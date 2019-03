Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 la legislatura gota lo que el medios deportivos se llama a los minutos basura ya todo el mundo está focalizado en el veintiocho de abril Navas entiende fuera de la campaña electoral y todo lo marca el tono de mitin pero el Gobierno quiere aprovechar estos minutos de descuento quiere seguir tirando adelante acciones de gobierno con el sello que ellos creen que les puede llevar a la victoria hoy mismo en el Consejo de Ministros se ha aprobado una batería de medidas sociales que van desde el mercado del alquiler a la baja de paternidad ahora se lo vamos a contar la bandera de las políticas sociales en contraposición a la crispación ya los hechos alternativos jurídicamente no hay debate el Gobierno puede hacerlo es el Parlamento lo que se ha disuelto el Gobierno sigue trabajando pero políticamente sí hay debate dice la oposición que el PSOE haga campaña como nosotros y que no aproveche su posición para hacerla pero lo cierto es que pocos pero se le pueden poner las iniciativas del Gobierno al menos habla y hace algo por los problemas de la gente ante el discurso vacío y tramposo de la oposición especialmente del PP de Pablo Casado además otros Gobiernos hicieron lo mismo incluso gobiernos del Partido Popular si la oposición acusa Sánchez de hacer electoralismo la oposición hace electoralismo con las acusaciones Ángels Barceló

se sientan en la mesa de análisis para la tertulia de Hora Veinticinco Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez buenas noches y noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches

Voz 0194 01:42 bueno yo creo que sí pero que lo demuestren a vale vale varios meses me parece un buen reto que

seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 02:11 a qué viene se disolverá las Cortes pero como saben el Gobierno piensa aprovechar el tiempo que le queda hasta las elecciones para impulsar medidas sociales este viernes de hecho es un ejemplo claro de eso

Voz 5 02:24 normalidad absoluta que

Voz 0376 02:26 es el cumplimiento de nuestra propia

Voz 5 02:29 Norma

Voz 0376 02:30 en el modelo constitucional nada más luego estaremos en funciones hasta el veintiocho de abril no estamos en funciones

Voz 1071 02:37 a pocas semanas de las elecciones cuando los carteles ya están en la imprenta y todo son quinielas por las listas el Consejo de Ministros aprobado hoy prepara nuevos decretos que deberá convalidar el Consejo el Congreso de los Diputados con las criticas de la oposición Sastre buenas noches las noches Barcelona

Voz 0194 02:50 digamos que ha sido un ejemplo claro de cómo serán los viernes con dos decretos uno el primero sobre el alquiler

Voz 1071 02:55 el otro el segundo sobre la igualdad se amplía progresivamente el permiso de paternidad y las empresas van a tener que elaborar un registro con los sueldos de las empleadas de los empleados marear al herido buenas noches

Voz 0194 03:08 qué tal Ángels buenas noches vamos a empezar por ese registro que hablaba que decía ahora Sastre a partir de ahora aquí estarán obligadas las empresas las empresas que tengan más de cincuenta trabajadores estarán obligadas a publicar las tablas salariales con el objetivo de hacer visible de reducir la desigualdad de sueldos entre hombres y mujeres una brecha que según el Gobierno es del veintitrés por ciento el registro deberá incluir los valores medios de los salarios los complementos salariales y las percepciones extra salariales de su plantilla desagregados estos datos por sexos ir por categorías profesionales nunca serán datos con nombres y apellidos a esta información Se podrá acceder a través de los comités de empresa o de los de delegados sindicales vamos a escuchar a Carmen Calvo

Voz 0376 03:51 hay muchas mujeres que no conoce ni siquiera cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar por tanto la reivindicación de la reposición de esa desigualdad injusta porque no conoce las retribuciones del resto de los trabajadores y trabajadoras de su empresa

Voz 0194 04:12 la creación de este registro no será inmediata primero hay que aprobar un reglamento tendrá que hacerlo el próximo Gobierno porque evidentemente no hay tiempo antes del veintiocho de abril además se extiende la obligatoriedad de que las empresas cuenten con planes de igualdad hasta ahora sólo se les exigía a las grandes a las más de doscientos cincuenta empleados y ahora también deberán tenerlos las medianas con un periodo tránsito los edad este año las de ciento cincuenta el próximo las de cien las de cincuenta en dos mil veintiuno estas medidas están pactadas con los sindicatos en toda la negociación antes la patronal se ha mostrado muy muy reticente a todo esto pero osa Mariola el permiso de paternidad que va a llegar a ser de dieciséis semanas en dos mil veintiuno si va por fases en tres años el decreto se va a publicar el martes en el BOE iba a entrar en vigor al día siguiente así que todos los hombres que tengan un bebé a partir del miércoles ojo no el martes miércoles ya podrán disfrutar de las ocho semanas del permiso de paternidad previstas para este año hasta ahora eran cinco se ampliarán a doce el año que viene y en dos mil veintiuno esa equiparación con el permiso de maternidad la Plataforma por los permisos igualitarios que lleva muchísimo tiempo con esta batalla ve algunas trampas María Pazos

Voz 1907 05:27 sabemos que no es justo obligar a padres y madres a utilizar las primeras seis semanas simultáneamente perdiendo la posibilidad de alargar el tiempo al máximo además con la redacción que conocemos no está asegurado que los hombres cuanto más el permiso a tiempo completo sin acuerdo de la empresa

Voz 0194 05:46 la vicepresidenta Calvo asegura que el decreto tiene memoria económica este año la ampliación costará trescientos millones de euros y otros tres días estos costará además otra de las medidas que no tiene nada que ver con los permisos permite que permita me permíteme antes que la cite pero que es importante para las cuidadoras de dependientes son ciento ochenta mil van a recuperar la cotización a la Seguridad Social las cuotas las va a volver a pagar el Estado Éste fue uno de los primeros recortes de Mariano Rajoy en torno a la dependencia cumple de esta manera las medidas que que has ido contando Mariola el Gobierno con las principales reivindicaciones de los colectivos feministas bueno digamos que empieza a trabajar en ello hilo hace un año después de la histórico ocho m a una semana de la nueva Huelva huelga feminista una de las reclamaciones es precisamente que los hombres seco responsabilicen en los cuidados de los hijos en los cuidados familiares la desigualdad salarial y la discriminación laboral son otros problemas que siguen el mismo sitio que el año pasado sin avances y sin embargo el Gobierno ha dejado fuera del decreto otras medidas que el PSOE sí incluyó en su ley de igualdad laboral que ha quedado empantanada ahora en el Congreso con las elecciones anticipadas por ejemplo lo medidas como sanciones a las empresas que impidan la conciliación o la exigencia de paridad en las direcciones y en los consejos de administración de las empresas gracias Mariola hasta lo bueno por un lado el decreto sobre igualdad por otro el decreto del alquiler

Voz 0376 07:16 vamos a proceder a tener una lista indicativa de precios de la vivienda hilos vamos a vincular todos a la subida del IPC vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI las políticas tributarias locales pensando repito lo que consideramos que es un problema me importante de la gente más joven

Voz 1071 07:41 esa que comenta la vicepresidenta es una de las mayores novedades de este decreto a partir de ahora los propietarios

Voz 1452 07:47 no podrán subir el alquiler más allá

Voz 1071 07:50 que el IPC mi eso durante cuánto tiempo va a ser así pues en los primeros cinco años porque esa es otra de las novedades los contratos de alquiler van a tener ahora un mínimo de cinco años serán siete Si quién los arriendo el piso a casa es una persona jurídica una vez pasan esos primeros años el precio ya podrá subir los lo podrán subir al margen de cómo lo haga el IPC

Voz 0194 08:08 la fianza que pongan los propietarios no podrá superar los dos meses desde ahora el inquilino tendrá también dos meses y el arrendador tendrá cuatro para avisar de que no se renueva el contrato

Voz 1071 08:18 en cuanto a los Desahucios el juez deberá avisar a los servicios sociales antes de que vayan echará a alguien de su casa así Se trata de una familia vulnerable no se podrá ejecutar ese desahucio en el plazo de uno a tres meses

Voz 0194 08:29 esto hoy el Poder Judicial ha publicado datos de desahucios

Voz 1071 08:32 España sigue el año pasado se produjeron menos de sesenta mil es el mínimo de la serie histórica aunque es verdad que las ser histórica pues llega poco tiempo tasadora a contar datos desde hace seis años pero el mínimo al fin y al cabo

Voz 1170 08:43 el techo fue en dos mil catorce Se produjeron

Voz 1071 08:45 sesenta y ocho mil lanzará bueno pues explicadas

Voz 0194 08:48 las novedades tenemos dos preguntas la primera son suficientes estas medidas

Voz 1071 08:52 eso es lo que hemos preguntado en Hora catorce a Julio Rodríguez es experto en vivienda miembro de Economistas frente a la crisis Él cree que no son suficientes ante la dimensión del problema que viene a nuestro país lo que si no quita para que sean beneficiosas

Voz 6 09:04 lo más importante es la prolongación del plasma

Voz 7 09:07 no quiere que se pasó a cinco años incluso prorrogable de forma tácita hasta tres años yo creo que esto es lo más importante y también que la actualización anual de la cuota no superara el incremento del índice de precios de consumo aunque no lo dice del todo muy claro pero sí queda claro que no podrá no deberá superar esto que ya ha introducido la normativa del Gobierno socialista del año noventa y cuatro ya estaba la cuestión esta de

Voz 0194 09:36 la otra pregunta la otra gran pregunta

Voz 1071 09:38 que tiene más de política que de economía podrá algo

Voz 0194 09:40 tierno convalidar en el Congreso todo lo que ha aprobado

Voz 0376 09:47 vamos a convalidar con el reflejo exacto de la composición de la Cámara en el órgano Diputación permanente normalidad absoluta bueno hemos hablado con los grupos parlamentarios estamos hablando con ellos para que esta convalidación se haga en en ambos reales decreto

Voz 1071 10:02 estamos por tanto que el Gobierno en al menos optimistas para el alquiler esta vez el el cultivo sí que va a contar con el respaldo de unidas pueden

Voz 0194 10:09 los en el decreto sigue sin regularse el Pérez

Voz 1071 10:11 de los alquileres que es lo que este partido exigió sí que el partido morado alega que la medida es insuficiente pero esta vez van a votar los sin embargo a favor destacan que se ha ampliado en un mes el plazo para que se produzca un desahucio

Voz 0911 10:24 bueno pues una buena noticia pero insuficiente y animar a todo el mundo aprovechando que estamos en periodo electoral ni tenga miedo ni se resigne que vote con esperanza regular el precio de los alquileres y tener una propuesta de permisos iguales e intransferibles como la que nosotros proponemos Hinault insuficiente como la que propone el Partido Socialista

Voz 1071 10:40 periodo electoral remarca Irene Montero de eso se queja precisamente la oposición tanto PP como ciudadanos de que esto es para ellos la manera en la que el Ejecutivo está haciendo campaña desde el Consejo de Ministros es decir utilizando al Estado Pablo Casado Toni Roldán

Voz 1660 10:54 ni siquiera a sus socios están de acuerdo con que hagan este tipo de

Voz 2 10:57 viernes de gasto y me

Voz 1660 11:00 el promesas electorales a Costas la Diputación permanente creo que es muy grave y creo que todos los partidos políticos los medios de comunicación y la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se puede usar las instituciones en beneficio de un partido salgo escandaloso que sólo se hace en las repúblicas maneras

Voz 8 11:18 yo que han venido haciendo el Partido Socialista porque tenía una mayoría imposible lo dijimos del primer día no ha ayudado nada a este país y a las reformas de este país por eso es imprescindible y lo pedimos desde el primer día que haya elecciones hacerlo además en la Diputación permanente en un marco ultra urgencias sin que se pueda debatir nada Nos parece pues un insulto a la democracia

Voz 0194 11:38 vamos a detenernos en esa reflexión que hacía Pablo Casado que dice que esto sólo pasa en las repúblicas maneras

Voz 1660 11:43 qué es lo que quieren es financiar su campaña electoral esto no ha pasado nunca para que nos hagamos una idea el Partido Popular después de convocar elecciones sólo ha aprobado dos reales decretos en las dos veces que hemos gobernado España exactamente en cuatro legislaturas el Partido Socialista lo ha hecho en veinte ocasiones pero lo que pretende ahora Pedro Sánchez supera incluso lo que hacía Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser que con un Gobierno en funciones se utilice el Parlamento la Diputación permanente para hacer uso electoralista de esa institución y mucho menos cuando lo hace sin un reflejo en los pero supo

Voz 0194 12:19 los dos José María Patiño buenas noches hola muy buenas noches vamos a poner en contexto estos datos quedaba casado cuántas veces han utilizado los gobiernos el recurso al decreto ley en esta época preelectoral ha sido por cuestiones urgentes

Voz 1108 12:32 bueno Rajoy ha utilizado el decreto ley en dos ocasiones uno el mismo día en que anunció las elecciones de dos mil quince Para

Voz 1170 12:38 popular las comisiones por la retirada de efectivos

Voz 1108 12:41 de cajeros automáticos y otro para hacer frente a daños por temporales el veinte de noviembre es decir ya colas Cortes disueltas Sánchez ha aprobado hoy como hemos escuchado tres justo antes de la disolución no obstante al repasar las referencias de los consejos de ministros en el periodo preelectoral de la época Rajoy encontramos otra figura de decreto el decreto legislativo que Rajoy utilizó en al menos cinco ocasiones las dos primeras el veintitrés de octubre es decir en el Consejo de Ministros que como el de hoy era previo a la disolución de las Cortes consolidó la reforma laboral de dos mil doce con la refundición de dos leyes Leire el Estatuto de los Trabajadores Ley de Empleo ya además otro que desarrolló la Ley del Mercado de valores el siguiente viernes aprobó es decir ya con las Cortes disueltas aprobó otros tres decretos legislativos que a diferencia del decreto ley requiere la autorización previa del Parlamento para que el Gobierno legisle es decir es absolutamente legal recogido en la Constitución en la legislatura que acabó en dos mil quince De todas formas hay que recordar que el Parlamento tenía mayoría absoluta del Partido Popular

Voz 0194 13:45 en esos decretos que aprobó Rajoy en vísperas de elecciones había asuntos que pudieran ser sensibles para la campaña

Voz 1108 13:51 el Gobierno de Rajoy utilizó con profusión ese tipo de decreto el decreto a secas vamos a decirlo de alguna manera porque vamos a ver qué hay tres tipos de decretos en cien veintiuna ocasiones nada menos en uno de ellos aprobó el nuevo sistema de financiación del cine también adoptó cuatrocientas dieciocho medidas por más de tres mil cuatrocientos millones de euros incluidas por ejemplo transferencias económicas a las comunidades autónomas y él mismo diez ocho de diciembre es decir el viernes antes o el Consejo de Ministros previa a la cita electoral anunció un paquete de ochocientos millones en inversiones en proyectos de inversión

Voz 0194 14:24 Díaz Mari González recurrieron también este sistema

Voz 1108 14:27 Felipe González de hecho ha sido quién ha acudido más veces a los decretos ley en este periodo en mil novecientos ochenta y dos Se con validaron en la Diputación Permanente nueve ocho en mil novecientos noventa y tres siete en mil novecientos noventa y seis en la mayoría de los casos fueron para conceder créditos extraordinarios su atender situaciones producidas por sequía roturas de presas o por daños de temporales Aznar sólo echó mano del decreto ley en una ocasión en dos mil para subsanar un error de otro decreto anterior Zapatero en cinco ocasiones la más significativa en dos mil once cuando elevó el Fondo de Garantía de Depósitos antes de Bono ya estaba ya de hecho la crisis final

Voz 4 15:05 en fin tiene muchas gracias buenas noches saludamos a eso

Voz 0194 15:08 Vitro es catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona muy buenas noches

Voz 0436 15:12 es

Voz 9 15:13 buenas noches resolvamos la duda desde

Voz 0194 15:15 a punto de vista jurídico e puede el Gobierno o no puede el Gobierno llevar estos decretos a la Diputación permanente

Voz 9 15:22 sí sí lo que no puede llevarlos a ver que usted abruptamente por el Gobierno está en plenitud de funciones de hecho está en plenitud de funciones hasta el día de las elecciones veintiocho de abril la por lo tanto no hay ningún inconveniente para que el decreto un decreto ley en la medida en que el Parlamento será disuelto la semana que viene entonces creativo del reglamento del Congreso de los Diputados artículo ciento diecisiete uno a la competencia de control de convalidación de los decretos leyes corresponden a la Diputación permanente

Voz 0194 15:56 el Gobierno empieza a estar en funciones el día de las elecciones

Voz 9 15:59 efectivamente el día de las elecciones hasta entonces

Voz 0194 16:02 es un gobierno con todas las de la ley

Voz 9 16:05 efectivamente tiene todas todas las atribuciones las llegué hasta el día veintiocho de abril

Voz 0194 16:11 cuál es la diferencia entre el Real Decreto Ley el decreto legislativo algo apuntaba ahora Patiño porque es verdad que Rajoy uso menos decretos leyes en época electoral en situaciones similares a las que se encuentra ahora al Gobierno de Pedro Sánchez pero sí se valió de ese decreto legislativo no que necesita primero el permiso del Congreso

Voz 9 16:29 efectivamente la diferencia entre un decreto ley un decreto legislativo ahora es tienen un punto en común que son normas con rango de ley con la misma fuerza que la ley y que en lugar de emanar del Parlamento emanan del Gobierno la diferencia entre y otro es que el decreto legislativo requiere de una ley previa de delegación de autorización para que se dicte el decreto legislativo con el Gobierno mientras que el decreto ley eso es el el gol el Gobierno si detecta que hay una situación de urgencia normativas y lo que se llama una extraordinaria urgente necesidad que no tiene que ser una situación de excepción pero sí de urgencia normativa que no les da tiempo de hacerlo por el proceso legislativo ordinario entonces puede utilizar este recurso que evidentemente la la oposición puede criticarlo en una Diputación permanente en el pleno de lo cree oportuno impulsarlo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional valorará si existía o no la situación de urgencia

Voz 0194 17:24 pero claro lo que hacía Mariano Rajoy pidiendo la autorización previa al Congreso creo él podía hacerlo porque tenía mayoría absoluta en el Congreso

Voz 9 17:31 sí bueno hay que dar una explicación técnica también el las delegaciones legislativas cuando se decreto legislativo a través de una ley de delegación está Leire delegación cuando el Gobierno en funciones la ley la ley de delegación la posibilidad legislativo yo queda en suspenso por lo tanto si el Gobierno de Rajoy tenía una delegación legislativa tenía que hacer uso de ella antes de la de la disolución cuando tenía la plenitud de sus atribuciones por eso intuyo que utilizo esta técnica en estos momentos inmediatamente anteriores a la celebración de elecciones porque tenía una legisla una la ventaja de tener que tenía esta autorización ante el Parlamento tenía que hacer uso de ella antes de que pasara estar en funciones

Voz 0194 18:28 son políticas en el centro pero ese equiparable es decir el Partido Popular está criticando ahora Pedro Sánchez por lo que está haciendo es equiparable a lo que hacía Mariano Rajoy

Voz 2 18:39 no son cosas distintas es decir un huevo

Voz 9 18:42 el decreto legislativo es implica siempre una autorización previa del Parlamento y por lo tanto el Parlamento que es el titular del poder ataques a Thibaut pelea autoriza que lo haga el Gobierno es verdad que si el el partido tiene mayoría absoluta en el Parlamento por digamos

Voz 0194 19:03 no más fácil hacerlo

Voz 9 19:05 por lo tanto al cambió el decreto ley es distinto el decreto ley es una decisión autónoma del Gobierno sin autorización son técnicas distintas las dos usan el decreto ley también la usado pues el Partido Popular cuando ha gobernado por lo tanto lo que hay que valorar es si se dan los supuestos que permite invitar estas normas ciertas normas no infringen materias escogidas a partir de aquí y eso es una cuestión política y utilizarlo en un momento o en otro para una materia para otro

Voz 0194 19:39 muchísimas gracias por las aclaraciones

Voz 9 19:41 buenas noches muy buena venga pues

Voz 0194 19:44 no habrá tertulia después entraremos eh en en los decretos en las inicia ha aprobado hoy el Gobierno en materia de igualdad y en materia de alquiler pero Cristina el debate político es el uso que dice el Partido Popular que está haciendo el Gobierno estos minutos de descuento de la Diputación permanente para poder sacar adelante iniciativas que bueno le favorecen del Partido Popular que piensa que le favorecen en la campaña electoral

Voz 0436 20:08 bueno yo creo que es evidente es que lo diga el Partido Popular es que es evidente la utilización de la Diputación permanente porque aunque es verdad que un Gobierno puede llevar decretos leyes a la Diputación Permanente que tener en cuenta que la Diputación permanente legislativo no está en plenitud de sus funciones la Diputación permanente no hace sesiones contra el Gobierno y la disputa son permanente no puede convertir los decretos leyes en proyectos de ley que lo que permite a un debate más a fondo de los grupos parlamentarios y la posibilidad de incorporar enmiendas es decir en la Diputación Permanente el decreto ley te llega tal cual cuando tienes que aprobar no puede no se puede hacer nada más ni siquiera para mejorar ese texto y entonces yo creo que en la medida en que el legislativo tiene limitadas sus funciones porque la Diputación permanente se encarga poco menos digamos de la gestión corriente lo normal es que el Gobierno no utilice eso no para meter algún decreto ley que efectivamente podemos intuir que lo han hecho todos los gobiernos meter algún decreto ley F que efectista de cara a las elecciones no es que esto es un paquete de decretos ley que ha quedado de aquellas críticas que hacía al PSOE a Mariano Rajoy porque gobernaba golpe decreto ley os acordáis que se quejaba amargamente de eso no es que estos señores gobiernan a base de decreto ley hombre disolver las cámaras porque tan tirado abajo el proyecto de Presupuestos donde estaban contenida las estas medidas de aprovechar esa misma de solución para meterlo vía decreto ley en la Diputación permanente a mí sinceramente me parece hacer un poco trampas hay decretos leyes que son necesarios por ejemplo no de los que es aprobada yo soy partidaria de la equiparación de los permisos de paternidad no tengo ninguna duda pero por ejemplo yo no entiendo la urgencia que entiéndase Osaka está muy bien que se ponga hay que acaben los errores teniendo lo mismo tiempo y además intolerable de de permisos de paternidad pero no es una medida urgente que es urgente del Brexit porque si no se forma gobierno hasta después de las elecciones europeas del Reino Unido para entonces el treinta de marzo se cumpliría la fecha del Brexit duro la salida de del Reino Unido sin acuerdo efectivamente tú tienes que dar una una solución a los cuatrocientos mil británicos que viven en España y en ese sentido tiene lógica que metas este decreto los demás no son decretos urgentes del Gobierno si yo creo que es evidente no nos podemos engañar de que está utilizando

Voz 0194 22:28 no un decreto dos uno un paquete

Voz 0436 22:31 qué es la activo completo en una Diputación permanente que no

Voz 0194 22:33 puede ejercer las labores de control común Parlamento pleno hacía referencia a Don Juan Carlos hacía referencia Cristina ese decreto aprobado en relación al Brexit la posibilidad de que se produzca hombre sin sin acuerdo si surge escuchemos lo que o cómo lo explicaba el ministro Borrell lo objetivo fundamental

Voz 10 22:49 ningún ciudadano británico o español quede desprotegido ni él ni sus familiares los británicos que han decidido venir a España antes de la fecha del acuerdo de retirada o de la salida brusca seguirán como antes lo mismo cabe es decir todos los españoles

Voz 0194 23:04 esto también ha salido el Consejo de Ministros de Juan Carlos qué te parece lo que está haciendo el Govern

Voz 1170 23:08 a mí me parece una posición un abuso de posición institucional que no debería permitirse sinceramente me parece que están utilizando la legalidad aunque juegue grande se puede hacer es utilizar esa es la figura del fraude leyendo general yo utilizo algo que es legal para conseguir algo que se escapa o que tiene una digamos un contenido espurio de lo que quiero de lo que estaría obligado a hacer por qué lo digo primero ya lo ha dicho Cristina yo creo que muy bien la Diputación permanente aprueba o rechaza Punto pelota no puede entrar en el debate con lo que montar claro no puedo nada lo acepta o lo rechaza no puede entrar en el debate parlamentario que es una condición básica de la democracia el gobierno cuando el presidente firme el martes la disolución de las Cortes no entrará técnicamente en funciones políticamente está en funciones de hecho y además viene en este caso específico no

Voz 0194 24:05 sí pero no está en funciones políticamente puedes entender que era nuestra está en plenitud de facultades para hacerlo

Voz 1170 24:11 sumir eh y un gobierno con un bagaje democrático asume que debería asumir que está en funciones y que por eso precisamente ha convocado elecciones y luego hay otra cosa todos estos decretos vienen remendar una decisión parlamentaria contraria le han tumbado los Presupuestos

Voz 0194 24:29 no es que no no no

Voz 1170 24:32 votado en la legislatura si tú has dejado algún elemento sigue sentar bien me parece que bueno podrías hacer un elemento final tan no es que te han tumbado los Presupuestos como te han tumbado los Presupuestos has tenido que convocar elecciones por lo tanto me parece un callejón a mano izquierda me parece que es un abuso absoluto de de de de posición pretender llano hoy que a lo mejor hoy yo tendría a lo mejor pues vale estamos en un en el viernes previo a la a la disolución bueno podríamos el el viernes que vender el viernes que viene me parece una cosa escandalosa verdaderamente escandalosa me parece una utilización de las instituciones

Voz 0194 25:14 esperanza

Voz 1170 25:15 bueno a ver yo debo ser una relajada moral

Voz 1452 25:18 que no veo no veo esta este drama no realmente no lo veo quiere decir Si es legal es legal si es recurrible recurrible no hay más que decir la oposición puede tranquilamente como nos ha dicho el catedrático recurrir oiga esto va o no va vale o no vale bueno pues el Tribunal Constitucional que corra más ya de esto de eso de la del ritmo o la carrera o los parones del Tribunal Constitucional este Gobierno en fin no es responsable no en todo caso vamos a ver decís a Le es que le han tumbado los Presupuestos bueno qué pasa que ya tiene que resignarse y no puede volver a defender esos presupuestos ni algunas cosas concretas

Voz 1170 26:04 pocas lecciones

Voz 1452 26:05 no pero bueno momento convoca elecciones porque no ha podido sacar sus sus presupuestos pero sí puede sacar de eso sobre supuestos como que no al bueno vamos a ver ahora por cierto quienes van a apoyar o no apoyar

Voz 1170 26:18 pero es que es para esto para estos reales decretos lo bueno robados

Voz 1452 26:23 vamos a ver qué insisto vamos a esperar a ver quién vota a favor y en contra de esto cuando cuando llegue el momento de ver si salen o no salen adelante estas propuestas de hoy sinceramente yo no entiendo mucho los argumentos de la oposición y creo que naturalmente esto tiene un aroma a a a electoralismo bueno eso está clarísimo Si yo no digo que no pero lo que pasa es que no sé si es malo tomar medidas en una circunstancia electoral yo no sé si es malo no digo ya legal en fin pero en todo caso lo que digo es que la oposición podría tener un poquito más de tiempo para hacer una oposición más eficaz porque decir que esto es un agravio que es una barbaridad desde que es de república bananera bueno y usted que dice así de esa manera que es su estilo general todo eso que dice porque tiene miedo porque son buenas esas decisiones

Voz 1170 27:28 porque comprometen un gasto aprobado no áticos en favor de la política del Gobierno por que impidan el club

Voz 0436 27:36 pues de la oposición pero tanto los que están dispuestos a apoyar ese decreto como los que no es que rompe injerencias

Voz 0194 27:42 labor parlamentaria al menos y de intentar al menos bueno enmendar un texto os acordáis cuando Montoro

Voz 0436 27:49 aquello de si no me aprueban los Presupuestos

Voz 0194 27:51 luego por decretos leyes que se montó un enorme escándalo

Voz 1452 27:54 por qué no se amenazados perdona

Voz 0194 27:56 de Cristina eso era una persona perfectamente

Voz 0436 28:02 que el PSOE se verán se enamora

Voz 0194 28:05 el la del PSOE Cristina Iglesias

Voz 0436 28:07 que se cansó de denunciar los decretos leyes de Rajoy porque decían que eso que quedaba fue era del ámbito del ámbito de la discurso parlamentaria con una con una particularidad que tú un decreto ley colas con con las Cortes en pleno funcionamiento puedes exigir que se tramite como proyecto a darlo aquí es que no tienes ni esa oportunidad y mira que critican los decretos leyes de Rajoy muchos de los cuales se tramitaron por proyecto de ley y ahora proporcionalmente ha presentado tanto son más decretos leyes de los que presentó Mariano Rajoy entonces cae en tus propias trampas y luego utilizar yo creo que que torticeramente una situación en la que no es cierto como dice la vicepresidente de presenta que hay una normalidad absoluta porque no porque las cámaras semana disolver ahora lo partidos lo que tienen que hacer ese día a la calle hacer campaña inutilizar el propio Gobierno y una cámara el limitada en sus funciones que yo creo que esa es la burla que estás aprovechan una cámara limitada centros funciones para sacar adelante una serie de propuestas que

Voz 0194 29:06 te vas pero para esperan que molestan esas propuestas yo es que lo que lo que cuando he oído y ha sido sin emoción hasta el trámite parlamentario que se está utilizando ver hacemos un día de permiso de paternidad allá vamos a ellos estos éramos entramos en las en las propuestas y las propuestas que parecen bien María Esperanza a mí me parecen con

Voz 1452 29:25 como muy bien ha dicho Irene Montero vamos a hacer es son unas es una propuesta interesante no es absolutamente definitiva ni es lo mejor de lo mejor pero es bueno por lo tanto aprovechemos lo también lo decía el economista Julio Rodríguez este mediodía no es suficiente pero es son medidas positivas bueno pues si son medidas positivas en fin si para estar a la letra de la ley estrictamente fin se tiene que tomar una determinación por parte de la oposición que sería también como nos ha dicho el catedrático que acaba de hablar puede recurrir al Constitucional bueno pues que lo haga y entonces estaremos de todas maneras el el el el Gobierno no está fuera de la ley de ninguna manera de ninguna manera las propuestas son propuestas sociales muy interesante como lo eran sus sus presupuestos perdona

Voz 0194 30:18 decreto alquiler permiso de paternidad que se conozcan las tablas salariales de hombres y mujeres los planes de igualdad de las empresas ahora os pregunto a Juan Carlos I Cristina por el contenido de de estas propuestas pero con esto de la estable las salariales y yo creo que escuchen el pasaje de la entrevista de una entrevista en el programa La resistencia de Movistar una entrevista que le hicieron a Berto Romero lleva Ugarte ellos protagonizan la serie mira lo que has hecho que ahora mismo está estrenando su segunda temporada bueno pues ella la actriz Ugarte contaba que a ella le ofrecieron menos que a él por el mismo trabajo porque los dos son los protagonistas de la serie

Voz 11 30:57 una cifra irá el otra hay bueno es el dijo oye que no aquí te suma un lo haya traéis llevé por la mitad y así se hizo

Voz 0194 31:08 sí pero pero en principio pero me sorprende que a estas alturas de partido y con la que está cayendo y todo lo que estaba les está hablando de la brecha salarial etcétera etcétera lo que ayer todavía quién le planté a un actor una actriz que hacen lo mismo salarios diferentes es decir yo me alegro de que una de las propuestas del Gobierno sea que las empresas tengan que mostrar es verdad que se en el campo son actores es es otro tipo de contrato porque las empresas tengan que mostrar las tablas salariales que sepamos y los hombres y las mujeres ganan lo mismo por hacer lo mismo que ya no

Voz 0436 31:38 vamos a ver yo yo estoy a favor de que se segrega efectivamente para saberse y una una diferencia una brecha salarial pero esas tablas van a ser públicas

Voz 0194 31:47 dice que puede tener los sindicatos pero entiendo que podremos acudirán los indica que claro

Voz 0436 31:54 ya empresas donde no hay comité de empresa donde no hay representación sindical porque no no vamos no es lógico que se hagan públicos los sueldos yo tampoco quiero que mi sueldos haga público que cualquiera tenga acceso es decir al final los trabajadores van a poder conocer las trabajadoras sigan más o menos que sus compañeros es mi duda no sé cómo parece parece

Voz 1452 32:14 vela la gestión en principio hasta donde yo he podido alcanzar y es consistiría en poner listas separadas hombres y mujeres y los salarios de los hombres y los de las mujeres cuántos Icomos coinciden o no sin el nombre los nombres de ninguno de los dos

Voz 0194 32:32 eso te iba a decir bueno pero la Ley de Protección de Datos puesto hablábamos de la petición de voz de nombres y apellidos de los tres

Voz 0436 32:42 la violencia es es saber sale

Voz 0194 32:45 en nuestro caso es saber si un redactor y una redactora cobran lo mismo por hacer el mismo trabajo cuáles estarán en el reparto el

Voz 4 32:52 o en todo caso lo lo de lo de

Voz 1452 32:54 vox aquí era puro Martí smoking

Voz 0194 32:57 sí que insisten en que insisten Juan Herder

Voz 4 33:01 no de momento no no pero yo pues bueno no pero angustia vea aquí

Voz 0194 33:05 sí sí sí sí ya veremos Juan Carlos a ver yo creo que esta propuesta es una hace bastante tiempo que ya está

Voz 1170 33:12 la idea de hacer el choca un poco con la Ley de Protección de Datos citar que supongo que y fórmulas de de de hacerlo yo tengo un poco es decir yo creo que esto se da en en en campos profesionales que nos parece bastante sorprendente pues son reivindicativos yo creo que en el ámbito de los actores están es absolutamente evidente y tal yo vengo de un mundo donde todo esto institucionalizado con universidad por una un cargo docente y los complementos y entonces da igual que te llames Pepe que Pepita porque todos cobramos exactamente por eso me parece yo no tendría una opinión tal pero me parece que en principio no tengo nada que si en realidad yo no tengo nada que oponer en términos formales a los decretos que aprobará el Gobierno pero no se puede utilizar estas vías de forma torticera

Voz 1452 34:00 maneras perdona permíteme que te diga que si fueras mujer lo vería

Voz 1170 34:02 se queda también si fuera mujer profesora te digo que lo ser

Voz 1452 34:06 no no no grado tu casa tu caso pero es que hay muchísimas empresas miles de empresas como la tuya no renovó por supuesto debería decir Bubble completo

Voz 1170 34:17 ha convencido de que eso existe y que estará muy bien y que habrá que buscar la fórmula de de cierto control con la ley Protección de Datos letal pero que yo te digo yo tengo poca experiencia en cómo se puede hacer no no vive en un mundo

Voz 0436 34:30 el caso mi mi crítica al mecanismo que se ha utilizado por la utilización partidista de las instituciones porque yo vengo defendiendo años la equiparación de los permisos de paternidad maternidad además intolerables no es una cosa que de repente haya dicho hoy que curioso los que les a esto no puedo ser partidaria de eso el tema del ver si ya ha dicho que en este caso sí entiendo que hay una una situación de emergencia porque no vamos a tener gobierno hasta el mes de junio julio agosto el treinta de marzo pues sí hay salida del Reino Unido hay que dar una respuesta a los a los residentes en España ya los españoles que viven allí yo no parto de que esté en contra o a favor de esas medidas sino que del mecano informó el mecanismo yo creo que es un buen mecanismo ventajista de política seguimos hablando

la tertulia Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez

Voz 0194 38:53 decía María Esperanza Sánchez la crónica política ha empezado a llenarse de quinielas como pasa cada vez que se convocan elecciones y los partidos se ponen a hacer listas lo que sucede con menos frecuencia es que se produzcan deserciones y fichajes entre las distintas formaciones pues es sigue

Voz 1667 39:07 siendo el Partido Popular ha sufrido un nuevo abandono esta semana y lo sufra además en la provincia por la que es diputado Pablo Casado por Ávila Se marcha del partido el presidente de la Diputación Jesús Manuel Sánchez Cabrera hay Se va muy decepcionado con su líder la acusa de utilizar los votos para su carrera personal indicamos se despacha a gusto contra Casado que nació en Palencia creo que se ha utilizado al Partido Popular de Ávila y los votos de los abulenses para un trampolín político en su carrera política personal considero que es un fraude a los abulenses que haya personas que no son nacidos que no son personas que vivan en la provincia de Ávila que estén en la provincia de Ávila los que representen a los abulenses porque no sienten el compromiso con nuestra tierra a mí eso es una decepción así hablaba Sánchez Cabrera que aspira a la Alcaldía bajo las siglas de un nuevo partido que se llama por Ávila su marcha coincide con la baja del PP que ha anunciado hoy mismo Cristina Cifuentes en su caso hasta que se aclare su situación judicial por el caso Máster y además en la misma semana en la que se ha confirmado el fichaje de José Ramón Bauzá ex líder de los populares en Baleares por ciudadano

Voz 0194 40:25 bueno con este panorama Casado ha empezado a subir el tono habla de transfuguismo aunque evita mencionar a Ciudadanos pero se entiende claramente en quién está pensando

Voz 1660 40:33 yo creo que instigar el transfuguismo no es bueno estamos viendo casos de personas que están dejando sus cargos para esa grupos mixtos municipales y provinciales para luego presentarse por otras listas por lo menos los partidos mayoritarios habíamos hecho un pacto contra el transfuguismo y esos está produciendo encima intenta vender como regeneración se intenta vender como captación de talentos cada uno de hacer lo que quiera pero creo que hay que hacer una reflexión y los todo lo que puedo decir es que no no hace falta ir a pescar en caladeros ajenos

Voz 0194 41:05 que trabaja en sus propias listas electorales y en este contexto y hemos escuchado Ana Pastor muy próximo a Mariano Rajoy

Voz 1667 41:11 la presidenta del Congreso pasaba esta mañana por hoy por hoy daba por hecho su continuidad

Voz 6 41:15 sí que le puedo decir es que que tengo muchas ganas de seguir en la batalla política y que el creo que así se me transmitió la intención de mi partido es que quieren que siga que siga en esa batalla y lo haré con muchísimo gusto como lo he hecho siempre

Voz 0194 41:33 ahora abriremos tertulia con los fichajes y los transfuguismo pero sobre todo el mundo de la polí tica todavía quizá recuerden que en un contexto totalmente distinto de Pablo Casado también se ha acordado esta semana Álvaro Pérez El Bigotes Le aviso de lo que tenía en el partido al contar con Esteban González

Voz 1667 41:50 hoy en la Ser estamos emitiendo lo que tanto el bigotes como Camps declararon ante el juez de en en la instrucción de una pieza separada de la trama Gürtel el ex presidente valenciano René

Voz 0194 42:00 llega de aquella amistad que demostraba la compra

Voz 1667 42:03 en Telefónica con Pérez cuando le llamó amiguito del alma le iba a preguntar si es acuerdan pero estoy convencido que sí

Voz 20 42:08 presidente se Navidad amiguito del alma ayer que esto si queriendo mucho que también ya tenía que haber llamado para contarte todo cómo fue para decirte que es un amigo humanas maravilloso Romero que lo otro eh vale me alegro pero me a nivel fueron Pontes habló entonces todavía no sé no sé pero sobre todo para decirte que bueno que contarán siquiera un buen durante muchos años con mi lealtad vale perdona durante muchos años mi hijo de puta durante toda tu visa por eso espero que sean muchos ya pero bueno no tiene decir durante muchos porque eso tiene un límite y nada caducidad no no no no se iba a llevar razón siempre en ese en ese ves esa es la ventaja de estar todos los días del debate micro es el caos tu caudal de palabra tu facilidad de palabra

Voz 1667 42:57 lealtad para toda la vida eh decías sea Camps yo la pondría la pondrían bucle esta esta declaración esa es la célebre conversación pues ante el juez Camps negó que existiera tal amistad

Voz 21 43:07 las imágenes de televisión repetidas una y otra vez los periódicos una y otra vez la radio sonido otra vez aquella conversación dicho aún hay otra vez daba la sensación de que el único amigo que tenía en la vida partidarios era que a veces no es ni ha sido nunca un amigo mio mi compartíamos nada ni gustos ni intereses ni ilusiones y expectativas de ningún tipo de eso no tenemos no se fotos paseando por el campo

Voz 1667 43:33 eso Tom no está mal eso de aparte de Dios si aparte de no y además tú eres amigo día

Voz 0194 43:39 alguien si vas pase a pasear con él por la playa sino no

Voz 1667 43:42 te bañan exacto la amistad fuese un Camps un invento de la serie El País a los que acusa de perseguir a su mujer que trabajaba en una farmacia celebra que haya tenido fe para superar todas esas pruebas dice

Voz 21 43:52 el Grupo PRISA también la SER El País hicieron fotografías de la farmacia persiguieron a mi mujer es acaban constantemente pues es de la farmacia mi mujer fin tuvo una persecución de estas terribles que desgraciadamente en el Estado de Derecho nadie me defendió pero la fortaleza de entereza de personas creyentes creo que al final nos permiten mantener la presión mediática y social a la que a veces no somos sometidos

Voz 1667 44:14 eso es lo que contó Camps pero ante el mismo juez declaró también el bigotes que tienen una versión pues distinta porque explica que tenía una relación magnífica con el ex presidente

Voz 22 44:22 eran magnífica de hecho tenemos Cuartero esa en la que mucha gente no sé si era amigo de Cannes para el pase a cuánto está llamada de amiguito del alma es me pido lealtad no va yo no lo pido lealtad al corte era de mi casa a Begino pidió de alta Fabra amigo

Voz 1667 44:41 es más no es que fuera sólo amigo de Camps

Voz 22 44:43 pero lo que está aquí a la fase para hablar con mi amiga sobrepeso mira mira a la mujer del presidente de la llena de visados amistad o duelo en más una ocasión en muchísimas ocasiones lo hizo dijo decirle a pase otra Javier

Voz 2 44:58 qué necesita hablar con él porque tenemos un problema

Voz 22 45:02 y entonces eso eso es lo que y solamente el mi lado ocasión pero este es mi relación con los padres yo tengo o un estrella ocho hermanas fue ella tiene una relación muy estrecha con toda la familia quería ir a la tele

Voz 0194 45:16 Julia sobre las listas y los fichajes pero me para un momentito aquí porque no no lo resisto tu si no eres muy amigo de alguien Nolis esas todo agosto de quiere un huevo

Voz 0436 45:24 las explicaciones que da Khan el lo actriz Bush a un poco a las fiestas navideñas hizo en Nochebuena hay esos excesos la exaltación de la amistad ya pero pero vamos a ver que tú llamas en Nochebuena alguien que nuestro amigo o alguien que no es de la familia es decir es que la explicación de yo creo que empeora la justificación de que le llame porque era Nochebuena hombre si ya más alguien Nochebuena para felicitar las fiestas es porque es alguien muy cercana si no es muy cercano metanol

Voz 23 45:50 es muy cercano le llamas para hacerte feliz Navidad que te vaya muy bien con la familia adiós hasta hasta el año que viene

Voz 0436 45:56 yo creo que la conversación donde es que no no merece óseas lo dice todo la conversación

Voz 1170 46:01 yo creo que un procesado ante un juez pues dice lo que puede o lo que es el ocurren yo ese momento lo del amiguito de te quiero un huevo es que es una expresión que sí

Voz 23 46:11 a quién le perseguirá toda la vida ya que te dice que la culpa es de del país y de la SER María del Grupo Prisa que las hemos puesto en bucle pero es que yo la pondría más

Voz 0194 46:19 lo que todavía me apetece muchísimo me parece que es el personaje que tiene lo que tiene el bigotes es lo que sí parece yo creo que lo mejor que podemos hacer es

Voz 1452 46:29 el recordarlo porque no es olvidarlo pero situarlos donde donde creo que se merece

Voz 0194 46:34 sí

Voz 1452 46:35 bueno pues yo creo que todo o no a mi me parece lamentable me parece absolutamente horrible que dos personas más sean amigas suelen se hablen de esa manera es una cosa tan tan fea si son enemigos que se dice porque no bueno remata tan directamente no es es tremendo no y luego de verdad impertinente extravagante lamentable yo qué sé esa manera de meter a Dios en este asunto

Voz 0436 47:07 no es una querencia María Esperanza Oriol Junquera Dios esto es una cuestión más de hombres de Dios no es de justicia divina no es de justicia no

Voz 1452 47:18 es más terrenal esto es que yo creo que es que no entiendo eso porque porque lo por qué utilizar esa figura es que yo no no no acabo de llegar no no sí

Voz 0194 47:27 ahora ahora la vuelta os pregunto por las listas Hora veinticinco

