Hora 25 (08/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

ocho de marzo son las diez a las nueve en Canarias

Voz 1 00:04 me llamo Manuela tengo ochenta y seis años He trabajado pueblos no he cobrado nunca estoy viviendo de la paga de mi marido

Voz 2 00:13 me llamó Rosa tengo ochenta y cinco años he estado siempre toda la había sirviendo no cotizando y ahora ya ahora estoy viviendo con la paga de mi marido

Voz 1667 00:23 mi nombre María Lavado tengo setenta

Voz 3 00:26 hay ocho año he trabajado toda mi vida no han cotizado

Voz 6 00:42 hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 00:54 seguimos en esta edición especial de Hora Veinticinco sigue siendo el sonido del día el del feminismo en la calle que ha recorrido más de quinientas ciudades del país y que a esta hora continúa su movilización especialmente en Madrid donde la manifestación central de este ocho de marzo que ha comenzado a las siete de la tarde sigue avanzando por el centro de la ciudad avanzando lo que puede por del centro está tomado por mujeres y hombres que han secundado esta convocatoria allí en la cabecera de la protesta sigue Álvaro Zamarreño Álvaro

Voz 7 01:22 hola qué tal buenas noches Pablo hace muy poquitos minutos que esa cabecera conseguidos tras muchos esfuerzos llegar a la entrada de plaza de España y ahora mismo se está procediendo a la lectura del manifiesto como ya hizo el año pasado por parte de diferentes voces del movimiento que que ha organizado esta manifestación siguen llegando miles de personas porque más que una marcha ha sido una concentración en la que era muy difícil a Van zar otra vez más se ha superado las previsiones y el centro de Madrid desde la plaza de Atocha en en el otro extremo dándonos encontramos hasta esta plaza España pues ha quedado colapsado desde mucho antes del inicio oficial de una manifestación que por lo demás ha ha mostrado pues da la diversidad que hay detrás de de esta reivindicación única pero a la vez plural en la que había mujeres mayores mujeres jóvenes había hombres había familia sabía niños había gente venía de fuera de Madrid cada uno con sus pancartas cada uno con sus aspiraciones pero todos con ese espíritu de reivindicación del feminismo de la igualdad que en definitiva insisten en que viene a ser una misma cosa no la igualdad de de todos sin distinción de sexo y muy marcado por desgracia la la manifestación por la noticia de esa última mujer asesinada e hoy mismo

Voz 1667 02:40 Madrid exactamente Cesc

Voz 8 02:43 hecho negativo de esta tarde esa es asesinato en Madrid Álvaro decía lo que es escucha detrás que están leyendo ya al comunicado el el manifiesto

Voz 7 02:51 sí sí desde hace unos minutos han empezado a subir al escenario que está situado justo en el final de la Gran Vía diferentes voces de que activistas de el ocho OM que que van leyendo en diferentes partes del manifiesto de esta marcha

Voz 1667 03:06 muy bien Álvaro volvemos contigo si hay novedad sino expides paso en el estudio siguen Carlos Cué Eduardo Madina Juan Carlos Jiménez con ellos estamos comentando este ocho de marzo

Voz 9 03:17 reivindicativo y sobre todo marcado

Voz 1667 03:20 en lo político por una campaña electoral en la que todos todos han querido hablar del feminismo a su manera

Voz 10 03:27 de una tremenda

Voz 11 03:30 José Luis Sastre buenas noches Pablo buenas noches se queja el PP de que la izquierda siempre lleva el discurso a los mismos sitios a los dos mismos sitios algunas cuestiones

Voz 12 03:39 lo que son el son permanente

Voz 4 03:43 el recurso on Esquerda son nudos el aborto y Franco son los nuevos favoritos de la izquierda

Voz 1071 03:48 para ver si el PP tropieza buenos son los dice Maroto el aborto y Franco aunque fuera Casado quien propusiera en su campaña sin que nadie le preguntara que volvería a la ley del aborto del año ochenta y cinco y quién al poco de que sonara a esa misma frase de Maroto en la sede de la calle

Voz 4 04:02 Cuba habló otra vez del aborto quizá lo recuerden creo que es bueno

Voz 0414 04:05 que las mujeres que se vean una incertidumbre Sepang simplemente sepa lo que llevas dentro que yo tenía que ver una ecografía todos los días a partir de esas semanas veinte veintiuno la verdad es que creo que es bueno simplemente conocer qué

Voz 1071 04:18 lo que llevas dentro que las mujeres sepan lo que llevan dentro en esas discurre el discurso del Partido Popular criticando que otros hablen de lo que ellos no sueltan y alejada de la manifestación de hoy porque este feminismo de izquierdas dicen enfrenta a hombres y mujeres es el argumento más socorrido de Casado en estos últimos días no es cuestión de victimización a las mujeres o de criminalizar criminalizar perdón a los hombres no es cuestión de enfrentar mujeres con hombres Casado reunió ayer a las mujeres de su partido para celebrar con ellas el ocho de marzo ciudadanos pensó en cambio otra estrategia para enfocar esta semana presentó su manifiesto de feminismo liberal que es como lo llama

Voz 0530 04:54 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es y partidos que han querido patrimonializar el feminismo en ese documento abogan por regular la prostitución y los vientres de alquiler nuestra modelo es altruista es que nuestra ley no lo ampara con dinero a mí me me parece que el hecho de tener que atacarnos diciendo lo que no es que hablando de alquiler y de dinero es simplemente porque no pueden criticar nuestra propuesta

Voz 1071 05:17 todos los argumentos fueron a confluir anoche en esta mesa en la mesa de Hora veinticinco en un debate en el que quizá por eso de lo cercana que queda la campaña resultó salpicado por momentos de partidismo serbio también cuál es la bandera que Vox no suelta aunque sea con noticias falsas

Voz 13 05:32 esa es la realidad de la igualdad que ustedes defienden

Voz 14 05:34 el único que quieren es colectivo izará la mujer

Voz 13 05:37 lo están diciendo muy bien en cuanto Vox entró en el paro

Voz 1071 05:39 tanto andaluz Se escuchó a Pablo Casado llamar violencia doméstica la violencia machista luego rectificó no está Vox ahora en el Congreso aunque quién podría negar que su irrupción en el escenario condiciona los discursos de otro

Voz 1667 05:50 los que sí lo está Sastre así hemos llegado este ocho de marzo Éste ha sido el prólogo esta jornada ha tenido más respuesta en la calle que los puestos de trabajo empezando por el Consejo de Ministros que se ha mantenido a pesar de estas convocatorias de huelga vamos a conocer cómo han vivido esta jornada los partidos que han apoyado esta convocatoria con mayor ahínco como son Partido Socialista Podemos Informa Nieves Goicoechea

Voz 1468 06:15 el Gobierno se ha volcado con este ocho de marzo masivo ha trabajado por la mañana en la aprobación ordinaria de acuerdo si decretos y por la tarde

Voz 0414 06:26 la vicepresidenta Carmen Calvo la portavoz parlamentaria Adriana Lastra la ministra de Economía y la mujer del presidente Begoña Gómez

Voz 1468 06:33 saltando primero votando con fuerza después al grito que escuchan Carmen Calvo arremetido después contra el díscolo que de los partidos conservadores en esta reivindicación feminista

Voz 0376 06:44 por si las mujeres somos grandes actores de la política somos grandes sujetos sin los cuales no se puede hacer política en este país ni en ningún lugar del mundo este es el problema que tienen las derechas que nunca han contado con nosotros y ahora no saben qué hacer ni dónde colocarnos

Voz 1468 07:01 Irene Montero portavoz parlamentaria de Podemos ha pasado esta mañana por la morada el lugar que había destacado la organización para que los padres y las parejas de las mujeres pudieran dedicarse al cuidado de los hijos mientras las trabajadoras de Podemos disfrutaban de esta jornada feminista Montero contrapone la foto de hoy de esta noche a la que vimos no hace mucho tiempo en la plaza de Colón con los dirigentes del PP Ciudadanos y Vox unidos por España

Voz 15 07:24 al trío de Colón a quienes quieren volver al pasado más remoto se le frena garantizando derechos blindando esos derechos constitucionalmente ojalá podamos hablar de que España es el primer país constitucionalmente feminista

Voz 1817 07:36 lo que falta ahora añadía Montero es cambiar el modelo econó

Voz 1468 07:39 Kiko con pensiones dignas derogado las reformas laborales injustas y con permiso de paternidad maternidad suficientes

Voz 1667 07:46 Adriana Lastra vicesecretaria general del Partido Socialista buenas noches

Voz 16 07:50 hola buenas noches

Voz 1667 07:51 qué lectura hace su partido de lo que estamos viendo de la movilización que han conseguido arrastrar estas organizaciones feministas

Voz 16 07:59 pues la verdad es que estamos emocionada sigue emocionados todos hoy ha sido un día histórico después de bueno pues de otro de Félix después el ocho de marzo del año pasado la verdad es que esto ya lo que estamos viendo es que ya no lo para nadie no también hay que ver si que me gustaría recordar en el que está teñido de luto el día de hoy porque otra mujer afilado empinada ya vamos novecientos ochenta distintos desde el año dos mil tres que Picasso oficiales vieja teñido de luto la reivindicación y la verdad es que ha sido un día histórico que estamos conmocionados con tontos por muchas cosas no porque primero porque ya estamos convencidos de que no va a ser capaz de dar un paso atrás igualdad que a partir de ese momento esto es un antes y después a partir de este momento como bien decía Carmen Calvo las mujeres hemos conseguido y hacer un sujeto político en ese país

Voz 17 08:53 tras el que ya nadie se atreverá a ver

Voz 16 08:55 si alguien se atreva a los similar contra nuestros derechos y nuestras libertades pues estará las mayorías social de este país y ha quedado demostrado para plantarle cara

Voz 1667 09:04 no sé ya ya que ha citado la vicepresidenta no ha tenido oportunidad de ver un vídeo que ahora mismo está circulando por redes e incluso el propio Partido Popular sea cuidado difundirlo Illes la vicepresidenta saltando gritando preguntándose dónde está el Partido Popular creen que esa es la mejor forma de atraer al feminismo han más mujeres a al feminismo ya estas movilizaciones

Voz 16 09:28 bueno se las manifestaciones en las manifestaciones se canta ese reivindica de intenta también hacer crítica política de dónde están aquellos que que son partidos fundamentales en este país y que sin embargo no están con la mayoría social que no están descendiendo a las mujeres diez más que están con otros partidos querían acabar con nuestra violencia contra conductas contra Ban que vienen a acabar con nuestra ley contra la Violencia de género que viene a poner en solfa otra vez nuestra ley del aborto y sobre todo qué es lo que están haciendo es llegar a acuerdos

Voz 1667 10:00 compartir

Voz 16 10:02 somos qué es lo que pretenden es precisamente derogar todo aquello que entre todas y todos hemos conseguido en cuarenta años que democracia es por lo tanto en una manifestación lo que hacemos es eso reivindicar decir que vamos a seguir luchando como cantaba mucho y también de norte a sur de este a este esa lucha va a seguir te quién no

Voz 1667 10:23 pero sorprende ver señora lastra sorprende ver a una vicepresidenta saltando y gritando consignas contra el partido de la oposición

Voz 16 10:30 venga quieres que afortunadamente no es para mí fue presidenta del Gobierno es una lista de toda la vida que tiene la suena resulta Patón gastados día de ir a manifestaciones para reivindicar que ese país se merece una democracia justa que este país lo que se merece es que el cincuenta y un por ciento de la ciudadanía o sea seamos ciudadanas de primera que eso es lo que ha hecho Carmen Calvo hoy porque es lo que ha hecho toda su vida por supuesto lo va a seguir haciendo Carmen Calvo todas las mujeres y los hombres también del Partido Socialista

Voz 1667 11:01 Adriano las tras vicesecretaria general del Partido Socialista gracias por atender la llamada de Hora esta noche

Voz 16 11:06 muchísimas gracias a vosotros sobretodo por el teniendo que está haciendo por el compromiso también de tantas mujeres y tantos hombres de la Cadena SER

Voz 1667 11:13 lo hacías gracias en la Lastra saludamos también a Irene Montero portavoz de Unidos Podemos en el Congreso muy buenas noches era Montero

Voz 17 11:20 qué tal buenas noches interpretación

Voz 1667 11:22 qué podemos de lo que se ha vivido hoy en las calles de Madrid esta movilización feminista de dos mil diecinueve

Voz 18 11:27 bueno las de Madrid en las de las de toda España no

Voz 1667 11:30 por suerte y yo creo que ha sido de nuevo una

Voz 18 11:33 nada de de ejemplo democrático el mejor ejemplo democrático y además un ejemplo al mundo entero no estoy convencida de que de que va a volver como el año pasado hizo a desbordar fronteras todas esta jornada de huelga con un montón de actividades que las asambleas feministas llevan un año entero preparando y bueno pues creo que ha culto a demostrar una cosa que por otra parte ya era evidente no que el feminismo el movimiento feminista es el pulmón de esta sociedad es lo que está haciendo moverse avanzar estar viva y que hay una propuesta bueno pues muy muy honesta muy sensata muy urgente para abordar los cambios que necesita nuestra sociedad que este modelo económico es un modelo económico incompatible con la vida que es necesario hacer políticas ya firmes no titubeantes que nos permitan tener unas pensiones dignas un trabajo estable tener visibilidad de todas las tareas de cuidados y poder compartirlas de igual a igual con los hombres porque hasta ahora las han llevado la mayor carga las mujeres si todo todo eso se ha puesto hoy encima de la mesa de una forma más hermosa intergeneracional con desde las mujeres más jóvenes hasta hasta las que llevan décadas luchando por millones no en las calles así que un ejemplo democrático oí una nueva jornada histórica Hay de lucha en nuestro país

Voz 1667 12:48 es complicado conocer con precisión el seguimiento que ha tenido la convocatoria de huelga en los puestos de trabajo pero la percepción señora Montero es que un año más parece que ha funcionado mejor la convocatoria en las calles las marchas las manifestaciones que esa huelga general siguen pensando que es una buena alternativa para que el feminismo a reivindique esa huelga

Voz 18 13:06 creo que sí creo que el seguimiento de toda la jornada y ahí hay muchísimas actividades desde la huelga laboral huelga de cuidaros huelga de consumo hay muchísimas mujeres que la han hecho en todos sus en todas sus vertientes hay otras que han elegido sólo algunas otras que a lo mejor querían Hinault no han podido hacerlo pues porque hay tareas de cuidados que hay muchas mujeres que a lo mejor incluso Nos están oyendo ahora que no han podido desatender o de consumo también e incluso laboral sí y creo que lo bonito del movimiento Iniesta es que propone una jornada de lucha que tiene múltiples expresiones y que además acepta que cada mujer desde sus circunstancias pueda aportar lo que pueda lo que quiera con lo que se sienta cómoda o lo que sus circunstancias lo permitan pero que todas todos también los hombres acompañando esa jornada la podamos reflexionar sobre un hecho evidente es que si nosotras páramos para el mundo que asumimos la mayor carga de los cuidados de una forma muchas veces invisible no remunerada que seguimos sufriendo las mayores cuotas de desigualdad injusticia de pobreza de precariedad de temporalidad todo eso tiene que cambiar con urgencia entonces creo que eso es lo bueno movimiento feminista que permite una flexibilidad enorme ibamos nosotros hemos apoyado las las huelgas los dos años se queme eso somos la única formación política con representación parlamentaria que lo ha hecho pero creo que es nuestro deber apoyar las decisiones del movimiento feminista y ojalá el año que viene pues pues vuelvan a hacerlo así con esa flexibilidad y con esa capacidad de comprender que cada mujer tiene unas circunstancias y que lo importante es que hoy todas estamos pensando que que es necesario vivir en igualdad y que para eso hay que blindar los derechos sociales hay que hacerlo ya cuidarlo común

Voz 19 14:49 el para eso pues hace falta tomar decisiones

Voz 18 14:51 te más claro aunque que lo garantiza enamora

Voz 1667 14:54 pero portavoz de Unidos Podemos en el Congreso gracias por atender la gravedad de Hora Veinticinco hay otros pues como saben del arco parlamentario también del extraparlamentario que han optado pues por desmarcarse del guión principal de este Día de la Mujer Se lo escuchábamos contará Sastre hace un momento y así ha sido este ocho de marzo para Partido Popular Ciudadanos también para Vox Oscar García buenas noches

Voz 1645 15:15 hola qué tal buenas noches Pablo Casado tenía esta mañana han previsto realizar unas declaraciones en el exterior de una guardería en Castellón pero al llegar se ha encontrado esto

Voz 20 15:23 ah sí

Voz 1645 15:27 casado machista estás en nuestra lista le ha gritado un grupo de unas doscientas mujeres con una pancarta donde se podía leer casado yo te hubiera abortado

Voz 21 15:35 pues porque estamos en un país libre tienen todo el derecho a hacerlo

Voz 1645 15:37 así que el presidente del PP ha realizado las declaraciones en el interior de la guardería su partido no ha estado en la manifestación de esta tarde

Voz 21 15:44 eh unos pues acabaron gritando políticos se politicos que intentamos legislar en beneficio de los que nos gritan también

Voz 1645 15:51 sí aunque no comparte el manifiesto si ha estado ciudadanos eso sí sin su presidente Albert Rivera Inés Arrimadas queremos representar

Voz 22 15:58 hoy en esta manifestación a millones de personas millones de hombres y mujeres que no a sentir representados por determina

Voz 1645 16:04 los tiempos de feminismo por la mañana el presidente de su partido Albert Rivera ha homenajeado a Clara Campoamor atribuyéndose la herencia feminista de esta política

Voz 23 16:12 una feminista una liberal una demócrata creo que sin duda podemos catalogar a Clara Campoamor como la mujer más importante en la política española del siglo XX va a estar también en esta sede siempre ya presente con nosotros

Voz 1645 16:24 un breve acto donde Rivera ha estado acompañado por cuatro mujeres de su partido pero en el que solamente ha hablado el cuando ha terminado en la calle un piquete informativo que protestaba por la visión del feminismo de ciudadanos cuyas responsables no han dudado en hacerle frente

Voz 0414 16:44 las mujeres me estuve preparándome ciento nueve dirán

Voz 9 16:48 también ante la sede de Vox un grupo de jóvenes fémina

Voz 1645 16:51 estas ha protagonizado un asentada mientras esperaban a la autocaravana de Hazte Oír la asociación ultraderechista que ha recorrido las sedes de Vox y que Ciudadanos para pedir a estos partidos que derogue la Ley contra la Violencia de Género

Voz 1667 17:03 Andrea Levy es vicesecretaria del Partido Popular Buenas noches señora Levy

Voz 17 17:07 muy buenas noches cómo ha sido este Dios han sentido

Voz 1667 17:09 cómodos

Voz 17 17:10 fue perfectamente cómodos como no vamos a estar oyes ocho de marzo es el Día Internacional de la Mujer se viene celebrando desde hace muchos años él se reivindica justamente un principio fundamental de nuestra democracia que es la igualdad la igualdad que tienen que conseguir mujer las respecto a los hombres la igualdad de todos los ciudadanos en una democracia y por tanto en su día que en el Partido Popular conmemoramos desde hace años como principio fundamental que es de nuestra democracia independientemente de quién el día de hoy algunos piensan que si no se está en una manifestación cuyos convocantes han dejado claro en su manifiesto que tiene un tinte claramente ático en favor de la ideología de izquierda uno no no es feminista eso no es así la manifestación de hoy no atribuye no quita Noda Carles de feminista

Voz 1667 18:04 con la imagen que arroja la calle señor al EBIT piensa al PP que el feminismo que ha salido a la calle que que has secundado estas estas protestas que que ese feminismo busca enfrentar

Voz 17 18:14 no enfrentar es hacer un manifiesto en el que se excluya por ideología en el que se excluye por política hacer un manifiesto en el que se dice que se está en contra de las políticas de derecha y en contra del capitalismo lo que hace es reducir empequeñecer la causa común de todos la causa colectiva de las conquistas social les que ha de ser el mismo que es mucho más amplio que ese manifiesto que era el paraguas de los convocantes de esa manifestación y yo estoy al lado igual que están de partío de todas las reivindicaciones que quedan por hacer en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres de todas las mujeres que hoy ha querido manifestarse y las que no han querido manifestarse de las que han hecho huelgas y de las que no han hecho huelga porque aún como es largo el camino que venimos recorriendo también volcando que tenemos por recorrer por delante y por lo tanto habrá que ponerse a trabajar más allá de las pancartas de hoy habrá que ponerse a trabajar pero desde luego los que nos parece

Voz 19 19:16 el punto de vista impresentable y lo digo así

Voz 17 19:19 no es que haya ministras del Gobierno de España encabezadas por la vicepresidenta que hayan utilizado esa manifestación de forma partidista y de forma electoralista que estén en esa manifestación señalando al Partido Popular al partido que ganó las elecciones y que hayan utilizado esta manifestación del Día Internacional de las mujeres como arma arrojadiza contra el Partido Popular

Voz 1667 19:41 lo dice por por ese vídeo que está circulando ustedes mismos se han encargado de de difundirlo de ayudar a su difusión en las redes de de la vice presiden

Voz 17 19:48 para ayudar no es un vídeo ya sabe usted que las redes sociales circular no ayudamos a Navas los Bello

Voz 1667 19:53 no es decir pero bueno en cualquier caso nos interesa esa valoración vemos a la vicepresidenta bueno reclamando su presencia llena la presencia del Partido Popular en esta en esta manifestación

Voz 17 20:06 no no no tanto la la reclama porque lleva todo el día diciendo oí excluyendo a las fuerzas políticas de de derecha de esa manifestación y creyéndose que sólo desde el Partido Socialista hizo lo desde la izquierda se puede presentar al conjunto de las mujeres pues hoy hoy conocíamos una interesante encuesta que decíamos Partido Popular pues también se ve un partido preferido por las mujeres y por lo tanto pues también hay mujeres que votan al Partido Popular y que no son de izquierdas y que hay que representar las insisto y no hay que perder el foco en lo más importante el foco de lo más importante es que aún queda camino por hacer en materia de igualdad y hablamos de la brecha salarial hablamos de esas políticas necesarias de conciliación hablamos de esa igualdad que también tienen que adquirir los hombres en la corresponsabilidad en los cuidados las tareas en el hogar esa doble tres ancianidad que sea cargados siempre sobre las mujeres que debían de estar en el trabajo pero también ser las primeras en el ámbito de del hogar de la familia hay mucho camino por hacer indudablemente también en el ámbito de la violencia de género la violencia de las mujeres por hecho esas mujeres y por lo tanto el feminismo es una causa común es una causa que no tiene que tener etiquetas que no queremos que se discrimine por cómo piensan una mujer esa mujer tiene que ser sentí es lo que quiera sin que venga al Partido Socialista o venga a la izquierda a decir que sólo ellos van a representar mejor que nadie

Voz 1667 21:40 Andrea Levy muchísimas gracias por acompañarnos esta noche feliz ocho de marzo eh

Voz 17 21:44 feliz ha hecho demasiado a todos

Voz 1667 21:47 estimadas de Ciudadanos buenas noches

Voz 17 21:51 las noches qué tal mucho feminista

Voz 1667 21:53 más liberales se han encontrado Ciudadanos por las calles

Voz 19 21:57 bueno muchas mujeres y hombres no nos han votado él nos van a votar esa son las verdaderas encuestas ya estoy convencida de que el mucha gente ha sentido representaba representado por nosotros porque ya está bien de los partidos de siempre ha sido elogiado siempre que quieran patrimonializar lo que es la lucha de todos que yo creo que tiene que ser la lucha por la igualdad yo creo que nuestra presencia es muy necesaria porque son somos los únicos por parte de partidos políticos que queremos incluir a todos los que quieran la igualdad excluir como partidos como Podemos o o el Partido Socialista yo creo que hoy era un día para buscar lo que nos une que lo que hay personas que votan a partidos muy diferentes pero que son muy conscientes de del camino que nos qué hago ver para llegar a la igualdad que les preocupa que a sus hijas les pueda pasar a tantas mujeres pasada que que ven cómo sus hijas cuando se quedan embarazadas pues se les afecta más la carrera profesional que a los hombres que ven como muchas mujeres asume las tareas domésticas mucho más que los hombres que ve muchas cosas pero que no van a votar al Partido Socialista día podemos por tanto es importante explicar que no hay que comprar un pack que no hay que comprar el feminismo y la ideología anticapitalista o el voto a Podemos día al Partido Socialista hay un feminismo plural nosotros representamos pues un feminismo yo creo que mucho más inclusivo mucho más moderno y que se centra más en políticas concretas y no en cambiar palabras son repartir carné pre feminismo

Voz 1667 23:28 que no me decía que hay partidos que están intentando patrimonializar el feminismo pero puede haber personas que piensen lo mismo de Ciudadanos cuando les escucha poner ese apellido al feminismo como como liberal o cuando escuchan a Albert Rivera hasta mañana pues enarbolando la la figura de de Clara Campoamor no

Voz 19 23:47 bueno es que Clara Campoamor la puede puede

Voz 17 23:50 te puede gustar la como referencia cualquier persona

Voz 19 23:52 Ana que que estoy agradecida a mujeres valientes que una mujer liberal porque ella se definía como liberal que luchó por el voto femenino ir respecto al feminismo liberal yo no digo que todas las mujeres activistas a todos los hombres fertilización pasean que se crispa espirales yo lo que digo es que existe un feminismo que no es el

Voz 17 24:11 es más rico que nos anticapitalista

Voz 19 24:14 es el del voto es llega unida agua podemos Bolshói años feminismo mucho más allá de lo que dice la señora Calvo un feminismo mucho más allá de lo que dice la señora Montero hay un feminismo

Voz 24 24:24 mucho más allá de querer criminalizar a todos los hombres

Voz 19 24:26 como decía Carmena Carmena perdón

Voz 16 24:31 la violencia está

Voz 19 24:32 el ADN de la masculina ya que yo con esos siempre representada yo quiero que haya referentes femeninos de todas las ideologías yo mismo yo misma pues pues me he enfrentado campañas electorales yo sola como la única candidata a primera IR la oposición mujer de la historia Cataluña la primera mujer que lleva unas elecciones pero yo no quiero dar lecciones a nadie ni excluir a nadie ahora lo que no voy a permitir es que a mi se me intente excluir de hecho UVI personas lo intentó echar de la manifestación eso no es un equipo que a mí me represente Mike creo que sea un exitoso libro es totalmente contraproducente hacer ese tipo de cosas porque lo que tenemos que conseguir es que cada vez más personas de diferentes ideologías diferentes partidos se acerquen a a esta conciencia social de la lucha por la igualdad allí está Ciudadanos para el ciudadano como siempre buscando consensos no a nadie no criminalizando a todos los hombres no querría no queriendo hacer una guerra de sexos no centrándonos en cambiar palabras sino en cambiar propuestas yo creo recordar que la primera medida que puso en marcha Ciudadanos

Voz 17 25:36 la oposición pero sacando sobre esas acciones

Voz 19 25:39 toros al Partido Popular suelo el permiso de paternidad yo creo que mucha gente que está viendo estar mucho más pendiente de tener permiso de paternidad o la mejora que conseguimos también de que tener mil euros para pagar las guarderías uno desgrabación de la la declaración de la renta que que cualquiera con sí misma pancarta que haga Podemos no

Voz 1667 25:59 por tanto nunca es maravilloso

Voz 19 26:02 nosotros complejos como siempre vamos a representar a millones de personas que se siente mucho más identificados con nosotros que tal

Voz 1667 26:10 Inés Arrimadas portavoz nacional de ciudadanos feliz ocho de marzo para a las mujeres y hombres de Ciudadanos del partido muchísimas gracias gracias

Voz 19 26:19 por las noches

Voz 1667 26:21 esta es la situación de las mujeres y los hombres en la calle que han salido masivamente esta tarde las diferentes manifestaciones en quinientas ciudades de nuestro país y mientras los partidos a mí me da la sensación carros que siguen lanzándose el feminismo los unos a los otros no según lo entiende cada uno

Voz 25 26:39 es un asunto en el que hay mucha incomodidad es es una ola tan grande y tan tan

Voz 9 26:46 superior clarísimamente a la capacidad de los partidos de gestionarlo porque otros temas son más fáciles no a ellos lo los partidos lo que hacen muchas veces es agarrar un tema hay en fin y buscar las diferencias y colocarse en una posición en este tema es mucho más difícil y de hecho para el PP ya ha habido discusión interna porque el para el PP no estar en esta manifestación es una cosa yo estoy seguro que la señora Levy que estaba interviniendo antes ah por mucho que no lo pueda reconocer ese habrá sentido incómoda porque naturalmente ella cualquier cualquier mujer del PP naturalmente sabe que tenían que estar hoy en la manifestación por mucho que no coincidan con el con el manifiesto que es algo que le pasa a la mayoría de la gente que va a una manifestación de toda la vida ya todos los partidos porque cuando las manifiestos no los hacen ellos mismos los manifesta dos pues pues no no suelen coincidir pero el tema es que de la misma manera que Ciudadanos no coincidía con el manifiesto ya estado ahí con la incomodidad que ha explicado que ha explicado Arrimadas con que algunos les abucheen lo que sea pero han decidido estar ahí porque tienen que estar ahí es muy difícil para el PP es muy poco creíble Le pensar que todas las miles de personas que estamos viendo aquí a unos pocos metros de la Cadena SER son todas de izquierdas y que ninguna de esa persona de esas personas tienen ninguna posibilidad de votar nunca al PP es ridículo un partido que en este país ha tenido once millones de votos entonces lo lógico es que el PP estuviera ahí no está ahí porque está en una batalla con esta una batalla con Vox que le está complicando toda la estrategia del PP y que está haciendo que se vaya unas posiciones en las que en las que no estaba en las que una parte de la de los dirigentes del PP no se sienten cómodos y que puede tener un perjuicio muy importante yo creo que no es hoy no es un día para nada fácil para el PP por mucho que que creo que el error evidente de algunas de algunas ministras

Voz 26 28:34 yendo más allá del igual

Voz 9 28:36 quitando contra el PP en la propia manifestación yo creo que la son ministras veinticuatro horas al día tienen que tener cuidado con lo que hacen pero al margen de eso es evidente que el PP hoy ha pasado un mal día de una forma bastante absurda si no existiera Vox sino tuviera Vox las posibilidades que hace que tiene yo creo que el bebé habría sabido gestionar esto mucho mejor Juan Carlos lo ha gestionado bien el Partido Popular

Voz 1170 28:57 bueno yo creo que Vox evidentemente genera un efecto emulación pero uno está donde quiere estar y entonces se posiciona de acuerdo a dónde quieres captar tus votantes que mensajes que eres lanzar si está bien lo de yo lo asumo también creo que que que que el PP siente una presión on por su derecha pero las presiones son capaces de soportar las quiénes tienen la capacidad de de ir sobre todo la voluntad de querer hacerlo a mi me parece que yo en esto estoy bastante de acuerdo es decir el el manifiesto sino lo le eh cualquier persona mínimamente normal no puede estar de acuerdo con esa sarta de cosas estrambóticas del del manifiesto dicho así eso de el el quiero recordar al a la derecha a la extrema derecha en Brasil la India Estados Unidos y olvidar que hay una parte esencial del mundo que en la en el que las mujeres va en vida metida en un ataúd pues me parece que es una broma pesada carga ideológica de las de de quiénes han redactado el el el manifiesto me parece indudable pero a mi me parece que el movimiento está mucho más es muy por encima de quince las que han redactado el el el el manifiesto del propio manifiesto hoy nadie se acuerda del manifiesto del año pasado no difería mucho del desde del de este año porque no

Voz 9 30:22 no es una cuestión de que se dice es una

Voz 1170 30:24 el estudio de un sentimiento general de desigualdad de que eso no es aceptable

Voz 9 30:29 perdón y estaremos todos de acuerdo en que el PP no ha dejado de ir a esta manifestación por el manifiesto filtración porque es una polémica meterse ahí pero que es la excusa opera eso te digo

Voz 1170 30:42 que es mucho más fácil el lo explica mejor la voluntad de dónde quieres poner si tú quieres ganar incitar al Partido Popular en esa franja más a la derecha dejar a ciudadanos más del centro pues es una es una opción política pero en todo caso también es verdad que yo creo que hay un cierto cansancio no sólo es representado por el PP sino un espectro mucho más amplio que práctica a la mitad de la de la población representada en términos electorales que tampoco admite está patrimonializar absoluta de el concepto feminista con una marco con marco ideológico verá las ministras saltar votar bien estamos a mes y medio de las elecciones pero hombre por favor yo creo que digamos una cierta ética política impone una cierta contención de lo que haces me parece que sería respetar entre otras cosas porque no es que entre los las trescientas mil o las personas que hayan estado en las manifestaciones en la de la de Madrid es la de todas las Españas no sea votantes potenciales del PP o de Ciudadanos sino es que pensar que el decir mujer decir que se vota al pese al al PSOE o Podemos es una de esas cosas completamente disparatadas hay miles y millones de mujeres cuyas opciones vitales de identidad política están en el PP están

Voz 27 32:08 en en en Ciudadanos gordo

Voz 0515 32:11 me perdona porque voy a romper un poco la armonía pero no termino de entender muy bien es que en el fondo da un poco igual lo que opinen los partidos porque esto les ha pasaba todos por encima de izquierda derecha de extrema izquierda de centro derecha liberales conservadores socialistas hacia a todo no hay más que ver algunas imágenes de esto esto uno no tiene dueño dos no tiene etiqueta tres no tiene

Voz 1071 32:39 cogía el manifiesto tiene razón caros

Voz 0515 32:41 les da igual lo utilizan señala Levy o el PP va más que la señora Levy el jefe del PP señor casado para no ir para hacer lo que han hecho pero dos desnuda las incomodidades ante la realidad de las cosas las incomodidades de algunos partidos por ejemplo de los que no han ido las incomodidades de la pérdida de privilegios que eso es lo que está detrás del discurso de Vox de los que les ha ido muy bien cuando los de siempre han mandado sobre las de siempre las de nunca Éstos son los que hablan de el feminismo como ideología de género que viene a tratar de invertir los roles de las hacia claro que sí es que viene a eso viene a que no sean ellas las que se lleven ya miles y miles de años perdiendo PIB sean los señores de Abascal los que llevan toda la vida ganando vienen a invertir eso claro hay uno que sale perdiendo Isère revela esto es lo que decía también Carlos Cué acción reacción toda acción tienen una reacción pero en este caso positiva porque vienen a en esto que denominamos cuarta ola gran cuarto movimiento de la Historia a favor de las igual de la igualdad entre los hombres y las mujeres a pedir una igualdad real y efectiva en todos los órdenes de la vida y afecta a los salarios afecta al ámbito de de de del espacio laboral de cada uno afecta a los derechos civiles a los económicos a los sociales afecta al espacio

Voz 9 34:02 Nico afecta a los espacios dentro de nuestro a casa

Voz 0515 34:04 afecta a todo y esa es la gran batalla de nuestro tiempo y lo siento

Voz 9 34:09 han perdido ya da igual que griten más qué tal

Voz 0515 34:12 igual que que que digan sí o no manifiesto da igual que vengan o no a una manifestación esto les ha pasado por encima es una cuestión de tiempo básicamente el tiempo es termino ya el tiempo que tarden este desorden de frases políticas que hemos escuchado hace un rato en ponerse de acuerdo en escuchar el mandato que hoy la calle le da a la política en España es que no tienen que hacer nada más no tienen ni que etiquetar que recordar a Clara Campoamor no tienen que pegar botes en ninguna pancarta insultando al primer partido de la oposición no tienen que poner de excusa no tiene que hacer nada tienen que escuchar que pasado en la calle convertirlo en una ley por consenso porque esto su mandato generalizado llevarlo al BOE no no

Voz 1667 34:47 parece muy difícil sobretodo queda para los que cita a Campoamor y no leído no sobre todo porque la gente que está en la calle ahora mismo exacto una verdad es no no no debe estar muy pendiente de eso es verdad que a todos los partidos el año pasado les sorprendió la duda

Voz 0515 35:00 ya desde el ocho de marzo pero yo pregunto qué

Voz 9 35:02 claro no sumarse no escuchar esas voces Juan Carlos que que que están en la calle ahora mismo qué precio puede tener no estar ahí que es lo que ha hecho el Partido Popular no estar ahí hombre tienen

Voz 1170 35:14 Cio yo creo que de imagen muy notable y además yo creo que va a ser difícil recomponer un cierto discurso ahora bien lo mismo que Vox es el culpable de esto también Vox es la excusa de esto que al PP le le le permite perfectamente amoldar un discurso que puede ser útil para una por una parte de sus ciudadanos no estamos de acuerdo con este marco de feminismo el feminismo que se que tiene la izquierda etcétera En ese caso imponiendo el vídeo de la administrar votando yo creo que es uno de los grandes favores que le han dicho hoy al PP una de las grandes elementos de ese salvavidas que ha tenido el PP precisamente estos si nos hubiera este este vídeo hoy estaríamos hablando de que el PP no está ahí como tiene que justificarlo eso ahora mismo simple y llanamente en treinta segundos es muy fácil justificar a por lo menos al PP y a la parte una parte esencial de su electorado porque no está en Samara

Voz 9 36:08 yo creo que es exactamente al revés yo creo que precisamente porque para no para para poder con legitimidad es decir señores están tratando de utilizar esta manifestación tienes que estar aquí tienes que estar que es lo que ha hecho Ciudadanos tienes que decir yo estoy aquí aunque me insultan y es una posición sí pero yo creo que más desgastar

Voz 1170 36:26 es bastante lamentable que haya alguien una Manices

Voz 9 36:29 estación supuestamente por la igualdad y que el insulten por qué eres o no sino que en caso de de en cualquier caso las ministras no insultado pero yo creo que es un error no lo he dicho desde el desde el arranque creo que es un error que las ministras llevar dejándose llevar por el ambiente de la manifestación haga una cosa como si no fuera ministras son ministras Veinticuatro horas esto de lo digo a título personal yo nunca me lo he tragado los ministros no tienen opinión personal desde el punto yo la son ministros Veinticuatro horas eso es eso lo sabe perfectamente cualquiera al que le haga ministro pero dicho eso incluso

Voz 0515 36:58 que no le hagan nube incluso aunque no da nunca Juan

Voz 9 37:01 sepa a poco sabe que estoy como la cuando cuando dicen el presidente Gobi o cuando dice Pablo Casado esto lo ha dicho a título personal vamos a ver Pablo Casado es un político veinticuatro horas al día y su opinión sobre el aborto es absolutamente relevante porque es muy posible que pueda ser el próximo

Voz 1170 37:16 sino entre el Gobierno de España con lo cual es absoluta

Voz 9 37:19 de relevante su opinión y no es personal no es una opinión personal es una opinión que implica al principal partido en este país de momento a lo mejor no lo es después de las elecciones pero en este momento sigue siendo el partido más votado y con más escaños en el Congreso dicho eso yo creo vuelvo a Vox porque lo que tú planteabas Eduardo por supuesto yo creo que yo he arrancado por ahí esto por supuesto supera los partidos y lo que están viendo partidos como se colocan ante esta ola que es infinitamente más grande que ellos sino basta mirar por la ventana de la Cadena SER para ver que esta ola supera con creces a los partidos como otras muchas olas que hemos visto en los últimos años como como casi casi todas las olas de la calle en los últimos años han superó los partidos que no capitanía en la calle desde hace mucho tiempo pero dicho eso es que lo que tú planteas dices lo que hay que hacer es simplemente recoger esto y convertirlo en una ley es que esto en España ya esto en España

Voz 1817 38:07 yo ya había pasado por eso es tan

Voz 9 38:09 la gran novedad de España novedad negativa que mucha gente de izquierdas se niega haber la gran novedad negativa de España es que la extrema derecha que estaba dentro del PP ha salido del PP y ahora ejerce como presión del PP hacia la extrema derecha que yo además que yo me niego a asumir que lo Luis a un partido de extrema derecha nunca lo ha sido no lo no no no lo niego absolutamente ante quién haga falta pero está tirando hacia hacia posiciones extrema derecha en este país había un consenso es mayor que en la mayoría de los países que nos rodean mayor sin ninguna duda que en Italia bueno hablar pero incluso mayor que en otros países europeos importantes por no hablar de América Latina sobre asuntos como la ley de la violencia de género sobre juntos como estos que en los que una parte del PP sin duda estaba incómodo todos los que seguíamos al PP sabíamos que había aparte el PP que no le gustaba y sin embargo como la como estaba la extrema derecha dentro del PP y el otro en la otra parte el PP tiraba hacia el tiraba hacia hacia otro lado no había Val no había valor dentro de PP para oponerse a eso es verdad es verdad que cuando el PP dice nosotros liberamos esto no es verdad no lo lideraron pero se sumaron se sumaron a todos los consensos y hasta incluso el del aborto que es otra cosa que no tiene que ver con esto pero hay tiene algún la relación incluso el del aborto el PP no se atrevió en el Gobierno a cambiar la ley del aborto porque porque ese conglomerado enorme de once millones de votos le obligaba a buscar unos consensos que el consenso llevaba acercarse al PSOE esta ruptura es la que no sé no sé trotando la política española y nos está imposibilitando por ejemplo que una o la tan evidente como la de hoy lleve a un consenso natural pues es que resulta que el principal partido de este país en este momento no estaba en la maniquí

Voz 1667 39:55 no se traduzca en hechos no se traduzca en un acuerdo porque

Voz 9 39:58 cómo se hace un acuerdo si el principal partido sobre esto si el principal partido que tiene que hacer es de acuerdo en este momento

Voz 0515 40:04 pero al final son procesos históricos mira la primera gran ola es del siglo XIX pide básicamente derechos políticos reivindica derechos políticos y se llevó a todo el que se puso por delante la segunda gran ola que es estudia si es la liberalización de la liberación de la mujer en términos de derechos reproductivos derechos sexuales en los años setenta los años ochenta del siglo XX se llevó a todos por delante se fue poco a poco consagrando forma de legislación la tercera en diversidad de clase en los años noventa y la cuarta es esta esta dice que es igualdad real y efectiva en todos los órdenes de la vida Icon razón es decir mi pregunta es entre los toros que dirige en alguno de los partidos del PP que están todo el día defendiéndose del feminismo porque se sienten aludidos no hay ni uno solo que se sienta un poco incómodo de formar parte como hombre igual que nosotros de una sociedad donde hay estas asimetrías en el acceso a los derechos las libertades en función de si eres hombre o eres mujer hombre algo se desespera y más que a hay una especie de autodefensa retrógrada heredada seguramente y poco estudiada de poco leída hay pocos reflexionara de una posición predeterminada en su partido el PP da igual lo Vox porque es verdad lo que dice Carlos no se atrevieron no todos Gallardón lo intentó a punto estuvo de llevarse por delante la ley de la ley de plazos de aquellos se terminó llevando por delante a Gallardón por tanto vamos a ver si estos partidos que deseamos escuchar

Voz 4 41:36 pero no entender mucho entiendo de una cosa que son medio minuto Eduardo

Voz 9 41:41 B En con proyección histórica hay muchos años pero pero como la políticas contingencia que en en el mientras tanto con la acción Errejón Coll pero en el en el mientras tanto con la acción reacción resulta que puede perfectamente ser decisivo para el próximo gobierno un partido que piensa lo contrario de lo que acaba de pasar a la

Voz 1667 41:58 calles dejadme porque tenemos una imagen que bueno puede ser una de las fotografías icónicas de este ocho de marzo hablábamos al comienzo a las nueve cuando recorrimos todas las manifestaciones en marcha hablábamos de de la imagen que

Voz 25 42:12 hoy arrojaba Bilbao con con la gente acudiendo

Voz 1667 42:17 a esas manifestaciones a esas concentraciones también la de Madrid hasta hace unos minutos pero es que tenemos otra como es la Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela llena de gente se sigue allí está Ricardo Rodríguez boas noites de nuevo Ricardo

Voz 1817 42:32 boas noites Pablo pues ha vuelto a ocurrir la plaza del Obradoiro esta plaza emblemática se ha vuelto a quedar pequeña por segundo año consecutivo la Policía Local cifra en treinta y cinco mil las personas que se han sumado a esta protesta feminista pero ya nos advertían hace unos minutos que ese cálculo se podía quedar pequeño porque todas las previsiones se han desbordado y está mal la estación ha sido mayor de lo esperado la plaza del Obradoiro llena como dices incluso las zonas aledañas a esta plaza del Obradoiro estaban repletas de gente hace unos minutos cuando se leía el manifiesto y en esta plaza mujeres familias enteras con sus hijos ni la lluvia ha podido impedir que esta manifestación pues es todo un éxito ni el frío Pablo todo hay que decirlo porque hasta ahora hace frío aquí en Compostela seguimos en esta plaza del Obradoiro el Ayuntamiento de Santiago también se ha sumado esta protesta con una pancarta contra experiencias machistas el edificio del Pazo de Raxoi donde se albergan las dependencias municipales está teñido de morado también hasta ahora demorado está también prácticamente entera la mujer que me acompaña aquí en la plaza del Obradoiro se llama Pilar ellas una mujer que lleva años en la lucha feminista aquí en Santiago de Compostela o la Pilar qué tal buenas noches

Voz 14 43:45 hola una noche estupenda una noche maravillosa

Voz 1817 43:48 hola buenas tardes qué sensación te queda después de haber llenado por segundo año consecutivo esta plaza del Obradoiro en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 14 43:57 una sensación de absoluta satisfacción insulto empoderamiento una sensación de que el hicimos todo y que debamos de bueno como diríamos en gallego a todos y cada uno o dos días como hormiguita Asahi dando dando conciencia a conciencia a trabajo trabajo y que bueno que que Vera generaciones enteras de diferentes miembros de una misma familia desde la nieta hasta la prima la sobrina lluvia viento o lo que sea y aquí en Santiago de Compostela una vez más siendo un referente para toda España para para parte del mundo como es también el feminismo sea tenemos semilla de futuro somos realmente un impulso para para nuevas generaciones

Voz 1817 44:40 porque había mucha gente joven aquí pero como decías tú también familias enteras gente con niños una protesta multitudinaria ya lo que veíamos este mediodía en Santiago con la ciudad colapsada por esa protesta que había medio día hacía prever que esto podía ser así por la noche también no

Voz 14 44:56 bueno ya por la mañana a conseguir que las diferentes partes de la ciudad hiciéramos como común un camino juntas es diferentes arterias paralizarlo todo para que los coches no funcionase crea un clima festivo absolutamente arropadas por unas y por otras osea con la felicidad no

Voz 9 45:13 los rostros con a com FRA pero lucha

Voz 14 45:15 batiera con felicidad y habla la tarde otra vez conseguir que la ciudad entera se volcaba volcarse conseguir que efectivamente que familias enteras se movilizarse que amigas hermanas y que además todo el mundo pues con una actitud muy positiva muy combativa muy alegre muy fuertes sea de verdad es que es como decirte como como persona que llevó veinte o treinta los años que esté dentro del mundo el feminismo de bueno es que realmente merece la pena seguir dar ser parte de todo esto

Voz 1817 45:47 quieren esa lucha gracias Pilar bueno muchas gracias a todos

Voz 14 45:49 otros a toda la audiencia por una vez más que el año feminista

Voz 9 45:53 pues gracias Pilar Pilar que es una de las muchas

Voz 1817 45:55 personas que como decía se han acercado hasta Plaza del Obradoiro es el momento Pablo ahora para inmortalizar esta noche muchas personas están haciendo esas fotografías con sus pancartas y me voy a quedar con el mensaje

Voz 4 46:06 es de una de esas pancartas una joven

Voz 1817 46:08 en una en una cartulina Violeta con el mensaje nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo

Voz 1667 46:14 con la fachada de la catedral de fondo Richi decías Violeta no también o no