Hora 25 (13/03/2019)

Voz 1 00:00 el PP pide a Vox un sacrificio por la causa de la derecha en el PP temen que la llegada de un nuevo competidor por el extremo les cierre la puerta de la Moncloa son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 5 00:31 hay millones Barcelona hola buenas tardes las apelaciones al voto útil no son nuevas pero es la primera vez que el líder del PP pide expresamente a Vox que no se presente en algunas provincias para no beneficiar a la izquierda que ojalá otros partidos

Voz 0962 00:45 también hicieran este análisis de responsabilidad es pensar si en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen el Partido Socialista

Voz 0194 01:05 Podemos el PP teme que la fragmentación del voto en la derecha ponga en juego hasta veinte escaños en provincias pequeñas así que está poniendo todo el empeño en hacer pedagogía de la ley Don con apelaciones públicas argumentarios con el de ellos del PP con el que ellos de PP vídeos fundidos en redes difundidos en redes sociales para alertar de los votos que se pueden perder si dan a Bosch PP y andan enfrentados también en Andalucía después de que el partido de Abascal allá

Voz 5 01:28 llegado a asegurar que Salvamento Marítimo acabas

Voz 0194 01:31 siendo un servicio de autobús para los inmigrantes que intentan llegar a España por mar luz Belinda Rodríguez ex parlamentaria de Bosch Moreno Bonilla es el presidente de Andalucía

Voz 6 01:39 también el tema de los inmigrantes diez de ellos van a recoger soy inmigrante no es un rescate para el punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobús

Voz 7 01:48 parece muy desleal e aquí me paro

Voz 0962 01:50 en fin parecer de error

Voz 0194 01:53 el garrafal del PP por cierto ha anunciado que después de su derrota en la Junta Electoral Central intentará que sea el Constitucional el que bloquee los viernes sociales además Ciudadanos quiere que el Congreso analice si un decreto ley puede reformar una ley orgánica si se sale con la suya el partido de Albert Rivera puede bloquear el aumento de los permisos de paternidad Ignacio Prendes ciudadanos Rafael Simancas PSOE con lo que no podemos

Voz 8 02:14 aceptarse este atropello de que se pretenda incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas que es la esencia de la función legislativa vamos a seguir gobernando vamos a seguir ampliando derechos y libertades para los españoles aunque le pese aprendes aunque le pese a Pastor lo que han hecho hoy es muy muy Draghi raya la prevaricación

Voz 0962 02:38 en el juicio por el uno de octubre la Fiscalía ha perdido la paciencia con uno de los testigos

Voz 1715 02:42 con Jaume Mestre el responsable de las campañas de publicidad de la Generalitat su actitud durante los interrogatorios esta campaña

Voz 8 02:50 a la vista de la emisión de las facturas será de pago

Voz 1715 02:53 no puedo no lo sea su respuestas evasivas le ponen poner en un aprieto la Fiscalía ha pedido que se actúe contra él por un delito de falso testimonio les contaremos las novedades sobre la investigación del patrimonio de Eduardo Zaplana voy centradas en el papel que jugaba el ex director de la Policía Juan Cotino nos vamos a ir de nuevo a Londres derrotada ayer Theresa May ahora se espera que el Parlamento apruebe mañana pedir una prórroga del plazo pero antes deberá rechazar esta misma tarde la moción que pidió un taxi Brexit duros y napas

Voz 0194 03:22 ya hace unos minutos Donald Trump ha decretado que los Boeing siete tres siete Max dejen de volar en Estados Unidos de forma inmediata el presidente de Estados Unidos asegura que los aviones permanecerán en tierra hasta que la compañía encuentre una solución a los problemas en el sistema de navegación de ese modelo y a las ocho y media hoy también hay Carrusel José Antonio Duro buenas

Voz 1153 03:40 qué tal muy bueno así porque tenemos la última jornada en los octavos de final de la Champions con Carrusel desde las ocho y media con el partido del Barça en el Camp Nou ante el Olympique de Lyon con desplazamiento además de aficionados franceses en definitiva sabemos el once en una hora el partido Gilles FRA aquella desde el estadio frac y qué tal muy buenas noches

Voz 1296 03:54 tal muy buenas conocemos ya el once de velé que venía con molestias finalmente entra en la convocatoria empezará en el banquillo juega Coutinho de titular sale el Barça con Ter Stegen bajo palos Sergio Roberto Piqué les Jordi Alba Busquets Rakitic Artur en el centro del campo Messi Coutinho y Luis Suárez el Olympique de Lyon con tres centrales como decías más de cuatro mil seguidores franceses hay que lamentar incidentes en la previa hay hasta seis detenidos en la breve este Barça Olympique que arranca a las nueve gracias

Voz 1153 04:18 aquí la otra eliminatoria es Bayern de Munich Liverpool también con cero a cero en la ida antes y media lo contamos con Dani Garrido en Carrusel Deportivo

Voz 0194 04:24 tiempo ocho recalcó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:27 las temperaturas van a bajar con facilidad a partir de mañana por la tarde empezarán a subir un ascenso que serán mucho más evidente las tardes del viernes y el sábado cuando el ambiente se volverá incluso un poco cálido pero en las inmediatas horas todavía lluvia en la parte más oriental del Cantábrico especialmente entre las provincias de Guipúzcoa y el norte de Navarra hasta mañana a primeras horas después desaparecerá mañana acabará haciendo sol también en este sector del país Icon heladas la próxima noche en la meseta norte también en la Ibérica después las temperaturas se quedarán un ambiente frío a primeras horas de la mañana subirán con masas

Voz 1715 05:00 la durante la tarde especialmente en el sur de la pena

Voz 0978 05:02 en Ínsula y Canarias con máximas que superarán con facilidad los veinte grados en cambio en el norte todavía el ambiente Se mantendrá algo fresco el viento del norte seguirá soplando con fuerza esta próxima noche mañana sin desaparecer perderá algo de intensidad

Voz 1715 05:15 empieza hora25 Pedro vamos ya con todo el manual de instrucciones de hoy es el mismo de ayer a partir de las nueve Nos pueden escuchar por ser más por la onda media por la web por la aplicación de la Cadena SER y hoy como ayer cerramos la portada con la noticia Iberia con Nacho Palomo

Voz 1050 05:31 este verano conoce a fondo los Estados Unidos Iberia te propone que

Voz 0962 05:35 de corras la costa oeste desde Los Ángeles

Voz 1050 05:37 os San Francisco disfruta de suaves temperaturas en Chicago visita las ciudades de Boston

Voz 5 05:42 con o Nueva York entra NBA punto com o en la nueva de Iberia

Voz 1050 05:46 mientras las mejores ofertas para volar a los Estados Unidos

Voz 9 05:51 hora veinticinco

Voz 10 05:54 qué bien dar la bienvenida este seísmo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 11 06:05 la consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 12 06:09 perdónenme podría poner un capuchino en Piqué

Voz 5 06:12 vale yo quiero un aquí vale

Voz 13 06:15 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 14 06:18 vale no cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 15 06:24 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Ross King Wang igual no el Space tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 1 06:35 lo de dejarte la cartera con perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 16 06:39 de paso de vez en cuando BP lo que te

Voz 17 06:42 hasta ahora siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción van

Voz 16 06:51 mira en Península y Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 11 06:56 mira cariño con coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 16 07:07 sólo consigue cultas directo la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece KPN ser

Voz 4 07:24 Hora veinticinco

Voz 5 07:27 Pedro Blanco

Voz 1715 07:29 preocupado el Partido Popular por los votos que reciba Bosch por que acaben siendo votos perdidos para el bloque de la derecha más allá de las apelaciones al voto útil hasta hoy nunca antes el líder del Partido Popular había pedido a su nuevo rival que no se presente a las generales en algunas provincias porque podría hacer perder escaños a la derecha y por tanto dificultar la mayoría por tanto impedirle llegar a La Moncloa la estrategia es clara Casado avisa en público y el PP difunde argumentarios internos sobre la ley don o vídeos en los que de una manera muy básica se explica esa misma teoría Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 08:06 qué tal Pedro buenas tardes y el presidente del PP apela Vox para que siga el ejemplo del Partido Aragonesista que decidido no presentarse a las generales Casado quiere evitar la fragmentación del voto de la derecha especialmente en las circunscripciones pequeñas por eso lanza esta reflexión si merece la pena

Voz 0522 08:20 que por parte de otros partidos nuevos al fragmentar el voto constitucionalista del centro derecha liberal conservador esos escaños engrosan las filas de la izquierda radical en manos de Torre de los batasunos

Voz 0019 08:34 esta idea forma parte de un argumentario que el partido distribuyó entre los suyos y también de un vídeo que circula en los chat internos del PP y que protagonizan los famosos a Epi Blas en nuestra provincia de barrio

Voz 18 08:43 a la necesitan mil votos para conseguir escaño imagina que un partido constitucionalista tiene novecientos noventa y ocho votos pero do poquito botas de Isaba llegaría otro consiguen así escaños todos esos votos se pierden

Voz 1715 08:57 Fuentes de la dirección del PP sean estar detrás de la autoría

Voz 0019 09:00 este vídeo aunque reconocen que refleja perfectamente su discurso mientras desde de voz ya han respondido a Casado los de Abascal van a mantener sus candidaturas en todas las circunscripciones dejan claro Pedro que no se van a aplicar a los intereses de ningún otro partido

Voz 1715 09:12 las Adrián el Partido Popular suma hoy otra salpicaduras de sus socios de investidura en Andalucía Vox una diputada andaluza de Vox ha descrito hoy a Salvamento Marítimo como un servicio de autobús para los inmigrantes que intentan llegar a España por mar servicio de autobús para las mafias que ha dicho el presidente de la Junta cree que estas declaraciones con lo hemos oido una portada un error garrafal nos vamos a Sevilla Alfredo Guardia lado

Voz 1371 09:36 para de Vox luz Belinda ha lanzado esa crítica al servicio de Salvamento marítimo al presentar una proposición no de ley en la que reclama una inmigración regulada ilegal

Voz 6 09:44 no es un rescate para mi punto de vista lo que Arsene un servicio de autobús hay una llamada previa donde avisan que hay unos inmigrante porque sabemos que que viene foro una mafia que se han establecido que están comercializando con con con vida no con esos seres humanos

Voz 1371 10:01 para el PSOE esta proposición sobrepasa límites con todo tanto PP como Ciudadanos han dado luz verde a la iniciativa para que se tramite en el Parlamento para el presidente de la Junta las declaraciones de Vox son fruto de un calentón de precampaña que buscan el titular Juan Manuel Moreno

Voz 19 10:21 excitación electoral que provoca tener una elegirla una elecciones legislativas en elecciones generales menos de siete semana hay

Voz 1371 10:28 manos en Andalucía pide a Vox que para los ataques a los inmigrantes y a Salvamento Marítimo de cuyo trabajo dice deberían sentirse orgullosos y hoy no

Voz 1715 10:36 Nos deja uno de esos contra sentidos políticos flagrantes el mismo partido que presume de haber forzado una ampliación de los permisos de paternidad maniobra ahora para frenar una ampliación todavía mayor Ciudadanos quiere que el Congreso valore si debe impedir la tramitación de un decreto ley que modifica una ley orgánica aparentemente es un reparo formal el que plantea el partido de Pablo Iglesias sin embargo tiene una evidente carga política José María París niño ciudadanos justifica la duda eh

Voz 1108 11:03 si las leyes orgánicas deben ser refrendadas por la mayoría absoluta del pleno del Congreso esto no impide que un decreto ley convertido en proyecto de ley por la Diputación Permanente pueda modificarlas según diversas fuentes del Congreso los letrados han informado verbalmente esta mañana que sí que es posible puesto que en este caso no afecta al corpus central de la ley de Igualdad Ciudadanos ha pedido un informe escrito en cualquier caso al que la presidenta Ana Pastor ha dado curso ya ha provocado las duras críticas del grupo socialista su secretario general Rafael Simancas habla de hecho

Voz 8 11:35 es muy grave no hay ningún problema lo que están haciendo hoy insisto es gravísimo raya la prevaricación Pastor el twist

Voz 1108 11:43 me ha felicitado de que se haya dado vía libre a la tramitación de los decretos ley un proceso que tiene de plazo máximo hasta el veintiuno de mayo en el que se constituyen las nuevas Cortes en cualquier caso las

Voz 1715 11:53 la habitación puede llevarse a cabo incluso durante

Voz 1108 11:56 la campaña electoral del Partido Popular

Voz 1715 11:58 lo que va a recurrir ante el Constitucional los viernes sociales derrotado en la Junta Electoral Pablo Casado lo va a intentar ahora por otra vía diferente

Voz 0522 12:07 lo que vamos a hacer es llegar hasta el final lo que quiera prometer Sánchez que lo haga que haga propuestas no quiero hacer propuestas eso si lo que quiere es ir los viernes al Consejo de Ministros con el dinero de todos los españoles financiar su campaña electoral pues no cuela iremos hasta donde haga falta para que nos haga campaña electoral a costa de los españoles

Voz 1715 12:26 decía hoy Pablo Casado todavía de la política en Cataluña el presidente de la Generalitat ha decidido no obedecer la orden de la Junta Electoral para retirar los lazos y carteles de las fachadas de edificios públicos se conoció esta semana la Junta Electoral daba un plazo de cuarenta y ocho horas de dos días ese plazo finaliza dentro de unas horas casi al borde de ese plazo el presidente de la Generalitat ha anunciado ha decidido presentar un recurso para intentar evitar que la orden se mantenga en pie nos vamos a Barcelona informa Albert Prat

Voz 20 12:59 apurando el límite de las cuarenta y ocho horas Quim Torra dice que no va a mover ni un dedo por lo menos hasta que la Junta Electoral reconsidere la prohibición de estos símbolos independentistas y a favor de la libertad de los presos el presidente de la Generalitat alega que no puede ordenar la retirada de los lazos amarillos y de las esteladas porque dice esto vulneraría el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos la Junta Electoral acaba de confirmar a la SER que ya ha recibido el escrito de Torra pero que no va a estudiar su contenido hasta el lunes cuando se reúne en cualquier caso esto implica que a partir de esta noche ya queda el plazo agotado y que Ciudadanos y PP ya han anunciado que van a presentar denuncia ante la Fiscalía

Voz 1715 13:38 el juicio por el uno de octubre por la consulta del uno de octubre sigue adelante y deja hoy una primera advertencia para uno de los testigos esta campaña

Voz 8 13:47 a la vista de la emisión de las facturas será de pago no puedo no lo sea si hay emitidas facturas es una campaña no de pago seriamente pero no siguió la bebida señor Mestre el código penal el delito de falso testimonio consiste siempre en el testigo el usó

Voz 1715 14:06 Jaume Mestre a quien lo escuchábamos ahora es al presidente del tribunal Jauma Mestre cargo de la Generalitat encargado entre otras cosas de la publicidad la Fiscalía ha terminado por pedir que se le investigue por falso testimonio que es uno de los delitos que puede cometer un testigo llamado a declarar Alberto

Voz 0055 14:25 hace menos de un año su nombre sonaba en el despacho del juez Llarena la presidenta de la Corporación Catalana de Medios explicaba que Jaume Mestre responsable de difusión institucional de la Generalitat les dio los detalles de una campaña para el referéndum que iba a ser financiada con dinero público

Voz 21 14:38 qué persona les envió esa campaña señor meses el servicio y él no ha sido capaz

Voz 0055 14:43 de dar ninguna respuesta concluyentes sobre esta campaña hasta tal punto que la Fiscalía ha pedido que se le acuse por mentir o al menos por no decir

Voz 8 14:50 no la verdad interesó que la ahora deduzca testimonio de particulares e por delito de falso testimonio al Juzgado de Guardia

Voz 0055 14:56 el presidente del tribunal Manuel Marchena ha explicado que tomarán una decisión cuando dicten sentencia

Voz 1715 15:01 hay estudian todas las pruebas y además hoy les estamos contando alguna novedad más sobre la forma en la que operaba la trama el grupo Orgaz izado en torno a Eduardo Zaplana según consta en el sumario la sobrina del espía Paesa le contó al juez por ejemplo que el exdirector de la Policía que Juan Cotino le entregó cientos de miles de euros para que constituyera de algunas sociedades instrumentales los datos sostiene Miguel Ángel Campos a Roldán el engaño Paesa

Voz 0019 15:28 sino que también dirigió un cuerpo policial le ha delatado la sobrina del espía por ello los investigadores conocen a Cotino como el Roldán del PP Beatriz García Paesa declaró ante la juez que siendo director de la Policía Nacional Juan Cotino le entregó seiscientos cuarenta mil euros en metálico huyen mano en Luxemburgo para constituir empresas pantalla de Zaplana los investigadores afirman que Cotino se aprovechó de su cargo en la policía para cruzar la frontera y mover fuertes sumas de dinero tanto en el extranjero como en España sin riesgo a ser registrado que policía iba a parar a su propio jefe

Voz 9 16:05 a todos nos gustaría ser muy

Voz 1 16:08 eco pero luego llega el momento de jabonero la ducha editada dice a pagar el agua caliente

Voz 22 16:13 si llega una alternativa eco que te lo pone todo fácil la tecnología híbrida Texas natural y gasolina de Seat con la que podrán circular libremente por la ciudad ya ahorrará hasta el cincuenta por ciento de combustible mozo Gas Natural gamas sea de GI desde once mil novecientos noventa euros la alternativa eco informativo en Seat punto es

Voz 0812 16:33 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es una Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 1 16:53 sabes ese momento en el que vas afirmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de cien veces palabras como Caución subrogación o retractó te suena no sé

Voz 23 17:01 el Fico ese ese su momento legalizadas de campeonato desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 16 17:13 hay vídeos que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María o Rubén que gracias a su testamento solidario te ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o en testamento Unicef punto es Cadena ser

Voz 4 17:36 hora veinticinco

Voz 5 17:40 Pedro Blanco

Voz 1715 17:42 dos siete diecisiete en Canarias hoy como ayer camino del Parlamento británico andan hoy también allí votando que hacen con el Brexit cómo se marchan de Europa hoy se trata se trata daba creo que ya hay resultado o está a punto de haberlo digo Se trataba de que los diputados decidieran si opta o no por una salida brusca sin acuerdo por un divorcio traumático vamos a Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 18:05 qué tal buenas tardes se vota en estos momentos la moción para decidir si el Reino Unido puede dejar el veintinueve de marzo la Unión Europea sin acuerdo alguno Se espera que los diputados se opongan a esa posibilidad el resultado no es vinculante legalmente cuidado es orientativo pero es a mediodía el ministro de Finanzas Phillip jamón mientras presentaba el presupuesto de primavera ya ha advertido que una ruptura no pactadas significaría precios más caros en las tiendas reducción de la economía menores salarios más desempleo para evitar esa opción Hamon ha pedido un consenso entre todos los partidos después de la votación de mañana para ampliar el plazo de salida de la Unión Europea

Voz 24 18:42 somos muy Borja tío pichichi

Voz 5 18:45 susto o Why

Voz 8 18:47 tuvo mañana tenemos la posibilidad de comenzar

Voz 0273 18:50 diseñar el camino para construir un consenso entre todos los miembros de la Cámara en búsqueda de un acuerdo que podamos respaldar colectivamente para salir ordenadamente dela Unión Europea jamones un pro europeo se ha desmarcado públicamente del acuerdo de Theresa May muchos han creído estar escuchando una propuesta de sus labios en favor

Voz 1715 19:11 B exige suave que podría contar con el apoyo

Voz 0273 19:13 de los laboristas gracias Begoña

Voz 1715 19:16 Nos quedamos pendientes de los resultados de las diferentes votaciones de las diferentes enmiendas que se han sometido hoy a debate aunque por lo que nos contaba lo relevante lo fundamental será lo que ocurra mañana con esa votación que permitiría tener una prórroga un plazo más tiempo para seguir negociando oiga se les estamos contando que Estados Unidos sigue sondeando de España desde hace ya un tiempo sobre su disposición a acoger a dirigentes del chavismo venezolano no sólo se han preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez también lo hicieron con el de Mariano Rajoy Ana Terradillos buenas tardes la propuesta llegó al ministro

Voz 0125 19:47 de Exteriores en el año dos mil dieciséis cuando era ministro de Exteriores Alfonso es la idea que vino de Venezuela pasaba por acoger les en España o conseguir que España fuese un país de tránsito para ubicar les en otros puntos de Europa todo esto en el marco de las sanciones que Europa comenzó a aplicar a miembros del régimen chavista la oferta llegó al mundo diplomático a través de empresarios ubicados allí en Venezuela según estas fuentes nunca se llegó a concretar nada y la respuesta del Gobierno fue la misma que ha dado ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez esperar al desarrollo de los acontecimientos para poder estudiar algo más concreto en un futuro

Voz 1715 20:23 esta tarde nos deja una novedad relevante el presidente trama anunciado hace unos minutos que los Boeing siete siete Max tampoco podrán volar en Estados Unidos era uno de los grandes países que hasta ahora se había resistido a tomar esa decisión vamos a hasta Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 20:38 buenas tardes el presidente Donald Trump acaba de ordenar la suspensión temporal de sus siete tres siete Max Estados Unidos había quedado prácticamente solo después de que Canadá hubiera ha suspendido esta mañana las operaciones de este modelo de Boeing a raíz de haber encontrado similitudes a través de un rastreo satelital entre el accidente de Etiopía y el de Lion Air del pasado mes de octubre escuchamos a Donald Trump con el que acaba de decir desde la Casa Blanca que la seguridad de los estadounidenses es la prioridad así que los vuelos de los siete tres siete más están suspendidos inmediatamente desde ya hasta que se esclarezcan las causas del accidente la Agencia Federal de Aviación está investigando si hubo algún fallo en el sistema operativo o si fue un error de los pilotos de Ezio piano Airlines las autoridades de aviación darán una rueda de prensa en las próximas horas en las que darán más detalles sobre esta suspensión que va a afectar que afecta ya a sesenta y tres aeronaves han estado

Voz 1715 21:34 todas gracias Marta además en Nigeria el derrumbe de un edificio de una escuela deja varios niños muertos Josema Jiménez

Voz 25 21:40 los servicios de emergencia cifran el número de muertos en doce principalmente niños de Educación Primaria que estaban dando clase en el momento del derrumbe los equipos de rescate ya han evacuado entre los escombros a más de cincuenta personas entre ellas al menos ocho heridos Se trata del cuarto derrumbe de un edificio en Nigeria con víctimas mortales en menos de un año ocho idénticos

Voz 9 21:59 hora veinticinco

Voz 26 22:02 llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en

Voz 5 22:09 hoy será un día

Voz 16 22:11 el tiempo que haga cuanto conduces lo suyo lleva que ahora un caro desde diecinueve mil trescientos euros para que cualquier día sea una oferta financiadas con Fos van a Hainan hasta el treinta y uno de marzo

Voz 27 22:25 todos tenemos los mismos vecinos la que nunca saluda el amable el súper amable el que siempre esa ofrece de presidente el fanático del taladro que también está el típico vecino que te ofrece una nueva línea de móvil a qué es ese no lo tienes si sigue lo tienes porque ahora en Correos también puedes contratar una línea de móvil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 12 22:55 perdónenme podría poner un capuchino en taza

Voz 5 22:57 vale yo quiero un aquí vale

Voz 13 23:00 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 14 23:03 vale cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 15 23:09 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen TIC Trotsky Rogue One world space actuaré en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 5 23:22 muy la cara B en Hora Veinticinco habla de la prudente

Voz 1880 23:24 hacia hábitos una Pedro hemos escuchado ahora mismo a Trump también Estados Unidos después de Canadá y la Unión Europea y de una veintena de países ha decidido suspender de forma temporal el uso del Boeing siete tres siete Max la decisión se toma por miedo o por prudencia de la que la RAE dice que es templanza cautela moderación sensatez un buen juicio desde la grave y hoy desde la o legal y desde la filosofía con el penalista Mar Molina la filosofía Ana Carrasco analizamos hoy la

Voz 1715 23:53 Pruden en la tertulia Cristina de la Hoz María Esperanza Sánchez

Voz 8 23:56 Carlos Cué Éstas son las claves del día la guerra en una derecha partida en tres es la gran novedad de esta campaña puede marcar quién gobernará España el PP casi a la desesperada

Voz 28 24:06 el Vox que no se presente en algunas provincias poco pobladas porque hay sus votos pueden perjudicar al bloque de derechas Vox siempre rapidez desafiante ha contestado que ni se le pasa por la cabeza hacer eso que sería el PP el que tendría que decidir no presentarse las provincias en las que Vox está por encima ciudadano que intenta por todos los medios tener protagonismo en ese eje de la derecha donde ha decidido instalarse está dispuesto incluso a bloquear el aumento del permiso de paternidad con tal de no perder ese protagonismo en la oposición a Sánchez esta guerra la derecha favorece mucho al PSOE pero ojo porque toda la jugada depende de una fortísima movilización de la izquierda y la idea que se está instalando de que la derecha no sumara es un gran riesgo para esa movilización ya se vio en Andalucía al PSOE no le conviene nada ir de favorito si algo tenemos muy claro es que las encuestas y las expectativas cambian el resultado electo

Voz 5 24:53 el Parlamento británico ha descartado

Voz 1715 24:56 Brexit sin acuerdo por solo cuatro votos ocho veinticinco

Voz 10 25:05 alta del mundo con mil setecientos setenta y seis escalones que puede es cazar

Voz 1 25:10 cuantas más en el parque de bomberos de los caza fantasmas en Nueva York

Voz 10 25:14 pero lo realmente asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Norteamérica desde trescientos veintiocho euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del tres de abril en tu agencia de viajes o Lufthansa punto com Se aplican condiciones seis

Voz 1 25:29 agua luz cálida

Voz 19 25:32 si tuvieras que es que el Everest preferidas hacerle

Voz 29 25:35 equipado o completamente equipados está claro no sé por qué tendría que ser distinto en la carretera aproveche esta oportunidad única Battle dicen que es Cayenne Style completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de ciento cuarenta caballos por veinte mil novecientos euros financiando con RGI van Nissan Innovation de Times

Voz 30 25:55 Hora veinticinco Madrid buenas tardes la recuperación de los cuerpos de las víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos es técnicamente viable

Voz 0962 26:04 se lo estamos contando en la SER son las conclusiones del último informe que los familiares de las víctimas han encargado al forense Ignacio Echeverría que determina que las acción de los columbarios es posible que a pesar de que el acceso es complicado los setecientos columbarios donde están los restos de los hermanos la Peña o las víctimas de Aragón a cuyos familiares hemos escuchado en la SER se pueden sacar uno a uno lo explicaba hace unos minutos en La Ventana de Madrid forense Ignacio Echevarría

Voz 31 26:31 yo creo que no se puede decir que sea imposible pero la tarea se puede hacer frente a otros espacios que la propia hasídica Gray los Caídos donde parece que hay más inundación o más deterioro lo que hemos podido ver hace pocos días de este espacio concreto no parece que esté tan detectada digo que es difícil pero no es más difícil que otros rescates que se han hecho de víctimas de la Guerra Civil que los hemos hecho en pozos inundados de agua

Voz 0962 27:00 los trabajos de extracción de análisis de los cuerpos que podrían durar dos meses la Comisión Electoral del PSOE de Madrid que esta tarde ha revisado la propuesta de lista con los candidatos al Congreso que ha votado la militancia ha decidido una modificación en la lista al Senado fuentes de la ejecutiva socialista confirman a la SER que Antonio Miguel Carmona que inicialmente ocupaba el puesto número dos se cae de la lista y en su lugar el candidato será el diputado Modesto Nolla el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco reconocía en declaraciones a la SER que el voto de los militantes podría sufrir alguna modificado

Voz 5 27:37 siempre puede haber alguna modificación lógicamente porque

Voz 32 27:40 hay que tener en cuenta que las listas electorales se hacen de acuerdo con el candidato a candidato que encabeza en este caso el presidente del Gobierno pero bueno yo creo que las modificaciones pueden ser mínimas

Voz 0962 27:52 hay más noticias en este miércoles trece de marzo antes vamos a comprobar cómo se circula en las carreteras de la Comunidad DGT Jorge López buenas tardes

Voz 33 27:59 buenas tardes seguimos con complicaciones hoy de entrada por la A uno hasta horteras importados hasta el cruce con la M30 de salida complicada la A6 en Aravaca ahí la M40 por último densa en la zona de Coslada en dirección hacia la A tres en el resto normalidad

Voz 34 28:16 arte te busca con red y tienes tu casa dejar encontrar las exposiciones más relevantes te esperan en tu municipio Guard Juli su arte pop que el atrevido Hollywood de los años cincuenta en Madrid el legado cultural de Lorca en la capital las cárceles de tiran es sí y muchas más informativa en tres uves dobles

Voz 1 28:34 junto comunidad punto Madrid cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 5 28:38 novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 35 28:44 dice puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1 28:56 y los trabajadores del centro de menores de Hortaleza han protestado hoy convocados por CSIF por la falta de recursos

Voz 0900 29:02 en la que viven estos chavales extranjeros que han llegado a España solos sin sus familias esta noche según los trabajadores han dormido ciento tres menores en un centro donde sólo hay cincuenta plazas y veinte de ellos lo han hecho en el suelo

Voz 36 29:14 estamos hablando una avalancha de menores que vienen en los imanes más estamos unos oficio plazas tenemos la tos el precio es de las más bajas del país en los estamos por debajo de Extremadura de Valencia de de la considera que Bush comunes

Voz 0962 29:31 y el mundo de la moda está de luto Cuca Solana impulsora de la Pasarela Cibeles y que revitalizó la moda en España desde los ochenta ha fallecido esta tarde aquí en Madrid tenía setenta y ocho años

Voz 37 29:47 con eso llegamos a las ocho y media que tengan una