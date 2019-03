Hora 25 (06/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0806 00:00 hace un año el PP definió las marchas del ocho de marzo como elitistas insolidarias y anticapitalistas este año cree que están politizadas por las elecciones generales y tampoco se sumará a las convocatorias más que argumentos los populares parecen buscar excusas ante un feminismo con el que no se sienten del todo cómodo son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:43 es el Partido Popular ha dado marcha atrás no se sumará a la manifestación principal del ocho de marzo aseguran que no comparten el contenido del manifiesto y acusan a la izquierda de querer instrumentalizar la jornada además los populares redoblan junto a Ciudadanos su ofensiva contra los decretos sociales de Pedro Sánchez que no renuncia a sus planes

Voz 5 01:02 pues yo como presidente del Gobierno tenemos opciones lo hacer nada resignar o aprobar vía real decreto ley aquellas medidas que consideró que son justas para la mayoría social de este Miles Davis que bendecido pero lo mejor es hacer lo segundo con aprobar reales decretos leyes tan quisiera

Voz 0194 01:23 PP Ciudadanos no sólo recurrirán los decretos sino que pedirán la suspensión de las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa además Ciudadanos sigue pescando en otros caladeros hoy se ofrezca Soraya Rodríguez que ha confirmado esta tarde su baja del PSOE José Manuel Villegas

Voz 6 01:37 no puede ser ese punto de encuentro donde está gente que cree que España necesita un nuevo aire y un nuevo rumbo pues se encuentran en esa esa referencia allí este proyecto ilusionante encabezado por Albert hubiera

Voz 0194 01:47 entre tanto Podemos patinan anunciando el regreso de Pablo Iglesias la formación celebra el fin de la baja paternal de su líder con un cartel que ellos mismos han retirado por inoportuno Ibooks que sigue intentar intentando hacernos creer que José Antonio Ortiz el presidente del partido el Lleida era un simple militante de base que pasaba por allí

Voz 7 02:03 cuando cualquiera de nuestros afiliados eh

Voz 0978 02:06 es acusado por cualquier delito inmediatamente su

Voz 7 02:09 pendido de su afiliación Si habita

Voz 0194 02:11 ha sido detenido por delitos contra la libertad sexual de varios discapacitados bien el precio del proceso y hemos escuchado un testimonio clave sobre el cerco a la Conselleria de Economía Pablo Morán

Voz 1667 02:24 cree área judicial que estuvo doce horas en ese edificio sin poder salir por miedo a los manifestantes que se agolpaban fuera

Voz 0978 02:31 son todo existía miedo to be a partir miedo miedo como cualquier ser humano tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera llamé al magistrado ir recuerdo las palabras las únicas palabras que de dije es metieron no podemos salir por la puerta principal y no hay opción no hay salida

Voz 1667 02:51 además a dos días del ocho de marzo al margen de la política tenemos más datos sobre la brecha entre hombres y mujeres dice La Caixa que una mujer tiene un treinta por ciento menos de posibilidades de que le llamen

Voz 8 03:01 era un trabajo con un currículum idéntico al de un hombre

Voz 9 03:05 en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que la discriminación por razón de género es ilegal actualmente lo que tenemos son mecanismos de discriminación muy muy sutiles y muy difíciles de identificar

Voz 0919 03:17 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes consecuencias de la eliminación ante el Ajax la directiva del Real Madrid estudia a esta hora la conveniencia de la continuidad de Solari como entrenador del primer equipo los escasos apoyos del técnico argentino en El Vestuario hacen que se cuestione su permanencia en los doce partidos que restan del campo Donato liguero la falta de alternativas claras juega a favor de Solari pero el club blanco puede tomar una decisión drástica en las próximas horas y encuentra una opción convincente para el banquillo recordemos que hoy se juegan dos eliminatorias de octavos de final Partidos de vuelta París Saint Germain Manchester United dos cero para los franceses en la ida y Oporto Roma dos uno ganaron los italianos en la ida ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:00 buenas tardes ahora mismo tenemos chubascos sobre todo al norte de la península afectando al Cantábrico bien tampoco estarán acumulándose cantidades importantes de agua en las próximas horas esta lluvia va a desaparecer también las nevadas en los Pirineos anoche se presenta más fría que la anterior mañana volveremos a tener algunas heladas en zonas llanas sobretodo en puntos España después en el conjunto del país va a hacer sol especialmente en el sur del Mediterráneo con temperaturas sin grandes cambios respecto a las de hoy sólo máximas alrededor de los veinte grados al sur de la Comunidad Valenciana en Murcia también en Canarias y mañana a lo largo de la tarde la lluvia se extenderá de oeste a este primero afectando Galicia después el Cantábrico Extremadura también Castilla y León La Rioja y a última hora el no ceden

Voz 1667 04:45 la limpieza hora25 Pablo esta tarde hemos confirmado la muerte de Maribel la mujer de Portugalete convertida en el último símbolo a favor de la

Voz 0919 04:53 la legalización de la muerte digna en nuestro país Bilbao

Voz 1667 04:56 Sonia Lamberto hace ahora doce años cuando Maribel poco

Voz 1600 04:58 tenía Alzheimer pidió a su familia que lo hiciera una promesa el día que no recuerde vuestros nombres ese día me tienes que ayudar a marchar en noviembre del año pasado la Familia comenzó una recogida de firmas a favor de la despenalización de la eutanasia en febrero llegaron a entregar en el Congreso doscientas ochenta mil firmas así esta familia de Portugalete se convertía en símbolo de lucha por una muerte digna esta tarde Maribel te eche fallecía a sus setenta y cinco años es un adiós pero no el final de una batalla que su familia quiere seguir liderando Dane Lorente es el hijo de Maribel

Voz 10 05:28 Amara ha estado sometida injustamente a final de vida cruel y doloroso por ley por ella porque los enseñó luchar por todos nosotros y por todos los que vienen vamos a seguir luchando por una muy

Voz 1600 05:39 esta mañana la familia comparece para dar las gracias a la ciudadanía denunciar ese final de vida Trulli tortuoso dicen que su madre ha tenido que sufrir

Voz 4 08:04 cadena SER Hora veinticinco

Voz 18 08:14 es el momento de hacerlo no para hacer una reforma constitucional se tienen que dar unas determinadas para la lluvia lluvia cuando llueve cuando se combinan determinadas condiciones de presión y temperatura pues el consenso es lo mismo cuando se vale de considerar de presión y temperatura se puede producir y ahora estamos muy lejos de que se le es que no

Voz 1667 08:39 el con Sancho suficiente para una reforma constitucional así hablaba hace poco más de un año José Pedro Pérez Llorca uno de los siete padres de la Constitución que ha muerto hoy a los setenta y ocho años de edad

Voz 1722 08:50 trasladar a su familia y sus seres queridos todo nuestro respeto toda nuestra solidaridad y también a la figura de José Pedro Pérez Llorca reconocer en homenaje de la sociedad española a una persona que trabajó por la convivencia la democracia la libertad de todos y todas en nuestro país

Voz 1667 09:08 sí le ha recordado Pedro Sánchez poco después de conocer la noticia el consenso que contribuyó a forjar Pedro Pérez Llorca es hoy imposible entre otras cosas porque manda a estas alturas la precampaña del veintiocho de abril una precampaña que estos días se mezcla con la celebración del ocho de marzo y el intento de los partidos por demostrar quién es más feminista la novedad de la tarde es que el Partido Popular se ha desmarcado de la manifestación del viernes porque no está de acuerdo con el manifiesto de la marcha y acusa a la izquierda de intentar politizar la jornada el año pasado decía que era sectaria que era elitista era capitalista esta convocatoria este año encontrado otras excusas Adrián Prado

Voz 0019 09:48 el Partido Popular toma esta decisión a pesar de haber confirmado durante el día que las vicesecretarías Andrea Levy Marta González y la secretaria de Igualdad Marimar Blanco tenían previsto acudir a la marcha de hecho la consigna que había dado Pablo Casado es que las mujeres del partido hicieran lo que quisieran respecto a las convocatorias previstas para el viernes el PP marcha atrás argumentando que el manifiesto que se va a Aller al término de la manifestación es partidista y está politizado Un texto por cierto que se conoce ya desde hace varios días

Voz 0919 10:16 los populares recuperan algunos de los argumentos que utilizar

Voz 0019 10:19 con el año pasado para justificar también su ausencia la marcha del ocho m dicen que la convocatoria está monopolizada por la extrema izquierda y que busca el enfrentamiento entre hombres y mujeres

Voz 1667 10:28 E incluso añaden entre mujeres de ideologías dice

Voz 0019 10:30 mientras el PP prepara ya su propio acto con motivo del Día de la Mujer con casado y las candidatas del partido en el que también se leerá un manifiesto

Voz 1667 10:39 Partido Popular y Ciudadanos también han coincidido en un frente común contra el Gobierno y sus decretos con medidas sociales que Sánchez quiere aprobar el Consejo de Ministros que te dan hasta las generales hasta esa cita electoral los de Albert Rivera van a secundar a los populares ante la Junta Electoral Central impedirán la anulación de los decretos y también de las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa porque los consideran mítines de campaña informa Josema José María Patiño

Voz 1955 11:04 la Junta Electoral Central estudiará el próximo lunes las demandas formuladas por PP y Ciudadanos y las alegaciones que va a presentar la Moncloa en un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación avanza que las ruedas de prensa de los Consejos de ministros son desde el comienzo de la democracia el canal oficial de comunicación entre el Gobierno y la opinión pública también en periodos preelectorales la respuesta política a la ofensiva de la oposición conservadora la ha formulado Rafael Simancas del grupo socialista en el Congreso

Voz 1715 11:33 el señor Casado quiere ir a la Junta Electoral este es un país libre y cada uno puede hacer el ridículo como considere puede ir a la Junta Electoral o puede herir al Tribunal de Estrasburgo o voy a ir a Naciones Unidas pero todos lo van a decir lo mismo es constitucional Simancas también acota

Voz 1955 11:47 estado el intento de deslegitimar los decretos le a su paso por el Congreso la urgencia y necesidad de los decretos Se avala cuando los respalda la mayoría de parlamentarios Se puede recurrir al Tribunal Constitucional que sea pronunciado desde los

Voz 19 12:00 años ochenta con una interpretación bastante

Voz 1955 12:03 flexible de ambos términos los partidos

Voz 1667 12:05 en prácticamente todo este mes de marzo para terminar de confeccionar sus listas en las del PSOE no estará Soraya Rodríguez era algo que ya se sabía desde hace tiempo porque la ex portavoz parlamentaria de los socialistas ha solicitado hoy su baja del partido por discrepancias en relación al independentismo catalán algunos de los que han sido sus oponentes hasta ahora se dejan querer ya Inma Carretero buenas tardes ella también

Voz 0806 12:29 hola buenas tardes y Soraya Rodríguez ha solicitado formalmente la baja como militante a través de una carta muy dura enviada a la secretaria provincial de Valladolid la exportavoz dice textualmente que hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo tendrá consecuencias muy negativas para nuestra democracia y se remite al intento de condicionar la aprobación de los presupuestos a la creación de una mesa de partidos que pudiera ha hablado decidir sobre una un inexistente derecho de autodeterminación eso escriben la carta en la que asegura que no tiene sentido continuar en un partido en el que las diferentes opiniones políticas se entienden como críticas pero son Ales hay dirigentes socialistas que opinan que este es un primer paso de Soraya Rodríguez para acercar para acercarse a ciudadanos y ella en declaraciones a la Sexta acaba de decir que no descarta participar en otra formación política la escucha

Voz 0919 13:22 nada descarta

Voz 0806 13:25 no descarta participar en otro partido sí que ha rechazado que tenga una oferta de ciudadanos sobre la mesa aunque José Manuel Villegas el número dos ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser en Castilla y León que tiene la puerta abierta

Voz 6 13:36 cada vez hay más gente pero sobre todo más ciudadanos desencantados con el con como han estado funcionando los dos partidos dos viejos partidos el Partido Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos puede ser ese punto de encuentro donde esta gente que cree que España necesita un nuevo aire y un nuevo rumbo pues se encuentran en esa esa referencia y ese proyecto ilusionante encabezado por Albert Rivera

Voz 1667 13:56 bueno absorberán que acaba ese cortejo en Podemos reconocen la inoportuna forma con la que han anunciado el regreso de Pablo Iglesias de su baja paternal alguien en el partido ha querido convertirlo en todo un acontecimiento y lo han hecho con un cartel que ellos mismos han retirado poco después un cartel algo desafortunado por ensalzar algo que viven miles de mujeres a diario como es el regreso de una baja maternal ir resaltando más que el que vuelve es él todo a dos días del ocho de marzo el partido ha terminado comprendiendo que no era la mejor idea no era la mejor forma de anunciar el regreso de Pablo Iglesias informan Nieves Goicochea en un tuit

Voz 1468 14:33 Pablo Iglesias ha pedido perdón por la publicación de este cartel en el que el líder de la formación morada aparece de espaldas con el puño en alto frente a una multitud congregada en la Puerta del Sol bajo la palabra vuelve los diseñadores habían han destacado en un tono más suave las letras él vista la polémica generada dentro incluso del propio partido la organización ha retirado el cartel se presentará otro diferente con un mensaje distinto el líder de Podemos que finaliza su baja dos días antes el veintiuno de marzo aseguran Twitter que vuelve cargado de energía y que tiene ganas de encontrarse con amigos familia y cargos del partido el próximo día veintitrés en el Museo Reina Sofía de Madrid en comparación el cartel que anunció el regreso de su pareja y portavoz en el Congreso Irene Montero tras su baja por maternidad mostraba un dibujo de mujeres de varias nacionalidades colocadas en círculo y con el lema La vida en el centro Encuentro de Mujeres con Irene Montero Iglesias ha estado alejado de la vida pública desde el pasado día veinte de diciembre sólo lo interrumpió para mantener una reunión discreta con Pedro Sánchez en el Palacio

Voz 1667 15:32 en la Moncloa varias diputadas también diputados trabajadoras trabajadores del Europarlamento han exhibido hoy en esa cámara una pancarta en la que podía leer ese nuestros derechos no son negociables ha sido su recibimiento a Vox que se ha ido a hacer campaña a Bruselas a la Eurocámara con polémica porque se había pedido la prohibición de ese acto como se hizo hace unos días con Quim Torra y Carles Puigdemont Szwarcer Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 15:58 hola muy buenas tardes exactamente sigo sin ningún problema ha podido exponer su programa en sede parlamentaria europea usando como bandera el juicio en Madrid contra los exconsellers independentistas terminando su intervención con este inesperado grito de guerra viva España

Voz 20 16:14 Viva Europa ir a prisión

Voz 0738 16:18 los Javier Ortiz de Zenith es el secretario general de Vox he dicho muchas cosas sobre España dando por hecho que su historia ante el mundo árabe es su mejor aportación a Europa

Voz 20 16:28 que si las Navas de Tolosa sin la batalla de Lepanto sin Carlos Quinto creo que todas las señoras que están en esta sala vestir el burka

Voz 0738 16:38 en fin habido Palmas contra la discrepancia hay se ha negado la palabra los diputados del Bloc y Esquerra que querían hablar mientras se han esforzado los que tú

Voz 0806 16:46 bávara palabra en ignorar la protesta de

Voz 0738 16:48 el grupo de trabajadores del Parlamento Europeo que han sacado Visa pancarta para decir que nadie puede manosear sus derechos

Voz 1667 16:56 las áreas Griselda desde Bruselas el box intenta colarnos hoy otra mentira decir que José Antonio Ortiz era algo así como un don nadie en el partido

Voz 21 17:04 no se siente provinciana

Voz 1667 17:10 os lo dice muy claro en este vídeo se presentaba como presidente provincial de Lleida por Ortiz está detenido desde ayer por delitos contra la libertad sexual y en el partido aseguran pues eso que era un simple militante de base han intentado borrar su rastro en las redes Lleida Marsé Marc

Voz 0806 17:26 a este líder de Vox en Lleida será detenido por delitos que van desde el abuso a la pornografía a raíz de una denuncia de la Fundación a express que trabaja con personas con discapacidad intelectual tras percibir comunicaciones cruzadas por Whatsapp de contenido sexual con fotos y vídeos entre el acusado y al menos una persona mayor de edad tutelada por la Fundación fuentes próximas Arman que más allá de las imágenes investigan supuestos contactos sexuales de José Antonio Ortiz Cambra hay el alcance de estos con esta persona discapacitada psíquica podría haber una segunda víctima el acusado les habría conocido en el barrio donde estas personas viven en pisos tutelados a la espera de alcance todo esto José Antonio Ortiz Cambra hay que no ha querido declarar ante los Mossos se presenta como presidente de Vox en Lleida en el vídeo colgado a finales de año en su cuenta de Twitter a pesar que la cúpula del partido dice que sólo es militante de base se identificó como líder de Vox este mismo lunes cuando presentó una denuncia Fiscalía por un delito de odio en el dos mil dieciséis encabezaba por Lleida la lista de Vox al Senado

Voz 8 18:25 a veinticinco sí

Voz 22 18:27 es lo que estás pensando de lo has perdimos por fin está aquí eso que notas es el seísmo disfrútalo

Voz 17 18:37 línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 8 18:49 el cine directo punto com una compañía Bankinter

Voz 23 18:52 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe Maite da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera Idoya sabes no

Voz 24 19:07 Iker lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir aún muy comprobarlo tú mismo le

Voz 8 19:13 SER presente el encuentro la vida

Voz 24 19:15 la en el teatro gastan vine de Tudela del ocho al diez de marzo con María Barranco Wyoming Maribel Verdú David Trueba Pilar Jericó Santiago Segura y muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde ciento sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com y encuentros del bienestar edito es patrocinan Bardenas Reales Reserva de la Biosfera Gobierno de Navarra colabora Ayuntamiento de Tudela

Voz 4 19:43 peina SER Hora veinticinco

Voz 1667 19:51 en el Supremo en el juicio el proceso hoy hemos escuchado la declaración de una testigo clave de este caso la secretaria judicial que participó en el registro de la Conselleria de Economía del veinte de septiembre ella estaba dentro del edificio mientras fuera pasaba esto la de la funcionaria se llama Montserrat del toro ha asegurado ante el tribunal que llegó a sentir miedo que pidió que la sacaran del edificio incluso en helicóptero por temor a su integridad física Alberto Pozas buenas tardes

Voz 19 20:24 buenas tardes los registros se pudieron llevar a cabo pero la foto

Voz 0055 20:27 canaria llegó a sentir miedo cuando vio las sesenta mil personas que estaban en la puerta de la consola

Voz 8 20:31 quería un mar de gente que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal

Voz 0055 20:37 decidió que salir por la puerta como ofrecían los Jordi en ese momento no era una opción terminó escapando a través de un teatro cercano hoy también ha sido día para la malversación de caudales públicos varios testigos de empresas de comunicación y publicidad que difundieron campañas relacionadas con el referéndum han reconocido que la Generalitat se comprometió a pagarles uno de ellos incluso reconoce que ha perdonado ochenta mil euros ochenta mil euros

Voz 0919 20:58 vamos a ver señor fiscal

Voz 1667 21:01 ochenta mil euros vamos yo no los tengo dolor día pero si los pierdo me da algo otra empresarial ha reconocido que aceptó camuflar en su contrato el pago por comprar el dominio de una página web y al margen de la la polémica política en torno al ocho de marzo con la que abríamos este hora25 las cifras las cifras que cantan escuchen está dice un estudio elaborado por La Caixa que la mujer tiene hoy un treinta por ciento menos de probabilidad de que la llamen para un trabajo teniendo una formación una experiencia y un currículum exactamente igual al de un hombre detalles con Mariela Loureiro

Voz 0259 21:35 así se hizo la investigación se enviaron casi seis mil currículos ficticios de hombres y mujeres

Voz 0806 21:40 a mil trescientas empresas de Madrid Barcelona

Voz 0259 21:43 la cualificación la misma pues ven a las mujeres las llamaron menos solicitudes no tuvieron prioridad las últimas en recibir la llamada para la entrevista de trabajo fueron las mujeres con hijos María José González autora del informe

Voz 9 21:56 por lo tanto estaríamos hablando de una penalización de la maternidad o una doble discriminación por ser madre y mujer pero lo que no ha aparecido también muy interesante es que si tienen un hombre sin hijos y un hombre con hijos la discriminación opera de manera totalmente diferente es decir el CIS una mayor preferencia de los hombres con hijos

Voz 1667 22:17 el estudio desenmascara una sutil discrimina

Voz 0259 22:20 son el acceso y en la selección han puesto de trabajo que no se ve pero que es igualmente ilegal

Voz 1667 22:28 la grabé hoy de nuevo marcada por este día de la mujer por el ocho de marzo Sarabia Torres buenas tardes

Voz 1880 22:34 buenas tardes esta semana la cara B se dedica explicar términos relacionados con el ocho m o con el feminismo Joy la palabra es sólo herida un término que acaba de llegar al diccionario de la Real Academia incluyó en diciembre pero del que la Fundéu ya hablaba en dos mil dieciséis

Voz 26 22:49 en dos mil dieciséis sacamos una recomendación lingüística para informar un poco y dar validez al término que se venía ya de usando hoy empleando que habíamos detectado en los medios de comunicación eh aparecía sobre todo relacionado con las noticias políticas y sociales no nuestra recomendación es justamente venía speaker entorno válido para eludir precisamente el contexto el movimiento feminista a la relación de solidaridad que sea entre entre las mujeres

Voz 0806 23:17 bueno hayas Judith González Ferran es filólogo

Voz 1880 23:19 ah pues desde la filología también desde la filosofía hay como siempre la desde la cultura analizaremos este término la sórdida relación de solidaridad entre

Voz 1667 23:28 las mujeres y justo antes hablaremos de las Fake News a partir de los datos que recoge el último Eurobarómetro en el que se refleja por ejemplo la desorientación que sufrimos los ciudadanos ante las noticias falsas en la red y en la tertulia hoy nos acompañan María Esperanza Sánchez Ignasi Guardans y Carmen del Riego estas son sus claves

Voz 0378 23:48 para ella los padres de la Constitución y que no se que muchos años José Pedro Pérez Llorca yo no está una noticia escondida pero le lloramos porque fue padre de sí pero sobre todo porque tenía la mente tan preclara que estaba convencido de que la mejor forma de que su obra perdura cae a modificarla pero haciéndolo como yo es uno hace cuarenta años con consenso escuchando al de enfrente más que al de al lado is echa tanto de menos es una política española que estoy seguro que José Pedro hacerlo plateado entristece sería mucho los titulares que llevamos en portadas como le dolía al pues es la falta de diálogo o cualquier otro asunto que representaron a la intransigencia cree quedar por encima de lo otro sí él fue hombre de consenso se ha ido cuanto menos consensos puede haber aunque en la boca con esa palabra para quienes quieran siempre quedará su obra

Voz 1667 24:42 espíritu I'll es reconocer y así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 1157 26:57 portavoz del Partido Popular en Móstoles Alberto

Voz 2 26:59 Rodríguez de la Ribera gracias Carolina esas la última hora de este miércoles pero la imagen del día ha estado en la Asamblea de Madrid donde Cristina Cifuentes ha optado por el silencio

Voz 31 27:07 por lo tanto es una materia sobre la cual siguiendo además

Voz 2 27:10 consensuada en el letrada no puedo pronunciarme la ex presidenta madrileña se ha negado a declarar en la comisión de universidades escudándose en su imputación en el caso que investiga su máster la oposición cree que es un desprecio a la ciudadanía Juan José Moreno PSOE Eduardo Rubinat podemos César Zafra ciudadanos uso

Voz 8 27:27 en Madrid a la altura una república bananera esto es una responsabilidad que hay que asumir y entender cómo se pudo producir para que no vuelva

Voz 0919 27:36 a mi me parece que hay algunas de las mentiras que usted ha sostenido hasta extremos insólitos que desde luego una capacidad fascinante para sostener una versión que salta a la luz que es falsa me parece que con esas mentiras usted ha insultado a la inteligencia de mucha gente una sola palabra para ello

Voz 8 27:53 en una ni un lo siento ni un me equivoqué

Voz 0919 27:57 la Dirección General de Tráfico al

Voz 2 27:59 Alonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 32 28:02 a esta hora en madre dos accidentes complican la conducción el primero de ellos se ha producido en la cinco a la altura de Arroyomolinos genera cuatro kilómetros de retenciones hacia Toledo el segundo ha tenido lugar en la ronda de circunvalación M cincuenta a la altura de Las Rozas y ocasional densidad circulatoria en dirección a la A seis tráfico intenso además en la M cuarenta en Coslada sentido A tres en el resto de la red vial madrileña de momento hasta ahora se circula sin problemas

Voz 2 29:15 Yoigo y una cosa más Chema Dávila uno de los tres candidatos a las primarias del PSOE a la Alcaldía de la capital rechazaría un pacto con Ciudadanos para la alcaldía de Madrid son declaraciones en La Ventana hace unos minutos

Voz 0666 29:26 yo no entiendo y creo que un partido político que aparte está en la ciudad de Madrid extremadamente virado a la derecha plantean una reunión de su máximo órgano nacional un veto al presidente Pedro Sánchez para hacer un proyecto de progreso en España yo creo que no tiene ningún sentido que nos planteemos de eso hacer pactos poner pero cantó en la sobre todo de Madrid

Voz 2 29:46 llegamos a las ocho y media con nueve grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 4 30:02 veinticinco Deportes

Voz 11 30:05 con Ángels Barceló in Jesús de ayer Aído buenas tardes buenas vueltas todavía con la eliminación del Madrid como esta no hay interesantísimo entre el juicio del proceso las elecciones generales y nueva crisis en el banquillo del Real Madrid no nos aburramos gallego en el episodio titulado marzo y abril cómo se presenta espérate

Voz 0919 30:28 ayer después de caer eliminado ante el Ajax de Amsterdam Santiago Solari hablaba sobre lo que iba a hacer hoy mañana y pasado en el Real Madrid sobre su trabajo dijo

Voz 11 30:39 para empezar mañana debemos entrenamiento y el fin de semana tenemos un partido de Liga todos tenemos la obligación por deber profesional por el corazón que le debemos a este equipo deben ir a trabajar mañana con lo mejor que pueda cada uno para afrontar el fin de semana el partido que encuentra

Voz 0919 30:52 bueno pues la dirección del Real Madrid está estudiando la conveniencia de la continuidad de Solari como entrenador del primer equipo la directiva del club blanco cree que Solari tiene desconecta dados a demasiados jugadores la directiva en Madrid cree que Solari tiene pocos apoyos en El Vestuario y eso hace que se estén cuestionando la permanencia del argentino los doce partidos de Liga que le quedan al Real Madrid hay un problema la falta de alternativas claras y eso juega a favor de Solari pero ojo que como el club blanco encuentre una opción convincente para lo que resta de temporada para dos años más puede Hanún es una medida drástica porque algo es evidente la dirección del Real Madrid cree que Solari no cuenta con el apoyo del vestuario para sacar adelante los doce partidos el Madrid está jugando aunque tiene una ventaja importante estar entre los otro primeros y clasificarse para la Champions de la próxima temporada así que Solari en la UVI ahora mismo en la UVI y conectado con varios tubos en cualquier momento se lo pueden de Juárez porque repito la falta de confianza en el argentino ha hecho que durante todo el día se cuestione la continuidad los doce partidos que restan mira vamos con la que es la noticia del día pero antes recordemos hoy se juegan los partidos de vuelta de las dos eliminatorias de octavos de final en París París Saint Germain Manchester United dos cero en la ida para los franceses que lo tienen a mano como sale el equipo de en papel e Iván Álvarez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 1157 32:40 precisamente en papel la delantera junto a Di Maria Cavani se ha quedado en el banquillo en el conjunto parisino recordamos que la única baja que tiene el equipo de túneles la baja de Neymar y el United que llega muy mermado por las lesiones hasta diez bajas como las de Ander Herrera Mata va Solskjaer que Sagarra Radford y Lukaku para buscar la remontada juegan dos españoles como titulares Bernat en los franceses De Gea en los ingleses comienza a las nueve en el Parque de los Príncipes este PSG Manchester United claro favorito

Voz 0919 33:05 París Anne Germaine para meterse en cuartos y en Oporto Oporto Roma en la ida ganaron dos uno los romanos hasta allí se ha ido Mario Torrejón para ver cómo sale el equipo de Casilla hola Mario buenas tardes

Voz 34 33:17 hola qué tal muy buenas tardes buenos volcó una leyenda Iker Casillas en la portería con diez no tener estético partió desde el guardameta del Real Madrid el ex capitán del Real Madrid Peit de temporada Peter roto cuando seguirán en la Liga de Campeones y como siempre y como digo es titular en el día de hoy no así el resto de españoles están en el banquillo Óliver Torres y Adrián logren posibilidad hay que recordar que éste uno de los que la ira lo mal correctamente Adrián saliendo desde el banquillo jugó pt y Conceiçao el entrenador ha recuperado apunta manchega tu goleador para jugar el apuntan a que intentar la remontada por su parte la Roma y práctico ha cambiado un poco el esquema algo para recordar la atrás con dos carrileros largos entre los tendrán compuestos el español también Iván Marcano otro viejo conocido como próxima salga a de ataque para intentar esa renta los otros destinos

Voz 0919 34:05 bueno pues pendiente de esos dos partidos que comienzan a las nueve de la noche y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp que tienen que ver claro con con Madrid y con la racha de Benzema pueda estarle Gallego

Voz 35 34:18 bueno o casi de Breva era amigo de desde las chuletillas y que ya perdió perdió la semana pasada en los KC de todo el año hay va camino de perder también la puesta de las chuletillas vamos a tener practicamente perdía tiene perdí porque porque el inútil Benzema los defensores y los que salían diciendo que era el mejor juego del mundo que metió tres goles tres partidos seguidos aquí lleva un mes y marcar un gol en la fase decisiva decisiva del del equipo

Voz 1157 34:49 así que a ver si echara diez jugadores

Voz 35 34:52 por lo menos hacen falta que echen de jugadores y los que quieren que se ponga pila por lo menos nos queda el consuelo de aunque no gane este año por lo menos tendremos la la barriga llena gracia a nuestro amigo de la joven es de los cuarenta goles un saludo y que la temporada que viene será mejor supongo

Voz 0919 35:11 la chuletada la tenemos ganada para qué nos vamos a engañar dejad vuestros mensajes

Voz 36 35:16 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 37 35:30 fue todo muy desafortunado todo muy desafortunado todo esto viene pues eso por una serie encadenada de desaciertos fluidez de la presidencia después lleve el desacierto en la en el banquillo sí todo eso conlleva que los jugadores pues no muestran no es yo estoy muy triste porque es todo muy desafortunado y muy triste

Voz 38 35:59 de todo pero claro de eso a que ahora se han como las llena sabes como la llenas empleaban un arreglo goloso decís rabia riña no que tengo una piña con muchos piñones y tú loco osea una cosa lo que es

Voz 37 36:20 Ello le tengo mucha manía al Barça yo quiero que siempre pierda

Voz 38 36:24 pero yo no hago después leña del árbol caído ya está

Voz 36 36:31 el Bois de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

mira a Maite aquí en el control hay ahora mismo

Voz 1667 36:44 por lo menos cinco seis riéndose

Voz 0919 36:46 Rabia rapiña que tengo una piña igual empezamos ven el día después de la eliminación del Real Madrid entrenó el equipo Javier Herráez señor qué tal Gallego muy buenas tardes Solaris sigue trabajando hoy

Voz 19 37:04 ahora sí de momento si sigues el técnico del Real Madrid eso sí

Voz 35 37:07 no se sabe cuántos días esa sentará en principio eh

Voz 19 37:12 en Zorrilla frente al Valladolid pero complicado que aguante toda la temporada puesto que el Madrid tiene que asegurar primero ser equipo de Champions tiene jugadores cansados como y agotados le exime sin gasolina caso de Luka Modric al cual evidentemente siempre puso porque es el mejor del mundo uno de los mejores del mundo en su puesto y luego también Casemiro y otro es enganchados como el caso de Isco o de Mariano que estaba en la grada lo tiene complicado solares de complicado el Real Madrid un día tristísimo para jugadores que no han pegado ojo muchos de ellos han estado en vela después de lo ocurrido ayer futbolistas que dio la cara al caso de Lucas Vázquez de Carvajal también eh la presencia eh Nacho Fernández y otros que se fueron por la gatera incluido el capitán e ayer que era el francés Benzema hay que destacar también que ha sido un día de sanciones o mejor dicho de lesiones ya conocidas el caso de Vinicius que tiene para dos meses rotura del ligamento de la tibia por tanto va a estar el brasileño fuera casi ya de los toros de juego para el Real Madrid esta campaña y otro que mañana sabremos es Lucas Vázquez que tiene una roto

Voz 0919 38:16 para muscular tampoco va a estar próximo partidos el Madrid es tercero tiene cuarenta y ocho puntos en Getafe es el cuarto con cuarenta y dos luego vienen el Alavés que tiene cuarenta el Sevilla treinta y siete del Valencia treinta y seis pero en el Real Madrid están preocupados porque con el nivel del equipo futbolístico de confianza esa plaza puede peligrar Antonio Romero buenas hola qué tal Gallego unidades lectiva del Madrid B que Solari flojea a flojear ISE ha planteado la destitución como lo que esto hablando a la destitución la destitución no se ha producido porque ahora

Voz 19 38:47 mismo no hay en el organigrama deportivo del club aunque parezca mentira no hay ni un solo candidato a poder ocupar ese banquillo ese banquillo que le dieron a Solari sin estar preparado habría dos opciones que a la gente les podría gustar como es el caso de Raúl era sabe Alonso ninguno de los dos

Voz 0919 39:01 bar no tienen experiencia ni carné ni experiencia

Voz 19 39:03 Garnett Nir la situación propicia para

Voz 0919 39:06 entregarle el equipo a tres meses de

Voz 19 39:08 estará que termina la temporada eh Solari sino gana el domingo está fuera es evidente que si hubiera sustituto seguramente no se sentaría el domingo pero repito si Solari no gana el domingo nos no seguiría el lunes como entrenador del Real Madrid me consta que hoy ha habido llamadas desde el club a dos entrenadores que ya han salido los nombres una Zidane otra Mourinho la respuesta ha sido la misma los dos han dicho que no ahora no entre otras cosas porque tienen que acometer una limpieza de vestuario que no es tan sencilla y que los dos que son entrenadores de prestigio para mí uno más que me que el otro pero los dos tienen prestigio ganado títulos ganados no quieren abordar esa limpieza quieren que lo haga el club repito ha habido llamadas a los dos entrenadores del entorno del club del entorno directo el club y los dos han dicho bueno ahora mismo la situación está en un entrenador en el que no creen lo jugadores en una cuarta plaza que seguramente no corra riesgo pero que tienes que gastar tienes que ganar partidos Ilse trata gallego me decía alguien muy cercano a la presidencia hoy de encontrar un cromo de prestigio para poder calmar los ánimos no me han dicho un entrenador para jugar así o jugar de aquella manera jugar tácticamente en el cuatro cuatro dos no ahora el Real Madrid está buscando un entrenador de prestigio que quiera conseguir la plaza del banquillo del Real Madrid para calmar

Voz 0919 40:21 los ánimos y pensar en el futuro pero ahora hay que pensar en los tres meses que vienen por delante porque el mercado de los entrenadores de junio va a estar tan complicado como está ahora mismo Solari en la UVI cada partido a partir de ahora es una final para él pero también para el Real Madrid porque perder la cuarta plaza sería dramático ya veremos si sale del agobio no Solari ocho y cuarenta Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 41:36 y como el Madrid y el Barcelona son vasos comunicantes ayer un chaval que hizo un partidazo con el Ajax en el Barcelona de ya sabéis que es el fichaje de el equipo culé para la próxima temporada así que el presidente Bartomeu que ha estado hoy con nuestros compañeros de Radio Barcelona pues Santi Ovalle ha sacado pecho no

Voz 19 41:56 qué tal muy buenas gallego si en el programa Aquí a Josep Cuní de ser Cataluña admitido directamente que ayer después del partido llamo a friend Key de John le felicitó por eliminar al Madrid te escucha le

Voz 0301 42:07 bueno hay hay ayer por la noche llamé a su representante y cuando estábamos hablando Frankie cogió el teléfono estuvimos hablando un rato y aproveche para felicitarle hombre estaba contento evidentemente cuando en un equipo tan importante como el Madrid la alegría de él y sus compañeros era enorme estaba muy contento con la alegría de ellos estábamos

Voz 19 42:26 ha admitido que le pidieron que eliminará al Madrid así que primer objetivo de Frankie de John como azulgrana cumplido

Voz 11 42:32 lo mismo tenía prima ya hasta en el nuevo contrato fuera pero adivinaba el Real Madrid

Voz 0919 42:37 por cierto que el Barça está jugando en la Copa de Cataluña hoy ante el Girona supongo que Valverde habrá sacado un equipo de circunstancias pensando en lo que tiene ahora que es la Liga y la semana que viene la vuelta de la Champions Adriá Albets cómo está eso

Voz 40 42:49 hola Gallego qué tal buenas tardes pues acaba de finalizar este partido entre el Barça y el Girona allí el equipo de

Voz 0919 42:55 Eusebio es campeón de la Supercopa de cara

Voz 40 42:58 la luna le ha ganado cero uno al Barça el equipo de Eusebio Sacristán con un gol de Stuani de penalti así que el Girona se ha proclamado campeón de esta Supercopa de Cataluña efectivamente el Barça hoy sin los titulares minutos para los suplentes y los jugadores del B ha debutado todo hubo ya ha jugado de mediocentro en la primera parte central unos minutos en la segunda han jugado también

Voz 8 43:21 Murillo un Tití Malcolm y fiel

Voz 40 43:23 deseen pero el Barça ha sido incapaz de marcar en este partido frente al Girona invasión de campo ahora mismo en la Nova Creu Alta final del partido Barça cero Girona uno el Girona campeón de la Supercopa de Cataluña

Voz 0919 43:37 ella enhorabuena Girona evidentemente del Barça piensa más en otras cosas la Liga y la Champions la próxima semana partido de vuelta con el Lyon en la ida empate a cero que es un resultado peligroso de cara a la vuelta y mañana Europa League con dos equipos españoles buscando pasar los octavos de final se juegan los partidos de ida en alguno de los casos son partidos muy importantes el Sevilla juega con el Slavia de Praga todo el mundo mirando a Machín tras haber caído en la Copa tras los últimos resultados en la Liga Manolo Aguilar esta eliminatoria es no sé si decisiva para saber si Machín puede terminar la temporada como está el ambiente como ha sido el día antes que ha hecho el entrenador Manolo buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes se la está jugando sino exactamente en este partido que ya lo veríamos Si dependiendo de cómo fuese si en este el siguiente frente a la Real Sociedad a la vuelta en Praga mañana siete menos cinco partido muy importante para el Sevilla para Machín recupera a Carriço pierda Almodóvar que por sanción él se muestra fuerte y respaldado fundamentalmente fuerte

Voz 35 44:40 sí tengo muy claro oí así pues me lo hacen ver que tengo la confianza de de la gente que me la dio en un primer momento yo lo que quiero es eh defraudarles

Voz 0919 44:52 el Sevilla se enfrenta Slavia de Praga Ken líder de su Liga pero evidentemente es un rival inferior al conjunto sevillista el Valencia juega con el Krasnodar también un sorteo favorable tuvo el equipo de Marcelino que está en una racha impresionante clasificado para la final de Copa recuperándose en Liga y soñando con llegar a la cuarta plaza para la Champions pero aquí con opciones de un título europeo como va a estar mañana Mestalla que dice Marcelino Pedro Morata buenas tardes

Voz 1157 45:18 hola qué tal buenas tardes Gallego bueno los los vientos corren mucho más a favor del Valencia se toma el Valencia en la Europa League como la posibilidad de una Puerta para poder jugar una final hipotéticamente ganarla y poder llegar también por ahí vía a la Champions para la próxima temporada sino lo consiguiera el Valencia en la Liga para el partido de mañana a partir de las nueve de la noche el Valencia no puede contar con Garay que está lesionado y todavía tienen sanción Roncaglia Icon Dogville aunque ha con dos vía Le quitaron un partido Yeste de mañana es el último que le queda por cumplir Krasnodar lleva tres meses sin jugar en su liga donde es segundo clasificado

Voz 1667 45:54 eso sí ha jugado la última eliminatoria frente a

Voz 1157 45:56 el Leverkusen ir Valencia vine después de una racha de once partidos de competición oficial entre todas las competiciones sin perder en el Krasnodar una curiosidad es baja un futbolista que está en prisión se llama Pável Maef no vale hacer la broma de que fue un control de alcoholemia en lo que le llevó a la cárcel pero el caso es que con otro jugador del Zenit montaron una bronca con aficionados está en prisiones

Voz 2 46:20 ese instante Marcelino advierte

Voz 1157 46:22 viendo lo que le ha pasado al Real Madrid sobre el partido de mañana

Voz 41 46:25 el resultado es bueno no encaja pero nunca sabes nunca sabes porque luego te pegan un machetazos un ejemplo que nos vale para todos en que nosotros podríamos aprovechar el Real Madrid vino con un gran resultado cuatro años

Voz 0919 46:37 favorito el Valencia y el Villarreal que estaba pendientes de la permanencia en Primera División juega en San Petersburgo con el cénit hace frío Nieva Xavi Isidro buenas tardes

Voz 0978 46:49 qué tal Gallego muy buenas hace mucho frío estamos alrededor de menos ocho grados está todo nevado pero la suerte es que el partido se va a jugar en el campo mundialista del Gazprom arena cinco estrellas totalmente cubierto por tanto por ahí no va a haber excusa evidentemente como tú decías eh la prioridad es la Liga y por eso haber rotaciones ya he dicho Calleja hoy que sólo van a repetir cuatro o cinco futbolistas ante el Deportivo Alavés porque el próximo domingo hay un partido clave ante el Levante el objetivo evidentemente que esta competición que esta eliminatoria como la anterior sirva de acicate para ponerse las pilas no van a estar Bruno bon era Trigueros y Javi Fuego por lesión el partidos afronta con toda la ilusión del mundo escuchamos al técnico