una parte ideas aparte pues yo creo que no va por buen camino el de la rebelión porque la violencia pues va a tener grandes dificultades pues reprobada pero a mí me interesaba destacar la otra parte sobre que sacaban la las declaraciones de los protagonistas no que son los hechos probados como tales independientemente de su clasificación penal de su calificación penal perdón los hechos probados reconocidos por los propios protagonistas y eso él cree en el del trazar un relato histórico de lo que allí ocurrió claro el papel es patético incluido el de Telefónica de de hoy sea todo es todo era falso todo todo irá engañando a todo el mundo ya lo han reconocido esta señora oye pues hasta diciendo que estaba votando cosas sin leerlas que no sabía ni que votaba en y que sabía nada la vía pusieron allí como si a mí me pusieran pues no sé en el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear osea a dirigido unas cosas de títere e inquietudes en función de las cosas B pues me dijeron que votar hay voté entonces el papel es lamentable ir la la imagen que ha dado en ese sentido es lamentable distinta la de Cuixart que efectivamente a dar la imagen de lo que es un activista social por la independencia que dirige una organización que no era una organización políticas creación cultural de otro día y que la y otros la convirtieron en una asociación política y por tanto a mí eso me parece muy importante porque por mucho que les cueste los independentistas pues están abriendo los ojos y les cuesta porque reconocer errores es muy complicado en esta vida eh estar abriendo los ojos a ver el teatro el show la mentira colectiva no

Voz 0194 19:09 a Gonzalo

Voz 0757 19:11 pasan esas dos cosas si es verdad que sí

Voz 1538 19:14 tan caricaturizado en cierto modo porque además hay contradicciones porque él mismo Torra dice que se arrepiente de no haber ejecutado en esa declaración de independencia Cover puso en Mon perdonad con lo cual contradice contradice la actitud de Forcadell pero por otro lado también no quiero dejar destacar una vez que ya han pasado esta fase testifical sí que es este juicio pues es es un juicio espejos ha hecho mucho no que va a arrojar un una imagen un reflejo de lo que somos como como ha estado al menos nuestro poder judicial la actitud de los fiscales está siendo cuanto menos inquietantes pensemos que que si Jordi Cuixart que lleva casi año y medio de prisión porque presuntamente suscitó un acercamiento violento capaz de desarmar a todo un Estado las preguntas de hoy de del fiscal han sido bueno pues sobre expresiones coloquial si basadas en tuits sobre las páginas webs sobre tuits un fijaos que ha querido deducir la violencia porque había una declaración en la que él pedía que ese aislar a no sé actitudes violentas es decir el fiscal lo que ha venido a decir entonces usted anticipaba aquí va a haber violencia por lo tanto el deduce que de eso es un llamamiento a la violencia

Voz 1171 20:20 bueno pero también sabe que no será incriminar cosa que no podemos yo hay perdóname no sabemos es teatro La en todo proceso penal la declaración de los imputados es negro

Voz 0194 20:30 cada uno tiene su estrategia desde el juicio

Voz 1171 20:32 esta mañana el juicio de verdad empieza mañana con los Steelers coles de ahora

Voz 1538 20:36 cuál es el efecto de esto que a mi juicio que que el que el auto de Llerena sido caricaturizado en los intentos de corroborarlo

Voz 0757 20:43 de tal de tal manera que hay que ha habido veremos con los testigos no sólo Caixa tenemos claro la terminal valoremos déjate no Nadal

Voz 1538 20:53 la impresión que han arrojado los fiscales con esta actitud veremos ahora lo que ocurre pero desde luego no ha sido no ha sido totalmente efectiva yo creo que es necesario pues además a transmitido en directo todos los ciudadanos hemos tenido ingresos que no somos expertos jurídicamente a tener una opinión y esta es la opinión que uno que uno S forma por lo demás es verdad que hay que hay decía decía Ignasi bueno se intenta sus sumir hechos en tipos penales la actitud de los de los acusados es intentar sumir hechos en derechos fundamentales y aquí ese hay un contraste singular porque claro en principio la actitud por defecto es intentar verse ahí un derecho fundamental para que el derecho fundamental sea el que pone límite al tipo penal Hinault no a la inversa no entonces bueno tenemos que ver porque tampoco

Voz 0194 21:39 hay que banalizar algunas de las actitudes

Voz 1538 21:42 de defensa de los de los acusados que son potentes e de tal manera que que que bueno que tendemos mucho a a criticarle a poner adjetivos bueno pues despectivos pero hay una en unos casos hay fundamento para ciertas actitudes defensa

Voz 0378 21:57 Can yo puedo estar contigo de acuerdo Gonzalo en que si vemos los interrogatorios a nosotros se nos ocurren ochocientas mil preguntas más que hacerles los o diferentes formas de hacer las preguntas o de contrarrestar lo que es lo que están diciendo cosa que no vemos pero pero efectivamente queda mucho juicio eh aquí mañana empiezan los testigos y sobre todo luego va a ver los testigos potentes Polly

Voz 0194 22:31 ticos pero luego va pero

Voz 0378 22:33 otros testigos que van a contar que vivieron en aquel momento desde la secretaria judicial que hemos visto en en los activistas se ha sido

Voz 10 22:43 una un una unidad

Voz 0378 22:45 acción sí salio por el tejado fue porque quiso nombre se salió por el tejado no fue porque quiso eh

Voz 0194 22:54 sí pero también se ha demostrado como había pasillo de las declaraciones estas se ven incluso se puso un vídeo también había pasillo por la policía por los Mossos de no han determinado momento por eso yo creo que eso eso lo importante que las pruebas y los testigos gana en un determinado momia

Voz 0378 23:09 porque es que allí pasaron muchas horas y efectivamente

Voz 0194 23:11 te a última hora

Voz 0378 23:13 sale después de muchas horas sale sale porque se hacen pasillo pero las es que no recuerdo cuántas horas fueron las porque es que quiero fijarme en las en algunas de las cosas que ha dicho Forcadell que que no puede convertirse en censor en censora de debates perdona para eso expresó hasta el Parlamento un Parlamento no puede debatir sobre lo que le de la gana ni puedo aceptar iniciativas sobre lo que quieran cada uno de ellos ni preguntas en esto Guardans debe tener más de una experiencia que no vengan al caso porque tú no puedes preguntar al Gobierno sobre lo que te dé la gana sino sobre la acción del Gobierno tú no le puedes preguntar al presidente del gobierno oiga porque su hija saca suspensos no diga esto a usted no le compete y no es coartar la libertad de expresión cada parlamento tiene un reglamento que fija muy bien cuáles son sus competencias y no se puede aceptar una ley que excedan las competencias una proposición de ley que exceda las competencias no se puede aceptar un a lo mejor si se puede debatir sobre la independencia pero someter a votación una declaración de independencia eso supera las competencias la la presidenta de la mesa ya vertida por el Tribunal Constitucional es una de las respeto

Voz 0194 24:44 ella dice que le pedía un imposible

Voz 0757 24:48 pues lo que ella ha declarado verdad

Voz 1171 24:50 el diálogo si dos dos dos comentarios primer porque no nos lo que voy a decir pero los vuelos provocaban las asalto comentario que claro crees que es la parte más fascinante el interrogatorio osa ella le ha dicho a la fiscal en sobornos de El Corte por ahí he hecho la fiscal que claro que ella defiende los derechos humanos que lo conocen todas la censura por parte del Constitucional porque la verdadera protección de los derechos humanos ella Hinault el Constitucional no que es una cosa patética ahora yo viendo al tema del fiscal porque es verdad que yo mismo que no he sido nunca la lista estudié penal al hecho Brega actuado en en estrados no objeción alguna vez en mi vida no pero porque de todo hay que hacer pero ya

Voz 0757 25:30 de alguna manera hay que ganársela he sido una vez la Audiencia de Barcelona

Voz 1171 25:36 mucho para una vez unas más pero pero que pero sí tengo muchos amigos fiscales no es incomparable carrera amigos ilegible preguntar oye esto exactamente por unanimidad ganó todos me dicen oye esto esto hemos visto todos tienen razón mucho cine americano no nos creemos que estos con las películas americanas y te va a estar el fiscal hay arrinconando le a uno con preguntas le dejan prácticamente sin sin respuesta no esto no va así porque el PP muy muy muy protector el sistema español de que nadie se auto incrimina por tanto pueden decir lo que les de la gana puede mentir y además pues con todo el tema de Estrasburgo tanto se les permita hacer discursos políticos y por tanto toda esta fase del juicio pues una frase necesaria e que prepara las cosas pero que no especialmente la que está sirviendo para nada pensar que nada de lo que han dicho se puede utilizar porque al final no se puede ni se puede lo que dice uno no se puede utilizar para incriminar a otro primer punto importante por lo tanto aunque incriminar hoy Forcadell dijera pues si era todo tal fijas se montó al Carlo pues no no sirve porque la declaración de uno al otro ente acusados y después cimienten tampoco lo poder quiera con lo cual el juicio de verdad empieza mañana dicho eso sí creo que algún fiscal pues bueno han tenido tiempo y algún toque les ahorro los medios Lee es verdad que tienen que la esos papeles mejor porque iban un poco sobre unos pocos

Voz 0194 26:54 no sólo los medios el propio Marchena es decir de ahí ahí de Estado o y hoy mismo se ha vuelto a ver cómo iba encarrilado cómo iban arreglando el interrogatorio para que no para que no se les fueron se quería algo más Gonzalo

Voz 1538 27:05 a un solamente para matizar lo mismo no pero entonces porque el fiscal se enreda en repasar tuits históricos cuando el propio ha dicho que que sí que había promulgado la desobediencia civil porque es enreda pues en comentar que así dijo Bono dijo que aquel coche era un majestuoso trono bueno

Voz 0757 27:22 pues Scan está herido salió momento curioso

Voz 0194 27:25 uno de los tweets que le han citado que tenía noventa retuvo sólo es decir que que que es muy poco y el propio el propio el propio cruzarlo dicho me está usted hablando de un tuit que ha tenido noventa tweets es decir que bueno a la vuelta vamos con Franco

Voz 11 27:38 el

Voz 12 27:41 cuestionar de no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero venta

Voz 0194 27:49 a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos

Voz 13 27:52 o sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 3 28:03 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido sesenta y nueve mil ciento cuarenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido dieciséis mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los deseos de la ONCE la ilusión

Voz 14 28:36 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gastos de notaría gestoría registro tasación pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 3 28:48 elige bien hipotecas naranja de ING la hora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información ahí NG punto es

Voz 7 29:10 sabes porque dos millones setecientos sesenta mil oyentes eligen cada mañana Pepa Bueno entonces Esta promo

Voz 3 29:19 vale Hoy por hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido digamos también

Voz 7 29:27 cadena SER Lluis Peris que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar nuevas calderas temor consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 3 29:39 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 16 29:56 ahí sí me gustaría

Voz 17 30:00 denunciar mi negocio en la radio y claro que le gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero y que sea fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 18 30:10 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primos portal de venta online para que las labios más escuchadas así sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra el ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 3 30:29 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 19 30:31 normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 20 30:34 en Lucena sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 12 30:48 lo CERA una motera conoce la ciudad como la palma de eso

Voz 3 30:52 mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 21 30:56 eh veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de motos

Voz 12 30:59 sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 7 31:10 cabinas Nasser

Voz 3 31:13 hora veinticinco

Voz 0194 31:17 Marcelo en la tertulia Carmen del Riego Gonzalo Velasco Ignasi Guardans que ha dicho antes de la publicidad vamos con Franco la vuelta han asustado vamos con las no edad de sobre la exhumación de Franco que ya saben ustedes que depara sorpresas no cada día cada semana y la voto salir una complicación y esta vez es la licencia de obras un juzgado de Madrid paraliza cautelarmente el permiso de obras en la basílica del Valle de los Caídos Adela Molina muy buenas noches hola qué tal buenas noches esto supone un impedimento para la exhumación antes de que ésta haya ni siquiera en

Voz 1538 31:50 sí es una

Voz 0011 31:50 nueva complicación en un procedimiento ya complicado de sobra y que está pendiente recordemos de recurso en el Supremo el auto del Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid suspende provisionalmente a petición de un particular la licencia de obras para la exhumación el Juzgado considera la que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no ha tenido en cuenta que puede haber riesgos de seguridad para los trabajadores que la ejecuten ya que entre otras cosas hay que levantar y mover una losa de mármol de dos toneladas sin esa licencia no se puede exhumar a Franco el juez basa su decisión en un informe técnico de dos arquitectos encargado por la Fundación Franco el magistrado llegue a decir en el auto que la obra puede poner en peligro la vida humana señala que no hay urgencia para exhumar al dictador que lleva cuarenta y cuatro años enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tiene tres días Angels para presentar alegaciones

Voz 1071 32:42 en el último contratiempo preguntaban porel esta tarde en Valencia la ministra de Justicia que ya anticipaba la intención del Gobierno de recurrir también esta decisión ahora lo primero que tenemos que hacer

Voz 0370 32:52 la resolución eh

Voz 22 32:54 eh que acabamos de tener conocimiento

Voz 0132 32:57 pero ella lo primero que decir es lo de siempre pues al final respetamos la resolución

Voz 22 33:02 iniciales e ir respetar no quiere decir que una vez

Voz 0132 33:08 estudiaremos si veamos cómo se ha desarrollado pues no vengan los consiguientes en su caso recurso

Voz 0194 33:17 eso decía la ministra de Justicia a media tarde Moncloa enviado su argumentario en el que reconoce Adela que esto podría retrasarla

Voz 0011 33:24 si el Gobierno admite que puede retrasarse la ejecución material de la exhumación de Franco porque hay al menos otra docena de recursos similares en un comunicado la Moncloa explica que en siete Se ha desestimado la suspensión cautelar pero quedan ocho

Voz 0194 33:37 los cinco además del de hoy por resolver

Voz 0011 33:40 explica que la Abogacía del Estado está trabajando para agrupar todos esos recursos en un único juzgado de Madrid porque están dispersos por distintos juzgados nosotros hemos hablado con el abogado que ha presentado el recurso que hemos conocido esta tarde nos ha dicho que sólo él lleva quince casos iguales a este el Ejecutivo en el comunicado del que hablábamos antes lamenta el obstruccionismo que el entorno de Francisco Franco dice está practicando contra la exhumación a lo que no hace esta esta decisión judicial aclara el Gobierno esa el plazo de quince días que tiene la Familia para decidir dónde enterrar al dictador que no sea el Almudena lo paradójico es que siglo decidieran mañana algo muy poco probable pero si ocurriera no se podría ejecutar la exhumación porque está suspendida la licencia de horas eso el Gobierno

Voz 1071 34:24 la oposición interpreta que esto lo que demuestra al final es otra vez dice la manera chapucera del Ejecutivo Marta González es la responsable de comunicación del PP Guillermo Díaz Ciudadanos

Voz 23 34:33 se aprende que haya aparecido un nuevo tropiezo en toda la tramitación de de la cuestión de los restos de Franco en el Valle de los Caídos porque da la sensación de que el Gobierno ha actuado con mucha imprevisión del Gobierno

Voz 7 34:47 a Sánchez ya roto el chapuzón metro porque esto es una chapuza más en la que hagas encuentran pues con esta situación de bloqueo con un tema que además no sabemos muy bien que aporta a los españoles

Voz 0194 34:58 Adela lo cierto es que ha tomado esta decisión ya se había manifestado antes en contra de la ley de la memoria

Voz 0011 35:04 Loriga si el jueces José Yuste y Bastarreche en dos mil siete este juez escribió un artículo

Voz 0194 35:10 lo en una revista de historia en el que critica

Voz 0011 35:13 daba el entonces proyecto de ley de Memoria Histórica en ese artículo en el que también hablaba de ETA Batasuna hay del Pacto del Tinell que publicó recientemente el diario punto es decir que la memoria histórica es la gran maldad de Zapatero afirma también que la norma representa el resquemor el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que ganaron hace dos años además otra de las decisiones de este juez fue polémica porque Pray prohibió a petición del Partido Popular de Madrid un acto en la capital a favor del derecho a decidir en Cataluña que había autorizado el Ayuntamiento de Manuela

Voz 0194 35:49 Mena Fadela una última cosa ya que hablamos del tema esa famosa carta que el Vaticano envió al Gobierno de la que el Gobierno sólo contó interesadamente Un párrafo la publicado hoy al Ejecutivo porque dijo la portavoz de hecho te lo dijo que no había problema en que todos la viéramos ir desde que lo dijo han pasado ya cuatro días pues no está ahora las diez y treinta y seis no tenemos la carta seguimos sin tenerla el Gobierno en el ha hecho pública a ver si al quinto día bueno conseguimos saber ABC suerte gracias Adela gracias hasta luego buenas mesas vamos

Voz 24 36:20 con el último problema el último escollo que le ha salido a la exhumación de Franco Carmen la licencia de obras resulta que hay un juez que la echa para atrás un juez con unos antecedentes como ahora nos contaba Adela pero que la eche para atrás y hay más recursos además sobre la mesa planteara que sigue algún día se haga una película de en el intento de la exhumación de Franco vamos a una serie

Voz 0378 36:41 es verdad que el Gobierno no fue previsor en todo esto pero es verdad también que el obstruccionismo de la familia Franco está llegando a unos límites

Voz 0194 36:51 familia y entorno entorno no

Voz 0378 36:53 a eso me refería no solamente al lo al a la familia porque es un recurso pero planteado muchísimos recursos no uno solo muchos para que alguno caerá en un juzgado

Voz 25 37:08 que les sea favorable no hasta ahora

Voz 0378 37:11 siete recursos se han rechazado siete juzgados distintos mira por donde ha caído en este juez los jueces son independientes ya lo sabemos independientes de ellos mismos la elección por parte de los jueces de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no estaría tampoco Paul politizada porque sean jueces no sean grupos parlamentarios pero bueno el la justicia que tiene es que es muy garantista entonces hay recursos aquí hice solventar esos recursos posiblemente no retrase mucho porque yo creo que el el Tribunal Supremo cuando la familia Franco recurra el decreto del Gobierno pues se tomará su tiempo y mientras tanto seguramente se resuelva este este pequeño tropiezo tampoco creo que vaya a ser definitivo para paralizar nada y en algún momento lo que no sabemos es cuándo pero en algún momentos a Franco yo creo que

Voz 25 38:20 que el Tribunal Supremo dirá que que

Voz 0378 38:24 se puede salir del Valle de los Caídos que se ejecute tendrá que salir tendrá que salir sea quién sea el presidente de lo bello

Voz 1538 38:33 bueno un nuevo astracán no lo primero miles de la licencia de sí por eso mismo mi solidaridad con con los técnicos del Ayuntamiento de que los pobres están en el centro del huracán porque bueno para firmado un aparejador en un arquitecto el propio abogado Francisco Javier Zaragoza que hay puesto estos quince recursos dice pero cómo van a haber hecho la evaluación si el prior no les deja pasar que él mismo expone como argumento la posición la obstrucción de de la Basílica en fin que nos qué podemos deducir de todo este caso pues que efectivamente el Gobierno se precipito pues al al ponerla en los labios de que iba a haber una exhumación casi casi inmediata por qué porque con lo que decía Carmen sabemos que la justicia es muy garantista y sabemos que la que la posibilidad de triquiñuelas para detonar la mecha de la serie de recursos si pues es casi casi infinita en este caso la licencia de obras la posibilidad de hacer una evaluación correcta de los daños que podría suponer no de los peligros bueno en algún momento pasara obviamente va a tardar un tiempo

Voz 0378 39:37 lo que yo no sé si para ponerlas a la lápida pidieron

Voz 0194 39:41 vivir en habría que me he leído el auto del juez sí especifica que es retirada de la lápida llevar trasladar primero quitar una capa de cemento retirara la lápida trasladar a otro sitio luego que había había que hacer un revestimiento una la obra que parecía un poco más complicada que la simple retirada de la lápida pero como dice Carmen cuando le enterraron no sé si la licencia

Voz 1171 40:01 ignorancia de obras bueno es es muy interesante la explicación de cuándo y cómo se enterró Saconi cómo se tomó la decisión de enterrarlo allí que fuera cosa bastante base improvisada de lo que de lo que parece no vamos y de lo que se cree una cosa que estuviera el Valle de los Caídos sí pero el hecho de que Franco estuviera ahí es una decisión muy de el último momento e incluso tomada tomada muy muy rápidamente prácticamente ya con el cuerpo de Franco

Voz 0757 40:24 con Franco moribundo Juan Carlos Arias Navarro creo no

Voz 1171 40:27 no no no la decisión la toma en la decisión el nombre ahora ya lo tendría que mirar hay un artículo no hace mucho en el que contaba casi en primera persona son nivel muy inferior mucho más administrativo pero bueno yendo al grano que efectivamente sí yo creo que el Gobierno pues alguien el Gobierno porque estas cosas tiene nombre y apellidos pues no no no ha hecho los deberes no porque había que ponerse el peor de los escenarios se descubrió que los Franco tenía en la Almudena y y bueno pues es los descubrió casi por la prensa que fue aquel hombre que no lo entendí porque como espíritu que yo no lo sepa o quiera cantando

Voz 0194 41:01 es una decisión así tienes que meter todo lo que te puede salir

Voz 1171 41:04 claro hay que ponerse en el peor de los canarios escaso una operación militar os hay que ponerse todos los escenarios posibles no pero verdad saque por aquí por allá esta estrategia a largo plazo a corto plazo yo esto responde a sellos de de esa manera es el Estado que se enfrenta no sólo a una familia no reduzcan esos enfrenta a tono entorno del que bueno no diré que este juez forma parte de eso porque como dice pues independiente pero está claro que esta interpretación que ha hecho pues podía haber hecho la contraria es decir es verdad esto levanta ampollas sí y por tanto hay que prepararse para eso y no se ha hecho dicho eso sí yo creo que esto ya es imparable IES imparable porque efectivamente la decisión va para adelante ya antes de que haya gobierno eso lo puede hacer un Gobierno en funciones porque había que legislar nada más usada decisión extractiva idea ejecución de decisiones ya tomadas por tanto esto pues allá está suponiendo que cambiara que no se sabe que van a cambiar no quiero que comparezca que estoy diciendo que no pero quién pagará las elecciones no pero que en todo caso hay de margen pues hasta junio eh para para hacer esto

Voz 0194 42:09 no creo que esto está resuelto que va ojalá ojalá estuviera lideró lo que yo digo

Voz 1171 42:15 creo que si lo que héroe un así es

Voz 0378 42:19 sí el día que el Supremo dígase lo dice dictó una sentencia diciendo que el decreto del Gobierno es es legal que se puede ejecutar Gobierno va atreverse a decir ahora no

Voz 0757 42:40 con otro decretó claro pero habla hablo de porque me habló de voluntad por

Voz 25 42:45 crítica eh tú crees que un presidente del Partido Popular por ejemplo va a decir pues ora pro decretos para que no

Voz 1171 42:56 pese a creer que el homenaje a Machado pero es que pero él era un homenaje a Machado beso es de estamos donde estamos

Voz 25 43:04 pero es decir que no a algo que ya cuenta con el beneplácito

Voz 1171 43:09 esto

Voz 25 43:10 es que es que es que es volver a abrir el debate Guardans

Voz 1171 43:14 no pero insisto en el gesto por primera vez en la historia de democracia un presidente sea ido hacer homenaje hacer un homenaje al exilio todo el Se puede decir oportunista oportunista el caso es que lo ha hecho no lo había hecho nadie antes lo podía haber hecho perfectamente la derecha que vino hubiera quedado pero no lo hizo y eso yo hoy Pablo Casado lo ha criticado

Voz 1538 43:34 ya ya criticada que eso es lo que además cementerios

Voz 1171 43:37 a Machado que no es alguien que no se cita la cita todo el mundo

Voz 1538 43:42 claro yo lo veo también que si desde luego casado fuera presidente porque él confunde el proceso de reconciliación que impliquen la transición con un armisticio no cree que había dos bandos legítimos en oposición y que por lo tanto debe haber un reconocimiento mutuo no no implica que el hecho de pasar a un Estado democrático acarrea necesariamente asumir un pasado negativo un pasado dictatorial como una memoria que tenemos que trabajar de una manera concienzuda

Voz 4 44:10 si difícil no el cree que era legítimo

Voz 1538 44:13 la dictadura casi no

Voz 4 44:16 no

Voz 11 44:17 veremos qué pasa en veinticinco

Voz 0370 44:21 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto

Voz 12 44:24 a las mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 13 44:30 de la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua con su

Voz 12 44:40 la condiciones en Mutua punto es

Voz 3 44:48 es

Voz 27 44:48 sido tu línea de autobús con quienes coincide todos los días a veces me mareo los autobuses eres conductor o conductora de autobús qué haces cuando vas en autobús estas miran miras por la ventanilla o te entretienes en otras cosas el bello puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres nuestra cuenta de Twitter arroba faros

Voz 3 45:13 esta noche cogemos el autobús en el Faro de las bienvenido al autobús un optan el falo con Mara Torres a partir de la Cadena SER

Voz 28 45:23 sí sí

Voz 3 45:30 siguen los en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 29 45:36 un

Voz 7 45:39 la excusas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 3 45:46 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel ser

Voz 0378 46:07 escucha

Voz 30 46:09 yo he compuesto para cadena

Voz 31 46:12 voy a la cama con todas las personas que el olmo exacta los relató tanto los técnicos de sonido electro

Voz 32 46:35 eh eh

Voz 3 47:00 Duyos boletines informativos ahora se ignora en la app de la Ser tienes todos nuestros boletines tú pones la hora Azahara estar informados toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 33 47:20 ah

Voz 34 47:22 cuenta con las

Voz 1071 47:24 si no

Voz 12 47:33 después de pagarle el campamento en el extranjero de ponerle la tarifa infinita ir más allá en el móvil le pides que te haga una perdida al llegar o un simple emoticonos con un vulgar hacia arriba una mínima señal sólo para saber que está bien a lo que ya te suelta de amistad controlando papado

Voz 3 47:51 te has preguntado si ser padre compensa compensa el diecinueve de marzo extra Día del padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa

Voz 12 48:03 de cuidarte tener algún seguro por el que pagó demás mutuamente tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 13 48:12 de la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal

Voz 12 48:16 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 13 48:18 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 7 48:24 cadena SER

Voz 3 48:27 hora veinticinco

Voz 2 48:34 Ángels Barceló la tertulia