Voz 0194 00:00 alguien tiene alguna duda de que el Consejo de Ministros es una de las armas electorales más potentes y siendo así que debería hacer el Gobierno después de anunciar las elecciones cruzarse de brazos durante semanas o es legítimo aprovechar su capacidad ejecutiva para seguir avanzando en su programa son las ocho las siete en Canarias

Voz 1123 00:21 eh

Voz 0194 00:40 hola buenas tardes el Gobierno ya había avisado de que no iba a entrar en una especie de hibernación aunque convocar elecciones así que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos de calado social uno de ellos para seguir avanzando en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres Carmen Calvo vicepresidenta

Voz 0376 00:56 somos un gobierno que llegó hace nueve meses apenas nueve meses para restaurar lo más importante es la política en una democracia que son las políticas que redistribuye igualdad

Voz 0194 01:09 a la ciudadanía ese decreto extiende la baja por paternidad a las ocho semanas de forma inmediata e introduce la obligación para las empresas de más de cincuenta empleados de elaborar un censo salarial por sexos y categorías el segundo decreto es el segundo intento de sacar adelante una nueva regulación sobre el alquiler apenas presenta cambios respecto a la que podemos tumbó en diciembre salvo la limitación al IPC de las subidas anuales del precio del arrendamiento tampoco esta vez hay una intervención directa sobre los precios tope en las zonas más caras pese a lo que podemos esta vez sí lo va a apoyar bueno puesto

Voz 0911 01:40 la buena noticia noticia pero insuficiente y animar a todo el mundo aprovechando que estamos en periodo electoral a ni tenga miedo ni se resigne que vote con esperanza regular el precio de los alquileres y tener una propuesta de permisos iguales e intransferibles como la que nosotras proponemos Hinault insuficiente como la que propone el Partido Socialista

Voz 0194 01:56 la oposición denuncia lo que considera como un abuso de las prerrogativas del Gobierno para hacer electoralismo Pablo Casado

Voz 1660 02:02 creo que es muy grave y creo que todos los partidos políticos los medios de comunicación en la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se puede usar las instituciones en beneficio de un partido salgo escandaloso que sólo se hace en las repúblicas maneras

Voz 0194 02:18 en Hora Veinticinco volveremos a escuchar la declaración de Francisco Camps ante el juez de una de las piezas del caso Gürtel

Voz 1715 02:23 por si declaración que les hemos adelantado en la SER Camps asegura que aquello del amiguito del alma aquello de te quiero un huevo en la conversación entre Camps entre el mismo y El Bigotes no era lo que parece

Voz 3 02:33 Salvador Félix no es ni ha sido nunca un amigo mío muy compartíamos nada ni gustos ni intereses ilusiones daba la sensación de que el único amigo que tenía en la vida de Dios

Voz 1715 02:45 era Álvaro Pérez recuperaremos el caso de la investigación abierta por el cobro de comisiones millonarias por directivos de esa empresa pública a través de contratos firmados con Angola la Fiscalía pide cincuenta años de cárcel para los principales acusados de esta trama y les vamos a contar el tercer decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros medidas para reaccionar en el caso de que se produzca un Brexit duro Brexit sin acuerdo con el objetivo final decía el ministro Borrell de que los ciudadanos no paguen los platos rotos la objetivo fundado

Voz 4 03:12 cuentan que en ningún ciudadano británico español quede desprotegido ni el de sus familiares los británicos que han decidido venir a España antes de la fecha del acuerdo de retirada o de la salida brusca seguirán como antes lo mismo cabe decir que los españoles

Voz 0194 03:27 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:30 buenas tardes de nuevo en la previa de otro clásico en nuestro fútbol mañana en el Bernabéu Real Madrid Fútbol Club Barcelona en Liga en el equipo de Solari no hay convocatoria todavía aunque se esperan novedades mañana en el once el Barcelona entrenado esta tarde enseguida dará la convocatoria Ernesto Valverde recordemos que la jornada se inicia hoy a las nueve juegan en Vallecas Rayo Girona y también tenemos baloncesto clásico del baloncesto español Barça Real Madrid doce días después de la final de Copa hoy juegan en el Palau en esta ocasión en la Euroliga

Voz 0194 03:58 el tiempo el fin de semana no va a servir para romper esta mala racha de ausencia de lluvias Jordi Carbó hasta mañana

Voz 0978 04:04 la tarde las nubes serán abundantes con algunas lluvias en general débiles en Galicia y en el Cantábrico pero también muchas pausas así lluvia y ratos de sol con ambiente fresco en el resto del país mañana Nos espera una jornada soleada con temperaturas sin grandes cambios parecidas a las de hoy durante la tarde al sol ambiente agradable el domingo van a subir de manera significativa en el Mediterráneo el Cantábrico con máximas que de nuevo pueden superar los veinticinco grados el domingo a lo largo de la tarde la lluvia ganará intensidad en Galicia una situación que se podría extender al resto del país a lo largo de la semana que va

Voz 1715 04:39 empieza ahora XXV Pedro aunque al cierre de portada vamos a recuperar algo de lo que nos ha dicho esta mañana en Hoy por hoy el presidente de Telefónica es José María Álvarez Pallete es especialmente interesante sus reflexiones sobre los datos sobre los datos que dejamos en manos de las empresas por el uso que hacemos de la tecnología digital

Voz 4 04:56 con los datos son tan intrínsecos a la persona como su dignidad como su derecho al trabajo

Voz 0194 05:02 por lo tanto es una de las facetas de esta nueva revolución tenía

Voz 4 05:04 lógica está surgiendo desde nuestro punto de vista un nuevo factor de producción que son los datos está

Voz 1715 05:10 derecho a tener capital no tener trabajó personalmente creo

Voz 4 05:12 creo que los datos pertenecen a las personas creo que las personas tendremos rendimientos de capital las acciones que tengamos que les den rendimientos del trabajo nuestro salario rendimientos de nuestros datos yo creo que vendrá un momento en el que las grandes tecnológicas tendrán que empezar a intercambiar valor con las personas y nosotros tributó haremos probó

Voz 9 06:57 pelo blanco así que vienen

Voz 1715 06:59 decretos en el Consejo de Ministros uno más y no será el último el Gobierno intenta reforzar el perfil social de su programa de su opción de gobierno hoy con novedades de trascendencia desigual en materia de vivienda en materia también de igualdad el mayor al herido buenas tardes buenas tardes Pedro empecemos Mariola por las novedades las Asahi en materia de igualdad a partir de la próxima semana es decir cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado el decreto que ha aprobado hoy los padres que tengan un hijo podrán acogerse ya una baja paternal de ocho semanas

Voz 0259 07:30 sí porque el decreto se publicará el martes en el voy entrará en vigor el miércoles la ampliación del permiso se realizará en tres años este dos mil diecinueve se pasará de las actuales cinco semanas a ocho a doce semanas el año que viene ISE alcanzará la equiparación de las dieciséis en dos mil veintiuno las seis primeras semanas padre y madre tendrán que cogerse las de forma simultánea y las diez restantes podrán turnarse el Gobierno considera crucial esta medida para avanzar en el reparto de los cuidados para evitar que la maternidad sea un castigo en el mercado laboral

Voz 0376 08:03 la maternidad no puede ser un arma en contra de el desarrollo laboral ciudadano en la mujer y la maternidad es una opción libre de las mujeres de la que en términos políticos jurídicos y sociales tenemos que hacernos corresponsables todos

Voz 0259 08:26 la vicepresidenta Calvo asegura que el decreto tiene memoria económica que esta ampliación este año la de este año costará trescientos millones de euros cien euros por cien millones por semanas

Voz 1715 08:37 este decreto ley contra la desigualdad interviene directamente en una parte de la organización de las empresas que a partir de ahora van a tener que elaborar unas tablas con salarios medios por categorías y por sexos una información Mariola que además deberá ser accesible para los trabajadores

Voz 0259 08:52 es en realidad una herramienta para combatir y a la vez hacer visible la brecha salarial entre hombres y mujeres que según el Gobierno es del veintitrés por ciento y que no se reduce las empresas a partir de cincuenta trabajadores de tener deberán tener un registro con los valores medios de los salarios los complementos salariales y las percepciones extras salariales de su plantilla desagregados por sexo y categoría profesional pero ojo esto del registro no entrará en vigor el miércoles la vicepresidenta Calvo explicó que habrá que desarrollar previamente un reglamento sobre esta publicación de las tablas salariales que podrá conocer como dices la plantilla a través de los comités de empresa o de los delegados sindicales además se extiende la obligatoriedad de contar con planes de igualdad a todas las medianas empresas tienen un plazo de tres años el decreto incluye una tercera medida que beneficia a las cuidadoras de las personas dependientes van a recuperar la cotización a la Seguridad Social cuyas cuotas va a pagar el Estado son unos trescientos millones este año

Voz 1715 09:54 claro hasta luego el Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes el decreto sobre el alquiler es el segundo intento que apenas cambia nada respecto al primero a es que podemos decidió tumbar por escaso por no cumplir los compromisos que había adquirido los dos partidos el de hoy sigue sin tener medidas que intervengan directamente en el precio de las zonas de mayor presión no incluye beneficios fiscales para las viviendas privadas alquiladas a precios razonables mantiene los plazos mínimos de alquiler del decreto anterior limita esta es la novedad límites a las subidas anuales al IPC general de oso

Voz 0527 10:30 esa es una de las novedades destacadas las subidas anuales en ningún caso podrán superar el IPC durante la vigencia del contrato que vuelve a ser de cinco años o de sietes Si el arrendadores persona jurídica y la fianza no podrá superar los dos meses pero terminado el contrato no hay límites a la subida del alquiler no se pueden fijar por decreto no hay tiempo para tramitar una ley dice FON

Voz 1715 10:51 viento se presentan dos medidas como parecía

Voz 0527 10:54 divos se permite bonificar el IBI de las viviendas protegidas en alquiler segunda gravar las viviendas vacías para incentivar su salida al mercado pero para esto último antes habría que definir las también serán ocho meses para elaborar un índice Estatal de precios del alquiler en el futuro podría servir de base para adoptar medidas que influyen en los precios medidas fiscales por ejemplo pero todavía no hay posibilidad legal y además tan sólo hay tres índices autonómicos que son indispensables para esas medidas si mejora la protección frente al desahucio el juez deberá avisar a los servicios sociales si es una familia vulnerable no se podrá ejecutar en el plazo de un mes o de tres meses sin arrendadores persona jurídica

Voz 1715 11:35 gracias Eladio Partido Popular y Ciudadanos creen que es un escándalo que el Gobierno vaya a aprovechar los consejos de ministros que quedan hasta las elecciones para aprobar decretos que en opinión de esos partidos en opinión de la oposición desprenden cierto tufo electoralista te escuchamos a Pablo Casado y Antonio Rojo

Voz 1660 11:52 ni siquiera están de acuerdo con que hagan este tipo de

Voz 10 11:55 el viernes de gas

Voz 1660 11:58 estoy de promesas electorales a Costas la Diputación permanente creo que es muy grave y creo que todos los partidos políticos los medios de comunicación de la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se puede usar las instituciones en beneficio de un partido salgo escandaloso que sólo se hace en la república bananera

Voz 11 12:15 eh que el rodillo que han venido haciendo el Partido Socialista porque tenía una mayoría imposible lo dijimos desde el primer día no

Voz 9 12:20 ha ayudado nada a este país

Voz 11 12:23 las reformas de este país por eso es imprescindible y lo pedimos desde el primer día que haya elecciones hacerlo además en la Diputación permanente en un marco de ultra urgencias en que se pueda debatir nada Nos parece pues un insulto a la democracia

Voz 1715 12:36 bueno el Gobierno defiende que estos viernes de decretos se van a mantener porque decía la vicepresidenta no son sino el reflejo de la acción de gobierno que dice Carmen Calvo no va a desfallece a desfallecer por mucho que estemos en periodo preelectoral

Voz 0376 12:50 cualquiera que haya podido estar al tanto del trabajo de este Gobierno desde el día uno se habrá dado cuenta que seguimos al mismo ritmo con los mismos objetivos haciendo que la política sirva para resolver problemas demostrando que había que sacar a nuestro país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba atravesando una crisis la política apenas servía para nada para sus problema

Voz 1715 13:18 bueno claro la democracia también es procedimiento el Consejo de Ministros puede aprobar decretos con urgencia más o menos justificada después tienen que ser convalidado por el Congreso y una vez disueltas las Cortes Badenas que ser la Diputación permanente quien lo haga el PSOE espera contar con los votos necesarios para que no los tumbe José María Patiño

Voz 1108 13:36 el Gobierno a través del Grupo Socialista mantiene abierta la negociación con los grupos parlamentarios para volver a restablecer la mayoría de la moción de censura que le permita ganar por un estrecho margen en la Diputación Permanente uno de los grupos de esta mayoría el P de Cat recibió anoche mismo una copia del decreto que equipara los permisos de paternidad y maternidad según ha reconoce ha sido su portavoz Carles Campuzano ha señalado que casa con su filosofía pero no ha querido avanzar el sentido de su voto un respaldo que sí ha garantizado pese a las insuficiencias la portavoz de unidas Podemos Irene Montero

Voz 0911 14:09 es una buena noticia pero insuficiente y animar a todo el mundo aprovechando que estamos en periodo electoral a que ni tenga miedo ni se resigne que vote con esperanza regular el precio de los alquileres y tener una propuesta de permisos iguales e intransferibles como la que nosotras proponemos Hinault insuficiente como la que propone el Partido Socialista

Voz 1108 14:26 Esquerra y PNV podrían apoyar también Vivienda e Igualdad mezclarlo con el del Brexit una cuestión de Estado puede restar argumentos a las críticas de PP y Ciudadanos de utilizar la convalidación de decretos una vez disueltas las camas

Voz 1715 14:40 bueno volvamos una última vez al Consejo de Ministros porque el Gobierno ha aprobado un tercer el Real Decreto ya lo mencionaba José María Patiño un conjunto de medidas para limitar el impacto de un Brexit duro de una ruptura abrupta sin acuerdo el resumen lo que el Gobierno ha hecho es prever ese escenario para evitar que haya una merma en los derechos de los ciudadanos británicos de los ciudadanos españoles nos lo va a contar del toreo

Voz 1460 15:02 el titular de Exteriores José Borrell ha puesto especial énfasis en que no habrá ciudadanos británicos y españoles que se encuentren sin derechos en el caso de que haya un duro

Voz 4 15:12 el objetivo fundamental es que ningún ciudadano británico o español quede desprotegido ni él de sus familiares los británicos que han decidido venir a España antes de la fecha del acuerdo de retirada o de la salida brusca seguirán como antes lo mismo cabe decir que los españoles especial atención al Campo de Gibraltar a las medidas de movilidad que faciliten un flujo rápido a través de ver de las nueve mil personas que la cruzan Ávila

Voz 1460 15:39 estas medidas son unos acuerdos políticos que versan sobre derechos de los trabajadores transfronterizos Medio Ambiente y pesca cooperación policial y aduanera tabaco y fiscalidad Borrell asegura que tras el Brexit cualquier negociación que la Unión Europea en Table con el Reino Unido sobre Gibraltar debe hacerse con el consentimiento previo de España

Voz 1715 15:58 el Europarlamento ha difundido hoy su segunda proyección electoral ante las elecciones de mayo las elecciones europeas en realidad no hay grandes cambios respecto a la anterior el Partido Socialista sería en el caso de España el más votado PP y Ciudadanos pierden algo de pulso lo gana Vox que consigue un escaño más que en la anterior proyección en términos europeos al Partido Popular Europeo ganaría las elecciones aunque perdería treinta y seis escaños el socialismo europeo se dejaría cincuenta yo

Voz 9 16:24 hora veinticinco

Voz 9 16:50 es una historia algunos las escribe

Voz 2 16:53 otros las para unos y otros los muchos libros

Voz 14 16:57 en cualquier arte en el fondo lo que

Voz 1715 17:00 gas intenta de seguir

Voz 13 17:03 angelinos visita al escritor Marcos Giralt en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias

Voz 2 17:09 Macarena Berlín aprendemos a escribir leer entre líneas Cadena SER

Voz 8 17:40 la pena ser

Voz 9 17:47 Pedro Blanco

Voz 1123 17:51 ayer que te sigo queriendo mucho que a tener siempre tiene haber llamado para contarte cómo fue

Voz 1715 17:59 por esta conversación entre Francisco Camps y El Bigotes lo decía todo de una época de una manera de entender las relaciones entre la política y algunos empresarios hoy en la SER les estamos ofreciendo el contenido de la declaración de la ex presidente Camps en una de las piezas separadas del caso Gürtel Camps que dice que es amigo de Dios niega que lo fuera del Bigotes pese a lo que acabamos escucha Miguel Ángel Campos dijo que le quería un huevo pero ante el juez Camps negó amistad alguna con el bigotes

Voz 16 18:28 sea loros peces

Voz 17 18:29 no es ni ha sido nunca un amigo mío

Voz 1715 18:32 tanto se ha hablado de ella que parece que la del bigote sea su única amistad además de Dios claro

Voz 16 18:37 daba la sensación de que el único amigo que tenía en la vida aparte de Dios era

Voz 1715 18:41 Álvaro Pérez pero El Bigotes dejó claro también ante el juez que la amistad entre ambos será

Voz 17 18:45 en una magnífica llamada de amiguito del alma él me tiro lealtad va yo no les pido lealtad al portero de mi casa yo lo cuidado de alta Fabra amigo

Voz 1715 18:55 en más de una decena de ocasiones Camps menciona en su interrogatorio a la Ser como origen de sus males dice que sufrió un acoso que sólo ha aguantado por ser creyente

Voz 16 19:04 el Grupo PRISA también la SER El País hicieron fotografías de la farmacia persiguieron a mi mujer tuvo una persecución de estas terribles pero la fortaleza la entereza de personas creyentes creo que al final nos permiten mantener la presión mediática y social a la que a veces no somos sometidos

Voz 1715 19:21 se enfrentó al fiscal abogados ya está el juez José de la Mata quien recordó que fue director general de Zapatero y que ese era su presidente Camps negó los hechos que le imputan su testimonio carece de credibilidad según las fuentes jurídicas consultadas por la SER el caso de la petición de penas de la Fiscalía cincuenta años de cárcel pide para el ex presidente de esa empresa pública dedicada al comercio de armas la venta de armamento Is cincuenta años de para los principales acusados de este caso en el que se investiga el cobro de comisiones millonarias a cambio de la firma de contratos en Angola Javi Álvarez la de Angola es una de las numerosas piezas que está investigando la Audiencia Nacional sobre contratos de ventas de armas a cargo de la empresa semipública de Fecsa en diferentes países el denominador común en cambio es el mismo contrato super valorados y cientos de millones desviados para pagar mordidas autoridades y funcionarios públicos angoleños entre los que se gestaba el negocio en concreto la opera son de Angola trata de contratos firmados en dos mil ocho por la Unión Temporal de Empresas Cueto de Fest y el Comando General de Policía Nacional de Angola para el suministro de equipamientos inmaterial policial por importe superior a los ciento cincuenta millones de euros la Fiscalía Anticorrupción pide penas entre dos cincuenta años de cárcel en este caso para el ex presidente de DC José Ignacio Encinas su ex director comercial Manuel Iglesias Sarriá la misma pena la más alta que solicita el Ministerio Público para la sobrina del célebre espía Francisco Paesa Beatriz García Paesa la consultora que firmó aquellos contratos la Fiscalía Anticorrupción pide además que se condene a de Fecsa multas por encima de los trescientos quince millones de euros hay una historia más de este viernes

Voz 1123 21:04 el movimiento juvenil

Voz 1715 21:05 el cambio climático se extiende poco a poco también por España decenas de chicos y chicas se han concentrado por ejemplo frente al Congreso para pedir la política que se tome el problema tan en serio que ellos en el origen de estos viernes por el futuro está una estudiante sueca de dieciséis años nos lo cuenta de la moneda

Voz 0011 21:22 Greta Zoom verse llámese estudiante que ha sacudido la conciencia ecológica de miles de jóvenes en toda Europa su reivindicación de los viernes por el futuro ha llegado hoy a las puertas del Congreso unos doscientos estudiantes la mayoría adolescentes han pedido durante hora y media en una sentada medidas urgentes contra el cambio climático Irene Lucía y Fernando de diecinueve años incidían en que se acaba el tiempo y hay que hacer al Goya

Voz 0588 21:50 eh que los políticos escuchen a los científicos que hagan algo respecto al cambio

Voz 18 21:53 matinal lo que estamos pretendiendo es que tienen tenemos once años para darle la vuelta a el cambio climático sino me llega el punto de no retorno

Voz 0588 22:02 están encima de la mesa los científicos Adriano hace muchísimo tiempo entonces dar voz a a todo eso para que se aplique de una vez

Voz 0011 22:08 el movimiento ha convocado una huelga de estudiantes el quince de marzo en toda Europa para reivindicar la protección del planeta

Voz 9 22:14 hora veinticinco sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe Maite dar la tarde libre y te basta una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda hipo a trae empanada casera tú ya sabes no

Voz 19 22:32 Iker lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo la SER presenta el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con Pilar Jericó Carlos Boyero Blanca Romero Francisco Mora Teruel Swan eran Santiago Segura muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales de ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar edito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 1715 23:11 viernes la segunda hora el programa la vamos a escribir en femenino a través de perfiles de mujeres que han protagonizado diferentes ámbitos de la vida en la gastronomía vuelve Martín Berasategui saltos

Voz 1880 23:19 hola hola qué tal Pedro vamos a darle la bienvenida de Martín Berasategui y que además nos va a contar que ha hecho en estos meses de vacaciones no ha parado porque abierto tres restaurantes más en España dos en Bilbao y uno en Madrid después nos van a acompañar si Pilar Lozano que es doctor en Ciencias del lenguaje y Literatura Carmen Domingo que es escritora hay Paloma del Río periodista deportiva ellas son las autoras de los libros el papel de las mujeres en la literatura en la política en el deporte para llegar hasta las diez el avance de sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 1715 23:45 hoy con Tom Petty como protagonista tenemos tertulia claro como cada día hoy hemos llamado a la radio a Cristina de la Hoz a María Esperanza Sánchez ya Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las claves del día

Voz 20 23:57 el Gobierno acaba de aprobar decretos sobre permiso de paternidad igualdad salarial no alquileres en principio parece medidas poco criticables pero lo hacen en circunstancias especiales porque al Gobierno no consiguió aprobar los presupuestos generales del Estado por eso mismo se vio obligado a convocar anticipadamente las elecciones estos viernes sociales anunciados hace días con la ministra de Economía parecen una utilización espuria de gasto público para la campaña electoral ya tenemos otros ejemplos de apropiación de distintas instancias públicas por parte del Gobierno como es el caso de Radiotelevisión Española o el todavía más vergonzoso CIS de Tezanos no todo vale para ganar unas elecciones ni todo debería ser propaganda o intentos absurdos de captar votos Sánchez debería pensar que es con la legitimación de las elecciones con lo que se debe hacer política con ideas y actuaciones avaladas por un resultado electoral satisfactorio no con el recurso más que criticable al gasto público como instrumento de campaña

Voz 1715 24:48 así llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:04 cinco Madrid buenas tardes del caso Máster termina por apartar a Cristina Cifuentes del Partido Popular la expresidenta madrileña ha anunciado que abandona la militancia del partido al menos hasta que la justicia se pronuncie sobre su grado de culpabilidad en el fraude de su título universitario la Fiscalía pidió tres años y tres meses de cárcel para ella y hoy con un escueto mensaje las redes sociales han anunciado su decisión Pablo Casado se ha limitado a decir que no la conocía que no conocía esa decisión de Cifuentes ni en el partido se ha pronunciado al respecto a la decisión de Cifuentes llega a cinco días de su comparecencia en la Asamblea para dar explicaciones por sus responsabilidades políticas en el caso y otro problema del PP este también recurrente una nueva reprobación para David Pérez la sexta para el alcalde de Alcorcón y número dos de Isabel Díaz Ayuso en la lista para la Comunidad de Madrid en esta ocasión la oposición le ha reprobado por destituir al secretario general del pleno

Voz 22 25:57 por lo tanto queda aprobado anuncio está aprobación queda pendiente de un recurso con mi parte

Voz 0194 26:03 eh Pérez ya ha anunciado que recurrirá descarta dimitir enseguida vamos con otras noticias de este viernes uno de marzo pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 23 26:15 buenas tardes a esta hora tan sólo encontramos complicaciones de salida de Madrid por la A tres en Rivas la A cuatro en Pinto y por la A5 en Navalcarnero además dificultades en la M cuarenta en dos puntos en Coslada hacia la A tres y en Vallecas sentido a cuatro

Voz 0194 27:01 ocho y veintisiete doce diputados de Podemos llevan finalmente a la lista de Íñigo Errejón en Madrid a la comunidad hoy se ha conocido la composición al completo también de la lista de Manuela Carmena para el Ayuntamiento de la capital en la que reserva los puestos más altos a sus concejales de confianza

Voz 0393 27:15 Molina Gómez el núcleo duro de Carmena va en los puestos de salida a su mano derecha Marta Higueras es la número dos seguida de Rita Maestre Pablo Soto José Manuel Calvo Inés Sabanés entre los diez primeros van también Jorge García Castaño y Nacho Murgui no está en esa lista Mauricio Valiente que será el candidato de Izquierda Unida al margen de más Madrid ese caen también de la candidatura de Carmena los díscolos rumiar Celia Mayer para lo Carmona y Montserrat Galcerán Íñigo Errejón ha apostado por los independientes para los puestos de salida en la Comunidad como el psiquiatra Diego Figuera o la abogada de Comisiones Obreras Alicia Gómez de los diputados de Podemos de esta legislatura además de Clara Serra que va de número dos repiten Eduardo Robinho Hugo Martínez Abarca y Emilio Delgado la lista de Errejón la cierra Luis Alegre otro fundador de Podemos pero de maneras

Voz 1715 27:57 en Bali hice lo venimos contando la justicia admitió

Voz 0194 27:59 trámite el recurso presentado por la Complutense contra la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid el presidente de la comunidad Ángel Garrido dice no estar preocupado aunque la decisión de su Gobierno está pendiente todavía de la aprobación del pleno

Voz 0177 28:10 bueno en realidad eso es lo relativo a Cruyff por parte de de la Complutense pero no surte efecto alguno porque de hecho el aprobación en el Consejo Gobierno a a la asamblea tampoco surten un efecto hasta que sea aprobada como proyecto

Voz 24 28:22 leyes de estos teníamos la obligación de cumpliéndose

Voz 0177 28:25 aquellos requisitos que se exigen para poder Universidad trasladar esto a la Asamblea lo que hemos hecho todavía no hay ningún efecto jurídico porque no ha sido aprobada en la Asamblea de Madrid

Voz 0194 28:34 por cierto que la Complutense ha subido veintisiete puestos en la clasificación mundial de universidades el ranking Hugh es la universidad madrileña se alza hasta el puesto doscientos seis sitúa a dos de sus facultades entre las mejores del mundo de antología hay veterinaria en los puestos veinticuatro treinta y cuatro respectivamente

Voz 9 28:51 la Comunidad quiere prohibir las

Voz 0194 28:52 máquinas que dan premios materiales en las salas de juegos recreativos infantiles es una de las medidas que contempla el borrador del decreto de salones de juego que está desarrollando el Gobierno regional podemos cuestiona el proyecto porque dicen no resuelve problemas urgentes como el de la concentración de salas en los barrios el diputado

Voz 1715 29:07 no nos parece que el texto es claramente insuficiente y que se deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han sido un clamor en las

Voz 25 29:13 serán madrileñas este último año y medio como por ejemplo establecer criterios de separación entre las salas de apuestas para evitar que se concentren en un mismo barrio o limitar la presencia pública de la publicidad de las apuestas

Voz 1123 29:25 on line en la radio y la televisión madrileña

Voz 0194 29:30 y les recordamos que el Ayuntamiento ha desactivado para mañana el protocolo anticontaminación hoy seguimos en escenario uno no se puede circular más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital en el interior de la M cuarenta llegamos a las ocho y media con quince grados en el centro de Madrid Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 1123 30:09 buenas tardes para Diana marmota no mañana otra vez Madrid Barça que pierden

Voz 0919 30:14 acción ya estas partidos que gran qué gran película los vas ganando sin gran película el día de la marmota cuando a las seis de la mañana Bill Murray escuchaba en el despertador nuevo el día antes de un clásico Madrid Barça te gusta lloró de Bill Murray al final le cogió gusto

Voz 1123 30:45 a día de la todos los días siendo el día de la marmota va a gustar

Voz 0919 30:51 novedades en el Real Madrid convocatoria de Santiago Solari acaba de salir fresquita veintiún convocados si Isco está en esa convocatoria no sé cuánto tiempo después de haberse quedado fuera en la lista de veintiun noqueado Solari está ahí ya veremos si mañana está finalmente en el banquillo o quién sabe si en el once inicial hoy en la rueda de prensa antes del partido Solari ha dado su versión del partido a partido de Simeone claro él lo ven desde otra más

Voz 1715 31:21 era este partido también concentraría nuestra xima tensión porque es el siguiente siempre el siguiente partido Futuro es el más importante es un tópico pero es una realidad es es obligado mirar al medio plazo mirar al largo pero lo que concentra toda tu energía toda la atención de los jugadores del equipo es el es el siguiente partido porque es te que se juega con el corazón se juega con con la cabeza cuando las piernas

Voz 0919 31:45 vamos ahí tiene que meter todo el partido a partido de Simeone pero con doscientas palabras pero el mensaje es el mismo Convocatoria de Ernesto Valverde para viajar mañana a Madrid de cara a ese clásico de Liga no hay novedades importantes en la convocatoria no está Kevin Prince Boateng pero viene Messi viene Suárez bienes Jordi Alba viene con todo Valverde en la rueda de prensa previa al partido Valverde un hombre no no no tira de ese mensaje de partido a partido porque el Barça está en otra en otra película título a título me han preguntado por el triplete ha dicho título

Voz 0588 32:21 título que habremos de momento no hemos ganado ningún titulo estamos una final que tenemos una posibilidad ganar uno en Liga vamos los primeros propiedad muchísimo contra grandes rivales no puede pensar en el doblete cuando tiene un título triplete cuando tiene dos flancos tenemos ninguno vamos a ver si el primero

Voz 0919 32:37 bueno pues mañana clásico de nuevo Real Madrid Barça de Liga en comentamos las novedades la jornada comienza dentro de nada en Vallecas con el partido que van a jugar el Rayo Vallecano Girona y hoy también tenemos baloncesto de altura porque doce días después de la final de Copa de aquella polémica final de Copa del Rey donde el Barça le ganó el Real Madrid hoy vuelven a enfrentarse a las nueve en el Palau Barça Real Madrid en este caso en la Euroliga de baloncesto a tenemos nueva serie para la pelea entre Tebas y Rubiales pero eso va a ser después primero vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 26 33:16 qué casualidad señor Gallego qué casualidad justo al día siguiente del cero tres causa baja al árbitro designado para ya está el partido a su si Lito que no hombre que no que agradezco que no

Voz 0919 33:33 hasta luego Hernández Hernández se lesionó y lo va a pitar Undiano Mallenco que además es el último gran clásico que va a pitar Undiano que Se retira la próxima temporada no seáis malpensados dejado vuestros mensajes

Voz 27 33:47 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 0177 34:00 yo veinticinco hola Jesús hoy hombre bueno y mensajes para para Alvarito a decirle que si efectivamente esto funciona así cuando dices cuando hice la verdad pues te quitan del medio pero que somos muchos somos muchos madridistas lo que pensamos eso que seguramente que te apoya mucha gente en la lumbre es uno de ellos pupa si no pasa nada Jesús pagar invitó al invitar a una proteína a todo pago yo hombre claro un saludo el de alumbre Alvarito grande

Voz 27 34:33 el Bois de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:44 ya le invito yo Álvaro a unos botellines porque bueno Álvaro para la Cadena SER de comentarista le fiche yo en el primer año de Carrusel deportivo hoy con lo que ha crecido desde entonces lo bien que habla de fútbol lo bien que lo cuenta lo bien que se expresa lo bien que lo analiza pues bueno va a seguir haciéndolo mucho tiempo y más tarde más temprano volverá al Real Madrid de eso no hay ninguna duda bueno atención

Voz 0699 35:13 hoy hemos asistido a un nuevo

Voz 0919 35:16 enfrentamiento entre Tebas ir Rubiales presidente de la Federación y el presidente de la liga en este caso se han peleado a través de las redes sociales y estábamos en la reacción diciendo otra vez otra vez otro día que se pelean te Israel es que esto parece que esto parece y hemos dicho que apoye el rato ayer el presidente de la Liga Javier Tebas dijo ante los medios de comunicación que la próxima temporada el partido de los lunes podría desaparecer Ike ese partido se jugaría los domingos a las dos de la tarde esta mañana a primera hora en su Twitter Luis Rubiales mandó este mensaje al mundo no habrá más fútbol los lunes a partir de la próxima temporada en la Liga habrá fútbol sábados y domingos veremos qué ocurre con los viernes si llegamos a un acuerdo

Voz 1123 36:09 bueno para todos porque el negocio es importante pero más lo son los aficionados somos la Federació Javier Tebas Boyle ha contestado en su Twitter después

Voz 0919 36:21 de ver que en el partido de Vallecas de hoy no hay entradas a la venta se llena Vallecas para el Rayo Girona ya ha dicho Tebas en su Twitter hoy viernes Vallecas se llena todo es compatible haya aficionados en los campos hay aficionados en las casas y bares de toda España hay aficionados en los hogares de todo el mundo trabajemos por una Liga de todos para todos y en todo el mundo los cinco minutos Luis Rubiales en su Twitter ha contestado

Voz 1123 36:47 sí

Voz 0919 36:47 ya y los domingos a las dos es la siguiente idea brillante que tienes luego dices que yo tengo ocurrencias Miami los lunes la censura a los medios querer apropiarse de la Copa de la Liga Femenina Iberdrola déjalo Javier Diallo Gayá con la Federación bueno pues estos son el presidente de la Liga y el presidente de la Federación como Tommy ya bueno aprovechamos y nos vamos a ver qué ambiente hay en los dos escenarios del día el primero baloncesto Barça Madrid Euroliga se juega a las nueve en un partido de la previa iba a haber un homenaje especial para Juan Carlos Navarro y queremos estar allí para contarlo Raúl González

Voz 0684 37:36 bueno está peral gallego muy buenas concluye ahora justo el acto de homenaje a Juan Carlos Navarro la retirada de ese mítico once en la historia del Barça de básquet han sido sus hijas Lucía sabe quiénes han descolgado Lalo Ana para que ya luzca el once de Navarra en el techo del agua emocionado la bomba a punto de llorar todo el Palau Blaugrana cantando Navarro Navarro Navarra un acto precioso con la colaboración del Real Madrid Felipe Reyes se ha llevado una ovación del pasado cuando ha salido abrazar a su amigo Juan Carlos Navarro ya ahora concluye ya así llorando Navarro este acto de homenaje este acto de retirada al once de Don Juan Carlos Navarro

Voz 1038 38:16 jo

Voz 0919 38:17 antártico momento hemos vivido en directo en el Palau el Real Madrid contribuyendo al homenaje a una figura del baloncesto español y una figura del eterno rival como el Fútbol Club Barcelona un diez para el Madrid un diez para el Barça y un abrazo para Juan Carlos Navarro bueno pues el partido de Euroliga esta a las nueve los dos están todavía en puestos de playoff el Barça es quinto el Madrid III vamos a ver hasta dónde llega el otro escenario en directo comienza a las nueve de la noche primer partido de la jornada de fútbol Rayo Vallecano Girona mucho en juego sobretodo para el Rayo y una gran entrada porque ya ha dicho Tebas que no está todo vendido José Palacio José Antonio Duro buenas tardes hola

Voz 1038 38:58 qué tal muy buenas gallegos a los oyentes de Hora veinticinco Deportes es una final por la permanencia a la que se va a dividir a partir de las nueve de la noche aquí en Vallecas sobre todo para el Rayo que es penúltimo veintitrés puntos de la salvación una racha horrible cuatro derrotas consecutivas pero si gana hoy dormirá por lo menos este viernes fuera de los puestos de descenso a Segunda División y hay sorpresa en el once Michel porque estamos acostumbrados la defensa de cinco y vuelve defensa de cuatro además vuelve a Cingular al carril derecho y arriba actúa con Embarba Álvaro García Trejo Raúl de Tomás es que un once muy ofensivo en el equipo de Míchel el Girona que llega en buen momento sólo cuatro puntos de seis eh eh juego ganando al Real Madrid el empate ante la Real Sociedad el baby con cinco sobre el descenso así que si gana hoy se pondría con más ocho una ventaja que sería buenísima para el conjunto de Eusebio en esa lucha por la permanencia no está su portero titular Bono así que va a ser Iraizoz que defienda hoy la portería del Girona y es un partido que tienen morbo en la grada así Gallego se llena porque no hay billetes pero también hay protesta José Antonio Duro qué tal muy buenas

Voz 1269 40:01 nació gallegos y tenemos protesta de las ambiciones que juegan este fin de semana en viernes y lunes la primera la de este partido en el que mucho público pretenden no entrara hasta el minuto cinco de partido parece que es una protesta que ese va a extender al resto de partidos en próximos fines de semana pero que hoy tenemos aquí en Vallecas donde se ha colgado el cartel de no hay billetes como decís donde tiene pinta que se va a notar mucho esa ausencia de público en los primeros cinco minutos hay un comunicado del Rayo de más que asentado sentado un poco regulará a los aficionados para que nos impida a parte de público

Voz 1038 40:30 co entrar a este estado

Voz 1269 40:33 aquellos que quieran entrar en definitiva a esta hora quizá menos ambiente que otras veces para en veinte minutos este Rayo Vallecano Girona en Vallecas

Voz 1038 40:40 lo pita Jaime Latre en el bar bastar Melero López veremos qué ambiente tenemos a partir de las nueve de la noche gallego en este Rayo Girona

Voz 0919 40:47 a veinte minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER enseguida Si el clásico de mañana

Voz 0919 41:44 mañana en el Bernabéu Real Madrid Barça el Barça le saca nueve puntos al Real Madrid si mañana el Barça gana para el Real Madrid la Liga estaría completamente finiquitada sigan en Madrid se pondría a seis puntos todavía lejos pero quedarían jornadas y habría muchas más opciones novedades en los dos equipos empezamos en el Madrid porque Javier Herráez la lista de convocados de Solari tiene una noticia hola

Voz 24 42:07 sí parece mentira no pero esto está la convocatoria no que la noticia

Voz 28 42:11 la deje de ser noticia pero que Isco están

Voz 24 42:14 peleando para está la convocatoria todavía no es fijo que se quede en esa lista definitiva son dieciocho mañana tres descartes uno el tercer portero Luca Zidane

Voz 26 42:22 otro puede ser te

Voz 24 42:24 es como Mariano el tercer vamos a ver si Vallejo José meta refilón de inicio o a Marcelo yo apuesto mañana que va a jugar Marcelo y que va a jugar Bale junto con Courtois serían las tres novedades del once inicial al resto los mismos que perdían en Copa veintiún convocados íbamos a escuchar lo que ha dicho Solari eh tiene un once tipo claro y evidente le gusta jugar con Lucas con Benzema y con Vinicius meta algún cambio con

Voz 0919 42:47 Bale con Ceballos y con Asensio

Voz 24 42:50 pero hay futbolistas que están de ese enganchados unos porque sólo han ganado otros porque Solari no cuenta con ellos esto sí lo ocurrido este mediodía preguntas y respuestas de Solari por esa convocatoria que ya conocemos a esta hora

Voz 0919 43:02 ah

Voz 29 43:02 cuál es el plan que tienes en este momento tan importante para jugadores fuera de foco Isco Marcelo

Voz 1715 43:09 sí Asensi los es la estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo Karen Bell desde que volvió de lesión ha jugado todos los partidos Marcelo todos sabemos lo que significa para el equipo que más me Asensio tuvo lesionado un tiempo largo quiero decir todos los jugadores de la plantilla son importantes no solamente aquello que inician los partidos porque jugó tampoco con usted en el Real Madrid estuvo dieciocho días lesionado hace cuatro o cinco días que está entrenando con el grupo y lo está haciendo bien y está disponible también Villar a veces

Voz 0919 43:39 a la convocatoria pero mañana hay tres descartes ya veremos si se queda o no en el Barça convocatoria de Valverde después del entrenamiento de esta tarde de la rueda de prensa de Elche Gurría Adriá Albets hola

Voz 24 43:50 hola hola Gallego qué tal con diecinueve jugadores que viajarán mañana a Madrid tendrá que hacer por lo tanto un descarte mañana mismo Ernesto Valverde se queda en Barcelona como decías otra vez Boateng por cuarta vez consecutiva fuera de la lista he tampoco viajarán todo Samper y el lesionado Vermaelen ha dicho Valverde que mañana habrá algún cambio en el once porque son dos clásicos seguidos tiene que dosificar un poco a sus jugadores aunque como mucho esperamos un cambio por línea no habrá grandes rotaciones puede entrar Umtiti por la Anglet en defensa y Artur por Sergi Roberto en el centro del campo reconoce Valverde que mañana es importante conseguir que aparezca más Leo Messi que es algo que les faltó el miércoles en este partido de Copa dice Valverde que volver a ganar en el Bernabéu sería un golpe de moral muy importante

Voz 0588 44:34 ya comenté el otro día que es muy difíciles dos partidos consecutivos con un con un mismo equipo repetir resultado creemos ir a por a por la victoria porque bueno me supondría un golpe de moral importante de cara a los partidos que quedan porque sería pues bueno restarle también puntos al al Madrid que es un rival directo para nosotros

Voz 24 44:54 en el entrenamiento de esta tarde por cierto los jugadores han aplaudido a Jordi Alba por su renovación ha sido la última sesión antes de viajar mañana por la mañana a Madrid

Voz 30 45:03 el Barça que está en la final de Copa donde ayer se metió el Valencia después de eliminar al Betis un gol a cero en Mestalla supongo que es el día será de resaca dulce después de

Voz 0919 45:15 volver a una final después de tantos años y sobretodo Ximo mano de lo mal que lo ha pasado el Valencia en el inicio de temporada buenas tardes

Voz 26 45:26 sí muy buenas gallego porque lo ha pasado mal recuerda que el equipo había muchas dudas no marcaba un gol al arco iris en Liga era uno de

Voz 0962 45:34 los equipos que menos goles hacía esto hacía que estuviese muy lejos de los puestos de Liga de Campeones que cayese las primeras de cambio en Liga de en la Champions participando en la Champions y que hubiese dudas en torno a la figura de Marcelino por Navidades a principios de año Info en el momento en el que Mateo Alemán dijo no quiero escuchar a nadie Marcelino nuestro entrenador Marcelino seguirá Marcelino es el que ha devuelto al Valencia a una final

Voz 0919 45:59 once años después lo de resaca

Voz 0962 46:02 yo creo que es en sentido figurado para muchos en sentido literal viendo cómo estaba ayer la venía a Suecia

Voz 1715 46:07 corría al cava gallego yo creo que las

Voz 0962 46:09 Lesaka para alguno también ha sido esta mañana en el trabajo pero bueno bien vale esto para volver a jugar una final

Voz 0919 46:16 este fin de semana volveré en la Liga donde el objetivo lo decías recordemos es meterse entre los cuatro primeros no está tan lejos de la cuarta plaza en el Betis vaya semana el jueves pasado eliminado en la Europa League ayer eliminado en la Copa como sale Setién cómo sale el equipo de esta eliminatoria Manolo Aguilar tal Gallego

Voz 1038 46:35 ha tocado el técnico Quique Setién de cara a sus aficionados en el club no tanto hay diferentes opiniones pero cara a sus aficionados no sólo la eliminación de la Europa League partido de ida dos cero terminó dos a dos allí le marcó el Valencia en el minuto cincuenta y cinco once minutos en hacer el cambio de Loren la hacían falta dos goles más de veinte en sacar a Tello al campo el fútbol de toque lo sustituyó por Feddal como delantero centro Laine ni tan siquiera salió al campo con el partido perdido y Sergio León sin convocar muchos argumentos con la eliminación frente al Valencia

Voz 1715 47:09 si esa ilusión au sueño que se disipó

Voz 1038 47:11 jugar una gran final en el estadio Benito Villamarín todas las puntos todos los puntos de mira señalan al técnico Quique Setién