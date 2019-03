Hora 25 (06/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 baja de paternidad se le veía a él puño en alto frente a la Puerta del Sol repleta de gente y teñida gente demorado con la palabra vuelve en grandes letras Bou él esté él separado con otros colores para que se viera ven mira el propio Iglesias a tuitear lo que no se sentía identificado con ese cartel seis donde ha acabado la vida de ese anuncio que alguien imagino que sería una buena idea a dos días en fin cualquier día pero especialmente a dos días de ocho m Nieves Goicoechea buenas noches qué explicación dan de todo este sainete en el partido

Voz 1468 00:31 bueno dicen que todo ha sido un error al parecer este cartel no era el definitivo era un modelo una versión que se manejaba por parte del equipo de diseño Ike de forma errónea o una versión que no era la definitiva había suavizado esas dos letras vuelve el le él pronombre referido en este caso a Pablo Iglesias entonces nunca debió publicarse ese cartel pero por equivocación y no se sabe todavía quién al final ha salido publicado alivio habéis visto que ha habido pro más en las redes bueno pues para aburrir no imágenes de Jesucristo con la palabra vuelve de Pablo Iglesias rodeado de

Voz 1 01:04 eh del pronombre el el el

Voz 1468 01:07 en un cartel miembros de la dirección además también que habían tuiteó en un primer momento y que y que luego se ha borrado bueno a partir de esta polémica la aviación se plantea ahora elaborar otro cartel con otro tipo de mensaje pero bueno esto Ana ahora mismo debatiendo sobre ello desde luego que no provoque la riada de críticas que ha originado este anuncio del acto actualidad XXIII no no sea quién

Voz 0194 01:29 no sea tan polémico es Nieves

Voz 0378 01:32 gracias gracias buenas noches lanza planteaba al principio que al margen

Voz 1 01:37 de de del error de éste

Voz 0194 01:40 de este de este cartel

Voz 1452 01:41 nosotros el problema del cartel no tiene que tener publicidad y publicitarse de esta manera como si volvieran no sabemos bien de dónde alguien que vuelve de una baja paternal no claro es que yo he estado muy atenta a lo que a lo que tú decías al principio verdaderamente tenía toda la razón pero qué es esto viene usted de en fin de de disfrutar lo que la ley le permite compartir con su mujer el el que ella haya estado en las primeros meses y usted los siguientes cuidando a sus hijos porque la ley se lo permite ya está pero ya sea a la baja vuelves saltaba hoy vuelve usted trabajo como volvemos todos y todas cuando o tenemos un hijo o tenemos un resfriado volvemos no nos reciben con banderas ni aplausos ni grandes multitudes encantados de volver no yo creo que es un culto la personalidad que no viene a que que efectivamente ha sido un error lo que es cierto también es que inmediatamente han tratado de corregir pero eso ya va a quedar para toda la campaña

Voz 0378 02:37 ahí porque es que el pensamiento que hay en la dirección de Podemos es precisamente el que refleja el cartel el del líder el de el insustituible El que no pero que no vuelve de las cruzadas pero yo soy más radical todavía más

Voz 2 02:59 un político no tiene baja

Voz 1047 03:02 más que nada tenido una política no tiene baja materna Armilla Gerardo no pero no la tiene pero Carmen en la tienda

Voz 0194 03:10 la estado durante todo este tiempo porque recordemos que a la mañana siguiente de cogerse la baja maternal al cabo de dos días estalló el caso Errejón ha estado cuestionado se ha reunido con

Voz 1047 03:18 Pedro Sánchez durante seis es decir que no está todo ha estado en activo y lo único que no ha hecho ha sido no ha ido al Congreso una ido al quince de dos ruedas de prensa pero sí ha votado eh como nombre no puede hacerlo cuando Yelena Montero

Voz 0378 03:34 pero eso no es lo mismo que si se pone enfermo no está de baja por enfermedad porque los los diputados no son trabaja bueno

Voz 1452 03:47 no son ver no puede no pueden no tener los mismos derechos que cualquier otro español lo española no

Voz 3 03:53 sólo eso es que no las tiene no este no quiero dónde está el resto porque yo no tienen derecho a pago de la Seguridad Social eso sí pues precisamente por eso no a una baja maternal a una baja así es otra cosa es digna Ignasi varios años como sabéis efectivamente bueno cuando llega allí

Voz 4 04:19 depende el que viene de las sistema de Seguridad Social el no extrabajador pero se hace cargo el congreso de mantenerle allí y el que viene como era mi caso de un sistema de de de Mutua profesional pues pues Ainhoa bien vamos de quedaba sin una protección social equivalente porque no no la hay si no eres un trabajador durante el tiempo que estás ahí el régimen es muy muy extraño yo fue por otro ejemplo porque a veces como decíais antes en la práctica lo puedo revelar aquí cuando yo deje el Ministerio donde sí tenía un contrato de trabajo y al paro en escribir el paro Teresa pero traerá otra circunstancia no no no no pero espera espera porque entonces tuve que evaluar mis años que había trabajado y entonces es el momento en que para el PP que ni como diputado europeo ni como diputado español había existía cosa que mi único situación el paro era las pocas ocasiones que había sido un trabajador con contrato en cambio toda la carrera política no existía efectos de la Seguridad Social española Rosa que aquí yo no voy a hacerme la víctima digo que cuidado porque es verdad es verdad los diputados muy criticados por lo que estan pero con la verdad pues efectivamente ese punto de vista de laboral laboral no existe logos podemos hablar de la pensión sin Mario en letras si no el padre que verlo entero pero creo que es verdad que no tiene no son trabajadores el sentido estricto no los tienen

Voz 0194 05:40 el caso

Voz 1047 05:41 no siendo escritor si quiere compartir la baja con puedes verlo pero eso no queremos huelga de otra disputara que dice voy a la huelga mañana sin agua pero lo que no efectivamente Adriana Lastra diciendo que iba a ceder su su sueldo si vas a la huelga te quitan pero es que usted no puede hacer los gestos están bien pero son gestos

Voz 1452 06:09 en todo caso si tú decides si Fini te quedas en tu casa cuidando a tu hijo tu mujer vuelve al trabajo vale muy bien pero lo que no puede

Voz 2 06:16 es es seguir trabajando sea si estás de baja

Voz 3 06:20 no puedes verás que un líder político sigue siendo el líder político y entonces permita no Pedro Sánchez no me convoque elecciones

Voz 1047 06:31 Boris lleva pero es una periodista que está de baja maternal vosotros que vamos nosotros sabréis lo pregunto sin remitente y no una periodista que

Voz 4 06:39 la baja maternal cierra la sala ya no escribe nunca nada ni ni le nada ni a no

Voz 1047 06:45 no le todo escribe el cine vuelve hasta hasta hizo un programa electoral

Voz 0194 06:51 imagínate claro que yo

Voz 1047 06:53 eso es lo que más les pareció político tieso dependiente que lo lleva dentro y esto no se cierra eso

Voz 0194 06:59 termine la crónica política en Bruselas en la sede del Parlamento Europeo porque haya ido Bosch porque finalmente sí les han dado permiso celebrar un acto político allí Griselda Pastor buenas noches buenas no les han recibido con protestas

Voz 0738 07:12 nuestros derechos no son negociables decía Si la pancarta que han compuesto un grupo de asistentes del Europarlamento en nombre de gays y feministas al iniciarse el acto en letras grandes como como grande era el no pasarán sobre la camiseta blanca Adriana Miranda la diputada del BNG que junto al independentista Jordi Solé ha intentado sin éxito obtener la palabra Silva ha logrado un eurodiputado de la NBA grupo flamenco cuya intervención ha generado esta crispación entre los partidarios de Vox lo escuchamos

Voz 1947 07:41 Luis Cindy Lou entonces tibios Franco es Lutri

Voz 0738 07:46 el Ministerio es presentándose como acusación particular les dice lo que están haciendo es demostrar que el juicio es político y es que el juicio en Madrid contra los ex miembros del Gobierno catalán de Puigdemont ha sido la bandera del secretario general de Vox en su estreno europeo un estreno que quedará resumido en extras tres declaraciones lo escuchamos

Voz 1947 08:11 Viva Europa Puigdemont a prisión un efecto y

Voz 0738 08:15 esto en la sede del Europarlamento que el presidente el popular Tajani no ha querido prohibir y que permite a Vox tener un escenario público irá tu Vito para su estreno europeo anunciando eso sí que

Voz 0194 08:28 volverán ha dicho el secretario general

Voz 0738 08:31 tenía Schmitt con muchos diputados gracias

Voz 0194 08:33 les Celda buenas noches por cierto antes de seguir con el juicio sobre Vox el partido insiste en que el hombre al que han detenido hoy en Lleida no era como él decía que era sin que hasta ahora nadie libera contrariado el presidente del partido en la provincia

Voz 5 08:46 el seis

Voz 0194 08:52 presidente provincial aquí así representaba él a finales del año pasado me detuvieron ayer por delitos contra la libertad sexual el partido sostiene que son militante más un militante de base al que ya ha suspendido una fundación que trabaja con personas con discapacidad detectó mensajes entre una de estas personas y el ahora detenido que habría mantenido esto es lo que están investigando los Mossos relaciones sexuales con ella me lleva a lo de las nueve de la noche esto es una desinformación porque si era máximo representante de Vox en Lleida incluso fue candidato al Senado por esta formación política e incluso la página web de Vox en Lleida o Lérida como ellos dicen lleva todas sus actividades etcétera etcétera es decir este señor si era el máximo responsable de Vox en Lleida bueno y en el juicio al ex que es lo que nos queda habían seguido escuchándose en el Supremo testimonios que apunta harían la tesis que quiere demostrar la Fiscalía es decir que eh hubo rebelión seguido si el interrogatorio al coronel Diego Pérez de los Cobos a primera hora hay después de él ha declarado la secretaria judicial a la que el juez del juez de Barcelona del número trece envió el veinte de septiembre en la sede del departamento de Economía

Voz 1071 09:55 Pérez de los Cobos que la Guardia Civil en la policía encontraron resistencia violenta en los colegios el día

Voz 1047 10:00 a uno de octubre que hubo grupos organizados esta mañana el se ratificaba en su testimonio

Voz 1947 10:05 en la mayoría de las actuaciones hubo intervención en los colegios hubo una actitud hostil en otros

Voz 1071 10:14 hoy como ayer ha negado que la policía cargara lo que ocurre es que hoy se ha producido este enfrentamiento que escucharán Pérez de los Cobos el abogado Jordi Pina que defiende a Jordi Sanchez arrodilla Turull y el propio presidente de la sala Manuel Marchena podríamos empezar lo así defina carga

Voz 1947 10:31 de usted carga policial porque a lo mejor estamos hablando de cosas distintas explicó ayer pero diga por favor desde desde su perspectiva técnica desde el punto de vista técnica policía

Voz 6 10:41 tal la carga es una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar

Voz 7 10:52 un centro un espacio veinte o veinticinco

Voz 1947 10:57 funcionarios policiales con sus escudos

Voz 7 10:59 todos los cascos y las de

Voz 8 11:02 esas reglamentarias en la mano corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral es una carga policial vamos a ver señor letrado

Voz 1947 11:13 él se está moviendo en el plano técnico y ha dado una respuesta insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso lavabos sabedor perdone señoría que vamos a ver señor a mi novia no volvemos siempre no entre el debate conmigo no no se lo permito no entre en debate no entre en debate conmigo no intentemos por favor cómo no le gusta su respuesta recordarle que puede convertirse un delincuente así que por favor formule otra pregunta no entre en debate por amigos no no no no no pretendo entrar en debate simplemente sería quiero que quede constancia que esta parte estaban dando está quedando constancia gallega que ya no me interrumpan el P el mito bueno se puede interrumpir a mí yo a usted sí le puedo interrumpían bueno pues haga por favor otra pregunta quiero que conste en acta que agravándose no seguiría yo creo que lo que quiero decir a efectos de posible recurso de amparo todo lo que está diciendo todo lo que está diciendo que está costando porque está grabado si usted no me deja acabar mi frase

Voz 0194 12:13 bueno pues después de eso ha llegado el testimonio de la secretaria judicial a la que como decíamos envió el juez a la Conselleria de Economía Alberto Pozas buenas noches y ha relatado que al comprobar que no podía salir sintió miedo

Voz 0055 12:25 el relato de lo más gráfico de todo lo que pasó y cuando digo todo es todo desde las ocho de la mañana ese veinte de septiembre de dos mil diecisiete en la Conselleria de de Economía según ha dicho que según llegó prácticamente a la media hora empezó a haber gente ya concentrada gente concentrada frente a ese edificio y que ya en ese momento habló con los Mossos d'Esquadra y si estos días el nombre que ha salido era de Josep Lluís Trapero del es mayor de los Mossos que no está acusado en esta causa pues hoy ha salido de otra acusada pero la Audiencia Nacional Teresa la plana la intendente de los Mossos ella les pidió por favor que que pedían refuerzos que hiciese un perímetro interesada plana le dijo que no era necesario en un momento dado ha explicado miró por una azotea miro desde la azotea se fijó en que ya había sesenta mil personas allí reunidas es cuando ha dicho que empezó a sentir miedo a partir de ahí ha relatado cómo entran los Jordi sean escenas Jordi Sanchez Jordi excusas como mediaron con la Guardia Civil como ellos le ofrecen en un momento dado a través de la Guardia Civil salir por la puerta por la puerta camuflada cruzar ese pasillo

Voz 0194 13:24 voluntarios del que tanto hemos oído hablar en los últimos días

Voz 0055 13:26 ella se negó porque dijo no le parecía una opción segura

Voz 9 13:30 que no era asumible por parte por seguridad jurídica para la integridad tanto de los detenidos como de los agentes no era un condiciones asumibles

Voz 0055 13:41 y terminó saliendo pero por el lado por el teatro ha dicho que al principio no querían dejarle hacer sabe tampoco por el teatro porque al final lo ha conseguido en cuanto al núcleo de la acusación por rebelión la Fiscalía lo que crees que en ese días intentaron impedir los registros ir ella reconoció que el registro se hizo

Voz 0194 13:58 por la tarde Pozas han seguido las declaraciones y las que se han escuchado hoy respaldarán también las tesis que intentan probar las acusaciones de que para organizar el referéndum se produjo malversación han ido en esa línea

Voz 0055 14:09 sí parece que con tanta rebelión y con tantas audiencia Nos hemos olvidado la malversación procesal insiste y hoy declaraban algunos empresarios que que que bueno que han venido a refrendar por lo menos desde el punto de vista la Fiscalía las acusaciones porque han reconocido que la Generalitat les prometió o en el marco de un convenio que ya tenían un marco un contrato que ya existía les prometió una serie de pagos a veces incluso de más de cien mil euros por hacer trabajos encaminados al referéndum por ejemplo campañas de publicidad ha sido sin duda uno de los momentos cuando uno de los empresarios ha reconocido que hay una factura de ochenta mil euros que se va a quedar sin cobrar porque él activamente lo ha decidido así que no se la va a pedir a la Generalitat y así es cómo reaccionaba el fiscal Jaime Moreno

Voz 10 14:49 sí ochenta mil euros

Voz 1947 14:52 vamos a ver señor fiscal no ochenta mil euros vamos yo no los tengo todos los días pero si los pierdo Medal

Voz 0055 15:01 hemos visto más ejemplos de esto hemos visto por ejemplo la empresaria que ha reconocido que accedió a camuflar el la compra de un dominio web para una de las páginas dedicadas al proceso soberanista en una de sus facturas una factura pequeña dos mil setecientos euros y una última cosa Angers que es que no me puedo resistir porque he escuchado a Griselda comentar como como Vox ido al Parlamento Europeo

Voz 0194 15:19 sí están impulsando el proceso yo

Voz 0055 15:22 sin nunca está de más ya que hablamos siempre depués verdad recordar

Voz 1452 15:25 como la presencia de Vox tanto en la fase esto

Voz 0055 15:27 son fue vamos a decir casi anecdótica como en el juicio están posee suaves pasando bastante desapercibido procesalmente no están teniendo el peso desde luego que están vendiendo en Europa

Voz 0194 15:38 sí es verdad eso Alberto muchas gracias

Voz 0055 15:40 hasta luego nada hasta luego Carmen ya lo destacábamos

Voz 0194 15:43 ayer la sensación que el juicio ha entrado en otra fase es decir después de esa primera frase que parecía muy política ahora ya son hechos concretos declaraciones concreta

Voz 0378 15:51 las lo que consiste en juicio no tendrán que probarse las acusados delito lo que estamos además todavía en las pruebas testificales luego habrá que pasar otro a otro tipo de pruebas porque no solamente serán las las testificales

Voz 10 16:09 Is está yendo al grano

Voz 0378 16:12 veremos a ver en qué queda de todas formas yo creo que en en lo que es a lo que ha habido la semana pasada la anterior osea con con las declaraciones tanto de los acusados como de los testigos políticos yo creo que la ciudadanía si es que hace caso al juicio que yo creo que cada vez menos yo creo que se ha quedado muy frustrada porque ha oído cosas que desde luego no fueron lo que se vivieron

Voz 1047 16:45 por un lado y por otro su creo que el el punto

Voz 0194 16:48 de inflexiones la declaración del secretario de Estado de eso de flexiones es nieto Guardans

Voz 4 16:54 sí yo creo que a partir de de de la declaración del estado pues se ha caido el el pelo a que cubría y que parecía que esta gente sabe bien ir todos de excursión hacer la calçotada y y que bueno estaban todos de fiesta oí que no sabe que no sabe bien que que tiene que ver eso con derecho

Voz 1047 17:11 sí pero también por parte de Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría que tampoco sabía muy bien si de tampoco sabía exacto y estoy inquieto por eso he dicho aparte

Voz 4 17:18 el Estado no a partir de que hablaran los lo está empieza a esta hora en serio portado efectivamente las declaraciones de Rajoy es estresante de María tuvo mejor pero la de Rajoy el ministro de Interior fueron fueron patéticas y por supuesto la de los procesados que tienen derecho ser patéticos porque para eso son procesados eh pero claro yo creo que el juicio de verdad empieza con las testificales todo lo que yo estoy oyendo pues se parece mucho más a lo que se vivió ya lo que fui a las percepciones real les de que se viviera en Cataluña sus días donde la gente pasó miedo con violencia amenaza violencia en los tribunales pero pasó miedo y quién niega en su pues está negando la realidad no hay más que ir recomiendo de verdad como ejercicio periodístico pues como ha cambiado el tono TV3 y cómo ha cambiado al trono Lara por ejemplo que claro estar informando ahora de una forma muy distinta porque porque se dan cuenta que les ha cambiado el baile

Voz 1452 18:11 María Esperanza sí dos cosas una que efectivamente lo el juicio en este momento y en fin se ve como algo que que que está intentando llegar directamente al grano no verdaderamente ha entrado en la pasé en la fase más interesante porque hasta ahora todo era así muy como casi casi de guante blanco o de evasión absoluta porque Rajoy Zoido lo que querían es irse a tomar un café por ahí en todo caso sí

Voz 1047 18:36 si esa edad es muy triste que corríamos hombre del Gobierno ministro interino caro y no sé nada yo no dio órdenes yo no era quien tenía que yo lo habitual es que es una barbaridad en todo caso hay una

Voz 1452 18:50 cosa que que bueno que es fantástica yo no sé si la gente lo sigue de cómo desde el primer día sí lo sigue mucho poca gente pero está ahí es público y eso es verdadera

Voz 1047 19:00 cualquiera lo puede puede haber una una

Voz 0194 19:03 así que yo creo que es importante porque creímos tanta tanta cobertura lo contamos tanto el conflicto de los taxis tanto en Barcelona como en Madrid en Barcelona Se al final por el decreto bueno la normativa a la legislación que cambio caddie falla anunció que se iba vuelve vuelve a Barcelona sigue anunció el mes pasado igual que Uber que se iba de la capital catalana por el decreto de la Generalitat que ya saben obligaba a contratar sus servicios con un cuarto de hora de antelación lo ha estado contando esta tarde Monica Peinado aquí califal va a cumplir eso de los quince minutos pero sólo para el primer trayecto que se pida así que de alguna manera burlan el objetivo con el que se aprobó la ley así que ya veremos mañana echará le echara atrás Anna Pardo deberá directora de público muy buenas noches

Voz 11 19:44 qué tal Ángels muy buenas noches encontramos en público

Voz 12 19:48 pues encontramos el que ha hecho uno de los temas del día porque en realidad es siempre tenemos muchos temas del día daba la vorágine informativa así que hemos apostado por un análisis de lo que ha sido hoy el cartel de electoral del regreso de Pablo Iglesias porque bueno consideramos que es un absoluto despropósito que ha demostrado la situación del partido y que se ha aferrado a a hablar viendo de la tabla de salvación perdón de él el regreso de Iglesias para reconducir pues y redirigir un proyecto que efectivamente atraviesa por un muy mal momento

Voz 13 20:26 pero claro el de el resultado ha sido absoluta

Voz 12 20:28 desastrosa así que titula vamos la puesta de Podemos por el híper liderazgo de Iglesias vuelve al paro

Voz 11 20:34 pues Ana M un otra cosita te digo

Voz 12 20:37 pues nada llevamos una una noticia nuestra exclusivas es muy curiosa y es que tenemos al señor Monago candidato del PP a la presencia de Extremadura alardeando de un doctorado de derecho que no tiene

Voz 11 20:51 todos estos despachos universitarios volvemos a los doctorados y a los más muchísimas gracias gracias hasta luego las apuestas del diario

Voz 0194 21:00 público para las próximas horas hasta las frases

Voz 1071 21:03 cortó la mujer de Portugalete enferma de Alzheimer que recuerden su historia había pedido a sus hijos que la dejaran marchar cuando fuera incapaz de reconocerles de recordar sus nombres sus hijos habían entregado doscientos ochenta mil firmas en el Congreso en favor de la despenalización de la eutanasia escuchamos a que su testimonio y hoy hemos vuelto a escuchar las frases de su hijo al poco de que se produjera la muerte de su

Voz 1047 21:23 a nada que lo único que tenemos

Voz 14 21:25 pero es que que la lucha no ha acabado aquí que ha estado sometida injustamente al final debida cruel y doloroso por ley y que por ella porque nos enseñó luchar por todos nosotros y por todos los que vienen vamos a seguir luchando por una muerte digna

Voz 1071 21:43 del exterior el gobierno de Maduro ha declarado persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela ha dado un plazo de cuarenta y ocho horas para que abandone el país Juan Guaidó le respondía desde la Asamblea Éstas son sus frases

Voz 15 21:53 hoy el régimen en su producción y que no tiene cualidades por cierto para declarar persona non grata absolutamente nadie simplemente ejerce coacción para el mundo libre para democracia para Europa entienda que no en una declaratoria persona no grata no tienen cualidades para serlo

Voz 1071 22:10 y pocas frases vamos a poder escuchar de Cristina Cifuentes que ha regresado esta mañana a la Asamblea de Madrid San que está investigando ese Parlamento llamado caso Master la ex presidenta de la Comunidad no ha querido declarar ante la comisión porque el caso se investiga también en los juzgados por lo tanto es una materia sobre

Voz 16 22:25 la cual siguiendo además al Consejo de mi letrada ni debo ni puedo pronunciarme irás estas circunstancias pongo señor presidente en su conocimiento que no voy a efectuar declaración algún animal

Voz 1071 22:40 noche escuchamos desalar denuncias de la Comisión Europea sobre el riesgo de que vuelva a la recesión hoy ha sido la OCDE la que ha advertido de la fuerte desaceleración de hecho rebaja en ocho décimas sus propias previsiones de crecimiento para la eurozona de este año no descarta que el Reino Unido entre en recesión el año que viene sexo producción Brexit sin acuerdo y bueno una cosa que nos hace especial ilusión Lucía Méndez compañera el diario El Mundo al que pueden escuchar algunas mañanas en Hoy por hoy ha recibido el primer premio de periodismo Josefina Carabias concedido por la Mesa del Congreso de los Diputados Carmen estaba ayer además muy emocionada y con razón vamos a escuchar

Voz 17 23:13 decía Lucía hasta mañana el premio que tan generosamente me habéis concedido lleva el nombre de Josefina Carabias que era una chica de pueblo como yo ella que consideraba humillante que las carreras de las mujeres no tuviera el mismo valor que las de los hombres como ya os digo a los periodistas a las periodistas sobre todas las periodistas jóvenes y a las que no son periodistas también jóvenes nunca os dejéis arrinconar ya no os dejéis arrinconar ya no es tiempo de que los arrinconó

Voz 1071 23:43 y todavía este tuit para acabar tuit que ha puesto Teodoro García Egea esta mañana quizá no lo veas en muchos informativos pero hoy empieza la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza comienza la preparación para la Semana Santa es una cosa así como la conspiración de los medios pero estar porque

Voz 1047 23:57 no claro hoy es miércoles de ceniza claro y vamos a contar nosotros sí pero ahora quiere justo antes de Ramoneda Ramoneda

Voz 18 24:06 el dietario

Voz 19 24:07 el Pullman

Voz 1150 24:10 la todo tan breve como el que ha tenido Pedro Sánchez difícilmente puede dejar como herencia mucho más que una declaración de intenciones empezó con un cambio en las formas un gobierno con pocas política y acabó justo cuando intentaba engarzar un proyecto de política social ahora apura el recurso los decretos para regular los alquileres la igualdad laboral PP Ciudadanos se pone en marcha para bloquearlos no dudo que puedan tener razones jurídicas pero que consiguen con ello son decretos beneficiosos para muchas personas pero parece que para casado Rivera lo más importante es exhibir poder realmente creen que esta pelea les va a dar votos más allá de los ya convencidos quizás en la semana del ocho de marzo les podría ser beneficios a una reflexión sobre qué significa el buen gobernar dar miedo o atender y acercarse a las personas el coronel Diego Pérez de los Cobos dejó en su declaración algunos apuntes para que algún escritor les de vuelos sobre el acto destinado a convertir al mayor Josep Lluís Trapero en responsable principal de que el referéndum tuviera lugar estuvo acompañado de insinuaciones de una relación que trascendía lo profesional para entrar en el terreno de los desengaños personales y los resentimientos los policías también tienen corazón y son capaces de sufrir y de revolverse cuando no se obtiene el reconocimiento de autoridad deseado será interesante ver lo que aporta Trapero en su declaración quién sabe si algún día leeremos un cuento sobre la turbulenta relación entre un coronel de la Guardia Civil de estirpe conservadora que mayor de los Mossos surgido de un barrio obrero cuyo de ese encuentro encontró un territorio de revancha ante el Supremo leo una entrevista al Nobel Jean Marie Le Clézio en La Vanguardia yo no veo que la globalización exista realmente dice cada uno en nuestra individualidad nos resistimos a someternos a un modelo único que para defender esta autonomía Le Clézio

Voz 1047 25:48 el humanismo es lo único que puede salvar al mundo

Voz 1150 25:51 y añado eso empiezan las escuelas del proceso de formación depende la autoestima necesaria para liberarse así de la ignorancia como del machismo que van muy juntos

Voz 1047 26:09 terminamos aquí Carmen del Riego María Esperanza Sánchez buena semana hasta la semana que viene hermanas Guardans a ti esta mañana que te hago trabajar un poquitín más mañana nosotros también aquí mañana sí pero ahora de vuelta a casa no te voy a hablar que el pinganillo esto que para para ver que no pueda salir alrededor de hombre y mañana no se pierdan hora25 que ayer interesantísimo debate entre líderes políticas sobre el ocho de menos sólo pierdan será a partir de las nueve feliz noche

