Hora 25 (04/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

ya ven estas alturas hoy ya lo han visto a estas alturas tenemos que recordar lo que es el feminismo que el ocho m caiga de lleno en la precampaña electoral lo está convirtiendo en el centro de muchos discursos ID no menos excesos verbales cada partido o mejor cada líder político lo define a su manera leña de la etiqueta que le va mejor creen ante su electorado acompañen la palabra además con todo tipo de reflexiones vivencias comparaciones sienten impelidos a definir feminismo y cada uno lo define como quiere porque lo que no quieren es dejar pasar la oportunidad ante la jornada del VIII m no

Voz 1450 00:49 vaya a ser que otro se apodere de las

Voz 0194 00:51 a reivindicaciones todo bastante surrealista a estas alturas la ciudadanía ya sabe desde qué partido se defiende la igualdad entre hombres y mujeres y se lucha contra cualquier tipo de discriminación y evidentemente contra la violencia machista también sabe la gente quiénes se apuntan a última hora improvisando argumentos también sabe la gente quién lo niega pero es encomiable entiendan la ironía este esfuerzo de todos por intentar que nadie patrimonial hice algo que suele es patrimonio de todas aquellas de todos aquellos que llevan año luchando por la igualdad Años de lucha sin apenas repercusión años de manifestaciones mucho menos multitudinarias años de reivindicación es curioso ver cómo ahora se apuntan incluso los y las que no saben lo que es el feminismo estarán contando votos

Voz 0194 01:36 siguen en la tertulia Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Javier González Ferrari en la mesa de producción también sigue Pedro Blanco pendiente de todo lo que nos quieran decir sobre feminismo sobre lo que sea también pendiente de cualquier última hora vamos ya pues con todo el mismo día en que Pedro Sánchez anunció que adelantaba las elecciones al próximo veintiocho de abril nosotros hacíamos el programa desde Valencia y tenía hemos invitado al presidente Ximo Puig y le preguntábamos si él pensaba poner las autonómicas para esa misma fecha no nos dijo que si tampoco nos dijo que no

Voz 0966 02:07 yo estoy piensa adelantar las elecciones valencianas bueno nosotros demos la capacidad adelantar las desde luego nunca vamos a renunciar a esa capacidad pero en estos momentos lo probable es que llevemos a mayo es decir no le está dando vueltas vuelta siempre pero lo probable es que lleguemos a mayo me quedo con esta frase sí

Voz 4 02:25 eso es reprobable

Voz 2 02:29 que cada uno saque su propia conclusión por supuesto hombre es un momento en que hay quieto

Voz 0966 02:33 más determinaciones desde la sede día me gustaría que en general se tomaran desde la seriedad no desde las vísceras del estamos viviendo en España una política demasiado trufada de víscera no demasiada digamos emoción frente a la racionalidad

Voz 1450 02:49 lo probable es que lleguemos a mayo dijo el quince de febrero Puig en Hora Veinticinco Sastre buenas noches buenas noches pues al final los valencianos también votaré el veintiocho de abril dijo siempre Ximo Puig que quería destino aquí la agenda valenciana que podía aprovechar que se lo planteaba aprovechar esa potestad que en fin le da el Estatut y que hasta ahora la Comunidad nunca había aplicado pese a la oposición de sus socios de Compromís habrá efectivamente adelantó según ha confirmado el propio president después de reunir a sus consejeros

Voz 2 03:15 Bolivia ser una nacionalidad histórica

Voz 1071 03:20 Houston queríamos ser una nacionalidad histórica y lo somos los próximos un proyecto de renacimiento de la comunidad de reparación reconstrucción ha dicho el presidente en una intervención en la que ha mencionado varias veces al autogobierno y las aspiraciones de los valencianos

Voz 1450 03:34 en Jiménez Valencia buenas noches qué tal Ángels buenas noches anoche adelanta para que por primera vez se singulariza en las elecciones de la Comunidad Valenciana de fondo está la necesidad también de fomentar la participación

Voz 1248 03:44 sí así es a partir de ahora la Comunitat Valenciana tiene su calendario electoral propio Puig su lo ha presentado como un hecho histórico con esta decisión se cierra el círculo de la historia se abre una nueva etapa de autogobierno ha dicho pues pero la coincidencia con unas generales va más allá de la reivindicación de ese autogobierno y es que con esta decisión también se quiere visibilizar el llamado problema valenciano el de la financiación lo propio Puig reconocía que el adelanto garantiza más visibilidad más presencia de la Comunitat en la política nacional

Voz 0966 04:13 pese que en estos momentos está paran en España de la cuestión valenciana hice Paramés que sino Aguere ya estaba asegura que a partir de ahí

Voz 1248 04:21 ahora se hablará más de la Comunitat que si no se hubiese hecho el adelanto electoral la valenciana estaría en la el pelotón de cola junto al resto de comunidades autónomas se trata dice de aprovechar bien ahora esa circunstancia aunque como apuntabas antes Angels la participación es otra de las razones de fondo de esta decisión el propio Puig lo dejaba así de claro

Voz 0966 04:40 cuanto más participación haya mejor decisiones se toman son decisiones más sólidas porque tienen más legitimidad obviamente es cierto que las elecciones generales suele votar quién es sobretodo en estas elecciones generales en concreto Se prevé que haya una alta participación y una alta movilización porque esperamos sinceramente que el virus de

Voz 0881 05:07 el populismo radical conservador que

Voz 0966 05:09 la invadiendo Europa no acabe contaminando la política española la manera

Voz 0881 05:14 decisivas en cualquier caso la paradoja está ahí para busca

Voz 1248 05:17 el elemento diferenciador sacude una convocatoria en la que la política nacional lo va a contar

Voz 1450 05:22 dar todo pues había hablado con el presidente del Gobierno Julian para comentar la posibilidad de adelanto

Voz 1248 05:26 sí lo ha hecho estos días y esta misma tarde cuando Puche ha llamado a Sánchez para comunicarle su decisión final desde Ferraz siempre han respetado la voluntad del presidente de la Generalitat es que tampoco hay que olvidar que Ferraz ve con buenos ojos todo aquello que suponga movilizar electorado una convocatoria autonómica animará el voto y una alta participación también favorecería a Sánchez ante un panorama político Ángels tremendamente incierto

Voz 1450 05:49 sí que dicen las encuestas hay opciones para reeditar el Pacto del Botánico

Voz 1248 05:52 pues las encuestas a día de hoy son la verdad poco fiables que guiarse por las tendencias y las tendencias dicen que la certeza de que la suma de las fuerzas de izquierdas les va a permitir mantener el Gobierno valenciano pues es a día de hoy menos certezas sobre todo tras lo ocurrido en las elecciones andaluzas en cualquier caso Ximo Puig sigue apostó no por reeditar con compromiso y con Podemos el Pacto del Botánico y lo decía también esta misma tarde tras el anuncio del adelanto electoral

Voz 0966 06:17 el Pacto del Botánico una historia Brexit de a mí me agradaría que pueden continuar avanzando desde esa perspectiva

Voz 1248 06:23 bueno pues que le gustaría continuar avanzando desde una perspectiva progresista el apoyo de calado que han comenzado el proyecto de calado que han comenzado aunque la realidad es que el adelanto electoral abierto una tremenda brecha entre el PSPV y Compromís

Voz 1450 06:37 que podría tras

Voz 1248 06:38 es decirse en un endurecimiento de la campaña electoral otra cosa Ángels es lo que ocurra el día después de las elecciones autonómicas del veintiocho de abril y eso ya lo veremos Julián muchas

Voz 1450 06:48 gracias a vosotros hasta luego Mònica Oltra dice

Voz 1248 06:51 canta la Generalitat muy buenas noches

Voz 5 06:54 qué tal buenas noches cómo ha ido la reunión de hoy

Voz 1450 06:56 con seis de esta tarde porque ustedes no querían ese adelanto electoral

Voz 5 07:02 pues ha ido como tenía que ir quiero decir que en un gobierno plural en el que frente a cinco mil setecientas cuarenta y seis decisiones que ha tomado este Gobierno desde julio los dos de quince hasta ahora pues ha habido una en la que no hemos estado de acuerdo porque las otras cinco mil setecientas cuarenta de ellas hemos tomado por unanimidad bueno pues se ha ido de manera respetuosa de manera tranquila y serena pero pero también la firmeza que hemos hasta desde Compromís que que no

Voz 0194 07:43 de casa no nuestra Cueza porque no están de acuerdo porque no quieren este adelanto

Voz 5 07:51 entre otras cosas porque yo creo que un adelanto electoral tiene que estar motivado políticamente y así lo hemos expresado es de Compromís que un adelante electoral hay que argumenta estarlo desde un punto de vista político que es decir el interés de de todos los valencianos y valencianas el interés general no vale decir oiga es que a mí me conviene como partido como fuerzas políticas del Botánico no no no está para nosotros no es una decisión válida hay por tanto en este caso hemos dicho bueno en sí no hay razones políticas y las razones políticas cuáles son vamos a ver cuando adelanta alguien elecciones cuando Lotina apoyo para para aprobar un presupuesto nuestro Gobierno ha aprobado cuatro presupuestos en tiempo y forma fuimos de los pocos Gobiernos autonómicos que era el quince aprobaron presupuesto que no que no que el Parlamento no te apruebe los proyectos de ley que que en días desde el Gobierno no ha sido nuestro caso todos nuestros proyectos de ley han sido aprobados o que hay es una inestabilidad política que justifiquen adelanto este es el Gobierno valenciano desde que existe la Constitución más estable de toda la historia de la Comunidad Valenciana por tanto nosotros entendíamos que me veía razones políticas y lo único que puede justificar estos son razones partidistas que los nosotros no estamos en condiciones de defender entre el electorado

Voz 0194 09:26 si usted piensa que hay razones partidistas detrás de la intención de la intensión no ya la decisión del presidente Ximo Puig adelantar pero el que argumentos les da ustedes

Voz 5 09:38 bueno él habla de una sin de de de las elecciones valencianas como queriendo decir así formamos parte de ese bloque de de comunidades autónomas como Galicia Andalucía País Vasco Cataluña que convoca las elecciones fuera de lo que el calendario digamos te del resto de comodidades convocamos el cuarto domingo de mayo pero en cualquier caso yo creo que la Fecai el momento en el que bueno se veintiocho días antes de las elecciones municipales y europeas en este caso no tiene mucho sentido adelantar porque no nos vamos a singulariza sobre todo cuando lo que se plantea es adelantamos para hacer más valencianos y lo hacemos coincidir con las elecciones de toda España que son unas elecciones generales con lo cual nos vamos a diluir en ese mensaje yo creo sinceramente Ángels que en este momento tóxico que desprende toda la política nacional porque en este momento lamentable la política nacional es muy tóxica y nosotros lo que queremos hablar es de las cosas próximas a las

Voz 0194 10:55 teme teme que quede camuflado el debate de lo de los valencianos de lo valenciano

Voz 5 11:01 son sobre todo creo que no vamos a hablar de aquello que les interesa a los valencianos son los interesa a los valencianos y valencianas quiere decir que es la sanidad la educación era atención a la dependencia quiere decir hay que contar que en este momento más de un millón de personas ya no pasan el copago farmacéutico que impuso Rajoy en el dos mil doce y que en esta comunidad se compensa quiere decir ahora mismo cualquier valenciano valenciana que tienen necesidades va a la farmacia no tiene que pagar los medicamentos no tiene que elegir entre medicarse o llegar a fin de mes ahora mismo quiero valenciano valenciana cuando llega septiembre es padre o madre tienen los libros de texto de tus hijos encima de la mesa tienes que preocuparte si tuvo posibilidad económica te da para comprar los libros de texto o no ahora mismo los valencianos y valencianas están ya no están pendientes si se va a atender su dependencia porque y sesenta y seis mil personas que desde del dos mil quince ahora ya están sistema de tendencia quiero decir con esto que nosotros queremos hablar de estas cosas que ha hecho el Gobierno valenciano y que vamos a seguir haciendo Il en un debate en el que lo que los que van a hablar son casado Rivera au Sánchez se va se va a dividir cuando es lo que realmente cambia y mejora la vida de la gente

Voz 0194 12:39 vice presenta Stemm este desacuerdo importante te dice muchos acuerdos y este desacuerdo pero esto es un desacuerdo importante y además en la nota usted molesta por decirlo de alguna manera la este acuerdo

Voz 1450 12:51 a tocaba la posibilidad de

Voz 6 12:54 un nuevo acuerdo después de las

Voz 0194 12:56 acciones si es que volvieran a sumar

Voz 5 13:00 no en absoluto yo no no no no estoy molesto de verdad que no de verdad que no probablemente esté más dormida que Monde esta no lo que pasa es que esto ya sabemos las mujeres ya sabemos cómo cómo llevar estas cosas no yo estoy más dan vida que molesta pero en absoluto en absoluto porque las cuestiones políticas son las que hay que poner en el centro para mí lo importante en política es que seamos una herramienta útil para que la vida de la gente que muchas veces es tan tan tan difícil yo se lo lo lo difícil que puede llegar a ser la vida de muchas personas pues ya política sea una herramienta para facilitar para mejorar para paliar en todo caso para dar respuesta a las dificultades que muchas veces tienen unas personas por tanto yo molesto de verdad que no estoy puede que un poco dolida si no no no por electro sino por cómo se ha hecho porque muchas veces no es tan importante el hecho en sí como cómo hemos llegado hasta aquí pero eso no para mí no es obstáculo para que en las próximas elecciones que yo estoy convencida que vamos a volver a tener una mayoría de fe otras políticas del cambio de fuerzas políticas emancipado de fuerzas políticas que ponen en el centro a las personas en definitiva de fuerzas políticas para las cuales lo importante es la vida de la gente no irán otras cuestiones como siempre lo hemos demostrado Compromís siempre hemos sido los garantes de que esta cuestión sea determinante en la política yo no entiendo la política y Compromís no entendemos la política hay por eso somos un hecho diferencial en el resto de España que tengan en cuenta que estamos aquí para mejorar la vida de la gente

Voz 0194 15:04 más allá de de lo que se haya hablado hoy en la en la reunión del Consell tiene la sensación de que el presidente la escuchado usted suficientemente con este tema

Voz 5 15:18 bueno todo lo que lo que en política se las fuerzas políticas de la izquierda tradicional o las fuerzas políticas en realidad de la vieja política no todo lo que son capaces de escucha ciertamente yo yo yo no me quejo porque a mí no me gusta estar en la caja ni una acción la propuesta ahí en las soluciones no pero ciertamente a bueno se me ha escuchado en todo caso Iguala habría que preguntar a aquel que tiene que escuchar no pero de verdad que que que nosotros somos de sobre todo en Compromís somos gente vital somos gente optimista somos gente alegre somos gente de de cuando se gestionar lo que hay no y entonces esto es lo que hay pues vamos a estar delante no como decimos nosotros no sé si me has sido habrá escuchado mejor o peor lo que sí que sea es que Compromís vamos a estar ahí que somos una fuerza política que está en en la vida política para mejorar la vida de la gente y para a contribuir a que este mundo sea un poquito mejor desde nuestro pequeño rincón del mundo no yo ya no queremos ser pretenciosos en absoluto tenemos un pequeño rincón del mundo para que la Comunitat Valenciana es una es un territorio pequeño pero en nuestro pequeño rincón del mundo sabemos en Compromís que estamos para mejorar el conjunto para mejorar sobre todo las vidas de la gente que vive aquí no esto es no vinimos a asaltar los siendo nos vinimos a mejorar la vida de la gente en la tierra y en este caso en esta pequeñas piezas religiosas es lo que vamos a hacer y por tanto sabemos lo que es la escucha al que es muy importante y nosotros nos dedicamos a escuchar ya nos vamos a dedicar a salir Ana seleccione a a tener el apoyo de la gente y la confianza de la gente

Voz 0194 17:23 una una última cuestión vicepresidenta porque han votado porque la convocatoria de elecciones es una decisión que bueno que es del presidente porque ha habido votaciones este consejo

Voz 5 17:35 bueno no porque lo dice la ley Lago leía hay que no cumplirla claro la ley lo que dice es que bueno la presidente o la presidenta puede convocar elecciones previa acuerdo del Consell el conseller nuestro consejo de Gobierno digamos no otra sido todo el Consell el Consejo de Gobierno tiene que pronunciarse por eso se ha votado a eh simplemente porque lo dice la ley no no tampoco hay que darle más vueltas a estos porque tanto tanto que dice todo el mundo hay cumplen la ley bueno en este caso también el la ley lo que dice es que el Gobierno valenciano tiene que votar la propuesta de convocatoria de elecciones que haga el presidente

Voz 0194 18:23 te presentas boca no había hecho ya planes para Semana Santa

Voz 5 18:28 bueno ya he intentado que ahora ya

Voz 0194 18:32 sí porque de verdad

Voz 5 18:34 que sí que necesitaría un poco de

Voz 0194 18:38 pues bueno pues se queda sin presidente

Voz 5 18:43 bueno pero intentaré buscar la paz igual

Voz 0194 18:46 muchísimas gracias como siempre por habernos atendido muchísimas gracias muy buenas noches bueno luego

Voz 1450 18:54 hemos a a la convocatoria de las elecciones generales pero me paro un momentito aquí a Fernando tú crees que les favorece a Ximo Puig el haber adelantado las elecciones porque es evidente que lo hace por sus cálculos sería ahora Mónica Oltra es evidente que lo hacen por habrá hecho sus propios cálculos acierta con los cálculos

Voz 7 19:13 pues yo creo que sí sino lo hubiera hecho vamos desde que deben tener datos sobre todo de sesenta imagino que el cálculo está en función de la movilización no o sea el el el el lo que aterra digamos a todos los líderes territoriales del Partido Socialista es el si no me andaluz siendo banda luce es precisamente que sus votantes se quedan en casa no se pueden quedar en casa si efectivamente son sólo unas únicas elecciones entonces yo creo que que el efecto Sánchez probablemente por lo entienden también que un efecto que es un efecto favorable por lo tanto mayor movilización aunque tiene razón Mónica Oltra desde luego no se va a hablar de T

Voz 1450 19:58 no no de desaparece el tema Valencia piso está aquí

Voz 7 20:00 pero que desaparece y bueno el yo creo que quiere aprovechar ese ímpetu quién que la gente pues mola ser las generales y quiere estar presente y luego después como lo llevó a diluir un debate donde hay tantos debates en las diferentes comunidades autónomas las groserías

Voz 1450 20:15 en les europeas continúan llega

Voz 7 20:18 que no yo creo sea si hay una motivación política para hacerlo quiere decía que no porque pensando en el otro sentido político no pero hay una motivación política auto interesada y me parece que en ese sentido bueno han típido hacer los cálculos debieron estar haciéndolo cuando tú lo hiciste la pregunta de descaro en ese momento todavía no tienen la respuesta pero seguramente pues había Mila

Voz 8 20:43 sí yo estoy de acuerdo con Fernando creo que saber yo creo que que hace las dos cosas uno buscar la más participativa la mayor participación porque ya se está viendo que en las encuestas que que se puede movilizar la izquierda precisamente como reacción a toda la campaña que ha habido de dar por posible que podrían gobernar los tres partidos de derecha y eso ese ese es eso favorecería a al gobierno de la Generalitat socialista no además de reeditar el pacto sino llegaron o fuera necesario pero yo creo que también quiere aprovechar el el arrastre el tirón que pueda tener Pedro Sánchez porque las encuestas marcan cada vez que es sobretodo en intención de voto hay una gran diferencia entre el PSOE y el segundo tercero y cuarto partidos y además la fidelidad de voto al Partido Socialista es mayor peor que en otros partidos por lo tanto yo creo que aquí está buscando por una parte la mayor participación segundo el efecto arrastre pero tiene una significación importante porque hasta ahora las únicas a las las comunidades que tenían elecciones propias y que tenían su propio calendario electoral eran las comunidades históricas y Andalucía y ahora con esta con esta decisión de Valencia pues poquito a poco se está diferencial

Voz 1450 22:12 se van separando exactos está creando

Voz 8 22:15 un mapa político en el que se está diferenciando por regiones por autonomías Bono yo no yo no creo que eso sea tampoco malo porque Valencia precisamente en los años ochenta setenta ochenta fue Andalucía la que dio la batalla por su diferenciación por por no ser tratada menos que las comunidades históricas Valencia ahora están este punto veo en Aragón también otros movimientos similares veremos

Voz 0881 22:45 yo creo que no es Puig quién llama Sánchez yo creo que Sánchez el que Gemma Puig y el que le dice necesito necesito tu movilización La movilización de una comunidad que es una exquisita como decía eh

Voz 7 23:03 os decía Mónica Oltra a la que yo no

Voz 0881 23:06 dado dolida también frustrada frustrada con la decisión de hoy me ha parecido triste es una mujer con la inteligencia de Mónica Oltra que es que yo le reconozco una enorme inteligencia a Mónica Oltra ha no ha hablado con mucha sensatez pero con un dolor contenido que se que se notaba bastante yo creo que es que es Sánchez quién le pide a Puig Súmate esto porque necesito que una comunidad de la importancia de Valencia es sume movilice a la izquierda no es Puig es decir la respuesta que dio Puig el día quince mutua bueno yo bueno

Voz 7 23:57 no sé si es mutua pero

Voz 0881 24:00 hombre yo creo que la necesidad es más de Sánchez es más de Sánchez porque el que se la juega y el veintiocho de abril Sánchez que ha sido muy inteligente por cierto a la hora de elegir la fecha ha sido muy inteligente porque sería es muy complicado hacer unas elecciones generales después de las elecciones autonómicas y municipales donde se podía perder mucho poder desde la izquierda e mucho poder sin embargo si tú vas por delante en las elecciones generales y la la cosa cambia tu hablabas hace un momento Mila de las encuestas hombre aquí tenemos un señor que sabe de encuestas a la verdad no no perdonó

Voz 9 24:47 tú sí

Voz 0881 24:49 a ver si impuestas de verdad porque

Voz 9 24:52 que tu hacia eran de verdad eh

Voz 0881 24:54 no como las que hace ahora nuestro un amigo que hace unas encuestas realmente geniales yo no me creo ya ninguna encuesta ninguna ninguna porque además no creo no creo que nadie estoy diciendo la verdad porque hay por lo menos un cuarenta por ciento de gente que no sabe qué coño vamos

Voz 7 25:14 pero yo he dicho no hablar de encuestas no voy a hablar de encuestas pero sí me interesa

Voz 0881 25:21 ese favor

Voz 7 25:22 por bueno hablamos luego después

Voz 0881 25:25 no pero hay una cosa de Emilio

Voz 7 25:27 que si me gustaría recoger no que es y que es uno de los argumentos que ha utilizado Puig no que es no digamos si el jugar la carta de la nacionalidad valenciana no como diciendo es que si lo anticipamos es la primera vez que vamos a poder decretar por nosotros mismos cuando queremos decir separamos del montante

Voz 0881 25:50 perdóname con los generales sí pero

Voz 7 25:54 de yo voy es es algo diferente es decir si si todos queremos convertirnos en en en comunidad histórica como hora también Aragón etcétera la distinción inicial de la Constitución que yo creo que era muy potente internacionalidades de verdad vamos a verdad sin problema nacional e que es País Vasco y Cataluña ahí bueno históricamente de Galicia en en Galicia el el sesenta y tres por ciento en la última vez que yo leí este tipo de encuestas se sentía tan español como como gallego es decir que en Galicia no hay un problema nacional entonces claro qué es lo que pasa pues que cuantas más comunidades históricas creemos menos sentido tiene la diferenciación que realmente debería ser relevante que es precisamente de las nacionalidades históricas de verdad donde existe otro sentimiento nacional que compite claramente con el sentimiento

Voz 1450 26:44 John y que por tanto frustra

Voz 7 26:47 cómodo modo la posibilidad de que ellos puedan jugar no a seguir diferenciando porque te radica la diferencia en la que pone aspira a la independencia entonces a mí me pero vamos yo respeto absolutamente la decisión que tomen los cómo tomaron en su día a los andaluces los las balear de los canarios o lo que sea pero indudablemente yo creo que el eso de volver otra vez a la historia persiguió diferenciando nos lo que hace es impedir tener en cuenta el auténtica diferencia que importa efectos políticos no Mila

Voz 8 27:17 esta es precisamente lo que quería subrayar antes me parece que esto es muy relevante es muy relevante aparte de las raciones de las de las razones de oportunidad política que esas son legítimas en el sentido de que todo el mundo todos los partidos intentan buscar la manera ir a las urnas lo más favorable posible esto lo hacen todos pero en este caso me parece el debate que que plantea Fernando es es crucial porque claro que aquí ha habido una Constitución que que se ha desarrollado lo largo del tiempo mientras ha ido desarrollándose ha creado también nuevas realidades la realidad no se petrificado en el mil novecientos setenta y nueve cuando se decidió cuál era la arquitectura y la estructura territorial del país la propia dinámica política que propició esa Constitución interpretaciones por parte de los de los dos principales partidos no ha tenido un efecto también la realidad ha creado realidad Andalucía ha creado realidad en el en el resto pero claro que esta afirmación que has hecho Fernando de cómo se van a diferenciar aquellos que se consideran realmente diríamos históricamente different diferentes pues claro eso también empuja hacia la independencia o hacia otros tipos de de federalismo con federalismo etcétera etcétera no

Voz 7 28:45 es interesante este páramo

Voz 8 28:46 ahora ahora la vuelta hablamos del adelanto electoral

Voz 1450 28:49 General de Sánchez Hora veinticinco

Voz 2 33:09 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1450 33:15 Ángels Barceló la tertulia Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín y Javier González Ferrari antes de que se confirmara el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana la agenda política ya tenía un marcado acento de campaña

Voz 1071 33:30 el presidente del Gobierno ha firmado hoy el decreto por el que se convocan las generales lo ha rubricado el Rey y mañana lo publicará el Boletín el Boletín Oficial del Estado a obesidad le quedan pocas cosas la verdad por decirles Sánchez al que ya han llamado traidor que ocupa otras veces pero faltaban cosas faltaba decir por ejemplo que se comporta como la mafia

Voz 19 33:47 pero ahora ya no falta con esa guerra sucia declarada por parte de Moncloa además de un precio absoluto las instituciones lo que estamos viendo es que el Gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil porque suben setenta por ciento de inversiones que le pide Torra porque le hace lo que quiere sus cumbres autónomas porque sólo beneficia que me da la gana a un gobierno con prácticas mafiosas que es buscarme cosas malas de la oposición ya que las cifras no acompañan y balance de gestión es desastroso no tengo una sola propuesta de futuro el presidente del Congreso que logró el jueves un aplauso

Voz 1071 34:24 unánime ya esté emocionado en la cámara estaba hoy en la Cope reprocha Ana Pastor a Pedro Sánchez que recurra los decretos en la etapa final de la legislatura

Voz 0140 34:32 no parece razonable que excepto que las cosas sean de urgente necesidad se podrá hacer uso partidista de las instituciones y es un comentario mío general no sé lo que va a venir una vez disuelta o sea una vez convocadas las elecciones porque todavía no se han disuelto esperaremos a cuándo se disuelvan veremos lo que lo que viene pero yo creo que nadie en ningún gobierno ni municipal ni autonómico ni nacional puede puede ir dopado a unas elecciones tienes que ir en igualdad de condiciones

Voz 1071 35:03 dopado a elecciones he dicho Ana Pastor bueno sobre esos decretos anunciado Pablo Casado que piensa recurrir los ante la Junta electoral después de ocho meses de una agitada agenda por el mundo Pedro Sánchez se va a desplegar ya por España las próximas semanas esta tarde ha estado en Granada junto a Susana Díaz coincidencia mientras se está dando el proceso de las asambleas locales del PSOE para confeccionar las listas con tensiones internas en fin sobre los decretos este mensaje del presidente una mala no

Voz 20 35:30 dice el Gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de esta les dicen que la figura del Real Decreto Ley pero vayamos a la sustancia están o no están de acuerdo con la igualdad laboral entre hombres y mujeres

Voz 1450 35:46 no no se cuestiona el contenido de los decretos ley se cuestiona la manera cómo está el Gobierno ejerciendo de gobierno en estos últimos coletazos de la legislatura mil anti que te pare

Voz 8 35:57 sí hombre yo cuando oigo hablar de dopaje en política y el dopaje consiste en tomar frutas y verduras es lo que tiene uno que comer una buena dieta me parece que es una cosa increíble porque haber para dopaje la financiación ilegal de las campañas eso sí que es dopages dopaje esos dopaje lo otro es una buena dieta que los españoles agradecen por cierto porque a ver subir las medidas que sean tomado precisamente porque la legislatura era corta que son medidas sociales medidas también que favorecen a las mujeres etc bueno es un Gobierno legítimo que está haciendo legítimo ejercicio del poder que le han dado en el Parlamento los representantes de la gente después de haber votado en unas unas es decir cómo se puede decir que esos dopaje que lo diga la preside en el Congreso me parece increíble

Voz 0881 36:56 vamos a ver perdóname estoy completamente de acuerdo contigo que cuando tienes una financiación irregular esos clarísimamente pero también es dopaje que cuando las Cortes han sido disueltas tomes decisiones por decreto ley que podías haber tomado perfectamente durante los ocho meses que has estado en el Gobierno porque con el con el Parlamento disuelto eso es jugar con ventaja eso también es dopaje perdona mil

Voz 8 37:27 lo que entonces la la la paralización de proyectos por vía de de utilizar el procedimiento diríamos y el reglamento de manera torticera para impedir que se legisle eso que es antidopaje

Voz 0881 37:44 es lo que es eso no es torticero es que vamos a ver en el momento en que las Cortes se disuelven en el momento en que las Cortes disuelven tú puedes no tomar determinadas determinadas

Voz 1450 37:56 pero por qué te has de limitar si fuera legítimo tampoco sería legal a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre

Voz 7 38:06 durante precisamente en esa distinción no que que sí que puede ser legal pero puede verse como ilegítimo no no sino que yo creo que es muy importante mantener esas dos ir pero vamos a mí yo lo que quiero es señalar un hecho que me parece que no solamente se está dando ahora con lo que está haciendo Pedro Sánchez sino que hemos visto siempre en todos los gobiernos

Voz 8 38:26 la verdad

Voz 7 38:27 a la ventaja tremenda que tiene quienquiera que esté en el Gobierno cara a unas elecciones de poder disponer del voy porque Acor acordarnos delante del último

Voz 6 38:37 el Gobierno de Rajoy bien como también se dedicó a bajar a bajar impuestos

Voz 0881 38:42 los etcétera no hay que luego ha dicho por cierto Sánchez que lo ha hecho él

Voz 7 38:45 o sea que a lo que pasa que todo se topan Ése es a mí ese es el problema con lo cual a mí el el tema de la legalidad yo creo que la la ilegitimidad Si todas lo hace zen digamos el el el criterio de ilegitimidad pierde gran parte de su fuerza pero a mi me parece que es muy importante que lo digamos también un acuerdo aquí sea se ha introducido un digamos y por eso yo creo que además Pedro Sanz tiene muy claro que iba a aprovechar hasta el último momento esta situación que le abrió el destino no de poder llegar a ser presidente de Gobierno con ocho de cuatro escaños no y lo está haciendo muy bien y además es es un gobierno que que que podemos criticar en muchos puntos pero hay un punto en el que generalmente no falla que es la comunicación no y además está aprovechando cada cosita pequeña de estas para lo hace como Ana Belén Agra etc bueno pero eso es dadas lastre que ustedes también es legítimo que los otros los está reaccionando una manera que cambio yo no veo tan legítima como decir que esas son practicas mafiosas etcétera etcétera pueden decirlo de la manera en la que lo he dicho yo que es mucho más educada que la gente tú no era todo no está claro no te presentas a la oposición contábamos ahora la clave electorales

Voz 1450 39:58 la que se mueve la política en nuestro país muchos partidos se acercan precisamente en esa clave de eso hemos hablado un poquitín a las nueve de la noche a la movilización feminista del próximo ocho de marzo

Voz 1071 40:09 de hecho tenemos dedicado la cara B conviene detenerse en las definiciones que emplean los distintos partidos y su actitud ante la huelga convocada para este próximo destino se hoy en las mismas cosas que se oyeron en vísperas de aquella concentración se oye en otras cosas sostiene por empezar por algún sitio Pablo Casado que está muy bien que todos los digamos feministas pero

Voz 19 40:28 dice él sin demagogias esto está muy bien que no sé qué haremos todos feminista y está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización sin mentir sin hacer demagogia yo es lo que pido en esta semana y lo digo como último punto com y como reto de la desigualdad en general porque no lo voy a etiquetar porque sería mal que lo intentara hacerlo porque tengo una hija parecería cínico por mi parte si yo hago un discurso de enfrentamiento de mi hija con mi hijo y yo con mi mujer la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 1071 40:56 toda también esta tarde su definición del feminismo

Voz 0376 40:59 el feminismo no representa ninguna amenaza más que para los privilegio desde luego lo es rotundamente para los maltratadores pero para nadie más yp porque realmente la libertad de unas pocas no es feminismo feminismo es la igualdad de todas

Voz 1450 41:17 bueno es que si hay lo que se ha comentado hoy ha sido la entrevista de Inés Arrimadas esta mañana aquí en la SER

Voz 7 41:22 a Ciudadanos presentó su manifiesto sobre lo que

Voz 1071 41:24 llamó feminismo liberal estaba Arrimadas con Pepa durante la entrevista se ha quejado de quiénes quieren adueñarse del Movimiento por la Igualdad

Voz 0793 41:31 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido en los partidos que han querido patrimonializar el feminismo han dicho es aquí no te metas porque si tú dices esto ya a las feministas si tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que yo no puedo hablar de feminismo yendo con unos tacones de diez centímetros de nieve pero bueno esto qué es sea me iban a decir cómo tengo que vestir como tengo que hablar

Voz 1071 41:56 los fragmentos de la entrevista que describen la posición de Ciudadanos respecto al feminismo

Voz 0793 42:00 sí me parece tan tan horrible decir que no hay violencia machista porque el negacionismo en esto también es horrible como decir que que es que todos los hombres son maltratadores creo que debemos hacer una toda sobre su maltratador aire frentes discursos en los que parece que que es que el hombre en concreto que el hombre parece que está como predispuesto digamos a a en todos los casos acometer estos atroces asesinatos y no es así por tanto yo lo que Vox suelo que yo me consta nadie ni su partido ni del PP ni del PSOE ni de Unidos Podemos ni el viento feminista decir que todos los hombres maltratadores lo hice ir determinados discursos lo dice Vaughan bueno te queda administra Hayden es hay determinados discursos que no ayudan después hasta el episodio sobre la gestación subrogada de Ciudadanos es coherente porque deja en manos del mercado de la oferta y la demanda cuánto cuesta alquilar un vientre o cuánto cuesta vender cuerpo eso lo deja en manos por eso Lula para que en el mercado me niego me niego a que usted hable de oferta a la demanda de dinero cuando estamos hablando de altruismo en la gestación subrogada un poquito de respeto en los Diller es que usted llama vientres de alquiler a lo que no es un vientre de alquiler no si la gestación subrogada altruista no puede ser alquiler porque es que su propia palabra lo indica Pérez si esto es muy corta esto es muy importante saber alquiler yo lo que les va a acabar esto es muy importante les quiero dejar que lo explique bien ganando eso ahora claro que la maternidad subrogada es como ustedes le llaman no es alquilar un vientre a cambio de dinero es que o señor ordenó o gratis lo hago es que nuestra modelo es altruista si usted considera que no puede existir el altruismo en este país pues es su problema pero es que nuestro modelo es altruista por eso cuando esté dice vientre de alquiler oferta y demanda hay dinero no sé de qué está hablando

Voz 1071 43:46 este episodio ha generado respuestas de varias formaciones políticas por unidas Podemos no ya verás

Voz 1480 43:51 ya Manlleu feminismo liberal o llamarle lo que quieran ahora se posicionan con lo del vientre de alquiler pues sinceramente yo creo que comercializar con el cuerpo de las mujeres no es la medida más feminista del universo no en definitiva creo que Ciudadanos entendido bastante poco Nos alegramos que ahora esté dando el giro para conseguir votos hacia feminismo de lo que sea no para maquillar lo como hacen con todas las propuestas pero desde luego nosotros tenemos muchas diferencias

Voz 1450 44:17 pero vamos a detenernos en los vientres de alquiler en la gestación subrogada como lo llama ciudadanos Mariola Lowry dos buenas noches buenas noches en esa propuesta del feminismo liberal que presentaron ayer de que hablan cuál es esa propuesta altruista a la que hacía referencia Inés Arrimadas

Voz 7 44:32 pues que la mujer gestante no cobre dinero

Voz 1450 44:34 ceder su vientre pero sí que reciba una compensación económica por los gastos derivados del embarazo y del parto no dice cuánto sería esa compensación ni quién la establecería la que registro Rivera hace casi dos años en el Congreso para legalizar la práctica establece como requisitos que la madre sea mayor de veinticinco años he tenido un hijo sano con anterioridad ser española o residente legal tener una situación socio económica estable imita a dos veces la gestación subrogada y además ser exige no tener antecedentes penales au de consumo de drogas y alcohol requisito éste último que Ciudadanos no les pide por cierto a los antes a la pareja o las personas que recurren

Voz 7 45:15 a esta técnica que Andes recordemos que sí

Voz 1450 45:17 legal en España Arrimadas ha hablado del modelo de Canadá de la gente que se va a Ucrania que modelos hay en esos países bueno vamos a ver lo que no dice ciudadanos es que en Canadá que es ese modelo que ha copiado el número de candidatas gestantes altruistas es muy pequeños escasísimo que hacen los canadienses pues hacen los hijos en el extranjero allí donde es legal se iban a países como México Camboya la India es decir recurren finalmente a la mercantilización de las mujeres pobres que están en una situación de gran vulnerabilidad y como últimamente estos países han endurecido y restringido su legislación los canadienses se dirigen ahora a Ucrania que se está convirtiendo en Europa en la meca de los vientres de alquiler donde es mucho más barato con Estados Unidos sale a mitad de precio Ucrania cuesta unos sesenta mil euros frente a los ciento veinte mil por ejemplo de Estados Unidos pero hay que decir Angels que Lama por parte de ese dinero se lo lleva la Industria que hay detrás sobre todas las agencias y las clínicas la mujer gestante sólo recibe entre seis mil diez mil euros Ucrania es un país que no ofrece garantías suficientes hay clínicas investigadas por tráfico de niños y de hecho el Gobierno español ha cerrado esta vía ucraniana ya no se tramitan expedientes ha cortado por lo sano todas hemos visto noticias y reportajes sobre el inmenso negoció que hay montaron Crane a sobre las condiciones en las que las clínicas tienen a estas mujeres con un control férreo sin derecho sobre el bebé que puede ser incluso rechazado por los padres si viene con alguna malformación así que las feministas ven en la propuesta de Ciudadanos pues una trampa hay un engaño porque el modelo altruista puede suponer en realidad pues legalizar el negocio y aceptar en definitiva la explotación de la mujer de una necesidad social en nuestro país brevemente Mariola hay datos de cuánta gente recurre a los vientres de alquiler

Voz 8 47:10 pues mira la falta de transparencia hielos

Voz 1450 47:12 mismo sobre esta estadística es muy grande no hay ningún registro los únicos datos oficiales se conocen por una pregunta

Voz 8 47:18 la parlamentaria que hizo en su día con mucha insistencia

Voz 1450 47:21 la socialista Ángeles Álvarez en la respuesta del Gobierno reconoció casi mil inscripciones de bebés nacidos de vientres de alquiler entre los años dos mil diez y dos mil dieciséis procedían de doce países donde está legalizada practica la inmensa mayoría de Estados Unidos y precisamente Ucrania gracias Mariola hasta el va hasta luego hola pausa casi poderes intervenir sin tenga que interrumpir a la vuelta volvemos que no han hablado a las nueve de la noche ni ni Fernando ni Javier sobre el otro OM en plena precampaña electoral y con toda esta polémica sobre la gestación subrogada o los me que

Voz 3 47:52 en Hora Veinticinco descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más suerte traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 10 48:02 gente a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual se llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutuas con su

