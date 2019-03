Hora 25 (08/03/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1667 00:00 son las once las diez en Canarias o las seis Francesca de profesión informática

Voz 1 00:05 sufrió abusos sexuales en la infancia en manos de un familiar el marido de una tía no me acuerdo de la edad que tenía la primera vez que me dijo abren las piernas los abusos fueron continuados durante muchos años en la casa de mis abuelos en Inglaterra dos años con cuarenta y cinco años reunir a fuerza para denunciar los abusos y pude hacerlo gracias a que ocurrieron en el Reino Unido donde no prescriben los delitos de índole sexual y él está en la cárcel hoy es ocho de marzo les dejo con más noticias en la Cadena Ser

Voz 0645 00:38 enseguida repasamos porque han pasado más cosas este viernes pero antes muchísimas gracias a todas las mujeres que cada ahora nos han contado su historia aquí en la Cadena Ser

Voz 2 00:52 pues bueno en plena polémica por las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros en precampaña hoy ocho m la ministra de Trabajo se ha limitado a informar de los decretos que aprobaban y a valorar aquello que no aprobarán como por ejemplo la derogación que prometieron de la reforma laboral para Magdalena Valerio

Voz 3 01:09 no es un fracaso fracaso no fracaso realismo costea yo creo que un gobierno tiene que ser realistas saber el terreno que pisa en cada momento de la historia en este caso pues es lo que es nuevo no

Voz 4 01:23 pero no no no no lo puedo calificar

Voz 3 01:26 de otra manera que de realista de prudencia de prudente decisión prudente realista y adecuada a la situación que estamos viviendo en estos momentos

Voz 2 01:35 en la misma comparecencia la portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha evitado hoy las preguntas más políticas

Voz 1170 01:40 tras el Consejo de Ministros después de las críticas de la

Voz 2 01:43 posición recordamos que el PP ha pedido que su suspenda las ruedas de prensa década

Voz 5 01:47 porque eso es nuestra obligación democrática e comunicar lo que hace el Gobierno y por tanto y que ustedes puedan comunicarlo a su vez pero obviamente como usted comprenderá no me vea meter ningún intensiones de de fuerzas políticas ni en campañas electorales eso no me corresponde hacer en absoluto desde la mesa de esta rueda de presa

Voz 2 02:12 otra promesa del Ejecutivo es Sánchez puede quedar en suspenso el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la familia Franco contra la exhumación del dictador el Tribunal da veinte días al Gobierno para que presente sus alegaciones y por cierto que la Conferencia Episcopal se reunirá con víctimas de abusos sexuales por primera vez Ricardo Blázquez se reunirá con víctimas como Javier

Voz 6 02:32 que sufrió una agresión en la Diócesis de Astorga

Voz 2 02:35 mire esperará los resultados consideramos

Voz 7 02:37 avance no siempre se habla siempre es un avance pero preferimos esperar a lo que acontece cautos ante todo

Voz 2 02:45 además el Juzgado Instrucción número tres de Lleida ha dictado prisión provisional y sin fianza para el dirigente de Vox en la localidad que detuvieron el martes por presuntamente abusar sexualmente de personas con discapacidad y del exterior la Unión Europea ofrece a Londres la opción de salida unilateral de la unión aduanera para evitar una frontera física con Irlanda la primera ministra británica Theresa May ha reconocido a pocos días de que se vuelva a votar este acuerdo del Brexit que su país podría acabar quedándose definitivamente la Unión Europea

Voz 1460 03:15 es una desventaja si se rechaza en la cuarta nadie sabe qué puede ocurrir puede que tardemos meses en salir de la Unión Europea puede que salgamos sin la protección que Nos da el acuerdo puede que nunca salgamos la única certeza es que estamos en medio de la incertidumbre

Voz 2 03:31 en Estados Unidos primera reacción de Donald trampa la sentencia contra Paul Mann a Ford su ex jefe de campaña y al que han condenado a casi cuatro años de cárcel por fraude hoy el presidente de Estados Unidos hablaba en la Casa Blanca decía que se siente mal por el momento que está pasando mana Ford negaba los contactos con Rusia y terminamos en Argelia

Voz 8 03:57 tercer viernes consecutivo de protestas contra la posibilidad de que el presidente Buteflika aspire aún

Voz 2 04:03 quinto mandato recordamos que el presidente está hospitalizado desde febrero en Ginebra y que gobierna el país desde el noventa Inglaterra no gracias

Voz 1667 04:11 la ida del resto de noticias yo me quedo con la renuncia del Gobierno a derogar la reforma laboral Carlos era una de sus principales bazas no será por veces que lo ha repetido Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno hoy se ha rendido a la evidencia es no es posible no es posible al menos en esta en esta lo que queda de legislatura si se han

Voz 6 04:32 ha rendido hoy le preguntábamos a la ministra Valerio será un fracaso es evidente que es un fracaso no quiere utilizado esa palabra exactamente pero vamos lo ha lo ha reconocido de alguna manera porque eso sí cambiaba hay algunas cosas que ha decidido el Gobierno o por ejemplo la subida del salario mínimo novecientos euros que cambia la vida de millones de personas y esto reforma laboral o el ajuste de la reforma laboral para el que había o parecía que había acuerdo hace bastantes semanas que nos estaban diciendo la semana pasada incluso hace diez días la ministra decía que sí que era posible lo que pasa es que la convocatoria de elecciones a ha cambiado las posiciones ha debilitado las posiciones de los más negociadores ha hecho que sea mucho más difícil que que por poner de acuerdo algo que es bastante complicado pero que estaba bastante cerca es poner de acuerdo a Podemos al que está a la izquierda del PSOE y al PNV que son partidos de centro derecha era difícil ponernos de acuerdo pero estaba prácticamente hecho como estaba prácticamente hecho el acuerdo de pensiones tampoco ha sido posible por la convocatoria electoral es que disolver unas cámaras en fin tiene consecuencias muy graves cuando estás negociando cosas tan importantes como estos realmente es evidente que tenían que haberlo hecho antes tenían que haberlo hecho antes de Navidades Juan Carlos

Voz 1170 05:46 es que querer liderar un una reformas profundas como ochenta y cuatro diputados es desde todo punto de vista un mundo una cosa de de tan arriesgada que que cae lo lo precipitado no pero aparte de todo de todo eso claro es que tocar hora la reforma laboral es complicado no sólo ya porque la falta de acuerdo sino porque desde hace ocho meses el número de parados se ha incrementado en ciento veinte mil nuevos parados ideas yo creo que hay un cierto miedo a kilos dos próximos meses y sobre todo el próximo mes las cifras de paro siga

Voz 6 06:23 quedó pero no ha dejado de tocar por eso no se ha dejado ver tocar porque porque hubiera miedo a que deje de hecho las cosas que es es que estaban encima de la mesa no era como bien dijo Sánchez lo dijo desde el primer día no tengo apoyos para tomar la reforma laboral eran ajustes tampoco tenías de cosas que hay consenso sí sí incluso entre gente que apoyó la reforma laboral como el PDK At hay consenso de que ha habido exceso si ha habido muchos excesos y eso está provocando en sectores que van bien porque no nos olvidemos hay sectores en este país que van muy bien empresas que están ganando muchísimo dinero y que por la reforma laboral no están subiendo los salarios como debería no están ajustando las las condiciones de los trabajadores como deberían y hay mucha gente estamos hablando insisto de gente cercana a la patronal incluso como el de Cat que estaban de acuerdo en que la

Voz 0933 07:10 con la reforma laboral se pasó de frenada pues ya era ajustar la pasada de frenada en la reforma laboral pero no no a darle la vuelta

Voz 1170 07:16 pero seguramente no a un mes de las elecciones y con una cifra de paro del mes de de marzo del mes de abril de cincuenta o sesenta mil parados más indudablemente si las cifras de paro de los dos meses anteriores hubieran sido buenas hay reforma laboral no me cabe la menor duda

Voz 1667 07:31 influir en las perspectivas económicas en todo esto

Voz 6 07:36 yo creo que lo que más ha influido es que la patronal entre otros sabe que si hay un claro que que un que las elecciones le pueden favorecer porque si hay un cambio de Gobierno que gobierne el PP con Ciudadanos las posiciones sobre temas laborales van a ser mucho más favorables a ellos con lo cual no les ha interesado el acuerdo tampoco podemos probablemente en el último minuto en plena campaña electoral y eso sí es verdad quiera aceptar un acuerdo que es muy poco para ellos pero yo creo que ha influido la convocatoria electoral si no la situación económica que creo que además los ajustes que se querían hacer de Emma laboral no influyen para nada en el aumento o disminución del número de parados claro pero es que lo dicho Eduardo lo había

Voz 1667 08:13 ha repetido tantas veces el propio Pedro Sánchez sus ministros también que casi de lo primero que iba a hacer cuando llegar a Mons

Voz 0515 08:19 lo era derogar la reforma laboral que no sé si esto le va a terminar pasando factura bueno esta frase de Magdalena Valerio a la ministra de Empleo a pregunta respuesta pregunta Carlos Cué de realismo no es es un realismo lo veía todo el mundo esté todos los que decían que no era para tanto a la situación parlamentaria como para poder llevar a cabo lo que yo creo que debería haber sido la prioridad de Gobierno de izquierdas que es intentar transformar no sólo algunos aspectos concretos de la reforma laboral

Voz 1667 08:48 sí lo vamos a decir invertir el cambio

Voz 0515 08:50 el sistema de relaciones laborales nuevo que estableció el Partido Popular a golpe de mayoría absoluta que esto es lo que básicamente paso no es que a una reforma laboral dentro no modificó el marco de relaciones laborales entre otras cosas sacando a los sindicatos de la negociación colectiva es lo los representantes de los trabajadores no tienen la prioridad en la fijación en una negociación con el empresariado de las condiciones laborales básicas de un sector esto se ha roto todo añado se hizo

Voz 6 09:17 en plena mayoría absoluta en el momento de mayor debilidad de los de la historia porque hoy opción de empleo entonces que estaba todo el mundo tan asustado

Voz 0515 09:24 sin duda todos yo creo que es que debería haber sido la prioridad y la demostración de que no era posible llevarlo a cabo quizá era la demostración de más cosas sobre esta legislatura porque si no puedes hacer es me nota con un decreto su dices que está muy bien y a mí me parece muy buena muy buena noticia muy buena idea suba novecientos euros de salario mínimo como mucho te juegas que alguien te diga pues yo quiero que los hubo a usted más Peres un decreto de subida del Salario Mínimo que esto se pueda hacer esta pero un cambio en las condiciones laborales que cada día tienen las trabajadoras en este país de los trabajadores bueno sino qué puede hacer a lo mejor es que algo no va bien en la legislatura no dicho esto sean cuales sean las posiciones de los sindicatos si tienen no que ven los empresarios con respecto a la si tiene o no tiene que ver perdón con con la próxima convocatoria electoral bueno veremos qué cámara sale no no será una cámara sencilla la que salga de un tipo de otros seguirán siendo necesarios para no lo paralíticos etcétera etcétera la idea de claro

Voz 1170 10:17 cuestión en concreto va a ser bastante complicado para él

Voz 0515 10:19 es en concreto base pero no sólo eso no no no

Voz 1170 10:22 no no no se legisla sobre un abstracto se legisla sobre una realidad la situación económica y laboral no es la misma que la de hace un año es decir si queremos volver a que todos los meses tengamos treinta o cuarenta mil parados más a lo mejor hay que cambiar otra vez y volver a la legislación de hace cuatro meses iba fantástico se crearon tres millones y medio de parados

Voz 6 10:41 bueno esto de asumir que la la única causa de que haya cuatro millones de parados es del sistema laboral español como sabes está en amplia discusión esto

Voz 1170 10:52 de asumir que la reforma laboral tal como

Voz 6 10:54 se hizo tal como lo hizo el PP es la que ha atraído la recuperación España está en discusión y hay gente que salgo muchísimo no hay discusión

Voz 1170 11:03 bueno por eso digo clave es estudio no quiero decir que lo de la economía que han exactamente sí pero si no hay no hay una flexibilidad laboral por supuesto no hubieran creado tres millones de parados de pero depende de qué tipo de flexibilidad porque hay zonas hay zonas en España donde se crea mucho

Voz 6 11:18 muchísimo más empleo que en otras con la misma legisla

Voz 1170 11:21 son laboral y hay hay un hay un paro en Andalucía descomunal en el País Vasco muy bajo con la misma legítimamente por eso que hay economías más competitivas y facilitar pero que haya una legislación aunque muy cerca asuma las regiones menos menos competitivas y una reforma laboral

Voz 6 11:36 tan fuerte como la que se hizo tan Jude

Voz 1170 11:38 decía al para los intereses de trabajadores como la que se hizo

Voz 6 11:41 es la única manera de crear empleo en España primero está en discusión absolutamente de gente que sabe muchísimo más que yo de este tema y segundo asumir que la única manera de crear empleo en España es crear empleo de setecientos euros híper flexible sabemos que si no es así ese es verdad pero es que además no es verdad es que los países que más más estables en el empleo y que y que tienen una generación de empleo mejor que la nuestra no tienen el tipo de

Voz 1170 12:06 será creo tiene el doble que en cualquier otro país habrá que trabajar en la estructura del Estado pronto podemos crear que podemos crear quinientos os seiscientos mil millones Tafalla ingenieros es esta esta falsa dicotomía no elija usted eso perdemos todos

Voz 0515 12:22 no

Voz 1170 12:22 o ustedes protegen las condiciones laborales no elija o desprotección o paro pues no

Voz 6 12:29 el paro sobre todo con las consecuencias que esto tiene perdón para luego Nos no sorprende hemos nos llamamos las manos a la cabeza diciendo Dios mío va a quebrar el sistema de pensiones no es sostenible va a quebrar la Seguridad Social bonos con este tipo de empleo el sistema de pensiones no es sostenible quiere decir que todo no es no es no es gratis que la gente esté cobrando ochocientos euros masivamente generaciones enteras esto no es gratis esto no sólo no hemos creado empleo que bien qué maravilla no hemos creado empleo lamentable que genera que esas cotizaciones sean bajísimas genera que no se puedan

Voz 0933 13:00 pagar las pensiones de la la la la estar una hora con lo cual creo más tema no cuadra

Voz 1170 13:04 alternativa atómica de ir de polarización será tener seis millones Si fuera así desde luego hacemos lo otro lo discutible es que sólo haya ese sistema binario Ford ciertos

Voz 1667 13:17 este conocimiento este de Magdalena Valerio Carlos en las ruedas de prensa que quiere que quiere anular no la la oposición Partido Popular ciudadano extraña la rueda de prensa de hoy

Voz 1170 13:27 pero muy extensas treinta segundos

Voz 1667 13:29 veinte porque es que hemos intentado preguntará absolutamente

Voz 1170 13:32 de todo y a todo han contestado Nono que nos está mirando la Junta Electoral Central Baco el lunes va a hablar la Junta Electoral Central y en función de lo que diga volveremos a tener ruedas de prensa de Consejo de Ministros o no valdrá la pena ir nunca más ruedas consejo minutos las elecciones porque no han contestó

Voz 1667 13:47 no nada pues pues veremos en qué queda todo os voy a despedir ya porque hoy tenemos algo algo especial para acabar Juan Carlos Jiménez Carlos Cué Eduardo Madina gracias gracias por acompañarnos ayudarme a analizar este ocho de marzo que hoy que en este día vamos a acabar con un poquito de música

Voz 10 14:17 llevo Sfar hay Betfair

Voz 11 14:23 ver

Voz 10 14:28 eh

Voz 12 14:37 fuera eh suena música en Hora Veinticinco

Voz 1667 15:08 pero eso significa que tenemos por aquí Alfonso Cardenal compañero de sofá Sonoro muy buenas noches Alfonso hola Pablo plan Alfonso nos hace cada viernes un adelanto de su programa del fin de semana pero esta noche Alfonso nuestra es pues un programa especial como no podía ser de otra forma

Voz 0084 15:23 a este fin de semana dedicamos el sofá Sonoro al Vegas Banque de los Rolling Stone pero este viernes hemos lanzado un especial por por el ocho de marzo Un programa que hemos titulado Mujeres que la música no debería olvidar es sofá Norma en el que recorremos la historia de nueve mujeres cuyo nombre igual no suena a todo el mundo pero que tienen unas carreras brillantes que merece la pena recordar

Voz 1667 15:45 sí porque la música ha sido en muchos aspectos un terreno hostil para las mujeres aunque son ellas las que hoy en día tiran de la industria no

Voz 0084 15:52 totalmente es es curioso por ejemplo que en la lista de las quinientas canciones que dieron forma al rock'n'roll por coger una de las tantas sólo el diez por ciento vienen firmadas por mujeres en muchos casos siendo parte además de de grupos junto a hombres ha faltado mucho reconocimiento a artistas que han tenido carreras brillantes pero cuyo trabajo no ha tenido siempre el impacto del del de los hombres y por eso hemos querido hacer este programa en sofá Sonoro hemos dedicado especiales a grandes referentes como Patti Smith Nina Simone Billie Holiday o Janis Joplin esta semana hemos querido hacer un giro recordar a otras mujeres a artistas que no han tenido esos pocos a mujeres como Alberta

Voz 12 16:58 sí si pudiera

Voz 0645 17:17 la planos de ella quién es esta mujer que suena tan bien

Voz 0084 17:20 pues esta mujer mujeres Alberta transgénero es decir que cuando comenzó a cantar blues Adolf Hitler no había llegado al poder en Alemania y que cuando lo dejó presidente negro Barack Obama estaban en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Voz 1667 17:32 la vida intensa y larga larga vivió noventa y siete

Voz 0084 17:35 daños en la Navidad de dos mil catorce y en dos mil ocho grabó el disco que estamos escuchando que es un álbum con el que celebró su noventa y un cumpleaños rodeado de amigas nonagenaria se juntaron todas grabaron un disco todas eran ya bisabuela y las canciones están compuestas por ella

Voz 12 17:55 aquí Wei

Voz 1667 18:08 una buena historia la de esta mujer que es un ejemplo del tipo de artistas que has incluido en ese programa especial dedicado a artistas que tienen en común esa falta de récord

Voz 0084 18:17 otro ejemplo Speak Mama Thornton que es una una mujer a la que adoro es una chica que se fue de casa con catorce años abrió hueco en el mundo del blues mundo muy machistas muy peligroso en aquellos años cincuenta en los que hizo valer ganándose el respeto de compañeros a los que solía además pone en su sitio cuando se subía a un escenario pero también a dueños de locales a promotores a dueños de discográficas su legado musical por otra parte es enorme suyas la primera grabación de Hawn Doc el tema que lanzó al estrellato a Elvis Presley es autora también devoran Chain la canción que inmortalizó Janis Joplin dos temas que sí figuran en esa lista del salón de la fama por su importancia ahora dar forma al rock'n'roll en sofá Sonoro somos muy fans de David mamá le dedicamos un programa de una hora siempre que podemos reclamamos su figura y su música porque no debe caer en el olvido es una mujer clave en la música que siempre contó como decíamos con el respeto y admiración de de los grandes nombres del blues de Vic Amazon vamos a pasar a otra mujer que adoramos Bobby Kennedy

Voz 13 19:46 sí

Voz 0645 19:48 hay que me suena esta voz de algún canciones con Historia de Punto de Fuga Bobby Gentry me sólo bastante ya no les va a descubrir te la llave corriendo a punto de fuga

Voz 0084 19:59 es que es una mujer con una historia brutal en una chica de Misisipi que apareció de la nada en en el verano del sesenta y siete y arrebató en Estados Unidos al número uno alzar cien Pepper's de los Beatles la mujer que tuvo una carrera breve y fulgurante tuvo incluso su propio sólo en Las Vegas un programa de televisión editó siete discos en en cuatro años y es un gran ejemplo además de artista global una mujer pionera que componía producía tocaba la guitarra hacia sus propias canciones también sus propios trajes su

Voz 0515 20:29 la opción de su programa de televisión hasta que un día

Voz 0084 20:31 la desapareció hoy desapareció del todo en mil novecientos setenta y ocho fracasó en su último single en las listas de éxito decidió dejar la música sin más dio la vuelta se marchó nunca más ha vuelto además a saber de ella desde su despedida en el Johnny Carson So de mil novecientos ochenta y uno es su paradero actual Pablo es un misterio de hecho Roxanne KAS hija de Johnny Cash dedicó un documental en la BBC sobre qué fue de de esta mujer que tiene un legado enorme pero como el tiempo va va pasando lleva muchas décadas ya desaparecida pues poco a poco se va

Voz 1667 21:06 perdiendo su música y por eso la hemos querido rescatar en el programa de esta semana un programa que pueden escuchar en sofá Sonoro punto com que ahora vamos a colgar en el Twitter de Hora veinticinco para que para que lo escuché nueve mujeres que Alfonso sienta en su sofá Sonoro para recordar su figura para rescatar las sobretodo del olvido artistas como ella James Coco Taylor Crazy LIC o una chica que nos dejó hace ya nueve años

Voz 0084 21:30 es con la que cerramos el programa es Lhasa de Sela una mujer que murió demasiado joven una cantante además con con una voz única y fascinante era hija de un profesor mexicano una fotógrafa estadounidense las sólo grabó tres discos antes de morir en enero de dos mil diez víctima de un cáncer de mama cuando tenía solamente treinta y siete años se fue demasiado joven y la muerte a los músicos a los convierte en leyendas o a veces los condena

Voz 1170 21:56 al olvido como no queremos que la música

Voz 0084 21:58 el talento esta mujer se olvide la hemos querido reclamar junto a estas otras artistas en este especial del ocho de marzo Gescon

Voz 1667 22:05 las a su Love Cain here que vamos a despedir Alfonso recordando nuestros oyentes que pueden escuchar los programas de de esta semana el resto de las semanas en sofá Sonoro punto com Alfonso Cardenal muchísimas gracias Pablo

Voz 13 23:18 por qué

Voz 1667 23:44 vamos es cerrando y también hoy lo hacemos con Ramoneda

Voz 16 23:49 el dietario

Voz 1150 23:51 ha ratificado que bastan las raíces la igualdad radical ha sido bandera de este ocho de mayo y debe serlo de todos los días la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres no puede quedarse en la superficie no puede limitarse reto que es el GIL activos que supongan una ligera miento de obstáculos para la producción de las mujeres para la equiparación salarial pensados a menudo desde y para la franja alta de la pirámide del dinero la igualdad tiene que ir a la raíz de la cuestión una cultura del poder en la sociedad que discriminan a las mujeres y que tiene infinitos focos de urgencia sobre los que actuar dice Bani Arana portavoz de las que Alice ni tenemos opción de mirar el techo de cristal porque estamos en un suelo empantanado del que no podemos escapar aquí también ha de llegar la reivindicación radical de la igualdad la cuestión del cuidado aparece siempre en el centro del debate feminista el cuidado como disposición y actitud de las mujeres derivada de su condición de madre sin duda la atención a los demás marca la dignidad de una civilización y los barones han desentendido tradicionalmente de ella en sociedades en que la población es cada vez más mayor como la nuestra el cuidado es una prioridad crujiente y requiere disposiciones para que deje de ser una forma encubierta de explotación pero el cuidado nos remite a la cuestión de fondo la erosión del poder patriarcal que nuevo tienen sus prioridades lo que agrava las brechas de desigualdad en una sociedad que sólo atiende la cuenta de resultados y desde la radicalidad no pueden dejarse en el olvido cuestiones como la prostitución no los vientres de alquiler formas de explotación económica de los cuerpos de las mujeres convertidas en pura mercancía al servicio del placer de los hombres o para la producción de cuerpos humanos por encargo no no es justificable en nombre de la libertad económica más sabiendo que sin symbol número de mujeres que optan coristas tareas por decisión libre y autónoma me gusta en esta fecha recordar Simon de Beauvoir fue la primera que dijo que el género no era una condicionan natural sino que era una construcción cultural forjada en las experiencias de vida especialmente de la infancia de las personas osea que ser mujer no era ni un destino ninguna fatalidad y en consecuencia tampoco la condición masculina un privilegio intocable ahí les duele

Voz 0645 26:11 terminamos este ocho de marzo ya lo decía Ramoneda el compromiso por la igualdad real de ley continuar mañana día nueve el diez el once un momento nos vamos del fin de semana y volvemos a encontrarnos el lunes a las ocho disfruten y descansen adiós

