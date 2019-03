Hora 25 (07/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 yo que apelaron a la necesidad

Voz 1617 00:03 de preservar la convivencia por encima de la violenta

Voz 0194 00:05 ya podemos estar no por encima de lo que hubiera hecho el juez

Voz 1 00:08 perdona por encima de lo que había hecho el juez no por encima de la violencia porque eso eso no se corresponde con las imágenes que además de Baltanás testifical en la que había niños puestos de parapeto que eso se llama escudos humanos cosa palabra que no se ha atrevido usar muros niños no se han utilizado si muros murió ayer legos Q2 porque eso nos lleva a algo

Voz 0194 00:25 ah pero entonces vamos pegando les no porque da igual cómo los han puesto lo esperamos y hasta que bueno

Voz 1 00:31 es que claro que eso yo no te estoy juzgando la acción policial cuidado que no está juicio acción policial hay otros procesos en otro juzgado es muy importante de doce sitios ciento en San al Tribunal Superior de Justicia que es posiblemente tendría que estar juzgando por tanto a quién pegó un niño es otro proceso distinto y el otro escrito en que pegar a un niño hoy estamos juzgando al que puso al niño para que fuera pegado esa sí que están te terminas Neus

Voz 1617 00:58 sí término vale

Voz 2 01:01 yo dejé de yo ya me temía que con este juicio pasará algo semejante no que todos tenemos una idea hay tenemos incluso una narración en la cabeza más o menos alojada en unos casos más profundidad a otros con más superficialidad superficialidad de lo que ocurrió en Cataluña en todo aquel tiempo no pero es que ahora no se trata de eso ahora se trata de un juicio donde se trata de demostrar de que si hubo o no hubo violencia como para que se le pueda acusar a determinados señora de rebelión y de de de ideas edición de eso de lo que se trata no se trata de otra rosa después cada uno tenemos uno piñón en muchos caso distinta hay dispare sobre el señor Puigdemont sobre Pérez de los hubo sobre la señora que sale por una azotea pero es que eso no prejuzga nada eso tendrá que decidir aquí lo que se trata es de vuelo de lo que hoy yo penalmente y la trascendencia que tiene Sí Se Puede demuestra el juicio político y la versión y la narración la posición en la que cada uno nosotros éramos poner desde un punto de vista político y social es otro tema

Voz 0194 02:11 antes hablaba de de Yunquera encabezando encabezando las listas de Esquerra Republicana ahora iremos a ello pero por completar el mapa de listas en estas elecciones generales vamos a ir avanzando sí porque ya saben que los partidos andan preparando las empieza a pasar en la política lo que en el fútbol que fichajes lo que toda la vida se llamó transfuguismo y ése es de hecho la palabra que han empleado y varios dirigentes del PSOE para referirse a su ya ex compañera Soraya Rodríguez que no es que sea parte de la primera fila es que abandona el partido en el que siempre ha militado no descarta sumarse al proyecto de ciudad Navallana estaba en aquí Curiel ser Cataluña el ex presidente manchego José María Barreda fue junto con Soraya Rodríguez quizá lo recuerden pues una de las últimas voces críticas con Pedro Sánchez pero él quiere aclarar que discrepa de la decisión que ha tomado su compañera de escaño su salida del Partido Socialista un error posible incorporación a Ciudadanos un horror por eso digo que no me parece estético el comportamiento pereza adecuado no comparte planteamiento creo

Voz 3 03:10 sí está muy lejos de del Partido Socialista

Voz 0194 03:14 en este momento a eso antes el llamado transfuguismo no porque han desaparecido esta palabra no y ahora también yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre eso es transfuguismo Inma Carretero buenas noches hola buenas noches no es el único Barreda que ha llamado tránsfuga Rodríguez pese a que en teoría aún no ha dado el salto o no lo ha anunciado el salto ciudadanos que todo el mundo ya da por hecho

Voz 0806 03:33 si le han caído chuzos de punta a Soraya Rodríguez nadie de su partido ni siquiera a las personas que han estado con ella en mil batallas han salido para apoyar la el tono más conciliador ha sido el del presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0739 03:48 la vida hay que saber ganar en que saber perder y tienen un momento dado no no presentamos a las primarias perdimos y hay que respetarlo y a ayudarlo y apoyarlo y desde luego yo no voy a aceptar que el partido esté pactando con independentista porque no es verdad eso no es cierto si si fuera cierto yo sería el primero aunque en ponerlo en evidencia

Voz 0806 04:08 el resto de las voces del PSOE que han hablado no han entrado a discutir los argumentos de Soraya Rodríguez para salir del PSOE sino que directamente critican que baraje ir en las listas de Ciudadanos sabes marcado sin medias tintas por ejemplo José Blanco el ex secretario de organización que es una persona que ha sido cercana a Soraya Rodríguez y a primera hora escribía en Twitter que se siente abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo hilos principios se preguntaba el eurodiputado en ese mensaje y donde no sé mordido la lengua ha sido la Ejecutiva federal hablan de transfuguismo y aseguran que la ex dirigente socialista abandona las siglas del PSOE porque ya no tiene opción de ocupar un cargo esto es lo que han dicho José Luis Ábalos que es el secretario de Organización y Oscar Puente que es miembro de la ejecutiva pero también alcalde de Valladolid donde militaba Soraya Rodríguez

Voz 4 04:57 ahora cuenta cuando ha dejado la condición de ser diputada crestas sea por un lado en lo personal

Voz 5 05:02 horror político en lo otro

Voz 4 05:05 esto es promover el transfuguismo o sea con tal de permanecer un cargo público da igual el partido da igual el proyecto político al que ex se puede estar hoy la izquierda y mañana la derecha

Voz 6 05:15 será porque se le ha acabado la posibilidad de vivir de la política dentro del partido socialista en lo que quiere seguir viviendo de la política en otro sitio parece que hay partidos dispuestos a recogerla al partidos que venían supuestamente a regenerar la democracia y se van a conformar con reciclar

Voz 0806 05:30 así están las cosas en el PSOE mientras en Ciudadanos no tienen problemas con esto mantienen las puertas abiertas no descartan incorporar la hoy Albert Rivera no ha confirmado los contactos para ficharle pero tampoco lo ha desmentido

Voz 1071 05:43 ayer de hecho Rivera fue de los primeros en tuitear sobre la salida de Soraya Rodríguez por cuya salida preguntaban también

Voz 7 05:50 a Susana Díaz la verdad que sus miren lo en lo personal me duele me da tristeza pero esta cosa me parecen horrible te parece sí es verdad ahí se consuma aquí se va a otra fuerza política no sólo no lo entendería sino que lo rechazaría bueno ya lo de Ciudadanos de traca sí han venido de nuevo a la política Iceta dedicando a mucha gente de que lleva treinta y cuarenta año en otros partidos

Voz 0194 06:14 Susana Díaz es precisan precisamente la protagonista del nuevo duelo con Pedro Sánchez por las listas el PSOE andaluz se ha revuelto contra el propósito de Ferraz de imponer los nombres en sus listas para las generales pero Ferrat está dispuesto a hacer valer su poder para tener la última palabra así aunque no se quieran no van a tener más remedio que negociar

Voz 0806 06:32 realmente ambas partes dicen que quieren un acuerdo pero se acusan mutuamente de no tener voluntad real cerrar por lo pronto lo que está es en la estrategia de intentar dividir a las direcciones provinciales para que no actúen en bloque en parte para que presionen a Susana Díaz y que ceda por ejemplo en Sevilla que es donde está la cosa más enconada son los comités provinciales en los que éste fin de semana tienen que aprobar las listas ya hay también tiene mayoría Susana Díaz lo lógico es que los nombres en la lista se ordenen según lo que han votado los militantes pero eso implica que los candidatos de Pedro Sánchez se quedan fuera porque no han sido los que han tenido más apoyos de las bases por lo pronto Susana Díaz esta mañana ha dado por hecho que los ministros aunque haya desacuerdo estarán en el número uno

Voz 7 07:14 yo estoy convencida de que sí de que será así o no tengo duda de eso pero también creo que tiene que haber acuerdo entendimiento y un proceso que refleje la realidad de ese talento enorme que tiene el PSOE de Andalucía y será saldrá bien siempre sale bien

Voz 0806 07:29 para que ese talento del que habla Susana Díaz no se quede fuera si no hay acuerdo antes del fin de semana la intención del PSOE andaluz es poner a los ministros en el número uno y luego situar a los nombres más votados dejando fuera a los preferidos del presidente del Gobierno hiciese ocurre la dirección federal tiene potestad para modificar las listas así lo ha defendido hoy José Luis Ábalos que estaba en Almería

Voz 4 07:50 presionar ser tratada con la gente se trata simplemente de que cada cual actúa en función de su competencia y retribuciones en este partido que está absolutamente todo reglamentado al detalle todavía no se han pronunciado

Voz 0806 08:03 en el PSOE andaluz Ángels aseguran que eso de que Ferraz modifique las listas es algo que siempre ha sido excepcional el que se ha hecho de manera razonada y no como una norma general si algo queda claro con todo esto es que quién decide las listas es quién tiene el poder en el partido y que esto es una lucha por el poder en el PSOE de Andalucía grafias gracias a estable

Voz 0194 08:23 las noches no tenemos mucho tiempo pero si os quiero preguntar por todo este lío de de las listas Aroca aprovechando que que estas aquí que son muy amigos Susana Díaz y Pedro Sánchez cada vez que se ven pero claro hará con la confección de las listas se ve que el problema está ahí enquistado

Voz 2 08:38 no yo sí creo que son muy amigos son muy amigos en la en la adversidad el acuerdo político en Andalucía tiene que existir lo que pasa es que Babel resistencia Se argumentan pues Josa que uno entiende mal y no es porque yo no comprenda la posesión de cada uno incluso por qué no porque no prefiera una democracia abierta participativa sino porque la historia no me permite pensaba otra manera porque me pregunto los cuarenta años que ha sido siempre número uno por Sevilla el señor Alfonso Guerra eso porque era porque había un clamor popular en Sevilla pidiendo a gritos que fuera siempre Alfonso Guerra o por ejemplo cuando fue diputado por K de El señor Rubalcaba que hubo manifestaciones en el barrio de La Viña para que Rubalcaba fuera no dominó los partidos funcionan así y debo de recordar por ejemplo que Rato fue diputado por Cádiz y que en señor Montoro el que tanta alegría fiscales nada nuestros últimos años diputado por Sevilla los partidos funcionan así nos podrá gustar más o no podrá gustar menos pero está así a mí lo que me sorprende es que el Partido Socialista de una muestra pública subrayo pública de inmadurez porque en un momento en que los vientos soplan a favor cuando uno de los elemento de ese viento favorable es que se había llegado a un acuerdo por lo menos de que de no de hacen rota tapado en Andalucía que de pronto el cencerros rompiese a tocar como si fuera la campana

Voz 0194 10:07 en qué voy a decir que no haya hecho algo mal vale pues déjame que os pregunte a vosotros dos por el otro tema que es por el tema de de Yunquera siguen así como interpretas esta maniobra de Esquerra Republicana de Catalunya sabíamos que querían presentar cabeza de lista para las europeas pero esta tarde dice no también para las generales

Voz 1 10:27 bueno es muy poco seria de jugar con las selecciones y es usar usar lo que están haciendo oye yo se lo dejarnos hasta el usándolos como como bandera como estandarte eso como los estandartes antiguos en Montserrat por ejemplo se la visita es tan todos puesto salir el Museo de Del ligar uno va la batalla alguno estandarte del estandarte que va pasando grupos cada uno de los presos es un estandarte nada más que eso ya sí también

Voz 0194 10:49 bueno mejor refleja falta de liderazgos decir quién masai

Voz 1 10:53 sí bueno refleja es bueno pasa que se considera que van a arrastrar y yo creo que les puede perjudicar porque como tú has dicho muy bien cuando pones al estandarte que no va a poder abrir la boca porque está está en prisión y además sabiendo que va a ser inhabilitada después pues lo que tienes es de jefe a Rufián y creo que eso nos ha estudiado lo suficiente porque el tándem Rufián Tardà ha sido un tándem desde yo desde la discrepancia del noventa por ciento de las cosas que han defendido pero sí de muy interesante que se dan poco un no sé quiénes Quijote Sancho Panza pero se equilibrada van Jeannie Jean claros y todo queda en manos de Rufián pues que Dios les coja confesados cine

Voz 1617 11:32 me consta que ha habido debate dentro del partido pero al final pues hecho quieras y hace lo que quiere es para resumirlo yo sí considero que es una prueba de que falta banquillo y y que al final quién acabará haciendo la campaña evidentemente será Rufián y luego yo a hay algo las cosas que nos han explicado is tienen que explicarse básicamente para que los oyentes lo sepan por más que Esquerra diga que se va a poder presentar a todas las elecciones pues qué es lo que han dicho no que que pretende presentarse a estas salas europeas y tal bueno primero que ya veremos eso sí puede hacerlo ya veremos cuándo es inhabilitado como decía Guardans y luego en el Congreso tú tienes que recoger el acta es como en el Parlamento

Voz 0194 12:13 esto es esto lo debatimos dotarla tienes que ir personalmente

Voz 1617 12:16 tienes que ir personalmente y además la doctrina ya Arena que se ha aplicado a los presos del Parlament pero que además avalado después el Supremo es que no no les ha dejado salir de la celda para ninguna actividad política yo creo que a ver qué se puede decir que se va a presentar a todas pero también es fácil explicar que seguramente vamos que el noventa por ciento de posibilidades noventa y nueve de que no pueda ser diputado y luego es cierto lo explica muy bien Pablo las encuestas que tienen aquí les dan a los propios de Esquerra que así como hace un mes estaban dispara dimos para ser primera fuerza pues ahora parece que el PSC puede volver a ser primera fuerza después de una década y eso les ha obligado también a a mover ficha que te dejo también opina sobre

Voz 2 13:02 pues muy breve no independientemente del banquillo puedan tener yo creo que tener si el Jonquera de cabeza lista por Madrid perdón a la Generale es una valla hay un cartel político de primer nivel es decir es que es vamos todos los días ante mostrado en mosto hablando del proceso Cataluña está presente constantemente y las ofensas y las ofensas a Cataluña por tanto Esquerra va a utilizar evidentemente como vaya y como cartel electoral de primer nivel al señor el yo que era independientemente de ETA como bien ha descrito Neus de la complicaciones que aire de de todo tipo de tipo judicial y de tipo de legislación electoral lo que te rondaré morena

Voz 1 13:45 me tiene carga moral tiene carga moral

Voz 0194 13:47 dices claro Sapone Gerardo e impone

Voz 1 13:50 pone pone peso moral en el votante claro yo

Voz 1086 13:52 soy aquí miren ustedes que condiciona pero no eso señor otro señores amateur luego allí no sólo eso sino votantes si no votas por este estás traicionando de Tele estas abandonando por eso no hay cuartel de una calle

Voz 0194 14:08 la música de suspense cuando habla guarda porque antes hemos oído como un tiro a tiro de que no sabíamos si se habían robado había muerto al pero estamos todos no acto nuestra caza reconquista en fin bueno sigamos a la campaña saben que PP y Ciudadanos han recorrido ante la Junta Electoral Central para que el Gobierno o no de de de otra manera

Voz 1071 14:33 más de prensa como la de mañana que se Ibarra que sigue al Consejo de Ministros entienden que el Ejecutivo hace propaganda hoy Ejecutivo ha remitido sus alegaciones resumiendo se preguntan con qué criterio podría diferenciar la Junta que decretos son electoralistas y que no dicen que al final el artículo veinte de la Constitución ampara la libertad de información los mañana

Voz 0194 14:51 otro decreto Rafa Bernardo buenas noches

Voz 1762 14:53 buenas noches y también de esos que el Gobierno ya más sociales

Voz 0194 14:56 no porque tiene que ver con la ayuda a los parados de más de cincuenta y dos años

Voz 1762 15:00 sí era una promesa que se formuló al principio de la etapa del Gobierno Sánchez que iban los presupuestos finalmente rechazados y que se recupera de cara a mañana reponer el subsidio para mayores de cincuenta y dos años en las condiciones en las que estaba antes de que el Gobierno Rajoy lo endurecerse durante la crisis entre otras cosas subiendo la edad mínima para su percepción de cincuenta y dos a cincuenta y cinco años

Voz 0194 15:17 según lo que el Gobierno decía en los presupuestos esta medida balcón

Voz 1762 15:20 ahora a ciento catorce mil personas pero el decreto de mañana también incluye la actualización de distintas prestaciones como la prestación por hijo a cargo para familias con pocos ingresos que se duplica alcanzará los quinientos ochenta y ocho euros al año se incorpora al decreto también otra promesa del Gobierno el registro diario de la jornada de los trabajadores que tendrán que llevar las empresas y que tendrán que conservar cuatro años para facilitar a la Inspección de Trabajo detectar malas prácticas por parte de los empresarios y también el establecimiento de bonificaciones a la contratación de parados de larga duración entre otras medidas pendientes pues de los presupuestos de compromisos adquiridos pero hasta ahora no materializados pero tan importante casi como lo que va

Voz 0194 15:56 es lo que no va en ese decreto una de las cosas que a mí más

Voz 8 16:00 me ha dolido es el no poder derogar la reforma laboral porque no tenemos

Voz 3 16:04 los suficientes diputados y diputadas en el Congreso así que también habla a los compañeros y compañeras para que el próximo veintiocho de abril nos den una mayoría rotunda que cambiemos las

Voz 9 16:14 en la cresta Morales eso lo hacía el presidente Sánchez esta noche

Voz 1762 16:17 se en Ciudad Real no va a haber finalmente esa prometida reversión de aspectos de la reforma laboral como por ejemplo en lo referido a la primacía o la vigencia de los convenios porqué como oíamos cree el Gobierno que este tipo de cambios no va a conseguir los apoyos suficientes en la Diputación Permanente del Congreso que tienes que convalidar el real decreto ley después de su aprobación por el Gobierno el Gobierno quieres con

Voz 0194 16:35 a una derrota parlamentaria gracias Rafa hasta luego entre las señales de alerta que vamos escuchando en las últimas semanas sobre el estado de la economía global es importante la decisión que ha tomado hoy el Banco Central Europeo había previsto subir los tipos de interés pero prefiere esperar

Voz 1071 16:48 si mantiene los tipos de referencia en el cero por ciento y asilos va a dejar hasta finales de año lo que es más tiempo del que había comunicado y lo que puede convertir a Mario Draghi que seguirá por esas fechas en el primer presidente del BCE que no incrementa el precio del dinero Se esperaba para entonces la primera subida desde dos mil once pero el debilitamiento económico ha hecho que el banco lo mire de otra manera la otra

Voz 0194 17:10 la decisión que ha tomado hoy el BCE es que van a estar más

Voz 1071 17:13 quiere a los bancos comenzará en septiembre esta nueva serie de operaciones trimestrales de liquidez es ya la tercera por cierto desde que empezó la crisis con las que quiere y esto es textual ayudar a preservar unas condiciones de préstamo bancario favorables osea para que los bancos nos den créditos que esas condiciones las condiciones descritos sean buenas y ha sido un mal día para los bancos en las bolsas la caída de la cotización de los bancos ha sido abruptas y durante la intervención del presidente del BCE en Frankfurt al cierre de la sesión el Deutsche Bank se ha dejado en Bolsa algo más del cinco por ciento los principales bancos italianos entre el cinco y el tres por ciento los franceses más del tres aquí en España en el Ibex las pérdidas han ido desde el siete

Voz 0194 17:51 el dos por ciento del Sabadell al dos con ocho del BBVA Ignasi he sido el Banco Central Europeo pero otros días de las últimas semanas han sido otros organismos que van hablando de esta señal de debilitamiento de la economía de esas señales de de recesión otra vez

Voz 1 18:08 sí sí sí están en esos informes a ver hay una nube hay un nubarrón espectacular que que se despejará pronto al menos no del todo pero pasará o nos caerá que es el Brexit no Brexit con acuerdo o sin acuerdo y esto es un Lehman Brothers es un Lehman Brothers probablemente más grande nadie se atreve a desarrollar todas las consecuencias porque eso eso puede convertir a lo que los americanos llevan hasta el suelen profes si el sólo hecho de de de de analizarlo pues lo provoca pero eso está ahí y eso está ahí al caer y eso no nubarrón con un daño los riesgos espectaculares y luego hay otros claro mucho más sutiles que se están poniendo ahí que que afectan pues en Corea pues va a empezar Corea Norte una vez que ya he visto que encontrarnos entiende para nada pues va a empezar otra vez con lo cual es decir no voy a hacer análisis del mundo este momento pero efectivamente sí sí sí es es preocupante e ir yo mismo que desde como usted abandonó micrófono pues pues la lengua porque al fin y al cabo claro porque es verdad tenemos una porque tiene no sé en cero coma cero cero cero uno de responsabilidad porque efectivamente general alarma pues pues pues provoca alarma y eso acaba teniendo un poquito con tenemos más responsabilidad que un cero cero coma cero uno eh bueno yo yo ponía yo Millo sólo yo te mucha más el

Voz 2 19:22 como como decía aquel chiste el asesino el Rubio claro es que el Rubio está dando mucho pensar es muy claro lo que pasa que al final manda tanto que les era le cuesta mucho a la gente decide las cosas a la cara y además desistiera luego un respaldo institucional que sea importante yo la única esperanza uno de la de las esperanzas que tengo en que la economía no no haya otro O'Hara es que triunfe las presiones legales judiciales en Estados Unidos y que este señor abandone muy pronto la Casa Blanca porque si no es así los conflictos de índole y naturaleza comercial ponderado de inestabilidad en general de la economía no

Voz 1 20:04 los es mucho por ahí bueno pero es la gran

Voz 2 20:06 habilidad actualmente de la economía mundial está en Washington y rubia

Voz 0194 20:12 el otro día te pregunto otro día es que tampoco tendría mucha más leña pues venga María Ferre director del Diario de Mallorca muy buenas noches hola qué tal lo buenas que si no nos quedábamos sin tiempo para conocer las apuestas del diario de Mallorca para mañana día ocho de marzo no sé si eso va a estar en la portada del periódico

Voz 10 20:29 pues sí ocupa la parte principal de la portada una preciosa fotografía de cinco mujeres una de ellas todavía pequeña una niña que son cinco generaciones de mujeres futbolistas que han dedicado que han decidido dedicarse a un deporte mayoritariamente masculino acompañamos la fotografía con varias informaciones relativas a la al acto la jornada de mañana una de ellas es que nuestro periódico en Mallorca ha decidido retirar a retirar a partir del día uno de abril los anuncios de prostitución hay otros medios de comunicación nacionales que ya lo habían hecho

Voz 0194 21:05 ah bueno

Voz 10 21:06 el editor de Diario de Mallorca ha tomado

Voz 0194 21:08 es una es una muy buena noticia en víspera del ocho de marzo la verdad

Voz 10 21:12 va mentes ahora hay quería contaros sólo la cruz porque también llevamos realmente la noticia de que una mujer en Palma ha huido hoy de un piso en el que estaba siendo retenida y maltratada por su pareja ha huido y ha sido protegida por una serie de vecinos que la han ayudado a salir y llevada a la policía felizmente ha podido poner una denuncia María

Voz 0194 21:35 muchísimas gracias a vosotros buenas noches estas son las apuestas del Diario de Mallorca muy centrado como todos los medios de comunicación en este ocho de marzo Nos quedado Cuaderno de frases

Voz 1071 21:44 han ocurrido otras cosas y médicos de toda España se han manifestado esta mañana en Madrid en contra de la precariedad en su trabajo en contra de la falta de medios de financiación de la saturación en las consultas sobre todo en los centros de atención primaria han ido desde el Ministerio Sanidad al Congreso de los Diputados Éstas son algunas de las frases que hemos recogido

Voz 11 22:02 tenías que vende de setenta y ocho que me han dicho esta mañana una compañera en Pola de Lena hasta centros que están más o menos seguirlos con treinta bueno suponemos que estamos realmente saturados Juan listas a veinte pacientes todos minutos cuatro minutos cinco minutos

Voz 8 22:16 son más los Stones estar exámenes están las mareas tanto nosotros somos segunda del mundo a menos que yo te puedo aceptado cotizar yo estoy que la salida que a veces doy

Voz 1071 22:33 Brigada frases donde se recoge hasta mañana nuestra compañera Laura Marcos frases también del cardenal francés Felipe Garín condenado hoy a seis meses de prisión no va a tener que cumplirlos por encubrir casos de pederastia en la diócesis de Lyon es uno de los asuntos principales esta noche en la apertura de los diarios franceses hoy adscrito al Papa para anunciarle que presenta su dimisión ha dicho el abogado que representa la parte civil que esta renuncia supondrá un punto de inflexión en Francia en la lucha contra los

Voz 12 23:00 los coches más fe Fis sueños que abuelo

Voz 1071 23:05 toca Vizcaya Barcelona ha sido el primer día en los taxistas avisaron de que estarían atentos para impedir que burlar la ley que exige contratar su servicio con un cuarto de hora de antelación el Sindicato de Taxistas élite ha publicado un vídeo este vídeo en el que se ve a un grupo de taxistas reprochando a un conductor es una taxista la que reprochan conductor la actitud crítica

Voz 13 23:24 lo o ahora mismo qué vas a hacer te vas solo te vas y te vas solo Tebas pues vete que te yendo ya vete ya que está aquí ilegal el haga agravarán la calca captaciones

Voz 1071 23:40 ah y otra punta del mundo el Supremo argentino ha confirmado esta tarde la orden de detención y la prisión preventiva dispuesta por un juez federal contra la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado no mutua judía en el año noventa y cuatro no Se va a tener que hacer efectiva porque es senadora

Voz 14 24:00 está aforada Nos queda Ramoneda

Voz 15 24:04 el dietario

Voz 14 24:08 otro ocho

Voz 1150 24:08 esto para confirmar que el feminismo sigue ganando visibilidad impacto político capacidad de movilización incide en que Diego lógica los sectores más reaccionarios del país han dado cuenta de la dimensión del fenómeno por eso las respuestas regresiva hay destemplada el ochenta y ocho por ciento de las víctimas de delitos sexuales son mujeres el noventa y ocho coma cuatro por ciento de los investigados y detenidos son hombres lo cual hace ridículo el empeño de la derecha en negar la violencia de género pero más allá de estos y de otros muchos that los abrumadores como los que tienen que ver con la discriminación laboral y las oportunidades hay una cuestión de fondo Se trata de subvertir mil estructuras de poder muy instaladas y para ello es prioridad absoluta un trabajo riguroso en las escuelas para acabar con la transmisión dos esquemas morales y culturales que sustentan al patriarcado una tarea cotidiana de gran envergadura en la medida en que no hay consenso político ni social que lo sustente y las bases católicas y conservadoras en la escuela española son refractaria al reconocimiento del feminismo o los jóvenes educan de otra manera o costará mucho salir de los sistemas de dominio masculino impera es un dato para que los jóvenes varones entienda lo que representa para ellos el patriarcado una cultura de la violencia quitar bien tiene costes para ellos entre los menores de veinte años asesinados la proporción es de tres varones por cada mujer y la inmensa mayoría de los que cometieron los crímenes eran varones lo que da idea de los valores de intentarán cien fuerza que acompañará a lo masculino un buen motivo de reflexión para ellos en momentos en que es urgente modificar los hábitos y los referentes fan biliares y escolares un apunte sobre el juicio desde el proceso catalán por más que Fiscalía hay testigos repitan la palabra el tumulto mil veces dado que no había indicios de violencia suficientes para sostener esta acusación y mucho menos la de rebelión parece que la estrategia pasa ahora por culpar a los Mossos de inacción construyendo así un relato de violencia promisión se piden hechos pero en realidad lo que más abunda son las interpretaciones sus juicios de intenciones

Voz 0194 25:58 yo ahora con el relato los judía

Voz 1150 26:01 que al de Barcelona los sentimientos las emociones personales con la televisión presidente siempre es difícil saber si se habla para dar elementos de juicio al tribunal o para impactar en la opinión pública

Voz 14 26:14 nos vamos ya han estado más de Ignasi Guardans y Javier Aroca muy buenas noches hasta la semana que viene Sastre adiós adiós adiós

Voz 16 26:22 bueno no que la gente no no no no desconecte Carine Manu Carreño nos vamos a quedar aquí para para ver si hay alguna novedad sobre el entrenador del ladrillo ese banquillo que quema feliz

