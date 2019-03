Hora 25 (28/02/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 tienen que hace muy intenten hacer para reducir el impacto medioambiental de su cotidianidad seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de Whatsapp que enviarnos notas de voz repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 3 00:23 a quién reprimir de Sanidad que esto es un problema de como quise decir públicamente y la única manera de diente de reducir en más eso es actuar sobre el coche privado

Voz 1487 00:37 no hace ni un mes de esta pertenencia que lanzaba aquí

Voz 1667 00:39 en las en Xavier Querol investigador del CSIC y referente en el estudio de la contaminación ambiental este jueves despedimos el mes de febrero con más de una veintena de grandes ciudades del país con registros de contaminación anormalmente altos

Voz 0194 00:53 Pablo Morán buenas noches Ángels buenas son al menos tres los factores que están elevando estos niveles de contaminación

Voz 1667 00:59 algunos ya los apuntaba Pedro el anticiclón la falta de lluvias de la que hablaremos enseguida pero también la llegada de una bolsa de aire africano en la ausencia de protocolos anticontaminación en algunas

Voz 0194 01:10 las ciudades afectadas sabemos identificar la contaminación con Madrid porque de hecho nosotros estamos aquí pero nos vamos a entre para conocer con la ayuda de los compañeros de las emisoras de la Cadena SER la situación en otras ciudades que han tenido que activar su propio protocolo adoptar medidas de urgencia para rebajar los niveles de polución en Barcelona tenemos Emma Miguel buenas noches Emma buenas noches buenas noches en Barcelona y alrededores porque leemos que la Generalitat ha declarado alta contaminación en cuarenta municipios del área metropolitana de la ciudad

Voz 0563 01:42 si el martes la Generalitat da ya avisó de que los niveles de partículas en suspensión y de dióxido de nitrógeno eran altos Joy finalmente han declarado un episodio por exceso de partículas en todo el área metropolitana este episodio no implica restricciones de tráfico pero sí se han hecho una serie de recomendaciones como prescindir del coche moverse en transporte público caminar por calles con poco tráfico y no hacer mucho ejercicio al aire libre esto sobre todo va dirigido a aquellas personas que tienen enfermedades cardíacas o respiratorias y a los ayuntamientos les han pedido que arriesguen más las calles que pospongan actividades que levanten mucho polvos

Voz 1 02:18 según la Generalitat además de este anticiclón

Voz 0563 02:20 de la entrada de polvo del Sáhara el incremento del tráfico que ha provocado estos días el Mobile World Congress en toda Barcelona y alrededores ha tenido mucho que ver con este aumento de las partículas y es que son

Voz 1 02:31 muchísimos los congresistas

Voz 0563 02:33 asisten al Mobile que se desplazan mañana tarde y noche en coches contratados por las mismas empresas del Congreso y no son precisamente

Voz 0194 02:41 coches eléctricos gracias Emma Bonino luego vamos a asaltar ahora Valladolid que sufre ha sufrido de él

Voz 1667 02:48 los últimos días una incómoda boina gris sobre la ciudad que ha obligado a activar por primera vez el nivel máximo de su protocolo contra la contaminación ambiental hasta activado hasta esta misma no

Voz 0194 02:58 Valladolid José Manuel Gozalo buenas noches José Manuel Gozalo buenas noches vamos a ver si podemos hablar con él porque el centro de Valladolid lo cierto es que ha estado cerrado a cal y canto al tráfico casi todo el día José Manuel buenas noches

Voz 1081 03:12 si hasta hace apenas un par de horas decíamos que se han levantado estas restricciones y que se han venido incrementando desde el pasado domingo hasta esta mañana en la que los vallisoletanos Nos levantamos con ese nivel tres de contaminación que jamás habíamos alcanzado no sólo estaba cerrado el tráfico en la almendro de Valladolid un radio de un kilómetro aproximadamente sino que por primera vez sea aplicado en el tres como decíamos que ha supuesto limita la velocidad a treinta kilómetros por hora en toda la ciudad ya cincuenta y setenta en las rondas es la primera vez que se llega a este nivel de contaminación en Valladolid porque otras veces sí es cierto que se ha limitado el tráfico pero no se había llegado a limitar la velocidad el Ayuntamiento durante todo el día de hoy ha intentado paliar esta situación con el autobús gratis durante todo el día pero los comerciantes han seguido con sus quejas porque dicen que es reducir el tráfico supone también un descenso en las ventas Alejandro García es el presidente de una de las asociaciones de comerciantes de la ciudad

Voz 1062 04:04 que hay otros protocolos que tomar se ha propuesto el tema que puedan acceder vehículos con alta ocupación vale vamos a vamos limitarán que viaja solo en su coche pero por qué

Voz 1667 04:12 no pueden pasar por el centro vehículos con dos y tres

Voz 1062 04:14 zonas cuando ya ha tratado en el dos mil diecisiete sea creemos que hay una serie de medidas que se pueden tomar que no perjudiquen tanto a la actividad del día a día de la ciudad

Voz 1081 04:23 bien pues esta tarde decíamos sean retirado estas medidas y mañana todo vuelve a la normalidad aquí en Valladolid en uno de los meses este de febrero que despedimos también aquí como uno de los meses más secos que se recuerda el campo ya anuncia pérdidas en el cereal sino no llueve en los próximos quince días y es que nos jugamos

Voz 1667 04:39 José Manuel muchas gracias hasta luego hasta luego llamativo también el caso de Asturias una comunidad verde tradicionalmente lluviosa que esta semana ha registrado niveles de contaminación altos en sus tres principales núcleos urbanos Oviedo Gijón y Avilés

Voz 0194 04:53 Radio Asturias Silvia Rúa buenas noches qué tal buenas noches han soplado algo el aire parece que la situación ha mejorado un poco no

Voz 1904 05:00 bueno la polución ha mejorado hoy de manera significativa en el área de Avilés algo menos en Oviedo y en Gijón la calidad del aire por tanto es insuficiente de momento pero podríamos decir que la meteorología no nos da tregua porque el temporal de lluvias de finales de enero que recordamos provocó inundaciones en toda la región y grandes destrozos hemos pasado ahora a más de una semana sin caer una gota de agua la estabilidad con altas temperaturas más típicas como decíais de la primavera que del mes de febrero ha obligado desde el domingo pasado a activar el protocolo contra la contaminación del Principado Se recomienda por tanto el uso de transporte público evitar ejercicios físicos al aire libre para aquellas personas que tienen problemas respiratorios también se ha restringido la velocidad en autopistas a noventa kilómetros por hora los conductores por cierto no están haciendo demasiado caso además eh viendo todo esto que nos iba a decir que hace justo ahora un año la estampa era la de un Asturias cubierta por la nieve nieve que llegó incluso hasta la costa

Voz 0194 05:57 gracias Silvia hasta hasta luego estuve en Asturias vamos a sí

Voz 1667 06:00 es una cuarta y última parada en Valencia Ecologistas en Acción ha denunciado allí que el Ayuntamiento no activa el protocolo anticontaminación a pesar de que dicen los niveles de polución llevan nueve días por encima de lo normal

Voz 4 06:12 Valencia Inma Pardo buenas noches buenas noches qué dicen las mediciones en qué situación estáis allí en Valencia

Voz 0808 06:18 pues según Ecologistas en Acción estamos en niveles altos son muy altos de contaminación pero todo lo ha negado el alcalde Joan Ribó que mantiene que seguimos con unos niveles bajos de contaminación e insiste en que hay que mantener

Voz 1 06:28 la calma Valencia cuenta con protocolos de actuación

Voz 0808 06:30 León si se superan esos límites se avisa a la población con riesgo para la salud pero en cuanto a lluvias ni nos acordamos ya de donde tenemos el paraguas porque en estos primeros meses del año se han registrado sólo once con nueve litros por metro cuadrado es más en toda la Comunitat

Voz 0194 06:43 estamos en un ochenta ochenta por ciento

Voz 0808 06:46 por debajo de lo que debería llover en esta época del año en Alicante hoy precisamente se han tenido que tomar medidas su puerto ha vuelto a parar hasta las ocho de mañana viernes por segundo día consecutivo toda la actividad de carga y descarga de graneles para no contribuir a ese aumento de las emisiones de partículas contaminantes pero al margen del puerto que sí que está actuando este piso sodio de contaminación atmosférica que estamos viviendo está dejando en evidencia la falta de protocolos de actuación en esta ciudad en Alicante ir peor están también en Castellón con sólo nueve con ocho litros por metro cuadrado en dos meses aquí también Ecologistas en Acción ha dicho que esos límites se han disparado por encima de lo legal ya se exige que las administraciones deberían impulsar medidas pero este Ayuntamiento en Castellón no ha llegado todavía a tomar ni

Voz 0194 07:30 ninguna decisión gracias Inma hasta luego saludamos a Miguel Ángel Ceballos es portavoz de calidad del aire de Ecologistas en Acción muy buenas noches

Voz 5 07:37 bueno que la que le iba a preguntarte si es suficiente

Voz 0194 07:40 los protocolos vigentes para disminuir la contaminación urbana pero claro es que hay ciudades que ni siquiera los tienen tienen ni siquiera los aplican

Voz 5 07:46 soy una buena la obligación de hacer protocolos una ciudad de más de cien mil habitantes viene desde el año dos mil siete en total recala ahora mismo pues estamos hablando de ocho dio protocolos en toda España es decir que que la practica la gran mayoría de las ciudades medias y grandes españolas pues carecen de de este instrumento básico para actuar frente a episodios de contaminación y en algunos casos como el de Valencia aunque lo tienen pues la verdad es que se resisten con uñas y dientes aplicarlo no solamente en este episodio sin en la anterior que tuvimos en en noviembre de dos mil diecisiete pues tampoco el Ayuntamiento de Valencia adoptó ninguna medida a pesar de tener el protocolo para restringir la circulación de automóviles en su área metropolitana

Voz 0194 08:31 cuál es la explicación no no enfadar a los ciudadanos no enfadar a los automovilistas a los comerciantes y es que no pueden acceder al centro de las ciudades

Voz 5 08:38 pues parece que haya autoridades municipales y autonómicas también que que que efectivamente tienen miedo pues a las protestas a las molestias que pueda ocasionar de estas restricciones en la circulación de vehículos pero otras sin embargo como aves de sumido en la información ha de prestar pues otra sí que están actuando responsablemente para proteger la salud de de de todos sus vecinos especialmente de aquellos que padecen enfermedades respiratorias cardiovasculares tienen estos episodios pues lamentablemente tienen que ir a las urgencias hospitalarias sí seguramente es hacemos una encuesta en estos servicios de urgencias en los hospitales pues el grado de afectación de de estas medidas de restricción del tráfico pues sería bastante elevadas yo creo que hay que pensar que el derecho a la salud está por encima de cualquier otro interés al desplazarse en automóvil o o cualquier otro de momento es económico de sectores como el comercio la hostelería ahí en todo caso pues pues en esta situación es que son muy puntuales a lo largo del año pues a actuar para para preservar ese derecho fundamental a la salud

Voz 0194 09:43 son Miguel Ángel realmente efectivos estos protocolos

Voz 5 09:46 vamos a ver en situaciones meteorológicas de como las que tenemos en esta semana de tiempo muy estable que no hay bien porque no llueve y que incluso en algunas partes del país como habéis comentado el problema de la contaminación propia de las ciudades de refuerza por la llegada de pueblo procedente del norte de África es muy difícil luchar contra el problema estomacal que esto hay que reconocerlo pero si no se hace absolutamente nada para restringir las emisiones del tráfico de la actividad portuaria en las ciudades litorales au de la industria en algunos casos también pues evidentemente estaríamos en una situación que se prolongará ya no dos tres o cuatro días sino durante una semana o diez días que ya llevamos en algunas ciudades de por encima del límite legal de particular lo que es absolutamente desastroso para la salud de todos

Voz 1 10:34 hay quien apuesta por ir más allá de lo que establecen los

Voz 1667 10:37 actuales protocolos por ejemplo hoy mismo la consultora Identity ha presentado un estudio que propone implantar peajes urbanos en ciudades como Madrid o Barcelona al estilo de los que ya tiene Londre es de hecho ha extrapolado los datos de la capital británica a las dos principales ciudades del país si cree este estudio que se reduciría un veinte por ciento más el tráfico rodado en ciudades lo he dicho como Madrid o Barcelona y con ello la contaminación Javier Serra es el director general de esta consultora

Voz 6 11:04 paga el que bolso fe uso

Voz 7 11:07 de Kate Cocha paga el que quiere utilizar el

Voz 8 11:09 coche ahí provoca unos costes a toda la sociedad y por otra parte genera una recaudación que sepuede destinada al transporte público y por lo tanto a toda la sociedad

Voz 0194 11:19 Miguel Ángel a ti qué te parece esta solución crees que funcionaría

Voz 9 11:23 sí es una propuesta lo estamos definiendo en Barcelona

Voz 5 11:25 por ejemplo para a Barcelona no en Madrid porque en Madrid pues hay otro tipo de actuaciones que lleva promoviendo el Ayuntamiento John cierto tiempo que no no parece que sea necesario que se que se apoyen en un peaje urbano que son restricciones amplias de la circulación de automóviles pero en algunos casos pues sí que puede ser interesante de lo que es cierto como es comentando es que no basta con tomar medidas una unos pocos días al año el problema de la contaminación es estructural en la mayor parte de las ciudades españolas y por lo tanto las medidas deben ser también estructurales sin prejuicios de que cuando tengamos una

Voz 10 11:56 disolvió meteorológico especialmente fan

Voz 5 11:59 por la acumulación de la contaminación pues además tuvimos en de manera un poco más drástica pero pero las medidas deben ser permanentes debemos conseguir sacar coches de las ciudades que los coches que circulen lo hagan una velocidad más baja en definitiva que tengamos una estampa como las que tenemos los domingos por ejemplo el tráfico muy calmado oí con poco número de vehículos pues todos los días de la semana y eso es lo único algo que nos garantizara pues una mejor calidad del aire urbano y una mejor salud para todo

Voz 0194 12:28 el central es una buena medida

Voz 5 12:30 Madrid centrar el Plan E completo es una buena medida eh si hay que ampliar y en eso está el Ayuntamiento lo que es esta medida inicial que solamente afecta a una superficie de unos pocos kilómetros cuadrados en el Aris urbana en Madrid hasta llegar a al cinturón de la de la M30 pero un pero como arranque digamos de lo que es el Plan de Calidad del Aire de Madrid pues es una medida que está dando buenos resultados por la de seguimiento que estamos haciendo por ejemplo con la estación de contaminación que hay dentro de ese área que ha tenido un desplome de los niveles de dióxido de nitrógeno desde que la medida sea implantado

Voz 11 13:06 Miguel Ángel Ceballos muchísimas gracias muchas gracias a vosotros

Voz 0194 13:09 cómo estamos hablando

Voz 1667 13:11 este anticiclón de esta falta de lluvias que no está ayudando a disipar la contaminación en las ciudades pero es que además no se ha dejado un mes de febrero con temperaturas anormalmente altas como reconoce la Agencia Española de Meteorología asegura la Imet que desde el pasado sábado se ha documentado récords de temperatura para estas alturas del año en veinte estaciones meteorológicas del país un anticiclón que también se está notando en el resto de Europa especialmente en una capital mundial tradicionalmente ligada la lluvia a la lluvia como es Londres

Voz 0194 13:42 Begoña Arce buenas noches buenas noches porque no es normal no que en la capital británica supere los veinte grados en pleno invierno

Voz 0273 13:49 no no es normal pero es lo que ha ocurrido a principios de esta semana habíamos tenido ya desde el viernes sólo una temperatura templada pero fue en ascenso y culminó el martes con algo más de veintiún grados en esta ciudad el día de invierno más cálido de los registrados hasta ahora no fue sólo Londres en Gales con algo más de veinte grados también se batió el récord conocido hasta ahora las playas de sufren de Inglaterra estaban concurridas con gente en bañador había picnic en los parques de Londres y los almendros ahora mismo están en flor en Escocia las estaciones de esquí se enfrentan a la temporada más difícil desde hace muchos años porque simplemente no hay nieve en Escocia que normalmente hace muchísimo frío los inviernos son duros ha estado haciendo estos días dieciocho grados en una de esas estaciones y los científicos recuerdan que los últimos cinco años se han registrado aquí en Gran Bretaña dos inviernos con récord de lluvia que han provocado grandes inundaciones y que todas estas irregularidades se deben las atribuyen al profundo efecto

Voz 0194 14:46 lo que está haciendo el cambio climático y como es está atajando Begoña allí el tema de la contaminación ambiental

Voz 0273 14:52 el tema de la contaminación ambiental es la gran pesadilla especialmente en Londre

Voz 0194 14:56 esta semana se publican también unos últimos datos

Voz 0273 14:59 y hay zonas en la capital que en los niveles de contaminación son cuatro veces más elevados del máximo permitido una de las principales zonas comerciales de la ciudad Oxford Street ha registrado algunos de los niveles más altos de dióxido de nitrógeno del mundo desde el dos mil diez la ciudad vive bajo unos niveles de contaminación del aire que son simplemente ilegales se han introducido peajes en los coches más contaminantes hay dos tipos de tasas la de contaminación y la la taza la tasa de congestión que era simplemente para la circulación en abril de este año el alcalde Sadiq Khan va a presentar un plan para limitar parcialmente la circulación de vehículos de combustión en el perímetro urbano los coches matriculados antes del dos mil seis también mañana van a tener que pagar más pero hasta ahora la eficacia de todas estas medidas en en la ciudad de Londres es muy limitada nueve mil muertes al año prematuras en la ciudad y un estudio también muy reciente de la Universidad Queen Mary que ha detectado que incluso pequeñas partículas de contaminación están relacionadas con cambios en la estructura del corazón es muy complicado pero lo que sí se nota es que en esta ciudad cada vez el aire es de peor calidad hay incluso quién es un estudio de del Financial Times un artículo que decía recientemente que el dióxido de estrógenos en Londres esa ese tipo de de contaminación está a un nivel similar a Nueva Delhi ella Pekín decía literalmente mucho peor que en Nueva York en Madrid

Voz 0194 16:32 Begoña muchas gracias Ángel Rivera meteorólogo ex portavoz de la AEMET Ángel muy buenas noches

Voz 9 16:38 buenas noches ya hablábamos antes de de este anti

Voz 0194 16:40 clon que no sólo está afectando a España veíamos cómo también en Londres tenían temperaturas normales para esta época del año hasta cuando puede durar este anticiclón

Voz 9 16:49 pues el anticiclón éste va bajando un poquito ya su intensidad no va a desaparecer se va a poder de otra manera con lo cual es probable que la semana que viene flojea un poquito ya esta situación que entre un poquito más de aire fresco que pueda llover algo tampoco demasiado pero seguramente manteniéndose todavía los niveles de temperatura por encima de lo normal para estas fechas

Voz 0194 17:08 no hizo falta de lluvias a la que también hacíamos referencia

Voz 1 17:11 ya en esa ronda que hemos hecho con los compañeros por por todas

Voz 0194 17:13 España ya altas temperaturas Nos puede indicar que estamos entrando en otra sequía estamos a las puertas de una sequía levemente

Voz 9 17:19 el tema de las sequías en España es un tema cíclico pero que ahora puedo duramente puede ser un poquito más acusado por el cambio climático lo que sí está claro es que desde

Voz 5 17:29 luego las temperaturas está claro

Voz 9 17:32 anormalmente altas pero no tanto preocupa que serán altas que también sino la tendencia creciente de que se produzca todo esto de que es que llevamos un año y otro y otro

Voz 0194 17:40 claro que no se puede yo estoy cuidando vale muchas gracias

Voz 9 17:42 de la atmósfera sino realmente a una tendencia más de fondo que es el cambio climático no está claro cómo influye en las lluvias hay estudios distintos tipos la tendencia llegó a un poco menos y quizá con más intensidad por eso es difícil sabes y esta sequía es claramente de hace con el cambio climático o Ciudad de las se fijan cíclicas sequías cíclicas pero no hay que descuidarse porque probablemente también tenga algo que ver

Voz 10 18:05 de pueden ser las dos cosas no toques

Voz 0194 18:07 ciclo y el cambio climático y una última cosa que consecuencias suele tener para España un invierno anormalmente seco como está siendo este bien

Voz 9 18:15 lo que a parte de todos los problemas de contaminación que tenemos que yo creo que tendríamos que ponernos las pilas mucho más en todo esto está todo el tema de reservas de agua prácticamente un poco las montañas aunque yo vio el año pasado pues en todas acuíferos van perdiendo ir para todo el temario de salud

Voz 0194 18:31 por qué paparazzi

Voz 9 18:34 de de de de de de de de enfermedad de eso cuestiones que viene también desde que van avanzando desde el sur hacia el norte creo que en España necesitamos poner las pilas en estudios sobre todo esto y en estrategias de mitigación de lo que hemos

Voz 11 18:47 a pasando Ángel Rivera muchísimas gracias hasta luego abro habrá una mesa dime

Voz 1667 18:53 con un dato solamente para los escépticos esta misma semana el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica decía en un encuentro con profesionales que una persona que no fuma pero que vive en contacto continuo con altos niveles de contaminación es como si fumar entre cinco cigarrillos diarios

Voz 0194 19:12 algo que no se ha puesto nunca un cigarro concede residente del

Voz 1667 19:15 la Sociedad Española de no

Voz 0194 19:16 lógico como decía hace un momento que Rivera hay que ponerse las pilas a la mesa de tertuliano os voy a preguntar por el cambio climático no sé si sabéis mucho os habéis poco pero sí por esas políticas por esos protocolos de los que hablábamos antes además con el representante de Ecologistas en Acción sobre todo porque en muchas ciudades y en Madrid lo hemos visto la voluntad o la intención son las ganas de un ayuntamiento para intentar frenar la contaminación y poníamos el ejemplo de Madrid central topa con la política es decir hay un alcaldable que precisamente está haciendo campaña contra contra eso con la voluntad de terminar con esto por qué cuesta tanto estos protocolos

Voz 4 19:50 el avancen y que desde desde las instituciones de esas administraciones se conciencie a los ciudadano

Voz 0194 19:55 Nos sí es muy llamativo porque hay otro dato que a mí me gusta siempre subrayar es que en vehículo privado en la ciudad sólo vamos por desgracia me incluyo porque si no bueno que el veintinueve por ciento de la población es decir menos de un tercio de los madrileños de los que vivimos en Madrid usamos el coche privado pero contaminamos para todos para el cien por a nuestro humo bueno debo decir que ningún coche muy

Voz 1 20:23 pero bueno más allá de mi

Voz 0194 20:25 Nuestro humo contamina a todos al cien por cien y ocupamos esta cifra que acabo de decir veintinueve por cien la acabo de comprobar de memoria digo que ocupa vamos el ochenta por cien de del espacio de circulación es decir que marcamos los que vamos en coche privado la vida de todos el espacio de todos estos se tienen que acabar se tiene que dar el por qué es tan difícil bueno pues porque seguramente la industria automovilística tiene muchísimo peso en en todo esto hay que buscar nuevas formas de no sólo de acotar el tráfico sino de compartir vehículos estas nuevas modalidades del del seny perdido eh

Voz 12 21:04 que que vamos viendo colarse desde luego muchos más carriles bicis más límites más

Voz 0194 21:10 las peatonales nos tenemos que concita cada vez que es una iniciativa de nos tenemos que concienciar a los automovilistas porque no les dejan pasar por donde ellos quieren los comerciantes porque dicen que la gente no va a llegar a esos comercios porque no van a poder Karra aparcar en la puerta es decir y siempre hay alguien que pone problemas desde luego pero también se pusieron problemas para dejar de fumar en los sitios y acabamos aceptando lo de la noche a la mañana sin ningún problema osea que efectivamente como has dicho es política

Voz 0860 21:37 bueno lo lo acaba de decir no política bailar con yo no entiendo de Meteorología ni de cambio climático no sé si se puede hacer algo como que te toque un anticiclón seguramente pues no se lo ciclos ciclos no lo sé no sin hasta punto interviene nuestra actitud como humanos en esta ocasión se pero pero hay hay una una realidad hay eje donde más estamos afectado por estos esta contaminación galopante en las grandes ciudades por tanto efectivamente es en la ciudad de las que hay que actuar y con los problemas Javi descrito como se soluciona hecho fundamentalmente en mi opinión con educación sea un una población educada en menos sensible alojar esto político irresponsable que utilizan este tipo de Josa como a armamento político

Voz 0656 22:29 si no hay educación porque todavía no hemos llegado a niveles de

Voz 0860 22:34 de concienciación razonable hace falta determinación política es decir los partidos políticos Gobierno tienen que ser determinantes a la hora de adoptar medidas incluso a costa de que haya gente que no le guste luego los ciudadanos de exhibida por su propia salud si tienen que votar a gobiernos que se han determinante y que apuesten por la por este derecho a la salud o aquellos que no que no vote que que no lo que no lo que no lo lo lo prediquen pero acabas de decir una cosa me refiero a Berna con la ley de trabajo la allí tabaco fue une un un ejemplo un ejemplo magnífico de determinación política porque no quiero ni acordarme la oposición que tuvo el Gobierno por aquello fue de Baby

Voz 0194 23:15 también desde la política recordaremos que que entonces presidenta de la Comunidad de Madrid quería no respetar Leandro pidiendo

Voz 0860 23:22 firma insumisión insumisión incluso empresarial bueno ya otra cosa este gobierno muy recientemente publicó su intención de adoptar medidas a favor de la electrificación automovilística acordará polaca la sima

Voz 0656 23:39 sí vamos a ver yo estoy de acuerdo en el tema la educación lo que pasa es que la educación medioambiental tenemos que entenderla como parte de la educación cívica claro si se tiene que ver con nuestra calidad de de de ciudadanos eh y que por tanto de personas que tienen que ser responsables de sus actitudes para con los otros yo creo que esto es muy importante que se meta a los niños ya desde pequeños en la en la cabeza luego yo creo que que somos un país particularmente afectado esa ha dicho antes mi maestro en la facultad granadino así muy irónico llamado Francisco Munillo solidez decir que la gran tragedia de la Historia de España se llama el anticiclón de las Azores no es decir a las sequías en España han sido históricamente bestiales no os recordamos éramos niños la fatiga hacía la pertinaz sequía es decir que somos un país particularmente afectado por eso con lo cual deberíamos estar particularmente tan bien preparados cívicamente para asumir las responsabilidades que nos corresponde que además ahora si esto va a peor como consecuencia del cambio climático pues lo tenemos lo llevamos claro y eso tiene que ver no solamente con con el uso del auto móvil pero creo que tiene que ver también con el respeto iríamos de de las plantas de la limpieza sea digamos que la educación medio ambiental abarca gran cantidad actitudes la basura no por ejemplo uno de los temas que que que se discute mucho últimamente pues eso esa maniobra de que todo el mundo lleve los los vasos estos de café de plástico no no voy a decir la marca de la de la empresa Iker hay gente que se debe cuatro cada uno de ellos en una digamos en un plástico aparte todo se

Voz 0860 25:25 sacaban en la basura ni porque no ese tren de casa se dejaba directamente en el suelo algunos acaban con la que la Gran Vía es evidente bueno es una gincana en la Gran Vía es una gincana de basurero es este

Voz 0656 25:37 cuando nosotros yo creo que hay el el el problema yo creo gordo es el que el que tú señalabas al comienzo Ángels es que qué es lo que sorprende no que no hay un consenso tras partidista de lo especial el exceso

Voz 0194 25:48 debería superar la guerra política claro y que esto

Voz 0656 25:50 que puede haber pueda hacerse un uso partidario de de algo que realmente de lo que vamos afectados todos no sea es como si hay un uso partidario de la saludo esto que es no es decir éste es un bien que está más allá no de de la lucha partidista y sobre todo de la de la de la discrepancia ideológica no y luego además que es que los datos son cada vez más contundentes no me parece que este es un un tema del que ya no podemos escapar unos no sé qué es seguir intentando introducir objeciones a los análisis Gimeno haciéndolo los científicos este respeto me parece que

Voz 0194 26:26 dos datos cada vez más contundentes y lodo los efectos sobre nuestro organismo y el organismo de los más pequeños de los que vendrán después de nosotros mucho más contundente en también Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 13 26:36 eh

Voz 14 26:54 no

Voz 0194 26:59 Sara vítores buenas noches qué tal ayer declaraba como testigo Mariano Rajoy el ex presidente del Gobierno en el juicio del proceso comenzaba el turno de interrogatorio pasadas las cuatro de la tarde allí en el Supremo estuvo declarando hasta las seis menos cuarto escuchando esas casi dos horas llegamos a la conclusión de que Rajoy

Voz 1 27:16 hoy muy buena memoria muy buena memoria no tiene pues no no tiene muy buena memoria o quiere que pensemos que no la tiene porque yo he echado la cuenta hijo no lo recuerdo así tal cual a nueve preguntas en nueve ocasiones ahora mismo es ahora mismo lo escuchamos porque sí parece que algún problema tiene que tener en la cara B la memoria no eso es la memoria la facultad psíquica por la que se recuerda hoy si en la carabela memoria y los recuerdos vamos con los de Rajoy vamos a tardar un poquito en llegar al primer no me acuerdo pero es para ponerlo en contexto cinco menos cuarto de ayer el letrado Jordi Pina le pregunta a Rajoy sí le consta que Urkullu intentó intermediar entre la Generalitat piel Rajoy responde mire en aquella época

Voz 1487 27:57 como he dejado caer una de las respuestas queda o a otra pregunta que se ha formulado con anterioridad había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron y supongo que habrán querido hablar también con otros habían muchas personas que hablaron

Voz 1 28:15 aquí también con otros Pina no se queda tranquilo con esa respuesta representa

Voz 15 28:20 Señor Rajoy se lo mismo es sencilla yo le he preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu que ex lehendakari le pregunto el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto sólo le pregunto esto pues mire ante la entiendo

Voz 1487 28:36 ha sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero mensaje también el señor es interviene María

Voz 1 28:53 vale pues entonces es que sí que sí que habló con él que no era tan difícil Pina sigue

Voz 1487 28:58 esta era fundamental para hacerle la última atendió usted al señor Urkullu yo atiendo a todo el mundo importante incluir a todo el mundo Verdú escuché Yves Le dije lo que él es señalado antes pues muchas gracias así que si la tenía pero una precisión usted personalmente atendió al señor Urkullu la pregunta la preciso en estos términos es muy importante para mí porque mañana por la mañana habían el señor Urkullu declara pues no sé usted está bajo juramento pues no sé si ve pues desde luego ya puestos a tal también me llamó el señor Ortuzar quizá no solamente haya hablado con el señor

Voz 1 29:35 ahora interviene Marchena de nuevo aunque sigue sin aclarar

Voz 16 29:38 está preguntando el señor letrado tiene toda la lógica es saber si efectivamente de alguna manera respondía a ese perfil a ese perfil político que se le quiso atribuir sobre todo si usted personalmente tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él está en comunión ser el ex estará

Voz 1487 29:58 cuenta no si opina lo yo no entendía mal resuelve entendido perfectamente José ahí no ha habido ningún mediador de nada

Voz 1 30:06 sí y mucho más y ahora ya vamos a cuando reconoce que no recuerda tenemos que comprender que es muy difícil recordar mí me llamó

Voz 1487 30:14 mucha gente algunos los VIP personalmente Icon otros hable por teléfono pero claro tiene que entender que es muy difícil recordar sí hablé personalmente hablé por teléfono o a través de mensajes porque de algunos me acuerdo que habló personalmente en Moncloa de algunos

Voz 1 30:34 lo que Rajoy no consiguió recordar ayer esto fueron en todo este trozo como unos seis minutos bueno pues de todo eso que no consiguió recordar ayer Urkullu lo tenía bien grabado con sus fechas y todo en la cabeza lo contaba esta mañana

Voz 0804 30:45 tuve la reunión con el presidente de gobierno español el diecinueve de julio de ese mismo año dos mil diecisiete por un espacio de dos horas previamente a ello el día siguiente a que la vicepresidenta

Voz 0194 30:59 todo estos hará respecto a la reunión con Urkullu pero tampoco recordaba si había recibido el Libro Blanco

Voz 1 31:03 más tampoco lo recordaba Homs se lo preguntaba Marchena se vuelve a meter en la contestación a la pregunta perdón ir Rajoy contesta

Voz 1487 31:11 con absoluta franqueza yo no lo recuerdo Si usted aunque no se ha inventado cree que me lo ha mandado yo diré que sí pero en cualquier caso lo relevante era mi posición sobre este asunto y mi posición sobre este asunto es que el Gobierno no iba a autorizar un referéndum para romper la soberanía nacional ese es el tema

Voz 16 31:30 muy bien este que forme Rajoy por la mañana el señor Mas afirmó que efectivamente envió un ejemplar de ese documento al Palacio de la Moncloa y por eso el letrado le pregunta si efectivamente recuerdo que si lo recepcionista o no los recepción no simplemente es eso

Voz 1487 31:46 en una segunda franqueza no lo recuerdo

Voz 1 31:50 no pero es que hay más Angers la pregunta también de Homs la siguiente dice recuerda así convocó el veintisiete de septiembre una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional para el día seis de octubre incluyéndose apartado sobre la situación de Cataluña

Voz 1487 32:01 pues no lo recuerdo pero es probable que se haya celebrado esta reunión pero no lo recuerdo porque ese celebrado muchas reuniones en aquel momento

Voz 1 32:08 y sigue Homs pero usted me dice no recuerdo

Voz 1487 32:11 ni tan siquiera si se celebró no recuerdo

Voz 1 32:14 no sé si ahora vamos que Si aplazó la reunión o no la aplazó nada que tampoco lo recuerdas

Voz 17 32:20 recuerdo si se aplazó hasta en dos ocasiones esta reunión inicialmente prevista para el día seis de octubre de dos mil diecisiete por causas sobrevenidas nos Granca mente tampoco lo recuerdo se que el mejor recordará o cuáles eran las causas sobrevenidas no

Voz 1 32:35 pues no lo recordaba Kinsey Rajoy

Voz 1487 32:38 se lo digo tal y como son las cosas no recuerdo en ese momento

Voz 0194 32:42 que se haya reunido ni con ya estamos a no cambiamos de tema pero la mente de

Voz 1 32:46 a Rajoy sigue en blanco o más rápido

Voz 0194 32:48 la aprobación de este decreto que dio lugar a la creación de este consejo lo recuerda probablemente sea alguno de los asuntos que probablemente pero no no no

Voz 1 32:58 la sentencia del Constitucional

Voz 1487 33:01 sentencia del Tribunal Constitucional las respeto todas pero es imposible que yo tengo ahora en la memoria todas las sentencias

Voz 1 33:07 por que no puede tener el avión un día y una más en la que vuelve a entrar marcha

Voz 16 33:10 pueblo tiene que responder a la pregunta que le ha formulado señor letrado que es ese acuerdo del que usted dice que tuvo conocimiento pero que en realidad no en fin que no estaba no forma parte de su competencia si ese ese ese acuerdo en concreto fue objeto de alguna eh

Voz 1487 33:28 creo que presentado aproximadamente veinte recursos ante el Tribunal cosas precio

Voz 1 33:32 claro cuántos ha presentado que no se acuerda de todos no puede ser años la verdad es que impresiona no escucharon

Voz 0194 33:37 Emma de memoria así que vamos con el tema queja

Voz 1 33:40 la capacidad de recordar la capacidad del cerebro de retener información es recuperarla voluntariamente y que es un recuerdo pues una imagen o un conjunto de imágenes de hecho situaciones pasados que quedan en la mente extraerá la memoria propia algo percibido aprendido o conocido o retenerlo en la mente la etimología del vermú recordar es muy bonitas de esas que se recuerdan para siempre viene del bajo latín recordaré que se compone del prefijo re de nuevo recordarle formado sobre el nombre es corazón así que es volver a pasar por el corazón Víctor Manuel primera canción no habla aquí de Rajoy pero podría ser el hombre sin recuerdos

Voz 18 34:17 el hombre sin recursos que alguien les irá desde la separadas sin saberlo

Voz 0194 34:29 sí que podría ser Rajoy el hombre siempre recuerdas Manuel Martín Loeches es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid coordinador del área de neurociencia cognitiva del centro de evolución y Comportamiento Humanos Manuel muy buenas noches hola buenas noches hay que hay que tener memoria para recordar para para presentarte menos mal que lo tengo escrito porque

Voz 10 34:48 sino cómo funciona la memoria todo lo que vemos tocamos ser a todo lo que perseguimos deja una huella en el cerebro la cuestión es que Si tiene cierta importancia eso que estamos percibiendo puede ser el cerebro sólo se va a encargar de él solito de forma inconsciente y además durante mucho tiempo de repasar lo porque para otras cosas al recuerden hay que repasarlas como bien sabemos cuando las cosas no nos interesan no como en un examen por ejemplo entonces cuestión de ahí un mecanismo el cerebro que sólo se encargaría de repasar una y otra vez que esas vivencias que nos han parecido con cierta relevancia que nos han parecido importantes ya como digo cuando tiene relevancia lo hace el cerebro solo cuando no tiene relevancia pues lo olvida

Voz 0194 35:39 es decir lo lo lo menos importante lo más superficial lobos Ramos

Voz 10 35:42 exactamente aquello que no tiene importancia imagínate que siempre pongo este ejemplo que un acuerdo de lo que cenó ayer o antes de ayer y todavía o al menos cuesta recordarlo pero enseguida nos viene a la memoria donde fuimos de vacaciones este verano pasado

Voz 0194 35:57 entonces diferencias

Voz 10 35:59 todo a la motiva no todas las emociones

Voz 0194 36:02 dime una cosa es creíble que Rajoy no se acordara de todo lo que le preguntaban ayer

Voz 10 36:07 pues si te digo la verdad yo creo que sí que es creíble porque hubo un presidente de Gobierno una persona que está en política activa en un cargo tan tan alto tiene tal cantidad de asuntos en la mente no el momento que estoy trabajando que es posible que no es acuerde ignoro si es que en este caso porque quizá no le diera la importancia que a lo mejor pues podía tener

Voz 0194 36:29 hombre en el caso de la reunión con Urkullu que hizo de mediador con una para para evitar al punto que hemos llegado está el mejor este recuerdo sí debería tenerlo no

Voz 10 36:37 yo pienso que si personalmente pero a lo mejor el ahí está su cerebro no lo vio tan importante en comparación con otras cosas eso es la cuestión Garde también puede decir que no lo recuerda ahí nos es cierto no pero pero en principio no me extrañaría es decir si tiene muchas reuniones a lo largo del día a lo mejor no es acuerdo aunque evidentemente a todo no parece que pues esa circunstancia no que tiene que ver con este proceso pues a lo mejor tiene una importancia especial y podían recuerdas

Voz 0194 37:06 transforma los recuerdos

Voz 10 37:08 eso prácticamente desde el momento en que ya es pasado y estamos hablando de acabo de unos segundos ya el cerebro empieza a transformarse información de hecho empieza integrarla con nuestros conocimientos previos empieza a intentar pues superarla con lo que sabemos que encaje incluso muchas cosas que no encajan las desecha seguidas olvidan se empieza a transformarse de una manera inmediata es decir es es es una cosa muy muy habitual en el cerebro no

Voz 11 37:35 pues Manuel Martín Loeches muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego

Voz 19 37:45 Adele

Voz 1 37:45 pues sí que le parece fácil de recordar esta canción popular norteamericana de mil novecientos treinta y cinco que la tarea que es una versión de mil novecientos cincuenta años

Voz 0194 37:54 luego hablaremos de la memoria de de manera que cuando ha dicho nuestro invitado que es posible que no recuerde todos habéis hecho así con la cabeza hombre y es el haya olvidado la reunión con Urkullu

Voz 18 38:03 es un poco así no que yo parto porque no me creo que no recuerde no recuerdes porque por muy selectiva

Voz 0860 38:12 los sino porque tengo una profunda fe en sus epígonos

Voz 16 38:14 no a ellos dicen que aprobó la

Voz 0860 38:17 la las oposiciones registrador con un brillantísimo un número uno que son brillantísima digo son Moritz y además porque registrador por significa memorizar por muy selectivas

Voz 0194 38:27 la memoria de eso tiene que acordarse de acordar ni yo me acuerdo de ahora mismo de él en lo que le echo de menos por lo que me con el resumen que habéis la memoria selectiva pero esto no se olvida no Fernando la ruptura de masas más les iba a declarar debería un poco repasar el presidente del Gobierno sabe exactamente qué hizo en cada ahora porque puede tienen todos los esta red está todo recogido que si alguien puede acordarse es un presiente desde luego

Voz 20 38:55 son

Voz 1 39:02 de esta seguro que se que os acordáis no el y la música tiene también esa capacidad evocadora no esa forma de traernos a los recuerdos al presente esta canción por ejemplo la del ochenta y nueve yo cuando lo escucho me imagino en aquel momento en aquel lugar

Voz 20 39:17 el cine por ejemplo Memorias de África

Voz 21 39:26 tres rifles procesiones para

Voz 1 39:30 no es un peliculón dirigida por es Irving Pollack con Meryl Streep y Robert Redford basada en la autobiografía de la escritora danesa Karen Blix en Ia kilo de Meryl Streep es tremendo no somos de otro mundo más películas una súper inquietante de un hombre que no es capaz de guardar recuerdos es Memento

Voz 22 39:49 supongo que ya he hablado de mi enfermera sí bueno sólo cada vez que te veo

Voz 20 39:53 este golpe no puedo crear nuevos recuerdos todo se desvanece

Voz 1 39:58 es el año dos mil de Christopher Nolan está basada en un cuento de su hermano de Jonathan Nolan que se titula Memento mori que es recuerda que vas a morir vamos a ir un poco más atrás en el tiempo Gregory Peck en el Recuerda de Hitchcock

Voz 23 40:11 ahora es como habitación despejó a más de cristal y imagen está aquí yo sé que está allí existo se que exige una película de mil novecientos

Voz 1 40:21 cuarenta y cinco Gregory Peck y aquí llega a dirigir un centro psiquiátrico bueno no cuento vamos con la frase más cinematográfica sobre los recuerdos

Voz 24 40:32 he visto cosas que Bozzo frases atacar ABS ya más más

Voz 1 40:41 el Harrison Ford los replicantes Ridley Scott está basada en la novela de Flick ADIC Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas Illa además los piratas luego este grupo español incluyó la frase en uno de sus temas más conocidos en Promesas que no valen nada lo más canciones que no salen de recuerdos y canciones que estoy segurísimo de que vais a recordarme juego lo que sea a que las tenis ahí guardadas en la memoria porque para recordar ya lo sabemos también ayuda que algo se repita muchísimo este temas que vamos a escuchar ahora también lo escuchamos hasta el infinito en mil novecientos noventa y cinco del disco como la flor prometida de Luz Casal Entre mis recuerdos

Voz 20 41:38 Cia

Voz 1 41:43 de dos mil cuatro una más una historia de amor como muchas otras que nos trae la música que esto es como es verdad los compositores juegan a contarnos que ya no recuerdan nada pero nos lo cuentan todo mientras de Estopa el ya no me acuerdo

Voz 25 41:57 fundada

Voz 20 42:10 con esto de la música en los recuerdos los enfermos de Alzheimer

Voz 0194 42:14 lo último que olvidan o lo único que recuerdan

Voz 20 42:16 hasta el final bonita es la música esa canción letras

Voz 1 42:25 una canción más que no fue para nada un éxito el grupo tampoco era mayoritario son los madrileños Mi gala y el tema que vamos a escuchar pertenece a un disco que se llama así duele un verano ellos lo cantan en inglés se llama a los Memory memoria perdida

Voz 20 42:42 ah

Voz 1 42:46 rápidamente dos ensayos el primero en busca de la memoria el nacimiento de una nueva ciencia de la mente que es del Nobel Eric Candel ya hemos hablado en otras ocasiones de este libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks esta compilación de historias de enfermos neurológicos algunos de los casos que que cuenta están relacionados con

Voz 18 43:04 para cerrar la cara B que miedo me da

Voz 1 43:07 porque la echado de menos este ahora Amalia hasta un clásico en mil novecientos sesenta y nueve El baúl de los recuerdos

Voz 26 43:16 eh no

Voz 1 43:28 yo en este caso escuchando la letra que creo que tampoco la había de puesto estaba pues creo que Rajoy realmente está haciendo caso a Karina porque esta canción lo que dice es que hay que olvidar el pasado que lo manos recuerdo se queden en el baúl y que hay que disfrutar y pasarlo bien

Voz 26 43:45 lo que pasa que luego Rajoy no buscó ayer la respuesta no vamos a buscarlos no hasta mañana hasta mañana veinticinco

Voz 34 47:42 García buenas noches buenas noches no estoy acostumbrada a estos arranques que siempre me trae Torres un piano y ahora mismo la grabó la cabeza Macará dar una vuelta en excepto el va de música clásica pero yo soy más pero me encanta esto sí verdad son fenomenal pues estabas aunque no lo parezca es la voz de Anni B Sweet que estamos muy muy muy acostumbrados a escucharle siempre claro en inglés yo creo todos sus discos anteriores que debe tener tres parece no sé si hay alguna canción en castellano pero creo que en algún concierto en inglés pero todo todo en inglés bueno pues esto pertenece a sólo un nuevo disco que sale el diez de mayo esta canción se titula buen viaje el disco nuevo se llama

Voz 1513 48:18 Universo por estrenar porque yo no sabía pero han Navy Sweet súper aficionada a la astronomía Yeste este título del disco es el título de un libro de de Astronomía que yo misma porque no tienen idea no tenían ella bueno pues el disco que son así de pop tiene toques de electrónica tiene también toques de de psicodelia lo ha grabado entre Londres y Granada en lo está más utilizando ahora en Estados Unidos

Voz 20 48:52 tiene muy buen ambiente pero vamos a cambiar de voz

Voz 35 48:56 sí

Voz 20 49:10 sabes cuántos años tienes esta canción diecinueve

Voz 1513 49:14 a lo mejor es la conocimos sin olvidar nadie sin Ellis diecinueve años estas Björk este es el tema central de la película que rodó con las Air en el año dos mil Bailar en la oscuridad que además es una película que en su día se llevó la Palma de Oro de Cannes esa historia de de Selma aquella emigrante checa que era madre soltera de un niño que tenía una enfermedad yo creo que la ceguera necesitaba una operación ella trabajaba en una zona cree que la América rural también se estaba quedando ciega en buenos única manera de escaparse esa realidad tan tan dura de tan dramática era ver piezas de los musicales clásicos de The Hollywood donde te acuerdas

Voz 1 49:50 con un acuerdo pues esquemas este tema Zuera como de

Voz 1513 49:53 Berta llorar ya de empezar y no parar bueno pues esta esta película se estrena en versión teatral en el Teatro mañana

Voz 1 50:00 el Teatro Fernán Gómez de Madrid con más

Voz 1513 50:03 Marta Aledo y José Luis Torrijos dirigidos por Fernando Soto