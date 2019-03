Voz 1452 00:00 que vayan a a muchos sitios no parece que tienen detrás un equipo de expertos que en fin que traza diseña la lo los caminos que hay que que ir transitando para para tener más o menos audiencia pero en este momento a mi me parece que están muy descolocados que sea comprometido demasiado Rivera con la derecha y la ultraderecha porque realmente la foto de Colón está ahí por más que bueno se quisiera poner un poquito más allá pero no estaba más allá estaba justamente ahí donde se estaba haciendo la foto hay foto y con los que en fin eran eran eran de la foto hilo de Valls a mi me parece que justamente se ha arrepentido de haber estado en Colón sabe que eso a él desde luego en él no venía con en fin con un halo de un señor de derechas radicales ni ni ni de ultraderecha por supuesto no fue a Colón Israel envió en Colón y posiblemente estos estas cosas que es fichajes y tal puedan estar inspirados en en su miedo a haber perdido brillo no

Voz 0194 01:10 la venta es el a la ventaja de riberas que puedo decir una cosa y al cabo de dos días hacer la contraria es decirlo del cordón sanitario lo pasa que esta vez ha sido además como decía esto Cristina salió inmediatamente es decir no no no hubo no hubo nada que provocara Raquel

Voz 0436 01:26 España quizá no sé es que no estaba del todo es que todavía queda para que arranque la campa

Voz 1170 01:30 ha hecho que esa precipitación de sentirse permanentemente descolocado si cuando él ve hueco cuando veía a flojear al Partido Popular decía este es mi hueco me voy a ser el nuevo Partido Popular cuando ve a a Sánchez dice este es mi hueco me voy al centro izquierda el problema es que que que eso al final te dejas con un discurso complejo en todo caso es casi seguro que las elecciones ciudadanos dobles su representación quiero decir que estamos lo que indica un poco la crisis del de los demás partidos porque si un partido con con dificultades de de de posicionamiento pues va a sacar va a doblar sus resultados lo que indica es que todavía hay un electorado que no sabe muy bien qué va Teri yo creo que el nivel de de volatilidad y de decisión del voto el la la última semana yo creo que es la voz en la media hora Valeria lectora va a ser pero había otras el en las elecciones digamos más tradicionales más de hace tiempo la gente sale a su casa con la papeleta era difícil que en el camino te perdiera la cambiadas ahora no sales con la papeleta Easy

Voz 1 02:40 eh

Voz 0194 02:40 eh pide camino vas pensando qué papeleta vacía

Voz 1170 02:43 por lo que has pensado cuando llegas a la caverna dice el mira ahí esto es tan chulo entonces estamos según Marco que eso los entre los partidos por eso yo creo que también sus reacciones son muy raras sobre actúan es extraordinariamente están siempre con declaraciones pues muy raras muy poco con los discursos son extraordinariamente contradictorios con lo que uno ha dicho cinco minutos antes yo creo que esto es fruto de eso de la volatilidad del electorado

Voz 0436 03:09 pero bueno también una situación de nerviosismo porque es cierto que Ciudadanos de repente hombre tenía tenían un contrincante al que le iba quitando base electoral fundamentalmente que era el PP o a lo mejor algún voto también rebotado del PSOE que bueno que consideraba ciudadanos centro izquierda pero hará la sabido un competidor muy serio que es vox entonces es parte de ese voto cabreado muy centrado en el tema de la unidad de España que es un mecanismo que que ha utilizado muy bien Ciudadanos se está yendo ahora Santiago Abascal

Voz 0194 03:39 bueno como saben esta semana que acaba ha sido clave en el juicio del es esta semana ha empezado la fase testifical por el Supremo han pasado nombres como el de Mariano Rajoy ya saben también que Severino Donate estuvo allí dentro de la sala para cerrar esta semana ha hecho este relato de la declaración de Rajoy así lo vio así lo vivió Severino Donate vamos a reanudar

Voz 1900 04:01 la fase del examen de los testigos llame por favor al señor Rajoy don Mariano Rajoy el testigo está desorientado pase por aquí por favor camine y seguro el braceo desgarbado desea sintiéndose observado por tres mujeres y nueve hombres

Voz 0015 04:16 a ver eh tengo que preguntarle por su nombre por sus a pedir yo apellidos la edad el Estado

Voz 1900 04:23 los Latin es las balanzas y las selvas oye eso migran por las paredes gestor de la propiedad sobre los nubarrones

Voz 2 04:30 en el techo un hombre agua un bebé con las manos unas

Voz 1900 04:33 asesino blande un cuchillo ensangrentado una de contra hecha hace eche a las carnes desnudas de una mujer atormentada el público sea usted y yo nos sentamos al fondo en bancos corridos de maderas viejas y que fosas tapizados con telas Burdeos rematadas con la Tones dorados con forma de bellota estamos dos escalones por debajo de los imputados y testigos tres escalones por debajo de los magistrados fiscales y abogados presidente sólo vemos la parte alta de las espaldas y dos cogote es de ocho imputados bueno está ir más allá la calva de la Euroliga del testigo su cuello encogido frente a la mesa de los magistrados

Voz 0015 05:14 qué le voy a preguntar en relación con hechos anteriores al referéndum ilegal de uno

Voz 1900 05:19 Xavier Ortega Smith abogado de Vox aprieta los labios e impone sus cejas intensidad dramática tiene inclinación a repetirse con la mano en la que lleva una pulsera con los colores de la bandera de España cuando pasa turno su compañero Pedro Fernández y el juntan frente si se tapan los labios sí hombre van juntos y siempre solos a quién se le puede ocurrir el dedo índice de la mano derecha del testigo da golpes al aire esto no tiene ningún sentido reconocemos las inflexiones a mí me llamó mucha gente algunos los VIP los titubeos habrá que las maneras de esquivar nombre la opinión de esa persona usted hecho referencia en la oratoria usted que lo dicho lo he dicho

Voz 1452 06:03 otro imputados han solicitado y recibido permiso para sentarse de

Voz 1900 06:07 tras de las Defensa Carme Forcadell toma notas en cuadernos susurran preguntas a los abogados osado usted Raül Romeva yo Heras se sientan al fondo donde la pared ese curva y también escriben el ex vicepresidente de la Generalitat ha improvisado una mesa de oficina sobre el sillón libre que haya su derecho Josep Rull es el más inquieto pues Cuixart pero el más sonriente en los primeros recesos de la mañana las familias y amigos se acercan a besar y abrazar a los presos el juez Marchena se pasa los interrogatorios del día interrumpiendo mítines ir reconduciendo testigos fiscales y abogados

Voz 0015 06:52 el señor Pons les contamos con muchísima atención vamos a intentar que las cuentas no tenga una introducción

Voz 1900 06:58 a usted y a mí el juez Marchena Nos queda de frente hablar preguntar pero pero observamos cómo sube y baja la mano izquierda por la barba estamos perdiendo el tiempo carga la sien derecha en los dedos de la otra cuando calla haciendo su sugerencia

Voz 0015 07:16 pasa que esta sentencia está netamente simplemente para subraya eh yo creo que es una sugerencia para que usted entienda pero no es una sugerencia venga entendido sin costes que manda aquí faltaría más lenta por favor no

Voz 1900 07:34 en la sala hace frío frío de convento hay lámparas coronadas aprendidas de abalorios irreverente de Iglesias y ahora a doña Marta conforme pasan los testigos las hora en la concentración tiende a languidecer llave per Doña Nuria lo siento del públicos al entonces de misas la vista se llena de manchas grises las caras se vuelven amarillas los abogados se pasan cajitas de pastillas arrastra al fiscal Zaragoza se agotan las ganas de mirar por encima de las gafas los Tornasol es rubíes de las paredes dejan de parecer tan bonitos pero nos hemos adelantado eso ocurrirá algunas horas después de que despidamos al texto Severino Donate que estuvo en la sala del Supremo el día que le tocó testificar

Voz 0194 08:38 a Mariano Rajoy la vicepresidenta del Gobierno Mariano Rajoy que no recordaba si había hablado con Íñigo Urkullu sí lo había hecho por teléfono siempre había visto ni él ni Soraya Sáenz de Santamaría sabían nada ni tuvieron nada que ver tampoco con las cargas policiales que hubo el día uno de octubre ante los colegios que se dedicaron a agotar donde estaban las urnas vi a la mañana siguiente declaró Zoido que tampoco que tampoco dio ninguna orden era ministro del Interior tampoco dio ninguna orden no sabe de dónde salió la decisión bueno sí del operativo la decisión de actuar como actuó la policía esa mañana del uno de octubre pero lo que llamó la atención fue la la la vaguedad con la que respondió Mariano Rajoy cuando le preguntaban por algún tipo de intermediación de diálogo de negociación con el Gobierno de la Generalitat con Carles Puigdemont para no tener que llegar donde finalmente se llegó y hay evidentemente salió el nombre de Iñigo Urkullu y Rajoy insistía en que no sabía si le había visto sí sabían llamado claro a la mañana siguiente declaró Urkullu dejó bien claro con fechas con momentos con llamadas que sí había habido esas conversaciones esas interlocución es bueno pues después de su declaración de ir en el Supremo el lehendakari Urkullu confía en que a partir de ahora la situación se normalice

Voz 0015 09:48 nada que decir que no dijera ya creo que sería un error las declaraciones siete

Voz 3 09:59 ya pero que las declaraciones sirvieran para analizar las

Voz 0015 10:03 también nuestro eh seamos conscientes de que estamos ante un problema político

Voz 0194 10:11 bordo nosotros todos estos días Juan Carlos de la fase testifical con los testigos escuchando Urkullu ayer viendo escuchado también antes de ayer a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría también escuchando a oído ayer pero echando tuve la sensación que era el único que que hacía de testigo que hacía bien su papel ahí sentado bueno

Voz 1170 10:28 sí el hombre vamos a ver si

Voz 1 10:32 el papel de del del presidente Rajoy

Voz 1170 10:34 es complicado yo creo que todavía él tiene la idea de que aunque esté bajo juramento de decir la verdad es el presente Gobierno IU presenta el Gobierno seguramente no puede decir no digo que mienta pero no puedo decir absolutamente toda la verdad es el presidente del Gobierno yo creo que si perdemos de vista eso estaremos perdiendo algo que es intrínseco a la condición que comprometían

Voz 0194 10:57 comprometía a decir que se había reunido con Iñigo Urkullu

Voz 1170 11:00 lo que no se comprometiera a lo mejor sino tienes el dato exacto no tienes la la estas e ir conociendo además a Rajoy yo creo que es mejor dejarlo una cierta nebulosa algo que con la personalidad de de Urkullu les va a cambiar el dijo que sabían Reunidos había llamado por teléfono y tal pero también Urkullu dejó absolutamente claro que no había una mediación y que por eso me sorprende volviendo un poco a lo a lo de antes esta campaña extrañísimo que ha suscitado Ciudadanos diciendo que si el PP es también mediador Urkullu dejó meridianamente claro que él hablaba con con Puigdemont intentaban facilitar pero que quién le había metido la intermediación era mucha más claro que Rajoy le escuchó pero no asumió la condición no asumió la condición de de mediación y de interlocución más allá de la lógica entre alguien que puede cumplir un cierto papel en un momento de de extremada gravedad no yo lo que vengo todas estas estos días de de juicios que todavía estamos en la parte digamos más de ropaje Si para los medios es muy interesante es el desgaste de los testigos testigos políticos tal pero que en términos puramente jurídicos yo creo que es la parte más y más débil lo que va a ser verdaderamente importantes son las declaraciones de policías guardias civiles que puedan justificar o no el el la la existencia de un del delito de rebelión imágenes pruebas tangibles el resto me parece que eso las parafernalia es típicas de de un de un juicio de esta parte de tanto yo le daría bueno no una cierta igual que las declaraciones de los procesados me parece que bueno alguien que está procesado dice lo que sea y quieres dar tu mitin sí pero antes tiene que decir la verdad sí pero decir la verdad es una cosa no mentir es otra

Voz 1452 12:56 ya bueno pero eso es un poco relajante

Voz 1170 13:00 yo no he dicho que estaba relajará algo así que te llega horas después esos que tiene

Voz 1452 13:09 no bueno yo creo que si alguien tiene una obligación absolutamente estricta de no decir mentiras es decir de decir la verdad es el presidente del Gobierno eso sin duda hay bueno pues titubeos Si su manera de reaccionar pues fueron las

Voz 4 13:24 alguien que no quiere decir no quiere decir lo que

Voz 1452 13:28 lo que tiene que lo que tendría que haber dicho y por cierto cuando hizo alusión a uno de los testigos anteriores que habían dicho lo mismo que él estaba diciendo caros se preguntó pero como oiga usted ha hablado con alguno de los testigos está referida a lo que había

Voz 0194 13:44 ha dicho la vicepresidenta por la habían claro claro

Voz 1452 13:47 no hay ya otra vez volvió a ponerse nervioso en fin yo creo de todas maneras que efectivamente estar sentado ahí no debe ser nada nada grato ni nada fácil no pero en todo caso insisto la verdad en el presidente del Gobierno el primero que tiene que decir la verdad pero no sé qué es lo que estaba ocultando sí era lo de Urkullu pues bueno pues pues era torpe porque al día siguiente iba a estar allí Urkullu no fuera hablara con quién hablara ante eso después Urkullu ha hecho de mediador eso es indudable bueno si hubiera salido eso hubiera sido fantástico porque no estaríamos en la situación que estamos ni ni ni en el juicio que que estamos no porque era cosa era vira puse Mon disuelve convoca elecciones ir a partir de ese momento ya bueno el carril Amos la política la acción política para que nos lleve pues hasta donde sea posible llegar no en principio él estaba de acuerdo Rusia estaba de acuerdo sí pero Rajoy

Voz 1170 14:50 dijo que para él era reticente y según la declaración de Urkullu él era reticente al ciento cincuenta y cinco pero lo hubiera aplicado a lo mejor con la de con la programación de las selecciones os y las y la declaración de elecciones pero tanto en todo

Voz 1452 15:06 boca eso él por ahora

Voz 1170 15:08 no tenían la menor idea de lo que iba a hacer Rajoy bien P

Voz 1452 15:11 lo que en todo no pero eso no importa hacía de mediador estaba mediando con una parte vale pues con una parte estaba mediando estaba intentando que aquello fuera Cristina casarnos la verdad que volver

Voz 0436 15:22 a ver estos días el la testifical sacó la conclusión de que aquí ha habido una consulta que nadie convocó una declaración unilateral de independencia que nadie

Voz 0194 15:30 proclama

Voz 0436 15:31 nadie habla con nadie y además seguir un operativo policial el uno de octubre que nadie más nadie mando ni nada

Voz 5 15:37 no porque la declaración de Zoido casi

Voz 0436 15:40 al hilo de Urkullu sentir Se es este mucho en el mediador no es que también el PP utilizó mediadores es que no creo que tenga nada que ver vamos que Urkullu estuvo en aquel momento hablando con Puigdemont Money yo creo que deja claro a mí me llama Puigdemont yo le cuento al Gobierno pero no me hacen ninguna oferta llega en un momento en que dice Urkullu a mí Rajoy no me hace ninguna oferta ninguna propuesta cambia de nada hombre un mediador mediadores que va llevando mes

Voz 5 16:03 pero sí me algo pero vamos a ver al Gobierno de nulidad termina termina destila que nos queda menos

Voz 0194 16:08 minuto y luego hay otra cosa que yo creo que es muy

Voz 0436 16:10 nativa que también sabíamos de esos días y que Urkullu estaba hablando con Puigdemont ya lo sabíamos de aquellos días pero que deja esa parte heroica de Puigdemont no en la de que al final oye pues no no voy a seguir adelante no convocó elecciones Urkullu pues admite que no que pues de edición unos que se están revelando me están insultando a la puerta la Generalitat yo tengo convocó a declarar la independencia y luego en el maletero de un coche esto fue exactamente lo que hizo pues

Voz 0194 16:34 a la derecha declaraciones ayer decíamos

Voz 6 16:37 a mí lo que más me entristeció es que de la de cuyo se desprendía que ni uno quería proclamar la independencia en el otro quería aplicar del ciento cincuenta y cinco y al final estamos en el sí

Voz 1170 16:45 yo me decía que impulsa bélico

Voz 0194 16:48 siento el ciento cincuenta y cinco voy a saludar a esta hora de la noche Manuel Rico director de Info Libre muy buenas noches

Voz 7 16:53 hola buenas noches y la verdad es que es muy bien encantada de hablar contigo de saludarte igualmente que va Info Libre

Voz 8 17:00 añaden llevamos titulares el séptimo cambio en el tribunal de la caja B del PP deja como nueva ponente a una jueza conservadora es que bueno yo creo que con con decirlo del séptimo que a mí me tribunal ella queda todo lo dicho no las intenciones por el típicas entre otras cosas a las que está estos son aquellos el tribunal entre otras recusó por cercanía al toque a Juan Pablo González y luego otros magistrados bueno pues ahora que hay una un nuevo cambio un nuevo cambio de ponente y en fin que es es que es que que la politización de la Justicia en algunos casos se difícil qué tanto

Voz 0194 17:41 que algo en otra cosa

Voz 8 17:43 Nuestra principal bueno y luego llevamos y bueno las noticias Félix tendría cosas que explosionó el Gobierno un decreto que da mayor estabilidad a los inquilinos aunque es difícil que la hojas de los precios y también el tema de la de los permisos de paternidad igual a los cómo te va quería etc etc aunque la para veintiuno pero que bueno que son otra decreto que bueno

Voz 7 18:08 creo que va en la línea correcta pues hay muchísimas gracias

Voz 0194 18:14 hasta luego arregla muy buenas noches como siempre Éstas son las apuestas de Info Libre para para todos los lectores nos queda Pablo el cuaderno de frases otro éramos unos cuantos vamos a empezar con las frases

Voz 1667 18:24 de Juan Why do que sigue su viaje por América Latina ayer lo recibió sonar hoy este viernes ha viajado a Paraguay y Argentina para verse con sus respectivos presidentes el autoproclamado presidente de Venezuela anunciado más movilizaciones en las calles de su país pese a las amenazas de muerte que denuncia haber recibido Estados Unidos mientras preparan más restricciones de visados para docenas de aliados de Nicolás Maduro por cierto al vicepresidente norteamericano Mike Pence asegura que acabarán el muro con México antes de que acabe el mandato de Donald Trump

Voz 5 18:56 ya hemos empezado a construir el muro

Voz 9 19:05 hombre yo salgo en la promesa

Voz 5 19:08 antes de que acabe nuestro mandato lo terminaremos entero

Voz 1667 19:13 el otro foco de atención en el mundo está en Pakistán que han liberado al piloto indio capturado en territorio paquistaní tras el combate aéreo del pasado miércoles lo ha entregado a la India a través de uno de los puestos fronterizos entre los dos países en lo que han llamado Un gesto de paz para rebajar la tensión entre estas dos potencias nucleares frases también del presidente de Telefónica que ha estado aquí en La Ser en Hoy por hoy José María Álvarez Pallete advertía de la necesidad no sólo de informáticos y matemáticos sino de que se apliquen las ciencias sociales en la gestión del big data de la importancia de esos datos hablaba Pallete

Voz 10 19:48 los datos son tan intrínsecos a la persona como su dignidad como su derecho al trabajo

Voz 1667 19:52 eh

Voz 10 19:53 por lo tanto es una de las facetas de esta nueva revolución tecnológica está surgiendo desde nuestro punto de vista uno factor de producción que son los datos están mío con mi derecho a tener capital de trabajo

Voz 1667 20:03 defiende también Pallete que los partidos políticos tendrán que aclarar pronto cuando utilizan bots para interactuar e influir en la sociedad

Voz 10 20:12 yo tengo el derecho a saber si estoy hablando con una persona con un voto tengo derecho a saber como en la televisión en la radio normal si es un espacio publicitario o no porque está intentando afectar a mi conducta cuando sí creo que en un momento dado la transparencia exigirá que sepamos que voz están utilizando en todos los ámbitos incluido la bola

Voz 5 20:28 el día no sólo tiene frase están

Voz 1667 20:30 tiene una imagen y un sonido

Voz 11 20:34 es que ha sorprendido en la imagen es brutal una de las imágenes del viernes desde luego es el vuelo de un hidroavión que ha bajado muy cerca de los edificios colindantes

Voz 1667 20:45 hasta la misma playa de la Concha para participar en la extinción de un incendio en Lesaka Navarra el aparato ha descendido hasta el mar en medio de la bahía después de las seis de la tarde cuando había haya todavía hay algunos bañistas que han visto el avión pues mucho más cerca de lo que de lo que

Voz 0194 21:01 no son los agentes de las terrazas de las casas que ha pasado tocando los edificios

Voz 5 21:05 lo pueden ver en Cadena Ser punto com El

Voz 1667 21:08 hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid ha desarrollado medicamento que consiste en una terapia celular personalizada que va a mejorar la vida de los pacientes con lesiones medulares incompletas Andrés Herrera es uno de esos pacientes ya estado esta tarde en La Ventana

Voz 5 21:22 yo confío en que volverá a montar en moto el doctor Vaquero no les gusta que que el sabes

Voz 12 21:27 eso doctor que que puede llegar a montar en moto bueno él se ha construido una moto hace pocos si está circulando con ella yo lo he visto sea que poder hacer cargo que puede menos me da miedo es que es estropee un poco más cuando sacáis otra vez

Voz 1667 21:42 también de los estudiantes que han participado esta mañana en la protesta a las puertas del Congreso de los Diputados contra el cambio climático ellos siguen la estela de la joven sueca Greta Sandberg

Voz 13 21:53 queremos que los políticos escuchen a los científicos y hagan algo respecto al cambio climático lo que estamos proponiendo es que hemos once años para verla

Voz 1452 22:01 cuenta a el cambio climático

Voz 13 22:03 va a llegar el punto de no retorno de dos opciones ya están encima de la mesa los científicos dieron hace muchísimo tiempo entonces dar voz a a todo eso para que se aplique de una vez

y es que hoy tienen más razones que nunca estos días están teniendo más razones que nunca para pedirlo porque once ciudades de nuestro país siguen superando los límites legales de contaminación son las que están en la Franja mediterránea en España han llegado a ser más de veinte las ciudades que han estado en esta situación en los últimos días el fin de semana va a seguir el calor las temperaturas estarán muy por encima de lo habitual para estos de esta altura del año aunque a partir del lunes según la Aemet el dominio del anticiclón dará paso a un ambiente inestable it de normalización de las temperaturas

Voz 5 22:46 venga vas tú recomendación tuya creo que esta mañana ha dado cuando me he levantado y he dicho chicos que esto da buen rollo hubiese mandado esta canción a todos y estaba muy enredado yo cuatro días porque Sastre la había dejado escrita aquí en esta canción que se llama Juan hombre no te pone

Voz 14 23:29 pues ya está

Voz 5 23:44 lo habéis de la gestora que ante la depresión del viernes manda canciones para alegrarnos el día que yo te pido una para el lunes venga Jordi venga pues el lunes el lunes Ramón

Voz 15 23:55 da el dietario

Voz 1150 24:01 qué salarial entre hombres y mujeres es una de las injusticias más flagrantes y al mismo tiempo más fáciles de reparar si se legisla adecuadamente lo que implica imponer por ley el principio igual trabajo igual salario el Gobierno en su último Consejo de Ministros antes la convocatoria electoral ha puesto en marcha los procedimientos para afrontar esta discriminación la pena es que lo haga cuando ya está en la puerta de salida hay sin tiempo para implementar los realmente si el PSOE no renueva será la derecha capaz de echar la iniciativa para atrás decreto de viviendas y alquileres permiso

Voz 1452 24:32 de paternidad febrero en el último minuto

Voz 1150 24:35 en un muestrario para que el electorado series perece Si tú no vas todos estos avances pueden quedar en aguas de borrajas dicen personas que frecuentaban que Rajoy tenía obsesión en evitar que las portadas en la prensa internacional abrieran con policías retirando urnas y cargando contra las personas y el famoso uno de octubre bajo su mandato esto ocurrió ahora hemos quedado estupefactos al oir que tanto el presidente como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como el mismísimo mixto el interior declaraban bajo juramento que nada tenían que ver con el dispositivo policial de aquel día quién mandaba entonces en España en una jornada que se dijo que era el momento más delicado desde la Transición la policía iba por libre de Bárcenas al uno de octubre eludir responsabilidades parece ser la esencia del Rajoy ismos por eso Cayo es difícil ser indiferente ante una personalidad adusta peleona como Javier Arzallus granítico en lo ideológico nacionalista del viejo estilo corrió solo político hay algo que no se le puede negar el armó al Partido Nacionalista Vasco para el nuevo régimen dos tangos de dos instrumentos para que fuera la pieza articular de la sociedad y las instituciones vascas y mantuvo siempre hoy PP a raya y lo hizo con una doble legitimidad la del partido que representaba el liderazgo electoral que el nombraba hay sustituía a conveniencia hasta que cambiaron los tiempos y el viejo PNV y la decadencia de ETA fue tanto pasó al nuevo estilo pragmático discreto y poco amigo de las soflamas ideológicas que tuvo en Josu Jon Imaz y ahora en Íñigo Urkullu a su

Voz 0015 26:04 es más que los representantes

terminamos por Hoy por esta semana Cristina de la Hoz Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez

