Hora 25 (14/03/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

era uno de los testimonios más esperados ha sido una de las respuestas más llamativas el ex jefe de los Mossos esta tarde en el Supremo

Voz 0455 00:17 acciones por cierto que teníamos previstas desde dos días antes pensiones como cuál es la detención del presidente de los consellers

Voz 3 00:26 sí evidentemente se nos ordenado en un dispositivo que habíamos preparado son las ocho

Voz 0273 00:31 siete en Canarias

hola buenas tardes las últimas horas nos dejan unas cuantas novedades y el mayor Trapero es un protagonista destacado

Voz 3 01:00 este es el relato que ha hecho de la Reunión quemando

Voz 0194 01:02 tuvo con el ex consejero de Interior y el ex president Puigdemont

Voz 0455 01:06 empezó diciendo que allí llevamos como cúpula del cuerpo y que por tanto ésa era ésa era la posición del cuerpo de Mossos d'Esquadra y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana les emplazamos al cumplimiento de la legalidad de las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros eh las íbamos a cumplir que no se equivoca sin cuando nosotros les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar e nunca con la legalidad de la Constitución que que no acompañamos el proyecto independentista hagan el trabajo que tenga que hacer esa fue la respuesta del presidente estemos

Voz 0194 01:42 la declaración de Trapero ha sido larga y prolija nos la va a resumir Alberto Pozas pero a estamos muy pendientes hasta ahora de la búsqueda de dos niños desaparecidos desde hace horas en Valencia ya hay terribles novedades Ana Terradillos

Voz 0194 02:25 esta tarde también hemos conocido la renuncia del ex presidente del BBVA los cargos que todavía con

Voz 1715 02:29 a Pedro Blanco otra de los novedades relevantes y Francisco González era hasta hoy presidente honorífico del banco y de la Fundación González ha enviado una carta en vísperas de la junta de accionistas asegura que se aparta temporalmente mientras se investiga en los contratos que él firmó con Villarejo supuestamente espiar a miembros del Gobierno González asegura que se eche a un lado

Voz 0194 02:47 lo que no se utilice contra el Vaquilla en el Reino Unido

Voz 7 02:51 hoy he y chispa Hyde torneos

Voz 3 02:55 es otra tarde

Voz 0194 02:57 votaciones el Parlamento ha dicho sí a la prórroga para el Brexit planteada por la primera ministra ya ha dicho no a un segundo referéndum además Pablo Casado se ha esforzado hoy en recolocar el debate abierto

Voz 1715 03:09 por su partido sobre la adopción de hijos de mujeres y mil

Voz 0194 03:12 antes por la mañana y por la tarde en cada acto de precampaña

Voz 1715 03:14 del día de hoy el líder del PP ha acusado a algunos medios de haber manipulado las intenciones de su partido

Voz 3 03:19 una medida que ya está en marcha que nunca había sido polémica que garantiza los derechos de esa mujer lo que no quieres que sea detenida por dar su hijo en adopción Si ya había decidido abandonar y que es una medida que todas las es que todos los servicios sociales y que los países de nuestro entorno avala resulta que lo intentan tergiversar diciendo que esto es como un robo de niños que esto es como que las mujeres se utilicen de cobayas

Voz 1715 03:50 de la política la derrota parlamentaria de Ciudadanos finalmente el Congreso ha avalado la tramitación del decreto ley por el que entre otras medidas se amplía el permiso de paternidad Ignacio Prendes

Voz 8 03:59 la Diputación Permanente puede tramitar como proyectos de ley estos decretos leyes que no ha hecho nunca encontró tanto y avanzar con seguridad jurídica me parece que en ningún caso se puede calificar ni de chanchullo ni de maniobra dilatoria ni nada

Voz 3 04:16 el partido no les vamos a contar también

Voz 1715 04:19 la Unión la primera que esta tarde ha mantenido el presidente de la Conferencia Episcopal con víctimas

Voz 0194 04:23 con su sexualidad a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

es sufrimiento el Valencia esperemos que cuando termine ese partidos Valencia esté en el bombo de los cuartos de final de la Europa League como está el Barça en los cuartos de final de la Champions mañana sorteo con el Tottenham el City y el Liverpool el Manchester United cuatro equipos británicos el Oporto el Ajax la Juve de Cristiano Ronaldo y el Barça aunque el Barça en una mala noticia hoy la lesión de de Vélez todo el mundo se pregunta Adrià Albets Si se arriesgó demasiado poniendo a jugar ayer a vele buenas tardes

Voz 5 08:04 que apenas SER Hora veinticinco Pedro Blanco sigue la última hora

Voz 1715 08:13 el cine que llevar hasta Valencia hasta Godella porque se ha confirmado la peor de las noticias han sido localizados los cadáveres de esos dos niños uno de tres años y medio y un bebé de apenas cinco meses durante horas la Guardia Civil los ha estado buscando después de interrogar a los padres en una historia extraña muy extraña sobre la que en algún momento iremos arrojando luz en esa localidad dependiente de la búsqueda esta un compañero de la Ser en Valencia Toni Jiménez buenas tardes

Voz 2 08:41 buenas tardes Pedro estamos pendientes de la comparecencia del delegado del Gobierno de Juan Carlos Fulgencio de sido el que a lo largo de la tarde en su estado informando de lo de las novedades en el caso estamos esperando a que confirme esa información que nos ofrecía nuestra compañera Ana Terradillos aparecerán han aparecido muertos en la casa ya habían sido enterrados los dos padres continúan en las inmediaciones en la Comandancia de la Guardia Civil de Moncada el relato de los hechos de lo que ha dado de sí esta esta jornada según nos contaba el delegado del Gobierno como digo es que esta mañana se han recibido dos llamadas tras escuchar gritos en la casa ocupada ilegalmente por la familia el padre estaba en la casa ha sido encontrada más tarde dentro de un bidón desnuda con arañazos propios de una huida entre la maleza odiosos como digo continuar en esa comandancia el de la policía de la Guardia Civil perdón de Moncada y lo último que se sabía de los menores está ayer una amiga de la pareja el extrajo comida para cenar y que el mayor no había ido al colegio pendientes estamos Pedro de esa comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunitat

Voz 1715 09:45 esperamos por tanto la confirmación de la Delegación del Gobierno del hallazgo que nos contaba Ana Terradillos de los cadáveres de esos dos niños una niña cinco meses un niño de tres años y medio en cuanto haya alguna novedad incluso en el relato de los hechos volveremos Tayyip novedades también en el Reino Unido el Parlamento británico ha vuelto a votar hoy por tercer día consecutivo y ha aprobado la propuesta del Gobierno de Theresa May para prorrogar durante unas cuantas semanas la fecha para romper con Europa así que la última hora hoy nos lleva también hasta Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 10:17 buenas tardes por cuatrocientos doce votos a favor frente a doscientos cuatro en contra los diputados han respaldado esa moción del Gobierno para extender el plazo de salida hasta el treinta de junio para que esa extensión esa es la cuestión Theresa May quiere aprovechar esos tres meses para tratar de sacar adelante su acuerdo en una nueva votación la tercera que tendrá lugar la próxima semana Asier rechazado nuevamente la primera ministra buscará una ampliación aún más grande para el Brexit el líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn ha desterrado esa agenda pide responsabilidades la primera ministra que trabaje ahora por un consenso

Voz 5 10:55 fiable

Voz 0273 10:56 en primer lugar tiene que aceptar que su acuerdo y la posibilidad de una salida sin acuerdo simplemente ya no son opciones viables en segundo lugar debe poner a punto la legislación para enmendar la fecha de salida del veintinueve de marzo esta tarde también los diputados han rechazado otras dos opciones una era el referéndum desterrado por una mayoría aplastante de doscientos cuarenta y nueve votos eliminada también la posibilidad por sólo dos votos de que los parlamentarios tomaran la dirección del Brexit a la búsqueda de un nuevo consenso

Voz 1715 11:29 has Begoña pero hay más porque esta tarde ha sido bastante movida hay otra novedad relevante la renuncia de Francisco González ex presidente del BBVA a los cargos que ahora ocupaba en ese banco honoríficos fundamentalmente Gonzales recuerden contrató los servicios del comisario Villarejo supuestamente lo que está investigando para espiar a miembros del Gobierno esta tarde ha difundido una carta la que entre otras cosas se presenta como víctima de una larga agresión mediática Claudio Meizoso buenas tardes buenas tardes larga continua agresión mediática desde hace un año derivada dice de las investigaciones sobre un caso en torno a un ex comisario de Policía él no nombra Villarejo y su trabajo para el banco todo esto en una carta como decías al actual presidente del BBVA en la que justifica su salida de los cargos de presidente de honor del banco su fundación para evitar que se utilice su persona dice para dañar a la entidad Francisco González en esta carta considera temporal su salida a la espera de que culminen las investigaciones en marcha sobre todo este asunto la del banco la judicial de la que dice Nos ayudará a conocer la verdad todo esto tan sólo unas horas antes de la junta de accionistas del banco mañana en Bilbao en la que parece evidente que va a pesar todo este asunto el BBVA no se ha pronunciado tras la difusión de esta carta hasta ahora su presidente Carlos Torres había cerrado filas con su antecesor para el que no ha ahorrado elogios

Voz 0919 12:53 a pesar de las voces algunas del máximo rango

Voz 1715 12:55 ilusionar incluso el Banco Central Europeo

Voz 0527 12:57 que mostraban a puerta Francisco González aludiendo al riesgo reputacional para el Banco de todo este asunto mimas todavía más

Voz 1715 13:05 porque la declaración de Trapero ante el Supremo ha sido larga y en su contenido bastante jugosa el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra durante el momento álgido del proceso independentista ha intentado poner tierra de por medio entre él y la política entre él y quién era consejero de interior entre el y el ex presidente Puigdemont Trapero está procesado en la Audiencia Nacional podría haberse negado a responder a las preguntas pero lo ha hecho durante hora

Voz 0055 13:31 las Alberto Pozas ellos extra pero se ha desmarcado completamente del Govern de Carles Puigdemont ellos hicieron todo lo que pudieron el uno de octubre el veinte de septiembre y les advirtieron expresamente de que si permitían el referéndum ilegal habría disturbios en las calles de Cataluña

Voz 0455 13:45 necesariamente iba a ocasionar desde nuestro punto de vista conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana

Voz 0055 13:51 sus advertencias fueron destruidas varias veces aunque el Govern ha dicho también nunca les dio una orden política a los Mossos incluso tenían un plan para detener al presiden su guber después de la declaración de independencia

Voz 0455 14:01 les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad de la Constitución que no acompañamos el proyecto independentista

Voz 1715 14:10 su declaración contradice muchos argumentos de las defensas

Voz 0055 14:13 ejemplo que las advertencias de violencia o disturbios fueron genéricas o un escenario entre muchos Trapero ha venido aquí como testigo pero está imputado por los mismos hechos en la Audiencia Nacional

Voz 1715 14:22 no gracias Alberto la Generalitat no tiene intención de retirar los lazos amarillos los símbolos políticos colocados en las fachadas de algunos edificios públicos tal y como había exigido la Junta Electoral Central Torra anunció ayer un recurso hoy ha defendido que esos lazos sigan en las fachadas

Voz 0239 14:37 Nos a otras Santander entendemos que mantenerlos

Voz 11 14:39 lazos y las esteladas es libertad de expresión denunciamos un nuevo intento del Estado para limitar y vulnerar uno de nuestros derechos fundamentales

Voz 1715 14:47 qué te da democracia debe mantener cierta

Voz 11 14:50 se cree que esto no es correcto que presenten una resolución en el Parlament a ver si consigue que se posicione por mayoría absoluta en contra de los lazos amarillos es aquí donde se tiene que hacer política no en los Juegos

Voz 0919 15:00 claro bueno Ciudadanos ha perdido la Junta

Voz 1715 15:02 electoral que lleve al presidente Torre ante la Fiscalía por su negativa a retirar todos esos símbolos y la Junta Electoral de Zona de Barcelona ha pedido al Ayuntamiento ha ordenado al Ayuntamiento que retire lazo amarillo que luce su fachada que a esta madrugada fue retirado por un grupo de encapuchados y que el Ayuntamiento volvió a colocar a primera hora de la mañana

Voz 0527 15:21 pobre veinticinco

Voz 1715 16:40 es en Canarias el último enredo de esta precampaña tiene al Partido Popular como protagonista de un problema de comunicación que Casado atribuye a los medios Hinault tanto a sus propios portavoces el ir de del PP asegura que su propuesta sobre adopción de hijos de mujeres inmigrantes no es nada que no sea haga ya en algunas comunidades autónomas para proteger a las mujeres inmigrantes irregulares pero ayer en el PP y hoy algunas voces de ese partido han ido más allá de lo que hoy iba a su líder hoy por ejemplo hemos escuchado algunas voces defender esa medida como una forma de evitar que los niños acaben en los contenedores Adrián Prado

Voz 0019 17:17 cuando que lo han entregado el premio al mejor comunicador del año en una Universidad de Valladolid Casado ha hablado de las famosas News de las que dice ser víctima precisamente esta polémica asegura es una de ellas forma parte de la campaña sistemática que la izquierda lanza contra el PP y que en este caso busca su descrédito personal

Voz 3 17:32 al discernir hasta qué punto una barbaridad de este calibre se ha podido decir por un político Cavalli sensato en una España del siglo XXI aussie verdaderamente que sospecha por las fechas en las que estamos que es lo que intentan es menoscabar su propia reputación en este caso personal

Voz 0019 17:51 el líder el PP ha participado esta tarde un acto de partido en el que ha elevado el tono para hablar de aberración escandalosa comitiva y arremeter contra el Gobierno al que acusa

Voz 14 17:59 la ayudar a difundir falsedades a mí no se me ocurriría llamar a Pedro Sánchez a la señora Calvo mira señor Marlaska todos los que hoy han tuitear dado falsedades a sabiendas de que eran falsas decirles que pretenden robar niños a cambio de papeles porque se me caería la cara de vergüenza

Voz 0019 18:16 casado ha intentado apagar el incendio aunque los suyos no le han ayudado en la tarea su vicesecretaria de Política Social Cuca Gamarra decía esta mañana en Twitter que gracias a esta medida que propone el PP en Madrid se han entregado en adopción a entre treinta y cuarenta niños abandonados muchos de los cuales añade todavía aparecen en contenedores

Voz 1715 18:31 si PP y Ciudadanos están teniendo mucha fortuna en su ofensiva legal y parlamentaria contra los viernes sociales del Gobierno la Junta Electoral tumbó primero los recursos que presentaron esos partidos hoy el Congreso le ha dicho a ciudadanos que no hay ningún motivo para bloquear la reforma legal legal que va a aprobar entre otras cosas una extensión de los permisos de paternidad Ignacio Prendes ciudadana

Voz 8 18:52 la tramitación de estos decretos leyes la tramitación parlamentaria de estos decretos leyes en la mesa en la Diputación permanente no ha sufrido retrasos ni de un minuto quiero dejarlo muy claro ni de un minuto y desde luego no se puede decir que la petición de un informe jurídico a los letrados es ninguna maniobra dilatoria en ningún caso

Voz 1715 19:11 y en Madrid el Partido Popular intenta justificar que su candidata a la Comunidad esté utilizando el coche asignado al grupo del PP en la Asamblea madrileña el coche y el chófer que el partido paga con el dinero público que recibe de la Asamblea Isabel Díaz Ayuso no es diputada pero echado mano del coche para ir a mítines y actos partidistas del PP Radio Madrid

Voz 0861 19:31 el vaqueros algún miembro de su propio equipo reconoce que no es estético otros veteranos dirigentes populares van más allá y confiesan que es una torpeza impropia de un partido como el suyo ese coche un pasado gris está dedicado exclusivamente a los diputados populares pero Isabel Díaz Ayuso que no lo es recurre a él casi a diario para actos de precampaña lo reconoce el portavoz popular Enrique Ossorio que es quién lo utilizaba hasta ahora

Voz 15 19:56 como digo siempre diputados e han ido con la candidata que alguna vez no haya ido pues Miguel ya no sé

Voz 0861 20:02 pues sí ha ocurrido según ha podido comprobar la SER Isabel Díaz Ayuso también ha viajado en ese coche con chófer acompañada por su pareja a solas sin diputados para Podemos y Ciudadanos es un escándalo

Voz 16 20:14 un ejemplo más de que el Partido Popular utiliza las instituciones de todos y de todas a modo de chiringuito como si fueran suyas es que el PP demasiado a menudo confunde lo público con lo privado

Voz 0861 20:23 la candidata del PP en Madrid ha cancelado hoy el único acto que tenía previsto con los medios mañana su agenda también estará

Voz 0451 20:30 en blanco Hora veinticinco

Voz 0527 20:33 en Hora Veinticinco apostamos

Voz 0451 20:35 os por un modelo de consumo sostenible y lo hacemos responsablemente en sólo treinta minutos ya hay equipos que permiten recargar a la vez hasta cuatro coches eléctricos y además energía cien por cien verde este futurista a punto de recarga está en Mercamadrid es todo un ejemplo de la revolución eléctrica que están viviendo ahora las grandes ciudades del mundo como nos explica cristiana Figueres ex responsable de la ONU para el cambio climático

Voz 17 21:03 hay un creciente número de ciudades y un creciente número de países que ya empiezan a entender que es su conveniencia precisamente pasarse hacia los vehículos eléctricos

Voz 0451 21:15 en nuestro país ya hay más de tres mil ochocientos puntos de recarga para coches eléctricos la mayor parte están en la provincia de Barcelona seguida de Madrid y las Islas Baleares pero el gran reto es aumentar la capacidad de las baterías Javier Avendaño es experto en movilidad eléctrica de la compañía contigo energía

Voz 18 21:33 ahora tiene quinientos kilómetros pero dentro de tres años la baterías optimiza y en el mismo volumen consigues baterías del doble capacidad pues cogiendo una materia poniendo otra vez de quinientos tres mil kilómetros eso por ejemplo un motor de combustión nunca lo va

Voz 0451 21:46 a conseguir la compra de vehículos eléctricos se ha duplicado en nuestro país por quinto año consecutivo

Voz 1880 21:52 en los pasos que se van dando para conseguir que nuestra flota de vehículos sea eléctrica El Corte Inglés ha instalado en el último año noventa y ocho plazas de recarga por todo el país es el mayor parking privado de recarga de vehículos eléctricos a nivel nacional son plazas que están en los párkings de los centros así que mientras uno hace la compra puede recargar el vehículo eléctrico o híbrido enchufable hay puntos de recarga lenta y semi rápida y otros puntos exclusivos para vehículos Tesla y además en un año está prevista la implantación de ciento cincuenta puntos más rico

Voz 0451 22:26 clemente

Voz 0919 22:27 espacio en colaboración con El Corte Inglés

Voz 1715 22:35 es una historia más desde que hagamos el avance de los contenidos de este hora25 de la reunión la primera reunión del presidente de la Conferencia Episcopal con víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes Ricardo Blázquez les venía obviando hasta que escuchó algunos testimonios en la cumbre convocada en Roma por el Papa nos lo cuenta de la Morena

Voz 0011 22:55 han sido dos horas de encuentro cordial en un restaurante cercano a la Conferencia Episcopal es lo que ha dicho el presidente de la Asociación Infancia robada Juan Cuatrecasas que ha explicado que Blázquez no se ha comprometido a nada concreto pero le han notado receptivo ante sus reivindicaciones entre ellas investigar los casos de abuso del pasado a pesar de que hace unos días el cardenal argumentó que no tenía autoridad

Voz 19 23:16 ha habido esta rectificación es decir ve claro que que la dignidad de la Iglesia vaticana es de investigar todos los casos son los mismos marca un plazo no es un plazo caprichosos desplazó lógico que también ha cogido por ejemplo la comparación de los jesuitas en Cataluña que se investigan a Strauss y un sesenta

Voz 0011 23:36 más allá de los sesenta la asociación cree que los abusadores So víctimas habrán fallecido el presidente de la Conferencia Episcopal no ha querido comentar el encuentro

Voz 1715 23:43 a las nueve vamos a mirar a Siria se cumplen ocho años de la guerra en ese país la cara de hablará del caos y en la tertulia Eduardo Madina Ignasi Guardans y Gonzalo Velasco está son para él las claves del día

Voz 1406 23:54 adelanto que hoy en Hora Veinticinco vamos a hablar mucho de caos y parece que la circunstancia política lo merece desde hace ya unos años las metáforas para definir nuestra época aluden a ese retorno un desorden originario cuando todo lo que era sólido se vuelve líquido que dirían Muñoz Molina Bauman ocurren cosas como que los grandes partidos se deshacen en réplicas díscolas que dificulta la gobernabilidad o también que las instituciones internacionales se convierten en el escaparate de una renovada Guerra vía que toma como excusas conflictos como los de Siria Venezuela pasa también que culturas de ejemplar pragmatismo como la británica o la catalana se especializan en demorar su camino el suicidio o qué líderes ambiciosos jefes de gabinete a Morales encuentran en la gestación de las mujeres un filón para innovar sus disparatadas ofertas electorales todo apunta a una crisis que está destruyendo las estructuras cantes no sostenían todas no porque a este desmantelamiento resiste nuestra ley electoral que ese acierta en las encuestas

Voz 3 24:44 vamos conociendo va a garantizar que el viejo bipartidismo tenga mucho futuro como estaremos para que entre tanto caos lo único que brinde cierta certidumbres sea la ley electoral íbamos a unos ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias si tuviera es que es que la relieve preferiría hacerlo equipado o completamente equipados pues está claro no tendría que ser distinto en la carretera aproveche esta oportunidad única lleva te dicen que es Cayenne Style completamente equipo

Voz 25 29:00 es es una buena noticia que llega nosotros queremos que tenía que ser haberse aprobado antes pero bueno porque es una buena noticia en cualquier caso y que ahora la Fiscalía tome cartas en el asunto y empiece a mover lo que tiene que moverse ya que haya responsables porque hasta ahora todo a todo el tema de la está impune en el Metro de Madrid

Voz 1772 29:21 ya hace unos minutos ha terminado el debate entre los candidatos a rector de la Complutense con el actual en el cargo Carlos Andradas y el catedrático Joaquín Goyeneche entre otras cosas han hablado de la importancia de la investigación

Voz 1715 29:36 bueno nuestra universidad porque este equipo ha colgado no ha puesto a disposición de nuestra comida Complutense estará comunidad española las memorias de investigación de esto hemos

Voz 3 29:50 son las ocho y media hasta mañana hora25 Madrid

Voz 26 30:01 euro veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 0194 30:07 Diego Gallego buenas tardes que hay más equipos españoles

Voz 0919 30:11 iremos a tres equipos españoles hoy intentando meterse en los cuartos de final de la competición uno de ellos lleva jugando ya un rato desde las siete menos cinco el Valencia juega la vuelta de los octavos en Rusia en Krasnodar y el partido está emocionante minuto setenta y siete todo por decidir porque el Valencia perdemos ganó dos uno en la ida y el marcador ahora mismo bueno no se ha movido a Héctor González buenas tardes

Voz 1189 30:36 qué tal muy buenas gallego está sufriendo el Valencia más ocasiones para el Krasnodar a lo largo del partido el Valencia creando peligro a la contra al balón parado Marcelino Camacho bastantes rotaciones ha tenido ya que tirar de los hombres importantes de Rodrigo Moreno y te Gonzalo veces que han entrado en este segundo acto recordemos que un gol ahora mismo clasificaría a los rusos Krasnodar cero Valencia cero minuto setenta y ocho de partido

Voz 0919 30:58 madre mía lo que queda que moción luego a las nueve el Sevilla jugará en Praga con el Slavia en la ida empate a dos así que los de Machín obligados a marcar el partido quizá más tranquilos el que puede tener el Villarreal que recibe al Zenit de San Petersburgo el Villarreal ganó uno tres en la ida pero cuidado que a lo mejor el Villarreal tiene la cabeza en la Liga y en la permanencia que en otra cosa bueno pues pendientes de ese partido del Valencia os cuento también que en baloncesto se ha jugado un partido de la Euroliga el Real Madrid Laso ha ganado en Rusia el Khimki setenta y cinco esta es una victoria importante porque con este resultado el Madrid asegura el cuarto puesto es decir tener el factor cancha a favor en la siguiente eliminatoria donde ya va a estar según pero el Real Madrid luego jugará en Gran Canaria con el Darussafaka este partido ya sin trascendente porque los canarios no tienen opciones de clasificarse y el fútbol tiene también dos noticias más allá de la competición el primer fichaje de la era Zidane el Real Madrid ha contratado para la próxima temporada al central brasileño del Oporto Eder militado cincuenta millones va a pagar el equipo madridista por militado que está jugando ahora mismo en el Oporto en el equipo de Casillas la mala noticia para el Barcelona después de su gran clasificación para los cuartos de final ayer ante el Olympique de Lyon se ha confirmado hoy que den velé va a estar un mes de baja una rotura de fibras en su muslo izquierdo ya sabes que de melé fue duda hasta instantes antes de la convocatoria para el partido había terminado el fin de semana el partido de Liga ante el Rayo Vallecano con molestias bueno pues el Barça por lo que se ve arriesgó Eden vele en la jugada en la que marcaba el quinto gol azulgrana se lesionó una rotura de fibras que le va a tener

Voz 0239 32:49 un mes apartado de los terrenos de juego

Voz 0919 32:52 enseguida vamos con todo pero como siempre el inicio del programa vuestros mensajes de guasa lo del Atleti sigue doliendo hola

Voz 27 33:00 como seguidor atlética han tenido que esperar varias horas para recuperarme del del varapalo de anoche aunque yo ya me lo imaginaba conociendo sólo me lo imaginaba que iba a salir al cero cero y eso no puede ser el Atleti fue eliminado porque no compareció el Atleti no apareció ya está bien de ole ole Cholo Simeone que ya es el tercer partido que pierde por cobardía vale pues ya está bien no si en qué va a pasar esto pero vamos como no quede segundo porque la Liga yo creo que no la va a ganar como no que segundo yo soy directiva y me planteo la continuidad del Cholo sin

Voz 3 33:41 hombre por favor bueno bueno bueno

Voz 0919 33:44 no está la cosa que Miguel Martín Talavera dejado vuestros mensajes

Voz 6 33:48 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 28 34:04 dos tardes Gallego yo digo que sí lo de Sergio Ramos fue sancionable lo de cuando metió la pata con lo de provocar la amarilla lo de Suárez halle no de Suárez ayer diciendo que había engañado el arbitro también tendría que ser sancionable venga buenas tardes

Voz 6 34:21 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0239 34:32 hombre no no es lo mismo lo de Sergio Ramos fue hombre lo de Sergio Ramos fue

Voz 27 34:37 el documental empezamos

Voz 0919 34:47 es sufrimiento el Valencia esperemos que cuando termine ese partidos Valencia esté en el bombo de los cuartos de final de la Europa League como está el Barça en los cuartos de final de la Champions mañana sorteo con el Tottenham el City y el Liverpool el Manchester United cuatro equipos británicos el Oporto el Ajax la Juve de Cristiano Ronaldo y el Barça aunque el Barça en una mala noticia hoy la lesión de de Vélez todo el mundo se pregunta Adrià Albets Si se arriesgó demasiado poniendo a jugar ayer a vele buenas tardes

Voz 0017 35:20 buenas tardes Gallego es evidente que si de melé forzó para jugar unos minutos ayer Valverde le puso en el campo para intentar cambiar el partido como decías marcó el quinto gol pero acabó lesionado esta mañana le han hecho pruebas ha confirmado que sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá casi un mes de baja por lo tanto se perderá seguro el partido lo de este fin de semana frente al Betis luego viene el parón se perderá también el derbi ante el Espanyol llegaría muy justo para recibir al Atlético aunque el gran objetivo es queden velé esté para los cuartos de final de la Champions el Barça espera rival mañana en el sorteo in Sergi Roberto sequita de momento el cartel de favorito

Voz 29 36:00 sí sí sí creo que favoritos son todos a aquí lo hemos visto ahora al en los octavos de final que cualquier equipo pues puede caer nosotros ya hemos vivido pues a los años anteriores pues a los eliminaron cuando no pues bueno teníamos un resultado bueno

Voz 0017 36:15 sí bueno sabemos que cualquier rival será será difícil los jugadores del Barça por cierto gallego cenarán juntos esta noche porque Jordi Alba les invita a cenar a todos para celebrar su renovación como han contado los compañeros del diario As estarán tranquilos porque además mañana tienen día libre así que los jugadores podrán cenar y descansar

Voz 0919 36:35 bueno pues está muy bien eso porque una parte de la renovación de Jordi Alba seguramente muy muy importante se la debe a sus compañeros hoy ha reaparecido en público un futbolista Isco jugador del Real Madrid que llevaba tiempo sin decir esta boca es mía con sus problemas con Solari el expediente abierto por indisciplina en un acto publicitario con una marca de de de sus patrocinadores aquí el presentador del acto como no le iba a preguntar por su nueva etapa

Voz 30 37:07 Zinedine Zidane que representa para aquí la figura de Zidane

Voz 31 37:13 ya ya lo conocemos todos como jugador Madrid fue impresionante como entrenador lo ha ganado todo y bueno es una buena noticia para para todos

Voz 0919 37:26 todo eso está muy bien pero la lástima es que en ese acto donde había periodistas cámaras de televisión le han preguntado por Zidane pero no se le ha podido preguntar por Solari que a lo mejor a la gente le hubiera interesado saber la opinión de de

Voz 0451 37:42 el sobre Solari sobre por qué no se subió al autobús

Voz 0919 37:45 el día de playas una vez que se vio fuera de la convocatoria que pensó paso de todo esto no se le ha podido preguntar qué lástima antes de ir con Javier Herráez que ha estado en ese acto que mala noticia atención gol en Krasnodar

Voz 1189 38:03 por qué zapatazo desde el pico del área con la zurda de su ley mano dorsal número noventa y tres que había entrado en este segundo tiempo la alojado en la escuadra derecha de la portería de neto uno cero para el Krasnodar el Valencia tiene cinco minutos para marcar un gol sino va a quedar apeado de esta Europa League

Voz 0919 38:21 qué golazo del Krasnodar que gana uno cero Álvarez al Valencia qué necesita como decía Héctor un gol en cinco minutos Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego no no ha sido posible preguntarle ni por Solari nipón lo del autobús nada de nada Isco no ya

Voz 0017 38:36 no lo sabíamos antes de ir la profesión de reportero está agonizando sino está muerta ya ya si llevamos ya muchos años al menos aquí te invitan porque otros la competencia no te dejan ni entrar a las radios pues ya que esto está así este es el panorama que hay en la profesión y evidentemente no lo podemos cambiar ni va a cambiar irá a peor bueno

Voz 0919 38:53 Isco entrenando con Zidane que tiene ya un jugador nuevo de cara a la próxima temporada el Madrid ha hecho oficial la contratación del central militado Su Señoría de dermis tengo veintiuno años Un nuevo jugador brasileño central formado en el Sao Paulo lleva nada un año en el Oporto cincuenta millones de euros paga por el Real Madrid hasta el año dos mil veinticinco militado en junio ahora hasta con el Oporto ha metido en cuartos de final en junio estará con el Real Madrid acompañando a Varane Sergio Ramos Nacho era evidente que este fichaje lo tenía ya apalabrado casi cerrado el Real Madrid antes de que llegara Zidane que se estrena este fin de semana vamos a ver cómo es el estreno de Zinedine ya vamos a ver si está en la convocatoria o juega ocho y cuarenta minutos esto es Hora deportes en la SER

Voz 0919 41:31 el Valencia está perdiendo con el Krasnodar necesita un gol no le queda tiempo Héctor

Voz 1189 41:35 volcado ya al equipo de Marcelino que ha agotado cambios el técnico asturiano ha metido a Gameiro ha sacado Carlos Soler con todo el Valencia que tiene que marcaron gol minuto ochenta y nueve Krasnodar uno Valencia cero

Voz 0919 41:47 dientes de ese partido preguntamos cómo va a salir el Sevilla en Praga con el Slavia recordemos empate a dos en la ida Santi Ortega esto comienza a las nueve buenas tardes

Voz 0697 41:56 de qué tal Gallego muy buenas obviamente hasta ahora ya el once decidido con la presencia de Mc ligue en el equipo titular el checo si fuerza para estar en este partido con Carriço y Sergi Gómez la tripleta de centrales Navas en la derecha a la izquierda promesa Roque Mesa aparece Sarabia arriba líder y Munir nuevos se queda fuera Andre Silva estará en el banquillo el Sevilla necesita ganar empates por encima de todo pone para estar en los cuartos de fin

Voz 0919 42:21 al problema juegas mucho el Sevilla se juega mucho Machín el Villarreal recibe a esa hora en el estadio de la Cerámica al Zenit los amarillos ganaron uno tres en la ida que hace Calleja piensa en la eliminatoria o piensa en la Liga estando como está el Villarreal novedades alineación Xavi Isidro hola

Voz 1284 42:40 qué tal Gallego muy buenas bueno pues la Liga es la prioridad obviamente el equipo llega con la moral después de salir del descenso y de ganarle al Levante y por eso va a seguir con las rotaciones no tantas como en otros partidos pero mete cuatro cambios respecto al partido del Ciudad de Valencia Calleja que sale con Andrés Fernandez en portería el sistema no se toca defensa de tres con Víctor Ruiz Funes Mori ya Álvaro carrileros Jaume Costa Mario por delante doble pivote Iborra Cáceres arriba Fornas Gerard Moreno Carlos Bacca se espera muy buena entrada esta noche en la cerámica cuatrocientos cincuenta ruso del partido declarado de alto riesgo pita el portugués Art

Voz 0919 43:13 Suárez y ya en el descuento el partido de Krasnodar y el Valencia Héctor Se acerca Valencia ese gol salvador para estar en cuartos de final o no

Voz 1189 43:23 no de momento sin ocasiones lo intentaban a la desesperada Rodrigo combinar con Gameiro también agota cambios el técnico ruso para arañar segundos al pero no estamos en tiempo de descuento todavía no hemos visto el añadido noventa y uno de partido el Valencia tiene que marcar pues se va para casa

Voz 0919 43:39 además de los tres partidos de equipos españoles se juega en otras eliminatorias interesantes me Caballero que destacamos de lo que se está jugando ahora mismo de lo que viene después buenas tardes

Voz 1509 43:48 qué tal Gallego pues dos equipos apunta de certificar el pase a cuartos de final el Chelsea y el Nápoles que en la ida ganaron tres a cero hoy de momento no les están remontando a punto de terminar Dínamo de Kiev cero Chelsea cinco con gol y asistencia de Marcos Alonso Salzburgo tres Nápoles uno a las nueve juega el Arsenal que tiene que remontar el tres a uno de la ida ante el Rennes los de Emery juegan en casa sin gratis recordemos que fue expulsado por doble amarilla también Benfica Dínamo de Zagreb con la renta uno a cero de la ida para los portó

Voz 0273 44:14 es y seis Se espera un gran partido entrar

Voz 1509 44:17 el alíe el entrar en la ida en Alemania empataron a cero titular el español Borja valieron los locales donde no están ni convocados Miranda Lautaro Naim Golán Asamoah y karting los visitantes sino un hombre importante como el croata red sin el sancionado Jenson Fernandes ni el español Lucas

Voz 0919 44:33 pendientes del Valencia que tiene un minuto para marcar un gol se quedara fuera de los cuartos de final de la Europa League está perdiendo uno cero en Krasnodar pendientes de ese partido pero vamos a hablar de la selección española porque mañana mañana Luis Enrique da una nueva convocatoria para iniciar la fase de clasificación de cara a la próxima Eurocopa Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buenas a todos que recordemos la selección viene de donde viene de impedirnos operamos en las dos últimas desde aquella el que de meternos en aquel torneo que lo teníamos en la mano pero perdimos aunque no haríamos ninguno y ahora vamos a echar de menos todo bueno bueno seguramente lo echaremos de menos atención notición en Krasnodar recto en la última jugada del partido con

Voz 1189 45:18 del Valencia para clasificarse para cuartos de final en el noventa y dos la bola que quedo suelta dentro del área y por ahí apareció creo que has ido Gonzalo Guedes el jugador portugués el dorsal número siete la atado de pierna izquierda desde el punto de penalti la colocada bajo donde no ha llegado el guardameta uno los jugadores el Krasnodar desolados e va a cumplir el noventa y tres Marc al Valencia de forma milagrosa uno a uno

Voz 0919 45:45 no cambian las dinámicas en un equipo cambia hasta las tortura y la suerte quedaban veinte según dos Guedes marca el empate y mete al Valencia en cuartos de final

Voz 1189 45:54 no

Voz 0919 45:55 Increíble bueno Romero mañana da la lista Luis Enrique ya para la clasificación de la Eurocopa jugamos ante Noruega en Noruega

Voz 0239 46:02 próximo viernes nuestro siguiente el próximo sábado en Valencia y el martes siguiente frente a Malta la lista a las once y media en esta historia habitual que hace Luis Enrique desde que nuevo seleccionador logrará un vídeo Un vídeo todavía no sabemos de qué va promo promover vídeo rueda de prensa oficial a las doce y media hay que recordar de los habituales indiscutible para Luis Enrique III no pueden venir porque están lesionados uno es Carvajal otros Aspas y el otro es Diego Llorente tiene toda la pinta que va a volver Nacho después de lesión y seguramente también Thiago Alcántara que no pudieron estar

Voz 0919 46:34 ni uno ni otro en las últimas convocatorias