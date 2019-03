Hora 25 (28/02/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 pues ya dejó la puerta entreabierta por si quería pasar pero pasó lo lo lo

Voz 0738 00:14 exactamente básicamente se les olvidó pedir permiso institucional para poder realizar la concentración en la práctica dicen en ciudadanos kilos no consideran que lo de este domingo fuera una concentración y fuera nada pero la policía abierto en Water los siete expedientes administrativos son siete procesos que pueden terminar en multa por no pedir permiso después por el ruido innecesario en domingo molestando a los ciudadanos si hay otros cinco porque los coches que utilizaron estaban mal aparcados los coches y las dos furgonetas que utilizaban para para el sonido no vamos a ver qué pasa en Waterloo ha habido un comunicado oficial en el Ayuntamiento lo que no quieren es decir a cuánto podría llegar a subirla bueno pues cuando lo sepamos

Voz 0194 01:00 lo contaremos Griselda gracias

Voz 0738 01:03 muchos vamos él por orden que tenemos muchas cosas

Voz 0194 01:05 la crónica política que empezábamos por por ese CIS Fernando S CIS tan cuestionado que en cualquier caso marca una tendencia que la tendencia es que el Partido Socialista se mantienen comenta pero que se mantiene en primera posición

Voz 0656 01:18 hoy esa pugna entre el Partido Popular

Voz 0194 01:20 Ari ciudadanos que esta vez gana al Partido Popular

Voz 1 01:23 sí yo en bueno no voy a entrar en

Voz 0656 01:27 el tema este de la cocina de la cocina es decir que se porque además ya lo primero que se habló mucho y he quizá no soy la persona más adecuada que evaluarlo pero pero bueno yo creo que coincide la algunas tendencias pero curiosamente en otras no a lo que lo que disiente es en la fuerza relativa de Vox me parece que es interesante y y que podemos queda mental menos que era menos otras encuestas da más a Podemos no que que que otras encuestas que parece que Podemos ha tocado un poco fondo no que ya no no está en esa especie de caída libre en la que se encontraba sino la tendencia que marca yo creo que es la que nos vemos en cualquier otra de las dos las encuestas no claramente

Voz 2 02:09 como veis vosotros han cuesta decís si yo vamos a vamos a recordar que el CIS por ejemplo de Andalucía dio daba al PSOE cuarenta y cinco cuarenta y siete escaños tuvo XXXIII o daba Vox un escaño y tuvo doce no entonces este es el CIS que tenemos ya sabemos que la foto que son fotos momentáneas y que todo puede cambiar pero realmente ha perdido enormes jirones de credibilidad hecho eso lo tenemos claro dicho eso es verdad lo que dice Fernando hay una media de encuestas publicadas por diferentes medios de derechas de izquierdas y de todo en en los últimos días que sí constatan un aumento no de tres y medio que es la

Voz 3 02:50 que lo que yo creo que sí

Voz 2 02:53 coge esta sino de dos puntos dos y pico para el PSOE es interesante es interesante

Voz 4 02:59 se puede traducir puede traducir también aumento considerable de escaños no tienen en cuenta el escrito Börse efectivamente para

Voz 2 03:06 el PSOE es mucho más rentable los votos que que para él y para Bozzo u otros partidos

Voz 3 03:12 no no se me quedó

Voz 2 03:14 ahí es interesante igual hay que decidirse tomando en serio eso de que de que las derechas ninguna de ellas convence y que sepan deslavazado pero bueno hay que ser muy

Voz 0860 03:26 claro David no yo creo que si la mala reputación de CIS viene por subir fracaso en Andalucía tendremos que concluir que la siete u ocho otras empresas que hicieron predicciones sobre Andalucía fracasaron también es cierto nadie es la única que acertó fue el último día de la campaña que fue la que dirige señor Michavila llegar a Unica de mano pero yo recuerdo que nadie daba entrará en el Parlamento de curiosamente el CIS daba la entrada con uno pero ninguno levantó cero no había nadie que dudara de la victoria de del Partido Socialista a la señora Díez luego por tanto si la mala reputación de ahí la mala reputación del de de de la ciencia

Voz 2 04:08 hay pues yo datos algo que ya sabes que hay Lutero

Voz 4 04:11 era sobre la cocina sí claro

Voz 0860 04:13 claro y se les llaman cuesta artesano yo que yo recuerdo tiempo ellas hoy tengo tiempos nunca nunca escuche nunca escuché que cuando la directora fue Pilar del Castillo que fue ministra de del PP por tanto sospechosa también lo mismas sospechas que tienen señor certeza no puede nadie les llevaba la encuesta de si la encuesta del Castillo o la encuesta o la encuesta Montoro cuando la presidió Ricardo Montoro a la sazón hermano del ministro de de de seguir el Rajoy bueno han dicho esto yo estoy de acuerdo con los que se acaba de decir lo que pasa que no hoy hay mucho más teniendo aquí delante a Vallespín no la autoridad la autoridad me me ensombrece no pero estoy de acuerdo que la mayoría que conocemos no aplican la misma tendencia y sobretodo la encuesta yo ha ido a pecho que me me interesan primero Cataluña no es tan importante para la gente a lo que dicen algunos políticos de todo de Izquierda no es tan importante no ocupa un lugar de altísima preocupación que conforme se además se han hecho apestado espectadores ha sido de exceso vía televisión pues cada día verme no aficionado al tema catalán y más aficionado a su colegio a su centro de educación la carretera todas las cosas que nos preocupan a todo después lo que sí me interesa es la la movilidad dentro del de de los partidos hice experimenta que el Partido Socialista está recogiendo mucho voto que había perdido

Voz 4 05:39 habían ido a Podemos a poder ir a Ciudadanos no hay nada que decir adiós y no sólo lo más relevantes

Voz 0860 05:45 es que lo recuperó mucho de la abstención de las tres que esta encuesta el además saca once la atención era una bolsa de voto inquietante para la izquierda al recupera pero también mucho del voto que es el había ido por la izquierda a a Podemos por la derecha a ciudadano la recuperando el recuerdo de voto está siendo muy importante a la gente ya no tiene vergüenza decir yo yo yo no al hizo de esta perspectiva Palomero no hemos científica querido profesor Vallespín pero el que la gente recuerde el voto quiere decir que la gente no tiene vergüenza en decir a quién voto del que recuerdo de voto lo que lo que viene

Voz 0656 06:21 significar es que realmente sí sí cuadra la encuesta con los resultados diríamos que se produjeron en las últimas elecciones generales no y entonces claro cuando hay mucha distorsión en el recuerdo de voto pues tú tienes encuadrar eso

Voz 0194 06:35 esa esa transferencia de voto del que hablábamos de del Partido Socialista de ciudadanos hacia el Partido Socialista según dicen las encuestas es debe ser el motivo por el cual

Voz 0656 06:46 Ciudadanos Fernando se está moviendo en lo

Voz 0194 06:48 fichajes que luego podemos hablar ahora mismo podemos hablar son los acertados no son los acertados pero que está intentando pescar en el caladero digamos más de centro sí

Voz 0656 06:57 pero pero vamos a ver yo creo que el Arsenal tiene tiene dos graves problemas no el uno tiene muchos pero dos que se pueden señalarse muy rápidamente el primero es que es un partido de aluvión muy reciente de aluvión reciente dediquen es un partido hecho como es el Partido Popular como el Partido Socialista por supuesto muchos partidos PNV que hablábamos antes etc eso son partidos ya que están hechos y más o menos se mueven dentro de suelo específico o no y quizá un techo también pero bueno Ciudadanos carece de eso carece de estructura carece de nombres que realmente la gente más o menos conoce por identificar tres tiene que crecer necesariamente incorporando gente nueva que tenga cierta relevancia y que el votante le guíen no en cierto modo no que yo creo que eso es lo que están buscando ahora mismo ya veremos hombre sí

Voz 0194 07:50 es alguien con relevancia que guía al votante no

Voz 0656 07:52 no pero bueno pero la gente ve que que gente que ha estado en otros partidos y que y que ahora decide estar en Ciudadanos y que quizá en el partido piensan que eso

Voz 4 08:01 les da les da yo creo que el punto de mira para no

Voz 0656 08:04 antes y luego la el luego el segundo punto es lo que me parece un error

Voz 1 08:08 es un error de libro es el

Voz 0656 08:11 tengo ese era el el haberse quemado las naves de la posibilidad de un pacto con el Partido Socialista hay mucha gente que no votar a ciudadanos precisamente por eso todos tenemos siempre alguno cercano no que estaban poco en esa línea hay que de repente ha dicho oye Ojo cuidado eh que a mí lo que me gustaría es que realmente tuvieron un gobierno de de Suecia no Ciudadanos lo estaba por la labor pues bueno pues me quedaré en el PSOE no sé que es es es un movimiento que sólo tiene sentido cuando tú tienes mucha seguridad en que vas a quedar el primero de esa coalición pero cuando no la tienes porque los datos te dan lo contrario eh pues si te te tienes que por mucho que Casado le tiene de la lengua pues tu dique por encima de tu partido esta el interés general y que según el interés general del país pues el mi partido adoptará una decisión u otro

Voz 2 09:03 punto ya sabes que esa decisión la automoción háganos con base encuestas precisamente a encuestas que le decían que Pedro Sánchez causa más rechazo en sus posibles votantes que el Pro

Voz 4 09:12 pero finales no PSOE y es la gobernabilidad si no eso sí

Voz 2 09:17 las temporánea absoluta hay muy muy arriesgada no porque para el propio ciudadanos aunque ya le conocemos incoherencias anteriores también dijo que nunca iba a pactar con Rajoy pactó así que el su capacidad de sobrevivir a sus incoherencias esta esta ciertamente probada perdona loca que me

Voz 4 09:35 el dato opinión sobre los fichajes sobre los ficha

Voz 2 09:39 es bueno yo dudo de que tengan capacidad de arrastre también creo que tú lo insinuaba es es interesantes más interesante el de Corbacho es es distinto porque Corbacho si es una persona más limpia digamos en el pasado de el PSC es interesante que abandonó el PSC hace un año después de cuarenta años de militancia y es interesante porque es un fenómeno que seguramente no nos hemos detenido muchas veces a analizar es decir hay mucho votante hablando otra vez de la fractura que hablábamos antes hay mucho votante PSC que no está contento con la deriva no con la deriva no hay ninguna deriva sino que hay una situación que fractura a Cataluña por por por la mitad por India

Voz 4 10:24 que no está contento porque no está polarizado que es el único claro está claro

Voz 2 10:28 entonces alguien como caro Corbacho dejó el PSC bueno hay que escuchar a todas las personas no hay que escuchar a todas las corrientes si vemos ahí de repente la cara de algo bien con ojos el rostro que muestra esa decadencia del PSC paulatina en todas las votaciones por eso este fichaje me ha parecido interesante también es muy discreto ir de número tres por Barcelona en la lista

Voz 4 10:53 me parece a base en la general a las generales

Voz 2 10:57 la izquierda está como garantizado porque Valls de verdad yo cada día tengo más dudas también de su propia capacidad de arrastre lo demás bueno parecen golpes de efecto y no no no creo mucho en la capacidad de arrastre de esas figuras

Voz 0860 11:13 no yo lo que creo es que el ciudadano Si personalmente Albert Rivera el está haciendo a a a Pedro Sánchez a favor de su vida mayoría pregunta la próxima vez que te cerca de qué número de los compramos lo quiso comprar porque Pedro Sánchez supone todo día claro porque en él

Voz 5 11:33 la argumentó argumentó nada celebrará porque nación veintinueve la verdad es que suele celebrarlo hablando

Voz 0860 11:41 cuando se despidió de esta legislatura hizo un discurso en parte parlamentario en parte político como una en fin una profesión de fe de lo que quería una de las cosas que dijo es que él quería un nuevo partido Socialista alejado de ese partido la socialista antiguo uno no sé cómo modelo lo que producción cierto rechazo sobre todo en sectores de una izquierda moderada una izquierda que claro es que el señor está ayudando porque no solamente le transfiere voto con Suu Juan su manera Álava cada de de hacer política sino que se está llevando gente que ya quisiera Pedro Sánchez que se fueran sólo claro si no lo digo lo digo esto puede parecer duro pero las acciones cuantitativa la que hago son cualitativa y a mí me consta que hay mucha gente iría oye yo con esta gente no votó al Partido Socialista pero sí se fueran lo votaría y hay algunos elementos que pertenecen a ese pasado del Partido Socialista que ha hecho que mucho votante del partido

Voz 0194 12:37 ya solito fuera pero esto es algo que todavía no se los ha llevado es decir se ha llevado a Mesquida era Corbacho que estaban desaparecidos de la escena política de la escena pública eh hay que ni siquiera se les ha visto en tertulias como a muchos otros

Voz 0860 12:48 ya pero es que están están jaleando a señor Rivera animando y sería si mañana dicen el nombre que se vaya que esto esto no va a venir bien derecha bueno ya George Orwell hablaba de la derecha socialista estamos hablando de estamos hablando de mil novecientos

Voz 0194 13:04 de todas formas tú que hablabas de la suerte de

Voz 4 13:06 de de Pedro Sánchez más allá de que Rivera les siga tirando de

Voz 0194 13:10 de aquellos a los que a él le molestan en el en el partido aunque insisto hay algunos de ellos están fuera de de la órbita del Partido Socialista lo que sí yo creo que va a ser afortunado o está siendo afortunado y es que ese perfil tan no sé cómo llamarlo tan crispado suave que ha adoptado Pablo Casado y en algunas ocasiones también Albert Rivera incluso el anuncio de no voy a pactar contigo pero sí voy a pactar con el Partido Popular con Vox claro esto lo que está haciendo es destacar el perfil moderado de Pedro Sánchez Pedro Sánchez se erige como como

Voz 0656 13:40 se lo está convirtiendo en hombre de Estado no piensa porque claro primero primero que que bueno que la estrategia de ese así fue muy buena no la de la de aguantar durante el tiempo suficiente como para que la gente ya lo hubiera hecho abriendo todos los telediarios saludando a Merkel saludando a quién al Papa quien tocar en cada momento o simplemente pues siendo objeto de las iras de todo el resto de los grupos políticos y siendo él el que tiene que defenderse que además yo creo que la gente tiene enfatiza no con aquel que está siendo acosado por parte de los demás no hay Ibor eso la da una ventaja notable no igual que dijimos en su momento que también el digamos es el propio el propio Gobierno este de diseño no la apuesta por valores digamos en los que los que sintoniza un sector muy importante de Izquierda también de del centro político sobre el tema de la mujer este tipo de temas que tienen un giro progresista más que izquierda derecha no y ahí y eso lo está lo ha sabido hacer muy bien no entonces claro ahora el el el el problema está ahí por cierto ahí es donde también disiente la encuesta del CIS aspecto de otras ese en el peso relativo de cada uno los bloques no porque ahora está todo esto funciona por lo que eso como se vaya distribuyendo y ahí es donde tiene la ventaja del saque que Pedro Sánchez no porque claro el Partido Socialista claramente tiene una mayoría en todas las circunscripciones no cosa que no tienen ninguno de los tres partidos de la derecha no ya aunque el aunque aritméticamente la derecha pueda llegar a sumar más pero algunas encuestas incluso cuarenta y nueve por ciento no pueda llegar a sumar más se pueden encontrar con la sorpresa de que luego Nole llegan escaños y por tanto ya Pedro Sánchez Llibre de poder monta

Voz 0860 15:30 su verso en el dato de que habrá que esperar a que como dice el propio texano a ser quemó a la selección y los datos FIDE más fidedigno pero el dato queda con respecto a Vox con en relación con la mayoría de expertos que yo conozco pues dicen que ese dato implicaría el que la presencia en escaño en el Parlamento precisamente porque las presiones pequeña caja música baja mucho no sería tan espectacular como alguna otra encuesta dice

Voz 2 16:00 yo creo que tenemos que ser más cautos

Voz 4 16:02 yo no quiero decir que ésta es sin duda estar eso como tú lo tenemos que decir que me venía entonces yo voy a ser cauto Mecalux pondrán música tirando piedras contra nuestro tejado no pero quiero decir que dice

Voz 2 16:25 siento de lo que has dicho gobernando en algunas cosas osea esta esta prolongación de Sánchez no creo que le haya beneficiado tanto osea creo que un poquito antes tres cuatro meses antes le había pero que hay un desgaste de miembros de su Gobierno bueno ver aunque dimitir por lo menos montón ahora ya no me acuerdo porque dos

Voz 4 16:46 Carmen Montón cuarta y luego señalados unos cuantos metido cuando no

Voz 6 16:57 vivir no tan brillante bueno iba perdiendo brillo cada diez

Voz 2 17:01 no bueno hay otras cuestiones que que ocurrieron in luego bueno esta es una encuesta efectivamente esta da una suma de cuarenta y siete con ocho al bloque de izquierdas y XXXVIII al bloque de derechas es muy pronto es muy pronto y no creo que se pueden sacar conclusiones pero sí le puede favorecer el perfil

Voz 0194 17:20 tan radical que está adoptando la derecha eso sin duda

Voz 2 17:22 esta es la la foto de Colón es la la campaña

Voz 4 17:25 el propio días

Voz 2 17:28 días antes de que Podemos está muy flojo y lo que gana PSOE sobretodo es de Podemos el quince por cien de los votantes de Podemos uno dice Si hay un setenta y siete por cien de fidelidad que esos el el partido que más fidelidad tiene de quién ya votó al PSOE pero luego es un quince por cien de ex Podemos con seis por cien de Ciudadanos entonces corrimientos sobre todo es de la izquierda le al PSOE no entonces es es muy pronto

Voz 0860 17:57 no digo que no sé si no se para para seguir sacando conclusión aunque causas naturalmente no sí si se puede extraer alguna razón territorial quiero decir que no sé si esta encuesta por ejemplo detecta algo que se ha producido y que yo creo que es muy importante para el Partido Socialista en la pacificación de Andalucía es decir Andalucía sea pacífica lo que sea cierta que sea sincera yo no lo sé pero la a efectos prácticos está pacífica ir muy importa

Voz 0194 18:25 pero el lector será interesante ver la movilización de la movilización de como dice la la abstención donde será interesante ver la movilización consigue pues mira ya que estamos en eso la crónica política se completa hoy ahí en Andalucía que celebra su día

Voz 1071 18:38 por vez primera con el Gobierno que no es del PSOE del PP y Ciudadanos Pepa entrevistado esta mañana en Hoy por hoy al presidente Juanma Moreno que decía que ve pegas no sólo en Vox para firmar un pacto contra la violencia machista

Voz 7 18:49 nosotros hemos pedido a todas las fuerzas políticas a Vox también iría al Partido Socialista que dejen de entrar en una permanente disputa disputa política además porque el calentamiento de la y la cercanía de las próximas elecciones hacen que se utilice como elemento digamos de política de primera línea a la violencia de género y creo sinceramente que eso es negativo especialmente para las víctimas

Voz 0194 19:12 de la crónica del mundo y es noticia una ruptura anoche parecía que iban a llevarse muy bien hoy la cosa se ha acabado de forma abrupta la segunda cumbre

Voz 6 19:19 que tenían en Hanoi Trump y esto decía el presidente de los Estados Unidos

Voz 0116 19:25 básicamente querían que se levantaran las sanciones por completo y nosotros no podemos hacer eso estaban dispuestos a desnuclearización sólo algunas partes del país pero no podemos levantar todas las sanciones sólo por ese compromiso continuaremos trabajando ya veremos pero teníamos que retirarnos al comprobar esa posición teníamos que marcharnos

Voz 0194 19:45 en Brasil el presidente ha recibido hoy en Brasilia Juan Why do ha dicho sonaron que es una esperanza después de la reunión han comparecido juntos

Voz 8 19:53 a un falso dilema entreguerra y ahí no hay dilema todos queremos evidentemente vivir en paz pero no se puede vivir en paz cuando masacre indígena ya orígenes en Santa Elena en frontera con Roraima cuando niegan las elecciones libres en un país

Voz 1071 20:08 reflexión que ha hecho por tanto Boedo no se puede vivir en paz cuando masacre no puede

Voz 0194 20:12 saludamos a José Gabriel Múgica director del diario vasco muy buenas noches buenas noches qué tal habríamos nosotros este tramo de Hora veinticinco a las diez con la muerte de Arzallus entiendo que también le dedica es parte del periódico

Voz 1346 20:25 es que el fallecimiento del ex dirigente del PNV Xavier los años sin duda un símbolo del nacionalismo vasco ocupa buena parte de la atención informativa de el periódico de mañana un líder sobre el cual nosotros mañana contamos un publicamos un perfil muy amplio titulado las dos almas de guardián de las esencias Ivy junto a esta información el fallecimiento de el exdirigente del PNV también otra en este caso relacionada con la presencia ante el Tribunal Supremo de Iñigo Urkullu en una declaración testifical en la cual ha confirmado que actuó de enlace para evitar en Cataluña la secesión y la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco aclarando ante el Tribunal Supremo que intercedió sin que Rajoy se lo pidiera sin que le pidiera que mediase hay sosteniendo también al mismo tiempo que es el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont no quería la Tui pero finalmente sucumbió en la ve claro por no poder soportar la presión

Voz 0194 21:35 que ha trasladado

Voz 1346 21:37 tengo una Supremo Iñigo Urkullu sobre esa declaración también mañana hay un amplio despliegue informativo

