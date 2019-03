Hora 25 (06/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

las verdades a medias las medias verdades la desea en la propaganda esta noche analizamos las ahora llamadas News que han vivido siempre de la mano del arte de comunicar aunque ahora su difusión sea más rápida con escasos filtros ilimitado control vamos a preguntar a los expertos cuánta desconfianza nos genera esto a los ciudadanos y lo más importante como advertir de que estamos ante estas noticias falsas antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches con el capítulo empezamos Ciudadanos ha recurrido ya a la Junta Electoral Central el contenido de los consejos de ministros pero no pide a diferencia del PP que se suspendan las comparecencias posteriores ante los medios nos lo cuenta Óscar García

Voz 1645 00:58 según el recurso al que ha tenido acceso la Cadena SER ciudadanos solicita a la Junta Electoral Central sólo que recuerde al Consejo de Ministros que la rueda de prensa posterior no se pueden formular alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos ni tampoco usar expresiones su imágenes propias de la campaña electoral es decir no se pide que se suspendan las comparecencias sí que es les recuerde al Gobierno las consecuencias jurídicas que supondría saltarse ese precepto recogido en la Ley Ciudadanos pide a la Junta Electoral que lo comunique antes del viernes que es cuando se celebra el Consejo de Ministros que prevé según dice el texto la aprobación de más decretos que Ciudadanos considera electoralista

Voz 0194 01:37 en la crónica política desastre a partir de las diez volveremos con la crónica preelectoral con Lavrov la de los decretos el último en decir algo sobre ellos ha sido el presidente del Gobierno en un acto en Vitoria Pedro Sánchez han sido muy directa

Voz 1667 01:48 desesperado

Voz 3 01:49 el problema de la derecha los viernes sociales el problema de la derecha lo que le molesta es que aprovechemos políticas sociales para la mayoría de este país

Voz 0194 01:59 hablaremos también de la marcha del PSOE de la que fue portavoz parlamentaria Secretaria de Estado Soraya Rodríguez por discrepancias por la relación del líder del partido con el independentismo estaremos en el juicio del pluses y les contaremos dos decisiones después rectificada el PB finalmente no irá a la manifestación del ocho m porque considera que está politizada y podemos cambiará el cartel con el que anunciaba la vuelta de Pablo Iglesias Berlín considera incomprensible la expulsión de su embajador de Venezuela hemos tomado nota de la decisión de declararle persona non grata hemos decidido llamarlo a consultas ha dicho el ministro de Exteriores alemán a través de un comunicado nuestro apoyo a Juan Guaidó no cesa ha añadido el presidente encargado decía esto sobre el anuncio del Gobierno de Maduro

Voz 1667 02:36 muy el régimen quién sobreocupación

Voz 4 02:39 no tiene cualidades por cierto para declarar persona non grata absolutamente nadie simplemente ejerce coacción para el mundo libre para la democracia para Europa entienda que no en una declaratoria o no grata no tienen cualidades

Voz 0194 02:52 para sean los salen a la luz más de un centenar de manuscritos de Einstein algunos inéditos ha revelado la Universidad de Jerusalén y entre ellos hay cartas personales au apuntes científicos como nos cuenta nuestra corresponsal Beatriz

Voz 5 03:04 más de cien páginas manuscritas pues

Voz 0101 03:06 el físico alemán de origen judío entre ellas un documento sobre sus investigaciones de la teoría unificada están desde hoy en el patrimonio de la Universidad Hebrea de Jerusalén son textos que datan de los años cuarenta una parte de ellos nunca había sido publicada entre los documentos hay cartas personales e incluso un mensaje para su hijo todos ellos fueron adquiridos a un doctor estadounidense que poseía una importante colección privada y que murió recientemente no se ha divulgado el precio que se ha pagado por ellos Einstein luego a la Universidad Hebrea de Jerusalén todos sus escritos derechos de imagen la universidad digitalizan desde hace años todos estos documentos y los pone a disposición del gran público

Voz 2 07:29 cadena SER Hora veinticinco Ángels

nueve y siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias aquí un hecho una verdad pero hoy las protagonistas son las mentiras la Comisión Europea difundido los resultados del último Eurobarómetro y hay una parte dedicada al las noticias falsas Muse o mentiras que se disfrazan de información con fines ocultos un dato más del ochenta por ciento de los españoles consideran que las noticias falsas son un grave problema para la democracia no sólo una aparición siempre hemos convivido con ellas lo que sí ha cambiado es la rapidez con la que se propagan los disfraces que utilizan para empezar con el análisis y el desarrollo yo de esta cuestión antes saludo Ignasi Guardans buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches y María Esperanza Sánchez buenas noches buenas noches el Pablo Morán pendiente de la mesa de producción atento a última hora y a sus mensajes al Whatsapp del programa Pablo que yo creo que hoy sería interesante escuchar lo que piensan los oyentes sobre esta cuestión

Voz 1667 08:33 exacto su experiencia ante esas Fake Newsom enteras de toda la vida que ahora inunda las redes sociales y algunos de los discursos políticos que escuchamos a diario como les llegan a ustedes esas noticias falsas qué hacen con ellas que reacciones provocan en sus grupos de amigos se las creen hay hay algunos de esos contactos que sólo crean bueno Nos lo pueden contar como decía Ángels al Whatsapp del programa con sus notas de voz al número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 09:04 a Rafa Panadero buenas noches qué tal buenas noches el Eurobarómetro recoge la opinión de los europeos en muchos campos pero vamos a acotar los resultados de la encuesta referidos a los miedos que provoca la red el control de las empresas tecnológicas la propagación de las noticias falsas

Voz 1775 09:20 es verdad que el el Eurobarómetro pregunta por muchas cosas algunas clásicas no como el sentimiento europeísta y ahí España va bien es el segundo detrás de Luxemburgo o la confianza en las instituciones europeas que también en España sigue por encima de la confianza en las instituciones nacionales pero ahora

Voz 18 09:36 en esta encuesta desde noviembre del año pasado

Voz 1775 09:39 se pregunta también por el tema de las noticias falsas no esta gran encuesta en ese campo yo creo que deja atrás mensajes uno que muchos españoles ocho de cada diez son conscientes de que

Voz 0378 09:49 a menudo les están llegando noticias que distorsionan

Voz 1775 09:51 caridad o que directamente son falsas en Europa esa proporción es algo menor no llega a siete de cada diez

Voz 0194 09:58 dos Un porcentaje un poquito

Voz 1775 10:00 pero por un ochenta y tres por ciento considera además que esas informaciones son un problema real para la democracia también aquí los vecinos europeos parecen menos preocupados se quedan en un setenta y seis por ciento IB3 multimedia que buena parte de esos españoles creen que no tienen suficientes herramientas para detectar esas manipulaciones informativas sólo el cincuenta y dos por ciento algo más de la mitad firma que les resulta fácil no picar frente al cincuenta y ocho europeos que sí confían en que van a saber identificar esas noticia falsa

Voz 0194 10:31 gracias Rafa buenas noches hasta luego Severino Donate buenas noches buenas noches ejercicio practico

Voz 1900 10:38 Pablo Casado hace dos días durante un acto político con los suyos hablando del feminismo las mujeres el ocho no aceptamos lecciones de la Izquierda Unida Esquerda que tradicionalmente nunca se ha ocupado los derechos de las mujeres para empezar porque estuvo en contra el sufragio de las mujeres que ahí están los famosos discursos de las primeras diputadas izquierdistas que lo negaban hay un mantra instalado en la derecha que sostiene que el sufragio universal salió gracias a la derecha y los liberales y con la oposición de los socialistas le hemos preguntado a alguien que tiene todos los datos Isaías Lafuente compañero de la SER autor de libros como La mujer olvidada Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino a Grupema unos todas un ensayo sobre la lucha por la igualdad

Voz 0827 11:22 el sufragio salió gracias al los votos de ochenta diputados del Partido Socialista que fueron la mitad de los votos que consiguió recabar Clara Campoamor quién se opuso al sufragio fue el propio partido de Clara Campoamor en donde están los liberales que habían prometido en campaña el sufragio femenino el sufragio universal y sin embargo después dieron marcha atrás y el Partido Socialista en boca de Manuel Cordero defendió su postura hasta el final y el final fue incluso luna de diciembre cuando se quiso introducir una enmienda a la Constitución una disposición transitoria qué haría que las mujeres votasen en unas elecciones generales después de votar en un par de elecciones municipales las derechas ya no estaban en el Congreso lo habían abandonado aquella votación se ganó por sólo cuatro votos ido nevó con la gran masa de diputados del PSOE que votaron a favor es verdad que había socialistas que estaban en contra Margarita en el que en que por cierto no participó en aquel debate no había llegado todavía al Congreso Indalecio Prieto que dijo que aquello era una puñalada trapera a la República pero fueron la excepción la regla fue que el PSOE apoyó el sufragio femenino Char la verdad una verdad histórica está en los diarios de sesiones está en el libro de Clara Campoamor que agradeció al Partido Socialista el apoyo en esa fecha trascendental

Voz 0194 12:50 el siguiente ejemplo de hoy mismo la cabeza de Vox

Voz 1900 12:53 el Parlamento andaluz ha divulgado por Twitter que el Instituto

Voz 19 12:56 Andévalo de Puebla de Guzmán

Voz 1900 12:59 vuelva va a castigar a los alumnos varones de la eso sin recreo el próximo ocho de marzo sólo por ser hombres Vox ha divulgado por las redes los nombres del equipo de dirección y cuáles

Voz 0194 13:10 la verdad el claustro del Instituto aprobado por mayo

Voz 1900 13:13 fría como una actividad más del Día Internacional de la Mujer que la sirena el Instituto suene a las once y diez y no a las once y cuarto como es habitual las chicas saldrán cinco minutos antes del recreo los profesores explicarán a chicas y chicos el significado de esta acción nuestros compañeros de Radio Huelva han hablado con la directora del Instituto Dolores López

Voz 20 13:35 para ver un poco cómo se podía sentir una persona como ella de ocho de marzo pues te cansas así una persona que ocupando el mismo puesto haciendo el mismo trabajo como sólo estudiante a estudiar por razón de sexo salían simplemente unos minutillos quizás exactamente igual que cuando cumplió dieciocho años Mi hermano por ser para salir y a mí con veinte no

Voz 1900 13:59 y la pregunta es y seguirá el Instituto con la actividad después de tanto ruido

Voz 20 14:04 soy bastante democrático ya no sé que el sentir del claustro que estaba todo el mundo conforme con la actividad que al sentir distinto porque hayan cambiado tenía una ciudad debe seguir para ante nosotros no podemos dinámica por una mala interpretación una noticia falsa

Voz 0194 14:21 ya dónde apuntamos ahora el Reino Unido ya al referéndum del VRAC paradigma de la desinformación y sus pésimas consecuencias

Voz 2 14:28 pero cuando se fue

Voz 1900 14:31 estamos escuchando un debate de campaña en la BBC en el que interviene Nighy Alfarache líder del Yuki partido que hacía circular autobuses con un lema que sostenía que el Reino Unido pagaba la Unión Europea trescientos cincuenta millones de libras cada semana y Sí Se marchaban dedicarían ese dinero a Sanidad Ike dijo al día siguiente del referéndum cuando el Brexit ya estaba en marcha

Voz 8 14:56 hay trescientos cincuenta millones de libras a la semana que enviamos a ver que ya no vamos a enviar puede garantizar que Irán al Sistema Nacional de Salud en creo que fue uno de los errores que cometió una campaña a favor de salir un momento ese fondo de sus propios lema no fue uno de mis lema se lo puedo asegurar fue uno de los lemas de la campaña a favor de salir que ese dinero al sistema nacional de salud fue lo fue creo que cometieron un error pero por eso ha votado mucha gente que que cometieron un error diciendo eso lo que les puedo decir es que tenemos un buen colchón usted dice que después de que diecisiete millones de personas hayan votado por salir no sé cuánta gente lo ha hecho basándose en eso pero fue una enorme muestra de propaganda ahora dice que fue un error tenemos diez Mimi poner de libras al año un colchón de treinta y cuatro millones de libras al día va a ser un dinero libre que podemos estar el sistema nacional de salud escuelas que no puede garantizar que ese dinero vaya sistema nacional de esa como prometió tiene que entender que fue condenado al ostracismo por la campaña oficial sobre las salidas como siempre y yo hicimos propia campaña

Voz 0194 15:56 Marta del Vado corresponsal en Washington capital de la escénicos muy buenas noches y el moco exagerar esto de capital de las noticias falsas sólo un poco y vía Moscú porque el FBI sigue investigando la presunta operación dirigida desde Rusia para interferir en la campaña y todo ese turbio entramado hizo el mundo empezar a hablar de esto no eras Fake News

Voz 1510 16:15 si hasta la fecha el FBI que está llevando a cabo esta investigación ha acusado a trece ciudadanos rusos sea tres empresas de este país por interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis Entre los cargos federales están conspiración para engañar a EEUU fraude bancario robo suplantación de identidad

Voz 21 16:34 es una

Voz 1510 16:36 si no los acusados forman parte de un gran proyecto el llamado proyecto laca por el que a través de redes sociales varias empresas con sede en San Petersburgo se dedicaban a promover debates políticos o corrientes de opinión en Estados Unidos sobre temas muy sensibles aquí que dividen a la población de este país como por ejemplo la regularización del uso de armas como informó en su momento el número dos del Departamento de Justicia roturas Einstein la investigación que dirige el fiscal Rove Müller habla en concreto de que el objetivo de este proyecto lata es crear una guerra de información para generar desconfianza hacia los candidatos y el sistema político en general esto es literal hablamos de un operativo que funcionaba las veinticuatro horas al día con cientos de trabajadores y con un presupuesto mensual de más de un millón de dólares un operativo que consistía en crear perfiles falsos en redes sociales que tenía diseñadores gráficos analistas de datos para promover todos estos debates de opinión que se centraba sobre todo en Estados bisagra en segmentos de población clave desde el punto de vista electoral como

Voz 0194 17:41 por ejemplo la población afroamericana cuyos votos pues

Voz 1510 17:43 en decantar la elección de un candidato sobre otro la repercusión que tuvo esta granja de fe News como la llama el FBI traspaso lo digital se convocaron manifestaciones a favor y en contra por ejemplo del recién elegido Donald Trump para promover esta división apoyaron a grandes grupos lobbistas como a la Asociación Nacional del Rifle Se diseñaron campañas publicitarias en las que aparecía por ejemplo Hillary Clinton a la que comparaban con

Voz 0194 18:09 con Satán son los datos oficiales Marta a la realidad paralela e que no sólo procede de las redes sociales Estados Unidos tiene un presidente que no tiene ningún tipo de reparo en tergiversar o podemos decir directamente mentir y además atacar a los medios de comunicación que que cuestionan esta realidad paralela que le cuestionan

Voz 1510 18:26 sí esa es la la tónica que tiene este presidente que repite una y otra vez los mensajes que le convienen para justificar sus decisiones políticas como decir que hay una crisis de seguridad en la frontera para desviar fondos y construir su muro saltándose al Congreso aunque eso sea inconstitucional incluso cuando se lo dicen sus propios abogados o cuando dice que no se cree el cambio climático a pesar de los informes de su propia administración que le dicen con datos lo contrario claro cuando los medios contradicen su saber sus aseveraciones Donald Trump los tilda de pequeños

Voz 22 18:55 lo hizo en picó al día

Voz 1510 18:59 sí

Voz 22 19:00 en

Voz 1510 19:02 los medios son los de las noticias falsas ya escabrosas los verdaderos enemigos del pueblo y esto Trump lo repiten sus mítines un sí

Voz 0194 19:10 número de veces pero claro su criterio

Voz 1510 19:13 bastante cuestionable no este presidente que hable de Faith News el que ha mentido más de nueve mil veces en los dos años que lleva de legislatura segundos FAC cheques de los medios como por ejemplo el Washington Post que ha contado que en lo que va de dos mil diecinueve ha mentido ha hecho aseveraciones distorsionadas digamos una media de veintidós veces al día esto es un in crescendo teniendo en cuenta que este mismo periódico contó que esa media durante el primer año de Gobierno era de seis mentiras seis manipulaciones al día ID dieciséis al día durante dos mil dieciocho

Voz 0194 19:46 gracias Marta buenas noches hasta luego y ahora Bruselas la Pastor buenas noches como la de porque después de los tornados de desinformación que perturbar en la campaña presidencial estadounidense el referéndum del Brexit las presidenciales francesas Europa decidió que debía hacer algo IS algún que ha consistido

Voz 0738 20:02 bueno lo primero fue precisar que no habría legislación especial contra las News por entender que no estamos ante un delito y que la que existe hoy como como leyes válida para poder hacer frente a este problema hay después crear una comisión de expertos que fue muy amplia para un debate que ha sido creo en profundidad antes de proponer un pacto a las grandes empresas de Internet para que acepten un código de conducta que es voluntario un código que ha puesto a trabajar a Facebook a Twitter a Google ya han navegado Hermosilla que asumen realizar un control por el que me igualmente darán información a la Comisión Europea en enero se presentó el primero Facebook comunica que ha retirado millones de cuentas falsas Twitter también lo ha hecho bloqueado un millón cuatrocientas mil cuentas en el dos mil dieciocho aunque Bruselas cree que hay que aumentar esfuerzos especialmente de aquí a las europeas mientras también aumenta una dotación económica de un grupo técnico vinculado a la política exterior porque el temor aquí también es que Rusia acabe marcando la agenda europea y lo haga a través de algún

Voz 0194 21:07 los medios de comunicación y financiando grupos

Voz 0738 21:10 los de ultraderecha razón por la que habréis visto y valga mudo de ejemplo que ha habido hace muy pocos días una enorme polémica porque hay un eurodiputado francés que empezó con Le Pen y que tiene como becaria a la hija del portal

Voz 5 21:24 los de Putin está Griselda gracias hasta luego

Voz 0194 21:28 Ricardo Gutiérrez ex prevista Secretario General de la Federación Europea de periodistas y uno de los treinta y nueve miembros del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea contra las Fein Eusko informe ese título un enfoque multidisciplinar a la información Ricardo muy buenas noches

Voz 23 21:41 buenas noches les informa de una serie de recomendaciones

Voz 0194 21:44 es como por ejemplo no usar el término Zee News no porque porque hay que evitar utilizar esta expresión

Voz 23 21:49 de hecho bueno lo hemos comentado creo que es el término que utiliza los regímenes autoritarios un nacional populista eso mismo para criticar a los medios tradicionales que eso no se utiliza para dedicar a la verdadera desinformación sino a los a los medios a los periodistas y por eso preferimos utilizar el término de información

Voz 18 22:17 modo que esta información sería el término más correcto

Voz 0194 22:21 qué qué otras medidas de qué medidas habláis en ese informe para luchar contra esta desinformación

Voz 23 22:26 Nuestra obsesión ha sido que que impedir que la Comisión Europea recomiende medidas de tipo control de medios o o nuevas leyes mordaza como están pensándolo ahora en Francia por ejemplo creo que el el el tema general del del informe era decir que para luchar contra la la la desinformación necesitamos un ecosistema global no podemos hacer pues apoyar al periodismo tradicional tenemos a cuatrocientos mil periodistas en Europa que pueden ser agentes de lucha contra Iker deben ser agentes de lucha contra la desinformación el compromiso ético de los medios también es importante en a crear por ejemplo consejos de de ética profesional donde no los hay a la educación a los medios de la población sea que el el ex ciudadanos sea capaz él mismo de distinguir la información veraz de la que no es veraz y sabemos que es difícil porque es difícil desmentir lo lo que deseamos creer

Voz 0194 23:27 la vida de la virilidad Ricardo lo pone más difícil el hecho de que corran tan rápidamente estas desinformación es lo pone más difícil

Voz 23 23:35 bueno creo que sabemos que la la la desinformación no es un problema nuevo

Voz 18 23:40 sí

Voz 23 23:41 pero se sabe también que los medios sociales las redes sociales son el vínculo principal hoy en día de la de la de la desinformación de este punto de vista estamos un poco decepcionados de la de la política de la de la Comisión Europea

Voz 0194 23:59 por qué

Voz 23 24:00 por qué decidieron a finales del dos mil dieciocho fiarse eso ya que las redes propusieron código de buenas prácticas

Voz 18 24:13 en octubre el dieciocho de enero

Voz 23 24:14 dieciocho firmaron el Cuco el Facebook Twitter Modi la empresas del sector de la publicidad porque también se sabe que la publicidad tiene tiene poder de intervención en el tema de difusión de la difusión de la de la de la desinformación sí lo lo comentó lo acaba de comentar y Zelda el primer informe el primer resultado hace un mes de el análisis del impacto de este código pues es muy decepcionante ya que ha habido medidas tomadas por estas redes pero yo dudo que pueda tener un impacto real sobre la difusión de desinformar

Voz 0194 24:57 arriba Ricardo Gutiérrez muchísimas gracias

Voz 23 25:00 gracias

Voz 0194 25:02 no la tertulia gimnasia que estás con Bruselas y estábamos allí hablando precisamente con con este representante del grupo de expertos de alto nivel de de la Comisión Europea la lucha contra contra sueño se habló de la decepción de la Comisión Europea de de bueno de de las redes el poco compromiso y luego yo también planteo no como los medios convencionales pueden hacer frente a la virtualidad de las redes

Voz 24 25:26 pero yo yo creo me lo primero decirte que es uno de los temas que más a mí personalmente me preocupa indica con los temas más graves que te la democracia en este momento si más que la Ojeda escena de con sí mismo mes porque está detrás es de las cosas más gravísimas que tiene cualquier demócrata hoy sobre la mesa es este asunto y la ciberseguridad del voto en su momento estaban las Genius que tiene que tiene un impacto enorme como habéis puesto algunos ejemplos supongo que como ya está tomando el juicio del pros es por alguna razón no es posible un ejemplo catalán pero los los unos mil heridos del del primero de octubre es igual de efectivos que alguna de las ejemplos ha expuesto

Voz 0194 26:05 es la idea que se repite

Voz 24 26:08 esta pro ciento de la población catalana quiere un referéndum a todos sus mentiras que han calado no ahora yo no estoy de acuerdo sí acre preguntas provoca ir lo siento porque no va a poder réplica entiendo pero no estoy de acuerdo con una entrevista o y no estoy en absoluto de acuerdo yo creo que además ha contradicho porque la Comisión Europea fue a un código de buenas prácticas precisamente para hacer lo que él mismo ha pedido que es que no hubiera legislación claro eso puede pedir una cosa y su contrario Rosa la Comisión Europea en un primer momento hubiera querido plantear legislación pero se pareció que eso iba contra la libertad de prensa apareció que eso era inmiscuirse posa libertad los medios y entonces claro como no se podía quedar de brazos cruzados lo que hizo fue llamar a de identidades imponer un código de unas prácticas que como no es legislación no puede ser

Voz 0194 26:54 hacen así que la legislación puede llegar a ser peligrosa según cuál sea

Voz 24 26:57 todo lo es ya toda toda medida el Código Penal se puede abusar hay gente condena de injustamente esto la razón no

Voz 0194 27:04 el Starlite extralimitación puede ser eso vale para todo vale para cualquier medida que sancionadora puede llevar a las

Voz 24 27:12 en cine injusta es una así por tanto primero no creo que todo sea sólo con sanción si estoy de acuerdo en la frase del ecosistema a las Famous News catalanas por ejemplo porque fueron porque Tura impacto porque las compró el Times osea que si en el Times no era el Times The Gardian e también que luego tuvieron que pedir perdón cuando dijeron que había miles de heridos el primero de octubre por ejemplo toque de ellos compraron fetos femeninos que venían en parte de Cataluña y en parte de robots rusos que está perfectamente prueba entonces es verdad que en una parte de ética en los medios que tiene que cambiar y que tiene que tener un sentido responsabilidad que a veces no tienen con las noticias que vienen de fuera porque el país no esta emisora puede haber comprado venir de otros países se dejémoslo así pero pero yo creo que en algunos casos se que puede sancionarse

Voz 0194 27:57 Carmen

Voz 0378 27:58 yo no sé tan partidaria de las sanciones pero sí soy partidaria de el periodismo en la décima más antes antes nos contaba Severino imponía como primer ejemplo algunas de las cosas que dijo me parece que fue todavía ayer Pablo Casado ahí está nuestro trabajo la semana pasada parece que fue también una rueda de prensa de del Partido Popular el Secretario de Organización Javier Maroto que de repente dijo que gracias al Partido Popular sabía parado el plan Ibarretxe en

Voz 25 28:38 al

Voz 0378 28:40 promocionar un debate en el Congreso con lo que sabía qué edad ya cuando cuando le tuvimos que decir oye que vosotros os suponía Aisa ese debate

Voz 5 28:51 eh

Voz 0378 28:51 he que lo tuvo que hacer Zapatero en solitario porque vosotros decíais que abrir puertas en el Congreso a a ese debate era ya hacer una concesión a a los independentistas en este caso vascos para eso estamos los periodistas para decir que esto no es así y para eso lo que tenemos que tener es

Voz 5 29:13 no eh bagaje memoria unos medios que te respalden a la hora

Voz 0194 29:20 sí pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo siempre me queda la duda si después la gente se queda más con la realidad que con la rectificación de la vida esa es otra si hacemos bien

Voz 26 29:30 Olga ante tan al tanto Rivera leía yo el otro día un y un informe

Voz 0194 29:36 me que decía que la

Voz 0378 29:38 ya de de las noticias falsas la hacen no los robots sino las personas porque el impacto que hacen las personas las noticias falsas

Voz 0194 29:49 te lleva al tuit que no te lo lo hacen las noticias verdaderas que te producen más tristeza que sorpresa el por eso no la red Twitter María Esperanza breve Si bueno estaba recordando lo mismo lo que

Voz 1452 30:02 los oido de de casados sobre el sufragio universal Geli decía que las diputadas socialistas su izquierdistas ha dicho votaron en contra bueno había en el Parlamento dos mujeres Victoria Kent Clara Campoamor Clara Campoamor ganó la señora Victoria Kent cometió el gravísimo error de es decir no a al sufragio universal bueno pero que había dos mujeres y que no era un mono un batallón de mujeres izquierdistas como ha dicho el señor casado las que votaron en contra bueno pues había quedado alguien lo habrá pillado no están por ahí haciendo el dueño el el duelo que el daño que haga falta no realmente yo estoy de acuerdo un Carmel creo que a mentiras noticias ciertas no que pasa de todas maneras que es mucho más fácil inocular venenos así que aparentemente no hacen daño que incluso tienen buen sabor que que bueno que intentar curar

Voz 24 31:05 pero no basta perdona no basta noticias ciertas noticias ciertas también hay que contrarrestar la Comisión Europea ha cambiado de decisión del libro de estilo que diría un periódico todos sus portavoces estaban en esa línea que estáis contando vosotros aquí decimos líquidos ciertas ignoramos las mentiras los bulos Margarita esquinas asesinas que que es el el pues ha cambiado la regla ya he dicho basta Se sale en tromba a replicar y por tanto una parte del esfuerzo está en contra de decir claro

Voz 26 31:34 en decirles que no es no es lo que está claro que sea es decir la verdad es desenmascarar es no quedarse callado y decir bueno eso no pasa no no

Voz 0194 31:44 antes hay que desmentía ante una mentira contar cuál es la cuales la verdad es que dices no me voy a meter en eso porque yo lo decía ayer guarda aunque sea cansino aunque no es arte aunque nos agote tenemos yo creo que nuestro trabajo es hacerlo insisto yo la duda que me queda siempre es si nuestros ruido supera el ruido de la creo que perdemos siempre Pablo una última cositas sobre esto

Voz 1667 32:08 una mentira repetida muchas veces con el objetivo de convertirla en verdad un ejemplo de ello es que las mentiras de Donald Trump que Llanos citado Marta del Vado el servicio de verificación del Washington Post es muy curioso revisarlo porque lleva etiquetado lleva revisando los discursos de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca una de las mentes más repetidas por Donald Trump que aparece en esta página del Washington Post es en la que presume de haber aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia esto es una mentira porque la de Ronald Reagan fue mayor también la de la de Barack Obama esto lo ha repetido Donald Trump ciento treinta y uno a veces en sus discursos públicos en los dos últimos años a pesar de que todo el mundo ha dicho que no es verdad le da igual es cierto el objetivo según el propio diario según lo que nos contaba hace muy poquitos días Elías López que es el responsable de Opinión del diario La intención de Donald Trump es clara

Voz 27 33:01 creo que lo que vemos contra una una táctica es una táctica porque había voz y ahí bueno digamos como dice el vigor Fran no decir miente y miente y me interesante que el que te lo crees ir lo más importante es que se logre se lo parte de su de su de su base de apoyo con la que cuenta

Voz 0194 33:20 como no se lo va a creer a mí me quedo con el dado también es decía Marta del Vado lo que llevamos de dos mil diecinueve veintidós mentira

Voz 5 33:25 hasta el día Seve gracias hasta mañana

Voz 28 33:32 sí

Sara vítores buenas noches seguimos con la serie de esta semana en la que estamos dedicando la cara vea contenidos relacionados con el ocho OM con la mujer con el feminismo si hoy vamos

Voz 1880 34:00 concepto que la Real Academia de la Lengua Española incluyó el diciembre pasado el veintiuno de diciembre hace un poquito más de tres meses así que es un término cuyo uso extendido es relativamente nuevo es la sonoridad Iker

Voz 0194 34:12 la sonoridad pues según este diccionario tiene

Voz 1880 34:14 tres acepciones la primera amistad o afecto entre mujeres la segunda relación de solidaridad entre las mujeres especialmente en la lucha por su empoderamiento y la tercera en los Estados Unidos de América asociación estudiantil femenina que habitualmente cuenta con una residencia especial

Voz 0194 34:31 sí es de esas palabras que tiene sus orígenes esas etimologías que tanto nos gusta

Voz 1880 34:35 sí la verdad que sí sórdida a nosotros nos llega del inglés Aurore Haití pero la raíz es latina es Sort que significa hermana compañero

Voz 0194 34:43 pero claro es el que usamos para llamar a las monjas

Voz 1880 34:46 ejemplo pues y luego resulta que Miguel de Unamuno en La tía Tula y en otros textos también habló de esta palabra en La tía Tula en el prólogo destacaba la sonoridad que tenía Gertrudis y luego Leo palabras textuales de él vale dice no es lo mismo ni mucho menos lo paternal maternal ni la paternidad y la maternidad y por tanto ese extraño que junto a fraternal y fraternidad de Frater hermano no tengamos sobre oral y sonoridad de Sor hermano esto es de mil novecientos veinticinco hace casi cien años

Voz 0194 35:17 cuando se empieza a generalizar el uso de esta palabra de la Soros

Voz 1880 35:20 pues empieza usarla hace treinta años la investigadora feminista mexicana Marcela Lagarde ella dice que la sonoridad es un pacto político entre mujeres y hace otra definición que dice es la amistad entre mujeres diferentes impares cómplices que se proponen trabajar crear y convencer que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario

Voz 29 35:51 hola

Voz 0194 35:53 dices que hasta diciembre de este año pasado la RAE no las recogía no sólo herida

Voz 1880 35:57 no porque no estaba generalizado su uso uno por cierto esto que escuchamos es el Sisters de Bobby Mc Ferrin de todas formas en en el dos mil dieciséis osea dos años antes de que la recogerá la RAE en la Fundéu en la Fundación del Español Urgente ya se hacía una recomendación sobre su uso Judith González Ferran es lingüista del equipo de la Fundéu

Voz 30 36:15 nosotros en dos mil dieciséis sacamos una recomendación lingüística para informar un poco y dar validez a ese término que se venía ya de usando y empleando que habíamos detectado en los medios de comunicación aparecía sobre todo relacionado con las noticias políticas y sociales no nuestra recomendación es justamente que venía a decir que era un término válido para eludir precisamente en el contexto del movimiento feminista a la relación de solidaridad que sea entre entre las mujeres

Voz 1880 36:44 claro como Judith ha dicho esto de el contexto feminista yo le he preguntado si sólo se emplea en ese sentido pero me he dicho que no que es lo natural

Voz 30 36:52 esto sucede con muchas muchas presiones de la lengua que surgen en un determinado ámbito y que después se populariza los medios de comunicación y el avance y el progreso determinadas idea las ponen digamos en la en la mesa y en el tablero público para que todo el mundo las conozca peros pero es natural que las palabras surjan en algún ámbito no pensemos nos incluso en tecnología muchas palabras al principio digamos son más de dicho en jerga tecnológica pero luego se populariza han cuando cuando la tecnología está al alcance de todos estos habitual en la lengua no

Voz 23 37:20 no no significa que estén limitadas bonito

Voz 1880 37:22 la ley también quería saber su uso en otros países y parece que es mucho más amplio que aquí

Voz 30 37:27 en América es un término bastante usado de hecho a la Asociación de Academias de la Lengua la recogida antes esta palabra sonoridad figuraba figuró primero recogida en el diccionario de americanismo de la Academia de la Lengua después como diera hoy dicho en el diccionario de la Academia Española en América tiene además algunos sentidos y un poco bueno además más con más concretos digamos en Puerto Rico por ejemplo tiene el sentido de agrupación que se forma por la amistad hay reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabaja por alcanzar un mismo objetivo referida por ejemplo pues no se ha sofisticados estudiantiles en un hondos ya o estaciones así pero ya digo que en América venía italiano ha visto yo creo reforzada en español y cojo el término inglés

Voz 1880 38:21 el término inglés del que hablaba al que cantan las chicas de mami lo Lex en este tema Iker pero años para hablar de esta relación de sonoridad entre las mujeres yo quería que escucháramos hoy a Antony The Johnsons con una de sus precios irá desde dos mil cinco Se llama ayudar My Sister tú eres mi hermano

Voz 32 38:38 sí eso

Voz 33 38:43 ve en mí

Voz 32 38:50 estamos vivos no es sano

Voz 0194 38:55 pues acosadas profesora de Filosofía en la UNED si la Complutense de Madrid y miembro del consejo del Instituto de Investigaciones Feministas en esa universidad

Voz 18 39:03 Luisa muy buenas noches hola buenas noches qué reglas

Voz 0194 39:06 qué diferencia hay entre el término sonoridad ahí el término fraternidad

Voz 18 39:10 ah sí pues hombre

Voz 34 39:13 son como dos caras de una misma moneda el término Fraternidad viene del latín como sabe sí

Voz 0194 39:19 el referéndum

Voz 34 39:22 a como se establece en sobretodo a partir del siglo XVIII las democracias modernas como un pacto entre hermanos no entre iguales o Frater como son las famosas consignas ilustra la igualdad libertad y fraternidad pero claro el problema es que esos pactos ese pacto que es establece al filo de la idea de igualdad que dan lugar a las democracias actuales somos herederas de ese pacto deja fuera completamente a las mujeres no del ámbito público a recluye al ámbito doméstico de manera que de fraternidad hablamos de un pacto entre iguales entre hermanos que sobre todo en la modernidad va a ser un pacto excluyente de las mujeres y que preciso otro pacto que es el impacto de una nueva un nuevo contrato social que acabe con esa exclusión

Voz 18 40:08 y que son los pactos entre mujeres bueno lo

Voz 34 40:10 pacto entre mujeres y yo diría que la vida no puede ser entendidas en los como pactos entre mujeres justamente como lo dice como habéis dicho la antropóloga Marcela Lagarde no los pactos entre mujeres fundamentalmente son la conciencia de que las mujeres toman de la opresión ir que se unen para acabar con esa estructura de suprime que es la estructura patriarcal a la hora de llevar a la práctica esos pactos entre mujeres tenemos ejemplos de cómo se han hecho yo te puedo contar unos si quieres pues mira por ejemplo en los países nórdicos se lleva a efecto eso esa sonoridad aplicará como pactos patriarcales en los años ochenta que hice hace una política sobre todo Noruega estableciendo relaciones cívicas puros entre todas las mujeres de todo el espectro político de la izquierda a la derecha para llevar adelante lo que llaman un feminismo es fatal y conseguir invadir el Estado ir en los años ochenta efectivamente en las elecciones cantonales con ese procedimiento de pactos entre mujeres de todo la como te digo de todo el espectro político consiguieron cuarenta por ciento de representación que es la tasa más alta de mujeres que ha habido ninguna selección

Voz 18 41:23 esta experiencia no sólo cuenta

Voz 34 41:25 es una noruega que sea más que el gas Harness en las mujeres el estado del bienestar y es un ejemplo de la pondrían funcionar los pactos políticos no

Voz 0194 41:34 sí porque tengo la sensación porque tenemos la sensación que hay término es como este no como sonoridad o como empoderamiento que da la sensación que sólo se usan en contextos

Voz 1452 41:42 vistas bueno es que más

Voz 34 41:45 sólo realmente es un es un el termino sonoridad realmente termina empoderamiento van unidos a un contexto en el cual lo que se pretende avanzar en la digamos algo tan fácil de Num Feeri tan difícil de hacer la patria con eso va van unidos inevitablemente a una conciencia feminista Llona

Voz 18 42:05 muchas feminista

Voz 34 42:07 porque claro los pactos políticos establecen para acabar con un sistema estructural como es algo que León que oprime a las mujeres y en ese sentido digamos pues claro Siem son efectivamente y dependen de la de la de la enfrentamiento de la la vinculación feminista

Voz 18 42:28 muchísimas gracias vale hasta luego

Voz 0194 42:36 siempre

Voz 8 42:40 esta chica que estamos escuchando es la comunicar a Stewart en este tema es Baus yo Moody's esta animando a las chicas a que se afloja en el sujetador lo que está diciendo es quítate los si te apetece vamos mueve las tetas si además dice que los hombres no son los únicos en el mundo que tienen algo que aportar aunque a veces lo parezca es una canción que pretende la sonoridad con las chicas que les están escucha

Voz 0194 43:00 para Esperanza usas mucho la palabra sonoridad la usamos la uso y además no sé es que no

Voz 1452 43:06 yo creo que parecido solidaridad que es lo mismo no pero es que me parece más laica no lo de solidaridad me parece más la Yola presidido hoy

Voz 26 43:14 ah y además y además es que es muy difícil de

Voz 0194 43:18 hay que hacer cosas dos herida guardan utilizas cada día cada día fraternidad tú eres más de fraternidad de verdad

Voz 1452 43:28 es que es que está ahí está Ci o sea es que yo no entiendo más que cosas más hacen falta el feminismo además tiene dieciséis no hace falta incorporar palabra yo creo que no pero bueno palabras que se incorporen las que quieran pero que de pronto no distraigan del fin del de lo que es importante que es la lucha por la igualdad

Voz 1880 44:01 tienes este salón Lavelli ella nación Reino Unido pero es murciana viven Murcia además el tema se llama My Sister a mi mi hermana y yo queridos hace un repaso de películas en la que el hilo conductor es las Soro herida sí

Voz 1667 44:18 he elegido está para Endesa

Voz 0194 44:23 no nos dejemos estaba Carmen diciendo que quería tras

Voz 1880 44:31 esta es la aventura de dos mujeres que se convierten en hermanas que sí apoya al que se ayudan que se entienden dos mujeres en busca de la libertad allí enzimas que son Susan Sarandon ahí y más películas porque estos días es imposible no hablar de Virginia Woolf a mía

Voz 36 44:47 tengo la certeza de estar en lo que siendo otra vez podríamos apostar otra de estas terribles crisis y si no gana recuperará

Voz 1880 44:57 estos de las horas que es una peli de dos mil dos una adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham ganadora del Premio Pulitzer en mil novecientos noventa y nueve y aquí en esta pelito ocurren el mismo día son tres mujeres cuyas vidas se conectan a través de una novela que es una novela de Virginia Woolf que es la señora Galloway pero si la idea es leer las bases del feminismo también de la sonoridad

Voz 37 45:16 cuentan por ejemplo de Virginia Woolf en Un cuarto propio donde el autor habla de la necesidad de que una escritora tenga su cuarto propio para poder escribir o tres Guineas la reivindicación de la igualdad

Voz 1880 45:38 que hasta que escuchemos Yoko Ono este tema dice luchamos por la libertad queridas hermanas tenemos que aprender a luchar Sisters of Sisters forma parte del álbum conjunto con John Lennon que se además hoy Osidi y lo que haces en esta canción Gioconda pedirá a las chicas a las mujeres a las más poderosas que protesten que se alcen que ayuden a las hermanas oprimidas otra vez pura sonoridad y alguna película más pues más que película dos series la primera la amiga estupenda basada en la novela de Helena Ferrando es la historia de amistad entre dos niñas que luego se hace mujeres son Lena

Voz 1667 46:17 claro sí

Voz 1880 46:21 de la segunda serie ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en la cara B es el cuento de la criada una nueva república muy muy muy autoritaria donde se restringen todos los derechos de la mujer es la presión de las mujeres como grupo también claro entre ellas entre las oprimidas aparece la sonoridad

Voz 12 46:36 la Xunta han recibido de dius os ha dejado intactas con un propósito bíblico

Voz 1667 46:43 que Vila sirvió que

Voz 0194 46:46 Sara hace unos días con Elena Medel la editora de La Bella Varsovia sobre poesía de mujeres te acuerdas

Voz 1880 46:52 sí porque ella además de editar La Bella Varsovia ella coordina el proyecto cien de cien que es para dar visibilidad a la obra de las letras españolas del siglo XX y ahora mismo en La Bella Varsovia han sacado dos libros de poesía Debolsillo chiquitito

Voz 0194 47:06 es una es corazón huracán

Voz 1880 47:08 de Vicenta Maturana y otro se llama la misma rama de concepción de Esteva Arena no es poesía pero también es otra novedad el editorial que es las cartas a Catherine Man fiel de Carmen Conde que Carmen las escribió una vez que Katerin ya estaba muerta estos son los Scissor Sisters estos americanos que han tenido mucho más éxito fuera que dentro de su país en la verdad esta mañana estaba pensando en grupos que llevaban Sister pero hermana no esto para decir a ver qué me meto en la cara de hoy me ha acordado ellos no el caso es que Scissor Sisters el nombre bien

Voz 8 47:56 de una postura sexual entre mujeres no sé hacer la tijera si vamos con otro grupo pero español malagueño las Hermanas Sister

Voz 38 48:09 innata Juan

Voz 1880 48:23 digo en que nos vamos pues hoy nos vamos a ir divirtiendo nos no que así se llama la Soria ya lo decía Cindy Lauper en mil novecientos ochenta y tres y nosotros ahora también seguimos diciendo no lo que queremos las chicas en libertad

Voz 28 48:58 divertirnos juntas es pura solo

Voz 1880 49:00 María Brian

Voz 28 49:02 Allardyce

Voz 2 49:43 hora veinticinco

Voz 44 53:06 en un punto