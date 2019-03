Hora 25 (07/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:16 Ángels Barceló llevamos desde las nueve de la noche con un intenso yo pero que muy interesante debate en la víspera del ocho de marzo entre cinco representantes de cinco partidos políticos hablando de lo que es feminismo lo que cada una de ellas entiende por feminismo de medidas para fomentar la igualdad con Carmen Calvo del PSOE Dolors Montserrat del Partido Popular Irene Montero de Podemos Inés Arrimadas de Ciudadanos Rocío Monasterio de Vox les he pedido que se quedara en nada cinco minutitos más conmigo porque como él lo estamos haciendo cuando faltan sólo dos horas para que arranque este ocho de marzo yo quiero saber qué va a hacer cada una de ellas mañana ocho de marzo duelos Montserrat

Voz 1448 00:52 pues mañana vamos a ser millones de mujeres que vamos a ejercer en libertad como queremos reivindicar el ocho de marzo yo lo voy a reivindicar primero trabajando trabajo siempre los trescientos de cinco días al año en siempre mi mente la igualdad dos mañana voy a hacer un acto reivindicativo con Asociación de Mujeres en Igualdad después voy a ir a visitar a una amiga que hoy la han operado de cáncer y que mujer que qué mejor que el Día de la Mujer estar acompañando a una amiga en un momento complicado voy a conciliar voy a estar con mi hijo

Voz 0194 01:23 no le va a dar un poquitín así de rabia de rabia denostar en esa manifestación

Voz 1448 01:26 no porque cada porque yo vivo la igualdad desde la libertad informó tanto por no ir no quiere decir que yo no defienda la igualdad lo he demostrado desde que nací hasta hoy que siempre ha sido una mujer creyente la igualdad real y efectiva lo hecho demostrando con hechos

Voz 0194 01:40 Lucía Monasterio que va a hacer mañana buena mañana maletas

Voz 3 01:43 daré mucho de que cada mujer haga lo que quiera lo primero que haré como todos los días es despertar a los niños y cifra es una uno miraré a las tres niñas estaré orgullosa de pensar que lo voy a luchar porque ellas crezcan en España y en una España que no considera que son víctimas por el hecho de ser mujeres miraré al chico pensaré que estoy orgullosa de que voy a luchar por una España la que por el hecho de ser varón no te nieguen la presunción de inocencia no te digan que tienes en tu en ADN y a la violencia y luego pues iré a una televisión a una obra

Voz 0194 02:22 eh trabajando como todos los días Inés Arrimadas que hará mañana pues yo creo que mañana tenemos parece un acto

Voz 0793 02:28 eh atención a medios ir yo iré por la tarde a la a la manifestación pero desde luego no me sentiré mejor mujer mejor persona que aquellas mujeres pues que decidan vivir el día de ocho de marzo de otra manera yo respeto a todas las mujeres que voten a cualquier ideología que mañana pues puedan con libertad decidir lo que quieren hacer Illa verdades es que es curioso un poco Angels que ahora estaba pensando que que probablemente mañana otras políticas de otras formaciones hagan lo mismo que yo que es lo mejor un par de medios de comunicación ir a la manifestación pero ellas dirán que están haciendo huelga por tanto va a ser un concepto también poco flexible pero desde luego me quiero acordar a todas las mujeres que mañana pues harán huelga si quieren o no lo harán a irán a trabajar estarán con su familia y que nadie les diga que por acudir a un una cuestión otra acudir a la manifestación hacer huelga o no hacer huelga que nadie considere que está más o menos implicadas con la igualdad porque yo creo que la máxima eh la máxima de la igualdad yo creo que que importa a una mayoría de españolas y de españoles importante yo creo que cada uno que mañana viva al día como quiera pero yo sí que iré a la manifestación

Voz 3 03:35 tierra Irene Montero yo huelga dormir un poquito más

Voz 4 03:37 hasta cero te normalmente aprovechando

Voz 5 03:40 eh después pues a lo mejor me dedico a leer

Voz 4 03:42 Rato a ocuparme de mí misma que por mis circunstancias ahora me resulta un poco más difícil que que antes y luego pasar el día con mis amigas con mis compañeras de partido iré a la manifestación y pasaré un día de huelga que por cierto ya está empezando por las calles fuera aquí por el centro de Madrid al menos ya se están oyendo las cacerolas sí a las primeras mujeres saliendo a defender ese día de guardia

Voz 0194 04:03 calvo que era mañana

Voz 0376 04:05 bueno pues afortunadamente hemos construido en cuarenta años un país democrático que no reconoce la huelga como un derecho a la libertad para el que no quiera hacerla para las que no quieran hacerla y forma parte ya de una generación que reivindicó el ocho de marzo hace mucho

Voz 0194 04:20 hicimos año cuanto nadie lo reivindicada cuanto

Voz 0376 04:22 nadie había puesto el foco sobre la reivindicación que implica un día internacional para

Voz 1698 04:27 reconocer la situación

Voz 0376 04:29 complejísima injusta en la que viven las mujeres en general en este planeta ir desde luego lo que me niego a pensar es que nadie piense que se vulnera a nadie el derecho a la presunción de inocencia en nuestro país esta ha sido una larga lucha a los demócratas españoles por tener una Constitución que le presta presunción de inocencia a todos absolutamente todos también a los varones y me congratula enormemente que haya cada vez más hombres que están absolutamente convencido que los principios y los valores democráticos que compartimos en el ámbito colectivo que llevarlos al espacio de la vida privada de las relaciones afectivas que tienen que ser de afecto de respeto nunca de poder hasta el extremo de la violencia nosotros como Gobierno sólo vamos a tener agenda institucional para el consejo

Voz 0194 05:14 hay Consejo de Ministros si tenemos que respetar obviamente

Voz 0376 05:17 a todo el conjunto de la población

Voz 0194 05:20 para adelante

Voz 0376 05:22 enfrentábamos a la que gobernamos no solamente a la gente que coincide con nosotros en las ideas y la voy a disfrutar mucho este año por una razón porque tengo una hija que nunca ha ido una manifestación conmigo y me ha dado la alegrón decirme que mañana he conmigo o sea que estoy muy contenta porque era la manifestación con mi hija

Voz 0194 05:40 primera vez yo les agradezco a todas a Carmen Calvo de los Montserrat Irene Montero Inés Arrimadas ha Rocío Monasterio que hayan querido estar aquí en la víspera del ocho de marzo espero que hayan disfrutado de la experiencia tanto que quieran volver otra vez decirla porque ahora ya introducía el tema de los decretos para ver si ya pero ya no tenemos tenemos que irnos tenemos que irnos a otras cosas agradezco muchísimo sobre todo que mañana las mujeres y los hombres vivan el ocho de marzo en libertad que es lo más importante cada uno como quiera muchísimas gracias hasta la próxima gracias a lo que a veces no

Voz 6 06:17 hora veinticinco

Voz 0194 06:25 el suelo se van levantando en las invitadas de aquí del estudio mientras nosotros vamos arrancando el análisis del día la crónica de lo que ha pasado y el análisis semana huyendo de fondo pero estos la radio José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches porque para esos esos abrazos lo que toca lo que toca incluso si los oyentes supieran de lo que hemos estado hablando con los invitadas durante la publicidad pues yo creo que también disfrutaría aunque un poco decorosa

Voz 1715 06:50 ganador que ahora que estábamos estará acompañados y nos vamos a quedar

Voz 0194 06:53 solos porque esto se vacía en la en la intimidad de nuestro estudio que nos gusta mucho porque el debate que acabamos de tener ha sido yo creo la mejor muestra de cómo las reivindicaciones feministas del ocho m han impregnado la agenda política del país ahora vamos a ir con todo ello pero saludo también a los tertulianos que se sientan ahora en la mesa de análisis Ignasi Guardans buenas noches es buenas noches Neus Tomàs buenas noches

Voz 1698 07:15 buenas noches y Javier Aroca buenas noches buena noche

Voz 0194 07:18 ah pues vamos ya

Voz 7 07:21 mundo

Voz 1071 07:23 anoche contamos aquí el movimiento del Partido Popular en tres actos sobre la manifestación de mañana primero enviaban representantes luego anunciaron que se lo pensaban ni al final Pablo Casado decidió que su partido no estaría en esa concentración porque rechaza el comunicado Haro lo apuntaba Dolors Montserrat hoy sabemos que hubo debate dentro del partido según admitía Díaz Ayuso

Voz 0194 07:42 eso parece yo en todo caso es que desde principio decidí que no iba a ir entonces no he estado en el debate pero eso

Voz 1698 07:48 parece muy evidentemente querrían ir así

Voz 0194 07:50 casado quién ha fijado el mensaje de su partido

Voz 1071 07:53 la reivindicación de mañana en un acto con las mujeres de su partido el vertido han presentado es sencillamente inadmisible no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial de unas instituciones prácticamente dictatoriales no penalice hemos la Concorde el presidente del PP que el PSOE está apropiado de esos avances en igualdad y pregunta a la izquierda por qué no acepta la prisión permanente revisable si tanto le importa la violencia machista la izquierda plantea un paternalismo ha llegado a hablar incluso de mujeres escoltadas para que no sufran delitos coincido con Isabel Díaz Ayuso no es cuestión de victimización las mujeres o de criminalizar criminalizar perdón a los hombres no es cuestión de enfrentar mujeres con lo que hay que hacer son medidas eficaces para penalizar a los delincuentes sean de cualquier sexo pero en especial

Voz 1448 08:48 a los delincuentes de violencia contra la mujer

Voz 8 08:53 cuando usted que tú no entonces no

Voz 0194 08:59 Portugal ha decretado este jueves día de luto nacional tal por las víctimas de la violencia de género han asesinado a once mujeres en lo que va de año y el último caso conmocionado al país un hombre que mató a su suegro y a su hija de dos años para vengarse de su ex mujer

Voz 9 09:16 sonido del minuto de silencio que se ha producido

Voz 0194 09:19 ante al Parlamento portugués en el Parlamento Europeo

Voz 10 09:21 no había un debate en su Comisión de Presupuestos ha sido allí donde un eurodiputado polaco

Voz 1071 09:25 de extrema derecha ha defendido que las mujeres hagan tareas de mujer y los hombres las tareas de los hombres en el Parlamento Europeo no obliguen a las mujeres que son felices hacer trabajos de hombre ha dicho y le ha respondido así las socialista Eider Gardeazabal en ningún caso

Voz 11 09:42 sólo una mujer quiere reemplazar el trabajo de nombre no nombre el trabajo de una mujer porque para empezar no hay trabajos de hombre ese trabajos de mujeres aquí lo que estamos haciendo es defender la igualdad de oportunidades de las mujeres de los hombres y esto no es una lucha de hombres contra mujeres

Voz 0194 09:58 después del baile de fechas del Gobierno resulta que el permiso de paternidad de ocho semanas no va a entrar en vigor aunque lo haya publicado en el BOE va a entrar en vigor el próximo uno de abril y lo que dice el Gobierno que ha tenido problemas técnicos sostiene la vicepresidenta que la Seguridad Social necesita un poco más de tiempo un poco más de margen para adaptarse a esta nueva situación lo mismo que las empresas así que las ocho semanas van empezar cuando acabe este mes de marzo en fin que el permiso será un paso más en la igualdad pero hay un estamento internacional que ha llegado a la conclusión de que ya no basta con pasos pequeños la Organización Internacional del Trabajo la OIT pide un gran salto porque en los últimos treinta años escuchen esto la brecha de empleo entre hombres y mujeres apenas se ha reducido en el mundo últimos treinta años un dos por ciento porcentaje de mujeres en cargos ex directivos ha subido muy poco en estas tres décadas también ahora llegan sólo al veintisiete por ciento ya avisa la OIT de que las nuevas tecnologías que ofrecen muchas oportunidades esto nadie lo niega también generan problemas como el ciberacoso o que se están automatizado más sectores con más empleo femenino por ejemplo el sector hotelero del ámbito de la justito Nos ha llegado hoy la posición de la Fiscalía en el caso de la llamada manada de Pamplona el Ministerio Público si entiende que fue una violación y es más reprocha a los jueces de Pamplona que hayan forzado el derecho hasta el punto de exigir a la víctima una actitud heroica para defenderse así que piden el doble de las penas en prisión en vez de nueve dieciocho años de cárcel y el relato de esta víspera del ocho MS completa con el debate que acabamos de tener esta noche en Hora veinticinco con cinco mujeres que ocupan puestos de máxima responsabilidad en los principales partidos vamos a ir destacando algunos pasajes el debate por ejemplo sobre si el lenguaje en el fondo están hablando del feminismo el lenguaje el feminismo

Voz 0793 11:37 es excluye no voy a aceptar lecciones de feminismo de de de partidos pues que hacen carteles que ponen que vuelve el hombre a salvarnos a todas yo sólo digo que a mí ese ese feminismo a mí no me representa lo que creo que no es compatible es intentar aumentar el feminismo y decir que los que no décimos portavoz as no estamos dentro de ese feminismo

Voz 4 11:59 sí a Inés Arrimadas no le gusta la palabra portavoz con no decirla tiene suficiente pero hay que ser un poco serios de nuevas críticas otra acusara al movimiento feminista de ser excluyente decir que el movimiento feminista una amplia es excluyente pues yo creo que es un error el movimiento feminista es

Voz 1698 12:14 muy inclusivo otra cosa es que haya partidos políticos

Voz 4 12:17 no les guste es legítimo excluyente

Voz 0194 12:19 que por qué estáis enfrentando hombres contra mujeres elogiar injustamente el feminismo está por encima de las ideologías el feminismo en la defensa de la igualdad es defender la libertad

Voz 0376 12:33 seguramente no hace falta que sea ni el infierno ni el cielo pero esto no es el limbo guste se ha permitido decirnos a las temas políticos masculino y me iré a otro español a lo que además no ha dicho a los demás partidos común y sobre todo como si no lo fuera yo digo vamos en un retroceso del debate en este país francamente e insultante esa es la realidad de la igualdad que ustedes defienden que lo único que quieren es colectivización la mujer

Voz 1071 13:03 discusión también a partir del empleo

Voz 0194 13:05 una política positiva del particulares crear empleo hacer el récord histórico de más mujeres trabajando como se hace tres semanas Dolors vosotros siempre Mayra en febrero habéis iniciado ochenta sesenta y tres mil motrices casa como mínimo el Partido Popular cuando no existía en cuotas ya éramos un partido referente para mujeres por ello

Voz 1934 13:25 los ojos voy habrían lo podéis hacer esto no exime las cuotas mire yo llevo veinte años trabajando en la empresa privada en el mundo de la construcción ADER porque yo puesto anuncios de mujeres Ferraz cerrajeros y resulta que no tiene ninguna lo mejor es por una elección voluntaria hay mucho

Voz 4 13:39 es que a lo mejor no van a poder hacer huelga iban a tener que asumir las tareas de cuidados iban a tener que ir a la compra porque porque es así pero creo que todas desde esta noche ya vamos a estar pensando que este mundo sigue siendo injusto yo veo a

Voz 0793 13:52 terminamos partidos como como incómodos yo creo que creen que el feminismo es común cortijo Jito en el que es suyo y no quieren dejar a nadie entrar yo tengo un enfoque totalmente lo contrario cuanto más gente podamos atraer a la lucha

Voz 0194 14:05 la igualdad mejor bueno pues voy a parar aquí para preguntar a los tertulianos de de esta noche no sé si habéis seguido el debate entero sólo fragmentado ahora el resumen que hemos hecho sí lo ha seguido entero porque te veía al otro lado al otro lado el cristal es importante porque el ocho m lo venimos diciendo todos estos días se ha cruzado con esta precampaña electoral y evidentemente esto ha obligado a los partidos a posicionarse a posicionarse en todo desde la manifestación hacer Ranking de qué partido ha sido más proactivo con las medidas por la igualdad a quién ha hecho más quién ha hecho menos etc etc con todo lo que han puesto sobre la mesa las políticas que se han sentado hoy en esta mesa lo que concursó sacas

Voz 0860 14:49 pues la primera conclusión que saco es que ha sido un debate de muchísima altura sosegado profundo muy esclarecedor de las posiciones de cada uno de cada una perdón yo creo que eso bueno no Yorke una democracia en la que se pueda escuchar a todo el mundo habla de la respeto los hay poniendo sus posiciones enriquece el debate y enriquece la democracia lo de momento por eso digo primero me ha gustado mucho el nivel del debate después bueno pues un debate que está salpicado por el momento electoral obviamente no y que como se ha dicho no ha mostrado la incomodidad de alguna fuerza política en el debate en los términos que se plantea porque es verdad como se ha dicho que la lucha por lo de la mujer siempre ha sido una lucha por la igualdad sin una lucha que está íntimamente a las lucha a la ligada a las luchas por la libertad de ir a las lucha por la democracia y eso está anclado finalmente los principio democrático del progreso por eso me ha encantado que la vicepresidenta del Gobierno la señora Calvo citar cita sea Simon Weil una señora de derecha pero que sin embargo encabezó políticas de progreso que es decir con esto que el progreso no tiene por qué está circunscrito necesariamente a las fuerzas de izquierda puedas de Fuerzas de Derecha tradicionalmente siempre fue la de la derecha democrática europea y ahí están los grande padre de de la propia construcción europea que han impulsado la libertad y por tanto ya digo un debate rico debate poderoso pero un debate evidentemente en donde cada uno ha mostrado el nivel de incomodidad que tiene con una lucha que naturalmente es una lucha de progreso cada uno utilizado la alarma que ha querido oportuna para para destruir la posición del otro que sea una cuestión de partidos ha hablado incluso de colectivización me lleva mucho la tensión porque hay una ofensiva importantísima en tratar de pudrir el lenguaje político sea la comunicación política está diciendo que se trata de colectivización lo mujer no una palabra inocente es como cuando el año pasado se decía que era una manifestación comunista no era inocente utilizar términos como colectivización tienen una carga de profundidad el pub dirimiendo del lenguaje político que es muy importante detectar a tiempo para defenderle

Voz 0194 17:05 Ignasi

Voz 12 17:06 me me lo escuchado entero también porque no parecía por responsabilidad también de que va a estar aquí después pero pero por interés una mezcla de las dos cosas sino lo hubiera escuchado Graiver era muy era yo creo que él no

Voz 0194 17:18 la propuesta interesante luego lo habrá salido mejor lo peor pero la propuesta era muy interesante

Voz 12 17:22 bueno hacía falta alguien como tú para ahí en medio esa parte desde el punto de vista periodista

Voz 0194 17:29 es que no me veías no

Voz 12 17:31 no te veía pero efectivamente lidiar esto no ha sido fácil esto lo dejo ahí pero ha habido momentos en los que no era nada fácil arbitrar esa situación no no yo creo que está muy bien eh creo que efectivamente pues un mensaje a varias de las que asistían y a los oyentes que es un mensaje que hay que aceptar que es que hay distintas maneras de afrontar esto y eso es bueno en esas maneras no está la mentira no está no está difamar no está en venta la realidad que yo no digo que quepa todo eh por supuesto con el cabe todo pero sí que hay matices que hoy se han visto dice ha visto quiénes creen que esto suyo y quiénes no creo que efectivamente yo sí comparto que esto igual como está pasando ya hace ya un cierto tiempo con el medio ambiente con la protección de medio ambiente en que esto durante un tiempo pues fue la agenda exclusiva de unos pocos sí por suerte eh pues sin que se haya vencido eso porque queda muchísimo por hacer pues Llanos la agenda de unos pocos y quién pretendiera que esos agenda exclusiva hay que todo el que no está ahí pues es un mal la analogía sirve no aquí y aquí aquí creo que eso hoy esa reflejado en la manera espectacular IMV es verdad que alguna de las personas que han hablado y me refiero muy especialmente de mantero eh pero que en algún caso la vicepresidenta pues de algún Matilde haría pero precisamente en Montero siga actuando como si eso efectivamente pues fue

Voz 13 18:54 era repartiendo claves de ortodoxia Moby eso no

Voz 12 18:59 bueno creo que no es correcto que no se ajustara realidad que ajuste ni siquiera realidad española no Neos

Voz 1698 19:06 yo he escuchado entero y no sólo porque venía Akishino hubiese venido también lo hubiese escuchado porque me parece muy interesante porque te da unos prismas muy diferentes aunque lamento sinceramente que el el partidismo en muchos casos les pueda y por lo tanto lo que lo que es lo que me ha parecido a mí es la parte que lamentó que es como se adapta el concepto de feminismo a lo que les conviene desde el punto de vista partidista no lo digo porque me da la sensación Inés Arrimadas que ha tenido una intervención intrusiones muy interesantes sinceramente pero a mí esta necesidad de ponerle apellido al feminismo me parece preocupante esa coletilla del liberal al final el feminismo no no hace falta ir muy lejos está en la RAE por lo tanto al final la igualdad y lo puedes y reivindica o en muchos ámbitos se ha hablado del ámbito laboral en en el debate pero no sólo en el laboral evidentemente es seguramente el ejemplo que queda para más para más cifras pero yo cuando cuando oigo también a Montserrat o a Casado diciendo es que no quiero enfrentar a hombres y mujeres no si yo tampoco yo lo que quiero Nova de es claro yo lo que quiero es que unas no estén discriminadas frente a otros lo tanto me da la sensación de que esa necesidad de darle la vuelta a algo que me parece bastante sencillo como concepto pues enmascara unos intereses que tienen muchas veces poco que ver con el feminismo sí mucho con el partidismo legítimo e ilegítimo pero como mujer pues me sabe mal mear acordado ahora como la cito de memoria pues es si algún oyente eh me corrige esta es ahora bien pero creo que la frase de Simone de Beauvoir era algo así como que el opresor no sería tan fuerte Si sino tuviese cómplices entre los propios oprimidos pues a veces en algunos momentos sobre todo especialmente lo concretaría en en la portavoz de de Vox he tenido esa sensación

Voz 12 21:20 cuando

Voz 1698 21:21 a Monasterio uno pero eso que es decir mucho del busto

Voz 12 21:23 pero yo sólo digo las no pero que la apliques esta noche no no la frase la conozco pero claro que la apliques esta noche

Voz 1698 21:31 si a la señora monasterio si si a la señora monasterios y se la aplico porque yo no creo que supremacía feminismo más allá de la rima puedan estar en la misma frase a no ser que se quiere hablar de supremacía mismo de una determinada parte o determina o

Voz 0194 21:47 algunos hombres que no todos la frase exacta es el opresor no sería tan fuertes y no tuviese cómplices entre los propios oprimidos más o menos no sé si bien creo creo que eso es

Voz 1698 21:59 por lo tanto cuando cuando las eran buenas

Voz 0194 22:01 Cerio insiste en este discurso de verdad

Voz 1698 22:04 no quiero no no quiero darle el protagonismo que seguramente este partido todavía no se merece pero en este ámbito si cuando ella dice y esta ha apuntado un varón no debe ser desigual ante la ley no no no lo que se trata es que todos sean iguales pero poner en el foco la sospecha o a través de que la denuncia son falsas no no recuperaremos todas las cifras porque ya casi nos la sabemos de memoria y además son cifras del Consejo del Poder Judicial votando inmigrar decías desde hoy las gracias Angels para piropear de un poquito más que de lo que le ha hecho Guardans por haberle preguntado representado y haber dejado en evidencia que esta esta acusación de que los señores mayores llaman a un teléfono y no los atienden por el hecho de ser varones no se fundamenta en ningún

Voz 0194 22:52 déjeme ahora voy contigo guardan pero como no lo había ha sacado este fragmento porque nos ha llamado la verdad nos ha llamado mucho la atención sobre todo ese momento y ustedes como saben eso que se llama el cero dieciséis es que hemos llamado estoy dice sí sí

Voz 1934 23:05 nosotros creemos en la protección de contra la violencia que muchas veces es contra las mujeres claro que sí como nos preocupa ese tema pero nos preocupa además que haya violencia contra los niños o que un anciano que está maltratado en su casa llame al cero dieciséis Le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón eso nos preocupa estamos preocupado Pangos con esto es que pasa hoy entonces como

Voz 0194 23:29 lo saben qué pasa bueno porque ya hemos llamado

Voz 1934 23:32 probarlo entonces discrimina por el hecho ya ha ganado haciendo ver que es un señor mayor me no a ver la realidad es que es un teléfono que sólo para mujeres igual que hay juzgados

Voz 3 23:42 sólo para mujeres en España

Voz 0194 23:45 sólo para hombres claro que viendo como entiendo que como mucho se llamándose teléfono que lo han simulado no le habrán colgado mucho le habrán dado el otro teléfono al que al que tiene al que tiene que acudir no lo sé Guardans sí sí

Voz 13 23:58 me parece que está que que no se puede meter todo mismos a cuyo que efectivamente quedó que ha sido un debate constructivo pues has hecho muy bien en meter cuñas y lo que nos queda todavía el saque son aves de que parar los pies en más de una

Voz 12 24:08 hay de todo un mes decía es una cosa tú Ignasi refiriéndote

Voz 0194 24:11 sea a Irene Montero son quince quince a apropia del del feminismo de alguna manera quién da carne

Voz 1698 24:17 el nombre del feminismo

Voz 0194 24:19 llevo todo el día reflexionando porque esta mañana he participado en un acto en el Instituto Cervantes en el que éramos tres mujeres hablando de feminismo y ninguna de las tres mujeres teníamos el mismo perfil quiero decir había una activista del feminismo desde su tierna infancia participante en todas las causas y en todas las organizaciones había una ser lesbiana que se ha sentido abandonada por el feminismo a pesar de

Voz 3 24:44 ella es feminista luego estaba yo ejerzo

Voz 0194 24:47 a mí mismo desde mi intimidad

Voz 3 24:49 desde mi mi lucha personal si hacer

Voz 0194 24:52 Carme nunca a ningún tipo de organización es más feminista la que lleva siendo activista desde que era pequeña

Voz 14 25:01 os suyo o es la lesbiana bueno pero eso ya son tres grupos ahí de ser apasionante este debate es por ello Mercedes claro pero

Voz 0194 25:08 yo pero yo creo yo creo que el el papel de Irene Montero es es como ella vive el feminismo no

Voz 12 25:13 claro no no no no si yo no digo yo aquí no estoy jugando la mala fe de nadie pero creo que cuando por ejemplo vídeos se que va a ser provocativo que diga algo que ha dicho

Voz 13 25:21 pues esta señora de Vox no

Voz 12 25:24 lo voy a decir cuando Irene Montero clasificaba a las mujeres de España mañana pues es verdad que se ha dejado en las que les importa un carajo la huelga de mañana hizo en una parte de mujeres españolas y las ha ignorado como si no existieran eso no es verdad y eso es vivir una realidad paralela esa hay que sabe puede decir cuando haya dicho granas mujeres que no sé que ya hablamos de mujeres y algunas son oyentes de este programa seguro ni mañana en iban a hacer buen tenis interesa nada hay que saber que están ahí y entonces pues decir y habrá mujeres que lamentablemente nota pero pensar que sólo están las que no puede de la huelga pues no es verdad hay gente que le de la gana y eso es un ejemplo concreto y tienes desde Cortes y quienes que echas de menos

Voz 0194 26:04 sí sí sí es decir el repaso de repente quedan fuera

Voz 12 26:07 millones ese tipo de gestos son los que a mí me incomodan profundamente porque significa vivir en un mundo en el que sólo están los tuyos y cuando uno hace política en un mundo el que sólo están los tuyos pues pues no puedes ha de política porque te equivocas porque además no no eres incapaz de escuchar al otro o a la otra en este caso aunque Sapa convencerla ya que sepa decir lamentablemente ha respetado que Irene Montero ha dicho lamentablemente ahora mañana mujeres que no les interesa este tema bueno pues ya hubiéramos aguanta bastante pero es un día

Voz 0860 26:39 ya que visitó una frase Villasinta hace de memoria casi creo de de la buscamos y me de quieren le

Voz 0194 26:46 qué acertado

Voz 0860 26:48 a los antropólogos con los que yo me formé la producción de grandes hombres dice que un sistema de dominación no es completo no es perfecto hasta que los dominado no se sienten culpables de su propia dominación es decir no vayamos a pretender que todo el mundo piensa igual no como habéis dicho citando a otro autora la autora pues hay gente que que que está un sistema de de dominación o incluso aunque o que le toque ocupa la parte dominado nueve dominada no eso pasa siempre en la lucha por la libertad de no está todo el mundo luchando por las libertades y eso es una realidad in Hinault me vale el decir bueno es que cada uno lucha por la libertad su manera no mire usted yo escuchen de de de los principios que yo he seguido siempre que en en la defensa de los derechos humanos y la derechos fundamentales no hay términos medios eso está bien para otro asunto incluso para la política electoral pero cuando se trata la defensa de los derechos de la libertad en una posesión posible desde el progreso qué puedes ver derecho puede ser Izquierda insisto pero él la defensa del progreso y la lucha por la igualdad las mujeres una lucha de progreso no es una lucha de regreso de progreso en ese progreso tiene que estar todo va la gente que quiere que esto cambie lo que pasa que seguramente

Voz 1715 28:07 habrá mucha gente fíjate que dejan cambie por eso yo termino terminen

Voz 0860 28:11 así yo por eso no la mal digo ni digo que sean lo peor del mundo simplemente que que bueno que la lucha de la libertad de la mujer es una lucha mayoritariamente de progreso por aquellas mujeres y hombre que queremos que acabe sistema de dominación de la mujer

Voz 12 28:26 en en en en todas las luchas importantes que ha habido todos los cambios que ha habido importantes hay dos hay dos parámetros uno la agenda y otro la velocidad de la agenda esto es se puede incluso estar de acuerdo en la agenda tarde de la BBC de la agenda que es vuelva a logico con lo que ocurre con Medio Ambiente que algunos podrían querrían prohibir los coches hoy y otros pues yo mismo digo Olga pues no hoy no es a yo probablemente estaría encantado que algún día no haya más petróleo pero no me lo prohíbe preo el hombre que usted no es verdad que están yo creo que el tiempo los ritmos son otros y eso vale para muchos cambios sociales donde yo puedo compartir la agenda pero no los tiempos de la agenda Jendel yen estes temas en los que estamos ahora hablando es exactamente lo mismo yo veo a veces Volvo Montero pena a veces también a alguien más también a lo mejor a Carmen Calvo redujera Partido Socialista pero pero claramente en el que confunden las dos cosas y que no esté defendiéndonos cambios radicales mañana ya dejó de ser feminista y eso me parece un error grave Neus

Voz 1698 29:24 bueno sobre ritmos yo hace veinte años decía que de mayor quería dejar de ser feminista ahora que ha cumplido cuarenta y cinco digo que espero no morirme siendo feminista por lo tanto claro que todo es muy lento pero eso no significa que tengas que insistir yo mañana pararé pero pararé porque quiero parar yo también lo vivo desde un punto de vista muy individual no he estado nunca ninguna organización como como le pasa Ángels yo he intentado en mi modesta posición intentar avanzar y ayudara a compañeras que pudiesen avanzar a veces lo consigue y a veces no pero saldré por las que no quieren salir pero sobre todo saldré por las que querrían salir y no me por esa saldré mañana motivos mis motivos hay muchos mientras la paz alguna una vez una compañera de un compañero me dijo es que no se puede tener un cargo en

Voz 0793 30:27 este caso era un diario no pero bueno podría ser una empresa

Voz 1698 30:30 ser madre yo le dije bueno pues yo no quiero renunciar ni a una cosa ni la otra me ha costado mucho más seguramente que las que no son malos pero la maternidad como en este dime que supongo que habéis explicado aquí también de de la Fundación La Caixa allá ayer pues lo que te con lo que constata es que la maternidad recortan nuestras carreras mientras que a los hombres incluso les ayuda claro les les prima aunque prefiere no

Voz 0194 30:54 hombre con hijos que hombres hecha a esa empresa se

Voz 1698 30:57 además los datos de la tasa de empleo también te prueban que nosotras no habló en este caso por mí pero hablo como colectivo vivimos con mayor precariedad y la tasa de paro es de un dieciséis por ciento las mujeres doce el hombre no hablo de los de los contratos a tiempo parcial que son mucho más en el caso de las mujeres que los indefinidos y los cuidados y a mí hay un dato que me gusta

Voz 0194 31:22 borrarlo porque me parece que lo resume muy bien

Voz 1698 31:25 noventa y cinco por ciento de las excedencias laborales en este país las cogen las mujeres ya no entro otros debates que seguramente no es el día abusos si estos juzgados que tanto preocupan a la señora de Vox ya algún otro partido por lo tanto yo digo yo yo saldré sale sobre todo por las que no pueden ser

Voz 0194 31:44 pero cierro el asunto este porque uno de los momentos que nos ha llamado la atención lo hemos comentado ahora cuando la representante del monasterio ha dicho que él ciento seis Le cuelga el teléfono a un señor mayor que llama porque está siendo víctima de violencia también ha habido discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista entre Dolors Montserrat y Carmen Calvo sobre quién había incorporado más mujeres al mundo laboral Pedro Blanco que ha estado en la mesa de producción sentaditos desde las nueve de la noche

Voz 1715 32:10 claro lo que ha ocurrido en los dos primeros meses de este año y luego la vicepresidencia tres semanas tres bueno datos de enero ella hablaba de sesenta y tres mil mujeres que se han ido a casa decía es decir que han perdido el empleo y no les faltaba razón atendiendo a los datos de paro registrado en el mes de enero sesenta mil doscientas sesenta mujeres Se apuntaron al paro paro registrado frente a veintitrés mil doscientos cuatro hombres por lo tanto sesenta mil mujeres del mes de enero el mes de febrero este dato es si cabe en cuanto a la brecha más llamativo las listas del paro vieron cómo se esa apuntaban doscientos veintitrés hombre pero se apuntaban tres mil quinientas dos mujeres esto del mes de febrero por lo tanto si sumamos sesenta mil doscientos sesenta y tres mil quinientos dos son sesenta y tres mil setecientas sesenta

Voz 0194 32:58 estos son los datos por los que se enfrentaban las representante del Partido Popular y del Partido Socialista

Voz 2 33:03 hora veinticinco

Voz 1071 37:29 dardo esta tarde Manuel Castellví que era el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos no ha sido una declaración firme digamos como la que han pronunciado si horas antes en esa misma silla los responsables de la Policía y de la Guardia Civil Castellví vivan volea Ava dudaba ya al final ha contado lo que ocurrió cuando advirtieron a Carles Puigdemont entonces president de que si como tocaba el referéndum podría darse una escalada violenta en las calles eso le dijeron a él

Voz 14 37:53 esta fue su respuesta el presidente

Voz 0685 37:56 dijo que comprendía la situación que suponía en nuestro lugar pero que había un mandato del pueblo para llevar a cabo el referéndum ya había una decisión del Gobierno de tirar Globo de llevarlo llevado a cabo no

Voz 0194 38:11 esto ha dicho Castellví en ese momento nos ha llamado Alberto Pozas menos ha dicho chicos esto es importante Pozas buenas noches hola buenas noches como te hacemos caso desde que empezaron a declarar los mandos policiales señalaron la pasividad de los Mossos d'Esquadra siquiera importante saber que alegaban los Mossos que decían lo que dicen al menos esta tarde lo que he dicho que es que Puigdemont desoyó sus advertencias sobre lo que podía suceder en las calles

Voz 1715 38:34 sí ha contado que todo sucedió apenas tres días antes del referéndum el veintiocho de septiembre el Palau de la Generalitat se reunieron varios altos mandos de los Mossos varios comisarios con tres altos cargos del Govern por un lado caras pues de el president el vicepresidente Oriol Junqueras Joaquim Forn el conseller de Interior explicaron pues que existía la posibilidad siquiera un escenario probable que ante una concentración tan grande de gente pues terminase en algún punto en disturbios terminase también en violencia la respuesta pues ya lo hemos escuchado Carlas de lo dijo que entendía su planteamiento y entendía su postura pero que tenía un mandato del pueblo según ha contado salió muy frustrado de la Reunión porque nadie le había hecho caso

Voz 0685 39:13 ah pues yo sabía pues un poco frustrado porque porque bueno las consecuencias en las manifestaciones o concentraciones o mejor dicho Si las

Voz 28 39:24 hora de de violencia pues aún

Voz 0685 39:27 mental pues a todos corren más

Voz 1715 39:30 son estos una cosa que habíamos escuchado en los últimos días en boca de testigos de carácter policial pegados a la Policía Nacional la Guardia Civil es el primero que escuchamos desde los desde los Mossos d'Esquadra avión punto muy interesante porque Carles Puigdemont estar fugado no es juzgado en este en este juicio tenemos mucha interesa saber qué papel había jugado Joaquim Forn en todo esto porque ha dicho que durante la reunión en ningún momento abrió la boca era ha explicado también qué postura adoptó en ese momento su máximo superior que era el conseller interior alguien FON

Voz 0685 40:02 el señor Font sabía cuál era nuestra posición bueno seguro pero él no estaba juntamente junto con el presidente y el ex vicepresidente

Voz 1715 40:14 ha tenido tiempo también Angels para la autocrítica porque ha dicho ni Guardia Civil ni el dispositivo completo no se ha referido solamente a los Mossos de Mossos Guardia Civil Policía Nacional pues no hicieron todo lo que pudiera

Voz 12 40:25 el dispositivo

Voz 0685 40:26 nunca mejor dicho es positivo estaba la Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d'Esquadra fue insuficiente

Voz 1715 40:33 es lo que ha hecho hoy Manel Castellví es por un lado repetir lo que dijo hace un año en Fasa instrucción pero lo ha dicho en el juicio eso también habla sobre la credibilidad de el del testigo ha repetido a veces incluso con las mismas palabras IU no ha terminado el lunes seguirá a preguntas de las defensas muy interesados en saber qué pregunta Ésa era el abogado de Joaquim Forn

Voz 0194 40:49 ay qué trascendencia tiene este testimonio en que en que cambia las cosas

Voz 1715 40:52 las pues la tiene porque hasta ahora claro

Voz 0194 40:55 todo lo relativo la tiene tanto para la la acusa

Voz 1715 40:58 tiempo rebelión como todo lo que puede caer en en cascada para la Fiscalía para la acusación es importante saber si hubo o no violencia que es pues donde la dirección de los últimos testigos de esta semana y lo que han dicho los acusados otros dicen que sí pero también está saber si ellos lo tenían previsto es decir sí o sí hubo una violencia en el después durante del referéndum pero también si ellos en sus planes desde el principio estaba instrumentalizar las movilizaciones las movilizaciones ciudadanas este testimonio según hemos ido tanteando a lo largo de la tarde pues para las acusaciones las acusaciones entienden que esto juega a su favor juega a favor de la de la acusación y las defensas como mínimo como mínimo no estaban demasiado contentas con el con el resultado de el del día de hoy era un testimonio ligeramente inesperado pero desde luego Ángels lo que abre es una zona ventana nueva dentro dentro de este juicio porque hasta ahora solamente habíamos escuchado hablar por un lado a los acusados que obviamente lo niegan pero este aspecto y esta reunión concreta y su contenido pues habían pasado moderadamente por encima después de escuchar lo que ha dicho Manel Castellví que ya digo ha dicho repetido más o menos lo que dejó hace un año en el despacho del juez pues ya sabemos por qué

Voz 3 42:06 pues muchísimas gracias a vosotros hasta luego

Voz 1071 42:11 antes que Castellví han declarado los jefes de la Policía y de la Guardia Civil en Cataluña durante el uno de octubre han abundado ya en la tesis que defendió ayer quién era su superior Pérez de los Cobos el coronel que estaba al cargo de la coordinación policial aquellos días escuchen este pasaje entre el jefe superior de la Policía Trapote ya el abogado

Voz 0194 42:27 si hubo alguna medida concreta como mediación mediación con quién hilos no los dejaban entre los colegio como vamos a mediar si la resistencia era brutal digamos ustedes mi retrato bueno es que no sé cómo vamos a mediar unos están obstaculizando nos están agrediendo los están poniendo problemas para cumplir una orden judicial realmente no tenía ni idea de quemó sus dispondría un binomio en cada colegio nosotros actuamos hasta el final que comprobamos que el dispositivo de los mozos hay insuficiente inadecuado e ineficaz

Voz 1071 43:06 después de Trapote que ha hablado de actitud pasiva de los Mossos ha declarado el responsable de la Guardia Civil Ángel Gozalo que ha vuelto a señalar a una de las personas

Voz 0194 43:13 además citadas en todo este juicio a pesar de que no están

Voz 1071 43:16 a la que es el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero declarará como testigo ya saben el jueves próximo Gozalo responsable de la Guardia Civil

Voz 0194 43:23 describía también lo que se encontraron en las calles

Voz 29 43:26 el mayor Trapero simplemente pues mostró su disconformidad de una manera taxativa hay rotunda en cuanto a esa figura de coordinador dado de oposición que encontrábamos era para acceder iba a salir para salir igual era que hubiera más que salir con cuatro urnas que sea sin ninguna porque la oposición era violenta de manifiesto

Voz 0194 43:47 si la secretaria judicial que declara ayer en el juicio ha denunciado mensajes amenazadores publicados contra ella en las redes sociales después de su comparecencia ante el Tribunal Supremo

Voz 1071 43:56 esta mañana la Fiscalía Se había puesto a investigar a aquellas personas que se han dedicado a difundir en las redes sociales su fotografía ella pidió cosa que la sala autorizó que su imagen no se reprodujera ni salir en el vídeo ni toda

Voz 0194 44:07 veía en el ámbito de Cataluña la novedad política de esta tarde la encontramos en Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola qué tal por ese golpe de efecto de Esquerra Junqueras será su candidato a las generales

Voz 1715 44:19 si los republicanos se ven obligados a poner toda la carne en el asador después de perder a uno de sus principales activos para las generales a Joan Tardà pero muy

Voz 0194 44:26 especialmente después de constatar en las encuestas

Voz 1715 44:29 tanto en las internas como externas que el PSC está ahora mismo en condiciones de volver a ganar unas generales por primera vez en diez años aunque él apuesta por Yunquera responde básicamente a esto a que Esquerra quiere evitar que el veintiocho por la noche el mapa de Cataluña también quede teñido de rojo la portavoz del partido Marta Vilalta vende esta jugada exclusivamente como un gesto

Voz 30 44:48 de denunciado presenta al presidente de Esquerra Republicana Oriol Junqueras a las urnas a las elecciones de candidato de cabeza de lista es la mejor manera para denunciar el retroceso democrático que estamos viviendo que estamos sufriendo es la mejor manera de responder a esta situación de represión que nos ha situado el Estado español

Voz 1715 45:12 aquí tenemos que aclarar que a pesar de que Junqueras va a ir de número uno el candidato efectivos decir el que va a hacer campaña el que ver a los debates y después va a dirigir pues el día a día en el Congreso va a ser Gabriel Rufián

Voz 0194 45:22 pero esto nos genera algunas dudas podría ser diputado pese a la situación actual si le acaban condenado todo puede ser candidato a todas las elecciones que es lo que quieren

Voz 1715 45:32 pues Esquerra dice que candidato lo que es candidato a todas las elecciones sí que puede ser aunque admite que no puede ser a la vez diputado en el Congreso y en Europa así que a la hora de la verdad que le tocará por renunciar a alguno de los dos escaños y aquí además no podemos olvidar que sobre el papel sigue siendo diputado en el Parlament por mucho que temporalmente este suspendido aquí viene la otra pregunta si desde la cárcel se puede ser diputado tenemos que decir pues que si el juez lo autorice incluso podría salir de prisión para recoger su acta y también con el correspondiente permiso podría asistir por ejemplo a la sesión de constitución de la Cámara sigue tenemos que recordar una vez más que para la sesión de investidura del Parlament el juez no lo autorizó no le dio este permiso otra cosa es que pasa se acaba condenado ese acaben habilitado en este caso es evidente que no podía seguir ejerciendo como diputado en ninguna de las cámaras en cualquier caso para el partido sonoro lo relevante porque poner a Juncker de número uno responde más a una estrategia electoral que a la voluntad de que ejerza comodín