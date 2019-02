Hora 25 (27/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 a tal cual

Voz 0194 00:37 de una enorme intensidad política y en la que han confluido todos los elementos que han marcado la legislatura que se aborta última sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña muy presente sobre todo en las acusaciones de Pablo Casado al presidente del Gobierno Cataluña también en el Supremo donde en el juicio del virus es hoy se ha aparecido el pasado Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría Cristo cuál Montoro es la fotografía completa de lo que es este país en el final de una legislatura tan extraña como desquiciada los políticos independentistas en el banquillo quién estaba al frente del Gobierno en esos días convulsos declarando como testigos en el Congreso de los Diputados elevando el tono y en bruto haciendo el debate político los aspirantes el debate en la sesión de control en el Congreso han vuelto a dejar en evidencia la la única estrategia del Partido Popular de Pablo Casado la crispación y la mentira utiliza la cámara como aspersores de falsedades tan ridículas como evidentes desde el principio acusando a Sánchez de no haber sido elegido por los ciudadanos hasta el final acusándole de pactar con los independentistas de conceder indultos a acusados que ni siquiera han sido de nada y todo esto pasando por atribuirse la ley de violencia de género debe estar seguro Pablo Casado de que esta estrategia le llevará a la victoria ignorando primero la capacidad intelectual de los ciudadanos y segundo la capacidad de la prensa responsable dispuesta a desmontar sus mentiras las veces que sea necesario pero hay algo más la excitación de Casado alta el papel moderado de Pedro Sánchez de quién dice el líder del PP que está fuera de la Constitución el efecto de esta sobreactuación lo veremos en las urnas el veintiocho de abril pero de momento le permite a Sánchez presentarse como un líder más sólido y moderado lo cual señala también a Ciudadanos que ha decidido no pactar con él con Sánchez pero estará abierto a pactos con el PP de Casado optando por la crispación por la mentira

Voz 1487 02:25 es Barcelona

Voz 0194 02:28 se sientan en la mesa de análisis de Hora Veinticinco y más tarde de lo habitual Miguel Ángel Aguilar muy buenas noches Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Javier de Lucas buenas noches venga pues vamos ya con todo este miércoles tiene por encima de las demás una imagen y un sonido el presidente del Gobierno declarando como testigo en el Supremo durante el juicio el proceso

Voz 1487 02:48 eso todos vamos a reanudar

Voz 6 02:51 por la fase del examen de los testigos llame por favor al señor Rajoy don Mariano Rajoy Mariano Rajoy Brey sesenta y tres año registrador de la propiedad causando

Voz 8 03:03 no

Voz 1071 03:05 casado el estado civil si no su sucesor yo pasión papeles al principio más tenso y luego con los que estos que se le escaparon tantas tardes en su escaño del Congreso Rajoy ha ido a sentarse en la mesa donde antes habían declarado Tardà y más si Sáenz de Santamaría allí ha defendido que durante el proceso se vivió un escenario de excepcionalidad ha dicho que necesite de la la acción del ciento cincuenta Gil Sastre buenas noches buenas noches Barceló era más de las cuatro de la tarde cuando el Supremo ha empezado a tomarle declaración el testigo y casi las seis cuando para acabar una de las defensas le mostraba imágenes de las cargas no han puesto imágenes de la concentración que hubo frente al Departamento Economía que se han visto otras cornadas en este mismo juicio sino de las que se produjeron el día uno de octubre a partir de ahí Rajoy ha hecho la reflexión que sí

Voz 1487 03:47 la responsabilidad de los dirigentes políticos estén evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí desgraciadamente si se hubiese actuado cumpliendo la ley sino se pretendiera violentar la no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen suelo solamente muchísimo todas estas imágenes como todos ustedes pueden entender no me gusta pero no me gustan ni estas ni otros por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes

Voz 0194 04:27 con estas últimas frases de Rajoy esta buena parte de su mensaje de esta tarde en el juicio del Supremo donde ha hablado de una situación de acoso en Cataluña Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 04:36 qué tal noches asegura Rajoy que él no dice

Voz 0194 04:39 seño el dispositivo policial del uno de octubre incide en que todos los políticos catalanes sabían que él no iba a negociar la soberanía así que ellos son los responsables del punto al que se ha llegado por el que se produce este juicio

Voz 0055 04:52 y ese es el resumen concretó de todas y cada una de las frases y de los argumentos que ha desplegado Mariano Rajoy a lo largo de casi dos horas desde el principio ha querido dejar claro que él no negoció con nadie que él se sentó en la mesa con todos los dirigentes de la Generalitat que quisieron hablar con él ha hablado por ejemplo de reuniones con el ex president Artur Mas también con el ex president Carles Puigdemont ha dicho que en cualquier caso nunca siempre cerró la puerta más bien a poder negociar los términos de un referéndum porque dice a ningún presidente del Gobierno se le ocurriría negociar un referéndum para liquidar la Constitución

Voz 1487 05:23 realmente a veces resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del Gobierno de cómo se liquida la Constitución del país de la que esa persona el presidente del Gobierno

Voz 0873 05:36 ya ha sido bastante explícito también diciendo

Voz 0055 05:38 lo que todos sabían que mientras Mariano Rajoy fuese presidente del Gobierno hablando ese mismo en tercera persona esto nunca iba a suceder se han enzarzado bastante Mariano Rajoy y las defensas de los acusados que habían momentos incluso en los que parecía que estábamos asistiendo al interrogatorio de un imputado vedad interrogatorio de de un testigo sobre el uno de octubre ha dicho eso que hemos escuchado sobre el Ascar las ha dicho que las lamenta pero que en ningún caso fueron culpa suya o del Ejecutivo central o de las fuerzas de seguridad estado de la Policía y la Guardia Civil ha responsabilizado en todo momento a los imputados en la Generalitat de Cataluña de haber impulsado ese referéndum sabiendo lo que podía pasar ciñéndose en definitiva a las tesis de la Fiscalía ya he dicho una cosa que hemos visto como al abogado de Joaquim Forn pues el empezaban a brillar los ojos porque ha dicho que él era presidente del Gobierno y que antes había sido por ejemplo en otras legislaturas ministro de interior y que él no estaba al tanto no estaba encima de los dispositivos policial

Voz 9 06:31 es que yo jamás

Voz 1487 06:34 he tomado ninguna decisión sobre ningún dispositivo policial jamás he sido ministro del Interior más de dos años en en nuestro país y en la que son decisiones que competen pues a quiénes están al frente de los operativos ellos son los que saben los riesgos que hay

Voz 0055 06:51 he mencionado a Xavier Melero al abogado de Joaquim Forn porque el exconseller de Interior el gobernante Carlas pues Domon se investigan otras cosas qué tipo de dispositivo hizo para el día del uno de octubre de referéndum ilegal otro de los puntos principales y que no destacan con mucha fuerza en el Tribunal Supremo es el del estado de sitio porque Mariano Rajoy ha tenido que contestar a preguntas de la acusación popular del partido ultraderechista Vox si las medidas complementaron con el ciento cincuenta y cinco en definitiva de forma velada fueron demasiado blandas y él ha defendido que no se le ocurrió como ha propuesto Vox en esta en esta comparecencia no se le ocurrió en ningún momento ponen encima de la mesa el estado de sitio porque dice Se trataba de devolver la normalidad a Cataluña no de vulnerar los derechos de los ciudadanos catalanes

Voz 1487 07:33 porque los estados decepción de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar y de hecho afectan a derechos individuales de las personas y creíamos que la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no afectaba de la misma manera se trataba simplemente de cesaron Gobierno pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones

Voz 0055 07:53 ha sido un interrogatorio Agnes que en ocasiones ha recordado a cuando Mariano Rajoy ese sentó en el banquillo como testigo en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel porque ha habido muchos enganchones con algunas de las defensas como sucedió entonces el presidente del tribunal que en ese caso a Ángel Hurtado pues ahora es Manuel Marchena ha cortado muchísimas veces tanto las acusaciones como las defensas pidiéndoles que no intenten que la respuesta es de Mariano Rajoy se ajusten a las tesis que intentan demostrar

Voz 1071 08:18 vamos con uno de esos pasajes precisamente que nos ha recordado aquella imagen de Rajoy en la presidencia al Gobierno a media tarde el abogado Jordi Pina hacía girar el interrogatorio sobre una persona en particular preguntaba por lehendakari Iñigo Urkullu y el papel que jugó antes de que pudiese declararse la independencia

Voz 1487 08:34 a usted le consta que el lehendakari señor Urkullu intentó intermediaron mediar entre el Gobierno de la Generalitat y usted mismo pero en aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo a todos les dije exactamente lo mismo in a mucha gente político sino políticos los atendía a todos el señor Rajoy lo misma sencillo yo le he preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu que ex lehendakari le pregunto el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto es leer sólo le pregunto esto porque mire ante la entiendo yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido e intermediar en los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero mensaje permita ver también el señor eso ya eso lo que la pregunta

Voz 10 09:23 el señor letrado que abra esta era fundamental para hacerle la

Voz 1487 09:27 a última usted personalmente atendió al señor cuyo les la pregunta la preciso en estos términos y es muy importante para mí porque me alegra por la mañana bien el señor Urkullu pues no sé usted está bajo juramento el jueves no sé si ver pues desde luego ya puestos a tal también me llamó el señor Ortuzar quizá normalmente haya hablado con el Señor Señor Rajoy yo le pregunto a usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España a mí nadie me demandó Inter vamos a ver señor Pina yo estoy seguro de haber oído que sí

Voz 11 10:02 atendió personalmente al señor Urkullu porque atiende personalmente a todo el mundo

Voz 1487 10:07 bien personalmente eso es lo que yo le he escuchado eso fuera mentado el desarraigo eh señor señor Rajoy era recinto volvían a mí me llamó mucha gente pero quedémonos con lo sustancial todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto y además lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año dos mil doce si bien no se preocupe señor Urkullu gracias

Voz 0194 10:33 bueno nos preguntábamos por qué importa tanto Urkullu esa palabra que ha aparecido en el interrogatorio la mediación Javier Alvarez cuéntanos buenas noches

Voz 0689 10:41 buenas noches pues yo diría Angels que es la importancia de llamarte Urkullu porque ha triunfado todavía sin declarar mañana

Voz 1487 10:47 desde luego la expectación está puesta

Voz 0689 10:49 en cuando el lendakari se siente responda a las preguntas es importante porque Rajoy ha pasado algunos momentos de ofuscación con una evidente falta de control sobre las respuestas que tenía quedar casi la lía en algún momento porque ha dicho que contaba lo mismo que era testigo en referencia a Soraya que había declarado a sólo unos minutos como sabe y los testigos no supo elenco

Voz 0873 11:07 a hablar entre hablar entre ellos se le ha preguntado

Voz 0689 11:09 con quién sabía reunido ya lo hemos escuchado decir que por teléfono antes de aplicar el ciento cincuenta por ciento pero la pregunta desde luego era muy directa y muy sabía muy bien intencionada porque la idea de que todo el mundo intentó Ossa intentó tener un una persona con la que negociar una persona con la que dialogar este papel de negociador de negocio de de de intermediario podría haber sido perfectamente el de Urkullu y yo creo que Rajoy le incomodó la pregunta le incomodó la dirección de la pregunta por eso al principio no recordaba luego recordó vagamente luego sentenció que el hablaba con todo el mundo incluso con orgullo pero si os habéis fijado a preguntas ya directivas

Voz 0194 11:45 se del presidente de la sala por tanto la Pérez

Voz 0689 11:48 si sale que no iba a negociar ni la ley y la Constitución española es lo que él tenía metido la cabeza veremos a ver mañana Urkullu por donde sale

Voz 1071 11:55 los pasajes de hoy en el juicio que ha habido muchos Francesc Homs que ejerce como abogado le ha sacado a Rajoy su frase de que el referéndum no iba a costar ni un euro

Voz 1295 12:03 creo que es porque usted dijo a que no costea no costó ni un céntimo al erario público en sede parlamentaria yo no entiendo Si una cosa y la contraria pueden ser coherente aunque mantiene supongo que en sede parlamentaria no recuerdo exactamente cuándo fue la intervención pero

Voz 1487 12:17 sí dice usted que lo he dicho lo he dicho fíjese pero

Voz 0194 12:23 Rajoy en estado puro si usted dice que lo he dicho lo he dicho antes de Rajoy a las doce y media comparecía la que fue su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 9 12:30 eso su nombre y apellidos por favor Soraya Sáenz de Santamaría Anton

Voz 12 12:35 es la edad

Voz 9 12:37 estado civil profesión cuarenta y siete años casada abogado consejero de Estado

Voz 7 12:43 eh

Voz 1071 12:47 Santamaría abogada del Estado ella misma lo recordaba hablado de incidentes violentos en octubre catalán Celaá visto cómoda durante las preguntas del fiscal los momentos más tensos sin embargo los ha vivido con los abogados de los acusados uno de ellos han llegado a entender que estaba siendo renuente porque salía con frases políticas a la pregunta de si envió a la policía a Cataluña para ayudar a los Mossos o en cambio para suscitar

Voz 13 13:08 mirlos el artículo del Código Penal cuyo número no recuerdo que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formula

Voz 11 13:16 ante la pregunta que quiere usted formular y que considera que no ha contestado la testigo cuáles pensaban se come

Voz 13 13:23 viajaban en la Policía de la Generalitat enviaron contingentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en apoyo o edad

Voz 9 13:30 en sustitución ni participen ni diseñe ese dispositivo policial en distintos a capacidad para decir cuántos son necesarios

Voz 1071 13:37 las declaraciones que luego repetiría al menos ese sentido el propio Mariano Rajoy en fin en ocasiones en el proceso judicial han aparecido frases políticas propias de políticos hasta el punto de que Marchena ya casi al final se ha visto obligado a intervenir de nuevo para que todos tuvieran clara cuál es la diferencia de que va juez

Voz 11 13:55 usted está haciendo un reproche sobre los términos políticos del debate tal y como usted lo quiere lo quiere conducir estamos en un proceso penal usted antes ha reprochado la testigo probablemente con razón que esto es un proceso penal pues eso mismo lo tengo yo que decir ahora esto es un proceso penal estamos enjuiciado unos

Voz 0194 14:14 el caso frases que ha sido ese asunto el que ha centrado las preguntas de los abogados por donde han intentado que la ex vicepresidenta se contradijeron por el dispositivo policial formado entre otros por el famoso barco Piolín del que ya he dicho que supo por lo que vio en los medios

Voz 0055 14:28 nos han apretado los abogados de las defensas años intentando pillar en un renuncio a la ex vicepresidenta del Gobierno con respecto por ejemplo al barco al violín al barco en el que se alojaron los seis mil agentes que que fueron a Cataluña a la jornada del uno de octubre porque ella en un primer momento ha defendido que esa bueno ese movimiento empezó yo cuando vieron el resultado de la jornada del veinte de septiembre sólo es ese o esos en la operación han Ubis seguiría de economía y que fue entonces cuando decidieron ya que había que empezar a enviar agentes a a Cataluña sobre todo de cara al uno de octubre así uno de los abogados que ya recordado ya sea un abogado que se lo sabe bien es Jordi Pina es el abogado de Jordi Turull que fue el Territori y por tanto hay que controlaba al puerto de Palamós en que le ha explicado que ellos pidieron el amarre del barco un día antes hizo Santamaría ha salido al paso diciendo que bueno que tienen que ser previsores y que por eso lo reservaron lo lo pidieron con unos días de antelación es de Santamaría comparecía aquí como una de las máximas responsables de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco declaración está claro que que bueno que ha marcado el camino a Mariano Rajoy porque en primer lugar será preguntado que qué reuniones mantuvo con la Generalitat ella ha explicado que entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete se reunió tres veces con Oriol Junqueras con el vicepresident de la Generalitat en ese momento y que en cuanto sacaba el tema del referéndum ilegal que tenían pensado hacer que querían que fuera apartado con está todo ello ha dejado muy claro que no había nada de lo que hablar

Voz 0873 15:53 una serie de peticiones de la general

Voz 9 15:55 en Cataluña una de ellas será el referéndum en ese punto nunca quise entrar porque no es disposición del Gobierno sino de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español abordar esa cuestión es dije eso de que sobre ese tema no tenía nada que hablar ni que abordar

Voz 0055 16:12 eso como Mariano Rajoy lo ha repetido hasta la saciedad hoy también venía a responder por eso que se vino a bautizar en política como en la operación diálogo es bueno es esa intención de Soraya Sáenz Santamaría en su momento de dialogar con los agentes políticos catalanes la propia Soraya Sáenz Santamaría venir

Voz 0866 16:28 a desmontar esa operación diálogo

Voz 0055 16:30 ha explicado que ya habló con Ciudadanos hablo con el PSC habló también con el Partido Popular habló con miembros de la sociedad civil pero que en ningún momento ha mencionado que se sentarse en la mesa con pues pues sólo con la Generalitat de Cataluña más allá de la relación que tiene que mantener con Junquera es como homólogos dentro cada uno de su Ejecutivo in Nico tampoco por ejemplo con el president de la de la Generalitat la ex vicepresidenta ha hablado de la violencia ha dicho que hubo violencia en Cataluña ciñéndose también por tanto igual que Mariano Rajoy a las tesis de la de la Fiscalía irían preguntado y esto también ha sido importante le he preguntado por la declaración unilateral de independencia sí considera sí considero que tenía efectos jurídicos y consideró que por tanto había que salir al paso ella he dicho que claro que sí que por eso activan al ciento cincuenta y cinco

Voz 1487 17:14 ustedes creyeron que la declaración de independencia primero suspendida el veintisiete de octubre era una declaración meramente simbólica

Voz 9 17:23 no por eso aplicamos el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0055 17:26 y en todo momento Angels ha querido dejar claro que si los independentistas y los partidos independentistas querían promover un referéndum lo que tenían que hacer era también promover un cambio en la en la Constitución no lo hicieron ha dicho pues está en el banquillo

Voz 0194 17:41 las pozas esta mañana hasta luego lo todos los delitos

Voz 1071 17:43 los que se están investigados a la sedición la rebelión también está la malversación y de ahí que fuera tan importante la declaración luego de Cristóbal Montoro el ex ministra de Hacienda que ha admitido que no se puede descartar ha dicho él que se destinan fondos públicos al uno de octubre a pesar de que la Generalitat hubiera las cuentas intervenidas entre unidas por él por su departamento sostienen motero que si su ministerio veía irregularidades lo que hacía era denunciarlo

Voz 0447 18:05 son denuncias relativas a actividades como predecía de diploma denuncias la de en relación con publicidad institucional son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del uno de octubre son denuncias de este tipo

Voz 7 18:22 eh

Voz 0646 18:26 Cristóbal Montoro ha seguido la sesión que había empezado antes con Joan Tardá

Voz 0689 18:31 venga va

Voz 1487 18:32 a las preguntas Vox mire vamos a no empezamos bien amor bien mire de entrada cuando yo le preguntaba o la generales

Voz 11 18:42 no sé si usted me dice que quiere hablar en catalán pues pero hemos lo necesario decidimos lo necesario

Voz 1487 18:49 Sky escandalizada indignada además las palabras fueron practicadas por el señor Sánchez a raíz de los actos vandálicos que avergüenza en una democracia de el día uno de octubre

Voz 11 19:03 después de Artur Mas se ha dado una imagen curiosa aquí porque más ser interrogado porque fue su consejero mano derecha Francesc Camps presentó bajo su mandato el Libro Blanco efectivamente se presentó

Voz 0194 19:16 fíjate iba la posición de más porque a pesar de que reconoce que no se pararon las máquinas una vez que se rompió el diálogo con el Gobierno reconocido que él pidió a Puigdemont que fuera a elecciones

Voz 1487 19:25 todas las vías de acuerdo posibles si alguna era posible

Voz 0255 19:29 también es verdad que el mandato era muy claro y que por tanto ante la imposibilidad de dialogar no se decidió parar máquinas eso también es verdad

Voz 0194 19:39 Nos quedan algunos apuntes sobre la sesión de hoy en el juicio antes de la tertulia Álvarez por ejemplo hoy era el día en que se estrenaba Vox como acusación popular porque hasta ahora los acusados ya saben que se han negado a responder a sus preguntas y la duda estaba en común en este momento de precampaña como iban a utilizar que utilización haría el partido de ultraderecha de este foro

Voz 1487 19:57 sí

Voz 0689 19:58 pues por fin es verdad Ángels estrés no Vox ha sido

Voz 0055 20:01 por qué propuso como testigos a Rajoy a Santamaría

Voz 0689 20:04 tiene derecho a preguntar el primero ya que les respondan si y por eso la primera pregunta fue casi interrumpida por el presidente porque Joan Tardà decía que no iba a contestar iba a contestar en catalán bueno esto e hice dio un respingo para atrás a los señores de voz pero arrancar

Voz 1487 20:19 no y arrancar un buscando el interés en defender

Voz 0689 20:21 el referéndum que este referéndum buscaba romper España ha hecho preguntas muy incómodas a los que le interesaba preguntas que sin duda valdrán para su alegato final evidentemente para su campaña electoral pero en ningún caso de satisfacción para el tribunal el estreno de Vox ha sido satisfactorio no sólo porque ha traído la política al juicio algo que quería sino porque las elucubraciones políticas que va a utilizar les servirán para los alegatos finales in

Voz 0873 20:48 para también para dejar claro que el presidente del tributo

Voz 0689 20:50 al no iba a dejar claro que se siguieran tolerando estos desplantes con nadie ni siquiera con Vox

Voz 14 20:57 vamos a ver le ha propuesto la acusación popular como

Voz 1487 21:00 el testigo en consecuencia tiene usted que responder a las preguntas que les formulen acusación y me permite Señoría yo me negaré ha contestado que sí que pueden no bueno pues es no contestar las preguntas que me haga no escucha escucha me escúchame

Voz 0689 21:19 hasta ahí podíamos llegar Marchena que ha tenido protagonismo durante todas las sesiones ha parado cuatro minutos

Voz 0194 21:25 ha consultado con el resto de magistrados

Voz 0689 21:27 es que han provocado dos diputados de la CUP dos diputado Antonio Baños que se han negado a contestar a las preguntas de Boix les ha valido de momento dos mil quinientos euros de multa cada uno por negarse a declarar algo que no pueden hacer los testigos esto sí son testigos renuentes los jueces advierten además que deducirá testimonio de su actuación si por un delito de desobediencia si no en cinco días no se deciden a volver a declarar ir este desplante que ha sido don considerado no tolerable por parte del Tribunal les ha costado la primera multa a la que podrían seguir varias y Vox sigue haciendo las preguntas que hace pero con todo el derecho el mundo aserrados

Voz 0194 22:08 gracias Javier mañana esta mañana dentro de la sala viendo la declaración de Mariano Rajoy hoy estaba nuestro compañero Severino Donate ve buenas noches buenas noches hemos pedido una fotografía el viernes aras alguna fotografía más amplia una una pintura un collage pero hay una fotografía de todo aquello que no aparece en el tiro de cámara vamos a lo poco importante

Voz 0646 22:28 Mariano Rajoy entra con pasos largos los brazos bailando hacia adelante y hacia atrás y un gesto en la boca una contracción de la adiós que no es una sonrisa las autoridades la prensa familiares y público no sentamos dos escalones por debajo de los imputados y testigos del Rajoy sentado solo vemos

Voz 0866 22:46 la calva en la coronilla su cuello un poco encogido sobre las

Voz 0646 22:49 a las cargadas el lado izquierdo de la cara si la realidad incompleta pero la música de su voz las inflexiones los titubeos y los golpes al aire del dedo índice de su mano derecha nos remiten al

Voz 0055 23:02 a Rajoy presidente hoy

Voz 0646 23:04 hemos escuchado se ha estrenado la acusación ejercida por Vox el abogado Ortega Smith siempre tienen los labios aprietos las cejas reconoce entradas intenso

Voz 1071 23:14 a ratos inclinada a la cabeza sobre su compra

Voz 0646 23:17 quiero tapando los labios con las manos como un futbolista de los imputados cuatro han solicitado y recibido permiso para sentarse detrás de sus defensas Forcadell basa Romeva y el ex vicepresidente Junqueras que ha convertido el sillón que queda a su derecha en una mesa de oficina repleto de documentos y una botella de agua que alcanza de cuando en cuando para aliviar una todos pequeña intermitente el juez Marchena sepas al interrogatorio interrumpiendo ir reconduciendo a testigos y abogados amable profesoral cuando calla la mano izquierda se eleva a la barba y sube y baja desde la sombra del bigote a la nuez que que aporta esto nada los sumamos a la colección de gestos que no sabemos qué quieren decir

Voz 0194 24:01 ni si tienen algo que decir

Voz 0646 24:03 la sala está llena de público pero hace frío trío de Iglesia ahí luz de Iglesia rever veros de Iglesia huele a nada conforme pasan las horas la concentración del visitante tiende a languidecer la vista se llena de manchas grises las caras según vuelven amarillas pero estábamos con Mariano Rajoy que contesta la última pregunta sea voto a la chaqueta recoge el DNI se despide de los magistrados con un golpe de barbilla casi militar tenga cuidado con los escalones le dice Marchena se va serio algo confuso y sin mirar a nadie ve el viernes retrato completo hasta luego muchas gracias

Voz 0194 24:42 venga pues abrimos tertulia abrimos análisis sobretodo centrado en estas dos intervenciones como testigos del presidente del Gobierno Mariano Rajoy de Soraya Sáenz de Santamaría Miguel Ángel qué te han parecido a ti qué te ha parecido la sesión de juicio

Voz 1722 24:56 bueno me han parecido que confirma

Voz 1551 25:00 digamos la la autoridad con la que está llevando a usted dirigiendo los interrogatorios y todo lo demás el el presidente de la Sala Marchena lo cual en fin me parece muy importante me parece que que es que ha sabido poner a cada uno en su sitio me parece que ha hecho prevalecer lo que es digamos

Voz 15 25:28 la a qué se dedica

Voz 1551 25:30 esto es lo ha repetido muchas veces que es un proceso penal

Voz 0194 25:35 que se está juzgando resulta juzgando

Voz 1551 25:38 que no ha aceptado las Martín al esta decisión lo usted no Gara pues algún guardia es decir aquí tiene usted esa obligación legal está en el Código usted tiene que declarar imaginó pues reducirá el tanto de culpa y bueno y ha sido también ha ejercido autoridad también sobre los testigos sobre los otros testigos sobre los testigos digamos y del Gobierno oí te hizo lo demás osea que que eso eso es el resumen que yo haría ese ese Se esperaba con mucho interés porque es absolutamente excepcional ver a un presidente del Gobierno en una sala de una audiencia en una vista pública declarando o la vicepresidenta o al ministro en el ministro de Hacienda o lo que fuere pero y todo eso se ha producido digamos conforme marca la ley y conforme India digamos con modulado yo creo que con con grandísimo acierto por el presidente de la sala

Voz 0194 26:47 en qué te ha parecido Emilio

Voz 0554 26:49 yo me permite que sea un poco indisciplinado ignoraron no sea muy muy ajustada lo que te preguntan porque a mí me gustaría destacar de las intervenciones de hoy una del señor Mas cuando ha dicho textualmente roto el diálogo con el Gobierno sedición Opar o sea que hubo diálogo lo digo porque durante mucho tiempo hemos oido el reproche al Gobierno anterior de que no dialogó

Voz 0194 27:15 E incluso habido elepé el episodio de de de Urkullu de mediado de Urkullu

Voz 0554 27:19 no usted señora Sáenz de Santamaría ha dicho que recibió tres veces habló tres veces con quieras Rajoy habló por lo menos una vez con más otra compuso es decir que sea hablado con ellos qué ocurre que cuando te planteaban un asunto sobre el que el presidente del Gobierno ni las Cortes Generales tienen competencia pues el el diálogo se acababa por lo tanto yo no puedo aceptar el contrapunto de que era antes

Voz 15 27:48 pero Gobierno no negociaba o no dialogar no dialogada no negocia no dialogada

Voz 0554 27:51 a este Gobierno que tenemos ahora sí dialoga no digo como critica este Gobierno sino como una puntualizan

Voz 0194 27:56 críticas el hace el Partido Popular ahora el popular de

Voz 0554 27:59 pero yo no no John porque el el el Gobierno actual lo que ha hecho ha sido tener contactos con ellos entre otra cosa porque quería alargar la poesía eso contacto porque dependía su supervivencia política de que los separatistas catalanes retiene el apoyo como ha ocurrido con la votación del del presupuesto la prueba es que solamente aguantó el Gobierno escasamente ocho meses no pero al final el punto de conclusión ha sido el mismo en de ustedes me plantearon entre los veintiún puntos una serie de ellos es la la la la autodeterminación y el referente a que yo no puedo aceptar Le digo exactamente lo mismo que lo dijo el señor Rajoy yo eso no puedo negociarlo porque la ley no me da competencia para hacerlo

Voz 0194 28:44 a ver

Voz 0873 28:46 bueno a mi me parece que la fase testifical que era realmente la más relevantes desde el punto de vista del proceso porque las declaraciones de los imputados se supone que que van a ser auto justifica teorías no hoy inundan no mordieron realmente de modo eficaz ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado ni la acusación particular popular no pero en esta en este primer día me ha parecido que esa esa la aportación de los testigos desde el punto de vista claro de los interrogatorios no ha sido particularmente concluyente pero para nadie no me parece que por poner dos ejemplos Ny ni la deposición de las señora Sáenz de Santamaría ni la vez Rajoy ha servido de contrapeso eficaz para para apuntalar la tesis de la existencia de violencia ni tampoco por ejemplo para dar un detalle menor la presencia como testigos de la de la señora De Gispert que me parece recordar que es la misma señora que quería que volviera a su tierra en para un poco exculpar a la señora Forcadell el ha sido bastante torpe en el en el interrogatorio que estaba bastante bien dirigido por la abogada de la defensa la señora De Gispert no no más no he estado nada precisa ha cometido a mi juicio algunos errores de bulto

Voz 0554 30:32 todo a la hablar de del papel

Voz 0873 30:35 del Consell de Garantías Estatutarias también es evidentemente no son vinculantes pero son preceptivos no ha sabido responder al interrogatorio bastante bien dirigido de la abogada del Estado no permitirme una cuestión menor es la que con la que matizó a ver si Miguel Ángel está de acuerdo con la que matizó esa visión de Marchena imperial que que que dirige el juicio y digamos con con ese dominio absoluto del proceso y con la intención de cortar cualquier apariencia de falta de garantías no a mí me ha parecido apreciar no se Miguel Ángel y los que que pensáis vosotros me parece apreciar un una un conato de él no diré de rebelión pero sí de enfado del resto el tribunal y especialmente de alguno de los más autorizados como el magistrado Varela cuando te Marchena ha hecho lo posible por intentar que siguiera la deposición testifical del señor baños haciendo eso se siente ha intentado ha intentado comer

Voz 0194 31:55 Pierce Ellen quién transportado como aquí cuando matrimonio está enfadado y no quiere persona por persona

Voz 0873 32:01 interponer esa esa presunción que que era un juego de fricción ya el espectador normal le parecían completamente absurdo porque Marchena repetía la misma ex que había hecho

Voz 0194 32:12 exacto el el el representante del

Voz 0873 32:14 usación popular no Ibáñez es que al principio había dicho que sí

Voz 0194 32:19 el en la tercera pregunta en la tercera pregunta se lo se lo ha repensado qué te ha parecido es eso Emilio

Voz 0554 32:24 yo en general creo que la la intervención del presidente de la Sala es hábil y está ajustada al papel que se espera de un presidente en una vista como esta donde las actividades políticas están a flor de piel donde el Tribunal y su presidente no solamente debe ser ecuánime e imparcial y riguroso picador de la ley sino que además debe de parecerlo por lo tanto en algunos momentos hacer como de de hombre bueno y de razonable pues les legitima para con lo tiene que ser duro claro sé que a mí no

Voz 0194 33:00 ya tiene Miguel Ángel

Voz 1551 33:01 pues Avi me sigue pareciendo muy lesionase en que es decir que no sé si le habrá molestado a Varela o no sé quién pero me parece que que incluso en ese momento vamos a toda mi confianza en parece que que ha intento dado pues el mínimo de riesgo el mínimo de Pino yo creo que que lo que vamos acabaremos como si como siempre devorando a cualquiera que muy intente sí

Voz 15 33:31 a dar la cara o hacer una cosa con orden pero

Voz 1551 33:36 pero en fin me parece que no yo yo yo sigo confiando

Voz 0873 33:40 no iban por ahí el comentario de no no no pretendo restar de autoridad a Marchena lo que digo es que Marchena me parece el exponente de de el cuidado garantista por por evitar al máximo cualquier posibilidad de que sería arrestado el derecho a defensa ante una intervención como la del señor baños que luego ha repetido las señoras Reguant y el resto del Tribunal o por lo menos una parte le ha parecido que era un exceso estaba siendo demasiado Blas

Voz 0194 34:16 que estaba siendo demasiado blando ha habido

Voz 0873 34:18 es un intercambio muy visible de pareceres mientras Marchena intentaba evitar que que perdiera el señor baños la condición única es más efectivamente a diferencia de lo que haya dicho una abogada de la defensa incurriera en la condición penal del testigo renuente que no sólo supone la multa sino también eventuales responsabilidades penales si el reto del Tribunal parecía dispuesto a que ya estaba bien y que decía el testigo no podía seguir en esa actitud

Voz 0194 34:49 decía decía Javier Emilio decía una cosa es decir no ha sido concluyente el interrogatorio de hoy estos días hemos estado viendo lo que destacaba también antes antes Javier no como bueno

Voz 14 34:59 en los interrogatorios a los imputados pues son son lo que son lo lo

Voz 0194 35:06 las pruebas y los testigos prime los testigos son los que no pueden mentir en las pruebas son las que son tienes la sensación que hasta este momento se está sustentando las acusaciones está preguntando por las acusaciones en concreto es decir por los delitos de los que se les acusa y me centro sobre todo en rebelión no la violencia que sustenta la Revel no

Voz 0554 35:23 Ellos tratan de evitar ese asunto porque saben que es un terreno minado no digo que necesario

Voz 0194 35:28 no estoy perjudicando la decisión del tribunal

Voz 15 35:31 ha habido rebelión o no ha habido

Voz 0554 35:34 nada el hilo acatará respetuosamente pero pero yo creo que en este asunto todavía no se ha entrado porque saben que es un terreno difícil para ellos ya han entrado siempre en el terreno de la disputa política del debate político de la legitimación o no para sobreponer la supuesta democracia sobre el dices sobre las leyes en fin más la la acción política que la posible infracción de normas penales por qué porque en este terreno ellos se siente más seguro tan también seguro de que si entran en el otro terreno que ya lo llevarán otros pues ese va a ser mucho más difícil moverse sin el peligro de que el estalló una mina bajo los pies

Voz 0194 36:11 ya hay una sensación Miguel Ángel se han centrado más en la acción política hasta el momento

Voz 1551 36:17 no creo que sí que están irá prueba es que que en ocasiones se ha desviado la cosa con con tanta claridad que que ha habido que llamar a que esto que esto no puede que son lo que en de de qué va esto va de un proceso penal en el que se están sustanciando la dicho así es unas unas acusaciones determinadas el mitin lo a usted para otro momento no tengo

Voz 0873 36:42 la sesión dirección no sabía leer

Voz 0554 36:45 Tanto Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría han tratado de entrar en ese terreno porque Rajoy ha dicho que ha recordado que hubo alcaldes acoso a alcaldes no independentista del Partido Socialista de Cataluña que hubo acoso es Soraya ha dicho que los registros en domicilios y naves a imágenes televisivas de violencia ella ha dicho personalmente que sabe por experiencia lo que es un escrache aquello que pesó ocurrió en Catalunya no lo fue fue un acoso violento en aquellos han tratado de de de de reconducir el contenido de este de esta vista a la a la a la cuestión de fondo es que si San infringido normas penales artículos del Código Penal que pudieran ser motivo de de duras penas para los para los acusados no iríamos que políticamente yo que recordarlo la cosa la insistencia están en su derecho a las defensas y los acusados la insistencia de de destacar la violencia terrible del uno de octubre y aquí nadie se acuerda de Doña Esther Quintana a en el mosso le quitaron un ojo en una carga policial el día día doce de noviembre del año dos mil diez

Voz 0873 37:57 sí vamos a catorce yo creo que hasta ahora lo que se va asentando con bastante claridad incluso en la declaración del señor Mas y en algunas contradicciones muy evidentes es que el tipo de desobediencia es me parece difícilmente evitable o como dice Emilio el Tribunal Supremo ha dado mirar hay decidirá si hay o no esa esa imputación penalti hay justificación para para identificar como delito de desobediencia ir me parece que hoy en la declaración en un poco como titubeante aunque no en el tono de del del ex ministro a un toro y sí que ha habido también algún algún elemento que apunta hacia lo que me parece que puede ser el otro tipo más verosímil

Voz 0194 38:59 se de la mano de la malversación de malversación

Voz 0873 39:02 on aunque Montoro ha hablado también de prevaricación no sé si lo recordáis no a la a la hora de funcionarios que han utilizado instalaciones públicas han abierto instalaciones pública para fines ilegales no ah y lo que en cambio creo que que que que resulta difícil pese a que tanto Sáenz de Santamaría como como Rajoy y estoy de acuerdo

Voz 1551 39:28 otros

Voz 0873 39:29 lo han tratado de apuntalar es la la imputación de la violencia en relación con la rebelión pero pero no sé que pensáis vosotros a mí hasta ahora sí me ha parecido que va habiendo indicios suficientes como para sustentar que había una dirección organizara y un plan relacionado con si era necesario un procedimiento unilateral de declaración de de secesión queda eso

Voz 0194 40:04 queda todavía mucho juicio de hecho ha sido hoy cuando han empezado los testigos queda todavía muchos testigos y quedan todavía muchas pruebas veremos en qué se sustenta finalmente la la sentencia del Tribunal Supremo como dice Emilio es el Supremo el que tiene

Voz 0873 40:17 es muy claro que tiene que tiene que decidir

Voz 0866 40:20 hacemos una pausa

Voz 5 40:22 hora veinticinco

Voz 0194 43:54 Contreras y Javier de Lucas mientras el juicio al ex vivía hoy uno de sus días más intensos la política seguía con la intensidad propia de la campaña

Voz 1071 44:04 aparecido en el pleno al presidente del Gobierno se han oído en el debate palabras gruesas acusaciones que se repiten tanto que apenas ya se escucha en la sesión de control del final ha servido como colofón de la mañana larga que ha vivido la cámara

Voz 23 44:16 Nos venga a dar lecciones de diálogo de moderación sinceramente llevar la risa así que salió Sánchez deseo también no suerte sino lo mejor en su futura vida política fuera de La Moncloa

Voz 24 44:27 no sé si seguirá usted uno como líder de la oposición del Partido Popular lo que sí que es pero es lo que les voy a pedir a los españoles es que el próximo veintiocho de abril la mentira

Voz 1487 44:35 la crispación

Voz 25 44:36 dejen la vida política en este país

Voz 1722 44:39 eso pasará por su derrota en la selección

Voz 1071 44:51 este comentario que le ha salido Ana Pastor después del choque entre Sánchez y Casado que dejaban los habituales gestos y comentarios entre los diputados que han asistido a esta enésima

Voz 0194 44:59 confrontación José María Patiño buenas noches hola qué tal muy bueno muchos han ido a mezclarse yo creo todos los elementos que veremos en la campaña acusaciones de traición los pactos la presencia de la ultraderecha en fin que la fotografía de hoy remite a una política muy crispada imiten pensaron

Voz 26 45:16 bueno uno de los ministros de Pedro Sánchez denomina la política española como un ecosistema de seres vivos que tienden al sectarismo y al agrupamiento is su definición sea ha confirmado en un pleno en el que Pedro Sánchez venía a hablar del Brexit y Venezuela pero también lanzó la primera andanada

Voz 1722 45:31 que la ultraderecha no necesita alcanzar el poder para condicionar la agenda política le basta con condicionar a otros actores para que éstos sean los que renuncian a sus principios de basta con inocular el virus a otras formaciones políticas le basta con introducirse como un auténtico caballo de Troya en el corazón de la democracia para dinamitar en meses consensos que costaron décadas forjar

Voz 26 45:56 la verdad es que desde el primer momento los temas de la comparecencia importaban poco porque casa de Rivera también habían acudido al Congreso a desplegar su inventario de ataques contra Sánchez con la conclusión de que estos ocho meses nueve meses depende de cómo los cuentes no ha servido para nada

Voz 27 46:13 alguno ha confundido la bandera constitucional de España con Franco tienen ustedes un problema porque la bandera de España es de todos los españoles Franco no sé ustedes murió en el año setenta y cinco así que esto es una democracia que ustedes tienen que aceptarlo

Voz 28 46:29 desde el poder se lo dejamos a señor Sánchez el quería ser el expresidente del Gobierno ya no ha logrado ya viajará a llegar a conferencias que parece que eso es lo que ha invertido usted todo este tiempo muchas gracias

Voz 26 46:41 el líder del PSOE ha centrado su réplica en los dos les ha contestado prácticamente durante todo el tiempo hablando de Casado y Rivera y al final ha hecho la petición que escuchábamos en el montaje que escuchábamos antes a petición electoral a los españoles que con ello se vaya a la mentira en la descalificación pero la aspereza de este debate ha llegado también a los portavoces de los partidos independentistas porque Sánchez le ha acusado el acusado de gobernar contra Cataluña al no haber respaldado ha dicho los presupuestos que les presento

Voz 1071 47:12 pues hay algunas declaraciones que se producen fuera del hemiciclo en el mismo pasillo y que hablan del nivel de crispación o de el nivel en general oigan al secretario general del PP Teodoro García Egea que se refiere así al presidente del Gobierno

Voz 29 47:22 que los señores eh que defendían Azaña y los señores que defendían a otra

Voz 12 47:28 es y líneas

Voz 29 47:31 teológicas eh que se enfrentaron a guerra civil cruenta se dieron un abrazo en este país hace mucho tiempo no tiene que venir este señor Sánchez el indocumentado señor Sánchez a al a reconciliar a nadie porque aquí en España afortunadamente antes de que el señor Sánchez viniera ya estábamos reconciliado sino que se pregunten alguien de su partido por tanto si quiere reabrirlo o no reabrir viejos debate el Partido Popular no estará ahí vamos a estar mirando al futuro así

Voz 1071 47:54 inofensiva ofensiva porque mientras el en el pasillo decía lo del indocumentado luego dentro en el hemiciclo Dolors Montserrat la portavoz insistía lo de traidor llamar traidor al presidente aunque sobre el nivel de crispación atendemos a este reproche que ha hecho Joan Tardá a Pablo Casado

Voz 0947 48:10 demasiado joven para destilar tanto odio

Voz 28 48:15 no puede ser que una persona no hay democracia destine este otro

Voz 0947 48:20 los entiende algo no habremos hecho bien los que somos un poco mayores usted no tiene sentido que aquí se respire el aire aquí todo aquello que se desprendía pocos dan pocos días antes de que ocurrieran cosas muy graves de treinta y seis me remito por ejemplo a un dirigente si sigue vigente de la derecha española que realmente pues asignados notamos Sotelo además

Voz 1487 48:48 es un gran parlamentario la verdad

Voz 0194 48:50 contando se qué habremos hecho mal para que Pablo Casado con lo joven que es desfile tanto tanto odio el pleno el último pleno Patino acaba mañana

Voz 26 48:58 si mañana será las últimas horas de esta legislatura en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo será el ministro Pedro de

Voz 0866 49:04 que quién defienda la convalidación de un real

Voz 26 49:06 el reto que hace unos días aquí en Hora veinticinco por cierto un experto en hipoteca no si te acuerdas imperaba el de medidas urgentes es verdad ámbito de la ciencia la tecnología la innovación ir a la universidad bueno Duque busca la unanimidad para ese decreto lo mismo la consigue como el martes el proyecto de Ley Orgánica de voto rogado que mañana se tramita por vía de urgencia lectura única pero queda en suspenso porque falta el respaldo del Senado lo último de lo último Ángels las conclusiones de la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España que quedarán esta así la de las otras comisiones no en el Boletín Oficial de las

Voz 0194 49:42 gracias Patiño hasta mañana queda para la historia que el último pleno el ministro que intervenga el el ministro astronauta por llamarlo de alguna manera bueno en mitad del clima de confrontación el Gobierno trata de buscar apoyos para sacar adelante decretos sociales aunque ya se hayan disuelto las Cortes y uno de ellos es el decreto

Voz 1071 49:58 vivía ya llevó el Congreso a la el Gobierno no llegó a las Cortes un decreto sobre el alquiler pero podemos lo rechazó porque no incluía la regulación de los precios de las viviendas que es algo que habían acordado Sánchez Iglesias en La Moncloa

Voz 0194 50:12 en el decreto que tiene previsto aprobar este viernes el Consejo de Ministros Sí Se contempla al menos en su borrador la creación de un índice de precios para los alquileres aunque no permita que lo regulen las comunidades y los ayuntamientos Javier Carrera buenas noches