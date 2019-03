Hora 25 (28/02/2019)

Voz 0194 00:00 el nacionalismo vasco siempre se ha proyectado sobre la vida política española la casualidad ha querido que el mismo día en el que el lehendakari describía su papel para evitar la ruptura con Cataluña hayan muerto Xavier Arzallus sin él que no se explica una parte de la historia política reciente no sólo en Euskadi son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:40 hola buenas tardes noveno día de juicio en el Supremo con dos testimonios de un valor político indiscutible ya veremos si también procesal la tarde ha sido para el ex ministro de Interior que ha derivado cualquier responsabilidad en las cargas policiales hacia los mandos operativos Juan Ignacio Zoido niega que la actuación policial fuera desproporcionada

Voz 3 00:57 lo de sexo no lo comparto creo que fue una actuación proporcionada

Voz 4 01:03 dada la circunstancia que concurrieron en ese en ese día

por la mañana ha sido el lehendakari quien ha descrito con detalle cuál fue el papel de mediación que desempeñó durante semanas hasta que el ex presidente Puigdemont decidió sepultar las opciones de acuerdo y apostar por la ruptura

Voz 0804 01:18 a las catorce horas de ese día veintiséis de octubre el me comunico lamentando que en las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose sorbe estaban revelando qué gente entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que sea había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas que era lo que yo les sugería para intentar evitar también la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0194 01:54 el lehendakari ha rendido homenaje a Xabier Arzallus a través de un mensaje en las redes sociales ha dicho de él que fue un maestro de la política un dirigente ejemplar entregado a la causa del pueblo vasco Arzallus ha muerto hoy tenía ochenta y seis años Andoni Ortuzar es el presidente del PNV

Voz 0978 02:07 él era de aquella generación que desgraciadamente se nos está yendo que construyó la en Euskadi que hoy conocemos por eso seguramente el mejor homenaje que podemos hacerle a él y a todos aquellos que con él construyeron esa Euskadi es seguir

Voz 1715 02:23 su camino seguir construyendo la ir

Voz 0978 02:26 ir avanzando hacia la libertad de nuestro de nuestro pueblo

Voz 1715 02:31 ahora veinticinco haremos cuentas con el CIS hoy se ha publicado el sondeo

Voz 0194 02:34 mes de febrero que apuntala las opciones electorales del P

Voz 1715 02:37 SOE Pedro Blanco sondeo dice que el PSOE ganaría las elecciones con más del treinta por ciento de los votos el doble de lo que conseguiría el Partido Popular que se reforzaría como segunda opción más votada gracias al Colón de ciudadanos Iggy The Box podemos pierden punto y sería el cuarto partido a partido popular día ciudadanos los sondeos del CIS les interesan entre poco y nada

Voz 1453 02:55 aunque no haya salido el FIS ya lo puedo valorar eh yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera Ferraz lo que desde Madrid

Voz 1089 03:02 me campaña de Pedro Sánchez quieran estaba claro que en cuanto se convocaran elecciones señor Tezanos iba a salir en ayuda de señor Sánchez iba a devolverle el sueldo que le está pagando en forma de encuesta favorable por lo tanto yo creo que ha sorprendido a todos sabíamos que iba a pasar

Voz 1715 03:20 hoy en Hora Veinticinco les vamos a contar los últimos fichajes de ciudadanos que sigue pescando en las filas del socialismo ahora suma al ex ministro Celestino Corbacho que va a ser el número tres de la lista de Manuel Valls el Ayuntamiento de Barcelona recuperaremos el testimonio de un compañero de la SER en Aragón de Miguel Mena fue víctima de abusos sexuales de un marianista de Manuel Briñas marianista durante años se ocupó de la cantera del Atlético de Madrid también ha pasado esta tarde

Voz 0871 03:43 te quedas paralizado ocurren en la tienda de campaña luego en los vestuarios te quedas bastante paralizado y bueno ventas llegas a verbalizar oye por favor por favor por favor

Voz 1715 03:53 ya hablaremos de las terapias de los setenta y tres tratamientos que el Ministerio de Sanidad ha detectado como fraudulentos indicaciones médicas demostrable pero que se presentan como procesos que curan enfermedades

Voz 0194 04:03 a las ocho y media a las siete y media en Canarias hay Carrusel iban a

Voz 0034 04:05 Álvarez buenas tardes tal Ángels buenas tardes para contar el Valencia Betis que arranca a las nueve de la noche vuelta de las semifinales de la Copa del Rey tras el empate a dos de la ida nos vamos hasta Mestalla última hora del partido Pedro Morata Valencia hola

Voz 5 04:16 hola qué tal buenas tardes desde Mestalla ambientazo aquí en la capital del Turia para este partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con dos dos en la ida y con alineaciones confirmadas por parte del Valencia van a jugar Jaume Domenech en la portería Pichi lateral derecho Gaya lateral izquierdo Roncaglia Gabriel en el centro de la defensa Cockell han yp parejo en el doble pivote Daniel Wass interior derecho quienes en la izquierda arriba Rodrigo ir Gameiro la alineación del Real Betis Balompié también es oficial Santi Ortega muy buenas azada Joel en portería Divar traicione como centrales Francis William Carvalho Joaquín Canales lo Celso ICS es de las ocho y media el sonido inconfundible de la SER Carrusel deportivo

Voz 0034 04:55 además Pedro Santi el Barça esperan la final de Copa del Real Madrid Sergio Ramos sancionado por la UEFA con dos partidos tras forzar la tarjeta amarilla contra Alaya no jugará la vuelta de octavos de la Champions ni la hipotética ida de cuartos ni el tiempo eche rica no

Voz 0978 05:05 buenas tardes buenas tardes o las temperaturas sólo han subido en el sureste de la península en Murcia en muchos casos máximas de veintiocho veintinueve grados en el descenso ha sido notable en el Cantábrico de medía unos diez grados menos que ayer y mañana nos espera tiempo soleado con temperaturas parecidas a las de hoy más bajas en el sureste de la península no hará el calor de hoy un poco de frío durante la mañana después al sol ambiente agradable durante la tarde algunas nubes en Galicia con chubascos poco significativos el fin de semana sigue haciendo mucho sol la mayor parte del tiempo frío de noche empezar las mañanas las temperaturas el verán a subir especialmente el domingo sobre todo en el Mediterráneo con máximas que superarán con facilidad los Veinticinco grado empieza a vender

Voz 6 06:28 hora veinticinco

Voz 1715 07:59 Pedro Blanco ocho y ocho minutos siete y ocho minutos en Canarias día muy interesante en el juicio por el referéndum del uno de octubre día interesante porque sirve para fijar judicialmente dos de las versiones fundamentales de lo que ocurrió en los días que precedieron a la votación los días que sucedieron a la votación en los días que anunciaban una ruptura el entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido ha hecho lo que cabía esperar atribuido a los mandos policiales las decisiones operativas de ese día las órdenes para actuar con fuerza en algunos colegios electorales Zoido ha acusado a los Mossos de haber dimitido de sus obligaciones de haber desplegado un operativo menor al que se comprometieron desplegar de nuevo una tarde más pendiente del desarrollo del juicio Alberto Pozas Alberto buenas tardes

Voz 0055 08:47 por buenas tardes como Mariano Rajoy Zoido también ha alegado no haber tenido conocimiento directo de los operativos de Policía Guardia Civil pero lo que le transmitían era que los Mossos no hacían su trabajo y ha defendido la actuación de Policía Guardia Civil

Voz 1195 09:00 pero hay algo que es importante que acaso la normal convivencia la pacífica convivencia era lo que estaba organizado delante de determinados colegio y ha apuntado directamente lo normal al entonces Mallol Josep Lluís

Voz 0055 09:17 extra pero que recordemos la Fiscalía pide para él once años de cárcel en otra causa en la Audiencia Nacional

Voz 1715 09:22 segundo testimonio interesante el del lehendakari en su papel de mediador facilitador puente entre las partes pónganle el nombre que les parezca Urkullu ha contado dos cosas relevantes que medió sí que el acuerdo estuvo casi cerrado a finales de octubre pero que fue Puigdemont quién decidió apostar por la ruptura atemorizado empujado a mete alentado por la actitud de la gente por la presión de la calle por eso cambió sus planes de elecciones por independencia

Voz 0055 09:53 esto sí las reuniones y las llamadas que ayer no recordaba Rajoy tenían fecha hora sitio Iñigo Urkullu ha explicado como medio entre el Gobierno y la Generalitat a petición de Carles Puigdemont

Voz 0804 10:03 por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención

Voz 0055 10:11 vive respuesta las negociaciones fracasaron en el último minuto el veintiséis de octubre un día antes la declaración de independencia Puigdemont Carles Puigdemont le confesó que cedía ante las presiones internas y también las externas

Voz 0804 10:23 las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose sirve estaban revelando entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado anoche madrugada de disolver el Parlamento y convocar las elecciones autonómicas que era lo que yo le sugerí

Voz 0055 10:43 la Urkullu planteó a Rajoy una salida a la escocesa un referéndum pactado el presidente ha dicho no quería ni oír hablar desahuciando gracias Alberto hasta luego hasta luego

Voz 1715 10:51 una voz más también ha escuchado esta mañana en el juicio en al Supremo es la de Ada Colau la alcaldesa de Barcelona que hoy ha mantenido no cabía esperar otra cosa su tono crítico con este proceso que no comparte

Voz 11 11:02 si me permiten añadir a mí me parte el alma señoría de ver que el señor Kusa arte está hoy aquí en situación de prisión preventiva como del resto de acusados con quienes por tener discrepancias políticas pero sí sí por el uno de octubre estamos hoy aquí deberíamos estar millones de personas

Voz 0804 11:19 poco

Voz 0978 11:23 porque ellos

Voz 0882 11:24 donde el todo o nada de lo que conozco a Aznar

Voz 0871 11:26 cuál es persona decente

Voz 0804 11:28 que es persona honesta que cumple lo que dice cada años

Voz 13 11:35 ahora habrá que ver cómo anda de nacionalismo si los vascos que somos un pueblo porosa de naturaleza corroborada por esa voluntad colectiva nos hallamos regidos por una voluntad ajena al Prato primero mía algunas de las declaraciones de Saleh Arzak

Voz 1715 11:51 sus ha muerto un político de otra época fundamental a finales del siglo pasado ha muerto Xavier Arzallus fue presidente del PNV durante más de veinte años lo fue los años duros del terrorismo lo fue en aquellos años en los que el nacionalismo vasco encumbró al poder a José María Aznar a quién lo hemos escuchado en su momento elogiaba lo fue en ese momento el difícil equilibrio entre la crítica a Madrid y la necesidad de Madrid con quién acabó pactando en fin vamos al País Vasco Jon Rojas Jon buenas tardes

Voz 0975 12:25 la ikurriña ondea ya a media asta en Sabin Etxea en la sede del PNV que Arzallus dirigió durante veintidós años entre mil novecientos ochenta y dos mil cuatro quién es ya un símbolo del nacionalismo vasco ha fallecido hoy a los ochenta y seis años y todos partidarios y detractores políticos reconocen su huella política empezando por su propio partido Andoni

Voz 0978 12:42 las Xavier Arzallus lo ha sido todo en el País Vasco lo ha sido todo en el Partido Nacionalista Vasco ha sido un referente un referente profesional como jurista un gran planificó pero sobre todo un gigante abertzale

Voz 0975 12:57 de animal político habla el lehendakari Urkullu hombre de gran prestigio destaca Ibarretxe también en su tuit incluso desde EH Bildu ha alabado su aportación al nacionalismo pese a las diferencias y el propio presidente Pedro Sánchez ha destacado en un tuit su figura histórica que recordaba hoy por cierto Iñaki Anasagasti

Voz 14 13:12 pero se comprometió los tiempos difíciles en hombre sería eh fue una persona clave en discusión constitucional

Voz 0975 13:22 el mundo del PNV se prepara ahora para despedirle con el funeral que celebrará el sábado en el pueblo que le vio nacer en la guipuzcoana Azkoitia

Voz 6 13:29 hora veinticinco de los días decís

Voz 1715 13:32 encuesta con proyección de voto aunque con una relevancia discutible incluso discutida propio por el Centro de Investigaciones Sociológicas que en Hora catorce nos decía que el sondeo relevante es el que ha empezado a elaborar ahora que se va a conocer a finales del mes de marzo en los primeros días de abril bueno en todo caso el de hoy el sondeo de hoy dice que el Partido Socialista ganaría las elecciones que doblaría al PP que sería segundo Pablo Casado remonta Ciudadanos se desinfla Podemos sigue bajando algo Vox se modera electoralmente o de moderarse dio Mariela rodeado

Voz 0055 14:05 así es el PSOE sube casi tres puntos y medio llegando al treinta y tres coma tres por ciento así duplica al PP a pesar de que el partido de Casado pasa de la cuarta a la segunda posición con un dieciséis coma siete por ciento subiendo casi dos puntos los socialistas tendrían incluso mejor resultado que la suma de PP y Ciudadanos ya que el partido de Rivera que en el anterior barómetro era segundo ahora retrocede hasta el At hacer posición con un quince coma tres por ciento pierde casi dos puntos y medio Unidos Podemos y sus confluencias también bajan pasan de la tercera a la cuarta posición con un catorce coma cinco perdiendo casi un punto Vox también baja seis décimas y se sitúa en el cinco coma nueve por ciento En cualquier caso la suma de los partidos de izquierda saca diez puntos a las derechas PSOE Unidos Podemos agrupan el cuarenta y siete coma ocho por ciento del voto mientras que PP Ciudadanos Vox suman un treinta y siete coma nueve por ciento José Félix Tezanos directo desde el CIS pedía hoy tomar los datos con cautela

Voz 15 14:56 siempre sino que las encuestas son un instrumento de conocimiento de nada ya a haber una red nada sobre todo cuando están muy distantes del momento hay que tomárselo tomársela Chipre con mucha cautela no exagerar ni tampoco digamos que en sólo a pies juntillas

Voz 0055 15:10 el trabajo de campo de la encuesta se llevó a cabo entre el uno y el diez

Voz 1715 15:12 Pereiro ha es decir que terminó coincidiendo con el acto

Voz 0055 15:15 con pero se realizó antes de que el Congreso tumbara los presupuestos de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria anticipada de elecciones

Voz 1715 15:21 según el CIS ya saben que no goza de muy buen nombre entre los partidos que no en el Partido Socialista hoy hemos escuchado una crítica preventiva Pablo Casado que pinchaba antes incluso de conocer los datos reproches también de Ciudadanos Podemos

Voz 1453 15:33 aunque no haya salido el FIS ya lo puedo valorar eh yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera Ferraz lo que desde Madrid

Voz 1645 15:40 tú me campaña Pedro Sánchez quieran cada vez se parecen más a los oros copos es evidente que el escenario está completamente abierto

Voz 1089 15:47 no sé que nadie sobre todo estaba claro que en cuanto se convocaran elecciones señor Tezanos iba a salir en ayuda de señor Sánchez iba a devolverle el sueldo que el está pagando en forma de encuesta favorable por lo tanto yo creo que ha sorprendido a nadie

Voz 1715 16:03 qué va a pasar el PSOE es el único partido de los grandes que se cree la encuesta que la celebra pero no se conforma Rafael Simancas ha puesto voz a la valoración del Partido Socialista

Voz 2 16:12 prudencia satisfacción gratitud confianza llamada a la movilización de el voto progresista en torno al Partido Socialista

Voz 1715 16:21 Ciudadanos sigue echando mano del caladero socialista para reforzarse con nombres del entorno del PSOE en su día les hablamos de Joan Mesquida les contamos la incorporación de quién fue ministro de Trabajo Socialista de Celestino Corbacho que aspira a ser concejal de Barcelona en la lista de El País Óscar García Celestino Corbacho

Voz 1645 16:40 no de número tres en la lista de Manuel Valls al Ayuntamiento

Voz 1715 16:42 la de Barcelona en estos momentos es una propuesta

Voz 16 16:45 hasta que me ilusiona y me motiva este es el hecho fundamental por el cual yo le he dicho a Manuel Valls que puede contar conmigo

Voz 1645 16:53 es un fichaje auspiciado por Albert Rivera quien ya le había tanteado varias veces para sumarse a su proyecto

Voz 17 16:58 a mí no eran más compartiendo valores presión Corbacho que conexión Iceta porque yo no quiero refrendo independencia como señor Corbacho porque yo no quiero indultos como sea el que Iceta

Voz 1645 17:07 la lista de fichajes de riberas engrosa hoy también con otro ex en este caso del PP Se trata del que fuera presidente de Baleares José Ramón Bauzá quien de momento colabora con el partido donde se el está buscando encaje

Voz 17 17:19 es verdad que ha habido conversaciones de nuestros etarra general con ese Bauza a raíz de su salida del Partido Popular

Voz 1645 17:25 Rivera ha avanzado que en los próximos días se desvelarán más nombres de otros exdirigentes que se pasan a Ciudadanos

Voz 1715 18:50 curación oficial de Arco en la que han coincidido dos reyes el de carne y hueso el de cartón piedra al final la polémica que rodea la feria de arte contemporáneo de este año María Manjavacas hola

Voz 1444 19:01 hola buenas tardes los Reyes no han parado pero desde luego sí que ha sido la parada de hoy en ARCO ni que decir tiene que se buscaba la foto del Rey con su ninot pero estaba claro que no iba a pasar dicen que no estaba previsto ni antes ni después de la polémica que desde luego sí que la hemos visto en el propio están hoy sólo estaba gente del sector y entre ellos mismos había discrepancias de si eso era o no arte

Voz 0871 19:23 donde se ha quedado tienen que te pille te por lo tanto como las que la contemporaneidad también con el respeto porque no Estonia con el respeto porque se está quemando la imagen del Rey así va unida perdonen todos

Voz 3 19:35 porque eso está en el derecho a hacer esto juntos hasta que no le parece bien su nombre por sí

Voz 0871 19:40 en el derecho está pero es una vergüenza es una vergüenza bueno ya

Voz 1444 19:43 he visto todavía no está cerrado pero dicen los galeristas que ya hay una oferta de coleccionista español que se compromete si lo compra quemar el Ninot la polémica como comprenderéis no sacaba mañana arcos abre al público y la feria espera recibir a cien mil visitantes

Voz 1715 19:56 gracias María del Ministerio de Sanidad ha presentado hoy un primer listado de terapias tratamientos que han superado la prueba del algodón que no han demostrado que cubren absolutamente nada pero que se ofrecen como si lo hicieran setenta y tres segundo terapias que de momento no se van a precios Laura Marco

Voz 1276 20:10 en esa lista están el feng shui la fruto terapia o la hidroterapia De Colo aunque a punto estuvo de llevarse por delante la vida de una mujer andaluza en octubre del año pasado ninguna de estas setenta y tres prácticas ha intentado siquiera demostrar su eficacia si tienen publicaciones que defienden su supuesta evidencia la homeopatía el yoga o la acupuntura que han pasado este primer cribado pero ahora tendrán que demostrar que esos informes tienen rigor científico suficiente

Voz 0978 20:35 de las que existe en algunas

Voz 21 20:38 esta ríos de tinta pretendiendo demostrar su eficacia pero si esta pretensión no termina con evidencia evidentemente será Honda se conocían

Voz 0978 20:48 brutos se trata de influir

Voz 22 20:50 dirigir decisiones libres de las personas

Voz 1276 20:53 Nuestros de sanidad eficiencia admiten que en lo que queda hasta las generales es muy difícil completar la parte más ambiciosa de este plan prohibir que los centros que ofertan estas prácticas se anuncian como sanitario

Voz 1715 21:03 ahora avanzamos intenciones antes hablemos de eficiencia energética

Voz 1715 23:07 hoy a partir de las nueve en la cara B vamos a hablar de la memoria Brian Pérez ahora

Voz 1645 23:11 hola Pedro la memoria que parece que algunos están perdiendo en el juicio del proceso como el ex presidente Mariano Rajoy que recordaba a poco nada

Voz 0055 23:19 por el contrario lehendakari Iñigo Urkullu

Voz 1645 23:21 cortaba todo con bastante detalle

Voz 0882 23:24 a mí me llamó mucha gente tiene usted que entender que es muy difícil recordar sí hablé personalmente hablé por teléfono a través de mensajes porque de algunos me acuerdo que habló personalmente en Moncloa de algún mantuve la reunión con el presidente de gobierno

Voz 1645 23:39 bueno Pedro en cualquier caso puede ser que recordemos lo que queremos lo recordamos todo sólo una parte la importancia de la memoria y los recuerdos desde las nueve y media más o menos con vítores en la cara B

Voz 1715 23:50 la tertulia hoy Javier Aroca Berna González Harbour If Fernando Vallespín Éstas son para él las claves del día

Voz 0656 23:56 la noticia del día un día más es el juicio los implicados en la tuits tuviera que entre sacar algunas de las revelaciones habidas hasta ahora digerir las de Iñigo Urkullu quería y algo fascinante que merece la pena remachan prefiera su afirmación de que a partir de un determinado momento ni puso de Mon quería hacer la declaración de independencia ni Rajoy aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco por circunstancias varias ambos acabaron haciendo sin embargo eso lo que se resistían lo interesante de esta anécdota es que muestra bien a las claras no pero la razón política ante la presión de las circunstancias como los hechos llevan encadenando volcar forma hasta provocar un resultado final no intencionado intencionado sí pero preñados defectos no habría este juicios y pulmón hubiera cambiado de opinión pero quizás tampoco si la comunicación mutua entre Generalitat y Madrid hubiera sido más fluida y eficaz pero sobre todo y esta es la moraleja así los líderes no hubieran a sus huestes más fanáticas empecé conseguir lo contrario que necesita líderes son final van a hacer lo que les piden los supuestamente liderados

Voz 1715 24:52 así llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde y las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0566 29:05 dato que conocemos hoy es que la economía de la Comunidad de Madrid ha experimentado un crecimiento del tres coma cuatro por ciento interanual es decir con respecto al mismo trimestre del año anterior si comparamos este resultado con el conjunto nacional España creció en el cuarto trimestre el dos coma cuatro por ciento por lo que el diferencial de crecimiento es de un punto