Hora 25 (08/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 hola soy María tengo sesenta y nueve años estoy jubilada soy madre de tres hijos me casé muy joven nunca pensé que la vida de una mujer fuese tan dura yo recibí mi primer golpe con dieciocho años pero darme cuenta de que era una mujer maltratada hasta que no caí enferma no busque la ayuda necesaria quiero decirle a las mujeres que estén sufriendo maltrato que se puede salir Hodges ocho de marzo les dejo con más noticias en la Cadena Ser

Voz 1050 00:29 la noticia a esta hora está en la calle son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:37 eh

Voz 5 00:44 en Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:56 cómo está en muy buenas tardes la noticia está en las calles de decenas de ciudades de toda España que se movilizan en este ocho de marzo en la cabecera de la manifestación de Madrid está Álvaro Zamarreño buenas tardes

Voz 6 01:09 qué tal buenas tardes estamos ahora mismo en el paseo del Prado muy cerca de la madrileña Plaza de Cibeles a la espera de que llegue a un lugar totalmente colapsado la cabecera principal de esta marcha parece que va con bastante retraso porque por segundo año el centro de Madrid ha quedado totalmente colapsado por tanta gente como reivindicaciones cánticos inmigradas esos mil motivos que son el lema oficial de esta

Voz 1667 01:31 marcha esa manifestación de Madrid no cuenta con representación del Partido Popular ese partido decidió quedarse al margen de una convocatoria con la que no comparte la letra de su manifiesto

Voz 7 01:40 hemos decidido no manifestarnos eh junto con los convocantes de las movilizaciones del ocho de marzo y lo digo lamentando lo porque nos íbamos a hacer hasta que conocimos un comunicado que pensamos que es inadmisible para nosotros pero pero me aventuro

Voz 8 01:57 decir que es inadmisible para muchísimas mujeres en España porque al final acaba siendo un comunicado sólo de los convocantes de la izquierda radical

Voz 1667 02:04 el líder de Ciudadanos se ha rodeado de mujeres ideó una frase de Clara Campoamor de quién ha echado mano para apuntalar su idea de feminismo liberal

Voz 0040 02:12 esta mañana hemos destapado esta frase esté referente de una frase que fue conocida de Clara Campoamor y que sin duda denota el liberalismo y el feminismo que defendía esta mujer decía que ella Clara Campoamor que estaba tan alejada del fascismo como el comunismo soy liberal

Voz 1667 02:28 en este Hora Veinticinco vamos a resumir un día de lucha feminista en la que como el año pasado el éxito ha estado más en la calle que en los centros de trabajo WISE ha trabajado por ejemplo en la Moncloa así que espero que ustedes paseen

Voz 9 02:40 ustedes nosotros hemos atrás ustedes ellos y ellas Buendía

Voz 1667 02:45 el Consejo de Ministros ha aprobado otro decreto ley de esos que la oposición quiere bloquear esta vez para promover la creación en las empresas de un registro del horario laboral Magdalena Valerio es la ministra de Empleo de manera reiterada

Voz 10 02:58 se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial pero realmente están trabajando a tiempo completo

Voz 1667 03:11 además este ocho de marzo nos deja un nuevo crimen machista Pedro Blanco

Voz 1715 03:15 ha ocurrido en Madrid un hombre de ochenta años asesinado a tiros a su mujer después se ha suicidado Celia Mayer ex concejal del Ayuntamiento de Madrid

Voz 4 03:23 tirado también nuestra concentrados para ver si previamente yerno anuncia o algún tipo de indicador que los alertara sobre la presencia de violencia en esta pareja y no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes

Voz 1715 03:36 en Hora Veinticinco les vamos a contar la decisión del juez de Lleida

Voz 0089 03:39 a a prisión al líder de Vox detenido esta semana

Voz 1715 03:42 Ana por supuestos abusos sexuales a discapacitados o la decisión del presidente de la Conferencia Episcopal que por fin va a recibir a víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes

Voz 1667 03:52 ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:55 buenas tardes en una hora comienza la nueva nada de Liga en Primera División con el partido que juegan en San Mamés el Athletic de Bilbao y el español también tenemos Baloncesto Euroliga en directo el Barça está jugando un partido importante en la cancha del Anadolu Efes en Turquía en el último cuarto los azulgrana pierden ahora mismo sesenta y siete a cincuenta y cinco a las nueve el Baskonia recibirá al

Voz 1667 04:17 Khimki ruso y la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:20 buenas tardes el fin de semana el tiempo será soleado nubes a ratos en Galicia y el Cantábrico las más compactas la tarde del domingo con algunas lluvias pero en el resto más sol que nubes y temperaturas que poco a poco irán subiendo de noche y al empezadas mañana seguirá haciendo frío las tardes cada vez más suaves especialmente la tarde del domingo cuando las máximas se situarán alrededor de los veinte grados incluso superando los veinticinco en poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir también el Ebro en el sudeste de la Península

Voz 1667 04:50 empieza ahora veinticinco Pedro en fin que oye que irse a la cama

Voz 1715 04:53 que como decías Pablo así que dos cuñas dos himnos vamos a la calle

Voz 1667 05:05 lo de señalar de lejos tu coche cuando estás en el mostrador blanco que está detrás el blanco te pasa bastante BP lo que te pasará siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros eso

Voz 7 05:17 en otros sitios en BP sí

Voz 1667 05:20 promoción baliza en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 11 05:27 hola sí me gustaría anunciar mi negocio

Voz 0089 05:30 pero claro que me gustaría que lo escuchasen así como

Voz 11 05:32 millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero

Voz 0089 05:35 la Iglesia fácil rápido que yo tenga que hacer lo menos posible

Voz 12 05:39 sí es lo que es aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra ser publicidad punto es ICOM pruebas de tu mismo

Voz 4 05:57 cabinas si es una veinticinco

Voz 1715 06:04 lo blanco así que otro ocho de marzo con millones de mujeres movilizadas en todo el mundo otro ocho de marzo en el que ha pesado más la movilización que la huelga general las manifestaciones de la tarde son la verdadera demostración de fuerza de este movimiento que sigue alzando la voz por la igualdad Nos vamos a marchar a la calle enseguida conectamos con algunos de los compañeros que están cubriendo esas manifestaciones pero antes alguien que a esta hora

Voz 13 06:30 la escuchan habitualmente en Hora Veinticinco y que este año como hizo el año pasado a decidir hecho decidido perdón sumarse a esa movilización a las siete le contaba ya a Carles Francino sus impresiones personales y lo que estaba viendo que era una movilización masiva masiva está siendo Ángels Barceló años buenas tardes hola buenas tardes más IVA está haciendo exactamente igual apreciaciones que eso igual que el año pasado

Voz 0194 06:52 cuando la misma riada humana desde Atocha con la intención de llegar a la Plaza de España con muchísimas muchísimas dificultades y me encuentro ahora mismo en la plaza de Cibeles justo enfrente del Ayuntamiento y es imposible avanzar hay un poquitín de hueco por el lateral pero a la que empieza en la calle Alcalá con Gran Vía ya es un mar humano y es esa misma sensación que tuvimos el año pasado sobre todo cuando miras los rostros no los participantes en la manifestación gente de todas las edades hay muchos muchísimos niños yo creo que también es importante que hoy es viernes mañana no hay colegio y la gente se toma esto como el principio del fin de semana y muchos muchísimos hombres que creo que eso también es muy importante parejas de todas las edades grupos de estudiantes todos con la misma sensación Si el año pasado salimos para reivindicar para pedir igualdad lo que pedimos también este año lo que pide la gente que está a la manifestación este año que al menos la nos quiten lo que hemos conseguido hasta luego hasta luego

Voz 1715 07:46 bueno vamos y a abrir esta ronda de información Éste es el ambiente que se vive en la manifestación de Madrid como nos ha contado Ángels Barceló queremos acercarnos también a Barcelona en plaza Cataluña también multitudinaria la protesta en plaza Cataluña decía hay una unidad móvil de la Cadena SER con Alfonso de Ross con Pau rumbo Pau muy buenas tardes

Voz 14 08:05 qué tal muy buenas tardes la explanada central de esta plaza se sigue llenando con los miles de manifestantes que han llenado también los dos kilómetros de la Gran Vía entre la plaza de España en la procede Cataluña el escenario está preparado los Active los artistas que van a actuar se preparan un helicóptero sobrevuela el centro de Barcelona a la espera de que vayan llegando todo el mundo en esta manifestación que ha ido copando el centro de Barcelona organizado en bloques textos en los que se permitía la entrada de hombres pues no mixtos protegidos con voluntarias que tendían cintas de plástico de hecho la cabecera era uno de estos bloques no mixtos estaba reservada a mujeres lesbianas transexuales ambiente festivo camiones con equipos de música a todo volumen música cantada únicamente por mujeres también carteles creativos uno de los que tenía más fans no paraba de ver mujeres que que se querían hacer fotos con él era No somos Alexa Siri en mujeres muchas mujeres de todas las edades familias grupos de amigos mujeres mayores niñas con sus carteles escritos a mano los hombres han ocupado mayoritariamente un segundo plano como se despidió

Voz 1715 09:01 gracias Pau próximo destino Bilbao ciudad símbolo de algunas movilizaciones de las más comentadas de las más multitudinarias y persistentes durante los últimos meses por ejemplo las de los pensionistas y esta tarde el mensaje en las calles de esa ciudad también es feminista y allí está Eva Domaica Eva buenas tardes

Voz 1490 09:19 hola buenas tardes Pedro ya podéis escucha el ambiente que es muy parecido al que han contado nuestros compañeros lo que sí te puedo contar es que lo que iba a ser la cabecera de la manifestación ha habido tanta gente llevo que no podía tragar el volumen de gente que se ha concentrado que ahora mismo estamos en la cola ya hemos tardado cuarenta y ocho minutos en dar el primer paso hemos recorrido en una hora y diez minutos cien metros aproximadamente para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que hay en cuanto a quiénes están aquí pues hay muchísimas muchísimos adolescentes algo que sorprende porque no suene a las manifestaciones hay muchas familias gente que ha venido con niños incluso para llevarse los brazos y que llevan con ellos en brazos la hora como escucha es mucho ruido Silva todos bar tu que hasta hemos visto gente que ha venido con cuernos y cencerros entre los carteles hay muchísima originalidad tranquila hoy no voy sola por la calle nos ha salido feminista no os he salido de la jaula una vida no se salva sólo con dejarla nacer o el típico grito que esta cantando todo el mundo aquí es arriba la lucha feminista Gora borroka feminista

Voz 1715 10:37 gracias Eva Última parada en esta ronda ampliaremos

Voz 15 10:40 a partir de las nueve Última parada decía Zaragoza

Voz 1715 10:43 mañana miles de jóvenes han llenado la plaza del Pilar la plaza del Pilar vuelve a llenarse ahí está Pepe las Marías Pepe buenas tardes

Voz 14 10:49 hola Pedro buenas tardes ahora mismo gritos lemas cánticos y música en la manifestación de la capital aragonesa que apenas ha recorrido un kilómetro desde hace una hora en la cabecera en la pancarta con el lema sin nosotras podamos separa el mundo mujeres de diferentes empresas en conflicto laboral también una mujer a punto de ser desahuciada tres de los barrios de Zaragoza que han sido las que han movilizado también este ocho m en Zaragoza se calcula que se puede repetir el dato al menos que apuntaba a la delegación el año pasado hablaban de cuarenta mil personas aunque las organizadoras consideran que fueron muchísimas más entre los carteles muchísimos como decía los compañeros me quedo con el que llevaba una niña no si femineidad soy feminista la manifestación como decías tendida en la Plaza del Pilar yo creo que no antes de las nueve menos cuarto de la noche donde se leerá el manifiesto

Voz 0919 11:39 gracias Pepe es evidente

Voz 1715 11:42 otra jornada histórica de movilización en las calles la movilización atravesado este ocho de marzo desde primera hora es día de una huelga general que no tiene datos de seguimiento sólo los sindicatos han hablado de unas seis millones de personas que de alguna manera se han sumado a los paros parciales que se han convocado tanto por la mañana como por la tarde

Voz 1050 12:03 en fin estas que bueno escuchar su hundirse imágenes

Voz 1715 12:06 que resumen un día de movilización feminista Nacho Palou

Voz 1050 12:09 primera foto rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno Isabel Celaá

Voz 9 12:15 ustedes vosotros hemos atrás ustedes ellos y ellas un buen día en el avance de los derechos de igualdad

Voz 1050 12:23 segunda foto en Castellón

Voz 13 12:28 así protestaban esta mañana medio centenar de mujeres contra un acto al que iba el líder del PP portaban una pancarta cuyo lema era casado yo tuviera abortado los populares han trasladado el evento al interior de un colegio allí Casal

Voz 8 12:41 ah y lo digo lamentando lo porque nos íbamos a hacer hasta que conocimos un comunicado que pensamos que es inadmisible para nosotros pero pero me aventuro a decir que es inadmisible para muchísimas mujeres en España porque al final acaba siendo un comunicado sólo de los convocantes de la izquierda radical

Voz 1050 12:58 Civera tampoco asistirá a la manifestación esta mañana en la sede de Ciudadanos reivindicaba el papel de Clara Campoamor una de sus frases soy liberal ya forma parte del cuartel general de este partido

Voz 0040 13:08 una feminista una liberal una demócrata que consiguió el voto femenino en España seguramente la me

Voz 7 13:14 el más importante española del siglo

Voz 9 13:17 en Galicia el Parlamento ha tenido que suspender

Voz 1050 13:19 actividad debido a la huelga o lo tonto

Voz 7 13:22 ante la falta de Okur uno Se puede constituida comisión tercer ida de Facenda lo mismo ocurre

Voz 1050 13:28 queda en la Cámara Vasca en Vitoria

Voz 16 13:30 contado a sus señorías y viendo que no

Voz 7 13:33 hay tal número profe

Voz 16 13:36 de suspender en Asia a unos kilómetros

Voz 15 13:38 Bilbao en la plaza donde cada lunes miles de pensionistas se manifiestan hoy reinaba el color morado

Voz 13 13:48 ese mismo color el morado era el humo de la mascletà en Valencia la persona encargada de la pirotecnia que era hoy una mujer una imagen poco habitual otra imagen en las Canarias en Tenerife cacerolada esta mañana que ha recorrido las calles de La Laguna los jóvenes también han protagonizado las protestas sonido de los estudiantes esta mañana en Barcelona en Madrid líderes sindicales Pepe Álvarez de Unai Sordo

Voz 0919 14:24 ha sido un seguimiento masivo

Voz 17 14:27 de las dos horas de paro convocada

Voz 0919 14:30 para las organizaciones sindicales y creemos que ya se puede afirmar que dos mil diecinueve va a marcar otro hito histórico

Voz 1050 14:37 también en la capital en la Plaza del Museo del Reina Sofía concentración de las mujeres comunicadora Éste era el manifiesto

Voz 18 14:43 consideramos que no podemos dar voz a quien está fuera de ley violencia machista prostitución vientres de alquiler debemos extremar el cuidado en las noticias sobre violencia machista poniendo al este movimiento feminista de su movimiento

Voz 1715 15:00 Noval y queremos echar un vistazo a lo que ha ocurrido fuera de España ya el año pasado la española la movilización española fue una referencia mundial un ocho m más modesto por decirlo de alguna manera en otros países Rafa Panadero

Voz 1775 15:13 este año lo más llamativo es lo que está pasando en Portugal donde se organiza por primera vez en la historia una huelga feminista en lo que llevamos de dos mil diecinueve ya ha habido once mujeres asesinadas en casos de violencia machista hoy las mujeres portuguesas piden más medidas contra la violencia de género y también contra la desigualdad salarial en Francia las marchas se han convocado a partir de las

Voz 7 15:32 cuatro menos veinte de la tarde la hora en la que una mujer francesa debería dejar de trabajar si su sueldo fuera equiparable al de un hombre

Voz 1775 15:40 sabiendo ya de Europa en Estados Unidos lo cierto es que hoy no ha habido mucha movilización quizá porque allí las mujeres ya han fijado sus protestas para el mes de enero conmemorando la toma de posesión de Trump interesante también lo que se ha visto en Argelia donde las mujeres han puesto a la cabeza de las marchas de protesta contra Buteflika con el mensaje de que sólo se respetarán sus derechos si se cambia de régimen basado también en Turquía donde la policía ha dispersado a los manifestantes que denunciaban las políticas islamistas del Gobierno con lemas como No tenemos miedo

Voz 1715 16:10 la violencia machista la violencia ejercida sobre las mujeres ser constante luto al que nos obligan los crímenes de género inspira también la movilización feminista este ocho de marzo sumamos una mujer asesinada más ha ocurrido en Madrid la víctima es una mujer a la que su marido asesinado a tiros después él se ha quitado la vida Radio Madrid Enrique García

Voz 1050 16:31 ambos eran octogenarios un matrimonio que vivía en el distrito de Ciudad Lineal ha ocurrido este mediodía en su domicilio el hombre ha matado a la mujer con una escopeta de caza han sido los vecinos el edificio los que han avisado a la Policía al escuchar dos tiros cuando los agentes han entrado a la vivienda han encontrado los cuerpos de ambos el hombre que se había suicidado posteriormente no tenía antecedentes por violencia de género Celia Mayer ex concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid

Voz 16 16:53 ha durado talón nuestra para ver si previamente existieron denuncias o algún tipo de de indicador que los alertara sobre la presencia de violencia en esta pareja y no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes

Voz 1050 17:06 el Consistorio activado el comité de crisis ante casos de violencia de género para investigar qué ha podido fallar por parte de la Administración en lo que va de año diez mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas

Voz 19 17:16 en Hora veinticinco

Voz 7 17:19 en su limpia

Voz 11 17:22 vivir muchas mujeres que han hecho historia purismo esta colección está tan necesaria

Voz 20 17:26 a descubre las vidas de Marie Curie María Moliner Simón dibujó hay muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con él

Voz 11 17:38 país seis años después de tu enunciase ocho meses de trabajo entre los distintos grupos parlamentarios

Voz 0194 17:44 todavía cada vida tiene al menos una historia

Voz 7 17:49 algunos otros las Len para unos y otros muchos libros esta semana todo esto la SGAE lo sabe como yo lo denuncio trece no ocurriendo cinco años Antón Reixa nos cuenta su historia en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín aprendemos a escribir leer entre líneas Cadena SER

Voz 1203 18:13 hay veces que disiparse no vale de mucho otras y reserva ya de sus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento pagan seis meses y además hasta trescientos euros en una tarjeta regalo de El Corte Inglés had to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés es sujeta a su aprobación

Voz 4 18:43 cabina se es una veinticinco

Voz 1715 18:49 Pedro Blanco y otro viernes de decreto viernes de Consejo de Ministros ya hemos escuchado antes que el Gobierno no ha hecho hoy huelga hoy aprobado un decreto ley para controlar las horas trabajadas en las empresas como una forma de luchar contra el fraude laboral por ejemplo eso de que haya trabajadores contratados a tiempo parcial pero que que acaben haciendo jornadas completas Rafa Bernardo

Voz 21 19:09 el decreto anunciado hoy lleva varias medidas de corte social

Voz 1762 19:12 las principales la recuperación del subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años tal y como estaba antes de que el Gobierno Rajoy lo endurecerse con la crisis una medida que según la ministra de Trabajo beneficiará a trescientos ochenta mil personas y también la obligación para las empresas de llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores una medida orientada a combatir el fraude Magdalena Valerio

Voz 9 19:31 de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial pero realmente están trabajando a tiempo completo de personas que están trabajando con un horario X resulta que están haciendo horas extraordinarias que en la mayor parte de las ocasiones NYSE las paga ni cotizan por ellas a la Seguridad Social

Voz 1762 19:57 en total las medidas sociales y de igualdad aprobadas en los dos viernes sociales que ha habido hasta ahora este Consejo de Ministros y anterior costarán mil ciento treinta millones decía el Ministerio de Trabajo que pagarán con un aumento de la recaudación previsto en cotizaciones sociales de tres mil

Voz 13 20:11 trescientos millones la ministra portavoz a medida

Voz 1715 20:14 hoy sus intervenciones ejercía fundamentalmente de portavoz no vayan a dar motivos a la Junta Electoral Central ahora que el Partido Popular ha pedido que se suspenda en la rueda de prensa de los viernes en este periodo preelectoral Moncloa sostienen que el Gobierno tiene todo el derecho a informar de los acuerdos que sigue adoptando José María Patiño las reclamaciones presentadas ante la Junta Electoral Central por PP y Ciudadanos han tenido un efecto disuasorio la manera de comunicar del Gobierno en concreto de la ministra portavoz si en viernes anteriores era habitual que Isabel Celaá afear a comentara a la actitud de los partidos de la oposición respecto al Ejecutivo hoy se ha escudado en la neutralidad que se exige en periodo electoral aunque sí ceder un milímetro en la legitimidad que el Gobierno tiene a seguir gobernando

Voz 9 20:58 creemos que estamos haciendo lo que

Voz 22 21:00 buenos tecnocrático realmente estamos cumpliendo con nuestro deber y obviamente a todo Consejo del Ministros le corresponde una información pública que es la que estamos haciendo en este momento

Voz 1715 21:12 será así Se ha permitido reflexionar sobre las pocas ventajas de las que goza este Gobierno respecto a los anteriores desde que comenzó en junio con una oposición que no le

Voz 1050 21:21 ha dado tregua con una reclamación veintitrés

Voz 1715 21:24 cuatro horas después de comenzar el periodo electoral y otras historias de este viernes el presidente de la Conferencia Episcopal ha citado de varias víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos los verá la semana que viene hasta ahora Ricardo Blázquez se había resistido a tener ese gesto con las víctimas que llega después de esa cumbre convocada por el Papa en Roma para hablar de abusos sexuales nos vamos hasta León Pablo dedo buenas tardes

Voz 23 21:49 buenas tardes la Iglesia española da un paso adelante y recibirá el próximo jueves por primera vez a las víctimas de los abusos sexuales el presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Ricardo Blázquez ha emplazado a un encuentro a la Asociación Infancia robada de la que forman parte afectados por varios casos de pederastia en nuestro país las víctimas lo consideran un avance pero con la decepción que para muchos supuso esa cumbre vaticana de hace unas semanas aún muy reciente prefieren ser cautos y no hacer más valoraciones hasta conocer en concreto que les va a plantear la Conferencia Episcopal a esa cita acudir entre otros Javier él es víctima de los abusos del cura José Manuel Ramos Gordón en la Diócesis de Astorga durante la década de los años ochenta

Voz 16 22:29 bueno consideramos que es un avance no sentarse a hablar

Voz 24 22:31 siempre es un avance pero preferimos esperar

Voz 16 22:35 a lo que acontece con ante todo por supuesto

Voz 23 22:40 el encuentro va a tener lugar desde las dos y media de la tarde en la sede de la Conferencia Episcopal

Voz 1715 22:45 sí y además un juez ha enviado a prisión provisional incomunicada al líder de Vox detenido esta semana en Lleida líder de Vox en Lleida detenido esta semana decía por supuestos abusos sexuales a personas con discapacidad y el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que presentó la familia Franco contra la exhumación de los restos del dictador el tribunal ha decidido estudiar si como pide la familia decreta una paralización cautelar de los trabajos para sacar los restos de del dictador Francisco Franco mientras decide sobre el fondo del recurso a las nueve en la segunda hora del programa Nos vamos a echar de nuevo a las calles volveremos a las manifestaciones que sigan activas a esa hora en el tiempo de la gastronomía es viernes no vamos a renunciar a él hoy vamos a ocuparnos de la presencia del papel de la mujer en ese mundo en el mundo de la gastronomía nos va a acompañar la periodista Carmen Alcaraz y también nuestro compañero de SAR Gastro Carlos Cano tenemos tertulia así con Juan Carlos Jiménez con Carlos Cué con Eduardo Madina Éstas son para él las claves del día

Voz 18 23:49 ocho de marzo han vuelto a llenar las calles esta vez de valores y de verdad

Voz 7 23:54 lo de banderas que enfrenta que excluyera

Voz 18 23:57 símbolos que dice que hay unos que son cosas que otros todo lo contrario porque ha salido a la calle Banderas de igualdad voces que dicen que no hay nadie que será más que nadie por razón de sexo por cuestión de género es la cuarta o la de un movimiento feminista nacido hace varios siglos que dice igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida hay quién cree que lo que hemos visto y son las calles llenas para reclamar los derechos de las mujeres serían más que suficientes si así fuera pero sin embargo es mucho más es la mitad de la sociedad española es decir las mujeres movilizándose en la defensa de un modelo de sociedad que tenga indicadores mínimamente aceptables en términos de igualdad en el fondo es un honor

Voz 1715 24:42 me regalo que los hacen las mujeres

Voz 18 24:45 a nosotros los hombres larga vida al movimiento feminista vivo

Voz 15 24:50 el ocho de marzo con las claves Eduardo Madina llegamos a las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 19 25:01 pues ahora todo el mundo da con pajarita las botas

Voz 25 25:04 pues hoy ya ha quitado el escaparate las taladradoras Hypo Spar

Voz 1610 25:07 ahorita en los negocios nadie toma decisiones

Voz 26 25:09 precipitadas porque piensan porque piensan eligen Yoigo negocios la fibra con la red que necesitas

Voz 7 25:15 las infinito diecisiete cero cero

Voz 26 25:18 pienso Yoigo

Voz 19 25:20 yo digo cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 7 25:24 novio ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 19 25:29 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 7 25:36 el aire litio con los pulmones recicla

Voz 19 25:39 envés Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 27 25:42 si tuvieras que es que el Everest preferiría hacerlo equipado o completamente equipado pues está claro no sé que tendría que ser distinto en la carretera

Voz 1667 25:51 aproveche esta oportunidad única

Voz 27 25:53 James Thain completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de ciento cuarenta caballos por veinte mil novecientos euros financiando con ERC Iván Nissan Innovation Design

Voz 0194 26:05 hora veinticinco Madrid buenas tardes el movimiento feminista vuelve a desbordar y a teñir demorado las calles de Madrid en un nuevo ocho de marzo a esta hora la cabecera

Voz 0089 26:14 la manifestación con el lema somos imparables feminista siempre avanza muy lentamente porque el centro de Madrid está abarrotado en Cibeles hay una unidad móvil de la Ser con nuestro compañero Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes tú lo decía buenas tardes desbordado Madrid desbordado y una manifestación que podemos decir que no es tal porque es una concentración masiva ahora mismo la cabecera de la manifestación Enrique afrontando ya la Gran Vía después de haber invertido cuarenta y cinco minutos cuarenta y cinco minutos en atravesar esta plaza de Cibeles Plaza de Cibeles que hoy recibe la diosa esta estatua de color morado a todos los asistentes no se van a cumplir desde luego los horarios previstos por los organizadores va a ser muchísimo más el tiempo invertido de lo que ellos pensaban una manifestación que termina en la plaza de España gracias Alfonso es ocho de marzo Día Internacional de la Mujer y a pesar de todo en la capital un hombre asesinado a tiros a su padre después se ha suicidado ha ocurrido en Ciudad Lineal este mediodía Se trata de un matrimonio octogenario el hombre que ha disparado con una escopeta de caza su mujer no tenía denuncias previas nos lo contaba hace unos minutos aquí en la SER la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid Celia

Voz 4 27:22 hemos mirado también nuestra concentrados para si previamente denuncias o algún tipo de de indicador que los alertara sobre la presencia de violencia en esta pareja no hemos encontrado nada por tanto no había antecedentes

Voz 0089 27:36 el Consistorio activado el comité de crisis ante casos de violencia de género para investigar qué ha podido fallar por parte de la Administración en lo que llevamos de año en la Comunidad de Madrid dos mujer

Voz 0919 27:45 es han sido asesinadas a manos de sus parejas ahora vamos con más noticias antes vamos a echar un vistazo a las carreteras DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 27:53 buenas tardes tan sólo encontramos complicaciones de salida de Madrid retenciones que se disuelven poco a poco en la A42 en Torrejón de la Calzada ahí en la A5 en Arroyomolinos en el resto de la comunidad a esta hora se circula con normalidad

Voz 28 28:09 el arte te busca con red y tienes casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio guarda Julie su arte pop el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital

Voz 11 28:23 las cárceles te tiran y sí muchas más informa en tres uves dobles punto comunidad punto madrid

Voz 29 28:29 este mes ve en el entrenamiento que súper Airways de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos centrado antes XXVI con noventa en Parque Warner

Voz 19 28:39 com sabes lo que no está de moda pues hay que actualizarse a partir de ahora venderemos los churros

Voz 26 28:46 los autónomos no toman decisiones precipitadas porque piensan lo que piensan Tegui Yoigo negocios la fibra con la que necesitas y casi infinitos informa el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 19 28:59 yo digo

Voz 1050 29:01 en la Asamblea hoy ha terminado la comisión que investigaba el presunto fraude en el máster de Cristina de Cristina Cifuentes ha terminado sin ningún acuerdo sobre el dictamen de conclusiones lo ha hecho tras rechazarse las dos propuestas presentadas una por Podemos y Ciudadanos y otro texto alternativo del PSOE así que la Comisión ha terminado sin ninguna conclusión

Voz 15 29:22 en ese ningún acuerdo

Voz 0089 29:28 bueno con eso llegamos a las ocho y media ya saben que el centro de la capital permanece cortado por la manifestación hace doce hay doce grados a esta hora en el centro de la capital Se espera un fin de semana soleado a sigue disfrutando hasta el lunes

Voz 3 30:05 hora veinticinco Deportes

Voz 0919 30:08 Jesús qué tal buenas tardes hoy es el Día de la Mujer ahora mismo cientos de miles de mujeres inundan las calles reclamando igualdad nuestro respeto para todas ellas el deporte aquí mirad a la que se dedica este programa fue durante muchos años otro privilegio de los hombres una actividad tan beneficiosa para el ser humano estaba vetada a las mujeres privando las de lo positivo que supone para la salud para la formación personal o para las relaciones sociales pensemos por un momento en nuestras madres o en nuestras abuelas condenadas a una vida sin practicar deporte hoy en día afortunadamente es natural que la mujer practique el deporte al mismo nivel que lo son es un paso tremendo el que se ha dado en la igualdad ojalá siga habiendo avances en todos los aspectos irse superen las diferencias que todavía existen como se han superado en el mundo del deporte feliz día de la mujer el abrimos con Garbiñe Muguruza que ahora mismo está jugando primera ronda del Master mil de Indian Wells es Muguruza se enfrenta a la norteamericana Lauren Davis en el primer set vence la española dos juegos a uno entramos ya en el repaso de la actualidad que vive el inicio de una nueva jornada de Liga dentro de veintinueve minutos en San Mamés un partido atractivo entre el Athletic de Bilbao y el Real Club Deportivo Espanyol enseguida estamos allí y estamos también en la Euroliga de baloncesto ha terminado ahora mismo debe estar a punto de hacerlo un partido importante el que jugaba el Barça en Turquía en la cancha del Efes como ha terminado Chaves hizo buenas tardes

Voz 1610 32:18 hola buenas tardes acaba de finalizar gallego con muy malas noticias para el Barça que ha perdido veintidós en el campo del Efes noventa y dos setenta y además ha perdido el basket average particular ya que había ganado de quince recordemos en el Palau Blaugrana una auténtica exhibición de Shane Kim frente hay siete puntos ha metido Shane quien llene el Barça Heurtel no ha salido en la segunda parte no sabemos porque Hanga catorce puntos Tomic trece final del partido en Estambul noventa ídolos Efes setenta Bartz

Voz 0919 32:49 así que derrota del Barça ya a esta hora comenzado otro partido en Vitoria entre el Baskonia hay el Khimki ruso como está Kevin Fernández buenas tardes

Voz 0933 32:56 hola Gallego buenas tardes desde el Buesa Arena acaba de arrancar el partido de Quirós Baskonia que si gana se colocará en sexta posición de la Euroliga hoy por primera vez quitando la primera jornada se colocará con más victorias que derrotas en su estadística empezó el partido con ritmo con muchos puntos con anotación y un Baskonia que quiere ya descartar al equipo ruso que tiene un peligro se llama Alexei Espert promedia veinticinco puntos ya clavado un triple hizo desde nueve metros ahora mismo restan siete minutos diez segundos para acabar el primer cuarto quiero el vez Baskonia Seris Khimki de Moscú once mil seis

Voz 0919 33:28 también contamos la última hora de la actualidad del Real Madrid tras la crisis que ha desencadenado la eliminación el hacha Solari sigue siendo el entrenador mañana dará rueda de prensa ahí la próxima semana bueno la próxima semana ya veremos qué sucede pero como siempre en el inicio del programa pues otros mensajes de Whats buenos días

Voz 31 33:49 se creo que han fichado Florentino a tres chinos quién día quince Champions aquí desde las cavernas ese chiste

Voz 1050 34:00 ya me lo habían contado a mí cuando era pequeñito en más ese chiste ya se lo debieron contar a Florentino Pérez cuando Florentino era pequeñito pero no pasan de moda algunos chicos

Voz 0919 34:11 pues dejado vuestros mensajes

Voz 32 34:13 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 33 34:28 he tenido allí yo por favor Virgen cita que me quede como ama pero eso del Muriño por favor Mourinho no no no no no puedes y osea ya no puedes ser más peores eh no osea no nucleares no ese tío tan exacto que ha hecho tanto daño que no quieren que me quede como Moqtada que no damos empeora la cosa voz que prestigio pero dónde vamos a llegar a Bigas te Florentino lo está pasando algo raro en algo raro les papas dando porque no puede ser que que que que no veía tan de lo evidente no Dios

Voz 32 35:18 el Guaza a veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:29 un poco de Madrid venga empezamos mañana Santiago Solari dará rueda de prensa antes de que el domingo el Real Madrid juegue partido de Liga en Valladolid es una rueda de prensa surrealista a la que va a dar mañana Santiago Solari como técnico del Real Madrid sabiendo que no tiene la confianza de la dirección del club sigue en Valladolid se sentará en el banquillo Easy en Valladolid el equipo el vestuario el grupo de jugadores demuestra que más allá de que se lleven bien mal

Voz 0933 36:07 hablar con el entrenador Piran de el orgullo de la profesionalidad para sacar adelante el partido y lo que viene pues lo mismo Solari sigue hasta final de temporada aunque Solari sabe que se le está buscando sustituto Él tiene contrato dos temporadas más que no va a cumplir el Madrid pase lo que pase en estos doce partidos tendrá un nuevo técnico la próxima temporada Mágina a Solari nervioso sentenciado intranquilo

Voz 15 36:39 no como otros por ejemplo José Mourinho uno de los que suena

Voz 0933 36:43 que ahora mismo no hay nada con Mourinho no hay nada decidido de cara al año que viene pero claro a Mourinho le preguntan por el Real Madrid no

Voz 7 36:54 no anda coja

Voz 1284 36:58 las especulaciones son las especulaciones nunca ha escondido que estoy en una situación extraña pero no estoy desesperado por entrenar ni encontrar trabajo estoy estudiando haciendo cosas que no puedo hacer cuando estoy en el trabajo estoy viendo el fútbol desde el otro lado de las cámaras espero estar trabajando en verano espero estar trabajando felizmente la próxima pretemporada en junio y julio pero ahora mismo no tengo nada más que decir

Voz 0919 37:24 qué suerte poder dedicarse a estudiar y hacer otras cosas que no haces habitualmente cuando estás trabajando no no le veo muy preocupado

Voz 0933 37:34 Mourinho repito Solari sigue dependiendo de lo que

Voz 0919 37:37 pase el fin de semana puede que siga más o que la semana que viene sea dramática a las nueve en San Mamés empieza la jornada de Liga Athletic de Bilbao Espanyol vamos a ver si hay ambiente cómo salen los equipos Íñigo Marquínez Diego González compañero buenas tardes

Voz 21 37:56 hola Gallego muy buenas tardes han abierto las puertas poco a poco que la gente va ocupando ya su espacio en este campo que en principio a presentar una muy buena entrada no llueve bien porque ha estado cayendo agua durante toda la jornada rápidamente te cuento novedades en el Athletic Ander Capa es baja en el once titular San José va a ocupar el puesto de Beñat es la novedad a la otra sale Susaeta en el once en lugar de me Ibai enfrente un español con bajas importantes la de Borja Iglesias sustituido por Ferreira la de Darder también la de dicen López como digo los dos equipos ahora mismo calentando sobre el terneros Woo Diego González un San Mamés que va a vivir una jornada especial cinco huevos consecuencia del ocho de marzo hola Diego inalámbrico muy buenas hola qué tal alguien gallegos y hoy en

Voz 0919 38:43 Athletic se implica también en la jornada feminista

Voz 1415 38:46 aquí hoy va a ser todo Violeta en San Mamés desde las ocho de la tarde en la catedral por fuera viste ese color hay preparado también un mosaico con cuarenta y cinco mil cartulinas y un detalle más el silbato de González fuertes será también en violeta

Voz 21 38:59 los arranca a las nueve de la noche González Fuertes colegiado asturiano que pillaron sobre el campo Undiano Mallenco navarro en el bar repito apenas quedan veintiún minutos para que arranque el Athletic Español

Voz 0919 39:12 son las ocho y treinta y nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 24 39:17 no todos los de sus vecinos que llamáis al telefonillo porque os habéis dejado las llaves o otra vez a los de echamos una mano con la compra que son sólo cinco pisos que que va a ser lo siguiente pedirle a tu vecino que te solicite la tarjeta sanitaria europea así en un momentito pues porque no porque en Correos también digitalizados y enviamos tus documentos a la administración pública que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 34 39:48 hola Manu qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo es decir que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 35 40:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 40:18 mañana a las seis y media vuelve a la competición el líder de la Liga el Barcelona tras sus dos victorias en el Bernabéu ante el Real Madrid y el Barça recibe al Rayo Vallecano supongo que pensando también en lo de la semana que viene porque la semana que viene Barça juega la vuelta de octavos de final de la Cham Dios con el Lyon empate a cero en la ida la vueltas en el Camp Nou pero el partido puede ser peligroso como estaba Valverde como se plantea lo de mañana nos lo cuenta desde Barcelona Santi Valle hola

Voz 21 40:45 qué tal Gallego muy buenas pues se plantea Valverde hacer rotaciones como mínimo una un cambio por línea Umtiti por el que está sancionado Arturo Vidal en el centro del campo vamos a ver si descansa también en punta Luis Suárez se ha quedado por cierto por quinta vez fuera de la convocatoria Prince Boateng pero en Barcelona Gallego de lo que más se habla es de la crisis del Madrid le hemos preguntado a Valverde cómo ve la situación y que le parecen como entrenadores atención Zidane y Mourinho sin que le pregunten ha nombrado a Solari

Voz 36 41:14 pues es que la distancia absoluta además pues bueno también con respeto pues porque sabemos que el fútbol es como es que en una semana a cualquier equipo le pueden cambiar

Voz 7 41:24 las cosas no tenemos

Voz 0919 41:27 nada que decir como entrenador como colega de ellos

Voz 37 41:29 qué concepto tiene es de entrenadores como Zidane y de Mourinho ahora que suenan que quizá vuelvan a la Liga

Voz 7 41:34 grandes entrenador eso tengo ningún debate mostró

Voz 21 41:37 como Solari también pues se acuerda de eso Ari Valverde la previa del partido contra el Rayo Vallecano

Voz 0919 41:43 el Rayo Vallecano que está en una situación delicada que puede ver como si el resultado es negativo cambia de entrenador última hora de los rayistas para ese partido en el Camp Nou López si lo contamos

Voz 0089 41:54 no quedaron ayer en Cadena Ser que si no gana en el Camp Nou será instituido Mitchell llegará a Julio Velázquez aunque él esa posible destitución el detiene tranquilo a dirección deportiva la tramitación lo siguiente

Voz 38 42:03 el club no me ha dado muestras a mí de que estoy en dificultades ni mucho menos al revés y es el mensaje que le he mandado al jugador también fuerte estoy y me siento capacitado y creo que soy el mejor para sacar esto adelante eh son desde finales que necesita

Voz 0089 42:18 el optimista en lo deportivo entra Gálvez sancionada dura lleváis vuelven Calcuta que sale por decisión técnica puramente deportiva habrá que ver si Michel vuelve a la fecha de tres O'Shea

Voz 0919 42:26 mañana a las cuatro y cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid Leganés la última hora del Atlético de Madrid pasa por Italia donde está jugando la Juventus rival de la próxima semana en el partido de vuelta de octavos de final

Voz 0089 42:39 el ir José Palacio parece que los

Voz 0919 42:41 daría unos piensa mucho en ese partido ante el Atlético

Voz 0089 42:44 hola y tanto gallego muy buena no juega ni Cristiano Ronaldo Mandzukic viva la lucha Kjelling y Pjanic

Voz 0933 42:50 la mujer rota bastante alegría todo el equipo

Voz 0089 42:52 titular como es lógico de hecho de los posibles titulares a la vuelta de Champions ante el Atlético yo creo el cuento a cuatro que son el portero Chesney Alexandro el lateral zurdo y luego mató viví cool lodos que pueden jugar en el medio y está jugando ahora mismo la Juventus ante Udinese ya va ganando a pesar de todas las bajas a las rotaciones que ha metido Allegri en el partido once minutos de la primera parte Agadir acaba de marcar muy check in el delantero joven delantero de diecinueve añitos así que ahora mismo la diferencia que tendría con el segundo clasificado que es el Nápoles serían de diecinueve puntos

Voz 0919 43:24 gana la Juve reservando medio equipo para jugar con el Atlético de Madrid y el Atlético que hará mañana ante el Leganés también habrá rotaciones Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 43:32 qué tal Gallego buenas tardes pues iba a haber rotaciones pero no tantas como la Juve entre otras cosas porque no tiene tantos jugadores recordemos que tiene lesionado a Diego Costa además de Filipe De Lucas y que tiene sancionados y esto iban a poder descansar a Koke y a Godín Además hay otras novedades en la convocatoria que ha salido calentita hace un rato con tres chavales de la cantera con Joaquín centrocampista con dos defensas el chip el lateral derecho Solano que mañana va a ser titular y que va a ejercer de lateral izquierdo arriba también se va a dar descanso a Morata baza de principio Car instalado de Antoine Griezmann y en el centro el campo Saúl también se va a quedar en el banquillo ya que el peso lo va a llevar el sancionado en Turín Thomas junto a Rodrigo a Correa ya Víctor Machín Vitolo

Voz 0919 44:14 Simeone hablando de las sorpresas en la Champions

Voz 39 44:17 ahora que no me sorprende porque porque los equipos han crecido todos ir hay mucha competencia y lo que menos fútbol B eh los sorprende algún resultado lo que más futuros de la verdad que sabemos de la dificultad de que hay en todos los partidos

Voz 0933 44:33 sorpresa fue en la ida de gran resultado del Atlético de Madrid ante la Juve y la sorpresa en la Vuelta sería que la Juve remontarse pero hay que esperar el Leganés Gonzalo Conejo cómo se plantea la visita al metropolitano mañana pues llega con muchas bajas Cuéllar vas Recio y Óscar con sanción Silva Agustina que llegaban tocado y que Pelegrino ha certificado que no podrá contar con ellos en el que sí estará Rubén Pérez capitán del equipo que fue canterano del Athletic y que ha explicado esta mañana que lo sigue Iker hace mucha ilusión jugar en el metropolita los pepineros llega en un buen momento diez puntos por encima el descenso ya sólo cuatro de Europa por lo que ganar en palabras de Pellegrino a uno de los mejores equipos de Europa sería un gran paso para pelear por la Europa League

Voz 0919 45:09 mañana nueve menos cuarto el Getafe en puesto de Champions recibe al Huesca que es el colista novedades de ese partido Amanda Gala hola

Voz 1715 45:17 hola qué tal ha llegado Bordalás ya con toda la plantilla

Voz 1490 45:20 a excepción de Markel Giamatti son baja para mañana la buena noticia es que vuelve Antunes el jugador se incorpora podrá estar ante el Huesca por su parte el conjunto oscense llega con varios lesionados Pulido sancionado y al margen de esto el técnico azulón lo tiene claro es un partido crucial para el equipo tiene que ganar para meterse en cuarta posición para puede seguir soñando en los puestos de Champions aunque el objetivo parece no sea ése por el momento

Voz 40 45:42 estamos peleando pues Champions otra cosa es que estemos en puestos en estos momentos de Champions pero eso no quiere decir que estemos peleando por Champions nuestros objetivos tenemos claro por lo tanto no no lo vamos a variar ni mucho menos

Voz 0919 45:53 estamos peleando por la Champions pero estamos en ese puesto de Champions Easy a la una el Alavés le gana al Eibar en el partido que se juega en Mendizorroza provisionalmente el Alavés también será cuarto y estará en puesto de Champions Javier Lekuona buenas tardes

Voz 1576 46:06 yo otras muy buena sabedor de puede contar con toda la plantilla por primera vez en la temporada en una semana marcada por su posible vinculación como víctima con una red de extorsión relacionada con el caso Toño vuelves Ximo Navarro y lo normal es que mantenga el cuatro cuatro dos en Eibar sólo tiene la baja de Jordi calavera y las dudas de Iván Ramis y es el conjunto peor visitante de Primera seguro que hay buen ambiente verán relación entre los dos clubes fíjate Gallego el Alavés ha mandado entrará Said por veinticinco euros

Voz 0919 46:35 como tiene que ser y en Segunda División una nueva jornada interesantísima por arriba y por abajo que destacamos José Antonio Duro la jornada veintinueve en la categoría de plata varios partidos interesantes y no tenemos choque en la jornada empieza mañana a las cuatro en el Tartiere Oviedo Mallorca buscan también asomarse arriba el Sporting el Almería que se enfrentan a las seis a las ocho Nástic Albacete a las ocho y media Elche Cádiz el domingo al mediodía el derbi madrileño en el Cerro del Espino Majadahonda Alcorcón a las cuatro duelo por la permanencia Extremadura Córdoba y la tarde del domingo también nos deja un Tenerife Numancia y un Granada Zaragoza ambos sonó a las seis ya las ocho en Riazor el Deportivo Las Palmas además ojo el partido del lunes es partidazo queda en La Rosaleda el Málaga Osasuna al margen del partido de la Juve que está ganando en el Calcio en el ámbito internacional destacamos algo más de este viernes palaciegos

Voz 0089 47:21 jornada importante la Premier League por el liderato mañana a las seis y media al Manchester City Watford acuérdate que el City es líder por un punto ahora mismo por encima del Liverpool el Liverpool juega el domingo a la una de la tarde ante el banlieue además el partidazo la jornada será el domingo a las cinco y media Arsenal Manchester United también jornada importante en Bundesliga en Alemania mañana a las tres y media los dos partidos interesantes Bayern Bayern de Munich Paul Burgo Borussia Dortmund es súper están empatados ambos a cincuenta y cuatro puntos

Voz 0919 47:48 ocho y cuarenta y ocho hora25 deportes en la SER seguimos Europa es poder bien

Voz 1715 47:58 el portavoz de la Unión sin dejar de seguir tus programas favoritos de Radio Televisión el acuerdo para el acceso transfronterizo el mercado audiovisual va a facilitar que la ciudadanía europea pueda acceder a contenidos

Voz 0089 48:10 qué visuales sin que las fronteras estatales

Voz 1715 48:13 en un impedimento