Hora 25 (12/03/2019)

Voz 0040 00:00 es el mayor brote de miedo aéreo de los últimos años la cascada ha sido imparable y en medio mundo los Boeing siete tres siete Max han dejado de volar son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes nunca habíamos vivido un fenómeno similar en Europa un accidente aéreo desemboca en un bloqueo internacional del modelo del avión siniestrado el miedo

Voz 0194 00:44 países de todo el mundo que han decidido impedir los vuelos del Boeing siete tres siete

Pedro Blanco la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha suspendido todos los vuelos de dos modelos de Boeing el Max ocho y el Max nueve que ya no podrán sobrevolar el espacio aéreo europeo el pasado fin de semana uno de esos aviones entregado en dos mil dieciocho la compañía aérea etíopes se estrelló poco después de despegar murieron ciento cincuenta y siete personas el valor de Boeing se ha hundido en Bolsa entre ayer y hoy la compañía insiste en que tiene plena confianza en la seguridad del modelo

Voz 0194 01:13 Ama esta crisis antes nos habremos acercado en directo a Londres a partir de esta ahora me hice la juega en una nueva votación sobre el acuerdo

Voz 1460 01:20 sin retocado si este voto no pasa esta noche si está acuerdo nos aprueba el Brexit puede estar perdido

Voz 4 01:26 no no y no

Voz 1460 01:29 esta noche los miembros de esta Cámara se enfrentan a una opción clara votar y apoyar ese acuerdo en cuyo caso dejaríamos la Unión Europea con un acuerdo Illes explicaré por qué es un buen acuerdo os se arriesgan a un nuevo acuerdo y aún no Brexit

Voz 0194 01:44 y en Venezuela el Gobierno asegura que el apagón está casi solucionado al tiempo que la Fiscalía abrió una investigación contra el presidente encargado Juan Guaidó al que relaciona con el corte del suministro eléctrico en las próximas horas el personal diplomático de Estados Unidos va a abandonar el país el ministro de Exteriores ha reconocido esta mañana en Hoy por hoy los contactos entre Estados Unidos y nuestro país la Casa Blanca quería saber si estaríamos dispuestos a acoger a miembros del Gobierno de Maduro

Voz 5 02:08 es cierto que todas están están dolidos y en concreto el Senado con pero el secretario de Estado a la preocupación de saber el caso de que algunas personas no sito nombre y alguno de sus familiares quisiera Venezuela si pudiera ser acogidos en algunos países darnos cuenta como escritor presidente cual yo

Voz 7 02:34 en este día la precampaña no deja grandes emociones sí

Voz 8 02:43 el Partido Popular este es un acuerdo por Navarra por España es un acuerdo bueno para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista para que Navarra tenga un Gobierno moderado para que Navarra haya un gobierno que garantice el autogobierno de Navarra a la vez que la lealtad con la Constitución y el pueblo español Ciudadanos intenta pasar página del desastre del proceso de primarias

a resumir hemos un día más de juicio para uno de octubre comprobaremos también el abismo salarial entre los empleados de las empresas del Ibex y sus consejeros delegados que cobran ochenta y seis veces más que sus trabajadores

Voz 0194 03:34 así que a partir de las ocho y media hay fútbol José Antonio

Voz 1715 03:37 lo buenas tardes gran muy buena siete éramos Carlos él con la pena

Voz 9 03:39 Lima jornada en los octavos de final de la Champions once confirmado Juventus Atlético estamos en Turín Miguel Martín Talavera tala muy buenas

Voz 10 03:47 qué tal muy buena duro ya todo preparado en el Allianz Arena de

Voz 11 03:50 Yuri entrando poco a poco los mil ochocientos rojiblancos que hará apoyando al equipo de Diego Pablo Simeone ex presas en Long contábamos hace mucho

Voz 1373 03:57 hola

Voz 0194 03:59 es imposible no entendemos absolutamente nadador desde antes

Voz 9 04:02 sí media en Carrusel deportivo además hay otro partidos el City Schalke cero cuatro contra esos partidos

Voz 0194 04:07 venga ya lo ponemos Carrusel y nos enteramos de Todó y a las nueve nosotros a través de de ser más ahora lo explica la Pedro y el tiempo las temperaturas empiezan a bajar en algunas zonas hasta acercarse a los valores más propios de un mes de marzo dos Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:18 buenas tardes poco a poco la lluvia se va desplazando por el Cantábrico en breve y hasta bien entrada la madrugada afectará Cantabria el País Vasco también norte de Castilla y León así como en La Rioja y Navarra cota de nieve alrededor de los mil metros de altura mañana aquí tendremos en todo el Cantábrico momentos de nubes según las lluvias pero también rato los de sol de madrugada algunas nevadas en el Pirineo también chubascos hasta mañana al mediodía en la mitad este de Cataluña más tarde en Baleares y mañana general acabará haciendo sol con temperaturas a primeras horas un poco más altas que hoy poca sensación de frío en cambio bajarán de manera pronunciada las máximas sólo en el sur y Canarias ambiente suave a pesar del sol que hará hay que añadir a esto el viento del norte que soplará fuerte en la mayor parte del país acentuando la sensación de ambiente freno

Voz 1715 07:28 no obstante primero las aerolíneas después algunos países de forma individual y finalmente la Agencia Europea de Seguridad Aérea desde esta hora los modelos Boeing siete tres siete Max ocho nueve no pueden despegar no pueden aterrizar no pueden sobrevolar el espacio aéreo europeo es una precaución que se toma tras ese accidente de este pasado fin de semana de uno de esos modelos en Etiopía Miguel Crespo

Voz 15 07:53 uno tras otro hasta ocho países de la Unión Europea habían anunciado el cierre de su espacio aéreo a este modelo de avión hasta que finalmente la Agencia Europea de Seguridad Aérea la ESA ha decidido que suspende todas las operaciones de vuelo de todos los aviones Boeing siete tres siete Max ocho siete tres tres siete Max nueve como medidas de precaución hasta que se aclaren las circo

Voz 1715 08:11 estancias del siniestro del avión en el que había que dan

Voz 15 08:13 sí cancelados todos los vuelos comerciales con operaciones dentro de las fronteras de la Unión Boeing de momento expresa su confianza en la seguridad de este modelo insiste en que con los datos de los que ahora dispone no tiene base para adoptar ninguna medida adicional destaca que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos no ha puesto ninguna restricción para que siga operando en este momento en Wall Street Street de las acciones de la compañía caen más de un seis por ciento

Voz 1715 08:35 gracias Miguel este otro viaje al que vamos a hacer ahora lo hemos hecho ya muchas veces en los últimos meses hoy una vez más los vamos a Londres Begoña Arce Begoña

Voz 0978 08:42 las tardes buenas tardes a Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 1715 08:47 votando ya en el Parlamento británico después de que hoy han escuchado a Theresa May volver a defender el resultado de las últimas negociaciones con Europa y entre las dudas expresadas de manera muy clara por el fiscal general del Reino Unido sobre las letras de un pacto que en su opinión pidiendo el fiscal general apenas supone Begoña una mejora en las condiciones para su país

Voz 0273 09:06 si el fiscal general Geoffrey cosas del citado de hecho el acuerdo de May cuando ha afirmado que las nuevas garantías añadidas anoche en Estrasburgo mejoran refuerzan el acuerdo pero el riesgo legal de que el Reino Unido deba permanecer contra su voluntad en la Unión Aduanera afectando a la salvaguarda en la frontera de Irlanda del Norte ese riesgo legal no ha cambiado tras ese veredicto los conservadores pro Brexit duro hilos unionistas de Irlanda del Norte han confirmado que votarán en contra de ese pacto de hecho lo deben estar haciendo en estos momentos durante una hora era como una voz rota en un ambiente desolador Theresa May lo ha vuelto a defender sin grandes esperanzas de triunfo recordemos que el pacto alcanzado ya fue derrotado el quince de enero por doscientos treinta votos de margen una derrota de una magnitud sin precedentes uno de los líderes del proxy duro Boris Johnson ha afirmado que ahora la salida sin acuerdo es la vía más segura para dejar la Unión Europea allí es un peligro creciente esa salida sin acuerdo

Voz 1715 10:04 es el resultado que va a ser dentro de unos minutos que puede o qué debe ocurrir Begoña caerá may Se consumirá el Brexit sin acuerdo no habrá Brexit o simplemente no se sabe qué va a ocurrir

Voz 0273 10:15 no se sabe qué va a ocurrir siesta derrotas se repite es difícil ver cómo May puede seguir adelante dependerá en parte pero sólo en parte del margen de esa derrota se barajan muchas posibilidades todas

Voz 16 10:25 son puras especulaciones en este momento desde el

Voz 0273 10:28 tienes anticipadas a la convocatoria de un referéndum en principio la agenda prevista es que mañana los diputados voten si el Reino Unido puede dejar la Unión Europea sin acuerdo y el jueves voten de nuevo si otorgan Amey el poder para solicitar la ampliación del artículo cincuenta Un rumor apunta que la primera ministra podría solicitar una ampliación a la Unión Europea del artículo cincuenta pero ampliación corta muy limitada para seguir ganando tiempo volver a revisar el pacto no está claro ni que el Parlamento ni que Bruselas fue van a consentir ese tipo de ampliación

Voz 1715 11:02 así que pura incertidumbre te quedas ahí Begoña si antes de las ocho veinticinco e resultado nos avisa si lo contamos

Voz 0273 11:07 de acuerdo en Bruselas bueno estar pendientes

Voz 1715 11:09 pero como toda Europa muy pendientes del resultado la cuáles son los ánimos eso

Voz 0738 11:13 pasillos son bueno aquí lo último es el mensaje vía Twitter del negociador europeo Michel Barnier advirtiendo que no habrá transición atención sin acuerdo de salida una

Voz 0040 11:24 peligrosa ilusión ha dicho confirman

Voz 0738 11:26 lo que está votación tiene para la Unión mucho de pulso inacabado y ese pulso iniciado con el inesperado resultado del veintitrés de junio del dos mil dieciséis el rechazo confirmado al proyecto europeo contra el que la Unión ha conseguido mantener su unidad aunque es evidente que el final del partido está aún por jugar osea que si os parece escuchamos lo que este mediodía se decía en la sala de prensa de Estrasburgo

Voz 17 11:50 como es

Voz 4 11:54 Chan

Voz 0738 11:55 como ha dicho el presidente Juncker Ésta es la última opción para clarificar afirma Pullman Inés el jefe del grupo socialista europeo añadido si Theresa May vuelve a sufrir una derrota hoy creo que tendrá que sacar sus propias conclusiones igual empezar a pensar en las propuestas de Jeremy Corbijn es evidente que esta es una posición muy socialdemócrata pero que resume también opiniones que hemos podido escuchar y en otras fuerzas políticas diplomáticos y altos funcionarios siempre fuera de micro que empiezan a apuntar que la única ampliación posible podría pasar ya por un sacrificio político

Voz 1715 12:35 ver gracias Griselda Nos quedamos pendientes de la votación en el Parlamento británico en algún momento de ahora en adelante tendremos el resultado todavía de la crónica del mundo Venezuela con algunas novedades la Fiscalía dice que va a investigar a Juan Guaidó al presidente encargado por los apagones que desde la semana pasada han dejado sin luz a amplias zonas del país el Gobierno de Maduro dice que el suministro está prácticamente restablecido además Estados Unidos ha decidido retirar a todo su personal diplomático de Caracas si el Gobierno español ha confirmado los últimos contactos con la Administración de Donald Trump que ha sondeado a nuestro país para saber si estaríamos dispuestos a acoger a miembros del régimen de Maduro confirmaba esta mañana en Hoy por hoy el ministro Borrell

Voz 5 13:17 es cierto que los concreto no pero usted lo de Estado a la preocupación de saber el caso de que algunas personas no éxito nombre y alguno de sus familiares dan las Venezuela si podía ser acogidos en algunos países darnos como no adscrito presidente Aguayo

Voz 6 13:39 cuál fue en cualquier caso la respuesta del Gobierno de España esta petición si así genérica la estudiaríamos

Voz 1715 15:54 Pero Blanco ocho dieciséis minutos entrega diaria de precampaña la novedad de la tarde es la firma del acuerdo entre UPN Unión de pro Navarro y ciudadanos para concurrir junto al PP en todas las selecciones que tenemos por delante Javier Esparza es el presidente de UPA

Voz 19 16:07 en ver Rivera no es lógico no

Voz 0040 16:10 es sensato

Voz 19 16:11 no es racional que aquellos que quieren romper

Voz 0040 16:15 por España que los independentistas catalanes o que los independentistas independentistas vascos sean quienes decidan quién es el presidente de este país esto es un acuerdo por Navarra por España es un acuerdo bueno para qué

Voz 8 16:27 Navarra tenga un gobierno constitucionalista pero

Voz 0040 16:30 también es un acuerdo por España en un momento en el que nos jugamos quién gobierna el futuro España en un momento que nos jugamos si el futuro Gobierno España está en manos de Torra de Otegi de Puche Puigdemont de Rufián nosotros queremos que el futuro España está en manos de los españoles

Voz 1715 16:45 Ciudadanos anda todavía intentando digerir el bochorno de lo ocurrido en Castilla y León la dirección del partido ha querido pasar página muy pronto pero lo cierto es que las dudas sobre el sistema de votación se han extendido a otras comunidades Óscar García

Voz 1645 16:58 varios candidatos que perdieron las primarias en sus comunidades han elevado ya a la Comisión de Garantías de Ciudadanos una petición para que aporte más detalles sobre los resultados obtenidos en esas elecciones ocurre por ejemplo en Madrid donde Juan Carlos Bermejo que perdió por mil votos de diferencia frente a Ignacio Aguado cree que esa distancia es excesiva

Voz 20 17:15 los sondeos que teníamos ya antes no a pie de urna digamos no el día de antes señalaba que podía haber una diferencia entre ambos candidatos entre doscientos cincuenta y trescientos votos pero nunca de mi

Voz 1645 17:27 también en Murcia Leonardo Pérez que quedó segundo frente a Isabel Franco la ya candidata a la presidencia quiere hacer ese recuento y en Cantabria José López que perdió frente a Félix Álvarez Félix UCO también tiene sospechas

Voz 21 17:38 pero después lo que ha pasado sencillamente es muy difícil que lo sé lo sé buenas no tenemos otras pero que cuesta trabajo lógicamente pues de lo que ha ocurrido que ha habido es un fraude

Voz 1645 17:47 hace unos minutos Ciudadanos ha informado de que la Comisión de Garantías ya ha remitido los datos a los solicitantes aunque avanza que no hay ninguna incidencia en estos casos

Voz 1715 17:56 esta mañana ha pasado por Hoy por hoy la número dos de Podemos Irene Montero entre otras cosas ha reconocido que una de las grandes debilidades de su partido ha sido la sucesión de crisis interna

Voz 0814 18:05 yo estoy que puede haber desencantados y esa encantadas pues yo sé que hay gente que piensa que no somos todo lo que querrían que hubiésemos ido el error fundamental para nosotros han sido los problemas internos y creo que eso es lo que más distancia al gente reconocemos los errores también es muy difícil en cinco años de existencia convertirte en la tercera fuerza política del país no tener dificultades internas pero no lo eluda nosotros hemos cometido ese gran error

Voz 1715 18:30 de la tarde esta referencia nada velada del presidente del Gobierno algunas ideologías hoy Pedro Sánchez visitaba Altamira

Voz 1722 18:36 hace más de treinta y cinco mil años había seres humanos viviendo aquí en estas cuevas El Mundo ha cambiado radicalmente aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas el progreso ha transformado la vida

Voz 1715 18:46 hay más mensajes de precampaña estos de Pablo Casado en Logroño hoy tenía para todos

Voz 0470 18:51 su partido socialista que como decía por tercera vez ha conseguido hundir el que de las lecciones que daban regeneración en cuanto hacen unas primarias e intentan fichar a tránsfugas otros partidos no se construye con estos experimentos de nuevos partidos que aguantan una legislatura dejan todo hecho unos zorros y luego ya no son capaces de entender votos suficientes o partidos que llevan dos meses desaparecidos yo no he vuelto a ver al líder de Vox

Voz 1715 19:15 Lago también el Tribunal Constitucional analizar uno de los artículos de la Ley de Protección de Datos que en opinión de algunos expertos abría la puerta a que los partidos pudieran reunir datos ideológicos de los usuarios de Internet para enviarles después propaganda electoral a través de las redes recurso lo presentó el Defensor del Pueblo Javier Álvarez

Voz 0689 19:32 constitucional va a estudiar la ley que permite a los partidos rastrear ideologías en Internet y tendrá que dar una respuesta sobre su legalidad antes de las próximas elecciones el alto tribunal ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del Defensor del Pueblo porque la nueva Ley de Protección de Datos permite a los partidos políticos recopilar a través de páginas web y redes sociales datos personales sobre las opiniones políticas de los ciudadanos y con ellos hacer perfiles de cara a sus campañas electorales estos datos podrían ser utilizados por primera vez en los próximos comicios generales municipales y europeos de tal forma que los partidos podrán usar la información de ciudadanos en redes sociales tratarlos con fines electorales sin informar de ello al afectado algo que no es posible en ningún otro país del entorno europeo de hecho el Defensor de Pueblo sostiene que con esta posibilidad se saltaría en las medidas garantistas del respectivo reglamento europeo de protección de la

Voz 1715 20:23 el sigue avanzando el juicio por la votación del uno de octubre en esta fase Se trata de aclarar si hubo o no malversación de fondos públicos y se pagaron gastos relacionados con la organización de esa consulta por ahí han ido los testimonios del día Alberto Pozas su empresa imprimió a cuatrocientos mil Dirty

Voz 0055 20:38 los treinta mil carteles y veintiséis mil folletos de promoción del referéndum el encargo ha dicho hoy les llegó a través de Omnium Cultural pero la factura según le dijo el diseñador correría a cargo de la Generalitat

Voz 22 20:48 le dijo que la factura deberían girar la a la Generalitat se sí a qué departamento no me lo dijo

Voz 0055 20:56 que finalmente según ha explicado no cobró los diecisiete mil euros que costó el proyecto unos minutos antes ha declarado este diseñador que asegura que el encargo de esos miles de carteles le llegó a través de un tal Tony

Voz 1722 21:06 el ocio usted Antonio Molowny no niega conocía aunque después por las noticias relacionadas que podría ser esa persona

Voz 0040 21:13 la fiscalía cree que es antónimos Jones entonces secretario de difusión y ahora secretario de Comunicación del Gubern

Voz 12 21:19 veinticinco de este seísmo Indo hacer una llamada Salzburgo

Voz 7 23:01 de seguridad espacial

Voz 1715 23:04 social de la Unión Europea la cara B hoy habla del sabotaje servidores

Voz 0978 23:09 hola Pedro el ministro de Comunicaciones venezolano decía hace ya unas horas que casi la totalidad del territorio tiene electricidad ya lo contaba hace unos minutos pero durante estos días desde el jueves Maduro ha estado hablando de sabotaje

Voz 1623 23:22 yo pido que no solamente a los autores materiales directo de estos sabotajes desesperado sino la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de este daño gigantesco de este mal de esta nada que la han metido al derecho a la vida a la paz y la tranquilidad de nuestros fue

Voz 0978 23:44 daño gigantesco malo puñalada lo ha llamado también Maduro en la cara de vamos a descubrir qué es un sabotaje de dónde viene la palabra cuáles han sido los más sonados de la historia y en qué libros o qué películas podemos aprender más sobre ello

Voz 1715 23:56 pero ya hay resultado de la votación de el acuerdo del Brexit una más en el Parlamento británico Begoña Arce cuéntanos qué ha pasado

Voz 0273 24:05 se confirma la segunda gran derrota de Theresa May su plan para el Brexit el acuerdo ha sido rechazado por un margen de ciento cuarenta y nueve votos doscientos cuarenta y dos a favor trescientos noventa y uno en contra la primera ministra está haciendo en estos momentos una declaración en la Cámara de los Comunes en la que esperamos que explique cómo piensa seguir adelante

Voz 1715 24:27 claro que esa es la clave a partir de ahora cómo va a reaccionar Theresa May a otra derrota más dura derrota política abultada derrota política Theresa May ha perdido por ciento cuarenta y nueve votos trescientos noventa y uno votos en contra de él de acuerdo que presentaba ligeramente retocado tras las últimas negociaciones con la Comisión Europea y bueno a partir de las nueve ampliamos lo que esté diciendo Theresa May it las reacciones que nos lleguen desde Bruselas ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:33 a las seis de la tarde comenzó a arder un patio de esta planta con plásticos maderas y papeles en el polígono industrial Tres Aguas en la carretera de San Martín próximo a la A5 que sabemos a esta hora Carolina Gomà

Voz 0393 25:46 Jan a esta hora para para controlar ese incendio que comenzaba a arder a las seis de la tarde en un patio de esa planta de reciclaje en el polígono industrial Tres Aguas en la carretera de San Martín próximo a la cinco El fuego se ha iniciado en un patio en el que había supuestamente madera papeles las casas las causas de ese aparatoso incendio cuya columna de humo se veía desde aquí desde el centro de Madrid desde la Gran Vía aún se desconocen ir no hay daños humanos

Voz 0194 26:11 gracias Carolina desde emergencia recomiendan que los vecinos de la zona cierren las ventanas de sus viviendas y que eviten circular cerca del polígono por eso vamos a comprobar cómo está el tráfico en esa zona en la A5 a su paso por Alcorcón Jorge López buenas tardes

Voz 1373 26:23 buenas tardes a esta hora sigue más retenciones de lo habitual a esta hora en la A5 en Alcorcón de salida de la capital también en la M40 en esa zona en la fortuna hacia la A5 al igual que en Ciudad de la Imagen también hacia la A cinco aunque el humo no afecta a las carreteras más complicaciones de tráfico por dos accidentes en la M cuarenta en vi en Mercamadrid en dirección Ángela cuatro y también en el en el campamento en la misma cinco de salida de la capital Kiko gestiona también la entrada en este mismo punto

Voz 26 26:57 el arte te busca con red y tienes casa vejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio Guard Julie su arte pop el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital

Voz 1657 27:19 tiene ochenta y cinco años Si hace ochenta y dos las tropas franquistas se llevaron a su padre en Zaragoza el pasado veintiséis de febrero pudo ver por primera vez el lugar donde está encerrado su padre en la cripta del Valle de los Caídos

Voz 27 27:32 algo tremendo pensando que al cabo de de ellas años podía estar de porque aunque si simplemente arrasar sus restos puede ayudar yo la verdad lo que alguien me haría a mí con dos

Voz 1657 27:52 se lo estamos contando hoy en la Ser familiares de las víctimas del franquismo han podido acceder por primera vez a la cripta del Valle de los Caídos donde se encuentran los restos de sus seres queridos las fotos las pueden consultar en Cadena Ser punto com

Voz 12 28:04 Ignacio Aguado líder

Voz 1657 28:06 no en Madrid defiende el proceso de primarias que lo reeligió candidato a la presidencia de la Comunidad hoy el equipo de Juan Carlos Bermejo como les venimos con tanto contando Bermejo que perdió las primarias está contando los votos tras el pucherazo de las primarias de Castilla-La Mancha Aguado ha debatido con el consejero Carlos Izquierdo hace unos minutos en La Ventana de Madrid ya han hablado de las primarias en Ciudadanos

Voz 28 28:27 intenta extender esa incidencia al resto de procesos pues me parece que tiene un tufillo Pl

Voz 1715 28:33 Toral bastante curioso no pero aquí en la común

Voz 28 28:35 a Madrid no se presentó ninguna incidencia

Voz 1591 28:38 en Castilla y León ha demostrado claramente cabido un fraude en Cantabria probablemente también haya ocurrido lo mismo ahora pues un afiliado de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid también está diciendo que también ha que qué ocurrió lo mismo yo lo que pido a ciudadanos es que por favor miren bien con precisamente que el Gobierno regional

Voz 1657 28:59 mantiene la distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas y los centros educativos ayer finalizó el plazo de alegaciones al borrador del decreto que va a regular el juego la Comunidad y al rechazo de las asociaciones de padres que proponen un mínimo de ochocientos metros hoy se han sumado las críticas del propio sector dicen que el decreto provocaría

Voz 1715 29:15 R del veinte por ciento de los locales al Ejecutivo autonómico le parece precipitado adelantar acontecimientos escuchamos a Pedro Rollán vicepresidente que es muy precipitado por parte

Voz 4 29:26 adelantar esa Apocalipsis entre cien y ochocientos hay un término abismal básicamente porque estamos hablando de ochocientos tendríamos que irnos escasean los Picos de Europa se permite la expresión Páramo