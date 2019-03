Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:22 las de lo habitual en esta próxima hora tenemos gastronomía con la vuelta de Martín Berasategui Alfonso Cardenal nos hará un adelanto de su sofá Sonoro y hablaremos del papel de las mujeres que va queda reflejado en una colección de libros el papel de las mujeres en la ciencia en la política la educación en la historia en la evolución humana pero antes vamos a repasar otras noticias con Ester Bazán buenas noches buenas noches viernes de Consejo de Ministros el último antes

Voz 1454 00:44 la disolución de las Cortes en el que el Gobierno ha aprobado varias medidas de contenido social los alquileres la ampliación de la paternidad o un decreto ley sobre igualdad de trato y oportunidades el PP habla de viernes electorales o de Carnaval de decretos electoralistas ciudadano cree que estamos ante un insulto a la democracia el Ejecutivo apela a la normalidad porque ya dijo que seguiría trabajando hasta el final escuchamos a Pablo Casado Toni Roldán y Carmen Calvo

Voz 3 01:09 es un viernes electorales es decir lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar que no van a poder pagar que lo que quieren es financiar su campaña electoral hacerlo además en la Diputación permanente en un marco de ultra urgencias en que se pueda debatir nada Nos parece pues un insulto a la democracia

Voz 4 01:27 dos reales decretos están eh para las medidas que un Gobierno considera política e y socialmente urgentes innecesaria para su visión de lo que significa gobernar al país

Voz 1454 01:43 a partir de las diez en la crónica política desastre contaremos el detalle de los decretos ampliaremos la bronca política y pediremos también ayuda a un experto para saber hasta dónde puede llegar el Gobierno en época preelectoral que se ha hecho en otras ocasiones además Severino Donate nos va a regalar su visión de esta semana de testigos en el juicio de bruces con la declaración de Rajoy

Voz 0194 02:01 nos amplía sus sanciones contra Venezuela ha sido sancionado

Voz 1454 02:04 los seis altos mandos de las fuerzas de seguridad de Maduro a los que acusan de estar implicados en el bloqueo de la ayuda humanitaria el pasado fin de semana mientras el

Voz 0194 02:12 presidente encargado se ha reunido hoy con el preso

Voz 1454 02:14 durante de Paraguay y Argentina después de pasar ayer por por Brasil mañana llega a Ecuador se extiende la protesta en Argelia en segundo viernes de de movilización masiva para protestar por la decisión del presidente Buteflika que lleva casi veinte años en el poder de aspirar a la reelección para mostrar también su rechazo a un régimen que es incapaz

Voz 0194 02:33 dicen los manifestantes de atajar la situación de

Voz 1454 02:35 crisis que vive el país desde el año dos mil catorce

Voz 0194 02:38 vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo

Voz 6 03:01 hora veinticinco

Voz 11 04:10 Angels Barceló que pudo ser tu gran amigo compañera te pida pudo ser Tura Ana Aliaga en la que aconseja aquí la campaña pudo ser cualquiera de todos depende de cómo tuvo una acuden Bermejo a ser la que hoy de PSP que Vitier ponme personas si este tipo de John dependiente eh

Voz 0194 04:35 todos podemos ser todos pero para serlo tenemos que conocernos saber de dónde venimos nuestro pasado Isabel hacia donde vamos dónde queremos llegar porque de momento falta contar la historia de los logros de los éxitos de las victorias de las mujeres falta la otra mitad mujeres protagonistas busca precisamente eso es una colección que nace ahora y que va a llegar a tener treinta títulos sobre el papel de las mujeres a lo largo del tiempo y en todo el mes no mujeres protagonistas de la ciencia del cine de la música de la religión la literatura a la política el deporte mujeres que escriben sobre mujeres para hombres y mujeres cada uno de los libros reúne las biografías de las más representativas de la historia en su ámbito de las luchadoras de las denostadas de las que rompieron barreras de la sobresalientes y de las que nadie conoció en su época vivimos en un mundo que hemos creado hombres y mujeres mujeres protagonistas apuesta por conocer a las que faltaban a ellas

Voz 0194 05:55 terminarán siendo treinta libros pero hoy hemos seleccionado tres de ellas de ellos y a sus tres autoras Pilar Lozano Mijares doctora en Ciencias de lenguaje y la literatura que nos acompaña desde Radio Madrid adscrito el papel de las mujeres en la literatura Pilar Manjón ochenta dices que hablar sobre el papel de las mujeres puede resultar peligroso porque

Voz 1365 06:14 bueno en el la introducción al libro mencionó una especie de riesgo intelectual porque al mismo tiempo la literatura es un ámbito académico pero también es pasión es cotidianidad es día a día todo el mundo siempre que tiene derecho a opinar sobre el papel de las mujeres ahí ya hay veces que bueno pues que se requiere una formación para la que no todo el mundo está preparado por otra parte también es muy visceral el tema de qué pasa con las mujeres están muy el canon no están en el canon es una discusión muy a pie de calle entonces esto cuesta las amistades

Voz 0194 06:48 de todas formas dice quiero opinar sobre el papel de las mujeres en la literatura de mundo quiero opinar sobre las mujeres en el resto de ámbitos también

Voz 1365 06:54 claro en general lo que pasa es que cada ámbito tiene un nivel de especialización por ejemplo a discutir sobre si se nota si es mujer o no según el nivel de escritura el uso de los objetivos etc etcétera pues se requiere una formación filológica para ello merece un poco eso

Voz 0194 07:10 Carmen Domingo sorianos escritora ya nos acompaña desde Radio Valencia es la autora del volumen el papel de las mujeres en la política Carmen muy buenas noches hola buenas noches en la introducción en incluir una frase de Margaret Thatcher que dice en política Si quieres que algo se diga pide sólo un hombre si quieres que algo se haga pide lo a una mujer no buena conclusiones

Voz 3 07:30 hombre pues la verdad es que sí yo creo que Pedro Sánchez ha tomado buena nota de esa frase puede acompañarse de tantas mujeres tiro es es decir que efectivamente sí lo que pasa es que luego los que sobresalen siempre son ellos las mujeres tienen quiere ahí dando codazos no bueno sabes pasa que tenemos que dar codazos yo creo que en todos los sectores es una cosa curiosa que la en general las cuotas siempre

Voz 13 07:49 te piden para las minorías y nosotras somos una mayoría porque somos el cinco

Voz 3 07:52 de dos por ciento y todavía tenemos que reclamar también una

Voz 13 07:55 cuotas es una cosa como increíble lo de las mujeres

Voz 0194 07:57 el nos damos cuenta desde Radio Bilbao Paloma del Río periodista la reconocerán ahora mismo hace las retransmisiones de Televisión Española de competiciones de gimnasia rítmica gimnasia artística patinaje artístico hípica Paloma muy buenas noches buenas noches Ángels nace ni ciento cincuenta años que la mujer estaba ausente por completo del mundo deportivo ahora mismo es que queda para conseguir la paridad en el mundo del deporte

Voz 1681 08:18 hombre el Comité Olímpico Internacional lo intenta lo intenta denostada mente pero pero sólo para los dieciséis días de gloria que duran los Juegos Olímpicos porque en los últimos de Río casi casi se llega al cincuenta por ciento pero aún así una vez que se hace la ceremonia de clausura a partir de ahí volvemos a la rutina a la normalidad aquí no aparecen y de hecho es que ha costado muchísimo llegar a ese a ese nivel de porcentaje pero pero en el día a día

Voz 0194 08:46 es muy muy muy difícil muy difícil falta mucho tiempo me queda me queda en la retina no porque quiénes estaban en el césped tuvieran los mismos sueldos los mismos derechos las respetara igual que a los hombres pero sí me queda en la retina Paloma esa imagen del campo del Athletic débil Bao hace muy poco si un partido abarrotado de gente en un partido femenino yo no sé si es una excepción o venga ya vamos por ahí ahí están haciendo mucho esfuerzo fueron cuarenta y ocho mil ciento veintiuno

Voz 1681 09:11 a espectadores que llenaron hace tres semanas a mucha malamente sí

Voz 14 09:17 que luego también ha habido uno en el en

Voz 1681 09:19 en Mestalla están haciendo esfuerzos por por llevar a los y a los clubes vamos a los campos donde juegan habitualmente los hombres el el el que vayan las chicas pero pero luego resulta que aquí en el en en el Athletic de Bilbao

Voz 0194 09:35 femenino cuando juegan habitualmente en Lezama

Voz 1681 09:38 a los dos mil de siempre aproximadamente

Voz 0194 09:40 esfuerzos y campañas que se hacen para un momento puntual

Voz 1681 09:43 a mí me gusta

Voz 0194 09:44 creía que eso fuera la rutina y que no sólo fuera hacer esfuerzo para llenar los campos sino para equiparar el trabajo los sueldos para equipararlo con los hombres

Voz 1681 09:52 no la la desigualdad absoluta de los traslados los hombres van en avión el equipo masculino Ana violas

Voz 0194 09:59 lo femenino va en autobús paz desplazamientos cosas de este tipo que sea garante sangrantes vamos a detenernos en cada una de las especialidades en cada uno de los sectores Pilar en la literatura muchos personajes femeninos yo tengo que aparecen estereotipados con qué estereotipos dirías que se nos presenta las mujeres

Voz 1365 10:16 bueno la historia de la literatura hay dos grandes estereotipos la mujer santa la mujer virgen a través de la cual el hombre consigue sus objetivos la aparejada paradigmática que sería Don Juan y Doña Inés a través de Doña Inés Don Juan alcanza de prendas versiones pero bueno es como una intermediaria para el bien es una mujer sin poder silenciosa oculta hay detrás de la figura masculina luego estará la figura de la la loca la prostituta que es la que tiene el poder ir a que finalmente será castigada es como Medea más o no esos dos estilos como él

Voz 13 10:54 es muy raro encontrar el término medio de esta relacional

Voz 1365 10:57 con con que casi siempre la voz hasta el siglo XIX la voz de la literatura sido masculina es el hombre el que representan a mujer entonces para él solamente hay esas dos extremos

Voz 0194 11:07 la voz mayoritariamente ha sido masculina pero también había mujeres es cierto que históricamente a las mujeres les ha costado mucho más yo creo que incluso ahora falta mucho por reconocer a muchas mujeres que han hecho mucho y muchas cosas bueno

Voz 1365 11:19 muchísimo a falta muchísimo las mujeres llevan escribiendo desde hace muchísimo pero aquí se tropieza el tema del canon que está muy relacionado con el que estabais hablando antes también el deporte con los techos de cristal etcétera etcétera para que la mujer aparezca anglicano literario tiene que ser reconocida pero quién forma el canon quién toma las decisiones

Voz 0194 11:37 en reconoce exacto quién están los jurados

Voz 1365 11:40 dos en la Academia en el Ministerio de Educación Cultura etcétera casi siempre ha sido el hombre entonces bueno eso es una pescadilla que se muerde la cola

Voz 0194 11:47 es una excepción no era una excepción no que en el colegio al menos yo que soy viven mayor la vieja que soy mayor te dijeran que leyeran libros de mujeres habitualmente siempre la bibliografía estaba llena de hombres

Voz 1365 11:57 si eso no es cuando tú eras mayores esos ocurriendo había diario

Voz 0194 12:00 sigue pasarlas a los clásicos siguen siendo hombres no hay clases

Voz 1365 12:04 no hay toda una reivindicación para incluir estos contenidos en los libros de texto es una reivindicación muy potente no solamente de mujeres sino de hombres especialistas también pero es que lo dicho es una pescadilla otra vez

Voz 0194 12:15 no aparece las mujeres representadas en los libros novelas

Voz 1365 12:17 estudia ir algún muy grave también las niñas no tienen modelos femeninos de grandes escritoras no porque no los haya sino porque no los estudian entonces cuando ellas quieren y tienen la la potencia y el genio para escribir se encuentran ya está amparada claras

Voz 0194 12:33 me jondo no tienen un referente más duro entonces tú con qué personaje de la literatura que mujer te quedarías personaje literario no no no escritora luego te pregunto por escritora

Voz 1365 12:42 personaje literario por muchas razones falda no pero Mafalda en un sentido representa un empoderamiento de la mujer desde esa inocencia de la niña tan sano tan potente tan poderoso al mismo tiempo que me encanta

Voz 0194 12:59 pero yo pensaba que era bueno no no

Voz 15 13:02 mira lo que has dicho eso estaba pensando yo era una persona de la literatura la que podría decir Manila

Voz 1365 13:08 hecho para hacer la selección de personajes en el libro me costó sangre porque claro tienes que dejar fuera como con las escritoras

Voz 0194 13:14 escritores con cuál te quedarías Virginia Woolf

Voz 1365 13:17 bueno pues porque es una mujer que fue capaz de pelear contra el sistema desde dentro del propio sistema de saber acompañarse de un hombre que montó una editorial para ella es una inteligencia emocional muy fuerte T también de hablar en voz alta de coger la voz no idea hablar de no costarle decir todo lo que quería decir súper potente

Voz 0194 13:39 qué es el test de Bécquer

Voz 1365 13:42 es algo muy divertido pie el tres de Beck del es una especie de herramienta para comprobar si los libros las películas a cualquier producción cultural cumple un mínimo de de igualdad de género no entonces en el fondo es que empezó como una broma de una escritora de cómic pero es muy tienen mucha aplicabilidad por ejemplo los Oscar o en la o en los Suecia se suele utilizar para comprobar que la ese producto cultural no es profundamente machista entonces hay tres tres principios el primero es que la película tienen que aparecer como mínimo dos mujeres tiene que aparecer que no siempre ocurre luego que esas dos mujeres hablen entre ellas en algún momento se ha que no sean un adorno y lo tercero que la conversación entre ellas no sea sobre los hombres es la prueba del algo la prueba del algodón entonces si esos tres principios funcionan significa que ha pasado el test debe creer bueno pues se con los chavales yo vengo del ámbito educativo es muy divertido hacer un test de calidad como para imaginar no mucho en sale bien parado

Voz 0194 14:44 la prueba del algodón me voy a la a la política Carmen hay que irse el siglo X

Voz 13 14:49 seis para empezar a hablar de la reivindicación del espacio

Voz 0194 14:52 las mujeres

Voz 13 14:53 pues si no hay podemos irnos si quieres un poquito antes pero en realidad lo importante arranca con la Revolución Francesa un poquito después en nuestro país en concreto que es el que a mí me preocupa ahora vistos los resultados andaluces perdona según qué declaraciones que estamos hablando de algunos líderes que esperemos que no acaben gobernando pues en nuestro país hasta la Segunda República no tenemos políticas que se puedan llamar como tal ya que me pongo hay sesuda te diré que estaría muy bien que justos hiciera esa reivindicación que está que está pidiendo ahora Pilar para incluirlos los institutos para las políticas porque hay textos maravillosos

Voz 0194 15:32 qué podríamos hacerlo al mismo te es la misma prueba de la boda

Voz 13 15:35 las Cortes de la Segunda República no servirían como hoteles para contrarrestar con lo que estamos oyendo ahora sabes que que tanta política interesante en esos años que estaría muy bien que supiéramos memoria histórica para aprender de ellas de dos formas

Voz 0194 15:47 es la política por por el hecho de serlo no el motor más importante en el que habría que buscar la participación de las mujeres cuantas más mujeres en política también entiendo que más políticas para las mujeres y sobre mujeres bueno de hecho la incorporación de la mujer a la sociedad

Voz 13 16:00 ya hace que esté incorporada la política porque ir a comprar el pan es un acto político directamente pero sí que es verdad que aunque por mucho que digan que es postureo a mí no me parece mal que sí que la incorporación de mujeres físicos a que conozcamos los nombres las caras en puestos relevantes eso sí que hace que la la niña de la calle sepa que puede haber una futura presidenta del Gobierno que hay un alcalde esa que no sé que para mí eso sí que es relevante

Voz 0194 16:26 si miramos a la historia Rosa de Luxemburgo Clara Campoamor son eso los los nombres

Voz 13 16:32 bueno Rosa Luxemburgo desde luego ETA hace que las citado antes pero yo insisto

Voz 16 16:37 María alejar a Margarita en el que

Voz 13 16:41 Dolores Ibárruri María Teresa León por ejemplo que en María Teresa León no suena porque era mujer de un señor que hacía poesías pues la implicación política de todas estas mujeres sí que son luego ya María Teresa Fernández de la Vega yo qué sé que hice todas las que han venido en la hemos no es casual pero no es casual desde el punto de vista que todas vengan desde la izquierda sabes que hay muy pocos referente ideológico desde la derecha hasta ahora ya que tenemos a Margaret Thatcher hubiera a la Merkel ya estas pero todas las que arrancan todos los movimientos sociales y políticos vienen desde la izquierda son los referentes más fuertes ideológicamente

Voz 0194 17:15 y momentos históricos destacaría es de la mujer en la política

Voz 13 17:19 no claro el sufragio la incorporación de la mujer a al al derecho a decidir cómo quiere que sea su país y quién quiere que gobierne es sin duda uno de los momentos más importantes pero antes tienes que incorporar a la educación el acceso a los estudios universitarios au ha o a la a los estudios en general luego ya más cerca que tú tengas derecho a tomar tu anticoncepción o no en función de si quieres tener niños quiere hay muchos momentos históricos de implicación política que nos han beneficiado a nosotros que yo creo que son importantes palomas vamos escuchando esta mirando para atrás

Voz 0194 17:55 tanto desde la literatura como desde la política bueno cuando empezamos las mujeres cuando hubo una mujer que despuntaba si miramos hacia atrás en el en el en el campo deportivo a hasta cuanto atrás hay que hay que mil

Voz 1681 18:08 bueno pues yo creo que como mucho vamos mucho más cercano esto hace no hace falta tanto ante ojo hace falta como mucho en los últimos veinte o treinta años del siglo XIX a partir de ahí para acá porque hombre puedes irte a a los juegos de eran donde cinismo ganó la primera medalla olímpica para una mujer en pero fue antes de Cristo ya a partir de ahí la mujer estaba como decía pierde cubierta en para poner el

Voz 1520 18:35 la la los ganadores y poco más

Voz 1681 18:38 veinte y alabar los pero pero no en una participación activa en el deporte únicamente los últimos treinta años del siglo XIX yo creo que a partir de ahí para internacionalmente es cuando empieza a moverse ya la mujer a reivindicar el papel dentro del mundo del deporte

Voz 0194 18:51 si el problema puede ser lo mismo que nos decía decía Pilar al final quienes deciden quieren escogen son los hombres decir aquí quienes organizan históricamente han sido los hombres los que participan los hombres el mismo problema no absolutamente absolutamente y además en un mundo como es el deporte que es regido por hombres destinada a hombres

Voz 1681 19:09 a para alabar al hombre que gana el campeón etcétera os eh más con una figura como Pierre de Coubertin en que que ensalzó los Juegos Olímpicos pero dejando absolutamente a la mujer al lado a base de mucha presión mucha presión y que hacer una carrera olímpica paralela a través de una mujer francesa en los años veinte del siglo pasado que se empeño en que la mujer tenía que estar en el mundo del deporte y que les lanzó un reto y hasta que no pasaron creó unos Juegos Olímpicos en paralelo hizo cuatro ediciones es el viaje en viendo que que que esta mujer en cada edición de los Juegos Olímpicos femeninos que hizo iba consiguiendo cada vez más éxito más participación más espectadores pues no le quedó más remedio que abrir los Juegos Olímpicos también a la participación de no

Voz 0194 19:53 mujer pero con cuentagotas y que supuso para el deporte femenino en Barcelona noventa y dos yo no sé si fue una inflexión que luego volvió a ceder seguramente pero en supuso algo ese momento histórico

Voz 1681 20:03 para España es el punto de partida porque hasta entonces yo creo que en Barcelona se consiguieron más medallas para España de todas las que en todas las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos que se habían conseguido Fórum XXII para España fue fundamental la figura de San de de José María Cagigas en los años sesenta setenta hijo Juan Antonio Samaranch como presidente el Comité Olímpico Internacional presionando y evolucionando también mirando para España fue fundamental para que y el deporte español saliera adelante esté en los niveles

Voz 0194 20:38 los que hasta ahora que está bastante dinero y ahí también tirón de orejas Paloma la prensa deportiva no hoy a la prensa en general pero la prensa de política especialmente

Voz 1681 20:45 sí sí sí sin duda sin duda en mira no ya no es cuestión de que te parezca que damos menos los medios de comunicación incluso yo me incluyo no sino que ya sean cuantificados ancho varias tesis doctorales la más hay dos muy importantes porque además están hechos en los mismos periódicos son los cuatro periódicos deportivos españoles los los dos catalanes

Voz 0194 21:06 el grandes exacto los cuatro uno de ellos

Voz 1681 21:08 es es de Clara Sainz de Baranda que que es examina XXXI años desde el año setenta y nueve hasta dos mil diez y luego en dos mil dieciséis en un mes Chantal Reyes que es otra investiga todo la de Donosti hace los mismos periódicos y hace la misma evolución bueno pues de de de estar en un siete por ciento en ese primer estudio de declara Sainz de Baranda hemos pasado al magnífico ocho por ciento un una cosa es que seguimos ahí no en general las noticias deportivas de femeninas no llegan al diez por ciento en ningún

Voz 0194 21:40 las a mí me hace mucha gracia porque sólo hablan en la prensa deportiva de las mujeres cuando hacen bueno ganan algo y parece que que toda la vida siempre estén hablando de ellas nunca hablan de ese día sólo sería y luego vuelven a desaparecer otro día siguiente papel fondo

Voz 1681 21:55 tal es el breve de ahí al final de la hoja en el sitio más pequeño por aquello de que cumplimos con el aquí

Voz 0194 22:01 bueno no os pregunto a las tesis peor respuesta breve que se me acaba el tiempo que me suena usan prologado los libros que son mujeres también en tu caso Paloma Almudena Cid

Voz 13 22:09 de nazis eso es pues porque Almudena

Voz 14 22:11 Ello lleva una vida en paralelo de de de

Voz 1681 22:14 complicidad yo he narrado todos sus cuatro finales olímpicas es una mujer que ha decidido retirarse ella con Delia parecido a ella demostrar que

Voz 0194 22:22 la mujer con veintiocho años todavía puedo hacer gimnasia

Voz 1681 22:25 ir hay mucha complicidad cuando hicimos las trasmisiones nos llevamos muy bien nos queremos muchísimo

Voz 13 22:30 como tú Carmen Cristina Almeida

Voz 0194 22:33 sí

Voz 13 22:33 bueno un poco hay que decir destinan ni de que que que es un referente de incorporación de la mujer a la política perfecto para hablar de un tema como este clan en tu caso Pilar Belén Gopegui

Voz 1365 22:43 sí porque Belén Gopegui tiene una reflexión sobre mujer y poder que me parece muy interesante y que no suele ser lo habitual dentro de los ámbitos literarios y creo que hay que hay que ubicar la la reflexión ahí

Voz 0194 22:55 pues yo recomiendo la lectura de estos libros son pequeñitos es una colección de Santillana el papel de las mujeres en la política en la literatura en el deporte en muchísimos otros campos porque estoy convencida de que quién aborde los libros que los abra ese dará cuenta conocerá la gente ya mujeres maravillosas que ni siquiera sabían que existían esto debería estar en todos los colegios e

Voz 1365 23:17 en eso estamos ojalá todos los colegios además el lenguaje es muy accesible

Voz 17 23:22 por eso sí sí sí fácil no es muy fan

Voz 0194 23:25 el de leer además son libros muy muy pequeñitos y

Voz 17 23:27 muy y muy bonitos muchísimas gracias

Voz 0194 23:30 a las tres ha sido un gusto gracias jardín repetiremos la charla algún día con el motivo senda quieras encanta gracias

Voz 20 25:32 el pelo algo que que han tenido muy bien que aunque duela tanto tengo que aceptar que

Voz 11 25:40 tú no eres aquel

Voz 2 25:57 con esta marcha tramos hoy a nuestra

Voz 0194 25:58 cocina estos ritmos caribeños tienen mucho que ver con lo que nos va a contar Martín Berasategui nuestro chef de referencia que vuelve con nosotros después bueno iba a decir unas merecidas vacaciones después de unas vacaciones echado al máximo viajando y abriendo nuevos espacios en los que se puede disfrutar de nuestra cocina antes de ir con él para que nos cuente todo saludo a Carlos Cano responsable de la sección de gasto en la Cadena SER Carlos buenas noches lo decía Carlos que Martín ha estado de vacaciones pero él no ha parado de generar noticias no se ha trabajado no Armero a él pero de generar noticias no para

Voz 0335 26:29 no él está de vacaciones de Hora veinticinco años

Voz 3 26:32 vale yo estaba haciendo otras cosas ya vengan me engaña con otro

Voz 0335 26:35 bueno mira por ejemplo este pasado lunes se presentó la Guía Repsol en San Sebastián Martín volvió a ser protagonista porque ya tiene nueve soles Repsol más que nadie tres pues el restaurante de Lasarte tres más fueron el de Barcelona dos pues desde Tenerife el MD Garrote si una de sus últimas novedades pero sí Martín despidió dos mil dieciocho inaugurando un restaurante en Lisboa del que ya hablamos ha estrenado el dos mil diecinueve con más novedades en Bilbao y Madrid que ahora hablaremos de ellas eso por no hablar de que por ejemplo la Nochebuena estuvo cocinando con el padre Ángel que le vimos también en Madrid Fusión bueno no parado una parado

Voz 3 27:11 Martín buenas noches buenas noches

Voz 0194 27:15 bienvenido a tu casa otra vez que gusto recuperar de digo me has engañado con mucha gente qué tal las vacaciones si te ha visto por Miami por La Habana que has hecho

Voz 3 27:24 pues la verdad es que tenía muchas ganas de hacer ese viaje aprovecho siempre el mismo día de cierre cuando cierro para navidades pues pues para hacer una escapada con David vida Jorge y su mujer Eli y la verdad es que tanto en Miami como en La Habana pues muchísimas risas y además hemos disfrutado de temperaturas veraniegas para pasear en manga corta y alpargatas con el con lo que con lo que el gustazo es doble

Voz 1520 27:51 baño pues hemos viajado al frío polar de enero

Voz 3 27:54 valoro a la unidad a la humedad y el bochorno de Home Con este año queríamos pasar a cada agradablemente sin morir de frío

Voz 0194 28:02 siguiente ha sido parca los gritos en Miami

Voz 1520 28:05 pues muy bien eh es un paraíso en el que conviven muchas culturas y distintas nacionalidades y la comunidad hispana es es enorme y la ciudad tiene un distrito financiero en el que trabajan diariamente agentes de todo el mundo así que la ciudad es una especie de restaurante Torre de Babel en la que gozan como una cena no me llamó la atención que que Miami es un conjunto de barrios muy diferentes entre sí algunos llenos de rascacielos si otros residenciales otros de casitas a orillas de playa hay que te voy a decir de esos callos islotes y península es que están llenas de villas embarcaderos espectacular

Voz 0194 28:41 es muy muy agradable me dicen que en suma te has encontrado algún discípulo

Voz 1520 28:45 por ahí repartido sí sí es un orgullo que en Zumaia en todos los restaurantes que visitó por el mundo hay alumnos míos en las cocinas porque eso me hace pensar que hacemos las cosas bien me gustan todos los tú más en los que comido por el mundo porque son restaurantes con muy buen ambiente servicio impecable y un cuidado extraordinario por ofrecer eh a y verdadera comida que aúna producto técnica sabor Brassaï sobre toda naturalidad

Voz 0194 29:13 y en La Habana qué tal manchegas encontrado buenos hago aquí

Voz 1520 29:15 pero en muchas otras cosas espero si lo más grande que me he traído de Cuba es la amistad de la gente con la que nos hemos encontrado con la he alucinado con la generosidad el talento y las ganas de agradar de todo el mundo desde tengo que decir que desde los diré tres de hotel a Starosta instar la gente perdón de los mercados los operarios de la fábrica de tabaco Cohiba a la habito por supuesto nuestros anfitriones allí que fueron Denise ideales que nos abrieron las puertas de su casa tengo que decir que en la despedida que en su casa con un montón de decenas de gentes Sara con una fiesta familiar que no se me olvidará en la vida

Voz 0194 29:58 un conteo o cuenta pero pero no sabes

Voz 1520 30:00 qué rico estaba y además casi me desmayo cuando vi aparecer al atleta Javier Sotomayor el que gano en la Olimpiada de Barcelona una libra un increíble atleta estuve hablando con él un buen buen rato y fue un honor increíble escucharlo oí que huelo con unas con unos valores y una calidad humana impresionante

Voz 0194 30:20 a Ron habrás bebido también pues de verdad

Voz 1520 30:24 ve Ron cubano ya allí desfilan unos Rohner secos que están considerados de lo mejor ahí no te imaginas que prohibiría es Tarso un una cala edita un buen habano David David A con lo que te está contando pero se pasó todo el viaje fumando un puro riquísimos eh no sabes cómo disfrutamos todos Cayo todos oliendo a humo tan distinto y perfumado yo tengo que decir que me pareció Cuba maravillosa

Voz 0194 30:53 ya da muchas ganas de de devolver no venir no devolver es súper Un país maravilloso quieres saber algo más de este viaje y además para que entre ganas de ir a visitar Cuba hemos llamado Alex Sáez carros quiénes sale

Voz 0335 31:21 bueno pues ha sido el anfitrión de de Martin como nos decía es un amigo en común de Martini de David que lleva unos cuantos años instalado en Cuba porque dice que es el paraíso yo lo suscribo Maragall mucha envidia de que tienes de Martín quiero que nos cuente cómo es el lujo de tener aún con diez estrellas Michelin en tu casa porque imagino pero no sé qué te debe hacer unos desayunos

Voz 0194 31:44 cocina exacto quien cocina unos desayunos maravillosos

Voz 0335 31:46 los cocineros se dedica las inversiones inmobiliarias pero sí que les chifla la gastronomía de hecho acaba de aterrizar en Madrid por eso nos atiende por teléfono

Voz 3 31:54 Alex muy buenas noches hola buenas noches tú tienes San Martín en casa y que le pones en el plato

Voz 0194 31:59 esto

Voz 21 32:00 bueno la verdad es cierto evolucionaba bien revolucionó la Habana porque estaba todo el mundo pendiente del eh como comenté el otro día se se hizo más de mil doscientas fotos dos días reconocía todo el mundo polaca mostrada Vacas Niño a todo el mundo la verdad es que hizo no ser dos muchos amigos y no de una imagen espectacular de la cocina española de España

Voz 0194 32:22 le conoce muchísima gente entonces a Martín por la calle en Cuba

Voz 21 32:26 sí porque viven unos programas de televisión nuestros Ny conocía todo el mundo y además según es el que que enseguida separan seguidas ofrece a una foto ya he dado que la gente quiera que habíamos demuestra pues pues bueno del Estado claro no en casa tuve un problema la invitación porque esto mundo daban acribilló a ir a hacer nueva conocerlo y tuvimos que limitar el aforo porque sino no había forma de hacerlo pero vamos la verdad es que fue con gusto tenerlo allí porque es un segundo estupendo

Voz 0194 32:58 tú ahora mismo has por las calles de La Habana la gente va diciendo Garrote entiendo

Voz 21 33:02 si todo el mundo encima tuvimos la suerte un mercadillo de quién encontró unos con otros para comprar unos puños muy parecidos a como lo pone él estaba emocionado se exponen un en la maleta

Voz 0194 33:17 nos estaba costando Martín que te está escuchando Alex no estaba contando Martín lo del puerto basado en en Cuba es una religión no es todo el pasado

Voz 21 33:26 yo creo en el plato estrella de la cocina cubana se decidan las veces hasta dos días haciéndolo porque Le Monde acceden al cargo Ny le las vueltas durante muchas horas en cochinillo para entendernos nosotros qué hacen allí esa espectacular Lacen con yuca con frijoles con distintos acompañamientos es el plato estrella de cualquier fiesta social tanto de cumpleaños navidades etc tuvimos la suerte de bueno pues de tener un allí donde más que la comida porque como preguntabas antes sombras a partir es muy difícil homogéneo como él pero más que la comida compartir allí con amigos y leerlo no lo acertada que es la gente lo pasan muy bien

Voz 0194 34:10 yo estuve en La Habana hará un par o tres de años en la última vez tuve la sensación de que se podía encontrar muy buena cocina es decir que al margen de lo básico como el pasado empieza a despuntar la cocina elaborada no

Voz 21 34:24 sí allí son desarrollarlo los paladares privados para pagar los restaurantes dado muy cada día se come mejor ni ellos tienen cocina tradicional que mucha tiene que ver con con el con la española lógicamente porque en todos son muy parecidos a nosotros hay en La Habana mucha gente dice que hay españoles en negro después de tiene una comunidad de color que la nuestra es no quiere son muy parecidos a nosotros yo creo que se nota es la última colonia que es un país muy muy extraño en la cocina no podía ser de otra manera en la cocina tienen distintos suministros ellos juegas más con la estacionalidad

Voz 3 35:01 es decir siempre las dudas

Voz 21 35:04 de las frutas y todo lo que temporada no nunca nada congelado y nada que traigan de fuera por lo tanto pues varía mucho de una temporada a otra pero no verse pareces mucho nuestra cocina y cada día que diez más sitios donde pues eh disfrutar de la cocina cubana acompañado de no no mojito de aquí y la verdad es que había que yo estaba mejor

Voz 3 35:28 es que Martín podría abrir un restaurante en La Habana

Voz 21 35:32 llegaría yo creo yo creo que Martínez está saliendo sede dentro de de la cocina española está haciéndolo muy bien allá donde va y viene un tipo de cocina que se que yo creo que encajan en cualquier lugar porque porque la verdad es que es una maravilla lo que hace como he dicho es la vanas encontró también muchos alumnos encontró gente que ha trabajado en Lasarte en otros sitios con él sí sería un placer para o para Cuba para La Habana aquel abrieron restaurante entiendo que además esos allí donde antes después de decidiera abrir allí pues yo creo la dársena dormía como la cambiará porque ser una referencia para el turismo

Voz 0194 36:14 pues Alex Martín no sé si quieres decir algo Alex que te estás ahí tan calladito

Voz 1520 36:18 no yo decía no tener medio que alíe qué tal tales

Voz 21 36:24 que vive echando de menos a ver si es pronto

Voz 1520 36:27 no te prometo porque tengo un recuerdo imborrable y que majos como de mis que que que increíble no sabéis tocado la fibra más sensible que tiene

Voz 3 36:36 Nos Alex muchísimas siete de tu casa si soy más con muchísimas gracias por habernos atendido lujo un beso

Voz 22 36:44 todo un abrazo hasta andaba todo el tamaño XXL

Voz 0194 37:00 esta música de lo Valdes la verdad es que ambientó haría bien un posible restaurante de Martín en La Habana de momento Martina ha aprovechado estas vacaciones para abrir dos restaurantes en Bilbao

Voz 3 37:09 de donde viene el nombre de hola

Voz 1520 37:12 pues bueno mi segundo apellido es Olazábal Mi madre metías apellida no Lazaro

Voz 3 37:15 claro

Voz 1520 37:16 así que no podíamos hacerle mejor homenaje que poniéndole las dos primeras sílabas de su apellido al restaurante gastronómico del hotel Tyco estamos estamos súper ilusionados tanto yo como mi equipo y tenemos muchas ganas de demostrar la raza y el garrote en la capital vizcaina que siempre están han conmigo superior

Voz 0194 37:35 hola y también está de estreno en Madrid has abierto en checo que supone para Haití estar volver a Madrid

Voz 1520 37:41 pues volver a Madrid es volver a cocinar en casa ir reencontrarme con aquellos recuerdos clientes y proveedores de mi anterior y gloriosa etapa en el amparo que fue el primer sitio donde Free fuera de mi casa y luego pues el acceso a las mejores materias

Voz 0194 37:56 la prima Si la suerte de cocinar para una ciudad

Voz 1520 37:58 tan luminosa y divertida es un verdadero sueño y encima está en plena plena calle Velázquez que allí pues voy a hacer una cocina sport elegante desenfadada hay recuperando el espíritu de mis raíces y luego tengo la suerte de que está pilotando el proyecto Miami Esteban que los brazos derechos izquierdos de él son Ismael Jaime y Cristina que son alumnos míos de Lasarte y que son una maravilla de gente joven que se superan día a día hay detrás de todo lo que vais a ver hay mucha profesionalidad mucho saber hacer y mucha nobleza

Voz 3 38:31 tú dices una cosa Martínez es la primera vez que salí de casa

Voz 0194 38:33 la de San Sebastián fue para el amparo tenías el mío Aragó con el chico tienes el mismo miedo o ha tenido los mismos nervios que aquella vez cuando cuando fuiste al amparo

Voz 1520 38:43 sí sí sí los lo mismo al final es un problema de responsabilidad de ir de darlo todo y yo siempre he dicho que la actitud es la clave tenemos voluntad de superación y el carácter innovador que tenía también hace hace veintiséis años cuando fui al amparo ahí yo no sé de tengo mi cocina ido en estos últimos veintiséis años Mi vida está llena de proyectos y me hace muchísima ilusión todos los proyectos y todos me hacen la misma ilusión válida me da igual ir a Méjico que ir a Nueva York que que en Bilbao que en Madrid

Voz 3 39:18 ya la Escherichia a la esquina de casa sí sí sin duda ninguna Carlos Trías probado checo qué tal fui a cenar

Voz 0335 39:25 la verdad es que me gustó mucho se de entonces

Voz 3 39:28 estoy haciendo ahora en dicen con trastornos hora25 el quinto para un pinganillo en la oreja para escuchar

Voz 0335 39:33 estaba trabajando para en el ante el checo exacto tardes que me gustó Montón es un sitio además precioso la decoración es muy chula es de esos sitios que yo creo que alguien que que llega de fuera de Madrid tendrá dice UAW como esta Madrid no que que que cosas tan chulas están ahí cuando me me sorprendió la decoración tienen yo creo que es un toro enorme en medio del comedor en una jaula de cristal me recuerda un poco a lo de atún que tiene Dani García en el Vigo pues aquí tienen creo que es un toro porque bueno se se veía regular desde donde yo estaba no pero luego en la cocina pues lo clásico de Martín perfectos a todo no era muy difícil sacarle un fallo a a cualquier cosa yo por ejemplo provee una lasaña fría de anchoa marinado con gazpacho vasco gazpacho vasco es Tsonga Pacho pero con pimientos una yema de juego de Corral con carbón en de hierbas que también estaba buf un tubos a muy a esas volcados y un salmonete con el típico salmonete de Marte

Voz 3 40:33 bueno las escamas

Voz 0335 40:35 he echado aceite hirviendo tenía un su que te pone yo quiero que me den esas recetas a Maragall

Voz 3 40:42 bueno hay quienes Esteban González que ya lo ha nombrado Martini que está sentado aquí a mi derecha pues es el Che el checo

Voz 0335 40:48 un cocinero madrileño que estuvo trabajando con Martín ya hace años luego ha estado unos cuantos viéndose en grandes hoteles de la capital y bueno yo le conocí ayer Levi serio leí concentrado porque el restaurante abrió hace poco más de un mes todavía se están rodando yo creo que ellos quieren ir poco a poco fue hay mucha demanda porque todo el mundo quiere probar la cocina de Martín en la capital te nombra de varias platos pero mención especial también para los callos madrileños al estilo de Martín Berasategui

Voz 0194 41:15 bueno Esteban muy buenas noches

Voz 1330 41:17 es es muy nervioso también tú con el arranque yo soy ganó la nada la presión y la responsabilidad que tenemos ahora mismo es inmensa pero felices muy felices cómo llega a Martín Berasategui Martín Berasategui bueno pues a través de Dima antiguo jefe de cocina que me propone ya cabo Un proyecto en un hotel de Madrid me propone subir porque tenía confianza con Martín y bueno pues alguna temporada con Martín y luego ya a Madrid y me dedico a sin querer sí a la hotelería impartís acuérdate de mí que sabe que le está eternamente agradecido si Nadal embarcado

Voz 0194 41:52 pese al nombre de Martín porque la responsabilidad es había entrado cuando te pones al frente de una cocina te llames como te llame llame tenga sabe quién tengas detrás es responsable a pero es que encima en la chepa llevase el nombre de Martín Berasategui me lo imagino a él sentado en tu chepa así literalmente

Voz 1330 42:05 en la chepa ahí la chaquetilla de la chaquetilla si pesa ahí si digo que no miento pero bueno pero estamos rodeados con con un gran equipo como comentaba más de has final los veintidós de las veintiocho personas que que completamos la plantilla de de checo y de les Madrid han pasado por la casa madre entonces bueno trabajo trabajo ganas sí disfruta no como

Voz 0194 42:27 a lo mejor una pregunta que pensar a lo mejor es muy tonta debería saberlo pero no lo sé cómo se hace cuando Martín es el alma de ese de ese restaurante tú estás son la cocina cómo se hace el menú lo diseña Martín lo diseñamos entre los dos tú te tienes que sentir cómodo con el menú qué vas a hacer

Voz 1330 42:42 claro bueno al final el el recetario de Martínez inmenso entonces se decide que el recetario es exacto para Madrid nosotros hacemos las pruebas que la mayoría de las veces llega Martín siempre pues acaba poniendo la última gotita o el último cambio y ahí es cuando el plato el plato ya resultaron ya ha terminado

Voz 3 43:01 cuál es la estrella dirías tú él decía lo del salmonete con el sí

Voz 0194 43:04 detalle éste cuál es hasta bueno hemos comentado antes

Voz 3 43:07 lo del toro creo que les damos muy les vamos a dar mucha importancia al final es un toro lo que

Voz 1330 43:11 hay ay es un toro el que le vais a dar importancia

Voz 0335 43:15 yo natural yo creo que toda la porque bueno sí

Voz 1330 43:18 bueno estamos haciendo un guiso de rabo de toro de lidia entonces creo que bueno que es un producto que no está muy muy utilizado Ibon cansados ya de ese guiso de rabo de toro y uno estamos dejando la materia prima del toro de lidia dirías que tiene un acento madrileño en Merano él también lo de los Cayos caro los callos con el toro de lidia bueno tenemos intentamos también

Voz 1520 43:39 completar esa oferta de castiza

Voz 1330 43:42 el público de Madrid al cliente de Madrid dirías que es un cliente diferente la gente que va allí va a disfrutar de la cocina no la gente que va allí a disfrutar de la cocina lo que queremos que se sientan como en casa sobre todo rescinda goma en casa que disfruten y bueno se nuestro objetivo

Voz 0194 43:56 Martín cómo son esos callos al estilo de Martín Berasategui

Voz 3 43:59 qué le pones tú que no me pongan los otros

Voz 1520 44:01 cosa que el que los callos yo creo que es el plato más difícil que hay en el país porque La Rioja a como de alguna manera en Vizcaya de otra en en en el País Vasco de otra hay en Madrid de otra en Canarias dota al final yo yo creo que hay que vivirlo ponerte allí en el lugar donde los cocinas los callos madrileños pues tienen tienen un montón de pequeños detalles que hacen la diferencia por ejemplo de los tallos de las arte País Vasco o los vizcainos que llevan salsa vizcaína y yo creo que que que cada parte de España cada rinconcito de España tiene su propia receta de callos y a mí me hace mucha ilusión la de Madrid porque es una receta mía hace veinticinco años sí que le tengo muchísimo cariño

Voz 0335 44:48 Esteban que tiene manita de cerdo picada en el chorizo está cortado en láminas muy finas finita está frito así que está crujiente tiene menos verdura el caldos menos denso pero tiene el punto de picante exacto luego también es muy importante la carta de vinos que maneja muy bien asumir Cristina de la calle está llena está plagada de referencias de vinos madrileños tintos blancos

Voz 3 45:10 que bueno que Hacienda vas muy buenos vinos muy buenos

Voz 0194 45:12 ese Madrid estarán diríais que habéis alcanzado ya la velocidad de crucero o estáis ahí todavía arrancando en en la pista de de de rodadura

Voz 1330 45:20 no bueno ya estamos empezando

Voz 1520 45:22 al paso es un poquito más grandes pero otra

Voz 1330 45:25 voy a la velocidad de crucero todavía le falta todavía vamos a esperar un vestuario

Voz 0194 45:31 es todavía pero vamos felices fiestas las contento estamos encantados martinis estás contando con Esteban porque sino no aprovecho que está aquí le digo que no siga

Voz 1520 45:38 cómo no voy a estar es un fenómeno increíble tiene todo contagia transmite ilusión a todo el equipazo oí un cocinero llamaba a conquistar el mundo él tiene enorme vocación una formación impresionante y gran deseo de triunfar que es lo que hay que tener

Voz 0194 45:55 venga Martín vuelves con la receta pero antes de darme la abres en nada no en Lasarte en

Voz 1520 46:00 abrimos el trece de marzo nada no queda nada

Voz 0194 46:03 alguna cosita así nueva que puedas adelante

Voz 1520 46:06 dar una exclusiva pues pues mira por ejemplo top cinco

Voz 3 46:11 hacemos un libro Un licuado Oder

Voz 1520 46:14 con Quillo de sobre cigalas y un Montaditos diría Sancho y sardina la salido increíble otro que es una royal de hinojo con virutas de Vieira acompañado un jugo de trigo y regaliz que es increíble también una merluza que que va con las láminas muy muy muy finas de tocino ibérico que va con un tartar de cara Mari hierba de nuez tostada con matices y luego pichón al carbón con granos de mostaza y que Goyo en escabeche Éstas son cuatro de las muchísimas recetas guión postre también muy bueno que es unas piedras de cacao y te de flores helado es increíble

Voz 0194 46:51 que sepas que no se está dando la vuelta a la cabeza todos ahora mismo estamos como la de la niña del exorcista ahora mismo estamos a la cabeza está dando vueltas Martín la receta para para los oyentes de la Cadena SER que te estaban esperando la receta del viernes ya saben que encontraran los ingredientes en la página web vamos a utilizar leche queso perejil osea que es una receta yo creo que de ingredientes fáciles en qué en qué consiste

Voz 1520 47:12 pues es súper fácil quitamos la corteza al que eso lo calentamos el medio litro de leche en un cazo una vez de que ver los retiramos retiramos el cazó para leche añadimos los doscientos gramos de queso limpio de corteza tapamos con papel film dejamos sin fusionar durante unos cinco siete minutos luego metemos los cinco gramos de hojas de perejil los cinco gramos de hojas de pero yo los cinco gramos de Cebolledo tritura vamos a máxima potencia que esté todo bien bien triturado luego lo colamos por un fino lo probamos lo ponemos a punto de salir de pimienta nada dice puede tomar o frío o caliente pero sí lo vais a tomar caliente local en Times justo antes de servir y a comer esta sopa de queso y Hervás que es súper fácil pero su Rick

Voz 0194 48:00 receta de fin de semana de Carnaval Esteban muchísimas gracias complacer vendremos a verte un beso venga de Martín contenta de que estés aquí hasta la semana que viene volvemos a la normalidad Anger

Voz 3 48:13 los a Esteban pasarnos súper súper bien este fin de semana

Voz 20 48:22 bueno algo que entendí muy bien que que aunque duela tanto tengo que aceptar

Voz 11 48:29 no

Voz 2 48:52 típico

Voz 3 49:14 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 24 49:19 para escribir los versos más tristes esta noche

Voz 25 49:22 escribir para Jancker la noche estas Coyanza ICANN azules los colores

Voz 1594 49:30 el viento de la noche miran el cielo puedo escribir los versos más tristes esta noche suela que se a veces él también me quiso en las noches como para tuve entre mis brazos de haberse tantas veces Bauer M ella me quiso a veces yo también como no haber amado sus grandes ojos fijos

Voz 24 49:58 puedo escribir los versos más tristes esta noche

Voz 25 50:02 pensar que no sentir que perdido