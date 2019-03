Hora 25 (04/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1697 00:00 de este que vamos a escuchar ahora ella predice que podemos ir dice que será pronto

Voz 1 00:06 será liderado por una mujer vamos a escuchar

Voz 1365 00:09 pero en el caso nuestro estoy convencida de que cambiará pronto estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la secretaría general va a ser una mujer

Voz 0194 00:17 en creo cosos un una cosa que todo

Voz 1365 00:19 no tiene tiene muy clara en Podemos si no al tiempo

Voz 0194 00:23 bueno siente el líder de Podemos será a la siguiente será será una mujer y este lunes nos ha dejado también datos del paro que subió en febrero aunque ha crecido también los datos de afiliación a la Seguridad Social

Voz 2 00:33 ha crecido el desempleo si en tres mil doscientas ochenta personas lo que hace del mes el peor febrero desde el año dos mil trece el aumento en las afiliaciones ha sido de sesenta y nueve mil también el peor febrero de los tres últimos años la foto fija es esta en España hay a día de hoy tres millones doscientos ochenta y nueve mil parados dieciocho millones ochocientas ochenta mil personas afiliadas a la Seguridad Social Yolanda dos ochenta y ocho a mil exactamente exacto se sabía que esos ocho mil tú me los iba a ser rastrear el reglamento Yolanda Valdeolivas es la secretaria de Estado de Empleo Lola Santillana de Comisiones Obrera

Voz 3 01:05 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que en ocasiones y atrasan Se adelantan de manera que son circunstancias absolutamente normales

Voz 4 01:15 nueve de cada diez contratos que se han hecho ha sido contratos temporales y mucho de ellos cuatro de cada diez son a tiempo parcial

Voz 0194 01:23 hemos ya con el juicio al pluses y en el que hoy se resuelto una incógnita importante

Voz 1071 01:29 después de que Rajoy declarara que él no sabía nada de la actuación policial el pasado uno de OK

Voz 5 01:33 sobre ello jamás he tomado ninguna decisión sobre ningún dispositivo policial jamás Ministro del Interior más de dos años

Voz 1071 01:43 que en nuestro país después de que Soraya Sáenz de Santamaría esos tuviera que ella lo que sabía era poco más que lo que vio en la tele aquel día desde hoy información al respecto

Voz 1 01:54 hasta que horas estuvo mirando la televisión sobre todo el de allí

Voz 1071 01:58 después de que el ministro del Interior del momento Zoido se apuntará la tesis de que ellos que gobernaban no sabían lo que iba a hacer la policía aquella mañana

Voz 1 02:06 yo he tenido por costumbre no entraré Mi diseñar

Voz 1071 02:12 el dispositivo de seguridad hoy aparecido la persona la persona que ha explicado cómo diseñó el operativo y con qué criterios el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto que puede organizar el despliegue y elaborar la instrucción que siguiera los agentes

Voz 6 02:26 creo que que tensión eh mire cualquier persona eh normal en cualquier sitio en el que ve la presencia policial y la policía le pide que haga una determinada cosa lo normal es que lo haga lo anormal en lo que sucedió en Cataluña uno Ture

Voz 0194 02:45 bueno eso es lo que he dicho Nieto esta mañana en el Tribunal en una declaración de más de cuatro horas y en la que ha explicado que el Gobierno el Gobierno de Rajoy llegó a ofrecer a Puigdemont un simulacro de referéndum le propuso según su versión que convocaran votaciones sin efectos en lugares públicos como las plazas donde no operaba la prohibición judicial

Voz 6 03:04 eh hice planteó así parte de de esa parte de esa manifestación de de capacidad de movilización y de fuerza de de de movimiento independentista podía haber sido se simular a ese referéndum en en lugar que no estaba recogido en el auto de la magistrada

Voz 1071 03:21 lo más llamativo de este testimonio es que por fin ha comparecido alguien que sí podía explicar con qué criterios ató la policía tanto el veinte de septiembre como el día uno de octubre que análisis por tanto hicieron ellos de la situación

Voz 5 03:33 se produjeron choques y enfrentamientos violentos

Voz 6 03:36 sí se produjeron en un número limitado de colegio pero se produjera

Voz 0194 03:41 ese es el punto más interesantes del testimonio de Nieto que ha centrado en cuestionar la actuación de los Mossos y en asegurar que si hubo violencia Alberto Pozas buenas noches

Voz 1071 03:49 qué tal les va niega que hubiera carga Siri

Voz 0194 03:52 dice que la policía respondió la violencia que se encontró ese día el uno de octubre

Voz 1697 03:56 José Antonio Nieto ha sido muy duro con los Mossos

Voz 0055 03:59 d'Esquadra primer lo que ha sido defender la actuación tanto de la Policía Nacional de la Guardia Civil ha hablado de esa violencia que escuchábamos antes que soy un poco la palabra mágica en la a la hora de hablar de las acusaciones sobre todo por rebelión in ha defendido al a la a la policía y la Guardia ir diciendo que si ellas encontraron incluso de violencia organizada y apuntando a los CD que entonces eran todo día los comités de defensa del referéndum que parece una eternidad antes de que se convirtió en los Comités de Defensa de la República lo primero que ha hecho ha sido cargar con dureza contra la policía autonómica catalana no ha apuntado igual que sucedió hace unos días con Juan Ignacio Zoido ha que mando de la Generalitat les puedo dar esa orden pero el caso es que considera que el dispositivo que pusieron en marcha fue manifiestamente insuficiente

Voz 6 04:41 insuficiente claramente insuficiente e ineficaz diría que en algunos caso respondía otro objetivo no al al de impedir la celebración del uno uno octubre sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal

Voz 0055 04:57 es lo mismo que han hecho todos los altos mandos policiales que han pasado por esta causa que los Mossos d'Esquadra intentaron por todos los medios no cumplir con la orden judicial que tenían encomendada aunque hoy Nieto tampoco ha sido capaz de decir quién les pudo dar esa orden que cargos políticos en la pudo dar eso sí han apuntado a una persona para quien la Fiscalía pide once años de cárcel pero en la acera de enfrente en la Audiencia Nacional ha apuntado a Josep Lluís Trapero

Voz 6 05:20 el señor pero lo que me respondió a su niña pequeña de personas mayores no eh con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños personas mayores y que la actitud y la justificación de la inacción por parte vamos a ver cuadro iba a ser eso

Voz 0055 05:36 con dos mossos d'Esquadra por colegio años explicaba el secretario de Estado de Seguridad que era prácticamente imposible contener en la celebración de un referéndum con tantísima gente en la calle que finalmente los brotes violentos pues no encontraron una respuesta adecuada que hubiese podido prevenir todas esas imágenes que hemos visto portería son con más datos eso sí con el mismo discurso porque por ejemplo Juan Ignacio Zoido hace hace unos días se ha referido al uno de octubre a todas ha dicho que no hubo cargas ese al menos no en el aspecto más técnico del término porque ha explicado una carga policial pues implica que todos entendemos por una pues una carga pero que lo que hubo fue intervenciones sobre la marcha también ha dicho que el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona llegaron a sentir auténtica preocupación por el por el estado de los agentes que estaban dentro de la Conselleria con los registros la operación ha nubes contra el referéndum pero también por el resto de la comitiva judicial

Voz 6 06:31 usted estuvo muy pendiente porque teníamos pues seria preocupación por por la consecuencia de ese tumulto que es estaba concentrando allí y que podía afectar a la Guardia Civil le oí a toda persona que estaban realizando ese Teramo seria duda hay mucha preocupación por su seguridad

Voz 0055 06:52 es una declaración hayas en definitiva que va en la línea un poco de la acusación que hace la Fiscalía primero por hablar de violencia para hablar claramente ha dicho textualmente que la violencia no fue hipotética que fue una violencia muy real en las dos fechas clave para la para la Fiscalía también apuntando esa instrumentalización que dice hubo de los de los Mossos d'Esquadra por parte de la Generalitat de Cataluña

Voz 2 07:13 a juicio seguido por la tarde ha empezado con la declaración de ruina

Voz 1071 07:15 ha acudido para explicar su versión sobre lo que sucedió

Voz 2 07:18 cuando todavía no era el presidente del Parlament aunque es el presidente del Parlament el que ha querido dejar este mensaje en el súper

Voz 7 07:24 sí tengan presente que volveremos a votar volveré a votar pero mi que estoy convencido de que las leyes planteaban exactamente esto estoy convencido que el conflicto político entre Cataluña y el Estado sólo se resolverá mediante un referéndum

Voz 0194 07:39 bueno pues a partir del testimonio de tu rehén y los que han seguido un llamativo de ese encuentro sobre el papel de Carme Forcadell que era quien presidía en ese momento el Parlamento

Voz 0055 07:48 ese hoy era un día muy importante para la expresidenta del Parlament de Cataluña porque estaban los testigos clave para hablar de un delito que en el fondo porque que no está acusada por la Fiscalía que es la desobediencia pero todo lo que sea y que será preguntado a lo largo el juicio más encaminado a la desobediencia que a la que a la rebelión por un lado Roger Torrent el hombre que que cogió el cargo de presidente del Parlament de Cataluña y que hoy ha explicado ha dicho porque Carlos Llorca de esta acusada por encima todo de tramitarlo de permitir la tramitación de hasta once iniciativas independentistas hablamos de leyes de desconexión tan clave en todo esto como la ley del referendo una ley de transitoriedad idea siempre ha defendido que no pudo hacer otra cosa porque la Mesa del Parlament no tienen permitido ir más allá de estudiar digamos la forma más allá de ser un filtro formal y que el resto sería poner un cepo a la actividad de los de los parlamentarios catalanes hoy yo Torrent ha repetido exactamente punto por punto este argumento

Voz 1697 08:41 mire la presidenta porque no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos parlamentarios

Voz 0055 08:49 pero Rusia Torrent años hoy se ha quedado solo defendiendo a Carme Forcadell porque después han declarado dos antiguos miembros de esa mesa de la Mesa del Parlament uno de Ciudadanos

Voz 0194 08:59 y otro del PSC son

Voz 0055 09:01 de José María Saavedra David Pérez que han dicho todo lo contrario no solamente que ellos advirtieron de esta circunstancia no solamente que ellos dejaron por escrito que se estaba desobedeciendo al Tribunal Constitucional al tramitar estas iniciativas de carácter independentista ir de desconexión sino diciendo que

Voz 1697 09:18 tenían toda la capacidad para haber entrado en el fondo del asunto efectivamente tenemos esa obligación de inadmitir cuando se contradiga el ordenamiento constitucional

Voz 1071 09:27 sí expresamente dejé claro que aquello no se podían admitir porque todos y cada uno de nosotros habíamos sido advertidos por el Tribunal Constitucional

Voz 0055 09:37 ya han refrendado estas bueno estas afirmaciones después quizá dos testigos más técnicos el letrado mayor del Parlamento Cataluña ir secretario general también de la Cámara catalana que de una forma quizá menos vehemente in mucho más técnica pero también han afirmado Angers que dentro de que es cierto es cierto que la Mesa del Parlamento Cataluña tiene que ceñirse un poco a los aspectos formales no puede suponer una hace

Voz 2 10:00 su era total a las la la actividad de los para

Voz 0055 10:02 comentarios del Parlament pero que es una excepción que sí contempla la doctrina constitucional es precisamente impedir que se tramite en cosas contrarias a la Constitución

Voz 1636 10:10 Pozas muchas gracias hasta mañana más

Voz 0194 10:13 ante tendremos mucho porque todavía hay ir a Venezuela pero Mila por volver a la declaración de nieto de quién era secretario de Estado de Seguridad en aquel momento en medios de la manifestación enfrente de la de la Consejería de Economía y el día de uno de octubre bueno finalmente hemos encontrado alguien que sabía alguna cosa

Voz 1636 10:29 sí sí que ha ido detallando ir narrando como había una gran desconfianza de la Policía Nacional de la Guardia Civil hacia la actitud de los Mossos d'Esquadra pero creo que en la en el interrogatorio que le ha hecho Melero que es uno de los abogados que más está apretando pues ha quedado bastante claro que es bastante incongruente con la valoración que él que le hacía que si la percepción era que los Mossos d'Esquadra no iban a garantizar el cumplimiento de de de la orden judicial lo que por otra parte tampoco es como él la interpretaba porque él se aferraba mucho a una orden de Fiscalía de la Fiscalía el Tribunal Superior pero luego resulta que eso quedó derogado por una orden de la juez no entonces

Voz 9 11:15 ha quedado muy claro que si realmente pensaron que había un peligro un riesgo de que no se cumpliera la ley y en ningún

Voz 1636 11:25 vientos salió esta mañana la palabra porque la violencia era tan importante como para sustentar la actual diríamos acusación de rebelión como es que la única medida que aplicaron fue enviar seis mil agentes a Bono ha entrado en bastantes contradicciones sobre el número de efectivos que serían necesarios etcétera etcétera también a la hora de catalogar las cargas policiales os puedo decir que técnicamente no se llaman cargas pero todos hemos visto las imágenes todos hemos visto que esas imágenes eran cargas policiales contra ciudadanos que en la mayoría de los casos no quiere decir que no hubiera alguno que se volviera contra ellos por la mayoría de los casos eran gente sentada en el suelo o gente sentada unas escaleras o gente que estaba con los brazos levantados y eso es lo que hemos visto esta mañana Fernando

Voz 8 12:15 sí no sé yo no me he leído con detalle las las declaraciones recogidos simplemente la lo que venía en los periódicos pero yo destacaría dos cosas primero que parece mentira que tiene que es el secretario de Estado que realmente haga estas declaraciones para que nos podemos enterar no eso me parece que es tremendamente grave el otro día lo estuvimos comentando que ni siquiera la la presidenta de ni siquiera el próximo el exacto sueño interior digamos tirando balones fuera que yo más tampoco lo entiendo tampoco entiendo por qué

Voz 0194 12:43 lo pregunto poco ahora el secretario de Estado no segundo

Voz 8 12:48 yo he contrariamente al al a la opinión de de mil la yo creo que sí ha hecho declaraciones en la la línea de reforzar la tesis de la violencia por entender pues no sea que no no ha querido o no ha querido tirar balones fuera tampoco sino ha querido ser específico ni sobre todo yo creo que ha hecho dos acusaciones muy fuertes la primera directamente hacia Trapero es decir la digamos el boicot de la de la acción de la Policía y de la Guardia Civil porque claro si hay niños si ancianos pues obviamente en todos los colegios electorales en niños ancianos no evidentemente con lo cual pues bueno no vamos a ninguno pero claro lo que sí que no ha dicho es cómo se puede ser tan torpe como para no haber previsto que eso efectivamente se podía llegar a producir que cualquiera que estábamos observando lo que estaba pasando en que terminó entonces era perfectamente anticipa hable y entonces tener un plan B no tener que enfrentarse a es decir que ahí también una vez más vemos como el realmente lo que ha fallado es real la capacidad de predicción de algo que yo creo que estaba perfectamente que perfectamente verosímil entonces bueno yo creo que lo que se trataba era de evitar las imágenes de la policía que exhibieron después por todo el mundo y eso es lo que no supieron prever y hay otras imágenes también hombre bueno ya pero a donde yo voy es aquí si tú tú tu responsabilidad

Voz 1071 14:17 eh como Ministerio del Interior es que

Voz 8 14:20 lo tienes que saber prever no esta responsable

Voz 0871 14:22 me como presidente del Gobierno que era el señor Rajoy Itu responsabilidad como vicepresidenta del a Soraya Sáez

Voz 2 14:29 Santamaría es que tú no te puedes pasar un mes entero diciendo no va haber referéndum hubo referéndum hubo referéndum por lo tanto lo que fue es un un fallo político de tal categoría el que cometieron los señores del Partido Popular fue un fallo de tal categoría que todo esto luego se convirtió en un gran mezcolanza porque es verdad es verdad que había gente sentada había gente con los brazos tal pero había gente que hiciéramos vallas también

Voz 0871 15:02 bueno pero eso no es que yo no sé yo rebelión yo no estoy calificando porque no soy un pues no pero que también se tiraban vallas contra los policías pero no perdamos de

Voz 1636 15:16 Vista de qué va el juicio el juicio va de demostrar que hubo una violencia suficiente para justificar el delito de rebelión la violencia que hubo allá por lo que sea visto no solamente por el testimonio servicio

Voz 0871 15:32 perdió pides no no impide ese ediciones la Abogacía del Estado y la Fiscalía sigue aguantando son treinta años

Voz 1636 15:42 el pico sea no no es es que no hemos de perder de vista

Voz 9 15:46 sí claro ahora la Fiscalía ya

Voz 1636 15:49 diríamos que la palabra rebelión no la hemos escuchado últimamente pero es lo que está en juego entonces que hubo violencia si alguien tira una vaya contra la policía bien pero eso de los de los informes de los daños materiales sobre las cosas hubo infinitamente más violencia en los en los en los altercados de los okupas que la de las veinte mil o de las sesenta ó setenta mil personas que hubo delante de la de la Conselleria

Voz 2 16:18 con ella tengo que hacer una última para

Voz 0194 16:20 en Venezuela porque la noticia hoy es Juan Guardo

Voz 2 16:23 yo hace diez días del país para participar en el concierto contra Maduro que se organiza la frontera con Colombia lo han recibido varios presidentes de países vecinos estos días por ejemplo por sonaron o Macri hizo hoy tenía que regresar lo que en efecto ha hecho esta tarde recibido por partidarios por periodistas y los embajadores de los países que lo reconocen como presidente

Voz 10 16:43 se enfrentan esto nunca no he tenido veinte del régimen de entenderla

Voz 0194 16:47 Adur

Voz 10 16:52 o más fuerte que nunca seguimos en la calle seguimos movilizado estamos aquí Benneteau electa

Voz 1 16:57 no

Voz 0194 16:59 ante la posibilidad de que Maduro lo detuviera Why do ha colgado las redes Un mensaje advirtiendo que ya estaba volando hacia Caracas

Voz 1 17:07 hermanos venezolanos en el momento que escuchen este mensaje el camino casa a nuestra casa voy de regreso al pensar en la rozó nl

Voz 1071 17:14 aeropuerto lo esperaban varios embajadores abrazado Why do con el español Jesús Silva el cónsul francés expresaba la intención de su recibimiento allí en el aeropuerto era evitar incidentes

Voz 1 17:24 para que no haya aquí incidentes para que Juan guardó como presidente de la Asamblea Nacional tenga la posibilidad de regresar a su país

Voz 1071 17:33 desde el recibimiento en el aeropuerto internacional de Maiquetía why do Se dirigido multitudinario mitin que la oposición había convocado

Voz 0194 17:40 Plaza Alfredo se del en Caracas

Voz 11 17:49 allí un nuevo mensaje

Voz 1 17:50 al ex al Ejército para que se sume he que luego el amenazas alguien lo cumplió

Voz 0194 17:58 vamos en directo a Caracas para saludar a la enviada especial de Radio Caracol Amanda Sánchez buenas noches

Voz 0871 18:06 cuál es hasta ahora

Voz 0194 18:07 nación puede hablarse de normalidad

Voz 12 18:10 sí la verdad es que está ahora hay normalidad por calificarlo van a estas calles al bastante optimista con los venezolanos Juanjo digo han visto esta entrando al disco ante chavismo que recordemos estuvo amenazando con con detener a Juanjo yo no quiero decir que es un destartalado pero el hecho de que logran entrar sin ningún tipo de impedimento Joan Clos lo han visto como como digo hoy espera

Voz 0194 18:40 hemos visto la manifestación hemos visto Godó Se espera respuesta de Maduro

Voz 12 18:45 sí pues eso es lo que estamos esperando como no reacciona dar el oficialismo uno chavismo como entrada de Juanjo Venezuela sobre todo como nunca por llevarle a superiores que no soy nada como unos mostradores bebida es que no hayan ejecutado si era preciso que hizo hace Hermosillo ocurriera nada quería decir o no yo yo pienso en origen está de su lado sin embargo hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de parte del Gobierno única me lo hizo Mario Silva quién tiene un programa famoso en la televisora del Estado miembro de la Asamblea no se constituye se refirió fuera la presencia de los embajadores de la Unión Europea en el aeropuerto internacional de Maiquetía ir a sus juicios pues los mismos eran expulsados si nos están reconociendo el gobierno de Maduro sino agua

Voz 13 19:37 bueno muchísimas gracias

Voz 0194 19:42 hasta luego saludamos a del Cantó directora del diario Levante el Mercantil Valenciano muy buenas noches abríamos este tramo de Hora Veinticinco hablando del adelanto de la convocatoria electoral en Valencia entiendo que eso va en la portada del periódico

Voz 14 19:57 abriendo casi copando la por completo como lo contáis bueno mañana nosotros somos lo que vamos a intentar es hacer un poquito de análisis que clásica la intrahistoria no porque que el presidente ha convocado elecciones de los valencianos tendrán que ir a votar también para las autonómicas del día veintiocho pues ya está más que contado dos bueno lo que vamos a intentar contarlo ciudadano un poco aquel el presidente ha decidido adelantar las elecciones autonómicas hacerlas coincidir

Voz 12 20:25 generales igual con todos los motivos

Voz 14 20:27 que cada partido para estar a favor o en contra y bueno pues por otro lado también querremos ver también pues que ha cambiado es la relación entre Compromís y PSOE estos cuatro años así como puede condicionar esto un poco a la reedición de un futuro pacto de gobierno

Voz 0194 20:40 de esta historia que motivo destaca dispara esta convocatoria por parte de de Ximo Puig

Voz 14 20:45 bueno es verdad que el presidente de cien de acá payés paga la necesidad de diferenciarse del resto de autonomías y es verdad que es una idea con la que ha flirteado desde hace casi años pero también nosotros queremos apuntar la sensación del fin de siglo no el jueves pasado en la sesión de control al Gobierno quedó evidente en el Parlamento valenciano que estábamos ya en campaña electoral y bueno pues hay que está en el en cuenta que se trata de un gobierno bipartito donde la relación entre los dos socios de gobierno es fundamental además del resto de caso los dos socios de gobierno cultivado mucho el factor humano jucio tienen el mérito probablemente de haber trabajado una relación personal que han trasladado también a sus equipos a cuatro años de gobierno muy fructífero como defendía hace un rato la vicepresidenta limbos tras ondas

Voz 1071 21:30 EE

Voz 14 21:32 otro años han hecho mella en la relación los museísticos metes pues aquí en Valencia se tiene un poco la sensación de que la legislatura está agotada de que esas relaciones agotada y que necesitamos algún tipo de revulsivo

Voz 0194 21:43 pues todo esto es lo que encontraran mañana los lectores del Levante el Mercantil Valenciano Lidia del canto directora muchísimas gracias

Voz 14 21:48 gracias a vosotros Ángel buenas bonos creo

Voz 1071 21:51 no de frases frases las que estamos emitiendo en la SER desde primera hora que se pronunciaron en la reunión de un grupo de músicos de la junta directiva de la SGAE hablaban de quién tenía que suceder a Miguel Ángel Devia como presidente fue destituido ya saben con una moción de censura y él se dedicó a insultar a la candidata que él mismo propuso a Pilar Jurado

Voz 6 22:08 yo propongo

Voz 1071 22:24 el Papa ha anunciado que en el año dos mil veinte el Vaticano abrirán los archivos secretos de una de sus épocas peores el pontificado de Pío XII que fue desde mil novecientos treinta y nueve a mil novecientos cincuenta y ocho pretende que puedan aclararse las relaciones que tuvo el Papa con los nazis que esquelas hubo algo que el Vaticano de hecho siempre ha negado a Pío XII nunca se le escuchó condenar el nazismo ni el Holocausto la frase del Papa que ha pronunciado Francisco es esta la Iglesia no puede tener miedo de la Historia

Voz 16 22:54 incluso que sumar ya no nacional

Voz 1071 22:59 fuimos notas sin las frases de Pío XII en mil novecientos cincuenta en Europa por cierto es noticia Viktor Orbán presidente de Hungría nueva campaña contra la Unión Europea el candidato del PP europeo Manfred Weber abierta la puerta a expulsar al partido de Orban del Partido Popular Europeo de cómo me quedan solo unos segundos hay que poner una música que no se Boque a una época porque hoy se ha muerto uno de sus iconos

Voz 1 23:28 si es que alguna vez en Hora Veinticinco se ha escuchado Ramoneda con la música de Sensación de vivir y Luc Ferry para una generación entera Dylan de sensación de que el actor tenía cincuenta y dos años ha muerto después de sufrir un derrame cerebral la pasada pues así con esta música Ramona

Voz 17 23:50 el dietario

Voz 18 23:54 en el juicio contra el proceso catalán empiezan a desfilar los testigos que deberían sostener el relato de la Fiscalía hasta ahora invisible hoy el protagonista ha sido el secretario de Estado de interior de aquel momento José Antonio Nieto ha puesto en evidencia a sus superiores al dar entender que sobre los operativos policiales uno de octubre el propuso hoy el ministro dispuso apostado por Trapero como malo de la película hoy por los Mossos d'Esquadra como responsable que hubiera urnas ya desconcertado al personal al decir que técnicamente no hubo cargas policiales será que los profesionales de seguridad tienen razones tienen los ojos ni la razón entiende José Antonio Nieto ha tenido que probar la medicina del abogado defensor Melero un interrogador contundente que ha demostrado una eficacia aquí tendría que hacer reflexionar a los que han antepuesto la defensa política la técnica continuara oportunismo de calendario Ximo Puig con malos augurios en las encuestas convoca las elecciones valencianas para la misma fecha que las generales quiere aprovechar la lluvia de voto útil a Pedro Sánchez ante la amenaza del tridente conservador para regar su mustio electorado el presidente se ha convertido en la tabla de salvación de los barones del PSOE que le miraban por encima del hombro o el gana o todos pierden Sanders anuncia la candidatura a las primarias del Partido Demócrata americano victoria arrolladora de Nicolas sin Galletti en las primarias del Partido Democrático italiano en un voto que manda las tinieblas a los neocons el estilo Matteo Renzi parece que la izquierda quiere despertar ahora hace falta que sepa explicara dónde y cómo quiere ir esperemos que su irrupción no sea tan breve como la de Podemos que afronta las próximas elecciones atrapado en la peor de las enfermedades el izquierdismo el delirio grupos escolar creció mienta supo sumar pero ha sido una ilusión la pulsión fragmentado horas y lo está llevando todo por delante todos los países del mundo tienen un ejército salvo Argelia en que el Ejército tiene un país la frase es del escritor argelino Mohamed que así Simi irresoluble el impasse en que el país está instalado después de golpe de Estado de África la guerra que dejó decenas de miles de muertos en un país con el cuarenta y cinco por ciento de la población menor de veinticinco años la juventud ha roto el silencio pero la oligarquía militar no busca perpetuarse

Voz 0194 26:13 hoy terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Javier González Ferrari hasta la semana que viene pues es la semana tu yo hasta mañana hasta mañana en el recogido estudio de Serbia mañana volvemos a ser más que hay Champions pero allí estaremos contando y analizando toda la actualidad feliz noche

Voz 1 26:43 por veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

toco tu boca el dedo el borde de tuvo que voy dibujando la como si saliera de malo como si es de tu boca es entre abriera in me basto a cerrar los ojos para deshacer los dos Dudi recomenzar cada vez la boca que deseo la boca que vi Manuelita te dibuja en la cara una Bucai elegida por mí para dibujar Rascón y Manning tu cara Ike por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano de dibujar me miras de cerca de miras Galatea más de cerca y entonces jugamos al ciclo que nos miramos cada vez más de cerca y los ojos y la garganta se acercan entre sí se superponen los ciclo ps miran respirando confundidos las bocas encuentran y luchan tibio ambiente mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un pesado va y viene con Pep funde viejo y un silencio entonces Mis manos buscan Tiersen Tupelo acariciar lentamente la profundidad de Tupelo mientras nos besáramos como si tuviéramos la boca llena de flores de peces de movimientos vivos de fragancia oscura Lisino demos el Dolores dulce e insinuó hagamos en un breve y terrible absorber simultáneo de Adviento esa instantánea muerte Expedia y hay una sola salida sólo sabor a fruta madura yo que salto temblar con no como una luz agua tras llevarla Julia Cortázar mil novecientos sesenta y tres

el placer de escuchar

