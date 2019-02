Hora 25 (27/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0684 00:00 entre el diez Luka Modric y el cuatro RACC y de hecho uno de Madrid y otro del Fútbol Club Barcelona los dos croatas también el saludo entre Sandy sonaría Ernesto Valverde de caña de sonar y ahora intenta Capella el himno del Real

Voz 0194 00:17 Ángels Barceló llegó el día de los testigos la versión desde el otro lado segunda fase del juicio del pluses que empezaba esta mañana con las declaraciones del diputado de Esquerra Joan Tardá el ex presidente de la Generalitat Artur Mas la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el plato fuerte quedaba por la tarde a las cuatro empezaban las preguntas a Mariano Rajoy que ha insistido una y otra vez en que no había nadie que no supiera que el Gobierno no iba a aprobar un referéndum yo no negocio añadido ni el cumplimiento de la ley ni la soberanía nacional eso

Voz 3 00:47 quedó meridianamente claro desde el primer momento y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nación

Voz 0194 01:02 Alberto Pozas buenas noches qué tal

Voz 3 01:05 buenas noches una hora y cuarenta minutos de declaración de la Expo

Voz 0194 01:07 presidente del Gobierno que ha sido lo más destacado cuáles han sido sus explicaciones de lo ocurrido en aquellas semanas

Voz 3 01:13 pues en realidad ha habido muy poca variedad Angeles porque Mariano Rajoy ha sido muy Mariano Rajoy ha reconocido que tuvo reuniones que habló con gente de la Generalitat por ejemplo y sobre todo también con Artur Mas después lo intentó ha dicho con Carles Puigdemont pero el mensaje ha sido siempre el mismo en ningún momento se negó a negociar ese referéndum que le proponían y además se llanamente si liquidó la legalidad vigente en ese momento la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña insisto incluyó por una ley que se llamaba La ley de transitoriedad jurídica como usted comprenderá ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características hay un aspecto también que nos comentan interesante Agnes porque le ha preguntado a la acusación popular del partido ultraderechista Vox sino pensó en de aplicar el ciento cincuenta y cinco en aplicar el Estado de sitio y como antes que él ha dicho Soraya Sáez de Santamaría este estado de sitio no era necesario porque los estados decepción no sitio a los que usted se ha referido hoy su intervención pueden afectar y de hecho afectan a derechos individuales de las personas y creíamos que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no afectaba de la misma manera se trataba simplemente de cesar a un Gobierno pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones hay muchos muchísimos enganchones Agnes con las defensas con las acusaciones y con el presidente del tribunal

Voz 0194 02:27 después de Rajoy han declarado al ex ministro de Hacienda Cristóbal qué y quién más Cristóbal Montoro

Voz 3 02:33 lado ha negado y ha matizado sus palabras de hace un año cuando negó tajantemente que no hubiese fuese imposible que hubiese algún tipo de malversación y ha glosado unos detrás de otros conceptos que Hacienda fue denunciado ante la Fiscalía

Voz 0447 02:45 son denuncias relativas a actividades como le decía de diploma denuncias en relación con publicidad institucional son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del uno de octubre son denuncia de este tipo

Voz 3 03:02 después de glosar todas las denuncias han declarado por ejemplo Nuria Gispert expresidenta al Parlamento de Cataluña también esto quizás lo más interesante dos ex diputados de la CUP Toni baños del área Reguant que les han multado con dos mil quinientos euros multa que pueden recurrir porque se han negado a contestar a las preguntas de la acusación del partido ultraderechista bobos recordamos antes tíos ellos no se pueden negar a contestar a las preguntas de las partes

Voz 0194 03:23 en gracias Alberto vuelvo contigo en una hora y con Javier Álvarez y Severino Donate que también han estado viene el Supremo antes nos vamos a ocupar del destino de aquellos combatientes extranjeros que se fueron a Siria e Irak y se unieron a las filas del Daesh como enfrentan ahora a sus países de origen ese retorno sobre el que se ha pronunciado Tram o que ha solicitado alguno de ellos a través de sus familias vamos a repasar también otras noticias de este miércoles con Esther Bazán buenas noches buenas noches además

Voz 1454 03:46 a juicio del Supremo en el que han hablado los políticos a los políticos a los de ahora les hemos escuchado en el Congreso pleno con aroma electoral posterior sesión de control al Gobierno con un comportamiento parecido

Voz 4 03:57 eso sí seguirá usted uno como líder de la oposición del Partido Popular lo que sí que es pero es lo que les voy a pedir a los españoles es que el próximo veintiocho de abril la mentira y la crispación

Voz 5 04:06 dejen la vida política en este país y eso pasará por su derrota en la selección

Voz 0882 04:11 sabes lo que le tengo que decir se lo digo sinceramente con el pesar de alguien que en ocho meses y medio diciéndolo calcinada pasado es que usted hicieran que ojalá se vaya con tanta paz como descanso

Voz 0040 04:23 el señor Sánchez estos nueve meses desde luego no pasan a la historia por ningún avance social no pasan a la historia por ningún avance económico no pasan a la historia por ninguna reforma de Estado sólo pasarán a la historia por una cosa porque usted ha bloqueado nueve años nueve meses este país sobre todo porque usted ha traspasado la línea roja que nadie había traspasó nunca en la historia

Voz 1454 04:44 a partir de las diez en la crónica política desastre nos ocuparemos ampliamente de lo que ha pasado en el Congreso y en el tribunal

Voz 0194 04:49 el anticiclón del tráfico siguen provocando antes no

Voz 1454 04:51 altos niveles de contaminación en veinte cinco siete de ellas se han activado los protocolos anti contaminación en diferentes grados en el norte la situación ha mejorado respecto a los últimos días aunque hoy seguían viviendo en esa especie de invierno primaveral Javier Gregory

Voz 0882 05:04 en las últimas veinticuatro horas la situación ha mejorado ciudades de nuestro país como Bilbao San Sebastián Granada o Córdoba pero quedan todavía veinte núcleos densamente poblados con altos niveles de contaminación del aire provocados por el descenso de coches y el anticiclón de esta veintena sólo se mantienen las medidas informativas y las restricciones al tráfico en cinco ciudades Avilés Gijón Oviedo Valladolid y Madrid y en cambio sólo hay medidas ya informativas a la población afectada en Murcia y Barcelona mientras tanto Valencia y Sevilla siguen sin aplicar su protocolo frente a episodios de contaminación

Voz 0194 05:40 Ello una propuesta más para esta hora la cara B de Sara vítores hoy Sarah ha elegido graffitis

Voz 2 05:46 es eso

Voz 6 05:49 hora veinticinco

Voz 2 05:52 Ángels Barceló pues vamos ya con todo

Voz 0194 05:55 el grupo extremista Estado Islámico consiguió atraer a la yihad a miles de jóvenes occidentales hombres y mujeres que se sumaron a esta causa en Siria e Irak esta mujer que van a escuchar es la madre de uno de esos jóvenes su hijo le llamó justo antes de partir rumbo a la guerra santa

Voz 8 06:20 allí no algo mayo indicó reformista

Voz 9 06:26 no lo supe yo pensaba que iba a viajar a Egipto y de hecho me enteré cuando me llamó desde el aeropuerto estuve llorando toda la mañana no sufre quise había ido a Siria hasta enero de dos mil trece en unos meses después fue un día que los servicios de inteligencia vinieron a verme para informarme de que él había ido a luchar a cuando contactó conmigo pude ver que era un código internacional diferente pero no quiere contarle que los servicios de inteligencia habían contactado conmigo pero yo le pregunté qué hacían Siria sabía que estaba allí porque veía el código telefónico internacional

Voz 10 06:57 ya

Voz 0194 07:03 como ésta se han repetido en miles de hogares de todo el mundo no está claro el número de combatientes extranjeros que han podido viajar a Siria o Irak para unirse a la yihad pero Naciones Unidas llegó a decir que podían ser unas cuarenta mil personas cuarenta mil hombres y mujeres de más de ciento diez países que lo dejaron todo para apoyar activamente a organizaciones islamistas violentas se desconoce el destino de la mayoría de ellos pero hay una parte que fue capturada y ahora toca gestionar el complicado retorno a sus países de origen ya verán cómo no es fácil Álvaro Zamarreño buenas noches saludamos también a nuestro compañero en Líbano murió la Andrés buenas noches

Voz 11 07:39 hola buenas noches Álvaro de cuantos combatientes

Voz 0194 07:42 occidentales estamos hablando porque se plantea justo el regreso a sus países de origen

Voz 0116 07:46 bueno cuantos es una gran incógnita hay aproximaciones sabemos que vienen de ciento diez ciento veinte países el grupo más numeroso curiosamente o no tan curiosamente es el que viene de países de la antigua Unión Soviética luego seguido por los que vienen de los propios países vecinos de Oriente Próximo de los afectados en este caso por la guerra y seguidos por por Europa y luego África pero la lista es bastante larga cuántos en el momento de máximo auge se habló de un torno a cincuenta mil combatientes extranjero

Voz 0882 08:17 los tanto en Siria como en Irak

Voz 0116 08:19 basado en un informe que se presentaba al Consejo de de Seguridad sobre cuántos podían quedarse estimaba entre veinte y treinta mil combatientes llegados desde fuera de

Voz 0194 08:29 de Irak y Siria que seguían manteniéndose

Voz 0116 08:32 en ese momento allí a los que tenemos que añadir lo que es un factor de complejidad y que vamos a tratar también hoy porque no ha llevado a esta situación que es el de los que no son combatientes sus familias no es la particularidad frente a otros conflictos al que habían ido combatientes extranjeros como Afganistán en en los años ochenta o noventa precisamente hablando de Afganistán en la medida en que la presencia de edades en los últimos años ha crecido allí también ha crecido una cierta da vuelta de combatientes extranjeros a ese país desde luego no los números de los años ochenta o noventa también en números mucho menores tenemos presencia de combatientes extranjeros en Yemen y en varios países de África incluyendo Sahel porque hablamos de eso ahora dos motivos el primero es muy lógico parte de la estrategia frente a da es ha sido irle empujando desde hace varios años y ahora estamos en un punto en el que no queda mucho más donde empujarle

Voz 0194 09:21 la rincones exactamente que dan unas pequeñas bolas

Voz 0116 09:24 esas en las que siguen estando más o menos operativos sobretodo en territorio sirio por lo tanto ahora hay que plantearse qué qué hacer cuando ya no te queda mucho más donde empujarle y luego quién lo ha puesto sobre la mesa es el presidente Trump que hace unos diez días le decía a sus socios europeos mire hay unos ochocientos combatientes que provienen de sus países que están en manos de sobre todo de las milicias kurdas tiene que hacerse cargo de ellos

Voz 0194 09:49 a la mayoría están en Siria lo citaba ahora Irak dos países que no pueden garantizar un proceso judicial justo para estos detenidos

Voz 11 09:57 efectivamente en el noreste de Siria donde hay muchos de los arrestados el proyecto de autonomía que hay

Voz 12 10:03 el sábado los kurdos aún no está consolidado no sólo por sus pocos

Voz 11 10:07 años de existencia ahí su falta de reconocimiento internacional sino porque se ha desarrollado en un contexto de guerra contra Estado Islámico precisamente además siguen habiendo amenazas sobre todo si será la retirada parcial de las tropas de Estados Unidos que anunció hace poco otra

Voz 1880 10:22 eh

Voz 11 10:23 de un lado hay el riesgo de una posible invasión por parte de Turquía que es digamos la gran enemiga histórica de los kurdos sus sucedió ya en la vecina Azorín hace poco más de un año por el otro lado en la pretensión del régimen de Bashar al Assad de recuperar el control sobre este territorio ante estos escenarios los kurdos ni quieren ni pueden hacerse cargo de los yihadistas extranjeros o de sus familias así nos lo explicaba uno de sus portavoces Mustafa Bali

Voz 0116 10:52 nuestra situación es compleja y en este contexto necesitamos apoyo internacional para las familias y los hijos de los yihadistas extranjeros que alguien se haga cargo para los extremistas que sean juzgados oficialmente por un

Voz 13 11:05 Canal Internacional

Voz 11 11:09 pero de momento la respuesta por parte de la comunidad internacional no ha sido satisfactoria hay que tener en cuenta que en base a su ideario las autoridades de esta región rumiaba buscan la rehabilitación de los extremistas así en las cárceles los presos de Estado Islámico hacen actividades y reciben formación ideológica con el objetivo de reintegrar les en las actuales condiciones esto es una utopía en lo que se refiere a los extranjeros distinto hoy más cómodo para Occidente es el modelo iraquí allí se está aplicando directamente la pena de muerte no sólo a los yihadistas extranjeros sino también a las mujeres que traían con ellos un castigo colectivo con escasas garantías y con un componente de venganza que puede alimentar los odios y los extremismos futuros y que ha puesto en alerta

Voz 0194 11:54 a las organizaciones de derechos humanos internacionales ante esta ante esta realidad surgen varios días más uno de ellos es si se puede hacer algo a favor de esa rehabilitación de la que tú estás hablando de aquellos que abrazaron la causa de edades hay quien cree que si se ha puesto manos a la obra

Voz 11 12:11 pues sí la rehabilitación unos fácil sin duda pero es lo que están intentando dos jóvenes hermanas en la prisión Prince en la principal prisión de Líbano maya y Nancy llamó mucho son trabajadoras sociales y su interés por el tema viene de su dolorosa experiencia personal en su entorno vieron radicalizarse a varios de sus amigos y compañeros de estudio ahora intenta ayudar a una población de seiscientos cincuenta reclusos acusados de pertenecer a organizaciones extremistas principalmente estado islámico y Al Qaeda su casi una década de experiencia les hace concluir que la rehabilitación es muy difícil aseguran que depende no sólo de la persona sino también de su entorno familiar y la Comunida trazan distintos perfiles de los extremistas nos lo explica Amaya

Voz 14 12:56 temor de no pueden Sau cuanto más de sí mismos más posibilidades tienen de reintegrarse en la sociedad hay cuatro tipos de yihadistas los psicópatas los que lo son por motivos políticos religiosos y por venganza los tres últimos pueden ser rehabilitados los psicópatas también pero se necesita mucho tiempo y esfuerzos y aún así a veces algunos de ellos tienen que estar para siempre en la cárcel

Voz 0194 13:22 hay un dilema mayor Oriol qué hacer con quién es es completamente son completamente inocentes en el caso de los niños son las mujeres que dependen de estos grupos porque muchos de ellos llegaron allí a la fuerza

Voz 11 13:32 exactamente las mujeres y los niños deberían ser un capítulo aparte es cierto que muchas de las extranjeras que estaban con Estado Islámico pues probablemente habrían viajado por ideología pero tantísimas otras como decías se habrán visto obligadas por su marido o puede que han sido incluso víctimas de matrimonios forzados a diferencia de los hombres ellas están en campos de desplazados allí también hay más de dos mil hijos de combatientes extranjeros en la mayoría de los casos sin acceso a educación los servicios básicos está muy traumatizados y con riesgo ha de convertirse en apátridas no si estos países no lo reclama su repatriación repatriaciones urgente clama Human Rights Watch recuerda que estos niños son víctimas no perpetradores pero es que encima como concluía en explicaba la investigadora del Centro carnes Italia caben la negativa de los países occidentales a la repatriación de mujeres y niños lo que hace al final es fortalecer la narrativa de los extremistas

Voz 1880 14:28 el mensaje es que si tú haces esto no intentaremos salvar te ni a ti ni a tus hijos aunque tú quieras desvincularse de la organización y esto es muy malo porque encaja con la propaganda del Estado Islámico sobre la identidad y la pertenencia

Voz 0194 14:43 muchas gracias buenas noches hasta luego y quiero que escuchen a minas una joven británica de sólo diecinueve años en dos mil quince huyó de casa junto a dos compañeras para unirse al califato en Siria se casó con un combatiente de Xisco en el que tuvo tres hijos estos pasados años me han cambiado me han hecho más fuerte y más dura he conocido a mi marido no habría conocido a una persona así en Reino Unido tuve a mis hijos fueron buenos tiempos para quiere volver a Londres después de ver morir a dos de sus hijos pero su caso se ha convertido en símbolo de la complejidad de este retorno que hablamos Londres Begoña Arce buenas noches qué tal es un caso simbólico porque genera dudas la solución que ha encontrado el Gobierno británico para quitarse el problema de encima y es retirar la nacionalidad examina

Voz 0273 15:33 si Begum tiene ahora diecinueve años pero tenía quince cuando se fue con el pasaporte de su hermana mayor ahora está en uno de esos campos de desplazados en Siria e la localizó allí un periodista del diario The Times a principios de este mes ella ha tenido acaba de tener un niño después de perder como decías a dos de sus hijos

Voz 1880 15:53 sí y bueno lo que pide

Voz 0273 15:55 lo que pidió fundamentalmente fue volver al Reino Unido su familia quiere que vuelva pero el ministro del Interior Yazid ha enviado una carta a la madre diciéndole que le iban a quitar la nacionalidad británica sea misma bueno están me mujer nació en Londres en pero su madre es de Bangladesh según la Ley de Bangladesh esa misma tendría derecho por ese motivo a tener un pasaporte de ese país que dice la ley británica la ley británica dice que puede privar de nacionalidad a un ciudadano si eh asilo justifica el bien público y esa persona no se convierta en un apátrida es decir que tenga otra nacionalidad en este caso argumenta la de Bangladesh bueno en Bangladesh han dicho que esta mujer jamás ha estado allí que no es de ese país no la van a dejar entrar entonces hay una gran polémica sobre qué hacer con ella porque ese hijo que ha nacido un bebé de pocos días sí tiene en cambio según las leyes británicas nacionalidad británica está allí con ella los abogados han dicho que van a a recurrir esta decisión del Ministerio del Interior porque piensan que pueden ganarla y algunos juristas también piensan que el ministro se ha precipitado y que ha sido una decisión completamente

Voz 0194 17:15 esta pues veremos cómo termina Begoña gracias ya en Francia Carmen Vela buenas noches buenas noches

Voz 1880 17:21 de ahí se desconoce cómo los gobernantes no como están

Voz 0194 17:24 afrontando Macron este problema

Voz 0390 17:26 ante la misma dificultad de dejar apátridas a los yihadistas y sus familias como en Inglaterra la táctica es aquí mirar para otro lado desentenderse del problema en la medida que se puede esta semana el presidente iraquí bajan sale de visita en París ha informado que trece franceses presuntos combatientes del Estado Islámico entregados por las fuerzas democráticas ideas van a ser juzgados en Irak como prevé dijo el derecho internacional el presidente Macron lo confirmó

Voz 11 17:53 si el macho de equipos

Voz 15 17:56 eh va a proporcionar

Voz 16 17:58 esos a gritos servicios consulares si son condenados a muerte algo muy probable dijo después París expedida conmutación por la prisión perpetua entonces

Voz 0390 18:08 dirigentes políticos franceses los de ahora pero también los de antes los socialistas preferían que ninguno de los combatientes regresara a Francia el presidente Hollande llegó a admitir en un libro Angels que que había dado orden de eliminarlos de neutralizar los que si esta frase que se utiliza aquí no mediante operaciones precisas de los servicios secretos si hace dos años se hablaba de hasta setecientos como has dicho franceses que podrían retornar cuando cayera da es últimamente sólo se habla de una cifra que oscila entre ciento treinta ciento cincuenta personas muchos yihadistas con pasaporte francés podrían haber muerto otros seguro han preferido pasar a la clandestinidad en Irak en Libia u otros lugares el problema como decías Sky muchísimas mujeres algunas ya han vuelto y se mantiene mucho sigilo al respecto sobre todo hay muchos niños franceses que en principio son víctimas de la guerra como habéis dicho del Estado Islámico algunos ya son adolescentes ya han sido entrenados como soldados de da es y esto da miedo la ministra de Justicia ha dicho que se va a revisar caso por caso cuando llegue el momento Macron ha precisado que no hay ningún programa específico para que regresen is salvo algunas ONG que levantan de tanto en tanto la voz para recordar el abandono de estas personas que sobreviven en campos de refugiados en condiciones penosas pues pocos se preocupan a decir verdad los derechos el trauma que provocaron los atentados sabes masivos del dos mil quince desde el dos mil quince con más de mil muertos pues sigue siendo muy grande

Voz 0194 19:41 gracias Carmen y entre estos combatientes que se han unido la yihad en los últimos años también hay españoles Ana Terradillos buenas noches buenas noche decenas de ellos ya han sido identificados de cuántas personas estamos hablando que cifras manejan responsables de la lucha contra el yihadismo en España

Voz 0125 19:56 ya tenemos además datos muy actualizados porque se incluyen en la estrategia nacional contra el terrorismo que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado hablan de doscientos treinta personas de nacionalidad españolas o residentes aquí en España que se han desplazado a zonas de conflicto especialmente a Siria a Irak también hay gente en África pero sobre todo Siria e Irak para integrarse en las filas de los grupos terroristas que han operado allí durante los últimos seis años de estos un veinticinco por ciento según los datos que maneja Interior han fallecido en zonas de combate coincide con estadísticas que se han hecho en Europa y otro veinte cuánto han regresado ya a España y otros puntos de Europa es decir tendremos todavía

Voz 1880 20:31 alrededor de un centenar de combatientes en Oriente

Voz 0125 20:33 Ximo África que han salido sobretodo de aquí de Ceuta y Melilla sin saber muy bien cuál va a ser su su destino próximo en cuanto al reparto que hablabais antes que ha propuesto Estados Unidos de los combatientes que están ahora mismo en cárceles sirias sabemos que agentes del servicio de información del CNI están sobre el terreno ahora mismo también hay un grupo de guardias civiles que están en Estados Unidos negociando esto y en principio no consta que haya ninguno con nacionalidad española hay presos que hablan español pero son de origen marroquí sin van a ser devueltos claro en principio a Marruecos eso sí no es una primera fase pero en una segunda fase nos adviertan también las autoridades que podría ser que España podría estudiar quedarse con alguno igual que hizo por ejemplo acuérdate con Guantánamo

Voz 0194 21:13 sería una segunda fase lo cierto es que en una primera fase no

Voz 0125 21:15 el primer trámite lo que estamos allí dirimiendo estudiando es si hay alguna persona con nacionalidad española parecen no parece que hay alguno que habla español que incluso podría haber residido tiempo aquí pero que son de origen marroquí con lo cual serían devueltos directamente a Marruecos gracias Ana hasta luego hasta luego

Voz 0194 21:29 Nos acompañan el estudio Jesús Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Jesús muy buenas noches es decíamos que este problema plantea varios dilemas los hemos estado exponiendo con ayuda de de los compañeros que alternativas legales ves tú para dar salida a estos combatientes extranjeros

Voz 17 21:46 salidas legales habría que preguntarle más somos especialista en cuestiones de justicia y de normativa legal pero lo que parece claro es que me pocos casos se da se ajusta más lo de la patata caliente que una situación como ésta porque lo decíais antes hablando de Macron pero yo creo que eso es al margen de que no se diga públicamente la óptica con la que han ido observando esta situación los gobiernos occidentales y es ojalá que se muera en el terreno si no se mueren porque los Mateo otro ejecuciones extrajudiciales de una forma u otra operaciones encubiertas porque lo que quiere sacarse de encima cualquier Gobierno occidental ese problema de encima un problema que siguiéramos tomarlo desde su origen

Voz 0194 22:25 va a entender que que

Voz 17 22:27 en es la milicia sí a Kurt Asiria con qué criterios ha establecido que esos individuos tienen una condena a la espera porque son yihadistas con qué criterio una milicia kurda siria un actor no estatal determina que ese individuo es un yihadista o su mujer o el niño que ha nacido allí con lo cual ya estamos poniendo en manos de de esa milicia la consideración de si ese individuo es un terrorista no ya a partir de ahí EEUU forzando la situación y al mismo tiempo que niega la posibilidad de admitirlo Se en su propio territorio lo ha hecho de forma bien reciente trata de pasar la patata caliente pese a la Unión Europea o los países de a los miembros de la Unión Europea no sé si de forma encubierta pidiéndoles que monten sus propios Guantánamo porque esa es la situación la Ser la solución que pretendió Estados Unidos no ese momento que desde luego una solucionado prácticamente nada

Voz 0194 23:18 claro porque qué margen hay para dejarlos donde están yo no sé si sería justo que iraquí Siria asumieran la responsabilidad ellos

Voz 17 23:25 los desde luego a día de hoy pensar que el régimen de Damasco que Bachar Al Asad va a ser también un juez imparcial Un juez y gusto en estos tiempos con ahí son ganas de ganar despierto creo con lo cual tampoco podemos pensar que dejarlos en sus manos suponga una solución ya no solamente para quienes sean yihadista sino para aquellos que encontrada en el lugar equivocado en el

Voz 0194 23:45 en en el bando del sí pero no pensemos

Voz 17 23:47 añadamos a esos niños que han nacido durante estos últimos cuatro años por lo tanto niños que no tienen pasaporte de ningún sitio niños que habría que empezar por considerar que de que centralidad de qué nacionalidad son a partir de ahí en donde acaban lo mismo cabe decir de Irak y por otro lado por lo tanto no tenemos ninguna solución ideal a día de hoy sino que todo se trata de cómo gestionar y que con la consideración del mal menor de lo que menos efectos perversos pueda tener porque por otro lado si nos ponemos exquisitos también admitiendo que sean todos ellos yihadistas y los traemos a nuestros sistemas judiciales con qué criterios se van a poder contar con Puebla son pruebas sólidas suficientes

Voz 0194 24:24 a enjuiciar los y condenarlos John más

Voz 17 24:26 sí se condenan finalmente con sistemas judiciales como nuestro de qué estamos hablando dentro de cinco seis siete años estarían nuevamente en la calle individuos que obviamente cabe pensar que con la experiencia acumulada y la rabia acumulada no iban a ser fácilmente reintegrables

Voz 0194 24:41 al contrario pueden ser radicalizado mucho más radicales

Voz 17 24:43 Estados cuando los programas de des radicalización que hasta ahora se han puesto en marcha ofrecen unas zonas de sombra muy preocupantes por lo tanto todo eso llevaría que no habría una solución del problema sino en todo caso a diferida al futuro ya digo a medio plazo no a largo plazo de un problema que se nos puede de hacer más complicado ganas de rehabilitación de los de los que Alá tienen tienen posibilidad de funciona eh desde luego hasta ahora son habas contadas las personas que han realmente podido ser consideradas plenamente reintegrados por lo tanto se genera muchas dudas en nuestros propios sistemas con todas las medidas que tienen legales normativas para intentar en el ámbito social y político y económico reintegre las personas el poder decir tenemos la fórmula mágica para poder resolverlo por lo tanto ni siquiera en ese caso estamos ante una solución son ya digo ideal ni mucho menos una de los

Voz 0194 25:34 los motivos por los que estamos hablando y se plantea esta situación es por la debilidad de edad es en qué situación se encuentra ahora

Voz 17 25:40 creo que en fin tenemos tantos antecedentes que no se vieran a pensar

Voz 0194 25:43 sí se había acabado que no se puede tropezar

Voz 17 25:46 Mas piedra en fin yo inevitablemente recuerda siempre la escena de El señor George Bush hijo disfrazado de piloto de combate en la ve en la cubierta de un portaviones diciendo misión cumplida ya hemos arreglado el problema en Afganistán en Irak y en todas partes y ahí están las consecuencias por tanto me parece exageradísima me parece fuera de lugar que alguien como en este caso diga que la derrota de Days ya está ahí no sabiendo distinguir entre el desmantelamiento de un sedo califato desmantelamiento que ya se produjo en el Afganistán dominado por los talibán y Al Qaeda en la en el norte de Nigeria con con Boko Haram en Somalia con Al Shabab para ver cómo esas criaturas se han reproducido el monstruo ya está ahí por donde una cosa es desmantelar el califato otra cosa es que da desaparezca otra cosa todavía más complicada que la amenaza del terrorismo yihadista también se eliminada por lo tanto se ha conseguido que no tengan control territorial pero ya han vuelto no estamos hablando de teoría estamos hablando de realidades han vuelto a una insurgencia en la que son todavía más experimentados de lo que ya era mi están atacando en zonas siguen localidades rurales fundamentalmente de de Irak y de Siria con esa intención de ir creando una masa crítica que vaya creando una situación de hecho que les permita luego volverá a las ciudades ya tienen unas ventajas enormes porque juegan con el descontento de la población juegan con que esa fluidez que les ha caracterizado durante Don cien pues les permite llevar a cabo una acción violenta y volver a dispersarse en un terreno que conoce muy bien por tanto desgraciadamente seguimos teniendo amenaza de edades para rato

Voz 0194 27:16 eh quiero aprovechar que estas aquí Jesús para terminar comentando otra crisis que se reactiva entre dos enemigos históricos como India de Pakistán nos vamos a otro a otro punto del planeta desde la mesa de producción Pablo Morán actualizamos los datos

Voz 1667 27:28 si dos enemigos históricos que son además potencias nucleares vamos a recordarlo y que tienen una prolongada disputa por la región de Cachemira el último brote serio de tensión entre ambos comenzó el pasado catorce de febrero con un atentado en la parte india de ese territorio de Cachemira un ataque en el que murieron cuarenta y dos policías Ike India replicó con un bombardeo en la parte de Pakistán ambos a partir de entonces se han enzarzado en una guerra de propaganda discuten para ver quién ha derribado más aviones del contrario el caso es que la tensión están aumento y hoy Naciones Unidas también la Unión Europea han llamado a a rebajar ese intercambio ese cruce de acusaciones entre estos dos enemigos

Voz 17 28:08 es que hay que hacer de este nuevo brote de tensión entre India y Pakistán claro la tentación es dejarse llevar por lo de más de lo mismo hemos trabajado sin visos lentos que por qué darle importancia este podría parecer otro cualquiera pero creo que hay elementos que nos deberían hacer pensar que la situación está en un delicadísimo equilibrio que se puede romper en cualquier momento en primer lugar el ataque producido con el coche bomba dentro del territorio controlado por India de la perdón Pakistán por India de la Cachemira en disputa es el más importante en los últimos treinta años con más de cuarenta soldados indios muertos El la entrada de cazas indios en territorio soberano paquistaní no en la Cachemira controlada por Pakistán sino en dentro del Estado paquistaní es la primera que se produce desde la guerra del año setenta y uno por lo tanto también

Voz 0194 28:53 decir es un Sarkozy salto cualitativo en la cesión

Voz 17 28:56 eso se le añade que estamos en vísperas electorales y que Narendra Modi necesita ahora mismo sacar pecho ante unas expectativas de voto que no son muy favorables para el partido Congreso podemos encontrar que quizá la tentación de sobreactuar en la respuesta por parte de India pueda llevar a alimentar un fuego que en un momento determinado puedes controlarse porque evidentemente el sustrato de inestabilidad que define esa competencia por la Cachemira entre India y Pakistán ya ha tenido como resultado del dos de las tres guerras que ha habido entre los dos países y que por lo tanto como digo no tanto por deseo de llegar a un nuevo enfrentamiento directo sino por no saber controlar las acciones y reacciones de uno y otro nos puede llevar a escenarios que sean distintos a los que ya hemos vivido otro

Voz 0194 29:37 es decir no quitamos ojo no quitamos lo Claudio seguimos seguimos vigilando Jesús muchísimas gracias a vosotros Álvaro gracias hasta mañana luego

Voz 19 30:09 va va a David Torres buenas noches Ángels a cambiar completamente de azul

Voz 0194 30:13 todo tiempo para la cara B os ha inaugurado Arco ya lo saben la feria de arte contemporáneo de Madrid ya hemos hablado aquí en la Ser de una de las polémicas con la que ha empezado la feria la obra de Santiago Serra ese Nino del Rey de cuatro metros y medio

Voz 1880 30:25 pero tú tres otra sí porque creo que si sigue siendo un asunto polémico son los grafitis la obra que Renfe ha llevado ARCO la obra

Voz 0194 30:33 más cara no porque así lo han llamado si es una

Voz 1880 30:36 puesta de un tren de Cercanías está todo lleno de pintadas lo que representa es el gasto público que se destina a la limpieza de trenes en la puerta el texto que acompaña dice esta puerta de tren es la obra más cara de Arco vale quince millones de euros y la hemos pagado entre todos debajo incluye invitamos a todos a la reflexión al diferenciar arte de barbarie el grafiti es un lujo que no nos podemos permitir Isaías Táboas que es el presidente de Renfe presentaba esta mañana si el proyecto este sur

Voz 0882 31:06 ejercicio de concienciación de concienciación social y ciudadana para que podamos conseguir con su ayuda llevar la idea practicar el los grafitis en los trenes tiene un coste importante para la sociedad es una puerta que hemos sacado de un tren normal por lo tanto no hemos tenido que inventar hemos cogido una muestra de todo el arte que se ha plasmado en los trenes y que debería haberse plasmado en otros espacios Hinault en los trenes

Voz 1880 31:43 así que ellos consideran que el grafiti es una barbarie claro lo que hoy queremos explicar es que es barbarie qué es arte urbano o que es vandalismo por encima de todo eso claro que es un grafiti pero

Voz 0194 31:54 como cada día lo primero el diccionario graffiti la palabra está incluir

Voz 1880 31:57 en el diccionario de la así está incluida indefinida como firma texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos sobre una pared ojo sobre una superficie resistente hijo con eso de generalmente sin autorización que yo creo lo más importante más cosas sobre el término consultando la Fundéu dice que el adaptador en al español de la voz italiana que es italiana grafiti es con una sola así que en español grafitis escribe tal cual con a Efe con una T por cierto que tampoco lleva tilde no es graffiti graffiti graffiti tal cual y aunque en italiano graffiti sirve para simular y parada plural aquí el singular el graffiti pero el plural grafitis osea no vemos varios graffiti en una pared sino vemos varios grafitis en una pared en cuanto al etimología graffiti tiene sus orígenes en la palabra griega Graf Fein que es de la que vienen otras palabras como por ejemplo grafía así que significa escribir

Voz 0194 32:50 quiénes fueron los primeros grafiteros de la historia míralo

Voz 1880 32:52 prehistoria no había que pedir autorización para pintar en lugar público no no faltaba eso

Voz 0194 32:57 las dicho generalmente sin autorización ay Aida

Voz 1880 32:59 no no sé yo diría que las pinturas rupestres por ejemplo en las cuevas de Altamira pues que son del Paleolítico esto podría ser grafitis no pero bueno el movimiento del que hoy hablamos nació en los años sesenta en Nueva York los primeros en Fitero sólo pintaban firmas estaban directamente además relacionados con la música hip hop y estos que ahora mismo vamos a escuchar son Task Force es un tema de mil novecientos noventa y nueve de su álbum de debut dice algo así como graffiti Jennings que es el título de ellos de estos grafiteros jóvenes habla la canción

Voz 20 33:30 siendo está ante una muy hondo en el detrás

Voz 0194 33:54 con sólo Durán ex galerista lleva muchos de los grafiteros españoles es la directora de duraron Light Gallery Consuelo muy buenas noches hoy mismo está montando para la feria urbanita y no que es esa feria

Voz 1973 34:06 exactamente pues mira Urban y que ese es una feria así estarán este año sacar se hablaba la tercera edición de la feria

Voz 21 34:14 haga al arte urbano y las si bien el arte emergente más se más actual y alternativo

Voz 0194 34:21 tú cómo definirías un grafiti más allá de la definición de la RAE que antes hemos contado

Voz 21 34:26 hombre yo creo que ahora mismo en graffiti tenemos que definirlo lo que nosotros entendemos por grafitis a lo largo de los años es cierto que empezó el graffiti si quieres la forma más purista eso afirma en más dicen los grafiteros y mensaje con una voluntad de estilo no es simplemente hacerse una pintada poner una firma sino que tiene que tener cada graffitero su propio estilo pero yo creo que ya eso es de lo que ahora entendemos por graffiti pues es lo que la lo que está citado en La Paz

Voz 1973 35:00 antes

Voz 21 35:01 entonces en un muro en una pared en una superficie urbana

Voz 1880 35:06 eh

Voz 21 35:08 entiendo por graffiti pero dónde está la frontera

Voz 0194 35:10 entre arte urbano y vandalismo antes escuchábamos al director de Renfe no la denuncia de los grafitis en los vagones de tren y lo que cuesta eso al erario público con limpiar los cuál es la frontera

Voz 21 35:21 Juan la frontera yo creo que lo tenemos que poner en el propio sentido común y saber dónde debes pintan incierta que el graffiti empieza es una transgresión cuando empieza el grafiti es una transgresión es pintar es donde está permitido pero como todo eso va va evolucionando a o los propios graffiteros grafiteros importantes con una categoría pues ellos ya van dejando de pintar en sitios pues todo lo que eso en público un edificio y con una casa en cualquier ciudad pues un cierre de un establecimiento un cristal de escaparate eso ahí es estamos hablando de vandalismo

Voz 0194 36:08 pero consuelo todo grafitero empieza pintando en algún sitio prohibido no

Voz 21 36:13 sí han empezado a pintan años en algún sitio prohibido pero también yo creo ahora Iker sitios que están prohibidos porque viendo perceptiva pero son barrios degradados

Voz 1880 36:26 ajá

Voz 21 36:28 estamos por la carretera iremos en vallas de que por la vía del tren no eso que está que está pintada vallas en las que las autopistas que pues sí hombre sí eso sí tiene una categoría au si eso llega llegar a estar permitido pues yo creo que se crearían zonas muy interesantes de urbano como está pasando en muchas ciudades europeas

Voz 1880 36:53 sí sí americanas

Voz 21 36:56 se está empezando a hacer es España porque ahora ya hemos visto en túneles por ejemplo que unen zonas de autopistas donde se han cargado el periodo túnel está pintado por grafiteros hay uno en la carretera A Coruña es que lo lo ha pintado ha intervenido Suso treinta y tres y entonces bueno pues yo creo que también se están dando cuenta de que es una forma de de de hacer espacio sagrado

Voz 0194 37:22 en entonces tomando estos ejemplos que estás poniendo ahora ya no tiene porqué ser efímero el arte de los grafiteros porque uno siempre piensa quedarte los grafiteros cause acaba cuando alguien lo limpia pero ya sí se está haciendo de esta manera ya no tiene porque ser efímero

Voz 21 37:35 bueno puede ser efímero porque esas esas construcciones también tienen una vida ahí entonces hace eso arriba y otra construcción se tira si también puede ser efímero pero hombre tiene ya ese concepto efectivamente efímero que va diarios no lo luego bueno pues hay muchos graffitis ahora se han convertido en patrimonio Dural pero grafitis que están en la calle y estamos eso lo estamos viendo pues con con lupa si con nosotros con otros artistas que sean protegido esos seres son grafitis porque tienen un mensaje bien y tienen una categoría artística Eden mensaje de de un lenguaje no iba a una expresión

Voz 0194 38:23 los los grafiteros que tú que tú llevas Consuelo viven del graffiti

Voz 21 38:28 eh ahí ellos ahora mismo han evolucionado ya arte que que no es graffiti pero también siguen pintando de siguen pintando en la calle dice siguen encargando pero ya trabaja

Voz 1880 38:44 mucho también por encargo dejamos de llamarles Gracia

Voz 0194 38:46 pero si les pasamos a llamar artistas urbanos sobre seguimos llamando de las dos maneras

Voz 21 38:51 yo creo que a ellos les gusta también me que se lo llame tras dos maneras se identifican mucho con el graffiti eso que además es una expresión que ellos necesitan muchas veces expresarse un muro y fíjate que al final el muro pues es una galería urbana donde puedes disfrutar de una expresión artística gratis son son artistas ir que no están buscando un beneficio económico cuando está trabajando muy bien la calle ya que que tienen es algo es algo especial en la mentalidad de la personalidad de un graffiti

Voz 0194 39:34 Consuelo muchísimas gracias

Voz 1973 39:36 saga gracias a Dios

Voz 22 39:40 para colarse en bailar en tu casa pues azules marrones verdes vidas en dar de los celestes damos

Voz 1880 39:56 te acuerdas de este tema ni Cullum bueno y Carlos Messi frante que es uno de nuestros referentes españoles del hip co hicieron esta mezcla del todo lo que no hiciste

Voz 10 40:11 uno de los han

Voz 0194 40:13 pistas que lleva Consuelo con la que hablábamos antes y que hoy está montando para urbanita

Voz 1880 40:17 sí queríamos saber la opinión de un artista no de alguien que se dedica profesionalmente a esto es firme ha dicho en cuanto a las pintadas de los trenes que hay que mirar las dos caras de la moneda

Voz 23 40:27 me parece que hay bastante demagogia dentro del tema porque los vagones de tren lo primero que no cuestan las cantidades que mencionan eso para empezar hay bastante negocio detrás de todo eso las empresas que proporcionan esos productos químicos que se puede hacer con otros perfectamente la limpieza infinitamente más barato Si bueno pues pues pero que al final hay que ver las dos caras de la moneda porque que haya unos descerebrados que estaban por ahí Nos aplicando violencia cosa que estoy totalmente en contra o determinadas acciones no quiere decir que también la parte los trenes naciera como una reivindicación de los barrios pobres para que llegaran los trenes pintados a los barrios ricos y bueno pues yo por ejemplo sí que pinte algún tren hace muchos años Isa consideraba como una especie de reto de conseguir pintarlo y aparte es tratamos de embellecer el vagón Hinault en metros ni con violencia en otros sitios trenes mercancías decrépito no sé es que hay mucha más

Voz 0194 41:23 de muchas formas de verlo como para embellecer

Voz 1880 41:26 el vagón del tren que habitualmente son muy feos porque no pinten las ventanas no las ventanas no porque luego no pueden porque lo podemos saber al exterior le he preguntado también es quería saber cómo se denominan ellos a ellos mismos no si se llaman artistas urbanos o se llaman grafiteros

Voz 23 41:39 yo soy muy contra las etiquetas porque al final como que todo el mundo tiene que hay que guardar de como nunca jovencito para que todo el mundo digamos vándalos de es el artista yo creo que la frontera está bastante desdibujada al lo primero que tú cuando empiezas pues pues pintas en sitios lo tiene bastante más complicado no igual vas algún sitio cómo estás abandonado o no sé qué pintas pues con un poquito de sentido común no poco a poco pues al final todo va evolucionando también te vas haciendo mayor IVAs entendiendo un poco pues pues el sentido de lo que estás haciendo no dices voy a pintar pero voy a tratar embellecer también un poco el el lugar no

Voz 13 42:18 vale

Voz 24 42:21 tío tío

Voz 0194 42:33 eso en este este tienen una etapa María

Voz 25 42:36 dos buenos moverse es que están esperando ver si se arrancaba añade

Voz 1880 42:38 perspectiva de allá

Voz 19 42:40 el velo

Voz 0194 42:44 eso estas son siete Notas siete Colores

Voz 19 42:46 este es otro de los grupos del principio

Voz 1880 42:49 la escena hip hop aquí en España ellos eran catalanes del Prat de Llobregat nacieron en el noventa y tres y este era uno de sus exitazo desde el noventa y siete con esos ojitos

Voz 0194 43:00 edad

Voz 19 43:02 esto

Voz 0194 43:04 os hablábamos me hablabas esta tarde de una iniciativa en Zamora que sí

Voz 1880 43:07 llaman no pintan nada que si es un proyecto que coordina vea a barrio allí mismo en Zamora con chavales vea es graduada en arquitectura y ahora mismo está haciendo un Máster de Gestión del Patrimonio Salamanca bueno pues ella nos va a contar qué es exactamente no pintan nada

Voz 1973 43:21 no pinta nada es un programa de educación patrimonial que nace de la necesidad de concienciar e sobre el vandalismo que está afectando todo nuestro Casco Histórico hallando estos valores que pueden tener los bienes patrimoniales como nuestras iglesias digno estas murallas estas enmiendas de de pintadas de esvásticas de mogollón de daños que están causando la piedra y que lo que hacen es destrozar nuestro patrimonio

Voz 1880 43:45 claro porque destrozara el patrimonio es una cosa Iker embellecer lo como decías decir eso es otra cosa claro para tampoco estaba muy clara esa línea que separaba el vandalismo de El arte pero bueno vea lo tiene clarísimo

Voz 1973 43:56 pues nosotros el vandalismo vemos cuando no se están pintando la piedra de nuestras iglesias que es una piedra arenisca que cuando iba a intentar limpiarlo en lo que vas a hacer es destrozar la cuando afectan sobre el patrimonio sin embargo el arte urbano Square no tenemos elementos de de nuestro Casco Histórico que no tienen ningún interés y de repente de metemos un mural independientemente si es bonito o es feo y adquieren una una importancia muy significativa en el casco histórico la otra diferencia que tenemos entre Artur Bone vandalismo es que esté autorizado en el caso de que no está autorizado automáticamente pasa a ser vandalismo sí sea autorizado automáticamente es arte urbano

Voz 1880 44:33 no

Voz 19 44:44 el cine nos ha traído buenas pelis de grafiteros

Voz 1880 44:47 este tema que escuchamos por ejemplo pertenece a la banda sonora de American graffiti es Buddy Holly con su my baby y American graffiti es una película de ellos Lucas del setenta y tres estos son un grupo de chavales que pasan la última noche de verano de su juventud no luego cada uno se tiene que ir a estudiar a trabajar hacer lo que sea pero bueno para aprender de grafitis una peli española de mil novecientos noventa el directores Pascual Cervera se titula mi firma en las paredes y esta película es una mezcla entre documental y ficción en la parte del documental nos presenta a nuestro primer grafitero del seguro que te acuerdas es Juan Carlos Argüello por ese nombre no recordamos

Voz 26 45:25 pero si si te digo que es muelle tenía

Voz 27 45:29 el estilo de un logotipo publicitario incluso la R de la marca registrada pero en el mercado ningún producto se llamaba Mueller entonces la palabra comenzó a multiplicarse en cientos miles de palabras distintas serpenteante porque los muros de cada barrio supimos que eran firmes la prensa habló de jóvenes empeñados en una loca carrera por ver quién firmaba más bien Massey pues que que mamas en más sitios era

Voz 1880 46:02 oye él apareció pues sobre los años ochenta

Voz 27 46:05 el primero de ellos en un personaje popular para unos un gamberro que ensuciar las paredes para muchos jóvenes una especie de héroe enmascarado en su anonimato

Voz 26 46:21 ese era muy lleva animan la otra parte del del

Voz 1880 46:24 documental estamos hablando de las paredes pues una parte que no se hablaba de muelle y del movimiento aquí en España

Voz 14 46:29 la otra parte del documental no argumental es ficción

Voz 1880 46:32 son tres chavales tres adolescentes de Aluche de un barrio de Madrid del sur de Madrid y uno de ellos es Daniel Guzmán el actor a los que a estos chavales les gustaría ser grafiteros de mayores no aquí en esta escena que ahora mismo vamos a escuchar justo están viendo pasar un tren con grafitis El paso nada

Voz 19 46:54 debí Alaska

Voz 1880 46:55 que va

Voz 19 46:58 la segunda recomendación pues la película sobre

Voz 1880 47:00 el gran Chi Exit through the gift shop que también la dirigió El harán si ya lo trajimos un día que aclare si te acuerdas a partir de ahora

Voz 0194 47:08 de aquel cuadro que se otro destruyó no si exactamente al primero

Voz 1880 47:10 pie de la peli sale el que parece ser que es él con la voz distorsionada además con una con una capucha puesta para que no se le vea

Voz 28 47:19 según mes estuvo a permanezca vivo es entonces tendrá novedad se hizo mes Camaño papá eh

Voz 1880 47:37 y creo que aquel día Ángels también ya hablamos de que se cree que van si es el cantante de Mas y Santa contábamos y porque a Gul diques o otro rapero le escucharon decir que Rover se empezó a hablar de Robert cuando realmente quería referirse eran sitio la Patón Land Rover de navajas el cantante de más If ataque que ha es que además nación visto hace cincuenta y dos años es artista vista cantante compositor sí que pega todo cuadro madro bastante ya Labastida algún tema más de hip hop bueno pues decíamos antes que graffiti grafiti hip van unidos cómodos expresiones artísticas más o menos de lo mismo no de todo lo que hay en la calle pero por un lado pintura o por otro lado en la música ya hay una mujer que es Mala Rodríguez realmente es más del mundo del rap o ahora mismo en el que fue otra de las banderas en España del movimiento he dicho fue pero bueno el año pasado sacó otro disco con el tengo un trato ella lo peto

Voz 30 48:33 también también

Voz 1880 48:44 Ivonne llenos vamos ahora pues hoy nos vamos con la Juani de Facto Delafé y Las Flores Azules qué acuerdas de la película de ellos mandan me acuerdo es preciosa Bigas Luna en Yo soy la Juani realmente no hablaba específicamente de los grafitis no pero sí lo hacía de ese mundo era un retrato generacional la a Verónica Echegui por cierto de cogido esta esta canción de la banda sonora de la peli pero también la banda sonora aparecía La Mala Rodríguez

Voz 19 49:31 hasta mañana Sara hasta mañana

Voz 31 49:42 pasa hacia el cielo los hombres fijos son las terrazas por la falta invitan ni la más guapa es la más bonita en la Iglesia relata ente tu fragancia en las nubes tan pobres todos los comités cobertura por la crías

Voz 2 50:20 hora veinticinco