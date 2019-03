Hora 25 (05/03/2019)

Voz 0194 00:00 hoy hay fútbol es cierto pero también hora25 y seguro que les interesará saber si el teniente coronel Pérez de los Cobos ya ha sido útil a la Fiscalía para apuntalar su acusación de rebelión son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes el coronel Pérez de los Cobos fue el encargado de la coordinación de los diferentes cuerpos policiales ante la convocatoria del referéndum del uno de octubre esta tarde ha contado entre otras cosas que él dudo de los Mossos d'Esquadra desde el primer mundo

Voz 0295 00:48 esto las dudas sobre la actuación de los Mossos según lo tuve venían albergando se desde muchísimo tiempo antes pero no las teníamos sólo nosotros las tenía toda la ciudadanía y toda la sociedad

Voz 0194 00:59 dudas sobre el papel de la policía autonómica catalana que también ha sembrado quien entonces era el delegado del Gobierno en esa comunidad Enric Millo ha asegurado que los Mossos optaron por ser un agente político no policial ya descrito así el ambiente que en su opinión se vivía esos días géneros

Voz 3 01:13 en general en Cataluña un clima eh

Voz 0194 01:16 de conflictividad eh

Voz 0194 01:24 entre de de el foso de hostigamiento de violencia ahora nos acercaremos al Supremo por cierto que la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por las cargas policiales en un colegio en las que resultaron heridas dieciocho personas los jueces consideran que la violencia fue desproporcionada la crónica de precampaña de este martes nos deja la confirmación de que a Pedro Duque le ha gustado la política será numero uno de la lista del PSOE por Alicante y entre las promesas del día esta del líder del PP pensó

Voz 0194 02:19 el dato más llamativo del día lo hemos leído un informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que analizado la actitud de los más jóvenes frente al machismo Pedro Olano

Voz 1715 02:27 el más llamativo y el más inquietante más de la mitad de los jóvenes entre quince y veintinueve años justifica las actitudes machistas iré ese grupo seis de cada diez son chicos Eulalia Alemany es la directora mejor

Voz 5 02:40 fiel reflejo de cómo es nuestra sociedad esto es esto es lo que consta las que nos queda mucho camino por recorrer que es un camino que es urgente para recorrer no

Voz 6 02:51 estos datos creo que nos indican por dónde tenemos que medir cuáles son las personas que tenemos que trabajar más intensamente Money como hemos escuchado también el candidato de Podemos en la alcaldía

Voz 1715 03:01 de Ávila este fin de semana se público que pasó siete años en la cárcel condenada como cómplice de un asesinato Pilar Baeza se llama así no va a renunciar hoy ha comparecido ante los medios para denunciar el chantaje que dice está sufriendo

Voz 7 03:13 desde el momento perdón en que SM comunicaron los resultados del proceso de primarias internas he recibido coacciones externas para que abandonase mi candidatura por personas que han intentado chantaje arme con la publicación de la conocida noticia viéndose obligada a tomar las medidas oportunas como no podría ser de otra manera

ya a las ocho y media hay Carrusel deportivo Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 03:39 Anger muy buenas ya es oficial el once del Real Madrid para recibir al Ajax a partir de las nueve en el Bernabéu es el mismo once que llevamos contando la Cadena SER desde que la dado Javier Herráez a las tres en SER Deportivos con la baja de Sergio Ramos por sanción Solari sale con Courtois en la portería Carvajal Nacho Varane increíble en defensa Casemiro Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Lucas Vázquez Benzema Vinicius con este once y con ventaja de uno dos en la ida en Madrid quiere ser el primer equipo español en los cuartos de final de Liga de Campeones a partir de las ocho y media lo vamos a contar todo en Carrusel junto al otro partido en el que el Dortmund recibe al dejar buscando remontar el tres cero de la ida que tienen los ingresos ni el tiempo

Voz 0194 04:15 Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas horas

Voz 0978 04:17 de nuevo la situación va a ser complicada en el Cantábrico con vientos fuertes de más de cien kilómetros por hora que se van a mantener hasta mañana a primeras horas de la tarde

Voz 1715 04:25 así que esperamos que mejore la situación

Voz 0978 04:28 lo que respecta los incendios ya que mañana por la tarde y hasta la noche la lluvia afectará de manera incluso a ratos intensa a gran parte del Cantábrico lluvias lo que esperamos para la mayor parte del país a lo largo de mañana en distintos momentos tendremos pausas durante la tarde los chubascos más intensos incluso con algunas tormentas esta lluvia dejará más al margen Canarias gran parte del Mediterráneo con temperaturas sin grandes cambios y las máximas bajarán pero aún así por encima de los veinte en el Mediterráneo a pesar de que con el viento que va a soplar fuerte en la mayor parte del país va a aumentar un poco la sensación de ambiente fresco

Voz 14 07:44 auto Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo algún actividad de cierre de centros no durante ese lapso de tiempo no por qué pues por varias varios motivos en primer lugar a ver por criterios de

Voz 1715 08:01 eficiencia sonido en directo que recibimos desde el Supremo la sesión de interrogatorios está siendo hoy también larga bastante enjundioso vamos a sólo de Alberto Pozas Alberto muy buenas tardes está Pedro buenas tardes la tarde ha sido para el coronel Pérez de los Cobos testigo propuesto por la Fiscalía como una parte de su estrategia para demostrar la violencia necesaria para el delito de rebelión Él fue el encargado de coordinar la labor de los cuerpos de seguridad de los códigos entre otras cosas también ha acusado a los Mossos de haber sido un agente fundamental para que el uno de octubre se pudiera votar al año

Voz 0055 08:34 Diego Pérez de los Cobos ha sido muy claro el dispositivo de los Mossos fue una estafa en ningún momento hubo voluntad por parte de la Generalitat de cumplir con las órdenes judiciales e impedir el referéndum y vio según ha dicho a primera hora de la mañana del domingo uno de octubre

Voz 14 08:47 por parte de la Jefatura Mossos d'Esquadra Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su cumplimiento

Voz 0055 09:01 con dos mossos porque era imposible impedir el referéndum ha explicado a veces incluso eran los agentes los que sujetaban las urnas eso facilitó la otra pata de la acusación por rebelión la violencia que ha asegurado ese día no fue policial fue organizada por parte de los que intentaban proteger los colegios

Voz 14 09:15 Nos encontramos con enfrente con grupos de

Voz 15 09:18 existencia

Voz 14 09:19 perfectamente organizados y jerarquizado

Voz 0055 09:22 en estos momentos Pedro desde hace más de media hora dijo Pérez de los Cobos contesta a las preguntas del abogado del ex conseller interior Joaquim Forn uno de los grandes interesados en este interrogatorio

Voz 1715 09:30 mire el segundo testigo relevante de hoy ha sido el ex delegado del Gobierno en Cataluña e Enric Millo que ha abundado en la descripción de un clima de violencia y hostigamiento decía previo al uno de octubre también durante esa jornada además millón también acusado los Mossos de haberse convertido Alberto decía en un agente político y no policial

Voz 0055 09:48 el ex delegado del Gobierno ha explicado todas las conversaciones que tuvo con Carles Puigdemont con Oriol Junqueras con Joaquim Forn como les pidió que desconvocan el referéndum ha explicado cómo a partir de septiembre de dos mil diecisiete el ambiente en Cataluña dice estaba crispado con brotes ya de violencia

Voz 16 10:03 es decir había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con una clara con clara violencia porque arrojar objetos incendiarios eso no es pacífico esos violento no

Voz 0055 10:17 el abogado de Junqueras le ha que cómo conoció estos brotes violentos y él ha contestado uno de ellos fue una amenaza de muerte contra él en una pared

Voz 14 10:25 y quién la hizo la pintada Bono en la la autoría de esa pintada yo lo la la desconozco lo que sí que sé es quién fue a limpiarla que fue hija

Voz 0055 10:32 como Pérez de los Cobos Millo también acusado los Mossos de funcionar por criterios políticos sino policiales de contribuir a la celebración no la prohibición del referéndum eso dice no es ningún secreto

Voz 1715 10:42 Vranjes Alberto luego volvemos contigo hasta la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por la actuación de la policía en uno de los colegios sobre los jueces hablan de una violencia mesurada desproporcionada que en su opinión este auto en el que ordena reabrir la investigación que en su opinión decían no encuentra justificación en el cumplimiento de una orden judicial el Ayuntamiento de Barcelona recurrió el archivo de esa investigación Jauma sens exteniente de alcalde

Voz 17 11:09 que investiga la violencia policial el uno de octubre como la Audiencia Provincial con esta resolución por tanto es una buena noticia que pone las cosas en su sitio que pone en muy mal lugar a señor Millo y el resto de responsables políticos y policiales de el operativo

Voz 1915 11:26 desde hoy están prohibidas las inauguración

Voz 1715 11:29 es disueltas las Cortes la precampaña evita por tanto al menos una parte de la propaganda que siempre fue cortar una cinta de la crónica preelectoral de este día algunos movimientos interesantes en la conformación de listas sobre todo uno el de Pedro Duque ministro de la política desde el espacio y al que le ha debido de gustar la experiencia tanto que va a encabezar la lista del PSOE por Alicante nos lo cuenta Inma Carretero

Voz 0806 11:56 ha sorprendido a muchos en el PSOE que el ministro de Ciencia el astronauta Pedro Duque quiera ser diputado sobre todo porque confesó que su paso por el Gobierno ha sido una experiencia traumática cuenta de los problemas que tuvo por su casa en Jávea va a ser el número uno del PSOE por esta provincia por Alicante Pedro Sánchez ya tiene encajados a los ministros en las listas por ahora sólo la titular de Economía Nadia Calviño se queda fuera del Congreso aunque todo esto sólo será definitivo una vez que se pronuncie el comité federal dentro de dos semanas hay tensiones en algunos territorios es especialmente significativo el caso de Sevilla que es una provincia que controla Susana Díaz donde por ahora no hay acuerdo Ferraz quiere copar tres de los cuatro puestos de salida y el PSOE andaluz aspira a un reparto del cincuenta por ciento hablan incluso de humillación en el caso de que les impongan la mayoría de los nombres en la dirección federal consideran que Andalucía está echando un pulso e insisten en que tienen la última palabra voten lo que voten las bases

Voz 1715 12:55 vox quiere presentarse en todas las circunscripciones y necesita candidatos y firmas y apoyos para poder completar las listas así que ha decidido buscarlos de cualquier manera posible por ejemplo a través de las redes sociales de Twitter animando a la gente rellenar el documento imprescindibles es una de las claves y finalmente Vox efectivamente podrá presentar candidaturas en todas las circo suscripciones y el líder del PP sigue desgranando algunas de sus promesas electorales hoy Pablo Casado se ha prometido se ha comprometido perdón a mejorar la pensión de aquellas mujeres que hayan sido madres mientras tienen

Voz 4 13:28 trabajo silla medio millón de mujeres en España están percibiendo una pensión incrementada hasta un quince por ciento por haber sido madres cuando estaban trabajando el Partido Popular hoy anuncia que ese complemento para la jubilación de madres trabajadoras también afectará Si llegamos al Gobierno de España a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando bueno

Voz 1715 13:54 en este capítulo la historia que nos llega desde Ávila la candidata de Podemos a la alcaldía de esa ciudad denunciaba hoy sentirse chantaje EADA para que renuncia al puesto que ganó en primarias este pasado fin de semana el español contaba que Pilar Baeza así se llama la candidata de Podemos alcaldía de Ávila que Pilar Baeza pasó siete años en la cárcel condenada por complicidad en un asesinato desde háblanos lo cuenta Alejandro García

Voz 0830 14:17 la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila ha comparecido ante los medios de comunicación visiblemente afectada por las repercusiones que han tenido las informaciones publicadas este fin de semana Baeza no ha querido contestar a preguntas sobre esos hechos porque ha dicho que no quería alimentar el morbo Pilar Baeza ha dicho que hace mucho tiempo que cumplió con la justicia y que ese capítulo de su vida está cerrado

Voz 7 14:38 aun así entonces afronte el problema como pude o como supe la joven ingenua sin SPE sin experiencia aquello era hace treinta y cuatro años nada tiene que ver con la persona

Voz 0830 14:53 en queme convertido considera que la publicación de esa noticia tiene una motivación política es más ha dicho que han intentado chantajear a para que renunciara a ser candidata a cambio de que no trascendiera ese episodio de su vida

Voz 1715 17:11 siete minutos en Canarias vamos con otras historias del día por ejemplo el inquietante muy inquietante contenido de un estudio sobre la relación conceptual que tienen los más jóvenes con las actitudes machistas ese estudio dice que más de la mitad de ellos justifica actitudes de dominación de dominación machista o que lleguen incluso a asumir como normales algunos comportamientos violentos de ellos hacia ellas en determinadas circunstancias los datos con Adela Molina

Voz 0011 17:40 un cincuenta y seis por ciento de los jóvenes entre quince y veintinueve años defienden actitudes machistas la mayoría son chicos dentro de este grupo un treinta y nueve por ciento se tipifica como tradicional y sexista el otro diecisiete por ciento como negacionista y conservador es el colectivo más preocupante ya que justifican comportamientos como las amenazas a la pareja el control para saber dónde está o el aislamiento de sus amistades Eulalia lema In es la directora de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción que ha hecho el estudio

Voz 25 18:07 eh se diecisiete por ciento la sociedad española es decir que son negacionismo negacionistas no es decir que niegan que realmente haya una una discriminación por género que niegan que realmente los hombres tengan una serie de ventajas sociales que las mujeres no no tiene no

Voz 0011 18:26 según este informe también hay un cuarenta y cuatro por ciento de jóvenes mayoritariamente mujeres que son conscientes de las desigualdades y exigen medidas que garanticen como él mismo permiso de paternidad y maternidad os sanciones a las empresas que paguen menos a sus trabajos

Voz 1715 18:39 la policía ya saben anda persiguiendo al autobús los de Hazte Oír allí por donde circula ayer Barcelona hoy tocaba Valencia de la policía local de esa ciudad ha detenido el vehículo se lo ha llevado a sus instalaciones para pedir que retirara la decoración los vinilos olas grandes pegatinas con las que cubrieron ese autobús con mensajes contra el feminismo o contra la idea de la violencia de género vamos a Valencia Toni Jiménez

Voz 1915 19:05 el autobús de la organización incumplía varias normativas entre ellas la Ordenanza de Publicidad por eso la Policía Local de Valencia ha inmovilizado el vehículo y se lo ha llevado a sus dependencias al depósito municipal allí se van a retirar esos vinilos los que piden a los partidos políticos que eliminen las leyes que velan por la igualdad después eso sí el autobús podrá volver a circular al tratarse de una infracción grave la multa asciende a doscientos euros que tendrá que pagar el titular del vehículo un empresario de Madrid mañana además la policía tramitará las diligencias penales oportunas y la Delegación del Gobierno en la Comunitat también dará traslado a la Fiscalía de esos eslóganes por si fueran constitutivos de un delito de odio no Hazte Oír ha visto frustrada y la presentación esta tarde de su campaña Stop féminas que está llevando a cabo por varias ciudades españolas

Voz 1715 19:51 el Consejo del Poder Judicial ha alertado a los jueces de los riesgos que asumen al usar las redes sociales es la primera vez que se lanza un aviso de este tipo el gobierno de los jueces lo que les dice es que tengan en cuenta la estrecha relación que existe entre ciertas opiniones entre determinados usos de los perfiles en redes sociales y la pérdida o la posible pérdida de la apariencia de imparcialidad Miguel Ángel Campos

Voz 1552 20:16 esta guía práctica para jueces sobre la utilización de las redes sociales elaborada por la Comisión de Ética del Poder Judicial no prohíbe su uso pero alerta de que puede comprometer la apariencia de imparcialidad

Voz 1715 20:26 los magistrados no sólo por las reflexiones

Voz 1552 20:29 es lanzadas en ellas sino por pulsar un me gusta os seguir a determinados perfiles la Comisión de Ética también advierte de que ni el uso de seudónimos faculta a los jueces a realizar comentarios impropios de su cargo y recomienda prudencia y mesura a la hora de verter manifestaciones en las redes para que no se ve

Voz 1715 20:47 afectada la apariencia de independencia

Voz 1552 20:49 parcialidad y con el objetivo de preservar la dignidad de la función jurisdiccional

Voz 1715 20:54 de otro avance médico que confirma la eficacia de una terapia contra el sida contra el VIH que ha permitido que un segundo paciente vea cómo remite el virus la terapia ya se había aprobado una vez con éxito consiste en un trasplante de células madre hay un equipo español que ha participado en esta investigación internacional Barcelona Sergi López

Voz 1895 21:13 este avance lo ha conseguido un consorcio europeo liderado por el irse Caixa el Instituto de Investigación del sida de Barcelona el paciente tratado en Londres se sometió a un trasplante de células madre en dos mil dieciséis por un linfoma ahora hace ya dieciocho meses que no tiene presencia del virus en la sangre los investigadores prefieren ser cautos y no dan por definitivamente curada está persona pero remarcan que en todos los casos previos en que habían interrumpido la terapia antirretroviral el virus había aparecido antes de un año y en esta ocasión no ha sido así el único precedente que había hasta ahora de curación total de un paciente data de dos mil nueve entre los dos casos hay una coincidencia importante los donantes que hicieron posible el trasplante tenían una mutación genética que impide la entrada del VIH en las células

Voz 1715 23:05 esta semana la cara de está centrada en el ocho de marzo íbamos a hablar de los cuidados árbitros hola

Voz 1880 23:10 hola qué tal Pedro el viernes en el Consejo de Ministros Carmen Calvo la vicepresidenta del Gobierno anunció la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras de dependientes vamos a escucharla me estoy refiriendo a las cotizaciones de el convenio especial que hay para los trabajadores y trabajadoras de mayores en el ámbito de la dependencia de las persona tres de cada cuatro cuidadores son mujeres y cuando hablamos de cuidador miles de personas dependientes el porcentaje se eleva al ochenta y cinco por ciento pero es que además la huelga de mujeres de este viernes del ocho m está basada en cuatro patas el trabajo la educación el consumo y los cuidados desde la comisión del ocho MS han propuesto a las mujeres también que no puedan acudir a la huelga que cuelguen un delantal en La Ventana como símbolo de apoyo bueno pues cuidados y mujeres que cuidan a las nueve y media en la carne

Voz 1715 23:56 en la tertulia hoy Miguel Ángel Aguilar Victoria Lafora y Emilio Contreras Éstas son para él las claves del día

los mejores años han quedado tras ha dicho esta mañana en Madrid el comisario europeo de presupuestos Poulter Oettinger el Brexit la guerra comercial entre Estados Unidos y China el deceso del comercio internacional Italia en recesión que Alemania bordeando la hacen que Europa no esté lejos de la recesión ha añadido el comisario el horizonte de la Unión es incierto con unas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de la que podrían salir reforzados partidos nacionalistas cuyo objetivo es destruir esa unión y ante ese incierto panorama que nos ofrecen lo que aspiran a gobernar hasta las elecciones del veintiocho de abril porque el Estado español tiene una deuda de un billón de euros la de la Seguridad Social rozará este año los cuarenta y cinco mil y el crecimiento aunque un potente comienza a dar señales de fatiga observen los mensajes de la campaña en la que de hecho ya estamos nada sobre estos y otros problemas de fondo para los que nuestro país precisa dispuesta no será porque no se están diciendo que viene el lobo

Voz 1715 24:56 ocho veinticinco City y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:05 cinco Madrid buenas tardes Manuel de la Rocha uno de los tres candidatos a las primarias del PSOE a la Alcaldía de la capital carga contra Pepu Hernández de Larrocha ex consejero de Educación critica la falta de experiencia política del ex seleccionador y candidato de la dirección de Pedro Sánchez

Voz 1715 25:21 yo no he podido enterrar en Madrid llevan sexto y la experiencia política me parece muy importante no yo creo que no es lo mismo gobernar un Ayuntamiento de tres mil o cinco mil habitantes que una ciudad de tres millones doscientos mil hay que conocer de gestión pública hay que saber hay que tener experiencia de lo que significan las fuerzas políticas hay que saber y conocer los barrios y los distritos

Voz 1915 25:44 declaraciones en La Ventana de Madrid donde De Larrocha ha dicho que si es el candidato del PSOE a la Alcaldía y no tiene los votos suficientes para gobernar hablará con todos pero prioriza un pacto con los partidos de izquierda

Voz 1715 25:54 a mi me parece que lo razonable es que el Partido Socialista en Madrid pacte con las otras fuerzas de izquierda entre ellas la que encabeza Manuela Carmena sin los sumaran pues sí no sumarán habrá que pensar que que se hace pero yo me temo que no suman es que suman las tres derechas y que gobernará las tres derechas juntos que es lo que están diciendo

Voz 1915 26:18 debate entre los tres candidatos será el próximo jueves a puerta cerrada tanto de la Larrocha como el concejal Chema Dávila habían criticado el formato y reclamaban un debate abierto al público y fuera de la sede enseguida vamos con otros asuntos de este martes cinco de marzo pero antes vamos a echar un vistazo a la situación de las carreteras de la Comunidad de GT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 26:37 buenas tardes poco a poco va restableciendo la normalidad aún quedan densidad circulatoria eso sí de entrada a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras y la A6 en Aravaca además de salida de la capital hay circulación lenta en Torrejón de edad dos en la dos tengan también cuidados iban a transitar por esta vía al igual que por la ronda de circunvalación M cuarenta donde hay dificultades en la zona de Villaverde en sentido a la A42 en el resto de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas

Voz 1915 27:54 de Madrid ha fijado por primera vez los servicios mínimos para la huelga del ocho de marzo el año pasado no hubo acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos para garantizar el mantenimiento de esos servicios esenciales el vicepresidente Pérez

Voz 14 28:06 bueno ya que esta es la primera vez que comunidad también sindicatos UGT CSIF a mí incluso han alcanzado un acuerdo para establecer unos servicios mínimos un buen acuerdo al que se ha alcanzado

Voz 1915 28:22 donde los grupos en la Asamblea han dejado claras sus posturas respecto a la huelga feminista PSOE y Podemos han dicho ya que la secundarán el PP en cambio no la apoye tampoco irá a la manifestación convocada en la capital su portavoz es Enrique Ossorio

Voz 29 28:33 las manifestaciones nosotros apoyamos las manifestaciones que quiera que vaya que inquiere a la manifestación es igual por supuesto el derecho de huelga que tiene que tenemos todos los españoles pero saben que ustedes a nosotros no nos gustan las huelgas así que está tampoco no

Voz 14 28:50 en todo caso respeto absoluto aquellas

Voz 29 28:52 personas que quieran ejercer el derecho de huelga apoyo a las manifestaciones que se plantea

Voz 1915 28:59 el colectivo LGTB de Madrid alerta del desabastecimiento de pruebas de VIH en toda la Comunidad las pruebas que facilitan un diagnóstico precoz algo que dicen lleva a la región a fracasar en el diagnóstico precoz tiene el objetivo de llegar a tener el noventa por ciento de la población diagnosticada Reyes Velayos expresidenta de Apoyo Positivo

Voz 18 29:16 no esto es una falta de responsabilidad política

Voz 0806 29:18 que nos están llevando a cabo a tiempo los contratos

Voz 18 29:21 los para abastecer de pruebas a las entidades

Voz 29 29:23 las sociales que seguimos

Voz 14 29:26 teniendo en la Comunidad de Madrid más de mil nuevas infecciones de VIH al año