Hora 25 (14/03/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco el Partido Popular pesca en los K

Voz 0194 00:19 maderos de las tertulias televisivas hoy anunciado el fichaje de Pablo Montesinos habitual de estas tertulias y que va a encabezar la lista del PP en Málaga está clara la voluntad de Pablo Casado de llevar a la política el tono de los platós de televisión lo hemos comprobado en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados lo corrobora Amos con el reciente fichaje mediático un periodista que se convierte en cabeza de lista no es el primero y seguramente no será el último pero la profesión debería abordar el debate sobre el papel de los analistas en este tipo de programas de televisión que más que periodistas son voceros de los argumentarios de los partidos es más ya en los platos les sitúan estratégicamente a la derecha o la izquierda en función del argumentario que vayan a defender no hace ningún favor al periodismo la cercanía entre periodistas y políticos la línea entre la información y la propaganda debe quedar perfectamente definida cuando se diluye cuando se difumina el periodista acaba por cruzarla y queda en entredicho toda su labor ante

Voz 1071 01:15 por toda su credibilidad no sido el mejor

Voz 0194 01:17 día para que un periodista cruce la línea pase a las listas del PP porque hoy su líder Pablo Casado está acusando a los periodistas precisamente de no hacer bien su trabajo cuando el responsable de la última polémica que le afecta es precisamente el mismo hoy casado dice sentirse víctima de una Fake Ignatius y nada más lejos de la realidad los periodistas hemos hecho nuestro trabajo que es pregunta dar al PP por esa idea de evitar la expulsión expulsión de las inmigrantes que den a sus hijos en adopción esto que según Casado nos hemos inventado fue confirmado ayer por el propio Partido Popular defendido durante el día de hoy por otros miembros del partido insisto los periodistas hemos hecho nuestro trabajo pero como Casado no sabe cómo explicar tal aberración nos acusa de propagar una noticia falsa a casado sólo les sirven los periodistas palmeros

Voz 0879 02:04 Angels Barceló

siguen a la tertulia Eduardo Madina Gonzalo Velasco Ignasi Guardans Ci Pedro Blanco

Voz 0194 02:44 y antes que nada lo primero es conocer la última hora sobre los dos niños que habían desaparecido en Valencia cuyos cadáveres han sido encontrados finalmente poco antes de las ocho de la tarde Sastre buenas noches

Voz 1071 02:53 buenas noches Barceló ocurrido en Godella muy cerca de la capital de Valencia donde la Guardia Civil ha encontrado en efecto esos niños dos niños enterrados en la casa en la que ya esta mañana se han escuchado los dramas Terradillos buenas noches como se sabe que de la investigación

Voz 0125 03:05 bueno pues te cuento lo último la madre de los niños está detenida el padre sigue todavía como investigado no sabemos todavía si es la madre que han matado a los niños no me lo sabe concretar la Guardia Civil pero todo apunta en esa línea preso ya está detenida y el esta como investigador recuerda que ha sido la madre quién tras varias horas de interrogatorio con versiones contradictorias con su marido ha llevado a los investigadores hasta ese lugar donde estaban los cadáveres de la niña de cinco meses del niño de tres años y medio primera declarado él el padre que ante la Benemérita ha asegurado que su mujer la madre de los niños le dijo en Elche que estaban muertos y a pesar de eso a pesar de esa confesión Él no denunció nada algo que subraya también la Guardia Civil el padre también ha dicho que discutió con ella con su esposa y que cree que ella pretendía ahogar los vivían en una casa okupada según la Guardia Civil los dos sufrían trastornos psiquiátricos y por eso por ese motivo servicios sociales estaba barajando durante los últimos meses retirarles la custodia

Voz 0194 04:01 barajando de momento barajando creo inexplicables que estos niños estuvieran todavía bajo la tutela de de estos padres Ana cualquier novedad hasta ayudantas

Voz 1071 04:09 venga está ha sido el trágico

Voz 0194 04:11 trágico suceso de hoy que ha terminado con la muerte de estos dos niños vamos con otras cuestiones de la actualidad porque hoy hay muchos nombres propios que han tenido protagonismo si hay uno que se ha identificado en las últimas décadas con el poder económico en este país es el de Francisco Gonzales que presidió el BBVA y que ahora era el presidente de honor del Banco de su fundación hasta hoy porque arrastrado por la polémica del presunto espionaje que encargó a través del ex comisario Villarejo ha renunciado un día antes de que se reúna la junta de accionistas

Voz 1071 04:39 los entrar en más detalles pero está son las coordenadas básicas e investiga que bajo el mando de Francisco Gonzales el BBVA encargó a Villarejo una operación de espionaje con sus respectivos pinchazos telefónicos muchos miles para impedir que Sacyr entrara en el consejo del banco y entre esas conversaciones hay una de la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega vicepresidenta del Gobierno del intento de compra de Sacyr llegó a hablar el propio González en una entrevista a El País Semanal poco antes de retirarse

Voz 0685 05:04 cuando lo de corrupción hablo más ligados a temas como Sacyr que que fuera un planteamiento de corrupción una pequeña empresa constructora en esa confusión entre lo político y lo lo lo empresarial quién Kers un banco BBVA para de desmembrar lo enriquecerse algunos actores pues el banco hubiese desaparecido

Voz 1071 05:25 el que desaparece hoy al menos de momento es González

Voz 5 05:28 hola buenas noches o la buenas noches

Voz 0194 05:30 comunicado el propio Francisco González en una carta

Voz 0527 05:33 sí una carta a la actual presidente del BBVA en la que justifica su abandono de esos cargos que decías presidente honorario del banco y de su fundación para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad dice pues la relación del banco con un ex comisario de policía no nombra Villarejo por la que dice también desde hace un año han sufrido una larga continua agresión mediática Francisco González en esa carta considera temporal su salida a la espera de que culminan las investigaciones en marcha sobre este asunto la investigación judicial y la del propio banco su decisión hay que destacarlo llega apenas unas horas antes de la junta de accionistas del BBVA que se celebra mañana en Bilbao hemos consultado a la entidad de momento no ha hecho ningún comentario al respecto

Voz 0194 06:17 en las últimas semanas Eladio había varias voces del sector económico que presionaban al BBVA para que actuara de manera rápida que que evitara el coste reputacional que esta crisis podría provocar no sólo en el banco

Voz 0527 06:29 incluso se ha pronunciado el Banco Central Europeo que dio todo un toque al BBVA porque este caso Villarejo por ese riesgo reputacional al que ha aludido también aquí en España Hernández de Kos el gobernador del Banco de España que es un elemento de reputacional por tanto para la institución yo creo que a nadie se escapa por eso creo que es muy importante que esa investigación está realizando por

Voz 6 06:51 la por la entidad Serra

Voz 0527 06:54 con profundidad y con la mayor celeridad posible también lo hacía la ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 7 07:00 evidentemente cualquier acto cualquier situación que pueda dañar la red

Voz 3 07:04 votación de una institución financiera pues es es

Voz 7 07:06 un tema serio

Voz 0527 07:08 también se pronunciaba el ex preside el ex presidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero que cuestionaba la continuidad de quién había encargado esas investigaciones Villarejo

Voz 8 07:19 qué personas de alto responsable de altísima responsabilidad las encarguen que hasta este momento no haya pasado nada en esa entidad financiera pues creo que debe ser un elemento de reflexión pública muy

Voz 0527 07:32 pero hasta ahora Francisco González no había dado un paso it tenía todo el respaldo del presidente del Banco Carlos Torres que en su comparecencia para presentar los resultados del banco hacía toda una retahíla de elogios a la figura de su antecesor hombre ha remarcado que lo importante es trabajar con principios con buenos principios que eso son además innegociables cueste lo que cueste gracias a vosotros

Voz 0194 07:59 Nos ahora algunas coordenadas de la operación de Francisco González con Sacyr pero quién sabe de esos Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 08:05 hola muy buenas noches Ángels ambos contemos qué es lo que es

Voz 0194 08:07 está investigando en qué punto está de hecho esta investigación

Voz 1552 08:10 bueno pues esa investigación sigue ahora mismo bajo secreto de sumario el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón mantiene imputado al ex comisario Villarejo por este supuesto espionaje del BBVA en dos mil cuatro a centenares de políticos empresarios y periodistas para intentar bloquear esa

Voz 0515 08:29 operación de asalto a la diré

Voz 1552 08:31 son del BBVA en aquel año las redes Villarejo Ángels llegó a controlar el registro de llamadas de más de cuatro mil terminales telefónicos sirviéndose de los

Voz 0527 08:42 Picos contactos que el excomisario sus

Voz 1552 08:44 bañeros en la Policía Nacional tenían con las direcciones de seguridad de las operadoras de telefonía móvil que están ocupadas por ex policías Villarejo ejecutó acciones incluso para intentar sobornar al ex ministro Miguel Sebastián inventándose un falso amante cubano que afortunadamente para el exministro no quiso entrar en el juego no se prestó a ese soborno respecto al futuro de Francisco González en el caso Ángels podemos aportar novedades hasta ahora

Voz 0515 09:12 no que esta secreto nos acaban de confirmar

Voz 1552 09:15 Fuentes jurídicas que el ex presidente del BBVA no está imputado y que de momento de momento Ángels los investigadores no tienen previsto citarle como tal

Voz 0055 09:24 es por lo tanto esa bueno no dimisión

Voz 1552 09:28 o ese hasta el repaso al lado ese paso al lado pues no tendría que ver con una decisión judicial que se hubiera producido en las últimas horas

Voz 0194 09:35 antes de entrar en el análisis de la retirada de de Francisco González ni que sea de de manera temporal quiero preguntarte por otro nombre creo que es el del ex presidente del Barça Sandro Rosell que estaba hasta hace pocos días en prisión preventiva larguísimo estado dos años hoy el fiscal ha rebajado la petición de cárcel para él pedía once años ahora pide seis a qué se debe esto

Voz 1552 09:55 para él y para todos ha presentado el fiscal las elevado a definitiva

Voz 3 10:00 sus conclusiones y bueno

Voz 1552 10:02 la retirado o ha rebajado de once a seis años de cárcel porque le ha retirado el carácter continuado del blanqueo que grababa la pena

Voz 0515 10:10 aquí al pasar de pertenencia

Voz 1552 10:13 la intención criminal que era el segundo delito no imputaba a grupo criminal de pertenencia a hora de órganos

Voz 0055 10:18 nación a grupo criminal mantiene esa acusación

Voz 1552 10:21 por blanqueo de capitales y grupo criminal contra el ex presidente del Barça por el fraude en los derechos televisivos de veinticuatro partidos de la selección brasileña de fútbol así como por un contrato de Nike cinco años para su socio que solía son los únicos que en principio entrarían en prisión en caso de condena porque el resto de acusados incluida la mujer de Rosa María Pineda no llegan a los dos años de cárcel el día veinticinco conoceremos la razón es concretas en el escrito ya del fiscal que presentará a las distintas partes gracias campos a ti buenas noches

Voz 0194 10:53 venga pues vamos con ese paso al lado queda Francisco González Edú no no le quedaba otra no todas las voces además iban a

Voz 1071 11:00 cómo como apretando bueno

Voz 0515 11:03 la otra era jugársela mañana al nuevo presidente de cincuenta años más bien apuntaba Oksana

Voz 1071 11:07 mañana junta de accionista pero yo creo que

Voz 0515 11:09 decidido a mí excepto la el entrecomillado el adverbio temporalmente todo lo demás me parece bien porque aunque sea verdad que no está imputado pesa sobre él un problema reputacional que afecta al banco y no será merece por tanto si es verdad que el banco Madonna decisión de abrir una nueva etapa el banco me refiero al BBVA y mirar hacia adelante etcétera yo creo que estás una decisión que te viene vieran en términos corporativos afirma la entidad que te viene bien a la nueva dirección al nuevo consejo de administración ahora nuevo presidente que te viene bien a los próximos años que sea entidad financiera quiera afrontar a Ike delibera de un pasado que bueno veremos a ver qué termina decidiendo un juez pero que a priori aparenta tener determinadas sospechas no por tanto yo creo que bueno es una buena decisión seguramente con ella mañana Carlos Torres la junta de accionistas en el Euskalduna de Bilbao la tendrán un sitio muy simbólico BBVA la tendrán Opening

Voz 0194 12:07 porque Dean más tranquila exacto dos Ignasi

Voz 9 12:10 si me ven poco totalmente de acuerdo sacro que ha tardado demasiado y que estaba dañando la imagen del banco se yo estuve hace poco aquí en Bruselas en un acto organizado por este mismo banco rodeado de cuadros de ese banco no sin citar nombres pero pero eran cuadros importantes del banco ya era inevitable que esto saliera y y la incomodidad pues era patente en una cosa es evidente que estaba haciendo daño a la imagen del banco y es evidente que que por lo menos ha cometido grandes responsabilidad si la recusación son ciertas además que eso tenga respondidas penales pues podría tener las pero responsabilidad aclaran por tanto yo creo que tengas apartadas de momento no haber hecho lo que se le imputa pero suponiendo que empecemos por ahí no porque es que sino parece que sea sólo el la apariencia lo que había que cubrir pero pero en ese momento que eso salió pues efectivamente verdad un paso atrás ha tardado pero en todo caso si bienvenido sea bienvenida sea la decisión ya hundida salió aquí creo que lo hablamos USAL el fondo del tema no porque estaba ahí lo que es su figura esto hay que analizarlo con más calma porque efectivamente no deja de ser una persona que se ha beneficiado de su amistad con José María Aznar y que está ahí por eso no y eso me parece que es importante recordarlo porque a veces parece que sea

Voz 0515 13:24 sin duda que sea una persona que es que se ha hecho así

Voz 9 13:27 mismo que viene de una familia que construido esto no no no estamos ahí a esto la gente lo mismo saco no se Zara intentéis gozaría no no es lo mismo eh

Voz 0515 13:38 para ir de banca quién sabía hay dentro no era era Ignacio Guido

Voz 0527 13:41 esa ricksow es sabido recordáis bueno lo recordáis todos por la cuestión

Voz 5 13:47 de del del tramabús pero detrás de tramabús había un libro de de Rubén Juste que su sociólogos está publicada en Capitán Swing que hablaba poco de esto que comentabas Ignasi no de la trama como un bueno entramado de relaciones personales entre Polly ticos determinados agentes del Ministerio del Interior grandes banqueros en distintas entidades y cajas de ahorros que realmente formaban una red de relaciones esto es lo que perjudica a la imagen exterior Chano de un banco sino de todo un país no aunque es verdad que después ya señalado muy bien no no no todo el Ibex treinta y cinco No todas las grandes empresas son lo mismo se establecen analogías que muchas veces son injustas pero es verdad que que que ahí se ha ido descubriendo con el tiempo la opinión pública ido descubriendo que la gestión del poder económico y las poder político estaban Marx relacionadas de lo que se pretendía y que además de un modo totalmente ilegítimo desde el punto de vista ético hoy mismo ha conocido el que Carlos Arenillas que da el presidente de la como es es Nacional Mercado de Valores ha presentado una querella contra Villarejo y contra él por cosas tan graves como intervención de las comunicaciones por un funcionario público robo de secretos de empresa aparte de bueno pues de delitos contra el honor etcétera etcétera no tal manera que que en fin toda esta serie de cuestiones han redundado mucho en bueno en una crisis de país que hemos ido experimentando en los últimos años con otro nombre

Voz 0194 15:13 Pío del día que les decía antes que esto iba de nombres propios en el juicio el proceso se han escuchado ya declaraciones de todo tipo

Voz 1071 15:20 hemos pasado por la expectación de los primeros procesados por los argumentos de los testigos más conocidos por las evasivas y sin embargo hoy aparecido un día trascendente era clara

Voz 0194 15:28 alguien al que se juzga pero no en el Supremo

Voz 1071 15:31 en la Audiencia Nacional hoy declarará como testigo el que fue mayor de los Mossos d'Esquadra

Voz 0879 15:35 José Luis Trapero Álvarez cincuenta y tres años de edad estado social Casado

Voz 1071 15:41 cuerpo sesión de mañana de tarde que ha sido larga su declaración declaraba Josep Lluís Trapero además de defender el dispositivo de los Mossos que para eso ha ido básicamente ha llegado a decir que la policía catalana estaba preparada para detener incluso a Puigdemont si es que se hubiera dado esa orden

Voz 0879 15:57 acciones por cierto que teníamos previstas desde dos días antes el tenis como cuál es la detención del presidente y de los consellers sí evidentemente se nos ordenado en un dispositivo que habíamos preparado

Voz 0194 16:10 vamos a poner un poco de contexto había dicho la secretaria judicial que el veinte de septiembre cuando se produjo el registro en el departamento de Economía sintió miedo porque se vio atrapada

Voz 3 16:23 llegó a pedir un helicóptero de preocupación

Voz 10 16:26 todo el día miedo tuve a partir miedo miedo como cualquier ser humano tuve

Voz 1071 16:32 a partir de las nueve y media cuando vi lo que había dicho otro pero que el dispositivo policial aquel

Voz 0194 16:37 ya se hizo para garantizar su salida

Voz 0879 16:39 con nosotros planteamos esa forma porque consideramos que es segura no vamos a plantear una una cuestión que consideramos fin segura

Voz 0194 16:48 habían declarado los jefes de los Mossos d'Esquadra que avisaron a Puig Damon del riesgo de una escalada violenta si se votaba el uno de octubre

Voz 6 16:55 el presidente de la Generalitat dijo que comprendía la situación que suponía en nuestro

Voz 1071 17:01 pero que aumentan todo el pueblo pues un mandato el pueblo dijo el jefe de los Mossos Castellví ha declarado Trapero que él mismo se lo dijo a Carles Puigdemont

Voz 0879 17:10 eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público de seguridad

Voz 0194 17:15 habían acusado a los Mossos los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de desplegar un dispositivo insuficiente pensado para permitir la votación lo dijo perderlos

Voz 3 17:24 Cobos por parte de la Jefatura Mossos d'Esquadra se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal e impedir su incumplimiento

Voz 1071 17:38 cómo está reconocido Trapero su mala relación con quién ahora escuchábamos con el coronel Pérez de los Cobos pero ha negado que el dispositivo de los Mossos fuera insuficiente Ésta ha sido su encontronazo con el fiscal cuando dicen binomio verán que el pasajes un poco larga dura más de un minuto pero merece la pena escucharlo y cuando él se refiera al binomio Se refiere una pareja de los Mossos d'Esquadra

Voz 0879 17:56 hemos pactado poner un binomio en cada uno de los colegios para que empiecen lo que puede bueno pues cerraron veinticuatro centro

Voz 1804 18:04 desde el binomio fue idea suya por quien suya lo lo de que el dispositivo para cerrar o para impedir el referéndum era colocar un binomio en cada flotando dice a su ya de usted me refiero

Voz 0879 18:15 minuto de quién pues de la reflexión que habíamos hecho los mandos o ponemos un binomio en cada centro Isabel un poco lo que está pasando o bueno claro había otra opción podemos ir a cien colegios dejar los otros dos mil doscientos que haga lo que es lo que quieran

Voz 1804 18:30 es decir usted planteó un dispositivo ejecutó dispositivo parece que

Voz 0879 18:34 sabiendo que eso no iba a ser invertir eso no es verdad señoría planté un dispositivo en el marco que le he dicho de un dispositivo conjunto donde había una parte que pilotaba sobre el cuerpo de Mossos y otra sobre los otros cuerpos

Voz 6 18:50 está muy claro envían preparan un dispositivo que no va a servir para nada son es verdad fichando toda la responsabilidad no puedo pensar vamos a intentar que no que esto sea un debate sobre la operatividad sobre la eficacia de Lopera

Voz 0879 19:03 el dispositivo que el COS de Mossos planteó no yo el COS de mossos no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales los hubiese encantado que hubiese habido más resultados sí hubo los que pudimos hacer entre todos

Voz 1071 19:17 después los momentos de especial interés al que escuchábamos ahora a disposición de los Mossos de llevar detenidos al president ya sus consejeros como ha relatado con detalle cómo fue su reunión con Puigdemont como avisó al president entonces de lo que podría ocurrir en la calle si convocaba al referéndum el momento en que Trapero ha señalado al que era su jefe político el entonces conseller de Interior Quim Forn que él escuchaba ahí dentro en la sala como acusado

Voz 0879 19:40 Ivano pues al final es un político hace lo que le ocasiona yo pienso que había un punto es decir así porque la entiendo así de responsabilidad pero yo también el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido señoría no le puedo decir otra cosa

Voz 0055 19:56 Alberto Pozas buenas noches es que te años buenas noches aclaremos primera una cosa eh

Voz 0194 20:00 pero se le está juzgando en la Audiencia Nacional

Voz 0055 20:03 podría no haber declarado hoy sin embargo lo ha hecho yo creo en las que de hecho dentro de unos meses volvemos sobre este tema porque Trapero se sentará en el banquillo en la Audiencia Nacional no en el Tribunal Supremo y estoy convencido de que va a tener que contestar a preguntas muy similares si no idénticas a las que ha contestado a las que ha contestado hoy de hecho parecía que estaban interrogando al principal acusado porque su nombre ha sido el que ha salido constantemente a lo largo de a lo largo de estas últimas semanas de juicio ha dicho al principio que el comparecía que el Estado ha dispuesto a contestar a todas las preguntas pero eso sí lo ha hecho Ángels acompañado de su abogada muy atenta a que no tuviese que contestar a ninguna de las de las preguntas que lo puede salen Crime

Voz 0194 20:42 dicho esto subrayemos dos tesis centrales

Voz 1071 20:44 de la declaración de Trapero para combatir la idea

Voz 0194 20:47 de que los Mossos no hicieron lo suficiente a llegar

Voz 1071 20:50 es decir como escuchábamos que estaban preparados para arrestar apuntó Ramón Gubern

Voz 0055 20:56 hay dos combatiendo las dos principales acusaciones que pesan sobre la Audiencia Nacional eso los acusados en esta en este procedimiento primero sobre el veinte de septiembre de dos mil diecisiete porque a él se le acusa sobre todo de haber puesto los Mossos d'Esquadra a disposición del independentismo de los partidos independentistas bueno pues en en relación con el veinte de septiembre segurado que si no pusieron antes en marcha ningún dispositivo para sacar de allí de la Conselleria a da Consellería de Economía a la a la secretaria judicial la letrada de la Administración justicia fue porque hubo algún tipo de error digamos de comunicación ellos pensaban que seguían haciendo el registro eso es lo que ha dicho hoy cuando le propusieron ese sistema de salir a través de la azotea fue porque ya no era viable hacer el pasillo que querían hacer con la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra

Voz 0879 21:40 oye que que no estén aquí parados que en honor de había salido al público que no estén aquí parados que que que no no dan permiso para salir a Leo Xavi e digo la responsabilidad es mía no preguntes más coge a la Secretaria y sales si lo hay algún tipo de problema ya Seguriber la responsabilidad

Voz 0055 21:58 el finalmente decidió que saliese a través del teatro y dice se implicó personalmente en que eso saliese bien del veinte de septiembre al uno de octubre que es quizá la principal acusación que hay en este procedimiento tanto el Supremo como en la Audiencia Nacional ha asegurado que ese día bueno por supuesto ha negado que se dio a los Mossos d'Esquadra hiciesen huelga de brazos caídos para que se pudiese celebrar el el referéndum y ha defendido que pusieron incluso más efectivos al servicio de este dispositivo que nunca que fue el mayor despliegue que han que han hecho nunca a los Mossos d'Esquadra

Voz 0879 22:25 de un dispositivo conjunto con los otros cuerpos no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales mandamiento judicial tiene la Fiscalía ninguna otra los hubiese encantado que hubiese habido más resultados sí hubo los que pudimos hacer entre todos

Voz 0055 22:43 por supuesto Josep Lluís Trapero lo que está buscando es alejarse de las posturas del de esas acusaciones de no haber hecho lo suficiente y acercarse bueno lo más posible a las instituciones hasta el punto que él mismo ha ido pues a una zona que no le afecta tanto en este procedimiento como es el veintisiete de octubre la declaración unilateral de independencia a explica dado que estaba más que dispuesto a detener si era necesario a Carles Puigdemont a todos los consellers de su Gubern y ha explicado que ese mismo día llamó al Tribunal Superior de Justicia llamó la Fiscalía dijo que los Mossos d'Esquadra estaban al servicio de la legalidad

Voz 0879 23:15 desconocíamos lo digo personalmente la trascendencia jurídica qué era aquello que delitos puede haber pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente pues era de una cierta gravedad nos poníamos a disposición del de del órgano judicial

Voz 0055 23:32 hace que eso sea esforzado mucho Josep Lluís Trapero en alejar sobretodo las acusaciones no de los demás sino de

Voz 0194 23:38 el mismo después Poza es la confirmación de que el aviso en persona Puigdemont del riesgo de convocar ese referéndum el uno de octubre sido muy llamativo ese pasaje porque ha preguntado directamente el presidente del tribunal Manuel Marchena

Voz 0055 23:50 sí aquí tenemos un nuevo capítulo antes de de verdad en este en este juicio pero ha venido este juicio llamado a declarar entre otras partes por la acusación popular por el partido ultraderechista Vox que cuando Herreros ha desarrollado su interrogatorio sobretodo en torno al uno de octubre ya al veinte de septiembre pues no ha preguntado nada por estas reuniones que lo escuchábamos antes en boca de uno de los Mossos de Manel Castellví estas reuniones que mantuvo Carles Puigdemont en las que según habían dicho otros el había advertido personalmente al presidente de la Generalitat de Cataluña de los riesgos que entrañaba pues este este refrán

Voz 0019 24:22 legal pues no le han preguntado por eso y cuando ha llegado el tú

Voz 0055 24:24 a uno de la Fiscalía además del fiscal Javier Zaragoza pues claro no le ha podido preguntar porque como ha explicado Marchena pues no lo puede preguntar si no lo ha preguntado la parte que ha solicitado que él esté sentado en el en el estrado que ha hecho Manuel Marchena ha tirado del artículo setecientos ocho

Voz 1552 24:39 la Ley Enjuiciamiento Criminal que sí que le permite hacer a él

Voz 0055 24:41 algunas preguntas después dar paso a otras partes por si quieren hacerlas ya ha preguntado por esa reunión el resultado ha sido pues una pregunta que estaba muy bien acotada con una respuesta que también está muy bien acotada el advirtió personalmente a Carles Puigdemont de lo que podía pasar y advirtió también y lo vamos a escuchar los Mossos d'Esquadra siempre estarán al lado

Voz 1071 25:00 la legalidad cumpliendo las órdenes que habían puesto la

Voz 0879 25:03 empecé diciendo que allí íbamos como cúpula del cuerpo y que por tanto ésa era ésa era la posición del cuerpo de Mossos d'Esquadra y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana les emplazamos al cumplimiento de la legalidad de las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros eh las íbamos a cumplir que se equivoca quien cuando nosotros les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad de la Constitución que que no acompañamos el proyecto independentista hagan el trabajo que tenga que hacer esa fue la respuesta del president

Voz 0055 25:41 esto es importante porque ellos aun así aunque han criticado mucho muchísimo al guber a Carles Puigdemont ya la Generalitat de Cataluña ha recordado que nadie en ningún momento ya ha sido específico al decir que Joaquim Forn no lo hizo nadie les dio Ángels órdenes políticas

Voz 0194 25:55 las Pozas hasta luego hasta luego un titular Ignasi que me voy a publicidad luego vuelvo contigo para que lo desarrolle Santi qué te ha parecido la la declaración de de Trapero

Voz 9 26:05 bueno una una muy buena defensa pero que le coloca en posición de traidor ante el independentismo

Voz 0194 26:10 venga pues luego luego te de tiempo para que lo desarrolle hacemos una pausa

Voz 4 26:14 hora veinticinco

Voz 4 31:25 Ángels Barceló en la tertulia Eduardo Madina Gonzalo

Voz 0194 31:28 has que Ignasi Guardans que le impedía sólo un titular sobre la declaración de Josep Lluís Trapero y tú decías una buena defensa y los independentistas lo considerarán un traidor pero ha sido muy claro en todo lo que ha dicho

Voz 9 31:41 sí yo esa segunda parte le pondría ese tono socarrón descreído Ángel Aguilar que yo no que yo no puedo tener pero hay que habría que imaginar me con la voz de Miguel Ángel Aguilar ahora no porque efectivamente escucha o vamos he leído sobre todo lo que se ha dicho en medios catalanes y en los los Twitter catalanes más excitados de el mosso vamos desde el que no sé qué cargo tiene exactamente el responsable de los Mossos que el otro día pues dijo unas cuantas cosas en el juicio Ilan llevado de todo lo han puesto de vuelta al medio y hoy claro la idea de que explicara que antes incluso de la votación que es muy simbólico y sin que nadie reordenado tenía todo preparado para ponerse a disposición del Estado represor detener al Gobierno entero de bueno que esos perfecta lo creo porque me lo creo perfectamente que eso sea así claro de una situación muy complicada creo que ha hecho en alguna defensa creo que efectivamente Trapero tiene una situación muy complicada en su propio juicio pero en este pues bueno ha hecho el papel que que tenía que hacer osea que efectivamente aquí lo que está en juego es si las autoridades políticas que son las que están imputadas pues se pusiera pusieron a su disposición los cuerpos que te la escuela la la Fuerza Armada eh que te tenía claro pues los ha intentado excusar asumiendo el su propia responsabilidad sólo excusa el de su propio delito de rebelión pues pues los yo lo veremos lo de sedición lo veremos en la Audiencia pero hoy ha hecho un papel correcto porque es verdad que hubo contradicción hay por parte de otro

Voz 0194 33:08 en esos días en esos días previos a los políticos jugaban a la ambigüedad cuando hablaban de los Mossos de sí veríamos qué harían los no

Voz 9 33:16 no da ninguna pleno también bueno debería ser suave a uno por eso porque es la moderadora pero como yo no lo soy no ambigüedad ninguna cosa que ellos decían que tenían los Mossos a disposición pero en cambio con pero en cambio sí

Voz 0194 33:28 estábamos recordando Ignasi de publicidad como cada vez que se les preguntaba pregunta Josep Lluís Trapero ellos siempre decían que cumplirían con las órdenes que cumplirían con lo que tienen que hacer es decir es es esa es ese era el panorama a los días previos a a la declaración de independencia eso

Voz 0515 33:42 me decían ahora al juez le toca decidir qué hicieron

Voz 1552 33:47 tienes que tienen que decidir en esa fina dignidad de un independentismo que dijo

Voz 0515 33:51 los Mossos d'Esquadra han dejado de ser la policía que autonómica mente esta reconocía el estatuto de todos los catalanes para empezar a ser una policía política del independentismo y como tal tiene que responder parece que Trapero hoy dice que no estaba por la labor y es verdad que tienes razón es que las declaraciones a octubre los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra decían que no estaban por la labor pero la fiscalía cree que ha habido momentos de ese día donde cielo pareció lo que tienes encima de la mesa es fue una policía política al servicio movimiento de parte o cumplió las veces de Policía Autonómica recogida en el Estatuto regulada con arreglo a la ley al Estado Derecho etcétera etcétera Es cierto que tenía guardado el comodín de en última instancia siempre con los jueces siempre con Estado este es esto esto Trapero lo sabe por eso tiene toda la razón Ignasi Guardans ha hecho una buena defensa en el sentido que trata de despejar esa X porque ahí es donde están sus años de cárcel sí o no es la clave de este juego x del mapa del tesoro está ahí fue una policía política que el día o fue la policía autonómica al servicio del Estado es justo eso lo que hay que decidir y esa es la decisión que corresponde al juez que ha hecho otra pero yo creo que intenta huir por ahí a esa línea no es verdad que a los rufianes de turno y digo los exaltados de Twitter de aquellos días los de las ciento cincuenta y cinco monedas de plata todo este discurso tan de sofá este independentismo de sofá de comodín tan tan de en fin de aquellos días le corresponde ahora decidir si es un héroe como lo era o ha empezado a ser un traidor pero esto dentro de entrar dentro del ámbito de la literatura si quieres no el lo que se juega realmente son vidas humanas años de cárcel y un juez que hay que tomar una mesa que en este caso tiene que tomar una decisión clara

Voz 5 35:36 la discutido una representación en la que en la realidad coincidían la Generalitat ir al Ejecutivo español es decir la idea de que los Bush no estaban cumpliendo con su deber ser ha insistido en ello para otros unos para acusar dos para generar

Voz 0019 35:50 más bien a posteriori un héroe un ambas silente en sí mismo

Voz 5 35:54 que sea como ha recordado se comportaba siempre con corrección y de acuerdo al de ver al menos en las palabras pero que se iba en grande haciendo su imagen de héroe precisamente por esa representación que se que se hacía claro la sido tremendamente explícito es lo que llama la atención dice que él creía que era en parte una irresponsabilidad ha hablado de que tenía un plan para tener el president ha dicho que el explícito que no les acompañaban en la campaña por el independentismo bueno yo no sé hasta qué punto se pudo ser tan tremendamente explícito yo creo que lo que ha dicho hechos describir lo que es el deber no

Voz 9 36:30 ahora sí un cuerpo de Un cuento de concluía

Voz 5 36:32 es predecir cuál pueden ser las futuras eventualidades no ahora bien también como como habíamos comentado claro es si la alternativa era como el bien y por eso es bueno la defensa no mandar pues un binomio a cada colegio o crear una especie de de frente bélico de cientos y cientos de Mossos d'Esquadra en las calles pues parece que su opción es razonable y que no por ello es una cosa suficiente para encausar como o para pensar que es una rebelión no también a que la estrategia está bien montada políticamente como ha dicho Ignasi esto es interesante porque es la primera gran traiciona el sentido de que una de las figuras aunque él no Sobis auto definido como tal pero del independentismo reconoce de una manera totalmente explicitado se desmarca de una manera totalmente explícitas no veremos qué otras vías lo que otros pasos atrás puede generar esto minas

Voz 9 37:22 si no llueve añadir que en esa en esa foto porque ya lo hemos dicho aquí más de una vez en estas tertulias nocturnas que que aquí se estas estas creen Historia de España no porque además de de del proceso aquí se está dejando con con bajo juramento pues una narrativa de esos hechos que hasta ahora nadie había podido hacer es algún libro periodístico y tal pero claro esto esto tiene otro calado no INC en esa narración histórica no penal histórica de lo que ocurrió seis días lo que hoy ha contado otra pero también desnuda al Gobierno de la nación que se diría incluso altos poderes judiciales de la nación porque es bastante increíble que el único que estaba en ese momento tenía en la cabeza que este señor podía ser detenido era Trapero Trapero le había informado al Tribunal Superior de Justicia que estaba preparado para detener al Gobierno entero Trapero había informado la Fiscalía Tribunal Superior de Justicia y es de suponer o quizá no que por lo menos estos el Supremo también es de suponer que alguien en el Gobierno en ese ministerio que ese ministro que parece que pasaba por ahí pues está planteando dos días antes de la votación del veintisiete Trapero sabía que quizá alguien la edad y la orden de arrestar al Gobierno entero si Trapero tenía en la cabeza dónde está con todos los demás donde estarán los demás poderes magistrados incluso magistrado supremo lo digo bien claro que tuvieron que es que podían haber todos organizativa pero además desde el Tribunal Superior y la Fiscalía que misterio interior cómo es posible que sólo Trapero dos días antes de la votación supiera que esa votación pudiese lectiva hasta el punto de disponerse ha de tener un Gobierno legítimo me parece yo creo que es uno tenía yo creo

Voz 0194 38:57 así que eso tenía en la cabeza incluso el propio Gobierno legítimo

Voz 9 39:00 bueno pero el al Gobierno legítimo que esas revelaba así pero los de Madrid o no lo tenía Nieto son igual de responsables que ni todos aunque los una eso no sean delito penal en España o no tenían hijos han mentido porque lo que está claro es que el papel del del Gobierno de España en todo este tema no tiene consecuencias penales y por eso no está en el banquillo pero es patético

Voz 0515 39:21 pero en cualquier caso uno la orden de detención potenciando un gobierno autonómico la dan juez ni el Gobierno central Ignasi

Voz 9 39:28 sin duda pero perdóname la da el juez recuerda cuando empieza a eso

Voz 0515 39:31 es una vergüenza lo de Rajoy unos días empezamos salgo por ahí pero es un momento

Voz 9 39:36 no no no sigue un orden de un juez que vino de cómo empezó todo este proceso que les ha traído aquí porque el juez perdona porque el Gobierno insta al fiscal el fiscal próspera para hacer su querella es el fiscal general del Estado quién arranca la querella que acaba con el proceso donde estamos hoy por tanto efectivamente sale podía ha pedido al fiscal que que sí que lo estudiara o que hiciera lo que quisiera o es igual en lugar del Gobierno te digo dónde están fijas en el Estado entonces es me focalizó en él en ellas a la mujer sino recuerdo mal resaltan las fechas eh

Voz 0515 40:06 bien entendido claro

Voz 1071 40:09 Betis nada más que añadir no no quiere decir a ver esto

Voz 0515 40:12 a dar la orden de detención de todo Gobierno autonómico era una ilusión

Voz 9 40:16 la toman juez de instancia que en seis meses

Voz 0515 40:19 vale pero podría ser la Fiscalía motivada digamos por el Ministerio de Justicia por el Gobierno de España vale pero yo creo que el mío no sólo plan

Voz 9 40:28 no no sólo no pero ni siquiera lo consideraron no sean la policía considerara consideraba que podía ser delictivo todo lo que está pasando y la Fiscalía no porque así para defensas los procesados también les interesa

Voz 0515 40:39 en mi opinión ninguna fuerza política cuando digo ninguna es ninguna valoró la posibilidad de tener al conjunto del Gobierno

Voz 1071 40:48 estaba recordando ahora un artículo no sé si recuerdas que al poco de aquello el País reprodujo aquellas horas un artículo de al folk de Mikel nube y acababa así con esta descripción dice unos cuantos consejeros casi todos van del Parlament al Palau de la Generalitat habla el día en que se proclamó la independencia no fuera hay miles de incondicionales celebrando la nueva república dentro no hay tiempo las celebraciones rumores que continuos cada diez minutos de que llega la Guardia Civil que hemos de hacer preguntan todos existentes Puigdemont se hace eco de los rumores Nos detendrán a todos dice uno de los consejeros estado de ánimo de las horas que salieron tú aquella de tú estabas conmigo en el Parlament de Cataluña hablabas individualmente con algunos de los protagonistas de miembros de ese gobierno era una opción que no descartaban y recuerdas perfectamente cómo y eso se ve en la imagen allí en el Parlament una vez se produce la votación en el pleno quiénes tenían que estar más eufórico estaban no les llegaba la comisión porque no sabían cómo

Voz 0194 41:41 las versiones acaba de fundar Gonzalo no sé si quieres añadir algo más

Voz 5 41:44 yo creo que ya está todo dicho pero lo ha hecho bien en todo caso porque también ha protegido en cierto modo al Gubern al asegurar que bueno que

Voz 3 41:51 no hubo ningún momento una orden política no

Voz 9 41:54 anchos puedo añade sus si es verdad que había un dispositivo para detener a Puigdemont en los Mossos hice recordáis que le ayudó escapar un mosso aquí hay un delito penal que no eso está estudiando porque efectivamente hay alguien te los Mossos que explicó a Puigdemont que su detención estaba planificada porque fue un mosso recuerdo sin escolta de Puigdemont que la escapar

Voz 5 42:16 Asturias detectivesco bueno

Voz 9 42:18 lo digo son hechos que están ahí delante no

Voz 1071 42:21 los lazos amarillos por cierto las esteladas siguen en las fachadas de los edificios oficiales como anunció Quim Torra que ha recurrido la orden de la Junta Electoral para que lo retire la Junta no se va a reunir hasta el domingo entre tanto Ciudadanos ha pedido a ese mismo organismo al Junta Electoral que traslade el caso a la Fiscalía por las posibles responsabilidades penales de Barcelona y finalmente me está escribiendo digo para decirme que el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado finalmente el lazo amarillo después del incidente de esta pasada noche que ha habido hay un pequeño forcejeo la Junta Electoral de Barcelona había dado doce horas al Ayuntamiento de Barcelona para que lo hiciera lo retirara Nos cuentan ahora mismo nuestros compañeros del Barcelona que en efecto el Ayuntamiento de Barcelona ha retirado ya es decir de ayuntamientos se cumple con la

Voz 0194 43:02 la orden Hinault todavía los edificios no todavía la Generalitat

Voz 5 43:05 sí

Voz 4 43:06 veinticinco

