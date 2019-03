Hora 25 (07/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 qué harán mañana trabajarán harán huelga se sumarán alguna de las manifestaciones como luchan ellas contra la desigualdad que piensan del feminismo cuanto temen la extensión de los discursos ultra qué medidas son las más urgentes para seguir dando pasos hacia la igualdad a partir de las nueve se lo vamos a preguntar a Carmen Calvo Dolors Montserrat Irene Montero Inés Arrimadas Rocío Monasterio son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes en unas horas este país vivirá otra huelga general feminista un nuevo ocho de marzo sobre el que vamos a debatir esta noche en Hora Veinticinco podremos preguntar a la representante del PP si comparte las criticas de su jefe a las organizadoras del ocho m la Izquierda plantea un paternalismo ha llegado a hablar incluso de mujeres escoltadas para que no sufran delitos no es cuestión de victimización mujeres o de criminalizar criminalizar perdón a los hombres no es cuestión enfrentar mujeres en esta víspera de la movilización de mañana comprobaremos con los datos de la Organización Internacional del Trabajo que la brecha de género laboral apenas se ha reducido dos puntos en las últimas tres décadas les contaremos también el retraso en las medidas más llamativas de las que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad hasta las ocho semanas no entrará en vigor al menos hasta el mes de abril y mañana el Gobierno aprobará otro decreto ley de esos con los que quiere mantener vivos sus viernes sociales pero las

Voz 1715 01:41 si esta vez toca el ámbito laboral el Gobierno estudia aprobar un decreto para rebajar de los cincuenta y cinco a los cincuenta y dos años la edad mínima para cobrar el subsidio por desempleo para las personas mayores o introducir de nuevo el registro de la jornada laboral de los empleados el Gobierno por cierto ha presentado ya sus alegaciones ante la Junta Electoral Central contra el recurso que planteó el PP La Moncloa defiende que ninguna ley impide al Gobierno seguir aprobando decretos en tiempo por el lector

Voz 0194 02:05 el camino hacia las urnas es algo convulso en el PSOE que va perdiendo efectivos ayer anunció su baja Soraya Rodríguez por su malestar con la actitud de su partido con el independentismo en Ferraz no le tienen en muy buena consideración José Luis Ábalos

Voz 3 02:17 en una cuenta cuando dejaron una condición es ser diputada tres tercera por un lado lo personal horror político el otro esto es promover el transfuguismo osea con tal de permanecer un cargo público da igual el partido da igual el proyecto

Voz 4 02:31 tú político el que firmas se puede estar hoy la izquierda

Voz 3 02:34 mañana la derecha

Voz 0194 02:36 el del juicio por el referéndum del uno de octubre las versiones de los diferentes cuerpos policiales que intervinieron ese día

Voz 1715 02:42 por orden de intervención a lo largo de este jueves Sebastián Trapote comisario de la Policía Nacional ha descrito con esta enumeración la violencia que según su relato es evidente

Voz 0194 02:51 Nuria en cualquier orquestados

Voz 5 02:54 allí están perfectamente organizados sabían cómo tiene que hacer la resistencia había nuevos llamamientos a través de redes sociales hacían cadenas humanas en los bloqueaban el paso en los agredía no siempre Java

Voz 1715 03:06 por la tarde ha sido el turno de quien fue jefe de la comisaría de información de los Mossos se llama Manuel Castellví asegura que avisó al presidente de los riesgos de una escalada de violencia pero el presidente odiosos avisos

Voz 6 03:18 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la narra la situación que suponía en nuestro lugar pero que había aumento tanto del pueblo para llevar a cabo el referéndum ya había alguna decisión del Gobierno retirara

Voz 1804 03:31 luego de llevarlo llevarlo a cabo no

Voz 1715 03:34 esta tarde Esquerra Republicana ha anunciado que su candidato a las generales va a ser Oriol Junqueras ese partido quiere que él sea el candidato en todas las selección

que haya partido obligue a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:45 está descendemos en jugó dos partidos de octavos de final de la Europa League partidos de ida en el Pizjuán ahora mismo acaba de comenzar la segunda parte Sevilla dos Slavia de Praga dos Yes San Petersburgo está jugando el Villarreal que también al inicio de la segunda parte empata a un gol con el cénit luego a las nueve jugarán en Mestalla el Valencia con el Krasnodar y tenemos también jornada de la Euroliga de baloncesto al descanso en el campo del Zalguiris el Zalgiris a cuarenta y seis veintisiete a Herbalife Gran Canaria y luego a las nueve Se jugará uno de los grandes partidos de la jornada entre el Real Madrid y el Fenerbahce ni el tiempo

Voz 0194 04:19 Carbó buenas tardes buenas tardes hasta primeras horas de la madrugada lluvia seguir afectando el Cantábrico

Voz 1715 04:24 la vez más concentrada en la parte más oriental la lluvia se desplazará de oeste a este en Castilla y León también lloverá aunque de manera más débil en Extremadura de manera más aislada en la Comunidad de Madrid así como en Castilla La Mancha y en las provincias más occidentales de Andalucía entrada la madrugada desaparecerán mañana así como gran parte del fin de semana ya no volverá a llover con muchas horas de sol frío durante las noches al empezar las mañanas durante las tardes ambiente agradable el sol incluso suave en Canarias y el Mediterráneo con máximas alrededor de los veinte grados empieza Hora Veinticinco Pedro el cierre de portada otros testimonios en femenino son los de las mujeres científicas que esta tarde han reivindicado el papel el papel de la mujer en la ciencia lo han hecho en el Congreso y haya estado Javier Rebollo

Voz 0882 05:09 siete grandes científicas de nuestro país han visitado esta tarde el Congreso de los Diputados para fomentar el papel de las mujeres en una trascendental campo de la investigación entre ellas estaba María Blasco directora del Centro de Investigación contra el Cáncer más importante de Europa entre otros motivos por éste

Voz 0194 05:25 está toda una serie de medidas que que lo que queremos es que no haya ninguna excusa para que una mujer que trabajen el Zenit puede dar el paso adelante porque necesitamos que den el paso adelante

Voz 0882 05:33 el especialista en robótica del CSIC Elena García animaba también a las mujeres porque aportan

Voz 1715 05:39 otra visión de la ciencia para favorecer

Voz 0194 05:41 el que esta tecnología pueda llegar a la sociedad realmente no se queda auto de laboratorio no

Voz 0882 05:46 Marieta Jiménez directora general de un prestigioso laboratorio farmacéutico internacional daba este importante consejo a la sesenta jóvenes estudiantes que asistían a esta

Voz 0194 05:56 que nadie os diga nunca que no tenéis talento

veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 0882 06:02 el tres por ciento han recaído en mujeres

hora veinticinco

Voz 1715 07:16 en la víspera del ocho de marzo el recuerdo de la movilización histórica del año pasado pero la constatación también de que por muy injusta que sea una causa la política siempre puede enturbiar la poco que sólo proponga la movilización de mañana el ocho EM de este año es un espacio cómodo para el PP sobre todo para el Partido Popular que no va a acudir a la manifestación de mañana y que ha utilizado esta víspera para arremeter con cierta virulencia contra el movimiento feminista Óscar García

Voz 1645 07:43 el Partido Popular ni secundan y apoya la huelga de mañana hay tampoco enviará representación a las manifestaciones de la tarde porque su presidente Pablo Casado rechaza el manifiesto es sencillamente inadmisible no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial de unas instituciones prácticamente dictatoriales la decisión de no ir ha generado un intenso debate interno según fuentes populares algunos miembros de la dirección manifestaron la necesidad de hacerlo aunque no se comparta el manifiesto Isabel Díaz Ayuso candidata del PP en Madrid

Voz 0376 08:14 en principio decidí que no iba a ir entonces no he estado en el debate sincero

Voz 0194 08:18 o eso parece a Podemos que apoya sin fisuras la huelga

Voz 1645 08:20 critica al PP por no acudir Ángela Rodríguez

Voz 0194 08:23 señoras del Partido Popular ustedes no tienen motivos con mujeres para salir mañana a la calle y decir que las cosas tienen que cambiar

Voz 1645 08:28 por su parte el Gobierno tiene previsto reducir al mínimo su agenda

Voz 12 08:32 reduciremos nuestra actividad institucional al Consejo de Ministros

Voz 1645 08:35 la vicepresidenta Carmen Calvo acudirá como miembro del PSOE a la manifestación de la tarde no estará Pedro Sánchez pero sí algunos de sus ministros

Voz 13 08:43 yo desde luego voy a ir

Voz 12 08:44 como lo hice el año pasado yo creo que irá diferentes miembros del Gobierno tanto ministro como ministra

Voz 1645 08:50 en Ciudadanos de momento sólo han confirmado su asistencia Arrimadas y Villacís a pesar de que el partido tampoco comparte el texto central

Voz 8 08:57 por nosotros no va hablar ni un partido ni una ideología nosotras somos libres para defender lo que nosotros entendemos

Voz 1645 09:03 el feminismo Albert Rivera leerá mañana una declaración institucional en la sede de su par

Voz 1715 09:07 te dan los viernes sociales del Gobierno son de efecto retardado su después de aprobar el decreto con medidas sobre igualdad el pasado viernes el Govern pero no ha descubierto la dificultad de aplicar por ejemplo el permiso de paternidad de ocho semanas para los padres ni esta medida ni otras incluidas en ese decreto iban a entrar en vigor al menos hasta el mes de abril María buenas tardes

Voz 0259 09:27 buenas tardes Pedro I problemas técnicos para su publicación en el BOE y ahora problemas informáticos Moncloa ha decidido que el decreto entre en vigor mañana en la simbólica fecha del ocho de marzo sin darle tiempo la Seguridad Social para realizar los cambios correspondientes en los formularios ni margen a las empresas motivos del aplazamiento hasta el uno de abril de la ampliación del permiso de paternidad según la vicepresidenta Calvo

Voz 0376 09:51 por qué necesitan la Seguridad Social unos días estas tres semanas que que quedan del mes de marzo parada

Voz 0011 09:59 tan

Voz 0376 10:00 todos los elementos interno para poder articular lo porque las empresas también eh necesitan un periodo aunque sea mínimo para adaptar también una situación que así es nueva yp provoca cambios importantes

Voz 0259 10:16 el uno de abril pasará de cinco a ocho semanas y hasta dos mil veintiuno no se equiparará a las dieciséis semanas de la madre pero hay otras medidas del decreto que tampoco serán inmediatas por ejemplo el registro de la brecha salarial requiere el desarrollo de un reglamento y las empresas tendrán tres años para aprobar sus planes de igualdad

Voz 1715 10:34 gracias Mariola la estadística justifica la necesidad de esta lucha todos los datos que ha aportado y la Organización Internacional del Trabajo son transparentes en casi tres décadas los avances por la igualdad en el ámbito laboral han sido casi imperceptibles la brecha de género apenas se ha reducido Nacho Palomo la OIT pide a dar gran salto a favor de la igualdad dice la organización que según los datos en los últimos veintisiete años la brecha de empleo entre hombres y mujeres se ha reducido en El mundo en menos de dos puntos porcentuales está ahora mismo en el veintiséis por ciento también que el porcentaje de mujeres en cargos directivos ha subido poco más de dos puntos en esas tres décadas hasta el veintisiete por ciento y que al ritmo actual el de convergencia entre el tiempo dedicado a los cuidados no remunerados la igualdad entre hombres y mujeres solos alcanzará para el año dos mil doscientos veintiocho es decir dentro de doscientos nueve años en su documento la OIT recoge una batería de medidas para cambiar esta situación que incluyan leyes por la igualdad convenios y negociación colectiva con visión de género además de transparencia salarial permisos de cuidados intransferibles y fórmulas de trabajo flexibles pero bien diseñadas dicen para evitar reforzar los roles tradicionales la conciencia colectiva reforzada tras el ocho de marzo pasado sufrió uno de los golpes más fuertes con la sentencia contra los miembros de la manada la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que aumente el rigor en la pena contra ellos que les condene por agresión sexual la Fiscalía además es especialmente crítica con los jueces de la Audiencia de Navarra Javier Álvarez el fiscal reprocha a los jueces de Pamplona que hayan forzado el derecho hasta el punto de exigir a la víctima una actitud heroica para defenderse porque además deducen eso sólo hubiera traído males mayores para ella el Tribunal Superior de Navarra no aprecio una posición de intimidación en los cinco agresores pero el fiscal sostiene todo lo contrario nos encontramos ante una persona desvalida rodeada por cinco individuos de fuerte complexión encerrada en un espacio mínimo apartado y sin posibilidad alguna de escapar que mayor prueba dice el fiscal de intimidación cuando intimidad no es otra cosa que causar miedo o infundir pánico el fiscal se pregunta es exigible algo más para doblegar a la víctima ir responde de forma taxativa creemos que no sin género de dudas describe el Ministerio Público esa actitud fue la que permitió consumar a la víctima la violación una agresión sexual Hinault un abuso sexual además la Fiscalía razona que los jueces de Pamplona se equivocaron porque el prevé alimento del que hablaban implica que por su superioridad moral y numérica la víctima accede a mantener relaciones sexuales y no es verdad no es cierto que la víctima con sintieran accediera a mantener tales relaciones ni tan siquiera de manera subliminal como tampoco consta dice el fiscal que los agresores lo solicitaran Costa simplemente que ellos amedrentaron a la víctima con su sola presencia y actitud violenta y ella no pudo ofrecer reacción alguna Nos la víspera de otro ocho de marzo por la igualdad y en Hora Veinticinco tenemos hoy programa especial

Voz 0011 14:28 novedades de la tarde del Gobierno anda ultimando

Voz 1715 14:30 hoy el decreto ley que toca aprobar mañana viernes ya saben los viernes sociales esta vez se trata de aprobar algunas de las promesas de Pedro Sánchez en materia laboral por ejemplo la rebaja en la edad mínima para cobrar el subsidio por desempleo en las personas de mayor edad Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 1762 14:45 es ese nuevo decreto socializan distintas fuentes conocedoras de sus contenidos extra esa reposición del subsidio para mayores de cincuenta y dos años tal y como estaba antes de que el Gobierno Rajoy lo ha endurecido durante la crisis entre otras cosas subiendo la edad de necesario para percibirlo de los cincuenta y dos a los cincuenta y cinco también llevará el decreto otra promesa del Ejecutivo desde el inicio del Gobierno Sánchez el contó el de los horarios de los trabajadores vía la creación de registros diarios de jornada en las empresas unos registros que servirán a la Inspección de Trabajo para detectar irregularidades y que las empresas tendrán que conservar durante cuatro años lo que no llevará el decreto según estas fuentes han las también prometidas medidas para revertir la reforma laboral en distintos aspectos como primacía y vigencia de los convenios el Ejecutivo no quiere arriesgarse a una derrota en la Diputación Permanente del Congreso a la hora de convalidar en las próximas semanas el Real Decreto Ley y calcula que unos cambios de este alcancen no contarán con un respaldo suficiente entre el resto de los grupos

Voz 1715 15:35 el Gobierno ha presentado sus alegaciones ante la Junta Electoral Central a la que el PP y Ciudadanos han pedido que impida al Gobierno que siga probando estos decretos de los viernes el Gobierno recuerda que ni la Constitución y la ley electoral impiden al Gobierno seguir tomando decisiones en periodo preelectoral indica además que la Junta Electoral sea un organismo competente para ejercer ese tipo de control en fin que pasaran las elecciones si Pedro Sánchez no habrá podido cumplir una de sus promesas que más ruido ha generado la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos la familia ha confirmado que va a recurrir al Supremo pero por primera vez asume que quizá tenga que renunciar a enterrar al dictador en La Almudena Adela Molina

Voz 0011 16:15 son cinco páginas en las que los nietos de Franco informando oficialmente al Gobierno de que recurrirán al Supremo y solicitarán medidas cautelares para paralizar la exhumación hasta que haya sentencia también reiteran que no tienen otra alternativa que la Almudena para enterrar a su abuelo en caso de que seleccione aunque por primera vez introducen una cautela si el Supremo rechaza su recurso y acepta el veto del Gobierno a la Catedral elegirá en otro sitio en un plazo razonable el Gobierno les había dado hasta el martes para que decidieran otra ubicación la vicepresidenta Carmen Calvo ha acusado la familia de obstruccionismo

Voz 0376 16:47 Familia del dictador está en el empeño de obstruir a todo este país el cumplimiento de una ley que no ha tenido ni un solo voto en contra para que el dictador deje de estar exaltado en un enterramiento

Voz 0011 17:04 esto para una democracia como la nuestra en su escrito los Franco recuerdan también al Gobierno el auto del Supremo de diciembre en el que advirtió de que la exhumación no se podría ejecutar sin darles opción de recurrirla antes

Voz 1715 17:15 de la política las embestidas del Partido Socialista contra Soraya Rodríguez ayer anunció su baja en el partido porque no comparte dice la actitud del PSOE con los independentistas hoy algunos no se ha mordido la lengua no lo ha hecho por ejemplo el secretario de Organización José Luis Ábalos

Voz 3 17:30 ahora cuenta cuando ha dejado la condición de ser diputada ahora que ya no lo es pero también reduce tristeza como todas estas cosas crestas sea por un lado en lo personal horror político el otro esto es promover el transfuguismo no hay otra aquellos que ahora de la nueva política practican lo peor de la vieja política que sea con tal de permanecer un cargo público da igual el partido esto es nueva política es decir da igual donde estés porque lo importante es que estés da igual el proyecto político al que Siervas se puede estar hoy en la izquierda y mañana la derecha

SER Hora veinticinco

Voz 20 19:10 Pedro Blanco diecinueve minutos siete

Voz 1715 19:12 nueve minutos en Canarias otro día más el Supremo hoy el juicio por el referéndum del uno de octubre andábamos todos hoy escuchando los ecos de la declaración de esta mañana del comisario de la Policía Nacional en Catalunya hasta que por la tarde sea oído el testimonio de un alto mando de los Mossos d'Esquadra revelador de la actitud que frente a las advertencias policiales adoptó el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que se le avisó del riesgo de una escalada de violencia que Push The Mall decidió tirar para adelante Nos lo va a contar Alberto Pozas Alberto buenas tardes buenas tardes lo dejó caer hace un año joya arena yo ha explicado con todo lujo

Voz 0055 19:49 los detalles ante el Tribunal tres días antes del referéndum Manel Castellví mando de los Mossos advirtió personalmente a Carles Puigdemont de los riesgos del riesgo de desórdenes de violencia y el president se limitó a darse por enterado

Voz 6 20:01 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la narra la situación que suponía en nuestro lugar pero que había un todo el pueblo para llevar a cabo el referéndum ya así que alguna

Voz 0055 20:12 el coso Manel Castellví ha reconocido errores el uno de octubre no supieron ver la magnitud de las concentraciones el dispositivo de los tres cuerpos policiales ha reconocido fue insuficiente

Voz 6 20:22 el dispositivo nunca mejor dicho es positivo estaba la Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía de Mossos d'Esquadra fue insuficiente

Voz 0055 20:30 en Castellví seguirá dando detalles el lunes antes han declarado los jefes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña los Mossos han dicho no hicieron nada por evitar ni referéndum ni la violencia que dicen hubo el uno de octubre

Voz 1715 20:40 gracias Alberto ayer les contábamos la declaración de la secretaria judicial que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía días antes del referéndum

Voz 21 20:49 tuve preocupación todo el día miedo

Voz 1715 20:52 pude aparte miedo miedo bueno ella había pedido que no se difundiera su imagen pero las redes determinados círculos sí se dedicaron ayer a difundir a publicar mensajes con su imagen y con algunas amenazas que ha llevado a ella presentar una denuncia a la Fiscalía también abrir una investigación y a la justicia abrir una investigación por varios delitos que podrían haberse cometido en la difusión de esos mensajes además el Tribunal Supremo ha avalado la aplicación del ciento cincuenta y cinco ha rechazado el recurso que interpusieron veinte parlamentarios el la Sala de lo Contencioso del Supremo asegura que la aplicación de ese artículo estaba justificada por la gravedad extraordinaria de lo sucedido in novedad de la tarde que une la política el proceso electoral en algunos vamos a ver inmersos con la situación que se vivió en Cataluña incluso con el juicio por el referéndum del uno de octubre Esquerra Republicana ha decidido que Oriol Junqueras encabece las listas electorales en todos los procesos abiertos por lo tanto también en las elecciones generales vamos a Barcelona aporta Tallón

Voz 10 21:56 golpe de efecto de los republicanos que se ven hoy

Voz 1673 21:58 llegados a poner toda la carne en el asador después de comprobar cómo las últimas encuestas tanto las internas como las externas situaban al PSC como primera fuerza en las generales por primera vez en diez años no obstante la portavoz del partido Marta Vilalta intenta venderlo como una acción reivindicativa ya anuncia que está jugada de situar a Junkera de número uno Se vais repitiendo siempre y cuando se mantenga lo que ella define como represión

Voz 22 22:20 presenta al president de Esquerra Republicana Oriol Junqueras a las urnas a las elecciones de candidato de cabeza de lista es la mejor manera para denunciar el retroceso democrático que estamos viviendo que estamos sufriendo es la mejor manera de responder a esta situación de represión que nos ha situado el Estado español

Voz 1673 22:43 a pesar de que sobre el papel yunquera será el número uno el candidato efectivo es decir el que va a hacer campaña al que va a dirigir el día a día en el Congreso será Gabriel Rufián todo esto Pedro se va acabar de revalidar en un consejo nacional

Voz 18 22:54 provincia noción han confirmado que no voy

Voz 1715 22:56 el motivo para condenar como un acto terrorista la agresión a dos agentes de la Guardia Civil en Alsasua la Audiencia ratifica la decisión previa de la Sala de lo Penal Miguel Ángel Campos El tribunal confirman

Voz 1552 23:06 las penas de hasta trece años de cárcel por lesiones atentado a la autoridad amenazas y desórdenes públicos para siete de los acusados y la rebaja el octavo Iñaki Abad al condenarle a sólo dos delitos de lesiones por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en el barcos K de Alsasua en dos mil dieciséis La Sala de Apelaciones no observa terrorismo en la agresión contra de la pretensión de la Fiscalía pero ratifica en la agravante por discriminación ideológica para los condenados no fue una pelea de bar para el Tribunal sino que les pegaron por su ideología por ser guardias civiles al contemplar esta agravante ideológica según fuentes jurídicas el Tribunal consolida esta vía de actuación para hechos similares como algunos ataques a juristas políticos en Cataluña

Voz 1715 23:49 y este es hoy nuestro avance de intenciones

es Barcelona cabe y les pasó

Voz 0011 24:51 a las ocho y veinticinco minutos de la tarde

Voz 13 25:01 pero casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio Holly su arte pop Tel atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de tiran es sí y muchas más informativa en tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 0194 25:21 hora veinticinco Madrid buenas tardes Pepu Hernández contempla ampliar Madrid Central si llega a la Alcaldía de Madrid el candidato a las primarias del PSOE en la capital estado hace unos minutos en La Ventana de Madrid donde ha defendido que hay que poner en marcha medidas que reduzcan la contaminación más allá del centro de la ciudad

Voz 23 25:37 bueno desalojarlo no seguro que es mejorable y creo que hay que mejorarlo pero pero por supuesto me parece una gran idea una cierto lo que sí es cierto es que es posiblemente hay otras zonas también no Madrid que tienen unas dificultades sobre la contaminación de que debemos de de también atacarlos ellos no sé si las soluciones peatonalizar pero a lo mejor simplemente cambiar hay una bronce escarapela hasta ayer no descartó extenderlo yo creo que es algo positivo para Madrid y para los madrileños

Voz 0194 26:01 el ex seleccionador ha defendido también su candidatura como la de alguien que llega de fuera de la política y asegura que no tiene más o menos ventaja por ser el candidato de la

Voz 23 26:09 yo he tenido una experiencia profesional pero también vital y creo que es muy importante también el apoyo es una cosa que hay muchas veces no se no se piensa pero yo creo que es más importante que la experiencia la vocación de servicio público en todos en este caso yo creo que este demostrando también ese paso también este tango demostrar esta esta opción dignificar de una formula política como hizo en Estados Unidos que no olvidó en otro sitio gracias

Voz 1804 26:29 por Service

un choque entre dos camiones en el kilómetro cuarenta y uno de la M cincuenta en dirección a la A tres ha provocado retenciones kilométricas durante la tarde vamos a actualizar la situación del tráfico a esta hora DGT Nerea Fernández buenas tardes

muy buenas tardes la mayor complicación a esta hora está precisamente ahí en la M50 en Perales del Río dirección a tres por un accidente dificultades también en la M40 en varios tramos en Coslada hacia la A tres y en Villaverde sentido A cuatro Además hay retenciones en importancia en los accesos a Madrid por la A uno en Las Tablas la A dos en El Corte con la M30 la A5 en Campamento Iborra seis en Aravaca hay complicaciones de salida por la A tres en Rivas y por la A42 en Parla

Voz 26 28:04 el van GRE quien defendía la medida durante el pleno son centros de enseñanza que ya tienen una consolidada trayectoria docente y un reconocimiento que además traspasa las fronteras de nuestra como

Voz 0919 28:16 unidas

Voz 0011 28:17 pero PSOE y Podemos han votado en contra porque consideran que estas universidades no son necesarias y que detrás solo a intereses particulares tampoco está de acuerdo el rector de la Complutense Carlos Andradas son declaraciones ahora catorce Madrid

Voz 1273 28:28 estoy ahora decepcionado lo que sea aprobado en la Cámara no contribuye de hacer un sistema universitario madrileño más prestigioso son universidades reducidas en su ámbito de actuación también en lo que consideramos que es muy importante que es el ámbito de investigación y transferencia de conocimiento y en ese sentido me parece que a la Comunidad de Madrid va caminando en dirección contraria a lo que en toda Europa ahora mismo se está haciendo

Voz 0011 28:56 la Cámara de Cuentas de Madrid podrá poner multas y trabajará para prevenir la corrupción la Asamblea aprobado esta tarde por unanimidad la reforma de este organismo que mantenía la misma regulación desde mil novecientos noventa y nueve la norma propuesta por Podemos dotará a la Cámara de Cuentas de la potestad para imponer multas coercitivas e incorpora entre sus funciones el desarrollo de mecanismos que reduzcan la posibilidad de fraude Miguel Ongil ex diputado de Podemos

Voz 27 29:17 se revisará en profundidad los controles internos de todos los agentes pertenecientes al sector público de la Comunidad de Madrid además añadimos la función sancionadora para asegurarnos que todos los miembros de el sector público de la Comunidad de Madrid cumplen con con sus obligaciones con la Cámara de Cuentas

Voz 0194 29:36 llegamos a las ocho y media con nueve grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco adiós

Voz 29 30:08 Gallego buenas tardes también hay fútbol europeo Europa League si Europa League nos vamos en directo a los campos que está interesante y luego contamos la última hora del Real Madrid ya tiene entrenador nuevo Nono sigue Solari con una estocada Media estocada que dirige la lleva clavadita pese a que como seguirle a lleva clavadita Jaycee bueno bueno

Voz 0919 30:28 no vamos a la Europa League porque está en juego la jornada de ida de los octavos de final está jugando el Sevilla en el Pizjuán con el Slavia de Praga y el Villarreal en San Petersburgo con el cine favor primero al Pizjuán que está complicado el partido para el Sevilla de Machín Fran rojillo

Voz 1623 30:44 hola Gallego muy buenas de momento se ha puesto fea la eliminatoria al Sevilla que este partido apunto ceder de hacer el tercero para el Sevilla te decía que se le complica la eliminatoria porque en la ida cuando estamos en el XXXII de la segunda mitad el resultado es de Sevilla II Slavia de Praga dos marcaron Belbeder a los Veintisiete segundos luego empató esto se destapó Munir con un golazo para hacer el dos a uno Krall ha hecho el dos a dos que

Voz 0919 31:14 tiene en vilo al sevillismo y sobretodo

Voz 1623 31:16 todo en todo lo alto la eliminatoria con un resultado que inquieta a gente como Caparrós ha que se ha visto francamente preocupado en la grada y especialmente aún Machín en entredicho

Voz 0919 31:27 había tiene catorce minutos el Sevilla para superar este empate a dos mejor le van las cosas al Villarreal en San Petersburgo ante el Zenit venciendo el equipo amarillo Xavi Isidro hola qué tal Gallego muy buenas

Voz 30 31:38 bueno pues aquí en San Petersburgo nadie sacó Raquel Villar ahora el equipo de descenso en España el cénit líder de la liga rusa gana el Villarreal uno tres se adelantó con gol de Iborra empató en la primera parte un minuto después amor pero en la segunda Gerar morena de cabeza Morlanes en el setenta marcaban el uno tres que de momento está en el electrónico y dejan más cerca el Villarreal del pase a los cuartos de final

Voz 0919 31:59 luego a las nueve en Mestalla bajó el Valencia de Marcelino ante el Krasnodar ruso luego nos damos una vuelta para saber qué ambiente de Mestalla y cómo salen los jugado los de Marcelino cuál es el once inicial tenemos también Euroliga ahí juega un partido en Lituania Gran Canaria que ya no tiene opciones de meterse entre los ocho primeros de esta Euroliga está perdiendo con el Zalgiris ochenta y uno cuarenta y seis vaya paliza que se está llevando el Herbalife Gran Canaria y el gran partido de la jornada se disputa a las nueve de la noche abrir entre el Real Madrid y el Fenerbahce y como digo Solaris sigue siendo entrenador del Real Madrid con media estocada parece que va a aguantar hasta el fin de semana donde el Real Madrid jugará en Valladolid aguanta porque el club no tiene claro un sustituto no es ni siquiera que le den una oportunidad sigue por inercia porque no hay una alternativa clara ahora mismo para los dirigentes del Real Madrid ya todo esto en medio de la crisis hoy se ha conocido lo han adelantado los compañeros del diario As otro episodio de de la crisis después del partido con el Ajax el capitán Sergio Ramos y el presidente Florentino Pérez tuvieron un duro enfrentamiento verbal en El Vestuario tras la eliminación Florentino bajó al vestuario tuvo unas palabras hacia los jugadores le recriminó haber perdido la eliminatoria habló de falta de actitud de falta de preparación

Voz 10 33:30 Sergio Ramos el capitán

Voz 0919 33:32 alto

Voz 10 33:33 alto aquí le recriminó al president

Voz 0919 33:36 de falta de planificación cara un enfrentamiento así delante de toda la plantilla es un momento duro se elevaron los tonos Florentino llegó a decirle a Sergio Ramos algo así ten cuidado que a lo mejor puede salir Ramos dijo si me voy me voy a ir con la cabeza alta porque lo he dado todo por este escudo y por esta camiseta

Voz 10 33:59 y así están las cosas

Voz 0919 34:02 hombre supongo que esto no quedaría grabado en el documental que le estaban grabando los compañeros de Amazon a Sergio Ramos porque sería tremendo en los últimos quince días de Sergio Ramos han sido de un documental increíble porque recordemos tarjeta amarilla provocada en Amsterdam para cumplir un ciclo cuando la eliminatoria no estaba decidida luego sale a la zona mixta confiesa sin querer que lo ha hecho voluntariamente luego puso una serie de twis para disculparse el siguiente partido en liga con el Girona expulsado con el Levante descansó vinieron los dos partidos con el Barça dos derrotas ante el máximo rival en el Bernabéu en una de ellas pegándole un guantazo en la cara a Leo Messi luego lo del palco hoy el documental con el Ajax la eliminación para terminar con la bronca con el presidente en El Vestuario si los de Amazon no hacen un documental impresionante es que de verdad lo lo lo guionista no sé cómo lo van a pensar porque con esta materia prima el Oscar lo tienen garantizado como siempre en el inicio del programa

Voz 31 35:05 vuestros mensajes de guasa nada que para todos los madridistas

Voz 0919 35:09 que este fin de semana empieza la moto GT pared de este mar EFE a la mala leche que tiene la gente casi se ahoga de la risa eh

Voz 20 35:19 de Hawke si queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa

Voz 32 35:29 los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 31 35:37 buenas tardes Gallego os voy a dar la única solución que veo viable para que el Madrid solucionen su crisis a ver bajada de sueldo a los futbolistas no puede ser que personas que cobran tantísimo luchen tampoco Iker se les vayan dando prima en función de lo que trabaje así como casi todo el mundo en este país ahora

Voz 32 36:00 venga un saludo el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:11 lo de bajar el sueldo a los futbolistas ya te adelanto que a Florentino le encantaría pero no va a ser posible la información del Real Madrid dan ganas de contarla así

Voz 33 36:29 sí

Voz 0919 36:29 a Solari a Valladolid está de verdad del Real Madrid planteándose la vuelta de José Mourinho Zidane que dejó en la estacada al equipo el año pasado operándose porque no podía con un vestuario acomodado podría volver ahora Cristiano Ronaldo que pensara de todo esto en Turín hola qué tal muy buenas pero más allá de los de los de los de los misterios que que son muchos se ciernen sobre este club Solaria ha vuelto a entrenar porque todavía es el entrenador

Voz 34 37:12 que no hay un recambio porque

Voz 10 37:15 en el Real Madrid parece mentira pero no lo

Voz 34 37:18 no lo hay ahora mismo

Voz 10 37:20 Solaria es el que se va a sentar en principio digo en principio porque todavía faltan dos días en ese partido nueve menos cuarto en Zorrilla ante el Valladolid ya hemos contado que el vestuario no es que tenga una mala relación pero hay con jugadores que no la que no la tiene porque eso ha hecho pensaba en el once de cada domingo y le faltó Izquierda del minuto uno para Solari de lo que pasa en Madrid sería una injusticia y evidentemente no es el único o principal culpable aunque también se ha equivocado y ahora mismo la historia es la que tú contabas hace un ratito en el club el Real Madrid es sabido en el día de hoy compañeros de As han publicado esa esa conversación entre el presidente y entre Sergio Ramos una comenzó muy

Voz 0919 38:00 dura conversación subida de tono que hace no es quien El Vestuario esto suele pasar no no que él ve que el presidente baje al vestuario es normal es normal pero que se enzarzan en una discusión con el capitán y que terminen echándose delante del resto las cosas a la cara eso no pasa

Voz 10 38:17 David no es normal se habla fuera estaba la cosa muy caliente después de que ayer ante el hayas hay una situación muy complicada porque Sergio Ramos es el capitán y tiene mucho peso en la plantilla es un futbolista que tiene mucho menos con los futbolistas hizo el presidente del Real Madrid recordemos que es Florentino Pérez es el que manda en el club así que no es una discusión va la discusión que puede tener trascendencia en el futuro el sábado si son

Voz 0919 38:43 Ari sigue siendo entrenador del Real Madrid va a dar una de las ruedas de prensas más surrealistas de la historia sabiéndose sentenciado a ver qué dice no nada no

Voz 10 38:53 eso sí que es un maestro sea da igual lo que le pregunte le pregunta por fresas que la temporada deja porro por peras usada iguales o no hay se va a sentar porque si no hay otro estarás orar y el próximo domingo en Zorrilla eso sí a la mínima curva Solari dejará de ser técnico de Marc

Voz 0919 39:07 ocho y treinta y nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 40:39 antes de volver a los partidos de la Europa League una noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid ya sabéis que el Comité de Competición y Disciplina de la UEFA estaba estudiando el gesto de Simeone en el Metropolitano en el partido ante la Juve tocándose sus partes finalmente no hay sanción deportiva sin sanción económica para el Cholo Miguel Martín Talavera qué tal Gallego buenas tardes pues efectivamente sí

Voz 1576 41:00 expediente que Le abre la UEFA y que va a sancionar a Diego Pablo Simeone con veinte mil euros por agarrarse sus partes mirando al público han atendido las alegaciones del Atlético de Madrid en las que no se lo hacía ese gesto ni al entrenador rival y a los jugadores ni a la afición pero evidentemente es un gesto obsceno no le ha gustado la UEFA le han tocado el bolsillo la buena noticia es que va a poder estar en Turín el más veinte mil euros

Voz 0919 41:22 hacer una colecta en el próximo partido en el Metropolitano ahí te digo yo que sacan para parado otra docena de pelotas y veinte mil euros no me digas atención que hay otra decisión importante hoy de la pues la UEFA abre expediente al Manchester City al equipo que entrena Pep Guardiola por haber violado supuestamente el fair play financiero me extrañaría o lo poco poquísimo casi nada que sea gastado P Guardiola los últimos años seguramente el equipo que más dinero se ha gastado de Europa ya era hora que lo investigaran otra cosa es que lo vayan a sancionar pero el fair play financiero también amenaza al City

Voz 1623 42:08 volvemos a la Europa League como está el Sevilla Slavia queda poquito ya rojillo si está muy volcado gallego minuto ochenta y ocho el que se cumple ahora dos minutos más el alargue para concluir este partido que de momento empatan a dos Sevilla y Slavia volcado como te digo el Sevilla fallados Arabia hace un minuto Ileana anulado por un fuera de juego que no lo era Angola

Voz 0919 42:29 el que finalmente no ha subido al marcador m

Voz 1623 42:31 pateador casi ya al final falta minutito y medio San Petersburgo sigue la victoria del Villarreal ya en el descuento Xavi

Voz 30 42:39 así es cinco de añadido han elegido el árbitro italiano para ese partido de momento estamos en el primero gana al Villarreal por un gol a tres y lo mejor es que domine el control al partido vamos a ver si los rusos ahora a balón parado nos ponen algo de peligro pero el Villarreal es mejor gana de manera merecida

Voz 0919 42:55 y dentro de trece minutos en Mestalla Valencia Krasnodar en este gran momento que vive ahora el equipo de Marcelino en la final de Copa subiendo puestos en la Liga y por qué no soñando con la Europa League que ambiente tenemos cómo salen los equipos Pedro Morata Ximo balonmano hora

Voz 1623 43:11 hola Gallego qué tal buenas tardes desde Mestalla calentando los dos equipos por parte del Valencia alineación oficial neto en la portería pichichi lateral derecho la todo lateral izquierdo rotación día Cavic Gabriel los juegan en el centro de la defensa porque está Garay lesionado y Roncaglia sancionado en el doble pivote juegan Parejo y Koke porque con dos vía Le queda un partido de sanción que lo cumple hoy interior derecho Soler en la izquierda minutos para Gonzalo Guedes y arriba va a jugar Gameiro Rodrigo por parte de el Krasnodar que hasta aquí Woo este pasado domingo nuevamente partido de Liga frente al Spartak de Moscú llevaba tres meses sin competir en su liga y únicamente el partido de competición oficial de la Europa League frente a cursen alineación también confirmada Ximo más mano

Voz 39 43:56 hola qué tal muy buenas no bajo palos con la línea cuatro tras Petrov en la derecha Ramírez el ecuatoriano en la izquierda Spahic Martino Beach en la pareja de centrales trivote con Cabré Olson Liquigas IMS que arriba en ataque lo más destacado no juega su hombre gol que es Ari si lo van a hacer Wonder son por la derecha estos por la izquierda

Voz 1623 44:13 el claxon en la punta de ataque poco ambiente en Mestalla a esta hora a falta de un cuarto hora para

Voz 0376 44:19 el que el partido no habrá más de diez mil

Voz 1623 44:21 esta es otra puerta abierta gallego para que el Valencia pueda mantener viva la opción de jugar la Champions la próxima temporada la mantiene viva en la Liga y aquí en la Europa League también pero claro

Voz 0919 44:32 la Liga en El Larguero contamos cómo ha ido ese partido gracias compañeros en el resto de la Europa League que encuentros destacamos José Antonio Duro

Voz 40 44:39 a punto de terminar además de los españoles hay una gran sorpresa Gallego el rival que eliminó al Betis en Francia Stade Reims tres Arsenal uno ojo al equipo de Unai Emery que ya ha marcado pronto que está con uno menos que han remontado en el segundo tiempo además en Alemania Eintracht cero

Voz 0919 44:55 tercero en Croacia Dínamo de Zagreb uno Benfica cero hoy en el cuarto de hora más del partido de Mestalla comienza el Chelsea Dinamo de Kiev y el Nápoles Salzburgo otras noticias del día empezamos en Barcelona porque Messi vuelve a la selección argentina a la albiceleste ya veremos cuánto juega pero es noticia Adriá Albets buenas tardes hola Gallego

Voz 0017 45:15 buenas tardes sí le ha convocado a Scaloni para los dos amistosos que Argentina va a jugar a finales de marzo hizo Messi que no ha participado en los últimos seis amistosos de la selección estará en la concentración de su país pero como dices ya veremos si juega los dos partidos au sólo uno de los dos Argentina jugará el veintitrés de marzo en Madrid en el Wanda frente a Venezuela el veintiséis de marzo en Tánger frente a Marruecos y Messi podría jugar sólo el primer partido descansar el segundo así lo ha explicado el propio Scaloni en rueda de prensa esta tarde

Voz 41 45:45 a raíz de los partidos que vio que Casey hemos a raíz de de la manera de jugar creo que él está contento quiero intentarlo una vez más para nosotros ha venido Thyssen que bajón partidos no sé eso tomo esta decisión la tomaré yo sí señora dudas

Voz 0919 46:01 algunos aquí la decisión la tomará el calor pero sin ninguna duda ninguna duda vamos Leo no va a decidir nada por pues el Barça jugado este fin de semana con el Rayo Vallecano

Voz 10 46:11 el Rayo que están puestos de descenso Barça arriba del todo

Voz 0919 46:15 y curiosamente hay un ultimátum para el entrenador del Rayo Vallecano José Palacio sí

Voz 1038 46:22 si no gana el Rayo Vallecano al Barcelona en el Camp Nou será el último partido de Míchel como técnico rayista suena un poco a disparate pero es así es verdad que una vez que anunciábamos esta mañana

Voz 0919 46:34 Mato UNED es tienes que ganarle al Barça no

Voz 1038 46:37 cuando lo contábamos aquí en la Cadena Ser lobos rápidamente las altas esferas del club vallecano no nos han llamado para matizar que no iba a ser tanto el resultadismo sino la imagen ahora es verdad que no le queda crédito y que todo lo que no sea sacar los tres puntos del Camp Nou va a dar con los huesos de Michel en la calle se va a marchar va a ser despedido del del Rayo Vallecano de hecho ya se están manejando alternativas la Ozil

Voz 1415 46:57 con preferida por la dirección deportiva con dada por David Cobeño

Voz 1038 47:00 la de Julio Velázquez el ex entrenador del Udinese en el que ha estado esta temporada apenas doce partidos y otra las opciones es Paco Jémez lo que está claro es que si no saca los tres puntos el Rayo Vallecano de la habilita al Camp Nou Michel sabes