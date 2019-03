Hora 25 (28/02/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 desde las nueve en Canarias

al final va a resultar que lo del uno de octubre declaración de independencia de Cataluña nunca paso que todo fue fruto de la imaginación de muchos escuchando los políticos independentistas juzgados la mayoría aseguran que esa declaración no tenía ningún efecto que fue simbólica que nadie pago nada que nadie sabía dónde salieron las urnas de donde sale el censo escuchando ayer el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ellos lo siguieron todo por la tele no participaron en ninguna decisión el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido aseguran lo que la orden a la Policía de que actuar ante los centros de votación no fue suya sino que la tomaron los agentes han mando operativo al final resultará que todo fue una ensoñación que nada de lo que vivimos pasó suerte que esta mañana ha aparecido por el Supremo lehendakari Urkullu el único uno de los pocos que hasta ahora ha respondido con claridad y con datos a las preguntas de todos los que le han interrogado y de su declaración se desprende porque lo ha dicho con toda claridad que medió entre el Gobierno central y el Gobierno acata así que medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont algo que ayer el ex presidente del Gobierno no recordaba con exactitud quizá su ataque de amnesia se debió a la beligerancia de su partido con cualquier tipo de diálogo o de negociación Mariano Rajoy negoció con los independentistas claro que negoció como debe hacer cualquier gobierno que quiera encontrar una solución a cualquier conflicto el nivel de detalle dado por Urkullu no deja lugar a dudas aunque al PP le de alergia la palabra diálogo el PP con Mariano Rajoy también lo intento se intentó no se consiguió de las jornadas que llevamos de juicio en el Supremo se deduce otra sensación que es demoledor hay sobre todo escuchando hoy al lendakari ni Puigdemont quería hacer lo que hizo esa fatídica noche él quería convocar elecciones ni Rajoy quería hacer lo que hizo aplicar el ciento cincuenta y cinco por eso intentó negociar hasta el último momento sino pasó lo que parece que pasó sin nadie hizo lo que quería hacer porque diablos estamos constan sus Ángels Barceló siguen en la tertulia Berna González Harbour Fernando Vallespín y Javier Aroca en la mesa de producción Pedro Blanco ya saben pendientes de la última hora de cualquier cosa que nos quieren hacer llegar al programa a Hora veinticinco vamos ya con todo porque hace unos pocos meses que el Congreso celebró los cuarenta años de la Constitución Sastre buenas noches

Voz 1071 02:30 buenas noches Barceló y rememoró algunos de los discursos y las voces de aquella época en que se construyeron los cimientos de un tiempo nuevo después de la dictadura

Voz 3 02:37 día que aprobamos la amnistía nosotros olvidamos cualquier tipo de responsabilidad ida error político pero la historia es la historia

Voz 1071 02:46 el portavoz del Grupo Vasco era Xavier Arzallus entonces que en el debate constitucional defendía que la nueva ley hablara de regiones de nacionalidades a pesar de que el PNV no la votó se abstuvo

Voz 3 02:56 no buscamos ni en la palabra nacionalidades repito ni en la autonomía un trampolín para la secesión allá con su responsabilidad de cara a esa unidad de quiénes manipulan nuestro voto nuestra fórmula hacia

Voz 0194 03:10 Xavier Arzalluz que presidió el PNV durante veintidós años ha muerto hoy en Bilbao a los ochenta y seis años

Voz 4 03:16 yo no soy persona activa techos que cesó corredor de entonces

Voz 5 03:27 tengo muchas cosas que escribí muchas cosas que

Voz 6 03:30 y no sé si fuera de ahí pues sin me piden algo lo haré si me piden siglo haré o no preveía en principio voy

Voz 5 03:41 con la mente en blanco a hacer una nueva vida

Voz 0194 03:45 eso fue lo que dijo Arzallus el día de enero de dos mil cuatro día en el que dejó la presidencia del PNV en Bilbao va Domaica buenas noches hola buenas noches Ángels llevaba ya años retirado de la política y de hecho la última vez que apareció en público fue hace un par de años

Voz 0599 04:00 sí lo hizo en marzo de dos mil diecisiete con ocasión de un acto organizado por el PNV unos días antes yo le hice la última entrevista por los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas

Voz 7 04:12 el anotaba en la voz no sólo el paso de los años ha fallecido a los ochenta y seis sino su delicado estado de salud había sufrido ya varios ictus eso sí la mente sería muy caro

Voz 8 04:23 bueno en realidad muchos no querían dejarlo por supuesto nadie quería dejarse el poder ir lo que tenían que hacer es cambiar para que pudiera seguir ese disfrute de otra manera

Voz 0599 04:38 hoy ya después de fallecer la ikurriña ondea a media asta en Sabin Etxea la sede del Perú el partido que dirigido durante veintidós años desde el que han llegado lógicamente los mayores elogios a su figura esto son Andoni Ortuzar Joseba Egibar

Voz 1487 04:52 Xavier Arzallus lo ha sido todo en el País Vasco lo ha sido todo en el Partido Nacionalista Vasco

Voz 9 04:57 ha sido un referente un referente profesional como jurista un gran político pero sobre todo un gigante abertzales

Voz 8 05:06 yo me yo me quedo con esa idea referente entre los líderes

Voz 0599 05:12 para el lehendakari Urkullu también ha sido referente de muchas generaciones

Voz 0804 05:16 el fue aberzale grande una persona con una mente brillante una personalidad arrolladora con una entrega absoluta total por la causa del pueblo vasco fue un referente para toda una generación lo varias generaciones en sentido junto con las condolencias nuestro pesar también intentando se sumó ejemplo

Voz 0599 05:40 Idoia Mendía desde el Partido Socialista de Euskadi ha reconocido su protagonismo en la historia de Euskadi Sortu la izquierda abertzale el gran ascendiente y la profunda huella que deja en el devenir de este pueblo ha sido un honor compartir amistad ha escrito Otegi en Twitter el funeral será el sábado a las siete de la tarde en la parroquia Santa María de Azcoitia

Voz 0194 06:00 de fallos Domaica se ha dicho que fue un histórico que marcó su propio sigue conviene que nos tengamos un poco en reconstruir su trayectoria en las últimas décadas de la política española a partir de algunas de sus frases más sonadas

Voz 0599 06:11 que tiene muchísimas ya ha sido muy difícil hacer la selección de familia carlista muy religiosa fue jesuita

Voz 10 06:19 como tal con muy buena formación que completó en Alemania culto carismático gran orador muchos añoran añoramos sus discursos senos Alderdi Eguna aún

Voz 0599 06:29 que de lengua afilada también carácter

Voz 3 06:33 este programa son Santander sólida

Voz 0599 06:47 dirigió durante veintidós años el Partido Nacionalista Vasco que reconstruyó de la clandestinidad y convirtió el actual máquina de gobernar como le definía hoy el historiador Fusi ejemplificó como nadie las dos almas de la formación el péndulo patriótico reconoció el Estatuto la pluralidad de Euskadi en el espíritu de la ría y el Pacto de Ajuria Enea para después firmar el de Lizarra sólo entre nacionalistas

Voz 0325 07:10 en los próximos años nuestro trabajo como partido y como personas debe ser si hay un concepto de moldavos algún concepto de estonios en esta Europa que los vascos sean un concepto aquí ropa de un modo u otro para cambiar las cosas muchos caminos Beltrán de ahora en adelante por eso están nerviosos en París y que decir de Madrid estamos casi en guerra con Madrid

Voz 0599 07:39 de nuevo el péndulo porque el soberanismo no estaba reñido con el pragmatismo el sello actual de la casa yp pactaba con Madrid cada vez que detectaba debilidad hasta con Aznar

Voz 3 07:48 no yo no he hecho ninguna avanza siempre lo de lo que conozco de Aznar me parece que es persona decente que es persona honesta que cumple lo que dice Si eso es al avanzada mire usted esos mínimo que se puede decir de la persona sin no le da ustedes a una persona mal asunto para ir con él

Voz 0599 08:09 Arzallus lo fue todo en el PNV hasta quien con su enemistad impulso con Garaikoetxea partido gobernó la famosa bicefalia divido al partido en dos hoy hasta ea que nació de aquella escisión ha reconocido el valor de su aportación política y unos ideales que no abandonó nunca

Voz 11 08:26 Eva gracias gracias hasta luego saludamos a Iñaki Anasagasti buenas noches qué rico

Voz 0194 08:34 todos la han venido hoy a la cabeza de Arzallus al estábamos escuchando algunas de sus frases y los que estamos aquí sentados en la tertulia durante cinco vamos a sintiendo con la cabeza no de de de recuerdos de de lo que decía hay de cómo lo decía aquí recuerdo le ha venido a la cabeza Iñaki Anasagasti

Voz 1408 08:49 hombre sobre todo cuando fallece una persona que puede hacer un balance no solamente de la última parte sino de todos ellos que toma la opción deje las al PNV da hecho después de la primavera de Praga porque dijo que había que comprometerse todo el trabajo que se hizo en el que el Estado español la transición la afronta la Junta Democrática y luego sacar al PNV de la clandestinidad a un partido que olía a pasado y no futuro es profesor universitario tenía el don de la palabra un personaje carismático muy atractivo muy seductora en la distancia corta y además me político porque no lo olvidemos que el mejor discurso elegirá todo el setenta y siete lo hizo Arzallus hablando de cosas distintas luego él él admiten me gustaba mucho porque él había sido doctor auxiliar de cátedra Carlos Ollero de Madrid

Voz 1071 09:43 se busca digo

Voz 1408 09:46 sí luego pues yo he trabajado codo con codo con el te dicen ellos era el presidente del partido y portavoz en el dotados la hemos hecho casi al alimón por tanto recuerdos de recuerdos anécdotas suyas

Voz 1487 10:02 así lo piensa que

Voz 0194 10:04 en que los valores sobre todo en el momento político en el que nos encontramos nosotros no yo escuchando ahora como como hablaba in y que hizo él también para la gobernabilidad de de del Estado y piensa que los valores aquellos Se están perdiendo decía una cosa Urkullu a través de Twitter decía es una generación que ese estallido una generación muy muy determinada no

Voz 1408 10:23 porque le tocó a pesar de que fuimos excluir de la ponencia constitucional él estaba en la Comisión Constitucional hijo del gran negociador bueno de lo que es el actual Estatuto de Autonomía de Gernika ellos la disposición adicional la devolución del concierto económico era muy pragmático era el pragmático de Félix político luego quizás el último adiós a todo Arzallus tres se alzaban será muy muy muy pragmático lo ponen desde cero una autonomía como la vasca hubo chispazos no lógicamente porque ya es hora de coche hay otros fallos chocaron hablaron de Territorios Históricos pero en el fondo era dos gallos en el mismo pues al chocar

Voz 0804 11:06 sí veces muy violentamente

Voz 1408 11:09 se bueno pues se dividió pero sin embargo el con la que él inscritos Larrea que el pulso decisivo la diciendo que decir que quede en Euskadi que pasa tontería decir algo tenía tenían mucha mucho trasfondo político en el momento en que existía ETA no olvidemos que te ha matado a ello ETA asesinado ahí ETA poniendo Adriana y luego pues hombre me tocó vivir por ejemplo el Pachá investidura con con Aznar en el año noventa y seis ganan las elecciones precariedad veinte después de una campaña electoral durísima pues a mí me llamarla todos ellos ponemos en contacto con el Partido Popular el doce pero el acuerdo PNV PP mercenarios en doce de Génova trece

Voz 9 11:52 se ha hundido sin complejos

Voz 1408 11:55 es un periodista que está entonces se dio la vuelta hijo de estas son de verdad pues ya se usted que que no sé qué papel para que pacto luego larguísima está Mariano Rajoy estaba Mayor Oreja estaba mal esta barato e por ejemplo fue fallos porque él claro ha habido una Europa sabía alemán Der Spiegel puede saber si el jesuita había trabajando el personaje con muchas facetas no a mí lo que me gustaba llevarlo a Madrid porque cada vez Madrid se están abriendo una sima entre el doce vasco de ahí bueno pues lo que a las instituciones yo sabía que iba a Madrid pues pues pues siendo de te ganaba la batalla y luego ha ido salido mucho Monitor regresa fallecida que se enamoró políticamente Si bueno pues su trabajo de mediación es decir que no era tan fiero luego como lo pintan

Voz 12 12:52 venga que Anasagasti muchísimas gracias hasta luego buenas noches son de los que estamos aquí sentados en la mesa excepto Sastre

Voz 0194 13:02 estábamos ya en activo con cuando cuando Iñaki Iñaki Anasagasti algunos desde la parte periodística hay otros desde la parte política Aroca porque tú conoces de la parte política

Voz 0860 13:10 no si yo yo traté bastante tanto en Euskadi no vimos en Madrid siempre recuerdo de él primero la la enorme estatura política que tenía era un gran jurista Se ha dicho que no era cualquier cosa

Voz 13 13:24 y después ser una persona de un trato

Voz 0860 13:27 político personal muy importante y personal CIM político también a mí siempre me trató estupendamente me encanta escuchar Iñaki Anasagasti aparte de cien por los recuerdos que tengo también de de algunas cosas junto porque ha dicho algo que casi se desconoce y es que él estuvo trabajando en Andalucía en en Riotinto

Voz 13 13:46 y él siempre tenía Andalucía

Voz 0860 13:49 muy presente a mucha base Mencía Javier cuando vaya espabila me decía no y además cuando tenía una oportunidad siempre recuerdo una vez que que lo tuve que hacer porque ya no podía aguantar más la presión porque le encantaban los pastel debe las monjas de Sevilla ya una vez ya no puede soportar y entonces le mandamos una cesta enorme de de dulce de los convento Él sabía muy bien la ideas pues bueno me me da abonar en la parte de de relaciones personales los relaciones política es la relación explícame dado muy buenos consejos en la relación de personas también porque me recomendó algunos restaurantes flotante foto que hable vámonos Vide no diré el título porque creo que no se puede hacer de Hernández de la parte

Voz 14 14:29 eh periodista esa reflexión que le pregunta debe también

Voz 0194 14:32 Iñaki Anasagasti no unos valores determinados que yo no sé si se están perdiendo pero como mínimo son diferentes sí fue capaz de pactar no hemos recordado cómo pactó con con el mismísimo Aznar que era una el niño

Voz 0283 14:44 para ellos no hay realmente bueno fue capaz de pactar con Felipe González si no recuerdo mal también con Aznar bueno se echan de menos esos tiempos tampoco hay que olvidar que después viró ideó hacia la autodeterminación el pacto de Lizarra yo creo que en el noventa y ocho ya quisieron excluir bueno vino la deriva que desembocó en Ibarretxe y en todo eso pero es es interesante elevar el foco Iber la capacidad de un partido primero con Arzallus después con Urkullu de de reconectar se siempre con el pragmatismo es

Voz 0194 15:20 es que cuando cuando decía antes cuando decía lo del pragmatismo y ahora iremos a ello recordaba la declaración de esta mañana de Urkullu no os la la la seriedad y la sobriedad y el pragmatismo se decías

Voz 0283 15:32 claro tres días antes de la casualidad ha querido que ha fallecido y a la vez Urkullu está ahí en una lección de cómo intentó mediar entonces es curioso él empezó la deriva hacia la autodeterminación que descarriló el pacto de Leiza sí pero tomó tomó el relevo Urkullu y toda una cantidad de gente en el PNV que que ya le tenían limitado también el nunca tuvo todo el poder que que quiso no pero pero que lo admiro ese PNV que en el fondo es su criatura capaz de conectarse siempre con la capaces

Voz 15 16:05 ya de de de pactar los

Voz 13 16:08 si íbamos a yo creo que que pertenece a ese selecto grupo de líderes que tuvimos la gran suerte de tener en en el periodo de la Transición y con un líder vasco poco pragmático y y realmente no hubiera sido factible hay que tener en cuenta además que el País Vasco era el el el nudo de todos los problemas no he que sí se produjo el veintitrés F fue por el terrorismo de ETA es decir que allí sea que estamos hablando de algo diferente de lo que ocurrió por ejemplo con Catalunya no es una historia que es que no recuerda mucho más o una España durísima donde había que hacerlo la transición y a la vez había que pacificar un una un territorio que realmente estaba desde desde los últimos años del franquismo estaba movilizado en contra en contra del propio Estado no yo creo que él él jugó hay un papel de mediación muy importante aun siendo siempre un nacionalista vasco es decir que en último término a su horizonte pues bueno Autodeterminación ahora como dicen ahora la la Confederación que realmente bueno Ortuzar ha dicho también permitió seguir avanzando hacia la libertad de nuestro pueblo es difícil horizontes la libertad de nuestro pueblo y por eso son del PNV sino serían

Voz 0194 17:23 el otro partido es decir que esa es la la idiosincrasia

Voz 13 17:26 de este partido pero yo creo que el el quien fue hacerse se puede ver muy bien en lo que es Euskadi hoy no sea que ese Euskadi hoy ahora mismo sin ningún género de dudas es la la región más rica más potente más dinámica qué socialmente más cohesionada aunque políticamente pues bueno pues tres tendida sendos grandes bandos pero socialmente esa tremendamente cohesionada esa Euskadi fue la que desde allí e igual o desde Madrid contribuyó a construir fundamentalmente Arzalluz yo creo que eso no se les olvida

Voz 0860 17:59 los a los no pero el tú no tampoco lo tuvo fácil dentro de su propia organización política tuvo el si hubiera inacción Fomento tuvo su que que que navegar con sus corriente Si bueno no serían Custo no presentarlo como líder de una formación absolutamente tranquila y pacífica no había su corriente había opiniones de todo de todos los de todos los colores el el PNV es capaz de da político de de un hombre y de otro acordando ahora mismo de Josu Jon Imaz quién si no recuerdo mal los sucedió Arzalluz al frente del Euskadi Buru Batzar en Hoy es decir que fijaron los perfiles Ortiz que fue clara de pensar hoy por eso digo que yo siempre he dicho y sostengo que para mí el PNV es el partido más importante del Estado español con con diferencia

Voz 0194 18:47 venga pues vamos con lo que ha pasado hoy en el juicio del proceso y así recuperaremos todo lo que ha dicho Urkullu no ha sido el único que ha declarado hoy de todos los que han pasado hoy por el Supremo hay dos testigos que destacan por encima de nosotros y es el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y el lehendakari Iñigo

Voz 1071 19:02 se ha dedicado a la cara B a la memoria selectiva en algunos casos a partir precisamente de toda la memoria que perdió en Mariano Rajoy y que sin embargo si conservaba el lehendakari lo que hemos hecho lo hecho Nacho Palomo es cruzar un testimonio con otro Mariano Rojo

Voz 16 19:15 hoy Brey sesenta y tres año registrador de la propiedad causado Iñigo Urkullu

Voz 0804 19:19 a sus cincuenta años casado profesión profesor en la actualidad desempeñando las responsabilidades lehendakari vamos

Voz 1487 19:28 señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto es Repsol en le pregunto esto pues miren que le entiendo yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero eso Rajoy pero cabe también el señor esos enlaces de interés

Voz 0804 19:50 eso entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando

Voz 1487 19:56 de personalmente atendió al señor Urkullu les la pregunta la preciso en estos es muy importante para mí porque mañana por la mañana habían el señor Urkullu ha declarado pues no sé usted está bajo juramento pues no sé si ve pues desde luego ya puestos a tal también me llamó el señor Ortúzar quizá no no

Voz 0804 20:12 mantuve lo con la reunión con el presidente de gobierno español el diecinueve de julio de ese mismo año dos mil diecisiete por un espacio de dos horas

Voz 1487 20:21 ahí no ha habido ningún mediador de nada porque como ya he señalado mis posiciones estaban claras y las de los otros también está

Voz 0804 20:30 eran claras no fueron los dos partes quiénes lo solicitaran aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención y de respuesta en algunos casos

Voz 1487 20:45 tiene usted que entender que es muy difícil recordar sí hablé personalmente hablé por teléfono a través de mensajes porque de algunos me acuerdo que habló personalmente en Moncloa de algunos pues de otros es muy difícil porque ya pasa un tiempo ya les digo fue mucha la gente

Voz 0804 21:01 el día veintiuno de septiembre mantuve una conversación telefónica con el presidente Rajoy hice la observación además de que todos estaba yendo de las manos el presidente del Gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuida haría lo máximo en todo aquello que se hicieron

Voz 1071 21:25 bueno de todas las palabras que ofrece el diccionario Urkullu ha ido a usar interceda por la citada un par de veces es llamativo que cuando ha empezado a preguntarles

Voz 15 21:32 cabría haya sido el fiscal no ninguna de las defensas el fiscal quién haya descrito lo que hizo el como mediación

Voz 5 21:40 antes de su primer encuentro con el señor pude de Bono que hiciera usted sus labores de mediación

Voz 1487 21:46 labores de mediación recuerda que algo ha tardado poco

Voz 1071 21:49 tal vez Rivera señales

Voz 0040 21:51 ya casado Si ellos aceptaron la mediación de un partido nacionalista para negociar con el se opuso desde luego no lo hubiera hecho pero en todo caso sí lo ha hecho casado y Rajoy pregúntele al particular que era quién estaba gobernando nosotros no lo sabíamos si es así desde luego quien tiene que dar explicaciones es el Partido Popular

Voz 1071 22:08 pues le han preguntado a Casado más y que estaban Barcelona donde todavía se oyen ecos de la polémica por el relator

Voz 0430 22:13 no hubo mediadores Nouveau relatores no hubo ningún documento en mi opinión eh absolutamente inadmisible como el de Pedralbes más en este caso le pregunta al señor Urkullu que no sé si actuó como interlocutor pero desde luego no como mediador

Voz 0194 22:27 para declaración de Urkullu ha servido para algo más para reconstruir lo que ocurrió en aquellas horas críticas en las que Puigdemont se comprometió con él a convocar elecciones no declarar la independencia aquello que el entonces presidente decidió hacer tras una cumbre en el Palau de la Generalitat que se prolongó hasta la madrugada la que por lo que luego declaró Santi Vila le permitió irse a dormir tranquilo

Voz 1 22:47 que creo que el miércoles veinticinco de octubre no habíamos conseguido nos fuimos a dormir podrá acreditar mucha gente durante la fase de testigos que nos fuimos a dormir con aquella sensación de paz interior es decir no vamos a tomar ninguna decisión unilateral por parte del gobernante Cataluña con aquella pase interior dijo el exconseller Vila

Voz 1071 23:12 qué ocurrió para que Puigdemont rompiera el compromiso que había adquirido esto que hoy relataba cuyo

Voz 0804 23:17 con las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose es el estaban revelando que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo

Voz 0194 23:34 bueno está muy claro cuál es el punto de debate Alberto Pozas buenas noches

Voz 0283 23:37 estaba en un asunto de debate que además es muy interesante

Voz 0194 23:40 pues de la declaración de Rajoy de Urkullu y su papel de mediador pero es una discusión política sobre lo que hicieron un no si otros déjame preguntarte qué puede haber cambiado en el proceso con las declaraciones de Rajoy de Urkullu que ha cambiado para el objeto del juicio que es dirimir si hubo rebelión sedición desobediencia o no hubo nada de eso

Voz 13 23:59 no

Voz 0055 23:59 el pues dependerá quién le preguntes estas declaraciones han servido para muy poco o han servido para prácticamente todo las defensas mantienen una tesis desde hace más de un año que es que ellos el guber que dirigía entonces Carles Puigdemont actuó como actuó termina enfilando la vía unilateral ya declaración unilateral e independencia porque lo que siempre se encontró lo dijo Oriol Junqueras por ejemplo en su declaración fue una silla vacía nunca pudieran negociar nunca pudieron hablar con los sucesivos ejecutivos del Partido Popular siempre ponen como punto de partida esa sentencia constitucional de dos mil diez sobre el Estatut y por tanto para ellos es importante intentar demostrarlo para las acusaciones para la Fiscalía para la Abogacía del Estado esto no demuestra absolutamente nada en todo caso lo único que podría haber tenido algo de Intel es es por ejemplo cuando han negado tanto Rajoy como Soraya Sáez de Santamaría que se haya que se plantease en aplicar el Estado de sitio pero las acusaciones desde luego esto no cambia nada hay una cosa que no es demuestra que tampoco ha tenido un una importancia vital en las acusaciones es que no sea mencionado la violencia más allá de las impresiones personales que hayan tenido ellos

Voz 11 25:02 Urkullu ha sido el primer testigo de los que luego vendría al salir Urkullu solo ha ido a dar la mano al exconseller Santi Vila precisamente

Voz 1071 25:09 lo dado a nadie más lo contrario de lo que ha hecho Gabriel Rufián como si llevará todavía fresco el tuit de las ciento cincuenta y cinco monedas de plata se ha despedido de todos cuanto estaban en el banquillo salvo desastre Milán incluso me chirría muchísimo

Voz 17 25:22 que se dijera que aquello era una rebelión un tumulto peligroso porque yo fui a comer merendar ha declarado también la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y me permiten añadir a mi se me parte el alma señoría de que el señor Cuixart está hoy aquí en situación de prisión preventiva como del resto de acusados con quienes puedo tener discrepancias políticas pero sí sí pone el uno de octubre estamos hoy aquí deberíamos estar millones de personas

Voz 1071 25:45 ya esta tarde ha declarado el ex ministro Zoido Mueller coincidencia entre Rajoy y Sáenz de Santamaría su vicepresidenta en decir que ellos no sabían nada recordaréis del despliegue del uno de octubre y las cargas policiales de aquel día yo jamás

Voz 1487 26:00 he tomado ninguna decisión sobre ningún dispositivo policial jamás he sido ministro del Interior más de dos años en nuestro país quién ocupaba pues se ocupaba la persona encargada como si el juez pues que no lo sé eso debería preguntárselo al juez que tomó la decisión alguien le informó de los responsables porque

Voz 18 26:22 las cargas policiales pararon en algún momento de ese día es que Nina de un informó de que pararan entonces lo vio por la tele entiendo porque pararon desde luego yo no tengo ninguna información al respecto hasta que horas estuvo mirando la televisión estuve todo el día allí y usted alguna carga policial a las cinco de la tarde que lo que le digo usted me está preguntando servía me informó de que se le he dicho que pararan y a mí nadie me informaba que se verán Paral

Voz 0194 26:46 la Pozas pero es que resulta que sobre ese despliegue tampoco sabía nada Zoido que era el ministro del Interior de hecho lo más repetido de su declaración de esta tarde ha sido que él no tenía ni idea del dispositivo policial estamos hablando de Zoido ministro del Interior

Voz 0055 26:58 sí sí sí nos vamos acercando cada vez más ya lo que es un agente a pie de calle seguimos sin saber quién sabía lo de ese dispositivo ha dicho De hecho para cubrirse las espaldas que ningún ministro que él haya conocido se mete tan al detalle en un en un dispositivo en un dispositivo policial dice a menos que tenga conocimientos muy especial

Voz 0194 27:15 con lo escuchamos que he tenido

Voz 5 27:18 por costumbre no entraré Ny diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad

Voz 0055 27:25 de esta manera es lo que ha hecho ha sido evitar preguntas muy concretas más allá eso sí ha dicho que estaba en él

Voz 0283 27:31 constante comunicación con gente del operativo

Voz 0055 27:33 eso sí ha dicho esa palabra operativo eran los operativos los que se encargaban de toda la parte del terreno

Voz 0194 27:38 sobre si hubo rebelión no violencia durante aquellos días de octubre en que el INE ha ido Zoido porque sí que ha reprochado la inacción que según él tuvieron los Mossos d'Esquadra eso sí que lo ha dicho

Voz 0055 27:47 sí lo ha dicho más claramente no teníamos la duda de si iba a apuntar o no a Joaquim Forn al exconseller de Interior para que la Fiscalía pues se pide más de quince años de cárcel nada menos Il en vez de eso en vez de apuntan a que se ha limitado a decir que tenían una buena relación o una relación relativamente fluida ha pronunciado otro nombre que es Josep Lluís Trapero Josep yo pero eres mayor de los Mossos d'Esquadra

Voz 5 28:08 sí parece que el señor otra pero no era muy colaborador no le gustaba el hecho de estar coordinado parece ser por el señor Pérez de los Cobos

Voz 0055 28:18 Josep Lluís Trapero que recordamos está imputado pero la Audiencia Nacional y allí la Fiscalía le pide once años once años de prisión lo interesante de este tema yo creo que va a ser más bien la semana que viene va a declarar Diego Pérez de los Cobos el teniente de la economía de la Guardia Civil que coordinó todo el operativo de seguridad y ahí es donde quizá así que vamos a tener respuesta más concretas íbamos a ver si respondía o no han oído sobre el terreno

Voz 0194 28:40 como el día que tampoco sabía nada se sabía el nivel vamos a ir bajando

Voz 0055 28:45 pues ya ya voy a declarar entonces en las escuelas

Voz 0194 28:48 venga pues muchas gracias hasta luego me ha con todo lo que ha dado de sí este juicio las últimas horas porque en para entender también lo que ha pasado cuyo teníamos que recordar lo que había pasado ayer tanto con con Mariano Rajoy como con hay gente de Santamaría ese ataque de amnesia Berna eso por no reconocer que hubo una mediación es decir que hubo alguien en este caso Íñigo Urkullu que se lo pidieron o se prestó que dice que fue por demanda de las dos partes

Voz 15 29:14 bueno a intentar frenar

Voz 0194 29:17 la situación no llegar hasta donde final

Voz 0283 29:19 mente llegaron si si no reconocer que hubo mediación y que hubo nada de nada porque a mí lo que más me sorprende de estas declaraciones de testigos es que están declarando como a la defensiva como si fueran ellos los acusados tanto Rajoy como como zoido y algún otro que que que estamos viendo que habéis reproducido no fueron los operativos yo no fui Rajoy tampoco recordaba nada yo creo que tienen un enorme miedo a que su declaración les cause consecuencias jurídicas a ellos y bueno

Voz 0194 29:53 las consecuencias les debería conllevar no decir la verdad no sí pero bueno

Voz 0283 29:58 no pueden mentir pero pueden recordar

Voz 0194 30:00 no estamos bien sea con Rajoy hielo

Voz 0283 30:03 espectáculo está siendo lamentable porque ya dijimos durante todos los años anteriores que la política no debía exaltar a la justicia bueno pues ya lo hemos visto a asaltar a Justicia en justicia está celebrando un debate político en la justicia todavía no hemos visto un asunto judicial en esencia con sus prueba las con sus los propios fiscales están dando un espectáculo político porque hay numerosas de sus preguntas son políticas sorprende yo desde luego no me intento no perderme nada llegó el pinganillo con con esto todo el día porque estoy realmente haciendo un máster en enjuició el problema es que no sé todavía en qué asignatura catalogar

Voz 13 30:43 mi vida Fernando si vamos a ver no sé cuándo sí y cuando se a judicializar la política pues luego pues la la la judicatura simboliza no es nunca si es casi automático no es inevitable no yo creo que aquí lo que lo que estamos asistiendo es a una mezcla yo creo que excesiva Mora era previsible pero quizá excesiva de elementos políticos con elementos con elementos jurídicos que en este caso tienen mucho que ver con la definición de determinados hechos la calificación de los hechos no porque aquí en el fondo pues realmente es la gran pregunta es hubo violencia o hubo violencia entonces pues bueno es entonces aquí la semántica de violencia pues bueno hay que hay que contrastarla con lo seré acontecimientos y ahí es donde yo creo que está el núcleo fundamental de este de este juicio bueno pues que nos encontrábamos buenos encontramos que que el amnésico Rajoy no recuerda nada porque Rajoy se ve impelido por digamos su adscripción a eh

Voz 0194 31:51 digámoslo que es el discurso dominante dentro el Partido Popular y que lo ha sido durante mucho tiempo a no poder reconocer que realmente intentó hacer algo político distinto de lo jurídico del caballo de batalla de Casado contra más o contra Pedro Sánchez

Voz 13 32:05 es que tiene narices es decir lo que les estamos acusando los demás es precisamente de lo contrario salga se de digamos de las ante ojeras de su partido no sea que es si nos damos cuenta estamos en el otra vez bajo el síndrome del traidor no es decir que el síndrome digamos empezó además en en ese momento que me y bueno tú walkie Jon pues nos hemos fijado en sí en eso a punto no en el que podía haber sido completamente distinto si efectivamente se hubieran dejado llevar por sus intenciones pero al final traicionaron sus intenciones en ambos casos yo creo para poder escaparse de la imputación de traidores respecto de su propia causa no y entonces claro no ejercieron de líderes sino que ejercieron fue de seguidores de además los más los más optimistas más radicalizados dentro cada uno de los grupos no entonces yo creo que aquí el el a mí hay una cosa que que todas maneras me me preocupa de de las declaraciones de los responsables nacionales sobre todo hoy la de Zoido en particular que es la irresponsabilidad es decir estamos hablando del mayor desafío que ha sufrido democracia española desde el veintitrés de febrero del año ochenta y uno yo esté dice que no se ocupaba de el que no ocupaba de o que no sabía qué pasaba con la con esto con lo otro y a mire que estábamos todos temblando yo recuerdo que aquí me invitaron un rato ese día no hay y lo estamos pasando terriblemente mal y luego esa especie de de de irresponsabilidad que significa oiga pues es que yo no sé quién organizó esto quién organizó el otro día pero bueno si se pudieran pedir responsable

Voz 0194 33:47 es retrospectivamente pues bueno

Voz 13 33:49 cese inmediato el cese inmediato de Zoido

Voz 0194 33:52 pidió en ese momento en las tertulias se pedía etc etcétera incluso Partido Socialista llegó a pedir la reprobación es verdad

Voz 14 33:57 es el responsable además por mucho que diga ese resto sabes

Voz 13 34:00 Ministerio del Interior ese ministro de interior

Voz 19 34:02 va varias cosas no sé si me da tiempo a toda otra ronda pueden darte lo bueno de esto estoy son por orden

Voz 0860 34:11 ha dicho por su nombre y ha pedido al señor Rajoy la Señora Soraya Sáenz de Santamaría señor Zoido y el señor Montoro que no aparecido pero que también declara hayan también estaba por allí estamos hablando del núcleo duro no durísimo del Gobierno que hacía frente a llamémosle a la insurrección yo les diré insurrección catalana y no tenía ni puñetera idea de nada no sabe nada no dependían de nada lo veían por la televisión yo digo independientemente de esto es esta procesal demasiado poco no ha pasado porque si esta gente son los que estaban al frente el país demasiado poco Nos ha pasado podría haber pasado cualquier cosa

Voz 19 34:50 es que no les han dicho la verdad no me suena la pre gravísimo de gravísimo la verdad y la verdad es que sí

Voz 0860 34:57 la testigo que sean expresado el proceso en procedimiento y empezando por el señor Rajoy tiene malísimas reputación como testigos en otros proceso han intervenido los propios jueces han insistido de que bueno que haga dic que diga lo que diga

Voz 19 35:12 pero cuando compareció como testigo con el caso de la final no tiene

Voz 0860 35:17 eh reputación no sé si son testigos renuente o testigo yo diría lidiador porque a mi me parece que han lidiado al al a al al Supremo

Voz 13 35:27 San lo han toreado han sido unos tres

Voz 0860 35:29 pocos extravagantes señor Rajoy Sierra hoy al ha estado en la periferia de de de del propio interrogatorio ha contestado lo que la haga la gana de lo que le da la gana y cómo le ha dado la gana sea no ha dicho nada osea que una tomadura de pelo al el propio Tribunal Supremo no sé si lo expiración de politización del señor Cosidó no termino termino ideas desde del punto de vista de los fiscales por favor esto sólo mejor fiscales que tenemos de verdad en el Estado español en el Poder Judicial porque hasta ahora en mi opinión lo fundamental que como tú decías ante Vallespín Se trata de determinar si hay ni más ni menos que rebelión o sedición si hay violencia no hay violencia hasta ahora en sus relatos en la narración de la Fiscalía ha sido incapaz de conducir su interrogatorio a los tipos penales que sostienen en su relato donde está la rebelión donde está la sedición en ninguna de las preguntas que hace Merino

Voz 0283 36:22 no para mí la gran incógnita es porque porque están actuando así Rajoy porque no cuentan lo que pacto por qué no cuentan porque tú dices os cines Fernando que es por acallar a sus propias huestes internas pero aquí entramos en una contradicción porque yo creo

Voz 19 36:38 sí sí somos una entrevista de televisión

Voz 0283 36:43 la entrevista aquí en la Ser pero es que además están regalando argumentos a los independentistas yo no sé si lo veis cómo están quiero decir ese no me acuerdo no esto es un cachondeo odiosa realmente

Voz 13 36:55 Nos sentimos acosados no lo especifique claramente dijo

Voz 0283 36:58 no no no y ayer como yo de la palabra violencia hay se fijó en la excepcionalidad no subrayó la palabra excepcionalidad seguramente para dar la explicación a por qué no declararon los estados de alarma excepción sino para no perjudicar a la población sino el ciento cincuenta y cinco pero vamos lo pregunto con total ignorancia porque para mí esa es la incógnita porque ya digo creo que le están regalando a la va a las defensas y en este caso a los independentistas una fiesta cada noche de estar celebrando cada noche respecta

Voz 0860 37:30 están haciendo una testigo una porque no asumen su propia responsabilidad de como que el ministro como que la vicepresidenta eludió bien tenía el mando entre otros al del al delegado del Gobierno en Cataluña señor Millo creencia sino que había hecho reaccioné al respecto el propio presidente de Gobierno como que no saben quién mandaba la fuerza cuerpos dotado

Voz 0194 37:51 lo del apoyo lo del apoyo no saben

Voz 0860 37:54 que Lehman quién lo mandaba señala como esto es mi juicio está o La ventana abierta afortunadamente a todo el mundo mucha gente que no esté observa no estará habrá llega a la conclusión de que la Policía y la Guardia Civil en España es autogestión así que no hay mando sea no no hay mando osea el señor ese ellos solitos nos tendrá que explicar si cuando fue a visitar a a a a los a los policías al al Piolín al barco si sabía algo del dispositivo que fue allí a una barbacoa

Voz 19 38:22 ese tema el tema es más

Voz 13 38:24 es y es más hiriente todavía para el antiguo Gobierno sirvió muy claramente en la declaración de de de Montoro yo creo que lo que está saliendo a la luz es que realmente no se enteraron de nada es decir que les engañaron eh

Voz 19 38:41 claro bueno no están llamando a golpe de Estado eh sí lo están llamando gol Pedro Bona

Voz 13 38:48 esto es el de hoy se enteraron en el momento en el que el que se produjo el referéndum esa mañana se enteraron que los Mossos no es decir ahí el CNI y rompió quien estuviera en en tuviera que encargarse de eso pensaban que han que no tenían

Voz 19 39:04 a depender prenderse con ves de Soraya es a veces has visto entendía que lo tenemos claro depende de de Pablo Iglesias Virosque de Santa mal

Voz 13 39:16 pero el a mí lo que parecen me parecía interesante de lo de lo de Montoro fue porque ahí es donde se vivió de una manera muy Meridiana no de realmente el lo que pasó sabemos que están haciendo cosas no obteniendo dinero a través de estrategias que nosotros no podemos detectar pero como no las podemos detectar no las podemos impedir un poco bueno sí bueno pues esto esto yo creo que vale para todos no también el ministro de Interior vino es decir lo mismo no es es decir que es que ni siquiera sabía cuál era el dispositivo que tenía sus propias fuerzas que eso es lo que en verdad más fuerte de todo no la propia vicepresidenta también usa como una distancia una igual

Voz 19 39:57 bueno bueno bueno

Voz 0194 40:00 pero el izado y no me dijo que no se había

Voz 0283 40:03 hasta luego

Voz 0194 40:06 es un poco la impresión de que

Voz 13 40:08 de que hay digamos las independentistas fue una especie de trileros no que que entonces les enseñaban una carta y luego de repente te dabas cuenta es que se lo era

Voz 19 40:17 fueron muy bien entonces yo

Voz 13 40:19 que el reconocimiento de eso es lo que lo que realmente les está costando tanto porque a la vez yo creo que tiene que conjugar esa actitud con la propia estrategia que está siguiendo ahora mismo su propio partido

Voz 0194 40:34 al respecto al tema de las mediaciones eres esa es una de las que el desastre lo hasta esa esa es una sacando bien es una de las acusaciones que al Partido Socialista cuando cuando Pablo Casado le lanza a Pedro Sánchez pacta espacios socialista dice bueno a ustedes les hicieron uno de octubre es que con ustedes en el Gobierno hubo un referéndum ilegal no autorizado por ello

Voz 0860 40:55 la otra cosa que es clave en el momento político actual porque probablemente justifique hasta la disolución anticipada de de de la Cámara a raíz de la manifestación de la plaza de Toledo de la plaza de Colón perdón eh es que ha habido intermediario llamemosle relator interese asesor como lo ha habido sino en puede función y lo habido y lo ha habido porque lo lo hemos conocido lo hemos conocido en sede judicial pero y los que no han sido llamado como testigo si hubiese sido llamado otro mucho cuyos nombres sabemos que han participado pongamos algún prelado de la Iglesia que han participado de alguna manera en este conflicto sea cómo queda el Gobierno sea cómo se puede llevar a la gente a la calle mintiendo viéndola diciéndole que el Partido Socialista hizo sus asociado o quién sea habían incurrido en el pecado de de proponer un relator cuando ellos mismos habían tenido un relator un mediador asesor o como quiera que lo llamemos durante estos últimos

Voz 0283 41:54 Bernardo no yo tengo la sensación no sé si la compartís de que los que confiamos en la justicia igual con cierta ingenuidad durante todo este año y pico que hemos estado oyendo rebelión sedición bueno pues un poquito el instinto nos decía Dios mío esto parece demasiado más aún los que hablan de golpe de Estado pero bueno vamos a esperar al juicio Iago por supuesto vamos a esperar yo confío en la justicia hay tengo fe en sigo teniendo sea ingenuidad seguramente pero claro el espectáculo que estamos viendo es cómo y dónde están las pruebas era esto todo lo que había este tuit las longanizas este Int los interrogatorios de los fiscales insisto son muy políticos entonces me está usted hablando de delitos o de política porque la verdad es que la la barrera está siendo muy preocupantes

Voz 19 42:43 la Fiscalía tienen muy difícil sostener la acusación

Voz 0283 42:47 a sacar algo algo bonos podrá chiste

Voz 19 42:49 me quedan muchos testigos queda bien y quedan muchas pruebas minuto minuto resultado Hoy por hoy hoy por hoy sí pero a juicio no se adecúan a lo que estamos viendo

Voz 0860 43:00 de de todas formas irá a parar

Voz 0194 43:02 volver un momento a la idea con la que nos habíamos quedado tuyo tú en las claves y yo una portada es que me llame a mí además como catalana me ha deprimido mucho y lo hemos hablado esta tarde el hecho uno no quería proclamar la independencia otro no quería aplicar el ciento cincuenta y cinco y hoy estamos como estamos ahora mismo me parece que parece muy triste por no haber

Voz 13 43:23 he hecho lo que querían hacer lo que nos encontramos en la elecciones

Voz 19 43:27 pero luego la calle les eh

Voz 0860 43:31 no cabe otra pregunta inquietante porque si el Ejecutivo catalán y el Ejecutivo español no son capaces cada uno en el ámbito de su competencia de llegar a propuestas razonables y aceptable para la otra parte hitos es rompen la pregunta mía quién manda en España

Voz 19 43:50 desde ahí alguien manda en España que no sea ni el Gobierno de Cataluña ni el Gobierno de España que yo no pero un ancho intelectualmente

Voz 0860 44:00 en una tengo esa inquietud sea yo quiero saber quién manda en España

Voz 0283 44:04 pero que no se puede equiparar finalmente el Gobierno impuso el ciento cincuenta hay dinero no

Voz 0860 44:09 cada uno es muy distintos vuestra

Voz 0283 44:12 he oído las claves y lo de Ángel si es esa si me quedo con la idea muy interesante odiosa de que ellos agitaron la calle

Voz 0194 44:20 luego la calle lesa la calle agitó a puerto

Voz 0283 44:24 pero esto lo enfocó sobre todo en el lado catalán es decir los independentistas los líderes independentistas jugaron con fuego al agitar

Voz 0194 44:32 la tenemos todos esos talleres Vera miles de personas era estar libre hasta el día de hoy osea que Rufián no haya querido saludar hoy a Santi Vila Santi Vila tuvo en el Gobierno hasta el último momento que fue ir lo hemos escuchado desde que dijo me acosté esa noche tranquilo porque lo habíamos arreglado porque no íbamos a convocar elecciones pero hasta el día de hoy a estas alturas que le niegue el saludo le niega porque le consideran un traidor

Voz 13 44:56 si luego vamos a ver en la política se producen dinámicas así que que que en determinados momentos que te cambian radicalmente todo y cuando realmente nadie quiere que se llegue a esa situación no en en el libro ese Fouché Stefan lo de lo lo describe muy bien cuando es adopta la decisión de condenara de de bueno de ejecutar al Rey no Luis XVI que realmente en el fondo nadie quería llega el tanto pero dentro de toda la la convencí

Voz 19 45:25 al final por dos votos porque no

Voz 13 45:27 me te en entre abstenciones y no es pues que quedó casi empatado por dos votos porque al final se consiguieron votos de no sé qué manera tal ejecutan entonces tenemos Revolución francesa se hubiera sido otra cosa lo hubiéramos de otra manera si realmente es hubiera seguido digamos lo que realmente quería los actores mayoritariamente en ese momento concreto esto recuerda no esos momentos donde de repente se ve desbordado

Voz 0283 45:53 la máquina de errores se pone en marcha Hay ya no hay quien la pare

Voz 13 45:57 efectivamente

Voz 9 45:59 hora veinticinco

Voz 2 48:23 Ángels Barceló en la tertulia

Voz 0194 48:26 Berna González Harbour Fernando Vallespín y Javier Aroca vamos con la crónica política porque la novedad del día es una encuesta no cualquier encuesta es la encuesta del CIS

Voz 1071 48:39 o para Partido Socialista que ganaría las elecciones en esta ocasión también para el Partido Popular que recupera la segunda plaza el resto de partidos bajaría los socialistas hablarían en porcentaje al PP y alcanzan el

Voz 0194 48:50 treinta y tres por ciento de los votos la mejor marca histórica en intención directa de

Voz 1071 48:54 el mes pasado tenían el veintinueve por ciento El PP en cambio estaba en el quince por ciento de los apoyos en enero era el cuarto ahora sería el segundo aunque haya subido pues poco más de un punto el dieciséis por ciento ciudadanos está a menos de un punto pero por debajo del Partido Popular y Unidos Podemos y sus confluencias se quedan a un punto y medio del Partido Popular también Vox perdería votos el mes pasado hubiera obtenido el seis con cinco por ciento de los votos ahorre le votaría en el cinco coma nueve

Voz 0194 49:21 son datos en intención directa de voto porque desde las últimas encuestas ya saben que han decidido no hacer cocinan la encuesta del CIS

Voz 1071 49:27 lo que produce fenómenos pues un poco extraños luego vaya Espino sin luminaria hay más gente que recuerde que votar al PSOE que al PP en las últimas generales aunque en realidad saben qué sucedió exactamente al revés

Voz 0194 49:37 disidente del CIS José Félix Tezanos estaba este mediodía anorak

Voz 1071 49:40 y avisa él mismo de que esta encuesta

Voz 22 49:43 pues hay que tomarla con cierta distancia con las encuestas ya no a una velada sobre todo cuando está muy distantes de momento no hay que tomárselo siempre con mucha cautela no no exagera como los éxitos y tampoco digamos que en el a pies juntillas

Voz 1071 50:03 no es el espejito espejito explicaba artesanos que están elaborando y al estudio preelectoral teniendo en cuenta la gran novedad del momento que es la volatilidad y sostiene que eso es lo que hace todo esto más emocionante

Voz 22 50:14 han tenido entrevistas con posibilidad de televisión así que hay que hacer una proyección para calcular los votos y los escaños posibles sin excepción y ahí sí que habrá una estimación con todos aquellos que tienen una estimación que lo que sí sabemos por todas las encuestas inscrito a las mismas personas toman la decisión de quién votar en el último momento

Voz 1071 50:34 Timo momento dice tejanos que lo hace más emocionante en las reacciones casado hoy ha valorado la encuesta antes incluso de que se conocieran los resultados aquí van las impresiones de PP PSOE Podemos y Ciudadanos

Voz 23 50:44 aunque no haya salido el fin ya lo puedo valorar eh yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera Ferraz

Voz 1108 50:49 eh lo que desde la dirección de campaña

Voz 23 50:51 de Pedro Sánchez quieran prudencia Satie

Voz 5 50:54 es opción gratitud confianza llamada a la movilización de el voto progresista en torno al partido

Voz 24 51:01 sociales cada vez se parecen más a los oros copos es evidente que el escenario está cumple

Voz 9 51:05 la mente abierta no sé de nadie sobre todo estaba claro que sí