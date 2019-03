Hora 25 (06/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0806 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 deseas al trabajo después de su baja maternal ha sido un visto y no visto un cartel con predominio del color morado en vísperas del ocho EMI en el que destacaba la palabra vuelve de ella coloreada en otro tono el pronombre El Un cartel épico para anunciar la vuelta de un permiso de paternidad ante el revuelo que se ha montado Podemos ha retirado el cartel de su cuenta de Twitter y Pablo Iglesias a tuitear que no se siente identificado con el cartel que ha hecho su partido sin duda de una torpeza absoluta pero la cuestión es que el problema no está en el cartel que también el problema está en la publicidad el retorno a la vida laboral de un hombre que ha estado de baja paternal retorno que se publicitan a bombo y platillo como si viniera de una cruzada hubiera estado todo este tiempo en coma Pablo Iglesias estaba únicamente de permiso de paternidad permiso del que afortunadamente puede disfrutar porque la legislación por ahora permite compartir la baja con la madre la baja que históricamente han hecho las madres desde volver a reincorporarse a su vida laboral empezar a compatibilizar a partir de entonces el trabajo dentro y fuera de casa ninguna madre vuelve como una heroína tras ese periodo a ninguna reciben con fuegos artificiales en su trabajo es más a muchas no las contratan porque están en edad de tener hijos tendrán que pedirse la baja otras que simplemente no pueden disfrutar de la baja porque son autónomas precarias y necesitan trabajar la baja maternal o paternal no es una heroicidad es un derecho la heroicidad es tener hijos en el contexto actual tener trabajo a pesar de estar en edad de ser madres y criar a los hijos mientras se trabaja por eso la publicidad el retorno de Pablo Iglesias al trabajo más allá del desafortunado cartel es una muy mala idea

se sienta ya saben desde las nueve en la mesa de análisis Ignasi Guardans Carmen del Riego y María Esperanza Sánchez también está Pablo Morán pendientes de todo lo que ustedes nos quieran contar si tienen opinión también sobre este retorno de Pablo Iglesias de la baja maternal y del cartel que ha sido un visto y no visto ya saben que puede matarlos las notas de whatsapp así que ya empezamos con todo Sastre buenas noches buenas noches Barcelona está noche vamos empezar el relato del miércoles con la voz de alguien que ha muerto hoy José Pedro Pérez Llorca el jurista que fue uno de los siete ponentes de la Constitución ha muerto en efecto hoy a los setenta y ocho años

Voz 3 02:34 hace unos meses en una de las veces que Rajoy

Voz 1071 02:36 Sánchez se pusieron de acuerdo en algo el Congreso convocó una subcomisión que no fue a ningún sitio pero que en teoría iba a explorar a allanar el camino de una posible reforma de la Constitución así que llamó aquellos de esos ponentes que todavía vivían

Voz 5 02:49 yo la verdad empezaron así después cuando vino la democracia ya ha pasado lo que ha pasado la había porque quiero dejar claro que ese es el camino

Voz 1071 03:01 no debemos recorrer traía Pérez Llorca la Cámara esa advertencia y luego habló de la necesidad de reformar la constitución de como que fuera deseable esa reforma él no acababa de verla en realidad

Voz 3 03:12 no acababa de verla ninguno de los ponentes que fue

Voz 1071 03:15 son citados aquella tarde cuando nosotros nos

Voz 5 03:19 aquí al lado a empezar la redacción de la Constitución teníamos un proyecto común querer a la democracia ir pacíficamente a que Elvia vieja canción que no eran partido era un periódico la Libertad sin ira fue muy importante Marais en España irá hay mucha ahora hay mucha giros entonces yo creo que no es el momento pues sería una petulancia decir que no estoy gran no pero habría que procurar la atmósfera se limpiará un poco yo no sé lo que nos reservan los porque lo mejor es que

Voz 1071 03:56 la atmósfera es el impera un poco estos de enero del año pasado Yeste era por tanto el diagnóstico en España dijo Pérez Llorca hay mucha ira hacia las

Voz 0194 04:04 se siga valiendo para el momento actual que en España

Voz 1071 04:06 ya hay mucha ira no que seguro que hay además son dos campañas inmobiliarios esta misma tarde hemos conocido algunos todos con un fuentes fuerte simbolismo político el PP que dijo que iba a ir a la manifestación feminista del viernes y luego dijo que se lo pensaría finalmente dice que no irá Podemos ha retirado el cartel que anunciaba el regreso de Iglesias lo comentabas en la portada que el propio Iglesias ha criticado Se ha ido del PSOE la que fue su portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez PP y Ciudadanos quieren que el Gobierno deje de dar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros son muchas las cosas como eh

Voz 0194 04:37 en así que vamos a ir poco a poco Adrián Prado buenas

Voz 1071 04:40 es es que tal Ángels buenas noches vamos a empezar

Voz 0194 04:42 por el PP que decía esta mañana que enviaría cuatro mujeres en representación del partido hasta que esta tarde han cambiado de opinión no van a la manifestación

Voz 0019 04:50 sí ese cambio de opinión se ha producido en apenas cinco horas a última hora de la mañana fuentes del partido Nos confirmaban que tres vicesecretarías Andrea Levy Marta González y Cuca Gamarra la Secretaria de Igualdad Marimar Blanco tenían previsto acudir a la marcha desde la dirección digamos que la consigna que se había transmitido es que las mujeres del partido hicieran lo que quisieran a la hora de acudir o no a las convocatorias previstas para el viernes eso por la mañana a media tarde han empezado las dudas desde el entorno de Andrea Levy nos decían que su participación no estaba tan clara que sólo estaba replantean

Voz 1108 05:21 no los motivos pues los mismos que explicaba

Voz 0019 05:24 doce un año para justificar su ausencia en el ocho M

Voz 0160 05:26 eh dentro de la etiqueta del feminismo determinados colectivos lo reivindican para eh con Henar otras muchas cosas que no tienen que ver con la brecha salarial que no tienen que ver con esa igualdad real sino que tienen que ver con postulados desde el punto de vista ideológicos que ellos mismos lo han manifestado eh en ese manifiesto

Voz 0019 05:47 al final no se ha desmarcado de la convocatoria lo echó todo el PP con ese mismo argumento no les gusta el manifiesto que Savall el viernes creen que es partidista y que está politizado Si es verdad que en el PP no nos han aclarado que puntos exactos del texto son los que no les gusta además acusan a la extrema izquierda dicen de monopolizar la convocatoria de fomentar el enfrentamiento entre hombres y mujeres así que mañana Casado va a celebrar el Día de la Mujer con un acto propio del partido con las mujeres candidatas en el que también va a estar Isabel García Tejerina la exministra que ahora forma parte del equipo de Casado y que hace un año Ángels por lanzaba esta propuesta sobre la huelga

Voz 1452 06:23 no queremos celebrar el día ocho

Voz 0820 06:25 de marzo con las mujeres trabajando con las mujeres con oportunidades irse a mí me preguntan mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 0019 06:41 esta era su propuesta y entre tanto Ángels Casado que sigue inmerso en la precampaña esta tarde ha estado en un sitio bastante particular en Alsasua en el bar en en las inmediaciones del bar donde se produjeron las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de dos mil dieciséis

Voz 0194 06:56 las palabras de de Tejerina Mariana Loureiro buenas noches buenas noches Assange dice que cese Manices en este manifiesto de la convocatoria de la huelga de la movilización que tanto molesta al Partido Popular bueno hemos encontrado alguna cosita verdad que alguien del PP habrá leído tarde eso sí por la que se habrán sentido muy aludidos a Rafa octavo del manifiesto voy a leer textualmente dice este año nos unimos al grito global lanzado por las mujeres en Brasil en Estados Unidos en Italia en la India y en otras partes del mundo frente a la reacción es patriarcales por el avance de las mujeres en el logro de nuestros derechos ahora bien esto frente a una derecha extrema derecha que nos han situado a mujeres inmigrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal racista patriarcal parece evidente que esto es lo que más les ha molestado después entre los motivos de la huelga se cita también el aborto se pide que salga totalmente del Código Penal y que se respete la autonomía para decidir de las jóvenes de dieciséis y diecisiete años que como sabéis recordaréis no fue lo que le resta erigió el PP de Rajoy se critica además la ley mordaza la ley de Extranjería se pide la retirada de las vallas y concertino tras el cierre de los CIES hice denuncia el capitalismo sin embargo ahora contaba Adri como ha preguntado al PP esta misma tarde que es en concreto lo que es molesto y no lleven siempre estuvo respuesta bueno el presidente del Gobierno que participa para esta tarde en un mitin en Vitoria y al margen de insistir en que él va a seguir utilizando los decretos como después también explicaremos la oposición le critica porque dice no le queda más remedio advertido Pedro Sánchez Pablo Casado de que son las mujeres las que le pueden acabar hecha

Voz 5 08:32 dónde está el sentido electoral de las cosas que dice Casal si aquel aquel líder político que quiera expulsar de la política a las mujeres va a ser expulsado de la política por la mujeres si este es el siglo de las mujeres por tanto además de no tener ningún sentido político ni electoral lo que dice hay que tener mucho cuidado con las palabras porque en democracia las palabras son bien importantes

Voz 0194 08:56 entonces qué partidos van a participar finalmente en la manifestación del viernes y cómo

Voz 0019 09:01 bueno de los grandes partidos van a participar seguro tres el PSOE desde luego confirma la participación además de la vicepresidenta Carmen Calvo y también de la vicesecretaria Adriana Lastra Ciudadanos también va a tener representación está confirmada la presencia

Voz 0194 09:14 de Inés Arrimadas ahora mismo en el partido están

Voz 0019 09:17 pendientes de decidir qué hará Albert Rivera si acudirá o no a la manifestación en Unidos Podemos también sabemos que habrá representación de la parte femenina del partido aunque todavía no han confirmado cuál

Voz 1071 09:28 serán los cargos que acudirán a esa marcha gracias a vosotros buenas noches

Voz 0194 09:35 tiene el camino hacia el ocho de marzo siguen publicándose estadísticas que describen el grado de desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos por ejemplo en el laboral

Voz 1071 09:43 el observatorio de La Caixa ha dado a conocer hoy un informe que llevaba este título

Voz 0194 09:47 tienen las mujeres menos oportunidades de ser contratadas en las respuestas que sí la han puesto hasta porcentaje la mujer tiene un treinta por ciento menos de posibilidades para el mismo trabajo con nombre lo que ha hecho este observatorio Mariola es hacer la prueba no enviar currículos de hombres y mujeres a las empresas Jaaber a quién llamó llevan más muy interesantes este experimento que viene a desenmascarar las discriminaciones sutiles que no vemos pero que son ilegales los investigadores enviaron cinco mil seiscientos currículos ficticios de hombres y mujeres a ofertas de trabajo de más de mil trescientas empresas de Madrid Barcelona pusieron en la misma formación la misma experiencia la misma cualificación sólo cambiaba la foto y el nombre en unos ponía María allí en otros ponían Mario pues comprobaron que a las mujeres las llamaron menos que a los hombres y que las últimas en ser citadas para las entrevistas en la SER era las mujeres con hijos escucha lo que dice la autora del informe es María José González de la Pompeu Fabra

Voz 6 10:42 por lo tanto estaríamos hablando de una penalización de la maternidad o una doble discriminación por ser madre y mujer pero lo que no ha aparecido también muy interesante es que si tienen un hombre sin hijos un hombre con hijos la discriminación opera de manera totalmente diferente es decir el una mayor preferencia de los hombres con hijos

Voz 0194 11:04 en definitiva el estudio Ángels viene a confirmar la discriminación de género en el acceso al trabajo en la selección de candidatos ocurren el trabajo

Voz 1071 11:11 ocurre mucho más allá del trabajo seis de cada diez personas con hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas según un comunicado que ha publicado hoy Acción contra el Hambre recuerda esta ONG que a menudo las mujeres tampoco tienen el control sobre recursos producen el setenta por ciento de los alimentos del planeta pero poseen menos del veinte por ciento

Voz 0194 11:28 lo de la tierra por cierto Mariola qué pasa con el decreto para ampliar las semanas del permiso de paternidad porque el Gobierno alega que ha habido errores burocráticos y al final va a entrar en vigor el mismo ocho de marzo ya el viernes cuando se aprobó en el Consejo de Ministros Nos dijeron que no se podía no se podría publicar el sábado en el BOE por problemas técnicos anunciaron entonces que sería el martes y ayer tampoco apareció en Moncloa volvieron a señalar problemas técnicos nos dijeron que se publicaría hoy nada por tercera vez problemas técnicos en Moncloa ahora están seguros de que mañana así saldrá en el BOE para que entre en vigor el viernes pero no los aclaran que no pensemos ni por asomo la intención era hacerlo coincidir como el ocho de marzo con la huelga feminista para que oye uno de los titulares también sea ese lo cierto es que el Gobierno tiene en vilo a muchos hombres a punto de ser padres a estas horas y que estoy esperando que el permiso de paternidad se amplíe de cinco semanas actuales a las ocho semanas y no son pocos los hombres porque cada día nacen Se calcula que nacen en España unos mil bebés casi los olviden no Malpensa haremos Marilyn

Voz 3 12:32 hasta luego

Voz 0194 12:35 os pregunto por el resultado de este informe que parece muy muy interesante es el ejercicio que han hecho demandar los currículums mismos currículum sólo cambiando el nombre de de hombre mujer y cómo han llamado primero los hombres antes que a las mujeres y a los hombres con hijos se les premia a las mujeres con hijos al contrario Se les se les relega ese les amarga pero antes y sentía estoy con la cabeza Carmen cuando estábamos repasando que decía Se manifiesto que parte el manifiesto puede incomodar al partido al Partido Popular aunque no lo reconoce lo destacaba Sastre ahora les pregunta quien reconoce pero

Voz 0378 13:05 cuando se entra en el tema del aborto ahí puede ser lo complicado si yo he estado hablando con miembros de la dirección in me reconocen dos cosas que no les ha gustado nada a la primera es la del aborto sobre todo la del aborto y luego son un lenguaje que utilizan que consideran lenguaje de extrema izquierda cuando se habla de las nuevas y viejas formas de explotación cuando se habla de de del empoderamiento cuando se habla consideran al al final que que en esta casi escrito para que el Partido Popular no pueda o no pueda ir pero lo que más ha llegado ha sido ese ese matiz del aborto que pone otra vez en la palestra a lo que ellos siempre se han hecho

Voz 0194 13:57 da da un poco la sensación Guardans que el Partido Popular le cuesta encontrarse le encuentra el impuesto ubicarse en este en este entorno

Voz 7 14:04 bueno pero también vamos a ver si uno quiere que alguien se apunte algo pues se busca un lenguaje que sea aceptable no usa yo escucho lo que decís del aborto dudo mucho sinceramente que si esa fuera la única si eso fuera lo único elemento en el texto el Partido Popular sobre las colgadas no lo sé no tengo pruebas pero tampoco de pruebas de lo contrario es yo por lo que he escuchado no leído el manifiesto no lo tengo delante bien se lo que habéis contamos otros del TS manifiesta Isabel esto tiene un lenguaje lo siento desde provocativos se acaba hablando de que hay que acabar con la al capitalismo que hay que cerrar todos los centros de integración de extranjeros lugar de revisar cómo son y qué decir tiene unos planteamientos que Jabal quitarle la etiqueta de extrema izquierda pero tiene planteamientos políticos que tienen poco que ver con ocho AM Iker todos son legítimos pero tan legítimos como sus contrarios al portal

Voz 8 14:59 también parece perfectamente correcto que en vísperas de campaña electoral

Voz 7 15:03 pues al Partido Popular diga yo a este barco no me sumo Innova tienen que empujar así que lo siento de discrepar discrepar esto

Voz 3 15:09 no no no me lo creo estamos aquí para contrastar opiniones

Voz 7 15:13 el Partido Popular sacan los tres galas una Náquera trágala si alguien quiere un manifiesto unitario sabe cómo redactar lo insinuó lo sabe que deje este tema Iker dedica otra cosa eso no era manifiesto para ser hereditario

Voz 0194 15:25 María Esperanza si yo sé que yo

Voz 1452 15:28 yo creo recordar que el año pasado no había ningún manifiesto lo del año pasado fue absolutamente maravilloso porque no

Voz 0194 15:34 siempre yo creo recordar que siempre que hoy siempre hay un manifiesto eh

Voz 1452 15:38 pero es que el año pasado lo que pasó no era lo esperado quiero decir nadie esperaba que hubiera miles y miles y miles de mujeres en la calle nadie esperaba idealmente la

Voz 0194 15:48 con la manifestación de Sevilla que es la que yo estuve

Voz 1452 15:51 que organizaba por las propias que íbamos en la en la en las en las la manifestación no hubo un momento en el que nos tuvimos que ir unas por una calle y otras por otra porque en Sevilla a las calles del centro son más estrechas que en otros lugares para poder luego confluir en otra más ancha organizaban pues a a sobre la marcha todo no sea yo no rico no recuerdo que hubiera

Voz 0194 16:14 lo que sí creo que paso que trascendió al manifiesto trascendió la manifestación manifiesto como yo creo que puede pasar esto

Voz 1452 16:23 pues por eso precisamente es por lo que a mí me parece bastante inoportuno hacer un manifiesto de este tipo porque verdaderamente yo no tengo nada absolutamente que pueda criticar de ese manifiesto habrá expresiones y cosas que me gusten más o menos pero en fin lo mollar digamos pues puedo estar de acuerdo o no pero realmente Kenneth necesidad hay de especificar frente a la derecha la ultraderecha el extreme es innecesario porque efectivamente hay mujeres de derechas que son feministas yo conozco alguna quiero decir osea tengo alguna amiga cercana entonces no no sea que viene desde luego es una pena sería una pena que esto quitara fuerza a lo que el año pasado fue una una fuerza absolutamente maravillosa parece que este año pueda ser pero si empezamos a a dejar por el camino algunas pues muy mal sonoridad voy a decir

Voz 3 17:14 de hecho realidad yo yo lo que lo que más recuerda

Voz 0378 17:19 yo ya estaba en Valencia lo que en lo que más recuerdo es que era un manifiesto feminista saque que hablaba sobre todo la mujer estaba ahora o leyendo leyendo manifiesto el el año pasado del de este efectivamente encuentro cosas como como decíais que que no son propias de una lucha y de todas se plantea que plantean efectivamente todas no que son las críticas al capitalismo pues me contarás que tiene que ver con con la lucha de la mujer no ya había había esas esas frases que me decían a mí en el PP creen que eran un lenguaje hecho para para que no estuviera presente el PP puedo estar bajo de acuerdo como decía guardarán es que parece que no quiere ser un un manifiesto de todas

Voz 0194 18:16 qué os parece ese informe que nos ha contado Mariola

Voz 7 18:19 Mas no aparece yo sí me parece fantástico y ese tipo de ejercicios

Voz 0194 18:23 no panda fantástico el informe que el ejercicio no el resultado de no

Voz 3 18:26 bueno vale vale vale me asustado aclaremos aclaremos gracias una les da la oportunidad de aquí vale

Voz 7 18:33 bueno me parece fantástico el informe porque efectivamente ese tipo informes es lo que hace falta ahora cuando se colas Faith News de que no hay problema de igualdad pues aquí está ir

Voz 0194 18:41 tras un ejercicio práctico

Voz 7 18:43 saque yo justamente estoy usó muy contrario a a sin hacerlo tampoco causa cómo hacer algunos se pero que todo el fuel el feminismo de la igualdad se reduzca a nomenclatura no ya inventarse términos porque eso me parece un poco tonto o en el mejor de los casos y encabezó muy Far partidario de ejercicios prácticos como éste hay discriminación en el empleo hay discriminación la acción soporta de trabajo hay de todo es hacer esa lista eh bueno antes de hacer la lista de quiera discriminado que también pues de entrada lanzar este mensaje entonces que la propia CEOE y las organizaciones empresariales lo suman las de medianas empresas e esa dinámicas donde creo que es un esfuerzo esplendido que da visibilidad a una desigualdad real eso sí que me parece insisto mucho más sutil que determinados ejercicios semánticos que sólo que sólo crean pues diálogo de bar no van a cambiar la sociedad para nada

Voz 0378 19:35 yo estoy totalmente de acuerdo y lo único que hace este estudio es que constatar algo que ya sabíamos

Voz 3 19:44 que era que se intuía novia

Voz 0378 19:50 había porque una de las reivindicaciones feministas que además está demostrado que que que beneficia a las mujeres es los currículos anónimos sin Issing foto simplemente decir estudios para la formación la experiencia sin que quien lo lea sepa si es un nombre o es una mujer

Voz 1452 20:16 de ahí está comprobado también

Voz 0378 20:19 hay más posibilidades para las mujeres que están más en igualdad de condiciones las mujeres con los hombres que cuando empieza con en el María y no con el Mario que en que nos decía el el estudio parecen padece que son tonterías pero es que no lo son no lo son porque

Voz 7 20:39 hay eso en la empresa

Voz 0378 20:42 llevada pero luego tenemos que ver otro tipo de problemas que tiene la mujer en el mercado laboral por ejemplo en el es es muy muy claro ya hay estudios hechos también sobre esto por ejemplo las mujeres en la judicatura hay más mujeres licenciadas en Derecho más mujeres que se presentaron a las oposiciones de juez más mujeres que aprueban qué hombres eh las oposiciones de juez en los en los juzgados de PRI de de es que no sé si va de primera a III de Tercera a Primera te demás habituales de pueblo los mal los primeros a los que va hay más mujeres pero luego él ir subiendo de escalón ya Illano digamos cuando se llega al Tribunal Supremo o a la vida

Voz 0194 21:34 María Esperanza coincides con ellos pues completa

Voz 1452 21:36 ante absolutamente yo creo que estas cosas hay que hacerlas para para constatar efectivamente que la desigualdad es un hecho absoluto y por eso yo creo que no hay que distraerse con otras cosas igualdad esa es la reivindicación feminismo tampoco tenerle miedo a la palabra porque también hay muchas mujeres es perdón mujeres de derechas pero también mujeres de izquierdas que le tienen miedo a la palabra feminista que le tiene miedo a ese avance las mujeres pidiendo igualdad no bueno nos a la vista está que es absolutamente nada

Voz 0194 22:07 menos preguntábamos por el comunicado por el manifiesto del año pasado sí hubo manifiesto verdad palo para que no te escucho

Voz 1667 22:14 a eso vamos a sigo manifiesta decía extenso vamos a a destacar por ejemplo cómo empezaba decía juntas somos más cada ocho de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados recordaba a la larga lista de mujeres activistas sufra gestas y sindicalistas que a lo largo de la historia han defendido este feminismo proclamaba que quedaba mucho por hacer que queda mucho por hacer y que esta lucha del feminismo continua se solo no podía Cerdeña sigo sigo

Voz 0194 22:43 manifiesto el año pasado que había tanta gente quiera

Voz 1452 22:46 posible llegar al al no

Voz 3 22:48 la verdad iba nada más sí claro

Voz 0194 22:52 el último apunte sobre lo sobre el ocho de marzo porque estamos contra

Voz 1071 22:54 hoy en la Ser que Fomento ha endurecido los servicios mínimos aéreos para ese día para este viernes en los vuelos de alcance medio han previsto el XXXVIII por ciento dos puntos más que el año pasado y para el resto el cincuenta y siete por ciento es decir un punto más hay indignación en CCOO por este hecho en el ministerio responden que este año cae en viernes no jueves como ocurrió el año anterior y aseguran que estos servicios esta justicia

Voz 7 23:15 a los veinticinco

Voz 0194 26:42 Lets Carmen del Riego y María Esperanza Sánchez hablábamos al empezar de la ira aunque la palabra que más suele usarse en las crónicas más que usamos todos crispación y no parece que la atmósfera mejor en las semanas que no os esperan el PP pide a la Junta Electoral que impida las ruedas de prensa de los viernes que siguen al Consejo de Ministros sostiene la oposición porque el argumento es parecido al que utiliza a ciudadanos que el Gobierno sólo aprueba decretos electoralistas y luego hace con ellos propaganda en la comparecencia de la portavoz a veces de la portavoz a veces de la vicepresidenta en la Moncloa ahí esta propuesta contra la que va a legar el gobierno José María Patiño buenas noches

Voz 1108 27:15 hola qué tal buenas noches recurren PP Ciudadanos

Voz 0194 27:18 con el argumento de que los decretos pueden influir en el criterio de los electores

Voz 1108 27:23 pero hay que distinguir yo creo la del Partido Popular de Ciudadanos vamos a explicarlo se su reclamación electoral el Partido Popular considera que el Gobierno incumple la ley electoral aprobar y difundir en toda clase de canales institucionales ir redes sociales la aprobación de decretos ley que por su marcado contenido político y social van a influir dicen de forma electoral en el criterio de los electores es decir Se rompe la neutralidad como argumenta

Voz 0019 27:47 Pablo Casado creo que es una auténtico ataque a la neutralidad

Voz 1046 27:52 que un Gobierno debe mantener cuando ya se han convocado elecciones de manera que el Partido Socialista no se presente como lo que pretende hacer que en consecuencia el bueno

Voz 1108 28:07 perdón cree el derrotero casado bueno en consecuencia el PP solicita a la Junta que se suspendan durante el proceso electoral las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministro en lo que se refiere a estas medidas electoralistas una medida en cualquier caso inédita en democracia que la Junta estudiará el lunes junto con la otra demanda presentada por Ciudadanos y que argumenta en este caso su secretario general José Manuel

Voz 1452 28:31 el Gobierno está incumpliendo

Voz 3 28:33 en cumpliendo al utilizar recursos que contra todos los el propio Gobierno

Voz 15 28:38 es como como como altavoz de sus

Voz 3 28:41 pagando electoral

Voz 1108 28:43 Ciudadanos no obstante y aquí está el matiz que os decía al principio no pide que se suspendan las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros sino que se advierta al gobierno que debe cumplir la instrucción que ayer publicó la Junta Electoral Central y que prohibe campañas de logros con fondos públicos en todas las administración

Voz 0194 28:59 si el Gobierno que dice porque imagino que el viernes que viene va a haber rueda de prensa después del Consejo de Ministros

Voz 1108 29:04 pues creo que si la secretaria de Estado de Comunicación con los argumentos de la Abogacía del Estado va a presentar mañana a la una de la tarde las alegaciones oportunas ante la Junta Electoral Central respecto a la demanda del PP pero ya ha recordado hoy en un comunicado que las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros son el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública a través del explican también en periodos electorales las medidas adoptadas fuentes de Moncloa no han querido ni confirmar ni desmentir Si este viernes el Gobierno tiene previsto aprobar algún nuevo decreto de este de tipo social la clave la tiene sólo el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calvo han añadido fuentes socialistas desde el Congreso en cualquier caso el portavoz del Grupo Rafael Simancas ha dado respuesta política a los recursos

Voz 1777 29:49 el señor Casado quiere ir a la Junta Electoral este es un país libre y cada uno puede hacer el ridículo como considere puede ir a la Junta Electoral o puede el Tribunal de Estrasburgo o voy a ir a Naciones Unidas pero todos le van a decir lo mismo es constitucional artículo setenta y ocho artículo ochenta y seis aprobar reales decretos leyes

Voz 0019 30:07 hay malestar también en la Cámara Baja Ángels por el informe de mandar a los letras

Voz 1108 30:11 dos para que expliquen para que expliquen cómo se pueden tramitar los decretos ley como proyectos de ley en la Diputación permanente

Voz 0194 30:19 la constitucionalidad o no

Voz 1108 30:21 fría Simancas de su urgencia de de su necesidad debe decidir la constitucional que se ha pronunciado por cierto ya en varias ocasiones hombre ambos conceptos incluso desde el año mil novecientos ochenta y dos con bastante flexibilidad

Voz 0194 30:34 normalmente gracias Patiño hasta los Eva os unos cuantos días eh hablamos de hablando de los decretos del Gobierno de los recursos de los ataques de la oposición al Gobierno por utilizar los decretos pero claro Guardans Art van un paso más allá sobre todo el Partido Popular pericia que Ciudadanos haya dado el paso pero luego echado un poco para atrás también las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros siempre ha habido ruedas de prensa de los Consejos de Ministros en campaña electoral

Voz 7 30:56 sí es un tema delicado eh tú sabes que yo estoy en Bruselas y aquí cuando uno de los comisarios se presenta a diputado europeo Se le hace dimitir y ceder sí porque se considera que las acciones que está haciendo como comisario europeo en víspera de las elecciones pues de Xavi no necesariamente saque no no hay casos Timerman Nova de Nova dimitir cosa que no nos jurídico es un tema poco estético no y por tanto aquí creo que lo legal está claro lo constitucional está claro también es verdad digamos las cosas por su nombre que los decretos leyes que la Constitución permite eh en período bueno ha de aprobar la Diputación permanente son los de extraordinaria y urgente necesidad perdonad que son eso lo que teóricamente son decreto ley hito no sabemos que modificar el sistema arrendamientos urbanos de España puede ser una cosa perfectamente legítima y creo que puede resolver algunos problemas ya lo mejor crear otros pero es discutible que tenga las características de extraordinaria y urgente necesidad por tanto yo ahí y bueno pues tengo sentimientos encontrados oye venido inspirado pero tengo sentimientos encontrados no con la legalidad Nickon que esto lo pueda para la Junta

Voz 1667 32:07 electoral y efectivamente depende del tono

Voz 7 32:10 las conferencias de prensa si las conferencias de prensa después del Consejo de Ministros tienen bueno pues un toro de informar de lo que se ha decidido será una cosa si se convierten en la plataforma de otro tipo pues creo que parecerán criticar como como los alcaldes que inauguran piscinas la víspera de las elecciones hoy que todos sabemos que eso no puede ser

Voz 0194 32:29 el otro día María Esperanza cuando salió el tema dijiste algo si quieras como de moral ligera o algún alguna cosa

Voz 3 32:34 el mural relación perdona perdona porque no exacto es perdón perdón

Voz 0194 32:41 no he encontrado no encontrabas tampoco tanto problema en el tema de los decretos no sé si ha sido modular

Voz 1452 32:46 bueno yo lo que creo es que ya llegados a esto que hable la Junta L

Voz 0194 32:51 Toral punto y lo que diga la Junta

Voz 1452 32:53 electoral será lo que tenga que pasar pero yo estaba en este momento recordando que hasta un determinado momento los gobiernos los distintos gobiernos de la democracia cuando salía a los a las ruedas de prensa de los días de de consejo pues hablaban de lo que había decidido el consejo no de otras cosas que en algún momento que yo no recuerdo exactamente cuándo empezó a producirse eso empezó a ser una plataforma de propaganda política

Voz 3 33:25 en la rueda de prensa el Consejo de Ministros

Voz 7 33:29 siendo de otra forma con moral más relajada lo mismo que intentó

Voz 3 33:34 no pero claro pero

Voz 1452 33:37 es que aquí estoy que esto es esto es cuestión de expertos no porque aquí lo que pasa es que el Gobierno no sale de pronto a hacer una propaganda que no es el lugar en el que puede hacerla sino que anuncia un acuerdo del Consejo de Ministros existe una aprobación del Consejo de Ministros por lo tanto está informando bueno de la misma manera que otros

Voz 7 33:58 en el piano como no

Voz 0378 34:01 yo yo creo que el problema está en la aprobación de los secretos no en informar informar tienes que informar siempre que puedas aprobar algo y es verdad que se pueden aprobar cosas y que para eso está la Diputación permanente para convalidar los decretos leyes que tengas que aprobar pero lo decía muy bien Ignasi tienen que ser de urgente necesidad ya hay acuerdos que no son de urgente necesidad lo que pasa que no hay jurisprudencia por la cual el Tribunal Constitucional haya echado abajo ningún ningún decreto ley porque no fueran ni urgente ni ni absolutamente necesario pero claro lo que no se entiende es yo ahora hago hago otro punto sobre lo que decía María Esperanza lo que no se entiende es que el PP diga ahora que no se puede dar una rueda de prensa el Consejo de Ministros porque es propaganda cuando miraba en estos momentos una de la campaña electoral de la Xunta

Voz 3 34:58 por eso la base Damon momento

Voz 0194 35:00 de dar de dar ruedas de la isla

Voz 0378 35:03 el en la base de de la información lo que se destacan los medios de Santamaría explica es eres rueda de prensa el consejo de mi campaña la ausencia de Rajoy en un debate a cuatro somos un equipo dice ya no sé si eso no es electoral

Voz 3 35:20 de lo que habla hablan como como portavoces de un partido y el Gobierno no tiene que hacer eso pero ir

Voz 0378 35:28 decía decía eso los culpables somos nosotros los periodistas todos los con los portavoces de todos los gobiernos siempre durante más de media hora cuentan los acuerdos del Consejo de Ministros de los que los periodistas prácticamente décimo nuestras crónicas y es luego en la rueda de prensa cuando les preguntamos a los a los portavoces de los gobiernos los que lo que se supone que no interesa que es qué opina de lo que ha dicho no sé quién no sé cuánto damos muchísimo con con Soraya Sáenz de Santamaría por ejemplo cuando decía que ya no opinaba ni sobre su partido ni sobre otros porque ya era hablaba en nombre de algodón

Voz 0194 36:15 en el caso de Isabel Cela hay momentos que en esa intervención inicial antes de las preguntas ya meter la cuña contra ciudadanos controvertido popular porque el otro día lo hizo llevan vidas es decir algo

Voz 5 36:26 sí claro que hay un tema

Voz 7 36:29 casi filosófico aquí no el listón donde está en los principios que uno tiene lo mal que se han aplicado por quién te ha precedido no porque claro si el Store está sólo en lo que ha hecho el PP en los últimos años pues evidentemente a Quintana que discutir musa es evidente que si esa es la regla el PP no tiene ninguna autoridad para decir nada ahora yo no estoy muy seguro que este Gobierno se le pueda juzgar sólo por si si es igual si cometen los mismos errores que cometió el PP antes creo que hay que tener otro tipo de principios

Voz 0194 36:58 siguiendo con con la política el nombre propio de la tarde es el de Soraya Rodríguez que llegó a ser portavoz parlamentaria del PSOE y que ahora lo consabido esa tarde se da de baja partido si eran evidentes sus diferencias con Pedro Sánchez y era también evidente que no iba a ir en las listas y ahora quién sabe si irá en otras listas quizás demasiado pronto en su carta de renuncia escribe frases contra el acuerdo con los independentistas o frases

Voz 1452 37:20 del acuerdo que propició la moción de censura

Voz 0194 37:22 que descabalgó a Rajoy de la presidencia que son en realidad muy parecidas a las que pronuncian líderes de ciudadano Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 37:29 tal buenas noches es el principal motivo que arguye no

Voz 0194 37:32 pacto con los secesionistas y ahora parece que está dispuesta a escuchar ofertas de otros partidos

Voz 0806 37:36 si la ex portavoz del PSOE en la época de Rubalcaba no cierra la puerta a participar en otro proyecto político fuentes de su entorno nos dicen que descarta totalmente volver al Congreso pero sí que sabemos que Ciudadanos la ha tanteado para ir en las listas al paro

Voz 0194 37:52 lamento europeo eso aseguran a la Cadena Ser

Voz 0806 37:54 Fuentes conocedoras de esos contactos ella ya fue eurodiputada entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil cuatro y la verdad es que nada más hacerse pública la carta de Soraya Rodríguez pidiendo la baja de militancia en el PSOE

Voz 0194 38:07 primero en publicar un mensaje en Twitter ha sido Albert Rivera

Voz 0806 38:09 diciendo que Pedro Sánchez está expulsando a los constitucionalistas que quedan en el PSOE la carta de Rodríguez es muy dura Ángels porque en plena precampaña justo en el momento en el que Pedro Sánchez se esfuerza en subrayar que los independentistas han tumbado los Presupuestos bella escribe en esa misiva que se ha intentado montar una mesa de partidos para hablar o decidir sobre el derecho de autodeterminación critica que se haya gobernado estos meses el gracias al voto de los separatistas en la moción de censura añade esto es textual que hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país del independentismo tendrá consecuencias muy negativas para nuestra democracia lamenta además que las diferencias políticas en el PSOE se entiendan como críticas personales lo cierto es que ella no

Voz 1452 38:54 multados opiniones contrarias a Pedro

Voz 0806 38:57 desde que llegó a La Moncloa de todas formas Ayman

Voz 0194 39:00 desde la dirección federal que han recibido con indigna

Voz 0806 39:02 con esta noticia creen que Soraya Rodríguez abandona el partido porque no tiene puesto garantizado después de ocupar muchos cargos en el PSOE en cambio algunos dirigentes de ciudadanos consideran que tiene un perfil formidable Ike ojalá eso nos dicen se vaya a sus filas Soraya Rodríguez muy buenas noches buenas noches

Voz 16 39:21 ha tanteado para ir en las listas europeas de Ciudadanos no ha recibido ninguna oferta no la han llamado nadie de Ciudadanos esa pausa valorativa antes de decirme No Angels

Voz 17 39:38 no perdona vale vale pedir estoy muy cansada hoy ácidos y a muy largo la verdad que envíe una carta con Days de pedir la baja en el partido también te digo que pensé que no se iba a hacer publica pensé que tendría una conversación con la secretaria general au conozca aquí en Valladolid le hicieron pública ella todo pues como comprenderá Asia desbordado hoy estoy atendiendo a todos los medios por eso a lo mejor ellos que es la bueno de todas formas

Voz 0194 40:14 me me me dice que no que no que no lo han llamado yo creo que escuche lo que ha dicho José Manuel Villegas esta tarde

Voz 18 40:20 cada vez hay más gente sobre todo más ciudadanos desencantados con el con como han estado funcionando los dos partidos lo dejó partidos el Partido Popular y Partido Socialista y Ciudadanos puede ser ese punto de encuentro donde esta gente que cree que España necesita un nuevo aire y un nuevo rumbo pues se encuentran en esa esa referencia ese proyecto ilusionante encabezado por ahí

Voz 0194 40:40 dígame una cosa se siente usted ahora mismo eh más cerca en pensamiento en lo que dicen lo que hace de Albert Rivera o de Pedro Sánchez

Voz 17 40:50 es lo que de lo que me he sentido lejos Ángels es de la posición que ha ido adoptando Mi partido en relación a una cuestión central y trascendental que ese es el concepto de Estado y la defensa de de cómo abordar los perdona las la la cuestión de cómo abordar uno de los retos fundamentales que tenemos que es el desafío soberanista que ya programado planificado que tiene lo de golpista y presiona de el uno de octubre y en el que siguen los independentistas de forma clara ya lo que me puse siempre Anger siempre y creo que lo he dicho públicamente

Voz 0194 41:35 lo que pasa es que claro me sugiere la pregunta me me opuse siempre usted dicho argumenta que su renuncia se debe al pacto de la moción de censura me opuse siempre dice usted por qué ha esperado tanto tiempo para marcharse por qué lo hace ahora en plena precampaña electoral

Voz 17 41:51 ay no no pensaba hacer pública la carta como te he dicho al principio yo cuando digo me puse siempre mira en desde el principio desde las elecciones del dos mil quince ya en en el partido a esta esta decisión existió de hecho la primera resolución que sacamos adelante recuerda fue la de las líneas rojas que el Partido Socialista no aportará nunca con pactos con los independentistas ni contada con sus votos para una investidura en aquel momento en el que eh en fin presentíamos eh que este golpe institucional se estaba preparando planificando eh que por lo tanto un mucho después no ya con el golpe perpetua ver que todo bueno realizado a la la en la mayoría de la moción de censura a ha sido una mayoría que ha sostenido o al Gobierno de también lo he dicho en el grupo parlamentario que el partido que que que que que el Gobierno de la nación no podía sostenerse no podíamos darle la llave de la gobernabilidad porque indudablemente los independentistas no iban a pedir nada ni para una moción de

Voz 19 43:08 es una ni para una investidura pero porque estaba que han pidiéndolo pero

Voz 0194 43:11 por qué se va ahora porque ahora mismo no hay un detonante es decir usted me está haciendo un relato de lo que ha pasado hasta ahora en la relación entre el Partido Socialista en los independentistas porqué ahora que en este día de marzo decide ya sé que usted me dice no no pensaba hacer

Voz 19 43:26 publica la carta pero pero usted usted usted lleva mucho tiempo política

Voz 17 43:31 por eso sí no no no es verdad que prever prever que no se iba a hacer pública hay reconozco Anders que no que que hay que allí calibrado mal eso eso

Voz 0194 43:40 pecado tiene aplicado ingenua si no

Voz 17 43:42 no no no no lo sé sigue Deporte TAS también metida en ese proceso de es una decisión difícil bueno efectivamente país no no no lo calibrado pues mira también la responsabilidad hace que que que mantenía como diputada por Valladolid representando a la circunscripción eh como miembro del grupo parlamentario al que siempre es considerado como uno de los órganos de de debate privilegiado del partido estamos todos los diputados electos eh pero es cierto que ya fuera no estando desde luego no pensaba repetir la gente que me conoce lo sabe lo he dicho además públicamente y ahí con enorme respeto al partido es normal que no contaran conmigo porque hemos una discrepancia de fondo no son discrepancias sobre políticas sino sobre la política Si si tienes una discrepancia fundamental sobre sobre el modelo de país Opel a medida que debe por la que debe transcurrir estos últimos cuatro años tal y también es honesto por mi parte en no querer participar de ello eh también con esta sensación de que cada vez más la crítica a la discrepancia política guiaba a lo personal no contra Pedro Sánchez no no contra Pedro Sanchiz yo no tengo nada desvelará contra la la del dada la dirección política las decisiones políticas y que el partido o un buen siente que si hablas es una agresión pues también hasta qué punto no tiene sentido seguir manifestando dentro esta enorme discrepancia

Voz 0194 45:17 lo que pasa es que uno puede sentir discrepancias con la dirección del partido con lo que hace la dirección del partido pero claro irse del partido usted que es socialista de toda la vida y además no no descartar porque así lo ha dicho esta tarde no descartar poder entrar en otro partido es una decisión mucho más importante porque uno puede discrepar con la dirección mal no tengo nada que ver con esta dirección pero es mi partido usted abandona el partido

Voz 17 45:43 lo que pasa es que la discrepancia es la discrepancia es muy importante Angeles porque es que yo soy para mí sobre el problema más importante que tenemos en estos momentos el problema más importante el desafío contra la integridad territorial del Estado contra cómo se pueda resolver porque esto se tiene que resolver y tiene que haber un acuerdo político que ya esto no va de diálogo supuesto claro que tiene que haber un diálogo político desde luego para mí no ha dado entiendo que no hay un diálogo político que pueda dar una solución razonable e que no parta del consenso amplio de aquellos partidos que tienen enormes discrepancias ideológicas y políticas que es lo normal en democracia pero que comparten un consenso esencial constitucional sobre la integridad territorial y la soberanía nacional

Voz 0194 46:39 dígame dígame una cosa que me quiera deposita M este me quedo sin tiempo sólo una última cosa

Voz 17 46:45 de entrevistar pronto

Voz 0194 46:47 como miembro de otro partido

Voz 17 46:50 en otro partido después de XXXVII

Voz 0194 46:53 como independiente como como independiente estando o en las listas de otro partido

Voz 20 47:00 pues mira Ángels voy a pensar qué hago en el futuro ahí

Voz 17 47:05 desde luego cuando tome la decisión si nos sentamos y me entrevista

Voz 0194 47:13 como independiente en otro partido

Voz 17 47:17 no no he tomado ninguna decisión Angers

Voz 0194 47:20 Soraya Soraya Rodríguez que te tengo que dejar aquí yo lo agradezco muchísimo porque sí que siempre nos atiende y espero que cuando éste como independiente en otro partido Hardenne atienda la llamó

Voz 17 47:31 esa dicen esta síntoma han muchísimas gracias venga hasta luego gracias a ti

Voz 0194 47:37 hay un momentito que luego lo contempla para continuar hablando de listas hasta luego

Voz 21 47:42 indicó

