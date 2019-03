Hora 25 (04/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 feminismo Hesse la palabra de nuestra cara B de este lunes y cada día de esta semana hasta el ocho de marzo nos vamos a ocupar de un término relacionado con el papel de las mujeres en nuestra sociedad y hemos escuchado a los dirigentes políticos abordar el tema desde puntos de vista sino diferente Si llenos de matices y queremos analizar el movimiento desde la filosofía nos vamos a ocupar también de la situación en Argelia con protestas por todo el país tras la decisión de su octogenario presidente que lleva casi veinte años en el poder de presentarse a la reelección en la carta en la que lo confirmaba prometía también un proceso para elegir sucesor pero esto no ha calmado los ánimos antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches

Voz 1454 00:56 es acaba de terminar un acto en Granada de partido del presidente del Gobierno junto a Susana Díaz allí Pedro Sánchez ha defendido la aprobación de los últimos decretos criticada por PP y Ciudadanos

Voz 1722 01:06 andan molestos por porque si en realidad sin problema que ellos tienen no es cómo gobierna el Partido Socialista se problema que ellos tienen es que gobierne el Partido Socialista pero Pinal digo una cosa yo yo les tengo que dar una mala noticia el Gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de esta les

Voz 1454 01:25 de una declaración a un hecho el adelanto electoral en la Comunidad en la cita será el veintiocho de abril y por tanto coincide con las generales la vicepresidenta Mónica Oltra líder de Compromís considera que no hay una justificación para ese adelanto electoral a partir de las diez hablaremos con ella hay repasaremos en la crónica desastre cómo ha ido la décima jornada del juicio de Francia presenta su plan de futuro para refundar el documento incluye una política de asilo común la reforma del Tratado de Schengen no una agencia europea para combatir los ciberataques corresponsal en París Carmen Vela buenas noches

Voz 0390 01:56 buenas noches bajo el titulo de libertad protección y progreso el presidente Macron se dirige a los europeos de los veintiocho países de la Unión porque nunca desde la Segunda Guerra Mundial Europa corría tanto peligro Macron propone crear una Agencia para la democracia con expertos de todos los países para proteger los procesos electorales contra ciberataques y manipulación prohibición de la financiación de partidos proveniente de Estados extranjeros reglas homogéneas para borrar los mensajes de violencia en Internet París desea refundar también Schengen y crear un espacio en el que formen parte sólo los estados que estén dispuestos a proteger fronteras y ofrecer solidaridad al tiempo también asumir reglas idénticas de asilo lo social cada trabajador deberá estar protegido con un escudo social el mismo salario por el mismo trabajo Juanjo

Voz 0194 02:41 lo anuncian más movilizaciones en su retorno a Venezuela

Voz 1454 02:43 no hay miedo ha dicho al regresar a Caracas después de cruzar hacia Colombia a pesar de que el Supremo le había prohibido salir del país y viajar desde allí a varios países del entorno que le apoyan en un acto junto a miles de simpatizantes que le esperaban en uno de los barrios de la capital huído hacia este llamamiento

Voz 3 02:58 la tensión se ahora de las fuerzas más evidente que luego en las amenazas alguien no cumplió

Voz 1454 03:05 remite el fuego en Asturias aunque hay treinta y nueve focos activos ha bajado de los ciento treinta y nueve es que se contabilizaron la pasada madrugada las fuertes rachas de viento de componente sur pueden dificultar en cualquier caso las tareas de extinción

Voz 0194 03:16 y mañana el riesgo de incendio sigue siendo extremo

Voz 1454 03:18 además tampoco se esperan lluvias las próximas cuarenta y ocho horas en Cantabria quedan todavía siete fuegos activos en la zona occidental de la comunidad enseguida vamos con todo pero

Voz 0194 03:27 antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 4 03:30 buenas noches este verano Iberia te lleva a nuevos destinos descubre Oslo y Bergen Noruega rincones de Italia en Bari Génova o Verona la calma del Adriático en Zadar o el encanto de la gastronomía de edad champán francesa en Salones Beatriz entra en iberia punto com o la nueva Iberia encuentra las mejores ofertas a todos los destinos de verano de Iberia

Voz 2 03:52 hora veinticinco

Voz 1804 03:58 sabes porque dos millones setecientos sesenta mil oyentes eligen cada mañana a Pepa Bueno no entonces Esta promo es

Voz 7 04:07 en Hoy por hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido síganos también

Voz 1804 04:14 en la Cadena SER

Voz 1 04:18 hola sí me gustaría anunciar me negocio en la radio

Voz 8 04:20 claro que le gustaría que lo escuchasen así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero y que sigan fácil rápido y que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 7 04:29 si esto es lo que quiere es aquí lo tiene

Voz 9 04:31 les presentamos Sir publicidad el primus portal de venta online para que las labios más escuchadas las diga sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entre y ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 10 04:48 hay vídeos que han dejado dos tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento Solidario Unicef ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición para en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o estamento Unicef punto es

Voz 0194 05:09 mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma

Voz 1804 05:13 desde que entraron a robar en casa de Laura se lo han puesto todos los vecinos deberíamos hacer lo mismo ser

Voz 0881 05:18 que vuelvan a robar que seamos los únicos inhalar

Voz 11 05:21 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1203 05:35 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras de reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo participará reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 2 06:05 K SER Hora veinticinco

Voz 0194 06:14 nueve y seis minutos de la noche ocho y seis en Canarias la primavera árabe pasó de largo por Argelia en dos mil once su sistema político resistió frente a los aires revolucionarios se sin que sin ir más lejos provocara la caída de Ben Ali en Túnez su país vecino han pasado ocho años de aquello y los cuadros de mando argelinos han despertado a la fuerza de su Assis el hartazgo ha estallado en el país

Voz 1 06:36 sí

Voz 1860 06:43 que este ambiente de protesta es el más habitual en las calles de las principales ciudades de Argelia lo es desde que Abdelaziz Buteflika de ochenta y dos años anunciara su intención de presentarse a un quinto mandato como presidente PSO

Voz 0194 06:56 su delicadísimo estado de salud sus concesiones no han calmado las protestas así que hoy vamos a dedicar unos minutos a la deriva de este país vecino socio clave el norte de África en el análisis nos van a acompañar Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenos ocho Fernando Vallespín buenas noches qué tal Javier González Ferrari buenas noches buenas noches y también Pedro Blanco en la mesa de producción atento a la última hora ya sus mensajes de Whatsapp del programa con el tema de Argelia con todo lo que hablemos a lo largo de la noche

Voz 1715 07:21 sí lo siguiente qué haremos después de hablar de Argelia será en la cara B hablar del feminismo este puede ser un asunto para escuchar sus opiniones sus reflexiones sobre cómo la política vuelve a enfrentarse esta semana de movilización el número de Whatsapp al que enviar las notas de voces el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1587 07:44 es

Voz 12 07:47 ingería sí

Voz 13 07:50 Kiril

Voz 1667 07:51 el vino esta es la voz del hombre que ha marcado el rumbo de Argelia prácticamente desde su independencia de Francia en mil novecientos sesenta y dos en el noventa y nueve se convirtió en presidente por primera vez

Voz 0881 08:02 Justo después de la guerra civil argelina no

Voz 1667 08:05 abandonado el poder desde entonces conviene recordar cómo suena su voz porque hace siete años que no lo hacen público que no en público justo después de sufrir un derrame cerebral que le mantiene en silla de ruedas

Voz 0194 08:16 lo Morán buenas noches Ángels buenas noches razones básicas por las que nos interesamos por Argelia su importancia geoestratégica

Voz 1667 08:22 por la energía el gas argelino es una de las alternativas europeas para no depender casi en exclusiva de Rusia por la lucha antiterrorista Argelia socio estratégico en ese pulso en el norte de África y por la inmigración es puerto de partida hacia Europa emisor de emigrantes descontentos con la situación de su economía

Voz 0194 08:39 con todo esto en cuenta conectamos con la corresponsal de la Ser en la zona Sonia Moreno buenas noches

Voz 14 08:44 buenas noches Angels decíamos Sonia que todo ha estallado

Voz 0194 08:46 Justo después de que Buteflika anunciara su intención de presentarse por quinta vez a la reelección como presidente de eso hace dos semanas y este lunes han continuado las protestas las protestas importantes Sonia la mayoría de los manifestantes que se ven en las calles son jóvenes

Voz 14 09:00 sí ha habido dos manifestaciones solamente de estudiantes de hecho la concentración de ayer mientras esperaba así Buteflika finalmente te presentaba sus credenciales fue en las universidades que están abiertas los domingos porque a Argelia es día laborable hay que tener en cuenta que Argel es un país muy joven con una edad media de veintiocho años y que además colmó las protestas han surgido las redes sociales movimientos de gente joven pero se han ido uniendo las calles también periodistas abogados familias ciudadanos de distintas edades e incluso políticos y es una de las cosas más significativas además que este un miento de protestas que sea bautizado ya como el viento veintidós de febrero porque cuando se celebró la primera manifestación masiva se ha extendido a todo el país la segunda particularidad es el carácter pacífico en el que éste ha insistido no sólo los eslóganes sino también en la propia calle cuando algún manifestante lanzó algún objeto o se encaró con la policía las manifestaciones y el resto de ciudadanos reaccionaron para evitar cualquier enfrentamiento San visto cordones humanos para separa el momento dado a la policía de los manifestantes en los carteles se podía leer los ciudadanos y la policía somos hermanos como decías las movilizaciones continúan Larrea donde Cutter explica que envió ayer una carta a los argelinos en la que planteaba unas elecciones anticipadas una vez que vuelva a ser presidente no ha convencido a los ciudadanos y la madrugada del domingo al lunes la gente salió a la calle hoy continúan las protestas en las diferentes ciudades del país incluso estaban organizando esta tarde un parón general para mañana cinco de marzo porque consideran que las promesas de Buteflika pues que esos el una estratagema para mantenerlo en el poder

Voz 0194 10:32 el Buteflika donde está o lo que es casi tan importante que se sabe de su estado de salud

Voz 14 10:37 sí hay todo tipo de rumores pero no es la primera vez que se tienen dudas Buteflika sigue vivo no impuesto hoy el embajador de Argelia en París ha de la caverna declaró en el canal CBS News que está bien vivo y que aunque no tiene la salud una persona de veinte años dijo si tiene la cabeza de veinte años lo escuchamos

Voz 0881 10:57 es él quien toma la decisión

Voz 15 10:58 a nadie puede imponerle su elección son siempre sus decisiones hizo su evaluación decidió él estima que quedan todavía cosas por hacer en este país

Voz 14 11:07 la realidad es que está ingresado desde el veintidós de febrero en el Hospital Universitario de Ginebra una de las ciudades europeas a las que acude regularmente para los chequeos médicos desde que sufrió el derrame cerebral en dos mil tres que viaja habitualmente también enólogo París pero siempre por temas médicos porque lleva siete años dirigiéndose a los ciudadanos a través de cartas por eso los adolescentes en las manifestaciones estos días comentaba aunque para ellos Buteflika es una imagen fija que no le han visto nuca en movimiento o los un poco más mayores universitarios decían que en la primera legislatura la había visto en pie pero que las dos últimas pues sentados

Voz 0194 11:40 lo cierto lo cierto es un es que la presión en las calles ha provocado la baja de un ex ministro de Buteflika y además que el presidente ceda y se comprometa con retirarse dentro de un año

Voz 14 11:49 si hoy remitió Ferru his Ahmed ex ministro de Agricultura hay diputado del Frente Nacional de Liberación desde el dos mil diecisiete del partido de Buteflika lo anunció en su cuenta en Facebook en una carta muy larga donde enumerar las razones de su baja en la introducción escribe que el deber de los políticos y en este caso el Gobierno es escuchar escuchar para acompañar a este importante movimiento social e para el futuro a Argelia y considera que el momento es excepcional que el país vive un momento que no hay precedentes en la sociedad argelina debido a su carácter habla de tras transversal lo que decíamos antes que manifestaciones hay gente de diferentes generaciones diferentes de Gem e ideologías de diferentes categorías sociales diferentes profesiones que él estafador un cambio sin volver atrás lo cierto es que Buteflika por miedo a un golpe de Estado nunca quiso darle cancha ningún nombre de su partido a excepción de su hermano Said porque no le quedó más remedio aparte de sufrió el infarto pero ahora sí que está quedando solo solo gente de su partido incluso se va no como diputado

Voz 0194 12:47 Iker respuesta está dando la oposición a todo esto no sé si hay algún candidato que haya dado un paso al frente para disputar la presidencia a Buteflika

Voz 14 12:54 bueno se presentaron a tiempo ayer un total de veinte solicitudes según informó la agencia oficial de noticias APS pero no dieron los nombres de todos modos no hay ningún candidato fuerte porque los principales adversarios de Buteflika como Ali Benflis ha renunciado a concurrir a estas elecciones la mayoría presentaron su candidatura en protesta por la intención de Buteflika de concurrir aunque han tomado alto y ayer además cuando se supo a media tarde que el director de campaña había presentado las credenciales en el Consejo Constitucional dos candidatos en la oposición retirarnos su solicitud aparte de que el resto de los partidos políticos tampoco tiene mucha credibilidad entre los argelinos ahora el Consejo Constitucional tiene diez días para legitimar estas candidaturas que se presente Aaron incluirá también la del presidente que están intentando invalidar por considerarla ilegal porque no se personó de hecho el presidente de la Comisión Electoral Nacional en Argelia que es una alta institución independiente que hace vigilar la la la las elecciones no yo una rueda de prensa en la que confirmó que el Reglamento del Consejo Constitucional especifica que las declaraciones de candidaturas a la presidencia de la República tienen que ser depositadas por el propio candidato no es el caso de Buteflika porque el envío a su director de campaña porque está como hemos dicho hospitalizado

Voz 7 14:12 así sólo el Xavi es la

Voz 1667 14:14 música popular de Argelia el país tiene actualmente una población de cuarenta y uno millones de personas la mayoría musulmanes sus lenguas oficiales son el árabe el francés y el bereber le hemos pedido a Gonzalo Escribano director del programa de energía y cambio climático del Real Instituto Elcano que nos ayuda a entender la importancia geoestratégica de nuestro vecino del sur primero en materia energética

Voz 17 14:35 sobre todo más unas es quizá el elemento estratégico más importante bien Celia especialmente para España no los datos que tenemos últimamente es que más del cincuenta por ciento las implantación de estrellas españolas en los últimos doce meses venían de Argelia no eso es un elemento muy importante desde el punto de México pero también para otros países como Francia Italia incluso con sus importaciones de gas natural licuado es un país que tiene una relevancia pues muy destacable en el mercado europeo mediterráneo pero también global belga

Voz 0194 15:07 Argelia también es clave en la lucha contra el terrorismo global lo decía antes Pablo su situación como país del norte de África lo convierte en muro de contención de los grupos radicales que miran a Europa

Voz 17 15:17 con el Sahel al sur en Libia por un lado los problemas las montañas Antunes por otro pues la situación verdaderamente geoestratégica hay de seguridad es muy complicada es uno de los países más la hermosa es el país más grande de África después la división de Sudán uno de los mayores de las mayores potencias que más gasto militar tiene evidentemente es una pieza clave es Aisa axial en la geopolítica y en cualquier estrategia de seguridad del Mediterráneo el norte de África y yo diría más del norte de África ampliada conectando aclares del Sahel incluso para el Golfo de Guinea

Voz 1667 15:50 y la tercera claves la de la inmigración que actualmente no plantea un problema real en Argelia pero es algo a tener en cuenta si la cosa va a peor según Escrivá

Voz 17 15:58 sí es un país estratégico por ser país de paso pues el país quizá en menor medida de misión pero lo que está en la mente de muchos y muchas reflexiones estratégicas es una situación complicada en Argelia que yo sinceramente descarto no que se pueda replicar una situación como la de Libia o Egipto Túnez yo lo veo complicado pero en fin un escenario de esa naturaleza pues plantearía muchísimos problemas de emigración de presión migratoria en general de desestabilización del norte de África

Voz 0194 16:32 lo cierto es que en dos mil once Argelia pudo capear la revolución de las primaveras árabes a base de concesión de créditos que la coyuntura económica le permitía Buteflika hoy Sonia la situación es bastante diferente

Voz 14 16:43 sí efectivamente el régimen compró la estabilidad en dos mil once invirtió veintitrés mil millones de dólares en subvenciones públicas y subsidios adicionales y lo financiaba con la renta de los hidrocarburos que representa más durante cinco por ciento de los ingresos externos y también contribuyen con el sesenta por ciento del presupuesto estatal la renta del petróleo subvencionar el combustible el agua la salud la vivienda los productos básicos en el país pero eso ha ido a menos a partir de la caída de los precios del petróleo a mediados de dos mil catorce y ese es el problema a Argelia que la economía sigue marcada por una fuerte intervención estatal y aunque tienen inversores y socios comerciales extranjeros como China España o Francia una ley mercantil muy proteccionista ya a finales de dos mil dieciocho el Centro de Análisis de la ONG International Crisis Group consideró que las reformas en el país eran urgentemente necesarias para diversificar la economía que a pesar de la recuperación de los precios del petróleo la crisis económica podría afectar al país desde dos mil diecinueve y ahora el cuarenta por ciento de la población tiene menos de treinta años y experimentan una profunda inestabilidad que los lleva a querer abandonar el país por cualquier medio han perdido la confianza en la política tienen el sentimiento de que el poder no los tiene en cuenta y menos aún sus de mal

Voz 0194 17:53 muchas gracias Sonia buenas noches

Voz 14 17:55 ya hace unas noches pues de esta fotografía

Voz 0194 17:58 Nos ha hecho Sonia quiero sumar la voz experta de Laurence tío es doctora en Estudios Internacionales Mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid especializada en estudios árabes e islámicos y específicamente en Argelia Laurent muy buenas noches

Voz 18 18:10 muy buenas noches hay riesgo de colapso

Voz 0194 18:12 Celia

Voz 18 18:14 hombre es complicado decirlo ahora ni eso no pero sí que hay señales de fragilidad del sistema en el hecho de que a pesar de la enfermedad de Buteflika desde el dos mil trece no allá cosas Suazo los diferentes clanes que están en el poder un candidato recado yo un plan B pues de alguna forma con el las fracturas no dentro de un equilibrio de fuerzas pero bueno en todo caso reversible no ha analizado mucho esfuerzo presidencial al Estado mayor hallazgo del Estado Mayor del Ejército contra la seguridad Anita Angelina pero es un equilibrio de fuerzas que en todo caso ver Blair y entonces sí que hay incógnitas que evidentemente ahora vemos que las cuestas del régimen once insuficiente se queda muy corta no entonces se vaya se nada no estoy descontento popular convocado para el próximo viernes y creo que va a seguir no es dos es la clave era como la respuesta no las respuestas frente a esta contestación popular

Voz 0194 19:39 Iniesta esta frase esta falta de consenso entre los diferentes clanes para encontrar una alternativa Buteflika es la explicación también de que se haya conseguido mantener en el poder una persona que está totalmente ausente lo contaba nuestra compañera ante siete años sin aparecer hay jóvenes hay niños que no le han visto nunca que creen que Buteflika es una foto fija es esta ausencia de consenso lo que ha permitido esto

Voz 18 20:04 sí es bajito que bueno te ha apostado por esas claves que sustentan un poco el régimen argelino desde la independencia la clave de la lucha por la independencia contra diferente el título ya mismo la misma carta no que creyente porque física escribió que escribió estas pues mencionan mucho no estaba alude mucho la legitimidad histórica de esos dirigentes pero que ya no tiene ninguna ningún eco en la juventud esos son referentes pasados que muestra de las desconexión bruta de que hayan no ni la la población en general porque muchas no es un diálogo de sordos claro eso no es un problema grave no oyes esta cómoda de esos diferentes clanes que estaba sido carmín de poder bueno hablamos mucho que también ha crecido mucho solapa no la el consenso que tenían eran mantener a toda costa y al cabo a toros

Voz 0194 21:31 claro una última cuestión Laurence qué peso tiene el islamismo en Argelia yo no sé si podrían utilizar esta coyuntura de ahora mismo para ganar influencia

Voz 18 21:41 lo veo complicado porque bueno la el sistema posterior a la década negra a era dictado lo que era un político de piques figuras que había liderado él él mismo de de los años noventa Argelia han desaparecido luego hay unos partidos islamistas que están dentro de existe no atenta bastantes limitada

Voz 0194 22:06 a no

Voz 18 22:09 ahora mismo se ha portado relevo en el futuro

Voz 0194 22:13 pues no se pueda recuperar

Voz 18 22:16 evidentemente puede ser cero

Voz 0194 22:18 muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 19 22:21 gracias a vosotros hasta luego buenas noches

Voz 0194 22:23 es la mesa de análisis después iremos a París se porque es importante la comunidad argelina en Francia pero antes pido vuestra opinión Ferrari siete años sin aparecer esta brecha además generacional que hemos destacaba ahora lo hace pero sin un consenso parte de los clanes lo que nosotros entenderíamos por parte de la oposición no hubo parque de de de ellos mismos para encontrar una figura alternativa

Voz 0881 22:47 es es muy difícil vamos a ver Buteflika lleva

Voz 20 22:51 en el poder y mínimo

Voz 0881 22:54 veinte años veinte años en el poder pero dentro del poder lleva mucho más tiempo Buteflika es un es un nombre que a mí me suena de cuando yo era pequeño que cuando yo era pequeño Buteflika ha sido el

Voz 20 23:10 hombre clave en en en en Argelia

Voz 0881 23:14 Argelia es un país importantísimo para España en el tema del las importantísimo yo recuerdo perfectamente los viajes del entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra eh que viajaba con una frecuencia bastante notable a Argelia para el tema del gas Buteflika es un hombre que ahora mismo es decir no existe decir Buteflika es un muerto que se levanta se peina y ahí sale en su silla pero está muerto está muerto física e intelectualmente está muerto pero ha conseguido que Argelia sea un país donde como os decía la persona a la que acabas de entrevistar ha conseguido que que que lo que es el islamismo radical no haya eh entrado con fuerza en Argelia que hubiera sido un problema un problema muy serio muy grave que Argelia no sea un país donde la la inmigración e sea tan grave como es desde Marruecos por ejemplo para el resto de Europa para Europa sí lo que pasa es que yo creo que Buteflika buscarle un sustituto es decir tú no puedes

Voz 0194 24:35 ahora un algún no puedes gobernada a través de una fotografía una escuchábamos antes cuando escuchábamos que había puesto Pablo un fragmento de una intervención pero tú estabas negando con la cabeza diciendo y esto de cuando esposas la ante años que es la última vez que hable en público Milan mil

Voz 1587 24:48 sí yo creo que aquí se están produciendo diversos concluyendo diversas tendencias al mismo tiempo uno es el hecho biológico obviamente un líder que ha sido tan importante para el país y que ha sabido además unificar estos

Voz 0194 25:04 planes de los que se hablaba hace un momento

Voz 1587 25:06 tiene un límite biológico y ese límite biológico ya se se marcó en dos mil trece cuando sufrió el derrame cerebral no a partir de ahí lo que ha ocurrido es que el régimen no ha sabido encontrar una alternativa pero tampoco ha sabido dar respuesta a una serie de ansiedades que se estaban gestando en la población y que ahora han han estallado sobre todo son las ansiedades de una población muy joven la media de edad en Argelia es mucho más joven que en los países europeos hay una parte muy importante de la población que tiene menos de treinta y cinco años incluso menos de veinticinco población tiene su mirada puesta en los países más avanzados porque Argelia es un país avanzado en el sentido de las comunicaciones tiene un buen sistema educativo es un es un país que que diríamos es es de lo mejor que hay en el el norte de África sus generaciones jóvenes lo saben pero aspiran a más y hay una discordancia enorme entre un régimen claro utilizado y unas ansias de diríamos de modernidad de incluso de de de de de explotar mejor los los grandes recursos sobretodo petroleros que tiene no claro eso Buteflika conseguido mantener Argelia fuera de las grandes corrientes generacionales que que movieron las primaveras árabes porque Argelia venía de un decenio negro en el que hubo más de cien mil muertos entre el noventa y dos y el noventa y nueve recordar aquellas terribles imágenes de gente que llegaban tus fusilaba a toda la gente que estaba viajando en autobús no estoy segura como decía la la experta francesa que el tema islámico esté erradicado puede estar más dormido que erradicado porque en unas estadísticas que leía ayer o anteayer hay más de cincuenta y cinco mil personas perseguidas imputadas por delitos de terrorismo en estos momentos ha habido un centenar alrededor de un centenar entre noventa y ciento veinte muertos en refriegas policiales con presuntos terroristas islamistas tanto cuidado con eso porque a lo mejor estoy dormido pero a la que salten las es pitas generales diríamos si hitos como pasó en Egipto

Voz 1667 27:28 vamos a regresar ese dato que ya apuntaba Mila en Argel leyó tome lo había visto el cuarenta y cinco por ciento de la población de Argelia es menor de veinticinco años el cuarto

Voz 0194 27:37 sí lo he dicho antes Sonia que la media que yo he pensado que era un error de Sony no querido corregir porque no que la media de edad es de veintiocho años que me parece bajísimo claro sí sí verdad es que sí sí lo ha dicho Sony ha hecho nuestro corresponsal ha dicho la media es de veintiocho años que he pensado uf

Voz 0881 27:54 si no yo un par de cosas vamos a ver primero después de que se haya descompuesto absolutamente vivía en el norte de África comienza desestabiliza se también por Marruecos porque tienen un single y ciertamente bizarro no

Voz 0194 28:13 esta está bien la palabra

Voz 0881 28:16 mismo así que pero ahí en ese en ese área y luego claro el el digamos el espacio de Costa que abarcan bueno debe ser cinco veces España el tamaño de de Argel espacio de Costa que abarca Argelia es verdaderamente espectacular es decir una Orge una Argelia que no esté sujeta a un principio de estatalidad en un proceso de descomposición que por supuesto no va a ser porque está mucho más modernizado de lo que en su día fue Libia es una amenaza cierta para Europa sobre todo teniendo en cuenta que estos jóvenes a lo que aspira realmente a dar el salto

Voz 0194 28:49 lo dijo una cosa que está que está muy bien visteis

Voz 0881 28:52 qué vamos a ver a Argelia en gran medida también Marruecos les une el hecho de que tienen un porcentaje elevadísimo de su población que evita de facto ya en Europa no es fundamentalmente en Francia con lo cual bueno cuando vuelven en verano pues habla no de lo que es Europa etc o sea que están muy al tanto de lo que es un sistema democrático de cuáles son las reivindicaciones potenciales que que legítimamente pueden pueden tratar de reivindicar y que desde luego no se van a quedar con los brazos cruzados no él a mí el único punto que quema quedan poco entre interrogantes no después de hablar con la con la experta es realmente cuando hablamos de clanes hablamos una metáfora para para definir una élite del poder es decir el ejército el que el clero islámico digamos las las familias del régimen o hablamos de clanes también en el sentido en el que hablábamos de clanes en Libia es decir de tribus no el un poco más literal porque claro si hablamos de tribus y desde luego esto se fractura podemos encontrarnos en Libia bis no si hablamos de élite del poder es distinto porque el poder se puede escindir puede competir libremente y entonces bueno pues estaba democrático yo creo que es más eso sí por una mezcla de ambas cosas creen que es más de todas formas con

Voz 0194 30:11 no te queda alguna duda puede preguntarse

Voz 0881 30:13 ah bueno eso es puedes preguntar es verdad que el segundo se querías decir algo no no yo quería decir que claro Argelia y ahí hay la la los herederos del partido el partido fue muy importante después de la de la liberación de

Voz 1587 30:29 Elia yo creo que no tenemos que referirnos más a distintos clanes dentro de la estructura de poder político

Voz 0194 30:38 dejan de que vaya a París lo decía yo antes llevarlo destacaba también Fernando de Carmen Vela buenas noches hola muy buenas porque hay una importante comunidad argelina que también se están movilizando contra la continuidad de Buteflika

Voz 0390 30:50 pues sí las protestas han cruzado el Mediterráneo y puso

Voz 0194 30:53 segundo fin de semana consecutivo

Voz 0390 30:56 pues hubo manifestaciones en París Lyon Marsella y otras ciudades importantes como en Argelia pues son sobre todo los jóvenes pero no sólo los que piden que este mandatario ochenta y dos años ausente gravemente impedidos Errazti de los manifestantes son pacíficos también aquí dicen basta ya esta presidencia ya la corrupción que las treinta y ha trascendido desde luego la preocupación del presidente Macron es el trauma de todos los presidentes de Francia Argelia el Elíseo oye el Ministerio de Exteriores están vigilantes el embajador francés da parte al parecer al jefe del Estado a diario pero son muy prudentes sobre la ex colonia sabiendo que cualquier comentario se puede interpretar como una injerencia el portavoz del Gobierno ha señalado por ejemplo que corresponde sólo al pueblo argelino expresarse sobre su futuro en paz y seguridad algo que en una democracia parecería evidente pero que no lo es en un país con una dictadura como esa no en Francia viven en torno uno coma cinco millones de argelinos legales algunas fuentes hablan de que Francia ver gasta tres millones de residentes de ese país se calcula que unos quince millones de personas de Argelia tienen algún tipo de relación con Francia por lo que podrían buscar el exilio hacia el Hexágono Si la crisis descarrila y Argelia es además como habéis dicho en socio estratégico de Francia en la lucha contra el terrorismo en el Sahel y un decisivo socio-económico importan en torno al diez por ciento del gas argelino exporta grandes cantidades de trigo ya es el principal empleador extranjero extranjero de Argelia con más de cuarenta mil trabajadores en empresas francesas

Voz 0194 32:32 gracias Carmen de nada hasta hasta luego Pablo hasta mañana mañana

Voz 22 32:57 eh va de Bayreuth

Voz 7 33:12 Severino Donate buenas noches buenas noches

Voz 0194 33:15 a en la semana subrayada en rojo como la gran semana de las reivindicaciones de la mujer exactamente igual que la anterior y la anterior y el anterior y todas las semanas de éste y todos los años y así seguirá siendo hasta que la igualdad sea plena sea total aunque es justo reconocer que en vísperas del ocho de mayo esto se grita con más fuerza así que de aquí al día ocho bueno pues grita haremos desde la cara B y hoy

Voz 1900 33:36 el feminismo siguiendo las pautas que sigue Sara vítores vayamos con la definición del diccionario de la Real Academia feminismo primera acepción principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre segunda acepción esto que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo esta segunda acepción sólo se incorporó al diccionario de la lengua española en mil novecientos noventa y la palabra feminismo cuando entra en el diccionario en el año mil novecientos catorce

Voz 1454 34:05 el año de la primera gran guerra mundial en España Reina

Voz 1900 34:09 Alfonso XIII el presidente de gobierno es Eduardo Dato del Partido Conservador faltan diecisiete años para que las mujeres españolas puedan votar las listas británicas muy combativas rompen las ventanas del Ministerio del Interior prenden fuego al aristocrático y muy varonil pabellón Lawn tenis

Voz 0194 34:28 claro cuál era la definición que hacían los académicos de feminismo en mil novecientos catorce

Voz 1900 34:33 doctrina social favorable a la mujer a quién concede capacidad derechos reservados antes a los varones

Voz 0194 34:40 vayamos como siempre a los orígenes de la palabra tuvo un pasado complicado significado muy alejado de la actual

Voz 1900 34:48 la igualdad de mujeres y hombres ya había sido tratado al menos desde el siglo XVII pero la palabra feminismo aparece por primera vez en el XIX un estudiante de medicina llamado coordina Valerie no de la coca tituló su tesis del feminismo y el infantilismo en los tubérculos

Voz 1454 35:08 somos el Estudiantes sostenía que como consecuencia

Voz 1900 35:10 la de la tuberculosis en el hombre enfermo se detenía el desarrollo del cuerpo se debilitaba y finalmente su cuerpo masculino

Voz 23 35:18 se feminización no has entendido creo que habéis entendido en la tesis el feminismo es una de las

Voz 1900 35:26 cosas horrendas que derivaban detener la tuberculosis el cuerpo se daba estamos en el año mil ochocientos setenta y uno un año después el hijo del novelista Alejandro Dumas escribe unos panfletos políticos que llevan por título el hombre mujer y feminismo y utiliza el término para atacar y descalificar a los hombres que apoyaban los movimientos de mujeres que reclamaban sus derechos en las

Voz 1454 35:50 era que la palabra no buena carrera no las

Voz 1900 35:53 a recupera la fragata francesa Coubertin a Claire para calificar a los movimientos que buscaban la justicia social y política para con las mujeres

Voz 0194 36:02 bueno pues aproxime manos al feminismo siguiendo las diferentes olas que se han producido a lo largo del tiempo

Voz 1900 36:07 Nos ayuda Mariam Martínez Baskonia directora de opinión del país y profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

Voz 24 36:14 la quimera empezaría con la Ilustración después tendría la hemos Laso franquista después vendría el el feminismo radical y por último hay quien piensa que estamos en la cuarta ola no que establece quizás la posibilidad de de hacer una agenda global feminista a partir de esa idea amplia de igualdad que implica paridad participativa cuestionamiento de procesos de toma de decisión poder una definido

Voz 0194 36:40 es más amplia de lo que significa la violencia contra unas

Voz 24 36:42 Gêres en todo el mundo esta cuarta ola

Voz 1900 36:45 esta Marianne Bascuñana está tocando a su vez con otra corriente que también se dice feminista Ike está colonizando algunos conceptos discursos

Voz 24 36:53 en lo que podríamos llamar un feminismo neoliberal que sostiene una idea muy limitada y estrecha de lo que es la igualdad no que confunde la igualdad con la meritocracia y que parte de la situación de mujeres privilegiadas empresarias profesionales quién tiene la discriminación de una manera más limitada y su lucha se centra en el acceso a puestos de poder pero no en el cuestionamiento de esas estructuras de pues

Voz 0194 37:16 leer Amelia Valcárcel es filósofa autora de reconoce hicimos libros sobre el feminismo y feminista Amelia muy buenas noches Amelia más allá de la palabra necesitamos que nos ayudes a delimitar qué es el feminismo porque con tanto debate sobre lo que es y no es la verdad es que no tiene la estación que empieza a no saber nada que es feminismo

Voz 18 37:37 él se basan de fácil porque es muy con una tradición política es muy estable el feminismo es una tradición política que surge la modernidad él la filosofía depende directamente de la filosofía barroca que es cuando se crea todo campo semántico que utilizamos para hablar de política o hablar de la sociedad es aquella tradición política que dice que ningún ser humano ha de ser tratado ni mejor ni peor por honra o sea es ten masculino masculinos femeninos es que nadie debe ser excluido de bienes y derechos por el sexo con el que nada

Voz 0194 38:13 y hemos repasado con María Martínez Bascuñana algunas de las olas del feminismo de la evolución será el feminismo una cosa distinta en cien años

Voz 18 38:23 no lo podemos saber porque además esto de ser profeta es dificilísimo pero sí sabemos lo que ha sido en el pasado la tradición están homogénea que todavía cuando leemos un texto feminista del siglo XVII lo entendemos perfectamente su lenguaje el nuestro se parecen porque nuestro ha heredado se lenguaje que entonces era probablemente comprensibles sólo para muy poca gente de la misma manera que el feminismo ilustrado todavía no sabe lo entendemos el feminismo ocurre otro tanto el feminismo contemporáneo que es aquel en el que vivimos pues lo que tiene en este momento es un enorme auge porque por obra de la educación universal y también de la opinión universal la vanguardia feminista es más amplia de lo que haya sido nunca

Voz 0194 39:14 muchas personas que sí

Voz 18 39:15 ministras digamos tienen una intención somera de serlo llegar a serlo no destruyen adornarse con el nombre

Voz 19 39:23 por qué el nombre ha empezado bien claro yo no yo no hablo no es raro muy bien claro lo que te iba a preguntar ahora

Voz 0194 39:28 sí son feministas todas y todos los que dicen que son feministas porque de golpe parece serlo todo el mundo aunque todo el mundo lo es a su manera añade algún calificativo añade algún argumento como para personalizar a su

Voz 0881 39:42 feminismo sí pero estas que

Voz 18 39:44 cuando se añaden calificativos democracia democracia es una cosa que es la que tiene que y cuando alguien dice no yo es que me que democracia es orgánica hoy nos quiéreme mi democracias islámica no es que mi democracia es popular la democracia es lo que el feminismo es lo que los calificativos no siempre sirven para entenderlo mejor a veces lo único calificativo parece no se enseña el rabito nos dice que es lo que esa persona adónde quiere llevar el ascua a la sardina que me parece que es una feliz expresión castellana

Voz 0194 40:22 te pido que sigas momento con nosotros creo que escuches con los oyentes algunas de las voces que han salido de los cuarteles de los partidos políticos refiriéndose al feminismo

Voz 1900 40:32 Albert Rivera e Inés Arrimadas presentaron ayer el decálogo sobre el feminismo según Ciudadanos un feminismo liberal y moderno según ciudadanos que ha intentado explicar la candidata de Ciudadanos al Congreso por Barcelona esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0793 40:48 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es y partidos que han querido patrimonializar el feminismo y han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya a las feministas y tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que yo yo no puedo hablar de feminismo yendo por unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es decir como tuvo que vestir como tengo que hablar Pablo

Voz 1900 41:13 casado y el PP son feministas el feminismo del líder del PP está limpio de demagogia es un feminismo lleno de verdad según Casado

Voz 23 41:22 muy bien que no sé qué haremos todos feminista ya está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización mentir sin hacer demagogia yo es lo que piden a esta semana que lo digo como último punto como reto la globalización y como reto de la desigualdad en general porque no lo voy a etiquetar porque sería mal que yo intentaré hacerlo sí porque tengo una hija parecería cínico por mi parte un discurso de enfrentamiento de mi hija conmigo Abelló con mi mujer o de mis compañeras con mis compañeros de partido

Voz 1804 41:53 o de ustedes con las señoras que están en casa

Voz 1900 41:56 feminismo según el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante un acto político de precampaña de campaña acto con Susana Díaz en Granada el próximo viernes es muy importante

Voz 25 42:08 aquellos que hacen listas negras a los trabajadores y trabajadoras públicos que luchan contra la violencia de género y aquellos que blanqueaban a los que hacen las listas negras les vamos a decir el ocho de marzo que hay millones de españoles y españolas que queremos una España en igualdad entre hombres y mujeres Iker radique de una vez por toda la violencia de género esa es la España que va a ganar el próximo

Voz 26 42:27 Nieto de abrir la España que va a salir a manifestarse el próximo ocho de marzo

Voz 1900 42:31 ya acabamos con un vídeo propagandístico de Vox con el título Las mujeres de Vox rompen con la huelga feminista del ocho m Vox lo ha hecho llegar a los medios de comunicación lo ha distribuido por las redes en él se ve a una mujer joven con chaqueta verde leyendo una sucesión de frases que abusan de lana fuera todas empiezan con soy mujer

Voz 0277 42:52 este es un fragmento soy mujer y Quiero liberarme de vuestro burka ideológico que pretende imponernos una doctrina totalitaria y denuncio el burka que otras mujeres en el Islam sufren bajo vuestro vergonzoso silencio soy mujer y no quiero una doctrina que me enfrenta al hombre no quiero que se criminalice al hombre a mi hermano y a mi padre y a mi hijo por el hecho de ser varón

Voz 0194 43:17 que te sugieren todas las declaraciones que hemos escuchado

Voz 18 43:20 que la gente contrata a unos gabinetes publicitarios que deberían ser mejores

Voz 0881 43:27 por qué

Voz 18 43:28 porque lo único que veo aquí en vez de reflexión son incrementen eslóganes que se han comprado y que valen igual para vender fruta

Voz 0194 43:38 el contraponer o el el el el pensar en feminismo como enfrentamiento hemos escuchado a Pablo Casado ya lo escuchábamos a la representante de

Voz 18 43:47 evitar que el feminismo porque es una agenda fuerte vio minimización haya feminismo se vive es enteró pues muchas de las cosas que hacemos entonces no puedes evitar que te llevé enfrentamientos con quienes justamente no comparten ni el punto de partida mil agenda eso es perfectamente normal sería cualquier ideología política cualquier teoría política que hubiera

Voz 19 44:16 Rosado en el universo mundo sin polémica

Voz 0194 44:19 a ver

Voz 18 44:21 la polémica es como vamos llegando a conclusiones por ejemplo él porque al feminismo ahora no polemizar sobre lo que sea no me explico sobre el voto ya no discute nadie pero fue un debate terribles sobre que las mujeres puedan ir a la universidad no lo discute nadie fue un debate espantoso Schäuble que las mujeres lo hubieran padre porque ya no se discute el nuevo con debates Herría

Voz 0194 44:50 el debate

Voz 18 44:52 sea se supera cuando se

Voz 14 44:54 no

Voz 0194 44:56 pues Amelia yo agradezco muchísimo que nos has ayudado gracias muy buenas noches

Voz 19 45:01 pues sí han servido para algo yo me encanta yo espero que sí seguro que sí

Voz 18 45:06 gracias buenas hasta luego

Voz 0194 45:08 cada una encuesta de la empresa demoscópica cuarenta de centrada en el feminismo recuperemos el resultado de las preguntas que ponían el foco en la poli

Voz 1900 45:16 es el primer hecho que llama la atención a Marianne Bascuñana recordamos directora de opinión del país profesora de Ciencias Políticas de la Autónoma de Madrid

Voz 24 45:23 es muy revelador que los hombres

Voz 1587 45:26 perciben a los partidos más

Voz 24 45:29 Iniesta que de lo que lo perciben las mujeres no mientras que los hombres

Voz 1587 45:33 probablemente están pensando en qué

Voz 24 45:35 esto es el no va más a las mujeres no están notando esos cambios

Voz 1900 45:39 los encuestados siguen percibiendo más feministas a los partidos de izquierda pero en los partidos de derechas hay bastantes diferencias en cómo se percibe por ejemplo a Ciudadanos al PP

Voz 24 45:51 mientras que Podemos y PSOE son percibidos más o menos igual de feminista en la derecha ciudadanos BPI Vox son percibidos de una manera muy distinta no hay sede claramente que Ciudadanos se está haciendo un esfuerzo por proyectar una imagen más feminista frente a posiciones de Casado que son quizás mucho más tú

Voz 0194 46:13 turbias con respecto al aborto por ejemplo y no digamos

Voz 24 46:15 las de Vox que no solamente no es feminista sino que lo que está haciendo así capitalizar la furia masculino no

Voz 0194 46:24 la impedirán los analistas de esa noche a los tertulianos una opinión aunque luego volveremos otra vez porque es evidente que el ocho de marzo cae en plena precampaña

Voz 27 46:30 la electoral y nadie nadie evita

Voz 0194 46:33 hasta el tema al contrario y por eso hemos escuchado las declaraciones de Inés Arrimadas de Pablo Casado centridad con diferentes vamos a decir diferentes significados de la palabra de la palabra feminismo a ti qué te parece todo lo que está pasando con esto Mila hoy

Voz 27 46:49 yo tengo la impresión de que

Voz 1587 46:53 eh por el tamaño los argumentos de la reacción contra el feminismo deduzco que estamos llegando a un punto resolutivo estamos llegando a un punto que tocamos hueso como se dice no muchas veces haberla primeras la lo explicaba muy bien a Amalia no

Voz 28 47:12 la la la la gran

Voz 1587 47:15 la reacción que hubo contra las mujeres su franquistas eso fue terrible la batalla fue larguísima hay terrible después vino contra las feministas de los años sesenta vino una reacción que la escritora norteamericana Susan falúa di reflejó en un libro que tituló precisamente

Voz 0194 47:31 pues que significa reacción

Voz 1587 47:33 ese momento la reacción consistía en intentar convencer a las mujeres de que quizá no habían hecho bien de salir de casa y querer competir con los hombres y querer ocupar los puestos de los hombres venían a decir poco más o menos que que habéis ganado mujeres siendo súper Bowman pues ha ganado infelicidad porque ahora ni sois buenas madres ni buenas profesionales estáis todo el día sufriendo no llegáis a todo está siempre descontentas con vuestro rendimiento en cualquiera de las esferas porque habéis hecho caso de las feministas que os han llevado a competir con los hombres ya competir con vosotras mismas esa reacción que fue bastante virulenta con películas con con con mucho con mucho podríamos mucha cartelería no convenció las mujeres las mujeres no se dejaron engañar y fueron siguieron trabajando y siguieron estudiando y ahora tienen niveles de formación más altos que los hombres aquí en España por ejemplo

Voz 0194 48:28 los os voy a pedir a a Fernando ya ya ya Ferrari que os apunta que queríais decir porque como luego vamos a volver ahora no tenemos tiempo pero vamos a retomar esta cuestión que es la entrada del ocho PM del feminismo en en la precampaña y la campaña electoral porque tenemos que ir cerrando a la cada vez que nos quedan más cosas y con que acabamos

Voz 1900 48:47 eh bueno pues con una reflexión una canción un libro libro por ejemplo tres Guineas de Virginia Woolf en la reflexión me la hacía Marianne Bascuñana una cosa es el debate interno dentro del feminismo otra las críticas que intentan acabar lo es la canción de Zara el tema de fondo políticos cínicos y la gestación subrogada

Voz 29 49:18 hasta mañana espuma vale

Voz 2 50:42 hora veinticinco sigue ahora en Cadena Ser punto com y en las redes sociales en Twitter la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 31 51:15 buenos días Carlos buenos días

Voz 1804 51:17 son

Voz 32 51:23 son las cinco menos veinte de Joaquín

Voz 33 51:29 me ha llamado

Voz 32 51:31 bordo si de buena

Voz 1804 51:33 a primeras buenos días a nada algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 1860 51:51 Portillo se incorporan el Deportivo veta un saludo fuerte era de ató Suter y por porque no a todos los grandes profesionales de la cadena se como Iñaki Gabilondo es el armario empotra sino Pepa viola Pepa Bueno Manuel el coloso Carreño ya Antoni el flaco barrido a todos sexo porque ahora soy hacia

Voz 34 52:13 en el análisis y pasión puestos al servicio del deporte

Voz 1860 52:18 no en fin de Santiago Casares no si este texto acaso es giro Quique buenos y Toy como la metí te tuvo la metí pedales metido pidió primero en primera fila la banda Gabriela Lita loco loco de qué planeta Boluda viste

Voz 7 52:42 ya está aquí mi análisis y amor realistas tu pareja puede abandonar tuvo invita sin que te lo esperes siente tenemos que hablar tus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir el bloqueo tu jefe puede echarte del

Voz 34 53:07 estaba Braulio hay que hay desacuerdo en la vida es incierto estar pendiente de un hombre que Monroe pero tranquilos hay algo que nunca te abandonará

Voz 19 53:19 la Cadena SER no se veía venir se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas lo perdono

Voz 35 53:27 en Atenas

Voz 1900 53:29 siempre estaremos contigo

Voz 19 53:32 Andy de alguno desde que empecé a oír las

Voz 36 53:37 se ha

Voz 37 53:41 cuenta con las pase lo que pase

Voz 2 53:53 cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 54:06 el eh