Hora 25 (08/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1667 00:00 son las nueve las ocho en Canarias es ocho de marzo

Voz 1 00:03 hola soy Charo tengo cincuenta y dos años vivo en Carracedo las mujeres del rural no queremos pueblo sin escuela sin Médicos Sin servicios públicos reclamamos los medios necesarios para que en los pueblos y aldeas podamos vivir en igualdad hoy es ocho de marzo en los dejo con más noticias en los ser

Voz 2 00:23 menos pintamos más realidades Si hablamos bajito no se nos escucha con lo cual alzar la voz a veces está bien esto es histórico emocionante y espero que tenga un futuro y que cambie cosas

Voz 4 00:44 en Hora veinticinco Nos consistente somos prácticamente todo mujeres pero sigue por ejemplo el único jefe es es un hombre este año estaremos a seguir afianzando lo que creemos que desde el año pasado ha empezado esta ni una manera cada vez más no es solamente que celebremos el día de las mujeres es que lo que intentamos es que las mujeres a los iguales a los demás que tengamos los mismos derechos creo que la mayor desigualdad blandito todo lugar acaso en lo que hacemos nosotras las mujeres a casa porque entre comillas nos quisieran acerca de que no sabíamos era permitiéndoles trabajar y votar en los tienen como esclavos en casa cocinando el incentivo a todos Pablo Morán

Voz 1667 01:46 es el sonido de otro ocho de marzo en la calle que en la SER les está contando en directo una fiesta feminista que continúa hasta ahora su recorrido en decenas de ciudades de nuestro país y también del mundo porque esta jornada es global

Voz 5 01:59 Lima mil plazas Gross próxima temporada estoy

Voz 1667 02:06 de un año se abrió caminos se abrieron muchas conciencias pero queda muchísimo por recorrer hacia una igualdad real y así no entienden las mujeres y los hombres que se suman a estas manifestaciones que están en marcha hasta ahora no sólo con la igualdad sino también os sobretodo contra la violencia de género que hoy mismo se ha cobrado una nueva víctima porque un hombre de ochenta años los asesinado a tiros a su mujer y después se ha suicidado en la Comunidad de Madrid creo que un buen ejercicio que pueden hacer los hombres oyes aunque sólo sea por un día escuchar aprender y corregir errores pero hoy a nosotros nos toca contarles este día este ocho de marzo porque Angels no va a hacer el programa Esta noche está en la calle en la manifestación central de este ocho de marzo en Madrid Ángels Barceló buenas noches Pablo aun veo por la pantalla

Voz 0194 02:54 el estudio que el centro de Madrid está colapsado y que la marcha pues no avanza no hace a la plaza de España que eso tiene una te lo puedes imaginar ello la última conexión que hecho a las ocho de la tarde con vosotros estaba en la plaza de Cibeles justo frente al Ayuntamiento y al final he tenido que callejear para poder acercarme a la bifurcación entre la calle Alcalá Gran Vía porque es

Voz 1667 03:15 imposible caminar la marcha va com

Voz 0194 03:17 netamente parada Se avanza muy muy lentamente y lo que está haciendo muchos manifestantes escogiendo atajos para volver a salir a Gran Vía por una de las calles laterales porque subir Gran Vía es bueno está colapsado como tú puedes ver en las imágenes muchos hombres Ángels muchísimos hombres muchísima gente joven que esto es una cosa que ya empezamos a ver el año pasado es lo que está muy bien que se están incorporando al movimiento feminista que están entendiendo lo del feminismo que están entendiendo la necesidad de esa lucha por la igualdad están entendiendo que no está todo ganado al contrario que queda mucho por hacer todavía y además el riesgo de que lo que está hecho también se nos quite es decir que se están incorporando estas nuevas generaciones siempre decimos que esto de la igualdad tiene mucho que ver con la educación y hoy emociona especialmente ver a la gente tan joven y tendrán una cosa más habló no solo la gente joven sino también los niños es viernes lo comentaba también el anterior conexión eso también hace que mañana los chavales no tengan colegio con lo cual padres madres carritos bebés niños de seis siete ocho años paseando bueno paseando intentando pasear por el centro de Madrid y entiendo que también por el resto de ciudades ambiente festivo por tendría problemas no sí sí sí totalmente festivo muchos cánticos que de hecho se llevan ensayando desde esta mañana sabes que tenemos un movimiento que es las comunicadora también paramos sumó movimiento que se puso en marcha el año pasado nos juntamos todas las periodistas fuimos capaces de juntarnos para para hablar de igualdad para para hablar de lo que de lo que nos hace falta todavía y ha habido un primer acto esta mañana en la Plaza del Museo Reina Sofía ya haya sido como un poco de pruebas sayo para lo que tenía que ser esta tarde la manifestación pero es que hay tanta gente por ejemplo que yo no me encontrado con Sara vítores por ejemplos para ello queríamos estar juntas en la manifestación porque Sara también está haciendo huelga y ha sido imposible Sara yo no estamos junto

Voz 6 05:06 es difícil encontrar la cabecera ha tenido problema nuestro compañero Álvaro Zamarreño con el que vamos a hablar en los minutos mira te voy a dar el dato que acaba de ofrecer la Delegación de Gobierno en Madrid sobre el asistencias a marcha en el centro de Madrid trescientas setenta y cinco mil personas

Voz 0194 05:21 según la Delegación de Gobierno

Voz 1667 05:24 en Madrid dejabais hora quería humanos

Voz 0194 05:26 la fotografía que además es es muy muy bonita cuando llegas a Plaza de Cibeles el Ayuntamiento y la fuente están iluminadas de de de color morado y eso es más cuando se ha puesto el sol cuando empezaba a hacerse de noche ha sido una estampa realmente bonita desde el punto donde yo estoy justo enfrente del Círculo de Bellas Artes ver subir esta marea humana desde la plaza de Cibeles en dirección a Gran Vía intentando alcanzar la plaza de España es verdad duramente emocionante pues un beso Angels Feliu

Voz 1667 05:52 eso trabajo chao hay más porque tenemos compañeros de la Ser repartidos en varias de varias manifestaciones que que siguen en el centro de las ciudades hasta ahora pero antes quiero saludar a la mesa de tertulia que me va a acompañar esta noche Carlos Cué buenas noches hola buenas noches Eduardo Madina buenas noches Pablo y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches os voy a pedir una primera ir rapidísima valoración de lo que estamos viendo de la respuesta de la calle a este este ocho de marzo Carlos pues es difícil es difícil saber si

Voz 7 06:25 solamente todo indica que es más fuerte que la del año pasado o no lo cual les impresionante porque efectivamente había sensación de que el año pasado fue una explosión esta era la consolidación no yo creo que además lo llamativo lo decía Ángels y acabamos de está está aquí mismo la manifestación con lo cual yo vengo de ahí ahora mismo ir realmente lo llamaríamos efectivamente que hay muchísimos hombres muchísimas familias muchísimos carritos mucha mucha normalidad di yo creo que es es la manifestación de la consolidación el año pasado fue la explosión y ahora se está consolidando algo que es que es muy sólido no

Voz 1667 06:57 lo comentaremos ha funcionado mejor las convocatorias en la calle que que en los puestos de trabajo que la huelga que habían convocado las organizaciones feministas de en una primera valoración de este ocho de marzo

Voz 7 07:08 yo creo que como dice Carlos es la consolidación de la gran batalla de nuestro siglo que es este de la igualdad de las mujeres y los hombres que hay que ver si tiene o no tiene que yo creo que lo va a tener la dimensión global que tuvo el año pasado a nivel de ciudades del mundo entero pero desde luego la respuesta en España ha sido muchísimas capitales llenas muchísimas plazas de pueblos llenas un país volcado en la calle diciendo ha llegado el tiempo de la igualdad real y efectiva entre las mujeres me parece lo mejor que nos ha pasado en este tiempo de convulsiones de de de de mientras imprevisibles inesperados de malas noticias es la mejor noticia de estos últimos años y creo que como tal se está celebrando hoy aquí mismo en la Gran Vía a escasos metros de donde estamos

Voz 1667 07:50 Juan Carlos pues Sadín máscara consolidación

Voz 7 07:52 parece que es la visibilidad de algo que estructuralmente ya estaba consolidado no sólo llevamos

Voz 8 07:57 el siglo XXI de esta lucha por la igualdad es algo que que viene desde el siglo

Voz 7 08:03 en del siglo XIX en distintas etapas con distintos objetivos pero siempre con el mismo

Voz 8 08:08 yo como el mismo Grand y el objetivo y con el mismo el gran

Voz 7 08:14 hay acto que es llegar a la a la a la a la hora lo que es la la igualdad real no una igualdad meramente formal sino una igualdad real por eso yo creo que no es más que eso hacer visible lo que ya estructuralmente

Voz 1667 08:26 daba estaba plenamente desarrollado hasta las once y media vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo a analizar a volver a los puntos en directo en los que está recorriendo estas manifestaciones del ocho de marzo pero el viernes ha dado para mucho más Pero Blanco buenas noches qué tal Pablo buenos noche otras noticias nos deja el

Voz 1715 08:44 tienes más allá de este ocho de marzo en la crónica de este viernes otro día de decretos ley en el Consejo de Ministros Pedro Sánchez el Gobierno La Moncloa asume que va a incumplir una de sus promesas es decir no va a haber derogación de la reforma laboral Fra

Voz 9 08:58 acaso no fracaso realismo posea yo creo que un gobierno tiene que ser realista saber el terreno que pisa en cada momento de la historia en este caso pues

Voz 10 09:09 es lo que es no no puedo

Voz 9 09:12 no no no no lo puedo calificar de otra manera que de realista de prudencia de prudente decisión prudente realista y adecuada a la situación que estamos viviendo en estos momentos

Voz 1715 09:22 así lo valoraba Magdalena Valerio la ministra de Empleo el Gobierno sí ha aprobado la obligación de contar con un registro de la jornada laboral de los trabajadores de las empresas una manera de controlar el fraude para saber por ejemplo si se paga por una media jornada cuando lo que el trabajador hace es trabajar una jornada completa hoy el tono de la portavoz en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros era otro menos beligerante con la oposición que pide ya saben que se prohiba el Gobierno aprobar decretos u incluso lo pide el PP que no puede haber ruedas de prensa

Voz 11 09:48 porque eso es nuestra obligación democrática e comunicarle lo que hace el Gobierno y por tanto y que ustedes puedan comunicar a su vez pero obviamente e como usted comprenderá no me voy a meter ningún tensiones de de fuerzas políticas ni en campañas electorales eso no me corresponde hacer en absoluto desde la mesa de esta rueda de prensa

Voz 0335 10:12 además Jordi Sanchez ex presidente de la Asamblea Nacional

Voz 1715 10:15 catalana diputado Josep percate encarcelado junto a otros líderes independentistas se perfila como cabeza de lista de ese partido Cat para las próximas elecciones generales la querida ese proyecto político impulsado por el ex presidente pus de Mon está consultando a sus bases si les parece bien o no además el juez ha ordenado prisión provisional incomunicada para el líder de Vox de Lleida detenido por supuestos abusos sexuales a discapacitados también hoy sea Gonzalo

Voz 1667 10:41 Amado

Voz 1715 10:41 el presidente de la Conferencia Episcopal se va a reunir la próxima semana con algunas víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes el Supremo ha admitido a trámite el recurso de la familia Franco contra la exhumación de los restos del dictador en Argelia

Voz 12 10:57 cientos de miles de personas se han echado a la calle y un viernes más para pedir un cambio de régimen guisa es la expresión que ha empezado a utilizar ya en sus prolíficas la agencia de noticias estatal la agencias de la agencia

Voz 7 11:08 oficial que hasta ahora atribuye a los manifestó

Voz 1715 11:11 de su deseo de un cambio político

Voz 13 11:19 y en el me voy a ir

Voz 1667 11:36 sí teñida de morado un año más hoy estaban programadas convocatorias en más de quinientas ciudades del país algunas como decíamos siguen en marcha como la de Madrid vamos a saber si Álvaro Zamarreño encontrado la cabecera Álvaro buenas noches

Voz 0116 11:52 qué tal buenas noches si la la he encontrado ha costado porque hay muchísima gente de hecho la marcha empezaba oficialmente hace dos horas y es justo ahora cuando la cabecera con mucho esfuerzo está pasando justo debajo de la Cadena SER justo enfrente de nuestro edificio estaban llegando las noticias sobre la participar John a las organizadoras estaba muy emocionadas porque bueno desde luego se percibe que hay muchísima gente sobre todo yo creo que lo que se percibe es que es una marcha en la que se refleja la pluralidad y la diversidad de esta sociedad hay muchas mujeres hay muchos hombres hay muchos niños muchas familias grupos de amigos gente de Madrid gente que ha venido de fuera muchísimos cánticos e diferentes en definitiva todo lo que cabe dentro de esa mirada feminista de eso reivindicación feminista que en definitiva es es lo importante hoy un tono festivo es verdad que también marcado por ese último caso ese asesinato de una mujer hoy en Madrid que entre decía pero a la vez son conscientes de que

Voz 0194 12:55 hay mucho que luchar pero también hay que ser

Voz 0116 12:58 quebrar e lo lo conseguido hasta ahora que también es importante y lo lo valoraba sobre todo la gente mayor hay muchísimos lemas a mí me ha gustado uno porque desde luego se puede discutir muchas cosas pero desde luego no esté viendo lo masivo que es lo que está pasando en el centro de Madrid nunca más

Voz 1667 13:17 en nuestro silencio enseguida volvemos contigo Álvaro porque creo que tienes como decías cerca a las organizadoras vamos a poder hablar con ellas pero antes vamos a otros puntos en directo a otras marchas que están recorriendo el centro de otras ciudades como por ejemplo Barcelona Pau rumbo adelante

Voz 5 13:34 doscientos mil personas son las que según la Guardia Urbana han salido a la calle este ocho de marzo en Barcelona la manifestación habrá terminado hacía hará una hora en plaza Cataluña

Voz 14 13:43 en la plaza es de de Catalunya ha leído

Voz 5 13:45 hace unos vidrios el manifiesto de entre todas las proclamas ha destacado las que se han dedicado contra la ley mordaza también en un momento determinado se ha pedido la libertad de los políticos encarcelados así también un manifiesto autocrítico por ejemplo con el papel del feminismo respecto a las minorías raciales como por ejemplo las trabajadoras del campo de Huelva se mencionó también los aspectos laborales de la huelga Isabel leído como uno el fin de la violencia machista ahora la mayoría de manifestantes y abandono en esta plaza van desfilando muchas de ellas se meten en el metro otras siguen Paseo de Gràcia arriba donde una furgoneta escupe música con un potente equipo de sonido quizá lo excusa bis de fondo es que además de manifestación esto esta tarde y de esta mañana ha sido y sigue siendo definitivamente una fiesta vamos a ir a Bilbao

Voz 1667 14:29 Mayka Gabón

Voz 15 14:31 Gabo Pablo bueno pues aquí hay

Voz 16 14:33 el Ayuntamiento de Bilbao cincuenta mil personas se han concentrado en esa manifestación lo que viene a ser una cifra similar a la del año pasado un poco inferior sesenta mil fue la cifra oficial de la manifestación pero para que te hagas una idea os lo contaba las ocho hemos tardado cuarenta y ocho minutos en dar un paso por lo menos en la parte en la que estaba yo todavía no ha llegado la cola de la manifestación aquí a las escalinatas del Ayuntamiento aquí estamos ahora mismo en el la lectura del manifiesto pero bueno con una lectura colectiva en la que hay ahora mismo portando la pancarta una docena de personas cada cinco minutos bajan dos hablar con lo cual los podéis imaginar el tiempo que puede durar todo esto la verdad es que hay un ambiente muy festivo aquí menos festivo de lo que ha sido la manifestación la manifestación ha sido bastante más entretenida pero claro ahora está todo el mundo muy pendiente de

Voz 1667 15:26 de los mensajes de nuevo Eva a mediodía la foto de Bilbao

Voz 7 15:30 lleno repleto de gente en la respuesta que ha tenido la convocatoria mediodía siendo espectacular también

Voz 16 15:35 ha sido muy bonita se han vuelto a ver la plaza del Ayuntamiento llena de gente If I a mí lo que más me sorprendió Pablo ha sido la cantidad de gente joven gente adolescente joven yo estoy con dos jóvenes que yo no sé si estuvieron el año pasado Leire qué tal hola buenas el año pasado en estuvimos no tuvimos la oportunidad de bajar

Voz 17 15:56 he debido a que te estábamos un poco ocupadas pero este año hemos decidido bajar

Voz 16 16:03 ver con fuerza para luchar por por lo que ahí estamos aquí no cuántos años tenéis tú y tu compañía

Voz 17 16:08 era yo tengo diecisiete años y ella tiene quince

Voz 16 16:12 diecisiete y quince años bueno cuéntanos que pone la pancarta que por eso me acercaba a ti porque me ha encantado la pancarta que has escrito pues

Voz 17 16:19 yo decía poner la mujer no está escrita en braille en necesitas tocarla para conocerla y bueno es decir esta frase porque

Voz 0277 16:29 muchas veces los no he casi todo lo estoy es prácticamente las mujeres que recibimos un acoso pues muchísimas veces que los hombres eso pues nos ven como objetos el factura notas con diecisiete años que tienes que los hombres te miran y que me IT te sientes como un objeto si hay muchísimas veces que hoy por la calle Crane tranquila queréis relajada hay pues desgraciadamente jueces regalado piropos que realmente no quiero no nulos ah de agrado bueno pues Leire gracias

Voz 15 17:10 Iggy Pablo llaves el el el sonido de fondo

Voz 16 17:14 y ahora mía están haciendo esa foto que es icónica que salió en un acuerdo en la portada de periódico norteamericano The New York Times el de los recortes efectivamente bueno pues ahora mismo están todas las mujeres frente al ayuntamiento que está iluminado de color morado haciendo eses se esa señal con las manos ese sí no cantando muy bonito muy icónico

Voz 1667 17:39 a ver esa imagen de de Bilbao gracia se va vamos a Sevilla Paco García buenas noches

Voz 0697 17:45 qué tal buenas noches desde Sevilla donde todavía continúa la manifestación multitudinaria por las calles de la ciudad ha comenzado a las siete y media de la tarde partiendo las de Torre Sevilla pero si el enemigo sumando mucha más movilizaciones hasta consumir todas

Voz 1667 18:01 en la orilla sevillana del puente de tres

Voz 0697 18:03 a partir de ahí como digo multitudinaria manifestación todavía la policía no ha dado datos oficiales pero particularmente creo que se han superado las ciento veinte mil personas del pasado año doy un dato para corroborar hecho que el primero metro

Voz 1520 18:19 en el recorrido

Voz 0697 18:20 ha ido a la manifestación por el Paseo de Colón que una bebida amplia y ha llenado por completo las ocho carriles de esta vía principal como digo de la capital hispalense se encuentra ahora la manifestación en la Avenida de la Constitución en dirección a la Plaza Nueva dando tiene su sede al Ayuntamiento de Sevilla la pancarta de cabecera reza revolución femenina ahora y siempre

Voz 1667 18:43 hace unos vamos a Zaragoza Pepe las Marías buenas noches

Voz 1012 18:48 la buena todo buenas noches tenéis por ahí cuéntanos lo Sara en la foto en Zaragoza pues ahora la foto es la plaza del Pilar abarrotada porque a la manifestación realmente acabado hace veinte veinticinco minutos pero este que han llegado todos los manifestar antes que todavía estaba en el principio de la manifestación nos ha comenzado a la lectura del manifiesto calcula las organizadoras que son cerca de doscientas mil personas las que se han movilizado hoy en este ocho OM conmigo siguiendo el alquila el manifiesto está Silvia Silvia buenas tardes

Voz 1279 19:18 hola buenas tardes qué sensaciones te deja esta jornada

Voz 1012 19:21 sido toda la manifestación estas viendo ahora la lectura manifiesto

Voz 1279 19:24 qué esperas después de este hecho bueno la verdad es que es ilusionante ver a tanta gente a gente muy joven pero también gente mayor bueno queda un sentimiento de ilusión y orgullo de ver que hay mucha gente preocupada por por esta brecha entre hombres y mujeres que todavía queda por por solventar buenos cambios pues hombre a corto plazo la verdad estoy sin verano espero grandes cambios pero sí que creo que es una semillista que va calando como una gota que va posando se Mike espero que poco a poco se vayan consiguiendo cosas también de cara a las elecciones pues que bueno que todos los partidos vean que somos mucha gente la que estamos preocupada por esto y que que lo tengan en cuenta

Voz 1012 20:01 se ve que se puede hacer con los hombres que no acaban de entender el mensaje que hoy se está lanzando

Voz 1279 20:08 bueno la verdad es que no se porque yo creo que más claro no se puede decir en en muchas cosas en en la desigualdad del reparto de tareas en la brecha salarial en el acceso de las mujeres a los puestos de dirección no sé si no lo ven es que pues que abran los ojos que miren en sus familias que miren en sus empresas que vean quiénes ocupan siempre los puestos de responsabilidad y que piensen que que se han conseguido muchas cosas por supuesto pero que quedan otras por hacer y que no pasa nada por reconocerlo y por intentar solucionarlo

Voz 1012 20:35 Silvia muchas gracias Pablo sigue la lectura del manifiesto en una plaza el como te decía abarrotada de personas la sensación porque yo también seguí la manifestación del año pasado es que el número de personas va a ser muy similar el año pasado fue impactante pero este año en Zaragoza la movilización prácticamente se ha repetido

Voz 1667 20:53 el PP muchísimas gracias buenas noches vamos a saltar a Valencia

Voz 0194 20:58 Arrabal está en la manifestación de Balenciaga

Voz 1667 21:00 Nacho

Voz 5 21:02 buenas noches aquí desde las Torres de Serrano de Valencia punto final de esta manifestación hace unos minutos ha terminado la marcha pero por un ambiente

Voz 18 21:10 de fiesta todavía sigue llegando gente a este punto Escarrer serán siempre nos tres las calles serán siempre nuestras es sin duda uno de los cánticos más repetidos en Valencia donde a las seis de la tarde ha dado comienzo la manifestación principal que este año se dividió en dos partes una sólo de mujeres en la cabecera hizo una mixta un poco más atrás carteles pancartas Maricel estos música cánticos y mucha reivindicación han inundado las calles de Valencia en las que un año más la exmujer han sido las claras protagonistas aunque también hemos visto a muchos hombres para que tenemos hoy da Pablo de de la magnitud de esta manifestación más sido una de las más tempranas ha dado comienzo a las seis de la tarde y hasta ahora casi tres horas después todavía sigue llegando gente al punto final donde hace unos minutos ha leído el manifiesto donde ahora continúa la fiesta sin cifras oficiales las sensaciones que esta ha sido una manifestación incluso superior al ocho en vez del año pasado

Voz 1667 22:02 muy bien muchas gracias vamos a intentar ahora una doble conexión con Galicia también movilizados los gallegos por ejemplo en Santiago de Compostela Ricardo Rodríguez boas noites

Voz 1817 22:12 qué tal vas noites Pablo pues aquí en Santiago se han desbordado todas las expectativas todas las previsiones miles de personas recorren a esta hora las calles de Compostela no te voy a decir ninguna cifra porque la cabecera de la marcha todavía no ha llegado a su punto final a la plaza del Obradoiro hace una hora que está en marcha arrancaba desde uno de los puntos de saque a Compostela desde la plaza ocho de marzo todavía seguimos recorriendo las calles del centro estamos llegando ya al casco histórico compostelano y encabezando Nos hacia esa plaza del Obradoiro son muchísimas las personas que secundan esta protesta muchas personas jóvenes como ocurre en otros puntos el Estado muchas mujeres hemos visto lemas como mamá tranquila esta noche no voy sola por la calle eh o Manolo Fight Petit hoy se hace Manolo acentúe esta noche la cena también con otra imagen la de dos niñas de siete años Ariadna María que ellas mismas se han hecho su cartel para atraer a esta manifestación con el lema voy a ser la mujer que me de la gana también está con nosotros Lidia Lidia esta noche ha decidido acudir a esta protesta aquí Santiago junto a su marido y a su hija Julieta de tan solo dos años o la lidia qué tal buenas

Voz 19 23:20 por porqué esta noche has decidido coger a tu niña venir aquí a las calles de Santiago a manifestarte en este ocho de marzo por reivindicar mis derechos

Voz 20 23:29 como mujer como madre

Voz 0194 23:31 derechos de mi hija también iniciando a la pequeña Julieta en la reivindicación feminista es necesario no desde pequeños ya iniciar los en esta en esta lucha si como mujer ahí tienen que reivindica se desde pequeñas aplicada todos en la educación tanto los niños como las niñas Pires acompañada por tu pareja y también por amigos que también traen a sus hijos no sé si en vuestro día a día hay la corresponsabilidad que tanto estamos ahora peleando para que sea algo habitual sí bueno se intenta se intenta que esa corresponsalía pero bueno creo que hay mucho hay que avanzar en este camino y por eso hoy también hay que estar aquí efectivamente muchas gracias libia

Voz 1817 24:07 pues Pablo es uno de los testimonios en esta protesta que como digo continúa por las calles de Santiago estamos entrando en la zona vieja en breve podremos acceder a la plaza del Obradoiro y ahí veremos ya la magnitud de esta manifestación pero todo indica a que ese va a superar las cifras del año pasado que ya el ocho m de dos mil dieciocho fue multitudinario aquí en Santiago

Voz 1667 24:26 gracias Richi importante también la movilización en Vigo allí está Jaime González de Ad buenas noches Jaime

Voz 21 24:32 qué tal muy buenas noches pues es ciento cinco mil personas según la Policía Local siguen todavía a estas horas discurrir

Voz 22 24:39 dos por las tallas ya te digo atascando completamente como una auténtica lengua humana llevar la Plaza de España hasta la Puerta del Sol varios miles de personas que han tenido un él sus voces con una única pedir igualdad no solamente en el ámbito laboral y salarial sino el resto de ámbitos sociales los mismos derechos y el mismo acceso a la cultura pero socialmente a un empleo digno derribar el techo de cristal y todas las diferencias entre hombres y mujeres hoy en día personas todo tipo de Gades especialmente personas es muy distintos colores políticos unidos bajo una misma consigna

Voz 1667 25:29 gracias Jaime y así hasta quinientas ciudades de nuestro país como les decía les quiero contar algo porque la semilla de todo esto que está pasando en las calles la plantó hace no tantos años mujeres como Justa Montero

Voz 23 25:46 sí

Voz 24 25:47 lo que queremos hacer es visibilizar dar visibilidad a la centralidad que tenemos las mujeres en la vida social en nuestra vida cotidiana en funcionamiento del país es importante que se vea que es un CDS

Voz 1667 26:03 para las mujeres justo hasta un año más en la cabecera de la manifestación de Madrid gusta buenas noches

Voz 1520 26:09 hola buenas noches que no hace tanto las primeras

Voz 1667 26:12 manifestaciones feministas en nuestro país Illa cosa ha dado un salto espectacular no en los dos últimos años

Voz 25 26:18 si la primera manifestación nacimos en mil novecientos setenta y ocho idea entonces aquí somos miles las mujeres que hemos estado luchando día a día muy bueno pues el resultado es es lo que vemos hoy esto es impresionante realmente es ver

Voz 20 26:37 cientos de miles de mujeres en todas las ciudades y aquí en Madrid en concreto que todavía no hemos llegado al final con un entusiasmo con una energía bueno pues es lo que te da esperanzas de pensar que efectivamente venga algún momento conseguiremos todo lo que queremos lo que estamos pidiendo hoy por lo que hemos salido a las calles

Voz 1667 26:55 justa para qué sirvió la manifestación del pasado año para que puede servir la movilización de hoy

Voz 20 27:01 bueno la movilización del año pasado fue muy importante y de hecho este año hemos conseguido que el feminismo lo que planteamos las mujeres esté en el centro del debate público esté en la sociedad que las mujeres hayamos podido empujar en nuestras casas en estas relaciones en nuestras nuestros trabajos pues pequeños cambios eso es para lo que lo que lo que arrastramos de la manifestación del año pasado yenes lo que está claro es que es un clamor feminista hay para lo que tiene que servir no es pero unas declaraciones su para unas promesas de Hungría o de una semana sino para que realmente se implique todo el mundo para que conseguir todo lo que venimos exigiendo las mujeres mil es miles y miles de mujeres nadie puede hacer oídos sordos a este clamor

Voz 1667 27:52 gusta este ocho de marzo viene marcado por la campaña electoral a partir de las diez vamos a tener oportunidad de analizar esta jornada de ese enfoque político pero no sé si a usted le preocupa más lo que dicen los políticos en esta campaña o el alto porcentaje de jóvenes que admiten comportamientos machistas todavía a estas alturas cómo arreglamos eso justa

Voz 20 28:12 perdona es que lo ha ido un poco mal me puedes repetirla

Voz 1667 28:16 me planteaba lo que indican las encuestas recientemente a las que indican que hasta un cincuenta por ciento de nuestros jóvenes admiten comportamientos machistas en su entorno como arreglamos esto justa

Voz 20 28:29 bueno yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por ejemplo hay una cosa que es imprescindible es que que es una de las cosas que exigimos en esta buena feminista y es que realmente haya educación sexual educación igualdad todo el currículo escolar cosa que hoy no sucede sucede de forma muy desigual en unas comunidades con otras esto es muy importante pero también es verdad que existe mucho machismo en que los jóvenes pero también hay otro otra cosa que la que tenemos que reparar las miles de mujeres jóvenes que por ejemplo está muy en esta manifestación esto también forma parte de esta realidad es decirte ahí hay efectivamente una problema pero pero está el mal existe el machismo por parte de los jóvenes pero existe también una conciencia por parte de mujeres

Voz 26 29:23 tienes feministas muy muy importante hasta el punto bueno es muy emocionante ver en esta manifestación gente joven de diez a trece de dieciocho de todas las edades gente muy joven y eso pues es muy justa Montes

Voz 1667 29:38 pero gracias por acompañarnos esta noche

Voz 26 29:41 la Cadena SER en Hora Veinticinco muchas gracias a vosotros feliz ocho de marzo eso es feliz ocho de marzo y ahora ya vamos dentro de media hora yo creo que acabaremos la manifestación

Voz 27 29:52 de verdad que

Voz 26 29:54 bueno que si alguien se la perdido esto es como para verlo porque es muy emocionante es ver hasta que el feminismo y las mujeres estamos dispuestas a seguir hasta lo que haga falta que no como dice el lema de nuestra pancarta somos para gracias justa

Voz 1667 30:12 vuelvo abrirla la mesa de de tertulia después de este esta ronda que nos hemos hecho por por varias ciudades del país por varias de esas manifestaciones lo que hemos escuchado a mi Gordo lo que más me ha llamado la atención o tenemos un minuto y cada uno prácticamente avanzo en lo que más me ha llamado la atención es la presencia de jóvenes no frente a las encuestas hasta que a la que hacemos referencia que más de la mitad de los jóvenes todavía admiten a estas alturas comportamientos machistas en muchas de estas concentraciones se destaca la alta presencia no de jóvenes bueno yo creo que es muy esperanzador porque

Voz 7 30:43 adecuando las y los telones de estas manifestaciones pasen la pelea de algo que no está conseguido quedará que es una igualdad real y efectiva en todo por ejemplo en el a la hora de los salarios en los trabajos en las oficinas en las empresas a la hora de acceso al campo de los derechos civiles sociales y laborales es mucho más fácil acceder a ellos a todos ellos es hombre que seguir ex mujer por no entrar en la violencia de género más de ochocientas mujeres asesinadas en desde Kaiser histórica más o menos quince dieciséis años por ser mujer que todo esto tenga una herencia generación y que gente joven incluso niñas y niños hoy por ejemplo mi hijo con nueve años hasta Gran Vía vayan a continuar con este testigo creo que es muy esperanzador para este país

Voz 1667 31:30 Juan Carlos

Voz 7 31:32 no quiero dar la nota pesimista pero el todos los datos para todos los datos en las encuestas implican una una una creciente divergencia entre lo que es una digamos una España concienciada hay un España no concienciada y aunque nos duela reconocerlo entre ellos España no concienciada hay un porcentaje de jóvenes muy acto excesivamente alto yo diría que vergonzosamente alto no nos olvidamos que esta movilización es una acción una acción importantísima yo creo que claramente mayoritaria en la sociedad española pero que tiene una reacción la reacción se está produciendo de la misma manera que se está consolidando el movimiento con respecto al año pasado se está consolidando la oposición se está consolidando el movimiento de rechazo la novedad tremenda es que ese movimiento de rechazo a este este movimiento feminista tiene ya portavoces tiene portavoces que no disimulan tiene tiene gente que que lo lidera y que se atreve a hacer campaña con eso y a buscar votos con el feminismo cosa que hasta ahora nunca había pasado que hace que no nos engañemos toda acción tiene una reacción en España la reacción es muy importante

Voz 1667 32:40 bueno estás la voz de la calle les sí antes a partir de las diez además de volver a los puntos de directo que tengamos sobre todo en Madrid

Voz 28 32:48 apenas avanza la la marcha de esa manifestación central del ocho de marzo vamos a analizar esta jornada desde el punto de vista político y con esa cifra que es la novedad

Voz 1667 33:00 esta noche la cifra de asistencia a la concentración central a la marcha central del ocho de marzo trescientas setenta y cinco mil personas ahora mismo la calle de Madrid en las calles de Madrid según Delegación de Gobierno enseguida volvemos

Voz 29 33:14 sí

Voz 30 33:28 sí

Voz 27 35:05 cadena SER veinticinco Pablo Mora

Voz 1667 35:17 pues eso abrimos un pequeño paréntesis porque como cada viernes y este no iba a ser menos entramos en la cocina para comenzará de gustar como se merece el fin de semana hoy además queremos hablar del feminismo en la gastronomía porque nuestro país también puede presumir de grandes se femeninas que que también reclama nuestra atención en este ocho de marzo Carlos Cano responsable de la sección de Gastro en la Cadena Ser buenas noches Pablo buenas noches buena para empezar cuéntame algo que te has inventado tuve en Play Gastro es el

Voz 0335 35:46 la la la que ese mira después de la movilización del ocho de marzo del año pasado que que nos dejó atónitos a muchos ya muchas no me di cuenta de que tenía que poner un granito de arena para visibilizar a las mujeres a las profesionales de la gastronomía ya las que no siendo profesionales o no dedicándose a la cocina exactamente pues tienen un mensaje interesante o quizá menos visibilidad de de la que merecen no entonces decidí poner en marcha una serie de entrevistas un podcast llamado Play Gastro la Lala ese ese apellido era para ella dificultar este contenido pues que tenía mucho que ver con la igualdad básicamente durante un año me he dedicado a hablar con mujeres de distintos ámbitos eh por supuesto de la cocina pero también de la ciencia a la historia con una cazadora gente de la educación de la publicidad de la empresa de la política alguna de muchos ámbitos pero siempre con esa conexión con con la gastronomía el principal objetivo como te decía era un visibilizar a mujeres que muchas veces están bueno tienen poco protagonismo en los medios de comunicación y hablar de de cosas como el techo de cristal por ejemplo no si te parece vamos a escuchar nuestras charlas

Voz 35 36:57 no lo tenía como una situación realmente de acoso sexual siempre lo había tenido como una anécdota de en fíjate qué putada lo que me pero no lo había normalizado y cuando salió el hilo visto días parecidas a las mías Toño pues no estoy sola no nos ha pasado más gente sabes no es que yo me haya topado con el tarado de desde España meto ABAO comentar algo más

Voz 5 37:21 más allá de cuál sea su trabajo concretó es que las mujeres han estado invisible afrontaron relacionadas con la gastronomía

Voz 36 37:27 tal mente y yo eso lo defino como los hombres son mujeres hacemos visito es así por desgracia yo eso sólo he padecido lo he sufrido lo he vivido en propia carne al decimos cristal porque es transparente porque no se ve no se percibe a simple vista pero más que cristales una plancha de hierro de diez metros de grosor con lo cual quiere decir bueno vamos a ver qué se logra yo confío sobre todo las jóvenes se tardará porque esto yo creo que en el fondo es una lucha de poder bueno pues la gente no suelta el poder ni los privilegios muy fácilmente

Voz 1667 38:12 has Carlos son cuarenta entrevistas de todas ellas que es lo que más te ha llamado la late

Voz 0335 38:16 ah bueno claras que me impresionó mucho la entrevista con una víctima de acoso sexual en la hostelería era una chica que trabajando de camarera recibió bueno pues un trato horrible por parte de uno de los cocineros era el primer testimonio que escuchábamos indagando sobre ese tema descubrí que el trece por ciento de los empleados de hoteles restaurantes ha sido víctima de acoso sexual que multiplica por trece la media de del resto de sectores profesionales es un tema muy grave del que se habla muy poco indicó que está ahí y que forma parte de Al final de la gastronomía de Tasmania las pues he tenido oportunidad de hablar de cosas muy distintas por ejemplo hablando con la responsable del Instituto Cultural de Finlandia en España daba que allí desde hace ochenta años tienen comedores escolares gratuitos o que por ejemplo las tareas domésticas las tienen totalmente repartidas entre hombres y mujeres entre otras cosas porque en el colegio ya tienen una asignatura para aprender en todo lo que hay que hacer en casa incluido cocinar entonces niños y niñas asumen ya desde muy pequeños que es una cosa que se reparten al cincuenta por ciento

Voz 1667 39:22 vamos a sumar voces ya a este encuentro en la cocina como no Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 39:28 buenas noches Pablo Carlos Martín tú eres un

Voz 1667 39:30 el gerente para miles de profesionales de la cocina que vamos a decir también para miles de jóvenes que sueñan con trabajar algún día en un restaurante como el tuyo por eso tu opinión sobre la lucha por la igualdad nos parece tan importante de entrada las mujeres de tu restaurantes han han hecho huelga hoy

Voz 1520 39:46 el restaurante de Lasarte la tenemos cerrada hasta el día trece de marzo y estoy ultimando detalles eso estamos ultimando detalles para la reapertura pero me gustaría decir que las mujeres tienen ese poder especial de transmisión que nos falta los hombres Iker no os quepa ninguna duda de que las mujeres que me rodean en Lasarte y en el resto de establecimientos por el mundo son absolutamente imprescindibles para para el desarrollo de nuestra actividad que es hacer feliz a los demás y es lo que nos gusta y lo que nos chifla

Voz 1667 40:15 para acá para que funcionen en cualquier ámbito Martín es doy fe aquí oye la radio que también estamos teniendo dificultades Martín que que se te pasa por la cabeza cuando les algo sobre sobre la brecha salarial porque los datos disponibles dicen que en el sector de la hostelería ronda esa brecha entre el quince y el veinte por ciento

Voz 1520 40:32 pues no lo puedo entender ahí siento entre enfado y pena porque estamos maltratando y faltando al respeto a tantas que han dejado y dejan todos los días el pellejo en su trabajo en Mi madre y mi tía pusieron los cimientos para convertirme para convertirme en quién soy en mi suegra amarillo siempre me ha aguantado y apoyado en todo mi mujer Jane y Eugenia que es nuestro ángel de la guardia con las que trabajo encantado de la vida son piezas fundamentales para continuar mirando al futuro sin perder de vista ese pasado que ni caso es cien por cien femenino yo sí mujeres no estoy absolutamente nada y mis hermanos tampoco y muy la sociedad española está cambiando

Voz 1667 41:14 sin Martín tú dirías que en el interior de las cocinas también está pasando lo mismo

Voz 1520 41:18 pues yo diría que todavía falta mucho camino pero ambos empezaba a poner un pie detrás del otro y el día que las cocinas su presidencia sea equiparable a la de los hombres seguro seguro que todo lo que salada en nuestros fogones tendrán muchísimo más luz hice era mucho más rico todo lo que hacemos y a fin de cuentas lo que nos enseñaron a comer las que nos enseñaron a comer fueron nuestras madres Si teniendo eso presenten mis cazas Mi empeño personal es devolver ese regalo en forma de contratación femenina porque porque es que ellas tienen más capacidad de contra de concentración y organización que muchos de nosotros por lo menos que ellos sí

Voz 0335 41:56 bueno pues vamos a vamos a darle voz a una de esas mujeres que trata de buscar más visibilidad a las mujeres en la gala

Voz 1667 42:04 bromea Carlos quiénes Carmen Alcaraz bueno pues

Voz 0335 42:06 es una periodista y activista podríamos decir es de Barcelona ha colaborado con con muchos medios con el país en Radio cuatro Radio Nacional de España actualmente en el mundo pero sobre todo a mucha gente lo conozca porque es una tuitera muy activa será conoce como arroba buena vivant así un poco el azote del machismo en el mundo de la cocina no solamente de esto pero pero de esto especialmente porque ha denunciado muchos casos de de situaciones que que no nos gustan porque además está ayudando a visibilizar a muchas mujeres importantes muchas mujeres referentes que son poco conocidas incluso mujeres del pasado gastronómicas que en en su en su momento abrieron brecha Carmen buenas no

Voz 1667 42:53 es

Voz 7 42:54 buenas noches vaya presentación Armero pero o como se la deben tomar algo bueno venga quedamos tengamos la oportunidad de matizar cómo estás viviendo tú este ocho de marzo pues emoción

Voz 37 43:05 nada como cada año que la verdad es que solamente hay que ir por la calle Iber todas esa el año pasado había una presencia yo creo que en un noventa y pico por ciento en Barcelona veíamos solamente mujeres no este año se han sumado los hombres también en las manifestaciones tenemos a gente de todas las edades esos precioso eso pone la piel de gallina incluso también saber que hay gente que el año pasado no fue que fueron muy pocos los que no fueron porque realmente también se llenaron aquí en Barcelona pero madre mía esa es que este año prácticamente todo el mundo está está participando de ello

Voz 0194 43:39 es emocionante pero hay de todo de todo lo que has visto de todo

Voz 1667 43:42 pero que has leído hay algo que te haya conmovido emocionado incluso indignado de forma especial

Voz 37 43:48 a ver la más bonita que he leído en el metro ha sido en catalán a ver si rima también en castellano no queríamos ser princesa sino de esas que quiere decir no queremos sino alcaldes no estaba muy bien a mí lo que me emociona sobre todo ver gente de todas las edades lo que más me emociona ya en las redes pues que la gente participe ponga nombre propio que es lo que queremos con gastrónomo más con gasto no más ocho m cada año que la gente ponga nombre propio a colectivos las Abuelas también tienen nombre el nombre que no sea la receta mi abuela sino que desea dar cita de Victoria o sea la receta de Carmen Carmencita quién sea no entonces a mí lo que me emociono es la participación y que vayamos

Voz 1667 44:36 hola oye cuéntanos cómo surge la idea cómo surge esta iniciativa de gastronómicas

Voz 37 44:41 pues esto surgió en dos mil diecisiete con la compañera del País Vasco con con mis Cayenne con Ana Vega que es una es una gastronomía brillante con

Voz 0335 44:51 ha pasado veinticinco también autora de cocina había una

Voz 37 44:54 exacto exacto entonces somos amiga Si un siete de marzo hablando por teléfono elegimos ahí tenemos que hacer algo o no porque las dos compartimos este sentimiento de hacer una arqueología de nombres femeninos que han sido invisibilizan dos tal cual que siguen siendo invisibles entonces las dos creo que nos esforzamos mucho día a día en sacar estos nombres dijimos pues venga pues mañana nos ponemos al día siguiente a las nueve comenzamos con la complicidad de unas cuantas periodistas de todas año y al final del día había tienen un alcance de de de no ochocientos gente de todo el mundo en otros idiomas también participando en la otra punta del planeta fue maravilloso el año pasado repetimos la experiencia queríamos que la gente nombrara a compartir ahí los explicara la vida de gastrónomo así cuando decimos gastrónomo es todo desde las que están en el campo las que están y cosiendo redes son cocineras somos las que investigamos las profesoras sala las que hacen vino es decir el paraguas de la gastronomía es maravillosamente enorme y ahí estamos todas noto es queríamos combatir estas historias bueno este año es más reducida porque también hay mucho mucha gente hablando a la vez este año más que otros años que también está muy bien esa música con tantos instrumentos pero quisimos hacer una cosa más tranquilo que fuera que la gente haga decenas de recetarios o que siga al recetario de su abuela o de su madre haga la foto y ponga el nombre de pues de Simone Ortega o o de la marquesa de para veo que ponga en pues desde mi abuela Amelia no

Voz 1667 46:39 qué bonito y muy muy muy merecido este homenaje también a esta cocina de de de las mujeres no Martín que que proponen que conozco cocineros sus recetas notas sumado a la propuesta piensas hacerlo

Voz 1520 46:49 pues yo siempre trabajo en equipo aunque todas y cada una de las recetas y los procesos de elaboración estén supervisados por mí en esos equipazo que tengo hay muchísimas mujeres también os digo que hoy viernes volver a repetir en la cena este gesto que siempre pongo en práctica en pocos minutos que que es que en mi casa Asad ha agasajado a las mujeres de mi casa cocinando él es lo que más les gusta yo a mi hija le gusta a la mujer una mousse de queso parmesano a la abuela te gusta o no lucen en Coco con con unos cangrejitos y unas Morillas Si yo lo que siempre tengo que decir es que no hay que olvidar que la lucha de las mujeres no termina hoy ocho de marzo tenemos que seguir trabajando con esa esa brecha contra esa brecha todos los días del año yo creo que es ese es el mensaje fuertemente que sino parece casa acaba el día ocho hay que luchar fuerte fuerte y con muchísimo Garrote todos los días del año para que la mujer esté donde tiene que estar

Voz 1667 47:48 qué razón tiene Martín Carmen más allá de reivindicar de visibilizar a a referentes femeninos que cosas crees que debería cambiar en el sector de la gastronomía para alcanzar la igualdad real no que es lo que se está pidiendo hoy en las calles

Voz 37 48:02 más allá de la gastronomía te refieres bueno más allá es que hay cosas

Voz 1667 48:06 que hay que hay que cambiar en el sector de la gastronomía porque Carlos nos expone a los datos de esa de esta desigualdad no que también se sigue reflejando en el sector de la gastronomía qué crees que habría que cambiar

Voz 37 48:16 yo a ver hay que subrayarlo justamente lo que ha dicho Carlos Si y además me ha gustado mucho que Martín se refiriera a ello como enfado oí pena creo que ha dicho porque es lo que

Voz 7 48:27 la boca no la acoso eh

Voz 37 48:29 el sector de la hostelería junto a la venta en detalle son los dos sectores con más casos de acoso de acoso de razón de de de sexo acoso sexual que son dos cosas diferentes es decir uno sería lo que es ya más violencia lo que significa ocupar el espacio físico o amenazar con el con lo físico por otro lado tendríamos lo que es la discriminación por género o no es decir pueden haber tocamientos pero hay una discriminación entonces también yo creo que en la gastronomía fíjate Aspa siendo comensales hay una cierta discriminación a quién se sirve a veces primero el vino no que son como cosas estéticas pero están ahí y a partir de ahí crece crece y crece tenemos lo de la brecha que habéis dicho que además según el según informes cada informe que consultas es peor porque hay algunos Feliciano las brechas de quince por ciento otros te dicen hasta de un casi veintiocho por ciento no entonces eso

Voz 0194 49:23 de hecho estos rituales esos gastrónomo

Voz 0335 49:26 Nikos tengan a una participación muy baja de ponentes mujeres que organicen concursos y todos los miembros del jurado sean hombres este tipo de cosas Carmen Laso le denunciar habitualmente