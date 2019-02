Hora 25 (27/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0554 00:00 al problema de la financiación de las pensiones que el año pasado y el anterior el Estado español tuvo que pactar a las ver social treinta y dos mil millones de euros eso es insostenible sabemos los españoles que debemos prestados los otros

Voz 1 00:12 sí

Voz 0554 00:12 un billón de euros sabemos que el año pasado yo sí tengo una nota eh el el año pasado el Estado español osea nosotros ha tenido que pagar solo de intereses del dinero que debemos treinta y un mil quinientos cuarenta y siete millones de euros que son ochenta y seis millones y medio de euros sólo de intereses al día dónde están los programas alternativos y la propuesta para hacer frente a esos problemas reales del país Joy hoy la Comisión Europea ha hecho público un informe que voy a leer porque yo no tengo la memoria que tienen otro en el que advierte del peligro para la cohesión social de alto desempleo que hay en España el uso generalizado de los contratos temporales y la alta proporción de ciudadanos que permanecen en riesgo de pobreza o exclusión social a pesar del crecimiento económico los votamos para que no resuelvan usted de Eto'o problema y luego lo insultos banales

Voz 0194 01:04 de ahí a la al tasca al lado no es hacer publicidad que alguna buenísimas o va a tal al resto de estatal

Voz 0554 01:09 hice lo dicen pero a nosotros los hemos votado para que no somos lo problema

Voz 0194 01:13 qué es lo que han dicho antes de Miguel Ángel a una clave cuando ha dicho sube ahí o habla como si estuviera en un plató de televisión es que yo creo que hay esta nueva generación política muchos de ellos han confundido el Congreso de los Diputados con un plató de televisión y utilizan las mismas técnicas que utilizan cuando están ante las cámaras Javier

Voz 0873 01:33 bueno yo creo que que a la sesión de hoy me temo que la mañana con la que se iba a decidir

Voz 0194 01:40 te suerte que se cierra que se acaba

Voz 0873 01:42 la guerra todos iban a otra cosa es decir no Iván ni a control Ny Ny el presidente iba a exponer realmente sus posiciones sobre Venezuela y Brexit sino que Ivana a a hacer actos de campaña en la cual se respetando por supuesto es mejor criterio de Miguel Ángel y de ida Emilio a mi me parece que sin ser un gran parlamentario el presidente pues va ganando porque la la impresión que da el señor Casado que recurre al insulto la hipérbole y la mentira aunque sepa de memoria cifra Illa que da el señor Rivera que está como si estuviera ya en el debate de de uno de estos programas de una cadena de televisión donde juntan a estos actuando y luego diciendo cosas que no hará pero que no tiene nada que ver con la necesidades de los ciudadanos a quién beneficia es a a la posición de Sánchez que además tiene algo que puede ser interpretado como tramposo pero que al final acabó le beneficia y es que durante el tiempo que queda pues puede recurrir a decretos leyes que puede no prospera Pedro la imagen de que el Gobierno está preocupado por la necesidad edades de de los ciudadanos por la digamos la la reparación social mientras que que el señor casado se dedica al insulto a decirle a las mujeres lo que sepan lo que llevan dentro ella cosas así el señor Rivera divagar sobre cómo pero como no hará cosas las entonces en eso perdonan Angers en eso pero creo que va va ganando señor Sánchez y luego hay otra cosa que no se vuestra opinión yo que que el señor casado y que el señor Rivera me tienta bien la ropa a la hora de felicitarse por las posibilidades de suma con con Vox para formar gobierno no porque porque yo no creo que que Vox en Andalucía les esté resultando un socio nada cómodo no creo que Vox esté dispuesto a seguir sin más la lógica de de de de del PP y de Ciudadanos no creo que quiera hacerlo tampoco en a nivel nacional de manera que no me parece que estén para felicitarse en su estrategia ni el PP ni ciudad

Voz 0194 04:14 dice dice una cosa Javier Miguel Ángel esa sobreactuación de la que hablabais vosotros y entiendo que hablabais antes de entrar en el estudio de esa sobreactuación hablabais que hablabais bosón otros de de Casado sobre todo y también esa esas formas de tercera claro lo que hacen es que marcan mucho el perfil más moderado de Pedro Sánchez decir a quién puede favorecer ante todos aquellos electores que no quieren la crispación aquí en una tensión evidentemente favorece Assange

Voz 1551 04:37 es sin duda y te voy a decir una cosa que que me ha sorprendido del pleno de hoy el pleno de repente visto pues que se estaba poniendo una alfombra roja que había que los policías nacionales estaban es meramente elegantes editar y es que Se sean fiaba se ha producido la presencia del presidente el pero bueno ha sido recibido en el partidillo aquel que hay por estos señores en posición de firmes el himno del Perú y el himno español que han sido escuchados ahí en una especie de Podium ir ni luego pues ha entrado por una Escaleritas

Voz 1 05:24 portátil que ponen Paul detrás de donde se siente

Voz 1551 05:27 a la presidenta

Voz 1 05:29 bien pues te diré una cosa que es lo que me llamó la atención pues me llamó la atención que la entrada del presidente el Perú por primera vez en toda esta legislatura en debería decir que en la anterior ha sido aplaudida por todos por todos porque los aplausos en el en el Congreso están perfectamente perímetro todos habla del del PP la aplauden los de

Voz 1551 05:52 Pepe

Voz 1 05:52 pero ni uno que esté fuera de ese contorno hablan los del PSOE le aplauden los así sucesivamente sólo hay alguna vez que algo que dice podemos es lo que dice el PNV esa podían un poco los de Esquerra Republicana pero sin que sean Otegi pero hoy cuando ha hablado cuando ha llegado cuando ha llegado el presidente pero me he fijado muy detenidamente estaban aplaudiendo

Voz 0194 06:20 es la conclusión que antes de eso pero

Voz 1 06:22 ha hablado el presidente del Perú y ha sido interrumpido por el clausus que ya estaban perfectamente perimetral que por qué ha dicho que había que comprometerse para devolver la democracia a Venezuela y eso hay un sector que no le Agustina

Voz 0194 06:39 voto ciudadano Ana doce y a punto porque me ha llamado la atención un tuit de esta tarde en el tono se lo estoy escuchando que sea escrito de Pablo Casado que he dicho he sentido vergüenza ver al presidente del Gobierno sin aplaudir al presidente de Perú cuando ha denunciado la dictadura de Maduro no comparte que haya que derrocar a un sátrapa que es SAT bueno al sátrapa asesina encarcela tortura quizá sus socios puede o no les dejan

Voz 1 07:05 no pero vamos a ver de Pablo Casado yo le he visto aplaudir o sea que no sé qué

Voz 0194 07:13 eh pero vamos a nada pero pero en cualquier caso a lo mejor no ilusiona a nuevo su no aplauso no se debe a las conclusiones a las que

Voz 1 07:22 cuando cuando ha terminado su intervención el señor presidente del Perú es señor presidente Gobierno aplaudido junto a otros los que no han aplaudido en ese momento han sido Esquerra Republicana iros señores de Podemos estos dos no han aplaudido el final de la intervención de el presidente pero

Voz 1071 07:42 eso mismo casado la titulado Girauta quizá un poquito antes los servicios de prensa de Ciudadanos por ejemplo exista

Voz 0194 07:48 Girauta hay casado tuitean da lo mismo si no

Voz 1071 07:50 no lo habíamos visto lo han enviado a todos los periodistas para que viéramos que había de tu te da lo mismo cuando el presidente del Gobierno ha subido después a la tribuna porque ese momento que ahora contaba Miguel Ángel ha interrumpido el pleno y luego sea

Voz 0194 08:01 llamado el presidente ha vuelto a subir

Voz 1071 08:03 ha hablado del momento y ha reprochado la actitud infantil de Casado por señalarle algo que el presidente le quitaba a la categoría le quitaba importancia ya ha dicho que es evidente cual es la posición del Gobierno de España insisto

Voz 0194 08:14 es la es la prueba de de la estrategia de Pablo unos que yo la llamo estrategia parece ser muy generoso llamarle estrategia sino la la la prueba del comportamiento no de Pablo Casado la táctica es el regate corto eso me gusta en la exacto lata la táctica me gusta más no me salía la palabra estrategia tienen vuelo más largo no

Voz 2 08:35 yo creo que sí

Voz 0554 08:38 puede puede podría estar ocurriendo con Vox en España lo que ha ocurrido en los Estados Unidos hace dos años Trump es que han sido sus adversarios lo han hecho la campaña porque alguna vez tenemos motivos para hacer un comentario crítico o al que sea sobre la una declaración el señor Abascal

Voz 0194 08:58 no nos hace falta es que no le hace falta tan pronto los demás eran protagonismo

Voz 0554 09:05 yo comprendo que estén propone es difícil mantener el flanco de voto de la derecha para que no se le desagüe por la extrema derecha tiene que mantener el el el también el Franco del centro

Voz 0194 09:15 por qué todos los sociólogos todos los sociólogo incluso

Voz 0554 09:18 aquellos por supuesto aquello cuyas encuesta la aciertan con bastante frecuencia dice mire usted el núcleo de votos está en la moderación está en el centro el centro el centro izquierda al centroderecha pero está en el centro y escorarse demasiado a la derecha es querer vestir a un santo desvirtuando a otro

Voz 0194 09:34 Javier si quieres añadir algo breve que vamos a otro asunto

Voz 0873 09:37 no no lo yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho ya lo he dicho antes

Voz 0194 09:43 venga pues vamos a otra de las declaraciones el día que son las del presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo

Voz 1071 09:49 Vázquez hacía presten atención hacía el balance para la Iglesia española de la cumbre anti pederastia que convocó el Papa el pasado fin de semana en el Vaticano hablamos mucho de ello aquí hay balance pero no hay anuncio de hecho la Iglesia española no hará como sí hicieron las autoridades eclesiásticas en otros países como por ejemplo Alemania donde iniciaron sus propias investigaciones sobre abusos dice Blázquez que no se va a investigar nada de lo que ocurrió en el pasado con este argumento

Voz 1814 10:13 la Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre las diócesis para hacer este tipo de estudios que cada diócesis haga lo que crea oportuno

Voz 0194 10:22 la Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre eso sí sobre qué tiene entonces autoridad la Conferencia Episcopal pero tiene rozo canónica canónicamente tierra razón políticamente no es que los obispos solamente manda el Papa la Conferencia Episcopal la Copa pero sí puede ser un comunica a los obispos pero sí claro pero bueno papel Miguel Ángel puntualiza cualquier lista de política

Voz 1 10:45 no no es decir ácidas en muy pocas

Voz 0194 10:48 no puedes puntualizar lo que quiero decir

Voz 1 10:50 cuando dice que no pueden cosa que no puede hacer una declaración pueda hacer una exhortación pero la pregunta que le tienes iba investiga cómo es la pregunta si es a iniciar una investigación de que es en el pasaje de investigación la tiene que hacer el obispo en cada diócesis podría haber entre nosotros vamos a exhortar a los obispo a que lo haga pero tú me vas a contar

Voz 3 11:13 porque como decía hay que recordar que te vas a decir al padre José Julio veintidós años de confesionario que me vas a contar ya que estáis

Voz 1071 11:21 visto cosas en su colegio con el Derecho Canónico a ver esta parte que que hoy impresiona

Voz 1814 11:25 Nos a recibir normas no sólo orientaciones porque las normas si se quebranta Se pide cuenta de las orientaciones es más difícil va a ser posible seguramente las mismas en toda la Iglesia eso sí que es ha dicho

Voz 1071 11:41 tanto van a esperar ya que esperan las normas del

Voz 0194 11:43 Vaticano no no Orientaciones es cómo vamos a pedirle a la conferencia episcopal que exhorta a los obispos si ellos las orientaciones piensan que están para saltarse es que yo creo que en fin ha dicho sea con todo respeto y mira que

Voz 0554 11:55 hay que ser osado para rectificar al Vaticano que tiene dos mil años de experiencia democrática diplomado

Voz 1667 11:59 pero hoy no no no

Voz 0554 12:03 es una teocracia una teocracia

Voz 0194 12:05 soy una teocracia entre otras cosas porque no suena Estados una foto

Voz 0554 12:08 es una cosa más pequeña que la Puerta del Sol

Voz 2 12:10 aunque tiene más poder que la Puerta del Sol

Voz 0554 12:13 pero el el Vaticano en la Asamblea esta que ha tenido ha llegado una serie de conclusiones teóricas que también tal pero luego no ha pasado su aplicación práctica ha dicho que en una semana se va a hacer público esas normas concretas yo creo que a poco sentido la estrategia de la imagen que se tiene que sí tenga habida cuenta del escándalo que hay en el mundo por este asunto tenían querido esa normas unidas a las conclusiones de la asamblea arreglas unido en el tiempo de manera que la Iglesia va a hacer esto esto y esto y no lo ha hecho y eso pues está mal llevaba

Voz 1 12:46 pasada cuenta y me gustaría si tuviéramos todavía es treinta según

Voz 0194 12:52 no sé si son treinta bueno

Voz 1 12:54 es que yo no sé si hay visto el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Madrid a propósito de tema es decir de la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos porque realmente este este juez S

Voz 0194 13:09 la licencia de obras además la famosa licencia de obras

Voz 1 13:13 pero no no y lo que dicen que dice que falta pueblo de los motivos que lleva a suspender de forma cautelarísima impedir que eso sí hace falta un riguroso análisis de la seguridad estabilidad e instalaciones subterráneas

Voz 0194 13:29 pudiera ser cultura ahí está ahí está Xavier las ya está aquí está

Voz 4 13:36 lo cual debe entenderse como lógico y comprensible con bueno contiene una cripta que necesariamente ha de ser grande dice es decir debajo de la Basílica hay partes huecas Se supone que ejecutó correctamente pero el movimiento de la losa de piedra que hay que recordar que es de dos mil kilogramos de peso aproximado puede desestabilizar el conjunto de la Torre la cruz de este tipo se ha vuelto loco al menos se ha vuelto loco

Voz 0194 14:05 eso eso ratifica tu teoría del laboratorio que hay debajo de oro lo que él tiene los mismos datos que tú le lo mismo que tú

Voz 3 14:13 voy a ir a visitarlos pero sería delito yo quería que yo quería

Voz 1 14:18 no no sí pero es que a los que realmente es genial que que que que diga que levantar

Voz 5 14:24 con una losa de ahí puede

Voz 1 14:27 esto puede tener consecuencias catastróficas Loza se levanta con el mismo sistema con que se puso no pasa absoluta

Voz 0194 14:36 el concepto que fue manualmente que fue manualmente

Voz 0873 14:39 dejamos pasa lo grave no

Voz 0194 14:42 os dejamos pasar lo grave no quiere decir

Voz 0873 14:44 devolviendo Gravina sería alto de de por qué por qué no la el Vaticano no ha utilizado inmediatamente de la publicación de normas que es lo que tenían que haber hecho porque es Emmanuel de comunicación y de alineación algo saben la la la pregunta es pertinente y hace pensar que hay mucha más división dentro de la Iglesia de lo que es una razón me parece que hay un sector de la Iglesia que no está en absoluto de acuerdo con los más o menos tímidos intentos del Papa Francisco y hay una batalla muy fuerte ahí lo que parece increíble es que no se den cuenta de que esa ceguera puede ser el despeñadero del de una institución que ha durado dos mil años y que está afrontando una crisis mucho más grave de lo que yo

Voz 0194 15:37 hoy vuelvo vuelvo un momento con Franco porque estábamos con Blázquez y que quedaba todavía lo que decía sobre la exhumación

Voz 1071 15:42 así se deduce de lo que opina el presidente de los obispos que ni se oponen ni la apoyan y casi que les importa

Voz 1814 15:49 la Iglesia nunca nunca se ha opuesto a que los restos de Franco sin con las autoridades y con la familia etc de acuerdo entre todos sean exhumados no es ha puesto a ello pero tampoco la apoyado nosotros no somos parte en esta cuestión tampoco ha apoyado no a otro como ciudadanos escuchamos Si yo he celebrado aquí también con la comunidad está presidida coronada aquella Basílica por la cruz que sea un lugar de reconciliación

Voz 0194 16:18 sacos que peligra con la retirada de la de la los venga vamos a la crónica internacional quienes quedan un par de asuntos lo más llamativo es tan Washington por la declaración en el Congreso de Estados Unidos del ex abogado personal de Donald Trump corresponsal Marta del Vado las noches con y la verdad es que he dicho tanto que cuesta un poco decidir por dónde empezamos ha llamado racista atrás llegado enseñar el cheque con el que le pagó para que lograra que una actriz porno en cubriera al que ya era presidente de Estados Unidos

Voz 1510 16:49 sí ese cheque de treinta y cinco mil dólares que ha enseñado Cohen con la firma de Trump es uno de los once que pago a esto Hermida Nielsen dos mil diecisiete para comprar su silencio en total le pagó ciento treinta mil dólares para que no revelara esa relación que había tenido con el presidente conlleva siete horas de comparecencia haciendo un retrato tenebroso y estéril de Donald Trump revelando practicas y órdenes que recibió

Voz 0194 17:12 durante los más de diez años que estuvo trabajando para él

Voz 1510 17:14 entre ellas mentir al Congreso sobre estos pagos ocultos lo que podría constituir un delito de obstrucción a la justicia una congresista le preguntaba cuántas veces ha recibido la orden directa de Trump de amenazar a una persona o a una entidad Cohen responde que muchos ella intenta adivinar vamos a escucharlo

Voz 1814 17:32 Ciutadans y Chance noventa o cien Moore doscientas en

Voz 6 17:41 quinientas y el dice probablemente quinientas durante esos diez años Cohen admite que guardó lealtad atrás

Voz 1510 17:48 por ambición personal y que esto le arrastró

Voz 1814 17:52 no ahora se arrepiente de haber

Voz 1510 17:59 servidor racista a un estafador John mentiroso según su testimonio Trump sabía que Wikileaks iba a publicar los correos electrónicos pirateados al Partido Demócrata y que perjudicarían a Hillary Clinton también conocía como sus hijos Don júnior Iván calle Kushner los negocios que estaba haciendo con Rusia para construir una Trump Tower en Moscú durante la campaña electoral esto es algo que investiga también Robben Müller el abogado de trampa ha explicado cómo maquillaba las cuentas del magnate para evadir impuestos ha presentado incluso documentos de varios años que supuestamente lo corroboran y asegura que se presentó a las elecciones porque pensó que sería la mejor de las campañas de marketing para su imperio pero que en ningún momento pensaba que iba a ganar no siquiera a las primarias conlleva un año colaborando con la justicia por un lado con Muller el equipo del FBI por otro con los fiscales federales de Nueva York que llevan investigaciones paralelas todas implican al presidente a raíz de estas investigaciones Cohen ha sido condenado a tres años de cárcel por cometer cinco delitos entre ellos fraude fiscal y bancario de la Ley Financiera electoral y Formentera al Congreso ya ha revelado hoy que hay otras investigaciones criminales en marcha que afectan al presidente y que no se conocen todavía públicamente ahora hay que ver cómo le va a afectar todo esto política ilegalmente a Donald Trump

Voz 0194 19:13 incluso en la Casa Blanca generó algún tipo de reacción Marta

Voz 1510 19:16 pues de momento no Donald Trump ha dicho por Twitter Se ha reiterado asimismo de hecho diciendo que Cohen que ha sido condenado por mentiras y fraude está haciendo todo esto para reducir su tiempo en prisión ese es el argumento que están utilizando los republicanos que Cohen hace esto para denigrar al presidente para reducir su pena aseguran que un hombre que ha mentido ya al Congreso no tiene ninguna credibilidad Rudy Giuliani el abogado personal de trampa ha dicho que sólo un tonto se creería lo que está contando con los demócratas pues van a tener mucho trabajo porque entre las revelaciones que está haciendo Cohen y las conclusiones de la investigación de Mueller que se espera que se publiquen cualquier día de éstos van a poder a partir de ahí iniciar nuevas investigaciones parlamentarias que hasta ahora había

Voz 0194 19:56 han evitado los republicanos gracias Marta buenas noches hasta luego Philippe Junot maquillado para no pagar

Voz 1 20:04 pero al mismo tiempo ha maquillado en la dirección contraria para estar en la lista de Forbes sea quería a incrementar los beneficios y tal para ver si encontraban en nada para situarse al mismo tiempo bajarlos los beneficios y vi ponerse casi en la ruina para no pagar los impuestos la ley del embudo ya ya había votación otra vez sobre el Brexit en el Parlamento británico hablamos el resultado Pablo

Voz 1667 20:29 no una sino tres tres textos que han despertado cierto interés porque secunda las alternativas que Theresa May y los laboristas han planteado en los últimos días posiblemente el texto de mayor interés sea el que ha presentado la diputada laborista Yvette Cooper porque calca la estrategia que ha planteado la primera ministra británica para el futuro del Brexit es decir la de permitir eso es lo que pedía el el texto permiso para que los diputados puedan votar una prórroga del Brexit si la cámaras el Parlamento británico rechaza el acuerdo de la primera ministra pues bien aunque esta propuesta no es vinculante la han secundado la han respaldado quinientos dos diputados a favor sólo veinte en contra con lo cual ya nos puede hacer una idea de lo que el resultado que podría tener Theresa May

Voz 0194 21:16 con la propuesta de Theresa May que sea exactamente la misma saludamos a Ricardo de Querol subdirector del país muy buenas noches

Voz 7 21:23 buenas noches cuál es el enfoque de la actualidad que no

Voz 0194 21:26 tramos en el periódico

Voz 7 21:28 pues hoy ha declarado que los situación Catalá nada de excepcionalidad y acoso es la imagen del día la noticia de la violines expresidente había juicio del pozo profes además un demoledor testimonio donde el ex abogado de Trump en el Congreso que ha calificado a su antiguo jefe de racista timador tramposo ha detallado algunas irregularidades y dos informaciones déjame que te destaque

Voz 0194 21:54 sí un poco diferente

Voz 7 21:57 a los españoles no investigan es un es una conclusión de datos oficiales bueno que demuestra que incumplen su obligación fijada en la ley y por otro lado que un equipo ha conseguido crear un medicamento al margen de la industria convencional para poner de manifiesto que los precios reales de su desarrollo son muy inferiores a los que fijan las marcas

Voz 0194 22:19 pues interesante interesante lectura para mañana Ricardo muchísimas gracias

Voz 8 22:23 gracias buenas noches hasta luego y nos quedan las frases hoy poquitas pero seguro que interesantes bueno vamos a empezar por la proeza de los médicos que contamos ayer operar una una niña nacida a las treinta y dos semanas de gestación

Voz 1071 22:35 tenía un corazón de apenas dos centímetros hoy también en Barcelona se ha producido otro hito de la medicina la tecnología la primera operación hecha en el Hospital Clínic dirigida desde el congreso de telefonía móvil inédita en el mundo porque se ha hecho gracias a la al cinco G en el Congreso de los móviles el jefe médico iba dirigiendo con el láser mientras daba instrucciones lo vamos a escuchar la intervención sin embargo iba sucediendo siguiendo sus instrucciones en el hospital

Voz 9 23:01 sí subrayó Fletcher Ródano extensivo

Voz 10 23:06 el director del capo médico explicando cuáles son los

Voz 1667 23:09 esos que aunque los deciden los dicte

Voz 10 23:12 de alguna manera tienen lugar en en los

Voz 0194 23:14 yo casi prefiero que el médico está Mila se me da como un poco más seguridad pero bueno esto este dado que en España hay fallos

Voz 1071 23:22 para determinar la edad de los mineros no acompañados los centros están saturados denuncian lo aseguran uniforme cuya coautora es Sara Collantes Éstas son sus frases

Voz 11 23:32 trata en muchas ocasiones como una amenaza hay un problema de orden público a nivel de política no decía lo responsables autonómicos que hay municipios que se han negado

Voz 1071 23:41 los niños que llegan no acompañados por cierto acabemos en contraste con esta advertencia de la ONG grandes amigos ha lanzado hoy una campaña que alerta de la soledad y la exclusión social que sufren casi dos millones de mayores en nuestro país unos cuatrocientas mil de ellos son mujeres mayores de ochenta y cuatro años que viven solas así que animan a realizar tareas de voluntariado idea acompañamiento les que Ramoneda

Voz 12 24:05 el dietario

Voz 13 24:10 anormalidad impropia de una sociedad democrática así ha descrito Rajoy lo que ocurrió en Cataluña en otoño dos mil diecisiete Rajoy en estado puro evitando las palabras comprometedoras eludiendo responsabilidades por ejemplo las firmar que nunca ni siquiera siendo ministro del Interior dio instrucciones sobre cómo afrontar los problemas de orden público recurriendo la peculiar interpretación de los hechos sólo existe lo que es reconocido legalmente el referéndum del uno de octubre no existió porque así lo dijo la Junta Electoral y reiterando como leitmotiv Un análisis de mínimos sino se hubieran llamado a la gente un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones quebrantando la ley News tenis no estaríamos aquí y eso es lo importante si alguien esperaba una actuación reveladora del presidente se ha llevado un chasco fiel a su estilo procuró sobrevolar la realidad de quitarse de enmedio en cualquier caso el paso de los primeros políticos llamados a testificar ante el tribunal ha dejado claro que es mucho más fácil hablar en la tribuna

Voz 1 25:07 el Congreso un juicio bajo juramento

Voz 13 25:09 las palabras se medían tanto que a veces parecía que se mastica Avan tuvimos repetidos indicios de incomodidad de inseguridad en personas muy dadas al verbo fácil las posibilidades de malversación de fondos públicos para el referéndum han quedado una vez más como muy limitadas por el control absoluto de las finanzas de la Generalitat confirmado por el ministro Montoro en cualquier caso si los servicios de información fueron incapaces de detectar el trajín de urnas hacia los lugares de votación tampoco es extraño que no hayan conseguido anotó noticia alguna sobre quiénes las pagaron las diferencias estratégicas en el independentismo en quedado otra vez de manifiesto contra Artur Mas ha insinuado que Puigdemont hoja de ruta al convocar el referéndum era mejor convocar elecciones cada día de juicio se hace más evidente que hubo más de una oportunidad para que no si tuviera que llegar hasta aquí y nadie tuvo la grandeza de dar los pasos para conseguir

Voz 12 26:01 la culpa no es sólo del otro

Voz 0194 26:10 vamos Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras Javier de Lucas

Voz 14 26:13 la semana buenas noches buenas esas tres hasta mañana estamos en esta burbuja de por saber qué habrá pasado en el clásico hoy que hay quién habrá ganado vamos a escucharlo raro Bardo salgamos lo preguntamos a los compañeros de larguero hasta mañana feliz noche

Voz 0194 26:47 sí

Voz 9 26:48 Ángels Barceló servicios informativos

Voz 15 27:01 ciento cuatro punto tres Hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos

