Hora 25 (04/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cómo van a promover políticas efectivas por la igualdad si a estas alturas ni siquiera tienen claro qué significa el feminismo un año después de aquel ocho de marzo histórico algunos de los partidos que aspira

Voz 0259 00:10 era una gobernar intentan adaptar ese movimiento

Voz 0194 00:13 a sus prejuicios son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:20 sí

Voz 5 00:27 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:39 hola buenas tardes el ocho de marzo va a estar muy presente la información de esta semana hay también en Hora Veinticinco pero la tarde no ha dejado dos novedades relevantes en primer lugar la confirmación del adelanto electoral en la Comunidad Valenciana

Voz 6 00:50 al serle selecciones autonómicas treinta adelantar las elecciones autonómicas rompe con la inercia de una posición que hasta ahora no nos ha ayudado a partir de ahora votaremos como actores de primera fila de la política española en igualdad de condiciones con las comunidades que ya ejercen ese derecho que han sido llamadas nacionalidades históricas

Voz 0194 01:09 los valencianos votarán también en clave autonómica el próximo veintiocho de abril esta noche a partir de las diez vamos a conversar con la vicepresidenta de la Generalitat valenciana con Mónica Oltra los cinco consejeros de Compromís han votado en contra del adelanto electoral porque no ven razones políticas para hacerlo in novedad de la tarde también el regreso a Venezuela de Juanjo Aído

Voz 7 01:29 bueno mi enfrentan esto nunca no he tenido delante del régimen de entender la dictadura he tienen

Voz 0194 01:40 el Gobierno de Nicolás Maduro no le ha impedido el regreso al país Baidu ha acudido desde el aeropuerto a una de las manifestaciones multitudinarias convocadas hoy en Venezuela y en Hora Veinticinco Le resumir hemos el relato que ha hecho hoy ante los jueces del Supremo el ex secretario de Estado de Seguridad

Voz 8 01:56 se produjeron choques y enfrentamientos violentos se produjeron eh en un número limitado de colegio pero se produce

Voz 0194 02:04 José Antonio Nieto era el número dos del ministro Pedro Blanco

Voz 1715 02:06 entre otras cosas ha acusado a los Mossos de haber facilitado que se celebrará el referéndum del uno de octubre porque se mostraron pasivos porque no intervinieron volveremos de feminismo si del feminismo liberal que de fin de ciudadanos que Arrimadas ha reivindicado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0793 02:19 feminismo es muy plural lo que sí que ha habido en y partidos que han querido patrimonializar el feminismo y han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya a las feministas y tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una critica una persona conocida en Internet me decía que que yo yo no puedo hablar de feminismo yendo con unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es a decir cómo tengo que vestir como tengo que hablar

Voz 1715 02:44 el debate público sobre el feminismo centra una parte de la discusión política en esta precampaña en la que el Partido Popular insiste en cargar contra el Gobierno por utilizar su posición las instituciones para hacer campañas lo que va a denunciar ante la Junta Electoral el PP

Voz 1947 02:57 bueno por ahora lo que vamos a hacer es recurrir la Junta Electoral Central porque lo que no puede ser es que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles el bolsillo para hacer campaña electoral hemos visto una instrumentalización institucional burda soez esta legendaria

Voz 0194 03:17 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:20 tardes tenemos relevos en los banquillos en Primera y en Segunda División en el Celta de Vigo Fran Escribá sustituye al portugués Cardoso y en Segunda División Pepe Mel es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas sustituyendo a Paco Herrera hoy se completa la jornada tanto en Primera como en Segunda A en primera a las nueve juegan Leganés y Levante en Segunda División se juega el Deportivo de la Coruña Alcorcón y recordemos que mañana vuelve la Champions la vuelta de los octavos de final el Real Madrid recibirá al Ajax en el estadio Santiago Bernabéu con ventaja de uno dos en la ida para los blancos

Voz 0978 03:50 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes la situación meteorológica tan adversa que se está viviendo en el Cantábrico en las últimas jornadas no acaba de mejorar del todo las próximas veinticuatro horas sigue el viento va a perder intensidad pero sólo transitoriamente mañana seguirá reforzando este viento del sur mañana por la noche de nuevo se puede aproximar a los cien kilómetros por hora y la lluvia es lo que mejor iría para esta situación no la esperamos que caiga de manera generosa hasta el miércoles en el conjunto del país esta noche va a ser un poco más de frío que el anterior tampoco tendremos que abrigarnos demasiado mañana a primeras horas después las máximas van a bajar en el sur y el Mediterráneo aun así en muchos puntos del país máximas de quince a veinte grados y las nubes mañana alternarán con restos de sol a medida que avance la tarde la lluvia se extenderá por Extremadura Castilla y León más intensa y persistente también alcanzan a Galicia

Voz 1715 04:39 empieza Hora Veinticinco Pedro y antes de cerrar portada vamos a actualizar la información sobre los incendios en dos comunidades en Asturias y en Cantabria que vuelto a vivir un fin de semana muy complicado con decenas de fugados

Voz 0534 04:50 aquí en Asturias Se contabilizan hasta ahora cuarenta y cuatro incendios forestales de los cuales preocupan especialmente quince activos de gran intensidad son los que concentran la mayor parte de las labores de extinción en las que participan casi trescientos efectivos entre bomberos de Asturias la Unidad Militar de Emergencias y las brigadas de incendios forestales los juegos que más preocupan se encuentran en los concejos de salas Cangas de Onís Yllanes la previsión meteorológica no es halagüeña fuertes vientos y ausencia de lluvias al menos en dos días en cuanto a las causas del Gobierno regional da por supuesto que la mayoría de los incendios han sido intencionados y recuerdan que las quemas de cualquier tipo continúan estando prohibida

Voz 1915 05:23 aquí en Cantabria hay dieciséis incendios activos siete de ellos en avanzado estado de extinción los que más preocupan son el de Cossío y los de Bárcena Mayor todos en la parte occidental de la comunidad y en los núcleos poblados cercanos a ese fuego siguen minuto a minuto la evolución de de esos incendios de nuevo todos intencionados ciento veintiocho efectivos trabajan por tierra y aire desafortunadamente dicen la previsión se presenta complicada porque para mañana se activa el aviso amarillo por viento en todo el interior de la región

Voz 1715 05:52 la información de Alejandra Martínez desde Asturias y de Miren Azkue desde Cantabria ahora sí vamos con todo pero antes creo que Íñigo Sastre quiere contarnos algo hora Íñigo

Voz 10 06:31 hora veinticinco

Voz 11 06:36 en Bali el vulgo de los seguros de coche de este modo lo lo

Voz 2 06:42 el

Voz 11 06:44 aplique directamente supera por primera vez seis meses gratis

Voz 0259 07:20 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevó los faros bi xenón adaptativo llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento de Cuba ese tela en Limited Edition que va totalmente equipada hombre también llevó

Voz 5 07:55 en esos casos pues

Voz 1947 07:59 la verdad tampoco recuerdo ahora en ningún caso ningún precedente de

Voz 1715 08:03 el bueno lunes la semana empieza pendiente de lo que estamos escuchando el sonido de la sala de juicios del Tribunal Supremo así que lo primero va a ser saludar ayer Alberto Pozas Alberto muy buenas tardes pero buenas tardes empecemos por lo que está ocurriendo ahora es la sucesión de dos testimonios importantes relevantes por cuanto desde el punto de vista técnico ahondan en el papel que tuvo que jugó el Parlamento catalán durante aquellas semanas como presidenta del Parlamento Carme Forcadell creo que interviene ahora está siendo interrogado el secretario general del PSOE se da la misma secretaria general del Parlament que ha pedido su imagen no se vea por televisión un poco antes lo hecho el letrado mayor del Parlamento Cataluña los dos están incidiendo en el mismo argumento pero que es el argumento contrario tales Carme Forcadell explicando que la Mesa del Parlament de Cataluña sí que podía haberse negado a tramitar tendría que haberlo hecho en cuanto a varias iniciativas independentistas compló las leyes de desconexión son los últimos testimonios de esta tarde que el tribunal ha centrado en eso en la Mesa del Parlament en la posible desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional el primero de esta tarde ha sido de hecho Rousset Torrent el presidente de Cataluña que entonces era diputado por Esquerra Republicana después de asegurar que votó el uno de octubre y que volverá a votar de criticar que los acusados sigan en prisión provisional pues Torrens ha lanzado a apoyar la línea de defensa de Carme Forcadell su predecesora está acusado entre otras cosas de tramitar once iniciativas independentistas a pesarle las advertencias del Constitucional Ice Tour Rehn que no podía hacer otra cosa

Voz 1947 09:26 mire la presidenta porque ven no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios

Voz 1715 09:34 son palabras casi idénticas a las utilizadas hace unos días por Carme Forcadell y todo lo contrario de lo que han dicho otros testigos José María Espejo Saavedra David Pérez miembros entonces de la mesa por Ciudadanos y el PSC

Voz 8 09:45 efectivamente tenemos esa obligación de inadmitir cuando se contradiga el ordenamiento constitucional

Voz 13 09:50 Alberti expresamente dejé claro vi que aquello no se podían admitir Diaz

Voz 1715 09:55 decir porque todos y cada uno de nosotros habíamos

Voz 13 09:57 lo advertido por el Tribunal Constitucional

Voz 1715 10:00 esto sumamos las declaraciones que está haciendo ahora mismo el secretario general del Parlament que dice que la doctrina constitucional admitía como una excepción hacer esto mirando a veces el fondo de las resoluciones que es estaban votando que hizo lo más relevante del día ha sido el interrogatorio al ex secretario de Estado de Seguridad se llama José Antonio Nieto mucho más enterado de lo que ocurría sus días que quién era su jefe el entonces ministro de Interior José Ignacio Zoido ya lo escuchamos la semana pasada decir que prácticamente no tenía nada que ver con la organización del despliegue policial como en este juicio se debe sustanciar la acusación de rebelión era especialmente interesante conocer la versión de quién estuvo al frente del despliegue policial dicho fundamentalmente tres cosas que hubo violencia organizada eso es lo que cree él que la policía usó la fuerza de manera proporcional es la valoración que hace él y que los Mossos fueron un agente asegura decisivo para que se pudiera votar por su inacción Alves de hecho cada cosa varias veces Él estuvo en las reuniones con los altos mandos policiales y con Carles Puigdemont Joaquin Forn no estaban dispuestos a desconvocar el referéndum dice el resultado fue un dispositivo de los Mossos d'Esquadra con el que era imposible impedir un referéndum de esta envergadura

Voz 8 11:06 insuficiente claramente suficiente ineficaz diría que en algunos caso respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 1715 11:21 según Nieto eras objetivo desde el principio y permitir el referéndum aunque no ha sabido especificar y esto es importante quién dio la orden a los Mossos no sólo permitieron el referéndum pero según el ex secretario de Estado de Seguridad esto también facilitó unos brotes violentos organizados la policía ha dicho no puedo hacer otra cosa que intervenir

Voz 14 11:37 usted tan tratando de de convencernos de que la fuerza ejercida por personas que no son efectivos policiales está bien Illa que ejercieron los policía está mal

Voz 0919 11:46 eso no se lo puedo admitir es una testificales

Voz 1715 11:49 incial para las acusaciones para demostrar la rebelión Nieto ha dicho textualmente que tantos y uno de octubre como el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona hubo una violencia real no no violencia hipotética gracias Alberto nuevo hasta luego la tarde nos ha dejado otro adelanto electoral

Voz 15 12:03 expresó que convocar al pleno del Consell a una prerrogativa que me atribuir el Estatuto de Autonomía ir allí de verde

Voz 1715 12:12 que propondrá la disolución de Les Corts el presidente de la Comunidad Valenciana han decidido hacer coincidir las elecciones autonómicas con las elecciones generales y el último día para tomar una decisión

Voz 0919 12:22 que no gusta la oposición pero que sobre todo

Voz 1715 12:25 no gusta a quiénes han sido los socios del Gobierno del PSOE durante todo este tiempo en fin que los valencianos van a votar en una clave doble el próximo veintiocho de abril y hasta valencianos vamos informa Inma Pardo

Voz 0259 12:37 en una declaración institucional y a preguntas

Voz 0534 12:39 de los periodistas el president de la Generalitat Ximo Puig ha explicado que no es una decisión partidista sino basada sólo en los intereses de los valencianos una oportunidad dice Puig de reivindicar y fortalecer el espacio de la Comunitat en el debate político estatal en un momento en el que se votará si miramos adelante o hacia ese pasado del que hemos huido en referencia a la irrupción de partidos de extrema derecha

Voz 15 13:00 Bolivia ser una nacionalidad histórica

Voz 0534 13:06 el uso queríamos ser una nacionalidad histórica y lo somos nos propusimos un proyecto de reparación reconstrucción ir renacimiento de la Comunitat

Voz 0919 13:14 la valenciana sobre el rechazo de Compromís

Voz 0534 13:17 sus socios de gobierno en este anticipo de los comicios el presidente de la Generalitat ha explicado que respeta todas las opiniones y que su Gobierno es y ha sido una historia de éxito pero minutos después comparecía la presidenta del Consell Mònica Oltra argumentando el voto en contra de los cinco consellers del Consell por parte de Compromís en el que no serán las razones políticas para adelantar al veintiocho de abril estas elecciones autonómicas además Oltra ha revelado en rueda de prensa que ha advertido a Puig de las dudas jurídicas que conlleva esta medida

Voz 1715 13:44 bueno con Mónica Oltra vamos a hablar esta noche en Hora veinticinco a partir de las diez el presidente Sánchez ha firmado hoy el decreto de disolución de las Cortes es un paso indispensable para convocar las elecciones el veintiocho de abril entre los mensajes en clave electoral de este lunes las acusaciones del líder del PP al presidente del Gobierno por dice Pablo Casado usar de forma mafiosa las institución

Voz 1947 14:04 pues con esa guerra sucia declarada por parte de Moncloa además de un desprecio absoluto las instituciones lo que estamos viendo es que el Gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil porque sube el setenta por ciento de inversiones que le pide Torra porque le hace lo que quieren sus cumbres autónomas porque sólo beneficia aquí me da la gana a un gobierno con prácticas mafiosas que es buscarme cosas malas de la oposición ya que las cifras no acompañan mi balance de gestión es desastroso no tengo una sola propuesta de futuro

Voz 1715 14:35 la presidenta del Congreso ha llegó a decir hoy que el Gobierno va a concurrir dopado a las próximas elecciones al líder de Ciudadanos no les gusta la fórmula del decreto ley promete acabar con ella denuncia la hipocresía del PP que se queja ahora de algo que utilizó con frecuencia

Voz 0040 14:51 desde luego yo me opongo a esa manera de hacer decretos efectivamente se pueden recurrir o no pero hay que ser coherente no se puede gobernar por decretazo y quejarte cuando lo hace otro cuando hemos hecho lo mismo yo creo que Ciudadanos este caso lo llevamos en nuestro prueba electoral no queremos que existan los decretos ley los decretos ley no tienen sentido en pleno siglo XXI porque se hacen decretos pero la ley la valide la tiene que aprobar un Gobierno mucho menos decretos leyes

Voz 1715 15:14 que no se pueden para esta semana desemboca en el ocho de marzo sólo ya lo saben otra semana de movilización feminista un año después de aquella demostración de fuerza que hizo de España un país referente en el mundo la política al menos una parte de ella anda enredada en una discusión conceptual sobre qué es el feminismo sobre la manera en la que creen digo algunos partidos políticos que debe ejercerse feminismo

Voz 0259 15:37 María Inés Arrimadas la abanderada del feminismo liberal acusa a la izquierda de monopolizar un feminismo excluyente declaraciones de la dirigente de Ciudadanos en Hoy por hoy

Voz 0793 15:47 partidos que han querido patrimonializar el feminismo ya han dicho es aquí no te metas porque si tú dices esto ya en las feministas Si tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que yo yo no puedo hablar de feminismo oyendo por unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es decir como tengo que vestir como tengo que hablar

Voz 0259 16:08 aunque el casados de hoy ha moderado su discurso radicalizado de las últimas semanas el líder del PP presenta el feminismo como el enfrentamiento entre hombres y mujeres

Voz 1947 16:16 está muy bien que no que haremos todos feministas y está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización y mentir sin hacer demagogia porque tengo una hija eh parecería cínico por mi parte si yo hago un discurso de enfrentamiento de mi hija con mi hijo

Voz 0259 16:30 hombre yo con mi mujer esta tarde velada respuesta de la vicepresidenta Calvo en la entrega de premios a la igualdad que concede el Gobierno

Voz 0376 16:37 el feminismo no representa ninguna amenaza más que para los privilegio desde luego lo es rotundamente para los maltratadores pero para nadie más porque realmente la libertad de unas pocas no es feminismo feminismo es la igualdad de todas a diputados

Voz 0259 16:55 de podemos Noelia Vera concluye que ni PP ni ciudadanos entienden nada

Voz 1715 17:00 bueno el autobús de Hazte Oír ese que habla de EC nazis ese que niega la violencia de género se ha encontrado con los primeros problemas en Barcelona las juventudes de la ocupen arrancado una parte de la decoración del vehículo la Fiscalía ha llegado a pedir la inmovilización de ese autobús por delitos de odio y de discriminación pero un juez ha determinado que puede seguir circulando porque por muy cuestionables que sean esos mensajes forman parte dice el juez del ejercicio de la libertad de expresión vamos a Barcelona Ponseti

Voz 0196 17:29 el juez considera que por mucha repulsa ideológica que provoque el mensaje del autobús acompañado de una imagen de Hitler caracterizado de feminista está amparado por la libertad de expresión y por lo tanto desestima la petición de medidas cautelares que pedía la Fiscalía tras recibir una denuncia del Instituto Catalán de la Mujer para la Fiscalía si hay delito el autobús ya no está en Barcelona ha salido de la ciudad escoltado por tres furgonetas de los Mossos d'Esquadra a su llegada a la ciudad a un grupo de unos veinte manifestantes han bloqueado su paso por la Diagonal a primera hora de la tarde como relataban los ocupantes del bus desde dentro

Voz 0194 18:01 ahora mismo nos tienen bloqueado el autobús en la altura de los es antes

Voz 0196 18:07 disturbios han sacado los manifestantes que antes han lanzado pintura al autobús y han arrancado parte del cartel adhesivo

Voz 10 19:46 Pedro Blanco

Voz 19 19:52 te hacen prohibió

Voz 1715 19:54 pues van oigo ha regresado a su país a Venezuela esta tarde a eso de las cinco y veinte aproximadamente ha sido recibido por decenas de personas varios embajadores entre ellos el embajador español está en Venezuela llega después de una gira por los países latinoamericanos que le han mostrado su apoyo llegan un día en el que había vuelto a convocar una movilización masiva en varias ciudades del país nosotros vamos a Caracas ahí está la compañera de Radio Caracol la banda

Voz 20 20:18 el basada en las doce del medio día hora local en Venezuela Juan huído llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía en un vuelo proveniente de Panamá los pasajeros que se encontraban en el avión en ese vuelo comercial grabar un video el presidente encargado de Venezuela Juan oído envió un mensaje vamos a escuchar lo que dijo

Voz 21 20:36 el próximo día

Voz 20 20:49 en el aeropuerto lo esperaban los embajadores de la Unión Europea dijo que a pesar de los riesgos de las amenazas de Maduro va a seguir ejerciendo la política en el país

Voz 7 20:58 le dijo que no emprendan esto nunca lo he tenido veinte del régimen de de la dictadura que tienen muy

Voz 20 21:09 en una plaza de Caracas los ciudadanos sólo esperaron lo aclamaron y le agradecían por su valentía el aseguraba que el que no lo hayan detenido luego de tantas amenazas es una muestra más de que los funcionarios están de su lado

Voz 10 21:21 además el dato del paro

Voz 1715 21:23 el mes de febrero un mal dato de paro registrado porque aumentó pero un buen dato de afiliaciones a la Seguridad Social el Gobierno prefiere poner en contexto ese aumento del desempleo para restarle trascendencia o al menos para explicar hoy los sindicatos vuelven a insistir de hecho lo hacen cada mes en la precariedad de los trabajos que se crean Rafa Bernardo

Voz 1762 21:45 aunque dentro de los parámetros normales para el segundo mes del año la subida de tres mil doscientos setenta y nueve desempleados hace de éste el peor febrero desde dos mil trece el aumento en la afiliación de sesenta y nueve mil personas el febrero más flojo desde dos mil dieciséis para el Gobierno un resultado natural por la volatilidad de ese mes para los sindicatos el problema sigue siendo la calidad del empleo Yolanda Valdeolivas Secretaria de Estado de Empleo Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 22 22:09 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que en ocasiones y atrás San Se adelantan

Voz 0534 22:14 de manera que son circunstancias absolutamente

Voz 22 22:17 el normales nueve de cada diez contó

Voz 23 22:19 datos que se han hecho ha sido contratos temporales muchos de ellos cuatro de de estos década Díez

Voz 0919 22:24 son a tiempo parcial con los datos de hoy el paro bueno

Voz 1762 22:27 al situarse en tres millones doscientos ochenta y nueve mil personas y la afiliación sube hasta las dieciocho millones ochocientas ochenta y ocho mil

Voz 1715 22:32 si algo más al sonido que hoy les hemos adelantado en la SER el contenido de una conversación entre varios miembros de la SGAE ocurrió el miércoles José Ángel Hevia fue destituido por una moción de censura en esa conversación él defiende el perfil de quien luego acabó sustituyéndolo de Pilar Jurado y lo hace con estos argumentos

Voz 24 22:48 yo propongo aunque quedando papá

Voz 1715 23:02 adiós a las nueve vamos a mirar hacia Argelia escenario desde hace días de movilizaciones multitudinarias contra el presidente Buteflika cara B la grave hoy les vamos a dedicar al feminismo Severino Donate hora feminismo era

Voz 25 23:18 una de las terribles secuelas que dejaban la tuberculosis en el cuerpo del hombre que se debilita Weise volvía femenino así lo sostenía la tesis de un estudiante francés en el siglo XIX el primer documento del que hay constancia en el que aparece la palabra feminismo algo de estos escuchará en la cara B ya algunas preguntas hay un feminismo liberal un feminismo de izquierdas

Voz 1715 23:37 es de derechas nuevo antiguo las respuestas las pondrán la filósofa Amelia Valcárcel Marian Martínez Bascuñana directora de opinión del país todo eso será a partir de las nueve en la segunda hora del programa desde las diez repaso de nuevo la información del día hoy hemos citado la tertulia a Javier González Ferrari y a Fernando Vallespín ya Milagros Pérez Oliva Éstas son para ellas las claves de Liga

Voz 1587 23:59 la convocatoria de elecciones autonómicas en Valencia coincidiendo con las generales del veintiocho de abril busca generar unas sinergias favorable a la continuidad del Partido Socialista valenciano al frente de la Generalitat está claro que el presidente Ximo Puig busca el efecto beneficioso que pueda tener una previsible alta participación pero más allá de la valoración que merezca a este cálculo de oportunidad la decisión tiene una notable dimensión política es la primera vez que la Comunidad Valenciana convoca anticipadamente elecciones y lo hace en virtud de la reforma del Estatuto aprobada en dos mil siete con esta decisión prosigue la diferenciación territorial que hasta ahora sólo tenían las llamadas comunidades históricas además de Andalucía Valencia quiere diferenciarse quiere hacer valer su peso

Voz 2 24:43 demográfico y económico en el conjunto de España lo contrario precisamente de la tendencia a la uniformidad que defienden los partidos de la derecha

Voz 1715 24:53 si nosotros íbamos a las ocho veinticinco minutos de la tarde y las siete y veinticinco en Canarias

Voz 2 25:03 que actualizarse a partir de ahora venderemos los churros

Voz 5 26:05 hora veinticinco Madrid buenas

Voz 1915 26:08 tardes del consejero de Educación defiende la inocencia de Cristina Cifuentes Rafael Allegri quien ha comparecido en la Asamblea la comisión de universidades donde ha reconocido que llamó el rector de la Universidad Rey Juan Carlos para pedirle la documentación del máster de la expresidenta el día que saltó el escándalo Enrique en que siempre ha negado presiones a la universidad hoy ha dicho que llamó en varias ocasiones para pedir los papeles que después Cifuentes mostró en las redes sociales para tratar de demostrar su inocencia

Voz 26 26:32 como consultas en te en un espacio digamos sobre todo por la mañana pero luego a posteriori una vez que tuvo lugar precisamente esa rueda de prensa pues solamente también toda la documentación que se había utilizado para aclarar todo aquello que había salido en la información

Voz 1915 26:53 el rector Javier Ramos ha reconocido también esas conversaciones y ha asegurado que la universidad le retirará el título a Cifuentes y la justicia certifica que falsificó las

Voz 27 27:00 la de otras joyas de decirle una cosa que importa

Voz 5 27:08 juzgado

Voz 27 27:10 declarara que ha que el acta es falso nosotros procederemos a retirar el Tito

Voz 1915 27:16 Cifuentes está llamada a declarar el próximo miércoles a esa comisión todavía no está claro que vaya a hablar puede negarse porque esta procesada judicialmente enseguida vamos con otras noticias de este lunes cuatro de marzo pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez

Voz 28 27:33 buenas tardes a esta hora aún hay complicaciones en la red vial de la Comunidad tengan especial precaución si iban a transitar por la A tres en Rivas Vaciamadrid ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en ambos sentidos intensidad circulatoria en este caso de entrada a la capital en las seis desde Las Rozas hasta el Plantío en el resto de Accesos a Madrid de entrada y salida tanto en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta no encontramos complicaciones eso sí desde la Dirección General de Tráfico les en seguimos insistiendo planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto modere la velocidad

Voz 29 28:12 el arte te busca Conred y tienes casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio guarda su arte pop del atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid

Voz 2 28:24 el cultural de los que en la capital

Voz 29 28:26 cárceles de es Messi y muchas más informativa en tres uves dobles

Voz 2 28:30 punto comunidad punto madrid pues ahora todo el mundo va con pajarita las bodas

Voz 12 28:39 buenos negocios nadie tomar decisiones precipitadas porque piensan porque piensan eligen Yoigo negocios la fibra con la red que necesitas y Gil infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso pliegos Yoigo

Voz 0259 28:51 yo digo el paro volvió a subir en febrero en la Comunidad de Madrid un uno por ciento con respecto a enero dejando la cifra total de desempleados en trescientas cincuenta y cuatro mil doscientas personas la afiliación a las Nuria social apenas se movió un cero coma cuatro por ciento Easy bajaron un diez por ciento los contratos además la mayoría de los que se firmaron en el ochenta por ciento fueron temporales a cuatro días del ocho de marzo los sindicatos inciden en el crecimiento de la brecha de género el desempleo femenino supone todavía el sesenta por ciento en la región Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 30 29:22 tanto hombres como mujeres están incrementando los niveles de precariedad temporal y nazi jornadas parciales pero desde luego

Voz 31 29:29 mucho más impuestos más deprisa entre las mujeres y de nuevo en esta pérdida de empleo las perjudicadas han sido las mujeres que son un sesenta por ciento de todas las personas que han perdido su empleo en estos dos meses

Voz 1915 29:41 llegamos a las ocho y media con trece grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 32 30:00 el euro veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 1715 30:06 lo que sí

Voz 5 30:08 Gallego buenas tardes vamos con dos cambios de entrenador no si son dos cambios una primera hay otro segunda pero son significativos porque mira en el Celta han destituido al portugués Cardoso ya han contratado a Fran Escribá es el tercer entrenador que tiene el Celta esta temporada Cardoso Cardoso ha durado un par de meses

Voz 0919 30:27 pero es el tercero pero es que en la Unión Deportiva Las Palmas un equipo en Segunda

Voz 5 30:30 que aspira a la ascenso ha nombrado a Pepe Mel entrenador han destituido a Paco Herrera es que antes habían destituido también amiga

Voz 0919 30:38 Jiménez es decir es el tercero también que tiene la Unión de mayo Barcelona saquemos conclusiones tercer entrenador del Celta está a punto de meterse en puesto de descenso tercer entrenador en la Unión Deportiva Las Palmas lejísimos de su objetivo que era el ascenso hoy por cierto se cierra jornada tanto en Primera como en Segunda en Primera a las nueve Leganés Levante en Segunda División a esa misma hora se juega el Deportivo de la Coruña Alcorcón enseguida estamos en los estadios para ver cómo salen los equipos cómo es el ambiente mañana vuelve la Champions la vuelta de los Davos de final en el Bernabéu jugará el Real Madrid ante el Ajax ya sabéis en la ida ganó el Real Madrid uno dos la eliminatoria para unos estaba tan clara como el uno dos como para Sergio Ramos que provocó una amarilla que le va a impedir mañana estar en ese partido y en el de cuartos de final de ida si es que el Madrid se clasifica hoy en la previa de ese partido hablado Luka Modric el reciente Balón de Oro quizá uno de los futbolistas que mejor juega a este deporte muy sea así encerado porque cuando los compañeros le han preguntado sobre la falta de gol en el Real Madrid Modric ha expuesto públicamente el mismo discurso que algunos venimos manteniendo desde que se fue Cristiano Ronaldo

Voz 27 31:59 Cristiano no está aquí no podemos ir quejándose ahora Cristiano ha metido cincuenta goles si no puedes día debo encontrar a alguien que me te tanto puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante no meter si cuenta pero por lo menos lo que nos falta veinte goles de dos tres jugadores que me te quince vente el diez goles cuando se puede Cristiano intentaba que que otros jugadores intenta encubrir su tu su función lo que ha hecho

Voz 33 32:35 cómo como

Voz 27 32:37 venció como como Karim ha traído Mariano está Vinicius aquí que está haciendo muy bien pues que que tiene aquí no has alguna vez esto es no cosas no salen como como queremos que pasa con y

Voz 0919 32:54 las cosas no salen como el Madrid pensaba Madrid este año lleva en la Liga una marca de goles que no era tan baja desde hace doce años de los cuarenta y cuatro partidos que ha jugado oficiales entre Mundialito Supercopa Champions Liga en diez

Voz 34 33:11 no ha conseguido marcar en

Voz 0919 33:14 diez partidos se ha ido con la portería del rival

Voz 5 33:16 a cero el Real Madrid

Voz 0919 33:18 la cosa es tan evidente que hasta Modric lo ha reflexionado esta mañana bueno pues enseguida la Champions pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 35 33:30 lo llevo seguimos con la manipulación de Mediapro usted ha visto el inicio de la jugada del gol del Barça la línea de fuera de juego que sí hemos visto perfectamente pero perfectamente Campbell Ojeda del Real Madrid Jamal de la manipulación de Mediapro claro yo entiendo que al Fútbol Club Barcelona todas esas cosas lo mismo que jugar contra el dios del fútbol que el otro día estaba en trance y aún ustedes dijeron en la radio e así cualquiera

Voz 0919 34:07 me dejó se deje usted de de trance de de manipulación en la jugada del gol de Barça si es que no hace falta ni mirar la línea es que Rakitic está posición correcta porque los rompen no uno dos jugadores de Real feliz Varane Carvajal porque quien realmente está manipulando adulterado la Liga desde hace unos cuantos años según de quién es Leo Messi ese es de vuestro mensaje

Voz 36 34:33 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuatro

Voz 2 34:49 señor Gallego que era la expulsión de Messi como se me ocurre un cabezazo de Ramos es Fossum de esta cumbre fuera

Voz 36 35:00 He was de Hora veinticinco Deportes se hizo hachas nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:10 ironizando sobre la acción de Sergio Ramos con Messi que evidentemente es un golpe voluntario sin la pelota en juego y que tenía que haber sido roja hoy por cierto el jefe del bar El señor Velasco Carballo ha tenido un acto público donde ha querido sacar pecho porque en los últimos clásicos según él ávido arbitrajes vamos a cojo nudos

Voz 37 35:35 a mí me ha sorprendido que no haya reconocido que hemos tenido tres clásicos en un corto periodo de tiempo con tres excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios de comunicación no la haya puesto en valor pero estoy seguro que después de esta comparecencia vais a recoger estas palabras y lo voy a hacer porque ha habido tres grandes arbitrajes de tres enormes árbitros y gracias a eso pues

Voz 3 35:59 todo el mundo está hablando de fútbol y no de arbitraje Hinault de de bar sino de

Voz 0919 36:04 está claro que sí hubo buenos arbitrajes pero el bar falló porque en el partido del pasado sábado que el bar no revisar a la acción de Sergio Ramos con Messi Ozzie la revisó decidió que no había nada me da igual un error gravísimo el ha venido para que acciones como la de Sergio Ramos no queden sin castigo en el partido anterior la vuelta de Copa en el Bernabéu también hubo una acción de ese miedo sobre Vinicius que era penalti clarísimo igual que lo fue en la ida de la Liga en el Camp Nou el de Varane sobre Luis Suárez pero aquí no se pitó penalti así que señor Velasco Carballo si los árbitros de CP pudieron estar más o menos bien pero el bar volvió a fallar porque el bar ha venido para que esas acciones no queden sin sanción y aquí quedaron así que no saque que usted tanto pecho empezamos a una vuelta por los partidos que empiezan a las nueve en primera división en Butarque Leganés Levante ambiente novedades Óscar Egido buenas tardes hola Gallego

Voz 0194 37:13 muy buenas en Butarque barrio que elevado por es regular renta de diez puntos de la zona de descenso no pierde en Leganés de en casa desde el Pizzi desde septiembre diez partidos sin perder la mejor racha de primera ir recibe a un Levante que solamente ha ganado uno de los últimos ocho partido ya tenemos onces ya tenemos novedades iba a ver noticia antes de que empiece el partido José Palacio muy buena

Voz 1038 37:35 más hola qué tal muy buenas Oscar saludos gallego pues si va a haber protesta de la grada de Butarque por qué no van a entrar hasta el minuto cinco Así lo han firmado en torno a quince peñas el Leganés que se suman también a las peñas del Levante goles del Rayo Vallecano el Girona y también esta noche el Deportivo y el Alcorcón que protestan por el fútbol viernes y lunes es verdad que lo ha querido paliar el Club Deportivo Leganés con entradas baratas entre quince y treinta euros también con descuentos en la tienda pero por ahora el ambiente es un poquito desangelado en Butarque algo más de un cuarto de entrada veremos cuánta gente se suma esa protesta

Voz 0194 38:10 Pita el partido el extremeño que el Manzano esperan elevar el navarro Prieto Iglesias en Segunda División se juegan

Voz 38 38:15 Deportivo de La Coruña Alcorcón cómo está el ambiente Francia

Voz 0919 38:19 ahora hola qué tal muy buenas pues esperando a que con

Voz 1509 38:21 me cese choque donde el Dépor va a buscar una victoria que les sitúa a tres puntos del líder y a dos de las posiciones de ascenso directo para eso tiene que vencer a un Alcorcón que llega a A Coruña tras seis salidas sin conocer la victoria el Depor se va a pasar este mes de marzo sin salir de A Coruña tres partidos en casa más ese ante el Rey es que no se va a llegar a disputar el objetivo es sumar nueve puntos que acerquen al Depor un poquito a la Primera División esta noche jornada de reencuentros en el Alcorcón milita el capitán del Alcor Laure pero que fue capitán del Depor también hay esta Cristóbal Parralo que hace trece meses era destituido como entrenador del Deportivo hija Abby Mann Haring un histórico también en los banquillos del equipo alfarero como decía o los compañeros de Butarque también hay protesta en Riazor los aficionados van a entrar a los cinco minutos de partido en protesta por los horarios no gusta el fútbol de los lunes y por lo tanto el ambiente ahora mismo en Riazor es frío tal y como está la noche hoy en A Coruña

Voz 0919 39:20 son las ocho y treinta y nueve esto es hora25 deportes en la SER señala

Voz 0301 43:22 con ambición como dices después de recoger buenas sensaciones fue un punto de inflexión en positivo el partido contra el Real Madrid porque notaron que l hacían pupa que le hacían daño al Real Madrid en muchos tramos de del partido a partir de ese encuentro a han tenido resultados más que positivos eliminaron por ejemplo en la Cope como decías llegan descansados la federación holandesa le ha permitido no jugar este fin de semana para llegar con todo a la a la Champions por tanto seis días para preparar este último partido ha tenido tensión en la única duda es si va a salir mañana con falso nueve o albergue o Hunter son los que ocupan la punta de lanza

Voz 1715 43:58 del conjunto hay así que insisto va con todo van a jugarlo

Voz 0301 44:00 The League De Jong sigue las principales estrellas del conjunto

Voz 0919 44:03 el holandés cuidadito con ese uno dos que no está ni mucho menos sentenciada la eliminatoria la que sí parece sentenciada es la otra que se juega mañana Borussia Dortmund Tottenham el Tottenham ganó tres cero en la ida para el miércoles Oporto Roma el París Saint Germain Manchester United y la semana que viene jugará en el Barça y el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid que va a Turín la Turín a defender el dos cero de la ida puede tener una baja importante Pedro Fullana hola hola

Voz 0978 44:29 aun así Filipe Luis es el último en caer lesionado sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda no hay plazo exacto

Voz 41 44:36 para la recuperación pero tiene casi imposible para estar en Turín por tanto lo que van a hacer es acelerar la recuperación de Lucas para intentar que llegue al partido sin ninguno de los dos está disponible Simeone tendrá que improvisar seguramente con Juan dejamos la Champions Íbamos con los entrenadores

Voz 0919 44:52 Escrivá Fran Escribá eh

Voz 42 44:54 es desde hoy entrenador del Celta después de él

Voz 0919 44:58 la derrota en la última jornada y la destitución de Cardoso vamos hasta Vigo Marcy Varela cuéntanos buenas tardes

Voz 1104 45:04 buenas tardes Gallego pues espero al Celta que a la tercera sea la vencida porque tras los fiascos de Mohamed y Cardoso pues Fran Escribá tiene la papeleta de salva al conjunto vigués Times doce partidos por delante y sólo firma por lo que resta de temporada haga algo que ha sorprendido bastante novedad en el cuerpo técnico porque además del equipo de trabajo que escriba se incorporan dos miembros de la secretaría técnica y ex jugadores Borja Oubiña Mario Bermejo que servirán de enlace que su experiencia puedo venirle muy bien no sólo al equipo en el terreno deportivo sino también en el vestuario las claves para cambiar la dinámica pues parece que Fran escriba diga con la lección aprendida y señala cuál es el principal problema para él del equipo celeste

Voz 1947 45:43 cualquiera diría que lógicamente cuando el equipo ha encajado tantos goles el problema es defensivo pero yo no creo que sea tanto defensivo sino de equilibrio creo que es un equipo que puede atacar bien y defender bien como otras veces ha hecho entonces yo creo que es una de las cosas que a mí siempre me han preocupado en mis equipos que lógicamente será algo que intentaremos mejorar aquí

Voz 0919 46:03 el Celta sólo dos puntos por encima de la zona de descenso en la segunda división han destituido al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas Paco Herrera

Voz 5 46:12 que a su vez había sustituido a

Voz 0919 46:15 Jiménez Pepe Mel es el nuevo entrenador que tiene también la difícil tarea por delante de llevar a la Unión Deportiva Las Palmas a la Primera División estando tan lejos como está Nico López buenas tardes qué tal Gallego así

Voz 1621 46:28 dos decisiones importantes ha tomado hoy la Unión Deportiva Las Palmas por un lado la destitución de Paco Herrera que después de trece jornadas ha sumado trece punto de treinta y nueve disputado y lo deja a nueve de la promoción de ascenso a Primera y todo esto ha generado que esta mañana tras la reunión con el secretario técnico Toni pero se le haya comunicado su destitución y la otra decisión ha sido como aún aventuraban el fichaje de Pepe Mel entrenador que mantiene una muy buena relación con el precedente de Las Palmas y que firma para las próximas catorce semanas que es lo que queda de competición con el objetivo de acercarlo a la promoción que al día de hoy parece más un milagro que una posibilidad real

Voz 0919 47:01 para ambos decíamos al principio es el tercer entrenador que está tanto en el banquillo del Celta como en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas otros lo están pasando mal por ejemplo Quique Setién en el Betis después de haber enlazado eliminación en la Europa League eliminación en la Copa del Rey y una de te ante el Getafe en casa con gritos en su contra en la grada como está la situación Florencio Ordóñez cuéntanos