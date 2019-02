Hora 25 (26/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1762 00:00 no lo va a tener nada fácil había previsto una reunión entre empresarios sindicatos y Gobierno para hablar de medidas de empleo reversión de la reforma laboral pero esa reunión al final se ha cancelado porque no había acuerdo suficiente lo constató el Gobierno prefirió no convocarla pero esa cancelaciones sobre todo las reacciones que han generado de varios ministros han contribuido al final a aclarar qué plazos maneja el Gobierno y que es lo que quiere hacer lo que querría hacer lo que no va a hacer en materia sociolaboral para empezar lo de los plazos pues los plazos son amplios lo decía María Jesús Montero la ministra de Hacienda

Voz 1 00:29 todos los Consejo de Ministro de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral vaga hasta cargados de medida que permiten mejorar el día a día de la persona que te que permite acometer los cambios profundos que tiene que llevar este país así que estén atentos todos los viernes por

Voz 1762 00:47 los viernes hasta las elecciones es decir hasta el viernes veintiséis de abril el de antes de las elecciones se pueden aprobar medidas bueno y que se puede aprobar pues lo primero vendría este mismo viernes Magdalena Valerio ministra de Trabajo

Voz 2 00:57 eh creo que la vicepresidenta ha dicho de manera ir medida relativos a la igualdad

Voz 1762 01:01 sí pero es ella la que va hay un texto hablando con esas medidas de igualdad que incluirían entre otras cosas la ampliación de los permisos por nacimiento gradualmente hasta llegar al las dieciséis semanas por progenitor en dos mil veintiuno o la creación de un registro salarial en las empresas desagregados por sexos para que se puedan constatar las situaciones de discriminación que es lo que se puede aprobar en futuros consejos de ministros pues la derogación parcial de la reforma laboral del PP pero Valerio decía que dependerá

Voz 2 01:27 tenemos que verlo en la mesa Social y tenemos también que acordarlo con un número de grupos parlamentarios y diputados suficientes como para que luego cuando lo llevemos a convalidar sea convalidado eh que les Si

Voz 1762 01:40 si finalmente es convalidado pues ahí iría todo lo relativo a prolongación de los convenios una vez caducados a la primacía del convenio desertor sobre el de empresa ajustes a la subcontratación la creación de registros horarios en fin y qué es lo que el Gobierno ya renuncia a aprobar pues lo que tiene que ver con las pensiones tras el fracaso del Pacto de Toledo el desacuerdo empresarios sindicatos

Voz 2 01:58 Nos gustaría tener que hacer una reforma unilateral del sistema público de pensiones puesto que es mucho mejor que algo tan importante en lo que se salga de la saque adelante sea por acuerdo por consenso porque las reformas unilaterales y me pongo como ejemplo la de las pensiones

Voz 1762 02:16 están fuera parece de momento hasta la legislatura que viene esto es un poco lo que hay los sindicatos han suavizado algo sus exigencias al Gobierno recordémosle pedían compromisos claros esta misma semana a la vista de la situación actual ahora parecen dispuestos a darle agua

Voz 3 02:30 gracias Rafa hasta luego nuevo sobre este propósito

Voz 0194 02:32 todo el Gobierno de aprobar decretos hasta el final algunos partidos reconoce que ahora mismo están negociando estos días ven posibilidades incluso de que pudieran aprobarse aunque depende Irene moteros a portavoz de unidas pueden

Voz 0911 02:42 Nos ha costado muchas semanas ustedes lo saben bien pero estamos en un proceso de negociación así que quiero ser prudente con lo que pueda salir de de de esa negociación pero si traen reales decretos que permiten mejorar la vida de la gente no se encontrarán ahí

Voz 0194 02:57 de Cat les gusta la fórmula del decreto a última hora y uno puede imaginarse ya al rechazo del PP que expresaba el propio Pablo Casado

Voz 4 03:04 no es que hayan anunciado que iba a haber elecciones como hicieron Zapatero y Felipe González el problema es que lo anunciado diciendo que iba a utilizar la Moncloa en la Diputación permanente para seguir prometiendo lo que no pueden pagar para lo que no tienen el apoyo legislativo como para poder hacerlo es decir en ocho días pretenden hacer lo que no han hecho en ocho meses y esto recuerda como el que entran en un bar dice que todo el mundo pida que yo pago la ronda y sin embargo luego se va por la puerta de atrás sin pagarla

Voz 0194 03:36 tal logremos Castro pero quiero preguntaros por la confección de las listas Guardans tocas estado

Voz 0378 03:41 en listas eh

Voz 0194 03:44 bueno complicado no en el caso del Partido Socialista veíamos cómo intenta colocar el Partido Socialista a todos sus ministros luego en el caso de ciudadanos bueno dice que hace Primarias dice que hace Primarias evidentemente las hace pero claro poniendo a sus candidatos a los que la gente tienen que votar

Voz 3 03:58 sí yo empiezo por lo segundo yo creo que las prioridades de Ciudadanos son son falsas son un poco de cara a la galería cosa que no me parece mal yo no yo nunca ha sido del todo partidario de de de es de exagerar el tema de las primarias me parece que un líder tiene derecho a salir a buscar talentos que coincida con su proyecto político a proponerles a ilusionar les y ofrecerlos solo edil lo lo he yo siempre va un poco contracorriente pero creo que no es malo y por tanto lo humano es prometer unas primarias y después tener que estar forzando pues a darle una apariencia algo que ellas decidido de y por tanto si Mesquida quiere ese conciudadanos pues me parece muy bien que está en su derecho y Viva la libertad política en este país y por tanto no no no voy a atacar a Joan Mesquida por su decisión no lo de los ministros más complicado porque efectivamente no es lo mismo ser ministro que es diputado

Voz 5 04:52 hay que yo entiendo

Voz 3 04:54 de bueno es gente que ha dejado que interrumpió su profesión para para eh

Voz 6 05:00 con Pedro Sánchez sabiendo que cuando estaba no sabían

Voz 3 05:02 en ese ministro un mes os seis lo han sido durante más de lo que esperaban no por tanto el mucho cuidado con que les metan ahí de diputados para acabar Si no les hacen ministro de otra vez que entonces sí para para que se acaben marchando mitad legislatura porque algunos de ellos insisto una cosa es gobernar y hacer cosas y hacer proyectos y aprovechar para plantear proyectos ilusionantes y otro estar ahí pues chupando banquillo en el colosos diputados no incluso aunque ese gobierno no te digo nada si además es en la oposición eso sólo tienen que pensar muy mucho antes de aceptar esta situación

Voz 0378 05:37 el pues estoy bastante de acuerdo en primer lugar sobre las primarias bueno todos sabemos que salvo en contadas ocasiones y que afectan a los líderes de los partidos las primarias son lo que dice el líder dice que que uno es muy bueno sabemos que que va

Voz 0194 05:58 por qué se retire si va y el otro

Voz 0378 06:01 no se retira como hemos visto que en Castilla La en Castilla La Mancha después respecto al a las del PSOE y los ministros yo creo que es muy diferente es si son personas que estaban de en la vida política que son muy políticas que podían ocupar o escaños en un puesto más abajo en la lista o por ejemplo en el caso de la ministra de Hacienda SER por Sevilla en el Parlamento andaluz y ahora verlo hace ya ahora avenirse al al Congreso de los Diputados yo creo que es muy distinto y que si tienen un hueco a los a los independientes que vienen a ejercer una una cuestión de gestión y que después pues no sé si están preparados para ser diputados dijo

Voz 0194 07:00 ni siquiera si quieren serlo ni siquiera

Voz 0378 07:02 se hablaba con un ex ministro que que me decía yo lo más seguros que acabe acabé yendo me porque si es que ya ha sido ministro entonces

Voz 3 07:17 lo que ocurre es que ni la incompatibilidad es tremenda esos esos tremendos

Voz 0378 07:23 efectivamente dos dos años no pero bueno cuando cuando llegue el momento ya será uno los que han pasado que les quedará un año pero pero las listas lo lo de lo dicen prácticamente todos los dirigentes de de los partidos que es lo peor que le puede pasar a un dirigente político hacer una lista González

Voz 6 07:46 Estados que que los dos relativiza el uso de las primarias y puedo tenerlo perfectamente pero al mismo tiempo que prestigio tienen que llegar Puga llega hasta el punto de que Albert Rivera dice que el PAR su partido más más un movimiento civil un momento asociar ha dicho que un partido político hoy Il lo dijo el César no sea como como si fuese es Thomas Madrid es decir hay una contradicción entre el poco uso efectivo que es decir es cierto incluso Podemos que se supone que es el partido más abierto a esto sí desde Vistalegre II al menos las primarias son lo que son la imposición de los candidatos de Pablo Iglesias motivo porque Rejón todo ha tenido que marcharse pero al mismo tiempo sienten la necesidad de decir que son primarias verdaderas que todos muy democrático y que todos muy abierto

Voz 0378 08:30 porque de hemos hecho todos que eran eran lo mejor cuando muchos piensan que no es lo mejor ni mucho menos

Voz 3 08:37 pues sí a colectiva como la del rey que va desnudo ya hay que empezar a decirlo el Rey va desnudo las primarias son estériles son inútiles y no ayudan en nada la mejora democracia tampoco la empeoran pero no aportan nada o

Voz 6 08:48 por lo menos en estas condiciones quizás que las primarias se tengan que dar unas condiciones más abiertas con verdadera información acerca de las propuestas de los candidatos porque al final lo que pasa es que muchas veces el gesto político es la elección del candidato peros a acaba allí es decir luego uno nunca sabe es lo que abortara el candidato paras la imagen es una cuestión meramente de imagen yo yo

Voz 0194 09:08 claro es que eso no va a hacer

Voz 0378 09:11 acción donde se elige a uno puede ser pero cuando a quién elige ese es un grupo yo también lo hará número realmente me parece que no tiene ningún sentido escasea ahora el Terra en Inglaterra calle circunscripción un unitaria saque el diputado porque son muchísimas circunscripciones pues sí porque eliges al representante sea del partido que sea de esa ciudad y me parece que

Voz 7 09:36 perdones testigo una cámara territorial ante el de no terminan boicot

Voz 6 09:41 digo Guardans tienen una lo que dice Carmen si se hubiese una cámara territorial es una función obviamente no pero digamos que el la idea del ticket en la medida en que estamos eligiendo una cámara legislativa y ejecutiva no funciona sólo relativamente y solamente en en algunos casos pero bueno yo nací yo creo que que que hay que habilitar la idea de que los partidos hay propuestas no de que incluso por ley se llegue a obligar a que los partidos democratiza en sus sistemas de decisión como horizonte de expectativas no lo no lo negamos pero obviamente concuerda en que la hipocresía de Rivera hablando de un movimiento civil de Ciudadanos es de traca no

Voz 3 10:20 matiz el tute citas Italia pero es que en Italia incluso en las elecciones europeas con las me conozco mejor porque tenía colegas pero de cinco años para que mis colegas sobre cómo habían llegado hasta ahí está el voto preferencial por tanto efectivamente a ti te pone Berlusconi te ponen Matteo Renzi o te pones Albini ocuparé quien quieras pero después los electores te te te sitúan te vota en Haití los hay una combinación de la marca que llevas en la frente Itu y eso en Alemania se traduce incluso el sistema electoral ITER reordena el Parlamento en función de esos votos en España estamos con listas cerradas y por tanto se vota la marca claro que el candidato suma o resta pero se nota eficiente la marca y mientras eso no se cambie que yo sí sería partidario no de listas abiertas del todo pero de puedas de analista claro desbloqueadas Eto'o a partir de ahí sí que juegas de otra manera y efectivamente quién va primero quién va detrás porque te estás jugando es algo distinto personal estas como son ahora pues no tiene ningún sentido no de I más democratización interna de los partidos sí yo creo que la tiene que haber en cuanto las posiciones que se toman si permitir que efectivamente la gente que trabajar los partidos no ridiculiza los partidos que los partidos políticos son muy importantes y entiendo la frustración de gente ciudadanos que ha dejado las pestañas que trabaja que va a los mítines y que quiere tener una oportunidad es perdóname hasta San a vale venga pues una alguno

Voz 7 11:41 que si me va a dar tiempo porque ha vuelto a ser noticia

Voz 3 11:43 la ex presidenta me me gusta que incluso

Voz 7 11:46 de la distancia me capten Guardans es me me gusta muchísimo porque has teniendo al lado Rosell acaba de captar no hablar a ver si no vas a acabar a ver si a ver si no se van a puerta

Voz 0194 11:57 ha vuelto a ser noticia la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el caso más famoso de la historia aquel momento en que esto se que fue una salida por la puerta después de un día de silencio Cifuentes se grabó uno de los asesores asesoras la grabó en el despacho pronunció aquella frase ya en la historia

Voz 8 12:12 es decir que a pesar de las dificultades yo voy a seguir trabajando todo todavía con más fuerza en esto así que a los que queréis que me vaya no me voy me quedo me voy a quedar aquí

Voz 0194 12:25 cuando ella se hace el vídeo además de para explicar qué piensa quedarse en ese despacho se lo hace para enseñarnos papeles los papeles las actas que en teoría certificaría en que ella sí superó todas las asignaturas

Voz 8 12:37 luego aquí tengo también un acta del trabajo de final ir la calificación del trabajo que por cierto hasta que un notable sigue lo que pasó fue simplemente algo que desgraciadamente ocurre algunas veces que fue un error en la transcripción de las notas bueno

Voz 0194 12:54 noticia hoy es que la Fiscalía de Madrid pide pena de prisión para Cifuentes por inducir a la supuesta falsificación de esas actas que son un documento oficial Alfonso Ojea buenas noches

Voz 0089 13:04 qué tal si pide la fiscalía una pena importan

Voz 0194 13:07 de tres años y tres meses de cárcel

Voz 0089 13:10 treinta y nueve meses de prisión por ser a ojos de la Fiscalía inductor de un delito de falsedad documental el término de inductora lo razona el Ministerio Público aportando los datos de varios interrogatorios para ofrecernos una imagen de lo que pasó en marzo del año pasado hace ya casi un año y esa imagen que nos enseña a una Cristina Cifuentes llamando por teléfono a su asesora María Teresa Feito antigua profesora de la Universidad Rey Juan Carlos para que active sus contactos en ese campus madrileño y la crisis que de solucionada es decir el escrito de la Fiscalía sitúa Cifuentes en el primer escalón como inductora como sabedora en definitiva del poder que tenía por ser presidenta por eso el Ministerio Público considera que lo hizo a sabiendas más de que se iba a acreditar algo que jamás sucedió que era aprobar el Masters cree la Fiscalía que Cifuentes agrava más incluso su conducta al exhibir como hizo ese documento falso ante varios medios de comunicación y también en las redes sociales y lo hizo son palabras textuales del escrito de la Fiscalía para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería de enfrentarse Mino

Voz 0194 14:11 pide sólo para Cifuentes no Alfonso la Fiscalía también reparte entre otros para Álvarez Conde efectivamente el catedrático

Voz 0089 14:17 que Álvarez Conde máximo responsable del extinto Instituto de hecho públicos la persona que según la Fiscalía recibe las llamadas desde el Gobierno regional madrileño se pone a trabajar en la elaboración de ese acta falsificada Cecilia rosado una persona de su confianza aunque también hay que decir una persona que le tiene miedo de ahí que Cecilia Rosado haya sido la investigada que más ha colaborado con la Justicia reconoció todo punto por punto le piden veintiún meses para el profesor Enrique Álvarez Conde se pide la pena más importante tres años y nueve meses su firma en el documento falso le puede delatar y les señala como responsable directo de ese delito de falsedad y la tercera persona es la asesora María Teresa Feito tres años y tres meses igual que Cristina Cifuentes

Voz 0194 14:56 el gracias Alfonso a vosotros hasta luego

Voz 6 14:59 hasta luego Gonzales tremendo porque

Voz 0194 15:01 al margen del vídeo ese que subió ya las redes de no me voy me quedo pero escuchar como defendía como mostraba el documento daba los detalles de cómo había defendido un trabajo de máster que nunca hizo que nunca defendió es tremendo escucharlo

Voz 6 15:17 caso más esperpéntico de la cultura de la impunidad

Voz 9 15:20 si se ejerce la prevaricación

Voz 6 15:22 León se presionadas desde las instituciones Universidad para que ese falsificó documentos se exhibe con todo el descaro no realmente es la caída más estrepitosa que hemos visto lo que es llamativo es que estaba leyendo ahora Twitter Isabel Díaz Ayuso la candidata a la presidencia que dice nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando Cristina Cifuentes es decir

Voz 0194 15:43 ella es la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid

Voz 6 15:46 en las próximas elecciones sencillamente estamos juzgando los actos públicos de Cristina Cifuentes no no hace falta irse a lo personal que por cierto fue su partido con todas estas todas las obviedades la que él atacó por la parte personal y que provocó en último termino

Voz 0194 16:02 su caída cuando ya debería haberse ido y haberse ahorrado haberse ahorrado ese ese final Carmen

Voz 0378 16:08 es sobre todas las veces que se habrá arrepentido de de las cosas que hizo en aquel momento no yo creo que sí pero con que tranquilizan

Voz 0194 16:18 al ir adelante delante de la prensa con un documento que tú has hecho falsificar Hinault paladear ni que te time la voz ni nada es que lo escuchas ahora

Voz 0378 16:27 pero a eso me refiero a lo que se ha arrepentido de hacer eso porque por qué porque yo creo que

Voz 0194 16:36 poco hubiera reconocido desde el principio

Voz 0378 16:40 pues mire a mi esto me dijeron que me lo daban y ya está y seguramente hubiera tenido que dimitir pero no estarían la situación penal que está ahora Ny ni habría habido es eso que decía Díaz Sonia había habido hincha del linchamiento porque el linchamiento que dice Isabel Díaz Ayuso fue el poner sobre la mesa las cosas que iba diciendo que no con cordón con la realidad sino hubiera mentido de la forma en la que en la que mintió posiblemente hubiera tenido que dejar la presencia de la Comunidad de Madrid aunque es verdad que la de jo por el vídeo personal que ese que se filtró desde de es de su círculo más más cercana al partido no estaría desde luego en las

Voz 0194 17:29 situación no sabría en la forma en la que se fue estarían la situación en una yo creo que esto tiene que

Voz 6 17:35 con esa especie burbujas sistémicas en las que están

Voz 0194 17:37 a veces los políticos decía están aislados creen que todo el mundo obedece a lo a lo que ellos piensan que que está funcionando esa manera por lo tanto la sensación de infalibilidad no ellos creen que no que no puede fallar buje pista me quedo

Voz 7 17:52 pero con esto guardarse el núcleo radiador dos guardan

Voz 3 17:57 efectivamente la sensación de impunidad italiana sensación de desconocimiento no porque alguien que alguien sea capaz de eso dice mucho de eso personados a yo estoy de acuerdo Carmen decidirse ya había sabido pero claro si el haber sabido volver a par Madoz os acordáis él el que montó queda pirámide no querremos señor encantador tomando lo quería mucho Italia hasta que lo descubrieron ya había arruinado a familias de Estados Unidos no ha ido Madoff no sea por poner un ejemplo de un señor que era el mejor en todas las me playas Millet se que es lo he cuando yo lo he conocido he cenado con billete comido con Millet a puedo ponerlo en primera persona que dirá hay gente que claro de repente hizo bueno pero cómo es posible no entonces es eso no es una Millet a darnos cobró del Palau es más pequeñito pero tiene ese punto de cómo es posible cómo es posible que esta persona de repente pues eso que habéis puesto a exponer diciendo era absoluto y eso llega de la mano el falso bueno es falso porque ya porque ya lo es

Voz 0194 18:52 dicho falsificar echó falsifican

Voz 3 18:55 serios que mí me costó mucho etc voy a saludar a Enric Hernàndez director del periódico de Cataluña

Voz 0194 19:00 muy buenas noches buenas noches

Voz 7 19:03 hoy habríamos nosotros a las diez con el juicio del proceso no sé cómo va esto en el periódico

Voz 10 19:09 el abriendo se dejó pronto por tanto una aquí está consignaciones también que es una materia especialmente para el caso es que este alma porque había mucha más mucha materia informativa con con con la alfalfa es decir que estemos reportajes no obtenerlos punto puntos no teníamos voluntad suelen ser que entronca con una línea exculpatoria que están manteniendo la mayoría de los de los comparecientes es escuchar es verdad ha hecho una declaración ya no solo polí tica como quieras ojo Raül Romeva se puso marcando distancias con otros políticos aquí marca posición propia hoy hace mojada de la desobediencia como su divisa cierto es que yo me constan centrado cargo público Gortat una condena por desobediencia supondría un agravio en absoluto no otra cuestiones las penas de contó a ello llevamos en una imagen bastante impactante de la boina de contaminación que estamos viviendo en Barcelona tú te daban refuerzos en Madrid

Voz 0194 20:18 me noto aquí no tener alguien te no tenemos ahí tenemos casco ya no es una voy a contar

Voz 10 20:25 así aparte de la de la cesión de una posible moratoria del Brexit destacamos este juez conservador que se ha manifestado encontraron es decir detener la exhumación de ocho con lo cual auguran grandes debates jurídico político durante toda la campaña el final tal vez haya

Voz 0194 20:42 Henry muchísimas gracias

Voz 7 20:44 hasta luego un beso es curioso porque ayer hablábamos

Voz 11 20:47 el director del periódico en Valladolid que también

Voz 0194 20:50 Nos hablaba de la boina Barcelona con la boina son muchas las ciudades que están en esta situación y además se va a prolongar porque parece que el anticiclón se queda así de momento no buenos yo creo que a mediados de la semana que viene para mí me gusta manteniendo una conversación de ascensor

Voz 1071 21:04 cuaderno de plantas

Voz 7 21:06 cuaderno de frases pues vamos a empezar lo en Barcelona

Voz 1071 21:08 esa mente con las frases de dos padres a cuya hija han operado la intervinieron en la unidad de arritmias del Sant Joan de Déu de la capital catalana de practicarlo que se llama una ablación cardíaca a la niña prematura tenía sólo XXXII semanas pesaba un kilo y trescientos gramos la paciente más pequeña del mundo sometida a una operación de este tipo sufrió una taquicardia de trescientas pulsaciones por minuto en el útero materno pero normal son ciento cincuenta así que los médicos colocar un catéter en el corazón de la pequeña en el corazón que medía apenas dos centímetros frases de sus padres que fueron de Zaragoza Barcelona para someterla a esta intervención

Voz 5 21:43 dicen que verá la última la última oportunidad de hecho cuando vinimos aquí es lo que nos planteamos no se podía hacer ya nada más más que intentar hacer la operación

Voz 12 21:52 diagrama día está perfecta es como un bebé enorme

Voz 1071 21:55 mal dentro de su o no hacia las veinte y a la hay unas más pero increíble adelantó médico por tanto en Barcelona dos días después de que acabara en el Vaticano a la cumbre contra la pederastia la justicia ha condenado al que fue uno de sus hombres más poderosos el cardenal australiano Opel ha sido condenado por violar a dos chicos de trece años a finales de los noventa cuando era arzobispo de Melbourne ha sido hoy cuando el Tribunal de esa ciudad ha publicado el veredicto Opel tiene ahora setenta y siete años es el más alto cargo del Vaticano declarado culpable de pederastia por unanimidad frases del presidente de la Conferencia Episcopal de Australia que dice que esto es un shock para su país y para el mundo entero

Voz 13 22:33 venís Dixon al sexo o sea Many estrofas Israel Dubois de todo el mundo dice

Voz 1071 22:44 el presidente de Estados Unidos trampa ha aterrizado esta tarde en Hanoi en Vietnam para reunirse mañana y pasado con el líder norcoreano Kim Jong un llamativo que para este segundo encuentro no se han hecho grandes pronunciamientos NYSE ha generado tampoco mucha expectativa sobre los resultados que pudiera deparar la cita sobretodo en un asunto que es lo que interesa de verdad no la desnuclearización

Voz 14 23:04 a ustedes miren Aleix hay frases entramos antes

Voz 1071 23:10 partir hacia Hanoi ya llegar habrá juicio en Valencia pues el accidente de metro el año dos mil seis en el que murieron cuarenta y tres personas el Juzgado de Instrucción ha decretado la apertura de juicio oral para que se siente en el banquillo los exdirectivos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat valenciana el sostenido empuje de las familias de las víctimas educa conseguido que el accidente finalmente ya que a juicio no sea archivado como se pretendía desde hace muchos años Rosa Garrote preside la Asociación de Víctimas

Voz 15 23:36 vamos muy contentos de que este paso porque una cosa haya dictado ayer visitando la apertura del juicio oral porque está cada vez es cada vez más cerca del final de del camino no os ha costado más de doce años sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del accidente

Voz 16 23:53 más o menos queda es el dietario

Voz 17 24:00 el juicio por el proceso ha completado su primera fase en los interrogatorios a los acusados sus prestaciones han concretado en tres estrategias distintas la política la jurídico política y Kushner el presidente dame un cultural ha querido dejar claro que a diferencia de sus colegas de banquillo no era un político sino un activista social y cultural estado por un lenguaje la calle mucho más suelto y descarado que el de sus compañeros y se ha dejado llevar por la tentación de la heroicidad afirmando que su prioridad ya no es salir de la cárcel sino resolver el conflicto político en Cataluña es curioso y significativo desde octubre de dos mil diecisiete Omnium ha casi doblado el número de asociados mientras que el ANC ha perdido buena parte de los suyos dicho de otro modo el activismo civil y cultural gana terreno sobre el activismo político radical en cualquier caso el primer round del juicio se salda con la misma pregunta con la que empezó donde está al delito de rebelión por el momento no se ha visto no se encuentra los tres partidos de derecha han montado la campaña electoral a partir de una sola idea hay que echar a Sánchez y aplicar el ciento cincuenta y cinco definido el terreno de juego la pelea ser trasladado al seno de la coalición Ciudadanos de buscar las cosquillas al PP siempre es feo quitar peones no rivales y la relación se tensa para mayor gozo de Vox que podrá seguir marcando la pauta ideológica el Consejo de Celia Villalobos a Pablo Casado en El País es joven muy entusiasta tiene una virtud que debe controlar de habla sin papeles yo les sugeriría que llevará por lo menos un guión para quién lo importante no se lo olvide directo al mentón Tram y Kim Jon en Hanoi es decir Estados Unidos Corea del Norte vivienda tres iconos de la Guerra Fría en escena trama roto el tabú Corea del Norte y sus dirigentes se sientan cara a cara por segunda vez la primera fue la de tanteo la segunda debería servir para poner precio al abandono del programa nuclear coreano símbolo de la lucha contra el imperialismo americano el comunismo vietnamita ha evolucionado al modo chinos hacia el capitalismo autoritario de Estado es es el camino que Kim quiere seguir le echará una mano trama cambio del desarme

Voz 18 26:03 sí

Voz 19 26:11 terminamos Carmen del Riego Gonzalo Velasco Ignasi Guardans buenas noches y buena semana enhorabuena nosotros Astre esta mañana que tenemos muchísimo que con hay mucha tela Mariano hay mucha tela que cortar tres bien mucha emoción pues por ser más toda la tela la cortamos por ser más mañana en las aplicaciones les esperamos Félix H

