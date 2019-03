Hora 25 (07/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

debate esta noche en Hora Veinticinco debate de mujeres sobre mujeres una charla a la que hemos invitado a cinco mujeres de la política Carmen Calvo Dolors Montserrat Inés Arrimadas Irene Montero Rocío Monasterio y que nos va a servir para diagnosticar problemas plantear soluciones o entender algunas de las situaciones sociales y políticas que estamos viviendo la víspera de la movilización feminista de mañana

Voz 8 04:29 hora veinticinco

Voz 9 04:32 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mis hermanos mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga nada arma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 10 04:43 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 05:01 el feminismo no representa ni

Voz 0376 05:02 es una amenaza más que para los privados

Voz 5 05:05 yo desde luego lo es rotundamente para los maltratadores y a su líder que las mujeres tenemos derecho a tener control sobre cómo la maternidad

Voz 12 05:18 no les arrastre la ultraderecha poner en duda que no se conviertan en de calcio listo de la violencia de género porque lo los bandas contestar las mujeres en las calles

Voz 13 05:28 me defino como una mujer que diciendo la igualdad real y efectiva los trescientos sesenta y cinco días al año desde que nací yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad

Voz 5 05:40 detrás de la violencia siempre hay víctimas hombres y mujeres que la sufren niños padres abuelos madres que asunto estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la secretaría general va a ser una mujer con ese no al tema si alguien sabe plantar cara a la resignación y a la desesperanza en este país esas somos las mujeres

Voz 0277 06:01 para abuela con su nieta conciliar con la calle a defender España el feminismo es una causa de todos no es patrimonio de nadie a mí me han dicho que nosotros no podemos liderar el feminismo porque estamos en un partido que se llama ciudadanos cuando esté dice vientre de alquiler oferta y demanda hay dinero no sé de qué está hablando feminismo no es decir portavoz FAS es cambiar política soy mujer y Quiero liberarme de vuestro burka ideológico que pretende imponernos una doctrina totalitaria soy mujer y no seré dócil y sumisa callada ante el feminismo suprema pista el ocho de marzo no iremos a la huelga celebramos ser mujer trescientos sesenta y cuatro días al año

Voz 4 06:49 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló están

Voz 0194 06:55 los a menos de tres horas del comienzo de otro ocho de marzo que se vivirá con especial intensidad en España esta vez al Día Internacional de la Mujer se le añade otra importa ante circunstancia como es la precampaña electoral hacia las generales del veintiocho de abril así que la pugna por el voto entre los partidos se ha cruzado enturbiado el debate sobre el feminismo sobre la igualdad sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres incluso sobre la violencia machista por todo ello nos ha parecido conveniente analizar y debatir sobre la mujer con cinco destacadas representantes de otros tantos partidos que aspiran a conseguir representación parlamentaria de hechos este va a ser el primer debate de campaña entre esas cinco formaciones políticas por eso quiero agradecer a nuestras invitadas que hayan aceptado sentarse esta noche en el estudio de la serie de hora25 son las que escuchaban hace un momento por el Partido Socialista Carmen Calvo Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad muy buenas noches

Voz 0376 07:47 buenas noches gracias por el Partido Popular

Voz 0194 07:49 Montserrat exministra de Sanidad y portavoz del PP en el Congreso buenas noches llevarla hacia esta podemos también con Irene Montero portavoz de Unidos Podemos muy buenas noches por Ciudadanos Inés Arrimadas presidenta del partido en Cataluña hay portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos muy buenas noches

Voz 0793 08:05 hola buenas noches y aunque todavía no haya conseguido represión

Voz 0194 08:07 la acción parlamentaria también hemos querido invitar a Vox por la presencia que está teniendo en el debate político particularmente en este debate sobre el feminismo nos acompaña la líder del partido en Madrid Rocío Monasterio muy buenas noches buenas noches muchas gracias no me gusta mucho llamar debate estos me gusta llamarlo mesa política que además es una tradición muy arraigada en Hora Veinticinco donde nunca hemos tenido normas más allá del sentido común la buena educación el hablar y sobre todo el escuchar yo plantearé algunos temas algunas preguntas que ustedes pueden participar las veces que quieran pidiéndome la palabra Leire dando sin ningún tipo de problema Inés Arrimadas es la que lo tiene un poquitín más aplicado porque está en Barcelona pero la capacidad de llamar la atención de Inés Arrimadas es decir que con los codos a hacerse sitio también en esta conversación que empezamos ahora mismo podemos comenzar con el propio concepto de lo que nos ha convocado esta noche porque más allá de la definición de feminismo que de hecho sólo ayuna el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre me gustaría saber el concepto que tienen cada una de ustedes de lo que es el feminismo más allá de esa definición insisto que eso

Voz 1448 09:14 no hay una voy a empezar por Inés Arrimadas ya que ésta fuera Le doy esta posibilidad Inés Arrimadas hola buenas noches pues es verdad

Voz 0793 09:21 que el feminismo es la lucha por la igualdad pero eso es algo digamos que que se queda muy corto a la hora de explicar las diferentes sensibilidades que una persona puede tener a la hora de defender esa esa lucha por la igualdad que yo estoy convencida que la en parte pues en la intensísima mayoría de los ciudadanos nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal que es un feminismo inclusivo que es un feminismo que se basa más en cambiar políticas que no en cambiar palabras es un feminismo que no quiere dejar a nadie atrás y que no representa mucho más que el de otros partidos o otras entidades que durante mucho tiempo creemos que han intentado pues patrimonializar este este feminismo yo creo que la la explosión que estamos viendo a nivel mundial de esta reivindicación feminista de reivindicación por la igualdad es una oportunidad buenísima para que entendamos que no todas las personas que nos definimos como feministas tenemos que pensar igual mucha gente no se ha querido acercar a este concepto o incluso le ha dado un poquito de miedo ponerse esta etiqueta porque París es que tenías que comprar como todo un pack no un pack con votar a determinados partidos determinadas ideologías tenías que hablar de determinada manera pero yo creo que el ocho M es una magnífica ocasión para en un debate como hoy además para explicar que podemos tener diferentes das diferentes maneras de acercarnos a al feminismo y que nuestro feminismo en Ciudadanos pues se basa mucho más en conseguir cambios para la igualdad hablamos de permisos de paternidad de ayudas a pagarla guarderías de lucha contra la brecha salarial etcétera Hinault pues a lo mejor en otras consignas más tradicionales del feminismo

Voz 0194 10:50 cómo entiende el feminismo Carmen Calvo bueno

Voz 0376 10:53 que el feminismo es un término que tiene historia no nos lo podemos inventar ahora no lo podemos adaptar a lo que nos convenga el feminismo es uno de los movimientos igualitario más poderosos que nacen de la propia Revolución francesa y tiene una trayectoria y requiere un conocimiento y también un respeto no podemos adaptarlo a lo que nos parezca oportuno en mi opinión es que hay una base fundamental de lo que llamamos igualdad entre hombres y mujeres que es democracia no es feminismo es democracia exige o sea que nos paguen a igual trabajo igual salario la exigencia de que estemos protegidas en aquella particulares inseguridades Si delito a los que somos sometidas eso es seguridad del Estado para las ciudadanas que tengamos las mismas oportunidades para desarrollar nuestro proyecto nuestras libertades eso se llama democracia pero fíjese el feminismo hecho mucho porque la democracia reconozca hay se entere de que eso es lo que hay que hacer y luego el feminismo tiene contenidos que son progresistas claro claramente yo estado en el movimiento feminista toda mi vida ahí cuando había que salir para defender la interrupción voluntaria del embarazo no estaba a la derecha no estaba al pensamiento conservador allí estábamos las mujeres de izquierdas cuando hemos sido defendiendo elementos que si cambian la estructura machista de una sociedad pues son planteamientos progresista y los defiende quién quiere y quién puede así que el feminismo no es tan maleable ni tan transversal no el feminismo tiene una historia que hay también que conocerle respetarla

Voz 0194 12:24 Serrat

Voz 1448 12:25 a ver el feminismo como lo entiende el Partido Popular es como lo entiende la mayoría de hombres y mujeres en este país donde el feminismo no lo podemos entender como una guerra de sexos enfrentar el hombre contra la mujer no una guerra de ideologías enfrentarnos a unos partidos contra otros no instrumentalizar a las mujeres sino la defensa del feminismo la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y las mujeres de este país que no tengamos barrer tras sin ningún tipo de discriminación para que nuestro proyecto de vida lo podamos ejercer en libertad y en igualdad España avanzado muchísimo en favor de la igualdad y lo hemos conseguido juntos tenemos que continuar mejorando por supuesto pero el Partido Popular ha sido partícipe de esta gran historia en el avance de la igualdad y cómo lo hemos conseguido primero siendo un partido referente donde hemos sido pioneros en poner mujeres en cuando aún no existían cuotas siendo presidentas del Congreso del Senado siendo la primera comisaria a la Unión Europea también en medidas como el empleo el empleo es la mejor herramienta para conseguir la igualdad de oportunidad además para hombres y mujeres luego la conciliación medidas tan potentes en la conciliación luego sobre todo la educación y sobre todo la mayor discriminación que sufrimos las mujeres por el sólo hecho de ser mujer la lucha contra la violencia de género donde el Partido Popular liderados el pacto de Estado contra la violencia género Irene Montero yo

Voz 1611 13:47 creo que el feminismo y el movimiento feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida por defender la posibilidad de que todas las vidas sea posible vivirlas sea posible vivirlas con dignidad y eso implica sobre todo defenderlo común es decir que cuando las cosas no te van bien en y necesitas por ejemplo sanidad pues haya una sanidad pública donde los profesionales estén bien remunerados bien formados cuenten con sus horas de descanso

Voz 14 14:11 trabajo digno no tengan cuatro horas para atender a

Voz 1611 14:13 a sus pacientes o que cuando vas a la escuela pública pues la escuela pública tenga profesorado que que bueno que tenga sus horas para planificar las cosas que no haya unas ratios desorbitadas que hacen que los profesores pues no tengan muchas veces tiempo para atender las necesidades particulares de los alumnos cuidarlo como la lucha contra las violencias machistas la atención a la dependencia y no solamente como decía la vicepresidenta Carmen Calvo todas esas cosas que creo que hay discrepo weblogs no se han conseguido juntas las han conseguido las mujeres con mucho tiempo de lucha una de las cosas más importantes y más hermosas del movimiento feminista es su intergeneracional ida como las jóvenes reconoce no reconocemos el trabajo que han hecho nuestras mayores incluso aunque estemos en partidos diferentes incluso aunque tengamos propuestas políticas diferentes como sabemos que sí nosotras hoy podemos defender ciertas cosas que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar es porque nuestras madres nuestras abuelas nuestras compañeras la gente más mayor ha luchado y ha puesto a sus cuerpos ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil no todo el mundo ha defendido políticas feministas en este país se ha recortado muchísimo y recortar en sanidad y educación es una política machista porque cuando lo común se contrae cuando lo común Se hace pequeñito entonces ese peso suele recaer sobre las mujeres cuando no hay sistema atención a la dependencia quién se queda en casa cuidando los hombres y las mujeres por igual no se quedan las mujeres por tanto yo creo que una de las cosas importantes es reconocer la historia de nuestro país y la historia del feminismo evidentemente que no se ha conseguido junta se ha conseguido gracias al empuje democrático de muchas mujeres y creo que

Voz 14 15:46 eso es el feminismo la defensa de de la vida y la defensa de lo común Rocío Monasterio bueno para nosotros el feminismo es la la defensa de los derechos y la igualdad entre los hombres y las mujeres y estamos orgullosos de ese feminismo español de Campoamor de Pardo Bazán de Concepción Arenal que tanto lucharon por la educación tanto lucharon porque tuviéramos acceso a educación no aunque tuvieran que disfrazarse de hombre para ir a la universidad en Madrid verdad o que tanto lucharon por que tuviéramos acceso y autonomía económica o que tuviéramos derecho al voto no nosotros de ese feminismo sí que estamos eh orgullosos pero denunciamos el feminismo supremacía hasta que hoy que amordazar algunas mujeres que discrepan de la doctrina que no quieren imponer otros denunciamos que es no intente colectividad a las mujeres denunciamos que los partidos piensen que son propietarios del pensamiento las mujeres nosotros queremos que cada mujer haga lo que le dé la gana que tenga libertad por eso mañana no no iremos a la huelga nosotros creemos que hay que hacer muchas propuestas para mejorar la la vida de las mujeres de la mujer real no de las que nos hablan nuestros políticos y nosotros queremos tener tiempo pues para poder ver Nuestros niños no yo no llegar y que estén todos los días dormidos y por eso a lo mejor pues con que nos bajen los impuestos y no tengamos que trabajar hasta el cuarenta de junio para para pagar a todos estos chiringuitos pues quizás no resuelva la vida y lo que queremos también a mí me gustaría decirle a mis hijos que a mi hijo que por el hecho de ser varón no va a ser Desigual ante la ley yo creo en la Constitución Española en el artículo catorce que dice que todos somos iguales ante la ley iguales y deseamos hombres son mujeres ya sea nuestra Rafa cualquiera o nuestra religión y nosotros tenemos que defender eso yeso hoy nos está defendiendo en España

Voz 0194 17:35 P de la palabra Carmen Calvo a partir de aquí abro debate introduce preguntas pero pueden ustedes debatir entre ustedes Carmen Calvo si a mi me gustaría que adquieran sobre

Voz 0376 17:44 las cosas que son reales es el feminismo precisamente ponen el centro de de la vida política la defensa de la libertad de las mujeres que no hemos tenido que no lo hemos tenido lo que cada uno de los que no hemos tenido hemos estado absolutamente receta un espacio que era el espacio doméstico la reproducción de la especie sin derechos sin reconocimiento sin libertades con todo tipo de prohibiciones a lo largo de la historia ya sale realidad si no reconocemos la realidad bueno no podemos bases en frases bonitas pero no es la realidad la realidad demás tampoco consiste en que alguna llegue en que alguna en concreto sea nombrada para algo el feminismo consiste en que llegue todas entonces en ese sentido no nos queda más remedio que hacer lo que sea hacen política a tener conceptos consistente lo conceptos consistente no son esta frase en las que dice el varón puede estar discriminado o yo quiero que me exijo lo concepto consistentes son legislar las leyes de Igualdad más importantes de este país han tenido factura de gobiernos socialistas y de una perspectiva muy potente de la igualdad entre hombres y mujeres del feminismo esos así Partido Popular las ha recurrido al Tribunal Constitucional constantemente hasta la ley de violencia de género que fue una transformación enorme de reconocimiento de una violencia que ha estado siglos ocultada no vale hablar en teoría hay que hablar en practica muy concreta a y como en el un nombre se llama machismo si no lo combatimos contundentemente no estamos andando por la rama y ahí sí que tiene que ver mucho evidentemente el feminismo porque el feminismo es el que va denunciando toda esta construcción que este siglos así que la frase no pueden quedar a toda bien pero al final si no hacemos el diagnóstico de una sociedad que es machista no sabemos a qué nos estamos enfrentando

Voz 0194 19:31 quería responder sueño Sarrate Irene Montero Inés Arrimadas que me lo que está

Voz 14 19:35 Barcelona estén tiene formación jurídica es sabe que nuestra Constitución defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres nosotras queremos sí que lo defiende y esos derechos están ya garantizados en España pero sí y además nosotros creemos en la protección de contra la violencia que muchas veces es contra las mujeres claro que sí como nos preocupa ese tema pero nos preocupa además que haya violencia contra los niños o que un anciano que está maltratado en su casa llame al cero dieciséis Le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón eso nos preocupa estamos preocupados con esto que pasa hoy entonces cómo lo sabes

Voz 0793 20:12 qué pasa bueno porque ya hemos llamado aprobado

Voz 14 20:14 lo entonces discrimina por el hecho ya han llamado haciendo ver que es un señor mayor si me o no a ver la realidad es que es un teléfono que sólo para mujeres igual que hay juzgados sólo para mujeres en España sólo para hombres claro que van acusado sin presunción de inocencia pero nosotros creemos que haya una sola mujer maltratada ya deberíamos hacer un esfuerzo brutal por mejorar la ley Nos parece una irresponsabilidad cayó un pacto de todos ustedes los políticos que se niegan a mejorar una ley a cambiarla para dar protección al débil y además todos los españoles que ven el telediario todos días Bennett el gran fracaso de esta ley que no ha conseguido proteger a las mujeres y sólo por eso deberíamos sentarnos todos en una mesa para mejorar y cambiar las cosas

Voz 0194 21:00 Dolors Montserrat a ver primero de todo con

Voz 1448 21:03 Carmen hable hable del micrófono porteador perdón osea primero que todo sea el Partido Popular que hemos a somos un partido de gobierno un partido que hemos gobernado en España en multitud de comunidades autónomas en multitud de ayuntamientos hemos demostrado no desde el eslogan sino desde la realidad en el hacer INE la acción como nosotros hemos mejorado la igualdad en derechos en oportunidades a las mujeres en España esto es una realidad el empleo ustedes llegan el ocho de marzo mañana que de cada tres personas que entran en el desempleo dos son mujeres Ésta es la realidad y con nosotros con el Partido Popular de cada diez emprendedores seis eran mujeres nosotros llegamos en el récord histórico de más mujeres trabajando en España y queremos continuar trabajando para que las mujeres tengan oportunidades para llegar a estas aporrear es el mejor instrumento es el empleo pero el segundo es que el empleo sobre todo que la maternidad no les penalice porque todos sabemos que la maternidad les penaliza por ello nosotros impusimos el currículum anónimo donde el currículum anónimo lo que hace es eliminar los sesgos que no nos han valoren por si estamos unidad de maternidad sino por nuestro talento hoy mismo la Pompeu Fabra decía que a las mujeres las llaman un treinta por ciento menos con igual currículum tenemos que hacer frente a esto qué medidas ponemos encima de nosotros hemos puesto medidas el currículum anónimo disponen medidas pues que sean bienvenidas pero sí de gobierno Si venimos aquí a discutir no ya no mejorar la igualdad de todas las mujeres pues estamos del debate equivocado

Voz 0194 22:36 de Dios creo creo lo primero

Voz 1611 22:39 eh sería importante reflexionar sobre cómo puede ser que en la agenda del Partido Popular y de Ciudadanos esté siendo marcada por un discurso como el de Vox por supuesto que legítimo faltaría más pero pero tan tan impresionante no tan increíble como como casi cuestionar negó que exista una violencia específica contra las mujeres que no no ocurre porque haya unos pocos hombres malos e Hinault ocurre tampoco porque algunas mujeres se pongan una falda muy corta o abran demasiado las piernas sino por ser mujeres por ser mujeres y esto es una cuestión que reconoce Naciones Unidas igual que la necesidad del lenguaje inclusivo ir de de las medidas de igualdad y negar esto es negar la esencia misma de nuestra propia democracia hay de nuestra pro constitución yo creo que España debería dar un ejemplo y ser el primer país que se reconoce constitucionalmente feminista incluso aunque eso implicase cuestionar amó a la monarquía que todavía privilegia al hombre al hombre sobre la mujer pero hablando de medidas me interesa mucho en lo que en el debate en el que entraba el Partido Popular porque es verdad que todas las mujeres independientemente del partido en el que estemos hemos sufrido situaciones machistas yo lo he visto de compañeras tuyas duelos del partido Mons partido millonario que de todas y el mío también pero no todas las políticas mujeres hacen políticas feministas en un país en el que se hace una reforma laboral que precarizar el empleo que hace que como ahora los contratos sean de un mes y medio que la gente no sabe si va a tener empleo al día siguiente que la mayoría de los empleos son temporales son parciales no podemos hablar de una política feminista tiene que haber una reversión y una derogación de esas reformas laborales que honestamente lo siento pero tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de abordar en plenitud necesitamos hablar de pensiones dignas de que las pensiones se actualizan al IPC por ley porque las pensiones bajas afectan principalmente a las mujeres

Voz 0376 24:23 se da las pensiones y en todas la modificación que se ha hecho sobre las bases la pensión mínima de las no contributivas han beneficiado literalmente a las mujeres

Voz 1611 24:33 pero con una medida reclamada con él en el filme de nuestra mejor y por eso sería tan tan interesante y eso es enorme en este Gobierno tampoco ha querido hacerlo que se vinculen al IPC por ley

Voz 15 24:43 por supuesto tener Alejandro

Voz 1611 24:46 te voy esa que claro que hacen falta políticas feministas como blindar el derecho al aborto en las libertades sexuales pero ojo porque toda la política que se hace en España tiene consecuencias para hablar de un país feminista la política laboral la política de pensiones la política atención a la dependencia de visibilidad de los cuidados eso es hacer política hacen voy

Voz 0194 25:03 con Inés Arrimadas después retomamos aquí con Carmen Calvo si quieren

Voz 14 25:06 a ver si yo no quiero enfocar este debate como

Voz 0793 25:09 un ataque entre partidos por aquí parece que estamos diciendo a ver cuál es el partido más más feminista a mí

Voz 1448 25:15 desde luego no voy a aceptar lecciones de

Voz 0793 25:17 feminismo de de de partidos pues pues no sé pues que hacen carteles que ponen que vuelve el hombre a salvarnos a todas o como la señora Carmena que dice que la violencia está en el ADN de la masculinidad yo sólo digo que a mí ser ese feminismo a mí no me representa el ponernos otras un cartel y tres hombres delante a mí no me representa pero yo no voy a expulsar del feminismo ha a otros partidos políticos como pueda ser podemos ni voy a decir que la señora Irene Montero no le importa la igualdad porque estoy convencida de que haya se que le importa lo que sí que quiero decir es que Ciudadanos cuando ha sido decisivo en en gobiernos desde fuera pero han sido decisivos en en políticas ha conseguido cosas que yo creo que ahonda en la línea de de de mejorar la igualdad de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres la primera medida que se puso en marcha gracias a Ciudadanos fue el aumento del permiso de paternidad antes hasta hace un par de años teníamos dos semanas solamente ahora tenemos cinco semanas gracias a Ciudadanos que todavía

Voz 1448 26:09 estoy muy lejos de lo que tenemos que conseguir pero yo

Voz 0793 26:11 que ese es el camino también se ha conseguido por ejemplo y aprovecho para que la gente que no lo sepa pueda enterar ahora que hay una deducción extra de mil euros al año la declaración de la de la renta de que estas de estas familias que han llevado a sus hijos a la guardería mientras la la mujer estaba trabajando no porque eso sí que ayuda eso sí que afectan el día a día o por supuesto las mejoras en la ley de autónomos que afectarán también a mujeres y en definitiva para mí ese feminismo de medidas es feminismo e intentar llegar a acuerdos es mucho más útil y atrae a mucha más gente que el feminismo de decir tú no eres feminista o tú no puedes hablar en nombre al feminismo decir portavoz a mi me gusta más ese ese feminismo pero no seré yo la que intenta excluir a nadie o excluir a otras fuerzas

Voz 1448 26:52 pero porque yo estoy de acuerdo que estoy convencida de que tú

Voz 0793 26:54 a las que estamos en estos debates a todos los que estamos en los partidos en estos partidos que estamos aquí pues en el fondo queremos poder disfrutar de nuestros hijos que nadie tenga que renunciar a su carrera por ser madre que eso pasa todos los días o que haya una corresponsabilidad entre las cargas laborales y familiares en la en la pareja y por tanto este debate yo no lo voy a enfocar en ataques a partidos sino en simplemente ver cuáles son los puntos de unión que podemos tener que estoy convencida que pueden ser muy

Voz 0194 27:19 pero Inés Arrimadas si así también introduzco el tema sobre la mesa no es compatible una política de políticas pensando en la igualdad el lenguaje inclusivo por ejemplo es compatible hablar de portavoz pregunto eh hablar de portavoz legislar con medidas que favorezcan la igualdad esos compatibles

Voz 1448 27:38 lo que lo que creo que no es compatible es

Voz 0793 27:41 intentar aumentar el feminismo iba a decir que los que no decimos portavoz as no estamos dentro de ese feminismo o por ejemplo la señora Carmena insisto dijo que la violencia está en el ADN de la masculinidad yo creo que ese tipo de declaraciones alejan a la gente del del feminismo

Voz 1448 27:57 yo además que los partidos priorizan Prioro

Voz 0793 28:00 quizá a la hora de luchar por la Guardia insisto estoy convencida que todas las que estábamos aquí queremos igualdad entre hombres y mujeres que tenemos maneras de priorizar las cosas ciudadanos nunca ha priorizado el lenguaje de decirnos otras poniendo Albert Rivera adelante que ha priorizado la primera medida aumentar los permisos de paternidad yo creo que hay que mostrar a la gente cuál es el feminismo con el que más te puedes representar y mañana mucha gente diversa hay mucha mujeres muy diversas que votaremos a partidos muy diferentes creo que tenemos que encontrar nuestro punto de unión pero sí que es verdad que hay que reconocer que hay un feminismo que representa a unas personas y otros que no creo además que hay muchos partidos que patrimonializar no que han intentado patrimonializar el feminismo diciendo que sólo ellos han conseguido mejoras cuando yo creo que

Voz 1448 28:42 todos pues seguro que a su manera de todos los

Voz 0793 28:44 gobiernos que han gobernado pues han intentado con mayor o menor éxito la igualdad pero sí que es verdad que Ciudadanos ha conseguido cosas que no sé

Voz 1448 28:50 lo ha conseguido hasta ahora y que hemos priorizado bastante bien

Voz 0793 28:52 políticas Ino Palabras ayer en el monte

Voz 0194 28:55 según feminismo excluyente

Voz 3 28:57 creo que no creo que

Voz 1611 28:59 bueno por una parte sí a Inés Arrimadas no les gusta la palabra portavoz con no decirla tiene suficiente pero hay que ser un poco serios el lenguaje indica nosotras por no desglosado Gines tranquila

Voz 0793 29:09 esa es la decimos la

Voz 1611 29:11 en el lenguaje inclusivo es una cuestión que reconoce la propia Naciones Unidas como una de las medidas necesarias para visibilizar que muchas veces es invisible y es que el lenguaje crea realidad lo que no se nombra no existe digamos esto no lo dice podemos esto lo dice la la Naciones Unidas la ONU lo dicen todos los organismos internacionales y el movimiento feminista tiene un consenso muy amplio al final yo creo que también se trata de clarificar las posiciones a mí me da la sensación de que desde el año pasado los partidos de la derecha muy incómodos con la huelga feminista no pasa nada por estar incómodo por posicionarse en contra el año pasado decían que era una huelga de comunistas que era una huelga de Podemos que era una huelga que sobre todo no se de manifiesto como hoy decía el señor casado no un manifiesto e horrible súper político claro es que el feminismo político al que es que el feminismo dice mientras este sistema económico siga como hasta ahora las mujeres no vamos a tener garantizada la igualdad de derechos claro que el feminismo es político es legítimo que haya formaciones políticas a las que no les gusta la huelga pero hombre acusará al al movimiento feminista de ser excluyente decir que el movimiento feminista una amplia es excluyente pues yo creo que es un error el movimiento feminista es muy inclusivo otra cosa es que haya partidos políticos a los que no les guste es legítimo lo dicen eso yo reconozco a Vox dice claramente a mí no me gusta la huelga creo en otra forma de hacer política pues pues perfecto pero esto de intentar sumar te a medias sin

Voz 1914 30:33 dándote un medio feminismo liberal la semana en la que todo el movimiento feminista esta organizan una alargarán su amor una una es haber momento

Voz 15 30:41 me pongo orden un momento que pongo orden esas Rocío Monasterio

Voz 1914 30:45 no reconozco al Partido Popular también que ha dicho que no va a la manifestación de duelo de los normal

Voz 1448 30:51 los hay mil maneras de reivindicarlo lo llegar a la lucha a favor de la igualdad de los derechos las oportunas de todos hombres y mujeres nosotros como lo hacemos Pyme I siendo un partido referente a un partido de mujeres un partido que hemos dado ejemplo cuando no habían cuotas ahí estaban las mujeres abriendo camino a otras mujeres dos como lo hacemos trabajando los trescientos sesenta y cinco días al año tres como lo hacemos con acciones con medidas hemos dicho tantísimas medidas como ha dicho Inés Inés ha dicho medidas que las hay mucha las hemos hecho con un acuerdo de investidura de Ciudadanos y el presidente Rajoy por tanto las ha ejecutado el Partido Popular porque porque creemos en ellas a a nosotros vamos den lecciones de nadie de igualdad por no ir a una manifestación no quiere decir que no seas feminista o que no defienda la igualdad real efectiva y lo que no puede ser es hacer

Voz 0376 31:40 me fiestón completamente partidista

Voz 1448 31:43 el Guaje del siglo XIX que mezcla churras con merinas excluyente sabéis porque porque estáis enfrentando hombres contra mujeres porque enfrenta ideologías injustamente el feminismo está por encima de las ideologías por Garzón

Voz 15 31:56 vos el feminismo en la defensa de la igual

Voz 1448 31:59 mira es defender la libertad individual y que podamos hacer nuestro proyecto de vida sin discriminación sin barreras y que las políticas nos ayuden a llegar a esa igualdad real y efectiva y como empleo

Voz 15 32:11 esto no lo sé lo sé

Voz 0376 32:14 seguramente no hace falta que sea ni el infierno ni el cielo pero esto no es el limbo porque claro entramos ya en un espacio un poco

Voz 1611 32:21 lo naif no

Voz 0376 32:22 el feminismo tiene repito una historia y un concepto y una trayectoria y antes lo decía no estaban las mujeres de la derecha española en tantas y tantas cosas

Voz 15 32:33 estás hablando ahora

Voz 0277 32:36 bueno

Voz 15 32:37 a todas a la vez no estamos hablando habla habla habla Carmen

Voz 0376 32:41 no quiere dar en el sufragio

Voz 15 32:44 sesenta socialistas ochenta socialista que está liderado por ser más mujeres impulsadas por la Iglesia no habléis todas las por qué no se entiende está en el uso de la palabra Carmen Calvo

Voz 0376 32:57 usted se ha permitido decirnos a las demás políticos en masculino

Voz 15 33:02 iremos neutro que le adherir a la española lo que además ha dicho a los demás

Voz 0376 33:08 partidos como un insulto como si no lo fuera

Voz 15 33:10 yo digo que estamos en un reto

Voz 0376 33:13 eso del debate en este país francamente insultante en muchos aspectos vamos a ver ojalá este país en cuarenta años de democracia hubiera tenido a las mujeres conservadoras ayudando algunas de las batallas que hemos tenido restar por Simone Veil Simone Veil una gran mujer de la derecha francesa fue la proponente de la ley del aborto en Francia Dolors yo viví en la comisión de esa ley como las compañeras tuyas de partido además de votar en contra nos indicaban claramente a la mujer del Partido Socialista que hiciéramos el trabajo nosotras que cargara con eso nosotras que ella votarían en contra aunque estaban de acuerdo donde estaba la

Voz 15 33:54 cómo vamos a reivindicar el feminismo como si fuera

Voz 0376 33:56 pecie de totum revolutum de comodín al que no podemos apuntar estamos esta noche aquí debatiendo porque las mujeres nos hemos convertido en un gran sujeto político colectivo

Voz 1448 34:07 en un gran potencial para hacer el trabajo

Voz 0376 34:09 político de este país y ahora todo el mundo tiene que bailar el agua al rededor de un concepto que requiere más profundidad más respeto porque hace falta no sabéis las derechas cómo hacerlo

Voz 15 34:20 habrá podrá responder podrá responder pero tenía la palabra Rocío Montero miren no

Voz 14 34:26 es una cosa muy importante ustedes no defienden la igualdad y la prueba son los hechos ustedes hace un mes en febrero en el Congreso han aprobado una ley en que todos ciudadanos PP PSOE Podemos en que han huérfano a un niño huérfano de una madre asesinada resulta que su pensión es de seiscientos euros IS niños y es hijo hombre eh

Voz 15 34:51 que es cierto sí ciento cuarenta podrán responda es que ahora podrán reforestar pues

Voz 14 34:57 eso no es defender la igualdad es defender tampoco la libertad e cuando ayer en un colegio en Huelva un colegio público se saca una nota diciendo que los niños el día ocho m van a estar castigado sin recreo

Voz 15 35:11 eso no es cierto uno de esos partidos es cierto y otra vez que la tengo déjeme déjeme déjeme déjeme momentos Rocío Monasterio eso eso no así la de no eso no es cierto excepto Vox eso déjame que yo soy la periodista yo soy la que verificó hoy como verificó le digo que esto Leo esto no

Voz 0194 35:29 esto no es cierto porque nosotros hablamos con los responsables de ese centro

Voz 15 35:32 el único hilo una la denuncia de Vox lo único que van a ser daban hablando de otras cosas déjeme déjeme terminar lo único

Voz 0194 35:41 a nacer es que las niñas van a salir antes al paro

Voz 14 35:44 hemos seguido después de que Vox lo denunciara porque sino esta Vox ahí todos ustedes están hablando el ocho EMI resulta que un niño por el hecho de observaron se que se queda sin recreo esa es la realidad de la igualdad que ustedes defienden que lo único que quieren es colectivización la mujer lo están diciendo muy bien Álvaro de la historia en la historia eh el socialismo Le costó votar el sufragio femenino de hecho no quería no querían defenderlo no fuera no fuera a ser que claro que estas mujeres impulsadas por la Iglesia votaran en contra de las medidas que ellos querían aprobar

Voz 0376 36:14 es que estuvieron ahí precisamente fueron las mujeres

Voz 14 36:17 la derecha liberal que fueron como Concepción Arenal en las que defendieron que las mujeres pudiéramos acceder a la educación

Voz 1448 36:24 Dolors Montserrat Rocío ha dicho una cosa que nos cierta el Partido Popular porque todo el mundo el Partido Popular presentó una enmienda donde justamente nosotros consideramos huérfanos a todos los niños niñas que se les Mora su padre una enfermedad accidente o también por violencia género nosotros pues estamos la enmienda para que todos los niños huérfanos que su padre a su madre

Voz 1611 36:51 muriera por asesinato o por ese votaron en contra

Voz 1448 36:56 los que tienen mayoría en el Parlamento que no es entonces hemos la lista más votada pero no tenemos la mayoría pero nosotros ya en el año dos mil once en el Pacto de Toledo pusimos joder

Voz 15 37:05 volver

Voz 1448 37:06 no estoy diciendo una enmienda y quienes la votaron en contra Podemos y el Partido Socialista pero no diga no incluye Ausàs no podemos venir aquí con poco rigor

Voz 15 37:14 destacando al Partido Popular diciendo la cosa que iba a traer hay Le le hicieron de la igualdad y resulta que defiende las cuotas a mí no me falta cuota de rabia Irene Montero a lo mejor no lo estábamos

Voz 1448 37:27 cuando lo habían cuotas la primera presidenta del Congreso era mujer del Partido Popular cuando

Voz 15 37:32 va bien cuotas la primera presidenta del Senado muy

Voz 1448 37:35 G con buen momento

Voz 15 37:37 notas las le toca que conduzcan avanzamos que no avanzamos porque porque le toca nacional no estén si pierde todo hay que abandonamos la de tiro al aire frente sobre cómo seguir le intentó le toca Irene Montero

Voz 1611 37:58 a valoró y aprende a valorar en estos años un montón el trabajo que hacemos las formaciones políticas en la institución pero en este caso me alegro mogollón que el movimiento feminista esté marcando la agenda y que lo que tengamos que hacer en la institución sea básicamente trasladar ese empuje porque escuchando este debate este debate está a años luz de los consensos que está planteando el movimiento feminista que mañana propone pone esta huelga osea lo que está plantando el movimiento feminista es violencia machista estuvo la ley de dos mil cuatro fue crucial para para la igualdad en este país pero se ha quedado corta violencias machistas ya no sólo son las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja violencias machistas es sufren de forma cotidiana por muchos hombres que al ABC es uno de los conoce eso que a veces tienen otra relación contigo que no es pareja o ex pareja eso tiene que reconocerse en las leyes hace falta una ley de violencias sexuales hacen falta permisos de maternidad paternidad iguales intransferibles cien por cien remunerados en mi opinión hace falta también ampliar los permisos para que duren todo la primera etapa de desarrollo de de los niños y de las niñas hace falta una reforma laboral de verdad que ponga el trabajo estable como centro de la política hace falta una lucha decidida por los por la por la atención a la a la dependencia para que no sean las mujeres las que están cuidadoras no profesionales llevando eso a sus cargas hace falta pensiones dignas especialmente las de viudedad aquellas que están ahí

Voz 15 39:15 el mismo mujeres claro me pero no es suficiente en meses es verdad

Voz 1611 39:19 ah sí es verdad que hay un bebé de meses toda en la mesa

Voz 15 39:21 las sociales que termina termina pobre mujer mira

Voz 1611 39:26 lo comparto con las hemos negociado como siguen y algunas nos gustaban al principio y hemos tenido que llegar a acuerdos y nosotros somos loco lo con lo comparto 11M no no

Voz 0376 39:37 tienen que arrastrar mucho a las políticas de igualdad

Voz 1611 39:40 bueno yo lo lo lo con más años algo que creo que no estamos en un momento y creo que eso lo dice el movimiento feminista mejor que nadie no estamos en un momento de medias tintas no estamos en un momento decir jolín cómo viene la derecha vamos a quedarnos en mejorar un poquito lo poquito que podamos sino de avanzar decididamente dar pasos decididos en pro de cuidarlo común de cuidar los servicios públicos de cuidar todo lo que hace que todas las vidas independientemente de si las vive una mujer nacionalizada o un hombre porque eso es lo que yo creo que es importante que el feminismo propone la defensa y el blindaje constitucional de los derechos humanos que son buenos para hombres y para mujeres y que a día de hoy se están vulnerando incluso aunque tengan reconocimiento constitucional Carmen Calvo

Voz 0194 40:21 Inés Arrimadas Carmen Calvo es que ante lo

Voz 0376 40:24 estaba diciendo la Constitución Española en el artículo catorce sólo dice que está prohibida la discriminación por sexo pero nuestra Constitución no tiene planteó todavía el principio fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres como la tienen otras instituciones europeas pues hace ese que ocurre bueno pues que que hay buscar la manera a través del artículo nueve de cómo remover obstáculos eso sí que es plantear la democracia en su justo término porque nosotros somos más de la mitad de la población que hace un Gobierno de un estado en el siglo XXI seguir en la abstracción del universal ídolo neutro como si no existieran o género y la realidad concreta de que las mujeres tienen muchas más dificultades que los hombres para todo y eso significa que las decisiones que tomamos en pro de la mejora de la circunstancia de más de la mitad de la población van en detrimento de los Garrone esto es tan irreal tan injusto tan poco democrático tan grande con el evento

Voz 14 41:21 ahí arriba versión contraria a cual

Voz 0376 41:23 quería que se esté manejando en este momento en Europa literalmente el feminismo el avance en los derechos de las mujeres es una lucha pacífica por mejorar la democracia claro los no demócratas tienen grandes dificultad

Voz 15 41:39 ya Haynes Inés Arrimadas

Voz 0793 41:41 yo creo que habrá muchas personas que nos están escuchando y que dicen vamos a ver no me identifico con el discurso de la señora Calvo que dijo que la violencia machista la ejerce la mitad de la población sobre la otra

Voz 1448 41:53 porque no queremos meter a todos los hombres al mismo saco

Voz 0793 41:55 sí pero que tampoco se identifica con aquellos que dicen hoy es que la violencia machista es un invento no existen creo que hay una inmensa mayoría española en millones de personas que están en el centro que quieren que se aplique por ejemplo el pacto de Estado contra la violencia machista que se aprobó por consenso con medidas muy muy muy sensata muy razonables que se tienen que poner en marcha y que yo no voy a excluir a nadie de esa lucha incluso a los partidos que no quisieron votar a favor de ese pacto yo trabajar el sector privado antes de entrar en política y llevo ya seis años en en política y yo he visto desigualdad en ambos ámbitos y creo que mucha gente que nos está escuchando lo que quiere es que más allá del debate trasnochado de verdad que está pasado de moda de derechas e izquierdas en serio porque yo es que vengo del Parlamento ahora de Cataluña y el Partido Socialista ha presentado a las últimas elecciones con el partido del señor Espadaler que todo el mundo sabe que está a favor y en contra del aborto y en contra el matrimonio actúa el matrimonio de personas del mismo sexo y eso se ha presentado al Partido Socialista la misma lista más allá de eso de derechas e izquierdas súper trasnochado vamos a hablar de políticas reales el mercado trabajo precarizar que tenemos es tan malo el que hemos tenido con el Partido Socialista como el que hemos tenido con el partido

Voz 0376 43:06 curar no digo que no les importe al Partido Popular

Voz 0793 43:08 el Partido Socialista es que yo les estoy diciendo que la señora Dolors Montserrat o a la señora Carmen Calvo les da

Voz 1448 43:14 cuál la precariedad laboral yo lo que creo es que ante

Voz 0793 43:17 herido modelos muy fracasados porque han estado peleando toda la vida como hemos visto hoy una este debate entre lo que son las izquierdas y lo que son las derechas cuando final mercado de trabajo pues se parece mucho al del PSOE y al del PP también y para acabar creo que tanto el PP como el PSOE pues dedicado mucho dinero a duplicidades a chiringuitos y luego han habido mucho dinero para políticas sociales para dependencia que es verdad como decía antes Irene me parece que era que por ejemplo si no hay políticas de dependencia muchas mujeres porque lo hemos visto todos y todas en nuestra familias son las que se quedan con los abuelos son las que se quedan con los niños por eso yo creo insisto que más allá de otra vez vamos a hablar aquí de las derechas y las izquierdas de políticas públicas porque ese se ve mucho en el sector privado los que hemos trabajo en el sector privado vemos mucho hemos visto mucho la discriminación y la desigualdad que hay entre hombres y mujeres y también en el ámbito político creo que hace falta seguir avanzando porque es verdad que cada vez hay más referentes femeninos y a mí me parece una buena noticia que cada vez haya más mujeres que han sido pues presidentas de comunidades autónomas que sean alcaldesas de grandes ciudades creo humildemente humildemente y me hacen mucha ilusión y creo que es un paso pues haber sido la primera mujer líder de la oposición en Cataluña Oca ganó unas elecciones pero yo no voy a quitar el mérito ni ni la contribución de ninguna mujer que esté en primera línea creo que nos hacen falta referentes Ike esto es una lucha de todos si de verdad me parece que por lo menos hoy si podemos superar el debate este tan antiguo de la izquierda y la derecha y lo que tú has hecho lo que yo he hecho y tal yo creo que nos haremos un favor a todos

Voz 0194 44:48 Dolors Montserrat la palabra Inés sea tú misma